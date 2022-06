Người dân Sài Gòn, Bình Phước, Sóc Trăng... không tiêm vắc xin Covid-19 phải ký cam kết, chịu trách nhiệm.

.

- Zelensky: ca ngợi 2 công dân Mỹ đang bị Nga bắt tù bình (Alexander Drueke và Andy Huynh) là anh hùng, cam kết tận lực đem về an toàn. Zelensky: cảm ơn các chiến binh Georgia đã chiến đấu cùng với người Ukraine chống Nga.

- Thủ tướng Anh: lo Ukraine có thể bị áp lực để chấp nhận một "hòa ước xấu" với Nga. Ukraine: ủng hộ Moldova, lý do Nga hù dọa vì yếu kém. Hy Lạp sẽ từ chối các đơn xin visa (chiếu khán nhập cảnh) cho công dân Nga.

- Quân Lugansk LPR (thân Nga): chiếm 3 chốt phòng thủ (của quân Ukraine) trong thành phố Lysychansk. Lữ đoàn trưởng lữ đoàn cơ giới Ukraine Igor Dushka tử trận. Dân Biểu Yevgeny Gritsenko (của phe thân Nga Donetsk) bị thương trong trận chiến.

- Tổng Thống Kazakhstan nói trước mặt Putin: không công nhận các vùng ly khai như Đài Loan, Kosovo, Nam Ossetia, Abkhazia, Luhansk và Donetsk.

- Kherson: nhiều lính Nga, quan chức thân Nga bị phục kích, ám sát. NATO: dự kiến cuộc chiến sẽ kéo dài ở Ukraine.

- Bộ trưởng Nội vụ Mexico: Mỹ sẽ cấp 30.000 visa vào Mỹ làm việc cho dân Mexico và Trung Mỹ.

- Hạ viện Hoa Kỳ OK dự luật hạn chế súng, gửi dự luật lên chờ Tổng thống Joe Biden ký.

- FBI đột kích, khám xét 3 nhà thờ có khuynh hướng giáo phái cực đoan đang chiêu dụ quân nhân Mỹ

- Georgia điều tra Rudy Giuliani về lật ngược bầu cử, với DB/TB Bee Nguyen làm chứng trước đại bồi thẩm đoàn

- LHQ: Tòa Tối cao Mỹ khi xóa quyền phá thai là bước lùi lớn và là đòn giáng mạnh vào nhân quyền của phụ nữ.

- 2 nữ TNS Elizabeth Warren, Tina Smith kêug ọi Biden tuyên bố tình hình khẩn cấp y tế để cho phụ nữ phá thai

- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ: sẽ tiếp tục chăm sóc sức khỏe sinh sản co quân nhân và nhân viên Bộ

- Công ty sẽ giúp chi phí cho nhân viên phải đi xa để phá thai: Disney, Netflix, Lyft, Dick's, JPMorgan, Starbucks

- Thống đốc Wisconsin: sẽ ngăn tái áp dụng luật năm 1849 (luật cấm phá thai) sau khi Tòa Tối Cao gỡ bỏ Roe v Wade

- Biden nói về Tòa Tối cao: Sức khỏe phụ nữ bị đe dọa. Đó là một ngày đáng buồn cho tòa án và cho đất nước.

- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi chỉ trích Tòa Tối cao, hứa sẽ soạn luật để liên bang bảo vệ quyền phá thai.

- Trump ca ngợi quyết định của Tòa Tối cao: trở về trước 1973 là phải lẽ. Nhưng Trump nói riêng: sợ Cộng Hòa mất phiếu phụ nữ thành phố.

- quận có nếp sống lành mạnh nhất Mỹ là: 1. Los Alamos County, NM; 2. Falls Church, VA; 3. Douglas County, Colo.

- Khu Phố Đại Hàn ở Los Angeles: 1 cựu binh Mỹ gốc Á bị đấm giữa phố, té ngã, bất tỉnh

- Tòa xứ Wales phạt Tan Van Tran 5519 USD (trả góp: 98 USD/tháng) vì câu cá với móc câu bất hợp pháp.

- IPP Group hợp tác với Phú Quốc để lập khu Khu Thương mại Tự do (Free Trade Zone - FTZ) đầu tiên tại VN.

- Vietnam Airlines lập kế hoạch kinh doanh lỗ hơn 9.335 tỷ đồng (402 triệu USD) năm 2022.

- Một Họa sĩ Đức vẽ bằng mối tình VN

- HỎI 1: Có phải 64% dân Mỹ tin bạo loạn ngày 6/1/2021 là kế hoạch trước? ĐÁP 1: Đúng thế, chỉ 30% nói là tự bộc phát.

- HỒ SƠ: Tôi xuất thân từ nông dân (Mạc Văn Trang)

.

QUẬN CAM (VB-25/6/2022) ---- Hy Lạp sẽ từ chối các đơn xin visa (chiếu khán nhập cảnh) cho công dân Nga như một biện pháp trừng phạt chống lại Nga vì đã xâm lăng Ukraine, theo lời một tổ chức phi lợi nhuận của Nga cho biết. Hãng thông tấn nhà nước Nga RIA đưa tin, lệnh cấm sẽ có hiệu lực bắt đầu từ ngày 27/6/2022, dẫn nguồn từ Hội các nhà điều hành tour du lịch của Nga.

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Bảy đã phóng tweet ủng hộ Moldova trong khi Nga đưa ra lời hăm dọa Moldova vì nước này và Ukraine được tư cách ứng viên gia nhập Liên Âu. Kuleba viết: “Tất cả những gì nước Nga còn lại là phun ra những lời đe dọa tới các quốc gia khác sau nhiều thập niên thất bại với các chính sách dựa trên sự gây hấn, ép buộc và thiếu tôn trọng. Điều này chỉ cho thấy sự yếu kém của Nga."

.

---- Hôm thứ Bảy, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ông lo ngại Ukraine có thể bị áp lực để chấp nhận một "hòa ước xấu" với Nga. Johnson nói: “Quá nhiều quốc gia đang nói rằng đây là một cuộc chiến tranh ở châu Âu là không cần thiết, và nói thêm rằng Ukraine có thể được khuyến khích đồng ý chấm dứt chiến tranh bằng một thỏa thuận không có lợi cho mình." Cần nhắc rằng Henry Kissinger và một số chính khách quốc tế thân Nga đã công khai kêu gọi Ukraine cắt đất cầu hỏa.

.

---- Quân đội Cộng hòa Nhân dân Lugansk LPR (thân Nga) đã chiếm được 3 chốt phòng thủ trong thành phố Lysychansk, theo lời Tư lệnh quân khu LPR nói với đài Nga RIA News hôm thứ Bảy: "Hiện quân lực chúng tôi đã có mặt ở ba điểm của Lysychansk, đặc biệt là trong khu vực nhà máy sản phẩm cao su và nhà máy thủy tinh. Chúng tôi đang thành công." RIA cũng nói rằng ngôi làng Myrna Dolyna đã bị LPR chiếm, với các báo cáo rằng Lữ đoàn trưởng lữ đoàn cơ giới Ukraine Igor Dushka đã tử trận."

.

---- Chủ tịch hội đồng Cộng hòa Nhân dân Donetsk (thân Nga) Vladimir Bidevka nói với đài Nga TASS News hôm thứ Bảy rằng Dân Biểu Yevgeny Gritsenko đã bị thương trong trận chiến: "Trong số các đại biểu có những quân nhân đang tại ngũ đang tham gia giải phóng các khu định cư của nước cộng hòa (thân Nga) Dân Biểu Yevgeny Gritsenko đã bị thương trong trận chiến, và hiện tại ông ấy vẫn đang được phục hồi chức năng."

.

---- Hôm Thứ Sáu (17/6/2022) tuần trước, Kassym-Jomart Tokayev (Tổng Thống Kazakhstan) ngồi cạnh Tổng Thống Nga, Vladimir Putin, và Margarita Simonyan (Giám đốc đài truyền hình nhà nước Nga RT). Họ xuất hiện trên sân khấu chính của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế (International Economic Forum) ở St Petersburg.

.

Simonyan đã hỏi Tokayev về “tính chắc chắn” và “tính hợp pháp” của những gì Nga gọi là “chiến dịch đặc biệt” ở Ukraine - cuộc xung đột vũ trang lớn nhất của châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai.

.

“Có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này,” Tokayev, cựu ngoại trưởng Kazakhstan và cựu phó tổng thư ký LHQ, nói kiểu ngoại giao. Tokayev nói: “Nếu quyền tự xưng được thực hiện trên toàn thế giới, sẽ có hơn 600 quốc gia thay vì 193 quốc gia hiện là thành viên LHQ. Tất nhiên, đó sẽ là sự hỗn loạn. Đó là lý do tại sao chúng tôi không công nhận ra Đài Loan, Kosovo, [các khu vực ly khai của Georgia như] Nam Ossetia và Abkhazia. Nguyên tắc tương tự sẽ được áp dụng cho các lãnh thổ như là Luhansk và Donetsk.”

.

(Ghi chú: Nam Ossetia và Abkhazia tự ly khai khỏi Georgia do Nga đưa quân vào năm 2008. Luhansk và Donetsk là 2 khu vực ly khai ở đông nam Ukraine, do Nga chiếm bán phần năm 2014)

.

Dĩ nhiên, Nga nổi giận. Một nhà lập pháp Nga cho biết Tokayev đã “thách thức” Putin - và ám chỉ rằng Nga có thể xâm lược các khu vực phía bắc của Kazakhstan, nơi có đông người sắc tộc Nga. Konstantin Zatulin nói với Đài phát thanh Moskva: “Có rất nhiều thị trấn với dân số chủ yếu là người Nga không liên quan nhiều đến nơi được gọi là Kazakhstan."

.

---- Dmitry Savluchenko -- người được quân Nga bổ nhiệm vào chức Giám đốc Sở Thanh niên, Thể thao, Gia đình tỉnh Kherson, nơi quân Nga chiếm từ tuần lễ đầu xâm lược Ukraine -- đã bị ám sát chết trong một vụ nổ bom hôm thứ Sáu. Phó lãnh đạo khu vực Kherson, Kirill Stremousov, đã xác nhận danh tính của người quá cố với hãng thông tấn Nga RIA Novosti.

.

Phòng báo chí của thành phố nói với hãng thông tấn TASS của Nga rằng đây là một "vụ ám sát có chủ đích", và quan chức này là người duy nhất chết trong vụ nổ. TASS cho biết vụ nổ đã thiêu rụi hai chiếc xe hơi và làm vỡ cửa kính của một ngôi nhà bốn tầng gần đó.

.

Kherson, nằm ngay phía tây bắc Bán đảo Crimea do Nga sáp nhập và bị chiếm đóng trong tuần đầu tiên Nga xâm lược Ukraine, đã chứng kiến các cuộc biểu tình thường xuyên của dân thường bị quân đội Nga dập tắt.

.

---- Hôm thứ Tư, một quan chức thân Nga ở thị trấn Chornobaivka đã thoát chết sau vụ nổ của một quả bom được gài trong xe hơi của quan chức này.

.

Quân đội Ukraine hôm thứ Hai cho biết hai binh sĩ Nga đã chết và một lính Nga khác bị thương khi một tay súng xả súng vào một quán cà phê ven sông ở thành phố Kherson.

.

Vào ngày 18/6/2022, một quản đốc cai tù, đứng đầu nhà tù địa phương, đã tham gia chính quyền do Nga cài đặt đã bị thương trong một vụ nổ bom, theo các báo cáo địa phương.

.

---- Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng NATO dự kiến cuộc chiến kéo dài ở Ukraine vì không bên nào có năng lực quân sự vượt trội bên kia để đạt được một "chiến thắng quyết định."

.

Geoana khẳng định: "Thật không may, chúng tôi thấy trước một cuộc chiến tranh tiêu hao, trong đó tổn thất của cả hai bên sẽ là đáng kể. [Chúng tôi thấy trước] một cuộc chiến với sự chiếm ưu thế của pháo binh và với sự di chuyển nhỏ của các đơn vị bộ chiến."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cam kết chiến đấu để đem về an toàn cho hai người Mỹ bị quân Nga bắt ở Ukraine, và đã ca ngợi họ là “những anh hùng”. Các cựu binh Alexander Drueke, 39 tuổi và Andy Huynh, 27 tuổi, đã bị Nga bắt làm tù binh vào tuần trước trong một trận chiến tại một ngôi làng ngoại ô Kharkiv ở phía đông bắc.

.

Vài ngày sau, 2 tù binh này đã nói chuyện với truyền hình Nga RT từ một trung tâm giam giữ ở vùng Donbas do Điện Kremlin kiểm soát của Ukraine, nơi từng diễn ra một số cuộc giao tranh ác liệt nhất trong chiến tranh.

.

Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn, theo NBC News: "Tôi có thể nói gì? Họ là những anh hùng, và đối với tôi, họ cũng giống như những người Ukraine vì họ cống hiến những thứ chính mà họ có: cuộc sống của họ. Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ chiến đấu vì họ và đưa họ trở lại, và tất nhiên họ sẽ trở về với gia đình của họ. Đối với tôi, đó là một vinh dự lớn lao trên thế giới có một số người lính không sợ hãi, và họ đã đến để ủng hộ chúng tôi và chủ quyền và độc lập của chúng tôi.”

.

Zelensky không cho rằng Drueke và Huynh đã bị giết, mặc dù phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Hai không loại trừ khả năng các chiến binh nước ngoài có thể phải đối mặt với án tử hình.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn các chiến binh Georgia đã chiến đấu cùng với người Ukraine chống lại quân Nga, nhấn mạnh rằng Donbas và Crimea thuộc về Ukraine cũng như Abkhazia và South Ossetia thuộc về Georgia: "Tôi biết ơn những người con của Georgia, những người đang chiến đấu chống lại Nga cùng với các chiến binh của chúng tôi. Chiến công của họ là chiến công chung của chúng ta. Chúng ta sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bởi vì Donbas và Crimea là vùng đất của chúng tôi cũng như Abkhazia và Nam Ossetia là đất của các bạn." Zelensky nói thêm rằng Ukraine sẽ giúp Georgia trong nguyện vọng cũng có được tư cách ứng cử viên để gia nhập Liên minh châu Âu.

.

Cũng nên nhắc rằng, Nga đã chiếm 2 khu vực ly khai của Georgia là South Ossetia và Abkhazia năm 2008 và gọi đó là các nền cộng hòa nhân dân. Y hệt như năm 2014, Nga chiếm khu vực Crimea của Ukraine và công nhận nền cộng hòa nhân dân Crimea. Trong cách viết của báo Hà Nội, Georgia được viết là Gruzia.

.

.

---- Liên Hiệp Quốc hôm thứ Sáu cảnh báo rằng quyết định của Tòa Tối cao Hoa Kỳ khi lật lại phán quyết công nhận quyền phá thai hợp pháp của phụ nữ là một "bước lùi lớn" và là một "đòn giáng mạnh vào nhân quyền của phụ nữ."

.

Người phát ngôn LHQ Stephane Dujarric nói: "Các quyền về sức khỏe tình dục và sinh sản là nền tảng của một cuộc sống được phép lựa chọn, và là quyền bình đẳng cho phụ nữ và trẻ em gái trên thế giới. Hạn chế tiếp cận phá thai không ngăn cản mọi người tìm cách phá thai. Nó chỉ khiến nguy cơ chết người thêm."

.

---- Nhiều công ty cho biết sẽ giúp chi phí cho nhân viên tại các tiểu bang cấm phá thai phải sang các tiểu bang khác để nhận dịch vụ phá thai. Dưới đây là vài công ty lớn.

- Công ty Walt Disney hôm thứ Sáu đã gia nhập danh sách ngày càng nhiều các công ty đề nghị thanh toán chi phí đi lại cho nhân viên tìm kiếm dịch vụ phá thai.

- Netflix: Kế hoạch chăm sóc sức khỏe của công ty hiện bao gồm chi phí đi lại cho ca phá thai và chăm sóc xác định giới tính, lên đến 10.000 đô la cho mỗi dịch vụ cho mỗi nhân viên.

- Lyft: Chương trình y tế bao gồm "phá thai tự chọn và hoàn trả chi phí đi lại" nếu một nhân viên phải đi hơn 100 dặm để đến nhà cung cấp trong mạng lưới, công ty cho biết hôm thứ Sáu.

- Dick's Sporting Goods: sẽ hoàn trả tới 4.000 đô chi phí đi lại khi phá thai "đến địa điểm gần nhất nơi dịch vụ chăm sóc đó được cung cấp hợp pháp." Chính sách bao gồm nhân viên, vợ / chồng và người phụ thuộc sống ở các tiểu bang bị hạn chế tiếp cận với các dịch vụ phá thai.

- JPMorgan Chase: Bắt đầu từ tháng 7, chi phí đi lại sẽ được thanh toán cho những người khám phá thai.

- Starbucks: sẽ hoàn trả chi phí đi lại cho thủ tục phá thai hoặc xác nhận giới tính nếu xa 100 dặm tính từ nhà của nhân viên.

- Buzzfeed: Một khoản phụ cấp sẽ được trao cho những nhân viên ra khỏi tiểu bang cho các dịch vụ phá thai hợp pháp.

.

---- Hai nữ Thượng nghị sĩ Dân Chủ Elizabeth Warren (Massachusetts) và Tina Smith (Minnesota) hôm thứ Bảy đã thúc giục Tổng thống Biden tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng và thực hiện các hành động quyết liệt để bảo vệ sức khỏe phụ nữ sau khi Tòa Tối Cao lật ngược hồ sơ Roe vs Wade (để xóa quyền phá thai hiến định). Hai nữ TNS viết trong một bài bình luận nhan đề “We need action, and we need it now” (“Chúng ta cần hành động, và chúng ta cần nó ngay bây giờ.”).

.

Hai thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ viết trong bài báo đăng hôm thứ Bảy trên tờ The New York Times: “Hôm thứ Sáu, với phán quyết của Tòa Tối Cao, chúng ta đã bước vào thời kỳ nguy hiểm đe dọa hàng triệu phụ nữ trên khắp đất nước này. Chúng tôi kêu gọi tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng để bảo vệ quyền tiếp cận phá thai cho tất cả người Mỹ, mở khóa các nguồn lực và thẩm quyền quan trọng mà các tiểu bang và chính phủ liên bang có thể sử dụng để đáp ứng sự gia tăng nhu cầu về các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Mối nguy hiểm là có thật, và đảng Dân chủ phải đáp ứng nó với sự khẩn cấp mà nó xứng đáng."

.

---- Thống đốc tiểu bang Wisconsin là Tony Evers (Dân Chủ) nói sẽ sử dụng quyền hạn của mình với tư cách là thống đốc để ngăn luật cấm phá thai kéo dài hàng thế kỷ của Wisconsin được Tòa Tối Cao Hoa Kỳ cho áp dụng trở lại sau phán quyết hôm Thứ Sáu 24/6/2022 gỡ bỏ quyền hiến định cho phá thai của án lệ Roe v Wade.

.

Wisconsin đã ra luật cấm phá thai gần như hoàn toàn vào năm 1849, một năm sau khi trở thành tiểu bang, và sau đó luật cấm này đã bị hủy bỏ vào năm 1973 khi án lệ Roe vs Wade công nhận phá thai là một quyền hiến định toàn liên bang.

.

Thống đốc Evers nói vào cuối ngày thứ Sáu rằng ông sẽ không bổ nhiệm các Biện Lý và công tố nào muốn thực thi lệnh cấm (có từ 1849) và sẽ sử dụng quyền khoan hồng của mình để cứu bất kỳ ai bị án tù theo lệnh cấm. Evers cũng nói với AP rằng ông hy vọng Bộ Tư pháp Wisconsin sẽ đệ đơn kiện để tạm thời ngăn tái áp dụng luật năm 1849 (luật cấm phá thai toàn diện).

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết Bộ đang đánh giá các chính sách của mình sau quyết định hôm thứ Sáu của Tòa Tối cao xóa bỏ quyền phá thai của phụ nữ và trao các tiểu bang quyền tự quyết định về cấm hay cho phá thai. Phán quyết Tòa Tối cao sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn quân nhân và gia đình của họ, những người có thể đóng quân hoặc làm việc ở các tiểu bang mà việc phá thai sẽ sớm bị đặt ngoài vòng pháp luật hoặc bị hạn chế nghiêm ngặt.

.

Bộ Quốc phòng đang “xem xét quyết định này một cách chặt chẽ và đánh giá các chính sách của chúng tôi để đảm bảo Bộ tiếp tục cung cấp khả năng tiếp cận liên tục đến chăm sóc sức khỏe sinh sản theo luật liên bang cho phép,” theo lời Austin cho biết trong một tuyên bố.

.

“Không có gì quan trọng hơn đối với tôi hoặc đối với Bộ này ngoài sức khỏe và hạnh phúc của các quân nhân của chúng tôi, lực lượng dân sự làm việc trong Bộ, và các gia đình [trong Bộ Quốc phòng]. Tôi cam kết chăm sóc quân nhân và nhân viên của Bộ."

.

Bộ Quốc Phòng phải đối mặt với áp lực trước phán quyết về việc liệu Bộ có bảo vệ quyền tiếp cận phá thai cho các quân nhân mang thai, những người sẽ phải thực hiện thủ tục [phá thai] ở một tiểu bang khác với nơi họ đóng quân hay không. Quá trình như vậy không phải lúc nào cũng dễ dàng đối với quân nhân, vì họ thường phải được cấp trên chấp thuận để đi ra khỏi trại lính của họ.

.

---- "Đó là một ngày đáng buồn cho tòa án và cho đất nước", Tổng thống Biden nói với cả nước hôm thứ Sáu sau khi Tòa Tối cao lật ngược án lệnh Roe vs Wade và như thế Tòa Tối cao bây giờ đã đi lùi 150 năm để trao quyền cho các tiểu bang có quyền cấm hay cho phép phá thai. Với khoảng một nửa số tiểu bang Hoa Kỳ tiến tới lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn, "sức khỏe và cuộc sống của phụ nữ ở quốc gia này hiện đang bị đe dọa", theo Biden nói hôm Thứ Sáu.

.

Phát biểu từ Bạch Ốc, Tổng thống Biden gọi phán quyết của Tòa Tối cao hôm Thứ Sáu là "một sai lầm bi thảm" và nói, "Đây là một con đường cực đoan và nguy hiểm mà tòa án đang đưa chúng ta vào." Tuy nhiên, Biden nói, cuộc chiến giành quyền phá thai vẫn chưa kết thúc. Biden cho biết chính quyền của ông sẽ làm những gì có thể để bảo vệ quyền tiếp cận phá thai, ông kêu gọi cử tri bầu lên các nhà lập pháp tiểu bang và liên bang, những người sẽ ủng hộ quyền phá thai, bắt đầu từ cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022.

.

Biden thường không nhắc tới Trump, nhưng Biden nói rằng phán quyết hôm thứ Sáu là do cựu Tổng thống Trump. "Đó là ba thẩm phán, do một tổng thống Donald Trump chỉ định, là cốt lõi của quyết định ngày nay nhằm nâng cao quy mô công lý và loại bỏ quyền cơ bản của phụ nữ ở đất nước này... Phán quyết đó là hiện thực hóa một hệ tư tưởng cực đoan."

.

---- Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã chỉ trích quyết định của Tòa Tối cao về việc lật ngược án lệnh Roe vs Wade, tuyên bố rằng "Tòa Tối cao cực đoan đang trốn tránh các quyền của người Mỹ và gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của họ. Điều này có ý nghĩa với phụ nữ là một sự xúc phạm. Đó là một cái tát vào mặt phụ nữ về việc sử dụng bản án của họ để đưa ra quyết định về quyền tự do sinh sản của họ." Pelosi cũng nói rằng đảng Dân chủ sẽ tiếp tục cố gắng luật hóa cấp liên bang để bảo vệ quyền phá thai.

.

---- Cựu Tổng thống Trump hôm Thứ Sáu ca ngợi quyết định của Tòa Tối cao. Trump nói: “Điều này theo đúng Hiến pháp và trao lại các quyền mà lẽ ra chúng phải được trao từ lâu. Điều này đưa mọi thứ trở lại trạng thái nguyên thủy nơi nó đã luôn luôn thuộc về [như trước 1973]."

.

---- Mặc dù thực tế rằng Trump đã giúp điều kiện thuận lợi cho phán quyết hôm Thứ Sáu của Tòa Tối cao Hoa Kỳ lật ngược án lệnh Roe vs Wade, Trump đã nói riêng rằng việc đảo ngược phán quyết mang tính bước ngoặt sẽ không phải là điều tốt cho Đảng Cộng hòa, theo báo The New York Times đưa tin.

.

Sau khi bản dự thảo quyết định sắp tới bị rò rỉ vào tháng 5/2022, Trump đã nói với mọi người nhiều lần rằng ông tin rằng nó sẽ có hại cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa, theo báo này: "Trump đã nói với bạn bè và các cố vấn, quyết định xóa sổ án lệ Roe sẽ khiến phụ nữ vùng ngoại ô, nhóm người đã giúp cuộc tranh cử tổng thống năm 2020 nghiêng về Biden, và sẽ dẫn đến phản ứng dữ dội đối với đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11/2022. Trong các cuộc trò chuyện khác, ông Trump đã nói với mọi người rằng các biện pháp như lệnh cấm phá thai 6 tuần ở Texas, cho phép mọi người nộp đơn kiện những người cho phép phá thai ngoài khung thời gian đó, là 'thật ngu ngốc'," theo một người với kiến thức trực tiếp về các cuộc thảo luận. Tòa Tối cao đã cho áp dụng biện pháp này vào tháng 12 năm 2021."

.

---- Mỹ sẽ cấp 30.000 visa vào Mỹ làm việc cho dân Mexico và Trung Mỹ. Bộ trưởng Nội vụ Mexico cho biết Hoa Kỳ sẽ công bố đề nghị cấp 300.000 thị thực làm việc cho người Mexico và Trung Mỹ khi tổng thống Mexico thăm Hoa Kỳ vào tháng tới.

.

Bộ trưởng Nội vụ Adan Augusto Lopez cho biết trong một bài phát biểu khi có chuyến thăm thị trấn biên giới Tijuana, nơi ông gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp: "Mỗi ngày chúng tôi đều nói chuyện với chính phủ Mỹ. Chính phủ Mỹ đồng ý cấp 300.000 thị thực lao động tạm thời trước tiên, 150.000 trong số đó sẽ dành cho người Mexico hoặc người nước ngoài đang ở Mexico chờ đợi khả năng di cư lên phía bắc. Còn 150.000 người khác sẽ được chia theo tỷ lệ giữa các quốc gia Trung Mỹ.---- Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua hôm thứ Sáu các hạn chế súng liên bang sau khi Thượng viện thông qua hôm thứ Năm, và bây giờ gửi dự luật lên Tổng thống Joe Biden sẽ ký.Hạ viện đã thông qua dự luật với 234 phiếu ủng hộ, với 14 dân biểu Cộng hòa ủng hộ, Luật sẽ tăng cường kiểm tra lý lịch đối với những người Mỹ từ 18 đến 21 tuổi muốn mua súng. Tuy nhiên, đề xuất của đảng Dân chủ về việc cấm bán vũ khí tấn công cho người dưới 21 tuổi đã không được các Dân biểu Cộng hòa ủng hộ.---- Hôm thứ Năm, đài KWTX loan tin rằng FBI đã đột kích ba nhà thờ có khuynh hướng giáo phái cực đoan tại miền Nam - bao gồm một nhà thờ ở Killeen, Texas được cho là mở giáo phái tuyển binh từ Fort Hood, căn cứ quân đội lớn nhất Hoa Kỳ. FBI Đặc vụ Carmen Portillo cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho KWTX: "Tôi có thể xác nhận rằng hôm nay FBI đang thực thi pháp luật được ủy quyền của tòa án tại khu vực lân cận giao lộ Massey St. và E. Rancier Ave., ở Killeen, Texas. Không có thông tin bổ sung nào sẽ được tiết lộ vào lúc này."Nhà thờ Assembly of Prayer Christian Church tọa lạc tại số 1013 Phố Massey ở Bắc Killeen. Các video được chia sẻ trên mạng xã hội hôm thứ Năm cho thấy các nhân viên FBI có mặt tại nhà thờ. Theo báo Killeen Daily Herald, hàng chục bài đánh giá trên Google và Facebook về nhà thờ này như một 'giáo phái' với 'thói quen tuyển mộ binh lính của trại Fort Hood.'Cũng bị đột kích là Nhà thờ House of Prayer ở Hinesville, Georgia, gần căn cứ Fort Stewart và nhà thờ Assembly of Prayer ở Augusta, Georgia, gần căn cứ Fort Gordon. Cả hai nhà thờ này cũng bị cáo buộc nhắm mục tiêu vào chiến binh.Vào năm 2017, các cựu thành viên nhà thờ House of Prayer Christian Church đã báo động về những câu chuyện cá nhân rằng họ bị lạm dụng từ nhà thờ và cáo buộc các cấp chỉ huy nhà thờ đã chia cắt gia đình họ. Nhiều người nói rằng nhà thờ là một giáo phái lạ, ngoài chính thống.---- Các nhà điều tra Georgia đang xem xét kỹ lưỡng sự xuất hiện của Rudy Giuliani trước các nhà lập pháp bang vào năm 2020, nơi Giuliani đưa ra những tuyên bố vô căn cứ về hành vi gian lận cử tri và khuyến khích các nhà lập pháp bổ nhiệm một nhóm đại cử tri giả mạo.Đại bồi thẩm đoàn Georgia có mục đích đặc biệt - điều tra xem liệu Trump hoặc các đồng minh có vi phạm luật trong nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Georgia - đã nghe lời khai của ít nhất 4 nhân chứng liên quan đến các hoạt động của Giuliani. Ba trong số các nhân chứng đó là các nhà lập pháp đảng Dân chủ Georgia.Biện Lý Quận Fulton Fani Willis, người đang dẫn đầu cuộc điều tra, đã tìm kiếm bằng chứng về các tội hình sự tiềm ẩn bao gồm cố ý gian lận bầu cử, khai báo gian dối với các cơ quan chính quyền tiểu bang và địa phương, và âm mưu.Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen (người thắng sơ bộ Dân Chủ hôm Thứ Ba 21/6/2022 để tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia vào tháng 11/2022) là một trong những người làm chứng trước cuộc bồi thẩm đoàn nói với CNN khi cô rời tòa án Atlanta: "Thật là siêu thực khi quay lại và ghép tất cả những mảnh ghép cảm động này dẫn đến nỗ lực lật ngược kết quả của cuộc bầu cử và dẫn đến hậu quả là bạo loạn ngày 6 tháng 1/2021. Thật kỳ quái khi cơ quan lập pháp Georgia là một phần của việc này, và những phiên điều trần này diễn ra trong cơ quan lập pháp của chúng tôi."DB/TB Bee Nguyen, một thành viên Đảng Dân chủ, sẽ thách thức Ngoại trưởng Georgia Brad Raffensperger (Cộng Hòa) vào tháng 11/2022. Nguyen cho biết Nguyen đã làm chứng trong khoảng hai giờ đồng hồ hôm thứ Năm 23/6/2022 và các câu hỏi tập trung vào những gì Nguyen đã chứng kiến tại cơ quan lập pháp Georgia vào ngày 30 tháng 12/2020 (một tuần trước bạo loạn).---- Bạn đang tìm kiếm một nơi mà bạn có thể sống một cuộc sống lành mạnh nhất? Báo US News & World Report đã xếp hạng các quận ở Mỹ về vấn đề này, kiểm tra gần 3.000 trong số đó với gần 90 chỉ số. Các chỉ số đó thuộc 10 danh mục lớn ảnh hưởng đến sức khỏe của cộng đồng theo cách này hay cách khác: sức khỏe dân số, công bằng, giáo dục, kinh tế, nhà ở, thực phẩm và dinh dưỡng, môi trường, an toàn công cộng, sức sống cộng đồng và cơ sở hạ tầng.Nhóm 10 quận có nếp sống lành mạnh nhất Hoa Kỳ là: 1. Los Alamos County, NM; 2. Falls Church city, VA; 3. Douglas County, Colo.; 4. Morgan County, Utah; 5. Carver County, Minn.; 6. Sioux County, Iowa; 7. Ozaukee County, Wis.; 8. Hamilton County, Ind.; 9. Broomfield County, Colo.; 10. Delaware County, Ohio.---- Bản tin NextShark cho biết, một cựu binh Hải quân Hoa Kỳ gốc Á đã bất tỉnh sau khi bị đấm vào mặt tại Khu Phố Đại Hàn ở Los Angeles hôm thứ Ba, nói anh sẽ khởi tố nếu kẻ tấn công anh bị bắt. Nạn nhân 32 tuổi, với tên sử dụng là Leo, đang chơi điện thoại trong khi chờ xe buýt gần tiệm Chipotle ở Đại lộ Wilshire và Đại lộ Vermont vào khoảng 1 giờ 45 chiều thì “Một người đàn ông da đen tới đã đấm tôi một phát,” theo Leo nhớ lại trong một bài đăng trên Instagram.Đoạn phim an ninh được NextShark xem cho thấy khoảnh khắc vừa bị tấn công, Leo đã ngã ra đất. Một người ngoài cuộc đã can thiệp và giúp Leo đứng dậy. Leo viết: “Tôi bị ngã đập gáy xuống hè phố làm tôi bất tỉnh." Các nhân viên cấp cứu đến sau đó vài phút và đưa Leo đến phòng cấp cứu. Leo nói với NextShark rằng anh không còn nhớ gì, cho tới khi lấy được đoạn phim giám sát từ một phòng tiếp tân của khu chung cư gần đó. Đây là lần đầu tiên anh ta bị đánh bất tỉnh. Leo là người Mỹ gốc Đài Loan.----(Anh quốc) bị tòa phạt vì câu cá bất hợp pháp. Một người đàn ông ở thị trấn Caerphilly đã bị phạt nặng sau khi nhận tội sử dụng một phương pháp bất hợp pháp để đánh bắt cá. Xuất hiện trước Tòa sơ thẩm Carmarthenshire ở Llanelli, Tan Van Tran bị phát hiện đã sử dụng “một công cụ bị cấm” để bắt hoặc giết cá.Chuyện xảy ra tại cầu Loughor, bắc qua sông Loughor vào ngày 6/9/2021. Vào hôm đó, Van Tran bị phát hiện đã dùng cần câu móc (a foul hook) để câu cá. Móc câu, là việc đánh bắt cá bằng cách dùng móc câu để xuyên thủng thân mình cá - trái ngược với lưỡi câu chỉ móc vào miệng của cá - bị cấm ở cả Wales và Anh.Bất kỳ con cá nào được đánh bắt theo cách này đều phải được thả xuống nước nếu còn sống, và việc không làm điều này là trái với Đạo luật Cá hồi và Thủy sản nước ngọt năm 1975 (Luật: Salmon and Freshwater Fisheries Act 1975).Tan Van Tran, 48 tuổi, ở Phố Pentrebane, Caerphilly, bị truy tố bởi Natural Resources Wales. Xuất hiện tại Tòa sơ thẩm Llanelli vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 6, lời nhận tội của Van Tran đã được xem xét khi bản án đưa ra: Tran bị phạt 1.500 bảng (1840 USD), và phải trả 3.000 bảng (3679 USD) chi phí.Tòa án cũng ra lệnh tịch thu và tiêu hủy những con cá bị đánh bắt bất hợp pháp, cùng với những vật dụng được sử dụng để lấy những con cá đó. Một lệnh thu tiền đã được thực hiện và Van Tran sẽ trả tổng cộng 4.500 bảng (5519 USD) của mình với mức 80 bảng (98 USD) mỗi tháng.---- Theo bản tin The Moodie Davitt Report hôm 24/6/2022, công ty Imex Pan Pacific Group (IPP Group) đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền tỉnh Kiên Giang để thành lập khu phức hợp mua sắmKế hoạch tổng thể của IPP cũng bao gồm việc phát triển một cửa hàng cao cấp; khách sạn, sòng bạc và cơ sở MICE (hội họp, ưu đãi, hội nghị & triển lãm); giải trí nội thất; một khu nghỉ dưỡng chữa bệnh; và một loạt các phát triển tài sản.The Moodie Davitt Report ghi lời Giám đốc điều hành IPP Travel Retail, Phillip Nguyễn cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội: “Phú Quốc [một hòn đảo xinh đẹp ở Kiên Giang] đang cần một trung tâm trung tâm thành phố. Khu phức hợp Airport City cùng với FTZ là địa điểm lý tưởng để tụ tập vui chơi dưới ánh nắng mặt trời... Chúng tôi đang mong đợi các dự án phát triển đất nền hấp dẫn song song với các dự án khác trong tương lai.” Bản doanh IPP Group là tại Sài Gòn.----Theo Báo VnEconomy. Năm 2022, Vietnam Airlines đặt mục tiêu doanh thu công ty mẹ 45.252 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước, lỗ ròng 9.335 tỷ đồng giảm 23,5% so với khoản lỗ năm trước...----Theo Báo Thanh Niên. Ngày 24.6, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ban, ngành,tổ chức chính trị - xã hội, UBND TP.Thủ Đức và các quận, huyện tiếp tục thực hiện chiến dịch truyền thông vận động người dân tiêm vắc xin phòng Covid-19, chủ động phối hợp và triển khai quyết liệt, đồng loạt để vận động mọi người dân đi tiêm vắc xin. Trong trường hợp người dân không đồng ý tiêm phải ký giấy cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh. Các địa phương tổng hợp báo cáo số lượng người dân không đồng ý tiêm về Sở Y tế ngay sau khi đợt cao điểm kết thúc. Trước TP.HCM, nhiều địa phương khác như Bình Phước, Sóc Trăng cũng yêu cầu người dân không đồng ý tiêm vắc xin Covid-19 phải ký cam kết và chịu trách nhiệm nếu để lây lan dịch bệnh và gặp phải nhiều ý kiến phản biện của chuyên gia dịch tễ.---- Một Họa sĩ Đức vẽ bằng mối tình VN:Video dài 3:22 phút:



https://youtu.be/klCBe7SuCZE

.

---- HỎI 1: Có phải 64% dân Mỹ tin bạo loạn ngày 6/1/2021 là kế hoạch trước?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, chỉ 30% nói là tự bộc phát. Theo một cuộc thăm dò mới của Quinnipiac, gần 2/3 người lớn Hoa Kỳ tin rằng vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, bạo loạn tại Điện Capitol đã được lên kế hoạch trước: 64% người được hỏi tin rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và 30% tin rằng đó là tự phát.

.

Các đảng viên Dân chủ có nhiều khả năng tin rằng cuộc tấn công đã được lên kế hoạch - chỉ 13% nói rằng nó là tự phát - trong khi các đảng viên Cộng hòa đang chia rẽ nhiều hơn. Tới 49% đảng viên Cộng hòa cho biết cuộc tấn công đã được lên kế hoạch, so với 46 phần trăm nói rằng nó là tự phát.

.

Gần 6/10 người được hỏi tin rằng cựu Tổng thống Trump ít nhất phải chịu một số trách nhiệm về vụ bão Capitol, với 41% nói rằng Trump phải chịu rất nhiều trách nhiệm.

.

Nhưng khi được hỏi liệu họ có nghĩ Trump phạm tội trong nỗ lực thay đổi kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 hay không, người Mỹ đã chia rẽ: 46% nói rằng Trump đã phạm tội, nhưng 47% nói rằng Trump không phạm tội.

Chi tiết:

https://thehill.com/policy/national-security/3534294-64-percent-in-new-poll-say-they-think-jan-6-attack-was-planned/

.

---- HỒ SƠ: Tôi xuất thân từ nông dân (Mạc Văn Trang)

.

Tôi xuất thân từ nông dân

Mạc Văn Trang - Báo Tiếng Dân, 24/6/2022

.

Trong ảnh, nhà văn Đào Vũ đi bên trái tác giả. Ông cao hơn 1,80m; thật lòng muốn tìm hiểu, học làm thật một vài việc của nông dân chứ không cưỡi ngựa xem hoa như ông Nguyễn Khải rồi về viết “Cày 2 lưỡi” phịa ghê quá! Ảnh: Mạc Văn Trang

.

Năm 1957 tôi bỏ học cấp 3 về làm ruộng. Bố hướng dẫn cày, bừa, mọi việc. Bố khen sáng ý. Một năm thì thạo việc nhà nông, là lực điền nổi tiếng; xén lúa thì nhất làng, có thể cho 18-20 người cắt lúa để từng mô, thành hàng, tôi xén ra từng lượm lúa…

Mới đây tìm thấy tấm hình tôi đi kèm, dạy nhà văn Đào Vũ cầm bừa; phía sau là 4-5 con trâu bừa theo. Đó là cách bừa ruộng kiểu phô trương “sức mạnh tập thể” vào những ngày đầu HTX nông nghiệp, 1958: Cộng nhiều cái nhỏ manh mún lạc hậu lại thành cái to lạc hậu hơn, gọi là “sản xuất lớn XHCN”! Dẫn đầu 4- 5 con trâu bừa ruộng như vậy không hề đơn giản, nhất là ruộng phá bờ thông nhau, chỗ cao, chỗ trũng, rộng mênh mông. Tôi được bầu là xã viên trẻ ưu tú. Phóng viên báo chí phỏng vấn rào rào… Nguyễn Khải còn viết tôi và con trâu nhà tôi thí nghiệm “cày 2 lưỡi” của Trung quốc. Tóm lại, tôi là một NÔNG DÂN chính hiệu.



Ngày đó tôi mơ ước đi học lái máy cày như thấy trên phim Liên Xô. Nhưng Bố khuyên đi học Sư phạm làm giáo viên, vì lúc đó tỉnh tuyển sinh lớp “Sư phạm cấp tốc”. May tôi nghe Bố. Rồi cứ vừa làm, vừa học, trở thành Nhà giáo cho đến giờ. Tính từ 1960, tôi rời đồng ruộng, làng quê đã hơn 60 năm, nhưng tôi vẫn luôn nhớ: Tôi từ người nhà quê, từ nông dân mà ra.

Từ nông dân mà ra, tôi thấu hiểu thân phận người nông dân, biết rõ bản chất, những ưu điểm, nhược điểm của họ. Gặp người nông dân ở đâu tôi cũng thấy gần gũi, thương mến vô cùng, trò chuyện cả buổi không dứt.

Tôi thật sự ngạc nhiên và kinh sợ, khi thấy những cán bộ xã, huyện, tỉnh đến trung ương, cũng từ nông dân mà ra, sao họ có thể vô cảm, tàn nhẫn, ác độc như những gì đã diễn ra với người nông dân? Cứ tưởng sau những sai lầm ngu muội, nghe người ta xúi, đấu tố nhau khốn nạn trong cải cách ruộng đất thì rút được bài học, không bị xúi giục mà làm khổ, làm nhục, giết hại nhau nữa. Nhưng không ngờ, tất cả vẫn lặp như xưa, có điều bây giờ là những người nông dân có chức, có quyền trong tay lại khinh miệt, hành hạ, nhục mạ những người nông dân trái ý họ. Nói như mấy bà nông dân Dương Nội (Hà Nội): Mày từ cái L. mẹ mày chui ra trên mảnh đất này; giờ mày ăn cơm dân, mày mặc áo đảng, mà mày hèn với giặc, ác với dân thế ư?…



Nhớ một cựu chiến binh nói, ở quê bây giờ không ai lãnh đạo đâu, TIỀN nó lãnh đạo tuốt! ÔI, đồng tiền dễ làm tha hoá bản chất nông dân, dễ lưu manh hoá họ đến thế ư?

Từ nông dân mà ra, tôi quý từng tấc đất, nhớ ông cha dạy “tấc đất tấc vàng”. Tôi hiểu, phải bao đời ông cha đổ biết bao mồ hôi, nước mắt và cả máu mới khai phá, san lấp, bồi đắp nên những cánh đồng bằng phẳng bờ xôi, ruộng mật làm lúa nước, cho hai vụ lúa, một vụ màu. Vậy mà không thể tưởng tượng, một thằng cha căng chú kiết ở đâu đó về tỉnh, bỏ ra trăm tỷ đồng là có thể triệu tập cả bộ sậu lãnh đạo tỉnh, ngồi trong phòng máy lạnh, giở bản đồ ra khoanh một phát là có thể “thu hồi” vài chục, hàng trăm ha đất của nông dân trao cho hắn bằng cái “quyết định”, có dấu đỏ. Hắn bỏ cái QĐ vào cặp là xong. Rồi toàn “hệ thống chính trị” từ trên xuống dưới kéo nhau về dụ dỗ, đe doạ, mua chuộc, phân hóa, khủng bố bằng mọi thủ đoạn khốn nạn nhất để cướp đất bằng được giao cho tên khốn kiếp kia. Nghe nói khi Hà Đông có lệnh sáp nhập vào Hà Nội, một ngày tỉnh ký “chạy tang” cho mấy sân golf, mỗi cái hàng 100 ha đất nông nghiệp.

Mấy chục mẫu đất bờ xôi ruộng mật, của làng Vũ La, tôi đã từng cày bừa, gặt hái trên đó, bị chính quyền Hải dương cướp, nộp cho Công ty Tân Hoàng Minh. Mà thằng cha này hay đại diện của nó không thèm về gặp dân làng tôi một lần, dù dân yêu cầu đối thoại, hỏi cho rõ, nó lấy đất làm gì, có thải độc ra không? Không! Chính quyền tỉnh cho vài trăm công an về, cùng với lực lượng xã, bao vây, trấn áp mọi phản ứng của dân; một mặt cho hàng đàn xe đổ cát sỏi, đất đá xuống ruộng đồng rồi hàng đàn máy ủi san lấp khắp cánh đồng. Phóng viên quay phim, chụp hình, còn cấm dân ghi hình. Buổi tối TV của tỉnh, hân hoan đưa tin: Việc thu hồi đất làm “khu công nghiệp Ba Hàng” đã diễn ra tốt đẹp!



Tôi hỏi mấy người làng: Sao đất khu Ba Hàng thu hồi bỏ hoang hơn 10 năm chưa làm, nay lại thu hồi đất thôn Vũ La mà gọi Ba Hàng?

– Đất bỏ hoang là thuộc nhiệm kỳ trước thu hồi cho một ông khác; nhiệm kỳ này thu hồi đất Vũ La, bảo cho Tân Hoàng Minh, nhưng phải đánh tráo nói vậy cho êm chuyện…

Bây giờ giám đốc Tân Hoàng Minh bị bắt, tiền chưa trả hết cho dân, đất thì nó rào chặt bằng tường bao, chằng dây thép gai và bỏ hoang hơn 3 năm rồi.

Đi nhiều vùng, đến đâu tôi cũng thấy bao nhiêu đất của nông dân bị “thu hồi” và rào lại bỏ hoang hóa. Thật xót xa. Thu hồi đất rồi bỏ hoang là TỘI ÁC!

Từ nông dân mà ra, tôi ưa lối sống gần thiên nhiên, đơn giản, cần kiệm, xót từng đồng tiền, bát gạo. Tôi ngỡ ngàng và ghê tởm khi thấy có những quan chức từ nông dân mà ra ăn chơi xa hoa lãng phí; nhậu một bữa hàng tỷ đồng; dựng những tượng đài, cổng chào, làm những công trình nghìn tỷ vô nghĩa, như ném tiền xuống sông xuống biển. Họ cũng từ nông dân mà ra nhưng thèm khát học đòi lối sống của quan lại (suy đồi) thời phong kiến, xây dựng biệt phủ nguy nga, đắp mộ to, xây lăng lớn. Họ xa cách và khinh miệt những người dân nghèo mà ông cha họ từng sống trong cảnh ngộ như vậy. Nhiều người trong số họ sống cách biệt, xa lánh người dân; mà những người dân cũng không muốn nhìn mặt họ.

.

Từ nông dân mà ra, tôi thương xót, nhiều lần rơi nước mắt trước cảnh khốn cùng của người dân. Biết bao nông dân mất đất trở thành dân oan đi khiếu kiện ròng rã hàng chục năm trời, dầm sương, dãi nắng; họ tụ tập từng đám sống vật vờ ở góc phố, vườn hoa… mà các quan chức không đến hỏi han họ để hiểu sự tình.

Vụ Đồng Tâm là đỉnh điểm của việc xa lánh, vô cảm, khinh thường người nông dân và dẫn đến tội ác tày trời. Ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi tiếp xúc cử tri ở Hải Phòng từng nói: Vụ Đồng tâm là chính quyền làm sai luật. Thế thì tại sao chính quyền Hà Nội, Trung ương gần đó không đến nơi tìm cách xử lý sự việc cho có lý, có tình, theo Luật pháp mà lại đem hàng ngàn quân về tiêu diệt người dân, tàn ác hơn cả kẻ thù? Khi chưa cướp được chính quyền thì cán bộ sống trong dân như cá với nước, nay thì né tránh, xa cách dân, chỉ khoái tiếp xúc với những ai ca tụng mình, tránh mọi sự khó chịu. Chính sự xa cách, vô cảm với người dân đã dẫn đến những quyết sách lạnh lùng, tàn ác.

Từ nông dân mà ra, thấy bà con khốn khó, lại nhớ lời Mẹ dạy những điều nhân nghĩa, dù mẹ không biết chữ, không đến trường một ngày: “Thương người như thể thương thân”…, “Miếng khi đói bằng gói khi no”. Vợ chồng tôi vẫn chia sẻ từ đồng lương hưu ít ỏi của mình với những người khốn khó, nhất là dân oan. Trong đại dịch, hồi tháng 8 – 9 – 10/2021 hàng vạn người dân mất việc làm, bị cách ly, thiếu đói, vợ chồng tôi cũng giúp đỡ được ít người và vận động bạn bè, người thân góp tiền giúp thêm cho mấy bếp ăn từ thiện mà mình hoàn toàn tin cậy. Bà vợ tôi bảo, ước gì mình có nhiều tiền để cứu giúp bà con lúc này.

Nhưng tôi để ý hình như không thấy những quan chức xe hơi, nhà lầu, biệt phủ nguy nga, ăn chơi phè phỡn, đem tiền ra cứu trợ bà con trong đại dịch. Tôi chỉ thấy ông Đoàn Ngọc Hải, cựu quan chức tự lái xe đưa người đi cấp cứu, chở từng xe quan tài đến bệnh viện cả trong đêm giữa những ngày đại dịch. Tôi chỉ thấy những người dân thường đem thực phẩm, tiền, xăng dầu ra cứu giúp hàng triệu đồng bào chạy dịch tơi tả dọc các nẻo đường về quê.

Hy vọng là có nhiều cựu quan chức cũng cứu giúp dân nhưng âm thầm, giấu mặt mà tôi không thấy.

Nhưng toàn dân đã thấy, bao nhiêu quan chức lợi dụng dịch bệnh để buôn thuốc giả, để bắt chẹt người dân trong “giải cứu”, để nâng giá kit test và bắt toàn dân liên tục “ngoáy mũi” để họ kiếm lời. Vô lương tâm đến thế là cùng.

.

Từ nông dân mà ta, tôi đã thoát ly làng quê, đồng ruộng hơn 60 năm. Nhưng đúng như nhà thơ Chế Lan Viên từng viết:

“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở

Khi ta đi, đất đã hoá tâm hồn!”

Tâm hồn tôi vẫn hiển hiện những hình ảnh quê hương, ruộng đồng, dòng sông, làng xóm, những gương mặt người dân quê thân thương; trái tim tôi vẫn xót thương những thân phận người nông dân bị áp bức, đọa đày; vẫn xót xa bao ruộng đồng bị cưỡng đoạt, bị sử dung vung phí, bị bỏ hoang hóa xác xơ; vẫn nhức nhối khi thấy những kiến nghị về quyền sở hữu ruộng đất của nông dân, về cải thiện hiện trạng nông thôn còn xa vời.

.

Câu thơ của Nguyễn Đình thi gần thế kỷ rồi, nay vẫn thấy hiển hiện, vẫn nhói đau:

“Ôi, những cánh đồng quê chảy máu

Dây thép gai đâm nát trời chiều”…





Tôi không hiểu những quan chức từ nông dân mà ra, khi họ vô cảm trước những nỗi đau đồng ruộng, nỗi phẫn uất của nông dân, tâm hồn họ, trái tim họ có gì? Đành lấy câu thơ của Chế Lan Viên để hỏi:

“Hỡi những tấm lòng lạnh tanh máu cá

Và nhiệt tình xuống quá độ âm!” đối với nông dân, tâm hồn, trái tim các vị thế nào?



.