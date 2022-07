Virginia: mưa lụt ở Quận Buchanan, 44 người mất tích, hơn 100 nhà sập, lở đất, mất điện.

- Trump suy tính độc chiêu: tháng 9/2022 sẽ tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024, làm dân Mỹ phân tâm

- Điều trần kế tiếp: Thứ Năm 21/7/2022 từ 5pm giờ California, về Trump từ chối dập tắt bạo lực, chỉ ngồi xem bạo loạn diễn ra trên TV. Ủy ban 6/1 suy tính: có thể thêm điều trần vào tháng 8.

- Nhật Bản: sẽ quốc tang cố Thủ tướng Shinzo Abe, sẽ kích hoạt 9 nhà máy điện hạt nhân vào mùa đông

- Nga: đã bắn rơi 2 máy bay Ukraine, tại các khu vực Sloviansk và Troitskoye ở Donetsk, bắn trúng 19 sở chỉ huy và các đơn vị pháo binh tại 78 quận, huyện Ukraine.

- Ukraine: quân Nga bắn phi đạn vào thành phố Vinnytsia, miền trung Ukraine, làm ít nhất 12 người chết và 25 thường dân bị thương. Zelensky: Nga là khủng bố, sát hại dân thường và trẻ em Ukraine.

- Ukraine: Không có gì hòa đàm với Nga, vì Ukraine sẽ lấy lại các lãnh thổ phía nam và đông đang bị Nga chiếm. Zelensky ca ngợi "pháo binh hiện đại" do phương Tây viện trợ sau khi phi đạn Ukraine bắn trúng một kho đạn khác của Nga. Ukraine: đang tấn công các thành phố Nga đang chiếm ở phía nam Ukraine. Ukraine đã cắt đứt quan hệ với Bắc Hàn vì Bắc Hàn công nhận 2 nước ly khai từ Ukraine.

- Quân Nga và LPR tiến vào thành phố Siversk của Donetsk, nói vài ngày sẽ chiếm xong. Quốc kỳ Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk treo ở đại sứ quán ở Moscow. Liên Âu: hàng Nga bị trừng phạt có thể chở qua lãnh thổ Liên Âu bằng đường sắt.

- Thổ Nhĩ Kỳ: đàm phán giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và LHQ về việc nối lại xuất cảng ngũ cốc ở Biển Đen đã đạt thỏa thuận cho lập 1 trung tâm điều phối an toàn xuất cảng.

- Virginia: mưa lụt ở Quận Buchanan, 44 người mất tích, hơn 100 nhà sập, lở đất, mất điện.

- Biden: Mỹ sẽ vũ lực quân sự chống Iran để cấm Iran sản xuất vũ khí hạt nhân

- FDA cho dùng vaccine COVID-19 hiệu Novavax ngăn các triệu chứng nặng, hiệu quả khoảng 90,4%

- Sudan: 1 phụ nữ 20 tuổi bị kêu án tử hình bằng cách ném đá, đã nộp đơn kháng cáo

- Ohio: bắt hung thủ hiếp bé gái 10 tuổi, làm bé có thai, phải sang Indiana phá. DB Jordan lặng lẽ gỡ tweet.

- Hơn 500 phụ nữ kiện công ty Uber về các vụ tấn công tình dục, hiếp dâm, bắt cóc, đeo bám, quấy rối

- Trị giá 1 Euro mấp mé bằng 1 USD.

- Căn nhà rao bán giá đắt nhất California: $225 triệu đôla. Nhà 16 phòng ngủ và 22 phòng tắm

- Lạm phát tháng 6 ở quận Los Angeles và Quận Cam tăng 8,6%, Bắc Calif. tăng 6,8%, Seattle tăng 10,1%

- Trong tháng 6/2022, tăng giá ào ạt tại Quận Los Angeles và Quận Cam: xăng, điện, khí đốt, hàng chợ, xe...

- Philadelphia: Hien Dinh Nguyen, 56 tuổi, lái xe SVU, đụng xe tải trước diện, đã chết tại chỗ.

- Washington: Dan Pham, 22 tuổi, đã bị bắt vì bị trộm các gói hàng trước cửa, và các ống giảm khói xe hơi

- Nam California: 7-Eleven sẽ thưởng 100,000 USD bất kỳ ai mật báo về kẻ cướp 6 tiệm tạp hóa 7-Eleven tuần qua

- Vatican OK cho treo chén LM Martine Mai Anh Tuấn tại Đài Loan vì tham dự nghi thức trừ quỷ tại VN

- Mưa Hà Nội dưới mắt du khách Tây.

- HỎI 1: Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa, nói không ai cấm cản tuyến hàng hải Biển Đông. TQ chờ tàu Mỹ đi qua, nói tàu TQ vừa đuổi tàu Mỹ xong? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Úc cảnh báo áp lực quân sự khu vực buộc Úc phải tăng cường quốc phòng? ĐÁP 2: Bộ trưởng Quốc phòng nói thế.

QUẬN CAM (14/7/2022) ---- Có thể bạn tình cờ biết rằng ai là kẻ cướp 6 tiệm tạp hóa 7-Eleven và giết 2 người, gây bị thương 3 người trong mấy ngày qua tại Nam California. Nếu bạn mật báo cho cảnh sát về tên trộm đeo mặt nạ và là sát thủ đó, công ty 7-Eleven sẽ thưởng bạn 100.000 đô la cho bất kỳ ai có thể cung cấp thông tin dẫn đến việc bắt giữ hung phạm.

Nhân viên Matthew Hirsch, 40 tuổi, bị bắn chết trong một tiệm ở thị trấn Brea trong khi Matthew Rule, 24 tuổi, bị bắn chết trong bãi đậu xe của một tiệm ở Santa Ana. Ở những nơi khác, một khách hàng bị bắn vào đầu ở Riverside, và hai người - bao gồm cả một nhân viên khác - bị thương ở La Habra, nhưng được cho là sẽ sống sót sau vết thương.

Những người mật báo về tên trộm sát thủ đó, có thể liên hệ ẩn danh với Lực lượng Phòng chống Tội phạm Quận Cam (Orange County Crime Stoppers) theo số 855-TIP-OCCS.

---- Thủ tướng Fumio Kishida cho biết Nhật Bản sẽ tổ chức quốc tang cho cựu Thủ tướng Shinzo Abe vào mùa thu năm nay, nói thêm rằng cảnh sát đã có lỗi không bảo vệ đầy đủ cho ông Abe. Thông báo về quốc tang được đưa ra hai ngày sau khi các cuộc thăm dò cho thấy sự chấp thuận đối với chính phủ Nhật Bản đang ở mức cao kỷ lục.

---- Hôm thứ Năm, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ tăng cường sử dụng các nhà máy điện hạt nhân trong mùa đông này để giữ an ninh năng lượng. Ông nói ông đã chỉ thị cho Bộ Năng lượng kích hoạt tới 9 nhà máy vào mùa đông, sản xuất khoảng 10% tổng lượng điện của Nhật Bản, theo Asahi Shimbun.

Ngoài ra, Nhật Bản nên "đảm bảo thêm 10 đơn vị nhà máy phát nhiệt điện (thermal power generation)" để cung cấp nguồn cung cấp năng lượng ổn định vào thời điểm tiêu thụ cao điểm trong mùa sưởi ấm. "Chính phủ có trách nhiệm thực hiện mọi biện pháp có thể và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo cung cấp điện ổn định không chỉ trong mùa đông này mà còn trong tương lai."

---- Donald Trump đang thăm dò để sớm mở ra một chiến dịch tranh cử tổng thống 2024, nhưng nội bộ Cộng Hòa phần lớn không đồng ý vì Trump có thể làm nhiều ứng cử viên Cộng Hòa thua phiếu trong bầu cử giữa kỳ tháng 11/2022, và nếu Cộng Hòa mất nhiều ghế ở Quốc Hội trong kỳ bầu cử này, có thể sẽ dẫn tới thảm họa cho tổng tuyển cử 2024.

Tại sao Trump không chờ tới sau bầu cử giữa kỳ 2022? Hai người trong cuộc nói với MSNBC rằng Trump mới đây đã về kế hoạch năm 2024 của mình tại các bữa ăn tối bí mật với các nhà tài trợ giàu có và những người ủng hộ nổi tiếng.

Bình luận viên Jonathan Lemire trên MSNBC nói: “Có rất nhiều thành viên Đảng Cộng hòa tỏ ra rất kiên quyết rằng nếu Trump nhảy vào trước thời hạn giữa nhiệm kỳ, thì đó có thể là một sự phân tâm không mong muốn đối với một đảng dường như đã có sẵn điểm thăm dò tốt cho bầu cử tháng 11/2022."

Mike Allen của báo Axios đồng ý, nhưng cũng nói thêm rằng các cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đang làm lộ ra nhiều hình ảnh bất lợi cho Trump, về hình ảnh một Tổng Thống Trump thua phiếu, phải móc nối với bọn da trắng thượng tôn để kêu gọi treo cổ Phó Tổng Thống của chính Trump và tấn công Quốc Hội. Nếu Trump tuyên bố ứng cử 2024 bây giờ, tuy là quá sớm, hiển nhiên sẽ làm cử tri Mỹ phân tâm.

Allen nói, "Trên thực tế, các dấu hiệu cho thấy tất cả các báo cáo của chúng tôi cho thấy Donald Trump có khả năng sẽ công bố sớm hơn là muộn hơn. Tôi có thể cung cấp cho bạn một quy tắc chung. Đây là những gì chúng tôi đã nói từ lâu, các vấn đề pháp lý của Donald Trump càng tồi tệ hơn, nhiều khả năng Trump sẽ tuyên bố ứng cử sớm hơn. Tôi nghĩ rằng những tiết lộ từ ủy ban ngày 6 tháng 1 càng tệ, thì càng có nhiều lực kéo, càng nhiều người xem, những tiết lộ từ ủy ban ngày 6 tháng 1 càng có nhiều khả năng Trump sẽ công bố sớm hơn. Trump coi đó là vỏ bọc."

Nhưng, cũng có thể loan báo vào tháng 9/2022. Trump đang có kế hoạch tuyên bố ứng cử vào cuộc bầu cử năm 2024 vào tháng 9, theo tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Năm dẫn lời hai cố vấn của ông. Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ông vẫn chưa quyết định, cho thấy ông có thể đưa ra thông báo trước tháng 9, hoặc thậm chí sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đang xem xét một vòng điều trần khác trong khi Quốc Hội vào kỳ nghỉ tháng 8/2022. Báo Guardian đưa tin: "Ủy ban 6/1 đang xem xét 'loạt phiên điều trần thứ hai' vào khoảng cuối tháng 8, sau đêm điều trần chung kết vào thứ Năm tuần sau".

Trước đó vào thứ Tư, Chủ tịch Ủy ban 6/1 là DB Bennie Thompson giải thích rằng ông không thể loại trừ sẽ có nhiều phiên điều trần hơn: “Không, tôi không thể. Tôi hy vọng là như vậy, nhưng điều gì đó có thể xảy ra, giống như tình huống Hutchinson đảm bảo những gì chúng tôi cảm thấy là cần một phiên điều trần ngay lập tức,” theo tin NBC News.

Hạ viện đã lên lịch cho buổi bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 29/7/2022, sau đó các nhà lập pháp dự kiến ​​sẽ đi nghỉ trong cả tháng 8, không trở lại thủ đô cho đến sau Ngày Lễ Lao Động vào tháng 9/2022. Quốc hội cũng sẽ nghỉ cuối tuần 4 ngày sau khi bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 21/7/2022.

Phiên điều trần tiếp theo của Ủy ban dự kiến là ​​vào thứ Năm, ngày 21 tháng 7/2022 từ 8pm giờ thủ đô (tức là: 5 giờ chiều giờ California). Ủy ban sẽ giữ lịch trình điều trần linh động và trôi chảy khi tiếp tục điều tra và xem xét các bằng chứng mới, bao gồm các đoạn phim tài liệu của đạo diễn người Anh Alex Holder.

Phiên điều trần này ​​sẽ tập trung vào việc cuộc nổi dậy diễn ra như thế nào từ điểm nhìn của Bạch Ốc, với việc Trump từ chối dập tắt bạo lực, chỉ ngồi xem hình ảnh bạo loạn diễn ra trên TV vài giờ đồng hồ.

---- Lũ lụt kinh hoàng ở Quận Buchanan của tiểu bang Virginia đã khiến 44 người mất tích, tính tới sáng hôm Thứ Năm 14/7/2022. Mưa lớn bắt đầu từ hôm thứ Ba, gây ra lũ quét, lở đất, mất điện và các vấn đề khác kéo dài đến hôm thứ Tư ở vùng xa phía tây của Virginia.

Ước tính thiệt hại đáng kể trong khoảng 10 dặm của quận, khiến đường xá, cầu cống, cơ sở hạ tầng và hơn 100 ngôi nhà bị hư hại hoặc phá hủy. Chưa có trường hợp tử vong nào được xác nhận, tính vào sáng Thứ Năm.

Cảnh sát trưởng quận Buchanan cho biết trong một bài đăng trên Facebook vào tối thứ Tư, hàng chục người được xem là mất tích vì người thân trong gia đình họ báo cáo với cảnh sát rằng chưa rõ họ nơi đâu, không có nghĩa là họ đã gặp nạn, và cảnh sát đang tìm để biết vị trí và tình hình sức khỏe của họ.

Thống đốc Virginia Glenn Youngkin đã ban tình trạng khẩn cấp cho quận này.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm thứ Năm rằng Nga đã bắn rơi hai máy bay Ukraine, tại các khu vực Sloviansk và Troitskoye ở Donetsk. Bộ cho biết lực lượng phòng không lục quân, phi đạn và pháo binh đã bắn trúng 19 sở chỉ huy và các đơn vị pháo binh tại các mục tiêu ở 78 quận, huyện của quân Ukraine. Ngoài ra, Bộ này cho biết thêm rằng một nhà máy ở khu vực miền nam Zaporizhzhia đã bị tấn công, phá hủy các phương tiện chiến đấu của quân Ukraine.

---- Quân Nga đã tấn công hôm thứ Năm vào thành phố Vinnytsia, miền trung Ukraine, nằm giữa Kiev và biên giới Moldova. Theo chính quyền địa phương, ba quả phi đạn đã bắn trúng một tòa nhà văn phòng, khiến ít nhất 12 người chết và 25 thường dân bị thương.

Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Ukraine Ihor Klymenko nói cuộc tấn công đã gây ra một đám cháy lớn và thiệt hại cho các tòa nhà gần đó. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phản ứng về vụ việc, gọi Nga là "quốc gia khủng bố" và nói quân Nga đã "sát hại dân thường, giết trẻ em Ukraine, hướng phi đạn vào các đối tượng dân sự."

---- Một cuộc khảo sát mới của Cơ quan tị nạn của LHQ (UNHCR) cho thấy, phần lớn người tị nạn Ukraine đã chạy trốn khỏi cuộc chiến xâm lược của Nga để ở lại nước sở tại cho đến khi tình hình thù địch lắng xuống và tình hình an ninh được cải thiện ở Ukraine. Tổng cộng gần 9,14 triệu người đã vượt biên từ Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công quân sự vào ngày 24/1.

Báo cáo công bố hôm thứ Tư cho biết: “Có tới 65% người được hỏi nói có kế hoạch ở lại quốc gia sở tại hiện tại của họ và 9% dự định chuyển đến một quốc gia sở tại khác trong tháng tới.”

---- Quân đội Nga cùng với quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã tiến vào thành phố Siversk của Donetsk, theo bản tin Tass hôm thứ Tư, dẫn lời phụ tá của Bộ trưởng Nội vụ LPR Vitaly Kiselyov ước tính rằng quân Nga có thể chiếm được thành phố này trong vòng vài ngày tới.

Kiselyov nói với một phóng viên của Tass: "Tin tốt: Quân đội của chúng tôi đã tiến vào thành phố Siversk thành công và buộc lực lượng Ukraine phải rút lui theo các hướng khác nhau... Có vẻ như trong vài ngày tới Siversk sẽ vào tay chúng tôi."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ca ngợi những thành công của "pháo binh hiện đại" do phương Tây viện trợ sau khi phi đạn Ukraine bắn trúng một kho đạn khác của Nga. Hình ảnh vệ tinh cho thấy mặt đất hiện ra một miệng núi lửa lớn sau cuộc tấn công ở khu vực Kherson bị chiếm đóng hôm thứ Ba.

Quân đội Ukraine cho biết có giao tranh lan rộng trong nước, với các lực lượng Ukraine đang tấn công các thành phố quân Nga đang chiếm ở phía nam Ukraine, và những đợt pháo binh Nga bắn vào quân và dân Ukraine ở Donetsk và Kharkiv.

---- "Không có gì hòa đàm với Nga," theo lời Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết hôm thứ Tư trong một cuộc họp báo trực tuyến với các phóng viên: "Hiện tại, không có cuộc đàm phán nào giữa Nga và Ukraine, vì lập trường của Nga và nước này vẫn tiếp tục gây hấn với đất nước chúng tôi. Vì vậy, thực sự không có gì để thảo luận."

Mục tiêu của Ukraine trong cuộc chiến này là "giải phóng các lãnh thổ của chúng tôi và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền đầy đủ của chúng tôi ở phía đông và phía nam Ukraine. Đây là điểm cuối trong quan điểm đàm phán của chúng tôi", ông nói thêm.

---- Quốc kỳ của khu vực ly khai Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk do Nga hậu thuẫn đã được trưng bày bên ngoài đại sứ quán sau lễ khai mạc chính thức ở Moscow vào ngày 12/7/2022. Lễ khai mạc đại sứ quán diễn ra mà không có bất kỳ nhân vật cấp cao nào của chính phủ Nga tham dự. "Chúng tôi không thể ăn mừng ở đây khi những người đồng hương của chúng tôi đang chết", Đại sứ DPR Olga Makeyeva nói.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga, Ukraine, Thổ Nhĩ Kỳ và các quan chức LHQ về việc nối lại hoạt động xuất cảng ngũ cốc ở Biển Đen đã dẫn đến một thỏa thuận thành lập một trung tâm điều phối nhằm đảm bảo an toàn cho các tuyến đường xuất cảng.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết một thỏa thuận sẽ được ký vào tuần tới khi tất cả các bên gặp lại nhau, nói thêm rằng các bên đã đồng ý về các biện pháp kiểm soát chung đối với việc kiểm tra ngũ cốc tại các bến cảng.

thiếu nữ mặc áo hở hang một mảnh rưỡi tới múa ngay trong chánh điện thờ Phật

---- Giám đốc điều hành Liên Âu cho biết hàng hóa Nga bị trừng phạt có thể vận chuyển qua lãnh thổ của khối bằng đường sắt, sau khi căng thẳng giữa Nga và nước thành viên Liên Âu Lithuania leo thang về thương mại với vùng ngoại ô Kaliningrad của Nga.Nga đe dọa trả đũa Lithuania sau khi nước này áp đặt các hạn chế nghiêm ngặt vào tháng trước đối với hàng hóa đi qua lãnh thổ của nước này, chủ yếu bằng đường sắt, cho rằng nước này chỉ đơn giản là áp dụng các lệnh trừng phạt của Liên Âu.---- Ukraine đã cắt đứt quan hệ với Bắc Hàn vì nước này công nhận hai "nước cộng hòa nhân dân" ly khai thân Nga ở phía đông Ukraine. Quyết định của Ukraine cắt đứt quan hệ với Bắc Hàn hôm thứ Tư diễn ra ngay sau khi có tin Bắc Hàn công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền đông Ukraine. Hai tỉnh ly khai Ukraine đê lấy tên là Donetsk People’s Republic (DPR) và Luhansk People’s Republic (LPR).---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cảnh báo Mỹ sẽ sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran để ngăn nước này có vũ khí hạt nhân, theo báo The Telegraph hôm thứ Tư. Trong cuộc phỏng vấn buổi tối với đài truyền hình N12 của Israel, Biden nhấn mạnh rằng Iran "không thể có vũ khí hạt nhân", khẳng định rằng "điều duy nhất tồi tệ hơn Iran hiện nay là một Iran có vũ khí hạt nhân."Biden chỉ trích cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vì Trump đã rời khỏi hiệp ước kiểm soát hạt nhân với Iran được gọi là Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA), nói rằng như thế Trump để cho Iran ra khỏi kiểm soát về hạt nhân để bây giờ Iran tiến gần hơn đến chỗ làm được vũ khí hạt nhân [so với trước khi Trump rời JCPOA].---- Sở Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA hôm thứ Tư đã cho phép sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 hiệu Novavax Inc. để ngăn các triệu chứng bệnh nặng ở người Mỹ trưởng thành. Ủy viên FDA Robert Califf nói: “Sự cho phép ngày hôm nay cung cấp cho những người trưởng thành ở Hoa Kỳ chưa tiêm vaccine COVID-19 một lựa chọn khác đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của FDA về tính an toàn, hiệu quả và chất lượng sản xuất cần thiết để hỗ trợ việc cấp phép sử dụng khẩn cấp”.Vaccine của Novavax được tiêm hai liều cách nhau ba tuần và được coi là có hiệu quả khoảng 90,4% trong việc ngăn ngừa các triệu chứng COVID-19 ở người lớn và 78,6% ở người cao niên.---- Một phụ nữ 20 tuổi bị bắt ở tiểu bang White Nile, Sudan, vào tháng trước và bị buộc tội ngoại tình giờ đã phải nghe số phận của mình: chết bằng cách ném đá, bản án đầu tiên được biết đến như ở Sudan trong gần 10 năm, theo báo Guardian đưa tin.Cô Maryam Alsyed Tiyrab nói rằng cô sẽ kháng cáo và hầu hết các bản án tử hình ném đá, chủ yếu chống lại phụ nữ, đều bị tòa án cấp cao của Sudan lật ngược. Nhưng các nhà hoạt động nhân quyền đều lo lắng cho Tiyrab và phụ nữ nói chung trên cả nước. Lần cuối cùng một phụ nữ ở Sudan bị tuyên án tử hình vì tội ngoại tình là vào năm 2013, ở tiểu bang Nam Kordofan.---- Gershon Fuentes, 27 tuổi, cư dân thị trấn Columbus, Ohio, đã bị truy tố tội cưỡng hiếp một bé gái 10 tuổi, làm bé này có thai. Cảnh sát nói rằng y thừa nhận đã cưỡng hiếp cô gái ít nhất hai lần.Vì tiểu bang Ohio cấm phá thai sau 6 tuần lễ, mà bào thai vừa qua 6 tuần vài ngày, cô bé phải chuyển qua Indianapolis, tiểu bang Indiana, để phá thai hợp pháp vào ngày 30/6/2022.Dân Biểu Jim Jordan (R-OH) lặng lẽ xóa một dòng tweet mà ông đã đăng hôm thứ Ba, cho rằng câu chuyện của một nạn nhân bị hãm hiếp 10 tuổi phải đi ra khỏi Ohio để phá thai là một “lời nói dối”. Sau khi kẻ hiếp dâm bé gái 10 tuổi bị bắt hôm thứ Ba và ra hầu tòa đã thú tội hôm thứ Tư, Jordan đã xóa dòng tweet nhưng không đưa ra lời xin lỗi hay thừa nhận.Thay vào đó, Jordan đã tweet rằng kẻ hiếp dâm nên bị "truy tố đến mức tối đa của pháp luật." Trong dòng tweet ban đầu của mình, Jordan đã tweet lại một tuyên bố của Bộ Trưởng Tư Pháp Ohio Dave Yost, người cũng cho rằng vụ cưỡng hiếp bé gái 10 tuổi là một tin giả, và viết, “Một lời nói dối khác. Có ai ngạc nhiên không?”---- Trung Quốc luôn luôn có độc chiêu thu hút khách du lịch. Trong khi Vân Nam trình diễn thời tranh trước sân chùa, thành phố Wuwei ở tỉnh Gansu cho. Vì tiền, nhà nước TQ có thể làm đủ mọi chuyện.Video dài 1:08 phút:



https://youtu.be/SK_C7YDEUvg

---- Hơn 500 phụ nữ kiện công ty Uber Technologies, Inc. về các cáo buộc tấn công tình dục, theo tin Bloomberg. Các phụ nữ khẳng định họ đã bị tài xế Uber “bắt cóc, tấn công tình dục, đánh đập, cưỡng hiếp, giam cầm, đeo bám, quấy rối hoặc nhiều cách khác” và công ty đã biết về các khiếu nại từ năm 2014 và vẫn chưa giải quyết vấn đề một cách chính đáng.

Đơn kiện do hãng luật Slater, Slater, Schulman LLP đệ trình, cáo buộc Uber phải chịu trách nhiệm về việc không bảo vệ khách hàng của mình. “Mặc dù công ty đã thừa nhận cuộc khủng hoảng tấn công tình dục này trong những năm gần đây, nhưng phản ứng thực tế của họ rất chậm và không đầy đủ, với những hậu quả khủng khiếp. Còn rất nhiều điều mà Uber có thể làm để bảo vệ người đi xe: thêm camera để ngăn chặn hành vi tấn công, thực hiện kiểm tra lý lịch mạnh mẽ hơn đối với tài xế, tạo hệ thống cảnh báo khi tài xế không đi trên đường đến điểm đến,” theo Adam Slater nói, một viên chức tại công ty luật này.

---- Trị giá 1 Euro mấp mé bằng 1 USD. Tin tốt cho dân Mỹ sắp du lịch châu Âu nhưng là tin xấu cho các nhà xuất cảng Mỹ, đồng Euro đã giảm xuống mức thấp nhất trong gần 20 năm. Tỷ giá trao đổi hiện đang dao động quanh mức 1 USD đến 1 Euro.

Theo New York Times, tỷ giá này, được nhìn thấy lần cuối vào tháng 12/2002, sau sự sụt giảm nhanh chóng của đồng tiền châu Âu trong bối cảnh lạm phát gia tăng và cuộc chiến ở Ukraine, vốn đã ảnh hưởng nặng nề hơn đến các nền kinh tế Liên Âu so với Mỹ. Đồng Euro đã giảm hơn 11% cho đến nay trong năm nay trong khi đồng đô la vẫn rất bền vững so với các đồng tiền khác.

Đồng Euro, hiện là đơn vị tiền tệ của 19 quốc gia châu Âu - với nước thứ 20 là Croatia, sẽ tham gia vào năm tới - đạt mức cao nhất là 1,60 USD = 1 Euro vào năm 2008. Các nhà phân tích cho rằng việc giảm xuống 1 đô la là một dấu hiệu khác cho thấy khu vực đồng Euro đang đi vào suy thoái .

---- Căn nhà rao bán giá đắt nhất California: 33550 Pacific Coast Hwy., Malibu. Giá rao là $225 triệu đôla. Được xây dựng trên diện tích 5 mẫu Anh trên một trong những bờ biển được yêu thích nhất trên thế giới, ngôi nhà rộng 25.000 square-feet. Chủ căn nhà này là Michael Eisner, Tổng quản trị Disney.

Được xây năm 2002, ngôi nhà có 16 phòng ngủ và 22 phòng tắm trong quần thể 9 tòa nhà. Ngôi nhà được Kurt Rappaport của Westside Estate Agency liệt kê rao bán. Nếu bạn đặt cọc, trả trước 20% (tương đương 45 triệu đô la), thì tiền bản phải trả hàng tháng sẽ vào khoảng 1,2 triệu đô/tháng, theo Zillow.

---- Lạm phát ở quận Los Angeles và Quận Cam tăng cao với tốc độ 8,6% hàng năm vào tháng 6 - cũng là mức tăng giá sinh hoạt lớn nhất kể từ tháng 3/1982. Mọit hứ đều tăng giá: từ xăng dầu đến hàng tạp hóa, xe hơi cũ... đều đang tăng giá chóng mặt. Chỉ số giá tiêu dùng (Consumer Price Index - CPI) địa phương cho thấy tốc độ tăng chi phí sinh hoạt: tăng từ 8% trong tháng 5/2022 và 4% trong tháng 6/2021.

Ở những nơi khác ở phía Tây Hoa Kỳ, lạm phát của Khu vực Vịnh Bắc California là 6,8% trong tháng 6 trong khi Seattle là 10,1% so với. Anchorage là 6,8% và 12,3% cho Phoenix.

Lạm phát ở Inland Empire (các quận giáp biên Quận Cam về phía sa mạc) là 9,4% mới hai tháng trước đây, đó là kết quả đo lạm phát tổng thể 2 tháng mới nhất cho 2 quận Riverside và San Bernardino.

---- Trong tháng 6/2022, tất cả chi phí đều tăng giá tại Quận Los Angeles và Quận Cam.

Nhiên liệu: Giá xăng L.A.-O.C. tăng thêm 50% trong 12 tháng qua.

Năng lượng trong nhà: Chi phí điện cao hơn 21%, khí đốt tăng 39% giá.

Thực phẩm: Hàng tạp hóa tăng 12%; nếu ăn ngoài, giá tăng hơn 6%.

Nhà ở: Giá nhà tăng 5,9%.

Y tế: Hóa đơn y tế đắt hơn 5,5%.

Tất cả dịch vụ địa phương: đắt hơn 6,2%.

Quần áo: Giá tăng hơn 7,5%.

Giải trí: các nơi đắt hơn 5,5%.

Xe: xe mới đắt hơn 9,8%. Xe cũ tăng giá hơn 7,5%.

---- Cảnh sát đã xác định được một người đàn ông Philadelphia chết hôm thứ Ba khi chiếc xe SUV của anh đụng trực diện với một xe đầu kéo đang chạy trên đường ở Quận Gloucester: Hien Dinh Nguyen, 56 tuổi, đang lái xe về phía đông trên Đường High Hill giữa các sân Eagle và Hawk ở Thị trấn Logan ngay trước 6 giờ sáng.

Cảnh sát cho biết chiếc SUV của anh ta đã va chạm với một chiếc xe tải đi về hướng Tây đang chở 42.000 pound đường. Cảnh sát cho biết Nguyễn đã chết tại chỗ. Tài xế xe tải không bị thương. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

---- Dan Pham, 22 tuổi, đã bị bắt vì bị cáo buộc ăn cắp các gói hàng từ bậc cửa, và các ống giảm khói xe hơi (catalytic convertors) ở Bellevue, Washington, vào hôm thứ Ba. Theo Sở cảnh sát Bellevue (BPD) thuộc tiểu bang Washington, các thám tử đã bắt giữ Dan Pham sau khi có hình ảnh giám sát quay tại nhà ghi lại cảnh y ăn trộm đồ.

Các thám tử của BPD cho biết họ đã khám xét xe hơi của Pham và tìm thấy một chiếc cưa, lưỡi kiếm và găng tay phù hợp với những công cụ mà y sử dụng trong video.

---- Theo tin UCA News, một nhà truyền giáo Công giáo Việt Nam làm việc tại Đài Loan đã bị loại khỏi Dòng Truyền Giáo Ngôi Lời (Society of the Divine Word - SVD) vì làm việc với một nhóm trừ tà do giáo dân lãnh đạo bị các giám mục Việt Nam cấm. Tỉnh Dòng SVD Việt Nam xác nhận đã sa thải Linh mục Martine Mai Anh Tuấn trong một thông báo đưa ra vào ngày 12/7/2022. Thông báo ký bởi cha Bề trên tỉnh dòng SVD Giuse Trần Minh Hùng và LM Vincent Trần Trung Bảo, thư ký tỉnh dòng.

Hai linh mục cho biết văn phòng của họ đã nhận được một số câu hỏi và khiếu nại về việc LM Tuấn dính líu đến nhóm người Công giáo mà họ lầm tưởng rằng họ được Đức Cha "trực tiếp tiết lộ" và ban cho đặc ân trừ tà. Nhóm trừ tà có trụ sở tại Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng dưới sự chỉ huy của Têrêsa Nguyễn Thị Thương, một nữ giáo dân 47 tuổi, làm lễ trừ tà tại nhà của bà và đã thu hút nhiều người, kể cả một số linh mục và giáo dân trong nhiều năm.

Nguyễn Thị Thương là một bà mẹ bốn con. Bà đã bị Giám mục Đaminh Nguyễn Văn Mạnh của Giáo phận Đà Lạt cấm đi lễ và cấm lãnh nhận bí tích từ năm 2020. Thông báo cho biết vào tháng 8 năm 2021, Bộ các Viện Đời sống Thánh hiến và Hiệp hội Đời sống Tông đồ (Congregation for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life) có trụ sở tại Rôma đã chấp thuận sa thải LM Tuấn sau khi LM Paulus Budi Kleden, Bề trên Tổng quyền SVD, chính thức ban hành sắc lệnh sa thải LM Tuấn khỏi SVD (dòng này tập trung vào công việc truyền giáo).

Tỉnh Dòng Việt Nam cho biết vị linh mục bị sa thải, người được đào tạo và thụ phong tại Tỉnh Dòng Chicago năm 2009, được chỉ định làm công việc truyền giáo tại Đài Loan trong năm đó. LM Tuấn đã gia nhập Tỉnh Dòng Sin tại địa phương.

Thông báo cho biết vào năm 2020, LM Tuấn đã bị cấm các nghi lễ ban bí tích và ngưng chăm sóc mục vụ vì "cố ý không vâng lời bề trên giám tỉnh, người đã yêu cầu đừngng tham gia vào các hoạt động của những người trừ quỷ."

Hai linh mục nói rằng kể từ khi việc sa thải đã được thực hiện hợp pháp, tất cả các lời khấn, quyền và nghĩa vụ của linh mục bị sa thải tự động chấm dứt. Theo luật của SVD, LM Tuấn không được phép thi hành các nhiệm vụ thiêng liêng cho đến khi một giám mục cho phép gia nhập giáo phận của mình.

---- Mưa Hà Nội dưới mắt du khách Tây.

Video dài 1:38 phút.



https://youtu.be/K-KicTK0WwI

---- HỎI 1: Tàu chiến Mỹ áp sát Hoàng Sa, nói không ai cấm cản tuyến hàng hải Biển Đông. TQ chờ tàu Mỹ đi qua, nói tàu TQ vừa đuổi tàu Mỹ xong?

ĐÁP 1: Đúng thế. Hải quân Mỹ đưa chiến hạm khu trục USS Benfold đi gần quần đảo Hoàng Sa (của VNCH bị TQ chiếm năm 1974) ở Biển Đông hôm thứ Tư 13/7/2022, thu hút phản ứng giận dữ từ Bắc Kinh. Chờ tàu chiến Mỹ qua xong, TQ nói Hải quân TQ đã "xua đuổi" tàu chiến Mỹ sau khi tàu Mỹ xâm nhập lãnh hải TQ "trái phép".

Hoa Kỳ thường xuyên thực hiện điều mà họ gọi là Hoạt động Tự do Hàng hải (Freedom of Navigation Operations) ở Biển Đông thách thức những gì TQ đưa ra hạn chế vì nói là hầu hết Biển Đông là lãnh hải TQ và đi qua là phải xin phép.

Hôm Thứ Hai 11/7/2022 cũng đánh dấu kỷ niệm 6 năm phán quyết của một tòa án quốc tế vô hiệu hóa các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Biển Đông, một tuyến hàng hải cho khoảng 3 nghìn tỷ đô la thương mại cho tàu hàng qua mỗi năm. Trung Quốc chưa bao giờ chấp nhận phán quyết.

Hải quân Mỹ nói tàu khu trục USS Benfold đã "khẳng định các quyền và tự do hàng hải ở Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế".

Chi tiết:

https://www.reuters.com/world/us/us-destroyer-sails-near-disputed-schina-sea-islands-china-says-it-drove-ship-2022-07-13/

---- HỎI 2: Úc cảnh báo áp lực quân sự khu vực buộc Úc phải tăng cường quốc phòng?

ĐÁP 2: Bộ trưởng Quốc phòng nói thế. Bộ trưởng Quốc phòng Úc châu Richard Marles đã cảnh báo về một "việc xây dựng quân đội [trong khu vực] đang diễn ra với tốc độ chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai" và ông tuyên bố sẽ tăng cường quốc phòng Úc châu trong một bài phát biểu hôm thứ Hai tại Washington, DC.

Các nhận xét đã đặt ra tầm nhìn về vai trò hàng đầu của Úc châu trong an ninh Ấn Độ - Thái Bình Dương và báo hiệu rằng chính phủ Lao động mới của Úc châu sẽ duy trì quan hệ đối tác an ninh chặt chẽ với Hoa Kỳ. cũng như các chính sách cứng rắn với Trung Quốc của hai chính phủ tiền nhiệm.

Bộ trưởng cũng cảnh báo về những thách thức ngày càng tăng đối với an ninh khu vực và toàn cầu, bao gồm các mối đe dọa mạng, gián đoạn chuỗi cung ứng, sự gia tăng của cạnh tranh quyền lực lớn và sử dụng vũ lực để thúc đẩy yêu sách lãnh thổ.

Phát biểu của Bộ Trưởng Marles nhấn mạnh rằng chính phủ mới của Úc châu coi Trung Quốc là sự hiện diện gây mất ổn định trong khu vực và tin rằng khả năng, chủ quyền và an ninh của Úc châu đều được tăng cường thông qua liên minh với Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.axios.com/2022/07/12/australia-defense-minister-china-military-build-up

.