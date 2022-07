Đức đang buộc phải cung cấp hạn chế nước nóng theo đầu người, làm mờ đèn đường và đóng cửa các bể bơi vì khủng hoảng thiếu năng lượng.

.

- Ngoại trưởng Mỹ: Nga phong tỏa xuất cảng Ukraine đã làm Sri Lanka thiếu xăng, thiếu lương thực

- Ngoại trưởng Mỹ sẽ thăm Nhật Bản, dự tang lễ Abe Shinzo, và họp cấp cao với Nhật Bản

- Steve Bannon (cựu cố vấn chiến lược của Trump) muốn điều trần công khai trước Ủy ban Hạ viện 6/1

- Nam Phi: Ít nhất 14 người chết và 9 người bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt

- Ukraine: 44% trong 104 doanh nghiệp được khảo sát hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi qua năm

- Đức thiếu năng lượng, phải hạn chế nước nóng theo đầu người, làm mờ đèn đường và đóng cửa các bể bơi

- Putin sắp có thêm một đứa con gái: người tình 39 tuổi, cô Alina Kabaeva, đang có bầu và sẽ sinh 1 bé gái.

- Nga nã pháo vào chung cư ở thị trấn Chasiv Yar, làm 15 người chết và hơn 24 người bị mắc kẹt. Anh: quân Nga thêm những bước tiến nhỏ trên lãnh thổ quanh Popasna, Severodonetsk.

- Zelensky: sa thải các đại sứ của Ukraine tại Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Na Uy và Hungary. Zelensky cảm ơn Mỹ đã thông qua gói viện trợ 400 triệu USD mới cho Ukraine. Ukraine: đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga nhằm vào các làng Kochubeivka và Dementiivka ở phía bắc Kharkiv. Zelensky đã sa thải Hennady Lahuta, thống đốc của Kherson Oblast.

- Thủ tướng Croatia, Ngoại trưởng Ukraine: Putin mà thắng ở Ukraine, nhiều nước lớn sẽ làm như Putin

- Đức đặt hãng Na uy làm đạn dược dài hạn cho dàn phòng không Gepard Đức tặng Ukraine

- Triển lãm mỹ thuật quốc tế vì Ukraine.

- Sát thủ Yamagami bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe vì Abe thân với đạo Unification Church

- LHQ mặc niệm 30 giây tưởng nhớ Abe Shinzo. Sát thủ tính ra tay trước đó 1 ngày nhưng nơi đó an ninh kỹ hơn

- Một tướng 3 sao đã nghỉ hưu, chọc quê bà Jill Biden, bị ngưng hợp đồng cố vấn để bị điều tra

- nơi tốt nhất để người độc thân đến tìm tình yêu: 1. Wichita, KS; 2. Austin, TX; 3. Milwaukee, WI; 4. Denver, CO; 5. San Antonio, TX; 6. Houston, TX; 7. Dallas, TX; 8. Seattle, WA; 9. Washington DC; 10. Boston, MA.

- Năm 2022, trung bình 9,25% người lái xe trên khắp Hoa Kỳ có ít nhất một vụ tai nạn xe do lỗi của họ; Giá xe hơi mới là 47.148 đô la vào tháng 5/2022, tăng 13% so với 1 năm trước. Lái xe Volvo an toàn nhất.

- VN: Doanh nghiệp bất động sản kiệt sức.

- Hải sản bị ép giá, ngư dân thua lỗ.

- HỎI 1: Có phải Singapore ra mắt bia mới làm từ nước cống và nước tiểu? ĐÁP 1: Đúng thế, bia này tên là NEWBrew.

- HỎI 2: Có phải 59% các cụ cao niên trì hoãn nghỉ hưu? ĐÁP 2: Các cụ nói thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/7/2022) ---- Ít nhất 14 người đã chết và 9 người bị thương trong một vụ xả súng hàng loạt hôm Chủ nhật ở Nam Phi, theo tin cảnh sát quận thông báo. Vụ nổ súng xảy ra ngay sau nửa đêm theo giờ địa phương khi một nhóm vũ trang tấn công nổ súng trong một quán rượu ở thị trấn Soweto. Theo cảnh sát, động cơ của nhóm vẫn chưa rõ: "Cảnh sát đã mở hồ sơ điều tra vụ án 14 trường hợp sát nhân và 9 trường hợp mưu sát."

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Antony Blinken sẽ thăm Nhật Bản vào thứ Hai để bày tỏ lòng kính trọng đối với cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo hôm Chủ nhật: "Bộ trưởng Blinken sẽ tới Tokyo, Nhật Bản, để chia buồn với người dân Nhật Bản về cái chết của cựu Thủ tướng Abe Shinzo và gặp gỡ các quan chức cấp cao của Nhật Bản. Liên minh Mỹ-Nhật là nền tảng của hòa bình và ổn định ở Ấn Độ-Thái Bình Dương."

.

---- Steve Bannon (cựu cố vấn chiến lược của Trump) - người đã gạt bỏ trát đòi ra khai của Quốc hội và chuẩn bị để bị đưa ra xét xử về tội khinh thường hình sự - nói với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng ông sẵn sàng làm chứng, "lý tưởng nhất là tại một phiên điều trần công khai," theo một bức thư do CNN nhận được.

.

---- Theo tin Reuters vào cuối ngày thứ Bảy, quân Nga đã nã pháo vào một khu chung cư ở thị trấn Chasiv Yar trong khu vực Donetsk của Ukraine, làm 15 người chết và hơn 24 người bị mắc kẹt. “Chúng tôi đã ngồi đó cả đêm cho đến sáng nay,” một người dân nói với Reuters. Ukraine coi động thái này là "một cuộc tấn công khủng bố", trong khi Nga phủ nhận hành động này nhằm vào công dân. Vụ pháo kích diễn ra khi Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Donbas, nơi có Donetsk, trong nỗ lực chiếm miền đông Ukraine.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin tình báo cập nhật nói quân Nga có thể đã tiến hành thêm những bước tiến nhỏ trên lãnh thổ xung quanh Popasna, Severodonetsk, và quân đội Nga "tiếp tục tấn công khu vực Sloviansk của Donbas từ xung quanh Izium về phía bắc và gần Lysychansk về phía đông." Vào cuối tháng 6, người Nga được cho là đã chiếm hoàn toàn thành phố Severodonetsk, buộc quân đội Ukraine phải rút lui về các vị trí chuẩn bị sẵn sàng hơn.

.

---- Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết việc Nga hạn chế xuất cảng ngũ cốc của Ukraine có thể đã góp phần gây ra tình trạng hỗn loạn gần đây ở Sri Lanka do tình trạng thiếu lương thực và nhiên liệu trầm trọng. Blinken nói với các phóng viên ở Bangkok: “Chúng tôi đang thấy tác động của hành động xâm lược này của Nga đang diễn ra ở khắp mọi nơi." Ông kêu gọi Nga để khoảng 20 triệu tấn ngũ cốc rời khỏi Ukraine, nơi bị Nga xâm lược từ tháng Hai.

.

---- Một cuộc thăm dò cho thấy gần một nửa số doanh nghiệp Ukraine cho rằng giai đoạn gay gắt của cuộc chiến sẽ kết thúc vào mùa đông. Nghiên cứu được thực hiện bởi Gradus và được báo cáo bởi The Kyiv Independent, cho thấy 44% trong số 104 doanh nghiệp được khảo sát đang hy vọng cuộc chiến sẽ kết thúc trước khi qua năm. Tuy nhiên, hơn 1/3 cho rằng giai đoạn chiến đấu gay gắt sẽ tiếp tục vào năm 2023.

.

---- Đức đang buộc phải cung cấp hạn chế nước nóng theo đầu người, làm mờ đèn đường và đóng cửa các bể bơi vì khủng hoảng thiếu năng lượng. Đức đã bị ảnh hưởng bởi giá khí đốt tăng vọt sau khi Nga giảm nguồn cung sang Đức vào tháng trước. Kết quả là Đức đối mặt với cuộc khủng hoảng năng lượng tệ hại nhất kể từ năm 1973.

.



.

Hóa đơn tiêu dùng đã tăng trên khắp nước Đức, khiến hàng nghìn người rơi vào cảnh đói nghèo do tác động của cuộc chiến Nga-Ukraine. Giám đốc Liên đoàn các doanh nghiệp nhà ở Đức GdW là ông Axel Gedaschko nói: “Tình hình còn bi đát hơn nhiều. Ổn định xã hội của Đức đang bị đe dọa nghiêm trọng. "

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin sắp có thêm một đứa con gái: có tin người tình 39 tuổi, cô vận động viên thể dục nhịp điệu từng đoạt giải vàng Olympic Alina Kabaeva, đang có bầu và sẽ sinh 1 bé gái. Tin cô Kabaeva mang thai đã được tiết lộ bởi kênh General SVR Telegram, một tài khoản web được cập nhật bởi những người trong điện Kremlin.

.

---- Zelenskiy thông báo sa thải các đại sứ của Ukraine tại Đức, Ấn Độ, Cộng hòa Czech, Na Uy và Hungary và cho biết các ứng cử viên mới đang được sẵn sàng cho các vị trí này: "Việc luân chuyển này là một phần bình thường của thực tiễn ngoại giao."

.

Không rõ liệu các đại sứ ra đi có được chỉ định các vị trí mới hay không. Zelenskiy đã kêu gọi các nhà ngoại giao của mình tăng cường hỗ trợ quốc tế và viện trợ quân sự cho Ukraine khi nước này cố gắng chống lại cuộc xâm lược vào ngày 24 tháng 2 của Nga.

.

---- Zelenskyy đã cảm ơn Mỹ đã thông qua gói viện trợ 400 triệu USD mới cho Ukraine. Zelenskyy nói rằng gói viện trợ, bao gồm các hệ thống vũ khí chính xác cao, sẽ “cho phép chúng tôi thực hiện các bước chống khủng bố chính xác cần thiết để giảm số lượng các cuộc tấn công phi đạn của Nga vào người dân của chúng tôi”.

.

---- Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết “Quân đội Ukraine đã đẩy lùi cuộc tấn công của Nga nhằm vào các làng Kochubeivka và Dementiivka ở phía bắc Kharkiv. Các lực lượng Ukraine cũng đã đẩy lui một nhóm trinh sát của Nga đến gần các làng Male Vesele và Petrivka ở Kharkiv Oblast.”

.

---- Zelensky đã sa thải Hennady Lahuta, thống đốc của Kherson Oblast nơi bị Nga chiếm đóng, theo báo Kyiv Independent đưa tin. Dmytro Butriy, một thành viên của cơ quan lập pháp Kherson Oblast từ đảng Người tôi tớ của Zelenskyy, được bổ nhiệm làm quyền thống đốc.

.

---- Thủ tướng Croatia Andrej Plenkovic và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định rằng thế giới dân chủ đang bị đe dọa khi họ phát biểu tại Diễn đàn Dubrovnik. Kuleba nói: “Nếu Putin thành công ở Ukraine, nơi mà tôi hy vọng Putin sẽ thua trận, Putin chắc chắn sẽ tiến xa hơn và không chỉ Putin mà tất cả các thế lực độc hại khác trên thế giới đều nghĩ rằng việc thay đổi luật lệ hoặc biên giới bằng vũ lực là có thể chấp nhận được hoặc ít nhất, chẳng ai làm gì được kẻ xâm lăng."

.

“Ngày nay, người Ukraine đang chiến đấu, liều lĩnh và hy sinh mạng sống của mình để duy trì một quốc gia độc lập dựa trên các giá trị châu Âu, dân chủ, tự do, tôn trọng nhân quyền, bình đẳng và pháp quyền. Nhưng chúng tôi chiến đấu không chỉ vì tương lai tự do, hòa bình và dân chủ của Ukraine, chúng tôi chiến đấu cho cả châu Âu nói chung ”.

.

---- Tạp chí Der Spiegel dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức cho biết, chính phủ Đức đã đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược dài hạn cho các hệ thống phòng không Gepard mà Đức đã hứa với Ukraine. Văn phòng của Thủ tướng Đức Olaf Scholz, cùng với Bộ Quốc phòng Đức, đã tìm thấy một nhà sản xuất ở Na Uy có thể sản xuất nhiều đạn hơn cho hệ thống phòng không.

.

Loại đạn bổ sung từ nhà sản xuất Na Uy sẽ được thử nghiệm vào đầu tuần tới tại trường bắn Bundeswehr ở Putlos thuộc tỉnh Schleswig-Holstein, Der Spiegel đưa tin thêm. Việc chuyển giao các hệ thống phòng không Gepard, nhằm giúp Ukraine bảo vệ các cơ sở hạ tầng quan trọng, sẽ bắt đầu chuyển giao tới vào tháng 7/2022.

.

---- Triển lãm mỹ thuật quốc tế vì Ukraine.

Video dài 2:35 phút:



https://youtu.be/SlgCEAcYG7s

.

---- Với việc truyền thông Nhật Bản từ chối đưa tin chi tiết chính về động cơ bị cáo buộc là sát thủ Tetsuya Yamagami bắn cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người dân Nhật Bản đang sử dụng mạng xã hội để lấp đầy khoảng trống thông tin.

.

Jeffrey Hall, giảng viên đặc biệt về nghiên cứu Nhật Bản tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Kanda của Nhật Bản, nói rằng ngày càng có nhiều đồn đoán trực tuyến rằng nhóm tôn giáo được đề cập là Giáo hội Thống nhất (Unification Church), hiện được chính thức gọi là Liên đoàn Gia đình vì Hòa bình và Thống nhất Thế giới (Family Federation for World Peace and Unification) do Giáo chủ Sun Myung Moon thành lập, có các thành viên được gọi thông tục là "Moonies."

.

“Xã hội Nhật Bản nhìn chung nghi ngờ đối với các nhóm tôn giáo mới hơn, từ 'sùng bái ’sẽ được sử dụng khá thường xuyên,” Hall nói với báo The Globe and Mail.

.

Hôm thứ Bảy, truyền thông Nhật Bản lần đầu tiên đưa tin rằng nghi phạm nói, "Tôi nhắm mục tiêu Abe vì Abe thân thiện với Giáo hội Thống nhất."

.

---- Các Đại biểu tham dự cuộc họp hôm Thứ Sáu của Hội đồng Bảo an LHQ đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo. Ông qua đời sau khi bị bắn khi đang diễn thuyết vận động bầu cử. Mở đầu phiên thảo luận hôm thứ Sáu, Đại sứ Brazil tại LHQ Ronaldo Costa Filho, người chủ trì phiên họp, bày tỏ “cảm xúc đau buồn và sốc trước vụ ám sát vô nghĩa” và gửi “lời chia buồn và cảm thông sâu sắc nhất” tới gia đình ông Abe cũng như chính phủ và người dân Nhật Bản. Các đại sứ và đại biểu khác đứng mặc niệm trong khoảng 30 giây.

.

Tin NHK cho biết sát thủ -- Yamagami Tetsuya, 41 tuổi --- trong vụ bắn cựu Thủ tướng Abe Shinzo khai đã tới địa điểm vận động tranh cử tại thành phố Okayama ở miền Tây trước đó một ngày, thế nhưng đã từ bỏ kế hoạch tấn công khi đó vì nơi này thực hiện thủ tục an ninh khi vào cửa.

.

---- Một tướng ba sao của Quân đội Hoa Kỳ, người đã ký hợp đồng làm cố vấn cho quân đội sau khi nghỉ hưu đã bị đình chỉ hợp đồng với Quân đội và hiện đang bị điều tra vì một dòng tweet chọc quê Đệ nhất phu nhân Jill Biden. Trung tướng đã nghỉ hưu Gary Volesky, người trước đây từng là người phát ngôn chính của Lục quân, đã chọc quê bà Biden trên Twitter sau khi bà bình luận về việc Tòa án Tối cao bỏ án lệ Roe v. Wade (về phá thai).

.

Sau khi đệ nhất phu nhân tweet: "Trong gần 50 năm, phụ nữ có quyền tự quyết định về cơ thể của mình. Hôm nay, quyền đó đã bị đánh cắp khỏi chúng tôi", Volesky trả lời trong một bài đăng chế nhạo, "Rất vui khi thấy rằng bà bây giờ mới biết phụ nữ là thế nào", liên quan đến câu hỏi của Thẩm phán Tòa án Tối cao Ketanji Brown Jackson (tân nhiệm) trong phiên điều trần xác nhận trước Thượng viện của bà bởi những người bảo thủ phản đối việc Joe Biden bổ nhiệm bà Jackson.

.

Theo bản tin, Volesky đã đồng ý với một hợp đồng sau khi ông nghỉ hưu vào năm 2020, yêu cầu ông phải tư vấn cho các sĩ quan tại ngũ với mức 92 đô la/giờ - nhưng hợp đồng hiện đang bị treo.

.

Được cảnh báo về dòng tweet này, Trung tướng Theodore Martin của Combined Arms Center đã ngưng thỏa thuận của Volesky trong khi điều tra về việc liệu Volesky có vi phạm các quy tắc đối với các sĩ quan đã nghỉ hưu hay không.

.

Theo báo Axios, đây không phải là lần đầu tiên Tướng Volesky đã nghỉ hưu chọc quê một phụ nữ trên Twitter. Volesky đã trả lời một tweet từ Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) khi bà Cheney thông báo rằng bà sẽ có mặt trong Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/1 và rằng 'lời thề trung thành với Hiến pháp phải trên cả chính trị đảng phái' --- lúc đó Tướng nghỉ hưu Volesky viết: "Đây là chính trị đảng phái cả."

.

---- Bạn đang độc thân, sống ở California và đang tìm kiếm tình yêu? Nhầm chỗ rồi. Bạn nên chuyển ra khỏi tiểu bang để tìm tri kỷ của mình. Một nghiên cứu mới của công ty thị trường bất động sản Zillow công bố hôm thứ Sáu cho thấy những thành phố nào của Hoa Kỳ có tỷ lệ người độc thân cao nhất trong khu vực của họ. Không thị trấn nào từ California vào được danh sách đông người độc thân.

.

Theo Trung tâm Nghiên cứu Pew, vào năm 2019, khoảng 4/10 hoặc 38% người trưởng thành ở Hoa Kỳ (từ 25 đến 54 tuổi) độc thân, có nghĩa là không kết hôn hoặc sống chung với bạn đời. Con số này đã tăng từ 29% vào năm 1990.

.

Với số lượng người độc thân ngày càng tăng trên toàn quốc, Zillow đã xếp hạng những điểm đến hàng đầu trong nước để gặp gỡ những người cũng đang sống độc thân. Nghiên cứu này xếp hạng 100 thành phố lớn nhất dựa trên các yếu tố như mật độ người độc thân trong một khu vực, danh sách cho thuê căn hộ có sẵn và khả năng chi trả giá thuê căn hộ cho người độc thân.

.

Dựa trên những yếu tố đó, Zillow đã tổng hợp một danh sách top 10. Wichita, Kansas chiếm vị trí đầu danh sách, và 4 trong số 10 thành phố hàng đầu nằm ở Texas.

.

Và nhóm 10 đô thị tốt nhất để người độc thân tìm đến vì tình yêu, theo Zillow: 1. Wichita, KS; 2. Austin, TX; 3. Milwaukee, WI; 4. Denver, CO; 5. San Antonio, TX; 6. Houston, TX; 7. Dallas, TX; 8. Seattle, WA; 9. Washington DC; 10. Boston, MA.

.

---- Nhóm nghiên cứu tại Insurify đã khảo sát hơn 4,6 triệu đơn đăng bộ bảo hiểm xe hơi để xem xét các tai nạn xe trong năm 2022.

.

Trung bình quốc gia: Vào năm 2022, trung bình 9,25% người lái xe trên khắp Hoa Kỳ có ít nhất một vụ tai nạn xe do lỗi của họ được ghi nhận.

.

Giá trung bình của một chiếc xe hơi mới là 47.148 đô la vào tháng 5/2022, tăng 13% so với chỉ một năm trước, theo Kelley Blue Book.

.

Thương hiệu xe nào có thống kê an toàn nhất? Người lái xe Volvo gây ra ít tai nạn nhất trong số những người lái xe trên đường. Thương hiệu này được biết đến với việc tạo ra những chiếc xe chắc chắn, an toàn và người lái xe biết cách tự xử lý sau tay lái. Chỉ 5,81% người lái xe Volvo bị tai nạn do lỗi được ghi nhận, thấp hơn 37% so với tỷ lệ trung bình trên toàn quốc.

.

---- Doanh nghiệp bất động sản kiệt sức. Theo Báo Người Lao Động. Nhiều khó khăn, trong đó khó khăn về nguồn vốn, đang dẫn đến nguy cơ hàng loạt doanh nghiệp bất động sản đang phải "thở ôxy dòng cao". Với thực trạng huy động nguồn vốn ngày càng khó khăn, từ vay ngân hàng thông qua dự án đến huy động trái phiếu, huy động từ khách hàng và cả kênh chứng khoán thì chắc chắn thời gian tới nhiều doanh nghiệp (DN) trong lĩnh vực bất động sản (BĐS) đuối sức. Hệ lụy rất khó lường.

.

---- Hải sản bị ép giá, ngư dân thua lỗ. Theo Báo Nghệ An. Một "nghịch lý" đang diễn ra là trong khi giá nhiên liệu tăng hơn gấp đôi chỉ trong 6 tháng thì giá hải sản sau đánh bắt lại không tăng, thậm chí có những loại giảm một nửa giá. Đây là nguyên nhân khiến ngư dân Nghệ An càng đi càng lỗ. Báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng khẳng định, giá xăng, dầu liên tục tăng cao, tăng trên 70%, giá cả vật tư, thiết bị phục vụ khai thác hải sản đều tăng (đá lạnh, lương thực, thực phẩm, ngư lưới cụ, nhân công), nhưng giá bán hải sản trong những tháng đầu năm 2022 không tăng đã gây khó khăn cho hoạt động đánh bắt thủy sản, nhiều tàu cá nằm bờ.

.

---- Du khách tới VN nghiên cứu sử.

Video dài 3:43 phút:



https://youtu.be/FyYoUHS-f-M

.

---- HỎI 1: Có phải Singapore ra mắt bia mới làm từ nước cống và nước tiểu?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, bia này tên là NEWBrew, tuy là màu vàng nhưng nước đã lọc sạch. Cơ quan cấp nước quốc gia của Singapore, PUB, đã hợp tác với nhà máy bia thủ công địa phương từng đoạt giải thưởng Brewerkz để ra mắt NEWBrew, một loại bia vàng được làm từ nước thải tái chế. Được ra mắt lần đầu tại một hội nghị về nước vào năm 2018, thức uống này cuối cùng đã được bán trong các siêu thị và cửa hàng Brewerkz từ tháng 4/2022.

.

NEWBrew được làm từ NEWater, thương hiệu “nước tái chế siêu sạch, chất lượng cao” của quốc gia này. Nó được thực hiện bằng cách khử trùng nước thải bằng tia cực tím và cho chất lỏng đi qua các màng tiên tiến để loại bỏ các hạt ô nhiễm. Ban đầu được giới thiệu như một phương tiện để hỗ trợ nguồn cung cấp nước của Singapore chống lại thời tiết khô hạn và đưa đất nước theo hướng bền vững về nước, giờ đây, quy trình này đóng một phần gây tranh cãi hơn. Trên thực tế, bản thân PUB cho biết loại bia này là một phần trong nỗ lực giáo dục người dân Singapore về tầm quan trọng của việc tái chế và sử dụng nước bền vững.

Chi tiết:

https://screenshot-media.com/the-future/food/singapore-sewer-beer/

.

---- HỎI 2: Có phải 59% các cụ cao niên trì hoãn nghỉ hưu?

.

ĐÁP 2: Các cụ nói thế. Một cuộc khảo sát đang diễn ra về những người đã về hưu và sắp nghỉ hưu của Hoa Kỳ cho thấy có nhiều ý kiến về những câu hỏi cơ bản này và quan điểm thay đổi nhanh chóng về việc nghỉ hưu sẽ như thế nào trong tương lai.

.

Tháng 7/2021 có khoảng 1/3 trong số 11.000 người Mỹ lớn tuổi được cố vấn tài chính Edward Jones và nhà tư vấn Age Wave khảo sát từ năm 2019 cho biết họ dự kiến sẽ trì hoãn kế hoạch nghỉ hưu. Nhưng khi được hỏi vào đầu năm 2022, con số đó đã tăng lên 59%, với những người được hỏi nói rằng họ mong đợi sẽ làm việc theo một cách nào đó trong những năm tháng vàng son của mình, hoặc toàn thời gian, bán thời gian hoặc lơ lửng giữa công việc và giải trí.

.

Những người được hỏi cũng không đồng ý về việc nghỉ hưu là gì. Một số nghĩ rằng nó bắt đầu ở một độ tuổi cụ thể; những người khác, khi họ rời bỏ công việc chính của mình hoặc bắt đầu nhận lương hưu. Vẫn còn những người khác cho rằng mốc quan trọng của việc nghỉ hưu là khi họ đạt được sự độc lập về tài chính.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2022/07/09/economic-fears-further-retirees-pandemic-era-plans-to-keep-working.html

.

.