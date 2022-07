- Đệ nhất phu nhân Ukraine -- bà Olena Zelenska -- đã tới Mỹ, sẽ diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ.

Đệ nhất phu nhân Ukraine -- bà Olena Zelenska -- đã tới Mỹ hôm Thứ Hai, hôm nay Thứ Ba sẽ gặp Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden, và sẽ đọc diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào Thứ Tư.

.

Mỹ: Giá xăng Mỹ giảm kỷ lục thấp trong 2 tháng

Amazon kiện hơn 10.000 quản trị viên nhóm Facebook vì dàn dựng các đánh giá giả mạo

Thứ Năm điều trần: Sarah Matthews và Matthew Pottinger ra trước Ủy ban 6/1 kể về Trump làm gì trong những giờ phút bạo loạn 6/1/2021

Cộng hòa lên kế hoạch sau bầu cử 2022, mở hàng chục hồ sơ điều tra về Tổng thống Joe Biden, gia đình Biden

TT Biden: ký lệnh hành pháp, tận lực đưa con tin và những người bị giam giữ sai trái về lại Hoa Kỳ

- Ukraine: đang bàn về dùng vũ khí phương Tây để tấn công hạm đội Hắc Hải của Nga và để chiếm lại Crimea.

- Đại sứ Nga: các công ty Bắc Hàn có thể sẽ vào tái thiết miền đông Ukraine (nơi Nga kiểm soát).

- Bất kể TQ hăm dọa, Mỹ nói có "nghĩa vụ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan" giúp Đài Loan giữ khả năng tự vệ.

- Tổng thư ký LHQ: nhân loại đối mặt với "sự tự sát tập thể" vì khí hậu khắc nghiệt, cháy rừng và sóng nhiệt

- bắt 2 cư dân Long Island vì cú lừa đầu tư trị giá 27 triệu đô la -- nhờ tấm hình chụp với Trump và Melania

- Cố vấn năng lượng Bạch Ốc Amos Hochstein: giá xăng sẽ sớm giảm trung bình xuống dưới 4 USD/gallon.

- Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland bị gãy chân trái khi di hành tại Shenandoah National Park ở Virginia

- Hội đồng Giải thưởng Pulitzer: Giải thưởng năm 2018 về 2 báo điều tra Trump & Nga không gì sai

- Thành phố tốt nhất cho người thuê nhà: 1. Columbia, Md.; 2. Overland Park, Kan.; 3. Sioux Falls, SD; 4. Bismarck, ND; 5. Lincoln, Neb.

- Thống đốc California Gavin Newsom phất cao lá cờ chống hâm nóng khí hậu, lộ ý ứng cử Tổng Thống 2024

- Quận Cam tuyệt vời nhất là bia? Nhiều lò bia Nam California thắng 5 huy chương vàng.

- Chất đồ đạc lên xe tải, chạy ra khỏi tiểu bang: 60% người chuyển nhà ở California dọn sang tiểu bang khác

- Bắt đầu từ hôm nay, phải mang khẩu trang trong các hoạt động nội thất tại đại học UC Irvine

- Dean Trần, cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts, sẽ ra tòa Worcester vào ngày 28/7/2022

- Bưu chình nhà nước Việt Nam: VNPT đầu tư không hiệu quả, gây thua lỗ.

- Giải thích: dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

- HT Thích Như Minh (Chủ Tịch Giáo Hội Liên Hữu PG Mỹ-Việt) viên tịch ngày 19/7/2022, thọ 69 tuổi, 45 hạ lạp.

- HỎI 1: Bị gửi hóa đơn y tế đòi tiền không chính xác, 35% dân Mỹ vẫn chấp nhận trả tiền sai?ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Dân Mỹ vẫn cứ xài 40% ngân sách lương thực để ăn tiệm? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB -19/7/2022) ---- Giá xăng tại Hoa Kỳ đang giảm xuống bất chấp lạm phát cao và việc Nga tiếp tục xâm lược Ukraine, với chi phí trung bình cho mỗi gallon chạm mức thấp nhất trong hai tháng vào hôm thứ Ba 19/7/2022.

.

Số liệu từ AAA cho thấy giá xăng trung bình toàn quốc là 4,495 USD/gallon vào thứ Ba, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 5/2022, theo Bloomberg. South Carolina là tiểu bang duy nhất trên bản đồ của AAA hiển thị giá xăng dưới 4 đô la.

.

---- Amazon cho biết họ đã đệ đơn kiện hơn 10.000 quản trị viên nhóm Facebook vì dàn dựng các đánh giá giả mạo trên Amazon để đổi lấy tiền hoặc các sản phẩm miễn phí. Amazon nói rằng họ đã báo cáo hơn 10.000 nhóm đánh giá giả mạo cho Meta, công ty mẹ của Facebook và Meta đã gỡ xuống hơn một nửa số nhóm đó vì vi phạm chính sách khi điều tra những nhóm khác.

.

Amazon cho biết họ có 12.000 nhân viên chuyên ngăn chặn gian lận, bao gồm cả các đánh giá giả mạo và công ty đã chủ động ngừng hơn 200 triệu đánh giá bị nghi ngờ là giả mạo vào năm 2020 bằng cách sử dụng các công cụ giám sát và công nghệ của mình.

.

---- Chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, Dân biểu Bennie Thompson, đã công bố các bước làm việc kế tiếp mà ông đang thực hiện để thông báo cho người dân Mỹ về những khám phá mới của ủy ban.

.

Vào thứ Năm tuần này, Ủy ban sẽ tổ chức buổi điều trần cuối cùng - ít nhất là bây giờ - dự kiến sẽ tập trung vào các hành động của Donald Trump vào ngày bạo loạn 6/1/2021, và đặc biệt là trong các giờ phút bạo loạn trong ngày đó. Đây sẽ là phiên điều trần công khai thứ 9 mà Ủy ban đã tổ chức, và giống như những phiên tòa khác, dự kiến sẽ thu hút một lượng lớn khán giả.

.

Nhưng như thành viên Ủy ban Adam Kinzinger đã nói vào cuối tuần qua, họ đang tìm kiếm ngày càng nhiều thông tin và mọi người sẵn sàng tiếp tục ghi lại vì vậy cuộc điều tra còn lâu mới kết thúc. Nghĩa là, sẽ có thêm các buổi điều trần nữa.

.

---- Một cột trụ thuyết âm mưu ủng hộ Trump cuồng nhiệt sáng nay (Thứ Ba) sẽ ra trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 để trả lời các câu hỏi từ Ủy ban. Garrett Ziegler, cựu phụ tá của Cố vấn Thương mại Peter Navarro, người đóng vai đầu mối quan trọng giữa Bạch Ốc của Trump và mạng lưới luật sư và những kẻ quảng bá các lý thuyết gian lận bầu cử đáng ngờ trong những tháng cuối năm 2020, dự kiến ​​sẽ ra trước Ủy ban 6/1 vào sáng thứ Ba.

.

Ziegler đã thông báo về cuộc phỏng vấn của mình trong một tin nhắn cho những người theo dõi y trên mạng Telegram vào lúc nửa đêm hôm thứ Hai, viết có vẻ như lời nhắn an tâm tới Trump và Navarro rằng: “Sẽ ra trước ủy ban lừa đảo vào sáng thứ Ba. Một trò đùa như vậy, nhưng quý vị đừng lo lắng - Tôi sẽ không làm gì khác ngoài việc nói sự thật: Trump không làm gì sai và cuộc bầu cử đã bị đánh cắp!”

Ủng hộ Trump cuồng nhiệt, Ziegler đã đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho một cuộc họp đêm khuya tại Phòng Bầu dục của Bạch Ốc vào ngày 18/12/2020 bằng cách sử dụng thẻ ra vào cửa của y để mở đón luật sư Sidney Powell, Michael Flynn (Trung tướng đã nghỉ hưu) và Patrick Byrne (cựu Giám đốc điều hành Overstock.com) vào Bạch Ốc, nơi họ đề xuất kế hoạch yêu cầu Trump viện dẫn Đạo luật chống nổi loạn để ra lệnh cho Vệ binh Quốc gia tịvh thu các máy bỏ phiếu và tổ chức lại cuộc bầu cử ở các tiểu bang Trump thua sát nút Joe Biden.

.

---- Nhưng Thứ Năm mới là sôi nổi. Theo báo cáo vào tối thứ Hai, Sarah Matthews sẽ làm chứng tại phiên điều trần vào giờ vàng hôm thứ Năm 21/7/2022 của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Matthews, người từng là phó Giám đốc báo chí trong chính quyền Trump, đã từ chức vài giờ sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol, nơi một đám đông ủng hộ Trump tìm cách ngăn Quốc hội chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Hãng tin AP và CNN đưa tin hôm thứ Hai rằng cô và Matthew Pottinger, cựu Phó cố vấn An ninh Quốc gia, sẽ điều trần vào thứ Năm, chủ đề sẽ tập trung vào các hành động của cựu Tổng thống Trump trong ngày bạo loạn.

.

Trước khi đảm nhận vai trò tại Bạch Ốc vào năm 2020, Matthews từng làm phát ngôn viên cho chiến dịch tái tranh cử của Trump. Cô tốt nghiệp Đại học Kent State University, từng kể trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2020 rằng cô đã gặp Kayleigh McEnany, thư ký báo chí quốc gia lúc bấy giờ của chiến dịch Trump qua việc làm phát ngôn nhân. Cô nói thêm rằng McEnany đã đưa cô đi cùng khi McEnany trở thành Giám đốc báo chí Bạch Ốc.

Cô gái 27 tuổi này hiện là giám đốc truyền thông của đảng Cộng hòa trong Ủy ban Hạ viện Đặc nhiệm về Khủng hoảng Khí hậu (Republicans on the House Select Committee on the Climate Crisis), một vị trí mà cô đã nắm giữ kể từ tháng 2/2021.

.

Matthews, người trước đây đã ủng hộ công việc của chính quyền Trump trong nhiệm kỳ của cựu tổng thống, đã lên Twitter vào tháng 1/2022 để bình luận về lễ kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy, gọi đó là “một trong những ngày đen tối nhất trong lịch sử nước Mỹ”.

.

---- Các Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện đang lên kế hoạch mở hàng chục hồ sơ điều tra về Tổng thống Joe Biden, gia đình Biden và nội các Biden nếu Cộng Hòa chiếm lại đa số. Cộng Hòa có vẻ có ưu thế sẵn sàng chiếm lại Hạ viện trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022 và họ dự định khai tử Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, và chuyển sự chú ý của họ về các cuộc điều tar tập trung vào Hunter Biden, việc rút khỏi Afghanistan, nguồn gốc của COVID-19, lạm phát và biên giới Mexico, theo báo Politico đưa tin.

.

Dân biểu Jamie Comer (CH-KY), người dự kiến ​​sẽ chủ trì Ủy ban Giám sát nếu Cộng Hòa chiếm được đa số, nói: “Chúng tôi sẽ dành rất nhiều thời gian trong ba, bốn tháng đầu tiên cho các phiên điều tra và sau đó chúng tôi sẽ rất tích cực trong quy trình của tiểu ban, tập trung vào các vấn đề về loại lãng phí, gian lận và lạm dụng đáng kể. Tôi sẽ đưa Ủy ban Giám sát trở lại như ý định ban đầu của nó."

.

Đảng Cộng hòa đã đưa ra yêu cầu bảo quản tài liệu cho Ủy ban ngày 6 tháng 1, các quan chức Biden liên quan đến việc rút quân ở Afghanistan và các quan chức Twitter liên quan đến việc cố gắng bán cho Elon Musk, và họ nói rằng thách thức lớn nhất là giới hạn phạm vi các chủ đề mà họ dự định điều tra. Nhiều tới mức 1 năm điều tra không xong. Theo lời Dân biểu Michael Cloud (R-TX) cho biết: “Đó không phải là điều mà chúng ta phải đánh trống lảng, 'Được rồi, chúng ta sẽ làm gì?' Một năm chỉ có 50 tuần lễ [để làm việc] thôi."

.

Đảng Cộng hòa hiểu rằng họ sẽ không thể thông qua nhiều luật với quyền phủ quyết của Biden, ngay cả khi họ chiếm lại Thượng viện, vì vậy họ có ý định đưa tổng thống Biden và đảng Dân chủ vào tình trạng cố thủ bằng cách tràn ngập khu vực với các cuộc điều tra về các chủ đề mà cử tri bảo thủ quan tâm, bao gồm cả biên giới bảo mật và các chủ đề liên quan như fentanyl [thuốc giảm đau cho ung thư, dễ gây nghiện].

.

---- Bạch Ốc đưa ra một tuyên bố hôm thứ Ba tái khẳng định cam kết của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden trong việc đưa con tin và những người bị giam giữ sai trái về Mỹ bằng cách ký một lệnh hành pháp mới. Lệnh hành pháp này sẽ đưa ra những nỗ lực áp lực các nhóm khủng bố và tội phạm cũng như bất kỳ ai bắt con tin vì lợi ích tài chính, chính trị hoặc các lợi ích khác gây nguy hiểm cho sự an toàn của công dân Hoa Kỳ. Ngoài ra, Chính phủ Mỹ sẽ đưa ra một chỉ số rủi ro mới, được gọi là chỉ số "D" ( "D" indicator), để thông báo cho "du khách Mỹ về nguy cơ bị chính phủ nước ngoài giam giữ sai trái."

.

---- Đệ nhất phu nhân Ukraine -- bà Olena Zelenska -- đã tới thủ đô Hoa Kỳ, và sẽ đọc một bài diễn văn trước Quốc Hội Hoa Kỳ vào hôm Thứ Tư (ngày mai). Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã mời tất cả các thành viên của Quốc hội đến nghe bà Zelenska phát biểu trong khán phòng quốc hội ngày mai.

.

Bà Zelenska tới thủ đô Washington DC và đã họp hôm thứ Hai với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken. Theo AP, trên đường của bà tới Bộ Ngoại giao, dọc theo Đại lộ Pennsylvania, được treo bằng cờ Ukraine màu xanh và vàng cũng như cờ của Mỹ.

.



Vào thứ Ba (hôm nay), bà Zelenska sẽ gặp Đệ nhất phu nhan Hoa Kỳ Jill Biden. Hai đệ nhất phu nhân trước đó đã gặp nhau hồi tháng 5 trong chuyến thăm không báo trước tới Ukraine của Jill Biden. Một phát ngôn viên của Mỹ cho biết rằng trong cuộc họp của Bộ Ngoại giao hôm Thứ Hai 18/7/2022, Blinken nhấn mạnh cam kết của Mỹ sẽ hỗ trợ Ukraine phục hồi sau cuộc xâm lược của Nga.

.

---- Ukraine đang thảo luận về việc sử dụng vũ khí của phương Tây nhằm vào hạm đội Hắc Hải của Nga và cuối cùng là chiếm lại Crimea (mà Nga chiếm và sáp nhập vào Nga năm 2014), theo báo The Times. "Nga sẽ phải rời Crimea nếu họ muốn tồn tại như một quốc gia", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Volodymyr Havrylov nói trong một sự kiện ở London hôm thứ Hai 18/7/2022.

.

Trong khi chính quyền Biden cho biết Ukraine cung cấp "bảo đảm" rằng họ sẽ không sử dụng các hệ thống vũ khí do Mỹ cung cấp để chống lại các mục tiêu trên lãnh thổ Nga, Havrylov cho biết các quan chức Ukraine đang đàm phán về việc liệu họ có thể sử dụng vũ khí này để tấn công lực lượng Nga ở Crimea bị chiếm đóng hay không.

.

Ông nói: “Không sớm thì muộn chúng tôi sẽ có đủ nguồn lực để nhắm vào Nga ở Biển Đen và Crimea. Crimea là lãnh thổ của Ukraine, đó là lý do tại sao bất kỳ mục tiêu nào ở đó đều hợp pháp đối với chúng tôi.”

.

---- Đại sứ Nga tại Bắc Hàn cho biết các công ty xây dựng của Bắc Hàn có thể được đưa vào các khu vực phía đông Ukraine dưới sự kiểm soát của Nga để khôi phục cơ sở hạ tầng bị phá hủy trong cuộc chiến. Alexander Matsegora nêu ý tưởng đưa công nhân Bắc Hàn đến các nước cộng hòa nhân dân tự phong ở Donetsk và Luhansk trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo Nga, theo NK News của Nam Hàn.

.

Matsegora cho biết có “rất nhiều cơ hội” hợp tác giữa Bắc Hàn và các nước cộng hòa ly khai bất chấp các lệnh trừng phạt của LHQ đối với Bắc Hàn. Ông nói thêm rằng “các công nhân xây dựng Bắc Hàn có trình độ cao và chăm chỉ, có khả năng làm việc trong những điều kiện khó khăn nhất, có thể giúp chúng tôi tái thiết các cơ sở xã hội, cơ sở hạ tầng và công nghiệp của mình”.

.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price hôm thứ Hai nói Hoa Kỳ có "nghĩa vụ theo Đạo luật Quan hệ Đài Loan (Taiwan Relations Act)" giúp Đài Loan giữ khả năng tự vệ. Điều này diễn ra sau thương vụ bán vũ khí mới nhất cho Đài Loan, mà Bộ Quốc phòng TQ đã hăm dọa bằng cách yêu cầu Mỹ rút khỏi kế hoạch bán thiết bị quân sự, với cái giá là làm căng thẳng mối quan hệ giữa hai nước. Đáp lại, Price nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác với TQ.

.

---- Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã đưa ra một cảnh báo hôm thứ Hai, nói rằng nhân loại phải đối mặt với "sự tự sát tập thể" do tác động của các hiện tượng khí hậu khắc nghiệt, bao gồm cháy rừng và sóng nhiệt hiện đang tàn phá khắp thế giới. Tuyên bố đưa ra khi nước Anh tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia chuẩn bị cho ngày nóng nhất từng được ghi nhận, với nhiệt độ có thể tăng lên tới 106 độ F.

.

"Một nửa nhân loại đang ở trong vùng nguy hiểm, lũ lụt, hạn hán, bão cực đoan và cháy rừng", Guterres nói tại hôi nghị Petersburg Climate Dialogue ở Berlin. "Không một quốc gia nào là miễn nhiễm. Tuy nhiên, chúng ta vẫn tiếp tục nghiện xài nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có quyền lựa chọn. Hành động tập thể hay tự sát tập thể. Điều đó nằm trong tay chúng ta."

.

---- Cảnh sát đã bắt 2 cư dân Long Island hôm thứ Hai vì cú lừa đảo đầu tư trị giá 27 triệu đô la -- lợi dụng việc họ tham dự buổi gây quỹ năm 2017 với Tổng thống Donald Trump lúc bấy giờ. Sherry Xue Li và Lianbo Wang đã thuyết phục các nhà đầu tư đổ tiền vào một nỗ lực giả mạo để xây một cơ sở giáo dục tư nhân, với quảng cáo rằng nó được các chính trị gia hàng đầu ủng hộ.Các bị cáo cũng hứa với các nạn nhân của họ, tất cả đều là công dân nước ngoài, sẽ có thẻ xanh và cơ hội tiếp xúc với chính khách Mỹ. Một đơn hình sự cáo buộc rằng Li và Wang đã đòi tiền 12 nạn nhân của họ 93.000 đô/người để tham dự cuộc quyên góp vào tháng 6/2017 của Trump, và sau đó đóng vai trò là "nhà tài trợ cò mồi" để chuyển số tiền đó thành các khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp trị giá 600.000 đô la cho ủy ban tổ chức sự kiện.Họ sau đó bị cáo buộc đã sử dụng một bức ảnh của Li, Trump và Melania Trump được chụp tại buổi gây quỹ để kêu gọi đầu tư vào cơ sở giáo dục.---- Một cố vấn năng lượng hàng đầu của Bạch Ốc hôm Chủ nhật cho biết giá xăng có thể sớm giảm trung bình xuống dưới 4 USD/gallon. Amos Hochstein nói với người dẫn chương trình “Face the Nation” của CBS, Margaret Brennan, rằng ông hy vọng mức trung bình quốc gia là 4,53 đô la/gallon sẽ giảm xuống và nhích gần tới 4 đô la/gallon trong những tuần tới. Hochstein, cố vấn cấp cao về an ninh năng lượng của chính quyền Biden, cho biết nhiều trạm xăng đã bán xăng với giá dưới 4 USD/gallon.---- Bộ trưởng Nội vụ Deb Haaland bị gãy chân trái khi di hành đi bộ hôm Chủ nhật. Theo báo The Hill, hiện tượng đứt gãy xương sợi, được duy trì tại Shenandoah National Park ở Virginia, đã được xác nhận hôm thứ Hai. Bà Haaland đã lên kế hoạch làm việc từ xa vào chiều thứ Hai, trong khi không tiết lộ thông tin về mức độ nghiêm trọng hoặc tiên lượng của chấn thương.Bà Haaland, 61 tuổi, là một vận động viên điền kinh, người đã hoàn thành cuộc thi Marathon Boston vào năm ngoái vào Indigenous Peoples' Day (Ngày của Người bản địa), theo Washington Post. Bà là người Mỹ bản địa đầu tiên được bổ nhiệm chức Bộ Trưởng Nội các.---- Hội đồng Giải thưởng Pulitzer đã duy trì Giải thưởng năm 2018 về National Reporting Prize cùng trao cho 2 báo The New York Times và The Washington Post vì báo cáo của họ về cuộc điều tra về sự thông đồng của Nga [với Trump]. Hội đồng đã tiến hành hai cuộc đánh giá độc lập về các bản tin của 2 báo, xem xét tác phẩm của họ để tìm những thông tin không chính xác hoặc mâu thuẫn được đưa ra kể từ khi giải thưởng được trao.Hội đồng viết: “Các đánh giá riêng biệt dẫn tới kết luận: rằng không có đoạn văn nào hoặc nhan đề nào, nội dung nào, hoặc sự khẳng định nào trong bất kỳ bài nào trong giải thưởng bị cho là sai bởi các sự kiện xuất hiện sau khi trao giải thưởng.”Thông báo được đưa ra gần 2 tháng sau khi cựu Tổng thống Donald Trump -- người bị liên quan một phần trong cuộc điều tra về Nga và cản trở công lý -- yêu cầu Hội đồng thu hồi giải thưởng và chế giễu chúng là "sự xuyên tạc sự thật và phỉ báng cá nhân", dọa kiện nếu Pulitzer không thu hồi.---- Có nhiều lý do để thuê nhà hơn mua nhà. Trên thực tế, WalletHub báo cáo rằng năm ngoái, giá thuê nhà đã tăng gần gấp đôi so với bất kỳ năm nào trước đó. Tuy nhiên, có những nơi ở Mỹ vẫn cho thuê với giá hợp lý hơn, vì vậy trang tài chính cá nhân đã xem xét hơn 180 thành phố lớn nhất của quốc gia để tìm ra những nơi đó.WalletHub đã đánh giá gần hai chục chỉ số thang điểm trong 2 danh mục chính: thị trường cho thuê và khả năng chi trả, xem xét những yếu tố như chi phí, tỷ lệ trống cho thuê và mức độ thân thiện của một thành phố đối với việc cho thuê lại; và chất lượng cuộc sống, xem xét các số liệu thống kê về an toàn, thời tiết, chất lượng của các trường công lập địa phương và thị trường việc làm, cùng các yếu tố khác.Nhóm 10 thành phố tốt nhất cho người thuê nhà: 1. Columbia, Md.; 2. Overland Park, Kan.; 3. Sioux Falls, SD; 4. Bismarck, ND; 5. Lincoln, Neb.; 6. Chandler, Ariz.; 7. Scottsdale, Ariz.; 8. Gilbert, Ariz.; 9. El Paso, Texas; 10. Casper, Wyo.Nhóm 10 thành phố tệ hại nhất cho người thuê nhà: 173. Augusta, Ga.; 174. Ontario, Calif.; 175. Vancouver, Wash.; 176; Shreveport, La.; 177. Columbus, Ga.; 178. New Orleans; 179. Cleveland; 180. San Bernardino, Calif.; 181. Memphis, Tenn.; 191. Detroit.---- Thống đốc California Gavin Newsom (Dân Chủ) đang định vị bản thân và tiểu bang của mình như một nhà lãnh đạo quốc gia về các vấn đề khí hậu trong bối cảnh suy đoán về khả năng Newsom ứng cử Tổng Thống năm 2024.Newsom, ngay cả khi chính quyền Biden ngày càng bị cản trở bởi Tòa án Tối cao và Thượng nghị sĩ Joe Manchin (D-W.Va.), hy vọng sẽ cho thấy California có thể dẫn đầu Hoa Kỳ trong việc đối phó biến đổi khí hậu trong khi chính giới thủ đô đang chìm trong vũng lầy.Newsom đã không nói rõ ràng về ý định tranh cử vào Bạch Ốc năm 2024, nhưng nếu Biden không tranh cử, Newsom sẽ ngay lập tức được coi là ứng cử viên có thể tranh cử so với Phó Tổng thống Harris, Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg và Thống đốc tiểu bang Illinois J.B. Pritzker.---- Quận Cam tuyệt vời nhất là bia? Nhiều lò bia Nam California, đã giành được giải thưởng tại Giải vô địch bia mở rộng của Hoa Kỳ (U.S. Open Beer Championship), bao gồm năm huy chương vàng.Công ty bia Evans Brewing Co. đã giành được hai huy chương vàng. Nhà máy bia này được thành - lập ở Irvine vào năm 1994 nhưng chuyển đến Corona vào năm 2019.Nhiều lò bia chiến thắng khác trong đó có Angel City Brewery ở Los Angeles và lò bia Bravus Brewing Company ở Anaheim.Cuộc thi giữa các lò bia xuất sắc diễn ra vào đầu tháng này tại Oxford, Ohio, với hơn 9.000 nhà sản xuất bia từ khắp Hoa Kỳ cạnh tranh trong hơn 150 hạng mục.---- Chất đồ đạc lên xe tải, chạy ra khỏi California. Nhiều nhất là di tản ra khỏi Illinois, kế tiếp là bỏ chạy khỏi California: khi nói đến việc di chuyển xe tải rời biên giới tiểu bang trong thời kỳ đại dịch, theo dữ liệu từ công ty vận chuyển United Van Lines.Trong năm 2018-19, có tới 56% số người chuyển nhà ở California là các gia đình chạy trốn khỏi tiểu bang. Trong năm 2020-21, con số này đã tăng lên gần 60%.Tiểu bang nào cho đến nay là nơi thu hút nhiều cư dân California nhất? Đó là Texas, điểm đến của hơn 7.500 gia đình ở California trong suốt 4 năm nghiên cứu, có lẽ ít ngạc nhiên khi những công ty công nghệ rời bỏ Thung lũng Silicon như Oracle, Tesla và Hewlett Packard Enterprise cũng chọn và chuyển trụ sở của họ đến đó.California cũng tiếp tục mất cư dân vào tay Washington, Florida và Virginia trong khi thu hút ít người di chuyển đến từ các tiểu bang đó hơn. Thế là, lần đầu tiên kể từ năm 2013, dân số San Jose giảm xuống dưới 1 triệu người và dân số San Francisco đã giảm hơn 3% trong hai năm qua.---- Bắt đầu từ Thứ Hai 18/7/2022,, vì dịch COVID-19 lây lan tăng vọt ở Quận Cam. Khoa trường UCI Howard Gillman viết rằng lệnh mang khẩu trang sẽ “giúp giảm thiểu khả năng tiếp xúc và lây truyền COVID-19 đối với các khu vực UCI kiểm soát,” và hạn chế sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng trường học.Lệnh này áp dụng cho bất kỳ ai trong khuôn viên của UCI và nhân viên làm việc bên ngoài khuôn viên. Bất kỳ ai bên trong các tòa nhà của trường học, trên phương tiện giao thông công cộng hoặc trên xe UCI cùng với người khác đều phải mang khẩu trang với ít nhất hai lớp và che hoàn toàn mũi và miệng.----, cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts, hiện nay đang là một ứng cử viên Dân biểu quốc hội liên bang, sẽ phải ra tòa Thượng thẩm Worcester vào ngày 28/7/2022, vì các cáo buộc liên quan đến chuyện Tran bị cáo buộc lấy trộm súng từ một cụ bà cử tri, theo một thông cáo báo chí từ Bộ trưởng Tư pháp tiểu bang Maura Healey.Cựu thượng nghị sĩ Dean Trần của thị trấn Fitchburg đã bị đại bồi thẩm đoàn truy tố ngày 1/7/022 về một số tội danh, trong đó có tội ăn cắp súng, ăn cắp hơn 250 đô la từ người trên 60 tuổi, và đưa ra lời khai sai lạc cho cuộc điều tra của cảnh sát, theo Bộ trưởng Tư pháp.Tran thất cử suýt sao trong cuộc tái tranh cử năm 2020 sau kết luận của Ủy ban Đạo đức Thượng viện rằng Tran đã chỉ thị nhân viên văn phòng (văn phòng này chi phí do tiền thuế của dân) ra làm việc trong ban vận động tranh cử của Tran. Tran hiện đang ứng cử vào Hạ viện Liên bang Hoa Kỳ để đại diện cho địa hạt Quốc hội số 3 của Massachusetts.----, trú trì Chùa Việt Nam tại Los Angeles, California, Hoa Kỳ, Viện Trưởng Thiền Viện Thích Thiên Ân tại Atlanta, Georgia, Chủ Tịch Giáo Hội Liên Hữu PG Mỹ-Việt, đã thuận thế vô thường, viên tịch vào lúc 0 giờ 20, ngày 19/7/2022. Hưởng thọ 69 tuổi, 45 hạ lạp. Tang lễ sẽ cử hành ạti Chùa VN Los Angeles.----Theo Báo Kinh Doanh Net. Đầu tư không hiệu quả gây thua lỗ lớn tại Công ty mẹ - VNPT. Một số khoản đầu tư của VNPT vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn, 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn. Theo kết quả kiểm toán năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), kiểm toán chỉ ra việc đầu tư không hiệu quả gây thua lỗ lớn tại Công ty mẹ-VNPT: 2 Công ty con, liên doanh lỗ luỹ kế 78,8 tỷ đồng. Một số khoản đầu tư của VNPT vào công ty liên kết, đầu tư dài hạn khác bị thua lỗ, mất vốn, VNPT 2 khoản đầu tư tại các đơn vị đang trong quá trình giải thể, phá sản tiềm ẩn rủi ro mất vốn.Bản tin Báo Tin Tức/TTXVN. Thứ trưởng Nội vụ Vũ Chiến Thắng trả lời phỏng vấn của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam về dự thảo Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo. Lý do đề ra dự thảo Nghị định xử phạt bởi vì, theo lời ông Thắng vì: "...hiện nay, vấn đề vi phạm pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra rất phức tạp, thậm chí liên quan đến các hành vi bị nghiêm cấm được quy định trong Luật Tín ngưỡng, tôn giáo như: hành vi xúc phạm tín ngưỡng của Lương Chính Khang (tên thường gọi là Lương Gia Long, trú tại số nhà 47 ngõ 275 đường Nguyễn Hoàng Tôn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sử dụng mạng xã hội Youtube đăng tải nhiều clip có nội dung xúc phạm tín ngưỡng thờ Mẫu và Đức Thánh Trần Hưng Đạo; vụ án “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” do nhóm ông Lê Tùng Vân thực hiện (tịnh thất Bồng Lai) ... nhưng thiếu quy định, chế tài xử lý. Do vậy, cần phải có quy định về chế tài xử lý theo pháp luật...... bên cạnh những yếu tố tích cực, hoạt động từ thiện của tôn giáo hiện vẫn còn hạn chế như việc quyên góp, huy động sự đóng góp của nhân dân quá nhiều, việc thu chi chưa thực sự công khai, minh bạch. Vấn đề xử phạt vi phạm quy định về quyên góp liên quan đến tổ chức tôn giáo được dự thảo Nghị định đặt ra là phù hợp và khả thi... Hạn chế tối đa việc làm tự phát của các tổ chức tôn giáo như thời gian qua, tạo ra sự công khai, minh bạch và uy tín cho tổ chức tôn giáo trong các hoạt động quyên góp nhằm phục vụ tốt hơn các hoạt động từ thiện xã hội."

.

---- Công ty du lịch quốc tế giới thiệu về Việt Nam, một hôm sau khi giới thiệu Sri Lanka, 2 hôm sau khi giới thiệu Cambodia.

Video dài 1:41 phút:



https://youtu.be/4JdBK5HRvb0

.

.

---- HỎI 1: Bị gửi hóa đơn y tế đòi tiền không chính xác, 35% dân Mỹ vẫn chấp nhận trả tiền sai?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo dữ liệu được công bố ngày hôm Thứ Hai từ công ty phúc lợi nhân viên Optavise (trước đây là DirectPath), khoảng một phần ba (35%) người được hỏi cho biết họ đã nhận được một hóa đơn y khoa không chính xác trong 3 năm qua và 87% trong số họ đã từ chối trả tiền, yêu cầu một hóa đơn mới có hiệu đính cho chính xác.

.

Một số người được hỏi, nói đã trả tiền cho hóa đơn y tế sai trái đó, mặc dù họ biết bị đòi tiền sai. Trong số này, 70% nói rằng đó là do sai trái không nhiều, không đáng để cố gắng sửa chữa, tỷ lệ này là một bước nhảy vọt đáng kể từ 43% trong phiên bản năm 2021 của cuộc khảo sát.

.

Trong khi đó, 30% còn lại cho biết đó là do họ không biết cách khắc phục, một thay đổi đáng kể khác - giảm từ 52% vào năm 2021, cho thấy người Mỹ có thể hiểu rõ hơn về các hóa đơn y tế của họ.

Chi tiết:

https://www.forbes.com/sites/debgordon/2022/07/18/healthcare-illiteracy-remains-rampant-among-americans-new-survey-shows/?sh=397cb4486fed

.

---- HỎI 2: Dân Mỹ vẫn cứ xài 40% ngân sách lương thực để ăn tiệm?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Người tiêu dùng vẫn ra ngoài ăn uống mặc dù chi phí và lạm phát tăng cao, chi tiêu 40% ngân sách lương thực của cá nhân hoặc gia đình cho các nhà hàng mỗi tháng. Đó là phát hiện từ cuộc khảo sát của Popmenu với 1.002 người tiêu dùng vào tháng 5/2022.

.

Khi đặt hàng trực tuyến, trung bình một phần ba (33%) người tiêu dùng chi tiêu từ 50 đô la trở lên cho mỗi đơn hàng. Nhiều người tiêu dùng đang chuyển từ chỉ giao hàng hoặc mang theo sang ăn uống tại chỗ. Khoảng 45% người tiêu dùng ăn tại nhà hàng ít nhất hai lần một tuần.

.

Khi ngân sách siết chặt, người tiêu dùng cho biết họ có nhiều khả năng siết bớt các khoản mua sắm khác như quần áo mới, du lịch và tư cách thành viên phòng tập thể dục trước khi giảm chi tiêu cho nhà hàng:

- Quần áo mới - 44% người tiêu dùng.

- Du lịch - 42%.

- Hội viên phòng tập thể dục - 33%.

- Dịch vụ đi xe (Uber, Lyft, taxi, v.v.) - 33%.

- Dịch vụ phim trực tuyến (Netflix, Peacock, Hulu, Prime Video, v.v.) - 30%.

- Giải trí khác (phim, sự kiện thể thao, hòa nhạc) - 29%.

- Trang điểm cá nhân (tiệm làm tóc / làm móng) - 27%.

.

Popmenu cũng phát hiện ra rằng 29% người tiêu dùng tin rằng, đặt mua ở nhà hàng rẻ hơn mua tất cả các món cần thiết để về nấu một bữa ăn; 27% cho biết chi phí gần như tương đương mà không tính đến tất cả các công việc.

Chi tiết:

https://www.fastcasual.com/news/survey-consumers-spending-40-of-food-budget-on-restaurants/

.

.