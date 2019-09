VN Khui Đường Dây Cá Độ Trên Mạng Trị Giá 130 Triệu Mỹ Kim

Công an Việt Nam đã bẻ khóa một hoạt động cá độ thể thao trên mạng trị giá 130 triệu đô la và mở cuộc điều tra hình sự đối với 45 nghi can, theo báo mạng Europeangaming.eu cho biết hôm 26 tháng 9.Hoạt động đầu tiên được khám phá bởi công an tại Hà Tĩnh thuộc miền Trung VN vào tháng 5. Băng đảng này đã bị phát hiện điều hành 2 đường dây mạng với tổng số trương mục lên tới 1,566. 1/3 các trương mục này thuộc những người chơi cá độ, trong kho phần còn lại là những trương mục của tổ chức này.Cuộc điều tra rộng lớn đã được thực hiện bởi công an thuốc Bộ Công An trong sự hợp tác với công an tại 5 địa phương gồm Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, và TPHCM.Vào ngày 26 tháng 5, các viên chức thẩm quyền đã bắt 11 người, gồm Le Canh Bao, 43 tuổi quê Khánh Hòa, được tin là thủ lãnh của 2 đường dây. Ông này đã cắt đặt công việc ho Pham Hai, 42 tuổi, và Ho Xuan Dat, 28 tuổi, quản trị các trương mục. Vào lúc họ bị bẻ khóa, tổng trị giá của những giao dịch này được phỏng đoán là 130 triệu đô la Mỹ.Trong số 45 người bị điều tra, 29 người là những người tổ chức đánh cá độ và 16 người là những người chơi cá độ.