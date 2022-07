Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cho biết nhà báo Phạm Đoan Trang, đang thọ án tù 9 năm, là môt trong 4 nhà báo được vinh danh bởi Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế (2022 International Press Freedom Awards).

CPJ: nhà báo Phạm Đoan Trang (đang thọ án tù 9 năm) được Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế 2022

- Nhiều cựu thủ hạ của Trump lập chính phủ bóng tối bắt đầu tiến hành giúp Trump ứng cử và để thắng cử 2024.

- Ủy ban Tư pháp Hạ viện bàn về dự luật cấm một số vũ khí tấn công ở cấp liên bang.

- Bà Aung San Suu Kyi lần đầu ra trước tòa về cáo buộc gian lận bầu cử: Bà nói không hề gian lận bầu cử gì

- Trung tướng Mỹ Ben Hodges: Nga đã kiệt sức, quân Ukraine có thể đuổi quân Nga về biên giới năm 2023. Thị trấn Popasna ở miền đông Ukraine nơi từng là nơi sinh sống của 20.000 cư dân Ukraine đã thành 1 thị trấn ma.

- Thứ trưởng Ngoại giao Nga: Ukraine phải chấp nhận "thực tế lãnh thổ" để xin hòa, vì chống Nga vô ích. Nga: trừng phạt Nga sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu.

- Ba Lan sẽ mua 116 xe tăng Abrams cũ từ Hoa Kỳ. Một nhân viên cứu trợ của Anh chết vì bệnh và vì “căng thẳng” trong nhà tù của quân thân Nga ở miền đông Ukraine (Bộ Ngoại Giao Anh đòi làm sáng tỏ). Liên Âu cân nhắc về lệnh cấm đối với vàng của Nga.

- 1 cảnh sát thủ đô ngồi chung xe với Trump, xác nhận cô Hutchinson nói đúng: Trump hung hăng, dành tay lái

- Trump: sẽ tranh cử Tổng Thống 2024, loan báo có thể trước hay sau bầu cử giữa kỳ

- Tổng thanh tra Bộ Nội An: Sở Mật vụ đã xóa các tin nhắn (text messages) từ ngày 5/1/2021 và 6/1/2021

- Mỹ thử thành công 2 phi đạn siêu thanh

- Bà Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Trump, đã qua đời, hưởng thọ 73 tuổi.

- Virginia mưa lụt: tìm ra 44 người mất tích

- Quận Cam: Bác sĩ chỉnh hình Lincoln Esguerra Carillo bị cáo buộc tấn công tình dục 7 nữ bệnh nhân

- Báo động: tăng giá thuê nhà ở Nam Cali

- Oklahoma City: 7 ông (có 1 ông gốc Việt) biểu diễn hành vi dâm ô tại Công viên Trosper, bị bắt

- Quậcn Cam: truy nã 1 người đàn ông đâm chết 1 người khác tại một trạm xăng ở Westminster

- Quận Los Angeles: dịch lây lan COVID-19 nhiều, chết 14 người/ngày, cơ nguy sẽ mang khẩu trang lại

- cặp vợ chồng Ấn Độ đi chơi VN bay về, bị Hải quan Ấn Độ bắt vì mang theo 45 khẩu súng từ VN vào

- Quận Cam: 1 hung thủ cầm dao và súng trường đập cửa kính vào tiệm; cảnh sát tới kịp, bắn bị thương

- Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Philippines 0-4 ở bán kết bóng đá nữ Đông Nam Á (AFF Cup).

- Nhận hối lộ của 'trùm' xăng lậu: 2 cựu thiếu tướng bị tuyên 15 và 12 năm tù.

- Khách Tây tới Sài Gòn, thăm chùa Ta.

- HỎI 1: Chỉ còn 1,3% dân Đài Loan muốn thống nhất với TQ càng sớm càng tốt? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải uống rượu chút ít mỗi tuần cũng có hại? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (15/7/2022) ---- Bà Aung San Suu Kyi (vị lãnh tụ Myanmar bị lật đổ và là người đoạt giải Nobel Hòa bình) đã ra điều trần lần đầu tiên trước tòa hôm thứ Sáu về cáo buộc gian lận bầu cử. Bà bác bỏ cáo buộc, và nói không hề gian lận bầu cử gì hết.

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (National League for Democracy) của bà Suu Kyi đã thắng trong cuộc bầu cử năm 2020, nhưng bà đã bị lật đổ sau một cuộc đảo chính quân sự, với quy chụp là gian lận bầu cử lớn. Nếu bà bị kết tội, có thể có nghĩa là đảng của bà sẽ không thể tham gia cuộc bầu cử năm 2023 mà quân đội cho biết họ có kế hoạch tổ chức. Hiện nay bà Suu Kyi đã bị kết án bốn năm tù về một tội danh khác.

---- Theo một bản tin từ Bloomberg News, các cựu thành viên trong nội các một nhiệm kỳ của tổng thống Donald Trump, cũng như các quan chức khác gắn bó với Trump, đang bận rộn trong công việc tạo ra những gì được mô tả là "chính phủ [trong] bóng tối" ("shadow government") sẽ sẵn sàng vận hành khi Trump sẽ tranh cử tổng thống - và giành chiến thắng - vào năm 2024.

Với tình hình Trump ám chỉ rằng Trump có thể thông báo ứng cử Tổng Thống lần thứ 3 vào tháng 9, một số lượng lớn các quan chức từ cựu cố vấn Bạch Ốc Kellyanne Conway đến cựu lãnh đạo Bộ An ninh Nội địa Chad Wolf đã hợp tác với Viện America First Policy Institute phi lợi nhuận được điều hành bởi Linda McMahon (cựu thành viên nội các Trump và giám đốc điều hành World Wrestling Entertainment).

Theo bản tin, viện đã tập hợp nhóm với ý tưởng không lặp lại sự hỗn loạn của năm 2016 khi Trump bất ngờ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, và rằng nếu Trump không tranh cử và giành chiến thắng vào năm 2024, Viện hy vọng bất kỳ ai được Cộng Hòa đề cử cũng sẽ được Viện hỗ trợ.

Bloomberg ghi rằng hiện nay ký hợp đồng tham dự với Viện đã có 9 cựu quan chức nội các của Trump, 17 cựu nhân viên cấp cao của Bạch Ốc, 35 cựu quan chức chính quyền cấp cao và 3 cựu thống đốc, trong đó có Bobby Jindal của Louisiana.

Bloomberg cũng loan tin rằng các thành viên khác trong chính phủ bóng tối giúp Trump bên cạnh Conway và Wolf là "Larry Kudlow, cựu giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia; cựu Bộ trưởng Nội vụ David Bernhardt; cựu quyền Bộ trưởng Tư pháp Matt Whitaker; cựu Giám đốc Tình báo Quốc gia John Ratcliffe; và Marc Lotter, một cựu phụ tá đặc biệt của Trump."

---- Ủy ban Tư pháp Hạ viện Hoa Kỳ sẽ thảo luận về dự luật cấm một số vũ khí tấn công ở cấp liên bang vào tuần tới. Dự luật được đưa ra sau một số vụ xả súng hàng loạt gần đây ở nước này, bao gồm tại một cửa hàng tạp hóa ở New York, một trường tiểu học ở Texas và cuộc diễn hành Ngày Độc lập của Illinois. Ủy ban sẽ đưa ra đề xuất vào thứ Tư tuần tới, theo đó "sẽ cấm bán, nhập cảng, sản xuất hoặc chuyển giao một số loại vũ khí bán tự động."

---- Ủy ban châu Âu hôm thứ Sáu đã công bố đề xuất mới nhất nhằm "duy trì và củng cố" hiệu quả của 6 gói trừng phạt hiện có đối với Nga. Đề xuất bao gồm lệnh cấm đối với vàng của Nga và tăng cường các biện pháp kiểm soát xuất cảng, điều chỉnh chúng với các biện pháp của các đối tác của Liên Âu, đặc biệt là từ G7.

Gói này cũng đề xuất rằng các biện pháp trừng phạt hiện có được gia hạn cho đến tháng 1/2023, khi chúng sẽ được xem xét lại. Ủy ban khẳng định các biện pháp trừng phạt "không nhắm vào bất kỳ hình thức nào đối với hoạt động buôn bán nông sản giữa các nước thứ ba và Nga."

---- Một nhân viên cứu trợ của Anh bị quân địa phương theo Nga bắt giữ ở Ukraine nơi vùng bị chiếm đóng đã chết vì bệnh và vì “căng thẳng” không rõ nguyên nhân, theo lời chính quyền do Nga dựng lên hôm thứ Sáu. Paul Urey, người bị giam tại Donetsk kể từ khi anh bị bắt vào tháng 4 và bị buộc tội là lính đánh thuê, đã chết vào ngày 10/7/2022, theo Darya Morozova, một thanh tra nhân quyền của cái gọi là Cộng hòa Nhân dân Donetsk.

Trong một bản văn trên Telegram bắt đầu bằng việc chửi mắng Urey là “lính đánh thuê người Anh”, Morozova nói Urey đã mắc “bệnh kinh niên mãn tính”, bao gồm các vấn đề về tim và tiểu đường. “Từ phía chúng tôi, bất chấp mức độ nghiêm trọng của tội danh bị cáo buộc, Paul Urey đã nhận được sự trợ giúp y tế tương ứng. Tuy nhiên, qua các chẩn đoán, chữa trị và căng thẳng của mình, y đã qua đời vào ngày 10 tháng 7, ”Morozova viết.

Bộ Ngoại giao Anh hôm thứ Sáu cho biết họ đang "khẩn cấm yêu cầu làm sáng tỏ" sau khi một công dân Anh chết trong tù tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk ly khai ở Ukraine. Truyền thông Nga trước đó đã đưa tin Paul Urey, một nhân viên cứu trợ, đã chết trong khi bị lực lượng dân quân DPR giam giữ.

---- Ba Lan sẽ mua 116 xe tăng Abrams cũ từ Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak nói với TVP Info: “Chúng tôi đã đồng ý về một hợp đồng với Hoa Kỳ liên quan đến việc mua 116 xe tăng Abrams đã dùng với các điều khoản ưu đãi." Trước đó, Ba Lan cho biết họ cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên 3% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tăng gấp đôi kích thước quân đội trong bối cảnh bất ổn sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào ngày 24/2.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin nói các nỗ lực của các nước phương Tây nhằm áp đặt các biện pháp trừng phạt bao trùm lên Nga sẽ dẫn đến suy thoái kinh tế toàn cầu: “Một nỗ lực của (phương Tây) nhằm đổ lỗi cho người khác và mở ra một vòng xoáy trừng phạt đơn phương sẽ dẫn đến lạm phát ở chính các nước phương Tây và tệ hơn là một cuộc suy thoái toàn cầu sắp xảy ra."

Vershinin cũng nhấn mạnh rằng sự bất ổn trên thị trường hàng hóa toàn cầu là kết quả của các chính sách kinh tế vĩ mô do lỗi của các nước phương Tây, và không liên quan gì đến hoạt động quân sự đang diễn ra của Nga ở Ukraine.

---- Hai tháng sau khi rơi vào tay quân đội Nga, thị trấn Popasna ở miền đông Ukraine nơi từng là nơi sinh sống của 20.000 cư dân đã biến thành một thị trấn ma với rất ít dấu hiệu của sự sống, hãng tin Reuters đưa tin. Trong chuyến thăm Popasna hôm thứ Năm của một phóng viên Reuters, thị trấn trông vắng vẻ, với gần như tất cả các tòa nhà chung cư bị phá hủy hoặc hư hại nặng. Đường phố cằn cỗi không có bóng người hay động vật.

---- Ukraine có thể đẩy quân Nga trở lại biên giới trước chiến tranh vào năm 2023 - xóa sạch các chiếm đóng lãnh thổ của họ - vì quân đội của Tổng thống Vladimir Putin đã "kiệt sức", theo một tướng Mỹ đã nghỉ hưu cho biết hôm thứ Năm.

Trung tướng Ben Hodges, cựu tướng chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, nói với báo Insider rằng khả năng Ukraine đẩy quân Nga trở lại biên giới hiện tại phụ thuộc vào sự hỗ trợ tiếp tục của phương Tây thông qua các biện pháp trừng phạt và giao vũ khí: "Quân Nga đã kiệt sức. Họ không có nhiều thứ khác mà họ có thể làm ngay bây giờ."

Ông nói thêm rằng phần lớn quân đội của Putin đã tham gia vào cuộc chiến ở Ukriane, nhưng Nga đã đạt được rất ít thành công về lãnh thổ sau 20 tuần chiến tranh.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm thứ Năm cho biết Nga sẽ phản ứng tích cực nếu Ukraine sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình, nhưng Ukraine phải chấp nhận "thực tế lãnh thổ" của tình hình. Rudenko nói Kyiv phải đưa ra phản ứng rõ ràng đối với các đề xuất của Moscow rằng Ukraine chấp nhận quy chế "không liên kết" và "phi hạt nhân hóa" để đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng sẽ phải công nhận quyền kiểm soát của Nga đối với Crimea và tình trạng của các "nước cộng hòa nhân dân" ly khai ở Donetsk và Luhansk, theo lời Rudenko. Ông cũng đổ lỗi cho Ukraine về sự sụp đổ của các cuộc đàm phán và nói rằng phương Tây đã "cấm Kyiv đàm phán."

Ngoại trưởng Ukraine là ông Dmytro Kuleba hôm thứ Tư đã bác bỏ việc nhượng lãnh thổ cho Nga như một phần của bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào và cho biết không có cuộc đàm phán hòa bình nào đang được tiến hành giữa Moscow và Kyiv.

---- Theo CNN, một cảnh sát thuộc Sở Cảnh sát Metropolitan ở Washington, D.C., đã xác nhận với Ủy ban 6/1 một cách "chi tiết" rằng cựu Tổng thống Donald Trump đã hành động hung hăng trong một chiếc xe limousine vào ngày bạo loạn 6/1/2021 ở Điện Capitol. Trích dẫn một nguồn tin thân cận với tình hình, bản tin nói rằng viên chức này đã có mặt trong đoàn xe của tổng thống vào ngày 6/1/2021, đi cùng với nhóm Mật vụ cận vệ của tổng thống Trump.

Theo CNN, viên cảnh sát nói với ủy ban những gì họ đã chứng kiến vào ngày hôm đó. Vào ngày 28/6/2022, cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson đã làm chứng trong một phiên điều trần công khai rằng cô được kể rằng Trump đã hành động bạo lực trong chiếc xe limousine, lao vào một đặc vụ chính và giành lấy tay lái của chiếc xe.

Cô nói, động lực cho sự hung hăng của Trump là khi được thông báo rằng họ không thể chở Trump đến Điện Capitol. “Tôi là tổng thống bây giờ nhé,” Trump hét lên trong lời kể của Hutchinson. "Chở tôi tới Điện Capitol ngay bây giờ!"

---- Cựu Tổng thống Trump cho biết ông đã quyết định là sẽ tranh cử lại vào Bạch Ốc vào năm 2024. "Quyết định lớn", ông nói với tạp chí New York Magazine trong một cuộc phỏng vấn được công bố hôm thứ Năm, bây giờ chỉ còn suy nghĩ là nên công bố trước hay sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022.

Trump thêm, “Tôi nói trước hay sau [bầu cử giữa kỳ 2022]? Đó sẽ là quyết định lớn”. Trump cho biết thông báo trước bầu cử giữa kỳ có thể mang lại lợi thế, khiến các ứng cử viên lăm le khác không thể khởi động các chiến dịch của riêng họ. Một cách chận đầu các ứng viên Cộng Hòa.

---- Tổng thanh tra (OIG) Bộ An ninh Nội địa (DHS) thông báo cho các nhà lập pháp rằng Sở Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) đã xóa các tin nhắn (text messages) từ ngày 5/1/2021 và vào ngày xảy ra bạo loạn 6/1 ở Điện Capitol sau khi họ bị các nhà điều tra yêu cầu nộp cho xem.

Tổng thanh tra DHS Joseph Cuffari đã viết trong một bức thư gửi tới các ủy ban An ninh Nội địa Hạ viện và Thượng viện, được trao cho Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng các tin nhắn từ ngày 5/1 và ngày 6/1/2021, đã được "Bị xóa như một phần của chương trình thay thế thiết bị", theo một bản sao của bức thư được báo The Hill thu được và được báo cáo lần đầu tiên bởi The Intercept.

“USSS đã xóa những tin nhắn đó sau khi OIG yêu cầu ghi lại các liên lạc điện tử từ USSS, như một phần đánh giá của chúng tôi về các sự kiện tại Điện Capitol vào ngày 6/1,” theo Cuffari.

Bức thư cho biết các quan chức DHS đã nói với Văn phòng Tổng thanh tra rằng họ không thể cung cấp hồ sơ trực tiếp cho tổng thanh tra cho đến khi được các luật sư xem xét.

“Thứ hai, nhân viên của DHS đã nhiều lần nói với các thanh tra viên của OIG rằng họ không được phép cung cấp hồ sơ trực tiếp cho OIG và những hồ sơ đó trước tiên phải được các luật sư của DHS xem xét. Việc xem xét này đã dẫn đến sự chậm trễ kéo dài nhiều tuần trong việc thu thập hồ sơ của OIG và tạo ra sự nhầm lẫn về việc liệu tất cả hồ sơ trước đó đã được đưa ra hay chưa," theo ông. DHS đã không trả lời các câu hỏi từ The Hill về lý do tại sao OIG bị từ chối tiếp cận hồ sơ.

---- Hoa Kỳ đã thử nghiệm thành công 2 phi đạn siêu thanh do Lockheed Martin Corp sản xuất gần đây, trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng Nga và Trung Quốc đã thành công hơn trong việc phát triển vũ khí siêu thanh của riêng họ.Không quân Mỹ xác nhận họ đã thử nghiệm thành công hệ thống tăng cường Vũ khí phản ứng nhanh (Air-Launched Rapid Response Weapon - ARRW) được phóng từ trên không vào hôm thứ Ba ngoài khơi bờ biển California. Reuters đưa tin về cuộc thử nghiệm ARRW trước đó vào hôm thứ Tư."Cuộc thử nghiệm thành công thứ hai này chứng tỏ khả năng của ARRW trong việc tiếp cận và chịu được tốc độ siêu âm khi vận hành, thu thập dữ liệu quan trọng để sử dụng trong các thử nghiệm bay tiếp theo và xác nhận khả năng tách biệt an toàn khỏi máy bay", Lockheed cho biết trong một tuyên bố.

Chuẩn tướng Không quân Heath Collins, giám đốc điều hành Cục vũ khí (Armament Directorate), cho biết, "Chúng tôi hiện đã hoàn thành loạt thử nghiệm tăng cường và sẵn sàng chuyển sang thử nghiệm toàn diện vào cuối năm nay." Nói thử nghiệm "toàn diện" là bao gồm phi đạn đẩy và cả đầu đạn.

---- Ivana Trump, người vợ đầu tiên của cựu Tổng thống Trump, đã qua đời tại thành phố New York, theo lời Trump thông báo trên mạng xã hội hôm thứ Năm. Bà Ivana Trump hưởng thọ 73 tuổi. Lý do từ trần không được thông báo.

Trump đăng trên mạng Truth Social: “Tôi rất đau buồn khi thông báo cho tất cả những người yêu mến cô Ivana, trong đó có rất nhiều người, rằng Ivana Trump đã qua đời tại nhà riêng ở thành phố New York. Nàng là một phụ nữ tuyệt vời, xinh đẹp và tuyệt vời, người đã có một cuộc sống tuyệt vời và đầy cảm hứng. Niềm tự hào và niềm vui của nàng là ba đứa con: Donald Jr., Ivanka và Eric. Nàng rất tự hào về họ, cũng như tất cả chúng tôi đều rất tự hào về nàng. Hãy yên nghỉ, Ivana!”

Vợ chồng Trump là một cặp đôi quyền lực trong công chúng ở New York vào những năm 1980s và 1990s trước khi họ ly hôn ồn ào và lộn xộn, sau khi Donald Trump gặp người vợ tiếp theo của mình, cô Marla Maples.

---- Mọi người đều an toàn ở tây nam tiểu bang Virginia sau trận lụt lớn. Các nhà chức trách ban đầu thống kê 44 người mất tích ở Quận Buchanan, nhưng sau đó họ đã dò ra tất cả mọi người, theo báo Washington Post đưa tin. Tuy trận lũ lụt làm hư hại hơn 100 ngôi nhà, sạt lở đất, sụp đường lộ, nhưng không có ai chết cả.

---- Đêm mưa Sydney: ra phố chụp ảnh.

Video dài 2:45 phút:



https://youtu.be/g5jJtk6hNME

---- Bác sĩ chỉnh hình Lincoln Esguerra Carillo, 60 tuổi có quan hệ với các văn phòng y tế trên khắp Nam California đã bị truy tố tội tấn công tình dục 7 nữ bệnh nhân mà ông điều trị tại một phòng khám ở Irvine, Quận Cam. Carillo đang phải đối mặt với gần 20 cáo buộc hình sự, bao gồm nhiều tội danh về xâm nhập tình dục bằng phương thức gian dối, cũng như tình dục liên quan đến một người bất tỉnh, và một số tội nhẹ là thò tay chạm hạ bộ người khác.

Carillo bị bắt ở Virginia vào tuần trước và bị đưa về Quận Cam, California, vào thứ Hai. Y đã xuất hiện tại tòa án vào hôm thứ Ba nhưng không nhận tội. Theo hồ sơ, ông được tại ngoại 1 triệu USD.

---- Chi phí thuê nhà ở Nam California đang tăng nhanh chóng, theo Chỉ số Giá Tiêu dùng (Consumer Price Index). Chỉ số CPI đo lường tiền thuê của một nơi ở chính, cho thấy người thuê phải trả thêm 8% ở Inland Empire (các quận giáp biên Quận Cam về hướng sa mạc) trong 12 tháng kết thúc vào tháng 6/2022. Những mức tăng này so với mức tăng 2,3% của một năm trước đó.

Giá thuê đã tăng 4,3% trong khu vực đô thị của Los Angeles và Quận Cam, những mức tăng này so với mức tăng 0,6% một năm trước đó. Chi phí thuê nhà đang tăng trên toàn nước Mỹ vào tháng trước với tốc độ nhanh nhất kể từ năm 1986 - tăng 5,8% trong một năm.

---- Nhiều người đã bị bắt hôm thứ Tư sau khi cảnh sát Oklahoma City cho biết họ bị bắt quả tang đang thực hiện hành vi dâm ô tại Công viên Trosper. Cảnh sát cho biết những người sau đã bị bắt:

George Fager, 81 tuổi; Enedino Mancinas, 82 tuổi; Brad Stencil, 46 tuổi; Barry Deal, 63 tuổi; An Nguyen, 60 tuổi; Eugene Carr, 46 tuổi; Scott Rudy, 50 tuổi.

Vụ bắt giữ được thực hiện từ 7 giờ tối. và 11:20 tối tại công viên nằm trên Đường 29 SE. Cảnh sát cho biết Fager, Mancinas, Stencil, Carr và Rudy đã được nhìn thấy họ tự thực hiện hành vi dâm ô cho họ.

Trong khi đó, cảnh sát cho biết, Deal và Nguyen bị bắt gặp thực hiện hành vi dâm ô lẫn nhau. Các nghi phạm đã bị bắt mà không có chống đối. Cảnh sát chìm đã đến công viên theo dõi trước khi bắt. Cảnh sát bố ráp sau khi có những lời phàn nàn từ công chúng về nhũng hình ảnh kỳ dị diễn ra trong công viên.

---- Cảnh sát đang truy nã 1 người đàn ông 27 tuổi được cho là đã đâm chết 1 người đàn ông khác tại một trạm xăng ở Westminster, Quận Cam, vào tối thứ Tư. Trent William Millsap, một người vô gia cư “thường xuyên lui tới Westminster, Garden Grove và Anaheim,” bị cáo buộc đâm một người đàn ông khác tại một trạm xăng 76 ở 6322 Westminster Blvd. ngay trước 6 giờ chiều Thứ Tư, theo lời Ty Cảnh sát Westminster.

Danh tính của nạn nhân đang được giữ lại trong khi chờ thông báo tới thân nhân, nhưng cảnh sát tin rằng nạn nhân khoảng 38 tuổi và có thể là người vô gia cư. Millsap được xác định là nghi phạm trong vụ đâm và cũng bị truy nã về tội vi phạm lệnh tạm tha. Cảnh sát cảnh báo Millsap được coi là có vũ trang và nguy hiểm.

Millsap cao khoảng 6 feet, 5 inch với một cơ thể khỏe mạnh. Y đầu hói, có các hình xăm trên mặt, đầu, cổ, ngực, cánh tay và bàn tay, cảnh sát cho biết. Bất kỳ ai có thông tin được yêu cầu gọi 714-548-3212. Những người muốn giấu tên có thể gọi cho Sở bài trừ tội phạm của Quận Cam theo số 1-855-TIP-OCCS hoặc truy cập vào trang mysrimestoppers.org.

---- Quận Los Angeles hôm thứ Năm đã chuyển từ mức độ lây lan COVID-19 trong cộng đồng từ trung bình lên mức “cao”, và có thể sắp cưỡng bách mang khẩu trang khi ở trong nhà nếu có thêm người khác. Nếu quận vẫn ở mức cao trong 2 tuần liên tiếp, cho đến hết ngày 28/7/2022, lệnh mang khẩu trang sẽ trở lại vào ngày hôm sau, theo lời Giám đốc Y tế Công cộng Barbara Ferrer cho biết.

Ferrer cho biết khu vực này đang bắt đầu ghi nhận sự gia tăng các ca tử vong vì COVID lần đầu tiên kể từ đợt tăng coronavirus vào mùa đông, Ferrer nói. Trung bình có 14 người chết/ngày liên hệ COVID trong tuần qua.

---- Sở Hải quan Ấn Độ tại sân bay quốc tế Indira Gandhi hôm thứ Tư đã bắt giữ một cặp vợ chồng người Ấn Độ đến từ Việt Nam và thu giữ ít nhất 45 khẩu súng trị giá hơn 22 Rs lakh trong túi xách của họ. Theo Hải quan, cặp vợ chồng bị cáo đã thừa nhận việc tham gia trước đây của họ trong vụ buôn lậu 25 khẩu súng có giá trị hơn 12 lakh Rs.

---- Một người đàn ông trang bị dao và một khẩu súng trường đã bị cảnh sát Costa Mesa bắn vào sáng thứ Tư 14/7/2022, sau khi y đột nhập vào một cửa hàng sửa chữa ghe thuyền. Cảnh sát Costa Mesa đã tới khi được báo động có trộm ở khu phố 2200 của Đại lộ Newport chỉ sau 5:15 sáng. Cửa kính của tiệm Advanced Marine Service đã bị vỡ, kích hoạt còi báo động.

Cảnh sát đã nghe thấy ai đó bên trong trước khi nhìn thấy nghi phạm bên trong. Nghi phạm, được xác định là Hugo Standley Vargas, 35 tuổi, ở Corona, đã trang bị một con dao và từ chối nhiều lệnh của cảnh sát để thả xuống. Vargas sau đó rút vào tòa nhà, đi vào bên trong một văn phòng nơi cảnh sát không còn thấy y nữa. Không có nhân viên nào ở tiệm.

Khi Vargas cầm một khẩu súng trường và lao về phía cửa, hơn một cảnh sát đã nổ súng. Vargas trúng đạn, làm rơi khẩu súng trường, nhưng vết thương không nguy hại cho tính mạng.Năm 2020, Vargas đã ra tòa và thú tội cưỡng đoạt tài sản.

.

---- Việt Nam thua đậm Philippines 0-4 ở bán kết bóng đá nữ Đông Nam Á. Theo Báo VietnamPlus. Đội tuyển nữ Việt Nam đã trở thành cựu vô địch giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 (AFF Cup) sau khi để thua đậm chủ nhà Philippines 0-4 trong trận bán kết diễn ra trận sân Rizal Memorial. Như vậy, trận tranh hạng 3 sẽ là màn tái ngộ giữa Việt Nam và Myanmar, trong khi Philippines đối đầu Thái Lan để tranh chức vô địch. Cả hai trận đấu đều sẽ diễn ra vào ngày 17/7.

---- Nhận hối lộ của 'trùm' xăng lậu: 2 cựu thiếu tướng bị tuyên 15 và 12 năm tù. Theo Báo Pháp Luật TP.HCM. Nhận hối lộ nhiều tỉ đồng từ 'ông trùm' xăng lậu, hai cựu thiếu tướng cảnh sát biển bị tuyên 15 năm và 12 năm tù, riêng cựu đại tá biên phòng lãnh án chung thân. Chiều 15-7, sau bốn ngày xét xử, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ buôn lậu, nhận hối lộ, tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép... liên quan đến đường dây buôn lậu gần 200 triệu lít xăng. Trong đó, bị cáo Lê Văn Minh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) bị tuyên 15 năm tù, Lê Xuân Thanh (cựu thiếu tướng, cựu tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3) 12 năm tù, Phạm Văn Trên (cựu đại tá, cựu Chỉ huy trưởng Biên phòng tỉnh Trà Vinh) 10 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Thế Anh (cựu đại tá, cựu chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Kiên Giang) bị tuyên chung thân về tội nhận hối lộ và hai năm tù về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép (Tổng hợp hình phạt là tù chung thân).

---- Bản tin hôm Thứ Năm của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo CPJ cho biết nhà báo Phạm Đoan Trang, đang thọ án tù 9 năm, là môt trong 4 nhà báo được vinh danh bởi Giải thưởng Tự do Báo chí Quốc tế (2022 International Press Freedom Awards). Giải CPJ sẽ vinh danh các nhà báo dũng cảm trên khắp thế giới vào Thứ Năm 17/11/2022, tại Thành phố New York. Bữa ăn tối năm nay cho buổi lễ trao giải CPJ sẽ do Shari Redstone, Giám đốc Paramount Global, chủ trì.

Phạm Đoan Trang là phóng viên chuyên về nhân quyền và là người sáng lập tạp chí pháp luật độc lập Luật Khoa. Cô cũng biên tập và viết cho nhiều trang web đề cao dân chủ và pháp trị. Vào ngày 6 tháng 10/2020, cô bị bắt theo Điều 117 của bộ luật hình sự, quy chụp rằng Pham tung tin chống lại nhà nước. Cô đã bị giam giữ trong hơn một năm trước khi bị kết án vào tháng 12 năm 2021 trong một phiên tòa kéo dài một ngày. Pham hiện đang thụ án 9 năm do bản án đó, và nằm trong số ít nhất 23 nhà báo bị giam giữ vì đưa tin về Việt Nam vào thời điểm điều tra tù năm 2021 của CPJ, khiến VN nằm trong số 5 quốc gia đàn áp nhà báo dữ đội nhất.

.

Cùng được giải thưởng 2022 với cô Phạm Đoàn Trang có 3 nhà báo khác nữa:

- Sevgil Musaieva, Ukraine.

- Niyaz Abdullah, Iraqi Kurdistan.

- Abraham Jiménez Enoa, Cuba.

---- Khách Tây tới Sài Gòn, thăm chùa Ta.

Video dài 2:07 phút:



https://youtu.be/eLXKqiyxWTk

---- HỎI 1: Chỉ còn 1,3% dân Đài Loan muốn thống nhất với TQ càng sớm càng tốt?

ĐÁP 1: Đúng thế. Công chúng Đài Loan cho biết ước muốn thống nhất với Trung Quốc ngày càng giảm xuống mức thấp kỷ lục trong nửa đầu năm 2022, theo chuyên gia thăm dò ý kiến hàng đầu của hòn đảo này cho biết hôm thứ Ba.

Trong một bản cập nhật sáu tháng một lần cho các cuộc khảo sát về thái độ chính trị cốt lõi ở Đài Loan, Trung tâm Nghiên cứu Bầu cử của Đại học Quốc gia Chengchi ( Election Study Center - ESC) cho thấy chỉ 1,3% số người được hỏi muốn thống nhất với Trung Quốc đại lục "càng sớm càng tốt", trong khi 5,1% tương tự mong muốn người Đài Loan chính thức tuyên bố độc lập trong khả năng sớm nhất.

Mức độ hấp dẫn cho cả hai kịch bản, mà ESC đã theo dõi từ năm 1994, vẫn ở gần mức thấp nhất mọi thời đại. Các số liệu mới nhất được công bố hôm thứ Ba, cho thấy mức giảm 0,1 điểm cho sự thống nhất ngay lập tức và giảm 0,7 điểm cho sự độc lập ngay lập tức - hai quan điểm cực đoan có xu hướng không quá nặng nề đối với các cuộc bầu cử thường xuyên của hòn đảo dân chủ.

Trong hai thập niên qua, phần lớn những người được hỏi ủng hộ một số hình thức của "hiện trạng", cuộc khảo sát cho thấy. Đài Loan, hiện là một quốc gia được nửa công nhận, đã được cai trị tách biệt với Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trên đất liền kể từ khi CHND Trung Hoa được thành lập ở Bắc Kinh vào năm 1949.

Chi tiết:

https://www.newsweek.com/taiwan-china-politics-identity-independence-unification-public-opinion-polling-1724546

---- HỎI 2: Có phải uống rượu chút ít mỗi tuần cũng có hại?

ĐÁP 2: Đúng thế. Những người uống rượu điều độ (moderation) sẽ quan tâm về bản tin hôm thứ Năm từ một nghiên cứu lớn của Anh: lượng hấp thụ rượu tưởng là ít đó vẫn có thể liên quan đến những thay đổi của não bộ và suy giảm nhận thức.

Cụ thể, uống bảy "đơn vị" rượu trở lên mỗi tuần (seven or more "units" of alcohol per week) có liên quan đến mức độ sắt cao hơn trong não - và sự tích tụ sắt có liên quan đến bệnh Alzheimer (lãng trí) và bệnh Parkinson (co giựt bắp thịt). Nó cũng được coi là một cơ chế tiềm ẩn cho sự suy giảm nhận thức liên quan đến rượu. Đó là theo một nghiên cứu gần 21.000 người được công bố hôm thứ Năm trên tạp chí PLOS Medicine.

Anya Topiwala, tác giả chính của nghiên cứu, nói với UPI trong một email: “Điều quan trọng là đây là nghiên cứu đầu tiên cho thấy chất sắt trong não cao hơn - và điều này có liên quan đến nhận thức kém hơn - ở những người uống rượu 'vừa phải”.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/07/14/Study-Even-2-to-3-beers-a-week-may-cause-brain-changes-cognitive-decline/1441657810804/

----