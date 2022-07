Hôm nay là ngày Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ. Còn gọi là Ngày July Fourth. Còn gọi là Ngày Độc Lập Hoa Kỳ. Các lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 trên khắp Hoa Kỳ đang trở lại kể như bình thường.

- Hôm nay tưng bừng Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ.

- Tiểu bang yêu nước nhất là: Alaska, Montana, Virginia, North Dakota, Oregon, Maryland, Hawaii, Vermont, New Hampshire, Iowa. Kém yêu nước nhất là Arkansas. Yêu nước là: thấy khiếm khuyết, bất công, sẽ làm những gì cần thiết để đất nước thay đổi.

- Putin: sẽ không chúc mừng Biden trong Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ. Liên Âu: Ukraine có khả năng tái xuất hiện từ cuộc chiến để mạnh mẽ hơn trước. Ukraine xác nhận đã rút khỏi Lisichansk. Ukraine sử dụng máy bay không người lái để chống Nga đang ngày càng "trở nên kém hiệu quả".

- Một nhà vật lý người Nga bị bắt ở Siberia vì tình nghi phản quốc đã chết chỉ sau vài ngày bị công an Nga bắt.

- Joe Biden tuần này sẽ công bố nới thuế quan với hàng nhập từ TQ để hạ giá hàng chợ cho dân Mỹ

- Dân Biểu Adam Kinzinger: thêm nhiều nhân chứng mới ra trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1

- DB Zoe Lofgren: ngạc nhiên vì Bộ Tư Pháp không chịu điều tra, lại nói Ủy ban Hạ viện 6/1 có nhiều lời khai hơn

- Đan Mạch: nhiều người đã chết trong một vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Field ở Copenhagen

- Nhiếp ảnh đường phố: Nam Hàn.

- Georgia: Mẹ quên, con nhỏ 1 tuổi chết sau khi bị bỏ lại trong xe hơi đậu bên ngoài một tiệm thuốc.

- Bưu điện Mỹ lại tăng giá tem.

- California: tiểu bang đầu tiên chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả dân nhập cư có thu nhập thấp.

- Quận Cam: Joseph Phạm bị bắt vì tình nghi trữ nhiều súng và ma tuý ở Fountain Valley.

- Quận Cam: xe đụng chết Trung Tram, 38 tuổi.

- Y tế VN báo động: Trong 1,5 năm có gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc.

- Bác sĩ Mỹ và đối tác Thái Bình Dương (Úc, Nhật, VN) khám chữa cho 650 bệnh nhân Việt Nam.

- Các hãng hàng không VN vẫn thua lỗ ít nhất 4,3 triệu USD/tháng dù giá vé máy bay tăng cao kỷ lục.

- Một du khách quốc tế kể chuyện đi xuyên Việt.

- HỎI 1: Loa kèn của Putin nói 78% dân Nga ủng hộ Putin, 40% nói tước vũ khí Ukraine là để bảo vệ Nga? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Đại án que ngoáy mũi – Phú (Cao Bồi Già)

QUẬN CAM (VB - 4/7/2022) ---- Hôm nay là ngày Lễ Quốc Khánh Hoa Kỳ. Còn gọi là Ngày July Fourth. Các lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 trên khắp Hoa Kỳ đang trở lại kể như bình thường sau khi đại dịch COVID-19 tàn phá toàn cầu trong hai năm qua. Từ các buổi biểu diễn âm nhạc từng đoạt giải Grammy đến các buổi trình diễn pháo hoa công phu, tiệc sinh nhật của Mỹ đã trở lại thành công rực rỡ.

Lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 lớn nhất của Hoa Kỳ là màn trình diễn pháo bông do công ty Macy tài trợ đã thu hút hơn 3 triệu du khách mỗi năm. Được phóng từ sà lan trên sông East River (New York), màn bắn pháo bông kéo dài 2 tiếng đồng hồ với hàng ngàn quả đạn pháo tạo thành 17 kiểu pháo hoa khác nhau. Pitbull và dàn diễn viên của Moulin Rouge the Musical sẽ là một trong những nghệ sĩ biểu diễn trong chương trình này. Bạn có thể xem trực tiếp lễ hội này trên đài NBC bắt đầu từ 8 giờ tối giờ miền đông (5 giờ chiều giờ California chiều nay) vào ngày 4 tháng 7 và sẽ phát trực tuyến.

---- Chúc mừng Ngày Độc lập Hoa Kỳ, đặc biệt là các cư dân của Alaska, tiểu bang yêu nước nhất năm 2022 của Hoa Kỳ. Để xem tiểu bang nào có tỷ lệ dân yêu nước nhất, công ty nghiên cứu WalletHub đã xem xét 13 chỉ số liên quan đến sự tham gia của dân Mỹ vào các hoạt động quân sự và dân sự.

Trong đó có: : tỷ lệ người trưởng thành bầu phiếu; tỷ lệ tham gia các hoạt động tình nguyện, các nhóm, tổ chức, AmeriCorps, hoặc Peace Corps; tỷ lệ tham gia bồi thẩm ở tòa án; quân số tình nguyện nhập ngũ bình quân (đầu người trong tiểu bang) hàng năm; và tỷ lệ trên dân số của các quân nhân đang tại ngũ, cựu chiến binh và quân nhân dự bị.

Trên thang điểm 100, nhóm 10 tiểu bang yêu nước nhất là:

1. Alaska, 65,57 điểm

2. Montana, 61,46

3. Virginia, 58,97

4. North Dakota, 58,43

5. Oregon, 56,42

6. Maryland, 56,25

7. Hawaii, 55,26

8. Vermont, 54,77

9. New Hampshire, 54,23

10. Iowa, 52,76

Và cuối danh sách, yêu nước ít nhất là:

41. Louisiana, 35.15

42. Pennsylvania, 34,80

43. Alabama, 34,67

44. Indiana, 34,43

45. Connecticut, 34,10

46. Massachusetts, 32,67

47. Florida, 32,13

48. Rhode Island, 31,78

49. New York, 30,95

50. Arkansas, 28,62

Giáo sư Suzanne M. Chod, một trong những chuyên gia được WalletHub phỏng vấn, cho biết: “Một người yêu nước là người có thể nhìn thấy những khiếm khuyết, bất bình đẳng và bất công ở đất nước của người đó, và làm những gì họ có thể để giải quyết và sửa chữa chúng."

---- Trưởng phòng Báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không chúc mừng Tổng thống Mỹ Joe Biden, vào Ngày Quốc Khánh Hoa Kỳ. "Không, một bức điện chúc mừng sẽ không được gửi trong năm nay", Peskov nói trong một cuộc họp báo thường kỳ và nói thêm rằng điều này là do năm nay được đánh dấu là "cao điểm của chính sách [Hoa Kỳ] không thân thiện đối với" Nga.

Quan hệ giữa hai nước tiếp tục xấu đi trong những tháng qua kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, và chính quyền Biden nói rằng bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nối lại các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Nga.

---- Một nhà vật lý người Nga bị bắt ở Siberia vì tình nghi phản quốc đã chết chỉ sau vài ngày bị giam giữ, theo lời gia đình và luật sư của anh ta cho biết. Dmitry Kolker, 54 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn 4, đã bị bắt ra khỏi giường bệnh ở Novosibirsk vào thứ Năm bởi các nhân viên Sở An ninh Liên bang.

An ninh đưa Kolker lên một chuyến bay kéo dài 4 giờ đến nhà tù Lefortovo ở Moscow. Đến thứ bảy, nhà khoa học đã chết. Là một chuyên gia về lượng tử và laser, Kolker đã bị bắt vì một loạt bài giảng mà ông đã thuyết trình cho các sinh viên ở Trung Quốc, dù là nội dung đã được các nhân viên an ninh Nga phê duyệt trước đó.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã nói hôm thứ Hai, trong bài phát biểu tại Hội nghị phục hồi Ukraine (the Ukraine Recovery Conference) ở Thụy Sĩ, rằng Ukraine có khả năng tái xuất từ cuộc chiến này mạnh mẽ hơn trước.

Von der Leyen nói rằng Liên Âu "có trách nhiệm đặc biệt và lợi ích chiến lược trong việc sát cánh cùng Ukraine" và sẽ hỗ trợ Liên Âu trong quá trình tái thiết. Mặc dù những thách thức là "rất lớn" nhưng không phải là "không thể vượt qua", bà nói và nói thêm rằng Ukraine "có thể vươn lên từ sau cuộc chiến này trên con đường hướng tới một quốc gia mạnh hơn và hiện đại hơn."

---- Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine hôm Chủ nhật xác nhận rằng quân đội Ukraine đã rút khỏi Lisichansk, thành phố lớn nhất mà họ từng kiểm soát ở khu vực Lugansk.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật cho biết, mặc dù phải rời khỏi một số vị trí nhất định do hỏa lực vượt trội hiện tại của Nga, quân Ukraine sẽ chiếm lại khu vực Donbas nhờ chiến thuật và "việc tăng cường cung cấp vũ khí hiện đại. Và nếu chỉ huy quân đội của chúng tôi rút người khỏi vài điểm nhất định của mặt trận, nơi kẻ thù có ưu thế hỏa lực lớn nhất, đặc biệt là điều này áp dụng cho Lysychansk, điều đó chỉ có nghĩa là: chúng tôi sẽ tái chiếm nhờ chiến thuật của chúng tôi, nhờ sự gia tăng. trong việc cung cấp vũ khí hiện đại."

Zelensky cũng lưu ý rằng Nga "có đủ hệ thống phi đạn Smerch, Uragan và Grad để phá hủy thành phố này đến thành phố khác ở Ukraine... Đây là thực tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi tiêu diệt tiềm năng của những kẻ chiếm đóng - ngày này qua ngày khác, một cách tính toán, mạnh mẽ."

---- Tờ Business Insider hôm Chủ nhật dẫn lời các chuyên gia đưa tin, việc Ukraine sử dụng máy bay không người lái để chống lại lực lượng Nga đang ngày càng "trở nên kém hiệu quả". Máy bay không người lái là một chiến lược thành công của quân đội Kiev trong giai đoạn đầu của cuộc xung đột, nhưng khả năng phòng không của Nga đã được cải thiện kể từ đó và quân đội của họ đang bắn, hạ gục và "gây nhiễu" chúng, theo báo cáo. Cũng tính đến giá của thiết bị do nước ngoài sản xuất, Ukraine được cho là đã bắt đầu giảm bớt việc sử dụng máy bay không người lái. Mặt khác, Nga đã cố gắng tăng cường khả năng của Nga trong việc sử dụng máy bay không người lái, theo lời một chuyên gia.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden có thể sẽ công bố quyết định nới lỏng thuế quan đối với hàng nhập từ Trung Quốc vào đầu tuần lễ này, theo bái Wall Street Journal hôm thứ Hai trích dẫn các nguồn tin quen thuộc. Theo một trong những nguồn tin, quyết định này có thể bao gồm việc trở lại mức thuế quan cũ đối với các mặt hàng tiêu dùng như quần áo và đồ dùng học tập.

---- Dân Biểu Zoe Lofgren (Dân Chủ-Calif.), một thành viên trong Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, cho biết bà "ngạc nhiên" trước phản ứng của các công tố viên liên bang đối với lời khai của cô Cassidy Hutchinson trước Ủy ban tuần qua, người là phụ tá cho cựu Chánh văn phòng Bach Ốc Mark Meadows.

Xuất hiện trên "Meet the Press" của NBC phát sóng vào Chủ nhật, người dẫn chương trình Chuck Todd đã hỏi DB Lofgren về phản ứng với một bản tin tuần trước trên The New York Times, nói các công tố viên liên bang trong cuộc điều tra ngày 6 tháng 1 của Bộ Tư pháp cảm thấy bất ngờ sau khi xem cô Hutchinson điều trần trước TV và Ủy ban.

Một số quan chức Tư pháp nói với tờ báo rằng trước đó không biết gì về lời khai của cô Hutchinson, rằng các công tố viên đã không được cung cấp bản ghi chép hoặc video về các cuộc phỏng vấn trước đây của cô với ủy ban. Thực tế Hutchinson đã nói chuyện với các nhà điều tra của Ủy ban 4 lần trước khi làm chứng trong phiên điều trần công khai hôm thứ Ba.

DB Lofgren nói với Todd: “Bạn biết đấy, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy các công tố viên rất ngạc nhiên. Họ đang làm gì ở Bộ Tư Pháp? Nhiệm vụ của họ là điều tra, nhiệm vụ chúng tôi là lập pháp, và họ thắc mắc là tại sao chúng tôi không điều tra giùm họ? Họ có quyền và cơ hội lớn hơn nhiều để thực thi trát đòi thẩm vấn so với ủy ban lập pháp của chúng tôi.”

Khi được hỏi liệu DB Lofgrencó nghĩ đó là một đặc điểm công bằng mà Ủy Ban Hạ viện đã che mắt Bộ Tư pháp hay không, DB Lofgren nói rằng DB Lofgren không nghĩ như vậy: “Chúng tôi không phải là chi nhánh của Bộ Tư pháp. Chúng tôi là một ủy ban lập pháp. Họ [công tố Bộ tư pháp] có quyền ra trát đòi, có thể ra trát đòi để thẩm vấn bà Hutchinson. Tôi ngạc nhiên là họ [công tố Bộ tư pháp]] đã không làm như vậy. Chúng tôi đã phỏng vấn cô Hutchinson tới 4 lần. Tôi nghĩ rằng điều đó đã được công khai tại thời điểm này. Và cuộc phỏng vấn lần thứ tư rất thuyết phục."

Nhận xét của DB Lofgren được đưa ra sau khi Hutchinson đưa ra lời khai bùng nổ trong phiên điều trần vào phút cuối do hội đồng tổ chức vào thứ Ba. Trong số những phần quan trọng nhất trong lời khai của cô Hutchinson, cô nói rằng cả Meadows và Rudy Giuliani đều xin Trump ân xá, rằng Trump đã cố gắng vươn người nắm lấy tay lái của chiếc xe mà Trump đang ngồi vào ngày 6 tháng 1 trong một nỗ lực để đến Điện Capitol sau khi được thông báo rằng Trump không thể được đưa đến đó và rằng Meadows đã nói với cô ấy vào ngày 2 tháng 1/2021 rằng mọi thứ có thể "trở nên thực sự tệ hại" trong ngày bạo loạn cuối cùng xảy ra.

---- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-Ill.), một thành viên của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 cho biết hôm Chủ nhật rằng một số nhân chứng mới đã xuất hiện kể từ khi Cassidy Hutchinson làm chứng công khai trước Ủy ban vào tuần trước.

“Điều này xảy ra hàng ngày,” Kinzinger nói với CNN. “Mỗi ngày, chúng tôi đều có những người mới đến và nói, 'Thưa qúy vị, tôi không nghĩ rằng có thể phần câu chuyện mà tôi biết là quan trọng hay không."

Ủy ban đã lên kế hoạch tạm dừng các phiên điều trần công khai cho đến cuối tháng 7 nhưng bất ngờ lên lịch điều trần vào tuần trước với Hutchinson, từng là phụ tá cho Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows [của chính phủ Trump].

Hutchinson làm chứng rằng cựu Tổng thống Trump biết đám đông tụ tập cho cuộc biểu tình của ông vào ngày 6 tháng 1 có trang bị vũ khí và cô nói rằng Trump muốn Cơ quan mật vụ loại bỏ các máy dò kim loại ở vòng ngoài của Ellipse để nhiều người hơn sẽ vào vành đai an ninh và lấp đầy chỗ trống .

Cô cũng làm chứng rằng Trump đã phóng người vào tay lái trong chiếc xe của Cơ quan Mật vụ của Trump sau cuộc biểu tình trong nỗ lực tham gia cùng những người ủng hộ Trump tại Điện Capitol.

---- Theo cảnh sát Đan Mạch, nhiều người đã chết trong một vụ xả súng tại trung tâm mua sắm Field ở Copenhagen, thủ đô Đan Mạch hôm Chủ nhật. Cảnh sát đã bắt 1 nam thanh niên da trắng Đan Mạch 22 tuổi và nói vụ tấn công có thể là “một hành động khủng bố”.

Hiện tại, có vẻ như không có thêm nghi can khác. Một bệnh viện ở Copenhagen cho biết họ đang điều trị cho một "nhóm bệnh nhân không nhiều" và đã gọi thêm nhân viên y tế đến trong một ngày lẽ ra là vắng vẻ. Hình ảnh cho thấy cảnh sát đông đúc có mặt tại trung tâm thương mại và những người mua sắm chạy tán loạn.---- Nhiếp ảnh đường phố: Nam Hàn.Video dài 2:15 phút:



---- Một em bé 1 tuổi chết sau khi bị bỏ lại trong xe hơi đậu bên ngoài một tiệm thuốc Georgia trong khi người mẹ làm việc bên trong, cũng là cái chết thứ 2 của trẻ em ngồi trong một chiếc xe hơi dưới trời nắng nóng ở Georgia trong một tuần qua.

.

Cảnh sát trưởng quận Madison cho biết đứa trẻ ẩn danh đã bị mẹ bỏ quên trong xe từ ba đến bốn giờ trước khi được tìm thấy. Khi cảnh sát biết là khoảng 1:30 chiều Thứ Năm, nhiệt độ bên trong xe hơn 100 độ và em bé không phản ứng gì.

Người phụ nữ 30 tuổi nói với cảnh sát rằng cô thường đưa 2 con đến 2 trung tâm chăm sóc trẻ em ban ngày khác nhau trước khi đến làm việc tại một tiệm thuốc Walgreen ở Danielsville. Ngày hôm đó, cô nói, cô không nhận ra là đã quên ghé qua trung tâm chăm sóc thứ 2, sau khi thả em bé đầu cho trung tâm chăm sóc trẻ em thứ nhất.

---- Bưu điện lại tăng giá tem. Kế hoạch tăng giá tem của Bưu điện Hoa Kỳ sẽ có hiệu lực vào ngày 10 tháng 7/2022. Giá tem Forever Stamps sẽ tăng từ 58 xu lên 60 xu. Tem Forever Stamps có nghĩa là tem dán có thể được sử dụng để gửi một bức thư bất kể nó được mua vào thời điểm nào. Điều đó có nghĩa là nếu bạn mua một tem Forever Stamp cách đây 10 năm, khi giá mỗi tem là 45 xu, bạn vẫn có thể sử dụng chúng để gửi thư bây giờ, mặc dù giá đã tăng lên.

Tất cả các tiền cước khác trong bưu điện cũng đều tăng bắt đầu vào ngày 10 tháng 7/2022. Việc tăng giá, làm tăng chi phí của First-Class Mail (thư hạng nhất, thường mất 2 hay 3 ngày là tới) tăng lên 6,5%, vẫn thấp hơn tỷ lệ lạm phát, theo Bưu điện cho biết.

---- California đã trở thành tiểu bang đầu tiên bảo đảm chăm sóc sức khỏe miễn phí cho tất cả những người nhập cư có thu nhập thấp. Dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2024, đây là một phần của chương trình Medicaid của Thống đốc Newsom, cam kết làm cho tất cả những người trưởng thành có thu nhập thấp đủ điều kiện để được chăm sóc sức khỏe.

Trong khi đó, trên toàn quốc, các gia đình có thu nhập thấp được chăm sóc sức khỏe miễn phí thông qua Medicaid, nhưng chính phủ không trả tiền cho những người không có giấy tờ hợp pháp (tức là: di dân lậu).

Quyết định mới của California sẽ tốn khoảng 2,7 tỷ đô/năm. Các lần mở rộng trước đây của hệ thống Medicaid của California đã mất từ 6 tháng đến một năm để thực hiện. Nhưng chính quyền Newsom cho biết họ cần một năm rưỡi để hoàn thành việc mở rộng lần này vì nó lớn hơn rất nhiều so với những lần trước đó.

---- Quận Cam: Joseph Phạm bị bắt vì tình nghi trữ nhiều súng và ma tuý ở Fountain Valley, cảnh sát nói hôm thứ Bảy. Hôm thứ Sáu, cảnh sát Fountain Valley đã tới sau khi có tin về một loạt đạn bắn ra ở khu gần khu vực 10000 của Đại lộ El Plano, theo Bill Hughes, cảnh sát Fountain Valley.

Tại hiện trường, họ bắt giam Joseph Phạm, 42 tuổi, cư dân Fountain Valley. Theo Hughes, một cuộc kiểm tra hồ sơ cho thấy Pham là một tội phạm có tiền án. Cảnh sát khám xét nơi ở của Pham và tìm thấy một khẩu súng ngắn Glock, một khẩu súng trường tấn công AR-15, một số súng trường và súng ngắn dạng viên công suất lớn, đạn dược, băng đạn dung lượng lớn, ống ngắm và cả methamphetamine và ma tuý. , Hughes nói.

Glock và AR-15 không được đăng hàng loạt và được xác định là súng ma, Hughes nói. Pham đã bị bắt và bị buộc tội vì tội tàng trữ vũ khí, tàng trữ chất ma túy, trọng tội phá hoại và cáo buộc nổ súng vào một tòa nhà có người ở. Pham bị đưa vào nhà tù Quận Cam.

---- Quận Cam: Trung Tram, 38 tuổi, bị xe đụng chết vào tối thứ Bảy, ngày 3 tháng 7/2022 khi anh đang đi trên dải phân cách giữa của Xa lộ 22 ở Westminster.

Cảnh sát xác nhận rằng nạn nhân bị xe đụng chết là Trung Tram, 38 tuổi, chưa rõ nơi cư trú. Nạn nhân được tìm thấy bất động trên Xa lộ 22 theo hướng đông nơi lối vào đường Brookhurst vào khoảng 9 giờ tối. Tran chết ngay tại hiện trường.

---- Y tế VN báo động: Trong 1,5 năm có gần 9.400 nhân viên y tế xin thôi việc, bỏ việc. Theo Báo Sức Khỏe & Đời Sống. Thứ trưởng phụ trách, điều hành Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, giai đoạn 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 có tổng số 9.397 viên chức y tế xin thôi việc, bỏ việc. Một số tỉnh, thành phố có số lượng viên chức thôi việc, bỏ việc cao như: TP. Sài Gòn, Hà Nội, Đồng Nai, Bình Dương, An Giang, Đà Nẵng.

---- Bác sĩ Mỹ và đối tác Thái Bình Dương (Úc, Nhật, VN) khám chữa cho 650 bệnh nhân Việt Nam. Theo Báo Lao Động. Chương trình Đối tác Thái Bình Dương 2022 (PP22) tại Việt Nam khởi động tại thành phố Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên vào ngày 19.6 và kết thúc nhiệm vụ vào ngày 3.7, theo thông cáo của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam. Tại Việt Nam, nhóm PP22 bao gồm các đại diện từ Australia, Nhật Bản, Vương quốc Anh, và Mỹ. Các bác sĩ và y tá Mỹ, Australia, Nhật Bản và Việt Nam đã triển khai 23 thủ thuật y khoa trên Tàu Bệnh viện Hải quân Mỹ USNS Mercy, thăm khám 650 bệnh nhân. PP22 cũng tổ chức 10 chương trình biểu diễn của ban nhạc với các nhạc công đến từ bốn nước, thu hút 6.700 khán giả.

---- Các hãng hàng không VN vẫn thua lỗ ít nhất 4,3 triệu USD/tháng dù giá vé máy bay tăng cao kỷ lục. Theo Báo Kinh Tế & Đô Thị. Giá vé máy bay liên tục “phá kỉ lục” trong thời gian qua do ảnh hưởng của giá nhiên liệu tăng cao. Ông Đinh Việt Thắng – Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho biết, “Trong thực tế, việc các hãng tiếp tục lỗ và mức lỗ khoảng 100 tỉ đồng/tháng là khiêm tốn trong bối cảnh chưa khai thác hết đội bay, mạng bay quốc tế chưa khôi phục được và giá nhiên liệu bay Jet A1 ở mức rất cao, lên đến hơn 160 USD/thùng." (ghi chú: 100 tỉ VND = 4,3 triệu USD)

---- Một du khách quốc tế kể chuyện đi xuyên Việt.

Video dài 2:50 phút:



---- HỎI 1: Loa kèn của Putin nói 78% dân Nga ủng hộ Putin, 40% nói tước vũ khí Ukraine là để bảo vệ Nga?

ĐÁP 1: Đúng thế. Cuộc thăm dò do công ty nhà nước Nga VTsIOM điều hành, cho thấy 78% người được hỏi ủng hộ Putin, con số này tăng từ 70% khi cuộc thăm dò được tiến hành vào tháng 2, theo Daily Express.

Nhiều nhà quan sát đặt nghi vấn về sự chính xác của kết quả khi nói rằng VTsIOM là cơ quan quôc doanh của Nga, do Điện Kremlin sở hữu và điều hành.

Một cuộc khảo sát khác của VTsIOM hỏi người Nga liệu họ có tin rằng mục tiêu chính của cuộc chiến ở Ukraine là “bảo vệ Nga, tước vũ khí Ukraine và không cho phép NATO triển khai các căn cứ quân sự ở Ukraine”. Kết quả cho thấy 40% trong số những người được hỏi đồng ý với quan điểm đó, trong khi chỉ có 7% coi cuộc xâm lược là một nỗ lực biến Ukraine thành một phần của Nga.

Chi tiết:

---- HỒ SƠ: Đại án que ngoáy mũi – Phú (Cao Bồi Già)

Đại án que ngoáy mũi – Phú

Cao Bồi Già - 1-7-2022

Đại đại án, lên hớt vì lộ tẩy rơi mo;

Lắm lắm quan, vào lò bởi chơi trò ngoáy mũi.

Ma ăn cỗ, tội ác thật kinh tởm kinh hoàng;

Quỷ bày mưu, sự thực đà phơi trần phơi trụi.

Chộp bắt buổi tai ương, quỷ đi đêm đứa dàn đứa xếp, bắt con đỏ gánh họa “chui … bình”;

Lợi dụng thời dịch dã, quyền trong tay kẻ bịp kẻ lừa, cho sân sau vét ngân đầy túi.

Trong bóng tối, bụng tham lam ngầm bày vẽ độc kế hiểm nham;

Giữa thiên thanh, lời nhiệt huyết quyết truy tầm ác trùng vi rút.

Ma bận hia mão hứng tung;

Quỷ đội lốt người dấm dúi.

Dựng kịch bản kín kẽ thần sầu;

Diễn ngữ ngôn hoàn hảo đạo đức.

Một anh Việt Á:

Tiểu tốt, vô danh;

Tí hon sà sụi.

Nhà xưởng mươi mét vuông;

Máy móc vài cái cuội.

Bỗng vốn liếng đầu tư như Phù Đổng nhập hạng đại gia;

Thoắt khả năng sản xuất tuồng siêu nhân vươn tầm gạo cội.

Léo nhéo ra mắt kèn vang;

Thùng thùng mở màn trống thụi.

Tuyệt siêu Học viện Quân Y giả cứu giả nghiên, sao chép tài liệu thế giới, chỉ vài tháng báo cáo rực rỡ công thành;

Cực giỏi Công ty Việt Á lừa sản lừa xuất, nhập chui que thử “Ba Tiều”, trong một chớp hứng đón ngập tràn tiếng ngợi.

Ma nhảy múa xuất chiêu;

Quỷ hét hò nhập cuộc.

Bộ Khoa học nghiệm thu kết quả siêu lẹ, truyền chuyển giao rồi “phóng đại” thông tin tự sướng tự hào;

Bộ Y tế cấp số đăng ký cực mau, cho lưu hành cùng “hiệp thương” giá cả cao vòi cao vọi.





Hạn chế nhập que ngoại, cho Việt Á rộng cửa độc quyền;

Giới thiệu dùng hàng Ta, để Quốc Việt dễ bề tư túi.

Đâu chỉ thế:

Các báo góp lưỡi lăng xê;

Hai bộ hợp sức bơm thổi.

Nào WHO đã gật đầu công nhận ô kê;

Rồi ANH cũng đặt hàng nhập mua gấp rút.

Que test Ta sản phẩm đi trước nhân gian;

Kíp thử Ta chất lượng hàng đầu thế giới.

Tự hào quá, phải tưởng thưởng gấp huân chương;

Tự sướng thay, còn hãi sợ chi vi rút.

Thế là:

Anh Học Viện ẵm tiền tỷ ngon ơ;

Gã Quốc Việt lãnh huân chương cái rụp.

Vốn liếng bỏ ra cùi quèn bằng đứa bán cà rem;

Lợi nhuận thu lại kếch xù hơn thằng buôn ma túy.

Tiền lại quả dầy cộm chết mệt chết mê;

Phần hoa hồng ngọt thơm sướng hùi sướng hụi.

Cỗ bày ra thơm phức thơm lừng;

Đường dọn sẵn nhẵn nhùi nhẵn nhụi.

Trên rống kèn ra hỏa lệnh thúc quân;

Dưới tra tay đè ngửa dân ngoáy mũi.

Mặc chuyên gia góp ý, vẫn “quyết liệt” soát rà;

Kệ nhân dân cạn lời, cứ “chính chuyên” thọc lụi.

Song le:

Số que tiêu thụ chưa thỏa lòng;

Số tiền vét vơ chửa đầy túi.

Tít cao cao, áo mão lại trừng trừng phát lệnh, truyền chiếu xuống phủ dụ nghiêm uy;

Khắp tỉnh tỉnh, âm binh phải múa nhảy theo lời, vác que đi xát chà nhẵn nhụi.





Thượng lệnh hối thọc thần tốc, thọc điên thọc rồ khiến con đỏ oan mạng lây nhau;

Hạ cấp hăng ngoáy đại trà, ngoáy bừa ngoáy bãi làm dân đen méo mồm toét mũi.

Thằng nào trốn, quan còng tay vạch mũi que tra;

Mụ nào cương, lính phá cửa đè đầu kíp lụi.

Than ôi:

Cuồng phong chúng tạo cực kinh hoàng;

Thảm họa dân lãnh ngay lập tức.

Vì kíp gian, người khỏe mạnh thọc ra “F”, nhốt vào trại ngả rạ tiêu diêu;

Chính que đểu, kẻ mang bệnh ngoáy vẫn nào hay, để lọt sổ lây lan túi bụi.

Gia Định bùng dịch phát diệt vong;

Thành Hồ phát hỏa loang cháy rụi.

Ngàn người chết uổng, ngày đêm vất vả đô tùy;

Ngút hỏa đỏ thiêu, canh khắc mịt mù khói bụi.

Trời Xanh có thấu:

Khoét khố rỗng, lũ quỷ phì thân;

Kệ dân chết, tiền thầy bỏ túi.

Ma cong lưỡi thè lè liếm láp máu tanh;

Quỷ nhe răng hềnh hệch hít hà xác thúi.

Đài hóa thân xác càng nhiều càng thọc tợn, mồm gang hò sục tất tần tật xóm khu;

Lò hỏa táng lửa càng đỏ càng ngoáy hăng, lưỡi thép rằng quét sạch sành sanh vi rút.

Chẳng hề e, tiền lại quả trao tay tắp lự, mày cứ nhận công khai;

Nào dái sợ, phần hoa hồng chuyển khoản đàng hoàng, tao đếch cần dấm dúi.

Rồi đến lúc:

Kim đâm thủng bọc, lộ mưu lộ tẩy ma ăn cỗ gian xảo nhộng nhồng;

Trời bất dung gian, lột mặt lột mày quỷ đi đêm xấu xa trần trụi.

Sâu hèn nhát, vội chống chế chúng ép dụ, nay xin nộp tiền bo;

Bọ lợm lì, vẫn chối bay ta thanh liêm, xưa chẳng hề tư túi.

Chưa nộp bạc, sâu đành mếu rúm ró nhập kho;

Chửa dứt lời, bọ gượng cười thong dong nằm cũi.

Chẳng thể kịp điểm danh:

Hàng hàng trưởng khoa – giám đốc theo gót xếp lớp vào lò;

Lớp lớp tiến sĩ – đốc tờ nối đuôi sắp hàng làm củi.

Tiền bẩn nộp lại trắng tay;

Tội ác truy ra ngất núi.

Ngỡ đã dù cao phủ, đâu nghĩ đen phần rừng rực lửa thiêu;

Tưởng có quỷ trên che, nào ngờ vãi lệ đầm đìa rãi mũi.

Hai tên mão trọng:

Cựu bộ Nghệ, lòi trơ mặt vội xóa bài giả lơ;

Trưởng ngành Y, phơi rõ tội vẫn khoe công tỉnh rụi.

Còn lưỡng lự, như ngại hóa tro;

Vẫn ngần ngừ, chưa muốn đút củi?

Nhưng:

Danh chúng thối còn hơn chuột chết, “nước Đông Hải chả rửa sạch mùi”;

Tâm bay ác y hệt giặc Minh, “trúc Lam Sơn không ghi hết tội”.

Ngàn ngàn côi trẻ phẫn uất đòi cha;

Ngút ngút oan hồn thét gào vấn tội.

“Rồng xanh” gì, cuối cùng nuối thì nuối, lời nghẹn ngào phải đuổi cổ danh trừ;

“Chu Toang” đó, chốt hạ vương thì vương, lệ nhòe nhoẹt phải gạt châu mão lột.

Đã mấy chục “ông nội”, bị phơi mặt khóc lóc vào lò;

Còn bao nhiêu “mão cao”, vẫn ẩn mình láo lơ nấp bụi?

Nước bất an, bởi chưa tiệt chưa sạch chúa sâu;

Dân phẫn nộ, vì chửa tường chửa tận trùm cuối.

Khi nao Quỷ Chúa rơi mo;

Bao giờ Quế Châu thành củi?

.