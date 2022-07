Tòa xử vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': ông Lê Tùng Vân bị 5 năm tù, các đệ tử từ 3 - 4 năm tù. - Hôm nay điều trần công khai về Trump ngồi bất động, xem bạo loạn trên TV ngày 6/1/2021 tới 187 phút. Cơ quan giám sát đã biết Sở Mật vụ xóa các tin nhắn gửi và nhận trong ngày bạo loạn từ lâu. Trump phải làm đoạn video đưa ra ngày 7/1/2021 thú nhận thua phiếu và sẽ bàn giao Bạch Ốc cho Biden, sau khi bị nội c

Tổng Thống Nga Putin cỡi ngựa (hình của Điện Cẩm Linh). Giám đốc CIA William Burns: "Có rất nhiều tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Putin và theo như chúng tôi có thể nói rằng Putin hoàn toàn khỏe mạnh."

- Tòa xử vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': ông Lê Tùng Vân bị 5 năm tù, các đệ tử từ 3 - 4 năm tù.

- Hôm nay điều trần công khai về Trump ngồi bất động, xem bạo loạn trên TV ngày 6/1/2021 tới 187 phút. Cơ quan giám sát đã biết Sở Mật vụ xóa các tin nhắn gửi và nhận trong ngày bạo loạn từ lâu. Trump phải làm đoạn video đưa ra ngày 7/1/2021 thú nhận thua phiếu và sẽ bàn giao Bạch Ốc cho Biden, sau khi bị nội các hăm dọa sẽ lấy Hiến pháp ra lột chức Trump.

- Nhiều tướng và đô đốc 4 sao đã nghỉ hưu viết bài trên báo NYT, lên án Trump đào ngũ, xúi bạo loạn

- Nga: ngày 15/9/2022 sẽ "trưng cầu dân ý" tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga chiếm, kể cả Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia. Nga: sẽ không thay đổi hành động bất kể trừng phạt khắc nghiệt nhất. Nga và Hungary đẩy mạnh hợp tác kinh tế.

- CIA: Sức khỏe Putin hoàn toàn khỏe mạnh. Tình báo Mỹ: 15.000 quân Nga đã tử trận ở Ukraine. Ukraine hạ giá tiền để củng cố kinh tế: mất giá 25% so với đô la Mỹ.

- Đệ nhất phu nhân Ukraine xin Mỹ cấp quân lực Ukraine dàn phòng không để bảo vệ trẻ em Ukraine.

- tòa buộc Rudy Giuliani (cựu luật sư riêng của Trump) ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt Georgia

- California: tại Fresno lương tăng 7.86% để tới $28.30/giờ; tại San Jose giảm lương -0.52% để còn $49.50/giờ

- đường xá Mỹ: dân Mỹ mất trung bình 39 giờ/năm chỉ vì tắc nghẽn giao thông trong giờ cao điểm đi làm.

- Biên phòng bắt 1 người và lô ma túy trị giá 3.679.000 đô trong xe tải gần biên giới Mexico-California

- UCLA nhận 10 triệu đô tài trợ để làm sách giáo khoa trực tuyến miễn phí về Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.

- Quận Cam: doanh số mua nhà giảm 34% năm qua, giá nhà tăng tới trung bình $1,025,000.

- VN: Hộ dân không phân loại rác bị phạt đến một triệu đồng.

- Quốc tế than trời: mưa lụt Hà Nội.

- HỎI 1: Nội chiến sẽ bùng nổ ở Mỹ trong vài năm tới, theo 1/2 dân Mỹ tiên đoán? ĐÁP 1: Một nghiên cứu nói thế.

- HỒ SƠ: Mỹ cho Việt Nam vào danh sách đen về nạn buôn người - RFI.

QUẬN CAM (21/7/2022) ---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ có cuộc điều trần công khai chiều nay, Thứ Năm 21/7/2022, và bạn có thể xem trên TV và YouTube. Dự kiến Ủy ban ​​sẽ công bố đoạn video (hay trích đoạn) từ bài phát biểu được ghi băng của cựu Tổng thống Trump trước quốc dân một ngày sau cuộc bạo động ở Điện Capitol, tức là ngày 7/1/2021.

Trong bài phát biểu dài 3 phút đã công khai đó, Trump dường như cuối cùng đã thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử của chính mình, nói rằng một "chính quyền mới" sẽ sớm tuyên thệ nhậm chức và kêu gọi một quá trình chuyển đổi "có trật tự". Nhưng để thực hiện việc ghi hình video tại Bạch Ốc là những khó khăn, theo báo Washington Post: Trump liên tục từ chối thú nhận thua phiếu, và không muốn quy trách nhiệm cho bọn bạo loạn mà Trump đã kêu gọi tới thủ đô ngăn chận tiến trình chuyển giao quyền lực một ngày hôm trước.

Ủy ban 6/1 chiều nay sẽ cho thấy nội bộ Bạch Ốc của Trump phải mất 1 giờ đồng hồ mới làm được video dài 3 phút đó. Điều trần hôm nay cũng sẽ có mặt 2 nhân chứng, cựu Phó Giám đốc báo chí Sarah Matthews và cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Matthew Pottinger, cả hai đều đã từ chức sau cuộc bạo động.

---- Tuy nhiên phóng viên Kaitlan Collins của CNN cho biết hôm thứ Tư rằng theo các nguồn tin đã nói với CNN rằng "một trong những lý do duy nhất khiến Trump thực sự làm video đó là vì các viên chức Bạch Ốc cảnh báo Trump rằng nội các của chính Trump có thể đang chuẩn bị sử dụng Tu chính án thứ 25 để lột chức Tổng Thống của Trump, nếu Trump không làm video nhìn nhận chuẩn bị bàn giao quyền lực.

---- Độc giả có thể xem dịch trực tiếp tiếng Việt buổi điều trần từ 4:30 pm chiều nay Thứ Năm ở Nguoi Viet Channel, do GS Nguyễn Đình Minh Quốc dịch trực tiếp từng diễn tiến điều trần (chủ đề: Lần này tập trung vào 187 phút không hành động của cựu Donald J. Trump khi một đám đông những người ủng hộ ông tấn công Quốc hội):



https://youtu.be/2_TVVzV3Xms

---- Vào tháng 2/2022, một cơ quan giám sát đã biết chuyện Sở Mật vụ xóa các tin nhắn (text messages) được gửi và nhận trong thời gian xảy ra vụ tấn công vào Điện Capitol ngày 6/1/2021 nhưng đã quyết định không thông báo cho Quốc hội, theo The Washington Post. Phòng Tổng thanh tra Bộ Nội An cũng được cho là đã chuẩn bị hồi tháng 10/2021 để đưa ra cảnh báo công khai về việc Mật vụ chặn các yêu cầu nộp tin nhắn và các hồ sơ khác về bạo loạn 6/1/2021, nhưng cuối cùng đã chọn không cảnh báo như vậy.

Tình hình Tổng thanh tra không cảnh báo về vụ xóa hàng loạt tin nhắn có thể đã làm ảnh hưởng đến cơ hội thu hồi bằng chứng quan trọng liên quan đến bạo loạn 6/1, theo lời những người tố cáo ẩn danh nói với Washington Post. Người ta cho rằng các tin nhắn bị xóa có thể đã cung cấp thông tin quan trọng về các kế hoạch và hành động của Trump xung quanh cuộc bạo loạn.

---- Hôm thứ Năm, viết trên tờ The New York Times, nhiều vị tướng và đô đốc bốn sao đã nghỉ hưu đã lên án cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng hành động của Trump trong ngày 6/1/2021 là "bãi bỏ nhiệm vụ". Trong các tác giả bản văn lên án Trump có: Đô đốc Steve Abbot, Đại tướng Peter Chiarelli, Đại tướng John Jumper, Đô đốc James Loy, Đô đốc John Nathman, Đô đốc William Owens và Đại tướng Johnnie Wilson.

Trích bài báo: "Trong những tuần lễ trước ngày kinh hoàng đó, các đồng minh của Trump cũng thúc giục Trump bám quyền lực bằng cách ra lệnh bất hợp pháp cho quân đội tịch thu các máy bỏ phiếu và giám sát việc thực hiện cuộc bầu cử. Một lệnh bất hợp pháp như vậy sẽ hủy diệt nền tảng dân chủ Mỹ: [vì Hiến pháp yêu cầu] dân sự kiểm soát quân đội."

Họ viết rằng tổng hợp điều này là vì Trump từ chối sử dụng các nguồn lực quân sự cần thiết để ngăn chặn cuộc tấn công vào Điện Capitol: "Khi một đám đông tấn công Điện Capitol, tổng tư lệnh đã không thể hành động để lập lại trật tự và thậm chí còn khuyến khích những kẻ bạo loạn. Như Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã làm chứng trước Quốc hội, rằng Phó Tổng thống Mike Pence lúc đó đã phải kêu gọi Vệ Binh can thiệp. Với nhu cầu khẩn cấp bảo vệ Điện Capitol, yêu cầu của Pence là hợp lý. Tuy nhiên, phó tổng thống không có vai trò gì trong chuỗi lệnh chỉ huy trừ khi làm theo quyền tổng thống [khi tổng thống] bệnh tật hoặc mất khả năng. Các thành viên Quốc hội, cũng đã xin sự hỗ trợ quân sự khi đám đông vây hãm Điện Capitol, cũng thuộc trường hợp tương tự."

Họ kết luận: “Nguyên tắc dân sự kiểm soát quân đội đã có trước khi thành lập nước Cộng hòa [Hoa Kỳ]... Việc tổng thống [Trump] từ chối nhiệm vụ vào ngày 6/1/2021 đã thử nghiệm tính toàn vẹn của nguyên tắc lịch sử này hơn bao giờ hết, gây nguy hiểm cho cuộc sống Hoa Kỳ và nền dân chủ của chúng ta."

---- Một quan chức Nga hàng đầu đang tổ chức kế hoạch "trưng cầu dân ý" tại các vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát vào ngày 15/9/2022, theo Bloomberg News đưa tin: Sergei Kiriyenko, Đệ nhất phó chánh văn phòng của Putin, người được Putin ủy nhiệm tiến hành dự án.

Ngoài các vùng lãnh thổ ở Donetsk và Luhansk mà Nga coi là ưu tiên hàng đầu trong cuộc chiến, các cuộc trưng cầu dân ý cũng đang lên kế hoạch ở Kherson và Zaporizhia. Chuyến đi gần nhất của Kiriyenko là tới Kherson trong tuần này. Nga đã lập các Ty hành chính “mới” của riêng Nga trong một số lĩnh vực, trong khi chính quyền địa phương phân phối hộ chiếu Nga.

Nhưng các cuộc trưng cầu dân ý - tương tự như cuộc trưng cầu mà Nga tổ chức ở Crimea (nơi bị Nga chiếm đóng từ năm 2014) có lẽ sẽ cho Putin cơ hội tuyên bố “chiến thắng” sau nhiều tháng thất bại, và để cho Putin nói rằng đó là ý dân muốn về với "quê mẹ" liên bang Nga.

---- Giám đốc CIA William Burns nói rằng không có thông tin tình báo nào hỗ trợ những tin đồn kéo dài từ lâu rằng Tổng Thống Nga Putin đang ở trong tình trạng sức khỏe suy yếu.

Burns nói hôm thứ Tư tại Diễn đàn An ninh Aspen ở Colorado: "Có rất nhiều tin đồn về sức khỏe của Tổng thống Putin và theo như chúng tôi có thể nói rằng Putin hoàn toàn khỏe mạnh." Burns nói thêm, sau tiếng cười của đám đông, rằng tuyên bố của ông "không phải là một bản đánh giá tình báo chính thức."

Theo lời giám đốc CIA, tình báo Mỹ ước tính 15.000 quân Nga đã chết ở Ukraine trong gần 5 tháng chiến tranh. William Burns nói thêm rằng khoảng 45.000 binh sĩ khác của Putin đã bị thương kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào ngày 24/2/2022.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm tuyên bố rằng Nga và Hungary đang đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đồng thời cho biết thêm rằng Nga đang xem xét yêu cầu của Hungary về việc tăng nguồn cung cấp khí đốt. Riêng thương mại giữa hai nước dự kiến tăng 25%.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói hôm thứ Năm qua điện thoại với các phóng viên, rằng Nga sẽ không thay đổi hành động ngay cả khi chịu các lệnh trừng phạt khắc nghiệt nhất có thể. Tuy nhiên, Peskov trước đó đã nói với thông tấn Nga RIA Novosti rằng vẫn còn cơ hội để các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine tiếp tục, đồng thời nói thêm rằng cánh cửa [hòa đàm] vẫn chưa bị đóng lại. (Nhưng Ukraine hiện đang từ chối hòa đàm, vì không chịu nhường đất đã bị Nga chiếm.)

---- Ngân hàng Quốc gia Ukraine (NBU) hôm thứ Năm thông báo rằng họ đang điều chỉnh tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia Ukraine. Đồng hryvnia đã bị mất giá 25% so với đô la Mỹ với tỷ giá hối đoái là 36,5686 mỗi đô la. NBU giải thích, phá giá tiền 25% như thế sẽ tăng tính cạnh tranh cho các công ty Ukraine, và giữ Ukraine vững vàng về mặt kinh tế trong thời chiến.

---- Đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska hôm thứ Tư nói với Quốc hội Hoa Kỳ rằng Ukraine cần thêm vũ khí để ngăn chặn "sự khủng bố chống lại người Ukraine" từ Nga. Xuất hiện trực tiếp trước Quốc hội Mỹ, Zelenska kêu gọi quyết định nhanh chóng cung cấp vũ khí mạnh hơn cho Ukraine.

"Hãy giúp chúng tôi ngăn chặn cuộc khủng bố này đối với người Ukraine, và đây sẽ là chiến thắng vĩ đại chung của chúng ta. Nhân danh cuộc sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc cho mỗi người, mỗi gia đình", Zelenska nói.

Bà đã xin đặc biệt cho các hệ thống phòng không. “Tôi đang xin các hệ thống phòng không để tên lửa không giết trẻ em trong xe đẩy của chúng, để tên lửa không phá hủy phòng trẻ em và giết toàn bộ gia đình.” Bà nói với Quốc hội Mỹ rằng bà đã xưng hô với họ như một người con gái và một người mẹ, không phải với tư cách là đệ nhất phu nhân Ukraine.

Hộ dân không phân loại rác bị phạt đến một triệu đồng.

Tòa xử vụ 'Tịnh thất Bồng Lai': ông Lê Tùng Vân bị 5 năm tù, các đệ tử từ 3 - 4 năm tù.

---- Rudy Giuliani, cựu luật sư riêng của Donald Trump, đã được lệnh ra làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn đặc biệt Georgia trong cuộc điều tra về nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Một thẩm phán ở New York đã yêu cầu y ra khai, sau khi Giuliani không xuất hiện tại tòa án Georgia vào ngày 13/7/2022 để thách thức trát đòi yêu cầu Giuliani làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn.---- MoneyGeek đã phân tích dữ liệu từ Sở Thống kê Lao động tại 75 khu vực thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ để xác định nơi tiền lương đang tăng và nơi họ đi xuống. Thu nhập có tăng ở các thành phố lớn nhất của California không? MoneyGeek đã tìm thấy nhiều kết quả khác nhau.Trong số các khu vực đô thị lớn, Fresno chứng kiến mức tăng lương lớn nhất vào năm 2022. Tại Fresno, lương theo giờ tăng gần 8%. Bất chấp sự tăng vọt đó, cư dân Fresno vẫn kiếm được trung bình ít hơn so với cư dân của hầu hết các thành phố lớn ở California.Mặt khác, cư dân San Francisco và Silicon Valley có mức lương cao hơn nhiều, nhưng một số người đã thấy thu nhập co cụm trong năm qua (có thể vì kinh tế chưa hồi phục). MoneyGeek nhận thấy ở San Jose, tỷ lệ trung bình theo giờ giảm 1/2 phần trăm. Cư dân Bakersfield cũng thấy thu nhập của họ giảm trung bình khoảng một phần tư phần trăm.Các con số dưới đây là lương/giờ trung bình, thay đổi trong năm.Fresno: $28.30/giờ; 7.86% tăngSacramento: $34.40: 6.25%Los Angeles: $36.90; 5.73%San Diego: $36.70; 4.98%Oxnard: $33.20; 2.09%San Francisco: $45.00; 2.02%Riverside: $28.10; 0.54%Bakersfield: $29.70; -0.27% (giảm)San Jose: $49.50; -0.52% (giảm)---- Thống kê của Sở Thống Kê Dân Số (U.S. Census Bureau) và INRIX cho thấy đường xá ngày càng tắc nghẽn và các phương tiện giao thông công cộng đông đúc hơn trong giờ cao điểm đi làm.Những người Mỹ không làm việc tại nhà dành trung bình 27,6 phút để đi làm mỗi chiều [lái xe] và 9,8% người Mỹ cho biết họ dành ít nhất 60 phút để đi làm mỗi chiều [lái xe]. Người Mỹ cũng mất trung bình 39 giờ/năm chỉ vì tắc nghẽn giao thông trong thời gian cao điểm đi làm.---- Biên phòng Hoa Kỳ đã bắt 1 người đàn ông vì buôn lậu khoảng 250 pound fentanyl giấu trong vỏ xe dự phòng và trong bình xăng của xe tải gần biên giới Mexico-California hôm thứ Hai.Các nhân viên khám xét xe đã tìm thấy một số gói thuốc có kết quả dương tính với fentanyl, ước tính giá trị đường phố là 3.679.000 đô la. Vụ buôn lậu bị phát hiện sau khi một đơn vị quân khuyển K-9 ngửi thấy mùi lạ từ chiếc xe tải GMC màu đen gần Campo, California, cách biên giới Mexico khoảng 10 km.---- Trung tâm Nghiên cứu Người Mỹ gốc Á (Asian American Studies Center) tại Đại học California, Los Angeles (UCLA) đã nhận được 10 triệu đô la tài trợ của tiểu bang để đào tạo giáo viên. Tiền sẽ được sử dụng để tạo ra các loại sách giáo khoa trực tuyến miễn phí nhằm giúp giáo viên trung học và giáo viên đại học có chương trình giảng dạy về trải nghiệm của người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương.Karen Umemoto, Giám đốc quỹ "Helen and Morgan Chu Endowed" của UCLA cho biết: “Sách giáo khoa sẽ là cuốn lịch sử trực tuyến toàn diện nhất về người Mỹ gốc Á và Thái Bình Dương trong câu chuyện của người Mỹ và mở ra những khả năng vô hạn để xây dựng một tương lai công bằng, đa chủng tộc và dân chủ”.---- Mua nhà giảm xuống mức thấp thứ sáu, trong tháng 6/2022 kể từ năm 1988 khi người mua nhà trung bình ở vùng 6 quận Nam California (quận Los Angeles, Quận Cam, Riverside, San Bernadino, San Diego, Ventura) phải đối mặt với khoản thanh toán kỷ lục 3,311 đô/tháng - tăng 44% trong vòng một năm.Riêng ở Quận Cam: thanh toán $4,525/tháng trên mức trung bình giá nhà $1,025,000. Trung bình, tăng 14% trong hơn 12 tháng. Và tiền đặt cọc (down payment) khi mua nhà là 20% tức là $205,000 - tăng $25,000. Do vậy, doanh số bán nhà giảm 34% trong vòng một năm.----Theo bản tin VnExpress. Hộ gia đình, cá nhân không phân loại; hoặc không sử dụng bao bì chứa chất thải rắn sinh hoạt theo quy định sẽ bị phạt từ 0,5 đến một triệu đồng. Theo Nghị định 45/2002, có hiệu lực từ ngày 25/8 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, chủ dự án đầu tư, chủ sở hữu, ban quản lý khu đô thị, chung cư, tòa nhà văn phòng bị phạt từ 200 đến 250 triệu đồng nếu không bố trí thiết bị, phương tiện, địa điểm để phân loại tại nguồn, thu gom, lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt. Mức phạt từ 250 đến 300 triệu đồng áp dụng đối với hành vi không tổ chức thu gom chất thải từ hộ gia đình, cá nhân; không bố trí điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phù hợp trong khuôn viên của dự án đầu tư.----Tổng hợp theo nhiều báo VN. Sau 2 ngày xét xử các đối tượng trong vụ 'Tịnh thất Bồng Lai', TAND huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân mức án 5 năm tù về tội 'Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'... Hầu hết các bị cáo đều không nhận tội. Về phần bị cáo Trùng Dương, vẫn một mực chối các hành vi khi tham gia vào các clip sai phạm. “5 clip đó bị cáo không dàn dựng, không quay, không đăng các clip đó. Bị cáo không biết 5 clip đó là gì hết... ”, bị cáo Trùng Dương nói... Sau khi nghị án, HĐXX cho biết, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng các kết luận giám định, lời khai đã thể hiện rõ hành vi phạm tội. Theo đó, từ năm 2019 đến 2021, bị cáo Lê Tùng Vân có vai trò chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên tạo tài khoản Youtube lập các kênh: 5 Chú Tiểu - Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và Nhất Nguyên - Hoàn Nguyên Official đăng tải các video lên mạng xã hội, chỉ đạo Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên biên soạn, dàn dựng và duyệt nội dung các video sai phạm trước khi đăng. Những video clip này có nội dung ảnh hưởng không tốt đến dư luận, thông tin sai sự thật; xúc phạm danh dự uy tín tập thể, cá nhân, trực tiếp xâm phạm đến Công an huyện Đức Hòa, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An... HĐXX tuyên án: Lê Tùng Vân 5 năm tù, tính từ khi bị cáo thi hành án; Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương bị tuyên phạt 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên: 3 năm 6 tháng tù; Cao Thị Cúc: 3 năm tù.---- Quốc tế than trời: mưa lụt Hà Nội.Video dài 1:05 phút:



https://youtu.be/vV54pbMTcE4

---- HỎI 1: Nội chiến sẽ bùng nổ ở Mỹ trong vài năm tới, theo 1/2 dân Mỹ tiên đoán?

ĐÁP 1: Một nghiên cứu nói thế. Bạo lực dường như đã có ở khắp mọi nơi ở Hoa Kỳ và bạo lực chính trị đang là tâm điểm chú ý, với cuộc nổi dậy ngày 6 tháng 1/2021 là chứng cớ A. Giờ đây, một nghiên cứu lớn xác nhận 1/5 người Mỹ tin rằng bạo lực được thúc đẩy bởi lý do chính trị — ít nhất là đôi khi — có lý. Gần 1/2 dân số Mỹ dự đoán một cuộc nội chiến và nhiều người nói rằng họ sẽ đánh đổi nền dân chủ để lấy một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, theo một bản in trước được đăng hôm Thứ Tư trên medRxiv cho thấy.

Rachel Kleinfeld, một chuyên gia về bạo lực chính trị tại Carnegie Endowment for International Peace, người không tham gia nghiên cứu cho biết: “Đây không phải là một nghiên cứu nhằm gây sốc. "Nhưng nó sẽ gây sốc."

Tử vong do súng đạn ở Hoa Kỳ đã tăng gần 43% từ năm 2010 đến năm 2020, và doanh số bán súng tăng vọt trong đại dịch coronavirus. Garen Wintemute, một bác sĩ y học cấp cứu và nhà nghiên cứu bạo lực súng lâu năm tại Đại học University of California, Davis, tự hỏi những xu hướng đó biểu hiện gì cho tình trạng bất ổn dân sự. Ông nói: “Đôi khi trở thành một bác sĩ [phòng cấp cứu] ER cũng giống như người lái tàu trên tàu Titanic,‘ Hãy nhìn tảng băng trôi này! ’.



Ông và các đồng nghiệp của mình đã khảo sát hơn 8600 người lớn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha về quan điểm của họ đối với nền dân chủ ở Hoa Kỳ, thái độ phân biệt chủng tộc trong xã hội Hoa Kỳ và thái độ của họ đối với bạo lực chính trị. Những người trả lời là một phần của Ipsos KnowledgePanel - một hội đồng nghiên cứu trực tuyến nghiên cứu về bạo lực và sở hữu súng. Sau đó, nhóm nghiên cứu áp dụng các phương pháp thống kê để suy luận ra kết quả khảo sát cho toàn quốc.



Mặc dù hầu hết những người được hỏi đều cho rằng điều quan trọng đối với Hoa Kỳ là duy trì một nền dân chủ, nhưng khoảng 40% cho rằng có một nhà lãnh đạo mạnh mẽ còn quan trọng hơn. Một nửa mong đợi một cuộc nội chiến ở Hoa Kỳ trong vài năm tới...

Chi tiết:

https://www.science.org/content/article/half-of-americans-anticipate-a-us-civil-war-soon-survey-finds

---- HỒ SƠ: Mỹ cho Việt Nam vào danh sách đen về nạn buôn người - RFI.

Mỹ cho Việt Nam vào danh sách đen về nạn buôn người

Phan Minh, RFI. 20/2/2022

Hoa Kỳ hôm qua 19/07/2022 đã đưa Việt Nam, Cam Bốt, Brunei và Ma Cao vào danh sách đen về nạn buôn người.

Theo AFP, trong một báo cáo thường niên, ngoài những nước kể trên, Hoa Kỳ cũng đã thêm Belarus vào danh sách đen và trong một lần hiếm hoi chỉ trích một đồng minh phương Tây, Washington đã đưa Bulgari vào danh sách theo dõi, vì lo ngại rằng nước này không coi trọng việc chống nạn buôn người

Các quốc gia bị đưa vào danh sách Tier 3 ( danh sách theo dõi nhóm 3 ) phải hứng chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ, mặc dù Washington thường xuyên từ bỏ trừng phạt đối với các quốc gia thân thiện và hứa cải thiện.

Việt Nam, quốc gia có mối quan hệ nồng ấm với Washington do cùng quan ngại Trung Quốc, đã bị hạ cấp xuống nhóm 3 vì bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng chính quyền Hà Nội đã giảm các vụ truy tố về các vụ buôn người vào năm 2021.

Báo cáo đặc biệt nhấn mạnh đến việc Hà Nội không có hành động nào đối với một nhà ngoại giao và nhân viên đại sứ quán Việt Nam tại Ả Rập Xê Út bị cáo buộc đồng lõa trong vụ buôn người mà nạn nhân là công dân của chính Việt Nam.

Tại Cam Bốt, bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết "nạn tham nhũng phổ biến" đã cản trở nỗ lực giúp đỡ hàng nghìn trẻ em, bao gồm cả trẻ em bị bán cho các cơ sở giải trí, lò gạch và các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng tham nhũng là "công cụ hàng đầu" của những kẻ buôn người, những kẻ trông cậy vào sự làm ngơ của các chính phủ.

Báo cáo thường niên về nạn buôn người của bộ Ngoại Giao Mỹ từ trước đến nay cũng chỉ trích cả các đồng minh thân cận và thường gây xích mích, nhưng các quan chức Mỹ nói rằng báo cáo này cũng đã khiến các chính phủ phải hành động.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/qu%E1%BB%91c-t%E1%BA%BF/20220720-m%E1%BB%B9-cho-vi%E1%BB%87t-nam-v%C3%A0o-danh-s%C3%A1ch-%C4%91en-v%E1%BB%81-n%E1%BA%A1n-bu%C3%B4n-ng%C6%B0%E1%BB%9Di

.