- Lần đầu ở Vatican: ĐGH bổ nhiệm 2 sơ, 1 nữ giáo dân vào Bộ Giám Sát Giám Mục, chỉ huy 5.300 giám mục toàn cầu

- Dân biểu gốc Việt Stephanie Murphy: chính Trump phóng tweet kêu gọi cầm súng bạo loạn, tố cáo 10 DB Cộng Hòa họp mật với Trump trước ngày bạo loạn, và nói không ngờ gặp bọn phi nhân bạo loạn 6/1 là kiểu mà dân tỵ nạn VN phải bỏ chạy vì sợ CS.

- Lạm phát lên tới 9,1% trong tháng 6, tỷ lệ cao nhất từng thấy ở Mỹ. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,3% trong tháng

- Giá xăng bắt đầu giảm, thế là điểm Biden lên: Điểm Biden tăng 3% để tới 29% so với thấp kỷ lục tuần trước.

- Thăm dò nếu bầu tổng quát dân cử Quốc Hội hôm nay: 46% bầu Dân Chủ, 42% bầu Cộng Hòa, 12% không ý kiến

- DB Liz Cheney: Trump là ông già 76 tuổi, không phải con nít, phải chịu trách nhiệm về hành động của Trump. DB Jamie Raskin: có liên lạc mã hóa giữa các cộng sự của Trump và nhóm cực hữu Oath Keepers trước khi nổ ra bạo loạn 6/1/2021.

- Bộ Tư Pháp quan tâm về Trump, có thể là lung lạc nhân chứng: Trump điện thoại cho 1 nhân chứng người sẽ điều trần tương lai. Phe Trump tuyệt vọng: cãi nhau ngày 18/12/2021, nhiều cố vấn đòi Trump tuyên bố thiết quân luật, đưa lính tịch thu các máy bầu (đã soạn ra 1 sắc lệnh hành pháp); LS Pat Cipollone can, bảo Trump hãy tuyên bố thua Biden vì bầu cử không hề gian lận. Brad Parscale (Trưởng ban vận động bầu cử 2020 của Trump) thú nhận: Trump là người kích động bạo loạn.

- ra làm chứng xong, người tham dự bạo loạn Stephen Ayres tới xin lỗi 4 cảnh sát bị anh tấn công ngày 6/1

- Ukraine: 16 tàu đã đi qua cửa sông Bystre trên sông Danube, tăng tốc xuất cảng ngũ cốc. Ukraine nhận thêm 1,7 tỷ USD từ Mỹ và Ngân hàng Thế giới để trả lương cho ngành y tế.

- Nga và Myanmar sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng. Chính trị gia đối lập Ilya Yashin bị an ninh Nga trù dập vì loan "tin giả" về quân đội. Nga: phương Tây trừng phạt Nga sẽ bị phản kích nặng.

- Biểu tình lớn ở TQ vì tài khoản ngân hàng bị đóng băng, không cho rút tiền, bị cảnh sát đàn áp dữ dội.

- Twitter Inc. kiện Elon Musk vụ hứa mua 44 tỷ đô

- California: Tesla Inc. sẽ sa thải 229 nhân viên

- Hâm nóng mông và lưng trong khi lái xe BMW, giá 18 đô/tháng.

- Sri Lanka thiếu thuốc, các bác sĩ kêu gọi: Đừng dính bệnh, cũng đừng gặp tai nạn.

- California: cựu dân biểu Katie Hill khai phá sản sau khi bị tòa xử thua kiện, để khỏi trả án phí 220.000 đô

- Chấm điểm 1 sao các nhà hàng Mỹ, rồi xin tiền: cú lừa đảo từ Ấn Độ làm các tiệm ăn Mỹ kinh hoàng

- Quận Cam: bắt 1 nghi phạm tấn công ngẫu nhiên một khách hàng của 1 siêu thị ở Santa Ana.

- Quận Cam: bàn tay tình báo TQ thò khắp Hoa Kỳ, bịt miệng những người hoạt động vì dân chủ hải ngoại

- Tác phẩm nghệ thuật của Phùng Huỳnh tại bệnh viện USC tạ lỗi các phụ nữ bị nơi này cưỡng ép triệt sản

- Virginia: Tyler Pham bị kết án 52 tháng tù vì âm mưu phân phối từ 15 đến 45 kg thuốc viên có chứa ma túy

- HỎI 1: Bằng đại học là cần thiết, nhưng phân nửa dân Mỹ lo sợ chi phí đại học có khi nặng hơn lợi ích kinh tế? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Có phải 48% sinh viên da màu ở Utah thiếu ăn? ĐÁP 2: Chỉ 47,9% bất an lương thực thôi.

QUẬN CAM (VB-13/7/2022) ---- Lạm phát lên tới 9,1% trong tháng 6, tỷ lệ cao nhất từng thấy ở Mỹ kể từ tháng 11/1981 trong bối cảnh giá nhiên liệu, tiền thuê nhà và hàng tạp hóa tăng cao. Chỉ số giá tiêu dùng, cũng là thước đo lạm phát, tăng 1,3% từ tháng 5 đến tháng 6, trong khi chỉ số CPI cốt lõi (không tính thực phẩm và năng lượng) tăng 5,9% từ đầu năm 2022 đến tháng 6. Mức tăng khổng lồ lớn hơn nhiều nhà kinh tế đã dự báo, cho thấy lạm phát đang tiếp tục làm giảm sức mua trên diện rộng trên khắp nước Mỹ, mặc dù chỉ số cho tháng 7 có khả năng giảm do giá nhiên liệu giảm.

---- Đức Giáo Hoàng Francis đã giữ lời hứa đưa thêm nhiều phụ nữ vào công việc của Vatican hôm thứ Tư với việc bổ nhiệm một nữ giáo dân mà ông đã quen biết từ những ngày còn ở Argentina và hai nữ tu cao cấp vào Bộ Giám Sát Giám mục (Dicastery for Bishops), nơi điều hành và giám sát các giám mục trên khắp thế giới.

Đây là lần đầu tiên một nữ giáo dân được bổ nhiệm vào bất kỳ bộ giám sát nào — vốn là một bộ phận phụ trách các vấn đề của Vatican — và là lần đầu tiên có một phụ nữ được bổ nhiệm vào cấp bộ giám sát ở Vatican.

Sơ Raffaella Petrini, người hiện là tổng thư ký của chính quyền Thành phố Vatican, và Sơ Yvonne Reungoat, người từng là bề trên tổng quyền của dòng Daughters of Mary Help of Christians sẽ phục vụ cùng với nữ giáo dân Maria Lia Zervino, chủ tịch của Liên minh Thế giới của các Tổ chức Phụ nữ Công giáo (World Union of Catholic Women’s Organizations) và là người bạn lâu năm của ĐGH Francis, và cũng chính bà là người đã thúc giục ĐGH năm ngoái đưa phụ nữ vào “hội thánh của nhân dân”.

Từ trái: Sơ Petrini, Sơ Reungoat, và nữ giáo dân Zervino (Photo: Vatican)

Nhóm 3 phụ nữ này sẽ tham gia cùng 8 hồng y, 1 tổng giám mục, 1 giám mục và 1 linh mục trong Bộ Giám Sát Giám mục, nơi giám sát công việc của hơn 5.300 giám mục trên toàn thế giới.

---- Giá xăng bắt đầu giảm, thế là điểm Biden lên. Điểm chấp thuận Tổng thống Biden tăng 3% điểm, theo một cuộc thăm dò mới, sau khi con số hiệu suất công việc giảm về thấp kỷ lục vào tuần trước. Cuộc thăm dò của Reuters-Ipsos cho thấy điểm Biden đã tăng lên 39%, so với 36% vào tuần trước, lúc mà Reuters ghi nhận là điểm thấp nhất mà Biden nhận được kể từ khi nhậm chức. Một cuộc thăm dò tương tự vào tháng 5 lần đầu tiên ghi nhận 36% điểm cho Biden.

---- Đảng Dân Chủ hơn 4% điểm so với Cộng Hòa trong một cuộc bỏ phiếu tổng quát về quốc hội, theo một cuộc thăm dò mới diễn ra trong bối cảnh điểm Biden đang thấp. Cuộc thăm dò của Politico-Morning Consult công bố hôm thứ Tư cho thấy 46% người được hỏi sẽ chọn Đảng Dân Chủ khi được hỏi ứng cử viên nào họ có khả năng sẽ bỏ phiếu cao nhất nếu cuộc bầu cử Quốc hội ở địa hạt của họ được tổ chức hôm nay, so với 42% người nói Đảng Cộng Hòa. Có 12% riêng biệt cho biết họ không có ý kiến ​​hoặc không biết.

---- Bộ cơ sở hạ tầng của Ukraine đã cho biết trong một tuyên bố rằng 16 tàu đã đi qua cửa sông Bystre mới mở lại của sông Danube trong 4 ngày qua và việc mở cảng Bystre là một bước quan trọng nhằm tăng tốc xuất cảng ngũ cốc. Thứ trưởng cơ sở hạ tầng Yuriy Vaskov cho biết Ukraine cũng đang đàm phán với các đồng nghiệp Romania và đại diện Ủy ban châu Âu về việc tăng cường giao thông qua kênh Sulina. Như thế, Ukraine hy vọng xuất cảng ngũ cốc nửa triệu tấn/tháng.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết Nga và Myanmar sẽ tăng cường hợp tác quốc phòng sau cuộc họp tại Moscow giữa lãnh đạo quân đội Myanmar, Min Aung Hlaing và các quan chức quốc phòng hàng đầu của Nga. Bộ cho biết trong một tuyên bố rằng cuộc họp đã diễn ra vào thứ Hai và rằng Hlaing đang ở Nga trong một chuyến thăm riêng.

---- Chính trị gia đối lập Ilya Yashin đang bị Ủy ban điều tra liên bang của Nga điều tra vì nghi ngờ phát tán “thông tin giả” về quân đội, theo lời luật sư của một số nhà hoạt động đối lập cho biết. Yashin, nghị viên quận Krasnoselsky của Moscow, là một nhà phê bình thẳng thắn về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine. Anh ta sẽ rời nhà tù ở Moscow vào sớm hôm thứ Tư sau khi bị giam 15 ngày vì bị cho là không vâng lời một cảnh sát - một động thái mà anh ta cho là có liên quan đến hoạt động của anh ta. Luật sư Vadim Prokhorov nói: “Tôi vừa nhận được cuộc gọi từ một điều tra viên - một cuộc khám xét nhà [Yashin] của anh ta đang bắt đầu. Tôi đang trên đường đến đó.”

---- Ukraine đang nhận được thêm 1,7 tỷ USD hỗ trợ từ chính phủ Hoa Kỳ và Ngân hàng Thế giới để trả lương cho các nhân viên chăm sóc sức khỏe. USAID cho biết số tiền đến từ Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Ngân hàng Thế giới và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) nhằm giảm bớt thâm hụt ngân sách trầm trọng do “cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo” của Tổng thống Nga Vladimir Putin gây ra.

---- Dmitry Birichevsky, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế của Bộ Ngoại giao Nga, nói với RIA Novosti trong một cuộc phỏng vấn rằng phản ứng của Moscow đối với các lệnh trừng phạt của phương Tây có thể khiến các nước bị liên quan thiệt hại: "Chúng tôi có quyền siết các biện pháp đặc biệt của mình. Các biện pháp trừng phạt chống lại chúng tôi đang biến thành một chiếc boomerang dội lại đối với các nền kinh tế phương Tây."

---- Bộ Tư Pháp được báo động: Trump điện thoại cho 1 nhân chứng người sẽ điều trần tương lai. Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hôm Thứ Ba đã mở ra cuộc điều trần. Dân Biểu Liz Cheney (R-Wyo.) nói rằng cựu Tổng thống Trump đã cố gắng gọi một nhân chứng có mặt tại một phiên điều trần dự kiến trong tương lai. Nghĩa là, Trump có thể đã tìm cách bóp méo lời khai nhân chứng. Cheney, phó chủ tịch Ủy ban, cho biết Trump đã cố gắng liên lạc với một nhân chứng và Bộ Tư pháp đã được cảnh báo.

“Sau phiên điều trần cuối cùng của chúng tôi, Tổng thống Trump đã cố gắng gọi một nhân chứng trong cuộc điều tra của chúng tôi, một nhân chứng mà bạn chưa thấy trong các phiên điều trần này,” Cheney nói. “Người đó đã từ chối trả lời hoặc phản hồi cuộc gọi của Tổng thống Trump và thay vào đó thông báo cho luật sư của họ về cuộc gọi. Luật sư của họ đã cảnh báo cho chúng tôi, và ủy ban này đã cung cấp thông tin đó cho Bộ Tư pháp”.

Jamie Raskin (D-Md.) Nói với các phóng viên sau phiên điều trần rằng anh ta không có thêm chi tiết hoặc biết cá nhân Cheney đang đề cập đến nhân chứng nào. Nhưng ông nói rộng hơn là ủy ban đang cố gắng gửi một thông điệp rằng bóp méo lời khai nhân chứng là một tội hình sự và "mọi người không nên đến gần các nhân chứng để cố gắng khiến họ thay đổi lời khai của họ."

---- Phe Trump tuyệt vọng: cãi nhau ngày 18/12/2021, thúc giục Trump tuyên bố thiết quân luật, ra lệnh quân đội tịch thu các máy bầu phiếu. Chi tiết mới xuất hiện hôm thứ Ba về một cuộc họp marathon tại Bạch Ốc vào ngày 18/12/2020, khi 4 đồng minh Trump đến gặp tổng thống mà không báo trước và đã phải đối mặt với một nhóm phụ tá khác của Trump, những người muốn Trump thừa nhận thất bại để trao quyền cho Biden.

Những vị khách không mời là Rudy Giuliani, Sidney Powell, Michael Flynn và Patrick Byrne (Giám đốc điều hành của Overstock.com), những người này muốn Trump tịch thu máy bỏ phiếu và chỉ định Powell làm cố vấn đặc biệt giám sát cuộc kiểm toán. Họ đã gặp một nhóm nhân viên của Cánh Tây Bạch Ốc đầy kinh ngạc - Pat Cipollone, Eric Herschmann và Derek Lyons - những người này đã cố gắng nói với Trump rằng đừng nghe lời nhóm 4 tên kia.

“Tôi không vui khi thấy những người đó trong Phòng Bầu dục,” Cipollone nói, lưu ý rằng anh bước vào, nhìn thấy Giám đốc điều hành Overstock và nói, “Ông là ai?”

“Tôi không nghĩ rằng bất kỳ ai trong số những người này đã cung cấp cho tổng thống những lời khuyên tốt,” Cipollone nói.

Ủy ban đã đưa ra trước công chúng xem một sắc lệnh hành pháp do Trump cân nhắc sẽ trao cho Bộ trưởng Quốc phòng quyền tịch thu các máy bỏ phiếu từ các tiểu bang. Nó cũng sẽ cho phép ông chỉ định một cố vấn đặc biệt để điều tra hành vi gian lận cử tri - một khái niệm bị Bộ Tư pháp [của Trump] bác bỏ do thiếu bằng chứng. Cipollone đưa ra một số đánh giá thẳng thừng về cuộc họp, hoàn toàn bác bỏ khái niệm tịch thu máy bầu phiếu.

---- Hôm thứ Ba, viết trên báo The Daily Beast, phóng viên Eleanor Clift đã nêu ra ba câu hỏi chính mà Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 cần yêu cầu đưa ra liên hệ tới Trump -- từ Hội nghị Bạch Ốc ngày 18/12/2021 nơi sắc lệnh soạn ra và thúc giục Trump ký vào để sẽ tuyên bố thiết quân luật và đưa lính đi tịch thu các máy bầu ở các tiểu bang, cho tới diễn tiến bạo loạn ngày 6/1/2021.

Sau khi hơn 60 đơn kiện vu khống "gian lận bầu cử" bị các tòa án tiểu bang quăng bỏ, Trump họp ngày 18/12/2021 với nhóm đồng minh ngoài Bạch Ốc (Rudy Giuliani, Sidney Powell, Michael Flynn và Patrick Byrne) vào và các luật sư cố vấn Bạch Ốc -- buổi họp lớn tiếng chửi mắng nhau, với 4 đồng minh đòi thiết quân luật và đòi ra lệnh Bộ quốc phòng tịch thu máy bầu, phía các luậts ư Bạch Ốc ngăn chận, yêu cầu Trump hãy nhận thua và chúc mừng Biden. Khi kết thúc cuộc họp kín đó, vào lúc 1:42 am rạng sáng, Trump đã tweet về các cuộc biểu tình đã lên kế hoạch vào ngày 6 tháng 1/2021: "Hãy tới đó. Nó sẽ rất hoang dã." Tức là, lệnh hành quân.

Clift sau đó vạch ra 3 điều cuối cùng mà ủy ban cần làm: (1) Tìm hiểu việc Trump không thực hiện nhiệm vụ trong 187 phút trong ngày 6/1/2021, khi Trump ngồi xem cảnh bạo loạn trên TV; (2) Tìm câu trả lời cho lý do tại sao phải mất quá nhiều thời gian để gửi quân đến cứu Quốc Hội; (3) cần biết chính xác xem ai đã biết rằng (và khi nào biết) cuộc tấn công bạo lực vào Điện Capitol sắp diễn ra.

---- Trưởng ban vận động bầu cử 2020 của Trump đã ghi nhận anh là người kích động bạo loạn: Brad Parscale nói rằng giọng điệu của Trump trong bài phát biểu biểu tình của ông đã kích động bạo loạn ở Điện Capitol: “Đây là về việc Trump đang thúc đẩy sự bất ổn ở đất nước chúng ta. Một tổng thống đương nhiệm kêu gọi một cuộc nội chiến,” theo tin nhắn của Brad Parscale gửi cựu phát ngôn viên ban vận động tranh cử của Trump, cô Katrina Pierson, ngay sau 7 giờ tối vào ngày 6/1/2021: "Trong cả tuần lễ này, tôi cảm thấy có lỗi vì đã giúp Trump giành chiến thắng."

Các text message cho thấy cô Pierson đã trả lời rằng Parscale đã làm những gì anh ta nghĩ là đúng vào thời điểm đó. Parscale nói khi nhắc đến Ashli Babbitt: “Đúng vậy, nhưng một người phụ nữ đã chết. Nhưng nếu tôi là Trump và tôi biết miệng lưỡi sách động của mình sẽ giết ai đó.”

---- Ủy ban hôm thứ Ba đã đưa ra một tweet nổi tiếng do Trump lúc bấy giờ đưa ra vào ngày 18/12/2021, khuyến khích những người ủng hộ ông đến Điện Capitol. "Tới đó đi, sẽ rất hoang dã," Trump viết.

Dân biểu Stephanie Murphy (tên khai sanh: Đặng Thị Ngọc Dung) cho biết: “Dòng tweet này như một lời kêu gọi hành động và trong một số trường hợp hiểu là một lời kêu gọi vũ trang."

Dân Biểu Jamie Raskin, người cùng DB Murphy dẫn đầu phiên điều trần hôm thứ Ba, nói thêm rằng tweet đó đã huy động những kẻ cực đoan cánh hữu trong Oath Keepers, Proud Boys, và các nhóm khác tới dự bạo loạn.

Liz Cheney hôm thứ Ba cho biết Trump là một người đàn ông 76 tuổi, trưởng thành rồi, phải chịu trách nhiệm về hành động của chính mình.

---- Dân Biểu Jamie Raskin (D-MA) đã tiết lộ vào thứ Ba rằng đã có các liên lạc được mã hóa giữa các cộng sự của Tổng thống khi đó là Donald Trump và nhóm Oath Keepers trước khi xảy ra bạo lực vào 6/1/2021. Raskin nói rằng cả Roger Stone và cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michael Flynn đều đã tương tác với Oath Keepers và Proud Boys. Stone là cố vấn lâu năm cho Trump.

Raskin cho biết: “Các cuộc trò chuyện được mã hóa do ủy ban tuyển chọn thu được cho thấy Kelly Meggs, thủ lĩnh bị truy tố của Oath Keepers Florida đã nói chuyện trực tiếp với Roger Stone về vấn đề an ninh cho ngày 5 và 6 tháng 1/2021.”

Raskin giải thích: “Vào ngày 6 tháng 1/2021, Stone được bảo vệ bởi 2 thành viên Oath Keepers, và 2 cận vệ đó đã bị truy tố vì âm mưu nổi loạn."

Bằng chứng cho thấy Oath Keepers đã "sẵn sàng sử dụng vũ lực gây chết người" để giúp Trump bám ghế Tổng Thống.

---- Nhiều dân cử Cộng hòa tại Quốc hội đã bị nêu tên trong điều trần trên truyền hình hôm thứ Ba. Dân Biểu gốc Việt Stephanie Murphy nói: "Một phần khác trong chiến lược của tổng thống liên quan đến một số thành viên của Quốc hội, những người đã khuếch đại những khẳng định vô căn cứ của ông rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. Trong những tuần sau cuộc bầu cử, Bạch Ốc phối hợp chặt chẽ với các đồng minh của Tổng thống Trump tại Quốc hội để phổ biến những tuyên bố sai lầm của ông ấy và khuyến khích công chúng đấu tranh với kết quả vào ngày 6 tháng 1. Chúng tôi biết rằng tổng thống đã gặp gỡ các thành viên khác nhau để thảo luận về ngày 6/1/2021 trước khi lưỡng viện họp chung."

"Lịch trình riêng của tổng thống Trump vào ngày 21/12/2020 cho thấy một cuộc họp riêng với các thành viên đảng Cộng hòa của Quốc hội", Murphy nói. "Chúng tôi biết Phó Tổng thống Pence, chánh văn phòng Mark Meadows và Rudy Giuliani cũng tham dự cuộc họp."

Sau đó, bà bắt đầu nêu tên các đảng viên Cộng hòa hiện đang phục vụ trong Quốc hội: "Tại thời điểm này, bạn có thể nhớ lại lời khai trong phiên điều trần trước đó của chúng tôi bởi Richard Donoghue, người nói rằng Tổng thống Trump đã yêu cầu Bộ Tư pháp 'hãy nói rằng cuộc bầu cử đã hư hỏng và để phần còn lại cho tôi và các dân cử Đảng Cộng hòa", Murphy nói . "Theo nhật ký khách thăm Bạch Ốc do ủy ban thu được, các thành viên Quốc hội có mặt tại Bạch Ốc vào ngày 21/12/2021 bao gồm các Dân biểu Brian Babin (R-TX), Andy Biggs (R-AZ), Matt Gaetz (R-FL), Louie Gohmert (R-TX), Paul Gosar (R-AZ), Andy Harris (R-MD), Jody Hice (R-GA), Jim Jordan (R-OH) và Scott Perry (R-PA). "

“Và bà Marjorie Taylor Greene (R-GA) - Dân biểu đắc cử cũng có mặt ở đó,” bà nói thêm.

---- Nơi đây, ghi lại đoạn kết lời của Dân biểu Stephanie Murphy (mà Việt Báo đã dịch hôm qua), trong đó bà đã nói về nguồn gốc di dân từ Việt Nam của bà và lý do bà tham dự Ủy ban Điều tra 6/1:

"Trong những buổi điều trần đầu tiên chủ tịch Thompson cho hay thành viên của Uỷ Ban sẽ không dành nhiều thì giờ nói về cá nhân mình. Thay vào đó, chúng tôi sẽ để cho các chứng cứ đóng vai chính. Và ông nói rất đúng. Đây không phải lúc để chúng ta luận bàn về bản thân mà là lúc chúng ta cần bảo vệ đất nước yêu quý của mình hòng bảo toàn những giá trị cốt lõi của một nước Mỹ vĩ đại -- tuân thủ pháp quyền, bầu cử tự do, bàn giao quyền lực một cách ôn hoà từ người lãnh đạo trước đến kẻ kế nhiệm...Tuy nhiên xin cho phép tôi có đôi lời về mình và tại sao tôi hãnh diện được phục vụ trong Uỷ Ban này. Tôi là thành viên duy nhất của Uỷ Ban đã không có diễm phúc sinh ra tại Mỹ. Tôi sinh ra ở Việt Nam. Sau chiến tranh gia đình tôi phải trốn khỏi chế độ cộng sản, được vớt bởi Hải Quân Hoa Kỳ và cho phép định cư ở Mỹ. Tinh thần ái quốc của tôi bắt nguồn từ sự biết ơn tấm lòng độ lượng và bao dung của người Mỹ. Tôi yêu đất nước này vô cùng.Ngày sáu tháng Giêng, hơn bốn thập kỷ sau ngày gia đình tôi phải chạy trốn một chế độ chính trị phi nhân đầy bạo lực, tôi đã có mặt tại Điện Quốc Hội và phải chạy trốn đồng bào của mình. Đám đông hung hãn ấy đã bị tổng thống cùng một số người có quyền lực lường gạt, nói dối rằng lá phiếu của họ đã bị đánh cắp -- mặc dù không ai có thể trưng ra bằng chứng. Nhiều người còn dùng đến vũ lực hòng lật đổ kết quả một cuộc bầu cử tự do và hợp pháp.Mục đích chính của Uỷ Ban này là dùng sự thật để phản biện hư cấu; tái dựng sự kiện một cách chính xác để người dân Mỹ được biết; cung cấp sử liệu cho tương lai; nói lên sự thật -- chuyện gì đã xảy ra, tại sao nó xảy ra; đề nghị những thay đổi cần thiết để nó không xảy ra lần nữa; và bảo vệ nền dân chủ của chúng ta. Đối với tôi yêu nước là như thế, không thể nào khác hơn. Tôi xin cảm ơn ngài chủ tịch."Lời đúc kết của DB Murphy, video dài 1:44 phút:



https://youtu.be/1ZXDsiYSpj0

---- Sau khi làm chứng công khai trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn hôm thứ Ba, Stephen Ayres, người đã thú tội tham gia vào cuộc bạo loạn 6/1/2021, đã tới gần 4 cảnh sát đang làm nhiệm vụ ngày hôm đó — Daniel Hodges (cảnh sát thủ đô) và 3 Cảnh sát Điện Capitol là Aquilino Gonell, Michael Fanone, và Harry Dunn — và đặt tay lên lưng họ, xin lỗi.

.

Ayres đã làm chứng trước Ủy ban và TV rằng anh ta không có kế hoạch xông vào Điện Capitol cho đến khi Trump bắt đầu kêu gọi, và anh ta “chấp nhận mọi lời [Trump] nói lúc đó.” Anh ta nói rằng việc tham dự cuộc bạo loạn đã làm anh ta mất việc làm, và mất nhà. Và sự khăng khăng của Trump về "Lời nói dối lớn" khiến anh ta tức giận. “Nó chắc chắn đã thay đổi cuộc đời tôi, không phải vì điều tốt đẹp gì,” anh nói.

Cảnh sát Gonell, người sẽ phải nghỉ hưu sớm do chấn thương vì bị người bạo loạn tấn công ngày 6/1/2021, nói sau đó, "Tôi không giận gì nữa, tôi giữ bất kỳ mối hận thù."

---- Twitter Inc. hôm thứ Ba đã kiện Elon Musk tại Tòa án Delaware sau khi Musk chấm dứt hợp đồng mua lại công ty truyền thông xã hội trị giá 44 tỷ USD. Người đàn ông giàu nhất thế giới bị buộc tội vi phạm thỏa thuận sáp nhập và bị thúc giục đóng cửa thương vụ với mức 54,20 USD/cổ phiếu đã thỏa thuận. "Musk từ chối tôn trọng các nghĩa vụ của mình với Twitter và các cổ đông của nó vì thỏa thuận mà Musk đã ký không còn phục vụ lợi ích cá nhân của Musk."

---- Tesla Inc. sẽ sa thải 229 nhân viên của mình tại văn phòng San Mateo, California. Văn phòng nói trên sẽ đóng cửa vĩnh viễn, trong khi công ty đã nộp thông báo cảnh báo trước 60 ngày về việc cắt giảm việc làm. Các công nhân được đề cập là một phần của nhóm số liệu dữ liệu, phụ trách Autopilot. Một số lượng lớn trong số họ làm việc theo lương giờ. Trước đây, công ty đã sa thải nhiều công nhân làm việc theo giờ. Cổ phiếu của Tesla đã giảm 1,21% sau thông báo.

---- Hâm nóng mông và lưng trong khi lái xe. Với giá 18 đô/tháng. Báo The Verge viết rằng hãng xe BMW đang thực hiện ý tưởng đó bằng cách bán cho một số người mua mới ở nước ngoài một gói dịch vụ: xe được trang bị khả năng sưởi ấm phía sau của bạn, nhưng bạn phải trả 18 đô/tháng để mở khóa nhu liệu có thể làm tăng nhiệt độ. BMW sẽ không cung cấp bất kỳ chi tiết nào cho The Verge, tờ báo thấy rằng chương trình đã được khởi động ở Nam Hàn.

---- Đừng dính bệnh, cũng đừng gặp tai nạn. Đó là lời khuyên mà các bác sĩ ở Sri Lanka dành cho bệnh nhân khi cuộc khủng hoảng kinh tế của đất nước khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe của họ thiếu thuốc và thiếu các nguồn cung cấp quan trọng khác. Sri Lanka thiếu tiền để trả cho các mặt hàng nhập cảng cơ bản như xăng dầu và thực phẩm, đồng thời thuốc men cũng đang cạn kiệt.

Samath Dharmaratne, chủ tịch Hiệp hội Y tế Sri Lanka, nói: "Đừng bệnh, đừng để bị thương, đừng làm bất cứ điều gì khiến bạn phải đến bệnh viện điều trị một cách không cần thiết. Đó là cách tôi có thể giải thích; đây là một tình huống nghiêm trọng... So với COVID, tình trạng khẩn cấp về sức khỏe ngày nay còn tệ hơn rất nhiều."

Các bệnh viện đang phải vật lộn để duy trì nguồn dự trữ các loại thuốc thiết yếu để đảm bảo quá trình điều trị cho bệnh nhân ung thư và nhiều bệnh kinh niên khác không bị gián đoạn.

---- Cựu dân biểu California Katie Hill, 34 tuổi, người bị án tòa buộc trả phí luật sư cho một tờ báo lá cải của Anh và hai nhà báo bảo thủ mà cô đã kiện sau khi họ đăng những bức ảnh "thân mật" mà không được sự đồng ý của cô, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản. Nếu thành công, Katie Hill sẽ tránh phải trả khoảng 220.000 đô lệ phí cho các bị cáo, theo tờ Los Angeles Times hôm thứ Ba.

Cựu DB Hill thuộc Đảng Dân chủ từng đại diện cho một quận phía bắc Los Angeles một thời gian ngắn đã kiện nhiều người và báo sau khi họ đăng hình ảnh "hở hang" của cô vì luật cấm đăng hình ảnh "hở hang" mà không xin phép. Một thẩm phán bác bỏ đơn kiện và buộc cô trả các lệ phí tòa và luật sư phí.

Hill từ chức vào năm 2019 sau khi các bức ảnh bị đăng lên và giữa cuộc điều tra đạo đức Hạ viện về cáo buộc cô có quan hệ tình dục không phù hợp với một trong những nhân viên quốc hội của cô, điều mà cô phủ nhận. Hill được cả nước chú ý vào năm 2018 khi cô được bầu vào Quốc hội tại một địa hạt lâu nay thuộc quyền kiểm soát của Đảng Cộng hòa. Hill được tôn vinh là gương mặt của sự thay đổi hàng năm và thân thiết với Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, một thành viên Đảng Dân chủ California.

---- Một trò lừa đảo tống tiền mới đang tấn công các nhà hàng nổi tiếng khắp Hoa Kỳ. Theo New York Times, bọn tội phạm mạng bắt đầu bằng cách chấm điểm 1 sao trên Google, sau đó là một email đe dọa sẽ tiếp tục chấm điểm 1 sao trừ khi nạn nhân nạp thẻ Google Play trị giá 75 đô la.

Trong email giải thích, những kẻ tống tiền viết, "Chúng tôi thành thật xin lỗi vì hành động của mình và không muốn làm tổn hại đến doanh nghiệp của bạn, nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác." Họ cũng giải thích rằng họ đến từ Ấn Độ, nơi giá trị của thẻ tương đương với lương lãnh trong 3 tuần lễ của một gia đình.

Người phát ngôn của Google Maps nói với NY Times rằng họ đang điều tra vấn đề: "Chính sách của chúng tôi nêu rõ các bài đánh giá phải dựa trên trải nghiệm thực tế và khi chúng tôi phát hiện vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ nhanh chóng thực hiện các hành động từ xóa nội dung đến tạm ngưng tài khoản và thậm chí kiện tụng".

Nhiều chủ nhà hàng đã phàn nàn với Google và điểm 1 sao xếp hạng đã bị xóa, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Một người gọi đó là "cơn ác mộng", một người khác cảm thấy "bó tay, không có khả năng tự vệ" và một người khác nói rằng bọn tội phạm đang "vũ khí hóa điểm xếp hạng 1 sao" vì chúng biết tầm quan trọng của điểm đối với doanh nghiệp tiệm ăn.

Kelly Barbieri, đồng sở hữu tiệm Lucho’s tại San Francisco, cho biết: “Nếu điểm nhà hàng của bạn đang từ 4,8 sao xuống còn 4,0 sao, mọi người sẽ không cần hiểu lý do tại sao."

---- Cảnh sát Quận Cam đã bắt giữ một người đàn ông liên quan đến vụ tấn công ngẫu nhiên một khách hàng của 1 siêu thị ở Santa Ana. Angel Garcia, 24 tuổi, bị bắt ngày 9/7 liên quan đến vụ tấn công ngày 29/5, cảnh sát cho biết hôm thứ Ba. Vụ tấn công xảy ra tại siêu thị Northgate ở số 700 đại lộ South Harbour. Siêu thị này nằm nơi đông cư dân gốc Việt và gốc Mỹ Latin.

Nghi phạm đẩy nạn nhân (là 1 người đàn ông) ngã ngửa và đập đầu xuống đất. Cảnh sát cho biết nạn nhân, chưa được tiết lộ danh tính, bị "chấn thương nặng ở đầu" và phải nhập viện. Video giám sát cho thấy toàn bộ sự kiện. Cảnh sát gọi vụ này là một vụ tấn công ngẫu nhiên.

---- Một cựu nhân viên Bộ An ninh Nội địa và điều tra viên tư nhân từ Irvine (Quận Cam) đang phải đối mặt với cáo buộc hình sự như một phần của cuộc điều tra liên bang về chiến dịch từ Trung Quốc nhắm bịt miệng những người bất đồng chính kiến Trung Quốc sống ở Hoa Kỳ.

Derrick Taylor (cựu viên chức Bộ Nội An Mỹ) cùng với Craig Miller (viên chức đương nhiệm Bộ Nội An Mỹ) - bị cáo buộc nói dối các nhà điều tra liên bang và tiêu hủy bằng chứng liên quan đến những gì mà các công tố viên liên bang mô tả là "một kế hoạch đàn áp xuyên quốc gia" chống lại những người chỉ trích chính phủ Trung Quốc hay thân Mỹ.

Ba người đàn ông khác - Fan “Frank” Liu, Matthew Ziburis và Qiang “Jason” Sun - trước đó đã bị truy tố về hành vi bịt miệng những người chỉ trích chính phủ Trung Quốc, bao gồm cả những người hoạt động vì dân chủ đang sống ở TQ.

Các công tố viên liên bang nói rằng kế hoạch bịt miệng người dân chủ toàn cầu được “chỉ huy và dàn dựng" bởi nhà nước TQ. Trong số các cáo buộc khác, các công tố viên liên bang cho biết Liu, Ziburis và Sun đã âm mưu phá hủy các tác phẩm nghệ thuật của một họa sĩ quốc tịch TQ đang sống ở Los Angeles vốn chỉ trích chính phủ TQ. Nhóm điệp viên quốc tế này của TQ cũng bị buộc tội đã lắp đặt thiết bị giám sát trong nơi làm việc và trong xe hơi của họa sĩ kia để theo dõi.

---- Một tác phẩm sắp đặt nghệ thuật của Phùng Huỳnh, một họa sĩ/điêu khắc gốc Việt, được công bố hôm thứ Hai hiện đang được đặt tại bệnh viện "LAC + USC Medical Center" có tiêu đề "Sobrevivir", có nghĩa là "sống sót" trong tiếng Tây Ban Nha.

Giám đốc Sở Văn hóa và Nghệ thuật Quận L.A. là bà Kristin Sakoda nói: "Điều này đặc biệt gắn liền với lời xin lỗi năm 2018 về việc thực hiện cưỡng bức triệt sản yêu cầu chúng tôi hợp tác ở đây để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật hoặc đài tưởng niệm mang tính kỷ niệm."

Trong những năm 1960 và 1970, hơn 200 phụ nữ - phần lớn là người nhập cư Mexico - sinh con tại bệnh viện này đã bị triệt sản mà họ không được thông báo, bị ép buộc, hoặc bị nhầm ký tên vào các giấy tờ mà họ không thể đọc được.

“Tôi muốn nghệ thuật có tác động, ý nghĩa và tạo trải nghiệm chiêm nghiệm sâu sắc cho người xem”, họa sĩ/điêu khắc Phùng Huỳnh nói. "Chất liệu được làm bằng kim loại để tượng trưng cho sức mạnh của người mẹ, và tôi muốn điều này tồn tại mãi mãi."

Tác phẩm nghệ thuật này đặt trên sàn được bao quanh bởi vòng tường, tạc lời nói của những người phụ nữ bị cưỡng bức triệt sản, trên đó có câu: "Nếu bạn nói tiếng Anh, họ đối xử bạn cách riêng." Nhiều trích dẫn là từ những người sống sót được phỏng vấn trong bộ phim tài liệu, "No Más Bebes," hoặc "No More Babies." Một số người sống sót đã qua đời.

Hilda Solis, Giám sát viên Quận Los Angeles, người đã tổ chức buổi lễ hôm thứ Hai, là đồng tác giả của nghị quyết năm 2018 để đưa ra lời xin lỗi chính thức tới những người phụ nữ.

---- Tyler Pham, 39 tuổi, cư dân Fairfax (Virginia) hôm 12/7/2022 đã bị kết án 52 tháng tù vì âm mưu phân phối từ 15 đến 45 kg thuốc viên có chứa ma túy methamphetamine qua darknet. Hồ sơ tòa ghi rằng, từ khoảng tháng 5/2019 đến tháng 12/2019, Tyler Pham đã âm mưu phân phối các viên nén quảng cáo là Adderall, nhưng trên thực tế có chứa methamphetamine, trên toàn quốc thông qua Bưu điện Hoa Kỳ.

Pham đã sử dụng biệt danh “addy4cheap” trên các thị trường darknet, Empire Market và Cryptonia. Từ tháng 8/2019 đến tháng 12/2019, cảnh sát chìm đã tiến hành 20 giao dịch mua có kiểm soát từ “addy4cheap” trên cả hai thị trường với tổng số 767 viên đào nhận được, tổng trọng lượng xấp xỉ 268 gam.

Vào ngày 9 tháng 12/2019, lệnh khám xét được thực hiện tại nơi ở của Pham và đồng phạm, bao gồm nhà của Lien Kim Thi Phan, 37 tuổi, Fairfax và Hon Lam Luk, 35 tuổi, Chantilly. Tại nhà của Phan và Phạm, cảnh sát tìm thấy 95 viên hồng đào và tại nơi ở của Luk, các điều tra viên tìm thấy hơn 6.000 viên hồng đào nặng khoảng 2,2 kg, tất cả đều giống với những viên được quảng cáo trên “addy4cheap” và những viên được cơ quan thực thi pháp luật nhận được thông qua việc mua có kiểm soát.

Tính tới ngày 10/12/2019, “addy4cheap” đã hoàn thành 3.655 lượt bán hàng trên mạng Empire Market và nhận được 2.568 lượt đánh giá. Dựa trên những đánh giá này, “addy4cheap” đã nhận được khoảng 482.572,10 đô la thương vụ cho khoảng 44.872 viên thuốc được bán ra. Tính tới ngày 7/11/2019, “addy4cheap” đã thực hiện 140 giao dịch trên Cryptonia.

Nhóm 6 đồng phạm của Tyler Pham -- Phan và Dương Nguyễn, 29 tuổi, ở Springfield; Son Nguyen, 36 tuổi, ở Annandale; Dat Nguyen, 37 tuổi ở Alexandria; Triệu Hoàng, 39 tuổi, ở Springfield; cùng với Luk -- tất cả trước đó đã nhận tội liên quan đến âm mưu và bị kết án hơn 13 năm tù.

---- Du khách kể chuyện Hội An.

Video dài 3:07 phút:



https://youtu.be/zjttxSiFIo8

---- HỎI 1: Bằng đại học là cần thiết, nhưng phân nửa dân Mỹ lo sợ chi phí đại học có khi nặng hơn lợi ích kinh tế?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc thăm dò của USA Today / Public Agenda công bố hôm thứ Hai, chỉ một nửa số người Mỹ nghĩ rằng lợi ích kinh tế của việc học đại học lớn hơn chi phí. Báo cáo mới dựa trên cuộc khảo sát 1.662 người Mỹ trưởng thành cho thấy những người trẻ không có bằng cấp đặc biệt nghi ngờ về mặt kinh tế của việc học đại học.

Sự hoài nghi đó dường như được thúc đẩy bởi chi phí giáo dục đại học tăng cao hơn là sự suy giảm giá trị của bằng cấp - vì 86% người được hỏi đồng ý rằng giáo dục đại học có thể giúp người lớn đang đi làm thăng tiến sự nghiệp và khoảng 70% nói rằng học đại học giúp mọi người hiểu rõ hơn.

Vì vậy, đại học có còn giá trị của giá nhập học? NewsNation đã hỏi Kevin Miller, phó giám đốc giáo dục tại Trung tâm Chính sách lưỡng đảng (Bipartisan Policy Center). Miller nói: “Nhìn chung, nghiên cứu cho thấy việc học đại học sẽ được đền đáp." Ông chỉ ra rằng sự lựa chọn của sinh viên về chuyên ngành và cơ sở giáo dục họ theo học có thể ảnh hưởng đến mức độ đúng của điều đó.

Theo dữ liệu từ Sở Thống kê Lao động Hoa Kỳ, thu nhập trung bình hàng tuần của một công nhân có bằng cử nhân là 1.334 đô la, so với 809 đô la đối với những người chỉ có bằng trung học. Và có bằng chứng cho thấy khoảng cách ngày càng lớn.

Bất chấp chênh lệch thu nhập, tiền lương không theo kịp với chi phí học phí tăng và điều đó khiến nhiều người phải xem xét lại việc thăng tiến trình độ học vấn của họ. Kể từ năm 1980, mức giá trung bình cho giáo dục đại học đã tăng gần 170%, trong khi thu nhập của người lao động từ 22-27 tuổi chỉ tăng 19%, theo một báo cáo năm 2021 từ Đại học Georgetown.

Ngày nay, khoản nợ vay trung bình của sinh viên đối với những sinh viên mới tốt nghiệp đại học là khoảng 30.000 đô la. Miller nói: “Tôi nghĩ rằng cuộc khủng hoảng nợ của sinh viên chắc chắn đang làm suy giảm tinh thần và khiến mọi người lo ngại, điều này là công bằng."

Theo dữ liệu của National Student Clearinghouse. Vẫn còn phải xem liệu những con số này có phục hồi trở lại mức trước đại dịch hay không. Gần đây nhất vào năm 2013, 70% người Mỹ nói rằng việc học đại học là “rất quan trọng” nhưng vào năm 2019, tỷ lệ những người nói điều tương tự chỉ là 51%, theo cuộc thăm dò của Gallup.

Chi tiết:

https://www.westernslopenow.com/news/is-college-worth-the-cost-only-half-of-americans-think-so/

----- HỎI 2: Có phải 48% sinh viên da màu ở Utah thiếu ăn?

ĐÁP 2: Chỉ 47,9% bất an lương thực thôi. Theo một báo cáo mới từ Utahns Against Hunger, một tổ chức phi lợi nhuận chống nạn đói, gần 2/5 sinh viên tại các trường cao đẳng và đại học ở Utah trải qua tình trạng mất an ninh lương thực vào năm 2021.

Nhìn chung, 17,7% cho biết hạn chế tiếp cận với thực phẩm chất lượng và ít chủng loại. Khoảng 21,1% sinh viên cho biết việc thiếu thức ăn sẽ làm gián đoạn cách ăn uống của họ và giảm số lượng họ ăn.

Báo cáo cho thấy tình trạng mất an toàn thực phẩm đã ảnh hưởng không nhỏ đến học sinh da màu, học sinh làm người chăm sóc gia đình và học sinh nông thôn. Các nhà nghiên cứu đã khảo sát gần 5.700 sinh viên từ các trường cao đẳng ở Utah trong sáu tuần vào cuối năm 2021.

Cuộc khảo sát của Utah cho thấy gần một nửa số sinh viên da màu, 47,9%, gặp phải tình trạng bất an thực phẩm (thức là: thiếu ăn), so với 36% sinh viên da trắng. Báo cáo xác định sinh viên da màu là những người gốc Tây Ban Nha hoặc La tinh, Châu Á, Da đen, Mỹ da đỏ, hoặc Cư dân đảo Thái Bình Dương hoặc Hawaii.

Chi tiết:

https://www.highereddive.com/news/2-in-5-utah-college-students-experience-food-insecurity-survey-finds/627000/

.