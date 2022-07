Từ trái: Josh Gibson, cảnh sát trưởng thị trấn Kenly; cô Justine Jones, vừa nhậm chức Quản lý Thị trấn Kenly chưa tới một tháng. Toàn bộ Ty cảnh sát Kenly và vài viên chức thị trấn nộp đơn từ chức, vì nói cô Jones chủ trương cấp tiến. (Hình từ trang Thị trấn Kenly)

- Bộ Ngoại Giao Mỹ: 2 công dân Mỹ chiến đấu cho Ukraine đã tử trận ở miền đông Ukraine. Quân Nga bắn phi đạn vào cơ sở hạ tầng ở hải cảng Odessa, sau khi ký thỏa thuận cho xuất cảng ngũ cốc trở lại. Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine lên án Nga tấn công cảng Odessa: Nga tiếp tục vũ khí hóa lương thực.

- Anh: giao tranh ác liệt giữa quân Ukraine và quân Nga ở phía tây sông Dnipro. Quân Nga nã pháo vào khu vực Kirohovrad, phá hủy hạ tầng đường sắt địa phương và 1 sân bay quân sự.

- Zelensky: Nếu ngưng bắn với Nga bây giờ có nghĩa là tạm dừng để quân Nga nghỉ ngơi, là kéo dài cuộc chiến hơn. Mỹ gửi thêm cho Ukraine vũ khí đạn dược trị giá 270 triệu USD, gồm 4 dàn phi đạn HIMARS, 580 máy bay không người lái, phi đạn chống xe tăng.

- Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine, LHQ ký hiệp ước cho tàu xuất cảng ngũ cốc rời cảng Ukraine an toàn. Ukraine: nhờ xuất cảng ngũ cốc, Ukraine sẽ có 1 tỷ đô/tháng.

- tòa xử Steve Bannon (đồng minh lâu năm của Donald Trump) có tội khinh thường Quốc hội

- Iowa: bắn 3 người chết, rồi tự sát.

- Hãng làm phụ tùng cho Hyundai ở Alabama bị tố cáo thuê trẻ em ở độ tuổi 12 làm việc

- Washington: bắt 1 mục sư cực hữu 27 tuổi về 2 tội hiếp dâm trẻ em, gạ gẫm khi cô bé mới 15 tuổi

- North Carolina: tất cả cảnh sát toàn thời gian tại Ty cảnh sát Kenly từ chức đột ngột

- Thống đốc California ký luật cho kiện người bán, sản xuất hoặc phân phối vũ khí tấn công

- Giá xăng tiếp tục giảm ở khu vực Los Angeles và khắp California: giảm từ $6,37/gallon còn $5,79/gallon

- Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) có thể đã tìm được người thay thế cho Luật sư Quận Greg Priamos.

- Cảnh sát tìm được Jossiah Nguyen, gọi mẹ từ Georgia tới đón đứa con mất tích về

- Doanh nghiệp VN sản xuất mì ăn liền bị Liên Âu cảnh báo có chất cấm vượt ngưỡng.

- Triển lãm tranh khắc gỗ Hà Nội.

- HỎI 1: Hà Nội vào danh sách 6 thành phố tuyệt vời nhất thế giới để du lịch bằng xe đạp? ĐÁP 1: Đó là theo công ty Hòa Lan Booking.com.

- HỎI 2: Có phải 57,2% nhân sự ngành Đại học Mỹ dự kiến bỏ nghề giáo? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB - 23/7/2022) ---- Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ nói với ABC News rằng hai công dân Mỹ được cho là chiến đấu cho Ukraine đã tử trận ở miền đông Ukraine: “Chúng tôi có thể xác nhận cái chết gần đây của hai công dân Mỹ ở vùng Donbass của Ukraine. Chúng tôi đã liên lạc với các gia đình và cung cấp tất cả các hỗ trợ lãnh sự có thể." Bộ Ngoại giao đã không tiết lộ thêm bất kỳ chi tiết nào khác.

---- Quân Nga đã bắn phi đạn vào hôm thứ Bảy, tấn công cơ sở hạ tầng ở hải cảng Odessa, theo Bộ Chỉ huy Chiến dịch Ukraine thông báo trên Telegram. Hải cảng đã bị tấn công bằng 4 phi đạn hành trình Kalibr, trong đó 2 quả đã bị đánh chặn. Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau khi hai bên ký các thỏa thuận riêng biệt với Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, dọn đường cho việc xuất cảng ngũ cốc trở lại.

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Ukraine Bridget Brink hôm thứ Bảy đã lên án cuộc tấn công của Nga vào cảng Odessa, nói rằng Nga cần phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình chống lại Ukraine. Brink tuyên bố: "Thật quá đáng. Nga tấn công thành phố cảng Odessa chưa đầy 24 giờ sau khi ký thỏa thuận cho phép vận chuyển nông sản xuất cảng. Nga phải chịu trách nhiệm vì tiếp tục vũ khí hóa lương thực."

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin cập nhật mới nhất cho biết "giao tranh ác liệt" đang diễn ra ở Kherson Oblast khi quân Ukraine tiếp tục giao chiến với quân Nga ở phía tây sông Dnipro. Bản văn nói quân Nga nhiều phần đang dùng hỏa lực pháo binh dọc theo hàng rào tự nhiên của sông Ingulets trong nỗ lực làm chậm bước tiến của quân Ukraine. Bộ kết luận rằng quân Nga đang có ưu thế duy trì khả năng bắc cầu quân sự, nhưng bất kỳ nỗ lực nào nhằm xây một tuyến vượt sông Dnipro sẽ có rủi ro rất cao.

---- Theo Tư lệnh quân khu Kirohovrad là Andriy Raikovych, quân Nga hôm thứ Bảy đã nã pháo vào khu vực Kirohovrad của Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng đường sắt địa phương và một sân bay quân sự. Raikovych cho biết 13 phi đạn đã tấn công khu vực này, giết chết và gây bị thương một số người và khiến một quận ở thành phố Kropyvnytskyi bị mất điện. Quân Nga đã nhắm mục tiêu vào các tuyến đường sắt từ đêm trong nỗ lực ngăn chặn việc cung cấp vũ khí cho các đơn vị Ukraine trong khu vực.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu tuyên bố rằng bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga mà cho Nga giữ các vùng đã chiếm sẽ chỉ khuyến khích một cuộc chiến kéo dài hơn. Zelensky nói với báo The Wall Street Journal: “Ngưng bắn với Nga có nghĩa là tạm dừng để quân Nga nghỉ ngơi. Họ sẽ không sử dụng sự tạm dừng này để thay đổi địa chính trị của họ hoặc từ bỏ các tuyên bố của họ đối với các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ."

Ông nói thêm vài giờ sau khi cả hai quốc gia, cùng với LHQ và Thổ Nhĩ Kỳ, đã ký một thỏa thuận về vận chuyển ngũ cốc ra khỏi các cảng Ukraine: "Xã hội [dân Ukraine] tin rằng tất cả các lãnh thổ phải được giải phóng trước, và sau đó chúng ta có thể đàm phán về những gì phải làm và cách chúng ta có thể sống trong những thế kỷ tới."

---- Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ thông báo viện trợ an ninh bổ sung cho Ukraine, gửi một lô vũ khí và đạn dược trị giá 270 triệu USD. Gói viện trợ mới bao gồm 4 hệ thống phi đạn phóng nhiều tầng HIMARS, 580 hệ thống máy bay không người lái chiến thuật Phoenix Ghost, phi đạn chống xe tăng bổ sung, các thành phần thay thế và các thiết bị khác. Hoa Kỳ hiện đã cam kết hỗ trợ an ninh khoảng 8,2 tỷ USD cho Ukraine kể từ khi Biden bắt đầu giúp.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar hôm thứ Sáu cho biết TNK sẽ giám sát tất cả các chuyến hàng ngũ cốc từ các cảng của Ukraine tuân theo thỏa thuận được đưa ra trước đó hôm Thứ Sáu. Akar cũng nói ông sẽ gặp lại người đồng cấp Nga Sergey Shoigu và các quan chức Ukraine trong những ngày tới để thảo luận về việc vận chuyển ngũ cốc từ Biển Đen.

Thỏa thuận ngũ cốc được chờ đợi từ lâu đã được đại diện của Moscow, Kiev, Ankara và LHQ ký kết sáng Thứ Sáu, trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nói thêm rằng hành lang ngũ cốc sẽ sớm bắt đầu hoạt động, mở đường cho 80 tàu chở ngũ cốc rời các cảng Ukraine .

---- Thứ trưởng Bộ Cơ sở hạ tầng Ukraine Mustafa Nayyem viết trên kênh Telegram hôm thứ Sáu rằng thỏa thuận ngũ cốc sẽ giúp Ukraine kiếm được 1 tỷ đôla/tháng.

---- Một bồi thẩm đoàn liên bang đã kết tội Steve Bannon (đồng minh lâu năm của Donald Trump) là khinh thường Quốc hội vào thứ Sáu: Bannon phạm tội bất chấp trát đòi điều trần vào mùa thu năm ngoái từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Bannon bị kết tội với hai tội danh — từ chối trình diện để điều trần và từ chối giao các tài liệu được yêu cầu. Politico nói rằng y có thể sẽ kháng cáo.

Có khả năng Bannon, 68 tuổi, sẽ phải ngồi tù liên bang, mặc dù tờ Washington Post lưu ý rằng không ai bị giam giữ vì khinh thường Quốc hội trong hơn 50 năm qua. Tuy nhiên, mỗi tội đều phải chịu hình phạt tối thiểu là 30 ngày tù và Bannon phải đối mặt với tổng cộng hai năm. Tuyên án là ngày 21 tháng 10/2022.

---- Iowa: bắn 3 người chết, rồi tự sát. Cảnh sát nói, có 3 người đã bị bắn chết tại Khu cắm trại Công viên Tiểu Bang Maquoketa Caves trước 6:30 sáng thứ Sáu, và nghi phạm cũng đã chết. Mike Krapfl, cảnh sát đặc nhiệm phụ trách, nói cảnh sát cũng đã tìm thấy xác một người đàn ông Nebraska 23 tuổi, chết vì vết thương do súng tự gây ra. Cảnh sát nói đang điều tra.

---- SMART Alabama LLC, một công ty cung cấp các bộ phận cho dây chuyền lắp ráp của Hyundai ở Alabama, đã sử dụng lao động trẻ em ở độ tuổi 12 trong bối cảnh thiếu nhân sự, theo một bản tin Reuters trích dẫn nguồn trực tiếp, công nhân nhà máy và cảnh sát.

Pedro Tzi nói với tạp chí này rằng ba đứa con của anh, 12, 15 và 14 tuổi, đều làm việc tại nhà máy Montgomery thay vì đi học vì gia đình cần tiền. Cảnh sát từ quê nhà của Tzi đã thông báo cho văn phòng Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp tiểu bang về khả năng lạm dụng lao động trẻ em sau khi một trong những đứa trẻ của Tzi mất tích trong thời gian ngắn. Một cựu nhân viên trưởng thành nói với Reuters rằng anh ta biết khoảng 50 công nhân chưa đủ tuổi làm việc tại nhà máy.

---- Cảnh sát đã bắt một mục sư cánh hữu 27 tuổi tại Arlington, tiểu bang Washington, về 2 tội hiếp dâm trẻ em cấp độ ba: Kendal Kippen bị cáo buộc lạm dụng sex một bé gái khi bé mới 15 tuổi. Báo Everett Herald loan tin, công tố đang lập hồ sơ cáo buộc rằng Kendal Kippen đã gặp một cô gái 15 tuổi tại một nhóm thanh niên vào năm 2017, khi đó Kippen mới 22 tuổi.

Hai người trở thành bạn bè và trao đổi thông tin liên lạc, mà cô gái nói với các công tố viên đã tán tỉnh cô vào thời điểm đó. Cô gái cũng nói rằng cô cảm thấy thoải mái khi trao đổi thông tin của mình với Kippen vì anh ta là một nhà lãnh đạo nhà thờ, điều mà cô cho rằng anh ta sẽ không lợi dụng vị trí của mình.

Tuy nhiên, mối quan hệ của cặp đôi cuối cùng trở thành tình dục và các công tố viên cáo buộc rằng Kippen liên tục thúc giục cô ấy không được nói với bất kỳ ai về mối quan hệ của họ cho đến khi cô ấy 16 tuổi, đó là độ tuổi chấp thuận hợp pháp ở Washington.

Ngoài ra, có vẻ như cô gái 15 tuổi không phải là thành viên duy nhất của nhà thờ thu hút sự chú ý của Kippen, khi một người mách nước ẩn danh gọi cảnh sát vào năm 2020 để báo cáo rằng anh ta đã có "quan hệ không phù hợp" với nhiều cô gái trẻ.

---- ABC11 đưa tin, tất cả cảnh sát toàn thời gian tại Ty cảnh sát Kenly, tiểu bang North Carolina đã từ chức đột ngột vào thứ Tư tuần này. Những người từ chức bao gồm 5 cảnh sát tai Ty Cảnh Sát Kenly, người Chánh Lục Sự (town clerk) thị trấn, và nhân viên phụ trách về tiện ích.

Theo Josh Gibson, người đã giữ chức vụ cảnh sát trưởng ty Kenly được 21 năm, tất cả mọi người từ chức một phần là do tình trạng thiếu nhân viên nghiêm trọng. Ông cũng nói rằng người Quản lý Thị trấn tân nhiệm đã gây khó khăn cho các cảnh sát trong công việc của họ.

Tân Quản lý Thị trấn là một phụ nữ da đen, có tên là Justine Jones. Cô Jones được mô tả là một "Người quản lý thị trấn tiến bộ và có trách nhiệm" nhậm chức cách đây chưa đầy một tháng. Jones từ chối trả lời phỏng vấn của đài WNCN, nói rằng cô ấy nói rằng không thể thảo luận về tình hình.

Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Johnston đã bảo đảm với cư dân rằng họ sẽ có các cảnh sát túc trực để trả lời các cuộc gọi 911 và ứng phó với bất kỳ trường hợp khẩn cấp nào. Cảnh sát trưởng quận Johnston Steve Bizzell nói: "Chúng tôi đang bước tới, và với tư cách là Quận Johnston và văn phòng cảnh sát trưởng, chúng tôi sẽ ở đó vì người dân và công dân của chúng tôi. Họ có thể là công dân của thị trấn Kenly, nhưng họ vẫn là công dân của quận Johnston."---- Thống đốc California Gavin Newsom hôm thứ Sáu đã ký một đạo luật cho công dân bình thường kiện những người bán, sản xuất hoặc phân phối vũ khí tấn công và súng được chế tạo tại nhà để tránh bị truy tìm. Luật này là một cú mô phỏng trái nghịch với luật của Texas cho phép các cá nhân kiện bất kỳ ai giúp một phụ nữ phá thai bất hợp pháp trong tiểu bang Texas.Newsom, có thể sẽ là một ứng cử viên Tổng Thống cho Dân chủ, đã ký đạo luật vào cùng ngày ông phát hành một quảng cáo ở Texas chỉ trích các chính sách về quyền sinh sản của tiểu bang Texas."Nếu Texas sẽ sử dụng khung pháp lý này để thực chất cấm phá thai và làm hại phụ nữ, tất cả với sự phù hộ của Tòa án Tối cao, California sẽ sử dụng nó để cứu mạng người dân và đưa súng AR-15 ra khỏi đường phố của chúng ta," Thượng nghị sĩ tiểu bang Robert Hertzberg (Dân Chủ) nói. Hertzberg là người đồng tác giả dự luật.Liên minh Chính sách Vũ khí (Firearms Policy Coalition), một nhóm pháp lý về quyền sử dụng súng ở California, đã đưa ra lời kêu gọi các nguyên đơn tiềm năng trong một vụ kiện nhằm lật ngược luật mới do Newsom vừa ký.---- Giá xăng tiếp tục giảm ở khu vực Los Angeles và khắp California. Theo AAA, mức trung bình trên toàn quốc cho một gallon không chì thông thường đã giảm xuống còn 5,84 đô la vào thứ Sáu, giảm 18 xu so với một tuần trước và 55 xu so với một tháng trước. Trên toàn tiểu bang, mức trung bình là $5,79/gallon, giảm từ $6,37/gallon một tháng trước.Những nơi khác ở California, giá xăng giảm còn:. San Francisco: $ 5,841 / gallon. San Diego: $ 5,763 / gallon. Sacramento: $ 5,646 / gallon. Oakland: $ 5,797 / gallon---- Quận Riverside (giáp biên Quận Cam) có thể đã tìm được người thay thế cho Luật sư Quận Greg Priamos. Một mục được đăng vào Thứ Năm, ngày 21 tháng 7, trong khuôn khổ chương trình họp của Ban Giám sát vào Thứ Ba 26/7/2022, bao gồm hợp đồng bốn năm để Minh Trần, Giám đốc điều hành Quận Napa, trở thành luật sư hàng đầu của Quận Riverside.Mục này sau đó đã được rút khỏi chương trình. Người phát ngôn của quận [Riverside], Brooke Federico cho biết qua email rằng quận “sẽ thông báo về việc bổ nhiệm một cố vấn mới của quận” trước cuộc họp ngày 2/8/2022 của hội đồng.Văn phòng cố vấn của quận, có hơn 50 luật sư và ngân sách khoảng 7 triệu đô la, tư vấn cho hội đồng về các vấn đề pháp lý và đại diện cho chính quyền quận trước tòa. Nó cũng giải quyết công việc pháp lý cho các cơ quan...Theo tài liệu được lấy từ chương trình nghị sự và trang web của Quận Napa, Minh Tran được chọn sau một cuộc tìm kiếm trên toàn quốc, từng làm phó cố vấn quận ở Quận Riverside trong 8 năm trước khi đến Quận Napa vào năm 2009. Tại đây, Tran làm phụ tá luật sư của quận, cố vấn của quận và cuối cùng là Giám đốc điều hành quận.Một lá thư mời về làm việc gửi cho Tran ngày 10 tháng 6/2022 hứa cho Tran mức lương 285.000 đô/năm, phụ cấp xe hơi 550 đô/tháng, 80 giờ nghỉ phép để bắt đầu và 10.000 đô để trang trải chi phí di chuyển [từ Napa về Riverside]. Là một nhân viên của quận, Tran cũng sẽ đủ điều kiện nhận lương hưu công.Priamos, người từng là cố vấn của quận từ năm 2014, đột ngột nghỉ hưu vào tháng Ba.---- Đoạn kết của truyện cổ tích bao giờ cũng đẹp: bà Bien Nguyen từ Georgia bay tới New York để đón Jossiah Nguyen, đứa con mất tích mới được cảnh sát tìm giùm. Cuối cùng, khi Bien Nguyen đến bệnh viện Jamaica ở Queens vào đầu giờ chiều thứ Sáu, bà đang mang một túi quần áo cho con trai lớn của mình, Jossiah. Bức ảnh mà bà nhìn thấy về người thanh niên 25 tuổi, được chụp vào ngày 5 tháng 7/2022, cho thấy anh ngồi trên băng ghế tàu điện ngầm với chiếc quần jeans rách nát. Anh Jossiah Nguyen trông như người vô gia cư. Bức hình làm nát lòng ba mẹ cậu: bà Bien Nguyen và ông Yen Nguyen.“Thật khó để cầm nước mắt,” cô nói, khi được hỏi về bức ảnh. Nhưng bức ảnh đã bắt đầu một phong trào tìm Jossiah, xây dựng thành một câu chuyện truyền hình trên đài PIX11 News vào thứ Ba.“Nếu đó là điều mà những người khác chỉ cần tìm kiếm anh ấy và giúp anh ấy, thì tôi rất biết ơn vì điều đó”, người mẹ xúc động nói với phóng viên Mary Murphy của đài PIX11. Bà Bien Nguyen đến sân bay Newark vào sáng thứ Sáu, sau khi đáp chuyến bay thẳng từ Savannah, Georgia.Bà rưng rưng nhớ lại cuộc gọi vào tối thứ Năm rằng Jossiah Nguyen đã được cảnh sát MTA tìm thấy tại ga Long Island Railroad ở Jamaica, Queens. Bà Nguyen nói: “Tôi đã có thể nghe thấy giọng nói con tôi và cho con tôi biết chúng tôi yêu con biết bao nhiêu”.Người mẹ cho biết cô đã bỏ mọi thứ để tìm một chuyến bay đến New York, nhưng chuyến bay thẳng nhanh nhất đã thực sự đưa bà đến Newark, New Jersey. PIX11 News đã gặp Bien Nguyen tại sân bay và cùng bà đến bệnh viện Jamaica, nơi con trai bà đang được khám y tế tổng quát.Nguyen nhớ lại cuộc điện thoại vào tối thứ Năm, sau khi con trai cô được đưa đến đồn cảnh sát MTA: “Con tôi nói,“ Mẹ ơi, mẹ có thể giúp con mua vé máy bay về nhà được không?””Bien Nguyen và chồng, Yen Nguyen, đã bắt đầu một trang Facebook mấy ngày qua có tên Missing Jossiah Nguyen, trang này nhận được nhiều lời khuyên về khả năng nhìn thấy con trai của họ. Họ đã nói với PIX11 News trên Zoom vào tối Chủ nhật rằng Jossiah gặp vấn đề về tình cảm sau khi học trung học.---- Doanh nghiệp VN sản xuất mì ăn liền bị Liên Âu cảnh báo có chứa ethylene oxide vượt ngưỡng. Báo VnExpress. Đức phát đi cảnh báo về một số sản phẩm mỳ ăn liền nhập khẩu từ Việt Nam do có chứa chất ethylene oxide vượt ngưỡng. Theo Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn), cơ quan này nhận được cảnh báo của EU về một số sản phẩm mỳ ăn liền xuất khẩu của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, Đức gửi cảnh báo mỳ ăn liền hương vị gà, cà ri của Công ty cổ phần thực phẩm Á Châu vì có chứa chất cấm ethylene oxide (EO) vượt ngưỡng quy định của EU. Còn Malta gửi cảnh báo sản phẩm bánh phở hiệu Nguyễn Gia do xác định nguyên liệu sản xuất loại bánh phở này từ gạo biến đổi gen. Chia sẻ với VnExpress, đại diện Vụ Khoa học & Công nghệ (Bộ Công Thương) cho biết, vẫn đang kiểm tra, xác minh với lô hàng của doanh nghiệp bị Đức cảnh báo có tỷ lệ EO vượt ngưỡng cho phép. Nhưng nhiều khả năng lô này xuất khẩu từ năm ngoái - thời điểm các lô hàng chưa bị kiểm soát chỉ tiêu EO khi xuất khẩu.---- Triển lãm tranh khắc gỗ Hà Nội.Video dài 1:39 phút:



https://youtu.be/fpqD5sxk3LI

---- HỎI 1: Hà Nội vào danh sách 6 thành phố tuyệt vời nhất thế giới để du lịch bằng xe đạp?

ĐÁP 1: Đó là theo công ty Hòa Lan Booking.com. Công ty du lịch trực tuyến của Hoà Lan, Booking.com đã tiết lộ 6 địa điểm hàng đầu trên thế giới dành cho những du khách muốn đi nghỉ bằng xe đạp, với kết quả dựa trên một cuộc khảo sát về khách du lịch.

.



Theo trang web, thủ đô Hà Nội nổi tiếng với kiến trúc hàng thế kỷ, hồ nước, công viên và hơn 600 ngôi đền và chùa, cung cấp một mạng lưới đường đi xe đạp tuyệt vời cho phép du khách khám phá khu vực giữa những người dân địa phương bằng xe đạp và xe tay ga.

"Du khách có thể đậu xe trong Khu Phố Cổ đầy màu sắc của thành phố và thưởng thức các món ăn đường phố ngon của Việt Nam như phở bò và bánh tôm", Booking.com nói.

Đối với những người thích tham gia một chuyến đi trong ngày ra khỏi thành phố, trang web đề xuất một Tour du ngoạn Hoa Lư bằng Thuyền & Xe đạp sẽ cho phép họ khám phá kinh thành cũ, sau đó là chèo thuyền tam bản truyền thống dọc theo những cánh đồng lúa và một chiếc xe đạp thảnh thơi xung quanh một ngôi làng địa phương.

Các điểm đến đạp xe lý tưởng khác được Booking.com liệt kê bao gồm Uyuni ở Bolivia, Valencia ở Tây Ban Nha, Moab ở Hoa Kỳ, Riva del Garda ở Ý và Carretera Austral ở Chile.

Cuộc khảo sát thực hiện trong số 48.413 người trả lời trên 31 thị trường trên toàn cầu. Người trả lời được yêu cầu đã đi công tác hoặc giải trí ít nhất một lần trong 12 tháng qua. Ngoài ra, họ cũng phải có kế hoạch đi du lịch trong năm nay và là người đưa ra quyết định chính hoặc tham gia vào quá trình đưa ra quyết định trong hành trình của họ.



Cuộc khảo sát được thực hiện trực tuyến và diễn ra vào tháng 1/2022. Tại sao chọn ra 6 thánh phố, mà không phải 5 hay 10? Hình như có niềm tin từ người Thiên Chúa Giáo rằng số 6 thiêng liêng nêu ra từ Kinh Thánh.

Chi tiết:

https://www.breakingtravelnews.com/news/article/hanoi-capital-named-among-top-six-global-cycling-destinations/

---- HỎI 2: Có phải 57,2% nhân sự ngành Đại học Mỹ dự kiến bỏ nghề giáo?

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới từ Hiệp hội Nguồn nhân lực Chuyên nghiệp Cao đẳng và Đại học (College and University Professional Association for Human Resources), nhiều nhân viên giáo dục đại học đang hướng đến việc rời bỏ nghề nghiệp, cho thấy hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ có khả năng tìm kiếm việc làm khác trong vòng 12 tháng tới.

Theo cuộc khảo sát được công bố ngày hôm Thứ Năm, 57,2% người được hỏi có phần nào đó có khả năng (22,3%), có khả năng (12,5%) hoặc rất có thể (22,4%) tìm việc ở nơi khác trong năm tới. Con số đó đã tăng 14% kể từ năm ngoái, khi 43% báo cáo rằng họ có kế hoạch nghỉ việc trong vòng 12 tháng tới.

“Những kết quả này chỉ ra rằng các tổ chức giáo dục cao có nguy cơ mất một nửa số nhân viên hiện tại của họ trong năm tới. Ngoài ra, vấn đề giữ chân nhân viên dường như đang trở nên tệ hơn thay vì tốt hơn, ”Khảo sát về việc giữ chân nhân viên trong giáo dục đại học của CUPA-HR 2022 cho thấy.

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng 76% người được hỏi đang tìm kiếm cơ hội làm việc mới vì họ muốn được tăng lương, 43% muốn các lựa chọn làm việc từ xa, 32% đang tìm kiếm lịch làm việc linh hoạt và 30% khác muốn được thăng chức hoặc có thêm trách nhiệm công việc.

Chi tiết:

https://www.insidehighered.com/quicktakes/2022/07/22/survey-more-half-higher-ed-workers-plan-leave

