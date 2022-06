Cuộc rước kiệu thánh thể lịch sử của giáo hạt chính tòa Hà Nội 19/6/2022, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

.

- Ngoại trưởng Ukraine: nếu phương Tây không gửi đủ vũ khí, người Ukraine sẽ "chiến đấu bằng cuốc xẻng" để chống Nga. Zelensky: còn đang giữ vững Donbas. Ukraine: khởi động 19 thủ tục tố tụng hình sự đối với lính Nga về tội hãm hiếp ít nhất 14 phụ nữ ở các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm.

- Crimea (sáp nhập vào Nga năm 2014): quân Ukraine đã tấn công giàn khoan dầu của Crimea vào rạng sáng, làm 3 người bị thương, 4 người mất tích. Ukraine: xuất cảng ngũ cốc trong tháng 6 giảm 55,5% so với mức hàng năm; Đức: đang cùng Ba Lan và Romania để giúp Ukraine xuất cảng qua đường sắt.

- Tư lệnh quân Anh: Quân Anh phải có đủ khả năng chiến đấu ở châu Âu và đánh bại Nga. Bộ quốc phòng Anh: nhiều chiến binh Ukraine đào ngũ mới đây, nhiều chiến binh Nga cũng đang khủng hoảng. Một nhóm 8 lính dù Anh bị cấm theo đơn vị tham gia chiến dịch của NATO vì lộ video lén lút mời 1 phụ nữ vào doanh trại mở tiệc bí mật tới 30 lần.

- Nga: một số línnh Ukraine đầu hàng, cung khai. Nam diễn viên Hollywood Ben Stiller vào Ukraine giúp tỵ nạn.

- Anh: đổi yêu cầu thị thực để cho trẻ vị thành niên Ukraine không có người đi kèm được vào Anh.

- Các lãnh tụ Nhật, Nam Hàn, Australia và New Zealand sẽ họp bên lề NATO tháng 6/2022 để chống TQ sắp quậy

- New York: tặng 500.000 sách cho dân thành phố để già trẻ lớn bé xây dựng thư viện gia đình

- Eastman thú nhận: cú lừa đại cử tri giả phe Trump là sai luật, nhưng có cớ cho Pence ngưng chứng nhận bầu cử

- đi xe Uber đến thăm mẹ ở Philadelphia, 1 luật sư chính phủ Philippines bị đạn bắn xối xả vào xe, chết

- Texas: tiệc Father's Day bị một chiếc xe xà tới, bắn xối xả, chết 2 người, 5 người khác bị thương.

- Alyssa Farah Griffin (cựu phụ tá của Trump): Trump đã thú nhận là Trump đã thua cuộc bầu cử trước Joe Biden

---- Các siêu thị ở Cộng hòa Czech ngạc nhiên: trong thùng chuối là 840 kilogram bạch phiến giá 85 triệu đô

- Nổ súng ở thủ đô: 1 chết, 3 bị thương

- Fox News thú nhận: không thấy Cộng Hòa nào đứng ra bênh vực Trump trước các cáo buộc từ Ủy ban 6/1

- DB Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) báo động cơ nguy Cộng Hòa ám sát: bị gửi thư, hăm dọa xử tử cả vợ con

- Không chích ngừa, bị đài TV cấm lên tranh luận trực tiếp, 1 ứng cử viên Cộng Hòa nổi giận, tố đài kỳ thị.

- Maine: Truc Huynh câu cá, lật ghe, chết đuối

- Úc châu: Richard Trieu Nguyen, 21 tuổi, ra tòa vì gài thuốc mê các cô vị thành niên, tham dự hiếp dâm tập thể

- Hà Nội đề xuất tăng học phí gấp đôi tại nội thành.

- Sài Gòn: Gỡ bảng tên chùa, gắn bảng tên thành nghĩa trang, 2 ngày sau phải gắn lại bảng tên chùa.

- HỎI 1: Dân Mỹ muốn truy tố Trump về tội kích động bạo loạn? ĐÁP 1: Có 58% dân Mỹ muốn thế.

- HỎI 2: Một người gốc Việt có cơ hội thắng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia? ĐÁP 2: Đó là ứng cử viên Bee Nguyen.

.

QUẬN CAM (VB-20/6/2022) ---- Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm thứ Hai báo cáo rằng xuất cảng ngũ cốc trong tháng 6 đã giảm 55,5% so với mức hàng năm, xuống còn 777.000 tấn. Trong tổng số này, Ukraine đã xuất cảng 689.000 tấn bắp, 63.000 tấn lúa mì và 21.000 tấn lúa mạch.

.

Con số của cùng kỳ năm ngoái là 1.747.000 tấn ngũ cốc. Do lệnh phong tỏa đường biển do Nga áp đặt, Ukraine không thể vận chuyển ngũ cốc của mình qua đường hàng hải, điều này đã dẫn đến cuộc khủng hoảng lương thực ngày càng gia tăng trên phạm vi toàn cầu.

.

Trước đó, các quan chức Đức tuyên bố rằng họ đang làm việc với Ba Lan và Romania để tạo ra các tuyến đường sắt được sử dụng để vận chuyển ngũ cốc Ukraine, vốn bị mắc kẹt trong nội địa.

.

---- Sergey Aksyonov, người đứng đầu Cộng hòa Crimea (bị sáp nhập vào Nga năm 2014) hôm thứ Hai cho biết quân Ukraine đã tấn công các giàn khoan dầu của nước này vào rạng sáng theo giờ địa phương.

.

Có 12 người trên các giàn khoan thuộc công ty năng lượng địa phương Chernomorneftegaz ở Hắc Hải, ông cho biết trong một video Telegram, nói thêm rằng 5 người đã được giải cứu, 3 người trong số họ bị thương và công việc tìm kiếm những người khác vẫn đang tiếp tục.

.

Trong bản cập nhật thứ hai, Aksyonov chỉ rõ rằng quân đội Kiev đã đánh vào ba tòa tháp giam giữ 109 công nhân và 21 người trong số họ đã được di tản. Cuối tuần qua, Nga được cho là đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở năng lượng của Ukraine.

.

---- Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba nói trên đài truyền hình nhà nước vào tối Chủ nhật rằng nếu phương Tây không gửi đủ vũ khí cung cấp cho Kiev, người Ukraine sẽ "chiến đấu bằng cuốc xẻng" trong cuộc chiến chống Nga.

.

Kuleba nói: "Nếu chúng ta không có vũ khí, được rồi, chúng ta sẽ chiến đấu bằng xẻng, nhưng chúng ta sẽ tự vệ, bởi vì cuộc chiến này là cuộc chiến vì sự tồn tại của chúng ta..."

.

Ông cũng nhấn mạnh sự chênh lệch lớn giữa nguồn cung vũ khí của Ukraine và Nga: "Chúng ta không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với sự mất cân bằng như vậy".

.

---- Các quan chức quốc phòng Anh cho biết, nhiều chiến binh Ukraine đang đào ngũ trong khi nhiều chiến binh Nga đang đối mặt với tinh thần "khó khăn khủng hoảng" vì cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine có thể kéo dài trong "nhiều năm"... Các đơn vị chiến đấu của cả hai bên đang tác chiến dữ dội ở Donbas và có khả năng sẽ có những thay đổi về tinh thần. Nhiều chiến binh Ukraine đã đào ngũ trong những tuần gần đây, trong khi chiến binh Nga cũng đang suy sụp tinh thần một cách khó khăn đặc biệt."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu tối hôm Chủ nhật rằng bất chấp sự thống trị của pháo binh Nga, các vị trí của Ukraine tại các điểm nóng giao tranh Donbas vẫn "được giữ vững".

.

Ông nói: "Quân chiếm đóng đang tăng quân, dồn lực lượng ở hướng Kharkiv, trong vùng Zaporizhzhia. Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Donbas. Quân đội Nga sử dụng số lượng pháo lớn nhất ở đó, số lượng lớn nhất của lực lượng tấn công. Nhưng Severodonetsk, Lysychansk, Avdiivka, Krasnohorivka và các điểm nóng khác đang được giữ vững."

.

Đầu ngày hôm nay, Zelensky cảnh báo rằng Nga có khả năng sẽ gia tăng "các hoạt động thù địch" vào tuần tới không chỉ chống lại Ukraine mà còn chống lại châu Âu vì tuần tới là lúc Ukraine đang mong đợi câu trả lời từ Liên Âu về tư cách ứng cử thành viên của mình.

.

---- Nam diễn viên Hollywood Ben Stiller được thấy khi vừa đi vừa nói chuyện điện thoại ở trung tâm thành phố Lviv, miền tây Ukraine hôm thứ Bảy. Theo một bài đăng trên mạng xã hội, tài tử Stiller đang làm việc với cơ quan tị nạn của LHQ để hỗ trợ người tị nạn Ukraine.

.

Stiller, Đại sứ thiện chí của UNHCR, đã đến biên giới Ba Lan-Ukraine để gặp người tị nạn buộc phải rời khỏi Ukraine “để chia sẻ câu chuyện của họ và khuếch đại lời kêu gọi đoàn kết”, theo UNHCR cho biết trên Twitter. Sau đó, người ta nhìn thấy diễn viên này đang đi bộ qua quảng trường trung tâm của Lviv.

.

Nam diễn viên cũng thông báo trên Twitter rằng anh đã “đến Ba Lan, trước Ngày Tị nạn Thế giới, để gặp gỡ những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến ở Ukraine.”

.

---- Quân đội Anh phải có đủ khả năng chiến đấu ở châu Âu và đánh bại Nga, theo lời Tư lệnh Patrick Sanders, người nắm quyền chỉ huy quân đội Anh trong tháng này, nói với quân đội Anh: "Tôi là Tổng tham mưu trưởng đầu tiên kể từ năm 1941 nắm quyền chỉ huy Quân đội trong bóng tối của một chiến tranh trên bộ ở châu Âu liên quan đến một cường quốc lục địa. Cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine nhấn mạnh mục đích cốt lõi của chúng tôi - bảo vệ Vương quốc Anh bằng cách sẵn sàng chiến đấu và giành chiến thắng trong các cuộc chiến trên bộ”.

.

---- Chính phủ Anh đang tìm cách thay đổi các yêu cầu về thị thực chiếu khán (visa) để cho phép trẻ vị thành niên Ukraine không có người đi kèm vào nước này, theo The UK Times.

.

Sự thay đổi này diễn ra sau khi có báo cáo về hơn 500 trẻ em chạy trốn khỏi chiến tranh mà không có cha mẹ đang chờ quyết định cấp thị thực vì quy định cấm trẻ em dưới 18 tuổi nhập cảnh mà không có cha mẹ hoặc người giám hộ.

.

---- Một nhóm 8 lính dù của quân lực Anh đã bị cấm theo đơn vị trong các chiến dịch của NATO sau khi lộ ra một đoạn video ghi lại cảnh nhóm này đang tổ chức "tiệc tùng" với một phụ nữ được họ đưa lén vào phòng ngủ doanh trại Merville ở Colchester, Anh. Nhóm lính này bị cho là đã lén đưa cô vào căn cứ hơn 30 lần.

.

Mặc dù nhóm lính này không phạm tội hình sự nào, nhưng Tư lệnh quân đội Anh là Tướng Sir Patrick Sanders cho biết ông không muốn đưa 8 chiến binh này tham dự các chiến dịch của NATO, vì “Thông điệp của tôi với quân đội rất rõ ràng — hoạt động của quân lực Anh dựa trên sự tin tưởng và tự tin, và chúng ta phải tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất.”

.

---- Phó tổng công tố Ukraine cho biết Kyiv đã khởi động 19 thủ tục tố tụng hình sự đối với các binh sĩ Nga về tội hãm hiếp ít nhất 14 phụ nữ ở các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm. Gyunduz Mamedov nói trong một tweet: “Tất cả thủ phạm đều phải bị trừng phạt.”

.

Điều phối viên Thường trú và Nhân đạo của LHQ tại Ukraine, Osnat Lubrani, hôm thứ Bảy cho biết Văn phòng Cao ủy Nhân quyền LHQ (OHCHR) đã xác minh các trường hợp bạo lực tình dục đối với cả phụ nữ và cả nam giới ở Ukraine.

.

---- Hãng thông tấn nhà nước Tass của Nga đưa tin, một số chiến binh Ukraine đã đầu hàng quân do Nga hậu thuẫn tại khu định cư Metolkine (nơi Nga cho biết quân Nga hiện đang kiểm soát) đã khai chống lại các chiến hữu cũ của họ đang phòng thủ trong một nhà máy hóa chất ở phía đông thành phố Severodonetsk.

.

Các chiến binh từ Cộng hòa Nhân dân Luhansk (LPR) ly khai, được Nga hậu thuẫn hôm Chủ nhật cho biết, các binh sĩ từ Tiểu đoàn Aidar có trụ sở tại Luhansk của Ukraine đã đầu hàng LPR vào ngày 18 tháng 6/2022, trong khi Nga chiếm được Metolkine ở ngoại ô Severodonetsk. Họ không cho biết có bao nhiêu binh sĩ Ukraine đã đầu hàng nhưng tuyên bố rằng chỉ huy của đơn vị cũng nằm trong số [đầu hàng] đó.

.

---- Báo Yomiuri Shimbun đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang xem xét một cuộc gặp thượng đỉnh với các nguyên thủ Nam Hàn, Australia và New Zealand bên lề cuộc họp NATO vào tháng 6/2022 nhằm thể hiện tình đoàn kết chống lại một Trung Quốc hung hăng hơn.

.

Lãnh tụ của 4 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đã được mời tham dự cuộc họp của NATO tại Madrid, nơi các thành viên đang hướng tới việc đưa ra thông điệp đoàn kết quốc tế về cuộc chiến ở Ukraine.

.

---- Người dân New York ở mọi lứa tuổi hiện có thể có thêm sách mới để đưa các kệ sách của họ. Thư viện Công cộng New York (NYPL) đã thông báo rằng họ sẽ tặng 500.000 cuốn sách cho người dân thành phố để lưu giữ như một phần của "Chương trình Mùa hè tại Thư viện".

.

Mục tiêu của nó là giúp trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn xây dựng thư viện gia đình của họ, cũng như giữ cho thanh niên làm việc hiệu quả trong suốt kỳ nghỉ hè.

.

Sách có sẵn tại bất kỳ địa điểm nào trong số 92 địa điểm chi nhánh của thư viện ở Manhattan, Bronx và Đảo Staten. Một số địa điểm thậm chí sẽ cung cấp các tiêu đề tiếng Tây Ban Nha, Trung Quốc và bản in lớn.

.

---- Alyssa Farah Griffin, cựu phụ tá của Trump và bây giờ là bình luận viên CNN, nói cô đã nghe cựu Tổng thống Donald Trump thú nhận rõ ràng rằng ông đã thua cuộc bầu cử trước Joe Biden - vài tháng trước khi Trump bắt đầu mở chiến dịch vu khống "gian lận" bầu cử 2020.

.

Cô nói trên đài CNN trong giờ "State of the Union" rằng: "Trump thốt lên khi xem Joe Biden trên TV, 'quý vị có thể tin rằng tôi đã thua thằng cha này không?'"

.

Tuy nhiên, Griffin - người đã được Ủy ban Hạ viện phỏng vấn về ngày 6 tháng 1 - không tin rằng việc Trump thú nhận thua sẽ đủ để kết tội Trump trong cuộc bạo loạn 6/1/2021.

.

Trung Quốc: biểu tình lớn, đàn áp không nổi, phải tương nhượng.

---- Cú lừa do phe Trump đưa ra trong việc đề cử các đại cử tri giả ủng hộ Trump vào đại cử tri đoàn năm 2020 là một phần của "chiến lược phối hợp" nhằm đưa cho Phó Tổng thống Mike Pence có cớ che đậy để Pence sẽ tuyên bố ngưng chứng nhận kết quả vào ngày 6 tháng 1/2021 trong khoáng đại lưỡng viện, theo báo Washington Post. May mắn, Pence cương quyết không tham gia cú lừa đó.Các email nội bộ trong ban vận động của Trump mà báo này có cho thấy ban vận độngc ủa TRump đã ép Pence chấp nhận tính hợp lệ của các đại cử tri giả mạo do phe Trump đưa ra, ngay cả khi các luật sư làm việc cho ban vận động thú nhận "họ [các đại cử tri dỏm] không có giá trị pháp lý và việc họ tụ tập về [thủ đô giúp Trump] không phù hợp luật tiểu bang."Một email được bài báo đánh dấu là do John Eastman, tác giả "bản ghi nhớ về cuộc đảo chính" viết vào ngày 19 tháng 12 năm 2020 đã lập luận rằng kế hoạch cử đại cử tri đến Quốc hội là "bị khai tử khi đến nơi" từ góc độ pháp lý vì không có cơ quan lập pháp tiểu bang nào chứng nhận họ.Tuy nhiên, Eastman nói rằng Pence nên chấp nhận chúng là hợp lệ trong một email khác được viết vài ngày sau đó, vì làm như vậy sẽ tạo ra ấn tượng rằng kết quả của cuộc bầu cử vẫn còn đang tranh chấp. Ông viết: “Sự kiện khi có nhiều nhóm đại cử tri chứng tỏ có sự không chắc chắn của cả hai. Vậy là đủ."Việc sử dụng đại cử tri giả đang thu hút sự khảo sát pháp lý ở cả Georgia và Washington D.C., nơi các luật sư của Bộ Tư pháp đã ủy quyền cho một đại bồi thẩm đoàn xem xét kế hoạch này.Báo Washington Post viết rằng Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 sẽ xem xét kế hoạch đại cử tri giả trong phiên điều trần tiếp theo vào thứ Ba, ngày 21 tháng Sáu, tức là ngày mai.---- Các quan chức cho biết hôm Chủ nhật, một luật sư của chính phủ Philippines đã bị bắn chết trong một chiếc Uber khi đến thăm Philadelphia. John Albert Laylo đang đi đến Sân bay Quốc tế Philadelphia cùng mẹ để đáp chuyến bay và bị chặn lại trong chiếc Uber ở đèn đỏ gần Đại học Pennsylvania vào khoảng 4:10 sáng thứ Bảy, theo các quan chức cho biết.Cảnh sát nói nhiều viên đạn đã bắn xối xả vào chiếc Uber từ một chiếc xe hơi màu đen phía sau, rồi chiếc xe đen vượt lên song song chiếc Uber và bắn thêm nhiều phát đạn vào. Laylo bị bắn vào gáy, nhập viện, rồi chết hôm Chủ nhật. Cảnh sát nói đang điều tra, chưa có ai bị bắt và chưa có vũ khí nào được thấy.---- Một bữa tiệc nướng thịt BBQ trong Ngày Father's Day ở San Antonio, Texas, đã trở nên chết chóc vào tối thứ Bảy khi một chiếc xe xà tới, bắn xốia xả vào bữa tiệc, khi khách đang tụ tập ở sân trước của một ngôi nhà.Hai người đàn ông, tuổi 45 và 46, đã chết; 5 người khác, tuổi từ 19 đến 44, bị thương. Khoảng 20 đến 30 phát đạn đã được bắn ra từ một chiếc SUV màu tối vào khoảng 10:15 giờ đêm. Cảnh sát đang truy lùng các nghi phạm. Có 6 trẻ em dự bữa tiệc, nhưng không em nào ở trong sân khi tiệc bị bắn xối xả.----Video dài 1:58 phút:



https://youtu.be/u4CzemCnp_w

.

.

---- Các nhân viên siêu thị ở Cộng hòa Czech đã ngạc nhiên khi khui những thùng chuối tưởng như vô hại: 1,852 pound cocaine (840 kilogram bạch phiến). Theo cảnh sát, loại ma túy này đã được gửi nhầm đến các siêu thị trên khắp Cộng hòa Czech, nơi mà họ mô tả là "những khối cocaine đóng gói sẵn".

.



.

Theo báo The Independent đưa tin, cảnh sát Czech tin rằng những nải chuối chen chúc trong các thùng đầy ma túy - ước tính trị giá 85,15 triệu USD trên thị trường chợ đen - có nguồn gốc từ Colombia, chiếm phần lớn sản lượng cocaine trên thế giới theo báo cáo năm 2021 của Liên Hợp Quốc.

.

---- Cảnh sát thủ đô thông báo rằng họ đang ứng phó khu vực 14 và U Street, NW, sau khi nhiều người bị bắn, trong đó có một cảnh sát. Các video trên TV quay cảnh họ đang làm việc để giúp đỡ những người bị thương. Hình ảnh cũng cho thấy một cảnh hỗn loạn sau khi các phát súng được bắn ra với những người chạy trốn khỏi khu vực trong nỗi kinh hoàng.

.

Khu vực này đã tổ chức lễ hội Moechella. Có tin chỉ có một thanh niên 15 tuổi trúng đạn đã chết, và một cảnh sát đang chữa trị ở bệnh viện địa phương. Hai thường dân khác đang hồi phục tại các bệnh viện địa phương.

.

---- Người dẫn chương trình của Fox News, Howard Kurtz đã chỉ trích Donald Trump vì "đảng riêng" của cựu tổng thống Trump đã phần lớn từ chối bảo vệ Trump trước những cáo buộc của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1.

.

Kurtz nói: "Chúng tôi đã thấy những người Cộng hòa nói rằng các phiên điều trần là một trò đùa, không ai quan tâm, đã đến lúc phải tiếp tục, Joe Biden là một người thất bại. Nhưng những gì chúng tôi chưa thấy là các nhà lãnh đạo RNC (Ủy ban Cộng Hòa Toàn quốc) hoặc Đảng Cộng hòa bước ra và nói, 'Bạn biết không? Trump đã nói đúng về bản chất. Rằng cuộc bầu cử đã bị gian lận. Nó giống như một khoảng trống truyền thông. Tại sao chúng ta không nghe lời biện hộ nào từ chính đảng Cộng Hòa của Donald Trump?"

.

---- Dân Biểu Adam Kinzinger (Cộng Hòa-IL) hôm Chủ nhật đã cảnh báo về khả năng xảy ra “bạo lực” trong tương lai do những lời nói dối của chính đảng Cộng Hòa của ông gây ra. Kinzinger nói với đài ABC trên giờ "This Week" vì anh là một trong hai thành viên Đảng Cộng hòa làm việc trong Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 nên anh đã nhận được lời đe dọa xử tử.

.

Kinzinger nói: “Sẽ có bạo lực trong tương lai, tôi sẽ kể cho các bạn nghe. Và khi chúng tôi nói cho mọi người biết sự thật, chúng tôi hiển nhiên không thể mong đợi điều gì khác hơn."

.

Lời đe dọa là một bức thư gửi qua bưu điện qua bưu trạm địa phương, ghi lời hăm “xử tử” ông, vợ ông và đứa con 5 tháng tuổi của họ. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy hoặc có bất cứ điều gì như vậy. Nó được gửi từ khu vực địa phương, ”ông nói thêm.

.

DB Kinzinger, không có kế hoạch tái tranh cử, đã lên án đảng Cộng hòa hôm Chủ nhật vì đã “hoàn toàn thất bại vì không dám nói sự thật với người dân Mỹ”.

.

---- Không chích ngừa, bị đài TV cấm lên tranh luận trực tiếp, 1 ứng cử viên Cộng Hòa nổi giận, tố đài kỳ thị. Andrew Giuliani đang lên án một đài truyền hình có hành vi phân biệt đối xử vì đã yêu cầu những người tham gia vào một cuộc tranh luận chính trị phải được tiêm vaccine chống lại COVID.

.

Giuliani, đang tranh cử để giành đề cử của Đảng Cộng hòa cho vị trí thống đốc New York, đã nói với đài NY1 trong một thư: “Lập trường của qu1y vị là một hành động trắng trợn phân biệt đối xử và đối xử có chọn lọc đối với ứng cử viên hàng đầu trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa. Quyết định của quý vị để trục xuất tôi về một địa điểm hẻo lánh nhằm cản trở khả năng đưa ra quyết định sáng suốt của cử tri Đảng Cộng hòa vào ngày 28 tháng 6/2022”. Đài CBS trước đây đã cấm Giuliani - người muốn chấm dứt các lệnh cưỡng bức chích ngừa vaccine - ra khỏi cuộc tranh luận chính trên CBS.

.

---- Các viên chức quận Somerset County (tiểu bang Maine) nói rằng xác của Truc Huynh, 40 tuổi, chết đuối ở cửa đông (East Outlet) của sông Kennebec đã được vớt lên từ một con sông ngoài khơi hồ Moosehead hôm thứ Bảy.

.

Theo lời kể, Huynh đang câu cá với một người bạn trên cửa Đông chảy ra hồ Moosehead. Hai người ngồi trên một chiếc bè đánh cá, tới gần trưa quyết định chuyển đến một địa điểm mới để câu cá trên sông. Họ đi xuống qua một số ghềnh nước trắng, sóng lớn làm lật thuyền và ném hai người đàn ông xuống nước.

.

Huynh không mặc áo phao và bị dòng nước cuốn đi xa. Bạn của Huynh có mặc áo phao, đã vào được bờ và kêu cứu. Các viên chức quận đã phóng một chiếc máy bay để giúp xác định vị trí Huỳnh, và thấy xác Huỳnh ở hạ nguồn nơi chiếc bè bị lật.

.

---- Richard Trieu Quoc Huu Nguyen, 21 tuổi, là một trong bốn người bị truy tố tội đánh thuốc mê và cưỡng hiếp các cô gái tuổi vị thành niên tại một bữa tiệc ở Brisbane, Úc châu. sẽ hầu tòa với cáo buộc 5 tội danh. Richard Trieu Quoc Huu Nguyen bị bắt vào năm ngoái cùng với hai người đàn ông và một cậu nhóc 16 tuổi vì bị cho là hiếp dâm tập thể.

.

Cảnh sát Queensland cáo buộc Nguyen, hai người đàn ông còn lại - khi đó 24 và 21 tuổi - và cậu nhóc đã mời 3 cô gái đến một bữa tiệc Toowong ở phía tây nội ô Brisbane vào tháng 12/2020.

.

Các cô gái đã được cho uống cần sa và rượu trước khi họ bị hiếp dâm nhiều lần, theo lời cảnh sát. Cuộc điều tra của cảnh sát đã khởi sự từ cuối năm 2020, với cao điểm là bắt 4 tên hung thủ vào tháng 4/2021, với Nguyên ban đầu phải đối mặt với cáo buộc 14 tội danh.

.

Sau phiên thụ lý hồ sơ vào thứ Hai, Nguyen sẽ hầu tòa với 5 tội danh. Nhưng ngày xét xử của Tòa án cấp Khu vực vẫn chưa định ngày.

.

---- Hà Nội đề xuất tăng học phí gấp đôi tại nội thành. Báo Tiền Phong. Sáng 20/6, Ủy ban MTTQ thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lấy ý kiến phản biện về dự kiến tăng học phí công lập năm học 2022- 2023 trên địa bàn thành phố. Theo nội dung dự thảo, các địa bàn của thành phố Hà Nội được chia thành bốn vùng để xét thu học phí khác với trước đây thành phố chỉ chia thành ba vùng, gồm thành thị, nông thôn và miền núi. Dự kiến, học phí tăng khoảng gấp đôi năm ngoái, trừ bậc trung học phổ thông vùng 1 và 2 có mức học phí tăng từ 217.000 đồng năm 2021 lên 300.000 đồng. Dự kiến đến năm học 2025-2026, mức thu học phí vùng 1 và vùng 2 từ 380.000 đồng 1 tháng đến 650.000 đồng 1 tháng; mức thu học phí ở vùng 3 và vùng 4 từ 110.000 đồng đến 330.000 đồng 1 tháng.

.

---- Sài Gòn: Gỡ bảng tên chùa, gắn bảng tên thành nghĩa trang, 2 ngày sau phải gắn lại bảng tên chùa. Theo tin Zngnews. Tranh cãi Chùa Nghệ sĩ đổi thành Nghĩa trang Nghệ sĩ ở TP.HCM. Hội Sân khấu TP.HCM đã có cuộc họp và quyết định trả lại bảng tên cũ cho Chùa Nghệ sĩ sau vài ngày gỡ bỏ. Chiều 20/6, theo ghi nhận của phóng viên Zing, bảng hiệu đặt ở cổng Chùa Nghệ sĩ (quận Gò Vấp, TP.HCM) đã được khôi phục hiện trạng. Trước đó hai ngày, cổng chùa được đổi tên thành Nghĩa trang Nghệ sĩ. (Hình như có yếu tố tâm linh?)

.

---- Cuộc rước kiệu thánh thể lịch sử của giáo hạt chính tòa Hà Nội 19/6/2022, quanh bờ hồ Hoàn Kiếm.

Video dài 1:15 phút:



https://youtu.be/Qsxzu4aD-T4

.

---- HỎI 1: Dân Mỹ muốn truy tố Trump về tội kích động bạo loạn?

.

ĐÁP 1: Có 58% dân Mỹ muốn thế. Gần sáu trong số 10 người Mỹ muốn cựu Tổng thống Donald Trump bị buộc tội liên quan đến cuộc bạo loạn ở Capitol ngày 6 tháng 1/2021, một cuộc thăm dò gần đây của ABC News/Ipsos cho thấy.

.

Cuộc thăm dò cho thấy 58% người Mỹ nghĩ rằng Trump phải chịu trách nhiệm về vai trò của ông trong cuộc bạo động, cao hơn so với hồi cuối tháng 4, khi tỷ lệ này trong một cuộc thăm dò của ABC News/Washington Post là 52%.

.

Theo đảng phái, cuộc thăm dò cho thấy 91% đảng viên Dân chủ tin rằng cựu tổng thống nên bị buộc tội hình sự, so với chỉ 19% đảng viên đảng Cộng hòa.

.

Dân Biểu Adam Kinzinger (CH-Ill.) một trong hai đảng viên Cộng hòa trong Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, cho biết hôm Chủ nhật trên ABC News rằng Trump "có tội vì ý thức rõ những gì Trump đã làm" để tấn công.

Chi tiết:

https://www.usatoday.com/story/news/politics/2022/06/19/poll-trump-crime-role-jan-6-attack/7678110001/

.

---- HỎI 2: Một người gốc Việt có cơ hội thắng cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia?

.

ĐÁP 2: Đó là ứng cử viên Bee Nguyen. Hiện nay chị Bee Nguyen là đương nhiệm Dân Biểu tiểu bang Georgia. Ngày mai, Thứ Ba 21/6/2022 là bầu cử sơ bộ Georgia, nếu DB/TB Bee Nguyen thắng phiếu cựu DB/TB Dee Dawkins-Haigler trong bầu cử sơ bộ, chị sẽ trở thành ứng cử viên Dân Chủ để vào tranh chung kết tháng 11/2022 kình với ứng cử viên Cộng Hòa là đương nhiệm Bộ Trưởng Hành Chánh Brad Raffensperger của tiểu bang Georgia.

.

.

Xin nhớ, tiểu bang Georgia bầu cử sơ bộ vào Thứ Ba 21/6/2022, từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối. Nếu bạn là cử tri Georgia, xin nhớ đi bầu.

.