Lãnh tụ Aung San Suu Kyi bị quân đội Myanmar đưa vào biệt giam trong một nhà tù. Chính quyền quân đội nói sẽ không còn thủ tục tòa án nào để xử bà nữa.

- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates: TQ không cần nổ súng, có thể buộc Đài Loan quỳ gối

- FBI điều tra 6 đại cử tri giả ở Nevada, tịch thu điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa Nevada

- Ca ngợi Mike Pence, Fox News thú nhận Trump không có chứng cớ nào về "gian lận" bầu cử 2020

- Alex Holder đã nộp Ủy ban Hạ viện 6/1 tất cả phim tài liệu về Trump trong ngày 6/1/2021

- Đa số cử tri Cộng Hòa đang bỏ rơi Trump

- Tập Cận Bình: phải từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh, đừng lạm dụng các lệnh trừng phạt quốc tế.

- Microsoft: tin tặc Nga xâm nhập mạng 42 quốc gia, xuyên thủng hàng phòng thủ 29%, trộm được hồ sơ mật.

- Nghị viện châu Âu bỏ phiếu ủng hộ trao Ukraine và Moldova tư cách ứng viên Liên Âu. Nike Inc. rời Nga hoàn toàn.

- Ukraine: đã nhận 4 dàn phi đạn cơ động cao (HIMARS) của Mỹ (trong khi xin 300 dàn). Ukraine: Nga bắn phi đạn vào nam Ukraine, khu vực cư dân. Quân Nga đã chiếm được nhiều ngôi làng ngoại ô quanh Lysychansk. Chỉ 45% khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine, 55% còn lại thuộc quyền kiểm soát của Nga.

- NATO: Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất" đối với an ninh toàn cầu. NATO: TQ trở thành thách thức giá trị và an ninh của NATO. Thủ tướng Đức: Ukraine sẽ cần một Kế hoạch Marshall để tái thiết sau "sự tàn phá".

- Ukraine; hy vọng sẽ đủ điều kiện để thành ứng cử viên Liên Âu cuối năm nay. Zelensky: cần vũ khí lớn để đuổi đạo binh ma quỷ Nga ra khỏi biên giới Ukraine.

- RSF: Nhiếp ảnh gia người Ukraine Maksim Levin đã bị quân Nga ở bắc Kyiv "hành quyết trong máu lạnh"

- Zelensky: Nga xâm lăng Ukraine ngày 24/2/2022 y hệt Phát xít Đức xâm lăng Liên Xô ngày 22/6/1941 đã giết 27 triệu lính và dân Liên Xô

- Miền nam Trung Hoa lụt thê thảm

- Biden xin hoãn thuế xăng dầu liên bang trong 90 ngày tới, kêu gọi hàng Mỹ lọc dầu nhiều hơn

- Mỹ: khuyên công dân Mỹ không nên đến Trung Quốc, để tránh luật rừng phong tỏa

- Dự luật hạn chế súng: Thượng Viện OK, Hạ Viện Cộng Hòa nói sẽ bác bỏ.

- Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1: hoãn 2 buổi chiếu, tuần này chuyển sang Thứ Bảy tuấn sau

- Bộ Tư pháp đã gửi trát đòi tới 2 người lật ngược bầu cử 2020: luật sư Georgia Brad Carver và Thomas Lane

- DB/TB Derrick Evans bị kết án ba tháng tù vì xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, tự quay video khoe

- Lãnh tụ Aung San Suu Kyi vào tù biệt giam

- Myanmar: hơn 2.000 người đã bị quân đội giết kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021

- 10 thành phố điều hành tệ hại nhất ở Calif., theo thứ tự: San Francisco, Oakland, Los Angeles, Long Beach, Riverside, Fresno, Sacramento, Modesto, Anaheim, Stockton.

- Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy (ao làng).

- Từ sau Tết, 61% công nhân VN muốn đổi việc

- Phim ngắn (Tô màu): Phụ nữ Hà Nội, 1930.

- HỎI 1: Chi phí chăm sóc trẻ em ở California có thể lên tới 3.300 đô/tháng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trump kinh hoàng: thăm dò sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024 ở New Hampshire thua điểm Ron DeSantis? ĐÁP 2: Đúng thế, theo thăm dò.

QUẬN CAM ---- Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Robert Gates đã thảo luận về áp lực Trung Quốc đối với Đài Loan qua sóng phát thanh podcast ““One Decision””. Gates đã nói chuyện với cựu giám đốc MI6 (Sở Tình Báo Đối Ngoại Anh Quốc) Sir Richard Dearlove và nhà báo quốc tế Julia Macfarlane về những mối quan tâm quốc tế lớn đối với Hoa Kỳ, nói rằng ông không tin rằng Trung Quốc sẽ xâm lược Đài Loan, nhưng Tập Cận Bình “có thể gây áp lực to lớn lên Đài Loan mà không cần phải nổ súng thông qua mặt trận Internet và mặt trận kinh tế. Tập có thể buộc Đài Loan quỳ gối và tạo ra những động lực to lớn để Đài Loan có thái độ rất khác đối với Trung Quốc”.

---- Các nhân viên FBI hôm thứ Tư 22/6/2022 đã tịch thu điện thoại di động của quan chức Đảng Cộng hòa hàng đầu của Nevada trong khi điều tra về một kế hoạch "đại cử tri giả mạo" sau cuộc bầu cử năm 2020. Các đặc vụ FBI đã lấy điện thoại của Chủ tịch Đảng Cộng hòa của tiểu bang Nevada là Michael McDonald vì ông này dàn dựng trao 6 phiếu Đại cử tri đoàn ở Nevada cho Donald Trump cho cuộc bầu cử tổng thống năm 2020, mặc dù Joe Biden đã giành chiến thắng ở tiểu bang Nevada với hơn 2% số phiếu bầu.

.

Một lệnh khám xét riêng biệt cũng được cho là đã được ban hành đối với Thư ký Đảng Cộng hòa tiểu bang Nevada là James DeGraffenreid - người ký vào giấy tờ giả mạo để cố gắng lật ngược phiếu bầu của Nevada chuyển từ Biden sang cho Trump - nhưng hôm thứ Tư, FBI chưa tìm ra James DeGraffenreid nơi đâu.

---- Người dẫn chương trình Fox News Martha MacCallum thú nhận sau phiên điều trần hôm thứ Ba 21/6/2022 của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 rằng thiếu bằng chứng "đáng kinh ngạc" để chứng minh cho những lời tuyên bố vô căn cứ của Donald Trump về "gian lận" bầu cử 2020 -lời thú nhận khác xa với luận điệu phủ nhận bầu cử hàng đầu Fox News những ngày gần bạo loạn 6/1/2021.

.

MacCallum nói trong một chương trình phát sóng tuần này: "Sẽ cực kỳ hữu ích trong các chiến dịch vận động bầu cử sắp tới, đặc biệt là bầu cử tổng thống, khi bạn nhìn lại vai trò của Phó Tổng Thống Mike Pence [trong ngày bạo loạn]. Đó là một cuộc thảo luận chính trị. Nó rất thuyết phục nhưng lại thiếu bằng chứng, khi những người kia [Pence] nói, 'Hãy xem tôi đã ủng hộ ngài [Trump], hãy cho tôi một cái gì [chứng cớ gì] để làm việc', và nó chỉ đơn giản là không có chứng cớ [gọi là gian lận] gì hết."

Lời thú nhận đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Arizona là Rusty Bowers, một đảng viên Đảng Cộng hòa lâu năm của Arizona, đã bác bỏ áp lực của Trump đòi lật ngược kết quả bầu cử năm 2020 ở Arizona.

---- Những hình ảnh đầu tiên đã được công bố từ bộ phim tài liệu về Donald Trump đã phải chịu trát đòi từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. CBS News hôm thứ Tư đã đăng 2 bức ảnh tĩnh (không phải phim, ảnh đứng yên) từ bộ phim, trong đó có các cuộc phỏng vấn với Trump và vòng trong của ông xung quanh cuộc bầu cử năm 2020 ở Hoa Kỳ. Nó cũng bao gồm các cảnh quay vào ngày xảy ra cuộc tấn công vào Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

Các bức ảnh tĩnh từ bộ phim đã được phát hành cho thấy Trump và con gái Ivanka của ông nói chuyện với nhà làm phim người Anh Alex Holder, người đã được cấp quyền tiếp cận rộng rãi với cựu tổng thống và nhóm của Holder khi họ cố gắng lật ngược cuộc bầu cử 2020. Holder dự kiến sẽ xuất hiện riêng tư (không công khai) trước ủy ban hôm thứ Năm.

---- Nhà thăm dò ý kiến kỳ cựu của Cộng Hòa Frank Luntz cho biết hôm thứ Năm rằng một cuộc thăm dò ở New Hampshire gần đây cho thấy Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) đã qua mặt mấp mé cựu Tổng thống Trump cho thấy đảng Cộng hòa đang nói “đã đến lúc phải bỏ rơi" Trump.

.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN, Luntz và phóng viên Bạch Ốc chính của mạng, Kaitlan Collins, đã nói về cuộc thăm dò ý kiến mới nhất của Đại học New Hampshire, cho thấy 39% cử tri Cộng Hòa khi bầu sơ bộ sẽ ủng hộ DeSantis trong danh sách những người thuộc Đảng Cộng hòa được coi là ứng cử viên tổng thống có thể có. Trong khi đó, Trump chỉ nhận được 37% sự ủng hộ trong cuộc thăm dò đó. Đó là dấu hiệu Cộng Hòa đang bỏ rơi Trump.

---- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Năm nói tại cuộc họp của khối BRICS (Ba Tây, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi) rằng cần phải từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh: "Chúng ta phải từ bỏ tâm lý Chiến tranh Lạnh và ngăn chặn đối đầu và phản đối các lệnh trừng phạt đơn phương - và việc lạm dụng các lệnh trừng phạt. Sự phục hồi kinh tế toàn cầu vẫn là một quá trình gian nan trong khi hòa bình và an ninh trở thành những vấn đề nổi cộm hơn." Tập chỉ trích điều mà ông gọi là lạm dụng các lệnh trừng phạt quốc tế và kêu gọi Nga, Ấn Độ, Brazil và Nam Phi thực hiện trách nhiệm của họ trên thế giới.

---- Công ty Nike Inc. có bản doanh tại Hoa Kỳ thông báo sẽ rời thị trường Nga, ba tháng sau khi tạm ngừng hoạt động tại Nga, theo email của công ty. Vào tháng 3/2022, nhà sản xuất đồ thể thao có trụ sở tại Hoa Kỳ, cùng với Apple Inc., cả hai đều đóng cửa các cửa hàng trực tuyến tương ứng của họ ở Nga sau khi bắt đầu xung đột Ukraine.

---- Nghị viện châu Âu hôm thứ Năm đã bỏ phiếu ủng hộ việc trao cho Ukraine và Moldova tư cách ứng viên gia nhập khối. Nghị viện châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi Hội đồng châu Âu trao tư cách ứng cử viên cho hai nước, cũng như Georgia khi Georgia giải quyết một số vấn đề trở ngại.

.

---- Chỉ 45% khu vực Donetsk nằm dưới sự kiểm soát của quân Ukraine, 55% còn lại thuộc quyền kiểm soát của Nga. Pavlo Kyrylenko, chỉ huy quân đội Ukraine ở vùng Donetsk nói: “Rất khó để nói phần còn lại [các thành phố/lãnh thổ ở Donetsk] bị kẻ thù kiểm soát, bởi vì những thành phố này đang bị kẻ thù phá hủy - chúng chỉ là những bình địa.” Kyrylenko cũng nói về sự tập trung của các đơn vị tác chiến cấp tiểu đoàn ở Sloviansk và Lyman.

---- Quân Nga đã chiếm được nhiều ngôi làng ngoại ô quanh Lysychansk, thành phố cuối cùng ở miền đông Luhansk nơi vẫn do Ukraine kiểm soát, khi Nga tăng cường bắn phá khu vực này. Cố vấn Văn phòng Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych nói trên truyền hình quốc gia rằng "cuộc chiến giành Lysychansk và Severodonetsk đã gay gắt tới cao điểm".

---- Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov (của Ukraine) cho biết hệ thống phi đạn cơ động cao (HIMARS) của Hoa Kỳ đã đến Ukraine. CNN không thể xác minh độc lập xem HIMARS đã vào Ukraine hay chưa hoặc chúng đã sử dụng ở chiến trường chưa. HIMARS là Hệ thống phi đạn phóng nhiều nòng, mang theo một nhóm 6 phi đạn hành trình 227mm được tải sẵn hoặc chỉ bắn một quả được nạp.

.

Cả Nga và Ukraine đều đã vận hành các hệ thống MLRS nhưng phiên bản HIMARS với 6 nòng phi đạn đang được gửi tới để giúp Kyiv là tối tân hơn, có tầm bắn xa hơn và có độ chính xác vượt trội. Ukraine đã xin Mỹ giúp 300 dàn phi đạn này, cho đến nay, Mỹ mới chỉ tặng 4 dàn HIMARS cho Ukraine, nhưng không loại trừ khả năng cung cấp nhiều hơn nữa trong tương lai.

---- Các phi đạn hành trình (cruise missiles) của Nga đã bắn vào miền nam Ukraine vào thứ Năm, theo lời quân đội Ukraine. Tại Mykolaiv, ba phi đạn hành trình đất-đối-không (surface-to-air) được phóng từ Kherson (nơi Nga đã chiếm mấy tuần qua).

.

Phi đạn Nga bắn trúng cơ sở hạ tầng công nghiệp và xã hội, làm một dân thường bị thương, chưa tổng kết được đầy đủ thiệt hại, theo bản văn từ quân đội Ukraine. Bản văn cũng cho biết, thành phố cảng Odesa cũng là mục tiêu tấn công của hai phi đạn hành trình, nhưng cả 2 phi đạn đã bị phòng không Ukraine bắn chận phá hủy.

---- Các sở tình báo Nga đã tăng cường nỗ lực tấn công mạng điện toán của chính phủ Mỹ và đồng minh để thu thập thông tin tình báo kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine bắt đầu, theo Microsoft cho biết hôm thứ Tư. Trong đó, các tổ chức Mỹ là mục tiêu hàng đầu của các nỗ lực tin tặc của Nga bên ngoài Ukraine, nhưng vụ tấn công bị cáo buộc của Nga đã lan rộng ra 42 quốc gia và một loạt các lĩnh vực có thể có thông tin giá trị liên quan đến chiến tranh, từ các chính phủ cho tới các tổ chức tư vấn. các nhóm nhân đạo.

.

Đó là lời nhắc nhở về các đặc vụ mạng của Nga dành cho thông tin chiến lược khi Điện Kremlin bị cô lập trên trường quốc tế hơn so với hàng thập kỷ trước. Theo Microsoft, những nỗ lực đột kích mạng này đã xuyên thủng hàng phòng thủ 29%. Trong số những vụ vi phạm thành công đó, 1/4 dẫn đến dữ liệu bị đánh cắp khỏi mạng.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Tư tuyên bố rằng Ukraine sẽ cần một Kế hoạch Marshall sau "sự tàn phá" do hoạt động quân sự của Nga, và để phù hợp với hoàn cảnh mới, Đức sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở khu vực biển Baltic. Ông lưu ý rằng một thỏa thuận đã đạt được với chính quyền Litva và Đức cũng sẽ gửi quân đến Slovakia để đảm bảo an ninh cho khu vực. Phát biểu này được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận ý định tái thiết Ukraine của các nước phương Tây.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Tư cho biết ông hy vọng Khái niệm Chiến lược mới (Strategic Concept) của Liên minh sẽ xác định Nga là "mối đe dọa trực tiếp và đáng kể nhất" đối với an ninh toàn cầu: "Chúng ta đang ở thời điểm quan trọng đối với an ninh của chúng ta. Cuộc chiến của Tổng thống Putin chống lại Ukraine là mối đe dọa cấp bách nhất mà chúng ta phải đối mặt. Nó đã phá vỡ hòa bình ở châu Âu".

Đồng thời, vị Tổng thư ký giải thích rằng các đồng minh phương Tây phải chuẩn bị cho một cuộc chiến lâu dài. Về vấn đề này, Ukraine cần tiếp tục được hỗ trợ, như trường hợp đã xảy ra "kể từ năm 2014", theo Stoltenberg.

---- Trung Quốc đưa ra thách thức đối với các giá trị và an ninh của NATO, theo lời Tổng thư ký Jens Stoltenberg tuyên bố hôm thứ Tư trong một cuộc nói chuyện trực tiếp với báo Politico, rằng mối quan tâm về TQ đã tăng lên do TQ đang đầu tư ngày càng nhiều vào cơ sở hạ tầng quan trọng và năng lực hạt nhân, cả trong khu vực và trên toàn cầu.

Về các chủ đề khác, được hỏi về quan hệ với Nga sau chiến tranh, Stoltenberg chỉ ra rằng ngay bây giờ, ưu tiên là hỗ trợ Ukraine. Do đó, tại cuộc họp tiếp theo ở Madrid, Liên Âu sẽ trình bày một gói viện trợ mới cho nước này, trong ngắn hạn và dài hạn, để cho phép Kiev chuyển đổi từ thiết bị của Liên Xô sang phần cứng hiện đại của NATO.

---- Ukraine hy vọng sẽ đáp ứng các điều kiện để trở thành ứng cử viên Liên Âu vào cuối năm nay, Phó Thủ tướng Ukraine phụ trách Hội nhập châu Âu và châu Âu-Đại Tây Dương Olga Stefanishyna cho biết hôm thứ Tư: "Chúng tôi hy vọng rằng vào cuối năm nay, việc thực hiện tất cả các bước này là có thể. Tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể thực hiện hầu hết các bước này nhanh hơn".

Diễn biến này diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu của Pháp Clement Beaune nói rằng Liên Âu đã "đồng thuận hoàn toàn" về việc cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư tuyên bố rằng cần có sự tương đương vũ khí lớn hơn trên chiến trường để Ukraine có thể chống lại "đội quân ma quỷ" của Nga: "Đó là lý do tại sao chúng tôi liên tục nhấn mạnh việc tăng tốc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Cần có tăng hỏa lực trên chiến trường càng sớm càng tốt để ngăn chặn vũ khí ác quỷ này và đuuổi nó ra ngoài biên giới Ukraine".

Zelensky cũng cảm ơn sự hỗ trợ của Hoa Kỳ trong việc điều tra tội phạm chiến tranh và nhấn mạnh rằng đoàn thanh tra "phải mạnh nhất có thể để không một tên tội phạm nào của Nga tránh được sự trừng phạt."

---- Nhiếp ảnh gia người Ukraine Maksim Levin đã bị quân Nga ở phía bắc Kyiv "hành quyết trong máu lạnh" cùng với người bạn của mình là Oleksiy Chernyshov vào ngày 13/3/2022, theo tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) cho biết trong một báo cáo dài 16 trang hôm thứ Tư.

Sinh năm 1981, Levin là một nhà làm phim tài liệu và thỉnh thoảng đóng góp cho Reuters đưa tin về đất nước kể từ năm 2013. Anh mất tích vào ngày 13/3/2022, ngày RSF cho biết anh bị hành quyết. John Pullman, biên tập viên toàn cầu về hình ảnh của Reuters, đã nói về Levin vào tháng 4: "Cái chết của anh ấy là một mất mát to lớn đối với thế giới báo chí. Chúng tôi nghĩ đến gia đình anh ấy vào thời điểm khó khăn này."

---- Nhiếp ảnh gia người Ukraine Maksim Levin đã bị quân Nga ở phía bắc Kyiv "hành quyết trong máu lạnh" cùng với người bạn của mình là Oleksiy Chernyshov vào ngày 13/3/2022, theo tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) cho biết trong một báo cáo dài 16 trang hôm thứ Tư.

Sinh năm 1981, Levin là một nhà làm phim tài liệu và thỉnh thoảng đóng góp cho Reuters đưa tin về đất nước kể từ năm 2013. Anh mất tích vào ngày 13/3/2022, ngày RSF cho biết anh bị hành quyết. John Pullman, biên tập viên toàn cầu về hình ảnh của Reuters, đã nói về Levin vào tháng 4: "Cái chết của anh ấy là một mất mát to lớn đối với thế giới báo chí. Chúng tôi nghĩ đến gia đình anh ấy vào thời điểm khó khăn này."

RSF cho biết họ đã kiểm tra bằng chứng tại hiện trường bao gồm đạn và chiếc xe hơi cháy rụi của Levin, cũng như các bức ảnh chụp xác của Levin và Chernyshov khi họ được phát hiện vào ngày 1/4. Báo cáo cho biết vị trí của xác Chernyshov và các bằng chứng khác cho thấy anh ta có thể đã bị thiêu sống và Levin có khả năng bị giết bởi một hoặc hai phát súng từ cự ly gần. Nó cho biết một bức ảnh về xác chết của anh ta cho thấy ba vết đạn có thể nhìn thấy được.

---- Nga đã kỷ niệm 81 năm ngày Đức Quốc xã xâm lược Liên Xô vào thứ Tư: Tổng thống Nga Vladimir Putin đặt vòng hoa tại Lăng mộ của Chiến sĩ Vô danh ở bức tường Điện Kremlin. Quân của Hitler đã tấn công bất ngờ vào Kyiv, Moscow và Belarusian Brest vào ngày 22/6/1941, khởi đầu của cuộc chiến mà Nga gọi là Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại và ngày nay được quốc gia này gọi là Ngày Tưởng nhớ và Đau buồn.

Nhà thờ Chính tòa của Lực lượng Vũ trang Nga tại Moscow bắt đầu các lễ tưởng niệm sau nửa đêm với nghi lễ Thần thánh và lễ tưởng niệm 27 triệu binh lính và thường dân Liên Xô thiệt mạng trong chiến tranh, theo báo Moscow Times đưa tin. Sau đó, 1.418 ngọn nến được thắp sáng bên ngoài thánh đường cho mỗi ngày chiến tranh kéo dài.

---- Nga đã làm điều tương tự vào ngày 24/2/2022 khi xâm lược Ukraine giống như phát xít Đức đã làm vào ngày 22/6/1941 khi xâm lược Liên Xô, theo lời Zelenskyy nói trong lễ kỷ niệm Thế chiến 2: "Hôm nay, ngày 22 tháng 6, là Ngày Thương tiếc và Tưởng nhớ các Nạn nhân Chiến tranh. Một cuộc chiến tranh sẽ còn mãi trong lịch sử thế kỷ 20 và không bao giờ được lặp lại. Nhưng nó vẫn bị lặp lại."

Zelensky nói: "Ngày nay không thiếu những lời nói rằng Nga đã làm điều tương tự vào ngày 24 tháng Hai như Đức Quốc xã đã làm vào ngày 22 tháng Sáu… Và tôi chỉ muốn nói thêm một điều. Sau đó, 1418 ngày trôi qua từ buổi sáng của cuộc xâm lược cho đến khi kẻ xâm lược bị đánh bại. Chúng ta phải giải phóng đất đai của mình và đạt được chiến thắng, nhưng nhanh hơn. Nhanh hơn nhiều."

---- Lãnh tụ Aung San Suu Kyi bị quân đội Myanmar đưa vào biệt giam trong một nhà tù. Chính quyền quân đội nói sẽ không còn thủ tục tòa án nào để xử bà nữa. Những người ủng hộ bà nói rằng đây là kỹ thuật khủng bố tâm lý đối với bà Suu Kyi và đối với những người ủng hộ bà.

Video dài 2:14 phút:



https://youtu.be/sgaYqw_pPtk

---- Một tổ chức nhân quyền ở Myanmar cho biết hơn 2.000 người đã bị quân đội giết kể từ sau cuộc đảo chính hồi tháng 2/2021. Bản tin NHK ghi rằng Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị (Assistance Association for Political Prisoners) cho biết tính đến thứ Tư, đã có tổng cộng 2.007 người thiệt mạng do bị đàn áp.

Quân đội Myanmar đã lên nắm quyền trong một cuộc đảo chính vào ngày 1/2 năm ngoái và bắt giữ các nhà lãnh đạo ủng hộ dân chủ, trong đó có bà Aung San Suu Kyi. Kể từ đó, quân đội tiếp tục đàn áp dữ dội người dân biểu tình phản đối đảo chính bằng cách bắn và đánh đập họ.

Nhóm nhân quyền trên cho biết hiện đang có thêm thông tin về người chết tại khu vực Sagaing ở phía Tây Bắc, nơi giao tranh vẫn tiếp diễn giữa quân đội và các lực lượng ủng hộ dân chủ. Theo nhóm này, quân đội sử dụng vũ khí hạng nặng để tấn công các ngôi làng và tra tấn người dân. Nhóm cho biết vào ngày 6/6, quân đội đã tấn công người dân đang trú ẩn trong một tự viện Phật giáo và giết hại 11 người.

Hôm thứ Tư trên Twitter, Đại sứ quán Mỹ tại Myanmar bày tỏ tiếc thương đối với cái chết của hơn 2.000 thường dân và nói rằng: "Những hành động tàn bạo và vô nhân đạo trên toàn quốc của quân đội đối với người dân Myanmar cho thấy cần khẩn cấp buộc các thành viên quân đội phải chịu trách nhiệm".

---- Miền nam Trung Hoa lụt thê thảm:

Video dài 1:40 phút:



---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Tư đã kêu gọi Quốc hội đình chỉ thuế xăng dầu liên bang trong "90 ngày tới." Trong bài phát biểu trên truyền hình về giá khí đốt và việc Putin tăng giá, Biden nói rằng sự hợp tác của các công ty cũng là cần thiết để giảm giá xăng trong bối cảnh khủng hoảng chiến tranh ở Ukraine gây ra. Về vấn đề này, ông kêu gọi các công ty hãy lọc dầu nhiều hơn để giảm giá thành xăng. Cuối cùng, ông cũng bày tỏ mong muốn các công ty dầu khí sử dụng lợi nhuận của mình để tăng công suất lọc dầu thay vì mua lại cổ phần.---- Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã đưa ra lời khuyên công dân Mỹ không nên đến Trung Quốc, do tác động của việc thực thi pháp luật tùy tiện và các lệnh phong tỏa địa phương liên quan đến COVID-19, cũng như nguy cơ cha mẹ và con cái bị chia cắt. Bộ cũng lưu ý rằng TQ sử dụng luật pháp địa phương để ngăn cản và cấm xuất cảnh các công dân Hoa Kỳ và các quốc gia khác mà không có quy trình xét xử cần thiết.----Dự luật hạn chế súng: Thượng Viện OK, Hạ Viện Cộng Hòa nói sẽ bác bỏ. Thượng viện hôm thứ Ba đã phá vỡ gần 30 năm bế tắc về luật kiểm soát súng bằng cách bỏ phiếu tỷ lệ 64 thuận với 34 chống để thông qua dự luật an toàn súng dài 80 trang để phản ứng với vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo, N.Y. và Uvalde, Texas, khiến 31 người chết , trong đó có 19 trẻ em đang đi học.Thượng viện đã bỏ phiếu để thông qua dự luật chỉ hơn một giờ sau khi các nhà đàm phán công bố văn bản của nó, khiến các nhà lập pháp có ít thời gian để hiểu chi tiết của nó.Các cấp chỉ huy đảng Cộng hòa tại Hạ viện đang rủ nhau phản đối dự luật an toàn súng của lưỡng đảng mới được công bố gần đây và có kế hoạch thúc giục các thành viên của họ bỏ phiếu "không", ngay cả khi Thượng viện tiến tới việc thông qua dự luật trong tuần này.Cả 3 vị chỉ huy Cộng Hòa Hạ Viện --- DB Kevin McCarthy, DB Steve Scalise, DB Elise Stefanik --- đều nói họ có kế hoạch bỏ phiếu chống lại dự luật.---- Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 cho biết, phiên điều trần công khai vào hôm thứ Năm (hôm nay: 23/6/2022) sẽ tiếp tục theo kế hoạch. Tuy nhiên, 2 phiên điều trần dự kiến tuần tới sẽ hoãn sang tháng 7/2022. Lý do có thêm nhiểu thông tin mới, và cần sắp xếp thứ tự các thông tin.---- Bộ Tư pháp đã gửi trát đòi tới 2 người được cho là có liên quan đến nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử năm 2020, theo báo Washington Post cho biết vào chiều thứ Tư. Các đặc vụ FBI đã có mặt tại nhà của luật sư Georgia Brad Carver và Thomas Lane, sống ở Virginia.Carver nằm trong số 16 đại cử tri giả mà ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump đã tuyển dụng để ký vào một tài liệu chính thức nói rằng họ "được bầu hợp lệ và đủ tiêu chuẩn." Carver là một thành viên của Hiệp hội Luật sư Quốc gia của Đảng Cộng hòa (Republican National Lawyers Association) và là nhà vận động hành lang mà Đảng Cộng hòa đã trả 81.000 đô la để bảo vệ các hạn chế bầu cử mới của Georgia.Thật tình cờ khi Carver là một trong những đại cử tri gian lận khi ông bước vào khi 4 trong số 16 "đại cử tri" của Trump không có mặt trong cuộc họp vào ngày 14 tháng 12 năm 2020. Các đại cử tri đã tiến hành một buổi lễ, ký tên một cách sai luật vào các hồ sơ chính thức, vào tài liệu và gửi các giấy tờ cho Quốc hội và Cơ quan Lưu trữ Quốc gia.Lane đã làm việc cho ban vận động tranh cử của Trump ở Arizona và New Mexico. Theo hồ sơ LinkedIn của Lane, trong khi Lane làm việc cho Trump cho President, Inc, từ tháng 8 năm 2020-tháng 1/2021."Bản chất chính xác của thông tin đang được Bộ Tư pháp tìm [qua trát đòi] không rõ ràng ngay lập tức; tuy nhiên, các quan chức Arizona và Georgia đã làm chứng hôm thứ Ba trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 về những nỗ lực của Trump và thủ hạ để lật ngược kết quả bầu cử 2020. Có một danh sách khoảng 15 người khác đã bị Bộ Tư Pháp gửi trát đòi để bị thẩm vấn.

---- Derrick Evans, một cựu Dân biểu tiểu bang West Virginia, đã bị kết án ba tháng tù vì xông vào Điện Capitol vào ngày 6/1/2021, một sự kiện mà các công tố viên cho biết y đã phát trực tiếp trên Facebook. Sự nghiệp chính trị của Evans ngắn ngủi và không mấy ngọt ngào, khi ông tuyên thệ nhậm chức Dân biểu tiểu bang thuộc đảng Cộng hòa chỉ vài tuần trước cuộc nổi dậy và từ bỏ chức vụ vào ngày 9/1/2021, ba ngày sau khi vi phạm luật mà ông được bầu để bảo vệ.

Là một trong số ít nhất 825 người bị buộc tội cho đến nay, Evans đã nhận tội vào tháng 3 và thừa nhận đã quay buổi phát trực tiếp. Các công tố viên cáo buộc rằng Evans trong video đã hét lên, "Derrick Evans đang ở Điện Capitol!" và "Những người yêu nước sẽ không chịu đựng chế độ chuyên chế nữa!" trong video. Evans sẽ được thả có giám sát sau khi mãn hạn tù.

---- WalletHub đã kiểm tra các thành phố lớn nhất ở California và đánh giá theo 38 bảng điểm: xếp hạng tín dụng, tiền nợ, điểm giáo dục, điểm sức khỏe, tỷ lệ tội phạm, nền kinh tế, cơ sở hạ tầng của từng thành phố... Điểm số của mỗi thành phố trong các danh mục đó được cân bằng với ngân sách trên đầu người của thành phố đó. Nếu nơi đó có ngân sách cao và điểm chất lượng cuộc sống thấp hơn, nơi đó sẽ xếp cuối danh sách.

Các thành phố ở Vùng Vịnh San Francisco được xếp hạng đặc biệt thấp. San Francisco có điểm kém nhất ở California và kém thứ hai trong cả nước. Thành phố bị xếp hạng tệ nhất trên toàn quốc là thủ đô Washington, D.C. Trong khi chất lượng dịch vụ của thành phố được đánh giá khá cao ở San Francisco, ngân sách lớn và số nợ lớn trên đầu người của thành phố đã kéo điểm số của thành phố xuống.

Oakland xếp hạng cao về điểm y tế sức khỏe, bao gồm các yếu tố như tuổi thọ, khả năng bệnh viện và số ca tử vong do COVID-19. Tuy nhiên, thành phố Oakland có điểm đặc biệt kém về tỷ lệ tội phạm và các vấn đề cơ sở hạ tầng, đưa Oakland lên vị trí thứ 2 trong số các thành phố điều hành tệ nhất ở California.

Trong số các thành phố lớn nhất California, WalletHub nhận thấy 10 thành phố này là điều hành tệ hại nhất, theo thứ tự: San Francisco, Oakland, Los Angeles, Long Beach, Riverside, Fresno, Sacramento, Modesto, Anaheim, Stockton.

Thành phố điều hành tốt nhất ở California, theo WalletHub tìm thấy, là Huntington Beach, nhờ điểm số cao về giáo dục, sức khỏe và an toàn.

---- Từ sau Tết, 61% lao động công nhân muốn tìm việc khác. Theo Báo Người Đưa Tin. Lao động công nhân cần tìm việc làm online, gia công tại nhà, bán hàng, tài xế... với mong muốn làm những công việc linh hoạt về thời gian. Sàn giao dịch phổ biến về việc làm của lao động phổ thông là Việc Làm Tốt - nền tảng của Công ty TNHH Chợ Tốt, thuộc Tập đoàn Carousell (Singapore) mới đây đã có báo cáo về cung - cầu thị trường lao động phổ thông nửa đầu năm 2022. Việc Làm Tốt cho biết khảo sát cho thấy có khoảng 61% số lao động từng làm công nhân nay bắt đầu tìm việc ở những nhóm ngành khác, với mong muốn làm những công việc linh hoạt về thời gian. Do vậy, đa phần những công việc mà nhóm lao động này tìm kiếm là những công việc làm trực tuyến (online) hoặc gia công tại nhà, bán hàng, tài xế, giao vận.

---- Việt Nam lên tiếng khi Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành vùng nội thủy (ao làng). Theo Báo VietnamNet. Việt Nam khẳng định chủ quyền đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán. Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều nay (23/6), báo chí đã đặt câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Cục Hải sự tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) thông báo tập trận quân sự ngày 19/6 tại khu vực nằm trong lãnh hải 12 hải lý của đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng, việc Trung Quốc tiến hành tập trận ở khu vực quần đảo Hoàng Sa xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam với quần đảo này, đi ngược lại tinh thần Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), gây phức tạp tình hình, không có lợi cho quá trình đàm phán hiện nay giữa Trung Quốc và ASEAN về Bộ Quy tắc Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC) và việc duy trì môi trường hoà bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông. Việt Nam kiên quyết phản đối và yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, không tái diễn vi phạm tương tự. Truyền thông Nhật Bản đưa tin, Trung Quốc có ý định biến Biển Đông thành "vùng nội thủy" và Chính phủ Nhật Bản đã kháng nghị lên Ủy ban Ranh giới, thềm lục địa của Liên Hợp Quốc. Nhật Bản muốn sát cánh cùng các nước Đông Nam Á, Châu Âu, Mỹ trong vấn đề Biển Đông. Báo chí đặt câu hỏi Việt Nam có sẵn sàng hợp tác?

---- Phim ngắn (Tô màu): Phụ nữ Hà Nội, 1930.

Video dài 3:13 phút:



https://youtu.be/FlCzbaN2xxE

---- HỎI 1: Chi phí chăm sóc trẻ em ở California có thể lên tới 3.300 đô/tháng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một cuộc khảo sát cho thấy dịch vụ giữ trẻ ở tiểu bang California là một trong những nơi đắt nhất trong cả nước. California đứng thứ 4 trên toàn quốc về chi phí chăm sóc trẻ em, theo Khảo sát Chi phí Chăm sóc (Cost of Care Survey) năm 2022 của Care.com.

Theo khảo sát, chi phí hàng tuần cho một vú em toàn thời gian là 829 đô/tuần ở California. Khi bạn cộng số tiền đó lên, nó lên tới hơn 3.300 đô/tháng. Chi phí thuê bảo mẫu ở California cao hơn 19% so với mức trung bình toàn quốc là 694 đô la.

Nhà trẻ là một lựa chọn hợp lý hơn nhiều, nhưng vẫn còn đắt ở California. Theo cuộc khảo sát, mức chi phí hàng tuần cho nhà trẻ tại một trung tâm giữ trẻ là 286 đô/tuần, cao hơn 26% so với mức trung bình toàn quốc là 226 đô/tuần.

Chi phí giữ trẻ có thể khác nhau tùy theo độ tuổi của con bạn. Một nghiên cứu gần đây của Viện Chính sách Kinh tế (Economic Policy Institute) cho thấy chi phí chăm sóc trẻ sơ sinh ở California trung bình là 16.945 đô la. Con số đó lên tới hơn 1.400 đô/tháng.

Theo khảo sát của Care.com, các điểm duy nhất trong cả nước có chi phí trông trẻ cao hơn ở California là Washington, Massachusetts và thủ đô Washington DC.

Chi tiết:

https://ktla.com/news/california/childcare-costs-in-california-can-top-3300-a-month-survey/

---- HỎI 2: Trump kinh hoàng: thăm dò sơ bộ Tổng Thống Cộng Hòa 2024 ở New Hampshire thua điểm Ron DeSantis?

ĐÁP 2: Đúng thế, theo thăm dò. Tuy sơ bộ 2024 còn xa, nhưng thăm dò cho thấy cự tri Cộng Hòa đã bớt cuồng nhiệt với Trump. Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis (Cộng Hòa) đã vượt qua cựu Tổng thống Trump trong cuộc thăm dò ý kiến của các cử tri sơ bộ thuộc Đảng Cộng hòa ở New Hampshire về sự lựa chọn đầu tiên của họ cho vị trí tổng thống trong cuộc bầu cử năm 2024 sắp tới.

Cuộc thăm dò ý kiến mới của Đại học New Hampshire Granite State được công bố hôm thứ Tư cho thấy DeSantis nhận được 39% sự ủng hộ từ các cử tri sơ bộ thuộc Đảng Cộng hòa trong tiểu bang so với 37% của Trump.

Cựu Phó Tổng thống Mike Pence nhận được 9% sự ủng hộ trong cuộc thăm dò mới, trong khi cựu Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley nhận được 6%. Cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, Thống đốc South Dakota Kristi Noem (CH) và Thượng nghị sĩ Ted Cruz (CH-Texas) đều nhận được 1 phần trăm mỗi người.

Khía cạnh cụ thể này của cuộc thăm dò của Đại học New Hampshire đã khảo sát 318 cử tri sơ bộ có khả năng vào năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Nó có biên độ sai số lấy mẫu là cộng hoặc trừ 5,5 phần trăm.

Chi tiết:

https://thehill.com/homenews/campaign/3533074-desantis-edges-trump-in-new-hampshire-poll/

.