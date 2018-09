Nhật Ký Biển Đông: Nga Tập Trận Lớn Để Làm Gì?



Nhật Ký Biển Đông hai tuần đầu Tháng Chín ghi nhận những biến chuyển quan trọng như sau:

Tình hình Hoa Kỳ :

-ABC News ngày 3/9/2018: “Ô. Leon Paneta- nguyên chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc thời Bill Clinton, cựu giám đốc CIA, cựu bộ trưởng quốc phòng thời Obama nói rằng Đảng Dân Chủ nên trì hoãn thủ tục luận tội Ô. Trump nếu họ chiếm đa số tại Hạ Viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào Tháng 11 tới đây.”

Đây là chiến thuật “khôn ngoan” mà Đảng Cộng Hòa đã dùng trong việc luận tội Ô. Bill Clinton. Điều đó có nghĩa là cứ để Ô. Trump mắc kẹt và kéo dài cho đến khi tranh cử vào năm 2020 và dùng nó như là “độc chiêu” để hạ Ô. Trump. Còn nếu Tháng 11 này Quốc Hội luận tội Ô. Trump thì hai tình huống có thể xảy ra. Một là Ô. Trump từ chức trước khi bị luận tội. Hai là Ô. Trump bị luận tội và bị truy tố ra tòa nếu không từ chức. Hai tình thế này đều đưa Ô. Mike Pence lên làm tổng thống. Với nhiệm kỳ hai năm còn lại, Ô. Pence có thể có chính sách mới và có thể tạo uy tín cho Đảng Cộng Hòa. Với uy thế của vị tổng thống đương nhiệm, ông nhiều cơ hội thắng cử và như thế Đảng Dân Chủ “xôi hỏng bỏng không”. Do đó, chiến thuật khôn ngoan giống như Đảng Cộng Hòa đã làm mà Ô. Paneta mách nước – đó là kéo dài thủ tục luận tội tới ngày tranh cử 2020 để hạ Ô. Trump. Cứ thử tưởng tượng bạn vừa tranh cử, vừa bị quốc hội, công tố viên điều tra liên miên thì bạn thua là cái chắc. Mới đây Ô. Trump đe dọa là nếu ông “ra đi” thì Hoa Kỳ sẽ đại loạn. Tuy nhiên vấn đề còn tùy thuộc kết luận trạng của Công Tố Viên Mueller. Thực tế chính trị cho thấy, dù nói dân chủ, tôn thờ dân chủ (do dân, vì dân) nhưng các chính trị gia đã đặt quyền lợi của đảng mình (chiếc ghế) trên quyền lợi của đất nước.

-KGO (San Francisco TV) ngày 13/9/2018: Bảy viên chức cảnh sát của Thành Phố Nữu Ước bao gồm ba trung sĩ, hai thám tử (trinh sát hình sự) và hai sĩ quan bị bắt giữ vì nghi ngờ bao che cho một ổ điếm và một sòng bài.

Muôn đời ở đâu cũng vậy. Nhiệm vụ của cảnh sát là tìm bắt tội phạm, gái điếm, buôn lậu, chuyển vận xì-ke ma túy, kiểm soát giao thông và bài bạc. Thế nhưng cũng chính cảnh sát lại là thủ phạm bao che cho những tội phạm nói trên. Chính vì thế mà mà ngoài cảnh sát lại còn có một loại chuyên môn đi gài bẫy bắt cảnh sát. Cảnh sát vẫn là con người. Mà con người thì có lòng tham cho nên, là người dân, chúng ta chỉ tin tưởng cảnh sát ở mức độ vừa phải mà thôi.

Tình hình thế giới :

-AP ngày 3/9/2018: “Chủ Tịch Tập Cận Bình của Trung Hoa cam kết một ngân khoản 60 tỷ Mỹ Kim cho những dự án ở Phi Châu dưới hình tức tài trợ, đầu tư và cho vay giữa lúc Trung Hoa đẩy mạnh nỗ lực để nối kết triển vọng kinh tế của lục địa này với sự phát triển kinh tế của họ. Nói chuyện trước các nhà lãnh đạo Phi Châu tập họp tại Bắc Kinh, Ô. Tập Cận Bình nói rằng con số 60 tỷ bao gồm 15 tỷ trợ cấp, cho vay không lấy lãi và vay với lãi xuất thấp, 20 tỷ tín dụng, 10 tỷ tài trợ các dự án và 5 tỷ để mua hàng hóa của Phi Châu.”

Trong lúc Hoa Kỳ lơ là với Phi Châu thì Trung Hoa tiến vào vùng này với chiến thuật “Phóng tài hóa thu nhân tâm”. Ngày xưa Hoa Kỳ nổi tiếng hào hiệp khắp thế giới và từ đó trở thành “lãnh đạo” của hành tinh này. Ngày nay “củ cà rốt” của Hoa Kỳ thì teo lại, còn “cây gậy” mỗi ngày mỗi phình to ra cho nên chưa biết ngôi vị “minh chủ võ lâm” trong tương lai về tay ai. Muốn bá chủ thế giới không phải chỉ là sức mạnh quân sự vô địch, mà còn về khả năng kinh tế, tài chính có đủ để bao bọc, chở che cho các đàn em (các nước nghèo) hay không.

-CBC News ngày 3/9/2018: “Hai phụ nữ Hồi Giáo Mã Lai bị phạt bởi luật lệ Hồi Giáo là toan có hành động sắc dục giữa những người cùng phái ở trong xe hơi, đã bị công khai đánh bằng roi và bị giới hoạt động nhân quyền coi đây như là một sự sai lầm của công lý. Luật sư và các nhà hoạt động nhân quyền nói hai phụ nữ 22 và 32 tuổi ngồi trên một chiếc ghế con đối mặt với quan tòa và bị một nữ nhân viên cải huấn quất sáu roi vào lưng. Hơn 100 người đã chứng kiến vụ đánh roi này tại sân tòa án Shariah thuộc Tiểu Bang Terengganu.”

Đã từ lâu người ta coi việc làm tình giữa hai người cùng phái là ghê tởm và trái với luật tự nhiên. Một số quốc gia chấp nhận, một số quốc gia không chấp nhận nhưng không trừng phạt và một số quốc gia trừng phạt nặng nề, nhất là các quốc gia Hồi Giáo. Đứng về mặt lý luận mà nói, hai phụ nữ này do một biến thái nào đó về tâm-sinh-lý (kích thích tố) cho nên đã có khuynh hướng xác thịt với người cùng phái. Thực ra họ vô tội và là nạn nhân của Ông Trời. Thế nhưng hành động (ngoài ý muốn) của họ lại gây ghê sợ và xúc phạm tới số đông tuyệt đối. Vậy phải làm sao đây? Nhìn hai người đàn ông hay hai người đàn bà hôn nhau giữa công chúng, dù trong lòng không hề ghét bỏ, nhưng nhiều người cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cái gì thuộc thiên nhiên, cái gì đã là nề nếp cả triệu năm, gần như trở thành chân lý bất di bất dịch, khi mình vi phạm thì khó tránh được phản ứng. Đúng đời là bể khổ bến mê!

-Reuters ngày 6/9/2018: “Các viên chức Nam Triều Tiên cho biết, lãnh tụ Bắc Triêu Tiên Kim Jong Un vừa đưa ra thời biểu phi-hạt-nhân hóa với hy vọng sẽ kết thúc vào nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng Thống Doanald Trump và lập tức được Ô. Trump ca ngợi và nói rằng hai bên sẽ cùng nhau hoàn tất. Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Chung Eui-yong sau khi gặp Ô. Kim cho biết, Ô. Kim Jong Un và Tổng Thống Nam Triều Tiên sẽ gặp nhau tại Bình Nhưỡng từ 18-20 Tháng Chín để thảo luận về những biện pháp thực tế để giải trừ hạt nhân. Vào tháng trước, Ô. Trump đã hủy bỏ chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên của Ô. Mike Pompeo vì cho rằng thiếu tiến triển. Ô. Kim Jong Un nói với các giới chức Nam Triều Tiên là niềm tin của ông vào Ô. Trump không thay đổi và ông muốn hủy bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử để chấm dứt thù hận giữa hai nước.”

Một điểm đáng lưu ý ở đây là trong cuộc diễn hành khổng lồ để kỷ niệm 70 Năm Thành Lập Nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân Dân Triều Tiên vào ngày 9/9/2018 đã không có sự phô diễn hỏa tiễn liên lục địa mà chỉ toàn xe diễn hành và hoa. Điều này cho thấy Bắc Triều Tiên thật sự muốn hủy bỏ chương trình chế tạo vũ khí nguyên tử. Ô. Trump lên tiếng ca ngợi cuộc diễn binh nhưng vẫn còn dè dặt và chưa có dấu hiệu gỡ bỏ cấm vận. Theo cuộc họp thượng đỉnh Nam-Bắc Triều Tiên thì nếu Mỹ không bỏ cấm vận thì mọi việc sẽ dừng chân tại chỗ và không hiểu có xấu đi không? Theo Reuters ngày 15/9/2018, “Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt một công ty kỹ thuật có trụ sở tại Trung Quốc và giám đốc điều hành người Bắc Triều Tiên của công ty này và một công ty liên kết có trụ sở ở Nga vì cho rằng họ đã vị phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ, lén tài trợ cho Bắc Triều Tiên.”

-The Independent ngày 9/9/2018: “Các phòng phiếu đã mở của tại Thụy Điển cho cuộc tổng tuyển cử và được coi như một cuộc bầu cử khó tiên đoán, chia rẽ nhất trong lịch sử đất nước này. Đảng cực hữu Dân Chủ Thụy Điển được tiên đoán lần đầu tiên sẽ đạt số phiếu lớn hơn trong cuộc tuyển cử quốc gia khi vào năm 2015 chính phủ cho phép 163,000 di dân nhập cư. Tin tức cuối cùng cho biết Đảng Trung Tả Dân Chủ Xã Hội đạt 40.6%, còn Liên Minh Trung Hữu đạt 40.3%.”

Trong hơn nửa thế kỷ qua, Thụy Điển nổi tiếng là quốc gia giàu lòng nhân ái, cởi mở, trung lập và tiêu biểu cho “lương tâm của nhân loại”. Thế nhưng thời kỳ này đã cáo chung. Đảng Dân Chủ Thụy Điển 100 năm thống lãnh chính trường, nay không đủ phiếu thành lập chính phủ và chắc chắn phải liên minh với phe cực hữu. Và chắc chắn chính sách di dân sẽ thay đổi, không còn nhân ái như xưa nữa. Như vậy phải chăng con người ta bản chất không phải “luôn luôn” tốt lành mà tốt lành “có điều kiện”?. Khi tiền bạc rủng rỉnh, đất nước yên bình thì tỏ ra nhân ái. Còn khi đất nước rối beng, 163,000 dân Hồi Giáo nhập cư khiến gây khủng hoảng văn hóa, tín ngưỡng và chính trị…thì có thể tiếp tục nhân ái được không? Chúng ta không đồng ý việc sử dụng bạo lực nhưng chúng ta phải hiểu cho nỗi khổ của Miến Điện với khoảng 2 triệu người Hồi Giáo Rohingya sống trên đất nước. Cử thử tưởng tượng mai đây, có khoảng 30 triệu người Hồi Giáo sống trên đất nước Hoa Kỳ thì cái gì sẽ xảy ra? Chắc chắn Đảng KKK, White Supremacy, Tân Đức Quốc Xã và Make America White Again (*)…sẽ xuất hiện và sống mạnh, sống hùng. Là dân Da Màu chúng ta nghĩ sao về chính sách kỳ thị chủng tộc? Hay chúng ta qua đây đã 43 năm và tưởng da mình đã biến thành trắng? Mắt mình đã hóa xanh lơ? Mũi mình đã lõ? Và nói tiếng Anh đúng giọng 100%? Xin hãy trông gương một “mít tỵ nạn” phục vụ trong Hải Quân Hoa Kỳ 24 năm, có vợ là Mỹ trắng đã bị bà hàng xóm Da Trắng mắng, “Cút về nước mày đi!”. Cho nên, một cách an toàn nhất, vừa để bảo vệ cuộc sống của chính mình và con cháu mình mai sau, chúng ta nên bầu cho các chính trị gia có lập trường ôn hòa - vừa bảo vệ quyền lợi của nước Mỹ nhưng cũng bảo vệ quyền lợi của người Da Màu thiểu số và nhất là không có lập trường kỳ thị chủng tộc.

-The Sydney Morning Herald ngày 10/9/2018:”Hoa Kỳ đe dọa trừng phạt những cá nhân, kể cả thẩm phán và những nhân chứng v.v… hợp tác với Tòa Án Hình Sự Quốc Tế có thể sẽ điều tra những hành vi tội phạm chiến tranh của Mỹ tại A Phú Hãn. Hoa Kỳ cũng dự trù sẽ đóng cửa văn phòng ngoại giao của Palestines (PLO) tại Hoa Thịnh Đốn vì Palestines dọa kiện Do Thái là đồng minh của Hoa Kỳ.”

Palestines đã phản ứng dữ dội và tin tức ngày 12/9/2018 cho biết Palestines đã gửi đơn xin truy tố Do Thái lên Tòa Án Hình Sự Quốc Tế. Theo AP ngày 24/8/2018, Tổng Thống Donald Trump đã ra lệnh cắt số viện trợ 200 triệu Mỹ Kim cho người Palestines. Tổ Chức Giải Phóng Palestines (PLO) lập tức tố cáo quyết định này và gọi đó là thủ đoạn chính trị rẻ tiền. Và người dân Palestines và các nhà lãnh đạo sẽ không bị đe dọa và sẽ không chịu thua trước sự cưỡng ép. Chính sách ngoại giao của Ô. Trump thật lạ, có thể bỏ rơi đồng minh chí cốt NATO nhưng lại ôm cứng lấy Do Thái và hành động theo mệnh lệnh của Do Thái, bất chấp sự an nguy hay quyền lợi của Hoa Kỳ. Theo Reuters ngày 11/9/2018, “Tòa Án Hình Sự Quốc Tế nói rằng họ tiếp tục phận sự mà không sợ ngăn cản - một ngày sau khi Cố Vấn An Ninh Quốc Gia John Bolton đe dọa trừng phạt tổ chức này nếu họ tiến hành điều tra những hoạt động của Hoa Kỳ tại A Phú Hãn. Tòa án này nói rằng họ là một tổ chức độc lập, không thiên vị, tuân thủ luật pháp với sự hậu thuẫn của 123 quốc gia. Công tố viên Fatou Bensouda nói rằng năm ngoái đã có những điều đáng tin cậy cho thấy đã có những tội phạm cũng như tội phạm chiến tranh phạm phải tại A Phú Hãn - mà tất cả những bên can dự cần phải được xem xét - bao gồm cả những viên chức của quân đội Hoa Kỳ và Cơ Quan Trung Ương Tình Báo CIA. Ô. Bolton đe dọa rằng nếu việc điều tra được tiến hành, Hoa Kỳ sẽ cấm các thẩm phán vào Mỹ, phong tỏa tài sản (nếu có) và truy tố họ ra trước tòa án Hoa Kỳ. Chính phủ Pháp nói rằng cần để tòa án này thi hành phận sự của họ một cách công minh và không thể ngăn cản.” Còn theo AP, “181 trang yêu cầu truy tố vào Tháng 11, 2017 nói rằng những tin tức cho thấy có căn bản hợp lý để tin rằng binh sĩ Hoa Kỳ và nhân viên CIA đã tra tấn, đối xử tàn nhẫn, xúc phạm phẩm giá của con người, hãm hiếp và xâm phạm tình dục những người bị bắt vì liên hệ đến cuộc chiến tại A Phú Hãn và những nơi khác - phần lớn tập trung vào khoảng thời gian 2003-2004.”

Thật tức cười! Hoa Kỳ là quốc gia cầm cân nảy mực về nhân quyền cho nhân loại, lên án, cấm vận, đem quân lật đổ, giết các lãnh tụ vi phạm nhân quyền và tội ác chiến tranh. Nhưng ngày hôm nay, chính Hoa Kỳ lại đang bị điều tra về tội ác chiến tranh, xâm phạm phẩm giá con người, hãm hiếp phụ nữ tại A Phú Hãn. Cuộc chiến A Phú Hãn liên hệ tới ba đời tổng thống, từ Bush Con, Obama tới Donald Trump. Khoảng thời gian 2003-2004 nằm trong nhiệm kỳ của Ô. Bush Con. Các lãnh đạo và nhân viên của Đức Quốc Xã ngày nay vẫn bị truy tố vì tội phạm chiến tranh. Không biết Ô. Bush Con và Ô. Obama có phải ra khai trình trước tòa án này không?

-Huffington Post ngày 12/9/2018: “Hơn 44,000 phụ nữ của Ca-tô Giáo La Mã vừa ký một bức thư thúc giục Giáo Hoàng Francis giải thích rõ ràng là khi nào và bằng cách nào ông biết về vụ xâm phạm tình dục và những hành vi thiếu đạo đức của cựu hồng y thuộc hàng giáo phẩm cao cấp ( McCarrick) . Bức thư viết rằng: “Tim chúng tôi tan nát, đức tin của chúng tôi bị thử thách bởi những vụ khủng hoảng leo thang đã bao trùm lên giáo hội thân yêu của chúng tôi. Chúng tôi tức giận, bị phản bội và vỡ mộng. Là bầy chiên của ngài, chúng tôi mong ngài trả lời ngay.” Bức thư này được thảo bởi Diễn Đàn Phụ Nữ Công Giáo ( Catholic Women’s Forum . ) Số phụ nữ này bao gồm các nhà thần học, giáo sư đại học, giám đốc điều hành các công ty và diễn giả.

Chiến Tranh Lạnh Mới :

-AFP ngày 4/9/2018: “Nga đã phóng dụng cụ giám định sau khi lãnh đạo cơ quan không gian nói rằng Trạm Không Gian Quốc Tế đã bị rò rỉ vào tuần trước, có thể là do cố ý phá hoại. Ô. Dmitry Rogozin nói rẳng lỗ thủng khám phá vào ngày 30/8/2018 tại phi thuyền của Nga đậu tại trạm ngoài quỹ đạo đã bị khoan thủng và có thể là sự phá hoại có toan tính tiến hành từ trái đất hoặc bởi phi hành gia trong không gian.” Nếu chuyện này có thực thì cuộc “Chiến Tranh Tinh Đẩu” (Stars War) đã khởi đầu.

-AP ngày 9/9/2018: “Các công tố viên Hoa Kỳ cho rằng vì đã lầm lẫn nên rút lại cáo buộc nghi ngờ một công dân Nga đã hành động như là một tình báo viên, trao đổi xác thịt để đến gần (làm quen) với những viên chức và tổ chức có thẩm quyền (trong đó có cả dân biểu và Hiệp Hội Súng Đạn Hoa Kỳ). Các công tố viên mới đây đã cáo buộc cô Maria Butina- một người ủng hộ quyền mang súng- đã hành động như một điệp viên và thành lập những đường dây bí mật với Điện Cẩm Linh. Cáo buộc do nghi ngờ có tính dâm ô này đã tạo sự chú ý nơi công luận mà các công tố viên nói rằng họ đã thu được do những trao đổi tin tức tới lui (với Nga). Thế nhưng thẩm phán liên bang lại từ chối thỉnh cầu xin tại ngoại hầu tra và tiếp tục giam giữ cô Maria Butina.

-AP ngày 10/9/2018: “Hoa Lục cam kết sẽ trả đũa Hoa Kỳ nếu Tổng Thống Donald Trump leo thang trận chiến thương mại với dự tính gia tăng thuế nhập cảng trên con số 267 tỷ hàng nhập cảng từ Trung Hoa. Hiện số hàng trị giá 50 tỷ đã phải chịu thuế xuất 25% và 200 tỷ chuẩn bị chịu thuế quan tương tự.”

-AFP ngày 12/9/2018: “Trong Diễn Đàn Kinh Tế Hướng Đông tổ chức tại Vladivostok, Tổng Thống Nga Putin nói rằng hai người mà bà Thủ Tướng May tố cáo và đưa hình lên báo chí - là đã dùng hóa chất để đầu độc cha con cựu điệp viên Sergei Skripal là nhân viên tình báo quân sự - lại hóa ra là hai thường dân và chẳng có tội gì cả. Ô. Putin thúc giục hai người ra nói chuyện trước báo chí.”

Bà May, không được sự ủng hộ của Âu Châu đã đơn độc đánh “xả láng” canh bạc này và thúc giục Mỹ trừng phạt Nga hơn nữa. Không biết bà có thành công trong “chiến dịch” này hay không? Nếu có thật, thì Anh Quốc nên đưa vấn đề ra LHQ và cắt đứt ngoại giao với Nga. Nếu không thì bà nên từ chức vì đã dùng thủ đoạn gian trá trên chính trường quốc tế.

Tình hình Trung Đông :

-AP ngày 2/9/2018: “Ngũ Giác Đài đang ở vào giai đoạn cuối cùng ngưng cung cấp ngân khoản 300 triệu Mỹ Kim viện trợ đã hoạch định từ trước. Hành động này phản ảnh Bộ Tham Mưu của Ô. Trump không hài lòng với việc Hồi Quốc cam kết hỗ trợ chiến lược của Hoa Kỳ là ép Taliban mà các thủ lĩnh này dùng Hồi Quốc là nơi nương náu.”

Như tôi đã nói từ trước, Hồi Quốc mang vạ vào thân vì cuộc chiến ở A Phú Hãn. Taliban dùng khu vực núi non hiểm trở biên giới với Hồi Quốc làm nơi ẩn náu rồi bất thần tung ra những cuộc tấn công vào quân đội Hoa Kỳ và quân chính phủ. Chính phủ Hồi Quốc đã nhiều lần tổ chức những cuộc tấn công vào căn cứ địa của Taliban ở đây nhưng tổn thất mà kết quả không bao nhiêu. Hơn thế nữa, hành động lại gây căm thù nơi những phần tử cực đoan ủng hộ Taliban khiến trong nước nổ ra những cuộc đánh bom khủng bố. Cuối cùng, lợi bất cập hại cho nên Hồi Quốc theo chính sách “ỡm ờ” khiến Hoa Kỳ bực mình và có lần Ô. Trump trước diễn đàn LHQ đã tố cáo Hồi Quốc là gian trá khiến gây căng thẳng ngoại giao một thời kỳ.

-The Telegraph ngày 4/9/2018: “Phi cơ Nga tiến hành một loạt không kích vào Tỉnh Idlib chỉ vài giờ sau khi Tổng Thống Donald Trump cảnh cáo một hành động như vậy sẽ là lỗi lầm nghiêm trọng. Ít nhất 23 địa điểm ở chung quanh khu vực tây bắc Idlib của phiến quân đã bị tấn công dường như là sự mở đầu của của cuộc tấn công có dự trù trước. Phe phiến quân nói rằng những cuộc không kích nhắm vào vị trí của các nhóm Hayat Tahrir và Đảng Hồi Giáo Turk tại khu vực Jisr al-Shughour, nhưng đã có ba thường dân bị thiệt mạng.” Trong khi đó theo AFP, các Tổng Thống Nga Putin, Ba Tư Rouhani và Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đã họp nhau tại Thủ Đô Tehran để quyết định số phận của Idlib-căn cứ địa cuối cùng của phiến quân. Ngoài ra trong cuốn sách “ Fear: Trump in the White House ” (Nỗi Lo Sợ: Ô. Trump ngồi ở Tòa Bạch Ốc) vừa xuất bản nhà báo Bob Woodward tiết lộ rằng Mỹ muốn giết Tổng Thống Assad. Thế nhưng ngày hôm nay 6/9/2018 Tổng Thống Donald Trump phủ nhận tin Bộ Tham Mưu của ông thảo luận về việc giết chết Ô. Assad. Hiện nay căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Nga gia tăng vì cuộc chiến Idlib. Vào ngày 7/9/2018, khoảng 100 binh sĩ Hoa Kỳ tập bắn đạn thật gần một căn cứ tại nam Syria.

-AFP ngày 9/9/2018: “Những cuộc đụng độ và không kích khiến 84 người chết chung quanh thành phố cảng Hodeida bên bờ Hồng Hải từ khi hòa đàm do Liên Hiệp Quốc bảo trợ xụp đổ. Lực lượng Houthi có 11 người chết và 73 bị thương.”

-Reuters ngày 9/9/2018: “Theo người cầm đầu cơ quan nguyên tử thì Ba Tư vừa hoàn tất một cơ sở để thiết lập lò phản ứng tân tiến trong lúc Ba Tư chuẩn bị gia tăng khả năng tinh luyện chất Uranium nếu thỏa thuận hạt nhân 2005 ký kết với sáu cường quốc và LHQ xụp đổ vì sự rút lui của Hoa Kỳ.”

Vậy nếu như Anh, Pháp, Đức dưới áp lực của Hoa Kỳ thi hành lệnh cấm vận Ba Tư thì Ba Tư chỉ còn hai con đường: Quỳ gối hoặc gia tăng tốc độ chế tạo vũ khí nguyên tử. Quỳ gối có nghĩa là Ba Tư phải vĩnh viễn hủy bỏ chương trình hạt nhân, hủy bỏ việc chế tạo hỏa tiễn đạn đạo, từ bỏ can thiệp vào Syria cũng như không gây bất ổn tại Vùng Vịnh (không chống lại Saudi Arabia). Chắc chắn Ba Tư thà chết chứ không thể tuân thủ những điều kiện này. Vậy thì chỉ còn con đường chế tạo vũ khí nguyên tử mà thôi. Khi đó Hoa Kỳ sẽ có hai lựa chọn. Một là cùng với Do Thái mở cuộc chiến tổng lực để tiêu diệt Ba Tư. Hai là phải theo con đường “đối thoại” như đã làm với Bắc Triều Tiên. Thật là tức cười nếu Hoa Kỳ đi theo giải pháp thứ hai. Đường dễ sao không đi mà lại lựa con đường lòng vòng đầy chông gai? Theo tôi, qua lời tuyên bố của Giáo Chủ Khamenei, Ba Tư sẽ “chấp nhận thương đau”, gấp rút chế tạo vũ khí nguyên tử. Khi đã có vũ khí nguyên tử trong tay rồi thì sẽ thương thảo với Hoa Kỳ trên thế mạnh. Và lúc đó Ả Rập Sê-út cũng sẽ phải chế tạo vũ khí nguyên tử, kéo theo cả Do Thái, Qatar, Iraq, Syria…. Lúc đó thiên hạ đại loạn. Đời có vậy mới vui. Chứ yên bình quá lại đâm buồn chán! Con người khi sống lúc nào cũng hiếu động cho nên khi chết mới chúc nhau yên nghỉ/an giấc ngàn thu. Thực ra thì khỏi cần chúc. Lúc sống mới cần chúc nhau sự yên bình. Chết rồi, nằm trong lòng đất, ngay đơ như khúc gỗ thì còn quậy được gì nữa?

Tình hình Biển Đông :

-AFP ngày 1/9/2018: “Một thỏa thuận khổng lồ có thể là hiệp ước tự do mậu dịch lớn nhất thế giới sẽ diễn ra tại thượng đỉnh Tân Gia Ba vào Tháng11 năm nay. 16 quốc gia trong Hợp Tác Kinh Tế Toàn Diện Của Khu Vực (Regional Comprehensive Economic Partnership) bao gồm nửa dân số thế giới với 1/3 tổng sản lượng toàn cầu vừa xuất hiện khi Hoa Thịnh Đốn lao vào chính sách đơng phương và bảo hộ mậu dịch. Thỏa hiệp RCEP được Bắc Kinh hỗ trợ và loại trừ Hoa Kỳ, trước đây đã lãnh đạo một thỏa hiệp kinh tế cho vùng này gọi là TPP cho đến khi Tổng Thống Donald Trump rút ra khỏi khi ông nhậm chức năm ngoái. Thỏa hiệp bao gồm 10 quốc gia hội viên của ASEAN, Trung Hoa, Ấn Độ, Nam Triều Tiên, Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan.” Cũng theo tin cùng ngày Tổng Thống Donald Trump sẽ không tham dự thượng đỉnh ASEAN vào Tháng 11 mà Phó Tổng Thống Mike Pence sẽ đi thay.

-Reuters ngày 3/9/2018: “Một quan tòa của Miến Điện đã tìm ra bằng chứng cho thấy hai phóng viên của hãng Reuters vi phạm luật bảo mật và kết án họ bảy năm tù - một vụ án lịch sử để thử thách nền dân chủ tại một quốc gia thuộc vùng Đông Nam Á. Thẩm phán Ye Lwin của tòa quản hạt bắc Ngưỡng Quang nói rằng Wa Lone 32 tuổi và Kyaw Soe Oo 28 tuổi đã vi phạm đạo luật về bảo mật có tử thời thuộc địa khi họ sưu tầm và lưu giữ tài liệu bí mật.”

Ở Mỹ này luật lệ bảo mật rất cao. Thậm chí tổng thống cũng bị truy tố nếu tiết lộ bí mật quốc gia. Có thể hai ông ký giả này tưởng mình là “ông trời con” khi làm phóng viên cho Reuters cho nên lần mò tìm kiến tài liệu mật. Nhưng cũng có thể chuyện nhỏ xé ra to để răn đe giới truyền thông mà ngày nay thường loan tin bịa đạt, thiên vị khiến Ô. Trump gọi đó là “kẻ thù của người dân”. Vào ngày 4/9/2018, Phó Tổng Thống Mike Pence (chắc được lệnh của Ô. Trump) đã kêu gọi tòa án Miến Điện hủy bỏ bản án và thả hai phóng viên ngay lập tức.

-Reuters ngày 6/9/2018: “Vào ngày hôm nay, Bắc Kinh bày tỏ tức giận sau khi một chiến hạm của Hải Quân Hoàng Gia Anh tiến gần những đảo nhân tạo mà Hoa Lục tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông và nói rằng Anh Quốc đã tiến hành cuộc khiêu khích và đã chính thức gửi giác thư phản đối, và rằng mối liên hệ Hoa-Anh (thỏa thuận tự do mậu dịch) có thể nguy hiểm nếu Anh Quốc không sửa chữa lại lỗi lầm này. Chiến hạm đổ bộ Albion trọng tải 22,000 tấn chở theo thủy quân lục chiến mà theo một viên chức dấu tên - để thể hiện quyền tự do hàng hải khi nó đi ngang qua Quần Đảo Hoàng Sa. Con tàu này trên đường tới Thành Phố HCM đã neo đậu tại đây ngày 3/9/2018 sau khi tới và đi quanh Nhật Bản.”

Như tôi đã nói từ lâu, nếu nổ ra một cuộc chiến ở Biển Đông, Hoa Kỳ hay Việt Nam không chiến đấu đơn độc mà một lực lượng quốc tế bao gồm ít nhất: Hoa Kỳ, Úc Đại Lợi, Anh, Pháp sẽ kéo tới đây. Ấn Độ có thể không can dự vì tránh một cuộc chiến tranh biên giới với Hoa Lục.

-Sputnik News ngày 6/9/2018: Trong cuộc họp báo chung với Tổng Thống Nga Putin tại Sochi, Ô. Nguyễn Phú Trọng- TBT Đảng CSVN nói, “Chúng tôi đồng nhất trong việc tất cả các tranh chấp, trong đó cả lãnh thổ và biên giới, và những tranh chấp khác ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cần được giải quyết bằng con đường hòa bình, không sử dụng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công Ước Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Ông Trọng còn nói thêm Việt Nam đánh giá cao sự đóng góp của Nga trong việc duy trì hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và các khu vực khác, cũng như nỗ lực của nước Nga chống lại chủ nghĩa khủng bố quốc tế và giải quyết xung đột bằng đường lối hòa bình.”

Sau những chuyển động mà giới quan sát cho rằng Việt Nam đã ngả về phía Hoa Kỳ như Bộ Trưởng Quốc Phong James Mattis ghé Hà Nội, KHMH Carl Vinson đậu ở ngoài khơi Đà Nẵng. Rồi Việt Nam cùng Hoa Kỳ tổ chức tổ chức cuộc “Hội Thảo Điều Hành Lục Quân Thái Bình Dương thứ 42 (PAMS-42) gồm 27 nước trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, trong đó có Hoa Lục, Nhật Bản. Theo đúng nguyên tắc của chiến thuật ngoại giao đa phương hay “đu dây” Việt Nam cần phải thăm Nga để lấy lại thăng bằng. Ngoài việc Nga là nguồn cung cấp vũ khí chính cho Việt Nam, hợp tác chế tạo pháo hạm Molniya , thương mại song phương Việt-Nga đạt mức 6 tỷ Mỹ Kim vào năm 2017. Cũng qua những lời tuyên bố trên, Ô. Trọng đã hoan nghênh sự hiện diện của Nga tại vùng Đông Nam Á. Điều này cũng có thể làm “buồn lòng” Hoa Kỳ nhưng Hoa Kỳ khó nói bởi vì Đông Nam Á không phải “Sân sau” (backyard) của Mỹ. Dường như Nga đã bán cho Phi Luật Tân hai tàu ngầm Kilo dù có sự phản đối của Mỹ, còn Nam Dương thì đặt mua phi cơ chiến đấu Su-35 tối tân nhất của Nga. Không biết sau chuyến viếng thăm này, mức độ hợp tác quân sự Việt-Nga biến chuyển như thế nào giữa lúc NATO và Mỹ tiến hành cuộc Chiến Tranh Lạnh Mới với Nga. Theo thông tấn TASS Việt Nam đã đặt mua 1 tỷ Mỹ Kim vũ khí nhưng không nói rõ chi tiết (không biết có phải hệ thống phòng không S-400 hay phi cơ tối tân Su-35?)

-SABC News ngày 9/9/2018: “Việt Nam vừa từ chối (chứ không phải bắt giữ như VOA tiếng Việt loan tin) không cho bà Debbie Stothard -Tổng Thư Ký Liên Đoàn Quốc Tế Nhân Quyền nhập cảnh để tham dự Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới tổ chức vào tuần tới. Hà Nội đứng ra tổ chức Diễn Đàn Kinh Tế Thế Giới thuộc ASEAN từ 11-13/9/2018 và khoe rằng đây là cuộc tập họp ngoại giao lớn nhất của các quốc gia Đông Nam Á. Bà Stothard sau khi tới Phi Cảng Quốc Tế Nội Bài đã không thể vào Việt Nam.”

-AFP ngày 10/9/2018: “Lãnh tụ đối lập Kem Sokha của Căm Bốt đã được thả sau khi bị giam giữ một năm vì tội phản quốc khi người thâu tóm quyền lực Hun Sen nới lỏng bàn tay sau khi đã chiến thắng trong cuộc bầu cử độc diễn.”

Ô. Hun Sen chơi trò “mèo vờn chuột”. Sau khi thắng cử và “xiết chặt bù-loong” ghế thủ tướng, ông thả Ô. Sokha để các hội nhân quyền, Âu Châu và Hoa Kỳ bớt la ó. Không biết Ô. Sokha tính sao? Nghỉ xả hơi rồi giải nghệ, hoặc xin định cư tại Hoa Kỳ để ăn trợ cấp (welfare) mãn đời? Hay quyết tâm tranh đấu tới cùng cho đến khi lật đổ được Ô. Hun Sen mới thôi?

Nhận Định :

Theo CNBC ngày 11/9/2018: “Nga tiến hành một cuộc tập trận kéo dài một tuần lễ từ 11-17/9/2018 tại miền cực đông của đất nước mà một chuyên viên của Ngũ Giác Đài nói với CNBC rằng họ sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến này. Khoảng 300,000 binh đã tham gia vào cuộc tập trận thường niên với quy mô lớn có tên Vostox 2018. Ngoài số lượng binh sĩ, còn có 36,000 xe tăng, cơ giới bộ binh, thiết vận xa và các loại xe khác, 1000 máy bay, trực thăng, máy bay không người lái và 80 tàu chiến, tàu tiếp vận…lớn nhất kể từ năm 1981 khi cuộc Chiến Tranh Lạnh bao trùm lên thế giới. Ô. Putin đã đích thân giám sát cuộc tập trận này. Nga hiện đang xoay trục chiến lược ngoại giao về hướng đông với Hoa Lục - là nước cùng với Mông Cổ đã gửi vài ngàn binh sĩ cùng tham gia cuộc tập trận đang diễn ra tại Siberia và Vùng Viễn Đông của Nga. Hiện nay Ngũ Giác Đài đang theo dõi sự gia tăng sức mạnh quân sự của Nga và Trung Hoa Lục Địa cùng những cuộc tập trận của họ sắp tới.” Còn theo Sputnik News, cuộc tập trận này còn cho thấy sự kết hợp đổ bộ và tấn công công kiểu mới với sự tham gia của một lữ đoàn lính nhảy dù. Ngoài ra tàu chiến Nga còn diễn tập tại Biển Bering nằm giữa Nga và Alaska. ” Theo AFP ngày 14/9/2018, Ngũ Giác Đài vừa phản đối Nga sau khi hai phi cơ chiến đấu lên nghênh cản hai oanh tạc cơ của Nga tại tây Alasaka, một diễn biến mới nhất thuộc loại này. Bộ Chỉ Huy Phối Hợp Mỹ-Gia Nã Đại đặc trách kiểm soát và tuần tra vùng Bắc Mỹ cho biết những chiếc phi cơ F-22 Raptor thuộc NORAD lên nghênh cản và nhận ra hai chiếc Tu-95 Bear vào đêm 13/9/2018.

Tại sao Chiến Tranh Ý Thức Hệ đã chấm dứt mà còn tập trận lớn như vậy? Xin thưa, Chiến Tranh Lạnh chấm dứt nhưng Chiến Tranh Quyền Lợi vẫn còn đó và còn đó muôn đời. Nước nhỏ thì muôn đời chịu đắng cay. Nhưng những nước lớn thì thường xuyên choảng nhau để tranh ngôi vị bá chủ. Những cuộc tập trận của Mỹ và NATO ở Ba Lan và vùng Baltic sát biên giới Nga mới đây là để răn đe. Còn cuộc tập trận này của Nga là để cho Mỹ và Âu Châu thấy sức mạnh quân sự của Nga. Đó là về mặt quân sự. Còn về mặt kinh tế, Nga dùng Vladivostok là bệ phóng, còn Việt Nam là một đầu cầu hay bàn đạp cho Kế Hoạch Viễn Đông để lan rộng ảnh hưởng ra các quốc gia Đông Nam Á. Và cũng ngày hôm nay, Diễn Đàn Kinh Tế Hướng Đông dùng để hợp tác kinh tế giữa Nga và ASEAN đã diễn ra tại Thành Phố Vladivostok mà Ô. Putin và Ô. Tập Cận Bình đã tự nướng bánh kếp ăn với trứng cá (caviar) rồi sau đó cùng đi dạo chơi chợ cá trên Đảo Russky. Theo báo cáo của diễn đàn này, kim ngạch thương mại chung của Nga với các nước ASEAN năm 2017 đã tăng 35%.

Trong lúc Hoa Kỳ quay lưng với hiệp định kinh tế Xuyên Thái Bình Dương (TTP), hục hặc về ngoại giao với Thái Lan, Phi Luật Tân, Miến Điện, Căm-bốt, Hồi Quốc, Venezuela, Nicaragua…thì Nga và Hoa Lục theo chính sách “ngậm miệng ăn tiền”. Chuyện nội bộ nhà các ông không ăn thua tới tôi. “Ngộ” tới đây chỉ có làm ăn buôn bán với “nị” thôi, còn chuyện nhà “nị” thì “ngộ” không “piếc”. Trong lúc Hoa Kỳ như một ông phú hộ cầm “ngọn roi nhân quyền” trong tay, đi khắp làng khắp xóm, la chỗ này, mắng chỗ kia, quất cho “bố cu, mẹ đĩ” vài roi…khiến thiên hạ sợ nhưng trong bụng chửi thầm là thằng cha này làm phách. Từ đó mất hết đồng minh. Người ta bầu cử gian lận, đấu đá chính trị trong nước họ thì ăn thua gì tới đất nước mình mà cũng xía vào? Mình có phải là “đại đế” của thế giới, giống như thiên tử Nhà Chu đối với các chư hầu không? Cho nên làm chính trị lớn phải phối hợp được giữa thực tế và lý tưởng tức phải chơi “Trò chơi hai mặt” (Double standard). Khi nào thật cần thiết mới nói nhân quyền. Còn khi nào thấy an nguy cho đất nước thì phải ngậm miệng. Ngọn roi nhân quyền chỉ được tiếng là nhân đạo nhưng nếu dùng bừa bãi sẽ vô cùng nguy hiểm cho chính sách đối ngoại.

Hiện nay trên thế giới có ba trục lớn, đó là Hoa Kỳ, Trung Hoa và Nga. Một quốc gia bị Nga chèn ép hay có thể bị Nga xâm lăng sẽ chạy theo Mỹ hoặc NATO. Còn một nước bị Hoa Kỳ ruồng bỏ, cấm vận, thù ghét, toan tính lật đổ sẽ chạy theo Nga hay Hoa Lục. Đó là “lẽ sống” của các nước nhỏ và “xin đừng hỏi tại sao” giống như câu nói cửa miệng của người Miền Nam trước đây. Trước sự chèn ép qua cấm vận nghiệt ngã nhất trong lịch sử mà Ô. Mike Pompeo nói ra, Ba Tư sẽ không còn đường nào là “ôm cứng” lấy Nga và Bắc Kinh để sinh tồn trong lúc Hoa Kỳ vẫn con đang lún sâu vào cuộc chiến Syria, Yemen, A Phú Hãn 17 năm gỡ không ra và có thể bị Tòa Án Hình Sự Quốc Tế điều tra về tội ác chiến tranh tại đây. Trước tình hình như thế liệu Hoa Kỳ còn rảnh tay và đủ tâm trí để đối phó với Hoa Lục tại Biển Đông không?

Nước Mỹ không phải không có chiến lược gia tài giỏi, nhưng Ô. Trump có nghe theo hay không lại là chuyện khác. Viên Thiệu có rất nhiều mưu sĩ giỏi nhưng không biết nghe lời cho nên dù có cả triệu quân vẫn thua Tào Tháo chỉ có 200,000 quân vì Tào Tháo biết nghe lời mưu sĩ. Lãnh đạo xuất chúng là lãnh đạo biết nghe lời cố vấn và có tài phân biệt thế nào là mưu kế hay và thế nào là mưu kế dở. Lưu Bang và Lưu Bị, chẳng có tài cán gì ngoài tài biết nghe lời của quân sư. Biết nghe lời nói phải là yếu tố sống còn của lãnh đạo. Và phải thật là thông minh và trí tuệ mới thấy thế nào là lời nói phải.

Theo tôi, cuộc tập trận quy mô lớn hơn cả thời Sô-viết lần này của Nga có mục đích phô diễn sức mạnh quân sự cho Mỹ và NATO biết. Trong tình thế hiện tại, chắc hẳn Nga không có ý định tấn công Âu Châu trước. Nhưng nếu lực lượng của NATO áp sát biên giới Nga ở Georgia và Ukraina thì chắc chắn Nga sẽ phản ứng mà Thủ Tướng Nga Medvedev nói rằng sẽ là “một hậu quả thảm khốc”.

Đào Văn Bình

(California ngày 15/9/2018)