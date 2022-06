Họa sĩ Rừng (1941-2022) đã ra đi. - Hiện có 10 chiến binh Đài Loan đang chiến đấu trong quân đoàn quốc tế tình nguyện giúp Ukraine - Tổng thống Ba Lan mắng các nhà lãnh đạo Pháp và Đức: có ai giữ thể diện cho Hitler trong Thế Chiến 2.

Họa sĩ Rừng (1941-2022) đã ra đi. Họa sĩ Rừng (phải) và họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trong cuộc triển lãm tranh NĐT trong tháng 7/2018. Hai họa sĩ có hứa nhau từ lâu là hễ triển lãm nào của quý anh, thì sẽ đứng làm nghi thức cụng đầu. Tương lai họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sẽ đứng tự cụng đầu vào gió để tưởng nhớ một tài năng lớn đã ra đi.

- Hiện có 10 chiến binh Đài Loan đang chiến đấu trong quân đoàn quốc tế tình nguyện giúp Ukraine

- Tổng thống Ba Lan mắng các nhà lãnh đạo Pháp và Đức: có ai giữ thể diện cho Hitler trong Thế Chiến 2. Ngày 17/6 sẽ họp để quyết định tư cách ứng viên Liên Âu cho Ukraine. LHQ: cuộc chiến có thể đẩy 47 triệu người vào đói kém.

- Ngoại trưởng Nga: kêu gọi Ukraine từ bỏ tác chiến, hãy cầu hòa nếu muốn ngũ cốc được xuất cảng. Các toa xe lửa đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine từ thành phố Melitopol do Nga chiếm đóng đã đến Crimea.

- Zelensky: trận chiến giành Sievierodonetsk là khó nhất, số phận của Donbass đang được quyết định ở đó. Ukraine: sẽ thiếu chỗ trữ 10-15 triệu tấn ngũ cốc vào cuối mùa thu, xin thế giới đừng mua ngũ cốc Nga cướp từ Ukraine. Nghị viện châu Âu OK đề nghị trao Ukraine tư cách ứng cử viên thành viên Liên Âu.

- Cộng hòa Nhân dân Donetsk (vùng ly khai DPR) thay chính phủ. Nga: Ukraine dự tính sử dụng "hóa chất nguy hiểm".

- Trump và 2 con sẽ ra tòa New York, trả lời các câu hỏi về kinh doanh nghi vấn gian lận tài chánh.

- lời khai trước Ủy ban Hạ viện: Trump đòi tham gia bạo loạn 6/1/2021 nhưng Trưởng nhóm mật vụ từ chối

- Dân Biểu Mỹ Louie Gohmert (Cộng Hòa-TX): nếu dân Mỹ cầu nguyện nhiều, sẽ hết nạn xả súng giết hàng loạt

- Hạ viện đã thông qua một gói dự luật hạn chế súng, nhưng chưa chắc qua được Thượng Viện

- Jared Kushner và Ivanka Trump tin Biden thắng cử 2020 chính đáng, ngay đêm bầu cử đã nói sẽ dọn về Miami

- California: trực thăng TQLC rớt, 4 người chết

- California: thuê nhà đắt kinh hoàng, nặng nhất là San Jose, Los Angeles, San Diego

- chức Dân Biểu tiểu bang California đh 10 chung kết tháng 11: Stephanie Nguyễn vs Eric Guerra

- Chức Thị Trưởng San Bernardino nhiều hy vọng sẽ rơi vào tay một phụ nữ gốc Việt: Helen Trần

- Hội An: môn võ ghe thúng, múa chèo.

- HỎI 1: Tập thể lực, như tập tạ, sẽ tăng tuổi thọ? ĐÁP 1: Đúng, nếu đừng quá sức.

QUẬN CAM (VB-9/6/2022) ---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã chỉ trích các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức vì đã gọi điện thoại với Vladimir Putin sau cuộc xâm lược Ukraine, giống như cách tiếp cận của họ để có cuộc hội đàm với Adolf Hitler trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Bild của Đức, ông Duda tỏ ra khinh bỉ cách tiếp cận của Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cả hai đều đã gọi điện trực tiếp với Putin kể từ khi xung đột bắt đầu vào tháng Hai.

.

Duda dường như đề cập cụ thể đến một bình luận của Macron rằng đừng làm cho Putin mất mặt nếu một kết thúc ngoại giao cho chiến tranh có thể được tìm thấy. "Có ai đã nói điều này với Adolf Hitler trong Thế chiến thứ hai không?" Duda nói. “Có ai nói rằng phải giữ thể diện cho Adolf Hitler không? Rằng chúng ta nên tiến hành theo cách sao cho Adolf Hitler không bị sỉ nhục? Tôi chưa từng nghe thấy những kiểu nói như vậy”.

.

---- Ngày 17/6 sẽ họp để quyết định tư cách ứng viên Liên Âu cho Ukraine. Ủy ban Châu Âu sẽ họp vào ngày 17 tháng 6 để thảo luận về khả năng cấp cho Ukraine tư cách ứng cử viên của Liên Âu, theo lời đại diện báo chí của tổ chức Eric Mamer cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm.

.

Mamer giải thích rằng Hội nghị Ủy viên sẽ họp đặc biệt vào ngày 13 tháng 6 để thảo luận về chủ đề này và chuẩn bị cho một bài thuyết trình chính thức. Hai hội nghị thượng đỉnh sẽ được tổ chức trước Hội đồng Châu Âu diễn ra vào ngày 23 và 24 tháng 6, nơi quyết định sẽ được chính thức thảo luận.

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Năm kêu gọi Ukraine từ bỏ những gì ông mô tả là giọng điệu tác chiến và thay vào đó hãy tìm kiếm các giải pháp hòa bình nếu họ muốn thấy ngũ cốc được xuất cảng từ các cảng của Ukraine [mà các tàu Hải quân Nga đang phong tỏa].

.

---- Tổng thư ký Liên hợp quốc cho biết hôm thứ Tư, cuộc chiến có nguy cơ “khơi mào làn sóng đói kém chưa từng có” trên toàn thế giới. Theo dự báo của LHQ, cuộc chiến có thể đẩy 47 triệu người vào tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng. Và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cảnh báo rằng hàng triệu người trên thế giới có thể chết đói nếu Nga không cho phép Ukraine xuất cảng ngũ cốc từ các cảng của mình.

.

---- Nga tuyên bố đợt xuất cảng ngũ cốc đầu tiên. Các toa xe lửa đầu tiên chở ngũ cốc của Ukraine từ thành phố Melitopol do Nga chiếm đóng đã khởi hành đến Crimea, theo lời Eugeny Balitsky, một nhà lãnh đạo trong chính quyền quân sự do Nga hậu thuẫn tại khu vực Zaporizhzhia bị chiếm đóng. Balitsky cho biết ông hy vọng ngũ cốc sẽ tìm được đường đến Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Đông.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong bài phát biểu mới nhất của mình rằng trận chiến giành Sievierodonetsk ở vùng Luhansk "có lẽ là một trong những trận chiến khó khăn nhất" trong cuộc chiến với Nga cho đến nay. "Theo nhiều cách, số phận của Donbass của chúng tôi đang được quyết định ở đó," ông nói thêm.

.

Zelensky cho biết Sievierodonetsk "vẫn là tâm điểm của cuộc đối đầu ở Donbass," rằng Ukraine tiếp tục "bảo vệ các vị trí của chúng tôi, gây tổn thất đáng kể cho kẻ thù." Hôm thứ Tư, Thống đốc Luhansk Serhiy Gaidai cho biết lực lượng Ukraine chỉ kiểm soát vùng ngoại ô Sievierodonetsk.

.

---- Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (vùng ly khai khỏi Ukraine, viết tắt là DPR) Denish Pushilin đã ký một sắc lệnh hôm thứ Tư, cách chức Thủ tướng đương nhiệm Alexander Ananchenko của DPR và toàn bộ chính phủ.

.

Tuy nhiên, người ta nói rằng Ananchenko và các bộ trưởng khác sẽ tiếp tục thực hiện các chức năng chính thức cho đến khi một chính phủ mới được thành lập. Thông qua một sắc lệnh khác, Pushilin đã bổ nhiệm Vitaly Khotsenko làm thủ tướng DPR mới.

.

Hôm thứ Năm tuần trước, quan chức DPR Elena Shishkina tuyên bố rằng một tòa án tạm thời dành cho "các chiến binh" Ukraine sẽ được tổ chức tại Cộng hòa Nhân dân Donetsk, nhiều khả năng là ở Mariupol.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư nói rằng Ukraine đang lên kế hoạch cho một cuộc khiêu khích khác tại biên giới Nga và sẽ sử dụng "hóa chất nguy hiểm". Chỉ huy Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev nói rằng "các đơn vị của Ukraine sẽ tiến hành các cuộc tấn công bằng pháo vào các khu vực biên giới của Nga từ các khu định cư của khu vực Sumy."

Trước đó, Mizintsev tuyên bố rằng Kiev đã sử dụng pháo do NATO cung cấp để bắn vào các khu vực biên giới của lãnh thổ Nga.

.

---- Nghị viện châu Âu đã đề nghị trao cho Ukraine tư cách ứng cử viên thành viên Liên Âu vào thứ Tư. Các thành viên của Nghị viện đã thông qua nghị quyết về chính sách đối ngoại và chính sách an ninh và quốc phòng của Liên Âu trong cuộc họp của họ tại Strasbourg.

.

Trong cuộc bỏ phiếu diễn ra chiều Thứ Tư, 438 đại biểu quốc hội đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết, 65 người bỏ phiếu chống và 94 người bỏ phiếu trắng. Theo Chủ tịch Nghị viện châu Âu Roberta Metsola, quyết định của Ủy ban Liên Âu dự kiến sẽ diễn ra tại hội nghị thượng đỉnh vào ngày 23-24/6/2022.

.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đất nước của ông đã tự coi mình là "thành viên Liên Âu trên thực tế".

.

---- Bộ Nông nghiệp Ukraine hôm thứ Tư cho biết nước này dự kiến sẽ thâm hụt năng lực dự trữ ngũ cốc khoảng 10-15 triệu tấn vào cuối mùa thu. Tình báo Ukraine cũng đưa ra lời kêu gọi được đưa ra năm 1930 của Ukraine đối với cộng đồng quốc tế, kêu gọi quốc tế đừng mua ngũ cốc mà quân Liên Xô đã tịch thu trái phép từ các cửa tiệm của Ukraine.

.

Đầu ngày hôm Thứ Tư 8/6/2022, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng các lệnh trừng phạt đối với Nga phải được dỡ bỏ để ngũ cốc của Nga được chuyển đến thị trường quốc tế, vì các thương nhân phải đối mặt với "một bức tường hạn chế".

.

---- Hiện có 10 binh sĩ Đài Loan đang chiến đấu trong quân đoàn quốc tế của Ukraine, theo lời một tình nguyện viên Đài Loan, người đã tham gia chiến đấu để xây dựng mối quan hệ nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tiếp theo có thể sẽ xảy ra ở eo biển Đài Loan.

.

Trong một cuộc phỏng vấn được thực hiện vào ngày 28/5/2022 và được công bố vào Chủ nhật (5/6/2022), Diêu Quán Quân (姚 冠 均) nói với đài CNA rằng anh ấy chọn chiến đấu ở Ukraine vì: "Có khả năng lớn tình huống này sẽ xảy ra với Đài Loan... Trước khi có thể hy vọng người khác giúp đỡ mình, chúng ta có thể giúp gì cho người khác? Đó là vấn đề. "

.

Yao, 28 tuổi, đến từ một gia đình ở quận Vạn Hoa (Wanhua), thành phố Đài Bắc, đã làm việc trong ngành y được hai thế hệ. Trước khi nhập ngũ trong Quân đoàn Quốc tế Phòng thủ Lãnh thổ Ukraine, Diêu chỉ có một năm huấn luyện trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc tại Đài Loan.

.

Sau khi Ukraine bị quân đội Nga xâm lược vào ngày 24/2/2022, Diêu đã bỏ lại công việc kinh doanh bán sỉ cà phê của mình và quyết định cống hiến hết mình để hỗ trợ nỗ lực chiến tranh của Ukraine, với hy vọng rằng trong trường hợp có một cuộc tấn công vào Đài Loan, những người lính thiện chiến sẽ có thể hoàn trả giúp đỡ trở lại.

.

Sau khi vượt qua những cuộc phỏng vấn các giai đoạn sàng lọc khác nhau, Diêu gia nhập một đơn vị cung cấp tiếp vận phục vụ các lực lượng đặc biệt từ ngày 4/4/2022. Sau khi trải qua khóa đào tạo sơ cứu chuyên sâu, Diêu hiện chịu trách nhiệm tiếp tế tiền tuyến và cứu trợ thương binh, và Diêu làm tất cả mà không được trả lương.

.

---- Trump và 2 con sẽ ra tòa, trả lời các câu hỏi về kinh doanh nghi vấn gian lậng tài chánh. Theo hồ sơ gửi tới tòa án từ Bộ Tư Pháp New York, Donald Trump cuối cùng sẽ ra khai hữu thệ vào ngày 15/7/2022 trong cuộc điều tra dân sự của New York về các hoạt động kinh doanh của Trump Organization. Donald Trump Jr. và Ivanka Trump cũng sẽ lra khia.

.

Bộ trưởng Tư pháp New York Letitia James trước đó cho biết văn phòng của bà đã tìm thấy bằng chứng cho thấy các doanh nghiệp của gia đình có thể đã định giá tài sản theo cách "gian lận hoặc gây hiểu lầm" để nhận được các lợi ích về thuế và các khoản vay. Trump đã được lệnh phải điều trần vào tháng 2/2022 nhưng Trump đã liên tục kiện vì không chịu ra tòa, đều bị bác bỏ.

.

---- Dân Biểu Hoa Kỳ Louie Gohmert (Cộng Hòa-TX) đã phát biểu trong phiên họp Thứ Tư tại Hạ viện về luật cải cách súng, cho thấy rằng các vụ nổ súng giết người hàng loạt có thể chấm dứt nếu người Mỹ cầu nguyện nhiều hơn.

.

DB Gohmert tuyên bố rằng đảng Dân chủ “ghê tởm khi nghe về những lời cầu nguyện” trong một cuộc tranh luận tại Hạ viện vào tuần trước, nói rằng “Hãy nhìn xem, có thể nếu chúng ta nghe thấy nhiều lời cầu nguyện hơn từ các nhà lãnh đạo của đất nước này thay vì lấy danh Chúa một cách vô ích, chúng ta sẽ không thấy xảy ra những vụ giết người hàng loạt như chúng ta từng không có trước khi các trường công lập cấm cầu nguyện. Những thành phố có nhiều vụ giết người nhất đều do đảng Dân chủ kiểm soát."

.

Thực tế, DB Gphmert nói sai. Thực tế, California là tiểu bang truyền thống hầu hết dân cử là Dân Chủ, tỷ lệ 8.5 người chết vì súng trên mỗi 100,000 cư dân. Nhóm 3 tiểu bang cuồng nhiệt Cộng Hòa chết nhiều vì súng là: 28.6 người/100.000 người chết vì súng tại Mississippi, 20.7/100.000 tại Oklahoma, và 14.2//100.000 tại Texas.

.

---- Hạ viện đã thông qua một gói dự luật hạn chế súng vào thứ Tư để đối phó với các vụ xả súng hàng loạt vào tháng trước ở Buffalo, N.Y. và Uvalde, Texas, giết chết hơn 30 người.

.

Gói dự luật này có tên là Đạo luật Bảo vệ Trẻ em của Chúng ta (Protecting Our Kids Act), đã được thông qua với tỷ lệ 223-204 bỏ phiếu. Một Dân biểu Cộng hòa đã không bỏ phiếu.

.

Hai Dân Biểu Dân chủ, Jared Golden (Maine) và Kurt Schrader (Ore.), đã trở cờ để phản đối biện pháp này. Năm thành viên Đảng Cộng hòa - các Dân biểu Adam Kinzinger (Ill.), Anthony Gonzalez (Ohio), Brian Fitzpatrick (Pa.), Chris Jacobs (N.Y.) và Fred Upton (Mich.) - đã ủng hộ dự luật hạn chế súng.

.

Dự luật hạn chế súng dự kiến sẽ thất bại trên Thượng Viện vì cần ít nhất 10 Thượng nghị sĩ Cộng Hòa bỏ phiếu ủng hộ để không bị bế tắc vì filibuster. Tuy nhiên, có thể sẽ có những sửa đổi để được thông qua.

.

---- Những cuốn sách cung cấp thông tin mới về hành động của gia đình Trump sau cuộc bầu cử năm 2020 tiếp tục diễn ra và cuốn sách mới nhất tập trung vào Jared Kushner và Ivanka Trump. Trên tờ New York Times, Peter Baker viết rằng không tin những tuyên bố của Donald Trump về một cuộc bầu cử bị đánh cắp, đến nỗi ngay đêm bầu cử, Kushner nói với vợ của mình, "Chúng ta sẽ dọn nhà đến Miami." Họ tin rằng Joe Biden đã thắng và quyết định không tham gia cuộc chiến lật ngược bầu cử do Trump thúc đẩy.

.

Quyết định đó đã "mở ra một khoảng trống xung quanh Tổng thống Trump và được lấp đầy bởi những người theo thuyết âm mưu như Rudolph W. Giuliani và Sidney Powell." Trong những tuần cuối cùng của nhiệm kỳ tổng thống, Kushner tập trung vào thế lực Bạch Ốc của mình vào việc thực hiện các thỏa thuận Trung Đông, một việc có thể đã được đền đáp tiền cho cá nhân Kushner, theo Baker viết. Chuyện này dựa trên sách mới nhan đề "The Divider: Trump in the White House, 2017-2021" sẽ ra mắt vào tháng 9/2022 của Baker và Susan Glasser của tờ New Yorker.

---- Khi bạo loạn nổ ra vào ngày 6 tháng 1/2021, Tổng Thống Donald Trump đã thảo luận riêng với nhóm mật vụ bảo vệ về khả năng ông tham gia cùng những người bạo loạn tại Điện Capitol, theo một báo cáo mới về lời khai của Trưởng ban Cận vệ của Trump trước Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn.Báo Politico viết rằng Robert Engel, người phụ trách bảo vệ cựu tổng thống trong thời gian đó, kể rằng Trump đã nói về mong muốn đến Điện Capitol (tòa nhà Quốc Hội) sau khi phát biểu trước đám đông biểu tình, mà tại đó Trump nói: "Chúng ta sẽ đi tới Điện Capitol." Engel đã phản đối ý tưởng của Trump, vì bạo lực đang bùng phát, và hộ tống Trump về Bạch Ốc trên chiếc xe bọc thép của tổng thống được gọi là "The Beast".---- Có ít nhất 4 người trên máy bay của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ đã chết sau khi chiếc trực thăng bị rơi ở đông nam California hôm thứ Tư. Phi cơ thuộc Không Đoàn 3, đặt căn cứ tại San Diego, đã bị rơi cách biên giới Mexico khoảng 30 km về phía bắc, gần Quốc lộ 78 và thị trấn Glamis, California.

Lực lượng cứu hỏa địa phương, cảnh sát trưởng và nhân viên quân sự đã ứng phó tại hiện trường, ở một khu vực hẻo lánh gần biên giới với Arizona.

.

Tờ Los Angeles Times ban đầu đưa tin, các cuộc gọi vô tuyến của người ứng cứu khẩn cấp từ hiện trường cho thấy có thể có vật liệu hạt nhân trên máy bay trực thăng. Nhưng TQLC sau đó đã bác bỏ những suy đoán đó, nói rằng "trái với các báo cáo ban đầu, không có vật liệu hạt nhân nào trên máy bay."

.

Báo Los Angeles Times cũng được một nguồn liên bang cho biết có 5 người trên chiếc trực thăng, trong đó 4 người được xác nhận là đã chết.

.

---- Mặc dù hầu hết dân Mỹ nói rằng họ đang chi khoảng 25% thu nhập cho chi phí nhà ở, nhưng theo Cục Thống kê Lao động, điều đó không hoàn toàn đúng ở một số thành phố lớn nhất của California. Trong một phân tích gần đây, SmartAsset đã xem xét 25 thành phố lớn nhất của Hoa Kỳ để xác định số giờ mà người thuê sẽ cần làm việc để trang trải chi phí nhà ở dựa trên ba chỉ số: tiền lương cầm về trung bình hàng năm, số giờ làm việc trung bình mỗi năm và giá thuê nhà trung bình hàng tháng .

.

Tốn kém nhất là tiền thuê nhà ở San Jose. Người thuê nhà ở San Jose phải làm việc nhiều giờ hơn bất kỳ thành phố nào khác chỉ để trả tiền thuê nhà, theo phân tích. Với mức lương ước tính theo giờ là 28,84 đô la và tiền thuê trung bình hàng tháng là 2,232 đô la, những người sống ở San Jose cần phải làm việc hơn 77 giờ - tức là, gần hai tuần làm việc toàn thời gian - để trang trải tiền thuê nhà.

.

Tốn kém ở vị trí thứ hai trong phân tích của SmartAsset là Los Angeles. Mặc dù cả giá thuê trung bình và tiền lương ước tính đều thấp hơn - tương ứng là $ 1,523 và $ 21,08 - bạn vẫn cần phải làm việc 72,3 giờ để trả tiền thuê nhà mỗi tháng.

.

Xếp sau là San Diego, nơi cần làm việc 72,2 giờ với mức lương 24,53 đô la để đủ tiền thuê nhà trung bình là 1,770 đô la.

.

---- Dẫn đầu kết quả sơ bộ hôm Thứ Ba, Thien Ho nhiều phần sẽ thắng cử chức vụ biện lý quận Sacramento, California, nhờ tỷ lệ vượt thắng mạnh mẽ. Khi Chánh biện lý Anne Marie Schubert ra đi để tranh cử chức Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang California, đó là cơ hội cho Phó Biện Lý Thien Ho ra tranh cử chức Biện Lý.

.

Đối thủ trong bầu cử sơ bộ của Thien Ho là Alana Mathews (cựu công tố viên Quận Sacramento và hiện là giám đốc của Prosecutors Alliance of California). Bất kể ai chiến thắng, cuộc bầu cử này sẽ mang tính lịch sử. Nếu Thien Ho thắng cử, Quận Sacramento lần đầu tiên trong lịch sử có Biện Lý người gốc Á châu; Nếu Mathews thắng, sẽ là lần đầu Quận có Biện Lý da đen.

.

Kết quả phiếu bầu tính vào chiều hôm Thứ Tư là:

. Thien Ho: 56,824 phiếu, tức là 59.01% phiếu.

. Alana Mathews: 39,464 phiếu, tức là 40.99%.

.

. Tuy cách biệt xa như thế, Mathews nói với CapRadio rằng bà chưa chịu thua và muốn chờ cho đếm xong toàn bộ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ. Nghĩa là, vài tuần nữa.

.

Thien Ho sinh ra ở Việt Nam, và cùng gia đình vượt biên khi mới gần 5 tuổi. Thien Ho kể với đài ABC: "Chúng tôi trốn khỏi Việt Nam trên một chiếc thuyền đánh cá. Chúng tôi ở trại tị nạn sáu năm, đến Hoa Kỳ, không biết một từ tiếng Anh. Tôi đã học cách nói tiếng Anh bằng cách xem phim hoạt hình Bugs Bunny và đi học lớp ESL. Và 22 năm sau, tôi tốt nghiệp đại học luật.”

.

Giờ đây, Thien Ho đã là công tố viên được 20 năm và hiện đang giữ chức vụ Phó Biện lý Quận Sacramento. Anh ta đã từng truy tố nhiều vụ án tấn công tình dục, băng đảng và giết người nhưng được biết đến nhiều nhất với vai trò là công tố viên chính trong vụ án Golden State Killer.

.

Thien Ho cho biết ra ứng cử chức Biện lý quận vì anh ấy muốn đền đáp cho đất nước đã cho Ho và gia đình tất cả mọi thứ mà họ hy vọng.

.

---- Báo Sacramento Bee ghi rằng Nghị viên Thành phố Sacramento Eric Guerra và Nghị viên Stephanie Nguyễn của Elk Grove đã giành những vị trí cao nhất trong cuộc bầu cử sơ bộ hôm thứ Ba cho chức Dân Biểu tiểu bang California địa hạt 10.

.

Đếm phiếu vào sáng thứ Tư cho thấy: nhiều phiếu nhất là Stephanie Nguyen với 33,4% phiếu bầu và Guerra với 26,8%. Cả hai đều là đảng viên Đảng Dân chủ. Eric Rigard, cư dân Elk Grove, ứng cử viên Đảng Cộng hòa duy nhất, nhận được 26,7% phiếu. Trong khi đó, Mục sư Tecoy Porter (cũng Dân Chủ) chỉ chiếm được 7,2% phiếu bầu. Như thế, Stephanie Nguyen và Eric Guerra sẽ tranh vòngc hung kết vào tháng 11/2022.

.

Stephanie Nguyễn đã sống, làm việc và phục vụ cộng đồng Sacramento và Elk Grove gần như suốt cuộc đời. Là con của một gia đình thuyền nhân tị nạn Việt Nam, cô lớn lên ở khu vực Little Saigon trong quận Sacramento, theo học tại các trường Sacramento trước khi tốt nghiệp Đại học Sacramento State University. Những khó khăn mà cha mẹ cô phải chịu đựng và kinh nghiệm lớn lên trong một gia đình có thu nhập thấp đã thúc đẩy cô khao khát được phục vụ người khác và giúp đỡ những người khó khăn nhất.

.

Trong 15 năm qua, Nguyễn đã làm Giám đốc Điều hành của Asian Resources, Inc. (ARI) để giúp tất cả các cộng đồng, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, người nhập cư, người tị nạn, nói tiếng Anh hạn chế, thanh niên, trước đây từng bị giam giữ và không có giấy tờ tùy thân, tiếp cận các hỗ trợ và dịch vụ để giúp họ tiến gần hơn đến khả năng tự cung tự cấp.

.

Vào ngày 2/2/2017, Nguyễn được đồng thuận bổ nhiệm giữ chức vụ Nghị viên Quận 4 tại Thành phố Elk Grove, khiến cô trở thành phụ nữ Mỹ gốc Á đầu tiên giữ chức vụ Nghị viên của Thành phố. Năm 2018, được bầu trên toàn thành phố với hơn 65% phiếu bầu để tiếp tục nhiệm kỳ với tư cách là phụ nữ duy nhất trong Hội đồng Thành phố Elk Grove. Rồi giữ chức Phó Thị trưởng vào năm 2020.

.

Stephanie Nguyễn

.

Nguyễn là một đảng viên Đảng Dân chủ. Cô và chồng, một cảnh sát thị trấn Elk Grove, đã sống ở Elk Grove hơn 18 năm. Họ có hai con gái, 6 tuổi và 11 tuổi. Nếu bạn là cử tri gốc Việt, hãy bầu cho Stephanie Nguyễn.

.

---- Chức Thị Trưởng San Bernardino có thể sẽ rơi vào tay một phụ nữ gốc Việt: Helen Trần, ứng cử viên chức này, trong kỳ bầu cử sơ bộ ngày Thứ Ba 7/6/2022 đã có 40,4% phiếu bầu sớm. Bà Helen Trần là cựu giám đốc nhân sự của thành phố San Bernardino, trong một quận nơi giáp biên Quận Cam.

.

Như thế, dự kiến bà sẽ vào tranh vòng chung kết trong kỳ tổng tuyển cử tháng 11/2022, nhiều phần là tranh cử với người về nhì trong sơ bộ là cựu Luật sư thành phố Jim Penman, người có phiếu chỉ khoảng hơn phân nửa phiếu bầu cho bà Helen Trần.

.

Helen Tran

.

Thị trưởng đương nhiệm John Valdivia đứng thứ ba trong số các ứng cử viên tranh chức Thị trưởng, với 18,3% phiếu bầu. Như vậy, Valdivia bị gạt ra ngoài vòng chung kết tháng 11. Nhiệm kỳ của ông sẽ hết hạn vào tháng 12/2022.

.

---- Hội An luôn luôn có độc chiêu để thu hút du khách quốc tế. Như môn võ đi ghe thúng, múa gậy chèo.

Video dài 1:41 phút:



https://youtu.be/Y-WswqEVKEM

.

---- HỎI 1: Tập thể lực, như tập tạ, sẽ tăng tuổi thọ?

.

ĐÁP 1: Đúng, nếu đừng quá sức. Nhật báo Chosun Ilbo ghi rằng nhiều người Nam Hàn đã áp dụng phương pháp rèn luyện sức mạnh như nâng tạ trong thời kỳ phong tỏa chống dịch vừa qua, kèm với chế độ ăn giàu protein để giúp họ hình thành cơ bắp, nhưng liệu điều đó có thực sự giúp họ khỏe mạnh hơn? Trong một cuộc khảo sát mới được công bố gần đây trên Tạp chí Y học Thể thao của Anh (British Journal of Sports Medicine), các nhà nghiên cứu đã xem xét 16 nghiên cứu về những lợi ích sức khỏe của người lớn và phát hiện ra rằng những người tập luyện đều đặn cho thấy giảm 15% nguy cơ tử vong, giảm 17% nguy cơ mắc bệnh tiểu đường hoặc tim mạch. và giảm 12% nguy cơ ung thư.

.

Thực hiện 30 đến 60 phút tập luyện cơ bắp mỗi tuần sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Lâu hơn thế thực sự làm tăng nguy cơ tử vong vì kiệt sức. Kết hợp với các bài tập thể dục nhịp điệu như đi bộ, chạy bộ hoặc đi xe đạp, nguy cơ tử vong còn giảm thêm 40%.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/06/06/2022060600418.html

.

---- HỒ SƠ: Họa sĩ Rừng (1941-2022) -- viết truyện với bút hiệu Kinh Dương Vương, làm thơ bút hiệu Dung Nham -- đã ra đi.

.

Họa sĩ Rừng đã từ trần, theo tin từ họa sĩ Nguyễn Đình Thuần, dẫn lời thông báo từ Nguyễn Nam Quan, thứ nam của Họa sĩ Rừng. Được biết, Họa sĩ Rừng (1941-2022) -- khi viết truyện ký bút hiệu là Kinh Dương Vương, khi làm thơ ký bút hiệu Dung Nham -- đã bị đột quỵ vào tháng 1/2022.

.

Họa sĩ Rừng, tên thật là Nguyễn Tuấn Khanh, sinh ngày 14.03.1941 tại Nam Vang, Cam Bốt, nhưng khi 5 tuổi đã theo gia đình về Việt Nam. Tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Huế (1963), họa sĩ Rừng là thành viên Hội Họa Sĩ Trẻ Việt Nam từ những năm trước 1975. Sang định cư ở Mỹ năm 1994, đến nay ông đã có nhiều cuộc triển lãm ở nhiều nứơc trên thế giới. Lúc đầu cư ngụ ở Oregon, sau về Los Angeles, California, và rồi thỉnh thoảng vẫn về Việt Nam.

.

Họa sĩ Rừng đã qua nhiều thời kỳ thử nghiệm với nhiều phong cách vẽ khác nhau, nhưng nét chung trong tất cả các kỳ triển lãm vẫn là những khám phá mạnh mẽ, màu sắc có khi gân guốc, có khi dịu dàng. Đề tài của họa sĩ Rừng đa dạng, có khi trừu tượng với những khuôn màu chủ yếu là đỏ, nâu và đen... có khi vẽ với khuynh hướng triết lý Đông phương trong chủ đề Bát quái Đạo sĩ với các hình kỷ hà đen, đỏ, trắng... có khi lãng mạn với hình ảnh phụ nữ trong bộ trang phục thiên nhiên đứng giữa cảnh thiên nhiêu với các khuôn màu chủ yếu là xanh lá cây va xanh da trời.

.

Không chỉ vẽ, Họa sĩ Rừng còn nổi tiếng về văn tài. Trong một cuộc triển lãnh tranh tại Quận Cam vào tháng 3/2011, Họa sĩ Hồ Thành Đức trả lời câu hỏi của phóng viên Phan Tấn Hải rằng ông học chung Đaị Học Mỹ Thuật Huế với Họa Sĩ Rừng, ngay năm đầu được học văn từ Giáó Sư Lê Hữu Mục, và Họa Sĩ Rừng đã hiển lộ văn tàì ngay từ năm thứ nhất, được GS Mục khen ngợi... lúc đó, “Thầy Lê Hữu Mục xin phép 2 đứa tôi (Hồ Thành Đức và Rừng) lấy 2 bài văn tụi tôi đưa qua trường Sư Phạm Huế làm bài luận mẫu. Phải khen bạn ta làm việc liên tục, suốt đời vẽ tranh, làm thơ, viết truyện không ngừng, đầy tính nghệ thuật trong cả sáng tạo và đời sống... Đời sống với Rừng là sáng tác, luôn luôn khám phá, không giống ai và cũng không ai giống Rừng...”

.

Hình trên, Họa sĩ Rừng đang đứng trong cuộc triển lãm tranh tại tư gia của nhà thơ Đặng Phú Phong năm 2011. Người ngồi phía sau, bên phải, là họa sĩ Hồ Thành Đức.

.

Phóng viên Phạm Điền của đài RFA năm 2005 đã từng ghi nhận về họa sĩ Rừng như sau:

“Không những đam mê vẽ, ông còn là một người yêu văn chương, viết văn duới bút hiệu là Kinh Dương Vương, làm thơ duới tên là Dung Nham. Dường như ông thu hẹp sân chơi của mình trong ngành nghệ thuật, dù bút lông hay bút mực. Chẳng lạ gì, ông có rất đông bạn trong giới làm văn làm thơ. Hiện sinh sống tại Los Angeles, ông rất vui được sống với thế giới màu sắc. Gia đình ông có máu nghệ thuật, con trai ông là Ưu Đàm đã nổi tiếng là người điêu khắc từ nhiều năm nay và mới tốt nghiệp bằng Cao Học ở New York về Điêu Khắc.”

.

Họa sĩ Rừng (phải) và họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trong cuộc triển lãm tranh NĐT trong tháng 7/2018. Hai họa sĩ có hứa nhau từ lâu là hễ triển lãm nào của quý anh, thì sẽ đứng làm nghi thức cụng đầu. Tương lai họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sẽ đứng tự cụng đầu vào gió để tưởng nhớ một tài năng lớn đã ra đi.

Trong các tác phẩm văn chương nổi tiếng của Họa sĩ Rừng (viết truyện với bút hiệu Kinh Dương Vương, làm thơ bút hiệu Dung Nham), có 2 tác phẩm ấn hành gần đây:

- Dung Tham Thơ Toàn Tập.

- Kinh Dương Vương Văn Xuôi Toàn Tập.

Và 3 tác phẩm ấn hành từ nhiều năm trước:

- truyện dài Mắt Trời Mù

- sách hội họa Trên Tầng Thanh Khí

- tập truyện ngắn Những Chiếc Mặt Nạ Cười.

Họa sĩ Rừng khi vẽ với khuynh hướng triết lý Đông phương trong chủ đề Bát quái Đạo sĩ với các hình kỷ hà đen, đỏ, trắng.

.

Trong các con của Họa sĩ Rừng, nổi tiếng trong giới nghệ thuật là trưởng nam Ưu Đàm, một nhà điêu khắc từng triển lãm cả trong và ngoài VN; nổi tiếng trong lĩnh vực sinh hoạt cộng đồng và công quyền là thứ nam Nam Quan, một nhà truyền thông YouTube và là một viên chức trong Thành phố Westminster, California.

Việt Báo thành kính chia buồn cùng bà quả phụ Nguyễn Tuấn Khanh (Họa sĩ Rừng) và tang quyến.

