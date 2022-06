Cộng Hòa đang "tìm lối thoát" khỏi Trump. Hình trên: Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson (Cộng Hòa) nói trên Fox News rằng ông hy vọng tương lai lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ không có mặt Trump, và Cộng Hòa biết rằng Trump bịa đặt chuyện bầu cử 2020 gian lận.

- Thống đốc Arkansas (Cộng Hòa) lên Fox News thú nhận: Cộng Hòa đang tìm lối thoát khỏi Trump, vì ngày 6/1 và chuyện bịa đặt gian lận bầu cử là sai lầm lớn.

- Họp Mỹ-TQ, Hoa Lục hăm dọa: Nếu Đài Loan tuyên bố độc lập, là TQ tấn công toàn diện ngay, bất kể giá nào. Họp Nhật-TQ, Nhật: đừng thay đổi nguyên trạng

- Cưỡng bức hôn nhân? Có dấu hiệu quốc tế thu xếp hòa bình: lãnh đạo Đức, Ý, Pháp cùng tới gặp riêng Zelensky

- Kim Jong-un gửi thông điệp tới Putin: Bắc Hàn ủng hộ Nga toàn diện. Trung Quốc: TQ không giúp Nga về quân sự trong cuộc chiến ở Ukraine, lên án Mỹ trừng phạt Nga chỉ kéo dài cuộc chiến.

- Nga phá hủy một kho chứa vũ khí do phương Tây cung cấp ở Ukraine. Anh: Nga tràn ngập quân và pháo để lấn bước ở Severodonetsk. Nga: liên tục pháo kích vào nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk, phá sập cây cầu thứ hai giữa Severodonetsk và Lysychansk. DPR (Donetsk): quân Ukraine pháo kính vào khu dân cư DPR.

- Zelensky: quân Ukraine đang tác chiến đường phố, giải phóng dần dần các khu vực Kherson, Tavriya và Zaporizhzhia, tới giờ đã hạ sát 32.000 quân Nga. Ukraine: trong ngày Thứ Bảy đã phá hủy 10 xe tăng, 16 xe bọc thép chiến đấu và 7 máy bay không người lái của Nga, giết 150 lính Nga. Zelensky: không ai có thể biết chính xác khi nào quân Nga ở Ukraine ngưng chiến.

- Biden: Mỹ đã mật báo Zelensky trước ngày Putin tấn công, Zelensky vẫn không tin là Nga sẽ xâm lược Ukraine.

- Nga cấp hộ chiếu (passports) cho người dân ở khu vực bị chiếm đóng tại Ukraine.

- Idaho: 1 thị xã xin bồi thường 11,7 triệu USD cho 1 người ngồi tù oan 20 năm

- Hơn 15 đảng viên Cộng hòa đang vận động ngầm để ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, kể cả nếu Trump ứng cử.

- sau ngày bạo loạn 6/1/2021, nhiều Dân biểu Cộng Hòa bí mật xin Trump ân xá vì giúp bạo loạn

- Mỹ: Hơn 450 cuộc biểu tình/ngày để chống súng

- Lần đầu ở Mỹ: giá trung bình 5 đô/gallon xăng.

- Kinh tế Mỹ mạnh, tăng tốc, nhưng các hãng khởi nghiệp kỹ thuật sa thải nhân viên ào ạt trong tháng 5/2022.

- Dân VN la làng: Giá xăng tăng lần thứ 6 vào chiều mai 13/6 - dự kiến lập kỷ lục mới.

- Kinh tế VN thê thảm. Chi phí tăng cao càng nuôi càng lỗ: Nguy cơ thiếu hụt, giá trứng tăng cao.

- Rang cà phê kiểu thủ công ở Chợ Lớn.

- HỎI 1: Đại đa số dân Nhật và Nam Hàn tin rằng TQ sẽ xâm lăng Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng, 73% tin như thế.

- HỎI 2: Thực phẩm Nam Hàn thắng lớn với giới trẻ Việt Nam? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-12/6/2022) ---- Một kho chứa vũ khí do phương Tây cung cấp ở Ukraine đã bị quân Nga phá hủy, Interfax đưa tin hôm Chủ nhật. Các thiết bị do Hoa Kỳ và Châu Âu cung cấp cho Kiev được đặt ở vùng Ternopil, miền tây Ukraine. Trận hủy diệt này diễn ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hứa rằng Nga sẽ tấn công các mục tiêu mới trong trường hợp vũ khí chính xác cao, tầm xa mới được gửi đến Ukraine.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết không ai có thể biết chính xác khi nào hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine sẽ kết thúc. "Hãy nhớ làm thế nào ở Nga, vào đầu tháng Năm, họ hy vọng chiếm được toàn bộ Donbas?" ông đã báo cáo cho biết. "Đã là ngày thứ 108 của cuộc chiến, đã là tháng 6. Donbas đang cố gắng."

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm Chủ nhật cho biết Nga đang sử dụng tràn ngập quân lực và pháo binh áp đảo để lấn bước trong và xung quanh thành phố Severodonetsk ở vùng Donbas, miền đông Ukraine. Bộ cho biết Nga tiếp tục đưa vào chiến trường này thêm nhiều đơn vị chiến đấu, và có thể đã bắt đầu đưa thêm tiểu đoàn thứ 3 vào. Bản tin tình báo Anh viết: "Việc Nga triển khai đồng thời cả 3 tiểu đoàn chiến thuật có thể sẽ làm giảm khả năng tái tạo sức chiến đấu lâu dài của đội hình sau các hoạt động." (Chữ đội hình [formations] có lẽ bản tin ám chỉ có thêm các tiểu đoàn pháo binh, không quân, tiểu đoàn hậu cần yểm trợ 3 tiểu đoàn chiến thuật?)

---- Quân đội Nga đang liên tục pháo kích vào nhà máy hóa chất Azot ở Severodonetsk của Ukraine, theo Tư lệnh Khu vực Serhiy Haidai. Haidai nói rằng quân đội hai nước đang giao chiến trong khu vực quanh nhà máy và quân Nga đã phá hủy cây cầu thứ hai giữa Severodonetsk và Lysychansk, kể từ Chủ nhật. Hôm thứ Bảy, Ukraine cho biết một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy sau khi bị trúng đạn pháo của Nga.

---- Hôm Chủ nhật, Ukraine nói rằng Ukraine đã phá hủy 10 xe tăng, 16 xe bọc thép chiến đấu và 7 máy bay không người lái của Nga, cũng như giết 150 binh sĩ Nga trong ngày hôm qua Thứ Bảy. Bản tin thêm rằng cuộc tấn công của Nga vào Sievierodonetsk vẫn tiếp tục và tình hình ở Kharkiv "không có gì thay đổi đáng kể."

Trong khi đó, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) ly khai do Nga hậu thuẫn tuyên bố Ukraine đã bắn khoảng 50 quả đạn vào lãnh thổ của mình, bao gồm cả các quả đại bác cỡ nòng của NATO. DPR không cung cấp tài khoản về thiệt hại và thương vong nhưng nói rằng thường dân chết và nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị hư hại "hầu như mỗi ngày."

---- Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un đã gửi một thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm Chủ nhật bày tỏ "sự ủng hộ và khích lệ toàn diện" của Bắc Hàn, theo truyền thông nhà nước Bắc Hàn. Thông điệp này là kỷ niệm Ngày Nước Nga (Russia Day), ngày lễ quốc gia của Bắc Hàn.

Không đề cập cụ thể đến cuộc chiến ở Ukraine, Kim tuyên bố rằng "nhân dân Nga đã đạt được những thành công to lớn trong việc thực hiện sự nghiệp chính nghĩa bảo vệ phẩm giá và an ninh của đất nước họ và quyền phát triển của đất nước trong khi vượt qua mọi thử thách và khó khăn dưới sự hướng dẫn của Tổng thống [Putin]." Kim hy vọng quan hệ giữa Nga và Bắc Hàn sẽ "tiếp tục được củng cố mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực và hợp tác chiến lược và chiến thuật giữa hai nước sẽ ngày càng chặt chẽ hơn trong hành trình bảo vệ công lý quốc tế và đảm bảo an ninh toàn cầu."

---- Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe cho biết Trung Quốc đã không hỗ trợ quân sự cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông nói TQ không quan tâm đến cuộc chiến và ủng hộ các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Ông cũng lên án các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga. "Cung cấp [Ukraine] vũ khí, áp đặt áp lực tối đa [lên Nga] không giúp giải quyết được vấn đề. Khủng hoảng vẫn leo thang. Chiến tranh vẫn đang tiếp diễn nên những biện pháp này sẽ không hiệu quả. Quan điểm của TQ là nhất quán. Chúng tôi tin rằng cần tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình để lập lại hòa bình."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết quân Ukraine đang "giải phóng dần dần" lãnh thổ khu vực Kherson, bên cạnh việc giành lại quyền kiểm soát khu vực Tavriya và tiến bộ ở Zaporizhzhia. Ông nói thêm rằng "các cuộc giao tranh ác liệt trên đường phố vẫn tiếp diễn" ở Sievierodonetsk và tuyên bố quân Nga đã mất khoảng 32.000 nhân sự từ khi gây chiến.

Sau cuộc gặp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, Zelensky bày tỏ hy vọng đơn xin gia nhập Liên Âu của Ukraine sẽ sớm được chấp nhận. Ông nói: “Tôi tin rằng quyết định này có thể củng cố không chỉ nhà nước của chúng ta, mà còn toàn bộ Liên Âu.

---- Nga cấp hộ chiếu (passports) cho người dân ở khu vực bị chiếm đóng tại Ukraine. Hộ chiếu được cấp cho người dân ở thành phố trung tâm Kherson ở vùng Kherson phía Nam Ukraine và Melitopol ở vùng Zaporizhzhia phía Đông Nam. Quân Nga trên thực tế đang kiểm soát 2 thành phố này. Bản tin NHK ghi theo tin hãng thông tấn nhà nước Nga loan tin rằng 23 công dân ở Kherson đã nhận được hộ chiếu Nga sau khi nộp đơn xin cấp hộ chiếu.

Hồi tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh đơn giản hóa thủ tục xin cấp hộ chiếu. Đây là lần đầu tiên hộ chiếu Nga được cấp cho người Ukraine dựa trên sắc lệnh nói trên. Chính phủ Ukraine đã phản ứng gay gắt trước hành động của Nga, cho rằng đây là hành động "vi phạm trắng trợn chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine". Truyền thông Ukraine đưa tin rằng nhiều người Ukraine bị ép phải nộp đơn xin cấp hộ chiếu sau khi bị đưa đến Nga, hoặc buộc phải sơ tán gia đình do Nga xâm lược Ukraine.

---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết, trước khi Putin đưa quân vào Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy không muốn nghe tin tức tình báo Mỹ cho biết Nga sắp xâm lược Ukraine. Biden đã đưa ra những bình luận trong khi nói chuyện với các nhà tài trợ vận động ở Los Angeles, California, về việc ông tiếp tục hỗ trợ Ukraine, theo Associated Press.

Putin nói: "Không có gì như thế này đã xảy ra kể từ sau Thế chiến thứ 2. Tôi biết nhiều người nghĩ rằng tôi có thể đã phóng đại." Ông nói thêm rằng Mỹ có dữ liệu cho thấy Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ xâm lược.

"Không có gì phải nghi ngờ," Biden tiếp tục. "Và Zelenskyy không muốn nghe nó." Trước khi tiến hành một cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24/2/2022, Nga đã dành nhiều tuần để xây dựng quân đội ở biên giới Ukraine, làm dấy lên suy đoán về việc liệu họ có chuẩn bị xâm lược hay không, một cáo buộc mà Điện Kremlin bác bỏ.

Vào cuối tháng 1, sau khi các quan chức Mỹ nói rằng nhiều khả năng Putin sẽ sớm xâm lược, một quan chức Ukraine giấu tên nói với CNN rằng Zelenskyy đã nói với Biden "hãy bình tĩnh nhắn tin" về cuộc xâm lược vì nó đang tạo ra một sự hoảng loạn. Hôm thứ Hai, Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines nói rằng Biden thậm chí đã giải mật thông tin tình báo về cuộc xâm lược của Nga nhằm thuyết phục các đồng minh hoài nghi rằng điều đó thực sự sẽ xảy ra.

---- Có dấu hiệu quốc tế thu xếp hòa bình: Đức, Ý, Pháp thuyết phục Zelensky? Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ tới Kiev để hội đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo tờ Bild am Sonntag đưa tin hôm thứ Bảy. Theo báo cáo, Thủ tướng sẽ tham gia cùng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Ý Mario Draghi. Tin tức được đưa ra sau khi Scholz phủ nhận có kế hoạch đi du lịch Ukraine, giải thích rằng ông sẽ không đến thăm quốc gia bị chiến tranh tàn phá chỉ để "chụp ảnh cho vui".

---- Hai Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ và Trung Quốc đã họp tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc đe dọa sẽ chiến tranh toàn diện ngay nếu Đài Loan tuyên bố độc lập, bất kể giá nào. Những lời đe dọa đưa ra vào thứ Sáu trong cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Wei Fenghe.

“Nếu ai đó dám chia cắt Đài Loan khỏi Trung Quốc, quân đội Trung Quốc chắc chắn sẽ không ngần ngại bắt đầu một cuộc chiến bất kể giá nào,” phát ngôn viên Quốc phòng Trung Quốc Wu Qian - người đã trích dẫn lời của Tướng Wei cảnh báo.

Cuộc chiến tiếp tục xảy ra khi Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ đập tan bất kỳ nỗ lực nào đòi độc lập của Đài Loan, rằng Đài Loan sẽ là một phần bất phân của Trung Quốc vì sự "thống nhất của tổ quốc."

Sang hôm Chủ Nhật, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo họp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Tướng Wei Fenghe, khoảng một tiếng bên lề diễn đàn an ninh châu Á có tên Đối thoại Shangri-La tổ chức tại Singapore. Kishi nói có nhiều quan ngại giữa Nhật Bản và Trung Quốc, trong đó có các vấn đề an ninh, và kêu gọi Trung Quốc kiềm chế các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực.

Video dài 59 giây đồng hồ:



https://youtu.be/IfipIFqkw3o

---- Thành phố Idaho Falls, Idaho, đã đồng ý trả 11,7 triệu USD cho một cựu tù nhân phải ngồi tù 20 năm sau khi anh bị kết tội oan là giết một thiếu nữ 18 tuổi vào năm 1996. Người tù oan là ông Christopher Tapp, 45 tuổi, đã được xóa án vào năm 2019 trong vụ giết Angie Dodge ở Idaho Falls sau khi mẹ của nạn nhân yêu cầu cảnh sát xét lại vụ án, dựa trên những tiến bộ trong phân tích DNA và sử dụng phả hệ di truyền .

.

Bằng chứng mới đã chỉ ra một người đàn ông khác, Brian Leigh Dripps Sr., dính vào tội ác đó. Dripps đã thú tội giết người và nhận tội vào tháng 2/2021 về tội giết người và hiếp dâm cấp độ một. Y bị kết án tù chung thân vào tháng 6/2021.

---- Các thành viên Cộng Hòa đang "tìm kiếm một ngã rẽ để thoát ra" sau khi Donald Trump giành quyền kiểm soát Đảng Cộng hòa một cách hiệu quả. Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson (Cộng Hòa) nói với người dẫn chương trình Fox News Bret Baier rằng ông hy vọng rằng tương lai lãnh đạo Đảng Cộng hòa sẽ không có mặt Trump.Hutchinson nói: "Tôi hy vọng rằng tương lai của Đảng Cộng hòa sẽ khác so với sự lãnh đạo của Tổng thống Trump trước đây. Tôi hy vọng chúng ta sẽ đi theo một hướng khác. Tôi tin rằng những gì đã xảy ra vào ngày 6 tháng 1/2021 nằm dưới bàn chân ông ấy rất nhiều (what happened on Jan. 6 is a lot at his feet). Điều đó là sai lầm cho đất nước chúng ta và sai lầm cho Trump khi tiếp tục thúc đẩy lý thuyết [bầu cử dối trá] đó, tôi đồng ý rằng đó là hướng đi sai lầm cho Đảng Cộng hòa."---- Hơn 15 đảng viên Cộng hòa đang vận động ngầm để ứng cử Tổng Thống Cộng Hòa 2024, kể cả nếu Trump ứng cử. Báo Washington Post ghi rằng Mike Pence, Tom Cotton và Ron DeSantis đã thò chân vào sân chạy đua cho chức vụ tổng thống năm 2024 của Đảng Cộng hòa. Họ không phải là những người duy nhất.Bản tin viết: "Còn nhiều tháng nữa trước cuộc bầu cử giữa kỳ, cuộc vận động trong bóng tối để chiếm sự đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024 đang được tiến hành tốt đẹp, với ít nhất 15 ứng cử viên tiềm năng sẽ đi khắp đất nước, lên kế hoạch, tụ tập với các nhà tài trợ hoặc thử nghiệm các thông điệp ở nhiều cấp độ chuẩn bị khác nhau."Bản tin ghi rằng báo này đã phỏng vấn hơn 20 người có kiến ​​thức trực tiếp về các cuộc vận động ngầm của 15 ứng cử viên Cộng Hòa -- các ứng viên đã bắt đầu hoạt động bất chấp những gợi ý công khai từ Trump rằng ông cũng có kế hoạch tham gia cuộc tranh cãi 'lần thứ ba'.

"Các cuộc phỏng vấn với hơn một chục nhà hoạt động Cộng Hòa cho thấy Trump không đơn độc, và một loạt ứng viên khác dự định tấn công Trump từ các góc độ khác nhau."

Nằm trong danh sách các đảng viên Cộng Hòa nổi bật thực hiện các vòng du thuyết qua Iowa và New Hampshire (2 tiểu bang có truyền thống tiên báo về ảnh hưởng Cộng Hòa) là Tim Scott, Chris Christie, Mike Pompeo, Larry Hogan, Nikki Haley, Ted Cruz, Rick Scott và sẽ là kẻ thù của Trump, Liz Cheney.

.

---- "OK, chúng tôi biết Dân biểu Scott Perry. Còn các dân cử khác trong Quốc hội đã xin Trump ân xá là ai? Chúng tôi mong muốn tất cả những người tham gia cuộc nổi loạn 6/1/2021 này phải chịu trách nhiệm."

Đó là điều mà nhóm Cơ quan giám sát Công dân vì Trách nhiệm và Đạo đức ở Washington (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington - CREW) và những người khác muốn biết sau khi Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) nói vào tối thứ Năm rằng DB Perry (Cộng hòa - Pennsylvania) nằm trong số nhiều dân cử Cộng Hòa trong Quốc hội đã tìm kiếm sự ân xá từ Trump hồi đầu năm 2021.

“Dân biểu Scott Perry… đã từ chối ra làm chứng ở đây,” theo lời DB Cheney, phó chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn Hoa Kỳ 6/1, trong phiên điều trần đầu giờ công khai của Ủy ban trên truyền hình Mỹ đêm Thứ Năm vừa qua, vì DB Perry và nhiều dân biểu khác đã tham gia lật ngược kết quả bầu cử 2020 và họ biết họ dựa trên những điều vu khống hệ thống bầu cử Mỹ và cố ý làm sai Hiến pháp.

Trong một loạt các tweet vào cuối thứ Năm và đầu thứ Sáu, Dân biểu Alexandria Ocasio-Cortez (Dân Chủ-N.Y.) đã hỏi Cộng Hòa Hạ viện — và một số Dân biểu cụ thể — có phải họ đã xin Trump ân xá hay không [vì họ biết hỗ trợ bạo loạn 6/1/2021 là có tội].

Ocasio-Cortez đặc biệt nhắm vào các Dân biểu Cộng Hòa Lauren Boebert (Colo.), Andrew Clyde (Ga.), Matt Gaetz (Fla.), Paul Gosar (Ariz.), Marjorie Taylor Greene (Ga.) và Jim Jordan (Ohio).

Bản thân DB Ocasio-Cortez cũng nằm trong số một số Dân biểu Dân chủ xác nhận rằng họ không yêu cầu cựu tổng thống Đảng Cộng hòa ân xá. Thượng nghị sĩ Brian Schatz (Dân Chủ-Hawaii) đã tweet vào đêm thứ Năm: "Được rồi, tôi sẽ bắt đầu. Tôi đã không yêu cầu ân xá nào cho tôi. Tôi không đùa về điều này. Tất cả dân cử nên trả lời câu hỏi đơn giản này."

Dân biểu Gerry Connolly (DC-Va.) trả lời rằng "Tôi sẽ để quả bóng này lăn bên phía Hạ Viện. Tôi không yêu cầu một sự ân xá."

Các dân cử Đảng Dân Chủ đã đăng những bình luận tương tự trên mạng xã hội sau phiên điều trần hôm thứ Năm bao gồm các Dân biểu Alma Adams (N.C.), Sean Casten (Ill.), Jesús "Chuy" García (Ill.), Barbara Lee (California), Eleanor Holmes Norton (D.C.), Chellie Pingree (Maine), Mark Pocan (Wis.), Mike Quigley (Ill.), Mary Gay Scanlon (Pa.), Juan Vargas (Calif.), Bonnie Watson Coleman (N.J.), và Nikema Williams ( Ga.).

Hai phiên điều trần tiếp theo của ủy ban được lên lịch vào 10:00 sáng theo giờ miền Đông Hoa Kỳ (tức là 7 giờ sáng giờ California) vào Thứ Hai ngày 13 tháng 6/2022 và Thứ Tư, ngày 15/6/2022.

---- Hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường trong 450 cuộc biểu tình trên khắp Hoa Kỳ hôm thứ Bảy để thúc giục các nhà lập pháp hành động về bạo lực súng đạn sau vụ xả súng hàng loạt gần đây ở Uvalde, Texas và Buffalo, New York. Những người biểu tình đã tham gia hơn 450 cuộc biểu tình trên toàn quốc, với cuộc tụ tập lớn nhất diễn ra ở Washington, D.C., bắt đầu vào buổi trưa và kết thúc lúc 2 giờ chiều.

Thị trưởng D.C. Muriel Bowser được hoan hô lớn từ đám đông ở đó khi bà kêu gọi cần luật về súng thông thường, bao gồm kiểm tra lý lịch bắt buộc và lệnh cấm súng trường tấn công."Chúng tôi không cần phải sống như thế này," cô nói và nói thêm rằng những người ở các nước khác "không sống như thế này."

Dân biểu Cori Bush, Dân Chủ-Mo., tâm sự rằng trong một mối quan hệ tình cảm lạm dụng khi cô còn trẻ, trong đó đối tác [bạn tình] của cô đã bắn vào cô nhiều lần. Bà nói: “Khoảnh khắc bạo lực súng đạn xảy ra rất kịch tính và có thể ngăn chặn được. "Tôi không biết khi nào anh ấy sẽ dừng lại."

Các cuộc biểu tình được tổ chức bởi March for Our Lives, một tổ chức do thanh niên điều hành lần đầu tiên được thành lập bởi những học sinh sống sót sau vụ xả súng hàng loạt tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, vào năm 2018.

---- Giá trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ cho một gallon xăng đã lần đầu tiên đạt mức 5 đô la. Câu lạc bộ xe hơi AAA cho biết giá trung bình vào thứ Bảy là $5,00/gallon. Người lái xe ở một số vùng của đất nước, đặc biệt là California, đang trả cao hơn nhiều so với mức đó. Giá trung bình trên toàn quốc đã tăng 19 xu chỉ trong tuần qua và tăng 1,93 đô la so với thời điểm này năm ngoái.

---- Kinh tế Mỹ mạnh, tăng tốc, nhưng các hãng khởi nghiệp kỹ thuật sa thải nhân viên ào ạt trong tháng 5/2022. Nhìn chung, thị trường việc làm Hoa Kỳ vẫn mạnh mẽ, theo báo cáo việc làm mới nhất của Bộ Lao động, cho thấy các công ty Hoa Kỳ đã thêm 428.000 việc làm vào tháng 5/2022 trong bối cảnh số lượng việc làm cao kỷ lục. Trong khi đó, theo Reuters, số lượng nhân viên bị sa thải và thất nghiệp vẫn thấp hơn nhiều so với mức có thể báo hiệu suy thoái kinh tế. Nghĩa là, kinh tế tuyệt vời.

Nhưng mọi thứ không quá sáng sủa tại các công ty khởi nghiệp kỹ thuật có mức tăng trưởng lớn trong thời kỳ đại dịch: Khoảng 17.000 nhân viên tại 71 công ty khởi nghiệp kỹ thuật trên khắp thế giới đã bị sa thải vào tháng trước. Theo phóng viên Nicolás Rivero của Quartz, đó là mức tăng 350% so với tháng 4 và là mức cao nhất kể từ tháng 5/2020, khi nền kinh tế toàn cầu bắt đầu chững lại sau cú sốc đầu tiên do đại dịch đóng cửa.

---- Giá xăng VN tăng lần thứ 6 vào chiều mai 13/6 - dự kiến lập kỷ lục mới. Báo Thế Giới & Việt Nam ghi nhận. Tại kỳ điều chỉnh ngày mai, nhiều khả năng giá xăng lại tăng lần thứ 6 liên tiếp. Mức tăng có thể lên tới 700-800 đồng/lít. Trong khi đó, giá dầu được dự báo tăng cao hơn, có thể lên tới khoảng 3.000 đồng/lít. Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính sẽ tiến hành điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu vào chiều mai (13/6). Nhiều khả năng, giá mặt hàng này tiếp tục tăng, lập mức kỷ lục mới.

---- Kinh tế VN thê thảm. Chi phí tăng cao càng nuôi càng lỗ: Nguy cơ thiếu hụt, giá trứng tăng cao. Báo VietnamNet ghi nhận. Giá trứng gia cầm ngoài chợ đã tăng. Về lâu dài, chi phí sản xuất đầu vào tăng cao về sẽ khiến doanh nghiệp không tái đàn, gây thiếu hụt trứng và làm tăng giá hơn nữa. Giá trứng gia cầm đang biến động theo chiều hướng tăng tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM. Ghi nhận của PV. VietNamNet trong chiều 8/6 tại chợ Tân Định (quận 1), chợ Bà Chiểu (Bình Thạnh), chợ Nguyễn Tri Phương (quận 10) và chợ Bình Thới (quận 11) cho thấy, giá trứng gà tăng từ 3.000-7.000 đồng/chục, trứng vịt tăng từ 2.000-4.000 đồng/chục. Có phải kinh tế VN gian nan vì ông Putin bành trướng, hay nên đổ tội vì Zelensky chống ngoại xâm?

---- Sài Gòn truyền thống 70 năm: Rang cà phê thủ công kiểu Chợ Lớn.

Video dài 2:02 phút:



https://youtu.be/gpQbEfcEpAc

---- HỎI 1: Đại đa số dân Nhật và Nam Hàn tin rằng TQ sẽ xâm lăng Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng, 73% tin như thế. Trung bình 73% người Nhật Bản và Nam Hàn tin rằng Trung Quốc sẽ cố gắng xâm lược Đài Loan, theo một cuộc thăm dò dư luận được công bố hôm thứ Năm (9/6/2022).

Nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản và nhật báo Hankook Ilbo của Nam Hàn đã tiến hành cuộc khảo sát chung ở cả hai quốc gia. Ý tưởng là để đánh giá phản ứng trước việc Yoon Suk-yeol bảo thủ trở thành tổng thống Nam Hàn vào tháng 5, Liberty Times đưa tin.

Cuộc thăm dò cũng xem xét các vấn đề liên quan đến Trung Quốc và Đài Loan, sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine cho thấy một sự đồng thuận đáng chú ý, theo báo cáo. Ở cả hai quốc gia, 73% số người được hỏi đồng ý rằng Trung Quốc có thể xâm lược Đài Loan.

Tại Nhật Bản, 60% cũng nói rằng có thể xảy ra một cuộc xâm lược vào đất nước của họ, trong khi 59% người Nam Hàn nói rằng họ có thể là mục tiêu cho một cuộc xâm lược mà không nói rõ ai sẽ là kẻ tấn công. Khi được hỏi liệu đất nước của họ có nên hợp tác với Hoa Kỳ để chống lại Trung Quốc hay không, 67% người Nhật và 77% người Hàn Quốc đồng ý.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4566383

---- HỎI 2: Thực phẩm Nam Hàn thắng lớn với giới trẻ Việt Nam?

ĐÁP 2: Đúng thế. Báo Korea Times ghi rằng các công ty thực phẩm Nam Hàn Quốc đã thắng lớn trong nỗ lực chinh phục giới trẻ Việt Nam. Hơn một nửa dân số Việt Nam dưới 35 tuổi và cứ bốn người thì có một người dưới 15 tuổi. Những người trẻ tuổi VN rất quan tâm đến hallyu (Hàn lưu: làn sóng Đại Hàn, ám chỉ văn hóa Đại Hàn), tạo điều kiện cho các công ty Nam Hàn tạo dựng được chỗ đứng vững chắc tại thị trường Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng.

Ngay trong hai năm đầu của đại dịch COVID-19, thực phẩm, đồ ăn nhẹ và đồ uống có cồn của Nam Hàn đã bán rất chạy ở Việt Nam vì hương vị đặc biệt, được thiết kế đặc biệt phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam.

Orion, hãng bánh kẹo lớn nhất Nam Hàn, đạt doanh thu 102,5 tỷ won (80,95 triệu USD) trong quý đầu tiên của năm nay, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động của công ty cũng tăng 18,6% lên 18,6 tỷ won (14,5 triệu USD) trong cùng kỳ. Món tráng miệng đặc trưng của Orion là Choco Pie là món ăn vặt bán chạy nhất tại Việt Nam hiện nay.

HiteJinro, nhà sản xuất rượu lớn nhất Nam Hàn, đã gia nhập thị trường đồ uống có cồn Việt Nam với sản phẩm rượu soju (kiểu như rượu đế VN, làm từ gạo hay khoai lang) hương trái cây. Công ty tin rằng rượu ngọt sẽ làm hài lòng khách hàng địa phương, những người sống trong thời tiết nóng bức quanh năm.

HiteJinro cũng đã mở tiệm ăn kiểu “pocha” phong cách Nam Hàn tại Hà Nội, nơi người Việt có thể gián tiếp trải nghiệm cuộc sống về đêm của Nam Hàn. Pocha là người bán hàng trên đường phố hoặc những nơi công cộng khác phục vụ thức ăn đường phố. Nó trở nên nổi tiếng ngay lập tức và HiteJinro đã mở thêm hai nhà hàng pocha trong hơn ba năm.

Chuỗi cửa hàng bánh Nam Hàn Tous Les Jours đã mở một quán brasserie (phong cách Pháp) tại Việt Nam, nơi khách hàng trẻ tuổi có thể ăn các món tráng miệng và uống cà phê.

Một quan chức của Tous Les Jours nói: "Ở Nam Hàn, chúng tôi chỉ kinh doanh các cửa hàng bánh mì nơi khách hàng chủ yếu đặt mua và mang đi. Ở Việt Nam, chúng tôi nhận thấy không có nhiều nơi để giới trẻ có thể hẹn hò hoặc đi chơi. Vì vậy, chúng tôi quyết định mở một nhà hàng [để họ ngồi lâu hơn]."

Chi tiết:

https://www.koreatimes.co.kr/www/tech/2022/06/419_330783.html

