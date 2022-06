Từ Ukraine: 35 phụ nữ bán hình khỏa thân qua mạng, gửi tiền vào quỹ "Bảo vệ Tổ quốc" giúp quân đội - Thủ tướng Anh: thúc giục phương Tây đồng tâm hỗ trợ Ukraine. Mỹ, Canada, Nhật Bản và Anh sẽ cấm nhập cảng vàng của Nga. Cựu Trưởng phòng CIA tại Moscow: nội bộ Putin sẽ có thể thần tốc lật đổ, giết Putin.

Từ Ukraine: 35 phụ nữ lập quỹ "Bảo vệ Tổ quốc" bằng cách bán hình khỏa thân qua mạng, góp ngân sách quốc phòng.

QUẬN CAM (26/6/2022) ---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm Chủ nhật tiếp tục thúc giục các quốc gia phương Tây duy trì sự đồng tâm hỗ trợ Ukraine, nói thêm rằng ông tin cả NATO và Nhóm 7 nước (G7) đã "vững chắc" trong việc ủng hộ Kiev trong cuộc chiến chống lại Nga.

"Nhưng để bảo vệ sự thống nhất đó, để nó hoạt động, chúng ta phải có những cuộc thảo luận thực sự, thực sự trung thực về tác động của những gì đang xảy ra, những áp lực mà bạn bè và đối tác cá nhân đang cảm thấy, mà quần thể đang cảm thấy, “Johnson nói, phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Nhóm 7 nước (G7) hành động để đáp trả các cuộc tấn công phi đạn mới nhất của Nga vào Kiev: "Hội nghị thượng đỉnh G7 phải đáp trả bằng nhiều lệnh trừng phạt hơn đối với Nga và vũ khí hạng nặng hơn cho Ukraine. Chủ nghĩa đế quốc bệnh hoạn của Nga phải bị đánh bại." Đầu ngày Chủ nhật, Nga đã tiến hành các cuộc tấn công phi đạn nhằm vào thủ đô Ukraine làm hư hại các tòa nhà dân cư.

---- Thông tấn Press Association loan tin rằng Hoa Kỳ, Canada, Nhật Bản và Anh sẽ cấm nhập cảng vàng của Nga như một biện pháp trừng phạt chống lại nước này về hoạt động quân sự của họ ở Ukraine. Các biện pháp này được cho là sẽ sớm có hiệu lực, tuy nhiên, chúng sẽ không ảnh hưởng đến vàng xuất cảng trước đây có xuất xứ từ Nga, trong khi vàng mới được khai thác và tinh luyện sẽ bị áp dụng lệnh cấm.

---- Quân Ukraine đã bắn phi đạn vào thành phố Svatovo của Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự phong (của phe thân Nha) vào Chủ nhật, văn phòng LPR tại Trung tâm Kiểm soát và Điều phối Chế độ ngừng bắn (JCCC) cho biết trong một bài đăng trên Telegram. Theo LPR, Ukraine đã sử dụng phi đạn Tochka-U cho cuộc tấn công. Không có thông tin nào được đưa ra về thương vong.

---- Tổng thống Volodymyr Zelenskyy nói, ông tin rằng việc Nga bắn 45 phi đạn vào Ukraine chỉ trong nửa ngày Thứ Bảy 25/6 chứng minh rằng các lệnh trừng phạt toàn cầu chống lại Nga là chưa đủ: "Bắn 45 hỏa tiễn chỉ trong vòng nửa ngày và trước cuộc họp G-7 như vậy là một sự xác nhận khác về vị trí của chúng tôi. Đây là sự xác nhận rằng các gói trừng phạt chống lại Nga là chưa đủ, Ukraine cần hỗ trợ vũ trang nhiều hơn và các hệ thống phòng không - hệ thống hiện đại mà các đối tác của chúng tôi có, không nên ở bãi thử hoặc kho chứa, mà ở Ukraine, nơi chúng cần thiết. bây giờ - chúng cần thiết hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới."

---- Từ Ukraine: 35 phụ nữ lập quỹ "Bảo vệ Tổ quốc" bằng cách bán hình khỏa thân qua mạng, góp ngân sách quốc phòng. Người khởi xướng là Nastsassia Nasko, cô cho biết cô nảy ra ý tưởng một cách tình cờ. Vài ngày sau khi Nga xâm lược Ukraine vào cuối tháng 2, cô đã đăng trên Twitter hỏi liệu ai đó có xe hơi có thể giúp di tản một người quen ra khỏi Kharkiv, một trong những thành phố đầu tiên của Ukraine bị quân đội Nga bao vây hay không.

Khi không ai phản hồi lại cô ấy, cô gái 23 tuổi này đã tweet nửa đùa nửa thật rằng cô ấy sẽ gửi một bức ảnh khỏa thân của mình cho bất cứ ai có thể giúp đỡ. Trong vòng năm phút, cô ấy đã có hơn 10 tin nhắn trong hộp thư đến của mình, cô kể với báo Insider. Sau khi cô gửi ảnh khỏa thân của mình cho một người đàn ông đề nghị giúp đỡ, người quen của cô đã được đưa ra khỏi Kharkiv một cách an toàn.

Trải nghiệm này đã khơi dậy một ý tưởng và vài ngày sau - vào Ngày Quốc tế Phụ nữ - Nasko và bạn của cô, Anastasiya Kuchmenko, đã ra mắt "TerOnlyFans". ("Ter" là viết tắt của "territorial defense" tức là phòng thủ lãnh thổ, bảo vệ đất nước.) Dự án có mô hình tương tự như OnlyFans, nền tảng xã hội sinh lợi bằng hình ảnh dành riêng cho "người lớn" xem. (Quỹ "Bảo vệ Tổ quốc" không có liên quan đến OnlyFans và công ty đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Insider.)

Trên TerOnlyFans, số tiền được chuyển thẳng vào yài khoản quân đội Ukraine, thay vì cho những người sáng tạo. Ba tháng sau, nhóm đã huy động được hơn 700.000 đô la, theo lời Nasko nói với Insider. Phần lớn số tiền quyên góp được dành cho quân sự Ukraine, mặc dù Nasko, cho biết dự án cũng đã gửi một số tiền cho các tổ chức tị nạn hoặc bảo vệ động vật.

Kể từ khi trang web ra mắt, 35 phụ nữ và ba nam giới, hầu hết ở Ukraine, đã ghi danh để gửi hình ảnh cho các nhà tài trợ. Chỉ 10 người trong số họ đã từng có kinh nghiệm với OnlyFans, trong khi những người khác nói với Nasko rằng họ muốn tình nguyện giúp đỡ Ukraine, cô nói.

Nasko cho biết hầu hết người góp tiền (để xem) đến từ Ukraine, mặc dù nhóm cũng đã nhận được tiền từ những người ở Hoà Lan, Pháp và Anh. Khoản quyên góp cao nhất mà nhóm từng nhận được là khoản thanh toán bằng tiền điện tử trị giá 2.800 đô la.

Cũng không giống như Onlyfans, các tình nguyện viên của dự án không nhận yêu cầu ra chụp ảnh, Nasko nói: "Chúng tôi không phải là người bán dâm, chúng tôi đang cố gắng quyên góp tiền cho cuộc chiến."

---- Daniel Hoffman, cựu Trưởng phòng CIA tại Moscow, nói rằng Vladimir Putin có thể bị lật đổ bởi một âm mưu bí mật bởi chính nội bộ của Putin, theo bản tin đăng ở báo The Independent. Hoffman nói, các cận thần Putin sẽ tìm cách lật đổ Putin nếu cuộc xâm lược Ukraine của Nga thất bại. Hoffman cho biết bất kỳ nỗ lực nào lật đổ Putin cũng sẽ diễn ra đột ngột, nhanh chóng và chết chóc.

Hoffman cho biết: “Những kẻ sắp làm việc này sẽ phải giữ bí mật về điều đó để Putin không tìm thấy họ và giết họ trước. Nó sẽ xảy ra một cách đột ngột. Và Putin sẽ chết."

Theo Hoffman, có ba nhân vật quan trọng cần theo dõi nếu Putin bị thay thế. Đó là: Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, người đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine; Nikolai Patrushev, Chánh văn phòng Hội đồng An ninh của Putin; và Alexander Bortnikoc, Giám đốc cơ quan tình báo bí mật FSB của Nga.

---- Theo các quan chức Ukraine, ít nhất bốn vụ nổ đã được nghe thấy ở Kyiv vào đầu ngày Chủ nhật. Dân Biểu Oleksiy Goncharenko tuyên bố rằng phi đạn của Nga đã bắn trúng các tòa nhà dân cư ở thủ đô Ukraine, nhưng lưu ý rằng vẫn chưa có thông tin về thương vong. Trong khi đó, Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã được điều động đến quận Shevchenkivskiy sau khi nghe thấy tiếng nổ.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đến Đức vào thứ Bảy, trước thềm hội nghị thượng đỉnh G7 khai mạc vào Chủ Nhật. Nhóm dự kiến sẽ thảo luận về một loạt các vấn đề toàn cầu, bao gồm cuộc chiến giữa Ukraine với Nga và nền kinh tế thế giới. Vào sáng Chủ nhật, Biden sẽ có cuộc hội đàm song phương với Thủ tướng Đức Olaf Scholz trước hội nghị thượng đỉnh.

---- Cơ quan an ninh nội chính của Ukraine (SBU) hôm thứ Sáu cho biết họ đã dò ra một mạng lưới gián điệp của Nga liên quan đến Dân Biểu Ukraine tên là Andriy Derkach, người trước đó bị Mỹ cáo buộc là điệp viên Nga. SBU cho biết Derkach, chưa được nói rõ đang ở đâu, đã thiết lập một mạng lưới các công ty an ninh tư nhân để sử dụng chúng nhằm hỗ trợ việc xâm nhập của các đơn vị Nga vào các thành phố trong cuộc xâm lược ngày 24 tháng 2/2022 của Moscow.

Trước đó, Derkach đã phủ nhận hành vi sai trái và nói rằng ông đã vạch trần tham nhũng để bị vu cáo trả thù. Trong một tuyên bố, SBU đã trích dẫn lời khai của Ihor Kolykhayev, phụ tá quốc hội của Derkach. Lời khai nói rằng Kolykhayev đã bị bắt vào đầu cuộc chiến, và Kolykhayev là kẻ trung gian giữa Derkach và cơ quan tình báo quân sự của Nga.

SBU cho biết Derkach nhận được khoản tiền 3-4 triệu đô la sau mỗi vài tháng để thực hiện các kế hoạch gián điệp cho Nga.

Xăng tăng giá: doanh nghiệp vận tải không chạy thì chết ngay, chạy thì chết tư từ.

---- 33 TNS Dân Chủ đòi Biden giữ quyền phá thai. Một nhóm thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ đã viết một lá thư vào thứ Bảy kêu gọi Tổng thống Biden hành động để bảo vệ quyền tiếp cận phá thai trên toàn quốc để phản ứng lại quyết định của Tòa án tối cao về việc lật lại vụ Roe kiện Wade. Lá thư ký tên 33 Thượng nghị sĩ kêu gọi Biden sử dụng "toàn lực của chính phủ liên bang để bảo vệ việc tiếp cận phá thai ở Hoa Kỳ. Không có thời gian để lãng phí. Gần một nửa số tiểu bang đã có luật cấm phá thai hoặc hạn chế nghiêm trọng việc tiếp cận ngay sau khi quyết định của Tòa án Tối cao đưa ra.”---- Trump thú nhận sợ COVID vì nhiều bạn đã chết. Cựu Tổng thống Trump thừa nhận rằng ông đã rất sợ hãi khi phát hiện ra mình có COVID-19 bởi vì nhiều người bạn của ông đã chết trong đại dịch, theo lời Trump nói trước ống kính với một nhà quay phim tài liệu người Anh trong những tháng trước ngày 6 tháng 1/2021.Các lời thú nhận sợ hãi là một sự thay đổi so với các bình luận công khai của Trump sau khi Trump bị nhiễm coronavirus vào tháng 10/2020. Sau khi Trump rời bệnh viện Walter Reed, nơi Trump đã trải qua 3 ngày để điều trị COVID-19, Trump nói với mọi người "đừng sợ nó.”Nhà làm phim Alex Holder đã bị Ủy ban Hạ viện Điều tra Hạ viện 6/1 gửi trát đòi nộp tài liệu và các đoạn phim phỏng vấn Trump, những đứa con của Trump và Phó Tổng thống Pence.---- Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Bảy 25/6/2022 cáo buộc đảng Dân Chủ sử dụng đại dịch COVID-19 để "dàn dựng và đánh cắp" cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.Phát biểu tại một cuộc mít tinh ở Mendon, Illinois, Trump chỉ trích đảng Dân Chủ và "tin tức giả" và "tham nhũng" vì đã hợp lực để phá hoại nhiệm kỳ tổng thống của ông bằng cách cáo buộc ông về một số điều, bao gồm cả thông đồng với Nga.---- Trong một bài trên báo Politico, cựu công tố viên liên bang Renato Mariotti cho rằng một nhóm luật sư đã cố gắng giúp Donald Trump vu cáo để lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 có thể là những người đầu tiên trong nhóm Trump sẽ bị Bộ Tư Pháp truy tố hình sự theo các chứng cớ đưa ra trong các buổi điều trần công khai của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.Theo Mariotti, hành động của John Eastman, Rudy Giuliani, Sydney Powell, Jenna Ellis và Jeffrey Clark dường như đã lộ ra là trọng tâm chính cng điều tra về bạo loạn, và bằng chứng được đưa ra đã khẳng định rõ ràng từng người trong nhóm đó đã biết họ làm vừa sai luật và vừa vi hiến khi giúp Trump vu cáo "gian lận" bầu cử 2020 để lật ngược kết quả.Mariotti viết: "Trong tất cả các bằng chứng được ủy ban phanh phui, điều khiến tôi kinh ngạc với tư cách là một cựu công tố viên liên bang là các giấy chứng nhận 'cử tri giả' được ký bởi các đại cử tri [phe] Trump và được đệ trình cho cựu Phó Tổng thống Mike Pence trong nỗ lực trì hoãn việc xác nhận các phiếu đại cử tri vào ngày 6 tháng 1/2021. Những giấy chứng nhận đó có những tuyên bố dễ bị chứng minh là giả. Thông thường, luật sư không phải là một mắt xích yếu. Theo kinh nghiệm của tôi, luật sư là những bị cáo khó kết tội nhất. Họ thường cẩn thận với những gì họ nói và những gì họ viết ra. Nhưng nhóm cố vấn pháp lý không trung thực của Trump - John Eastman, Rudy Giuliani, Sydney Powell, Jenna Ellis và Clark - đã không cẩn thận. Trong nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, họ nói những điều đã được chứng minh là sai sự thật, và trực tiếp từng cá nhân [5 luật sư đó] đã mở miệng nói ra hay viết ra những lời nói dối đó với các quan chức chính phủ."---- Một bé gái 5 tháng tuổi, được Văn phòng Giám định Y khoa Quận Cook xác định tên là Cecilia Thomas, đã bị bắn trúng đạn vào đầu vào tối thứ Sáu khi ngồi trong xe hơi ở khu phố South Shore của Chicago.Người phát ngôn của văn phòng giám định y khoa Natalia Derevyanny nói với tờ Chicago Tribune là em bé Thomas đã chết lúc 7:10 tối. Ứng cử viên chức Thị trưởng Ja’Mal Green đang treo thưởng 5.000 đô la cho thông tin dẫn đến một vụ bắt giữ và kết án.“Hãy cầu nguyện cho gia đình này. Hãy cầu nguyện cho cô bé quý giá này ”, Green viết trên Twitter. Cảnh sát nói với các phóng viên rằng đang truy lùng một tay súng nữ có thể lúc đó ngồi trong một chiếc Chrysler màu đỏ bắn ra.---- Một con cá sấu dài 11 feet (3.35 mét) đã tấn công và giết chết một người đàn ông gần một cái ao ở Myrtle Beach, South Carolina vào hôm thứ Sáu, theo tờ The U.S. Sun đưa tin. Con thú kéo nạn nhân được giấu tên xuống nước, xác được cảnh sát vớt sau đó.Lúc 11:45 giờ sáng, khi cảnh sát đến, người phát ngôn Mikayla Moskov cho biết "các đơn vị xác định rằng một con cá sấu đã ngoạm một người gần đó, và rút vào một ao nước gần đó."Ao nước nằm trong một khu vực của cộng đồng gia cư có sân golf, nơi được nói từng nhìn thấy cá sấu. Tin sau cùng cho biết, Sở tài nguyên thiên nhiên SC (South Carolina Department of Natural Resources) đã giết con cá sáu hung dữ kia.----Doanh nghiệp vận tải như 'cá bơi trên cạn' do giá xăng dầu tăng cao. Theo TTXVN/Báo Tin Tức. Giá xăng dầu tăng cao trong thời gian qua đã khiến cho thị trường hàng hóa và tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vận tải bị ảnh hưởng nặng nề. Ông Khúc Hữu Thanh Hải, Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Thương mại và Dịch vụ Đất Cảng cho biết, doanh nghiệp vận tải giờ không chạy thì “chết” ngay lập tức, còn chạy thì “chết" từ từ. Doanh nghiệp đang sở hữu khoảng 200 đầu xe, nhưng hiện chỉ hoạt động ở mức độ chưa đến 50%. Giá nhiêu liệu tăng cao khiến doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Sau dịch bệnh COVID-19, doanh nghiệp vận tải chưa kịp hồi phục thì nay lại gánh thêm chi phí lớn do tăng giá nhiên liệu.

---- Nhập cư nhiều nhất: Bình Dương, Bắc Ninh, SG, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thái Nguyên. Theo Báo CafeF. Tỷ suất nhập cư là số người từ đơn vị lãnh thổ khác (nơi xuất cư) nhập cư đến một đơn vị lãnh thổ trong kỳ nghiên cứu, được tính bình quân trên 1000 dân của đơn vị lãnh thổ đó (nơi nhập cư). Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, năm 2019, khu vực Đông Nam Bộ có tỷ suất nhập cư cao nhất với 80,3‰, tức là cứ 1.000 dân thì có khoảng 80 người là người nhập cư, gấp 15 lần khu vực thấp nhất là Trung du và miền núi phía Bắc. Bình Dương là địa phương có tỷ suất nhập cư cao nhất với hơn 217‰, tức là cứ 1.000 người thì có 217 người là dân nhập cư. Xếp thứ 2 là Bắc Ninh với tỷ suất 106,82‰. Sau đó là TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hà Nội, Bà Rịa - Vũng Tàu và Thái Nguyên. Những tỉnh, thành phố này đều tập trung nhiều các khu công nghiệp, cơ hội việc làm cao nên thu hút nhiều người nhập cư. Trong khi đó, các tỉnh, thành có số người rời địa phương trên 1.000 người cao nhất cả nước đều nằm ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, như Cà Mau, Sóc Trăng hay An Giang. Trong đó, địa phương có tỷ suất xuất cư cao nhất là Sóc Trăng, cứ 1.000 người thì có khoảng 80 người xuất cư.

---- HỎI 1: Có phải 64% dân Mỹ phải dùng thuốc ngủ?

ĐÁP 1: Đúng thế. Khoảng 28% người Mỹ nói rằng chứng mất ngủ đang ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của họ và khoảng 64% nói rằng họ dùng thuốc hỗ trợ giấc ngủ để giúp họ dễ ngủ hoặc ngủ không sâu giấc.

Jennifer Martin, một nhà tâm lý học lâm sàng được cấp phép và là chủ tịch của Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ (American Academy of Sleep Medicine - AASM) cho biết: “Mất ngủ kinh niên là một vấn đề sức khỏe cộng đồng nguy hiểm. Khi không được điều trị, chứng mất ngủ mãn tính có thể dẫn đến một loạt các vấn đề sức khỏe lâu dài, bao gồm trầm cảm, bệnh Alzheimer, tiểu đường loại 2 và hơn thế nữa, và có thể ảnh hưởng đến hầu hết mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn”.

Để đánh dấu "đêm ngắn nhất trong năm", ngày 21/6/2022, AASM đã thực hiện một cuộc khảo sát mới về chứng mất ngủ. Nó bao gồm 2.010 người lớn trên khắp Hoa Kỳ.

Trong số gần 2/3 sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ, 23% sử dụng thuốc theo toa, 27% sử dụng melatonin và 20% sử dụng cần sa hoặc CBD (cannabidiol). Khoảng 37% cho biết việc sử dụng thuốc hỗ trợ giấc ngủ của họ đã tăng lên trong đại dịch COVID-19.

AASM đề nghị rằng những người nghi ngờ mình bị mất ngủ mãn tính nên làm việc với nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ để tìm ra lựa chọn điều trị tốt nhất.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/06/24/insomnia-sleep-aids/2011655993552/

---- HỎI 2: Gần 70% ứng cử viên Thượng Viện Nhật Bản muốn tăng quốc phòng, gấp đôi 3 năm trước?

.

ĐÁP 2: Con số là 68%. Có tới 68% trong cuộc bầu cử Thượng viện ngày 10 tháng 7/2022 ủng hộ việc tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản, gần gấp đôi so với 37% của ba năm trước, phản ánh những lo ngại về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, theo một cuộc khảo sát cho thấy.

Con số mới nhất là con số lớn nhất trong vòng 20 năm của các cuộc khảo sát tương tự được thực hiện trước các cuộc bầu cử quốc gia. Cuộc khảo sát được thực hiện bởi báo The Asahi Shimbun và một nhóm do Masaki Taniguchi, giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Tokyo, dẫn đầu. Các bảng câu hỏi đã được gửi từ giữa tháng 5/2022 đến 545 ứng viên và đã nhận được câu trả lời từ 512 người vào tối ngày 22 tháng 6/2022.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14652834

