Cuộc Chiến Ukraina: Trận Đồ Bát Quái

Vũ khí tối tân tiếp tục đổ vào Ukraina. Những khẳng định hùng hồn của Mỹ và NATO ủng hộ Ô. Lezensky vẫn không hề thay đổi. Thế nhưng trong hậu trường đã có những dấu hiệu thúc giục Ô. Lezensky tìm một giải pháp chấm dứt cuộc chiến. Những tin tức và hình ảnh về ông bà Lezensky và cuộc chiến Ukraina không còn hấp dẫn (hot) như những ngày đầu nữa. Thay vào đó là những lo âu và than phiền về giá cả gia tăng, lạm phát phi mã khắp Hoa Kỳ và Âu Châu. Dĩ nhiên Nga chưa thể ngồi vào bàn hội nghị nếu chưa chiếm trọn Vùng Donbas. Và Ukraina khẳng định như đinh đóng cột rằng họ chỉ ngồi vào bàn hội nghị khi nào lấy lại Crimea và Vùng Donbas. Rõ ràng cuộc chiến Ukraina cho tới giờ này chưa ai nghĩ ra một giải pháp hợp lý. Nó giống như một trận đồ bát quái, một mê đồ, một cung rối vào rồi chẳng có lối ra. Giữa tình hình đo, Nhật Ký Biển Đông ghi nhận những diễn biến nổi bật như sau:



-- Tổng Hợp ngày 1/6/2022: Lực Lượng Hỏa Tiễn Chiến Lược của Nga bao gồm 1000 binh sĩ và 100 khí cụ đã tiến hành cuộc thực tập hệ thống hỏa tiễn Yars có tầm bắn xa 11,000 km. Có thể là để đối phó với hỏa tiễn tối tân tầm trung mà Mỹ vừa viện trợ cho Ukraina nằm trong số viện trợ thêm 700 triệu Mỹ Kim. Cũng trong khi đó vợ của Ô. Lezynsky xuất hiện trên truyền hình và báo chí như một “tổng thống thứ hai” của Ukraina nói về tương lai của cuộc chiến và có lời dạy dỗ Hoa Kỳ khi nói rằng “Xin quý vị đừng trở nên quen với khổ đau của chúng tôi” (Don't Get Used to Our Pain) trong khi tổng thống, quốc hội Hoa Kỳ đã lao tâm khổ trí, chấp nhận lạm phát phi mã, viện trợ với khối lượng khổng lồ kể từ thời Ô. Bush Con đã lên tới 50 tỷ Mỹ Kim.



-- Tổng Hợp ngày 3/6/2022: Các biện pháp trừng phạt của Phương Tây chống Nga đã lấy đi quyền mua ngũ cốc và phân bón của các nước Châu Phi, làm trầm trọng thêm tình hình trong lĩnh vực lương thực. Tổng Thống Senegal, người đứng đầu Liên Hiệp Phi Châu Macky Sall tuyên bố cần loại bỏ các mặt hàng này khỏi danh sách trừng phạt trong cuộc hội kiến với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Vào ngày 4/6/2022, có tin phái bộ LHQ đã làm việc với Nga để việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraina và Nga có thể tiến hành khi đại sứ Hoa Kỳ tại LHQ nói rằng việc xuất cảng lúa mì của Nga không bị cấm vận.



-- ABC News ngày 3/6/2022: Một trăm ngày sau khi Nga xâm lăng Ukraina, cuộc xung đột đã kéo dài ngoài dự liệu đã tạo nhức đầu cho Ô. Joe Biden khi không có dấu hiệu kết thúc. Nạn lạm phát lịch sử và giá cả tăng vọt tại các trạm bán săng khiến sự ủng hộ của công chúng đi xuống khi cuộc cuộc bầu cử bán nhiệm kỳ sẽ tổ chức vào mùa thu năm nay. Cuộc cấm vận Nga chưa từng thấy không làm Nga thay đổi thái độ, điều mà Ô. Joe Biden tin chắc rằng với sự cấm vận khủng khiếp Nga sẽ phải xụp đổ và ngừng tay. Hồi kết của cuộc đối đầu Biden-Putin còn là dấu hỏi. Trên Yahoo News cùng ngày có bài viết nói rằng trong khi Hoa Kỳ tập trung nỗ lực vào cuộc chiến Nga-Ukraina thì Hoa Lục mới là mối đe dọa hàng đầu. Tại San Jose, California, giá một ga-lông săng loại thường (regular) đã lên tới $6,19 Mỹ Kim, một đĩa bánh xèo đạm bạc 17 Mỹ Kim. Tại San Francisco, cách đây hai năm, giá một cân Anh cua khoảng 3 Mỹ Kim nay lên tới 17 Mỹ Kim. Rất nhiều người lợi tức kha khá nói rằng nhìn thấy đồ ăn bây giờ mà sợ không dám ăn.



-- Insider ngày 4/6/2022: Mike Pompeo- cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ bị tòa án Tây Ban Nha buộc phải ra khai trình về âm muu ám sát Julian Assange- người sáng lập Wikileak khi Ô. Pompeo làm giám đốc tình báo CIA (2017-2018).





-- Tổng Hợp ngày 4/6/2022: Nga và Ukraina thỏa thuận trao đổi 160 xác binh sĩ tử trận của mỗi bên. Trong khi đó theo AP, Thủ Đô Kiev rung chuyển vì một đợt bắn hỏa tiễn mới khi Nga cảnh báo Tây Phương về đợt vũ khí vừa đổ vào Ukraina.



-- Theo báo chí ngày 5/6/2022, sau khi Ô. Lezynsky lên án tổng thống Pháp nói rằng thế giới không nên xỉ nhục Ô. Putin. Lời phát biểu này được phe đối lập với Ô. Macron ủng hộ. Bộ Ngoại Giao Ukraina sau đó lại lên án Bộ Ngoại Giao Hung Gia Lợi khi bộ này nói rằng, “Khi mình đi xin thi phải lễ phép, kiên quyết nhưng không được đòi hỏi và đe dọa người cho.” (Usually, those who need help ask for it politely — persistently, but ask, not demand or threaten.) Và bộ trưởng ngoai giao Hung Gia Lợi còn nói rằng dường như Ô. Lezynsky có vấn đề về tâm thần. Giống như tục ngữ Việt Nam có câu, “Ăn mày lại đòi xôi gấc, lạy ông chấm mật cho tôi.”. Hay giống như trẻ em Mỹ đi xin kẹo trong Lễ Halloween nói, “Trick-or-treat” mà nhà báo Bùi Bảo Trúc dịch là “Không cho sẽ phá”.



-- Theo tin tức từ bộ quốc phòng Nga, hôm nay 7/6/2022, Nga đã kiểm soát 97% hai Tỉnh Luganks và Donetsk, “giải phóng” hoàn toàn khu dân cư của Severodonetsk. Còn Ukraina nói rằng cuộc giằng co đang tiếp diễn và hai bên đang giao tranh từng khu phố.



-- National Review ngày 5/6/2022: Thăm dò cho biết 72% dân Mỹ không hài lòng với cách mà Ô. Joe

Biden đối phó với lạm phát. Theo Reuters, Hoa Kỳ dự tính bỏ một số hàng rào quan thuế đánh trên hàng hóa của Trung Quốc để cứu nạn lạm phát vì hàng vào Mỹ sẽ rẻ hơn.



-- AP ngày 5/6/2022: Những người có vũ trang đã nổ súng và ném chất nổ vào một nhà thờ Ca-tô Giáo La Mã ở tây nam Nigeria giết chết 50 giáo dân và bắt cóc giáo sĩ chủ lễ. Nigeria có 53% dân theo Đạo Hồi và 45% theo Thiên Chúa Giáo bao gồm Tin Lành và Ca-tô Giáo La Mã.



-- Ngày 8/6/2022: Các giới chức cao cấp của Trung Quốc và Căm-bốt làm lễ khởi công tân trang căn cứ Hải Quân Ream khiến Hoa Kỳ lo ngại đây sẽ là căn cứ hải quân cho Hoa Lục. Để trấn an Hoa Kỳ, Bộ Trưởng Quốc Phòng Tea Banh nói, “Vương quốc Campuchia sẽ không cho phép một căn cứ quân sự nước ngoài nào trên lãnh thổ của mình”.



Trong khi Việt Nam thân với Mỹ thì Căm-bốt thân với Tàu, điều đó cũng thường thôi. Đi với Mỹ không có tiền mà lại bị dòm ngó, chỉ trích, đe dọa về nhân quyền, dân chủ, tham nhũng. Ông Tàu muôn thuở đi đâu, ở đâu cũng dúi tiền và tay chủ nhà rồi nói, " Hầy à, nị cứ cầm đi, không sao mà.". Tiền đưa vào tay mình mà từ chối chỉ có thánh nhân mà thôi. Một triệu năm nữa cũng không có Sào Phủ và Hứa Do. Hứa Do được Vua Nghiêu mời làm hoàng để Trung Hoa, về nhà xuống suối rửa tai, Sào Phủ nghe vậy bèn kéo trâu lên, không cho trâu uống nước vì nước đã bị vẩn đục. Tại Hoa Kỳ này, các cuộc tranh cử tổng thống là cuộc tranh cử khốc liệt nhất. Mỗi ứng cử viên tiêu tốn cả tỷ Mỹ Kim, thua rồi tố cáo nhau ăn cắp và gian lận làm rúng động cả thế giới. Tranh chức nghị viên thành phố thôi cũng đã nhức đầu thiên hạ. Mấy chục ông bà ra ứng cử, chửi nhau và chụp mũ nhau loạn cả đất trời. Thế mới hay, danh vọng, chức vụ, tiền bạc, gái và trai đẹp…muôn đời hủy hoại luân thường, đạo lý. Nhưng đời là vậy (C'est la vie) ngàn năm vẫn vậy!



-- Tổng Hợp ngày 8/6/2022: Hội Nghị Thượng Đỉnh Nam Mỹ khai mạc ngày hôm nay tại Los Angeles vẩn đục vì sự tẩy chay của Tổng Thống Mễ Tây Cơ Andres Manuel Lopez Obrador cùng với Guatemala, Honduras với ly do Hoa Kỳ loại bỏ các quốc gia Trung Mỹ như Cuba, Nicaragua và Venezuela. Thế nhưng Mễ Tây Cơ vẫn cử bộ trưởng ngoại giao đi thế. Hoa Kỳ muốn gom “Sân Sau” lại khi mà ảnh hưởng của Hoa Lục đang xâm nhập vào vùng này. Hoa Kỳ tung ra số viện trợ 3.2 tỷ Mỹ Kim để mong giải quyết cuộc khủng hoảng di dân kéo vào từ Trung Mỹ.



-- The Daily Beast ngày 8/6/2022: Tòa án của Cộng Hòa Nhân Dân Donetsk xử tử hình hai lính tình nguyện Anh và một Moroco bị bắt tại Mariupol. Nga trước đây tuyên bố các “lính đánh thuê” sẽ không được hưởng quy chế tù bình theo quy ước của LHQ và có thể bị kết án tử hình. Mới đây tòa án Ukraina đã kết tội chung thân một binh sĩ Nga với tội giết một thường dân không vũ khí”. Tin cùng ngày cho biết hơn 1000 lính Ukraina ra hàng ở nhà máy Azovstal đã được chuyển về Nga để điều tra (Xem có ông tướng nào của NATO hay tình báo Mỹ, Anh trà trộn vào đây để giúp quân đội Ukraina không.)



-- Tổng Hợp ngày 9/6/2022: Tổng Thống Maduro của Venezuela bị Mỹ cấm vận cho chết, không được mời tham dự Americas Summit tại Los Angeles lại được Tổng Thống Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ và Tổng Thống Abdelmadjid Tebboune của Algerie tiếp đón long trọng. Thế mới hay người theo Mỹ cũng nhiều và chống Mỹ cũng nhiều



Nhận Định:



Cuộc chiến Ukraina giống như một canh xì-phé giữa Ô. Putin và Ô. Lezensky. Ô. Biden đứng ngay sau lưng Ô. Lezensky nói, “Qua nhiều tiền lắm cứ tố xả láng đi. Qua sẽ xin quốc hội ký blank check cho em.” Còn các lãnh tụ Âu Châu thì đứng chung quanh, thỉnh thoảng móc túi gom tiền cho Ô. Lezensky. Mạnh nhất là Ô. Johnson của Anh ôm lấy Ô. Lezensky nói nhỏ vào tai, “Tố đi, tố mạnh đi Lezensky.” Phía bên kia là Ô. Putin mặt lầm lì không nói, đẩy một đống tiền ra, nói, “bắt”. Đứng sau lưng Putin là Ô. Tập Cận Bình. Có thể ông này nhìn thấy tẩy của Ô, Putin nhưng khoanh tay, im lặng không nói gì. Cả sòng bài thấy canh bạc lớn và gay cấn quá, bỏ cả cuộc chơi, xúm lại xem. Trong khi đó lão già khú đế Kissinger lang thang ở đâu tới, nói một câu trật chìa xanh rờn, “Muốn có hòa bình thì Lezensky phải giao hết tiền (tức cắt đất) cho Putin”. Chưa biết canh xì-phé này ai cháy túi? Không biết Kissinger điên khùng nói bậy hay sự thực lại đúng như vậy?



Ngày 6/6/2022, Ô. Lezensky nói rằng chiếm lại Thành Phố Severodonetsk quá hao tổn vũ khí và sinh mạng. Hiện Ô. Lezensky đang chịu áp lực từ đồng minh Âu Châu phải tìm cách chấm dứt cuộc chiến kéo dài chưa biết tới bao giờ vì càng kéo dài kinh tế Âu Châu càng lâm nguy. Thế nhưng Ô. Lezensky khẳng định Ukraina chỉ ngồi vào bàn hội nghị khi lấy lại tất cả lãnh thổ bị Nga xâm chiếm bao gồm Bán Đảo Crum (Crimea) và Vùng Donbas. Nói tóm lại Ô. Lezensky chỉ ngồi vào bàn hội nghị khi quân Nga thất bại, ôm đầu máu chạy về Mạc Tư Khoa. Vào ngày 8/6/2022, Bloomberg News trích dẫn lời cảnh báo của Bà Merkel- cựu thủ tướng Đức rằng, không thể cô lập Nga về lâu về dài cho dù Tổng Thống Putin có phạm lỗi lầm lớn là xâm lăng Ukraina. (Former German Chancellor Angela Merkel warned that isolating Russia isn’t possible long term even if President Vladimir Putin made a “big mistake” by invading Ukraine.)



Rõ ràng cuộc chiến Ukraina cho tới giờ này chưa ai nghĩ ra một giải pháp hợp lý. Nó giống như một trận đồ bát quái, một mê đồ, một cung rối, vào rồi chẳng biết lối ra. Ngày 9/6/2022 RFI trong bài viết nhan đề “Đánh Đến Cùng Hay Tìm Cơ Hội Thương Lượng ?” có đoạn, “Nguy cơ sa lầy trong cuộc chiến tranh bây giờ là có thực ở cả hai bên Ukraina và Nga. Đến lúc này, không chỉ Châu Âu mà cả Phương Tây đều không nhìn thấy lối thoát nào cho cuộc chiến.” Fox News ngày hôm nay cho biết các giới chức Ukraina bắt đầu lo ngại đồng minh Phương Tây có dấu hiệu mệt mỏi về cuộc chiến (war fatigue) với viện trợ khổng lồ, lạm phát và cả triệu di dân đổ vào.



Tuy nhiên nói thì nói thế. Cuộc chiến vẫn có một giải pháp mà người cầm cây “đũa thần” ở đây chính là ông Mỹ. Nếu ông Mỹ bảo “chiến” thì Nga và Ukraina sẽ còn giết nhau nhiều nữa, Nga ôm đầu máu nhưng Ukraina sẽ là một đống gạch đổ nát. Nếu Mỹ bảo “trung lập” thì có khi Ô. Lezensky phải ra đi và một khuôn mặt nào đó có thể là tư lệnh quân đội Ukraina lên nắm quyền theo đúng “road map” của Mỹ. Theo tôi, Mỹ muốn là Trời muốn. Nhưng bây giờ thì chưa, phải đợi tới khi nạn lạm phát trở thành đợt sóng phẫn nộ của quần chúng thì Ô. Joe Biden sẽ phải bỏ Ukraina để tập trung nỗ lực cứu nước Mỹ và cũng để cứu Đảng Dân Chủ và cứu chức vụ tổng thống của ông. Thăm dò ngày hôm qua cho thấy 83% dân chúng lo lắng vấn đề lạm phát hơn là vấn đề súng đạn.



Xin nhớ cho, chẳng có ông tổng thống nào muốn bị chế diễu là “tổng thống bốn năm”. Ai cũng muốn làm tổng thống tám năm. Ô. Bush Cha chiến thắng lẫy lừng ở Kuwait với số ủng hộ 87% cuối cùng thua Ô. Bill Clinton mặt còn non choẹt chỉ là thống đốc của một tiểu bang nhỏ bé…chỉ vì kinh tế suy thoái. Cơm áo gạo tiền quyết định số phận của một ông tổng thống chứ không phải một chiến thắng quân sự lẫy lừng ở một nơi nào đó xa nước Mỹ. Nhưng cho dù Ukraina có thắng- thì là Ô. Lezensky thắng chứ không phải Ô. Joe Biden thắng. Ô. Joe Biden chỉ là God Father (Bố Già Đỡ Đầu) mà thôi.



-- Đào Văn Bình



(California, 10/6/2022)