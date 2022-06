Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn (Dân Chủ) thắng phiếu trong bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba 21/6/2022, và bây giờ được Đảng Dân Chủ đề cử tranh chức Bộ trưởng Hành chánh Georgia ở vòng tổng tuyển cử tháng 11/2022.

DB/TB Bee Nguyễn (Dân Chủ) thắng vòng bầu cử sơ bộ tranh chức Bộ trưởng Hành chánh ở Georgia.

- Tòa: công ty Dominion có quyền kiện Fox News đòi bồi thường 1,6 tỷ đô vì đài này bịa đặt 'gian lận' bầu phiếu

- TNS Cộng Hòa Ron Johnson bị lộ chứng cớ sắp xếp 10 đại cử tri giả mạo ở Wisconsin giúp Trump lật ngược bầu cử

- Afghanistan bi thảm: động đất 6.1, chết 1.000 người, bị thương 1.500 người.

- Biden gỡ thuế, giảm giá xăng Mỹ

- Ukraine: quy chế thành viên Liên Âu sẽ cho thấy Nga mất ảnh hưởng ở Ukraine. Hy vọng mở lại bốn cổng hải cảng Odessa để xuất cảng ngũ cốc Ukraine. Lithuania: sẵn sàng cho một số loại hành động không thân thiện từ phía Nga.

- Tư pháp Mỹ: cử 1 đội điều tra tội ác chiến tranh để làm về các hồ sơ ở Ukraine. Nga: sẽ ngăn chặn cuộc chiến hạt nhân vì hòa bình thế giới. Putin: kinh tế vĩ mô của Nga hiệu quả.

- Giao tranh ác liệt diễn ra ở miền nam Ukraine dọc theo biên giới các vùng Kherson và Mykolaiv. Nga pháo kích nhiều quận của Mykolaiv. Nga: 2 phi cơ không người lái lao vào nổ ở nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, Nga.

- Biden: cần Quốc hội thêm tài trợ cho vaccine ngừa COVID-19, và ngừa đại dịch trong tương lai.

- Mark Hertling (cựu tướng Mỹ ở Châu Âu): sau 2 tháng chiến đấu, chưa có đòn hạ gục nào. Quân Ukraine sẽ phóng đòn hạ gục khi quân Nga ngày càng suy kiệt.

- Phiên điều trần hôm thứ Ba 21/6/2022: Trump thúc giục Bộ trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger "tìm ra" 11.780 phiếu bầu để lật ngược chiến thắng của Tổng thống Biden. Raffensperger điều tra 300 hồ sơ Trump nói là có "gian lận" bầu cử, sự thật không có. Các viên chức bầu cử Georgia bị phe Trump vu cáo gian phiếu, dọa giết, bịa chuyện tình dục. Trump chỉ vào vei6n kẹo, nói đó là USB gian phiếu. DB Cheney: chính Trump, Rudy Giuliani, John Eastman ra sức lật ngược bầu cử bất kể Bộ Trưởng Tư Pháp Barr nói bầu cử công bằng, không sai gì. Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Arizona: Phiếu Arizona chính xác, nhưng Trump dựng chuyện, bịa đặt.

- Houston: sơ ý quên, mẹ để con ngồi trong xe 3 giờ, nắng cháy làm cậu bé 5 tuổi chết

- Lễ Độc Lập 4 /7/2022: dù giá xăng tăng vọt, gần 3,3 triệu người Nam California dự kiến sẽ đi du lịch

- Các quận có lương trung bình cư dân thấp nhất California là: Quận Trinity, Imperial, Siskiyou, Tehama, Humboldt

- Sài Gòn: Hết tiền, nợ lương nhiều tháng, bên bờ sụp tiệm, công ty vận hành metro số 1 'cầu cứu' Chính phủ.

- Doanh nghiệp vận tải trong ‘bão giá’ xăng dầu: Cận kề phá sản.

- Bị nợ lương, chế độ đãi ngộ thấp, nhiều bác sĩ ở Gia Lai chịu kỷ luật để được… nghỉ việc.

- Ngày Yoga quốc tế tại VN tưng bừng.

- HỎI 1: Có phải 40% nhân viên Hoa Kỳ hoãn khám sức khỏe? ĐÁP 1: Đúng thế, trong đó 17% không mua nổi 1 toa thuốc.

- HỎI 2: Thành phố đáng sống nhất? ĐÁP 2: Copenhagen, Zurich, Lisbon, Helsinki, Stockholm, Tokyo, Vienna, Sydney, Vancouver và Đài Bắc.

QUẬN CAM (VB 22/6/2022) ---- Giá dầu thô tại Hoa Kỳ giảm qua đêm hôm thứ Tư sau khi có thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có ý định thúc đẩy Quốc hội dỡ bỏ mức thuế liên bang 18 cents/gallon trong 3 tháng mùa hè nhằm giảm giá nhiên liệu tăng cao.

Giá dầu bắt đầu giảm vào cuối tuần trước sau khi lo ngại về suy thoái kinh tế ở phương Tây dấy lên khi nền kinh tế lớn nhất thế giới thực hiện quyết định tăng lãi suất mạnh mẽ nhất trong gần ba thập niên. Kết hợp lại, các bước mà Biden kêu gọi có thể làm giảm giá 1 đô la cho mỗi gallon xăng (thực tế, nếu giảm 1 đô/gallon thì giá vẫn còn cao tại Nam California, nơi giá trung bình đã hơn 6 đô/gallon xăng).

---- Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn (Dân Chủ) thắng phiếu vòng sơ bộ trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm Thứ Ba 21/6/2022, và bây giờ được Đảng Dân Chủ đề cử tranh chức Bộ trưởng Hành chánh ở Georgia. Nguyen đã dễ dàng đánh bại cựu Dân biểu tiểu bang Dee Dawkins-Haigler trong vòng sơ bộ và như thế, Nguyen sẽ vào chung kết tổng tuyển cử tháng 11/2022 tranh với ứng cử viên Cộng Hòa.

Nguyen, người Mỹ gốc Việt đầu tiên phục vụ trong Quốc hội tiểu bang Georgia, sẽ đối mặt với Bộ Trưởng Hành chánh Brad Raffensperger đương nhiệm của Cộng Hòa vào tháng 11. Raffensperger đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ khó khăn vào tháng trước sau khi bị cựu Tổng thống Donald Trump tấn công vì từ chối giúp tổng thống Trump khi đó đòi lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020.

Kể từ khi được bầu vào Hạ viện Georgia năm 2017, Bee Nguyen, 40 tuổi, đã là một người ủng hộ mở rộng quyền bầu cử rộng rãi, đặc biệt là đối với người dân tộc thiểu số và người nhập cư. Chị là người bảo vệ mạnh mẽ cho cuộc bầu cử năm 2020 và là người chỉ trích các hạn chế bỏ phiếu do Đảng Cộng hòa lãnh dàn dựng ở Georgia. Bee Nguyen được sự ủng hộ của ứng cử viên bầu cử của đảng Dân chủ Stacey Abrams, Dân biểu liên bang Hank Johnson (Dân chủ, Georgia) và Thị trưởng Atlanta Andre Dinkens.

Nếu Nguyễn giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày 8 tháng 11/2022, chị sẽ là người Mỹ gốc Á đầu tiên được bầu vào văn phòng chính trị cấp tiểu bang ở Georgia.

Chiến thắng của Bee Nguyen đến trong bối cảnh cộng đồng người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (AAPI) của Georgia đang phát triển nhanh chóng. Giữa các cuộc bầu cử tổng thống 2016 và 2020, số lượng cử tri AAPI ở Georgia đã tăng 84 phần trăm.

Trước đó, Nguyen nói với NBC Asian America rằng chị quyết định tranh cử chức Bộ trưởng Hành cháng trong phiên điều trần vào tháng 12/2020 tại Hạ viện Georgia khi thấy những vu cáo của đảng Cộng hòa về hành vi "gian lận" cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống 2020. Chị nói: “Tôi cảm thấy đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của mình."

---- Một thẩm phán Delaware đã ra phán quyết vào hôm thứ Ba 21/6/2022: công ty nhu liệu Dominion Voting Systems Inc. chuyên về máy bầu phiếu có thể tiến hành vụ kiện phỉ báng trị giá 1,6 tỷ đô la chống lại công ty mẹ của Fox News.

Trong nỗ lực buộc Fox Corp phải chịu trách nhiệm về việc Fox News đưa ra những tuyên bố sai sự thật xung quanh việc "gian lận" bầu phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2020, Dominion “một cách đầy đủ” đã chứng minh “ác ý thực sự” từ phía ban quản trị công ty Fox News, theo lời thẩm phán viết.

Cụ thể, mặc dù Chủ tịch Rupert Murdoch của Fox Corp không tin vào những tuyên bố sai lầm của cựu Tổng thống Donald Trump, nhưng người khởi kiện của Dominion khẳng định, ông Murdoch “cũng đã khuyến khích những nhân vật trực tiếp tiếp tục phóng ra các tuyên bố vô căn cứ này”.

Thẩm phán thêm rằng suy luận "hợp lý" cho phép tin tưởng rằng Murdoch và con trai của ông, Giám đốc điều hành Fox Corp. Lachlan Murdoch, "hoặc biết Dominion đã không thao túng cuộc bầu cử hoặc ít nhất là bất chấp sự thật một cách liều lĩnh."

Tuy nhiên, thẩm phán đã bác bỏ đơn kiện của Dominion chống lại Fox Broadcasting, nhận thấy rằng "không có thực tế ủng hộ" cho cáo buộc rằng công ty chi nhánh của công ty đã tuyên truyền thông tin sai lệch bằng cách đăng lại những lời nói dối bầu cử do Trump và thủ hạ đưa ra.

---- Văn phòng của Thượng nghị sĩ Cộng Hòa Ron Johnson ở Wisconsin đã nhúng tay vào kế hoạch đại cử tri giả của Donald Trump, theo các thông tin đưa ra trong phiên điều trần công khai hôm thứ Ba 21/6/2022 thực hiện bởi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.

Báo Wisconsin State Journal ghi rằng: "Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc đảng Cộng hòa Ron Johnson muốn giao cho Phó Tổng thống Mike Pence những tài liệu chính thức xác nhận 'sai sự thật' về việc cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng ở Wisconsin và Michigan trong khi Pence chuẩn bị xác nhận chiến thắng của Joe Biden vào tháng 1/2021, theo tin nhắn (text messages) được tiết lộ tại phiên điều trần hôm thứ Ba 21/6/2022."

Bản tinv iết: "Tài liệu Wisconsin, được ký bởi 10 thành viên Đảng Cộng hòa, những người đã triệu tập tại Capitol của bang vào ngày 14 tháng 12 năm 2020, được điền vào [để làm đại cử tri giả mạo] cùng ngày các đại cử tri của đảng Dân chủ ở Wisconsin họp trong cùng một tòa nhà để chuyển 10 phiếu đại cử tri của tiểu bang cho Biden. Cuộc họp của các thành viên Đảng Cộng hòa diễn ra sau khi Tòa án Tối cao Wisconsin ra phán quyết rằng Biden đã thắng cử. "

Leigh Ann Caldwell của The Washington Post cho biết đây là lần đầu tiên hành động phi pháp và vi hiến của một thượng nghị sĩ được ủy ban tiết lộ.

Báp Milwaukee Journal Sentinel đưa tin: "Bằng chứng được đưa ra hôm thứ Ba một lần nữa cho thấy Wisconsin - một trong bảy tiểu bang mà Biden giành chiến thắng, nơi các nhóm đảng viên Cộng hòa tụ tập với tư cách là "đại cử tri giả mạo" - là trung tâm của nỗ lực lật ngược cuộc bầu cử. Một tin nhắn văn bản từ giám đốc điều hành Cộng Hòa của tiểu bang [Wisconsin là] Mark Jefferson cũng được trình bày hôm thứ Ba cho thấy ban vận động tranh cử của Trump muốn hồ giấy tờ cho đại cử tri giả phải được chuyển đường hàng không đến Washington D.C."

Johnson đã nhận được những lời chỉ trích gay gắt ở Wisconsin. Phó Thống Đốc Mandela Barnes (người đang thách thức Johnson trong bầu cử giữa kỳ 2022), nói: "Ron Johnson đã tích cực cố gắng phá hoại nền dân chủ này. Ông ta thực sự đã cố gắng trao cho Mike Pence một nhóm đại cử tri giả. Ron Johnson là mối nguy hiểm cho nền dân chủ." Ông kêu gọi Johnson từ chức.

---- Afghanistan bi thảm: động đất 6.1, chết 1.000 người, bị thương 1.500 người. Một trận động đất mạnh đã tấn công một vùng nông thôn, miền núi phía đông Afghanistan vào sáng sớm thứ Tư, khiến 1.000 người thiệt mạng và 1.500 người khác bị thương, theo một hãng thông tấn nhà nước. Các quan chức cảnh báo rằng con số vốn đã rất tệ hại có thể sẽ tăng lên.

Thông tin vẫn chưa đầy đủ về trận động đất cường độ 6,1 độ richter gần biên giới Pakistan, nhưng động đất mạnh đến mức đó có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng ở một khu vực nơi nhà cửa và các tòa nhà khác được xây dựng không bền vững và thường xảy ra lở đất.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư nhấn mạnh rằng chính sách kinh tế vĩ mô của Nga là hiệu quả, bất chấp những áp lực kinh tế do phương Tây áp đặt, đồng thời lưu ý rằng chính phủ đang thực hiện "các biện pháp toàn diện" nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực của các lệnh trừng phạt và củng cố mối quan hệ thương mại và đầu tư với tất cả các đối tác quan tâm.

Theo Tổng thống, hệ thống tài chính của Nga đã được bảo vệ an toàn và tình hình của ngành bắt đầu ổn định bằng cách cung cấp hỗ trợ xã hội có mục tiêu cho người dân, khi Moscow đang định hướng lại các dòng kinh tế sang các "đối tác đáng tin cậy" và "các liên hệ kinh tế nước ngoài."

---- Đại diện của Nga, Ukraine và LHQ đang xem xét mở lại bốn cổng hải cảng Odessa để xuất cảng ngũ cốc Ukraine, theo Tass đưa tin hôm thứ Tư. Kế hoạch được đề xuất sẽ liên quan đến việc mở ba hành lang an toàn từ cảng Hắc Hải này.

Theo tin này, các cuộc đàm phán đang diễn ra "trong khuôn khổ của cơ chế Istanbul," một khuôn khổ cho quan hệ Ukraine-Nga được thiết lập trong các cuộc đàm phán ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 3/2022. Hôm thứ Ba 21/6/2022, Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh tại Istanbul vào tuần tới để thảo luận về vấn đề an ninh lương thực và xuất cảng ngũ cốc.

---- Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov, Nga, hôm thứ Tư đã xác nhận rằng nó là mục tiêu của một cuộc tấn công do 2 máy bay không người lái thực hiện. Vasily Golubev, thống đốc khu vực, đã tiết lộ trước đó cùng ngày rằng một đám cháy đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu. Trong một bài đăng trên Telegram, ông nói thêm rằng "các mảnh vỡ của 2 máy bay không người lái đã được tìm thấy trên lãnh thổ của nhà máy." Ngọn lửa đã được dập tắt, không có thương vong và nhân viên đã được di tản, theo Golubev nhấn mạnh, chỉ ra rằng "các cuộc điều tra đang được tiến hành." Hôm thứ Hai, Ukraine được cho là đã tấn công các giàn khoan dầu ở Crimea.

---- Trưởng Phái đoàn Ukraine tại Liên Âu Vsevolod Chentsov hôm thứ Tư cho biết việc trao quy chế thành viên cho Ukraine sẽ cho thấy Nga có thể "không còn áp đặt phạm vi ảnh hưởng" đối với Ukraine. Ông nói với Guardian rằng đất nước Ukraine cần sự rõ ràng về vấn đề "để hỗ trợ quân đội Ukraine, xã hội Ukraine, về mặt đạo đức, tâm lý, và để có được cảm giác và hiểu biết rõ ràng về hướng đi của Ukraine."

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov hôm thứ Tư cho biết "ưu tiên vô điều kiện" của Nga là ngăn chặn một cuộc chiến hạt nhân trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra với Ukraine và sự "không thể đoán trước" của các mối quan hệ quốc tế. Ryabkov cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của "công việc đảm bảo ổn định chiến lược, duy trì các chế độ không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, và cải thiện tình hình trong lĩnh vực kiểm soát vũ khí."

---- Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho biết đất nước của ông đã sẵn sàng cho một số hình thức trả đũa của Nga sau khi nước này cấm vận chuyển một số hàng hóa chịu các lệnh trừng phạt của Liên minh châu Âu qua lãnh thổ của mình và vào vùng Kaliningrad của Nga.

"Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi chuẩn bị cho một số loại hành động không thân thiện từ phía Nga, như ngắt kết nối với hệ thống BRELL hoặc các hành động khác", Nauseda nói với Reuters trong một video được công bố hôm thứ Tư. Hệ thống BRELL là mạng lưới điện được chia sẻ giữa Nga, Belarus và các nước Baltic.

---- Các cuộc giao tranh ác liệt đang diễn ra ở miền nam Ukraine dọc theo biên giới các vùng Kherson và Mykolaiv, theo các quan chức Ukraine. Nga cho biết hôm thứ Tư, người Nga đã pháo kích vào nhiều quận của Mykolaiv. Trong ngày thứ hai liên tiếp, thị trấn Bereznehuvate bị hỏa hoạn hôm thứ Ba, theo các nhà chức trách khu vực.

---- Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Merrick Garland đã công bố một đội điều tra tội ác chiến tranh trong chuyến đi đến Ukraine, đội sẽ làm việc để xác định và truy tố bất kỳ ai phạm tội ác chiến tranh ở nước này. Đội sẽ được chỉ huy bởi Thợ săn Đức quốc xã nổi tiếng nhất của bộ, là Eli Rosenbaum.---- Một cựu tướng Mỹ đã so sánh cuộc chiến giữa Nga và Ukraine với một trận đấu quyền anh, khi cuộc chiến ở quốc gia Đông Âu gần chạm mốc 4 tháng. Mark Hertling, cựu chỉ huy hàng đầu của lực lượng quân đội Hoa Kỳ ở châu Âu, đã viết trong một chủ đề trên Twitter vào tối thứ Hai: "Đó là một trận đấu quyền anh hạng nặng. Trong 2 tháng chiến đấu, vẫn chưa có một đòn hạ gục nào. Nó sẽ đến, khi lực lượng [Nga] ngày càng suy kiệt."Hertling cho biết giao tranh giữa hai bên ở khu vực Donbas, miền đông Ukraine giống như một cuộc chiến "đấm trả đòn", nơi các cuộc trao đổi pháo binh, phản công và di chuyển tiền tuyến khó có thể đạt được tiến bộ.Hertling nói rằng trong khi cả Nga và Ukraine tiếp tục đối mặt với thương vong - hàng trăm binh sĩ bị giết mỗi ngày - Ukraine hiện có thể tận hưởng lợi thế về "ý chí và tinh thần" lớn hơn. Ukraine đã xin các nước phương Tây gửi thêm vũ khí sau khi thừa nhận rằng pháo binh Nga đang có ưu thế trên chiến trường. Hertling cho biết ông hy vọng các nguồn lực của Ukraine sẽ tăng lên khi nước này thu được và hưởng lợi từ các thiết bị mới.---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Ba cho biết Quốc hội cần phân bổ thêm tài trợ cho vaccine ngừa COVID-19, cũng như cho các đại dịch trong tương lai. Phát biểu về việc phê duyệt thuốc chủng ngừa cho trẻ em dưới 5 tuổi, Biden lưu ý rằng Hoa Kỳ cần thêm tiền cho Quốc hội để có thể tiêm chủng cho tất cả trẻ em nhưng cũng cần thêm kinh phí để "lập kế hoạch cho đại dịch thứ hai. Sẽ có một đại dịch khác. Chúng ta phải suy nghĩ trước." Ông cũng lưu ý rằng chính quyền trước đây đã không thực hiện quy hoạch như vậy.---- Rusty Bowers (Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Arizona), một đảng viên Cộng hòa nồng nhiệt ủng hộ việc cựu Tổng thống Donald Trump tái tranh cử vào năm 2020, tuyên bố hôm thứ Ba 21/6/2022 rằng Trump đã nói dối về các cuộc trò chuyện trong quá khứ của họ trong một tuyên bố mà Trump đưa ra ngay trước phiên điều trần thứ tư ngày 6 tháng 1.Trump viết trong tuyên bố: “Vào tháng 11 năm 2020, Bowers cảm ơn tôi vì đã giúp ông ấy đắc cử. Bowers nói rằng Bowers sẽ thua, và thực tế là Bowers mong đợi sẽ thua, nếu tôi không đi cùng [ủng hộ]. Trong cuộc trò chuyện, Bowers nói với tôi rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận và tôi đã thắng Arizona… Bowers nên hy vọng không có đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện.”Bowers, người đã làm chứng hôm thứ Ba rằng Trump và các đồng minh của ông ấy đã cưỡng ép Bowers từ chối các đại cử tri của Joe Biden, đã bác bỏ các tuyên bố của Trump trong lời khai hữu thệ.Thừa nhận rằng ông đã có một cuộc điện thoại với Trump sau cuộc bầu cử năm 2020, Bowers nói rằng sẽ "không đúng sự thật" khi nói rằng Bowers đã từng nói rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. "Và khi cựu tổng thống trong tuyên bố của mình hôm nay tuyên bố rằng ông [Bowers] đã nói với Trump rằng Trump đã thắng Arizona, điều đó có phải là sai không?" Dân biểu Adam Schiff (D-CA) hỏi.Bowers trả lời: “Điều đó cũng sai.” [Nghĩa là: sự thực là, Bowers không hề nói với Trump là Trump đã thắng Biden ở Arizona.]

---- Trọng tâm của phiên điều trần hôm thứ Ba 21/6/2022 về bạo loạn ngày 6/1/2021 là áp lực mà Trump áp dụng lên các quan chức bang khác nhau để bác bỏ kết quả bầu cử năm 2020. Phó chủ tịch Ủy ban 6/1 Liz Cheney đã nói rõ rằng Ủy ban quy lỗi phần lớn cho áp lực đó đối với chính cựu tổng thống.

Cheney cho biết: “Donald Trump có vai trò trực tiếp và cá nhân trong nỗ lực này, Rudy Giuliani cũng như John Eastman,” Cheney nói. "Nói cách khác, chính những người đang cố gắng gây áp lực buộc phó tổng thống Mike Pence từ chối các cuộc bỏ phiếu đại cử tri một cách bất hợp pháp cũng đang đồng thời làm việc để đảo ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020 ở cấp tiểu bang."

Cheney cũng phát các đoạn clip phỏng vấn cựu Bộ Trưởng Tư Pháp William Barr và cựu quyền Thứ Trưởng Tư Pháp Richard Donoghue, cả hai đều nói rằng họ nói với Trump rằng tuyên bố của ông về một cuộc bầu cử bị đánh cắp là không có thật.

---- Phiên điều trần hôm thứ Ba 21/6/2022 tập trung vào việc Trump áp lực lên các quan chức tiểu bang để xóa sổ kết quả bầu cử 2020 — đặc biệt là ở Georgia, nơi Trump thúc giục Bộ trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger "tìm ra" 11.780 phiếu bầu có thể đảo ngược chiến thắng của Tổng thống Biden.

Raffensperger khai rằng: "Không có phiếu bầu nào để tìm." Ông cho biết các quan chức đã điều tra gần 300 lời cáo buộc gian lận cử tri và không tìm thấy gì để chứng minh cho tuyên bố của Trump. "Những con số là những con số. Những con số không nói dối", theo lời Raffensperger, một đảng viên Đảng Cộng hòa, nói.

"Tất cả các cáo buộc mà chúng tôi đã kiểm tra, chúng tôi đều chạy theo tất cả dấu vết dù mơ hồ nhất để đảm bảo rằng các con số của chúng tôi là chính xác, nhưng Trump dường như không quan tâm đến việc nghe sự thật," theo Raffensperger nói.

Ông nói rằng Trump đã nói rằng có 66.000 cử tri dưới tuổi vị thành niên, nhưng "chúng tôi nhận thấy rằng thực tế là không có." Raffensperger làm chứng rằng 28.000 cử tri Georgia đã bỏ qua cuộc đua tổng thống nhưng bỏ phiếu cho các đảng viên Cộng hòa khác. Ông nói: “Các dân biểu đảng Cộng hòa đã nhận được nhiều hơn Tổng thống Trump 33.000 phiếu bầu. Và đó là lý do tại sao Tổng thống Trump lại không đủ phiếu."

Raffensperger và các quan chức khác cũng nói với phiên điều trần về những lời đe dọa mà họ đã nhận được, đặc biệt là sau khi Trump vu cáo sai rằng hành vi của họ là tội phạm. Raffensperger cho biết nhà của con dâu ông đã bị đột nhập và vợ ông nhận được những lời đe dọa "ghê tởm" và "tình dục".

Cựu nhân viên bầu cử Shaye Freeman Moss cho biết cuộc sống của cô đã bị "đảo lộn" bởi một chiến dịch quấy rối sau khi Trump và Rudy Giuliani nhắm mục tiêu vào cô bằng thuyết âm mưu, tuyên bố là có video cho thấy mẹ cô đã đưa cho cô một ổ USB (thẻ nhớ vi tính) trong khi họ đang kiểm phiếu.

Cô Moss nói: "Tôi không muốn đi đâu cả. Thứ hai, tôi đoán mọi thứ tôi làm đã ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của tôi. Theo mọi cách. Tất cả chỉ vì những lời nói dối [của Trump]. Mẹ tôi thực sự đã truyền đưa cho tôi chỉ là một viên kẹo bạc hà gừng [chứ không phải USB nào].

---- Cảnh sát trưởng Quận Harris Ed Gonzalez cho biết, một phụ nữ ở Houston đã vô tình để cậu con trai 5 tuổi của mình trong một chiếc xe hơi nóng trong 2-3 giờ, dẫn đến cái chết của cậu bé hôm thứ Hai.

Người mẹ đưa hai con đến một cửa hàng và sau đó vội vã về nhà để chuẩn bị tiệc sinh nhật cho cô con gái 8 tuổi. Mặc dù người mẹ và con gái ra khỏi xe và đi vào trong tiệm, nhưng người mẹ không nhớ ra con trai mình đang ở đâu. Thế là khi biết, thì cậu bé đã chết vì sức nóng trong xe.

---- Sắp tới Lễ Độc Lập 4 /7/2022 rồi. Mặc dù giá xăng và giá hàng tăng vọt, gần 3,3 triệu người Nam California dự kiến sẽ đi du lịch vào cuối tuần ngày 4 tháng 7 năm 2022, theo ước tính của hội xe hơi AAA.

Theo lời các quan chức của Câu lạc bộ xe hơi của Nam California (Automobile Club of Southern California) cho biết: như thế cũng sẽ là một mức gia tăng du lịch khác cho Ngày Độc lập, với dự kiến năm nay sẽ có lượng du lịch cao thứ ba trong kỳ nghỉ tại địa phương, sau năm 2019 và 2018. Trên toàn quốc, 48 triệu người dự kiến sẽ đi du lịch trong những ngày cuối tuần của kỷ Lễ Độc Lập.

---- Các quận có lương trung bình cư dân thấp nhất tiểu bang California là:

# 1. Quận Trinity

- Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 41,780/năm

- Dưới mức trung bình của tiểu bang là 46,9%, dưới mức trung bình của cả nước là 35,7%

# 2. Quận Imperial

- Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 46,222/năm

- 41,2% dưới mức trung bình của tiểu bang, 28,9% dưới mức trung bình của cả nước

# 3. Quận Siskiyou

- Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 47,403/năm

- Dưới mức trung bình của tiểu bang là 39,7%, dưới mức trung bình của cả nước là 27,1%

#4. Quận Tehama

- Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 48,895/năm

- Dưới mức trung bình của tiểu bang là 37,8%, dưới mức trung bình của cả nước là 24,8%

# 5. Quận Humboldt

- Thu nhập hộ gia đình trung bình: $ 49,235/năm

- Dưới mức trung bình của tiểu bang là 37,4%, dưới mức trung bình của cả nước là 24,2%

---- Ban nhạc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ hát "La Hai tháng tư" (RFA).

Video dài 1:38 phút:



https://youtu.be/2_oFNPpuHCg

---- Bị nợ lương, chế độ đãi ngộ thấp, nhiều bác sĩ ở Gia Lai chịu kỷ luật để được… nghỉ việc. Báo Lao Động ghi nhận. Nợ lương kéo dài, chế độ đãi ngộ thấp đã khiến nhiều bác sĩ ở Gia Lai viết đơn xin nghỉ việc, thậm chí chấp nhận chịu kỷ luật để buộc thôi việc. Hầu hết số bác sĩ này tìm đường “đầu quân” cho các bệnh viện tư nhân trên địa bàn. Ngày 22.6, Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, trong năm 2021, ngành Y tế tỉnh có 110 trường hợp nghỉ việc, trong đó có 38 người xin thôi việc (18 bác sĩ). Kỷ luật thôi việc 11 người (có 10 bác sĩ). Trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành Y tế Gia Lai nghỉ việc 23 người, trong đó có 6 bác sĩ. Thôi việc 14 viên chức, trong đó có 4 bác sĩ. Kỷ luật buộc thôi việc 2 người.

---- Doanh nghiệp vận tải trong ‘bão giá’ xăng dầu: Cận kề phá sản. Theo Bản tin VTC News. Lãnh đạo một số doanh nghiệp vận tải cho biết đang bên bờ vực phá sản do bị bóp nghẹt bởi dịch COVID-19 trước đó và nay là giá xăng dầu tăng cao. Chia sẻ với VTC News, ông Nguyễn Văn Quýnh, đại diện hãng Vận tải Bắc Nam cho biết, trước đây mỗi ngày đơn vị vận chuyển trên 100 tấn hàng hóa. Nhưng do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và giá xăng dầu leo thang, nên nay mỗi ngày hãng chỉ vận chuyển khoảng 40 – 50 tấn hàng, tức giảm khoảng 50% khối lượng.

---- Sài Gòn: Hết tiền, nợ lương nhiều tháng, bên bờ sụp tiệm, công ty vận hành metro số 1 'cầu cứu' Chính phủ. Theo Báo Tiền Phong. Theo Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (đơn vị vận hành metro số 1), hiện nay đơn vị hết sức khó khăn, có nguy cơ phải gián đoạn hoạt động do không có bất kỳ nguồn kinh phí nào kể từ tháng 8/2021. Đơn vị vận hành tuyến metro số 1 (Bến Thành – Suối Tiên) - Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 (HURC1) vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ để trình bày những khó khăn vướng mắc về vấn đề tài chính. Theo văn bản trên, vận hành tuyến metro số 1 cần khoảng 700 người nhưng đến nay HURC1 chỉ có 15 nhân sự chính thức và đang thiếu tiền để duy trì hoạt động. Theo HURC1, hiện nay toàn bộ người lao động của công ty chưa được chi trả lương từ tháng 2/2022 đến nay và kể từ tháng 7/2021 chưa được đóng các khoản bảo hiểm xã hội. Công ty hiện hết sức khó khăn, có nguy cơ phải gián đoạn hoạt động do không có bất kỳ nguồn kinh phí nào kể từ tháng 8/2021. HURC1 trực thuộc UBND TPHCM, 100% vốn nhà nước.

---- Ngày Yoga quốc tế tại VN.

Video dài 2:25 phút:



https://youtu.be/UHlNii8B7fQ

---- HỎI 1: Có phải 40% nhân viên Hoa Kỳ hoãn khám sức khỏe?

ĐÁP 1: Đúng thế, trong đó 17% không mua nổi 1 toa thuốc. Có tới 40% nhân viên trả lời một cuộc khảo sát mới từ Willis Towers Watson cho biết họ đã trì hoãn việc chăm sóc y tế trong năm qua, bao gồm 28% đã trì hoãn hoặc hủy bỏ một thủ tục y tế hoặc cuộc hẹn.

Đồng thời, 17% không mua được ít nhất một toa thuốc, trong khi 20% cho biết nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của họ đã trì hoãn hoặc hủy bỏ một thủ tục hoặc cuộc hẹn. Khi được hỏi điều gì khiến họ trì hoãn việc chăm sóc y tế, 25% cho biết họ không đủ khả năng tài chánh chi trả và 23% không chắc về chi phí.

Cuộc khảo sát cũng cho thấy rằng những nhân viên gặp khó khăn đáng kể trong việc chi trả cho dịch vụ chăm sóc sức khỏe có nhiều khả năng bị ảnh hưởng hơn do việc chăm sóc trì hoãn.

Nhìn chung, một phần ba số người được hỏi đã hoãn hoặc hủy dịch vụ chăm sóc của chính họ hoặc bởi nhà cung cấp, cho biết sức khỏe của họ bị ảnh hưởng. Nhưng trong số những người cảm thấy rất khó khăn để có tiền chăm sóc, hơn một nửa (58%) cho biết sức khỏe của họ bị ảnh hưởng.

Chi tiết:

https://www.healthcarefinancenews.com/news/40-employees-deferred-healthcare-past-two-years

---- HỎI 2: Thành phố đáng sống nhất?

ĐÁP 2: Copenhagen, Zurich, Lisbon, Helsinki, Stockholm, Tokyo, Vienna, Sydney, Vancouver và Đài Bắc. Tạp chí thời trang Monocle của Anh đã xếp hạng thành phố Đài Bắc thứ 10 trong danh sách những thành phố đáng sống nhất trên thế giới vào năm 2022. Trong số mới nhất của tạp chí, các tác giả viết rằng chất lượng cuộc sống ở Đài Bắc cao và chi phí sinh hoạt tương đối phải chăng khiến nơi đây trở thành một "viên ngọc châu Á tiềm ẩn". Monocle công bố bảng xếp hạng thành phố đáng sống nhất hàng năm và năm nay, Đài Bắc được xếp hạng thứ 10 trong số 25 thành phố được chọn.

Copenhagen được xếp hạng đầu tiên, tiếp theo là Zurich, Lisbon, Helsinki, Stockholm, Tokyo, Vienna, Sydney, Vancouver và Đài Bắc, lọt vào top 10. Monocle chỉ ra rằng Đài Bắc có những con đường mòn đi bộ tuyệt vời, những con đường thành phố thích hợp để đi dạo và những món ăn hấp dẫn quầy hàng mở cửa 24 giờ một ngày.

Ngoài ra, tạp chí còn nêu bật đến tỷ lệ tội phạm thấp và hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng đẳng cấp thế giới của Đài Bắc. Các biên tập viên quan sát thấy rằng mặc dù mức độ dễ sống của Đài Bắc, chi phí sinh hoạt của nó vẫn tương đối phải chăng, với giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn hộ studio (studio: không có phòng ngủ riêng) là 750 Euro (= 790 USD).

Monocle ca ngợi hệ thống giao thông công cộng của Đài Bắc là "giấc mơ của các nhà quy hoạch đô thị" với hơn 1.000 trạm xe đạp công cộng YouBike được chia sẻ, cũng như xe buýt và xe lửa hầu như không bao giờ bị hoãn. Ấn phẩm cũng đề cập rằng hệ thống tàu điện ngầm của Đài Bắc tiếp tục phát triển và mở rộng.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4576214

.