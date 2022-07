Việt kiều kiện chính phủ VN, đòi bồi thường 1 tỷ USD. Báo quốc tế: Hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam sau khi hiếp dâm thiếu nữ Anh 17 tuổi bị bắt trong khi bỏ trốn - LPR: đã bao vây hoàn toàn Lysychansk, chuẩn bị tấn công toàn diện. Anh: quân Nga đã "đạt được những bước tiến nhỏ đối với Lysychansk"nhưng quân Ukraine còn giữ tuyến phòng thủ ngoại ô đông nam Lysychansk.

Bản tin Law360 hôm 1/7/2022 loan tin: Doanh nhân Việt kiều Maya Dangelas (tên cũ: Đặng Thị Hoàng Yến) từ Houston kiện chính phủ VN, đòi bồi thường 1 tỷ USD. (Photo: By World Economic Forum from Cologny, Switzerland - Dang Yen - World Economic Forum on East Asia 2010 - Wikipedia)

.

- Báo quốc tế: Hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam sau khi hiếp dâm thiếu nữ Anh 17 tuổi bị bắt trong khi bỏ trốn

- LPR: đã bao vây hoàn toàn Lysychansk, chuẩn bị tấn công toàn diện. Anh: quân Nga đã "đạt được những bước tiến nhỏ đối với Lysychansk"nhưng quân Ukraine còn giữ tuyến phòng thủ ngoại ô đông nam Lysychansk. Nga: Ukraine tổn thất lớn trên tất cả các mặt trận, 3 tiểu đoàn Ukraine mất hơn 1/2 quân số gần khu vực Luhansk chỉ trong một ngày. Nga: bắn phi đạn hơn 340 mục tiêu quân sự của Ukraine chỉ trong một ngày.

- Lviv (phía tây Ukraine, biên giới Belarus) chuẩn bị khi quân Belarus tiến vào Ukraine. Ukraine: Liên Âu cần phải hỗ trợ Ukraine vì Putin muốn đưa khủng hoảng ra khắp châu Âu. Ukraine: Nga bắn phi đạn hành trình loạn xạ vào dân Ukraine để gây khủng hoảng, tăng áp lực buộc đổi đất lấy hòa bình.

- Thị trưởng Odessa tấn phong Thủ tướng Anh Boris Johnson danh hiệu Công dân danh dự của Odessa. Nga: Ukraine đã chặn 70 tàu hàng của 16 quốc gia nước ngoài, không cho rời cảng của họ. DPR (ly khai) truy tố thêm 2 tù binh Anh (Dylan Healy và Andrew Hill).

- Moscow: Nhà hát Gogol Centre sau vở kịch "Tôi không tham gia chiến tranh" tuyên bố đóng cửa vĩnh viễn

- cảnh sát Nga bắt Ivan Fedotov (cầu thủ khúc côn cầu đội Philadelphia Flyers) về tội trốn quân dịch

- Mỹ: Ukraine đang “thành công tốt đẹp” nhờ sử dụng Hệ thống phi đạn cơ động cao (HIMARS)

- 1 bé gái 10 tuổi có bầu 6 tuần 3 ngày từ Ohio được giới thiệu qua Indiana phá thai vì luật Ohio cấm sau 6 tuần

- Cộng Hòa kinh hoàng: dự kiến Trump trong tháng 7/2022 sẽ tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024

- CNN: Mark Meadows nhờ người nhắn cô Cassidy Hutchinson hãy trung thành với Trump.

- Trump mua chuộc bằng cách bao chi phí pháp lý cho các cựu phụ tá bị điều tra vì bạo loạn 6/1/2021

- Akron, Ohio, hủy bỏ lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 sau khi cảnh sát bắn chết 1 người da đen 25 tuổi

- cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis: Putin chui ra từ tiểu thuyết của Dostoevsky, Trump là dân túy sai lầm.

- Nếu lệnh cấm phá thai áp dụng toàn quốc Hoa Kỳ, các bà bầu ở Mỹ có thể sẽ chết tăng 24%

- Louisiana: truy tố Long Nguyễn, Wayne P. Williams, Trung Đô về tội trộm, thu hoạch hàu bất hợp pháp

- Canada: Duy Quoc Nguyen, 34 tuổi, cư dân Oshawa (Canada), bị truy tố về tội đốt phá

- Houston: 1 Việt kiều thuê luật sư Mỹ kiện chính phủ VN, đòi bồi thướng 1 tỷ đô vì bị ép thanh lý công ty.

- Nguy cơ vỡ nợ, một doanh nghiệp buýt tại Hà Nội thông báo dừng hoạt động.

- Sài Gòn: Giá xăng cao ngất, chủ quán - khách hàng, shipper cùng thê thảm.

- Giám đốc BV Mắt TP.HCM và 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì đấu thầu dỏm, làm mất 14,2 tỷ đồng (609000 USD).

- Hội An: du lịch tưng bừng hồi sinh.

- HỎI 1: Thành phố nào an toàn nhất Quận Cam? ĐÁP 1: Rancho Santa Margarita.

- HỎI 2: Trong năm 2021, Việt Nam qua mặt Nam Hàn về ăn mì ăn liền? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-2/7/2022) ---- Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm thứ Bảy cho biết Ukraine đang chịu "tổn thất lớn trên tất cả các mặt trận", đồng thời cho biết thêm rằng 3 tiểu đoàn Ukraine đã mất hơn 1/2 quân số gần các khu định cư ở khu vực Luhansk "chỉ trong một ngày."

.

Konashenkov nói rằng hệ thống phòng không của Nga đã bắn rơi máy bay Mikoyan MiG-29 của Ukraine ở vùng Mykolaiv, trong khi 4 quả rocket đã bị đánh chặn ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk và vùng Kherson. Konashenkov cho biết các máy bay, phi đạn và lực lượng pháo binh của Nga đã tấn công hơn 340 mục tiêu quân sự của Ukraine chỉ trong một ngày qua.

.

---- Người chỉ huy Cộng hòa Chechnya Ramzan Kadyrov hôm thứ Bảy nói rằng thành phố còn lại duy nhất trong khu vực Luhansk nằm dưới sự kiểm soát của Kiev, bây giờ đã bị bao vây hoàn toàn quân Nga và Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR): "Cái bẫy đã siết lại, Lysychansk hoàn toàn bị bao vây. Tất cả đường vào thành phố và các điểm thoát ra đều bị phong tỏa. Cuộc tấn công toàn diện vào thành phố sẽ sớm bắt đầu."

.

Trước đó, đại diện quân đội LPR Ivan Filiponenko nói rằng vùng ngoại ô Lysychansk đã bị "chiếm đóng", sau khi Kadyrov dự đoán rằng cuộc xâm lược thành phố ở vùng Luhansk sẽ bị chiếm "trong vài ngày tới."

.

---- Bộ Quốc phòng Anh quốc nói rằng quân Nga đã "đạt được những bước tiến nhỏ đối với Lysychansk" ở Khu vực Luhansk trong bản báo cáo tình báo mới nhất của Anh hôm thứ Bảy, trong khi Lysychansk báo cáo đã bị tấn công nhiều hướng: "Quân Ukraine có thể vẫn còn đang tiếp tục chặn quân Nga ở một tuyến phòng thủ ngoại ô phía đông nam Lysychansk."

.

---- Thị trưởng thành phố Lviv (phía tây Ukraine) là Andriy Sadovy nói tình hình ở biên giới Belarus-Ukraine là "khó lường"hôm thứ Bảy, vì quân Ukraine phải chuẩn bị trường hợp quân Belarus tiến vào khu vực.

.

Thị trưởng nói: "Chính quyền đang xét phương án thành lập các tiểu đoàn tình nguyện viên dự bị từ các nhân viên của hội đồng thành phố và các công ty tiện ích. Thành phố sẽ hình thành một khu dự trữ chiến lược các sản phẩm trong trường hợp các đường cung cấp bị tắc nghẽn. Đế chế Nga sẽ sụp đổ. Ukraine sẽ chiến thắng. Kẻ thù không có đủ thông tin để thực hiện các hành động khiêu khích".

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Bảy nói rằng Liên Âu phải hỗ trợ Ukraine để "tự hỗ trợ Liên Âu" khi sự ổn định trong toàn bộ khu vực đang bị đe dọa bởi sự xâm lược của Nga: "Putin ghét sự thịnh vượng của người dân châu Âu và muốn đưa cuộc khủng hoảng đến tận cửa mọi nhà ở châu Âu. Ukraine đứng cản đường cho những kế hoạch thâm độc này."

.

---- Mykhailo Podolyak, nhà thương thuyết Ukraine và là cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, hôm thứ Bảy nói rằng Nga có một "chiến thuật mới" để tạo ra một sự hoảng loạn quy mô lớn ở Ukraine bằng cách bắn phi đạn hành trình vào các thành phố Ukraine: "Họ đang buộc người dân Ukraine áp lực lên chính phủ Ukraine để nhượng đất đổi hòa bình. Nhưng chiến thuật mới của Nga ép Ukraine ngồi vào bàn đàm phán sẽ không hiệu quả."

.

Mykhailo Podolyak tuyên bố Ukraine cần viện trợ không chỉ các dàn phòng không mà còn cả hệ thống phòng thủ phi đạn, điều này "rất quan trọng để phá vỡ khái niệm chiến tranh mới của Nga".

.

.

---- Thị trưởng Odessa Henadiy Trukhanov đã ký một lệnh vào thứ Sáu để tấn phong Thủ tướng Anh Boris Johnson danh hiệu Công dân danh dự của Odessa. Khi tuyên bố về việc này, ông Trukhanov tuyên bố rằng Ukraine đã có thể đánh bại Nga ngay từ bây giờ nếu tất cả mọi người trong cộng đồng quốc tế có cùng quan điểm chống lại Moscow như Anh đã làm.

.

---- Nga hôm thứ Sáu nói rằng chính quyền Ukraine đã chặn 70 tàu hàng của 16 quốc gia nước ngoài, không cho rời cảng của họ. Nga nói rằng tại 6 cảng (Kherson, Mykolaiv, Chernomorsk, Ochakov, Odesa và Yuzhny), 70 tàu nước ngoài đến từ 16 quốc gia vẫn bị phong tỏa, không rời cảng được. Mối đe dọa từ pháo kích và nguy cơ mìn giăng do Ukraine tạo ra không cho phép các tàu di chuyển tự do ra biển.

.

---- Thêm 2 binh sĩ Anh khác, Dylan Healy và Andrew Hill, những người đã chiến đấu cùng lực lượng Ukraine đã bị truy tố tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo TASS News đưa tin hôm thứ Sáu: "Cuộc điều tra đang tiến hành đối với lính đánh thuê người Anh Dylan Hilly và Andrew Hill. Họ bị buộc tội cùng 3 lính đánh thuê bị kết án trước đó."

.

Vào ngày 9 tháng 6/2022, tòa án tối cao của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) đã kết án 3 chiến binh nước ngoài, hai người Anh và một người Maroc, những người đã chiến đấu như một phần của quân đội Ukraine, với mức án tử hình, vì các hoạt động "đánh thuê và khủng bố".

.

---- Nhà hát Gogol Centre, một trong những pháo đài cuối cùng của tự do nghệ thuật ở Nga, đã đóng cửa với buổi biểu diễn cuối cùng đầy thách thức mang tên Tôi không tham gia chiến tranh (I Don’t Take Part In War). Vở kịch đầy cảm xúc vào tối thứ Năm 30/6/2022, phản đối quân Nga xâm lược Ukraine, đã đánh dấu sự kết thúc đầy ấn tượng của những người trí thức và văn nghệ sĩ đối lập tại Nga.

.

Nhà hát này trước đây do giám đốc Kirill Serebrennikov điều hành, người đã rời Nga sau khi chỉ trích cuộc xâm lược của Nga ở Ukraine, Gogol Centre đã dàn dựng các vở kịch táo bạo trong một thập niên qua, thường xuyên bị sức ép từ các luật đàn áp ngày càng gay gắt dưới thời Tổng thống Vladimir Putin.

.

Buổi trình diễn cuối cùng vào tối thứ Năm đã khiến một số khán giả rơi nước mắt khi các diễn viên đọc thơ của nhà thơ và là chiến sĩ Liên Xô Yuri Levitansky, người sinh ra ở nơi bây giờ là Ukraine. Tên của vở kịch cuối cùng được lấy từ một trong những câu thơ tiêu biểu của Levitansky: “Tôi không tham gia vào chiến tranh, nó tham gia vào tôi”.

.

Khi buổi trình diễn kết thúc, giám đốc nghệ thuật sắp mãn nhiệm của rạp là Alexei Agranovich thông báo, “Gogol Centre đã đóng cửa. Vĩnh viễn."

.

---- Ivan Fedotov, cầu thủ khúc côn cầu (hockey) của đội Philadelphia Flyers, vừa bị cảnh sát Nga bắt giữ với cáo buộc trốn lính. Fedotov là cầu thủ đã dẫn dắt Ủy ban Olympic Nga giành huy chương bạc tại Thế vận hội Bắc Kinh 2022 nhưng đã ký hợp đồng với đội Mỹ Philadelphia Flyers vào tháng 5/2022, chấm dứt hợp đồng với câu lạc bộ khúc côn cầu CSKA của Moscow. Bởi vì đội bóng CSKA thuộc sở hữu của chính phủ Nga, các cầu thủ về mặt kỹ thuật được coi là quân nhân.

.

Người ta suy đoán vì anh đã gia nhập đội Philadelphia Flyers NHL, Nga có thể buộc tội anh ta trốn nghĩa vụ quân sự. Truyền thông Nga đưa tin rằng văn phòng công tố quân sự đã đưa ra yêu cầu bắt giữ, nói rằng “có đủ cơ sở để coi Fedotov là một kẻ trốn tránh quân dịch”. Anh ta có thể phải ngồi tù tới 2 năm nếu bị kết án có tội trốn lính.

.

---- Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết Ukraine đang đạt được “thành công tốt đẹp” khi sử dụng một hệ thống phi đạn tiên tiến do Mỹ cung cấp để bắn vào các sở chỉ huy của Nga. Ukraine đã sử dụng Hệ thống phi đạn cơ động cao (HIMARS) để bắn vào các vị trí chỉ huy của quân Nga trên chiến trường Donbas ở miền đông Ukraine.

.

"Bởi vì đây là một hệ thống chính xác, tầm xa hơn, người Ukraine có thể lựa chọn cẩn thận các mục tiêu sẽ làm suy yếu nỗ lực của Nga một cách có hệ thống hơn, chắc chắn hơn những gì họ có thể làm với các hệ thống pháo tầm ngắn hơn," theo lời quan chức nói với các phóng viên.

.

Quân Ukraine vẫn đang trong những ngày đầu vận hành các hệ thống HIMARS - 4 trong số đó Mỹ đã gửi đến kèm 4 hệ thống bổ sung - vì chỉ một số ít quân nhân Ukraine có thể vận hành nó sau một thời gian ngắn học khóa Huân luyện. HIMARS, có tầm bắn khoảng 40 dặm (64.4 kilomét), đã mang lại cho Ukraine khả năng tấn công các mục tiêu ở xa với độ chính xác cao hơn so với trước đây khi sử dụng pháo tầm ngắn..

.

---- Có tin cho biết Donald Trump trong tháng 7/2022 sẽ tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024, điều này sẽ làm giảm chú ý vào các cuộc điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 trong khi dập tắt đà tiến lặng lẽ của các ứng cử viên Cộng Hòa dự kiến như Mike Pence và Ron DeSantis.

.

Báo The New York Times đưa tin rằng nhiều đảng viên Cộng hòa đang chuẩn bị cho việc Donald J. Trump tuyên bố sẽ tranh cử vào Bạch Ốc. Trong khi nhiều đảng viên Cộng hòa hoan nghênh việc ông Trump tham gia cuộc đua, nhưng nhiều người Cộng Hòa lo ngại Trump không phải ứng cử viên tốt nhất cho Cộng Hòa, thêm nữa Trump có thể bị nhìn là mối đe dọa trực tiếp đối với nền dân chủ.

.

Hôm thứ Tư, Trump thông báo ông sẽ đến Anchorage cho một cuộc vận động tranh cử chống lại Thượng nghị sĩ Lisa Murkowski (Cộng Hòa, Alaska). Báo NYT loan tin Trump đã "đẩy nhanh kế hoạch của Trump trong những tuần gần đây" và "các phụ tá đang cố gắng xây dựng cơ sở hạ tầng ban vận động cơ bản để kịp thời đưa ra thông báo sớm nhất là trong tháng này."

.

Tờ báo NYT cũng ghi rằng Ronna McDaniel, chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa, đã thúc giục Trump đợi cho đến sau bầu cử giữa kỳ (tháng 11/2022), vì lo lắng rằng tin tức về chiến dịch tranh cử của Trump có thể làm sai lệch thông điệp giữa kỳ của đảng Cộng Hòa.

.

Trong khi đó, các đảng viên Cộng hòa khác dường như cảm nhận được sự yếu kém từ Trump. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, người đã nói với Trump vào năm ngoái rằng Pompea sẽ không cạnh tranh với Trump để tranh sơ bộ Cộng Hòa đề cử ứng viên tổng thống, tuy nói thế, nhưng Pompea vẫn lặng lẽ đặt cơ sở vận động cho năm 2024. Pompeo cũng đã nói với những người khác rằng Pompea có thể đánh bại Trump trong kỳ bầu sơ bộ theo hình thức caucus tại Iowa năm 2024, theo lời những người thân tín cả với Trump và Pompea.

.

---- Hôm thứ Sáu, CNN đưa tin rằng một trong những người cố gắng "gây ảnh hưởng" đến lời khai của cựu phụ tá Bạch Ốc Cassidy Hutchinson trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã làm như vậy theo yêu cầu của ông sếp cũ của Hutchinson: Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows.

.

Bản tin CNN viết: "Dân Biểu Cộng hòa Liz Cheney của Wyoming, phó chủ tịch ủy ban, đã đưa ra hai ví dụ về khả năng đe dọa nhân chứng tại một phiên điều trần có Hutchinson, người từng là phụ tá của Meadows trong Bạch Ốc của Trump, vào đầu tuần này, mà không nêu tên nhân chứng hoặc ai đã liên hệ. Các nguồn tin nói với CNN rằng cả hai trường hợp được Cheney kể lại đều nhắm vào Hutchinson và Hutchinson tin rằng các tin nhắn nhằm tác động đến lời khai của cô."

.

"Trong một trường hợp, Cheney cho biết một nhân chứng đã nhận được một cuộc gọi trong đó có người nói: '(Có một người) cho tôi biết cô sẽ ra điều trần [trước Ủy ban] vào ngày mai. Người đó muốn tôi cho cô biết rằng người đó [ám chỉ Meadows] đang nghĩ về cô. Người đó biết cô trung thành và cô sẽ làm điều đúng đắn khi cô ra điều trần [vào ngày mai]."

.

Theo bản tin, nhóm của Meadows kịch liệt phủ nhận chuyện ảnh hưởng hay hăm dọa nhân chứng. Phát ngôn viên của Meadows là Ben Williamson nói, "Không ai từ phíai Meadows, chính Meadows hay những ai khác, tìm cách đe dọa hoặc muốn uốn nắn lời cô Hutchinson ra khai với ủy ban."

.

Các chuyên gia pháp lý cho rằng Meadows đang phải đối mặt với trách nhiệm nghiêm trọng vì tham gia tích cực vào nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, với cựu công tố viên Larry Hitman nói rằng Bộ Tư pháp có khả năng biến Meadows trở thành đối tượng hoặc mục tiêu của một cuộc điều tra tội phạm.

.

Hutchinson đã cung cấp một số chi tiết mới bùng nổ về hành vi bị cáo buộc của Trump vào ngày xảy ra vụ tấn công, bao gồm cả việc Trump yêu cầu những kẻ bạo loạn đến Điện Capitol ngay cả khi biết rằng họ có vũ trang và Trump đã tấn công các cận vệ của Trump khi muốn giành tay lái xe để tới cùng nhóm bạo loạn.

.

---- Vào ngày thứ Sáu trên đài MSNBC, bình luận viên của đài là Katie Phang và cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti đã thảo luận về tình hình ủy ban PAC của cựu Tổng thống Donald Trump đang gánh chịu chi phí pháp lý cho các cựu phụ tá bị điều tra trong bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021 - và liệu điều này có nghĩa là Trump đang tung tiền mua chuộc lòng trung thành và sự im lặng từ các cựu phụ tá.

.

Cassidy Hutchinson, cựu phụ tá của Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows, người gần đây đã làm chứng về hành vi của Trump vào ngày 6 tháng 1, gần đây cô đã tự rút khỏi thỏa thuận đại diện với các luật sư liên quan đến Trump - và bản tin tuần này tiết lộ "hơn một tá" người khác các quan chức cũng có các sắp xếp tương tự (nghĩa là: Trump chi tiền pháp lý để các cận thần khai có lợi cho Trump, nhưng cô Hutchinson từ chối).

.

Bà Phang, một cựu công tố viên, nói: “Hãy nghĩ về điều này. Thay đổi luật sư, rõ ràng có một đường ranh giới, gần giống như đường ranh giới trên cát khi nói rằng tôi thực sự sẽ tiến tới và công khai nói chuyện, không phải bởi vì, chúng ta biết rằng Donald Trump, cả nhóm và tổ chức chính trị và các đồng minh của mình, Trump đang tài trợ chi phí pháp lý, không chỉ cho những người như Cassidy Hutchinson mà cho một số người khác đã từng là nhân chứng. Về mặt đạo đức, không sao cả, bạn có thể yêu cầu bên thứ ba trả chi phí pháp lý, bạn biết đó vì bạn là một luật sư, Renato, nhưng bạn có nghĩ rằng bạn tới gần nguy hiểm khi phải trung thành với họ khi được trả chi phí pháp lý bởi Donald Trump?"

Mariotti nói: “Rõ ràng là tôi không thể nói thay cho cô Hutchinson, nhưng tôi nghĩ rằng có thể có yếu tố này mà bạn cảm thấy như có một động cơ, khi chi phí pháp lý của bạn được Trump chi trả, bạn có cảm thấy sai khi đưa ra lời khai chống lại người đó?"

.

---- Một bé gái 10 tuổi ở Ohio đã phải đi ra khỏi tiểu bang [Ohio] để phá thai sau khi cô được giới thiệu từ một bác sĩ chuyên ngành chữa trị cho các trẻ em bất hạnh, sau khi Tòa Tối Cao đảo ngược án lệ Roe vs Wade, theo tin từ nhật báo Indianapolis Star.

.

Bác sĩ Caitlin Bernard, ngành sản phụ khoa ở Indianapolis (tiểu bang Indiana), nói với tờ báo rằng bà là người nhận cuộc gọi từ một bác sĩ đồng nghiệp ở Ohio để nhờ bà giúp khẩn cấp cho cô bé đang mang thai được 6 tuần 3 ngày, khi luật phá thai sau 6 tuần ở tiểu bang Ohio đột ngột có hiệu lực.

.

Cô bé đã gấp rút sang làm thủ tục [phá thai] ở Indiana, nơi tiểu bang này cũng sẽ cấm phá thai nghiêm trọng trong vài tuần tới, sau phán quyết của Tòa Tối cao. Hiện tại, trong khi thủ tục này vẫn còn hợp pháp ở Indiana, các nhà cung cấp cho biết họ đã thấy tăng vọt số lượng bệnh nhân đến từ Kentucky và Ohio.

.

Báo này ghi lời bác sĩ Bernard: “Thật khó để tưởng tượng rằng chỉ trong vài tuần ngắn ngủi chúng tôi sẽ không có khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc đó.”

.

----- Thành phố Akron, Ohio, đã hủy bỏ lễ kỷ niệm ngày 4 tháng 7 sau khi cảnh sát bắn chết một người đàn ông da đen 25 tuổi hôm thứ Hai. Thành phố đã phong tỏa sở cảnh sát và một số khu vực của thị trấn để đề phòng các cuộc biểu tình phản đối cảnh sát tàn bạo sau cái chết của Jayland Walker.

.

Thị trưởng Akron Dan Horrigan cho biết các buổi biểu diễn âm nhạc và các nghệ sĩ dự định xuất hiện trong Lễ hội Rib, White và Blue từ ngày 1 đến ngày 4/7 đã được thanh toán tiền cho thời gian của họ mặc dù lễ hội đã bị hủy bỏ.

.

Duyên sự là, khi cảnh sát Akron dự tính đưa giấy phạt vi cảnh về giao thông cho Walker, thì Walker tăng tốc độ, làm cảnh sát phải đuổi theo. Sau khi Walker nhảy ra khỏi xe, 8 cảnh sát đã bắn 90 phát súng vào Walker, theo lời luật sư của gia đình Walker. Cảnh sát cho biết Walker có những cử động làm họ tin rằng Walker sắp bắn cảnh sát. Hồ sơ khám nghiệm tử thi cho thấy cảnh sát cũng còng tay Walker sau khi bắn anh này.

.

---- Bày tỏ sự kính trọng đối với nền văn học Nga, hôm thứ Sáu cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã nói rằng Tổng thống Vladimir Putin là một mớ hỗn độn từ tiểu thuyết của Dostoevsky. Cuộc xâm lược Ukraine của Putin cũng vậy, tướng về hưu Mattis nói như thế trước một diễn đàn ở Seoul, Nam Hàn.

.

Mattis nói: “Putin là một sinh vật chui ra từ tiểu thuyết Dostoevsky. Putin đi ngủ vào buổi tối tức giận, đi ngủ vào ban đêm sợ hãi, đi ngủ vào ban đêm nghĩ rằng Nga bị bao vây bởi ác mộng."

.

Mattis đã thẳng thừng khi đánh giá cuộc xâm lược ở Ukraine, gọi nó là "kém về mặt chiến thuật" và "ngu ngốc về mặt chiến lược." Mattis cho biết Putin đã loại bỏ tất cả những người xung quanh có thể không đồng ý với ông, vì vậy ông không nhận được lời khuyên chiến lược tốt.

.

Mattis đã công khai nói về một số vấn đề kể từ khi từ chức Bộ trưởng Quốc phòng vào năm 2018 vì bất đồng với Tổng thống Trump lúc đó. Ông mô tả thời đại Trump hôm thứ Sáu là "thời kỳ tệ hại" và Trump là một "nhà lãnh đạo bất thường" nhưng không trực tiếp chỉ trích Trump.

.

Trong ngôn ngữ nhẹ nhàng ám chỉ phong trào dân-túy của Trump, Mattis nói: “Các nền dân chủ đôi khi sẽ theo chủ nghĩa dân túy và đôi khi sẽ phá vỡ truyền thống. Bản chất của các nền dân chủ đôi khi là thử nghiệm các ý tưởng và tất cả. Nhưng người Mỹ không nên từ bỏ niềm tin của họ vào các định chế và tin lẫn nhau. Ví dụ, Nga đã mắc sai lầm. Chúng ta đang chứng kiến nước Nga tàn lụi trước mắt mình ngay bây giờ. Một bài học khác từ nước Nga đương đại, là đừng để các tướng lãnh bất tài chỉ huy các chiến dịch của quý vị." (Dịch trực nghĩa: đừng để người dân-túy bất tài như Trump chỉ huy chiến dịch Bạch Ốc?)

.

---- Nếu lệnh cấm phá thai toàn quốc Hoa Kỳ (giả định này không có thật, vì sẽ có nhiều tiểu bang cho phá thai) theo sau phán quyết của Tòa Tối cao lật ngược án lệ Roe vs Wade, tử vong của các bà bầu ở Mỹ có thể sẽ tăng 24%, nghiên cứu mới cho thấy. Nghiên cứu này, dựa trên dữ liệu năm 2020 mới được công bố, là tăng 14% so với ước tính trước đó dựa trên dữ liệu năm 2017.

.

Nghiên cứu chỉ ra rằng phụ nữ da đen mang thai sẽ phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng hơn, với tỷ lệ tử vong bà bầu tăng 39%. Nếu không được phép phá thai ở 26 bang đã cấm hoặc có kế hoạch cấm phá thai, thì sẽ có thêm 64 trường hợp tử vong bà bầu vào năm 2020.

.

Nghiên cứu này chỉ tập trung vào mức độ ảnh hưởng của tỷ lệ tử vong ở bà bầu do phá thai đơn giản vì dữ liệu cho thấy việc tiếp tục mang thai có nguy cơ tử vong cao hơn so với phá thai. Nó không bao gồm dữ liệu về cách xã hội có thể cố gắng tăng cường khả năng tiếp cận phá thai cho những người sống ở các tiểu bang mà hành vi đó là bất hợp pháp hoặc việc hình sự hóa hành vi phá thai sẽ tác động như thế nào đến các hành vi tìm kiếm chăm sóc sức khỏe. Tác giả chính của nghiên cứu này là Amanda Stevenson, phó giáo sư xã hội học tại University of Colorado Boulder.

.

---- Báo quốc tế: Hai nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam sau khi hiếp dâm thiếu nữ Anh 17 tuổi đã tìm cách bỏ trốn, nhưng đã bị bắt trong khi trốn. Hình ảnh báo quốc tế cho thấy 2 nghệ sĩ VN bị cáo buộc hiếp dâm là: Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh.

Video dài 1:47 phút:



https://youtu.be/-L9BJHbRs-c

.

---- Các nhân viên Sở Động vật Hoang dã và Ngư nghiệp Louisiana (Louisiana Department of Wildlife and Fisheries) đã cáo buộc 3 người thu hoạch hàu bất hợp pháp vào ngày 27/6/2022 tại thi trấn Plaquemines Parish.

.

Ba người vi phạm là Long Nguyễn, 68 tuổi, ở Port Sulfur; Wayne P. Williams, 57 tuổi, ở Empire; và Trung Đô, 54 tuổi, ở Buras. Họ bị cáo buộc thu hoạch hàu từ nơi nuôi hàu riêng mà không có sự cho phép. Nguyen cũng bị phạt vì vi phạm việc ghi nhật ký ngư nghiệp (a logbook violation).

.

Từ khi có những đơn báo cáo các vụ trộm hàu xảy ra tại các trạm nuôi hàu ven biển, các viên chức đã tuần tra quanh Grand Bayou gần khu vực Buras, và chứng kiến 3 người trên chiếc thuyền dài 24 feet (7.32 mét) tới thu hoạch hàu bằng tay.

.

Các viên chức đã khám phá ra 3 người trên thu hoạch hàu từ bãi nuôi của người khác mà không có sự cho phép. Nguyên cũng không ghi thông tin thu hoạch thích hợp cho Bộ Y Tế vào tờ nhật ký ngư nghiệp về thời gian và nhiệt độ.

.

Thu hoạch hàu của người khác không có sự cho phép bằng văn bản sẽ bị phạt tới 950 đô la và 120 ngày tù cho mỗi tội danh. Vi phạm nhật ký ngư nghiệp sẽ bị phạt $ 25 và ngồi tù 10 ngày.

.

Nhóm 3 người cũng có thể bị thu hồi giấy phép khai thác hàu trong tối đa một năm. Những người vi phạm cũng có thể bị kết án thực hiện 40 giờ phục vụ cộng đồng và chỉ được phép thu hoạch hàu từ một tàu có gắn thiết bị giám sát tàu trong thời hạn tối đa một năm. Các nhân viên Sở đã tịch thu 25 bao tải hàu và trả chúng về các đáy nước cho thuê tư nhân.

.

---- Duy Quoc Nguyen, 34 tuổi, cư dân Oshawa (Canada), phải đối mặt với nhiều cáo buộc, bao gồm cả tội đốt phá, sau vụ nổ xe hơi ở trung tâm thành phố Oshawa vào đêm thứ Năm. Cảnh sát nghe một tiếng nổ lớn và thấy một xe hơi chìm trong biển lửa trước đồn cảnh sát Oshawa khoảng 8 giờ tối.

.

Nhờ sự giúp đỡ của các nhân chứng nhìn thấy kẻ ném chất nổ gây cháy vào một chiếc xe hơi đang đậu, cảnh sát đã bắt và truy tố nghi phạm Duy Quoc Nguyen.

.

Cảnh sát cho biết không có người bị thương và không có thêm thiệt hại đối với các tòa nhà hoặc phương tiện trong trường hợp này. Bất kỳ ai có thông tin đều có thể mật báo cảnh sát theo số 1-888-579-1520, ext 2766, hoặc ẩn danh gọi Crime Stoppers theo số 1-800-222-TIPS (8477).

.

---- Houston: 1 Việt kiều thuê luật sư Mỹ kiện chính phủ VN, đòi bồi thướng 1 tỷ đô vì bị ép thanh lý công ty. Trang luật pháp Law360 ngày 1/7/2022 loan tin rằng một Việt kiều từ Houston kiện chính phủ VN để đòi bồi thương hơn 1 tỷ đô la sau khi VN bị cáo buộc đã buộc công ty ITACO phải thanh lý trong hoàn cảnh khả vấn.

.

Công ty Tan Tao Investment & Industry Corp, hay ITACO, cho biết hôm thứ Năm rằng họ đã đưa chính phủ VN ra trước tòa trọng tài (arbitration claim) dựa trên hiệp ước vì họ "không còn lựa chọn nào khác" sau khi Việt Nam bắt đầu thủ tục thanh lý để siết khoản nợ 900.000 đô la, mặc dù ITACO là một công ty hàng tỷ đô la.

.

Công ty do doanh nhân gốc Việt Maya Dangelas làm chủ tịch cho biết khoản nợ này phát sinh từ một hợp đồng liên quan đến một trong các nhà thầu phụ và bên thứ ba, và công ty này chưa ký hợp đồng. Luật sư của cô Dangelas cho biết họ không thể bình luận thêm về yêu cầu bồi thường.

.

Tuy nhiên, trong một thông cáo báo chí ngày 23/6 trên trang web của ITACO, công ty cho rằng động cơ đằng sau thủ tục thanh lý là chính trị. Dangelas, còn được gọi là Đặng Thị Hoàng Yến, đã được bầu vào Quốc hội Việt Nam chỉ hơn một thập niên trước. Theo thông cáo báo chí, bà sau đó đã bị cách chức vì lên tiếng chống tham nhũng.

.

ITACO, cho biết họ là nhà xây dựng và điều hành các khu công nghiệp "hàng đầu" của Việt Nam, được thành lập vào năm 1996 bởi Dangelas. Công ty nói rằng họ cung cấp nhân lực và vật lực cho các nhà đầu tư nước ngoài, hoạt động như một "dịch vụ một cửa" để họ có thể bắt đầu làm việc trong nước mà không phải vượt qua các rào cản quan liêu.

.

Các viên chức Bộ Ngoại giao Việt Nam đã không bình luận vì ngoài giờ làm việc bình thường ở đó vào thứ Sáu. Đây không phải là lần đầu tiên cô Dangelas, hiện là công dân Hoa Kỳ sống ở Houston, xích mích với chính phủ VN. Gần 2 năm trước, Dangelas đã khởi kiện một vụ kiện ra trước tòa trọng tài (arbitration claim) trị giá 2,75 tỷ đô la chống lại cựu Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng, cáo buộc Dũng đã thuyết phục cô đầu tư hơn 250 triệu đô la vào một dự án nhà máy điện, dự kiến được xây dựng ở bờ biển miền Tây VN, sau đó đã bị hủy bỏ. Khoản đầu tư được thực hiện thông qua công ty Tan Tao Energy Corp. của cô.

.

Dangelas cáo buộc trong quá trình tố tụng đó rằng Dũng đã phá hoại dự án "mà không có bất kỳ lý do chính đáng nào" và vi phạm nhiều nghị định, quyết định và giấy phép của Chính phủ mà Tan Tao Energy đã có được cho dự án.

.

Tiến trình đó vẫn đang diễn ra và hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Luật sư cho Dangelas xác nhận vào thứ Sáu rằng cô Dangelas gần đây đã nhận được bồi thường 2,5 triệu đô la chi phí sau giai đoạn pháp lý (jurisdictional phase).

.

Doanh nhân Việt kiều Maya Dangelas. (Photo: By World Economic Forum from Cologny, Switzerland - Dang Yen - World Economic Forum on East Asia 2010 - Wikipedia)

.

Dangelas được đại diện trong thủ tục ITACO bởi các luật sư Philippe Pinsolle, Alexander Leventhal và Stephen Jagusch QC của Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP.

.

---- Nguy cơ vỡ nợ, một doanh nghiệp buýt tại Hà Nội thông báo dừng hoạt động. Theo Báo Tin Tức. Ngày 1/7, Công ty TNHH Bắc Hà đã phát đi thông báo tới toàn thể cán bộ, công nhân viên về việc dừng hoạt động và chấm dứt hợp đồng lao động từ ngày 15/8/2022 do đứng trước nguy cơ vỡ nợ. Nguyên nhân dừng hoạt động được đại diện Công ty Bắc Hà cho biết do ảnh hưởng của dịch COVID-19 kéo dài, việc kinh doanh của công ty này tại tỉnh Bắc Giang đứt gãy, không hiệu quả. Trong khi đó, doanh thu vận tải khách sụt giảm nghiêm trọng, chi phí xăng dầu, sửa chữa... tăng cao liên tục nhiều năm gần đây. Do đó, Công ty không đảm bảo được nguồn tài chính để duy trì hoạt động, nên phải cơ cấu, thu gọn sản xuất và phải dừng hoạt động vận tải.

.

---- Giá xăng cao ngất, chủ quán - khách hàng, shipper ở Sài Gòn cùng thê thảm. Bản tin VOV/VTC. Giá xăng cao kỷ lục đẩy phí vận chuyển tăng, khiến từ khách hàng, chủ quán đến shipper ở TP.HCM đều khốn khó. Chị Đinh Thanh Thùy, chủ quán trà sữa và đồ ăn vặt tại TP Thủ Đức cho hay, chị phải chi thêm tiền cho phí vận chuyển và giảm giá các mặt hàng của quán từ 20 - 30% nhiều tháng nay. Lời lãi với chị Thùy vì thế ngày càng thu hẹp. Giá cước tăng cũng khiến giới tài xế xe ôm công nghệ "méo mặt". Họ chia sẻ trên các hội nhóm rằng, do cước phí vận chuyển đã tăng theo giá xăng nên dù họ "cày" cả ngày đêm cũng không đủ trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều shipper cho biết mức thu nhập của họ hiện nay quá thấp, thu nhập chỉ còn khoảng phân nửa. Anh Phạm Hoàng Đông Duy - tài xế xe ôm công nghệ (ngụ TP Thủ Đức) cho hay, trước đây anh đổ 50.000 đồng tiền xăng là có thể chạy cả ngày nhưng nay phải đổ gấp đôi, xem như tiền xăng "ăn" hết tiền công.

.

---- Giám đốc BV Mắt TP.HCM và 7 đồng phạm bị đề nghị truy tố vì đấu thầu dỏm, làm mất 14,2 tỷ đồng (609000 USD). Theo Báo VietnamNet. Bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện Mắt TP.HCM cùng các đồng phạm bị truy tố tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin từ Bộ Công an chiều 2/7 cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện Mắt TP.HCM, kết luận bị can Nguyễn Minh Khải, Giám đốc Bệnh viện và các đồng phạm gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh 14,2 tỷ đồng (609000 USD).

.

---- Hội An: du lịch tưng bừng hồi sinh.

Video dài 1:13 phút:



https://youtu.be/lqIX_6hQwsE

.

---- HỎI 1: Thành phố nào an toàn nhất Quận Cam?

.

ĐÁP 1: Rancho Santa Margarita. Tính điểm an toàn là, trong tổng số 1.345 thành phố của California, danh sách những thành phố an toàn nhất dựa theo nhiều thống kê tội phạm do SafeWise phân tích.

.

Có 5 thành phố Quận Cam lọt vào danh sách 10 nơi an toàn hàng đầu:

1. Rancho Santa Margarita (an toàn số 2 của California)

2. Aliso Viejo (số 4)

3. Yorba Linda (số 5)

4. Laguna Niguel (số 6)

5. Mission Viejo (số 8)

.

Rancho Santa Margarita, thành phố OC xếp hạng cao nhất, có dân số 47.894 người, cư dân có thu nhập trung bình là $121.017, tỷ lệ tội phạm bạo lực là 0,4 và tỷ lệ tội phạm tài sản là 5,9.

.

Các thành phố Quận Cam khác trong danh sách top 50 là Lake Forest (số 14), San Juan Capistrano (số 20), Dana Point (số 24), Irvine (số 25), San Clemente (số 34) và Orange (số 50).

.

SafeWise đã xếp hạng hơn 50 thành phố trong năm nay bằng cách sử dụng dữ liệu và thống kê tội phạm gần đây từ Cục Điều tra Liên bang, Cục Điều tra Dân số Hoa Kỳ và Cơ quan Lưu trữ Bạo lực Súng, các thông tin về nghiên cứu nhân khẩu và kết quả của nghiên cứu về Tình trạng An toàn (State of Safety).

.

Thành phố an toàn nhất ở California là Danville (ở Bắc California) có dân số 44.800, thu nhập trung bình là $ 160.808, tỷ lệ tội phạm bạo lực là 0,5 và tỷ lệ tội phạm tài sản là 5,3, SafeWise đưa tin. Danville cũng đứng số 1 vào năm ngoái.

.

Tuy nhiên, không có thành phố nào của California lọt vào danh sách 10 thành phố an toàn nhất ở Mỹ. Sau đây là 10 thành phố California an toàn nhất vào năm 2022, theo SafeWise: Danville, Rancho Santa Margarita, Moorpark, Aliso Viejo, Yorba Linda, Laguna Niguel, Poway, Mission Viejo, Rancho Palos Verdes, Thousand Oaks.

Chi tiết:

https://patch.com/california/orange-county/5-oc-cities-ranked-safest-ca-report

.

---- HỎI 2: Trong năm 2021, Việt Nam qua mặt Nam Hàn về ăn mì ăn liền?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Theo nhật báo Chosunilbo, Việt Nam có mức tiêu thụ mì ăn liền bình quân đầu người hàng năm cao nhất thế giới vào năm ngoái, qua mặt Nam Hàn Quốc lần đầu tiên sau tám năm.

.

Trích dẫn từ Hiệp hội Mì ăn liền Thế giới (World Instant Noodle Association), công ty thực phẩm Nongshim của Nam Hàn hôm thứ Năm cho biết trung bình một người Việt Nam tiêu thụ 87 tô mì ăn liền trong năm ngoái. Nam Hàn đứng thứ hai ở vị trí 73, tiếp theo là Nepal ở vị trí 55.

.

Thị trường mì ăn liền phát triển nhanh chóng tại Việt Nam. Mức tiêu thụ mì ở Việt Nam tăng trung bình từ 55 tô mì ăn liền trong năm 2019 lên 72 tô trong năm 2020. Sự gia tăng này được cho là do nền kinh tế Việt Nam đang phát triển và xu hướng ăn ở nhà trong thời kỳ đại dịch.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/07/01/2022070100556.html

.

.