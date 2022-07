VN cấm chiếu phim Hàn quốc “Ngoài vòng pháp luật 2” vì SG trong phim trở thành hang ổ hình sự Hàn quốc.

- Biden cấp 1 tỷ đô la cho 85 phi trường trên khắp Hoa Kỳ để cải thiện các cổng đến/đi của các phi trường

- Thủ Tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức. Boris Johnson hứa với Zelensky: Thủ Tướng Anh kế nhiệm sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Nga hài lòng: hy vọng thay Thủ tướng Anh Boris Johnson sẽ là người chuyên nghiệp hơn.

- Tình báo Anh, Mỹ tố cáo gián điệp TQ đang do thám kinh tế, trộm bí mật kỹ thuật của các nước.

- TQ: Mỹ là đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và phát triển toàn cầu, Mỹ phải giữ cam kết với TQ

- Thủ tướng Lý Khắc Cường: kinh tế TQ phục hồi nhưng còn bất ổn sau khi nhiều hãng tê liệt vì phong tỏa.

- Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner ra tòa Nga, nhận tội nhập lậu ma túy vào Nga. Nga: khó đổi tù nhân (như cô Griner) với Mỹ vì Mỹ cố tình phủ nhận phán lệnh tòa án ở các nước khác.

- Nga: phi đạn Nga đã giết "một số binh sĩ Ukraine" tới treo cờ Ukraine trên Đảo Rắn. Odessa: phi đạn Nga cũng bắn cháy kho 35 tấn ngũ cốc Ukraine.

- Phi đạn Nga bắn sụp tan tành Đại học Sư phạm Quốc gia ở Kharkiv. Ukraine: đã chặn quân Nga ở phía bắc khu Donetsk, Nga đang bắn phá nhiều thị trấn của Ukraine bằng vũ khí hạng nặng để quân bộ chiến Nga áp sát Sloviansk. Thủ tướng Ireland thăm Kyiv: Nga xâm lược Ukraine là tội man rợ, sẽ bị truy cứu tội ác chiến tranh. Zelensky: đại pháo phương Tây mà Ukraine đang xài đã bắn chính xác các kho quân sự Nga.

- Putin cho tuyển mộ tù nhân Nga đi tác chiến ở Ukraine: có lương, có tử tuất, nếu sống sót sẽ về đời tự do.

- Pat Cipollone (luật sư Bạch Ốc của Trump) sẽ ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bâo loạn 6/1

- Trump chỉ thị IRS kiểm toán thuế 2 cựu Giám đốc FBI (James Comey và Andrew McCabe) để trả thù?

- Biện lý quận Fulton: có thể sẽ triệu tập Trump ra thẩm vấn trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt

- Colorado: 2 mẹ con chủ nhà quàn thú tội bán bất hợp pháp cơ phận cơ thể, bán xác lẽ ra phải thiêu

- Elon Musk công nhận 2 đứa con bí mật dan díu với tình nhân, bây giờ chính thức ít nhất là 9 đứa con.

- Maryland: người được ghép tim đầu tiên từ tim heo đã chết 2 tháng sau đó vì suy tim

- Canada quăng bỏ 13,6 triệu liều vaccine hiệu Oxford-AstraZeneca vì tặng không nước nào nhận

- Houston: nhà mobile home bị nấm, gây bệnh, bà mẹ gốc Việt dẫn 3 con di tản vô nhà trú ẩn.

- Doanh nghiệp vận tải “gồng mình” trước bão giá xăng dầu.Nhièu ngàn lái xe bỏ nghề.

- Ngành xây dựng VN báo động đỏ: Giá xi măng tăng ào ạt, tạo áp lực đè nặng

- Thăm nhà thờ chính tòa Hà Nội.

- HỎI 1: Đa số dân Mỹ không tin Kinh Thánh là lời Thượng Đế? ĐÁP 1: Chỉ còn 20% dân Mỹ hiện nói rằng Kinh thánh là lời của Chúa.

- HỎI 2: Thống đốc California ứng cử Tổng Thống 2024 sẽ thắng tất cả Cộng Hòa? ĐÁP 2: Thăm dò nói thế.

QUẬN CAM (VB-7/7/2022) ---- Sau khi bị chính đảng của mình buộc phải từ chức vì những cú xì căng đan, Thủ Tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức hôm thứ Năm. “Tôi rất buồn khi phải từ bỏ công việc tốt nhất trên thế giới,” Johnson nói, “Nhưng chúng đã đến lúc tan vỡ.” Johnson cũng tuyên bố sẽ tiếp tục làm lãnh đạo đảng Bảo thủ cho đến khi có một nhà lãnh đạo mới, với thời gian biểu cho cuộc bầu cử lãnh đạo tiếp theo sẽ được công bố vào tuần tới.

Trong những tháng gần đây, Thủ tướng đã phải đối mặt với hàng loạt chỉ trích từ mọi phía về hành vi của ông và chính phủ của ông, bao gồm cả các bữa tiệc bất hợp pháp trong khi Anh quốc phong tỏa chống dịch, cũng như sử dụng tiền của nhà tài trợ một cách không thích hợp để tân trang lại ngôi nhà ở Downing Street của ông và thúc giục các nhà lập pháp hãy bảo vệ một viên chức "phe ta" đã vi phạm các quy tắc vận động hành lang.

---- Thủ tướng Anh sắp ra đi Boris Johnson đã nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Năm, nói với Zelensky rằng ông là một "anh hùng" và "mọi người đều yêu quý bạn." Johnson đã trấn an Zelensky rằng Anh sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine ngay cả sau khi một thủ tướng mới lên nắm quyền, và sẽ tiếp tục làm việc để chấm dứt phong tỏa ngũ cốc trong những tuần tới.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Năm nói Nga hy vọng rằng một nhóm chỉ huy "chuyên nghiệp hơn" sẽ kế nhiệm chính phủ của Thủ tướng Anh Boris Johnson sắp ra đi. Anh có "một hệ thống chính trị rất phức tạp" và "một người không có sự ủng hộ của công chúng nào cả cũng có thể lãnh đạo chính phủ" ở đó, theo lời Peskov. "Ông Johnson ... không thích chúng tôi lắm. Chúng tôi cũng không thích ông ta."

---- Chính quyền Biden sẽ cấp gần 1 tỷ đô la cho 85 phi trường trên khắp đất nước để cải thiện các cổng (terminals) đến và đi của các phi trường, Bạch Ốc thông báo hôm thứ Năm. Nguồn vốn đến từ Luật Cơ sở hạ tầng lưỡng đảng, bao gồm tổng thể 5 tỷ đô la cho các dự án các cổng này.

---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm thứ Năm cho biết Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và phát triển toàn cầu sau khi các cơ quan an ninh của Mỹ và Anh tố cáo TQ về tội gián điệp công nghiệp hôm thứ Tư. Phát biểu về cuộc gặp giữa Ngoại trưởng TQ Vương Nghị và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Zhao nhấn mạnh rằng Mỹ nên tôn trọng các cam kết mà họ đã đưa ra với TQ (kể cả, ám chỉ chính sách "một Trung Hoa").

---- Thủ tướng TQ Lý Khắc Cường nói hôm thứ Năm rằng kinh tế TQ đang phục hồi, nhưng nền tảng cho quá trình đó hiện chưa ổn định, cần phải làm việc nặng nhọc hơn để ổn định kinh tế, cũng như phải thúc đẩy nhiệt tình của các quan chức cả nước. Lý nói TQ cũng có kế hoạch cải thiện tình hình kinh doanh tổng thể, bao gồm mở cửa nền kinh tế với thế giới, đồng thời thừa nhận tầm quan trọng của các khu vực Thượng Hải, Quảng Đông, Phúc Kiến, Giang Tô và Chiết Giang vì chúng chiếm hơn một phần ba nền kinh tế Trung Quốc. Trong đó nhiều nơi phong tỏa mấy tháng qua, làm kinh tế khựng lại.

---- Nga cho biết hôm thứ Năm rằng phi đạn Nga đã giết "một số binh sĩ Ukraine", những người đã tới treo cờ Ukraine trên Đảo Rắn. Sau khi quân Nga từ bỏ Đảo Rắn, cách cảng Odessa của Ukraine 140 km về phía nam, lính Ukraine đã tới cắm cờ Ukraine trên hòn đảo nhỏ này.

Nga cho biết các cuộc không kích đã được tiến hành ngay sau khi lá cờ Ukraine được kéo lên và "nhiều quân nhân Ukraine đã bị hạ sát" và "những người sống sót chạy trốn về hướng làng Primorskoye, vùng Odessa." Trong khi đó, phát ngôn viên khu vực Odessa Serhiy Bratchuk nói rằng 35 tấn ngũ cốc cũng đã bị phá hủy trong vụ phi đạn Nga tấn công.

---- Ngôi sao bóng rổ Mỹ Brittney Griner đã nhận tội trong ngày thứ hai xét xử với cáo buộc nhập lậu ma túy vào Nga, theo lời luật sư của Griner xác nhận với CNN hôm thứ Năm. Thông tấn nhà nước Nga RIA Novosti đưa tin, trong khi Griner nhận tội, cô nói rằng cô không có ý định phạm tội, chỉ vì vội vàng mang đồ đạc ra phi trường mà không xem kỹ. Phiên điều trần tại tòa án Khimki của Moscow đã kết thúc. Griner rời phòng xử án mà không đưa ra bất kỳ bình luận nào với báo giới. Phiên điều trần tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 14/7/2022. Griner phải đối mặt với án tù 10 năm.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cho biết hôm thứ Năm "rất khó" để tổ chức các cuộc đàm phán thực chất với Hoa Kỳ về việc trao đổi tù nhân có thể có của ngôi sao WNBA Brittney Griner: “Sự kiên trì mà chính quyền Mỹ… gọi những người bị chúng tôi kết án bằng các bài báo nghiêm trọng, và gọi là 'những người bị bắt giữ' (ám chỉ: không phải kẻ phạm tội), phản ánh việc Mỹ không muốn nhìn nhận thế giới xung quanh chúng ta một cách đầy đủ."

Ryabkov nói thêm, Mỹ đang cố gắng làm ra vẻ “như thể hệ thống luật pháp chỉ hoạt động ở Hoa Kỳ” trong khi cố tình phủ nhận kết quả của một “quy trình xét xử bình thường” ở các nước khác. “Trong bối cảnh đó, rất khó để thảo luận thực chất về trao đổi..." Báo chí Mỹ nêu giả thuyết rằng cô Griner sẽ được Biden cứu bằng cách trao đổi với Nga để đưa tù nhân Viktor Bout (đang lãnh án 25 năm ở Mỹ) về tội buôn vũ khí giúp khủng bố quốc tế.

---- Tổng Thống Zelenskyy đã nói rằng pháo binh phương Tây mà Ukraine nhận được "cuối cùng ... đã bắt đầu hoạt động rất mạnh mẽ. Độ chính xác của nó là chính xác khi cần thiết. Quân Ukraine đã bắn pháo thành công vào các kho và những điểm khác quan trọng đối với hậu cần của quân chiếm đóng.”

Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết ông đã nói chuyện hôm thứ Tư với những người đồng cấp Đức và Mỹ, nơi ông cho biết tầm quan trọng của việc tiếp tục viện trợ quân sự đã được thảo luận.

---- Thủ tướng Ireland đã nói rằng Nga xâm lược Ukraine là một hành động vi phạm hoàn toàn luật pháp quốc tế và sẽ không có "nơi ẩn náu" cho những kẻ phạm tội ác chiến tranh. Martin nói trong chuyến thăm Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ở Kyiv: “Việc sử dụng khủng bố để chống lại và cố tình nhắm mục tiêu vào các nhóm dân thường là tội ác chiến tranh. Những người chịu trách nhiệm, những người thực hiện những hành động này và những người chỉ đạo chúng sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.”

Zelenskyy cho biết ông đã thảo luận với Martin về việc chuẩn bị gói trừng phạt thứ bảy chống lại Nga, cũng như phản ứng chung đối với các vấn đề do chiến tranh tạo ra. Martin cũng đã đến thăm một số thành phố ở vùng Kyiv, chẳng hạn như Bucha và Borodyanka, những nơi bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga. Ông nói rằng người dân Ireland đã vô cùng xúc động trước những đau khổ của người dân Ukraine, nói thêm rằng “mỗi thị trấn và thành phố của Ireland là một biển xanh vàng [cờ Ukraine].”

---- Thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, đang phải hứng chịu các cuộc pháo kích tầm xa hơn của Nga "liên tục", theo lời thị trưởng Ihor Terekhov: “Nga đang cố gắng làm mất tinh thần của Kharkiv nhưng sẽ không đi đến đâu. Quân Ukraine đã đẩy lùi lực lượng thiết giáp của Nga khỏi Kharkiv ngay từ đầu trong cuộc chiến, và còn khoảng 1 triệu cư dân vẫn ở đó."

Zelenskyy cho biết Đại học Sư phạm Quốc gia ở Kharkiv đã bị phá hủy bởi một cuộc tấn công phi đạn của Nga hôm thứ Tư, "tòa nhà chính, giảng đường, bảo tàng đại học, thư viện khoa học đã sụp". Thống đốc Dnipropetrovsk ở phía nam Kharkiv cũng cho biết khu vực đó đã bị tàn phá bởi tên lửa và pháo kích.

---- Ukraine cho đến nay đã ngăn chặn bất kỳ cuộc tiến công lớn nào của Nga vào phía bắc khu vực Donetsk, nhưng áp lực đang gia tăng với các cuộc pháo kích lớn vào thành phố Sloviansk và các khu vực dân cư lân cận. Trong bản tin tối ngày thứ Tư, quân Ukraine cho rằng quân Nga đang tăng sức ép lên quân phòng thủ Ukraine dọc theo sườn phía bắc của tỉnh Donetsk. Nga đang bắn phá một số thị trấn của Ukraine bằng vũ khí hạng nặng để cho phép quân bộ chiến Nga tiến về phía nam vào khu vực và áp sát Sloviansk.

.

Ukraine cũng nói, quân Nga muốn chiếm 2 thị trấn trên đường tới thành phố Kramatorsk, phía nam Sloviansk, và cũng đang cố gắng giành quyền kiểm soát đường cao tốc chính nối các tỉnh Luhansk và Donetsk.

---- Vì quân đội Nga thiếu nhân sự do thương vong, và với tình hình Vladimir Putin miễn cưỡng tuyên bố "hoạt động quân sự đặc biệt" thay vì là một cuộc chiến (nếu tuyên chiến, sẽ cho phép động viên nam giới trong độ tuổi chiến đấu), báo Telegraph đưa tin tù nhân Nga đang được tuyển mộ để tham chiến ở Ukraine.

.

Thân nhân của các tù nhân tại hai nhà tù ở khu vực St.Petersburg đã nói với các hãng tin Nga rằng các nhà tuyển dụng từ nhà thầu quân sự của Tập đoàn Wagner đã đề nghị các tù nhân tham chiến sẽ có lương khoảng 3.000 đô/tháng — và sẽ tự do nếu họ sống sót trong 6 tháng.

Người thân cho biết các tù nhân được thông báo là "tình nguyện viên" sẽ được đưa đến Ukraine, nhưng giấy tờ cho thấy họ trên nguyên tắc bị đưa đến một nhà tù khác. Họ được thông báo rằng không phải ai cũng sẽ sống sót trở về, nhưng gia đình của những người tử trận sẽ nhận được khoảng 80.000 USD, theo các người thân cho biết.

---- Cục Điều tra Liên bang Hoa Kỳ (FBI) và Sở an ninh Anh quốc (MI5) hôm thứ Tư đã cáo buộc gián điệp Trung Quốc đang do thám các lĩnh vực kinh tế của các nước. Tại một sự kiện ở London, Giám đốc FBI Christopher Wray tuyên bố rằng "chính phủ TQ gây ra mối đe dọa thậm chí còn nghiêm trọng hơn đối với các doanh nghiệp phương Tây so với những gì mà nhiều doanh nhân sành sỏi nhận ra". Wray nhấn mạnh thêm rằng TQ đang sử dụng "mọi công cụ" trong nỗ lực đánh cắp công nghệ phương Tây và giành ưu thế trên thị trường toàn cầu.

Người đồng cấp của ông, Giám đốc MI5 Ken McCallum, bảo đảm rằng các quốc gia "không khóc như sói" (ám chỉ: Mỹ, Anh không vu khống) và rằng mối đe dọa là có thật, mặc dù nó "có thể cảm thấy trừu tượng."

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bâo loạn 6/1 sẽ tiếp tục các phiên điều trần vào thứ Ba tuần tới và mặc dù công chúng sẽ không nghe luật sư Bạch Ốc của cựu Tổng thống Trump, Báo New York Times viết rằng Ủy ban sẽ nghe luật sư này điều trần riêng (kín) vào thứ Sáu 8/7/2022.

LS Pat Cipollone đồng ý ngồi trả lời "một cuộc phỏng vấn được chép lại, và được quay video." Ủy Ban từ lâu đã tìm kiếm sự hợp tác của Cipollone và đã gửi trát đòi Cipollone. Bản thân Cipollone có mặt ở Cánh Tây trong Bạch Ốc vào ngày 6 tháng 1/2021 và được kể là đã chống lại những nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020 trong các cuộc họp diễn ra trong những tuần sau cuộc bầu cử.

Báo Axios viết rằng phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson đã làm chứng trước ủy ban rằng Cipollone đã cảnh báo trước về cuộc bạo động rằng Trump và các phụ tá của ông có thể bị buộc tội về "mọi tội ác có thể tưởng tượng được" nếu Trump tham gia cùng với những người biểu tình tại Điện Capitol. Cô cũng kể rằng vào ngày 6 tháng 1, Cipollone nói với Chánh văn phòng Bạch Ốc lúc bấy giờ là Mark Meadows, "Mark, chúng ta cần phải làm gì đó nhiều hơn nữa... họ đang kêu gọi treo cổ phó tổng thống." Khi Meadows trả lời rằng Tổng thống Trump cho rằng Pence xứng đáng bị treo cổ, Hutchinson nói Cipollone đã nói một điều gì đó kiểu như "điều này thật điên khùng [chửi thề], chúng ta cần phải làm điều gì đó nhiều hơn nữa."

Tuy nhiên, AP dè dặt: "Trong khi cuộc phỏng vấn của Cipollone với ủy ban có thể chứng minh là một bước đột phá, vẫn chưa rõ liệu Cipollone có cố gắng hạn chế những gì Cipollone sẵn sàng nói hay không. Với tư cách là luật sư trưởng của chính quyền, Cipollone có thể giấu giếm với lý luận rằng một số hoặc tất cả các cuộc trò chuyện của Cipollone với Trump là đặc quyền [bí mật giữa luật sư và thân chủ]."

---- Trump chỉ thị IRS kiểm toán thuế 2 cựu chỉ huy FBI để trả thù? Hôm thứ Tư, Báo The New York Times đưa tin rằng các cựu Giám đốc FBI James Comey và Andrew McCabe (hai người mà cựu Tổng thống Donald Trump liên tục kêu gọi bị điều tra hoặc bỏ tù vì không điều hành cơ quan theo cách Trump muốn) đã bị bắn phi tiêu kiểu cực kỳ hiếm và xâm phạm: hai người bị kiểm toán thuế mà Sở Thuế IRS thanh minh chỉ là "ngẫu nhiên".

Phóng viên Michael Schmidt viết: “Tỷ lệ được chọn cho cuộc kiểm toán thuế đó trong bất kỳ năm nhất định nào là rất nhỏ - trong số gần 153 triệu lợi nhuận cá nhân nộp cho năm 2017, ví dụ, IRS. nhắm mục tiêu khoảng 5.000, tức là tỷ lệ 1/30.600. Một trong số ít người nhận được một lá thư IRS với thông tin rằng bản khai thuế năm 2017 sẽ bị kiểm toán soi kỹ là James B. Comey, người đã bị Tổng thống Donald J. Trump sa thải khỏi vị trí giám đốc FBI vào năm đó. Comey không bày tỏ trung thành với Trump và việc Comey điều tra về Nga, làm Trump đã tiếp tục chống lại Comey ngay cả sau khi sa thải Comey, buộc tội Comey phản quốc, kêu gọi truy tố và công khai phàn nàn về số tiền mà Comey nhận được cho một sách hồi ký sau khi Comey bị sa thải."

Bản tin tiếp tục viết: "Trong số những người được chọn để kiểm tra bản khai thuế năm 2019 lại có người từng là phó của ông Comey tại văn phòng: Andrew G. McCabe, người đã phục vụ vài tháng với tư cách là giám đốc FBI. sau khi Trump sa thải Comey. Ông McCabe sau đó đã bị Bộ Tư pháp của Trump cách chức vi chụp mũ McCabe đã đánh lừa các điều tra viên nội bộ của FBI và đặt ra các câu hỏi về tài chính của McCabe rất lâu sau khi Trump thúc đẩy rằng McCabe phải bị sa thải và truy tố, một kiểu hung hăng vẫn tiếp tục ngay cả sau khi Trump thua cuộc bầu cử năm 2020 và bắt đầu cố gắng lật ngược kết quả."

IRS thanh minh thanh nga rằng chuyện chọn hồ sơ để kiểm tra thuế là hên xui, và IRS chọn kiểm tra thuế 2017 với Comey và 2019 với McCabe --- hai người bị Trump trù dập khi làm Giám đốc FBI -- chỉ là tình cờ, chứ không có chỉ thị nào từ Trump.Cựu Tổng thống Richard Nixon nổi tiếng đã sử dụng IRS để nhắm mục tiêu vào các đối thủ chính trị, một trong nhiều hành vi lạm dụng chức vụ tổng thống của Nixon mà cuối cùng dẫn đến kết quả là cuộc điều tra Watergate và Nixon phải từ chức.---- Một Biện lý quận tại tiểu bang Georgia nói rằng bà sẽ không loại trừ việc triệu tập cho cựu Tổng thống Donald Trump ra trình diện trước một đại bồi thẩm đoàn đặc biệt đang điều tra về nỗ lực của Trump nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020.Biện lý Quận Fulton là Fani Willis đã nói chuyện với Blayne Alexander trên đài NBC về kế hoạch đưa ra trát đòi gọi thẩm vấn các cộng sự của Trump: "Có. Chúng tôi sẽ phải xem cuộc điều tra dẫn chúng tôi đến đâu. Nhưng tôi nghĩ rằng nhiều người nghĩ rằng chúng tôi như chơi một trò chơi nào đó. Đây hoàn toàn không phải là một trò chơi. Những gì tôi đang làm là rất nghiêm túc, rất quan trọng và chúng tôi sẽ xem xét kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chúng tôi xem xét tất cả các khía cạnh của vụ việc."Theo Alexander, Willis sẽ không loại trừ việc gửi trát đòi Trump ra trình diện để bị thẩm vấn trước đại bồi thẩm đoàn quận Fulton. Một nhóm các cộng sự của Trump, bao gồm Rudy Giuliani và Thượng nghị sĩ Lindsey Graham (R-SC), đã nhận được trát đòi thẩm vấn từ đại bồi thẩm đoàn trong tuần này.---- Nghệ thuật nhiếp ảnh đường phố với điện thoại di động.Video dài 1:32 phút:



https://youtu.be/tLZ5vKDvVms

---- Elon Musk có bao nhiêu người con? Chính thức, ít nhất là 9 đứa con. Theo tài liệu tòa án mà Business Insider thu được, vị Musk đã bí mật dan díu với cô Shivon Zilis, 36 tuổi, cũng là một giám đốc điều hành hàng đầu tại Neuralink, một trong 4 công ty có Musk đứng đầu. Và cô này vừa đẻ sinh đôi. Vài tuần sau khi cặp song sinh chào đời ngoài luồng, đứa con thứ 2 của Musk và Grimes (nhạc sĩ, ca sĩ) chào đời thông qua người thay thế mang bầu giùm hồi tháng 12/2021 - và cũng được giữ bí mật trong vài tháng.

Cô Shivon Zilis, 36 tuổi và Musk, 51 tuổi, vào tháng 4/2022 đã đệ đơn yêu cầu thay đổi tên cùa 2 đứa con đẻ trong bí mật (Tên của cặp song sinh mới sinh báo Business Insider không tiết lộ vì lý do riêng tư) để chúng "có họ của cha và chứa họ của mẹ như một phần tên đệm của chúng", theo các tài liệu, trong đó liệt kê cùng một địa chỉ Texas cho cả hai Musk và Zilis.

Zilis, sinh ra ở Ontario, bắt đầu sự nghiệp của mình tại IBM sau khi tốt nghiệp Yale năm 2008; cô đã lọt vào danh sách 30 Under 30 của Forbes vào năm 2015, khi đang làm việc cho quỹ đầu tư mạo hiểm Bloomberg Beta. Theo Insider, cô ấy đã "nổi lên như một nhà lãnh đạo tư tưởng trong lĩnh vực máy học (machine learning)" và đã gặp Musk thông qua công việc của cô ấy với OpenAI, công ty mà Musk đồng sáng lập vào năm 2015. Hiện cô là thành viên ban giám đốc của OpenAI. Sau khi bắt đầu làm việc cho Tesla vào năm 2017 với tư cách là giám đốc dự án làm việc tại văn phòng CEO, cô hiện đang là giám đốc điều hành tại Neuralink, công ty công nghệ thần kinh mà Musk là đồng giám đốc điều hành. Một số người đã suy đoán rằng Musk có thể để cô ấy điều hành Twitter sau khi mua lại.

Musk đã có một cặp sinh đôi và một cặp sinh ba với người vợ đầu tiên là cô Justine Musk, sau khi họ mất đứa con đầu lòng vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh lúc 10 tuần tuổi. (Một trong những đứa trẻ đó đã chia tay Musk một cách nghiêm trọng: cô Xavier Musk khi mới lên 18 tuổi liền nộp hồ sơ để đổi tên thành Vivian Jenna Wilson và từ bố vì cô cho rằng Musk chống người đồng tính.)

Sau đó, Musk có 2 đứa con với Grimes (người từng nói rằng mối quan hệ lãng mạn của họ là "rất trôi chảy") và hai đứa với Zilis. Siêu tỷ phú như Musk hiển nhiên không lo vất vả nuôi con -- mà chỉ lo con sẽ công khai tuyên bố tuyệt giao với thân phụ?

---- Megan Hess, 45 tuổi, người điều hành một nhà quàn ở Colorado hôm Thứ Ba đã nhận tội gian lận thư tín như một phần của thỏa thuận nhận tội đối với cáo buộc rằng cô và mẹ cô đã bán bất hợp pháp các bộ phận cơ thể từ "hàng trăm" xác mà họ đã nhận hỏa táng.

Hess và mẹ là bà Shirley Koch đã điều hành nhà quàn Sunset Mesa Funeral Directors ở Montrose, Colorado, từ năm 2010 đến năm 2018. Họ bị truy tố vào năm 2020, sau cáo buộc bán bất hợp pháp các bộ phận cơ thể hoặc toàn bộ cơ thể của xác chết cho bên thứ ba, nơi tìm mua xác người để nghiên cứu y khoa, hay vì mục tiêu giáo dục hoặc khoa học - và "mà không có sự đồng ý của gia đình người đã khuất." Trong một số trường hợp, Hess và Koch đã cố ý bán nguyên xác hoặc bộ phận của những nạn nhân mắc bệnh truyền nhiễm.

---- Người đàn ông được ghép tim đầu tiên từ tim một con heo đã chết 2 tháng sau đó vì suy tim, theo một nghiên cứu từ Trường Y Đại học Maryland. David Bennett, 57 tuổi, đã có thể đi lại và dành thời gian cho gia đình sau ca ghép tim đột phá vào tháng 1/2022. Đồng tác giả nghiên cứu Muhammad M. Mohiuddin cho biết: “Chúng tôi coi việc anh ấy sống qua cuộc phẫu thuật là chiến thắng đầu tiên. Khi anh ấy dường như bình phục và làm tốt trong hai tháng, chúng tôi thực sự nghĩ rằng đó là một thành công lớn. Nếu chúng tôi có thể xác định được lý do khiến tim anh ấy ngừng đập đột ngột, anh ấy có thể đã bước ra khỏi bệnh viện.”

Mohiuddin cho biết các nhà nghiên cứu vẫn đang cố gắng tìm xem “điều gì đã xảy ra; chúng tôi không có một câu trả lời nào." Riêng biệt, các bác sĩ phẫu thuật của Bennett cho biết sau khi Bennett qua đời rằng trái tim bị nhiễm vi khuẩn heo.

---- Canada sẽ quăng bỏ khoảng 13,6 triệu liều vaccine hiệu Oxford-AstraZeneca chống COVID-19 vì Canada tặng mà không nước nào chịu nhận. Canada đã ký hợp đồng với AstraZeneca vào năm 2020 để nhận 20 triệu liều vaccine và 2,3 triệu người Canada đã được chích ít nhất một liều vaccine này, chủ yếu trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021.

Tuy nhiên có lo ngại từ mùa xuân năm 2021 về phản ứng huyết khối (máu đóng cục) gây tử vong cục máu đông từ AstraZeneca, nên Canada chuyển qua tập trung vào việc sử dụng nguồn vaccine mRNA từ hai công ty dược Pfizer-BioNTech và Moderna.

Vào tháng 7/2021, Canada hứa sẽ tặng phần còn lại của nguồn cung đã mua sắm, khoảng 17,7 triệu liều Oxford-AstraZeneca nhưng không nước nào chịu nhận. Thế rồi hôm thứ Ba 5/7/2022, Bộ Y tế Canada cho biết phải quăng bỏ 13,6 triệu liều đã hết hạn sử dụng.

---- Bản tin từ Click 2 Houston: nhà mobile home gây bệnh, bà mẹ gốc Việt dẫn 3 con di tản vô nhà trú ẩn. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà di động của Huong Bui, thật khó để biết rằng nó có vấn đề gì xảy ra. Cô cho biết những vấn đề ngày càng tăng ẩn bên trong các bức tường và trần nhà đã buộc cô, một người mẹ có 3 cậu con trai nhỏ, vào một nơi trú ẩn: "Tôi bị đau ngực, và các con tôi bị đau ngực và khó thở. Làn da sần sùi, nổi ban."

Những vấn đề mà cô cho biết đang ảnh hưởng đến cô và các con trai 5, 6 và 7 tuổi của cô. Cô tin rằng chúng là do nấm mốc phát triển trong ngôi nhà Clayton Mobile của cô ở khu vực Dickinson. Cô sống ở đó với gia đình từ năm 2020 và cho biết ngôi nhà gần như có vấn đề ngay từ đầu: “Kiểu như rò rỉ, cửa trước được lắp đặt kém và bị rò rỉ… Sàn nhà vênh.”

Cô Bùi thông báo cho nhà sản xuất, t Homes, ngay lập tức: "Tôi đã gọi cho họ nhưng sau nhiều cuộc điện thoại, họ không trả lời, sau đó tôi gọi cho họ liên tục vài tháng và họ mới cho người tới." Cô cho biết nhiều chỗ rò rỉ đã được bịt kín trong hai năm qua nhưng tin rằng nước đã thấm vào trần nhà và tường của cô đang khiến nấm mốc phát triển trong lớp cách nhiệt và vẫn chưa được loại bỏ.

Bùi cho biết: “Tất cả những gì họ làm là phun sơn trắng lên trên trần nhà để che đi những thứ vẫn còn bị đổi màu trên đó." Theo biên bản kiểm tra từ tháng 6 này, nấm mốc đã được tìm thấy ở một số khu vực trong nhà. Bùi nói rằng cô đã phải dẫn con ra đi: “Cuối cùng thì tôi đến nơi trú ẩn. Tôi đã gửi tất cả tài liệu đó cho đại diện tiểu bang và nhà Clayton, và không ai phản hồi bất cứ điều gì."

Những người hàng xóm của Bùi bênh vực. Carlene, người hàng xóm cạnh nhà của Bui, nói: “Cô ta [Bùi] là một người mẹ tốt, lo bảo vệ [con]. Cô không còn nơi nào để dọn tới, thế là vô nhà tạm trú. Và cô vẫn đang trả tiền thuê nhà ở đây trong khi những đứa trẻ nhỏ cần một nơi mà chúng có thể an toàn và thoải mái."

Bui cho biết cô chỉ muốn cung cấp một mái nhà an toàn trên đầu các con mình và hy vọng các vấn đề có thể được giải quyết càng sớm càng tốt. Hãng tin Graham Media đã liên hệ với Clayton Homes nhiều lần và được yêu cầu liên hệ với văn phòng công ty. Graham Media đã làm điều đó nhưng không nhận được phản hồi nào.

---- Doanh nghiệp vận tải “gồng mình” trước bão giá xăng dầu. Bản tin VTV. Các hãng xe công nghệ, xe taxi truyền thống cho biết, việc tăng giá các mặt hàng xăng dầu không chỉ ảnh hưởng đến giá cước, thu nhập của tài xế hay túi tiền của người dân, mà ngay chính các hãng xe, các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với bài toán thiếu nhân sự sau dịch. Bởi khi giá xăng tăng các lái xe không còn mặn mà với công việc do thu nhập đã thấp đi đáng kể. "Số lượng xe sụt giảm, giảm hơn 7.000 phương tiện, trong khi nhu cầu của người dân giữ nguyên. Một số lượng lớn xe công nghệ họ cũng đã phải bán xe", ông Nguyễn Công Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội cho hay. Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đã có khoảng 80 - 90% số doanh nghiệp vận tải hành khách theo tuyến cố định kê khai điều chỉnh tăng giá cước vận tải tăng từ 10 - 15%, giá cước vận tải hàng hóa cũng tăng từ 7 - 10%.

---- Giá xi măng tăng nóng tạo áp lực đè nặng lên ngành xây dựng VN. Theo Báo Thương Hiệu & Công Luận. Thị trường vật liệu xây dựng đã chứng kiến nhiều mặt hàng tăng giá chóng mặt trong nửa đầu năm 2022. Điển hình là xi măng đã có 3 lần tăng giá kể từ đầu năm 2022. Theo Vụ vật liệu xây dựng (Bộ Xây dựng) tính chung trong 05 tháng đầu năm nay, giá xi măng tăng 13,7% so với cùng kỳ năm trước và tăng 3% so với quý IV năm 2021. "Năm 2022 sẽ là một năm khó khăn khi chi phí nguyên liệu phi mã, giá bán dù đã ba lần tăng trong những tháng gần đây nhưng vẫn chưa theo kịp mức tăng của chi phí đầu vào", Công ty chứng khoán Mirae Asset dự báo. Số liệu của VNCA cũng cho biết, chi phí nguyên liệu chiếm 30-35% giá thành sản xuất xi măng. Trong khi đó, có đến gần 2/3 lượng than phải nhập khẩu.

---- VN cấm chiếu phim Hàn quốc “Ngoài vòng pháp luật 2” vì SG trong phim trở thành hang ổ hình sự Hàn quốc. Bản tin từ thông tấn KBS cho biết phim thu hút khách xem đông nhất tại Hàn quốc hiện nay lại bị VN ngăn cấm. Nguồn tin địa phương ngày 7/7 cho biết, Lotte Cinema đã xúc tiến chiếu rạp phim điện ảnh “The Outlaw 2” (tạm dịch: "Ngoài vòng pháp luật 2") tại Việt Nam song không được VN phê duyệt. Lotte Entertainment, công ty đầu tư và phát hành phim liên kết với Lotte Cinema, tháng 5 vừa qua đã nộp đơn thẩm định phân loại phim cho Cục Điện ảnh thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, phim bị đánh giá là có quá nhiều cảnh bạo lực và không được phê duyệt.

"Ngoài vòng pháp luật 2" là một bộ phim hành động kể về kế hoạch của thanh tra quái vật Ma Seok-do (do Ma Dong-seok thủ vai) và cộng sự nhằm tiêu diệt nhóm xã hội đen do băng đảng máu lạnh Kang Hae-sang (do Son Suk-ku thủ vai) dẫn dắt đang thâu tóm cộng đồng tại Việt Nam. Phim lấy bối cảnh tại TP.HCM, được mô tả là vùng đất vô pháp luật nơi bọn tội phạm người Hàn không ngần ngại bắt cóc và sát hại du khách. Vì lý do này, có phân tích cho rằng bộ phim bị cấm chiếu do hình ảnh tiêu cực về thành phố Hồ Chí Minh trong phim.

Một người trong ngành rạp chiếu phim cho rằng quyết định cấm chiếu phim "Ngoài vòng pháp luật 2" được đưa ra vì bộ phim làm tổn hại hình ảnh quốc gia Việt Nam nói chung và thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Đây không phải lần đầu tiên một bộ phim Hàn Quốc bị cấm chiếu tại Việt Nam.

.

Năm 2012, CJ CGV có kế hoạch chiếu bộ phim "R2b: Return To Base” (tựa tiếng Việt: Biệt đội tiêm kích) nhưng không qua được khâu kiểm duyệt. Vào thời điểm đó, cơ quan kiểm duyệt quyết định rằng "không thể cho phép bộ phim chiếu ngoài rạp vì có những cảnh đánh nhau liên Triều".

Việt Nam quy định cấm chiếu những bộ phim gây tranh cãi liên quan đến lập trường của Chính phủ hoặc lợi ích quốc gia. Ngày 12/3, Bộ Văn hóa Việt Nam cũng đã quyết định cấm chiếu bộ phim “Uncharted” (tựa tiếng Việt: Thợ săn cổ vật) của “người Nhện” Tom Holland do có hình ảnh “đường lưỡi bò” mà Trung Quốc vạch ra nhằm đòi chủ quyền phi pháp với gần như toàn bộ diện tích Biển Đông, vốn bị cộng đồng quốc tế phản đối.

Trong một tin liên quan, từ tháng 1 năm sau (2023), Việt Nam sẽ tăng cường kiểm duyệt bằng cách yêu cầu các công ty nước ngoài gửi kịch bản trước khi làm phim trong nước. Ngày 14/6, Quốc hội Việt Nam đã thông qua Luật Điện ảnh sửa đổi, yêu cầu các công ty hoặc cá nhân nước ngoài muốn làm phim trong nước nộp tóm tắt phim và kịch bản cụ thể để xin giấy phép của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch. Nội dung sửa đổi cũng quy định rằng các nhà làm phim phải nỗ lực làm phim không vi phạm Hiến pháp hoặc tổn hại đoàn kết dân tộc, không làm xói mòn lợi ích quốc gia và các giá trị văn hóa của Việt Nam .

---- Du khách quốc tế thăm nhà thờ chính tòa Hà Nội.

Video dài 3:32 phút:



https://youtu.be/PSU4KbCqgYs

---- HỎI 1: Đa số dân Mỹ không tin Kinh Thánh là lời Thượng Đế?

ĐÁP 1: Chỉ còn 20% dân Mỹ hiện nói rằng Kinh thánh là lời của Chúa. Cuộc thăm dò Gallup ghi rằng bây giờ là con số thấp kỷ lục 20% người Mỹ nói rằng Kinh thánh là lời của Chúa, đúng từng chữ một, giảm từ 24% vào lần cuối cùng câu hỏi được đặt ra vào năm 2017, và là một nửa những gì nó ở thời điểm cao điểm vào năm 1980 và 1984.

Trong khi đó, mức cao mới 29% nói rằng Kinh thánh là một bộ sưu tập của những "ngụ ngôn, truyền thuyết, lịch sử và các giới luật đạo đức được ghi lại bởi con người." Điều này đánh dấu lần đầu tiên có nhiều người Mỹ xem Kinh thánh không được thần linh soi dẫn hơn là lời Chúa theo nghĩa đen.

Lưng chừng giữa 2 cách nhìn trên: tỷ lệ phần trăm lớn nhất, 49%, chọn giải pháp thay thế ở giữa, gần như phù hợp với vị trí của nó trong những năm trước, rằng Kinh thánh là lời của người đời thường với cảm hứng ngưỡng vọng về Thượng đế, không nên xem như đúng từng chữ một, và cũng không hoàn toàn thế tục.

Chi tiết:

https://news.gallup.com/poll/394262/fewer-bible-literal-word-god.aspx

---- HỎI 2: Thống đốc California ứng cử Tổng Thống 2024 sẽ thắng tất cả Cộng Hòa?

ĐÁP 2: Thăm dò nói thế. Theo một cuộc khảo sát mới của Yahoo News / YouGov được công bố hôm thứ Ba 5/7/2022, Thống đốc California Gavin Newsom sẽ có cơ hội tốt hơn để đánh bại các ứng cử viên Đảng Cộng hòa -- hơn là Phó Tổng thống Kamala Harris ranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào cuối tháng 6/2022 cho thấy Tổng thống Joe Biden có nhiều sự ủng hộ hơn cựu Tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử như vậy, đánh bại Trump từ 42% đến 40%, với 18% chưa quyết định.

Trong một trận đấu giữa Biden và Thống đốc Florida Ron DeSantis, Biden sẽ có tỷ lệ dẫn đầu thậm chí lớn hơn từ 41% đến 37%, mặc dù với một nhóm lớn hơn 22% chưa quyết định.

Tuy nhiên, các ứng cử viên xuất thân từ California như Harris và Newsom cũng gần như làm được điều đó:

- Nếu tranh cử giữa giữa Harris / Trump: tỷ lệ hòa 41% -41%, với 18% chưa quyết định.

- Nếu tranh cử giữa Harris / DeSantis: dự kiến 41% -37% và 22% chưa quyết định.

- Nếu tranh cử giữa Newsom / Trump: Newsom thắng 40% -39%, với 21% chưa quyết định.

- Nếu tranh cử giữa Newsom / DeSantis: Newsom thắng 39% - 36%, với 25% chưa quyết định.

Chi tiết:

https://californiaglobe.com/articles/gov-newsom-polls-higher-than-vp-harris-as-2024-dem-candidate-in-new-poll/

