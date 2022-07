LHQ hôm thứ Hai cho biết: Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 8 tỷ người vào giữa tháng 11.

.

- Đảng cầm quyền Nhật thắng lớn. Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ giữ chức tới 2025, sẽ sửa Hiến Pháp

- Dân số thế giới: 8 tỷ người từ 11/2022. Tới 10,4 tỷ người vào 2080s. Ấn Độ sẽ đông hơn TQ từ năm 2023

- 2 cuộc điều trần TV tuần này về: lời khai của cựu Cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone, về âm mưu của cực hữu, về Trump có ý định đưa lính tịch thu máy bỏ phiếu.

- Bộ Tư pháp nộp hồ sơ trước tòa: cựu luật sư của Steve Bannon trả lời FBI hữu thệ sai sự thực.

- Putin ký lệnh: tất cả công dân Ukraine đều đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu Nga. Nga & Belarus sẽ có biện pháp chung trả đũa Lithuania về việc cấm vận chuyển hàng Nga tới Kaliningrad.

- Công đoàn Đức: nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt, nhiều triệu công nhân Đức sẽ bị sa thải

- Ngoại trưởng Anh: Thủ Tướng Anh kế tiếp phải bảo đảm Putin phải chiến bại ở Ukraine và làm kinh tế Anh đi lên.

- Zelensky ra lệnh quân đội Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để chiếm lại lãnh thổ ven biển phía nam. Zelensky: quốc tế đã nhận ra trừng phạt Nga vì tội ác ở Ukraine là vấn đề của an ninh toàn cầu.

- Nga không kích thành phố cảng Mykolaiv ven Biển Đen. Quân Ukraine: đã ghìm chân quân Nga trong khu vực làng Bilohorivka, cách Sloviansk khoảng 50 km về phía đông. Ukraine: phi đạn Nga bắn sập 1 trường học và 1 trung tâm y tế cho trẻ em ở Kharkiv, bắn 1 nhà dân thường và 1tòa nhà dân cư khiến 6 người bị thương.

- Nhiều hãng Pháp: chạy bằng khí đốt, nếu khí đốt bị thiếu thì chạy bằng dầu, nếu thiếu dầu thì chạy bằng than đá.

- Ngoại trưởng Anh Liz Truss nói bà sẽ tranh cử chức Thủ tướng Anh để thay Boris Johnson

- Bộ trưởng Tài chính Đức phản đối việc Liên Âu cấp Ukraine khoản viện trợ 9 tỷ euro vì lo về khoản nợ chung

- cô Cassidy Hutchinson ra khai với Ủy ban 6/1 sau khi luật sư do Trump chi tiền để giúp cô im lặng, tàng hình

- Pat Cipollone (cựu LS Bạch Ốc của Trump): Trump từng hỏi về tuyên bố thiết quân luật để tịch thu máy bầu

- Biden thăm Trung Đông, sẽ cam kết tài trợ 100 triệu USD cho các bệnh viện Palestine ở Đông Jerusalem

- Phi Luật Tân: ảnh đường phố về ván trượt.

- Ian Hosang bị bắt vì lập 76 tổ chức từ thiện giả mạo từ năm 2014 đến 2020, qua mặt Sở Thuế IRS

- Cảnh sát San Diego đã bắt 4 người, tịch thu 2.5 tấn ma túy methamphetamine, nhiều kỷ lục

- Nước biển ven bờ California lạnh vì dòng nước từ Alaska xuống, và vì hải lưu trào dâng cao

- Có 83,38% tài xế Hoa Kỳ có hồ sơ lái xe không bị giấy phạt nào trong năm 2022.

- 3 thanh niên đạp xe từ Bắc xuôi Nam California, gây quỹ giúp bệnh viện thiếu nhi Quận Cam

- California COVID-19: nhập viện và chết tăng

- Quỹ đầu tư chứng khoán VN lỗ thê thảm: VEIL lỗ hơn 20% từ đầu năm tới giờ.

- Kêu gọi chặn cơn bão giá để giảm gánh nặng cho dân: xin giảm thuế, phí về xăng dầu.

- Cổ phiếu công nghệ Việt Nam đã ít nhưng lại hay mang về trái đắng: nhiều quỹ lớn phải cắt lỗ.

- Hà Nội: Cúng Đền Bạch Mã

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ do dự về mua xe hơi điện vì lo thiếu chỗ sạc pin? ĐÁP 1: Tới 61% nói thế.

- HỎI 2: Kêu gọi mang khẩu trang lần nữa? ĐÁP 2: Đúng vậy, tăng lại rồi.

.

QUẬN CAM (VB-11/7/2022) ----- Thủ Tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm thứ Hai đã kêu gọi sự đoàn kết và thống nhất sau vụ ám sát Shinzo Abe vào tuần trước. Đảng Dân chủ Tự do của Thủ Tướng Kishida và đối tác liên minh Komeito đã giành được đa số nghị viện vững chắc trong kết quả bầu cử hôm Chủ nhật, cho phép Kishida cầm quyền đến năm 2025 và tập trung vào công việc chưa hoàn thành của Abe, chẳng hạn như củng cố quân đội và sửa đổi hiến pháp.

.

---- Bên ngoài ngôi chùa, nơi gia đình làm lễ tang cựu Thủ Tướng Nhật Bản Abe Shinzo.

Video dài 47 giây:



https://youtu.be/fnih9X0bPIA

.

.

---- Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai — còn gọi là Ngày Dân số Thế giới (World Population Day) — cho thấy một số cột mốc quan trọng ở phía trước về dân số thế giới. Dân số thế giới dự kiến sẽ đạt 8 tỷ người vào giữa tháng 11. LHQ dự báo con số này sẽ đạt:

- 8,5 tỷ người vào năm 2030,

- 9,7 tỷ người vào năm 2050 và

- 10,4 tỷ người vào thập niên 2080s (sẽ duy trì cho đến năm 2100).

.

Ấn Độ dự kiến sẽ vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào năm 2023. LHQ đưa ra con số hiện tại của Ấn Độ là 1,412 tỷ, chỉ kém con số 1,426 tỷ của Trung Quốc.

.

Số liệu điều tra dân số mới nhất của Hoa Kỳ đưa dân số Hoa Kỳ lên 331 triệu người, đứng thứ 3 trong danh sách thế giới. LHQ dự đoán hơn một nửa dân số thế giới tăng đến năm 2050 sẽ chỉ xảy ra ở 8 quốc gia: Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập, Ethiopia, Ấn Độ, Nigeria, Pakistan, Philippines và Tanzania.

.

---- Trong tuần này, sẽ có 2 cuộc điều trần công khai, nghĩa là có thể xem TV, từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1: Thứ Ba (ngày mai) và Thứ Năm. Trong 2 cuộc điều trần này, sẽ tập trung vào lời khai của cựu Cố vấn Bạch Ốc Pat Cipollone, vào âm mưu của các nhóm cực hữu cực hữu và vào các cuộc thảo luận của Trump về sử dụng quân đội để tịch thu máy bỏ phiếu.

.

Vào hôm Chủ nhật, Dân Biểu Zoe Lofgren (D-Calif.) Xác nhận cựu chiến lược gia trưởng Bạch Ốc Steve Bannon đã đề nghị điều trần trước ủy ban sau khi cựu Tổng thống Trump từ bỏ đặc quyền hành pháp. Trong số các vấn đề chính mà ủy ban sẽ trình bày công khai là những tuyên bố vu khống từ Trump rằng các máy bỏ phiếu đã đổi phiếu bầu Trump thành phiếu bầu Biden.

.

Dân biểu Jamie Raskin (D-Md.) nói trên CBS hôm Chủ nhật rằng công chúng Mỹ sẽ tìm hiểu về một cuộc họp vào ngày 18/12/2020, trong đó Trump, luật sư Sidney Powell, Michael Flynn (cựu Cố vấn An ninh Quốc gia chính phủ Trump), và những người khác đã thảo luận về việc sử dụng quân đội để tịch thu các máy bầu phiếu. Ủy ban trong tuần này cũng sẽ trình bày lời khai mới từ luật sư Cipollone, người từng là nhân vật chủ chốt trong nhóm pháp lý của Trump vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

---- Các công tố viên liên bang đã tiết lộ vào thứ Hai rằng Bộ Tư pháp đã phỏng vấn cựu luật sư của Tổng thống Trump vào tháng trước về trường hợp truy tố Steve Bannon về tội khinh thường trát đòi Quốc hội gửi. Trong một hồ sơ tòa án được đệ trình ngay sau nửa đêm Chủ Nhật, các công tố viên cho biết luật sư Justin Clark nói với các nhà điều tra rằng Trump chưa bao giờ khẳng định đặc quyền hành pháp để đáp lại trát đòi ra điều trần mà Bannon nhận được vào năm ngoái từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.

.

Hồ sơ Bộ Tư Pháp viết: “Vào ngày 29/6/2022, cựu luật sư của Tổng thống Donald Trump, người đã gửi bức thư mà Bị đơn [Bannon] khẳng định sự không tuân thủ của mình dựa trên cơ sở đó, xác nhận những gì thư từ của ông đã được thiết lập: rằng cựu Tổng thống không bao giờ viện dẫn đặc quyền hành pháp đối với bất kỳ thông tin hoặc tài liệu cụ thể nào; rằng cố vấn của cựu Tổng thống chưa bao giờ yêu cầu hoặc được yêu cầu tham dự phiên bãi nại của Bị cáo trước Ủy ban 6/1; rằng luật sư của Bị đơn đã trình bày sai với Ủy ban những gì mà luật sư của cựu Tổng Thống đã nói với luật sư của Bị đơn; và rằng luật sư của cựu Tổng thống đã nói rõ với luật sư của Bị đơn rằng bức thư không cung cấp cơ sở nào cho việc hoàn toàn không tuân thủ [trát đòi].”

.

Tiết lộ được đưa ra chưa đầy hai ngày sau khi các luật sư của Bannon cho biết trong một bức thư gửi tới Ủy ban rằng thân chủ của họ hiện sẵn sàng làm chứng trước hội đồng, một phần vì Trump đã quyết định "từ bỏ" bất kỳ xác nhận nào về đặc quyền hành pháp đối với ông cựu cố vấn Bannon.

.

Robert Costello, luật sư đại diện Bannon, viết cho ủy ban trong thư ngày 9 tháng 7/2022: “Tổng thống Trump đã cung cấp cho chúng tôi một bức thư, được đính kèm, chứng thực thực tế là vào tháng 10/2021, ông ấy đã yêu cầu đặc quyền hành pháp liên quan đến lời khai và việc nộp tài liệu của ông Bannon.”

.

Các công tố viên Bộ Tư Pháp cho biết cuộc phỏng vấn của họ với Clark và các bằng chứng khác dường như mâu thuẫn với tuyên bố của luật sư Bannon với ủy ban tuyển chọn: “Ngay cả tuyên bố của Bị đơn rằng lý do anh ấy sẵn sàng làm chứng là vì cựu Tổng thống đang 'từ bỏ' đặc quyền hành pháp cũng là đối tượng bị thẩm vấn vì tất cả các bằng chứng và luật đã được giải quyết trong trường hợp này, mà anh ấy phải biết, chứng tỏ rằng đặc quyền điều hành không bao giờ tạo cơ sở cho sự không tuân thủ hoàn toàn ngay từ đầu.”

.

Phiên tòa xử Bannon về 2 tội khinh thường các trát đòi của Quốc hội sẽ bắt đầu vào tuần tới. “Mong muốn được ra làm chứng [trước Ủy ban] của Bị cáo bây giờ không xóa bỏ được lỗi khinh thường trong quá khứ của Bannon,” theo các công tố viên viết. Nói đơn giản: Bannon từ chối ra khai trước Ủy ban bất kể 2 trát đòi, trong khi luật sư của Bannon nói với FBI rằng Bannon không có bảo vệ đặc quyền hành pháp nào, nhưng đột ngột Trump gửi thư nói miễn đặc quyền hành pháp, thì lộ ra chuyện Bannon giấu chuyện Trump đã ký đặc quyền hành pháp cho Bannon miễn khai từ tháng 10/2021. Nghĩa là, có tội nói dối hữu thệ.

.

---- Hôm thứ Hai, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh quy định rằng tất cả công dân Ukraine đều đủ điều kiện để được cấp hộ chiếu Nga. Vào năm 2019, quyền này đã được trao cho cư dân của các vùng Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine, và vào tháng trước, quyền này đã được mở rộng cho người dân địa phương Zaporizhzhia và Kherson ở miền nam Ukraine. Tình hình cho thấy Putin lộ ý định sáp nhập toàn bộ Ukraine vào Nga.

.

---- Chủ tịch đương nhiệm của Liên đoàn Công đoàn Đức (German Trade Union Confederation

- DGB) Yasmin Fahimi hôm thứ Hai cảnh báo rằng nếu Nga ngừng cung cấp khí đốt, nhiều công ty trước đây đã đạt lợi nhuận kỷ lục trong hai quý đầu năm có thể phải cắt giảm hàng triệu nhân viên.

.

---- Tổng thống Nga Putin và Tổng Thống Belarus Alexander Lukashenko đã thảo luận về các biện pháp chung có thể được thực hiện để đáp lại quyết định của Lithuania về việc cấm vận chuyển hàng hóa Nga tới Kaliningrad. Hai nhà lãnh đạo cũng đồng ý tăng cường quan hệ Nga-Belarus trong lĩnh vực thương mại và kinh tế. Trước đó, Thống đốc Kaliningrad Anton Alikhanov cảnh báo rằng Nga có thể thực hiện các bước trả đũa nhằm vào Lithuania như một phản ứng đối với việc phong tỏa quá cảnh.

.

---- Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã nhận xét hôm thứ Hai trong đoạn video quảng cáo cho chiến dịch tranh cử của bà để giành quyền lãnh đạo kế tiếp của Đảng Bảo thủ rằng đất nước cần một Thủ tướng có thể "đảm bảo rằng [Tổng thống Nga Vladimir] Putin phải thua cuộc chiến ở Ukraine và làm cho nền kinh tế Anh đi lên."

.

---- Ukraine có kế hoạch sử dụng vũ khí phương Tây để chiếm lại lãnh thổ phía nam, theo báo The Times của Anh quốc. Trong cuộc phỏng vấn đầu tiên với một tờ báo của Anh kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, Oleksii Reznikov (Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine) cho biết Tổng thống Zelenskyy đã ra lệnh cho quân đội Ukraine chiếm lại các khu vực ven biển bị chiếm đóng vốn rất quan trọng đối với nền kinh tế của đất nước.

.

“Chúng tôi hiểu rằng, về mặt chính trị, điều đó rất cần thiết cho đất nước của chúng tôi. Tổng thống đã ra lệnh cho người đứng đầu quân đội tối cao lập kế hoạch. Sau đó, các nhân viên tổng hợp đang làm bài tập và nói để đạt được mục tiêu này, chúng tôi cần XYZ. Đây là công việc của tôi. Tôi đang viết thư cho những người đồng cấp ở các nước đối tác, các tướng lĩnh nói về lý do tại sao chúng tôi cần loại vũ khí này và sau đó chúng tôi sẽ đưa ra các quyết định chính trị”.

.

---- Còi báo động của cuộc không kích đã hú khắp thành phố cảng Mykolaiv của Biển Đen trong thời điểm trước khi một số người dân báo cáo về các vụ nổ trên mạng xã hội. Một người dùng cho biết đã có chín vụ nổ trong thành phố vào lúc 4:30 sáng thứ Hai. Nhà báo tự do người Úc Bryce Wilson đang ở thành phố cho biết đã có “những tiếng nổ rất lớn” ở “trung tâm Mykolaiv bắt đầu vào khoảng 4 giờ sáng”.

.

---- Các công ty sử dụng nhiều năng lượng của Pháp đang đẩy nhanh các kế hoạch dự phòng và chuyển đổi các nồi hơi khí đốt của họ sang chạy bằng dầu trong khi họ tìm cách tránh bị gián đoạn trong trường hợp nguồn cung khí đốt của Nga bị cắt giảm rồi sẽ dẫn đến mất điện, theo Reuters.

.

Họp cuối tuần qua tại một hội nghị kinh doanh ở miền nam nước Pháp, một số giám đốc điều hành hàng đầu cho biết họ đang chuẩn bị cho những trường hợp mất điện có thể xảy ra. Florent Menegaux, ông chủ của Michelin, một trong những những nhà sản xuất vỏ xe hàng đầu thế giới, nói rằng các nhà máy của công ty phải sửa thiết kế để có thể chạy bằng khí đốt, và nếu khí đốt bị thiếu thì chạy bằng dầu, và nếu thiếu dầu thì chạy bằng than đá.

.

---- Thống đốc Luhansk cho biết, quân Ukraine đã ghìm chân quân Nga trong khu vực làng Bilohorivka, cách Sloviansk khoảng 50 km (30 dặm) về phía đông, từ đó Nga đang pháo kích vào các khu định cư xung quanh và thực hiện các cuộc không kích.

.

Serhiy Haidai nói rằng quân đội Ukraine đang ngăn cản lực lượng của Nga tiến xa hơn và cuộc nói chuyện của Nga về vụ đánh chiếm Sloviansk và Bakhmut sắp xảy ra ở thời điểm này, "chỉ là lời nói tuyên truyền".

.

Thống đốc vùng Donetsk Pavlo Kyrylenko cho biết một phi đạn Nga đã bắn vào Druzhkivka, một thị trấn phía sau chiến tuyến, và báo cáo đã pháo kích vào các trung tâm dân cư khác.

.

---- Các quan chức Ukraine cho biết phi đạn Nga đã làm hư hại một trường học và một trung tâm y tế cho trẻ em ở thành phố lớn thứ hai của Ukraine là Kharkiv vào đầu ngày Chủ nhật. Trận pháo kích không để lại thương vong, nhưng đã làm hư hại nghiêm trọng tòa nhà của trường.

.

“Tôi nghĩ rằng đây là tội ác diệt chủng đối với quốc gia và nền văn hóa của chúng tôi,” Vadym Kostenko, người có cháu gái học tại ngôi trường bị hư hại, nói với hãng tin Reuters.

.

Ở một quận khác, một phi đạn đã phá hủy một ngôi nhà riêng và làm hư hại một trung tâm y tế dành cho trẻ em. Các quan chức trước đó cũng cho biết một phi đạn đã bắn trúng một tòa nhà dân cư ở trung tâm thành phố, khiến 6 người bị thương.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu trên video hôm Chủ nhật rằng quốc tế đã nhận ra rằng trừng phạt Nga vì những tội ác của họ ở Ukraine là một vấn đề của an ninh toàn cầu: "Khủng bố của Nga từ lâu đã vượt qua ranh giới mà nhiều người trong thế giới văn minh đã trở nên rõ ràng rằng vấn đề an ninh toàn cầu là trừng phạt Nga, một quốc gia khủng bố, vì tất cả những gì nó đã làm chống lại Ukraine và trật tự luật pháp quốc tế."

.

Zelensky cũng lưu ý rằng các nhân viên thực thi pháp luật Ukraine đang cẩn thận ghi lại các hành động phạm tội của Nga, nói thêm rằng tất cả những kẻ tham gia vào các cuộc tấn công nhằm vào dân thường sẽ bị phát hiện và đưa ra xét xử.

.

---- Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm Chủ nhật cho biết bà sẽ tranh cử vị trí Thủ tướng Anh tiếp theo sau khi Boris Johnson từ chức vào hôm thứ Năm. Trong một bài viết trên báo Telegraph, Truss nhấn mạnh kế hoạch cắt giảm thuế doanh nghiệp để Anh tiếp tục thu hút kinh doanh và đầu tư, cũng như tăng cường sự phát triển của khu vực tư nhân so với khu vực công.

.

Quan chức đảng Tory chịu trách nhiệm về quy trình bầu cử Geoffrey Clifton-Brown cho biết hôm Chủ nhật rằng có thể có hai ứng cử viên cho vị trí lãnh đạo đảng sẽ tham gia một cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 20 tháng 7/2022, với người kế nhiệm của Johnson sẽ được xác định vào tháng 9/2022.

.

---- Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner phản đối việc Liên Âu cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ 9 tỷ euro vì lo ngại về khoản nợ chung của khối, theo báo The Kyiv Independent đưa tin, dẫn nguồn từ tờ báo Ý Corriere Della Sera. Đức đã chặn viện trợ này hơn một tháng nay, chỉ phê duyệt đợt đầu tiên trị giá 1 tỷ euro, theo bản tin.

.

---- Tại sao cô ra khai với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1? Một bản tin mới về cô Cassidy Hutchinson đã tiết lộ một số câu chuyện phía sau liên quan đến luật sư cũ của cô và sự ra đi đột ngột với luật sư mới trước lời khai công khai của cô với Ủy ban về Trump và âm mưu lật đổ cuộc bầu cử năm 2020 .

Trên tờ New York Times, phóng viên Robert Draper dẫn lời luật sư thân Donald Trump, Stefan Passantino, người được tổ chức Save America PAC của Trump trả tiền để đại diện cho cô Hutchinson và cũng đã giúp đỡ các nhân chứng khác.Báo NYT viết: "LS Passantino có quan hệ tài chính sâu rộng với quỹ đạo của Trump. Các báo cáo của Ủy ban Bầu cử Liên bang FEC cho thấy công ty pháp luật của ông đã nhận được hơn 1 triệu đô la từ các ủy ban hành động chính trị liên quan đến Trump trong chu kỳ bầu cử 2021-22 và trong chu kỳ trước đó Marjorie Taylor Greene, một người trung thành với Trump và là một ứng cử viên Dân biểu Hạ viện lúc đó, trả cho Passantino hơn 93.000 đô la cho các dịch vụ pháp lý."Cô Hutchinson nói chuyện với ủy ban lần đầu tiên vào tháng 2 năm 2022, mặc dù vẫn chưa rõ liệu Passantino có ở đó thay mặt Donald Trump vì lợi ích hợp pháp của cô hay không, theo hai nguồn tin nói với NY Times.Hutchinson đề cập đến Anthony Ornato, một cựu nhân viên Mật vụ được Trump bổ nhiệm làm phó chánh văn phòng Bạch Ốc. Cô nhớ lại cảnh báo của Ornato khi đó là chánh văn phòng Mark Meadows rằng đã có các báo cáo tình báo nói sẽ có bạo lực vào ngày 6 tháng 1/2021. Cô cũng tiết lộ rằng đảng Cộng hòa Hạ viện đã ép Phó Tổng thống Mike Pence ngừng chứng nhận Đại cử tri đoàn vào ngày 6/1/2021.Trong khi Hutchinson càng "nồng nhiệt" hơn với ý tưởng giúp đỡ ủy ban 6/1, nhưng Passantino thì không. Một người bạn cho biết: “Cô Hutchinson nhận ra rằng cô không thể gọi luật sư của cô để nói, Này, tôi có thêm thông tin. Hóa ra Passantino ở đó để bảo vệ Trump."Đó là khi cô liên hệ với Alyssa Farah Griffin, cựu giám đốc truyền thông của Bạch Ốc và cựu dân biểu Barbara Comstock (R-VA). DB Comstock nói rằng cô có thể đã dự đoán được tình trạng khó khăn."Tôi đã nói, "Cô [Hutchinson] sẽ phải trả các hóa đơn pháp lý", Comstock nhớ lại với tờ NY Times. Sau đó, Comstock đề nghị thành lập một quỹ bảo vệ pháp lý để cô Hutchinson không phải phụ thuộc vào sự giúp đỡ của các luật sư của Trump. Đó là khi Jody Hunt đề nghị giúp đỡ, anh ta là cựu lãnh đạo Bộ Tư pháp của bộ phận dân sự dưới thời Jeff Sessions. Do mối quan hệ của anh ấy với Sessions, anh ấy cũng là một người bị phe cánh Trump trù dập. Từ đó, cô Hutchinson hợp tác ra khai nhiều hơn với Ủy ban.---- Theo một bản tin từ Pamela Brown của CNN, cựu cố vấn Bạch Ốc của Donald Trump, Pat Cipollone, đã được Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 hỏi về các báo cáo rằng Donald Trump có thể đã hỏi về việc ân xá cho bản thân và các con trước khi rời Bạch Ốc sau khi thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Thông tin chi tiết về những gì luật sư Bạch Ốc nói với ủy ban trong cuộc phỏng vấn kéo dài 8 giờ vào thứ Sáu rất hiếm hoi, nhưng Dân biểu Jamie Raskin (Dân Chủ-MD) đã xuất hiện trên "Face the Nation" vào Chủ nhật để nói rằng Cipollone đã cung cấp thêm thông tin về một cuộc họp ngày 18 tháng 12/2020 với cái mà ông gọi là "Nhóm điên khùng" (Team Crazy) của Trump.Theo nguồn tin nói chuyện với CNN, chủ đề về việc Trump ân xá cũng được đề cập với Cipollone.Ngoài ra, vào sáng Chủ nhật, Dân biểu Zoe Lofgren (D-CA) của Ủy ban 6/1 thừa nhận rằng Cipollone đã nói thêm thông tin về kế hoạch tuyên bố thiết quân luật của Trump để sẽ tịch thu các máy bỏ phiếu.---- Khi Tổng thống Biden thăm Trung Đông trong tuần này, Biden sẽ cam kết tài trợ 100 triệu USD cho các bệnh viện Palestine ở Đông Jerusalem, theo lời 5 quan chức Israel nói với Axios. Hai nguồn tin cho biết tổng thống đã yêu cầu Ả Rập Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cấp tiền phù hợp (match) với cam kết tài trợ, mà Axios mô tả là một nỗ lực nhằm thu hút các quốc gia làm việc cho vấn đề Israel-Palestine.Hôm thứ Bảy, UAE đã thông báo viện trợ 25 triệu đô la cho Bệnh viện Makassed Hospital ở Đông Jerusalem, nhưng hai quốc gia vùng Vịnh khác đã không đưa ra bất kỳ cam kết tài trợ nào cho Bạch Ốc. Hai quan chức Israel cho biết, chính quyền Biden cũng yêu cầu Israel tài trợ, nhưng nước này chưa trả lời yêu cầu. Trong chuyến đi, Biden có thể sẽ đến thăm bệnh viện Augusta Victoria.---- Phi Luật Tân: nhiếp ảnh đường phố về ván trượt.Video dài 1:14 phút:



https://youtu.be/IUmHfXCDUEA

.

.

---- Ian Hosang nói rằng y rất tiếc và muốn bồi thường đầy đủ. “Tôi đã làm rất sai. Tôi biết điều đó,” y nói với New York Times. Hosang, 63 tuổi, bị bắt vào tháng 5/2022 vì tội lừa đảo và các tội danh khác liên quan đến 76 tổ chức từ thiện giả mạo mà y thành lập từ năm 2014 đến năm 2020.

.

Theo Times, trường hợp của y làm dấy lên “mối lo ngại lớn về khả năng của IRS trong vai trò người gác cổng cho hệ thống từ thiện của Mỹ.” Sự thật cho thấy kế hoạch của Hosang đơn giản.

.

Y sử dụng những cái tên giả như “American Cancer Society of Michigan” (“Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ Michigan”) và “United Way of Ohio”, tất cả được liệt kê dưới cùng một hộp thư bưu điện chính xác trên Đảo Staten Island (New York City) và y bao gồm những người đã qua đời và những người tưởng tượng vào danh sách “giám đốc” của các tổ chức từ thiện giả mạo.

.

Tổ chức thật "American Cancer Society" đã phát hiện ra trò lừa đảo của Hosang, nhưng họ không nhận được sự trợ giúp nào từ IRS. Thay vào đó, IRS tiếp tục phê duyệt các đơn xin gian lận của anh ta, bao gồm 56 đơn từ năm 2019 đến năm 2020.

.

Trước kia, y đã bị kết án về tội gian lận liên bang cho một vụ lừa đảo cổ phiếu "pump-and-dump stock scam" vào những năm 1990.

.

---- Cảnh sát San Diego đã bắt 4 người đàn ông trong một vụ buôn ma túy nhiều kỷ lục, tịch thu hơn hai tấn rưỡi methamphetamine: một xe tải thương mại dài 20 feet (6 mét) đi qua biên giới Mỹ-Mexico ngay trước 5 giờ chiều thứ Năm. Cảnh sát đã nhìn thấy chiếc xe tải khi nó lái đến thị trấn National City, phía nam San Diego.

.

Khi chiếc xe tải dừng lại, 4 người đàn ông dỡ hàng chục thùng các-tông từ xe tải vào một chiếc xe van hiệu Dodge, theo lời công tố. Cảnh sát đã tới bắt những người đàn ông này, và khi khám xét các hộp, phát hiện 148 gói đựng chất gây nghiện methamphetamine.

.

Các quan chức cho biết, đã có hơn 5.000 pound ma túy được vận chuyển, tạo nên thứ được cho là một trong những vụ tịch thu ma túy methamphetamine lớn nhất trong lịch sử Quận San Diego.

.

---- Nước biển ở California khá lạnh, kể cả vào mùa hè và thường khiến du khách mất cảnh giác. Nguyên nhân nào gây ra hiện tượng này, và tại sao nhiệt độ nước ở Bờ Tây (California, Oregon...) lại khác nhiều so với đại dương tại một bãi biển ở Florida?

.

Các chuyên gia cho biết hai yếu tố chính làm lạnh nước biển ngay cả khi mặt trời chiếu sáng: Dòng hải lưu California lạnh giá, chảy về phía nam dọc theo bờ biển từ Vịnh Alaska và một khái niệm được gọi là “vùng dậy, dâng cao” (“upwelling”).

.

Các nhà khoa học thấy rằng không khí di chuyển xung quanh áp suất cao theo chiều kim đồng hồ, dẫn đến gió thổi từ bắc xuống nam ngoài khơi Bờ Tây nước Mỹ. Khi không khí chuyển động tiếp xúc với bề mặt Thái Bình Dương, nó kéo nước theo cùng một hướng. Điều đó đưa vùng nước lạnh giá của Alaska đi qua Washington, Oregon và sau đó là California trên đường đến Mexico.

.

Trong khi đó, hiện tượng "trào dâng cao" (upwelling) xảy ra khi gió đẩy lớp nước trên cùng của đại dương sang một bên - lớp nước ấm hơn khi hứng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời. Nước bị đẩy đi tạo ra một chân không cần được lấp đầy bởi một thứ gì đó, vì vậy nước lạnh hơn sẽ dâng từ sâu lên bề mặt.

.

Những cơn gió mạnh tương tự thúc đẩy Dòng chảy California (California Current) cũng góp phần vào việc nước trào dâng thường xuyên ở bờ biển ở California. Kết quả cuối cùng khá đơn giản: Nước ấm hơn ở bề mặt tiếp tục bị đổi thành nước lạnh từ bên dưới và điều đó có nghĩa là bạn sẽ lạnh run sau khi bơi xong và bước lên bờ biển California.

.

---- Trên khắp Hoa Kỳ, 83,38% tài xế có hồ sơ lái xe không bị giấy phạt nào trong năm 2022. Tai nạn vì lái xe phạm lỗi và bị phạt vì quá tốc độ là hai lỗi vi phạm phổ biến nhất mà người lái xe mắc phải trong khi lái xe, với 8,95% người lái xe Mỹ gây tai nạn vì lái xe phạm lỗi và 8,60% người lái xe Mỹ bị phạt vì quá tốc độ.

.

Nơi nào có người lái xe an toàn nhất? Khi nói đến lái xe tốt, Đông Bắc là an toàn nhất. Connecticut, New York, New Jersey và Vermont đều nằm trong số 10 bang lái xe tốt nhất trong cả nước và những bang khác cũng không bị bỏ lại quá xa. Ngay cả tiểu bang lái xe tồi tệ nhất trong khu vực, Massachusetts - nổi tiếng với những người lái xe thiếu cân nhắc, dễ nổi giận - thực sự có số lượng người lái xe trung bình có thành tích trong sạch.

.

---- Bernardo Moreno Arteaga chuyên ngành hóa học của Đại học Orange Coast College sẽ cùng hai người bạn đạp xe từ San Francisco đến Costa Mesa (tức là, đi dọc Bắc-Nam California) để quyên tiền cho Quỹ Bệnh viện CHOC Hospital Foundation vào mùa hè này. Cuộc hành trình sẽ bắt đầu vào ngày 10 tháng 8/2022 và kéo dài hơn 1.600 dặm trước khi kết thúc ở Costa Mesa vào ngày 29 tháng 8/2022.

.

Moreno Arteaga dự định dừng lại ở các nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi (foster homes) và các trường trung học dọc đường đi để chia sẻ kinh nghiệm với tư cách một vận động viên suốt đời. Moreno Arteaga đã chọn CHOC Hospital Foundation làm nơi nhận cho đợt gây quỹ này sau khi làm tình nguyện viên tại bệnh viện: "Trong thời gian làm tình nguyện viên tại bệnh viện, tôi đã rất sốc khi thấy số lượng trẻ em mắc bệnh phức tạp. Tôi tin rằng tất cả mọi người, bất kể chủng tộc hay tình trạng kinh tế xã hội, đều phải có cơ hội sống một cách trọn vẹn nhất."

.

Mùa hè này Moreno Arteaga đang làm việc với tư cách là nhà nghiên cứu y tế tại Viện Tim mạch (Cardiovascular Institute) tại Đại học Stanford. Anh sẽ trở lại OCC vào mùa thu này để tiếp tục việc học của mình, sau đó dự định chuyển tiếp vào một trường đại học hệ 4 năm và sau đó tiếp tục học trường y khoa. Anh có kế hoạch góp 100% số tiền mà anh quyên được cho Quỹ CHOC.

.

---- Các quan chức y tế công cộng ở California đang kêu gọi thận trọng và xem xét khả năng cưỡng bách mang khẩu trang trong nội thất vì COVID-19 gia tăng do các biến phụ Omicron BA.4 và BA.5 rất dễ lây lan, theo CBS News.

.

Trên toàn tiểu bang, 35 trong số 58 quận của California đã đạt đến ngưỡng COVID-19 “nguy cơ cao” của CDC là 10 ca nhập viện trên 100.000 cư dân. Hôm thứ Bảy, các quan chức y tế công cộng Los Angeles cho biết quận có khả năng sẽ chuyển sang danh mục đó vào ngày 14/7/2022.

.

Nếu Quận Los Angeles vẫn ở trong danh mục cao trong 14 ngày, quận sẽ yêu cầu cưỡng bách mang khẩu trang ở những nơi công cộng từ ngày 29/7/2022.

.

California đang dẫn đầu Hoa Kỳ với hơn 4.000 ca nhập viện, tăng 27% trong hai tuần qua, và báo cáo khoảng 36 người chết mỗi ngày, chỉ sau Florida với 43 người chết mỗi ngày. Riêng Quận Los Angeles đang báo cáo khoảng một nửa số ca tử vong hàng ngày ở California.

.

Số ca nhập viện vì bệnh liên quan đến COVID đã tăng 66% trong tháng qua ở Quận San Diego, với số ca nhập viện ICU mới cũng tăng 68%. Bản tin không nói gì về Quận Cam, nhưng Quận Cam nằm giữa quận Los Angeles và Quận San Diego, nghĩa là cũng bị rủi ro rất lớn.

.

---- Quỹ đầu tư chứng khoán lỗ nặng: VEIL lỗ hơn 20% từ đầu năm tới giờ. Theo Báo Người Lao Động. Với mức giảm mạnh trong thời gian vừa qua của VN-Index, không chỉ hàng loạt nhà đầu tư cá nhân bị "cháy" tài khoản mà ngay các quỹ đầu tư lớn cũng thua lỗ nặng. Theo đó, báo cáo tháng 6 vừa qua, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL) - Quỹ thuộc Dragon Capital tiếp tục ghi nhận mức giảm 6,7% giá trị tài sản ròng/chứng chỉ quỹ (NAV/shares). Nếu tính từ đầu năm thì quỹ VEIL đã lỗ hơn 20%. Như vậy, VEIL có 4 tháng lỗ trong 6 tháng qua.

.

---- Kêu gọi chặn cơn bão giá để giảm gánh nặng cho dân: xin giảm thuế, phí về xăng dầu. Theo Báo Pháp Luật. Thời gian gần đây, giá hàng loạt mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng mạnh, đè nặng lên người tiêu dùng, đồng thời khiến doanh nghiệp ngành lương thực, thực phẩm chịu áp lực lớn. Trò chuyện với Pháp Luật TP.HCM xung quanh vấn đề này, bà Lý Kim Chi, Chủ tịch Hội Lương thực, thực phẩm TP.HCM, nhấn mạnh: “Nhà nước cần khẩn trương giảm các loại thuế, phí liên quan đến xăng dầu để kiểm soát lạm phát”.

.

---- Cổ phiếu công nghệ Việt Nam đã ít nhưng lại hay mang về trái đắng: SSI, Vietnam Holding cùng nhiều quỹ lớn đều từng phải cắt lỗ. Bản tin CafeF. Nhiều ông lớn từng bỏ hàng trăm tỷ đồng đầu tư vào các cổ phiếu công nghệ tại Việt Nam nhưng lại nhận lại cái kết đắng, phải cắt lỗ sau hàng chục năm đầu tư. Như gần đây, Tập đoàn NTT Domoco – Tập đoàn viễn thông lớn đến từ Nhật Bản đã thoái toàn bộ vốn tại CTCP Truyền thông VMG (UpCOM: ABC), khoảng 5 triệu cổ phiếu và thu về 47,5 tỷ đồng. Trong khi đó, NTT Domoco đã mua cổ phần của ABC vào năm 2011 với số tiền khoảng 370 tỷ đồng (1,4 tỷ yên). Như vậy, sau 11 năm, NTT Domoco đã lỗ đến 322,5 tỷ đồng, tương đương mức lỗ 87%. Tuy trong thời gian đầu tư NTT Docomo cũng đã nhận về lượng đáng kể kể cổ tức, trong đó có khoản cổ tức đặc biệt 195% năm 2017 khi VMG Media lãi lớn từ bán cổ phần VNPT Epay, khoảng 100 tỷ đồng nhưng vẫn không thể bù đắp mức lỗ. Một cổ đông lớn nước ngoài khác của VMG Media là quỹ Maj Invest cũng đã thoái 4,77 triệu cổ phiếu trong đầu năm nay. Về tình hình kinh doanh, tính đến hết ngày 31/3/2022, ABC đang có số lỗ lũy kế lớn lên đến 714 tỷ đồng và hiện đang âm vốn chủ sở hữu là âm 222 tỷ đồng.

.

---- Hà Nội: Cúng Đền Bạch Mã

Video dài 2 phút:



https://youtu.be/NGhA1uBKZxI

.

.

---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ do dự về mua xe hơi điện vì lo thiếu chỗ sạc pin?

.

ĐÁP 1: Tới 61% nói thế. Phần lớn người Mỹ gần đây được khảo sát vào đầu năm nay bởi Consumer Reports đã xác định thiếu trạm sạc pin là rào cản chính đối với việc mua xe điện. Có tới 61% người trả lời khảo sát cho biết họ không hoàn toàn được thuyết phục để mua xe hơi điện bởi vì thiếu các trạm sạc pin cho xe - bao gồm cả chuyện thời gian và địa điểm sạc pin cho xe - đó là lý do ngăn họ mua hoặc thuê xe hơi điện.

.

Tăng cường cơ sở hạ tầng sạc pin xe hơi là ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Vào tháng 6/2022, chính phủ Biden đã đề ra khoản đầu tư 7,5 tỷ USD vào mạng lưới quốc gia xây lên 500.000 trạm sạc pin xe điện. Tuy nhiên, số lượng trạm sạc hiện tại ở Mỹ vẫn còn xa lý tưởng. Theo Bộ Năng lượng Hoa Kỳ, cho đến nay chỉ có hơn 56.000 trạm sạc xe điện công cộng ở Hoa Kỳ.

Chi tiết:

https://www.businessinsider.com/charging-logistics-top-barrier-to-electric-car-adoption-survey-2022-7

.

---- HỎI 2: Kêu gọi mang khẩu trang lần nữa?

.

ĐÁP 2: Đúng vậy, tăng lại rồi. Trên khắp Hoa Kỳ, hơn 100.000 trường hợp mắc mới đã được báo cáo mỗi ngày trong hai tuần qua, nhưng các chuyên gia cho rằng con số dương tính COVID-19 thực sự có thể cao hơn.

.

Dữ liệu mới từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cho thấy khoảng một phần ba dân số Hoa Kỳ hiện đang sống ở một quận có “mức cộng đồng COVID-19 cao”, có nghĩa là cơ quan này kêu gọi nên mang khẩu trang khi ở trong nhà phổ biến.

.

Nhiều quận khắp Hoa Kỳ kêu gọi như thế, bao gồm cả Thành phố New York, nơi từng là điểm nóng của đại dịch năm 2020. “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng bất cứ điều gì chúng tôi đưa ra đều có thể ngăn chặn nhiễm trùng, giảm thiểu số ca nhập viện và quan trọng nhất là hạn chế những người chết vì COVID,” Thị trưởng New York Eric Adams cho biết.

.

Đại học John Hopkins báo cáo các trường hợp COVID-19 mới tăng chậm, trong đó 108.000 trường hợp mới được báo cáo mỗi ngày trong hai tuần qua. Con số này tăng 6% so với hai tuần trước.

Chi tiết:

https://www.hoiabc.com/2022/07/10/covid-19-surges-health-officials-urge-people-wear-masks-again/

.

.