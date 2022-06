Hai công dân Mỹ tình nguyện tham chiến giúp Ukraine chống Nga có thể đã bị Nga bắt làm tù binh: Alexander John-Robert Drueke (trái) và Andy Tai Ngoc Huynh (phải) mất tích ở Ukraine.

- 2 lính thiện nguyện Mỹ bị Nga bắt ở Ukraine: có anh Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi, từ Alabama. Bạch Ốc: sẽ làm mọi cách để đưa họ về nhà an toàn.

- nghe tiếng Việt trực tuyến: Phiên điều trần Bạo loạn 6/1 sáng hôm nay (Thứ Năm 16/6/2022) trên YouTube

- Suýt nữa là Tòa Tối Cao bênh vực Trump để lật ngược bầu cử 2020? Luật sư John Eastman tiết lộ trong email: nội bộ Tòa Tối Cao gây gỡ dữ dội: nên nghe lời Trump lật ngược bầu cử. Virginia “Ginni” Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, đã trao đổi email với luật sư John Eastman (cố vấn Trump) trước ngày bạo loạn. Luật gia Michael Luttig đã cố vấn cho phó tổng thống Mike Pence: đừng nghe lời Trump chuyện lật ngược bầu cử, vì Mỹ sẽ tê liệt, khủng hoảng Hiến pháp.

- Biden nhắc Bộ trưởng Quốc phòng Austin và Ngoại trưởng Blinken dịu giọng với Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan: Mỹ đã bàn với Ukraine thỏa thuận hòa bình có thể có, nhưng không ép nhượng đất cho Nga. NATO: chuyển giao vũ khí và thiết bị cho Ukraine gian nan, nhưng ráng sức càng sớm càng tốt.

- Nga: không tin Ukraine muốn đàm phán, vì Tướng Ukraine đòi tái chiếm cầu nối Crimea. Cộng hòa Nhân dân Donetsk: cuối năm nay mới ngưng bắn, sẽ không ân xá lính quốc tế tình nguyện giúp Ukraine. Nga: châu Âu cấm vận dầu mỏ đối với Nga sẽ tự làm Liên Âu mất 400 tỷ USD.

- Anh trừng phạt Đức Thượng phụ Kirill Giáo hội Chính thống giáo ở Nga. Trú ẩn tại nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk có 568 người, trong đó có 38 trẻ em, pháo kích liên tục, không ra được.

- Nga: nỗ lực Mỹ "siết cổ" Nga vô ích. Nga: đã bắn hỏa tiễn tầm xa phá hủy một vũ khí NATO tặng Ukraine. Gói viện trợ 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine hôm thứ Tư: 18 đại pháo và 36.000 viên đạn, và nhiều thứ khác.

- Ukraine tới gần đến quy chế ứng viên Liên Âu.

- Cao ủy Tỵ nạn LHQ: tỵ nạn sẽ đông hơn, 89,3 triệu người buộc phải di tản toàn cầu vào cuối năm 2021.

- DB Cộng Hòa Loudermilk dẫn 1 nhóm người lạ vào, chụp ảnh địa hình Quốc Hội một ngày trước bạo loạn 6/1

- DB Lauren Boebert sẽ kiện American Muckrakers PAC vì bị chụp mũ quá khứ là "gái hộ tống" cho đại gia

- Phất cao lá cờ thượng đẳng da trắng, xông vào Quốc Hội, 2 bố con cùng bị tòa xử có tội.

- Gà chiên: Costco bị kiện vì nuôi gà tới mức quá mập đứng không vững, làm gà chết dần vì bệnh tật

- Nhu liệu lướt mạng Internet Explorer khuất núi

- Đại học TQ: có tín hiệu, nghi người hành tinh

- Nam California: đậu xe coi chừng bị khoan bình xăng để trộm xăng

- Nam California: sắp có taxi bay.

- Bộ Giáo dục Anh điều tra vụ nữ tỷ phú Nguyễn Phương Thảo tặng 180 triệu đô cho đại học Anh: nghi thân chế độ CSVN, nơi cấm tự do ngôn luận

- Florida: tiệm ăn người Việt bị khách thô lỗ chửi mắng kỳ thị, nhầm là người Hoa, đòi đuổi về TQ

- VN: 30% công nhân thường xuyên túng thiếu, 35,5% vay tiền 3-4 lần mỗi tháng.

- Hội An tuyệt vời, dưới mắt du khách.

- HỎI 1: Kinh tế thế giới sẽ thê thảm hơn nếu TQ tấn công Đài Loan? ĐÁP 1: Đài Loan nói thế.

- HỒ SƠ: Căn cứ hải quân Trung Quốc tại Cam Bốt: Mối đe dọa "sát sườn" đối với Việt Nam (Trọng Nghĩa - RFI)

QUẬN CAM (16/6/2022) ---- Suýt nữa là Tòa Tối Cao bênh vực Trump để lật ngược bầu cử 2020? Luật sư John Eastman, người đứng sau nỗ lực của Donald Trump để tiếp tục bám ghế Tổng thống sau thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020, đã tuyên bố có kiến ​​thức nội bộ về một "cuộc chiến nảy lửa" giữa các thẩm phán Tòa án tối cao cân nhắc xem có nên nghe những thách thức bầu cử từ Trump hay không, theo báo The New York Times.

Luật sư John Eastman được cho là đã tiết lộ như thế vào ngày 24/12/2020, trao đổi qua email với luật sư thân Trump, Kenneth Cheseboro - bức thư hiện đang được ủy ban Hạ viện 6/1 xem xét.

Thảo luận về khả năng tòa án đồng ý xét xử để thách thức kết quả bầu cử, Eastman đã viết, "Vì vậy, tỷ lệ [xét lại bầu cử] không dựa trên giá trị pháp lý mà là dựa vào lòng can đảm của các thẩm phán và tôi hiểu rằng có một cuộc tranh cãi gay gắt [trong nội bộ Tòa tối cao] đang diễn ra."

Không rõ bằng cách nào Eastman, một cựu thư ký của Thầm phán tối cao Clarence Thomas, người có liên hệ với vợ của Thomas là bà Virginia, được tiết lộ hôm thứ Tư, có thể biết về những tranh cãi căng thẳng giữa các thẩm phán.

Cheseboro cũng được cho là đã gợi ý rằng việc gây áp lực lên các thẩm phán có thể hữu ích, được báo cáo viết rằng “khả năng hành động trước ngày 6 tháng 1 (ghi chú: ngày lưỡng viện công nhận phiếu đại cử tri) sẽ trở nên thuận lợi hơn nếu các thẩm phán bắt đầu lo sợ rằng sẽ có hỗn loạn 'hoang dã' vào ngày 6 tháng 1 trừ khi họ phán quyết trước ngày đó, cách nào đi nữa." Trước đó, Tòa án Tối cao đã bác bỏ 2 nỗ lực của Trump để xử các vụ kiện bầu cử vào thời điểm trao đổi email.

---- Virginia “Ginni” Thomas, vợ của Thẩm phán Tòa án Tối cao Clarence Thomas, đã trao đổi email với luật sư John Eastman của MAGA trước khi xảy ra bạo loạn ở Capitol, theo báo The Washington Post, hôm thứ Tư. Bản tin nói rằng các email này đang được xem xét bởi Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1.

Ủy ban hiện đang cân nhắc xem có nên điều tra vai trò của bà Ginni Thomas trong việc cố gắng lật ngược cuộc bầu cử hay không - điều mà các email được báo cáo chứng minh là [vài trò của bà] lớn hơn những gì đã biết trước đây. Chồng bà là Thẩm phán Tối cao Thomas từng nói rằng ông không bị bà ảnh hưởng.

---- Trong một bản tuyên bố đưa tới CNN vài giờ trước khi ​​ra điều trần trước Ủy ban Hạ viện điều tra Bạo loạn 6/1, Thẩm phán liên bang bảo thủ đã nghỉ hưu Michael Luttig viết rõ rằng ông cảm thấy Donald Trump đặt đất nước vào nguy cơ lớn bằng cách cố gắng lật ngược cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 kết quả.

Luttig đã cố vấn cựu phó tổng thống Mike Pence rằng nên dẹp bỏ lời dụ dỗ của cựu tổng thống Trump về lật ngược phiếu bầu và về yêu cầu các tiểu bang xét lại kết quả bầu cử của chính địa phương, điều này khiến những người ủng hộ Trump tức giận và đã hô vang "Hãy treo cổ Mike Pence" khi họ xông vào tòa nhà Capitol [ngày 6/1/2021].

Trong bản tuyên bố trước khi điều trần, được gửi tới CNN thu thập được, Luttig viết, “Thật hết hồn khi những lập luận này hình thành, chứ chưa nói đến việc được Tổng thống Hoa Kỳ nỗ lực xúc tiến vào thời điểm nguy hiểm đó trong lịch sử. Nếu Phó Tổng thống Hoa Kỳ [Pence] tuân theo Tổng thống Hoa Kỳ [Trump], nước Mỹ sẽ ngay lập tức bị rơi vào hỗn loạn cỡ như một cuộc cách mạng trong cuộc khủng hoảng làm hiến pháp tê liệt. ”

---- Có thể nghe giải thích tiếng Việt trực tiếp: Phiên điều trần của Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1 vào sáng hôm nay (Thứ Năm 16/6/2022) trên băng tần YouTube sẽ bắt đầu từ 10 giờ sáng giờ California, 1 giờ trưa giờ New York, 12 giờ trưa giờ Texas:



---- Người đứng đầu Giáo hội Chính thống giáo Nga đã bị chính quyền Anh đưa vào danh sách trừng phạt vì “ủng hộ và tán thành cuộc chiến của Putin”, theo lời Bộ Ngoại giao Anh thông báo hôm thứ Năm. Đức Thượng phụ Kirill lãnh đạo hàng trăm triệu tín đồ Chính thống giáo ở Nga, nhưng thay vì lên án cuộc chiến ở Ukraine, ông đã kiên quyết bảo vệ nhu cầu chiến tranh và bênh vực Putin.

---- Tổng thống Biden đã nói với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Ngoại trưởng Antony Blinken hồi tháng 4 là hãy dịu giọng trong việc hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống Nga, theo NBC News đưa tin hôm thứ Năm.

Biden nhắc Austin dịu giọng sau khi Austin nói rằng chính quyền Biden muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc chiến chống lại Nga và rằng Mỹ muốn một nước Nga suy yếu tới mức không thể xâm lăng nước nào nữa. Sau khi Austin nói trước báo chí như thế, Blinken cũng công khai đồng 1y với các nhận xét của Austin [về ý định của Mỹ].

Trong một cuộc hội thoại viễn liên sau đó, Biden nói với hai Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại giao rằng ông nghĩ rằng nhận xét của họ đã đi quá xa và nên dịu giọng lại, theo lời kể cho NBC từ một số quan chức chính phủ có tham dự hội thoại viẽn liên đó.

Một quan chức giấu tên nói với mạng lưới rằng Biden lo ngại rằng những lời nói của Austin có thể đặt ra những mục tiêu không thực tế và tăng khả năng Mỹ có thể bị lôi kéo vào một cuộc chiến trực tiếp với Nga.

Một số chuyên gia, quan chức Mỹ và châu Âu đã nhận định rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ tuyên bố sáp nhập Donbas vào Nga, và rồi Zelenskyy sau đó sẽ phải [nhượng bộ để] đàm phán hòa bình. Trong khi đó, Biden nói rằng Mỹ sẽ không gây áp lực buộc Ukraine phải quyết định hòa hay chiến theo bất kỳ điều khoản cụ thể nào, và nói công khai là ủng hộ Ukraine trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ, với hôm Thứ Tư công bố viện trợ quân sự 1 tỷ đô cho Ukraine. (Đó là lời khuyên của Kissinger là Ukriane hãy nhượng đất để xin hòa. Điều này có thể khuyến khích Trung Quốc chiếm vài tỉnh của Việt Nam hay Miến Điện, kéo dài cuộc chiến tới mức quốc tế phải khuyên nên nhượng đất xin hòa? Zelensky vẫn luôn luôn nói Ukraine sẽ hòa đàm với ưu thế và toàn vẹn lãnh thổ.)

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết việc chuyển giao vũ khí và thiết bị cho Ukraine là một "công việc tổ chức đường dâyhậu cần to lớn" nhưng NATO vẫn tiếp tục hỗ trợ Ukraine và nhấn mạnh rằng một "lượng lớn" viện trợ đã đến. Stoltenberg nói có nhiều thách thức làm chậm trễ quân viện, bao gồm cả tuyến đường tắc nghẽn, hay đào tạo nhân sự và cung cấp phụ tùng thay thế. Ông nói, dù vậy NATO đang nỗ lực để đưa thêm vũ khí và thiết bị tới Ukraine "càng sớm càng tốt."

---- Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Năm nói quyết định của châu Âu cấm vận dầu mỏ đối với Nga sẽ làm Liên Âu mất khoảng 400 tỷ USD do giá năng lượng [mua nơi khác] cao hơn. Nói trước các phóng viên tại Diễn đàn Kinh tế St. Petersburg International Economic Forum, ông nói rằng Nga có đủ cơ sở hạ tầng để chuyển hướng dòng chảy dầu của mình sang châu Á. (ám chỉ Nga bán dầu nhiều hơn cho TQ, Ấn Độ.)

----- Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky nói hôm thứ Năm rằng đàm phán với Ukraine đình trệ sau một số cuộc gặp cấp cao vào tháng 3 và các cuộc đàm phán tiếp theo về cấp độ kỹ thuật. Medinsky cho biết Nga chưa nhận được phản hồi về các đề xuất của họ được gửi tới Ukraine ngày 15/4/2022: "Ukraine không đưa ra bất kỳ câu trả lời chính thức nào, ngoại trừ việc nói, 'Quả bóng đang ở trong sân của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả lời sau.'"

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Năm rằng Nga "hầu như không tin tưởng" vào các cuộc đàm phán với Ukraine, và nối lại đàm phán sẽ khó khăn hơn sau những tuyên bố của chính quyền Ukraine về cây cầu [nối bán đảo] Crimea.

Trước đó, một Thiếu tướng Ukraine là Dmitry Marchenko nói với truyền thông Ukraine rằng cây cầu Crimea sẽ trở thành mục tiêu số một phải tái chiếm, nếu quân Ukraine được cung cấp vũ khí tối tân thích hợp từ Mỹ và châu Âu.

---- CNN ghi rằng Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ sẽ “không gây áp lực buộc [Ukraine] phải nhượng bộ lãnh thổ” đối với Nga, nhưng lưu ý rằng Hoa Kỳ đã đàm phán với Ukraine về những gì một thỏa thuận hòa bình có thể có. Khi thảo luận với viện nghiên cứu Center for a New American Security, Sullivan nói rằng Mỹ sẽ tiếp tục “hỗ trợ và tham vấn” với Ukraine “về cách họ muốn đạt được một kết quả thương lượng với người Nga. Và hiện tại, hỗ trợ họ có nghĩa là hỗ trợ họ thông qua việc cung cấp vũ khí và thông tin tình báo ổn định” để củng cố sức mạnh của Ukraine trên bàn đàm phán.

CNN trước đây đã đưa tin rằng, trước viễn cảnh bế tắc kéo dài ở Ukraine, Mỹ và các đồng minh đang đặt trọng tâm mới vào sự cần thiết của một thỏa thuận thương lượng để chấm dứt chiến tranh. Trong những tuần gần đây, các quan chức Mỹ đã thường xuyên gặp gỡ những người đồng cấp Anh và châu Âu để thảo luận về các khuôn khổ có thể cho việc ngừng bắn và kết thúc chiến tranh thông qua một thỏa thuận thương lượng.

---- Nguyên thủ Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denish Pushilin (ly khai) nói với thông tấn Nga RIA Novosti hôm thứ Năm rằng ông đồng ý với Dân biểu Nga Adam Delimkhanov, người trước đó đã tuyên bố rằng chiến dịch quân sự của Nga có thể hoàn thành vào cuối năm nay.

Pushilin cũng nói rằng việc trao đổi những người nước ngoài [lính thiện nguyện giúp Ukraine] bị "kết án tử hình" ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk không cần được thảo luận, với lý do là thiếu căn cứ cho "lệnh ân xá" của họ.

---- Tư lệnh quân khu Luhansk nói với CNN trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại hôm thứ Năm, hàng trăm dân thường đang trú ẩn tại nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk không còn khả năng di tản vì pháo binh Nga liên tục tấn công. Serhiy Hayday nói: “Không thể ra khỏi đó bây giờ. Ý tôi là, có thể xảy ra, nhưng rất nguy hiểm do các cuộc pháo kích và giao tranh liên tục. Nếu ai đó bươc ra ngoài, 99% là chết vì đạn pháo kích."

Hayday nói với CNN rằng 568 người, trong đó có 38 trẻ em, hiện đang trú ẩn tại nhà máy ở miền đông Ukraine. Người chỉ huy quân khu Severodonetsk, Roman Vlasenko, nói với CNN qua tin nhắn hôm thứ Tư, hầu hết những người trú ẩn ở đó là nhân viên của nhà máy hóa chất, gia đình của họ và một số cư dân địa phương.

---- Hai người Mỹ chiến đấu cùng quân Ukraine ở phía bắc Kharkiv đã mất tích gần một tuần và có lo ngại rằng họ có thể đã bị quân Nga bắt tù binh, theo lời gia đình của họ và một chiến binh khác. Hai người thiện nguyện là Alexander John-Robert Drueke, 39 tuổi, từ Tuscaloosa, Alabama và Andy Tai Ngoc Huynh, 27 tuổi, từ Hartselle, Alabama.

Một người đàn ông giữ chức trung sĩ của đơn vị, người muốn giấu tên vì lý do an ninh, đã cung cấp cho CNN ảnh hộ chiếu của cả hai anh và dấu đóng nhập cảnh của họ vào Ukraine. Người này nói rằng đơn vị của họ đang chiến đấu dưới sự chỉ huy của lữ đoàn cơ giới 92 của Ukraine vào ngày 9/6/2022, gần thị trấn Izbytske.

Ông cho biết Drueke và Huynh đã mất tích trong trận chiến và các nhiệm vụ tìm kiếm sau đó không tìm thấy hài cốt nào. Một bài đăng trên băng tần tuyên truyền của Nga trên Telegram ngày hôm sau cho rằng hai người Mỹ đã bị bắt gần Kharkiv.

"Đó là sự hỗn loạn tuyệt đối", anh kể với CNN. "Có khoảng hơn một trăm lính bộ binh Nga tiến vào các vị trí của chúng tôi. Chúng tôi đã có một chiếc T72 bắn vào những người ở cách xa 30, 40 mét."

Vị hôn phu của Huỳnh là cô Joy Black, nói với CNN, "Chúng tôi không muốn đưa ra giả định về những gì có thể xảy ra vào thời điểm này. Rõ ràng là có một số kịch bản. Và một trong số đó là 2 anh có thể đã bị bắt. Nhưng chúng tôi không có xác nhận tuyệt đối nào về điều đó vào lúc này. "

Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm thứ Tư cho biết họ đã "biết về các báo cáo chưa được xác nhận về hai công dân Hoa Kỳ bị bắt ở Ukraine. Chúng tôi đang theo dõi chặt chẽ tình hình và đang liên hệ với các nhà chức trách Ukraine. Do cân nhắc về quyền riêng tư, chúng tôi không có bình luận gì thêm."

Bạch Ốc cho biết hôm thứ Tư rằng họ không thể xác nhận các báo cáo, tuy nhiên, điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia về Truyền thông Chiến lược John Kirby nói rằng "nếu đó là sự thật, chúng tôi sẽ làm mọi cách để đưa họ về nhà an toàn."

Alexander John-Robert Drueke (trái) và Andy Tai Ngoc Huynh (phải) mất tích ở Ukraine.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với thông tấn Nga RIA News hôm thứ Năm rằng nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm "siết cổ" Moscow bằng các biện pháp trừng phạt không "hiệu quả".

Hôm Thứ Ba, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đồng thuận mở rộng hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực năng lượng, tài chính và công nghiệp.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố trong bài diễn văn trực tuyến hôm thứ Năm rằng Kyiv đang tiến gần đến quy chế ứng cử của Liên Âu hơn những gì họ từng "mơ ước. Ngày nay, chúng tôi đã tiến gần đến tình trạng này mà như chúng tôi không thể mơ tới vài năm trước. Ukraine đã làm mọi thứ có thể để có được tư cách một ứng cử viên".

Ông cũng lưu ý rằng trong bài phát biểu hôm nay trước Quốc hội Czech, ông nhấn mạnh rằng quyết định của Liên Âu về việc ứng cử của Ukraine cũng đại diện cho quyết định của khối về tương lai và sự phát triển của chính mình.

---- Gói viện trợ quân sự trị giá 1 tỷ USD của Mỹ cho Ukraine được công bố hôm thứ Tư bao gồm 18 đại pháo và 36.000 viên đạn, cũng như 18 quân xa chiến thuật để kéo pháo.

Hoa Kỳ cũng sẽ gửi đạn dược cho Hệ thống Hỏa tiễn Pháo binh Cơ động Cao (High Mobility Artillery Rocket Systems - HIMARS) mà họ đã công bố trước đó; bốn quân xa chiến thuật để thu hồi thiết bị; phụ tùng và thiết bị khác; hai hệ thống "harpoon" phòng thủ ven biển; và hàng nghìn đài an toàn, thiết bị nhìn ban đêm, ống ngắm nhiệt và quang học khác.

---- Cao ủy Tỵ nạn LHQ cho biết một cuộc khủng hoảng an ninh lương thực gây ra bởi cuộc chiến Ukraine sẽ khiến nhiều người phải rời bỏ nhà cửa ở các nước nghèo hơn, khiến mức độ di cư toàn cầu tăng cao hơn nữa.

Một bản báo cáo của cơ quan này cho thấy khoảng 89,3 triệu người buộc phải di dời trên toàn thế giới do hậu quả của cuộc đàn áp, xung đột, lạm dụng và bạo lực vào cuối năm 2021. Kể từ đó, hàng triệu người khác đã phải rời khỏi Ukraine hoặc phải di dời trong biên giới của nó, với cái giá tăng vọt liên quan đến xuất cảng ngũ cốc bị chặn có thể gây ra nhiều di chuyển hơn ở những nơi khác.

---- Quân đội Nga cho biết họ đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa để phá hủy một kho đạn ở vùng Lviv phía tây Ukraine, nơi chứa đạn dược cho vũ khí do NATO cung cấp. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, nơi mục tiêu gần biên giới Ba Lan, thành viên NATO, các lực lượng Nga đã sử dụng tên lửa Kalibr có độ chính xác cao để phá hủy kho chứa gần thị trấn Zolochiv.

Konashenkov cho biết đạn pháo M777, loại do Mỹ cung cấp, được cất giữ ở đó. Ông cho biết 4 dàn đại pháo Ukraine đã bị phá hủy ở những nơi khác và các cuộc không kích của Nga cũng phá hủy “thiết bị hàng không” của Ukraine tại một sân bay quân sự ở miền nam Mykolaiv. Các quan chức Ukraine không đưa ra bình luận ngay lập tức.

---- Hệ thống siêu thị Costco đang đối mặt với một vụ kiện từ hai trong số các cổ đông của mình về việc công ty đối xử với ga một cách "kém nhân đạo" đang được bán dưới dạng gà quay "rotisserie" giá 4,99 đô la. Đơn kiện nói rằng Cosco vi phạm nghĩa vụ ủy thác của mình đối với các cổ đông thông qua việc "bỏ mặc và bỏ rơi động vật bất hợp pháp" tại nhà máy chế biến gà ở Nebraska của hãng. Họ cáo buộc Costco nuôi những con gà tới mức quá mập không thể đứng vững, và "những con gà tàn tật đó chết dần vì đói, khát, thương tật và bệnh."

---- Hôm thứ Tư 15/6/2022, Ủy ban Hạ viện điều tra Bạo loạn 6/1 đã gửi một lá thư cho Dân biểu Barry Loudermilk (Cộng Hòa-GA) đánh dấu hành vi đáng ngờ của những người mà Loudermilk đã dẫn đi một chuyến xem xét địa hình Điện Capitol, tức tòa nhà Quốc Hội, một ngày trước cuộc bạo loạn.

Bức thư từ Chủ tịch Ủy ban Bennie Thompson (Dân Chủ-MS) nhấn mạnh, kèm với ảnh và video, rằng những người trong chuyến tham quan này dường như đang làm nhiệm vụ do thám Điện Capitol.

Thư viết: "Các cá nhân trong chuyến tham quan đã chụp ảnh và ghi lại các khu vực của khu phức hợp vốn thường không được du khách quan tâm, khi họ chụp ảnh cả hành lang, cầu thang và các trạm kiểm soát an ninh."

Và một người đàn ông trong chuyến đi dò xét đặc biệt đó đã tuần hành đến Điện Capitol vào ngày hôm sau (tức là ngày bạo lạon 6/1/2021) trong khi đưa ra những lời đe dọa bạo lực đối với Nancy Pelosi và các đảng viên Đảng Dân chủ hàng đầu khác, theo bản tin của báo The Hill.

Đoạn video xác định người đàn ông này hôm sau, khi tuần hành đến Điện Capitol đưa ra những lời đe dọa: “Không có lối thoát nào đâu né... hỡi Pelosi, Schumer, Nadler. Tụi tao đang đến vì các ngươi... vì Pelosi, Nadler, Schumer, thậm chí cả [Dân biểu] AOC, tụi tao tới để nắm tóc kéo tụi bay ra ngoài."

Bức thư kết luận: "Chúng tôi một lần nữa yêu cầu ông [DB Loudermilk] gặp Ủy ban trong thời gian sớm nhất có thể." Tuy nhiên, cảnh sát Capitol nói rằng chuyến đi tham quan Điện Capitol [do Dân biểu Loudermilk hướng dẫn] là bình thường, không thấy gì khả nghi.

Video dài 2:49 phút:



---- Dân Biểu Cộng hòa Lauren Boebert của Colorado nói với Fox News hôm thứ Tư rằng bà dự định sẽ kiện ủy ban hành động chính trị được cho là đã khiến DB Madison Cawthorn trở thành thành viên trẻ nhất của Quốc hội thua phiếu trong bầu cử sơ bộ. Sau thất bại của Cawthorn vào tháng 5/2022, tổ chức American Muckrakers PAC thông báo họ đang nhắm mục tiêu bứng ghế DB Boebert, người cũng là đảng viên Đảng Cộng hòa nhiệm kỳ đầu tiên.

Hôm thứ Ba, PAC đã công bố những cáo buộc nghiêm trọng về việc Boebert làm việc thông qua một trang web "sugar daddy" ("ông bố ngọt ngào" - tức là các cô gái trẻ cặp bồ với các đại gia để được tài trợ tiền) trước khi Boebert được bầu vào Quốc hội.

Nhóm này cho biết "họ đã điều tra ra rằng DB Lauren Boebert trước đó từng là cung cấp dịch vụ hộ-tống (paid escort) mà không có giấy phép, được trả tiền và gặp khách hàng thông qua trang web SugarDaddyMeet.com. Tin nhắn văn bản (text messages) cho thấy cô đã phá sản vào thời điểm đó và đang tìm kiếm một số 'thu nhập phụ' và gọi công việc của mình là 'lãnh lương để chơi.' Cô được trả tiền để 'hộ tống' những người đàn ông giàu có", theo nhóm này cáo buộc.

"Theo điều tra của chúng tôi, Boebert được thuê bởi một nam khách hàng giàu có ở Aspen, Colorado, một thành viên trong gia đình Koch. Khách hàng giàu có của Boebert sau đó đã giới thiệu cô ấy với Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Ted Cruz (R-TX) ở Aspen. Sau cuộc gặp với Thượng nghị sĩ Cruz, Boebert được Cruz khuyến khích tranh cử vào chức vụ chính trị. Khi Boebert tuyên bố tranh cử vào Quốc hội vào tháng 12/2019, Thượng nghị sĩ Cruz đã quyên góp ít nhất 136.250 USD cho ban vận động Boebert và giúp cô quyên góp được các số tiền lớn trong các chuyến đi của Boebert trong tiểu bang Texas."

---- Phất cao lá cờ thượng đẳng da trắng, xông vào Quốc Hội, 2 bố con cùng bị tòa xử có tội. Một thẩm phán liên bang hôm thứ Tư đã kết tội một người đàn ông cầm cờ của Liên minh miền Nam và con trai của ông ta về tội rằng họ đã cùng nhau xông vào Điện Capitol của Hoa Kỳ trong cuộc bạo loạn ngày 6/1/2021, nhằm cản trở Quốc hội chứng nhận chiến thắng chức tổng thống của Joe Biden.

Thẩm phán Trevor McFadden đưa ra phán quyết có tội sau hai ngày xét xử mà không có bồi thẩm đoàn đối với 2 cư dân Delaware: Kevin Seefried và con trai là Hunter. Hai bố con được tại ngoại trong khi chờ các phiên tòa tuyên án riêng biệt vào tháng 9/2022.

---- Nhu liệu lướt mạng Internet Explorer (IE) cuối cùng cũng phải khuất núi: Kể từ thứ Tư 15/6/2022, công ty Microsoft sẽ không còn hỗ trợ trình duyệt IE nữa. Ứng dụng 27 tuổi này lui vào quá khứ không phải là một bất ngờ. Mới năm ngoái, Microsoft thông báo trước là sẽ kết thúc Internet Explorer vào ngày 15/6/2022, thúc đẩy người dùng sử dụng trình duyệt Edge, nguyên ra mắt vào năm 2015 vì nhanh hơn và an toàn hơn.

---- Các nhà khoa học ở Trung Quốc đã thông báo rằng họ đã khám phá ra những gì có thể là tín hiệu từ một nền văn minh ngoài hành tinh bằng kính viễn vọng vô tuyến lớn nhất thế giới, nhưng cảnh báo rằng chúng có thể chỉ là nhiễu sóng vô tuyến.

Science and Technology Daily, tờ báo chính thức của Bộ Khoa học và Kỹ thuật Trung Quốc, hôm thứ Ba đưa tin nhóm các nhà khoa học từ Đại học Beijing Normal University đã xác định được hai nhóm tín hiệu "đáng ngờ" vào năm 2020 và một nhóm thứ ba trong năm nay.

---- Khoan bình xăng để trộm xăng, chứ không phải thò ống cao su hút xăng trộm. Cảnh sát đang cảnh báo cư dân Nam California về tình hình kẻ trộm khoan vào bình xăng của cư dân để lấy trộm xăng từ xe của cư dân. Sở Cảnh sát Fontana thông báo vài ngày sau khi bắt 2 nghi phạm ở Bloomington: “Với giá xăng tăng vọt, các thành phố trên khắp Nam California đã chứng kiến tăng vọt nạn trộm cắp xăng."

Ngày 8/6, cảnh sát được gọi đến một bãi đậu xe của tiệm Shakey’s Pizza do có báo cáo về những kẻ tình nghi trong một chiếc xe bán tải màu đen với tấm bạt phía sau lấy trộm xăng từ một chiếc xe hơi. Khi cảnh sát tới, bọn gian đã biến mất, nhưng rồi dò ra xe hung phạm và đã truy đuổi. Cả hai nghi phạm đều bị bắt và bị đưa vào giam ở West Valley Detention Center.

Cảnh sát kêu gọi công chúng đề phòng những tên trộm sử dụng các phương pháp tương tự để ăn trộm xăng: "Họ dùng khoan điện để khoan vào bình xăng thay vì hút xăng bằng ống cao su. Hư hại cho bình xăng tốn kém hơn so với mất xăng. Hãy nên đậu xe trong nhà để xe hoặc khu vực có ánh sáng và nhiều người qua lại để ngừa trộm xăng." Cư dân được yêu cầu gọi 911 nếu họ nhìn thấy hoặc nghe thấy bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào gần xe của họ.

---- Taxi bay cho vùng Nam California. Bạn từng nói ước gì mình có thể bước lên một chiếc taxi bay và lướt qua tắc nghẽn giao thông của Los Angeles? Hai công ty địa phương đã hợp tác để biến giấc mơ đó thành hiện thực với đội taxi cất cánh thẳng đứng, chạy hoàn toàn bằng điện, sẽ đưa hành khách và hàng hóa bay qua bầu trời Nam California.

Urban Movement Labs, một tổ chức phi lợi nhuận về giao thông do Thị trưởng Los Angeles Eric Garcetti ra mắt vào năm 2019, và Overair, một công ty chyên về phi cơ điện có trụ sở tại Santa Ana, hy vọng sẽ có các đội taxi bay vào năm 2026.

Overair ca ngợi kiểu máy bay "Butterfly" của mình như một lựa chọn vận chuyển thay thế trong các khu vực đô thị. Mỗi chiếc Butterfly - được trang bị bốn cánh quạt (rotors) - sẽ có khả năng chở tối đa sáu người (5 hành khách và 1 phi công), hoặc 1.100 pound (499 kilogram) hàng hóa.

.

Bà Nguyễn, được biết đến rộng rãi với cái tên Madam Thao, là nữ tỷ phú đầu tiên và duy nhất của Việt Nam bắt đầu sự nghiệp từ bán máy fax và sản phẩm mủ cao su (latex rubber) khi còn là sinh viên tại Nga, sau đó là Liên Xô. Đến năm 21 tuổi, Nguyen đã kiếm được một triệu USD đầu tiên và hiện ước tính có giá trị tài sản ròng là 2,7 tỷ USD. Bà hiện đang điều hành hãng hàng không VietJet và một đế chế tài sản lớn, với các khoản đầu tư vào khai thác dầu khí ở nước ngoài cũng như tài trợ cho nhiên liệu hóa thạch.

Vào ngày 31/10/2020, Nguyen đã tặng 180 triệu đô la cho Linacre College thông qua công ty Sovico Group của bà. Vào tháng 11, trường đã đồng ý đổi tên thành Trường Cao đẳng Thảo (Thao College) sau sự quyên góp của Nguyên.

"Giáo dục và nghiên cứu là chìa khóa cho sự phát triển và thịnh vượng của nhân loại", Nguyen cho biết tại thời điểm công bố thỏa thuận. “Tôi tin rằng sự hợp tác lâu dài với Đại học Oxford sẽ mang lại những cơ hội mới và giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.”

Tuy nhiên, do mối quan hệ chặt chẽ của Nguyễn với chính phủ cộng sản Việt Nam, Bộ trưởng giáo dục Anh quốc Michelle Donelan đang “tích cực điều tra” khoản quyên góp và sẽ sớm cung cấp thông tin cập nhật.

Donelan nói tại cuộc họp về Higher Education Bill: “Đây là điều mà tôi đã được cảnh báo gần đây và tôi đang tích cực điều tra điều này, và có thể cập nhật (tới ông Lewis) trong những ngày tới.”

Trong nỗ lực “đảm bảo rằng các giá trị của Vương quốc Anh không thể bị xâm phạm” và “các tác nhân nước ngoài” sẽ không có “ảnh hưởng quá mức” đối với các trường đại học ở Anh quốc, khoản quyên góp của bà Nguyễn hiện đang được điều tra.

Dân Biểu bảo thủ Julian Lewis hỏi Donelan hôm thứ Hai trong cuộc họp trên: “Bà [Michelle Donelan] có chia sẻ mối quan tâm của tôi trước món quà trị giá 155 triệu bảng Anh từ nữ chủ tịch tỷ phú của một công ty Việt Nam cho Linacre College Oxford, một trường đại học hậu cử nhân xuất sắc, với điều kiện tên trường được đổi thành tên của nữ chủ tịch một công ty hiện là cực kỳ thân thiết với chính quyền cộng sản Việt Nam, nơi chắc chắn là gần như không có quyền tự do ngôn luận.”

Trường Cao đẳng Linacre đã thanh minh thanh nga rằng khoản hiến tặng 180 triệu đô la, nói rằng nó phù hợp “quy trình hướng dẫn của chính phủ và luật pháp”.

Một phát ngôn viên trường nói: “Món quà quan trọng này sẽ hỗ trợ các học bổng hậu cử nhân, giúp thành lập một trung tâm nghiên cứu mới và tạo ra một khuôn viên đại học mới với nhiều cơ sở vật chất được cải thiện cho sinh viên bậc sau cử nhân.”

---- Hành vi chửi mắng kỳ thị chủng tộc (và nhầm người Việt là người Hoa) của một khách hàng đã bị ghi lại trong camera khi cô hung hăng này mắng mỏ nhân viên tại một nhà hàng hải sản ở Florida và đòi hoàn lại tiền ngoài phần đồ ăn thừa của cô. Theo các nhân viên tại nhà hàng, chuyện đáng kinh ngạc này đã diễn ra tại tiệm King Cajun Crawfish ở Orlando vào hôm thứ Hai.

Một phụ nữ liên tục gọi một tiếp viênt iệm ăn là “cho ch. cái Trung Hoa” (“Chinese b—h”) và bảo cô tiếp viên “mày hãy về nước của mày đi nhé” trong khi phàn nàn về thức ăn, theo quán ăn cho biết, dựa theo một đoạn video về chuyện này.

King Cajun Crawfish viết trên trang Instagram của mình: “Bà ta gọi món cua tuyết và tôm chiên. Vào cuối bữa ăn để thanh toán, bà ta nói rằng món tôm đã bị hư hỏng (nó không phải vậy) và bà ta đã ăn 3 [con]. Chúng tôi nói xin lỗi vì không thể hoàn lại tiền và bà ta bắt đầu nói những lời kỳ thị chủng tộc.”

"Chúng tôi sẽ đảm bảo là [tiệm này] sẽ lên mạng Google", bà khách giận dữ nói trong khi quay phim người Quản lý là cô Kristen Nguyễn ở phía sau quầy, theo video an ninh và điện thoại di động.

Theo báo Orlando Weekly, sự căm ghét của người phụ nữ đối với người Trung Quốc thực sự đã bị chuyển nhầm sang Nguyễn, người sinh ra ở Mỹ và là người gốc Việt Nam. Tiệm ăn King Cajun Crawfish tự nhận mình là “nhà hàng hải sản được yêu thích + tốt nhất ở Orlando”. Tiệm do Nguyen mở ra sau khi cô chuyển đến Florida từ Bogalusa, Louisiana sau cơn bão Katrina, theo trang web của tiệm.

---- 30% công nhân thường xuyên túng thiếu, 35,5% vay tiền 3-4 lần mỗi tháng. Báo VnExpress ghi nhận. Khảo sát của công đoàn trong nhiều năm cho kết quả khoảng 1/3 công nhân túng thiếu, phải vay mượn, thậm chí cắm sổ BHXH, chứng minh thư để có tiền trang trải. Tại hội thảo về tiền lương tối thiểu do báo Kinh tế đô thị tổ chức ngày 16/6 ở Hà Nội, ông Vũ Minh Tiến, Viện trưởng Công nhân Công đoàn, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, cho biết khảo sát trực tiếp hơn 2.000 công nhân hồi tháng 3 cho kết quả 12% lao động thường xuyên vay tiền chi tiêu; 35,5% vay tiền 3-4 lần mỗi tháng. Trước mỗi kỳ họp điều chỉnh lương tối thiểu, công đoàn thường khảo sát đời sống lao động và khoảng 5 năm qua luôn cho tỷ lệ trên 30% bị túng thiếu, không có tích lũy, thường xuyên vay mượn nếu đến kỳ đóng học cho con hoặc người nhà đi viện. Nhiều người thậm chí cắm sổ BHXH hoặc chứng minh thư, vay mượn 0,5-1 triệu đồng để mua gạo, trả tiền thuê nhà.

----- Hội An tuyệt vời, dưới mắt du khách.

----- HỎI 1: Kinh tế thế giới sẽ thê thảm hơn nếu TQ tấn công Đài Loan?

ĐÁP 1: Đài Loan nói thế. Người phụ trácch về thương thuyết thương mại hàng đầu của Đài Loan nói với Reuters hôm thứ Ba rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào của Trung Quốc vào Đài Loan sẽ có tác động lớn hơn đến dòng chảy thương mại toàn cầu so với cuộc chiến Ukraine, trước tiên là, điều đó sẽ dẫn đến tình trạng thiếu chip bán dẫn.

Tình hình Nga xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022 đã làm giá hàng hóa toàn cầu tăng vọt và các lệnh cấm xuất cảng lương thực, dẫn đến lo ngại về nạn đói ở các nước nghèo hơn. Ông John Deng nói rằng, nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, khả năng gián đoạn có thể nguy hại hơn, với lý do thế giới phụ thuộc vào Đài Loan cho các chip điện tử được sử dụng trong xe điện và điện thoại di động.

Ông nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn bên lề một hội nghị cấp bộ trưởng của Tổ chức Thương mại Thế giới (World Trade Organization) tại Geneva: "Mức độ gián đoạn đối với các chuỗi cung ứng quốc tế; gián đoạn đối với trật tự kinh tế quốc tế; và đối với cơ hội phát triển sẽ lớn hơn rất nhiều. Sẽ có sự thiếu hụt nguồn cung trên toàn thế giới."

Chính quyền Đài Loan thông báo không có dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công sắp xảy ra từ Trung Quốc nhưng Đài Loan đã nâng mức cảnh báo kể từ khi cuộc chiến Ukraine bắt đầu, cảnh giác với các ý định của TQ. Chính phủ Trung Quốc cho biết họ muốn "thống nhất hòa bình" nhưng vẫn dành "các lựa chọn khác" cho Đài Loan, nơi được coi là một tỉnh của Trung Quốc, một quan điểm mà chính phủ được bầu cử dân chủ ở Đài Loan phản đối gay gắt.

Đài Loan thống trị thị trường toàn cầu về sản xuất chip tiên tiến nhất và kim ngạch xuất cảng của nước này trị giá 118 tỷ USD vào năm ngoái. Deng cho biết ông hy vọng sẽ giảm 40% thị phần xuất cảng sang Trung Quốc.

Cuộc xâm lược của Nga là lần đầu tiên trong lịch sử 27 tuổi của cơ quan giám sát thương mại toàn cầu mà một quốc gia thành viên WTO đã xâm lược một quốc gia thành viên khác. Cơ quan này hy vọng đạt được một gói thỏa thuận, bao gồm cả vấn đề an ninh lương thực để giảm bớt nguồn cung căng thẳng, nhưng căng thẳng do chiến tranh gây ra có thể khiến điều đó trở nên khó khăn hơn.

Đài Loan, quốc gia đã tham gia thực hiện các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga, đã cùng nhiều phái đoàn đứng lên vỗ tay hoan nghênh chào mừng các đại biểu WTO của Ukraine hôm Chủ nhật. WTO là một trong số ít các tổ chức đa phương nơi Trung Quốc và Đài Loan cùng có mặt, kể từ khi TQ liên tục ngăn cản sự tham gia của Đài Loan vào các tổ chức quốc tế khác.

---- HỒ SƠ: Căn cứ hải quân Trung Quốc tại Cam Bốt: Mối đe dọa "sát sườn" đối với Việt Nam (Trọng Nghĩa - RFI)

Căn cứ hải quân Trung Quốc tại Cam Bốt: Mối đe dọa "sát sườn" đối với Việt Nam

Trọng Nghĩa - RFI - 15/06/2022

Cam Bốt và Trung Quốc hôm 08/06/2022 đã làm lễ động thổ dự án nâng cấp căn cứ Hải Quân Ream ở miền nam Cam Bốt, nhìn ra Vịnh Thái Lan. Trước đó hai ngày, báo chí Mỹ đã tiết lộ khả năng Bắc Kinh sẽ được Phnom Penh cho “độc quyền” sử dụng một phần căn cứ, điều đã làm dấy lên lo ngại tại nhiều nước như Mỹ, Úc và dĩ nhiên là Việt Nam.

DW nhắc lại rằng từ nhiều năm qua, các nhà phân tích và các quan chức chính phủ Mỹ đã báo động về khả năng có sự hiện diện quân sự của Trung Quốc tại căn cứ hải quân Ream của Cam Bốt. Việc sử dụng căn cứ này có thể giúp Hải Quân Trung Quốc mở rộng khả năng tiếp cận Biển Đông, nơi đang có tranh chấp chủ quyền gay gắt, cũng như làm leo thang cạnh tranh Mỹ-Trung trong khu vực.

Trung Quốc được độc quyền tiếp cận Ream?

Phnom Penh đã liên tục bác bỏ các thông tin về việc họ cho phép Bắc Kinh đóng quân trên lãnh thổ của mình, giải thích rằng điều đó sẽ vi phạm một điều khoản của Hiến Pháp Cam Bốt vốn cấm sự hiện diện của các căn cứ quân sự nước ngoài.

.

Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là quy mô căn cứ Hải Quân mà Trung Quốc có thể có tại quân cảng Ream của Cam Bốt sẽ như thế nào? Căn cứ vào những thông tin hiếm hoi có được, trước mắt cơ sở này chỉ có quy mô hạn chế.

Theo thông tin báo chí, đó sẽ là một trung tâm chỉ huy mới, các phòng họp và nhà ăn, cũng như các bệnh viện dã chiến. Một ụ cạn, đường trượt và hai cầu tàu mới cũng sẽ được xây dựng. Có nguồn tin cho rằng việc nạo vét sẽ được thực hiện để cho phép các tàu lớn hơn cập bến nhưng vẫn chưa rõ độ sâu của việc này sẽ diễn ra như thế nào.

.

Gregory Poling, giám đốc Chương Trình Đông Nam Á tại Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở Washington, lưu ý rằng việc tiếp cận Ream không có nghĩa là hải quân Trung Quốc gần về mặt địa lý hơn với Eo Biển Malacca, một tuyến đường vận chuyển quốc tế quan trọng, vì Trung Quốc đã xây dựng nhiều cơ sở quân sự ở Biển Đông. Thế nhưng, căn cứ tại Ream “sẽ tăng cường khả năng giám sát và thu thập thông tin tình báo của Trung Quốc xung quanh Vịnh Thái Lan và thậm chí ở phía đông Ấn Độ Dương”.

Nhà phân tích về các vấn đề quốc tế Hunter Marston, tại Đại Học Quốc Gia Úc ANU, cho rằng tác động đối với an ninh khu vực phụ thuộc vào cách Trung Quốc sử dụng cơ sở này.

.

Bị ảnh hưởng nhiều nhất sẽ là Việt Nam, quốc gia đã có tranh chấp gay gắt với Trung Quốc trong nhiều thập kỷ về Biển Đông. Cuộc chiến cuối cùng mà Trung Quốc tham gia là cuộc chiến chống Việt Nam vào những năm 1980.

Giáo sư Alexander Vuving, tại Trung Tâm Nghiên Cứu An Ninh Châu Á-Thái Bình Dương Daniel K Inouye ở Honolulu, Hawaii nhận xét: “Điều đó đẩy Việt Nam vào tình thế bị lưỡng diện, thậm chí tam diện giáp công, phải đối mặt với sự hiện diện quân sự của Trung Quốc không chỉ dọc theo biên giới phía Bắc và trên Biển Đông, mà còn ở biên giới phía Tây Nam”.

.

The DW, các chính phủ Đông Nam Á khác đã im lặng trên vấn đề căn cứ Ream, tuy nhiên, sự hiện diện quân sự ngày càng mở rộng của Trung Quốc có khả năng gây ra lo ngại.

Một ví dụ: Indonesia đã từng lo lắng trước các hành vi xâm phạm của Trung Quốc vào các vùng đặc quyền kinh tế trên biển (EEZ) của họ. Theo ông Sambhi: “Nhưng viễn cảnh về các vụ vi phạm vùng biển Indonesia họ thường xuyên hơn, nếu không muốn nói là hung hăng hơn, có thể sẽ buộc Jakarta phải suy nghĩ lại về cách tiếp cận của mình”.

Dẫu sao thì các diễn biến liên quan đến căn cứ Ream phản ánh đà lún sâu của Phnom Penh vào quỹ đạo của Bắc Kinh, khẳng định thêm các thông tin ghi nhận trong những năm gần đây về khả năng quân đội Trung Quốc ở Cam Bốt.

Mối quan hệ Cam Bốt-Hoa Kỳ cũng trở nên tồi tệ khi quan hệ với Phnom Penh-Bắc Kinh ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Cam Bốt đã từ chối đề nghị của Mỹ muốn tài trợ cho việc tái phát triển căn cứ Ream, đơn phương đình chỉ các hoạt động quân sự chung với Mỹ vào đầu năm 2017 và thay vào đó bắt đầu tiến hành tập trận với Quân Đội Trung Quốc.

Nguồn:

