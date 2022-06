Video cho thấy cờ vàng VNCH tham gia tấn công tòa nhà Quốc Hội Mỹ, giúp Trump bám ghế. Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr [của chính phủ Trump] chửi thề, mắng vào mặt Trump rằng bầu cử 2020 liêm chính, không gì là đánh cắp. Cô Ivanka Trump đồng ý với [Bộ Trưởng Bill Barr].

.

- Video cho thấy cờ vàng VNCH tham gia tấn công tòa nhà Quốc Hội Mỹ, giúp Trump bám ghế. Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr [của chính phủ Trump] chửi thề, mắng vào mặt Trump rằng bầu cử 2020 liêm chính, không gì là đánh cắp. Cô Ivanka Trump đồng ý với [Bộ Trưởng Bill Barr]. Trump là trung tâm của âm mưu. Bạo loạn 6/1/2021 dàn dựng trước với kế hoạch tinh vi để Trump bám ghế. Trump hài lòng, nói Phó Tổng Thống Pence xứng đáng bị treo cổ. Ngày 6/1/2021, trong khi Trump đọc diễn văn, hàng trăm người trong 2 nhóm thượng tôn da trắng tuần hành về tòa nhà Quốc Hội. Video tấn công cảnh sát, ghi lời Trump trên Fox News: "Họ tuần hành ôn hòa, yêu thương." Tướng Milley: Meadows nói Trump chủ mưu, chỉ đạo. Còn 5 phiên điều trần chiếu TV nữa. Sẽ chứng minh Trump bất chấp tòa án, Trump chỉ huy vụ lật ngược kết quả bầu cử.

- Putin tự ví với quốc vương Nga Peter Đại đế người chinh phục Thụy Điển để chiếm đất: Lấy lại chứ không chiếm, ám chỉ Putin cũng vĩ đại, mở rộng lãnh thổ Nga. Ukraine: Putin đang hợp pháp hóa việc cướp đất. Quân đội Ukraine: vẫn đang tác chiến chống Nga ở Severodonetsk. Nicaragua (Trung Mỹ): cho quân đội, máy bay và tàu của Nga tới Nicaragua để huấn luyện, thực thi pháp luật, ứng phó khẩn cấp.

- Cuộc chiến Nga xâm lược Ukraine xóa sổ lợi nhuận tài chính trong 15 năm mà Nga đã đạt được. Canada: đã tịch thu hơn 400 triệu đô la Canada (314,81 triệu đô la Mỹ) tài sản của Nga. Đài phát thanh Kommersant FM của Nga đã bị tin tặc tấn công, cho phát sóng chống Putin, liền bị tắt sóng.

- Tòa án Donetsk (do Nga kiểm soát) tuyên 3 bản án tử hình cho 3 lính quốc tế (2 Anh, 1 Maroc) tự nguyện giúp Ukraine. Hoa Kỳ: quan ngại nghiêm trọng vì Nga tuyên 3 bản án tử hình 3 lính quốc tế tình nguyện.

- FAO của LHQ: nhiều nước nghèo sẽ buộc phải chi trả nhiều hơn để mua lương thực, nhưng sẽ nhận ít lương thực hơn. Cướp lương thực Ukraine: Xe lửa chở ngũ cốc đầu tiên sẽ đến Nga, 50 toa xe lửa, với hơn 3.000 tấn.

- Thái Lan: chợ bên đường rầy sẽ cứu du lịch

- Maryland: tay súng vào nhà máy bắn, ít nhất 3 người đã chết và một binh sĩ bị thương

- Tòa: Peter Navarro (cố vấn bạo loạn của Trump) bịa đặt khi nói bị từ chối thức ăn, nước uống hay gọi luật sư.

- FBI bắt ứng cử viên thống đốc tiểu bang Michigan Ryan Kelley vì dự bạo loạn ngày 6/1/2021

- Alabama: một người mở cổng trường học, tính xông vào, bị bắn chết.

- Kinh tế tốt nhất Mỹ: Washington, Utah, California, Massachusetts và New Hampshire. Tệ hại là West Virginia, Alaska, Louisiana, Hawaii và Oklahoma.

- California: nhiều người cứu hộ đứng canh chòi ở ven biển có lương + thưởng tới hơn nửa triệu đôla

- Quận 5: Tiểu thương chợ nguyên liệu may mặc lớn nhất Sài Gòn xin ngừng bán vì giá thuê chỗ tăng gấp đôi.

- Hà Nội: khởi tố 1 phụ nữ và 12 đồng phạm tuồn hơn 30.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) ra nước ngoài.

- Vụ Việt Á ngoáy mũi toàn dân: Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội.

- HỎI 1: Có phải uống cà phê tốt cho thận? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Trung Quốc sẽ xâm lăng Đài Loan năm 2027? ĐÁP 2: Đài Loan tiên đoán như thế.

.

QUẬN CAM (VB-10/6/2022) ---- Video cho thấy cờ vàng VNCH tham gia tấn công tòa nhà Quốc Hội Mỹ, giúp Trump bám ghế. Hầu hết các đài truyền hình Hoa Kỳ (trừ Fox News) đêm Thứ Năm 9/6/2022 đã chiếu cuộc tường trình từ Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1. Lập luận mở đầu nói rằng cựu Tổng thống Trump là trung tâm của một âm mưu duy trì quyền lực. Phiên điều trần kéo dài hai giờ cung cấp một hỗn hợp video nội dung cho thấy cuộc tấn công của hơn 1.000 người tràn vào Điện Capitol kết hợp với cảnh quay từ một số người thân cận nhất với Trump vạch ra sự phản đối của họ đối với nhiều nỗ lực Trump ra sức bám ghế.

.

“Tất cả người Mỹ nên ghi nhớ thực tế này: Vào sáng ngày 6 tháng 1/2021, ý định của Tổng thống Trump là vẫn giữ chức Tổng thống Hoa Kỳ bất chấp kết quả hợp pháp của cuộc bầu cử năm 2020 và bất chấp vi phạm nghĩa vụ Hiến pháp của ông ấy là từ bỏ quyền lực,” theo lời Dân biểu Liz Cheney R-Wyo.), Phó chủ tịch Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1, cho biết trong một tuyên bố mở đầu nêu ra phần lớn các bằng chứng mà Ủy ban đã thu thập được để kết tội Trump.

.

Trump là trung tâm của âm mưu đó. Trump - tổng thống Hoa Kỳ - đã thúc đẩy một đám đông những kẻ nội thù của Hiến pháp tuần hành xuống Điện Capitol và lật đổ nền dân chủ Hoa Kỳ. Trump đã triệu tập đám đông, tập hợp đám đông và đốt lên ngọn lửa của cuộc tấn công này.

.

Video được phát tại phiên điều trần hôm thứ Năm bao gồm lời khai của Ivanka Trump, cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr và các quan chức ban vận động của Trump, cho thấy chính những quan chức trong chính phủ Trump kể lại chi tiết về cách Trump hành động và kể cả chuyện Trump ngồi yên xem bạo loạn trong khi đám đông những người ủng hộ cuồng nhiềt tràn ngập Điện Capitol, theo báo Politico.

.

DB Cheney nói các buổi chiếu trên TV tương lai sẽ còn lộ ra nhiều điều hành vi Trump vi phạm nữa sẽ đến: "Bạn sẽ nghe lời khai, trực tiếp và trên video, từ hơn nửa tá cựu nhân viên Bạch Ốc của Trump, tất cả đều ở Cánh Tây (West Wing) của Bạch Ốc ngày hôm đó."

.

Bộ Trưởng Tư Pháp Bill Barr [của chính phủ Trump] chửi thề, mắng vào mặt Trump rằng bầu cử 2020 liêm chính, không gì là đánh cắp. Chủ tịch Ủy ban là Dân Biểu Bennie Thompson đã cáo buộc Trump về một "âm mưu đảo chính" và ông đã phát đoạn băng của cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr đánh giá những tuyên bố của Trump rằng cuộc bầu cử đã bị đánh cắp. "Tôi đã nói với tổng thống rằng đó là một [tiếng chửi thề] ", Barr nói trong lời khai được ghi hình, theo New York Times. "Tôi không muốn dính vào chuyện này."

.

Cô Ivanka Trump đồng ý với [Bộ Trưởng Bill Barr]. Ủy Ban đã phát một đoạn video ghi lại lời khai của con gái tổng thống và, không giống như cha cô, cô Ivanka chấp nhận đánh giá của Barr rằng Trump đã thua, theo CNN. Khi được hỏi, "Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến nhận thức của cô về cuộc bầu cử khi Bộ Trưởng Tư Pháp Barr đưa ra tuyên bố đó?" cô trả lời: "Nó ảnh hưởng đến quan điểm của tôi. Tôi tôn trọng Bộ trưởng Tư pháp Barr nên tôi chấp nhận những gì ông ấy nói."

.

Bạo loạn 6/1/2021 dàn dựng trước với kế hoạch tinh vi để Trump bám ghế. Lời khai và thông tin tổng quan được trình bày hôm thứ Năm là một phần trong nỗ lực chứng tỏ rằng vụ tấn công đã được lên kế hoạch trước, không phải là một sự kiện tự phát, theo The Guardian đưa tin. Dân Biểu Bennie Thompson mô tả các sự kiện trong ngày [6/1/2021] là một "cuộc đảo chính có chủ đích." "Bạo lực không phải là ngẫu nhiên," ông nói. "Nó đại diện cho chỗ đứng cuối cùng của Trump, cơ hội tuyệt vọng nhất để ngăn chặn việc chuyển giao quyền lực."

.

Ngày 6/1/2021, trong khi Trump đọc diễn văn, hàng trăm người trong 2 nhóm thượng tôn da trắng tuần hành về tòa nhà Quốc Hội. Phiên điều trần hôm thứ Năm cũng tập trung vào hai nhóm cực hữu thượng tôn da trắng - Proud Boys và Oath Keepers - mà cuộc điều tra cho biết được lấy cảm hứng từ những tuyên bố của Trump rằng cuộc bầu cử năm 2020 đã bị "đánh cắp". Hàng chục thành viên của cả hai nhóm đã bị bắt sau vụ tấn công. Nhà sản xuất phim tài liệu Nick Quested đã làm chứng rằng ông đã rất ngạc nhiên khi thấy hàng trăm thành viên Proud Boys bắt đầu đi bộ về phía Điện Capitol trong khi Trump vẫn đang phát biểu trước đám đông những người ủng hộ vào ngày 6/1/2021, theo Guardian.

.

Trump hài lòng, nói Phó Tổng Thống Pence xứng đáng bị treo cổ. DB Cheney cho biết Trump nói với các nhân viên và phụ tá rằng những người biểu tình tại Điện Capitol "đang làm những gì họ được lệnh làm" và [Trump] liên tục bác bỏ yêu cầu lên án cuộc bạo động đang diễn ra. Cheney, phó chủ tịch Ủy ban, nói rằng Trump, khi được thông báo rằng những người biểu tình muốn treo cổ Mike Pence, đã trả lời rằng "có thể những người biểu tình của chúng tôi có ý tưởng đúng", và rằng Pence "xứng đáng với điều đó." Cheney cũng cáo buộc Trump đang cố gắng "phá hủy" chính phủ và đặt nó vào "thời điểm nguy hiểm tối đa."

.

Video tấn công cảnh sát, ghi lời Trump trên Fox News: "Họ tuần hành ôn hòa, yêu thương." Ủy Ban đã chiếu một đoạn video về cuộc tuần hành trên Điện Capitol đang diễn ra, các cuộc tấn công vào cảnh sát, việc di tản các thành viên của Quốc hội, v.v. Đoạn video kết thúc với hình ảnh bạo lực của đám đông và âm thanh của Trump trên Fox News ca ngợi những người tuần hành là "ôn hòa và đầy tình yêu thương."

.

Tướng Milley: Meadows nói Trump chủ mưu, chỉ đạo. Đại tướng Mark Milley, khi đó là Tham mưu trưởng Liên quân, nói với Ủy ban trong lời khai được quay video rằng [PTT] Pence đang tập trung vào việc chấm dứt bạo lực trong ngày 6/1/2021 khi bạo lực diễn ra, không giống như Chánh văn phòng Mark Meadows của Trump. Ông dẫn lời Meadows nói: "Chúng ta phải giết chết câu chuyện ghi rằng phó tổng thống [Pence] đang đưa ra tất cả các quyết định. Chúng ta cần thiết lập bản tường thuật, bạn biết đấy, rằng Tổng thống [Trump] vẫn nắm quyền và mọi thứ vẫn đều đặn ổn định."

.

Còn 5 phiên điều trần chiếu TV nữa. Ủy Ban đặt ra cách họ sẽ cố gắng kể câu chuyện ngày 6 tháng 1/2022 trong 5 phiên điều trần tiếp theo, và có thể là những điều khác trong những tháng trước khi báo cáo cuối cùng vào tháng 9/2022.

.

Sẽ chứng minh Trump bất chấp tòa án, Trump chỉ huy vụ lật ngược kết quả bầu cử. Vào thứ Hai (13/6/2022), sẽ chỉ ra cách Trump, như Cheney đã nói, "gạt qua một bên các phán quyết của tòa án quốc gia của chúng ta" và "quăng bỏ vai trò lãnh đạo ban vận động của riêng Trump" khi Trump cố gắng lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử. . Các phiên điều trần sau đó sẽ xem xét cách Trump cố gắng gây áp lực lên các quan chức bầu cử và Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence, trước khi xem xét các sự kiện xảy ra vào ngày 6 tháng 1/2021.

.

Cờ vàng VNCH tấn công Quốc hội và Hiến pháp Mỹ.

Tràn ngập xông vào.

Hơn 2 giờ đồng hồ sau vẫn còn hàng trăm người từ ngoài chen vào cửa để tác chiến (Trump vẫn ngồi im lặng, xem TV).

.

Có thể xem video dài 12:04 phút chiếu trong buổi điều trần, có cờ vàng ở phút 5:54 phút:



https://youtu.be/LZDSnyNi4Vc

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin tự ví mình với quốc vương Nga Peter Đại đế, vị Sa hoàng đã lãnh đạo cuộc chinh phục bờ biển Baltic trong cuộc chiến chống Thụy Điển vào thế kỷ 18. Putin cũng nói về sự cần thiết của đất nước ông để "lấy lại" lãnh thổ và "tự vệ" khi quân Nga tiếp tục cuộc chiến tiêu hao khốc liệt ở miền đông Ukraine vào thứ Năm.

.

Sau khi đến thăm một cuộc triển lãm ở Moscow nhân kỷ niệm 350 năm ngày sinh của Sa hoàng, Putin đã vẽ ra những điểm tương đồng giữa việc thành lập St Petersburg của Peter Đại đế và tham vọng của nước Nga ngày nay [của Putin].

.

Putin nói với một nhóm doanh nhân trẻ “bạn có ấn tượng rằng khi chiến đấu với Thụy Điển, [Peter] đã chiếm được thứ gì đó. Sa hoàng không lấy bất cứ thứ gì, Sa hoàng chỉ lấy lại [những gì của dân tộc Nga từ xa xưa]”.

.

Putin nói, khi đề cập minh bạch đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine: "Chúng ta cũng có trách nhiệm khôi phục và củng cố. Đúng vậy, đã có lúc trong lịch sử đất nước chúng ta buộc phải rút lui, nhưng chỉ để lấy lại sức mạnh và rồi tiến lên phía trước.”

.

---- Một cố vấn cấp cao của tổng thống Ukraine đã trả lời những nhận xét trước đó của Putin, ví ông như Peter Đại đế, gọi họ là nỗ lực hợp pháp hóa việc cướp đất.

.

Mykhailo Podolyak cho biết: “Phương Tây phải vạch ra một lằn ranh đỏ rõ ràng để Điện Kremlin hiểu được cái giá phải trả của mỗi bước đi đẫm máu tiếp theo… chúng tôi sẽ giải phóng một cách tàn bạo các lãnh thổ của mình”.

.

---- Cảnh sát Canada cho biết họ đã tịch thu hơn 400 triệu đô la Canada (314,81 triệu đô la Mỹ) tài sản của Nga và các giao dịch liên quan đến những người bị trừng phạt do hậu quả của cuộc chiến của Nga tại Ukraine.

.

Cảnh sát Canada cho biết trong một tuyên bố hôm thứ Năm rằng từ ngày 24/2 đến ngày 7/6/2022, có tới 123 triệu đô la Canada tài sản của Nga tại Canada đã bị phong tỏa hiệu quả và thêm 289 triệu đô la Mỹ giao dịch đã bị phong tỏa. Nhưng không đưa ra chi tiết.

.

---- Quân đội Ukraine cho biết vẫn đang tiếp tục làm thất bại các nỗ lực của Nga chiếm gọn Severodonetsk. Bản tin nói rằng quân Ukraine đã đẩy lùi thành công một cuộc tấn công của Nga vào làng Toshkivka, ngoại ô phía tây bắc của Severodonetsk.

.

Thống đốc Luhansk Serhiy Haidai cho biết quân Nga đang tiếp tục tấn công thành phố Lysychansk lân cận bằng các loại vũ khí cỡ nòng lớn bới đạn pháo “xuyên thủng cả bê tông”, đồng thời nói thêm rằng việc thường dân ở lại thành phố “cực kỳ nguy hiểm”, “ngay cả trong những hầm trú ẩn”.

.

---- Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã cho phép quân đội, máy bay và tàu của Nga triển khai tới Nicaragua với mục đích huấn luyện, thực thi pháp luật hoặc ứng phó khẩn cấp.

.

Trong một sắc lệnh được công bố vào tuần này và được Nga xác nhận vào thứ Năm, Ortega sẽ cho phép quân đội Nga thực hiện các nhiệm vụ thực thi pháp luật, “các nhiệm vụ cứu trợ nhân đạo, cứu hộ và tìm kiếm trong trường hợp khẩn cấp hoặc thiên tai”. Chính phủ Nicaragua cũng đã cho phép sự hiện diện của các lực lượng dự phòng nhỏ của quân đội Nga để “trao đổi kinh nghiệm và đào tạo”.

.

Cần ghi nhận rằng Nicaragua, với bờ phía đông là Biển Carribean và bờ phía Tây là Biển Thái Bình Dương, là quốc gia lớn nhất miền Trung Châu Mỹ. Trên bản đồ, nằm dưới Hoa Kỳ là Mexico, rồi tới Guatemala, rồi tới Honduras, rồi tới Nicaragua.

.

---- Theo bản tin từ Business Insider, cuộc chiến xâm lược Ukraine của Tổng thống Vladimir Putin đã xóa sổ lợi nhuận tài chính trong 15 năm mà Nga đã đạt được. Và bây giờ vẫn thấy kinh tế Nga đang bị xóa sổ dần dần từng ngày.

.

Bản tin chỉ ra một dự đoán được đưa ra bởi Viện Tài chính Quốc tế (Institute of International Finance) cho biết cuộc xâm lược vô cớ, sau đó bị quốc tế lên án và trừng phạt, đã đẩy lùi Nga trở lại mức kinh tế như năm 2007.

.

Theo IIF, bao gồm các chuyên gia từ các công ty tài chính toàn cầu hàng đầu, sự tàn phá kinh tế có ba yếu tố, trong đó tổ chức chỉ ra rằng "các công ty rút khỏi Nga và sa thải công nhân, sự sụp đổ trong xuất cảng do các lệnh trừng phạt và những người Nga tài năng rời bỏ quốc gia."

.

Elina Ribakova, phó Trưởng ban kinh tế của IIF, giải thích cuộc chiến của Nga đã gây ra "sự tan rã hoàn toàn của 30 năm đầu tư" và nói thêm, "Con số bạn sẽ đặt ra để phá vỡ 15 năm chuỗi giá trị là bao nhiêu." Nghĩa là 30 năm đầu tư để có 15 năm lợi nhuận tài chính đã bị xóa sổ.

.

Thái Lan ra nhiều kế hoạch để phục hồi du lịch

"IIF dự báo rằng tổng hình thành vốn cố định (gross fixed capital formation) của Nga sẽ giảm 25% vào năm 2022, nhập cảng giảm 28% và xuất cảng giảm 25%", theo báo cáo nêu rõ trước khi bổ sung rằng, "Các biện pháp bổ sung, chẳng hạn như những biện pháp liên quan đến hệ thống tài chính và / hoặc chủ chốt của Nga xuất cảng (và nhập cảng), sẽ có thể xảy ra và có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng đối với nền kinh tế Nga, cũng như khả năng của chính phủ trong việc tiếp tục nỗ lực chiến tranh ở Ukraine."---- Đài phát thanh Kommersant FM của Nga đã bị tin tặc tấn công vào hôm thứ Tư và liền nhanh chóng ngừng phát sóng sau khi bắt đầu phát sóng quốc ca Ukraine và các bài hát phản chiến phản đối cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine.Kommersant cho biết trong một tuyên bố được Moscow Times trích dẫn: "Đài phát thanh đã bị tấn công. Đường truyền internet sẽ sớm được khôi phục." Một trong những bài hát được phát là "We Don't Need a War" của Nogu Svelo !, một ban nhạc rock của Nga. Ca khúc có ghi một câu nói của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tạm dịch là "một bậc trượng phu luôn phải giữ lời."---- Hai người Anh và một người Maroc chiến đấu chống lại người Nga ở Ukraine đã bị kết án tử hình. Một tòa án ở Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine đã tuyên án hôm thứ Năm sau khi những gì người xem gọi đó là "phiên tòa trình diễn" nhằm bắt chước các phiên tòa xét xử tội ác chiến tranh chống lại binh lính Nga tại các khu vực do Ukraine kiểm soát, theo báo Guardian đưa tin.Aiden Aslin, 28 tuổi và Shaun Pinner, 48 tuổi, người Anh, bị kết tội khủng bố, cưỡng đoạt quyền lực và các tội danh khác, cùng với Saaudun Brahim của Maroc. Mặc dù họ cũng bị kết tội "là lính đánh thuê", theo Guardian, Aslin và Pinner khẳng định họ là thành viên lâu năm của quân đội Ukraine. Theo AP, cả hai đều sống ở Ukraine từ năm 2018.Hai anh Pinner và Aslin đầu hàng ở Mariupol vào giữa tháng 4, và Brahim, người đầu hàng ở Volnovakha vào giữa tháng 3, đã "bị giam trong một cái lồng có song sắt đen, được bảo vệ bởi những người lính bịt mặt và đeo băng tay có biểu tượng chữ Z chủ chiến", theo Reuters đưa tin.RIA Novosti đưa tin rằng họ có thể bị tử hình bằng một đội xử bắn. Tuy nhiên, thay vào đó, 3 anh có thể nhận bản án 25 năm tù nếu kháng cáo. Họ có một tháng để xin kháng cáo [phúc thẩm]. Andrew Hill, một công dân Anh tham dự quân lực Ukraine và bị lực lượng thân Nga ở Ukraine bắt giữ, vẫn còn đang chờ xét xử.---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ "quan ngại nghiêm trọng" về bản án tử hình được ban hành tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk dành cho 3 người Anh và Maroc tình nguyện chiến đấu trong quân đội Ukraine chống Nga.Blinken nói Nga đã đưa ra một "phiên tòa giả tạo" để đưa ra "bản án bất hợp pháp để chống lại các chiến binh hợp pháp phục vụ trong quân đội Ukraine."---- Theo báo cáo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp (FAO) của LHQ, hóa đơn nhập cảng lương thực sẽ đạt mức cao kỷ lục trong năm nay và thị trường lương thực có khả năng thắt chặt hơn trên toàn thế giới: nhiều nước nghèo buộc phải chi trả nhiều hơn để mua, nhưng lại nhận ít lương thực hơn.Upali Galketi Aratchilage, một nhà kinh tế FAO và là biên tập viên chính của báo cáo, cho biết dự báo “có khả năng thắt chặt thị trường lương thực và hóa đơn nhập cảng đạt mức cao kỷ lục mới”.---- Hãng thông tấn TASS đưa tin, các nhà lãnh đạo tự phong của một trong hai khu vực miền đông Ukraine bị chiếm đóng do Nga hậu thuẫn cho biết họ sẽ sớm bắt đầu các chuyến đường sắt tới Nga với lượng ngũ cốc mà quân đội của họ đã “giải phóng”.Yuri Pronko, Bộ trưởng Nông nghiệp của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự thành lập ở Nga, cho biết cho đến nay, lượng ngũ cốc được gửi bằng xe tải với số lượng tương đối nhỏ.“Nhưng ngày mai là một thời khắc lịch sử - những toa đường sắt chở ngũ cốc đầu tiên sẽ đến Nga, 50 toa xe lửa, với hơn 3.000 tấn,” TASS dẫn lời Pronko nói.----. Trong đó, một độc chiêu thu hút du khách quốc tế là sinh hoạt nhộn nhịp của chợ tự phát hai bên đường rầy xe lửa.Video dài 2:07 phút:



https://youtu.be/hPGanSPgk7c

.

---- Ít nhất ba người đã chết và một binh sĩ bị bắn khi một tay súng nổ súng hôm thứ Năm tại một nhà máy sản xuất ở Smithsburg, Md., theo lời Thống đốc Larry Hogan cho biết. Tay súng 23 tuổi đang bị giam, tên còn được cảnh sát giữ kín cho đến khi y chính thức bị truy tố.

.

Vụ nổ súng xảy ra tại nhà máy sản xuất Columbia Machine. Một nạn nhân bị bắn tại nhà máy đang trong tình trạng nguy kịch. Một người lính của tiểu bang Maryland đã bị nghi phạm bắn trúng vai. Người lính đã bắn trả hung thủ.

.

Joshua Wallace, 30 tuổi, Charles Minnick, 31 tuổi và Mark Frey 50 tuổi đã chết trong vụ xả súng này, theo lời cảnh sát trong buổi họp báo chiều thứ Năm.

.

---- Một cận thần của Trump là Peter Navarro đã đưa ra "nhiều tuyên bố bịa đặt" về việc bắt giữ ông, theo lời công tố viên liên bang viết trong một hồ sơ tòa đệ trình hôm thứ Năm, kêu gọi thẩm phán từ chối yêu cầu của Navarro muốn kéo dài thêm thời gian cho đến phiên tòa tiếp theo của ông.

.

Navarro đã bị bắt vào tuần trước vì từ chối trát đòi do Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1 ban hành. Công tố viên cho biết trong hồ sơ mới được báo Politico đăng rằng Navarro không hề bị từ chối thức ăn, nước uống hay cuộc gọi đến luật sư.

.

Trên thực tế, “Vào thời điểm bị bắt, bị cáo đầu tiên yêu cầu gọi cho báo chí, nhưng bị từ chối,” theo bản văn. Hồ sơ nói rằng các cảnh sát đang bắt giữ Navarro - người mà Navarro chửi mắng là “bịn Đức quốc xã tử tế” - nói với y rằng y có thể gọi luật sư, nhưng thay vào đó y nói rằng y cần gọi tới đường dây lẽ ra nói trên truyền hình trực tiếp vào đêm đó, và phải gọi điện để nói rằng y sẽ không ở đó.

.

Navarro ban đầu cũng cho biết y sẽ tự đại diện nhưng rồi đang yêu cầu thêm thời gian để tìm một luật sư, điều mà các công tố viên lập luận là một "nỗ lực có sẵn" để trì hoãn vụ kiện để vụ kiện dân sự của y chống lại DOJ (Bộ Tư Pháp) có thể được tiến hành.

.

---- FBI hôm thứ Năm đã bắt ứng cử viên thống đốc tiểu bang Michigan Ryan Kelley với cáo buộc tham dự bạo loạn ngày 6/1/2021 tại Điện Capitol Hoa Kỳ. Kelley, 40 tuổi, bị dẫn ra khỏi ngôi nhà ở Allendale, Mich., bị còng tay khi các đặc vụ khám xét, theo báo The Detroit News đưa tin.

.

Hồ sơ tòa án có những bức ảnh cho thấy Kelley đội một chiếc mũ lưỡi trai đội ngược giữa một đám đông đang xô đẩy các cảnh sát ở tòa nhà Quốc Hội: "Vào khoảng 2 giờ chiều, Kelley trèo lên và đứng trên một công trình kiến trúc bên cạnh cầu thang phía tây bắc và vẫy tay ra hiệu hướng dẫn đám đông phía sau y nên di chuyển về phía cầu thang dẫn vào... tòa nhà Capitol."

.

---- Một người đàn ông cố gắng vào trường tiểu học ở Alabama đã bị một cảnh sát bắn chết vào hôm thứ Năm. Một nhân viên trường học nhìn thấy người đàn ông, hiện chưa được nêu tên, đang cố gắng mở nhiều cửa vào trường một cách “mạnh bạo” tại Trường Tiểu học Walnut Park ở Gadsden, Alabama, theo lời Giám đốc Học khu Thành phố Gadsden, Tony Reddick.

.

Reddick cho biết khoảng 34 trẻ em tham gia trại học chữ mùa hè tại trường. Gây gỗ bắt đầu sau khi nhân viên trường gọi hỗ trợ và một cảnh sát đã đến hiện trường. Kẻ tìm cách xông vào đột nhập bị bắn chết. Một viên chức bị thương nhẹ do ẩu đả. Không rõ người đàn ông lạ muốn làm gì ở trường này.

.

---- Kinh tế tốt nhất: Washington, Utah, California, Massachusetts và New Hampshire. Nền kinh tế của California đứng hạng tốt thứ 3 trong số các tiểu bang, theo WalletHub. Đứng đầu bảng xếp hạng là Washington và Utah. Nằm trong top 5 là Massachusetts và New Hampshire.

.

Nền kinh tế tệ hại nhất ở Hoa Kỳ là ở West Virginia, Alaska, Louisiana, Hawaii và Oklahoma. Các đối thủ kinh tế của California là Texas xếp thứ 12 và Florida, thứ 14.

.

Hoạt động kinh tế (Economic Activity): California xếp thứ 1. California tiếp theo là Utah, Washington, Tennessee và Georgia. Các thứ hạng thấp nhất thuộc về Alaska, Oklahoma, West Virginia, Vermont và Hawaii. Các tiểu bang Cộng Hòa thường chỉ trích California là theo Dân Chủ, nhưng: đối thủ Texas đứng thứ 8 và Florida, thứ 10.

.

---- Trong khi tiểu bang California ngập tràn thặng dư ngân sách 97,5 tỷ đô la, nhiều hơn toàn bộ ngân sách của hầu hết các tiểu bang khác, cấp quận cũng không do dự trong tiêu xài ngân sách: Quận Los Angeles đã thông qua kế hoạch trị giá 38,5 tỷ đô la.

.

Theo nhóm giám sát có tên OpenTheBooks, rằng quận Los Angeles trả cho nhân viên cứu hộ có thu nhập cao nhất của mình gói tiền lương + thưởng tổng cộng là 510.000 đô/năm. Khoản lương đó bao gồm mức lương cơ bản 150.000 đô, cộng với 85.000 đô la phúc lợi và 246.000 đô la tiền làm thêm giờ (overtime)

.

Các cơ quan “an toàn công cộng” của California, bao gồm cảnh sát và đặc biệt là lính cứu hỏa, đã tạo ra một hệ thống có mục đích tối đa hóa lợi ích và tiền lương làm thêm giờ. Mức lương cơ bản có vẻ khiêm tốn, nhưng nhân viên cứu hộ (và nhân sự ngành an toàn công cộng) nhận được lương hưu ngập tràn do người đóng thuế hỗ trợ. Nhân viên cứu hộ của Lquận os Angeles có thể nghỉ hưu ở tuổi 55 với khoảng 80% lương của những năm cuối cùng của họ.

.

Quận Cam cũng như thế, các nhân viên an toàn công cộng - nhân viên cứu hộ, nhân viên cứu hỏa, cảnh sát - nhận được công thức lương hưu “3% ở mức 50” rộng rãi hơn, cho phép họ nghỉ hưu ở tuổi 50 với 90% mức trung bình lương + thưởng của ba năm cuối cùng.

.

OpenTheBooks “nhận thấy 98 nhân viên cứu hộ kiếm được ít nhất 200.000 đô la bao gồm các khoản trợ cấp trong năm ngoái và 20 nhân viên kiếm được từ 300.000 đến 510.283 đô la. Ba mươi bảy nhân viên cứu hộ đã kiếm được từ 50.000 đô la đến 247.000 đô la chỉ riêng trong tiền làm thêm giờ ”.

.

Nghĩa là, lương nửa triệu đôla/năm là bình thường với các anh cứu hộ hàng ngày đứng nơi chòi canh ở các bờ biển California, chỉ để xem có ai có vẻ bị sóng kéo ra xa bờ thì liền bơi ra kéo vào.

.

---- Hà Nội: khởi tố 1 phụ nữ và 12 đồng phạm tuồn hơn 30.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) ra nước ngoài. Theo Zingnews. Trong 3 năm, Nguyễn Thị Nguyệt và đồng phạm đã cấu kết nhân viên ngân hàng dùng thủ đoạn mua hồ sơ tạm nhập, tái xuất để vận chuyển tiền trái phép hơn 30.000 tỷ đồng qua biên giới. TAND thành phố Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ vụ án để lên kế hoạch xét xử Nguyễn Thị Nguyệt (37 tuổi, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) cùng 12 đồng phạm về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới. Để chuyển tiền dưới hình thức thanh toán quốc tế, Nguyệt cùng chồng liên hệ với các nhân viên MBBank, Sacombank và VPBank chi nhánh Móng Cái. Sau đó, các ngân hàng này hỗ trợ mở tài khoản, làm hồ sơ để giao dịch chuyển tiền. Từ năm 2016 đến năm 2020, vợ chồng bị can Nguyệt cùng các đồng phạm đã nhiều lần vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 30.000 tỷ đồng (1,3 tỷ USD) ra nước ngoài. Cơ quan tố tụng cho rằng bằng những thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Nguyệt đã thu lời bất chính gần 30,5 tỷ đồng (1,32 triệu USD).

.

---- Tiểu thương chợ nguyên liệu may mặc lớn nhất Sài Gòn xin ngừng bán. Bản tin CafeF ghi nhận. Chợ Đại Quang Minh ở quận 5 là nơi buôn bán nguyên phụ liệu ngành may mặc lớn nhất ở TP Hồ Chí Minh. Đây là khu chợ có thương hiệu và đã hoạt động hơn 30 năm nhưng hiện 138/150 tiểu thương ở chợ này đang đồng loạt làm đơn xin nghỉ bán, để phản đối Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Sài Gòn (Satraseco) vừa đơn phương tăng gấp đôi giá thuê sạp. 138 tiểu thương ở chợ Đại Quang Minh đã viết đơn xin nghỉ bán. Nhiều người cho biết đây là sinh kế gắn bó nhiều năm, viết như thế chỉ để gây áp lực mong phía Satraseco cùng đối thoại tập thể với tiểu thương để tìm giải pháp còn thực sự không ai muốn nghỉ bán.

.

---- Vụ Việt Á ngoáy mũi toàn dân: Bắt khẩn cấp Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội. Báo Người Lao Động. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Giám đốc CDC Hà Nội Trương Quang Việt và kế toán trưởng CDC Hà Nội. Ngày 10-6, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động đấu thầu gậy hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại CDC Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Trương Quang Việt, Giám đốc CDC Hà Nội tại thời điểm tổ chức đấu thầu, nay là Giám đốc CDC Hà Nội và kế toán trưởng CDC Hà Nội.

. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận: "Trước khi bị bắt, giám đốc CDC Hà Nội (thời điểm đó đang là phó giám đốc phụ trách) Trương Quang Việt khẳng định với Tuổi Trẻ rằng đơn vị này không mua một bộ xét nghiệm nào của Công ty Việt Á."

.

---- Sài Gòn dưới mắt các nghệ sĩ trẻ.

Video dài 1:30 phút:



https://youtu.be/CAyWoiKO2J8

.

.

---- HỎI 1: Có phải uống cà phê tốt cho thận?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Có thêm tin tốt cho những người yêu thích cà phê, - thức uống yêu thích của bạn cũng có thể giúp bảo vệ thận của bạn. "Chúng ta đã biết rằng uống cà phê thường xuyên có liên quan đến việc ngăn ngừa các bệnh mãn tính và thoái hóa bao gồm bệnh tiểu đường Loại 2, bệnh tim mạch và bệnh gan", theo lời tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Chirag Parikh, Giám đốc Khoa Thận tại Đại học Y khoa Johns Hopkins University School of Medicine.

.

Ông cho biết trong một thông cáo báo chí của trường đại học: “Giờ đây, chúng tôi có thể thêm việc giảm nguy cơ AKI [chấn thương thận cấp tính] vào danh sách các chất có lợi cho sức khỏe ngày càng tăng của caffeine."

.

Parikh và các đồng nghiệp đã phân tích dữ liệu của hơn 14.000 người trưởng thành Hoa Kỳ đã được tuyển dụng để tham gia một nghiên cứu về nguy cơ xơ vữa động mạch (động mạch cứng] từ năm 1987 đến năm 1989 ở độ tuổi trung bình 54.

.

Các nhà nghiên cứu nhận ra rằng những người uống bất kỳ lượng cà phê nào mỗi ngày có nguy cơ bị chấn thương thận cấp tính thấp hơn 15% và những người uống hai đến ba tách mỗi ngày có nguy cơ thấp hơn từ 22% đến 23%. Nghiên cứu được ấn hành trên tạp chí Kidney International Reports.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/06/08/coffee-kidneys/5751654615456/

.

---- HỎI 2: Trung Quốc sẽ xâm lăng Đài Loan năm 2027?

.

ĐÁP 2: Đài Loan tiên đoán như thế. Theo nhiều cơ quan truyền thông Đài Loan, Quân đội Trung Quốc sẽ có khả năng tấn công cả Đài Loan và các nước đồng minh vào năm 2027, theo một bản báo cáo của Bộ Quốc phòng Đài Loan (MND). Một báo cáo được Thời báo Đài Bắc (Taipei Times) trích dẫn, Trung Quốc đã đặt mục tiêu hiện đại hóa khả năng tác chiến của mình vào năm 2027, cũng là dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập quân đội.

.

Bản báo cáo được cho là đang được Viện Lập pháp Đài Loan (tức lá: Quốc Hội Đài Loan) xem xét. BQP Đài Loan không viện dẫn bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Trung Quốc có kế hoạch xâm lược Đài Loan vào năm 2027 hoặc cung cấp bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Bắc Kinh đã từ bỏ lời thề sẽ đạt được “thống nhất hòa bình”.

Chi tiết:

https://eurasiantimes.com/mission-2027-chinese-military-will-be-ready-for-action-taiwan/

.

.