Cựu phóng viên Marina Ovsyannikova đã bị cảnh sát Nga bắt lần nữa, và chưa rõ đang ở đâu.

.

- TQ hù dọa Mỹ: không hủy bỏ việc bán vũ khí cho Đài Loan, sẽ có chuyện tai hại cho hòa bình eo biển Đài Loan

- ĐGH Francis: hãy chống sự độc hại trên mạng xã hội, xóa những lời nói dối và tin giả, hãy bao dung cộng đồng

- Sở mật vụ sẽ nộp các tin nhắn đã xóa

- Nhiều người trong Đảng Dân chủ đang tìm người thay Joe Biden để để cử ứng viên Tổng Thống 2024.

- Bác sĩ Anthony Fauci, 81 tuổi, sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ đầu của Biden: để Cộng Hòa khỏi quậy phá.

- Tổng thống Zelensky đã sa thải giám đốc an ninh nhà nước và Tổng công tố trong khi điều tra hơn 651 hồ sơ nghi gián điệp đôi nằm vùng. Nga muốn Moscow thành một trung tâm tài chính toàn cầu, bây giờ là hết mơ rồi.

- Nga: nếu NATO xây căn cứ quân sự ở Phần Lan, sẽ trả đũa. Quân ly khai Donetsk: chiếm Donbas xong trong năm nay. Quân ly khai LPR: đã chiếm xong thị trấn Seversk. Cựu phóng viên TV Nga Marina Ovsyannikova lại bị bắt. Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev: hễ ai đụng vô Crimea là Nga sẽ cho nổ "Ngày phán xét" tàn khốc.

- cựu Thủ tướng Anh Tony Blair: cuộc chiến Ukraine làm phương Tây suy yếu, trong khi TQ lên thế ưu thắng

- Nhật: cố đô Kyoto tưng bừng lễ hội

- Iran: có khả năng chế tạo bom hạt nhân, nhưng chưa muốn

- Hơn 2.000 du khách kẹt tại thị trấn Beihai vì lệnh phong tỏa chống dịch

- Texas: bị sẩy thai, vô bệnh viện, bác sĩ không dám cứu vì sợ bị phe cực đoan chụp mũ là phá thai để kiện

- Hawaii: đợt sóng khổng lồ dự hôn lễ

- Indiana: tay súng vào thương xá bắn 20 phát, giết 3 người, bắn 2 bị thương. Tay súng đã bị bắn chết

- Las Vegas: 4 người chết vì 2 phi cơ đụng

- Phạm Nhật Vượng bốc hơi 490 triệu đô la chỉ trong 6 giờ đồng hồ.

- Đà Nẵng phạt đơn vị tổ chức họp báo đêm nhạc của ca sỹ Khánh Ly vì sai 2 chữ.

- SG tưng bừng Lễ hội Nhật Bản lớn nhất ở VN.

- HỎI 1: Đối với người nước ngoài, nước nào phẩm chất đời sống tốt nhất? ĐÁP 1: Nhất Tây Ban Nha, nhì Đài Loan.

- HỎI 2: Có phải 80% sinh viên quốc tế ưa thích Canada vì là nơi an toàn? ĐÁP 2: Đúng thế, và 50,2% nói Canada cũng bao dung, đa dạng.

.

QUẬN CAM (19/7/2022) ---- Hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Trung Quốc yêu cầu Hoa Kỳ hủy bỏ kế hoạch bán thiết bị quân sự cho Đài Loan. Người phát ngôn của Bộ cho biết: “Nếu không, phía Mỹ sẽ tự chịu trách nhiệm về việc phá hoại mối quan hệ giữa Trung Quốc với Mỹ và quân đội hai nước cũng như hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan”.

.

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo rằng họ đã thông qua việc bán các bộ phận thay thế, sửa chữa và lắp ráp cho xe tăng và phương tiện chiến đấu, cũng như hỗ trợ hậu cần và kỹ thuật, với tổng chi phí là 108 triệu USD.

.

---- Đức Giáo hoàng Francis ngày 18/7/2022 đã gửi thông điệp tới những người tham dự Đại hội SIGNIS Thế giới năm 2022 tại Seoul, Nam Hàn -- Đại hội 4 năm một lần, và Đại hội 2022 có chủ đề “Hòa bình trong thế giới kỹ thuật số” từ ngày 16 đến 19/8/2022 (chú ý: thông điệp ĐGH gửi Đại hội gửi trước 1 tháng).

.

Thông điệp kêu gọi người Công giáo chống lại sự độc hại trên mạng xã hội, đồng thời tham gia vào đối thoại và giáo dục để đối phó với “những lời nói dối và thông tin sai lệch”. Trong thông điệp Tòa Thánh công bố ngày 18/7/2022, ĐGH Francis cũng kêu gọi đưa vào “không gian kỹ thuật số” các cộng đồng hiện đang bị loại trừ (bản tin CNA không nói rõ, nhưng có vẻ ám chỉ cộng đồng người đồng tính trước giờ vẫn bị tẩy chay, vì Seoul là nơi tổ chức 2 tuần Lễ Hội Đồng Tính Seoul Queer Culture Festival & Pride Parade từ 15 – 31/7/2022, và Diễn hành Seoul Queer Parade là ngày Thứ Bảy 16/7/2022).

.

---- Diễn hành đồng tính Seoul 2022 bị người bảo thủ cuồng nhiệt biểu tình chống đối.

Video dài 2:36 phút:



https://youtu.be/FVX-9MCs5Bc

.

---- Dân Biểu Zoe Lofgren (D-Calif.), một thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 nói hôm Chủ nhật rằng các tin nhắn văn bản (text messgaes) mà Sở mật vụ đã nhận được và gửi đi trong ngày 5/1/2021 và ngày bạo loạn 6/1/2021 đã bị Sở xóa đi bây giờ đã phục hồi và sẽ được gửi tới Ủy ban 6/1 trước Thứ Ba 19/7/2022.

.

---- Nhiều người trong Đảng Dân chủ đang xem xét một viễn ảnh: tìm người thay thế Joe Biden để để cử ứng viên Tổng hống 2024. Norman Solomon, người sáng lập mạng lưới tiến bộ RootsAction, nói với bào The Hill: “Trừ khi Biden tuyên bố rằng Biden sẽ không tái tranh cử nữa, rất có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến nội bộ tranh giành đề cử."

.

Hàng loạt các nan đề - từ cuộc chiến ở Ukraine đến giá xăng tăng cao, nhiều vụ xả súng hàng loạt hơn, việc Tòa Tối Cao lật ngược án lệ Roe v. Wade trong Hiến pháp, và gần đây nhất, một con số lạm phát đáng sợ: hôm thứ Tư, các báo cáo rằng tỷ lệ lạm phát đạt hơn 9%, cao hơn bất cứ điều gì trong lịch sử gần đây, làm cho Biden mất điểm thêm. Còn phải chờ một điểm ngoặt nữa: kết quả bầu cử giữa kỳ 2022.

.

---- Bác sĩ Anthony Fauci, 81 tuổi, nói ông sẽ nghỉ hưu vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của Joe Biden tại Bạch Ốc. Nói với báo Politico, cố vấn y tế chính của tổng thống cũng nói rằng ông dự kiến người Mỹ sẽ phải sống chung với sự đe dọa của COVID trong nhiều năm tới. Fauci, 81 tuổi, nói: “Bây giờ chúng ta đang ở trong một khuôn mẫu."

.

Chuyên gia kỳ cựu về các bệnh truyền nhiễm cũng đề cập đến viễn ảnh các cuộc tấn công vào các biện pháp y tế công cộng mà ông đã ủng hộ trong suốt thời đại dịch nếu đảng Cộng hòa nắm quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện sau bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022: "Nếu tôi nghỉ hưu, họ sẽ ít quậy phá tôi hơn."

.

---- Trong khi quân Nga tiến hành cuộc tấn công ở phía đông Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải giám đốc an ninh nhà nước và Tổng công tố hôm Chủ nhật, với lý do hơn 651 vụ tố tụng hình sự về tội phản quốc và sự hợp tác của các nhân viên trong 2 cơ quan của họ và trong các cơ quan thực thi pháp luật khác.

.

Zelensky nói: “Đặc biệt, hơn 60 nhân viên của văn phòng công tố và SBU (Sở an ninh nhà nước) đã ở lại nơi lãnh thổ bị chiếm đóng và hoạt động chống lại nhà nước của chúng ta. Một loạt tội ác như vậy chống lại nền tảng an ninh quốc gia của nhà nước và các mối liên hệ được ghi lại giữa lực lượng an ninh Ukraine và các cơ quan đặc nhiệm của Nga đặt ra những câu hỏi rất nghiêm trọng về các nhà lãnh đạo tương ứng của họ." Zelensky đã sa thải Ivan Bakanov, một người bạn thời thơ ấu và là đối tác kinh doanh cũ mà ông đã bổ nhiệm làm người đứng đầu SBU.

.

---- Phụ tá Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine là Andrey Smirnov giải thích hôm thứ Hai rằng quyết định loại bỏ Tổng công tố Ukraine Irina Venediktova và Trưởng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) Ivan Bakanov khỏi các chức vụ của họ không có nghĩa là sa thải họ, chỉ là để hai quan chức không thể can thiệp vào cuộc điều tra đang diễn ra vì các thành viên trong tổ chức của họ bị cáo buộc làm việc cho Nga.

.

---- Phóng viên TV Nga, người đã gây chú ý trên khắp thế giới vì xông vào bản tin truyền hình trực tiếp được phát sóng để cầm biểu ngữ phản đối cuộc chiến ở Ukraine, đã một lần nữa biến mất. Luật sư của Marina Ovsyannikova, một bà mẹ 44 tuổi và có hai con từng là biên tập viên của đài truyền hình quốc tế quốc doanh Channel 1, xác nhận cô đã bị cảnh sát Nga giam giữ.

.

LS Dmitry Zakhvatov nói với thông tấn nhà nước RIA Novosti, rằng chưa được biết Ovsyannikova đang ở đâu. Vụ bắt giữ diễn ra sau khi Ovsyannikova xuống đường phản đối cuộc chiến gần Điện Kremlin hôm thứ Sáu. Cô được nhìn thấy đang cầm một biểu ngữ chỉ trích Nga và Tổng thống Vladimir Putin là “kẻ sát nhân”. Hình ảnh trên mạng xã hội cho thấy cô bị cảnh sát áp giải đi trong một chiếc xe buýt nhỏ.

.

Marina Ovsyannikova, người cầm biểu ngữ phía sau.

.

.

---- Vitaly Kiselev, phụ tá Bộ trưởng Nội vụ tỉnh ly khai LPR nói thị trấn Seversk của Ukraine đã được tiếp quản bởi Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) hôm thứ Hai. Kiselev cũng nói thêm rằng ông hy vọng rằng Soledar, gần thị trấn Bakhmut, sẽ nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong vòng vài ngày tới. Điều này xảy ra ba ngày sau khi LPR báo cáo rằng các lực lượng Ukraine đang rút lui khỏi Seversk.

.

---- Eduard Basurin, người chỉ huy dân quân Cộng hòa Nhân dân Donetsk, hôm thứ Hai cho biết ông tin rằng toàn bộ lãnh thổ của Donbas sẽ bị Nga chiếm vào cuối năm nay: “Việc giải phóng Donbas sẽ hoàn tất trong năm nay." Đầu ngày Thứ Hai, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không từ bỏ "kế hoạch đầy tham vọng" đối với sự phát triển của Nga mặc dù các điều kiện hiện tại là "phức tạp do một môi trường không thân thiện".

.

---- Đại sứ Nga tại Phần Lan Pavel Kuznetsov nói hôm thứ Hai rằng Nga sẽ "buộc phải" trả đũa trong trường hợp các căn cứ quân sự và vũ khí tấn công hạng nặng của NATO xuất hiện trên lãnh thổ Phần Lan: "Đó là một vấn đề khác nếu cơ sở hạ tầng của NATO xuất hiện trên lãnh thổ Phần Lan dưới hình thức các căn cứ quân sự thường trực, dưới hình thức vũ khí tấn công hạng nặng. Khi đó, Nga sẽ buộc phải thực hiện các biện pháp đáp trả cần thiết. để đảm bảo an ninh."

.

---- Cựu tổng thống Nga Dmitry Medvedev (bây giờ là Phó Chủ Tịch Hội Đồng An Ninh Liên Bang Nga) hôm Chủ Nhật nói, việc Ukraine và các cường quốc phương Tây từ chối công nhận quyền kiểm soát Crimea của Nga đặt ra một "mối đe dọa hệ thống" đối với Nga và bất kỳ cuộc tấn công nào từ bên ngoài vào khu vực sẽ dẫn đến phản ứng "Ngày phán xét."

.

Nga đã sáp nhập bán đảo Crimea ở Biển Đen từ Ukraine từ năm 2014. Nga sau đó cũng hỗ trợ lực lượng ly khai có vũ trang thân Nga ở vùng Donbas, miền đông Ukraine. Trong trường hợp Crimea bị tấn công, Medvedev nói với TASS: "Ngày phán xét sẽ đến rất nhanh và tàn khốc."

.

Medvedev không nêu chi tiết nhưng trước đó đã cảnh báo Hoa Kỳ về sự nguy hiểm khi cố gắng trừng phạt một cường quốc hạt nhân như Nga về các hành động của họ ở Ukraine, nói rằng điều này có thể gây nguy hiểm cho nhân loại.

.

---- Cuộc chiến Ukraine cho thấy thế lực phương Tây sắp kết thúc khi Trung Quốc vươn lên vị thế siêu cường trong quan hệ đối tác với Nga tại một trong những điểm quanh quan trọng nhất trong nhiều thế kỷ, theo lời cựu Thủ tướng Anh Tony Blair nói.

.

Blair nói, thế giới đang ở một bước ngoặt trong lịch sử có thể so sánh với sự kết thúc của Thế chiến thứ hai hay sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết: nhưng lần này rõ ràng phương Tây không phải đang trong một giai đoạn đi lên.

.

Blair nói trong một bài thuyết trình có tựa đề "Sau Ukraine, bài học gì cho lãnh đạo phương Tây?" ("After Ukraine, What Lessons Now for Western Leadership?") theo nội dung bài phát biểu tại một diễn đàn ủng hộ liên minh giữa Hoa Kỳ và Châu Âu tại Ditchley Park phía tây London.

.

---- Cách đây chỉ một thập niên, Nga đang hướng tới tham vọng lớn là đưa Moscow trở thành một trung tâm tài chính toàn cầu. Tại một hội nghị năm 2010 ở St. Petersburg, Tổng thống lúc đó là Medvedev nói, Nga cần "một hệ thống tài chính quốc gia phát triển và có tính cạnh tranh toàn cầu" để hiện đại hóa nền kinh tế. Hassan Malik, nhà phân tích cấp cao tại Loomis Sayles, một công ty tư vấn quản lý đầu tư có trụ sở tại Boston, cho biết: “Điện Kremlin đã tiến hành rất nhiều nỗ lực để biến Moscow trở thành trung tâm tài chính quốc tế. Nhiều chính trị gia Nga, bao gồm cả Putin, đã nói về việc đưa Nga trở thành trung tâm tài chính quốc tế trong nhiều năm." Malik đã sống ở Nga từ năm 2005 đến năm 2008, nói như thế với Insider.

Là một nền kinh tế lớn và giàu tài nguyên, Nga từng là một điểm đến đầu tư hấp dẫn. Các hãng lớn về tài chính toàn cầu như Goldman Sachs và Citibank đã thiết lập chi nhánh ở Moscow. 4 công ty kế toán lớn - PwC, KPMG, EY và Deloitte - cũng đã vào Nga. Nhưng khi Nga sáp nhập Crimea bất hợp pháp vào năm 2014 và cuộc xâm lược Ukraine vào năm 2022 đã khiến tham vọng trung tâm tài chính của nước này rơi vào vòng nguy hiểm.Trong những tháng kể từ cuộc xâm lược, lệnh trừng phạt sâu rộng áp đặt vào Nga. Các ngân hàng lớn và các tổ chức tài chính quốc tế đã rút khỏi Nga. Nhóm 4 công ty kế toán lớn đều đã rút khỏi Nga hoặc bắt đầu các bước để làm như vậy, tương tự nhu Goldman và Citibank.Trong 100 ngày, Mỹ và phương Tây đã phong tỏa và đóng băng hơn 330 tỷ USD tài sản thuộc về những người Nga bị trừng phạt và thuộc về các ngân hàng nhà nước Nga. Theo Financial Times, ít nhất hàng chục ngàn công việc đã bị ảnh hưởng - nhóm 4 đại công ty kế toán tuyển dụng khoảng 15.000 nhân viên, trong khi các ngân hàng phương Tây sử dụng khoảng 40.000 nhân viên; tất cả bây giờ đều mất việc.---- Hôm Chủ Nhật, những chiếc kiệu trang hoàng lộng lẫy được rước khắp cố đô Kyoto của Nhật Bản vào lúc cao trào của Lễ hội Gion thường niên. Buổi diễu hành được tổ chức lần đầu tiên trong 3 năm qua sau nhiều lần bị hủy do đại dịch vi-rút corona. Bản tin NHK cho biết đại lễ bắt đầu từ buổi sáng với nghi thức một em nhỏ mặc trang phục truyền thống đứng trên kiệu dẫn đầu, dùng kiếm chém sợi dây thiêng trải dọc một trong những con phố chính của thành phố.Lễ hội này được cho là đã có từ hơn 1.000 năm trước để cầu nguyện cho một dịch bệnh kết thúc. Có tất cả 23 xe kiệu diễu hành dọc theo các con phố với mong muốn xua đuổi dịch bệnh. Cảnh sát cho biết khoảng 140.000 người xếp hàng trên đường phố để theo dõi lễ diễu hành.Video dài 59 giây đồng hồ:



https://youtu.be/tIakqhaGdt8

.

---- Iran có khả năng chế tạo bom hạt nhân, mặc dù chưa quyết định liệu mình có làm như vậy hay không, theo lời một cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. "Trong vài ngày, chúng tôi đã có thể làm giàu uranium lên đến 60% và chúng tôi có thể dễ dàng sản xuất uranium làm giàu 90%... Iran có phương tiện kỹ thuật để sản xuất bom hạt nhân nhưng Iran chưa có quyết định chế tạo bom hạt nhân". Kamal Kharrazi cho biết trong một lần xuất hiện hôm Chủ nhật trên kênh truyền hình Al Jazeera TV. Tổng thống Biden vừa có chuyến công du 4 ngày tới Trung Đông, trong đó Biden nói rằng Mỹ sẽ dùng quân sự vũ lực để ngăn không cho Iran "có được vũ khí hạt nhân".

.

Trước giờ Iran tuyên bố chỉ quan tâm đến việc sử dụng năng lượng dân dụng. Nhưng trong khi giới hạn được đặt ở mức 3,67% vào năm 2015 theo thỏa thuận hạt nhân của Tehran với các cường quốc thế giới, Iran đã làm giàu hơn mức đó lên 60%; Iran bắt đầu vi phạm hiệp ước hạt nhân khi Tổng thống Trump rút Mỹ ra khỏi hiệp ước vào năm 2018. Uranium phải được làm giàu đến 90% để được sử dụng trong vũ khí hạt nhân.

.

---- Hơn 2.000 du khách đi nghỉ đang mắc kẹt tại một thị trấn nghỉ mát phía nam Trung Quốc vì các đợt phong tỏa nghiêm ngặt. Sau khi hơn 500 trường hợp COVID được báo cáo vào tuần trước ở Beihai (Bắc Hải) - một điểm đến phổ biến của du khách đến khu vực Quảng Tây - các khu vực của thành phố đã được lệnh đóng cửa vào thứ Bảy, với việc kiểm tra hàng loạt và lệnh cấm người dân rời khỏi nhà của họ có hiệu lực.

.

Các hạn chế cũng ảnh hưởng đến đảo Weizhou, khoảng một giờ đi thuyền ngoài khơi bờ biển; vào thứ Sáu, du khách trên đảo bị yêu cầu quay về lục địa, trong khi các khách sạn và nhà nghỉ nhận lệnh hoàn lại tiền vô điều kiện cho tất cả du khách của họ.

.

---- CNN hôm thứ Hai đưa tin về một bà mẹ ở Texas, người đã trải qua "cơn ác mộng" bởi vì bệnh viện từ chối điều trị sau khi cô bị sẩy thai. Bác sĩ giải thích: sợ bị kiện theo luật chống phá thai của Texas.

.

Nói với CNN, bà mẹ Texas Marlena Stell giải thích rằng cô bị sẩy thai sau khi mang thai vào năm ngoái, nhưng bác sĩ của cô không thực hiện một ca phẫu thuật để loại bỏ bào thai đã chết khỏi cơ thể cô vì họ có thể là mục tiêu của các nhà hoạt động cực hữu đã được Texas trao quyền theo một đạo luật thông qua năm ngoái cho phép công dân bình thường kiện bất kỳ ai giúp phá thai.

.

Stell cho biết bào thai mắc kẹt bên trong khiến cô ngày càng đau đớn đến mức cô đi lại khó khăn. Cuối cùng, cô đã tìm thấy một bác sĩ sẵn sàng thực hiện thủ tục loại bỏ nó, nhưng chỉ sau khi trải qua một lần siêu âm khác để bảo đảm rằng thai nhi thực sự đã chết.

.

Stell cũng nói với CNN rằng côkhông muốn sinh thêm một đứa con nếu còn ở Texas. Cô nói về viễn cảnh bị sẩy thai nữa mà không được điều trị: "Tôi lo lắng về việc bị nhiễm trùng, có điều gì đó xảy ra với tôi và sau đó con gái tôi bị bỏ lại mà không có mẹ."

.

---- Hawaii luôn luôn có điều đáng nhớ. Một cặp tân hôn đã kinh hoàng khi gặp một khách không mời mà tới: một đợt sóng khổng lồ ập vào đám cưới của họ ở Hawaii. Chuyện xảy ra hôm thứ Bảy tại Hulihe’e Palace ở Kailua-Kona trên bờ biển phía tây của Đảo Lớn Hawaii.

.

Cặp tân hôn là Dillon và Riley Murphy. Sau khi dọn dẹp làm sạch, bữa tiệc tiếp tục và các vị khách đã có khoảng thời gian tuyệt vời hơn bao giờ hết, cặp đôi cho biết. Quan trọng nhất: Chiếc bánh cưới không bị gì.

Video dài 45 giây:



https://youtu.be/6_3z97jnzK0

.

---- Một tay súng đã bắn chết 3 người tại Trung tâm mua sắm Greenwood Park ở Greenwood, Indiana, đêm Chủ nhật. Tay súng cũng bị một người không liên hệ bắn chết Trung tâm mua sắm đóng cửa lúc 6 giờ tối thì lúc đó khoảng 20 phát súng vang lên trong khu ẩm thực. Cảnh sát nói kẻ bắn súng là một người nam trưởng thành, "có một khẩu súng trường với nhiều băng đạn, bước vào khu ăn uống và bắt đầu bắn".

.

Có 2 người khác cũng bị thương, trong đó có một bé gái 12 tuổi bị thương nhẹ ở lưng. Tổng kết, 3 người chết, và 2 người bị thương (trong 5 thương vong có 4 nữ, 1 nam). Kể cả tay súng là 4 người chết. Cảnh sát đang gọi kẻ đứng ngoài có vũ trang đã bắn tay súng, một thanh niên 22 tuổi sở hữu khẩu súng ngắn hợp pháp, là "Người Samaritan tốt". Nếu không có thanh niên này bắn, hẳn là tay súng còn giết thêm nhiêu người khác.

.

---- Có 4 người chết hôm Chủ nhật sau khi 2 máy bay nhỏ va chạm nhau tại Sân bay Bắc Las Vegas. Cục Hàng không Liên bang cho biết một chiếc Piper PA-46 một động cơ và một chiếc Cessna 172 một động cơ đã va chạm nhau vào khoảng trưa Chủ nhật. Chiếc Piper PA-46 đang chuẩn bị hạ cánh thì va chạm với phi cơ Cessna 172.

.

---- Theo tin từ Báo VICE, chỉ trong vài giờ đồng hồ, gần nửa tỷ đôla của Phạm Nhật Vượng bốc hơi chỉ vì tin đồn bị cấm xuất cảnh, nghĩa là sắp bị thanh trừng. Trong một phiên giao dịch tại thị trường chứng khoán SG vào ngày 6 tháng 7/2022, Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup và là tỷ phú giáu nhất Việt Nam, đã thấy 490 triệu đô la bị xóa sổ giá trị ròng của mình trong 6 giờ, theo Chỉ số Bloomberg Billionaire Index. Với việc ba công ty con của Vingroup sụt giảm trong chỉ số VN30, một rổ gồm 30 cổ phiếu hàng đầu của Việt Nam, thị trường chứng khoán của cả nước cũng về mức thấp nhất trong 16 tháng.

.

Khi thị trường chứng khoán chao đảo, công an bác bỏ những tin đồn và cảnh báo mọi người không chia sẻ các bài đăng. Bộ Công an thông báo đang điều tra 9 người tung tin đồn thất thiệt - trong đó có Tô Vị Hoàn, một người đàn ông 38 tuổi ở Hà Nội đã bị xác định là nguồn tin đồn. Anh ta bị phạt 7,5 triệu đồng (320 USD) vì phóng ra thông tin "sai sự thật", theo Bộ công an.

.

---- Đà Nẵng xử phạt đơn vị tổ chức họp báo đêm nhạc của ca sỹ Khánh Ly vì sai 2 chữ. Theo Báo Lao Động. Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng đã xử phạt đơn vị tổ chức họp báo đêm nhạc "Hãy yêu ngày tới" của ca sỹ Khánh Ly với mức phạt 4 triệu đồng. Cụ thể, ngày 30.6.2022, Sở Thông tin và Truyền thông TP.Đà Nẵng cấp Giấy chấp thuận họp báo số 619/GCT-STTTT ngày 30.6.2022 với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc "Hãy yêu nhau đi". Tuy nhiên vào lúc 9h00 ngày 5.7.2022, đơn vị tổ chức họp báo với nội dung công bố và giới thiệu đêm nhạc "Hãy yêu ngày tới". Ngày 7.7.2022, Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với đại diện đơn vị tổ chức họp báo và đơn vị này đã xác nhận việc điều chỉnh tên gọi chương trình không đúng theo giấy phép họp báo đã xin phép. Xin độc giả tự suy nghĩ về khác biệt nào giữa: cho phép "Hãy yêu nhau đi" và không cho phép "Hãy yêu ngày tới"?

.

---- Sài Gòn: Lễ hội Nhật Bản lớn nhất ở VN.

Video dài 3:45 phút:



https://youtu.be/fLVM1HsiB_U

.

.

---- HỎI 1: Đối với người nước ngoài, nước nào phẩm chất đời sống tốt nhất?

.

ĐÁP 1: Nhất Tây Ban Nha, nhì Đài Loan. Báo Taiwan News loan tin rằng Đài Loan đứng thứ hai trên thế giới về phẩm chất đời sống và đứng thứ nhất về sức khỏe và hạnh phúc đối với người nước ngoài trong cuộc khảo sát mới nhất của InterNations.

.

Trong hạng mục Phầm Chất cuộc sống của bản báo cáo InterNations Expat Insider 2022, Đài Loan được xếp ở vị trí thứ hai, trong khi Tây Ban Nha chiếm vị trí đầu bảng. Theo sau Đài Loan là Áo, Bồ Đào Nha, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Thụy Sĩ, Phần Lan, Đan Mạch, Nam Hàn và Singapore, lọt vào top 10.

.

Trong danh mục phụ về Sức khỏe và An Lành (Health and Well-Being), Đài Loan đứng đầu với không có ai nói rằng họ bất mãn với "giá vừa túi tiền" (affordability) của dịch vụ chăm sóc sức khỏe trong nước, so với 21% trên toàn cầu. Ngoài ra, 98% ca ngợi nền y tế Đài Loan có tính sẵn sàng khả dụng của nó, trái ngược với 73% trên toàn cầu.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4599155

.

---- HỎI 2: Có phải 80% sinh viên quốc tế ưa thích Canada vì là nơi an toàn?

.

ĐÁP 2: Đúng thế, và 50,2% nói Canada cũng bao dung, đa dạng. Một cuộc khảo sát cho thấy sinh viên quốc tế coi Canada là quốc gia của họ để tới học vì danh tiếng là một quốc gia an toàn và hòa nhập.

.

Sở Giáo dục Quốc tế Canada (CBIE) gần đây đã công bố kết quả của cuộc khảo sát sinh viên quốc tế thường niên năm 2021 của họ. Cuộc khảo sát bao gồm dữ liệu của hơn 41.000 sinh viên từ 67 cơ sở giáo dục của Canada.

.

Theo cuộc khảo sát, đây là lần đầu tiên sự an toàn được đánh giá cao hơn danh tiếng giáo dục như là yếu tố quyết định để sinh viên chọn nó là quốc gia để học tập.

.

Cuộc khảo sát cho thấy 79,2% coi danh tiếng của Canada là một quốc gia an toàn và ổn định.

Danh tiếng và chất lượng của hệ thống giáo dục đứng ở mức 69,5%, nó cho thấy.

.

Ngoài ra, hơn một nửa số người được hỏi, tức là 50,2% cho biết sự khoan dung, đa dạng và hòa nhập của Canada khiến Canada trở thành nơi hấp dẫn để nghiên cứu. Cuộc khảo sát cho thấy 38,1% chọn Canada vì họ hy vọng trở thành thường trú nhân sau khi hoàn thành chương trình học.

Chi tiết:

https://www.livemint.com/news/world/students-choose-canada-for-its-reputation-as-safe-and-inclusive-country-survey-11658044670814.html

.

.