Hôm nay, Thứ Ba 21/6/2022 là cuộc điều trần trên TV với các nhân chứng quan trọng bị Trump ép xóa bầu cử - Ủy ban 6/1 gửi trát đòi tới một nhà làm phim tài liệu, cảnh bạo loạn và các phiên họp nội bộ của Trump - Trump mắng Trưởng khối Cộng Hòa Hạ viện Kevin McCarthy là đồ ngu vì không gài người vào Ủy ban 6/1. - Nhật phản đối TQ dựng 17 giàn khoan khí đốt ở vùng khai thác chung ở Biển Hoa Đông (E

Giá xăng VN tăng tới kỷ lục mới, trong 2 tháng tăng giá 7 lần. Từ 15h ngày 21/6/2022, giá xăng tăng lên kỷ lục mới, đắt đỏ chưa từng có.

.

- Hôm nay, Thứ Ba 21/6/2022 là cuộc điều trần trên TV với các nhân chứng quan trọng bị Trump ép xóa bầu cử

- Ủy ban 6/1 gửi trát đòi tới một nhà làm phim tài liệu, cảnh bạo loạn và các phiên họp nội bộ của Trump

- Trump mắng Trưởng khối Cộng Hòa Hạ viện Kevin McCarthy là đồ ngu vì không gài người vào Ủy ban 6/1.

- Nhật phản đối TQ dựng 17 giàn khoan khí đốt ở vùng khai thác chung ở Biển Hoa Đông (East China Sea)

- Một người con của tỷ phú Elon Musk tròn 18 tuổi liền đổi tên họ, đổi giới tính, tuyệt giao với bố

- Ukraine: đã bắn cháy hải vận hạm Nga Spasatel Vasily Bekh đang chở vũ khí, quân nhân. Anh: sẽ trừng phạt cho đến khi Nga "rút hoàn toàn" khỏi Ukraine, trong khi cung cấp vũ khí cho Ukraine. Mỹ xác nhận rằng công dân Mỹ thứ 2 tử trận trong cuộc chiến chống quân Nga ở Ukraine.

- Putin thử nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa hạng nặng Sarmat đã thành công, vũ khí Nga vô địch thế giới. Nga: đã phá hủy thêm 15 khẩu đại pháo kiểu M-777 do Mỹ giao cho Ukraine. Quân Nga tấn công không ngừng vào miền đông Ukraine, đặt mục tiêu chiếm Luhansk vào Chủ nhật 26/6/2022.

- Nga hù dọa Lithuania: đừng ngăn chận hàng lưu thông qua lãnh thổ Kaliningrad; Lithuania: chỉ ngăn chận các mặt hàng Liên Âu trừng phạt Nga. Liên Âu: Nga đang sử dụng năng lượng như một vũ khí.

- Nga: không đảm bảo rằng hai cựu binh Mỹ (Alexander Drueke và Andy Huỳnh) sẽ thoát án tử hình, còn chờ điều tra. Nga: phương Tây sẽ không bao giờ có thể lấy lại được lòng tin của Moscow. Liên minh khai thác kim cương từ chối thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, xem có phải lợi tức kim cương đã tài trợ quân đội Nga đi chiếm đất.

- Biden: ủng hộ Ukraine ứng cử vào Liên Âu. Chủ tịch Ủy ban châu Âu: Ukraine vào Liên Âu sớm muộn tùy tốc độ cải tổ. Thủ tướng Đức: Putin lo ngại "tia lửa dân chủ" có thể lan rộng tới Nga. Nhà báo Dmitry Muratov bán huy chương giải Nobel Hòa bình của anh với giá 103,5 triệu đô la để giúp trẻ em tỵ nạn từ Ukraine. Lần đầu trừng phạt cá nhân: Đức tịch biên 3 căn hộ của 1 Dân biểu Nga và vợ.

- Đài Loan kinh hoàng vì biến đổi khí hậu.

- Một Mục sư Tin Lành Baptist miền Nam nói thẳng, nói thực: vì ghét Tổng Thống Obama, nhiều mục sư tự cúi mình để làm "đĩ điếm" cho Trump

- Những người góp nhiều tiền cho Trump bây giờ đang chuyển hướng: họ góp tiền cho Ron DeSantis

- Tại 6 quận Nam California, thương vụ nhà giảm 16% so với năm ngoái, nhưng giá trung bình tăng 13%

- California: bắt 3 người tự xưng là “công dân có chủ quyền”, tịch thu súng, truy tố ra tòa

- Florida: 1 người bị 3 người cướp, hành hung, ép lái xe chở đi, cố ý lái có lỗi để bị cảnh sát chận lại, cứu được

- Giá xăng VN tăng tới kỷ lục mới, trong 2 tháng tăng giá 7 lần.

- VN sẽ nhuộm đỏ thế giới: ra Tạp chí Cộng sản bản tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha.

- Châu Đốc dưới mắt du khách quốc tế.

- HỎI 1: Có phải 95% người nuôi thú cưng nhờ thú cưng để giảm căng thẳng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh (RFI)

.

QUẬN CAM (VB-21/6/2022) ---- Một trong 5 người con của siêu tỷ phú Elon Musk với người vợ đầu tiên là người chuyển giới và nhân vật này muốn đoạn tuyệt với người cha nổi tiếng của mình. Tên khai sanh là Xavier Musk, nhân vật vừa tròn 18 tuổi này đã nộp hồ sơ để đổi tên thành Vivian Jenna Wilson. Lý do được đưa ra, theo TMZ: "Lý do: vì căn cước giới tính, và vì thực tế là tôi không còn chung sống với hay không muốn có quan hệ họ hàng với cha ruột của mình dưới bất kỳ mô hình nào, hình thức nào."

.

Họ Wilson đến từ mẹ của cô, Justine Wilson, người vợ cũ mà Elon Musk đã cùng có một cặp sinh đôi và một bộ ba. Musk và Wilson kết hôn từ năm 2000 đến năm 2008. Trong các tài liệu, cô Vivian Jenna Wilson cũng cho biết cô mong muốn được pháp luật công nhận là nữ. Tin tức được đưa ra khi Tesla sa thải cả chủ tịch cộng đồng LGBTQ + và một người quản lý liên quan đến các chương trình đa dạng và hòa nhập của công ty.

.

---- Hôm nay, Thứ Ba 21/6/2022 là cuộc điều trần trên TV với các nhân chứng quan trọng cho thấy Trump đã áp lực đòi xóa kết quả bầu cử Tổng Thống 2020 tại tiểu bang Georgia, Arizona và vài nơi khác. Phiên điều trần này sẽ tập trung vào sức ép mà Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông gây ra đối với các quan chức bang Georgia, Arizona và các nơi khác nhằm lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.

.

Phiên điều trần sẽ bao gồm lời khai trực tiếp từ các quan chức Đảng Cộng hòa ở các tiểu bang đó. Điều trần sẽ bắt đầu lúc 1 giờ chiều giờ New York (tức là 10 giờ, giờ California). Bạn có thể xem trực tiếp trên TV, hay trên trang web tiếng Anh của Ủy ban, hay chờ tới giờ trên để xem trực tiếp có dịch trực tuyến tiếng Việt ở trang, dự kiến:

https://youtu.be/p8pH6nx_umM



.

Dự kiến hôm nay Brad Raffensperger (Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia) và Gabriel Sterling (Giám đốc Sở Tổ Chức và Điều Hành Bầu Cử Georgia) sẽ xuất hiện trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo lạon 6/1 để điều trần trên TV.

.

Trong một cuộc gọi điện thoại đã được ghi âm và công khai, có một số quan chức trong Bạch Ốc và trong văn phòng Bộ Hành Chánh Georgia tham dự, Trump đã yêu cầu Raffensperger "tìm" đủ số phiếu bầu để lật đổ chiến thắng của Joe Biden trong tiểu bang Georgia.

.

Chủ tịch Hạ viện Arizona là Rusty Bowers cũng sẽ làm chứng trước Ủy ban về cách Trump thúc đẩy các quan chức Arixona lật đổ chiến thắng của Biden ở tiểu bang này. Bowers sẽ kể trực tiếp về áp lực nhận được từ Trump, Rudy Giuliani và những người khác trong quỹ đạo của cựu tổng thống.

.

Điều trần hôm nay cũng sẽ lộ ra kế hoạch phe Trump dàn dựng Đại cử tri giả, một kế hoạch "chưa từng có" để thay thế các đại cử tri hợp pháp bằng các nhóm đại cử tri sẽ bỏ phiếu Đại cử tri đoàn cho Trump, để đảo ngược kết quả bầu cử ở các tiểu bang chiến trường.

.

Hôm nay Ủy ban cũng sẽ trình bày các tin nhắn văn bản (text messages) từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows cho thấy ông này đã trực tiếp thò tay vận động bác bỏ kết quả bầu cử.

.

Cựu nhân viên bầu cử Georgia Wandrea ArShaye “Shaye” Moss cũng sẽ ra TV làm chứng. Các phụ tá cho biết Trump đã cáo buộc Moss gian lận bầu cử, dẫn đến các mối đe dọa bạo lực nhắm vào cô và gia đình.

.

Hôm nay cũng đưa ra một số chi tiết TRump và phe nhóm dàn dựng kế hoạch đại cử tri giả bao gồm Michigan, New Mexico, Nevada, Pennsylvania và Wisconsin. Các nhân chứng xuất hiện thông qua lời khai được ghi âm cũng sẽ bao gồm Bạch Ốc của Trump và các quan chức chiến dịch, các phụ tá cho biết.

.

Trên thực tế, những lời Trump vu khống "gian lận" bầu cử không có cơ sở và đã bị phủ nhận rộng rãi. Trump biết những tuyên bố đó là không đúng sự thật - và chúng có thể dẫn đến bạo lực.

.

---- Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 đã gửi trát đòi tới một nhà làm phim tài liệu, người này đã có đặc quyền tiếp cận với Donald Trump và các cộng sự thân cận Trump trong những ngày quan trọng của cuộc bầu cử tổng thống 2020. Alex Holder, người được cho là đã quay cảnh Trump và vòng trong của ông trong nhiều tháng bắt đầu trên đường vận động vào tháng 9/2020, dự kiến ​​sẽ hợp tác đầy đủ với Ủy ban. Các đoạn băng sẽ chỉ lộ ra sau trát đòi của Ủy ban, theo báo Politico.

.

Giấy triệu tập viết: "Chúng tôi hiểu rằng ông có đoạn phim thô (chưa biên tập) mô tả về cuộc tấn công ngày 6 tháng 1/2021 và về Tổng thống Trump và những người khác thảo luận về kết quả bầu cử tổng thống tháng 11 năm 2020." Thư yêu cầu Holder chuyển giao bất kỳ cảnh quay nào được quay ở Washington, D.C. vào ngày 6/1/2021, cùng với bất kỳ cuộc phỏng vấn nào được quay với Trump, các con của ông hoặc Phó Tổng thống Mike Pence. Trát đòi cũng yêu cầu nộp bất kỳ “đoạn phim thô nào liên quan đến các cuộc thảo luận về gian lận bầu cử hoặc tính liêm chính của cuộc bầu cử xung quanh cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11/2020”.

.

---- Trump mắng Trưởng khối Cộng Hòa Hạ viện Kevin McCarthy là đồ ngu vì không gài người vào Ủy ban Điều tar 6/1. Để phản đối việc Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi từ chối hai người trong số họ, Trưởng khối phe thiểu số tại Hạ viện Kevin McCarthy đã rút tất cả các lựa chọn của mình ra khỏi Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn ở Capitol vào ngày 6 tháng 1/2021, chỉ để lại những người Cộng hòa chống Trump là thành viên Cộng Hòa của ủy ban.

.

Bây giờ, nhiều tháng sau đó, Trump nổi giận. Trump nói với Wayne Allyn Root trong một cuộc phỏng vấn gần đây được Mediaite và CNN trích dẫn: “Ủy ban này, thật là một quyết định tồi tệ khi không có đại diện [phe Trump] trong ủy ban đó... Chỉ là một cuộc săn phù thủy đơn phương."

.

Thế rồi, Root hỏi rằng Trump có ủng hộ McCarthy cho chức vụ Chủ tịch Hạ viện hay không, nếu đảng Cộng hòa chiếm đa số Hạ viện, thì Trump cắt ngang, "Không, tôi chưa. Không, tôi chưa. Không. Tôi ủng hộ để y tranh cử Dân biểu, nhưng tôi chưa xác nhận ủng hộ bất kỳ ai cho chức Chủ tịch Hạ viện."

.

---- Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận rằng một người Mỹ đã tử trận trong khi chiến đấu ở Ukraine vào tháng 5/2022, và là công dân Mỹ thứ hai chết trong cuộc chiến chống quân Nga ở Ukraine. Chiến binh tình nguyện nước ngoài Stephen Zabielski, 52 tuổi, đã tử trận ngày 15/5/2022, theo cáo phó trên tờ The Recorder ở ngoại ô New York. Cáo phó cho biết Zabielski đã làm việc trong lĩnh vực xây dựng hơn 30 năm và chết đị, để lại một người vợ và 5 người con (riêng của vợ) cùng những người thân yêu khác.

.

---- Ủy viên châu Âu về Năng lượng Kadri Simson hôm thứ Ba tuyên bố Nga đang "sử dụng năng lượng như một vũ khí", đồng thời nói thêm rằng không có "rủi ro tức thời" nào đối với an ninh của nguồn cung cấp khí đốt của Liên Âu.

.

Trong một bản tuyên bố được công bố trên Twitter, Simson giải thích rằng các nước thành viên Liên Âu đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc gián đoạn nguồn cung cấp khí đốt. Simson kết luận: “Nếu cần, chúng tôi sẽ xử lý trên tinh thần đoàn kết, giảm thiểu ảnh hưởng đến công dân và hoạt động kinh doanh của Liên Âu." Hồi đầu tháng 5, Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch giảm sự phụ thuộc vào nhập cảng năng lượng của Nga.

.

----- Ngoại trưởng Anh Liz Truss hôm thứ Ba nhấn mạnh rằng Anh sẽ tiếp tục áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho đến khi Nga "rút hoàn toàn" khỏi Ukraine, cũng như tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine. Bà nói thêm, Anh đang tăng chi tiêu quốc phòng cũng như tập trung vào việc huấn luyện các lực lượng Ukraine.

.

Truss cho biết Anh cũng đang đàm phán với các đối tác của mình, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ, về việc cho phép xuất cảng ngũ cốc của Ukraine qua Hắc Hải. Bà cảnh báo rằng "chúng tôi chỉ có một số tuần để đạt được điều đó" và cho biết chính phủ Anh đang tìm hiểu một số phương án để đảm bảo an ninh cho cảng Odessa.

.

---- Hôm thứ Ba, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy thêm 15 khẩu đại pháo kiểu M-777 do Mỹ chuyển giao trước đó cho Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng các đại pháo từ Mỹ và các nước châu Âu "đã trở thành một mục tiêu tốt". Nga cũng nói đã phá hủy hai bệ phóng của hệ thống phòng không S-300 của Ukraine và phá hủy nhà kho phic ơ không người lái Bayraktar-TB2 ở khu vực Odessa.

.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba nói rằng quân Ukraine đã tiêu diệt "chiếc tàu kéo hải quân Nga Spasatel Vasily Bekh", đang trong quá trình chuyển giao một lô vũ khí và nhân sự ở phía tây bắc Hắc Hải: "Việc tàu Nga bị phá hủy trong một nhiệm vụ tiếp tế cho thấy khó khăn mà Nga phải đối mặt khi cố gắng hỗ trợ lực lượng của họ đang chiếm đóng Đảo Rắn".

.

Theo báo cáo tình báo, "khả năng phòng thủ bờ biển" của Ukraine đã vô hiệu hóa "khả năng thiết lập quyền kiểm soát trên biển của Nga". Bộ lưu ý rằng đây là nỗ lực "thành công" đầu tiên của lực lượng Ukraine trong việc sử dụng "tên lửa chống hạm Harpoon do phương Tây tài trợ" chống lại lực lượng hải quân Nga.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Ba nói rằng thử nghiệm hỏa tiễn xuyên lục địa hạng nặng Sarmat đã thành công: “Theo kế hoạch, vào cuối năm nay, tổ hợp đầu tiên như vậy sẽ đi vào hoạt động chiến đấu... Bên cạnh các vũ khí mới đã được thử nghiệm trên chiến trường, quân đội đã bắt đầu nhận được các hệ thống phòng không và phòng thủ hỏa tiễn S-500 mà chưa có loại vũ khí nào trên thế giới sánh được."

.

---- Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev hôm thứ Ba cho biết, Nga sẽ phản ứng nhanh chóng trước quyết định ngăn chặn vận chuyển hàng hóa của Lithuania qua lãnh thổ Kaliningrad, rằng hành động mới nhất của Lithuania được thực hiện "theo gợi ý của các nước phương Tây" và là "vi phạm các chuẩn mực và nguyên tắc của luật pháp quốc tế." Ông nói thêm rằng Nga đang làm việc để tạo ra "các biện pháp thích hợp" như một phản ứng và hậu quả của các biện pháp này sẽ có "tác động tiêu cực đến người dân của Lithuania."

.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Lithuania khẳng định "hành khách và hàng hóa không bị áp dụng chế độ trừng phạt của Liên Âu vẫn tiếp tục được vận chuyển qua lãnh thổ Lithuania đến và đi Kaliningrad", và bác bỏ cáo buộc của Nga.

.

---- Quân Nga đang tấn công không ngừng vào miền đông Ukraine, tăng gấp đôi nỗ lực để giành lại lãnh thổ đã chiếm được. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói rằng quân Nga đặt mục tiêu tiếp cận biên giới hành chính khu vực Luhansk vào Chủ nhật 26/6/2022.

.

Trong nhiều tuần, giao tranh tập trung vào Severodonetsk. Hàng trăm thường dân vẫn đang ẩn náu trong thành phố, nơi vẫn còn là tuyến phòng thủ cuối cùng của quân đội Ukraine khu vực này.

.

.

----- Lần đầu siết nhà theo lệnh trừng phạt, Đức đã tịch biên 3 căn hộ của một Dân biểu Nga bị trừng phạt và vợ của ông ta. Công tố của Munich hôm thứ Hai cho biết các căn hộ ở Munich thuộc sở hữu của môt dân biểu viện Duma và vợ của ông ta cùng với một tài khoản ngân hàng được sử dụng để hỗ trợ thanh toán tiền thuê nhà trị giá 3.500 euro (3.700 USD) mỗi tháng cho 2 người này. Trường hợp này là vụ đầu tiên ở Đức, tài sản của một cá nhân bị xử phạt bị tịch thu chứ không phải là phong tỏa.

.

Chủ căn hộ được xác định tên ban đầu là L., theo phong tục ở Đức. Dân biểu này ở viện Duma đã bị Liên Âu trừng phạt vào ngày 23/2/2022 - một ngày trước khi Nga xâm lược Ukraine - vì đã ủng hộ Putin khi công nhận các vùng lãnh thổ ly khai phía đông Ukraine là độc lập, theo lời công tố của Munich cho biết.

.

Hai trong số các căn hộ thuộc sở hữu chung của Dân biểu Nga kia và người vợ giấu tên của ông, trong khi một căn hộ chỉ do vợ ông đứng tên. Công tố Munich lập luận rằng với tư cách người hôn phối cũng bị trừng phạt, nên vợ của người đàn ông này cũng phải chịu các biện pháp trừng phạt.

.

----- Nhà báo Dmitry Muratov, người đồng thắng giải Nobel Hòa bình của Nga năm ngoái, đã bán chiếc huy chương giải thưởng của anh với giá 103,5 triệu đô la trong một cuộc đấu giá nhằm quyên góp tiền cho những trẻ em phải di tản bị ảnh hưởng bởi cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

.

Giá mua đầy đủ của huy chương của Muratov sẽ giúp các nỗ lực nhân đạo của UNICEF đối với trẻ em bị di tản của Ukraine, theo lời công ty Heritage Auctions, nơi tổ chức đấu giá, cho biết trong một bản tuyên bố.

.

---- Một nhóm xã hội dân sự đã chỉ trích gay gắt tổ chức Kimberley Process (KP), một liên minh được thành lập để ngăn chặn việc sử dụng kim cương đá quý để tài trợ cho chiến tranh, vì KP đã chống lại nỗ lực thảo luận về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine, khi cuộc họp về kim cương trong xung đột quốc tế diễn ra trong tuần này bắt đầu tại Botswana.

Trước cuộc họp, Ukraine, Liên Âu, Australia, Anh, Canada, Hoa Kỳ và các nhóm xã hội dân sự thúc đẩy đưa chuyện Nga xâm lăng Ukraine vào chương trình nghị sự, cũng như mở rộng định nghĩa của KP về xung đột, về các tác nhân nhà nước sử dụng đá để tài trợ cho các hành động xâm lược. Công ty Alrosa thuộc bán phần sở hữu nhà nước của Nga là công ty sản xuất kim cương thô lớn nhất thế giới.

Nga, với sự hậu thuẫn của Belarus, Mali, Cộng hòa Trung Phi (CAR) và Kyrgyzstan, đã phản đối các lời kêu gọi thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine, làm tiêu tan mọi hy vọng về hành động của KP, vốn đưa ra quyết định bằng sự đồng thuận.

.

---- Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không đảm bảo rằng hai cựu binh Mỹ bị bắt ở Ukraine sẽ không phải đối mặt với án tử hình trong một cuộc phỏng vấn độc quyền hôm thứ Hai. “Sẽ phụ thuộc vào cuộc điều tra,” Dmitry Peskov nói với phóng viên quốc tế của NBC News, Keir Simmons, khi ông được hỏi liệu Alexander Drueke và Andy Huỳnh có “phải đối mặt với số phận giống nhau” như hai công dân Anh và một người Maroc bị Moscow kết án tử hình hay không.

.

Gia đình của Drueke, 39 tuổi và Huynh, 27 tuổi, cho biết họ mất tích vào tuần trước. Simmons đã phỏng vấn Peskov ở Moscow, nơi chính phủ đang đàn áp các nhà báo và hạn chế những gì các phóng viên có thể nói khi bị đe dọa bỏ tù. Peskov nói Drueke và Huynh đã "tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp" ở Ukraine, đã bắn vào chiến binh Nga.

.

Peskov nói: “Những kẻ đó trên chiến trường đã bắn vào quân đội của chúng ta. Họ đang gây nguy hiểm đến tính mạng của họ. Sẽ có một tòa án, và sẽ có một quyết định của tòa án. Họ nên bị trừng phạt,” ông nói thêm, rồi gọi Drueke và Huynh là “những người lính của tiền bạc”.

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong một cuộc phỏng vấn với MSNBC đã cảnh báo phương Tây rằng sẽ không bao giờ có thể lấy lại được lòng tin của Moscow: "Cuộc khủng hoảng ở Ukraine sẽ còn kéo dài và các nước phương Tây sẽ không bao giờ có thể lấy lại được lòng tin của Moscow." Hẳn là, muốn lấy lòng tin của Nga thì nên im lặng như Trung Quốc hay lớn tiếng ủng hộ xâm lăng như Bắc Hàn?

.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Hai nói: "Tổng thống Nga phải chấp nhận rằng một cộng đồng các nền dân chủ và các quốc gia hợp hiến đang ngày càng gần nhau hơn trong khu vực lân cận của ông ấy, trong khi ông Putin lo ngại "tia lửa dân chủ" có thể lan rộng hơn nữa tới Nga."

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Munich Merkur, ông Scholz cho biết Đức đang đồngt huận với các đồng minh thân cận nhất của mình trong việc cung cấp cho Ukraine những vũ khí mà nước này cần nhất, khi trả lời những lời chỉ trích rằng việc giao vũ khí đang bị trì hoãn.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bày tỏ sự ủng hộ đối với việc Ukraine ứng cử vào Liên Âu, lưu ý rằng Kiev có khả năng trở thành thành viên của khối. Biden tiết lộ rằng ông thường xuyên liên lạc với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và hai người nói với nhau vài lần mỗi tuần để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Biden xác nhận rằng ông sẽ không đến thăm Ukraine trong chuyến công du châu Âu sắp tới.

.

Ngoài ra, tổng thống Biden sẽ quyết định vào thứ Sáu xem có tạm dừng thuế xăng dầu liên bang hay không, vì ông mong muốn các công ty năng lượng cung cấp thêm chi tiết về lý do tại sao hoạt động lọc dầu lại giảm (và một phần do vậy giá xăng tăng).

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã hôm thứ Hai nói về việc Ukraine ứng cử làm thành viên Liên Âu, lưu ý rằng tốc độ của quá trình này phụ thuộc hoàn toàn vào Kiev và việc thực hiện các cải cách cần thiết để được Liên Âu chấp nhận.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Wiener Zeitung, Von der Leyen xác nhận ý định của các nước phương Tây trong việc tái thiết Ukraine, lưu ý rằng Liên Âu phải xác định các điều kiện cho một vòng mở rộng mới và sự thống nhất giữa các quốc gia thành viên là điều tối quan trọng để đưa ra bất kỳ loại quyết định nào.

.

---- Đài Loan kinh hoàng vì biến đổi khí hậu.

Video dài 2:35 phút:



https://youtu.be/3LGuztzgeeU

.

.

---- Một Mục sư Tin Lành Baptist miền Nam gần đây đã lên án các mục sư đồng nghiệp của mình đã quỳ xuống đóng vai "đĩ điếm" cho Donald Trump - điều này đã gây ra những tiếng phản đối từ một số người trong số họ.

.

Kevin Smith, mục sư tại Nhà thờ Family Church ở Palm Beach và cựu giám đốc điều hành Hội thánh Baptist Convention of Maryland/Delaware, phát biểu ngày đầu tiên tại Đại hội SBC General Convention, nơi ông cáo buộc một số mục sư đã “mất trí” sau khi Barack Obama đắc cử tổng thống vào năm 2012 và sau đó tự gây ra xấu hổ khi họ ủng hộ Trump, theo báo Protestia đưa tin.

.

Smith nói: “Tôi nghĩ một số người theo giáo hội Báp-tít miền Nam đã mất trí khi một người đàn ông Da đen được bầu làm tổng thống - không phải tất cả, mà là một số. Tôi nghĩ rằng một số người theo đạo Báp-tít miền Nam đã tự xóa bỏ tình cảm cho người Da đen bắt đầu từ năm 2012 khi xảy ra vụ giết chết Trayvon Martin."

.

"Ý tôi không phải là đồng ý về chính trị hoặc chính sách ... Ý tôi chỉ là có ai đó khác đang làm tổn thương người nào đó mà người này là anh hoặc chị em của bạn trong Chúa Giê-su Christ, và tôi nghĩ một số người theo đạo Báp-tít miền Nam đã quỳ xuống để trở thành "những đĩ điếm chính trị" cho phe nhóm Trump."

.

---- Những người góp nhiều tiền cho Trump bây giờ đang chuyển hướng: họ góp tiền cho ban vận động của Ron DeSantis, Thống đốc tiểu bang Florida, người được cho là sẽ tranh cử tổng thống vào năm 2024.

.

Báo Politico ghi rằng 10 nhà tài trợ từng đóng góp tổng cộng 24 triệu đô la cho cuộc vận động 2020 của Trump bây giờ đã tặng 3,4 triệu đô la cho một ủy ban hành động chính trị của DeSantis.

.

Về mặt lý thuyết, số tiền đó dành cho việc tái tranh cử chức thống đốc của DeSantis, nhưng có thể được sử dụng cho chiến dịch tranh cử tổng thống. Theo tin này, những người đóng góp bao gồm những người chưa bao giờ quyên góp cho một cuộc tranh cử cấp tiểu bang ở Florida hoặc những người đã quyên tặng nhiều hỗ trợ tài chính của họ cho DeSantis.

.

“Tôi biết nhiều nhà tài trợ đang ở đứng chờ và xem”, theo lời Shiree Verdone, người từng là đồng chủ tịch ban vận động tranh cử của Trump ở Arizona, nói với Politico. "Họ thực sự, thực sự thích DeSantis, người đang được Cộng Hòa ưa chuộng, nhưng nhiều người không muốn làm Trump buồn."

.

---- Trên khắp vùng Nam California, thương vụ nhà ở 6 quận đã bán được 20.470 căn (bao gồm: loại nhà biệt lập cho một gia đình, căn hộ chung cư, nhà đương hữu và mới xây), như thế là giảm 5% trong tháng và giảm 16% trong năm qua. Giá trung bình của khu vực là $760,000/căn không thay đổi trong tháng và tăng 13% trong 12 tháng.

.

Các khoản vay mua nhà đắt hơn, có nghĩa là một người mua thông thường chi trả 3.188 đô/tháng với mức nhà giá trung bình là 760.000 đô/căn so với 2.269 đô/tháng hồi một năm trước, khi giá nhà trung bình 670.000 đô/căn. Đó là một bước nhảy vọt 40% tiền chi trả hàng tháng cho ngân hàng chủ nợ.

.

---- Ba người tự xưng là “công dân có chủ quyền” (các cá nhân từ chối chấp nhận tính hợp pháp của chính phủ Hoa Kỳ) đã bị bắt ở California vào cuối tuần sau khi cảnh sát phát hiện vũ khí mà họ sở hữu, bao gồm cả “một thiết bị nổ cấp độ quân sự”.

.

Theo cảnh sát cho đài NBC News biết, hai người trong số họ không được phép sở hữu hoặc sở hữu một khẩu súng; cảnh sát đã phát hiện thêm vũ khí tại một căn nhà mà ít nhất hai người trong số họ sinh sống. Nhóm 3 người lính "thượng đẳng" này đã bị đưa vào nhà tù Morongo Basin và hiện "bị giam mà không được hưởng thủ tục tại ngoại" cho đến khi họ ra hầu tòa.

.

---- Cảnh sát cho biết, một người chuyên nghề nuôi chó giống ở Florida từng khoe khoang trên mạng về sự thành công kinh doanh của mình đã bị bắt cóc bởi 3 người đàn ông đóng giả là người mua chó. Nhóm 3 tên này đã cướp và hành hung chuyên gia nuôi chó kia, trong khi giam anh này trong gần hai ngày, theo Cảnh sát trưởng Quận Martin cho biết.

.

Thế rồi 3 hung thủ kia ép nạn nhân lái xe từ nhà của anh ở thị trấn Port Lucie đến một địa điểm khác và anh này cố tình vi phạm giao thông để cảnh sát chận lại phạt. Thế nhưng, khi chận xe lại, thấy mặt mũi chuyên gia nuôi chó bèo nhèo, thì cảnh sát thương tình, ngoắc tay bảo tha cho, đi đi. Thế là anh kinh hoàng, dùng cử động tay (thủ hiệu) để báo cảnh sát biết anh cần cứu giúp.

.

Thấy thủ hiệu, cảnh sát bảo anh lùi xa xe, rồi khám xét xe với 3 hung thần kia, và bây giờ truy tố 3 tên về tội mang súng không giấy phép, tàng trữ chất kích thích và cung cấp tên giả. Đài CBS 12 nói, cảnh sát thị trấn Port St. Lucie truy tố 3 tên với các tội danh kể cả bắt cóc, hành hung, xâm nhập nhà và bắt giam người sai trái.

.

.

---- Nhật Bản đã gửi kháng thư tới Bắc Kinh sau khi xác nhận rằng Trung Quốc đã lắp đặt thiết bị khoan tại một mỏ khí tiềm năng ở Biển East China Sea (Biển Hoa Đông - không phải Biển Đông của VN). Mỏ khí nằm trong khu vực mà Tokyo và Bắc Kinh đã đồng thuận vào năm 2008 là sẽ cùng khai thác phát triển thành các mỏ khí đốt.

.

NHK ghi rằng hiệp định đồng khai thác phát triển vẫn chưa được ký kết, nhưng Trung Quốc đơn phương xúc tiến hoạt động khai thác phát triển, như thiết lập các cấu trúc ở vùng biển gần ranh giới trung gian giữa 2 nước. Vào tháng 5, Tokyo xác nhận được Trung Quốc đã thiết lập cấu trúc thứ 17 theo dạng như vậy trong khu vực nói trên.

.

Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Nhật thông báo Lực lượng Phòng vệ Trên biển của Nhật Bản gần đây đã xác nhận được việc lắp đặt thiết bị khoan tại địa điểm đó. Các quan chức Nhật Bản cho biết họ cũng biết tính đến thứ Sáu tuần trước, công việc vận chuyển phần móng của cấu trúc thứ 18 vào khu vực đang được tiến hành.

.

Ông Funakoshi Takehiro, người đứng đầu Vụ châu Á và châu Đại dương của Bộ Ngoại giao, gọi hành động đơn phương khai thác phát triển này của Trung Quốc là "cực kỳ đáng tiếc". Ông Funakoshi kêu gọi Bắc Kinh tôn trọng thỏa thuận năm 2008 và quay lại bàn đàm phán để có được hiệp định phát triển chung.

.

.

---- VN sẽ nhuộm đỏ toàn cầu: ra Tạp chí Cộng sản bản tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào, tiếng Tây Ban Nha. Theo Báo Thái Bình. Tạp chí Cộng sản: Ra mắt Tạp chí "Cộng sản - Chuyên đề" và khai trương trang tiếng Tây Ban Nha. Sáng ngày 20/6, Tạp chí Cộng sản tổ chức ra mắt ấn phẩm Tạp chí Cộng sản - Chuyên đề và khai trương trang tiếng Tây Ban Nha trên Tạp chí Cộng sản điện tử. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải tới dự... Cùng với các trang tiếng Anh, tiếng Trung Quốc, tiếng Lào và cung cấp bài cho Ban Quản trị Solid.Net của các đảng cộng sản và công nhân quốc tế, Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản quyết định xuất bản trang tiếng Tây Ban Nha trên Tạp chí Cộng sản điện tử.

.

---- Giá xăng VN tăng tới kỷ lục mới, trong 2 tháng tăng giá 7 lần. Báo VietnamNet ghi nhận. Từ 15h, giá xăng tăng lên kỷ lục mới, đắt đỏ chưa từng có. Các doanh nghiệp xăng dầu đồng loạt tăng giá trong kỳ điều hành ngày 21/6 trên cơ sở điều chỉnh của liên Bộ Công Thương - Tài chính. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 từ 15h ngày 21/6 là 31.300 đồng/lít (tăng 190 đồng); RON 95-III là 32.870 đồng/lít (tăng 500 đồng).

.



.

Giá các mặt hàng dầu cũng đều tăng. Trong đó, dầu diesel tăng mạnh nhất, thêm 990 đồng một lít, lên mức 30.010 đồng. Dầu hoả là 28.780 đồng một lít, tăng 950 đồng. Còn dầu mazút là 20.730 đồng một kg, tăng 380 đồng. Đây là đợt tăng giá thứ 7 liên tiếp của xăng dầu tính từ 21/4 đến nay. Nên đổ tội tăng giá cho Putin hay cho Biden?

.

---- Châu Đốc dưới mắt du khách quốc tế.

Video dài 1:15 phút:



https://youtu.be/M9IGYYFkw_s

.

---- HỎI 1: Có phải 95% người nuôi thú cưng nhờ thú cưng để giảm căng thẳng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một cuộc khảo sát mới được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (American Heart Association), gần như tất cả những người nuôi chó và mèo đều dựa vào thú cưng đó của họ để giảm căng thẳng. Ngoài ra, trong số 1.000 người nuôi thú cưng được khảo sát vào tháng 5/2022 bởi Wakefield Research thì cứ 10 người là có 7 người nói họ thích dành thời gian cho mèo hoặc chó của mình để giảm bớt căng thẳng hơn là xem tivi (30% xem TV để giảm căng thẳng). Sơ lược vài con số như sau.

.

. Có tới 95% người nuôi thú cưng dựa vào con thú cưng của họ để giảm căng thẳng.

. Gần 7/10 (69%) người nuôi thú cưng nói rằng họ chăm sóc thú cưng của mình tốt hơn chính bản thân họ.

. Hầu hết mọi người (70%) nói rằng họ muốn dành thời gian cho thú cưng của mình hơn là xem tivi (30%) để giảm căng thẳng.

. Gần một nửa số người được khảo sát (47%) nói rằng vật nuôi của họ giúp họ hoạt động thể chất.

. Tới 70% người chủ thú cưng có việc làm nói rằng họ sẽ hạnh phúc và làm việc hiệu quả hơn nếu có thể để thú cưng cùng làm việc với họ, dù là tại chỗ hoặc từ xa.

. Những cách phổ biến nhất để thú cưng giúp mọi người giảm căng thẳng là ôm ấp (68%), khiến chủ của chúng cười (67%) và giúp họ bớt cô đơn (61%).

Chi tiết:

https://newsroom.heart.org/news/new-survey-95-of-pet-parents-rely-on-their-pet-for-stress-relief

.

---- HỒ SƠ: Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh (RFI)

.

Hoa Kỳ kêu gọi Việt Nam trả tự do cho nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh

Anh Vũ, RFI - 20/6/2022

.

Một ngày sau khi nhà hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng tại Việt Nam Ngụy Thị Khanh bị chính quyền Việt Nam kết án 2 năm tù vì tội “trốn thuế”, hôm qua, 19/06/2022, Hoa Kỳ đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về bản án đối với nhà hoạt động bảo vệ môi trường nổi tiếng quốc tế.

Hãng tin AFP dẫn thông cáo bộ Ngoại Giao Mỹ ra hôm qua tuyên bố: “ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho bà Ngụy Thị Khanh, người đã được quốc tế công nhận về các nỗ lực chống biến đổi khí hậu và thúc đẩy năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Hoa Kỳ cũng kêu gọi trả tự do cho các nhà hoạt động môi trường khác đang bị cầm tù, những người đã làm việc vì lợi ích của đất nước và nhân dân Việt Nam”.

Bà Ngụy Thị Khanh, 46 tuổi, là giám đốc Trung tâm phát triển sáng tạo xanh Green ID, một tổ chức phi chính phủ chuyên nghiên cứu, cung cấp các giải pháp năng lượng bền vững cho cộng đồng và tư vấn về các lĩnh vực quy hoạch năng lượng, năng lượng tái tạo, biến đổi khí hậu, cắt giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, cung cấp nước sạch.

AFP nhắc lại trung tâm của bà Ngụy Thị Khanh đã thuyết phục thành công chính phủ cam kết cắt giảm 20 megawatts điện sản xuất từ than đá trong kế hoạch phát triển năng lượng đến năm 2030.

Những hoạt động và đóng góp của bà trong việc bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu đã được quốc tế ghi nhận. Năm 2018, bà là người Việt Nam duy nhất được trao giải Goldman, giải thưởng cao nhất thế giới cho những những nhà bảo vệ môi trường.

Tháng Hai năm nay, chính quyền Việt Nam bất ngờ khởi tố bắt giam bà Khanh vì tội “trốn thuế”. Ngày 18/06, tòa tuyên án bà Ngụy Thị Khanh 2 năm tù.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/vi%E1%BB%87t-nam/20220620-hoa-k%E1%BB%B3-k%C3%AAu-g%E1%BB%8Di-vi%E1%BB%87t-nam-tr%E1%BA%A3-t%E1%BB%B1-do-cho-nh%C3%A0-ho%E1%BA%A1t-%C4%91%E1%BB%99ng-m%C3%B4i-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-ng%E1%BB%A5y-th%E1%BB%8B-khanh

.

.