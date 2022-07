Nhiều ngàn cư dân tại Sydney, Úc châu, được lệnh di tản vì lụt dâng cao.

.

- Belarus: tiếp tục hỗ trợ Nga để dập tắt chủ nghĩa Quốc xã ở Ukraine. Ukraine: Lisichansk chưa thất thủ, còn giao chiến. Nga: Ukraine bắn phi đạn vào cư dân các thành phố Belgorod và Kursk của Nga (nhưng Ukraine nói: đã "vô hiệu hóa 1 trong 4 căn cứ quân sự của Nga" nơi đó).

- Zelensky: 2.610 thành phố và thị trấn đang nằm dưới sự chiếm đóng của Nga, quân Ukraine đã giải phóng hơn 1.000 thành phố và chỗ nào cũng cần tái thiết. Ukraine dự kiến sẽ trở thành thành viên Liên Âu "trong vòng 5 năm". Quốc tế sẽ họp 2 ngày 4-5/7/2022 về việc tái thiết Ukraine. Ukraine yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tàu chở hàng mang cờ Nga Zhibek Zholy chở ngũ cốc trộm của Ukraine.

- Putin nói với Thủ tướng Ấn Độ: Nga vẫn là nhà sản xuất và cung cấp ngũ cốc, phân bón và năng lượng tin cậy. Hơn 29.000 người đã được di tản khỏi Ukraine và 2 cộng hòa Donetsk và Lugansk để vào Nga trong 24 giờ qua. Lần đầu Nga thú nhận đang cạn vũ khí, cần dự luật tăng tốc sản xuất và sửa chữa vũ khí.

- Trong ngày, 6 cuộc không kích của Nga vào quân Ukraine trên Đảo Rắn. Phi đạn Ukraine phá hủy 3 kho đạn dã chiến của Nga ở Kherson Oblast. Nga: đã trục vớt tàu đổ bộ lớn phi đạn Ukraine bắn trúng rồi bị thủy thủ đoàn Nga tự đánh chìm để kho đạn trên tàu khỏi nổ.

- Texas: hung thủ mang súng trường và súng ngắn, bắn 2 người chết rồi tự sát. Có 4 người bị thương

- DB Liz Cheney: Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn sẽ có hơn 1 hồ sơ giới thiệu hình sự đến Bộ Tư pháp đối với Trump.

- Arizona: nhiều viên chức bầu cử phải từ chức vì bị người ủng hộ Trump cuồng nhiệt hăm dọa bạo lực.

- Tư pháp đã gửi trát đòi 2 TNS tiểu bang Arizona về các tương tác với các luật sư của Trump về 6/1/2021

- Giải kéo tay Châu Á: Đài Loan vô địch.

- Trung tâm dân số Mỹ nằm ở Hartville, Missouri; Trung tâm dân số tiểu bang California ở Shafter (quận L.A.)

- Một ông cụ 80 tuổi từ Fairfield, Goergia, đã bắn vợ mình và rồi định nổ súng để tự sát.

- California: Một tài xế xe UPS gục trong xe, chết

- Los Angeles: Xông vào tiệm, đập tủ kính, vơ vét đồ rồi bỏ chạy, 14 người bị truy nã.

- Luật sư của cụ Binh Phạm (người chết vì xe lửa đụng xe tải) sẽ kiện hãng xe lửa Amtrak ở Missouri.

- Dean Trần, cựu Thượng nghị sĩ Massachusetts, bị truy tố vì trộm súng từ 1 cụ bà, rồi khai gian với FBI

- San Jose: Lebnitz Tran nhận tội gian lận để lấy 3,6 triệu đô la từ các khoản vay cứu trợ COVID-19.

- HÒI 1: Có phải 68% người xem đài Fox News nói bạo loạn 6/1 là do phe tả bôi nhọ Trump? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ tin TQ đang hy vọng chiếm Đài Loan mà không cần vũ lực? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-3/7/2022) ---- Có 3 người chết và 4 người khác - trong đó có 3 cảnh sát - bị thương vào cuối ngày thứ Bảy tại một thành phố phía đông bắc Texas sau khi cảnh sát cho biết một người đàn ông cầm súng trường và mang “thắt lưng chiến đấu” đã nổ súng. Cảnh sát thành phố Haltom cho biết, các cảnh sát đã bị bắn trong cuộc đối đầu với tay súng, và một phụ nữ lớn tuổi gọi 911 bị bắn vào chân (phụ nữ này hy vọng sẽ sống sót).

.

Cảnh sát nói tay súng chưa được xác định danh tính, đã chết vì quay súng lại tự sát. Bên xác hung thủ là 1 khẩu súng trường kiểu quân sự và 1 khẩu súng ngắn. Cảnh sát nói có 2 người bị hung thủ bắn chết: 1 nam và 1 nữ. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ súng và cảnh sát chưa tiết lộ danh tính của bất kỳ nạn nhân nào.

.

---- Dân Biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) nói rằng Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã không loại trừ "nhiều hơn một" hồ sơ giới thiệu hình sự đến Bộ Tư pháp đối với cựu Tổng thống Donald Trump. Nghĩa là, Ủy ban sẽ đưa hồ sơ tới Bộ Tư Pháp, đề nghị truy tố hình sự Trump hơn 1 hồ sơ.

.

Trong một cuộc phỏng vấn trên ABC, phóng viên Jonathan Karl đã hỏi Cheney rằng liệu các phiên điều trần có chứng minh rằng Trump "cần bị truy tố hay không."

.

Cheney nói: “Cuối cùng thì Bộ Tư pháp sẽ quyết định điều đó. Chúng tôi cũng như một ủy ban có thể có quan điểm về điều đó. Và nếu bạn chỉ nghĩ về nó từ góc độ của loại người nào biết rằng đám đông có vũ trang và gửi đám đông tấn công Điện Capitol? Và tiếp tục kích động đám đông đó khi Phó tổng thống của chính mình đang bị đe dọa, khi Quốc hội đang bị đe dọa. Rùng rợn lạnh mình."

.

. "Ủy ban có phải hay không sẽ giới thiệu truy tố hình sự [đối với Trump]?" Karl nhấn mạnh.

. "Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định với tư cách là một ủy ban về nó," Cheney trả lời.

. "Vì vậy, có thể sẽ có một giới thiệu tội phạm?" Karl nói.

. "Bộ Tư pháp không phải đợi ủy ban đưa ra hồ sơ giới thiệu tội phạm. Và có thể có nhiều hơn một hồ sơ giới thiệu tội phạm," theo lời Cheney.

.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm Chủ nhật nhắc lại rằng Belarus đã ủng hộ và sẽ tiếp tục hỗ trợ Nga: "Cả người Belarus, người Nga và người Ukraine đều không cần chiến tranh. Nhưng chúng ta không thể cho phép chủ nghĩa Quốc xã hồi sinh như một vũ khí của phương Tây tập thể chống lại thế giới Slav." Theo ông Lukashenko, Belarus đã củng cố hệ thống phòng thủ ở biên giới của mình để ngăn chặn "đòn đánh vào lưng người Nga từ quân đội NATO". "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để tồn tại và chiến thắng."

.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Yuriy Sak hôm Chủ nhật cho biết thành phố Lisichansk không thuộc quyền kiểm soát hoàn toàn của quân đội Nga, rằng giao chiến trong khu vực "rất dữ dội trong một thời gian khá dài", đồng thời cho biết thêm rằng "cuộc chiến giành Donbass vẫn chưa kết thúc." Trước đó cùng ngày, Nga nói rằng Lisichansk, thành phố cuối cùng còn lại do Ukraine kiểm soát trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) đã bị Nga chiếm.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật nói rằng Ukraine đã cố tình tấn công các khu dân cư ở các thành phố Belgorod và Kursk của Nga bằng cách sử dụng "tên lửa đạn đạo Tochka-U với đạn chùm và máy bay không người lái Tu-143 Reys." Bộ này cũng lưu ý rằng không có cơ sở quân sự nào trong các khu vực bị tấn công, do vậy Ukraine nhằm vào thường dân Nga "đã được lên kế hoạch và thực hiện có chủ đích". Ukraine vẫn chưa đưa ra bình luận về việc này ở Nga, nhưng Thị trưởng Melitopol Ivan Fedorov xác nhận rằng quân Ukraine đã "vô hiệu hóa 1 trong 4 căn cứ quân sự của Nga" trong thành phố.

.

---- Ukraine đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tàu chở hàng mang cờ Nga Zhibek Zholy chở ngũ cốc trộm của Ukraine từ cảng Berdyansk do Nga chiếm đóng, theo lời một quan chức Ukraine và một tài liệu được hãng tin Reuters cho biết.

.

Quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine, trích dẫn thông tin nhận được từ cơ quan quản lý hàng hải của nước này, cho biết tàu Zhibek Zholy đã bốc chuyến hàng đầu tiên khoảng 4.500 tấn ngũ cốc từ Berdyansk, mà quan chức này cho biết thuộc về Ukraine. Tin khác từ phòng công tố Ukraine nói tàu này đã bất hợp pháp chở ngũ cố Ukraine tới Karasu, Thổ Nhĩ Kỳ, với 7,000 tấn hàng (số lượng lớn hơn tin ban đầu). Thổ Nhĩ Kỳ chưa trả lời câu hỏi từ Reuters.

.

---- Các nhà lãnh đạo từ hàng chục quốc gia và tổ chức quốc tế sẽ tụ họp vào thứ Hai 4/7 và thứ Ba 5/7/2022 tại thành phố Lugano của Thụy Sĩ để thảo luận về việc tái thiết Ukraine, với hy vọng đưa ra “Kế hoạch Marshall” cho việc tái thiết Ukraine bất chấp việc Nga tiếp tục xâm lược Ukraine.

.

Virginijus Sinkevicius, ủy viên môi trường của Liên Âu cho biết kế hoạch “hoàn toàn” phải bao gồm yếu tố phù hợp môi trường. Ông nói về sự tàn phá hàng loạt của rừng, đất đai bị bao phủ bởi bom mìn, ô nhiễm hóa chất do bom, đạn lan truyền, đường nước và đất bị ô nhiễm.

.

---- Putin khẳng định với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi: "Nga vẫn là nhà sản xuất và cung cấp ngũ cốc, phân bón và năng lượng đáng tin cậy.” Trong một cuộc điện đàm, Putin cho biết “những sai lầm mang tính hệ thống của một số quốc gia” đã làm gián đoạn hoạt động thương mại các sản phẩm thực phẩm và gây tăng giá, theo tin thông tấn Nga TASS. Ấn Độ, nước không tham gia các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, phụ thuộc vào Nga để nhập cảng ngũ cốc, nhiên liệu và vũ khí quân sự.

.

---- Hơn 29.000 người đã được di tản khỏi Ukraine và các nước cộng hòa Donetsk và Lugansk để vào Nga trong 24 giờ qua, theo lời Trưởng trung tâm quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev hôm thứ Bảy: "Bất chấp mọi khó khăn do Ukraine tạo ra, trong 24 giờ qua, không có sự tham gia của chính quyền Ukraine, 29.252 người, trong đó có 3.922 trẻ em, đã được di tản đến lãnh thổ Liên bang Nga từ các vùng nguy hiểm của Ukraine và các nước cộng hòa Donbas.”

.

---- Olga Stefanishyna, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập Châu Âu và Châu Âu-Đại Tây Dương, hôm thứ Bảy nói Ukraine dự kiến sẽ trở thành thành viên Liên Âu "trong vòng 5 năm".

.

Trả lời phỏng vấn của Đài phát thanh Ukraine, Stefanishyna nhấn mạnh rằng những cải cách và thay đổi của Ukraine trong 4 năm qua đã tạo nền tảng vững chắc để đưa ra quyết định chính trị nhanh chóng về việc cấp tư cách ứng cử viên Ukraine, đồng thời nói thêm rằng Ukraine phải tham gia vào những chuyển đổi nghiêm trọng hơn trong nước.

.

---- Lần đầu tiên, Nga thú nhận rằng họ đang cạn vũ khí trong cuộc chiến Ukraine, sau khi chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin đưa ra dự thảo luật liên bang cho phép Nga nhanh chóng sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự. Vào tối thứ Năm, Điện Kremlin đã đệ trình một dự luật lên viện Duma Quốc gia (=Quốc hội) về "các biện pháp kinh tế đặc biệt" đối với "hoạt động chống khủng bố và các hoạt động khác" bên ngoài nước Nga.

.

Một ghi chú giải thích kèm theo dự luật cho biết, đặc biệt trong bối cảnh Putin đang tham chiến chống Ukraine, "nhu cầu sửa chữa vũ khí và thiết bị quân sự tăng lên trong ngắn hạn." Dự luật đề xuất, trong số các biện pháp khác, "thực hiện tài sản vật chất từ dự trữ nhà nước" và "kích hoạt tạm thời năng lực và phương tiện huy động", cũng như làm thêm giờ trong "các tổ chức cá nhân."

.

Nội dung của dự thảo luật đưa ra sự cần thiết của Nga để sửa chữa vũ khí và trang thiết bị quân sự trong bối cảnh "một hoạt động quân sự đặc biệt trên lãnh thổ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Ukraine," đề cập đến cuộc chiến tại Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một bài phát biểu trước đất nước của mình hôm thứ Bảy rằng hơn 2.600 thành phố và thị trấn vẫn nằm dưới sự chiếm đóng của Nga, trong khi quân Ukraine đã giải phóng hơn 1.000 thành phố và thị trấn, nhưng họ vẫn cần giải phóng 2.610 thành phố nữa. Ông cho biết hầu hết các địa điểm bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột cần được tái thiết, và hàng trăm địa điểm trong số đó đã bị "quân đội Nga phá hủy hoàn toàn."

.

---- Nga cho biết họ đã trục vớt được một tàu đổ bộ lớn bị thủy thủ đoàn Nga đánh đắm sau khi phi đạn Ukraine đã bắn cháy nó ở cảng Berdyansk vào ngày 24/3/2022. Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở miền nam Ukraine, nói phi đạn đạn đạo Tochka-U đã nhắm mục tiêu vào cảng do Nga nắm giữ. Thủy thủ Nga phải đánh chìm con tàu "để ngăn chặn sự phát nổ của đạn dược trên tàu do ngọn lửa đã bắt đầu." Vào thời điểm đó, Ukraine cho biết họ đã bắn trúng con tàu. Đến bây giờ Nga mới xác nhận điều đó. Nga không cho biết chi tiết về thiệt hại của con tàu, nhưng nói rằng nó sẽ được kéo đến Kerch ở Crimea (nơi Nga sáp nhập vào năm 2014).

.

---- Trong ngày, 6 cuộc không kích của Nga đã thực hiện dội bom vào các vị trí của quân Ukraine trên Đảo Rắn, cũng như vào dân thường. Để đối phó, quân Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào các bãi chứa đạn dược, một thành trì, và một cụm lực lượng và thiết bị của đối phương gần Snihurivka, Blahodatne, Olhyne và Davydiv Brid.

Hình ảnh lụt ở Sydney, Úc châu.

Ngoài ra, phi đạn Ukraine còn phá hủy 3 kho đạn dã chiến của Nga ở Kherson Oblast. Tại các quận Kherson và Skadovsk, Nga tiếp tục trinh sát để xác định vị trí của các đơn vị Ukraine.---- Nhiều ngàn cư dân tại Sydney, Úc châu, được lệnh di tản vì lụt dâng cao.Video dài 1:47 phút:



https://youtu.be/8PUZeOr2CQw

.

---- Arizona: 2 viên chức bầu cử phải từ chức vì bị người ủng hộ Trump cuồng nhiệt hăm dọa bạo lực. Bản tin AP hôm Thứ Bảy viết: "Người Chánh lục sự quận (county recorder) và giám đốc bầu cử (elections director) ở Quận Yavapai của Arizona đang từ chức sau hơn một năm rưỡi bị đe dọa và bị chỉ trích dữ dội từ những người ủng hộ Trump khi những người này tin lời nói dối rằng Trump đã thua cuộc bầu cử năm 2020 vì gian lận".

.

Chánh lục sự quận là cô Leslie Hoffman cho biết hôm thứ Sáu rằng cô quá chán và đã chấp nhận một công việc bên ngoài quận. Ngày cuối của cô sẽ là ngày 22/7/2022. Cô nói rằng giám đốc bầu cử lâu năm là Lynn Constabile sẽ rời đi vì lý do tương tự, và thứ sáu là ngày cuối cùng của cô này.

.

Tin tức được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-WY) tiết lộ bằng chứng về việc giả mạo nhân chứng trong phiên điều trần công khai của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.

.

Ken Matta, người chỉ huy bộ phận an ninh bầu cử tại văn phòng Bộ trưởng Hành chánh Arizona, đã nghỉ việc vào tháng 5/2022, cũng với lý do bị đe dọa.

.

---- Bộ Tư pháp đã gửi trát đòi tới 2 thượng nghị sĩ tiểu bang Arizona để tìm kiếm thông tin về các tương tác mà họ có thể đã có với các luật sư của Tổng thống Trump có liên hệ tới nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử 2020. Kim Quintero, phát ngôn viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện Arizona, đã xác nhận với nhiều tờ báo rằng Chủ tịch Thượng viện tiểu bang Karen Fann (Cộng Hòa) và Thượng nghị sĩ tiểu bang Kelly Townsend (Cộng Hòa) đã nhận được trát vào tuần trước.

.

Quintero nói với The Washington Post rằng Fann và Townsend đang hợp tác với trát đòi và nhân viên đã xác định được hàng chục nghìn đoạn tương tác có khả năng liên quan đến yêu cầu của bộ: “Họ yêu cầu nộp tin nhắn văn bản và email từ danh sách những người mà tôi không thể tiết lộ những người đó là ai, vì họ yêu cầu chúng tôi không nói chuyện với truyền thông về điều này.”

.

---- Giải kéo tay Châu Á mở rộng - Asian Open. Lực sĩ Đài Loan Tsai Wei-jen vô địch.

Video dài 2:25 phút:



https://youtu.be/RC0PcXrkHiQ

.

---- Trung tâm dân số Mỹ nằm ở đâu? Kể từ cuộc điều tra dân số đầu tiên vào năm 1790, Cục điều tra dân số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau) đã tính toán "trung tâm dân số" của đất nước. Đây là điểm mà một bản đồ tưởng tượng, phẳng, không trọng lượng và cứng của Hoa Kỳ sẽ cân bằng hoàn hảo nếu mọi người đều có trọng lượng như nhau. Đây là vị trí trung bình của nơi mọi người ở Hoa Kỳ sinh sống.

.

Dữ liệu từ cuộc điều tra dân số năm 2020 cho thấy Hartville, Missouri, là "trái tim" của nước Mỹ. Kể từ năm 1980, các thị trấn của Missouri là trung tâm dân cư nhưng trung tâm lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1790 là ở Maryland, ngay phía đông Baltimore.

.

Trung tâm dân số tiểu bang California ở đâu? Dựa trên điều tra dân số mới nhất, trung tâm dân số của California nằm ở tọa độ "35°29’27.7″N 119°20’52.3″W" và có vẻ là một cánh đồng gần giao lộ của West Los Angeles Avenue và Palm Avenue ở thị trấn Shafter, cách Bakersfield khoảng 23 dặm về phía tây bắc. Thị trấn Shafter, nằm trong Quận Kern County, có dân số chỉ hơn 20.000 người.

.

---- Một ông cụ 80 tuổi từ Fairfield, Goergia, đã bắn vợ mình và rồi định nổ súng để tự sát trước khi cảnh sát thuyết phục và bắt giữ ông cụ, theo thông báo của Văn phòng cảnh sát trưởng quận Carroll.

.

Khoảng trưa thứ Năm, Donald Staley gọi 911 để báo rằng cụ đã bắn vào đầu người vợ 55 tuổi, Judith Staley, và rồi cụ cũng sẽ tự bắn để tự sát. Khi các cảnh sát tiểu bang Georgia đến nhà của hai người, họ đã thuyết phục được Staley bỏ súng xuống và tự nộp mình. Vợ ông được đưa đến Bệnh viện Grady ở Atlanta, nơi bà sau đó chết vì vết thương do đạn bắn.

.

---- Một tài xế của UPS đã chết sau khi anh ngã gục trong xe của anh ở Pasadena vào thứ Bảy tuần trước và gia đình của người đàn ông này cho rằng cái chết của người đàn ông 24 tuổi là do nhiệt độ cao. Esteban Chavez Jr. (bạn bè gọi tắt là Stevie) được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh gần giao lộ giữa đường Sequoia và đường Glenover, theo lời cha anh, Esteban Chavez Sr.

.

Chavez nói: “Stevie ngã khỏi ghế trong xe tải. Vào thời điểm có người nhận ra, đó là chủ nhân của ngôi nhà nơi Stevie giao gói hàng, và đó là khoảng 20 phút sau khi con trai tôi đã gục ngã. Khi những người phản hồi đầu tiên xuất hiện, rõ ràng là đã quá muộn."

.

Chavez nói thêm rằng con trai của ông đã làm việc với UPS được bốn năm và đã trở lại làm việc sau một vết thương ở vai vào một ngày trước khi qua đời, cũng là sinh nhật của anh.

.

---- Los Angeles: Xông vào tiệm, đập tủ kính, vơ vét đồ rồi bỏ chạy, 14 người bị truy nã. Cảnh sát nói 14 người đã bỏ trốn sau khi trộm nhiều món đồ từ một tiệm Nordstrom ở Westfield Century City vào đầu tuần này. Video được đăng trên TikTok cho thấy một số người chạy ra khỏi cửa hàng mang theo nhiều đồ vật khác nhau và lên xe đang chờ sẵn. Lúc đó là khoảng 8:35 tối Thứ Ba, theo lời Sở Cảnh sát Los Angeles.

.

Cảnh sát không có thông tin về những chiếc xe chờ để chở băng trộm chạy trốn, nhưng các thám tử đang xem xét video giám sát. Chưa có vụ bắt giữ nào được thực hiện và chưa có thêm chi tiết nào được tiết lộ.

.

---- Luật sư của Binh Phạm sẽ kiện hãng xe lửa Amtrak ở Missouri. Đơn kiện đầu tiên là của bà góa phụ của tài xế xe ben chết vì xe lửa Amtrak đụng ở Missouri. Đơn kiện nhắm vào một thanh tra đường sắt và quận nơi xảy ra vụ xe lửa đụng xe chở rác. Đơn kiện cáo buộc rằng một giám sát viên của Burlington Northern Santa Fe, đường sắt sở hữu và vận hành các tuyến đường được sử dụng bởi Amtrak, và Chariton County lẽ ra phải biết việc băng qua đường là nguy hiểm.

.

Chuyến tàu lửa đang chạy gần 90 dặm/giờ thì đâm vào một xe tải đầy rác ở trung tâm Missouri. Xe lửa trật đường rầy đã giết chết 3 người trên tàu là Rachelle Cook và Kim Holsapple ở De Soto, Kansas và Binh Pham ở Kansas City. Billy Barton II, tái xế đang lái chiếc xe tải, cũng chết. Hơn một nửa trong số 275 hành khách trên tàu đã phải nhập viện.

.

Đường ray xe lửa cao hơn vài feet so với đường nông thôn, đầy sỏi tại giao lộ nơi xảy ra vụ tai nạn. Các đường ray đã bị che khuất một phần bởi chổi quét và chia đôi con đường một góc 45 độ. Barton tiếp cận giao lộ từ một góc độ mà lẽ ra anh phải nhìn qua vai để thấy đoàn tàu đang lao nhanh trên đường băng qua.

.

Theo đơn kiện, hàng ngày có khoảng 60 chuyến tàu chạy qua khu vực này. Đơn kiện nói giao lộ lẽ ra phải được đánh dấu bằng đèn nhấp nháy và cần chắn, thay vì chỉ là một biển báo băng qua đường sắt đơn giản.

.

Tờ Kansas City Star đưa tin, luật sư đại diện cho gia đình Bình Phạm, 82 tuiổi, cũng đang chuẩn bị nộp đơn kiện. Pham đi trên chuyến xe lửa đó với hàng chục thành viên trong gia đình. Pham được cấp cứu chở tới bệnh viện và chết tại đây.

.

---- Dean Trần, cựu Thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts, đã bị truy tố vì bị cáo buộc trộm súng từ một cụ cao niên và sau đó nói quanh co với các nhà điều tra, theo lời Bộ trưởng Tư pháp Maura Healey hôm 1/7/2022.

.

Dean Tran, 46 tuổi, ở Fitchburg, hôm Thứ Sáu đã bị Đại bồi thẩm đoàn Worcester truy tố với nhiều tội danh: trộm một khẩu súng, trộm trên $ 250 từ người quá 60 tuổi / người bị tàn tật, nộp đơn xin giấy phép mang súng có thông tin sai lệch, lấy chữ ký bằng cách ngụy tạo với ý định lừa đảo, nói để gây hiểu lầm cho cuộc điều tra của cảnh sát và Ăn cắp bằng cách giam giữ hoặc gây sợ hãi.

.

Hồ sơ cáo buộc ghi rằng, vào tháng 6/2019 trong khi đến thăm một cử tri lớn tuổi, Tran đã sử dụng vị trí tin cậy của mình với tư cách là một quan chức để đe dọa cử tri nộp khẩu súng của người chồng quá cố, khiến bà cụ phải ký một hợp đồng được chuẩn bị trước và đưa cho bà cụ 1.500 đô la tiền mặt cho ít nhất 8 khẩu súng.

.

Khi được yêu cầu trả lại chúng vào ngày hôm sau, Dean Tran đã làm, nhưng đã quay lại vào sáng sớm hôm sau và bị cáo buộc đã cố gắng vào nhà của bà cụ trong khi bà cụ ở một mình, hỏi chìa khóa két an toàn súng của người chồng quá cố, và lấy trộm một khẩu Colt.45 trong khi cụ bà trốn trong phòng ngủ của cụ bà. Một thời gian sau, khẩu súng đã được trả lại cho cụ bà.

.

Khi cảnh sát thẩm vấn, Tran bị cáo buộc đưa ra nhiều chuyện mâu thuẫn về lý do để mang súng đi, ban đầu nói không có chuyện mua bán súng, sau đó đưa hợp đồng mua bán súng ra, và chê bai năng lực tinh thần của cụ bà trước khi yêu cầu một văn bản xin lỗi từ cụ bà.

.

Biện lý cũng cáo buộc rằng Dean Tran đã ghi sai trong đơn xin gia hạn giấy phép mang súng trong người hồi tháng 5/2019. Trện nguyên tắc, Dean Tran vẫn là vô tội vìa tòa chưa phán quyết.

.

---- Gần một năm sau khi bị bắt, Lebnitz Tran, cư dân San Jose, đã nhận tội gian lận để lấy 3,6 triệu đô la từ các khoản vay cứu trợ COVID-19. Biện lý khu vực Bắc California hôm thứ Sáu thông báo rằng Lebnitz Tran, 41 tuổi, đã chịu nhận hai tội gian lận điện tử (wire fraud) như một phần của thỏa thuận nhận tội.

.

Theo các công tố viên, bốn cáo buộc gian lận điện tử khác và một tội danh gian lận ngân hàng sẽ bị bãi bỏ vào ngày 3 tháng 11 nếu Tran chấp nhận thỏa thuận nhận tội. Tran phải đối mặt với án tù tối đa là 20 năm cho mỗi tội danh gian lận điện tử (wire fraud).

.

Tran bị cáo buộc đã làm giả ít nhất 34 đơn Paycheck Protection Program (PPP) và Economic Injury Disaster Loan (EIDL) khi Tran tìm kiếm khoản thanh toán trị giá 8,5 triệu USD từ chính quyền, theo hồ sơ tòa.

.

----- HÒI 1: Có phải 68% người xem đài Fox News nói bạo loạn 6/1 là do phe tả bôi nhọ Trump?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Bản thăm dò mới của News/YouGov với câu hỏi "Những người sau đây phải chịu trách nhiệm bao nhiêu phần đối với bạo loạn 6/1/2021?" Có tới 68% người xem đài Fox News nói bạo loạn 6/1 là do phe tả bôi nhọ Trump.

.

Con số 68% đó cao hơn gấp đôi so với 32% người xem CNN và 25% người xem MSNBC nói như thế. Chỉ 37% người được hỏi “không xem” bất kỳ đài nào cũng nói như vậy.

.

Người xem Fox cũng ít có khả năng nói rằng Tổng thống Donald Trump khi đó “đáng trách nhất về vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào Điện Capitol?” Trong khi người xem MSNBC có nhiều khả năng nói như vậy...

Chi tiết:

https://www.mediaite.com/news/new-poll-whopping-68-of-fox-news-viewers-blame-jan-6-on-left-wing-protesters-trying-to-make-trump-look-bad/

.

---- HỎI 2: Mỹ tin TQ đang hy vọng chiếm Đài Loan mà không cần vũ lực?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Hoa Kỳ tin rằng Trung Quốc vẫn hy vọng chiếm Đài Loan mà không cần vũ lực. Theo các quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ, lo ngại rằng cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ thúc đẩy Trung Quốc thực hiện một cách tiếp cận tương tự đối với Đài Loan dường như chưa hiển lộ ra. Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines nói trước một cử tọa chuyên gia ở Washington vào cuối ngày thứ Tư, rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình "coi việc tái thống nhất Đài Loan là một mục tiêu rõ ràng, ông Tập vãn ưa thích làm điều đó một cách hòa bình thay vì sử dụng vũ lực quân sự. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông ta hiện đang có ý định chiếm Đài Loan bằng vũ lực quân sự."

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/07/01/2022070100529.html

.

.