Lần đầu có thuốc chữa được ung thư trực tràng (rectal cancer). Nghiên cứu thành công với toàn bộ 18 bệnh nhân - Lãnh 2,45 triệu USD để viết sách về lịch sử quận Santa Clara: 1/5 bản thảo chôm từ Wikipedia, bị lộ. - phóng viên Nga loan tin Thiếu tướng Nga Roman Kutuzov tử trận.

QUẬN CAM (VB - 6/6/2022) ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố hôm thứ Hai, trong một cuộc họp báo tại Kiev, rằng ông đã thảo luận về xuất cảng ngũ cốc với Anh và Thổ Nhĩ Kỳ. Ông khẳng định rằng hải quân hai nước có thể đảm bảo các tàu hàng ngũ cốc qua Hắc Hải an toàn.

Ông nhấn mạnh rằng khoảng 22 đến 25 triệu tấn ngũ cốc hiện đang bị mắc kẹt ở nước này, và cho biết thêm rằng vào mùa thu, con số này có thể lên đến 75 triệu tấn. Zelensky lưu ý rằng nước này đã yêu cầu trang bị vũ khí chống hạm, có thể đảm bảo việc vận chuyển ngũ cốc không bị gián đoạn.

Trước đó, các quan chức Ukraine chia sẻ rằng việc Nga cho phép Ukraine nối lại các chuyến hàng ngũ cốc qua các cảng ở Hắc Hải là cách duy nhất để ngăn chặn một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu.

---- Người đứng đầu hội đồng an ninh quốc gia Ukraine, ông Oleksiy Danilov, nói với tờ Financial Times hôm thứ Hai rằng các bước tiến quân mới của Nga ở Donbas đã khiến vị thế của Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại trở nên "rất, rất khó".

Danilov cũng nhấn mạnh cuộc khủng hoảng năng lượng và nguồn cung cấp đang nổi lên, do thực tế là các lực lượng Nga đã chiếm đóng nhiều trung tâm công nghiệp và "20% lãnh thổ (Ukraine)". Ông Danilov lưu ý rằng hiện tại Kiev không thể "đáp trả tương xứng" trước sự thống trị bằng pháo của Nga, cho thấy năng lực vũ khí của Ukraine hiện nay là "thiếu".

---- Hôm thứ Hai, Thị trưởng Severodonetsk Oleksandr Stryuk khẳng định rằng quân đội Ukraine có đủ lực lượng để bảo vệ thành phố khỏi các cuộc tấn công của Nga. "Chúng tôi đã tập trung đủ quân và nguồn lực ở đó để đánh trả các cuộc tấn công vào thành phố", Stryuk cho biết trong các nhận xét trên truyền hình. Nga đã tăng cường nỗ lực đánh chiếm thành phố cuối cùng do Ukraine nắm giữ trong khu vực Luhansk và "xả láng, không tiết kiệm quân hoặc thiết bị", theo bình luận của Bộ Quốc phòng Ukraine hôm Thứ Hai.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Nga không gây ra mối đe dọa nào đối với Phần Lan và Thụy Điển. Peskov nói khi được hỏi về vấn đề hai nước gia nhập NATO: "Tôi muốn nhắc lại những lời của Tổng thống Putin rằng Liên bang Nga chưa bao giờ gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với Phần Lan hay Thụy Điển, và các quốc gia này cũng không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với chúng tôi. Tổng thống Putin đã nói điều này nhiều hơn một lần." Về hoạt động quân sự ở Ukraine, Peskov nhắc lại sự lạc quan của ông về tiến trình của nó và gọi bất kỳ cuộc đàm phán an ninh nào với Hoa Kỳ là "khó có thể xảy ra."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai tuyên bố rằng trong một cuộc gọi, ông đã nhận được xác nhận từ Thủ tướng Anh Boris Johnson về gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Kiev trong cuộc đấu tranh chống lại các cuộc tấn công quân sự của Moscow.

---- Trong lời chào mừng tới các đại biểu của Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng nền kinh tế Nga sẽ tiếp tục phát triển theo hướng cởi mở và hợp tác quốc tế: "Tôi tin rằng đối với Nga, những năm 2020 sẽ trở thành thời kỳ củng cố chủ quyền kinh tế, tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng và công nghệ của riêng mình, nâng cao chất lượng trình độ đào tạo các chuyên gia, cũng như hình thành một hệ thống tài chính độc lập và hiệu quả. Đồng thời, nền kinh tế Nga sẽ ngày càng dựa vào sáng kiến tư nhân và tất nhiên, sẽ duy trì sự cởi mở và hợp tác quốc tế rộng rãi”.

---- Ủy viên Nhân quyền Nga Tatyana Moskalkova viết trong báo cáo gửi Tổng thống Vladimir Putin rằng hiện có 1,4 triệu người tị nạn đang cư trú tại Nga: "Tất cả những điều này rất hữu ích đối với chúng tôi ngày nay, trong điều kiện có hơn 1.400.000 người tị nạn trong nước, khi một chiến dịch quân sự đặc biệt đang được tiến hành ở Ukraine, đối mặt với các biện pháp trừng phạt chưa từng có và tâm lý sợ hãi những gì về Nga."

----- Hôm Thứ Hai, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói, Liên Âu sẽ không tìm ra nổi nguồn dầu thay thế nào có chất lượng tương đương với dầu Nga. Thủ tướng Medvedev giải thích rằng Liên Âu sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu nhiên liệu ở một số loại nhất định, chẳng hạn như dầu diesel cần thiết cho xe tải và thiết bị nông nghiệp do lệnh cấm vận dầu mỏ đã gây ra các cuộc đình công giữa các xe tải Ý, Hungary và Ba Lan. Ngoài ra, Thủ tướng Medvedev nhấn mạnh rằng các ngân hàng Nga vẫn tiếp tục hoạt động bình thường mặc dù đã bị ngắt kết nối với SWIFT.

---- Hải quân Ukraine cho biết các tàu của hạm đội Hắc Hải của Nga đã rút lui tới hơn 100 km (khoảng 65 dặm) từ các bờ biển của Ukraine để tránh bị Ukraine tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái. Trong khi đó, khi nỗ lực giành lại quyền kiểm soát các khu vực phía tây bắc của Hắc Hải, quân Nga đã triển khai các hệ thống phi đạn bờ biển ở các khu vực Crimea và Kherson.

Ukriane nói, mối đe dọa từ các cuộc tấn công tên lửa từ biển vẫn còn. "Kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược, tàu chiến và tàu ngầm của đối phương đã phóng hơn 300 hỏa tiễn hành trình vào lãnh thổ Ukraine. Hiện tại, cường độ các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn hành trình Calibre đã giảm xuống, trong khi kẻ thù bắt đầu tấn công các mục tiêu mặt đất bằng hỏa tiễn chống hạm. ... Có thể, điều này cho thấy Nga đã sử dụng một lượng đáng kể vũ khí hỏa tiễn hiện đại và buộc phải sử dụng những loại hỏa tiễn đã lỗi thời ".

Hải quân cho biết khoảng 30 tàu và tàu ngầm của Nga vẫn tiếp tục phong tỏa các hoạt động vận chuyển dân sự.

---- Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Nga đã tiến hành các cuộc không kích và phi đạn nhằm vào một số mục tiêu trên khắp Ukraine, khi họ cố gắng phá vỡ hệ thống phòng thủ của Ukraine và đánh vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Đại tá Oleksandr Motuzyanyk, người phát ngôn Bộ Quốc phòng, cho biết Nga đang tiến hành "các hoạt động tấn công và hỏa lực dữ dội dọc theo toàn bộ chiến tuyến đối đầu ở các khu vực Donetsk và Luhansk."

Có 7 máy bay đã phóng phi đạn hành trình từ phía trên Hắc Hải và Biển Caspi, trong khi các hệ thống phi đạn bờ biển ở Crimea cũng đang hoạt động.

Về cơ bản, Motuzyanyk cho biết quân Nga đã đạt được một số bước tiến, bao gồm cả phía bắc Sloviansk, nơi họ đang tiến trong khu vực Sviatohirsk về phía sông Siverskiy Donets.

---- Nga đã mất thêm một vị tướng nữa trong cuộc chiến ở Ukraine. Thiếu tướng Roman Kutuzov, chỉ huy Quân đoàn 1 của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã tử trận gần Nikolayivka trong trận chiến giành Donbas sau khi xe của ông bị quân Ukraine phục kích. Nga hiện đã mất ít nhất 11 tướng kể từ khi Putin điều quân vào Ukraine vào ngày 24/2/2022, mặc dù Nga chỉ thừa nhận cái chết của 4 người trong số họ.

Bản tin tướng Nga tử trận cũng được xác nhận bởi một phóng viên truyền thông nhà nước Nga cho biết hôm Chủ nhật. Bản tin được phóng viên truyền hình nhà nước Alexander Sladkov đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram không cho biết chính xác Thiếu tướng Roman Kutuzov bị giết khi nào và ở đâu. Sladkov đã ca ngợi các tướng Nga tử trận vì đi ra nhiều tuyến đầu để làm gương cho lính.

Thiếu tướng Roman Kutuzov

Nga đã xếp các trường hợp tử vong do quân đội gây ra là bí mật quốc gia ngay cả trong thời bình và đã không cập nhật số liệu thương vong chính thức của họ ở Ukraine kể từ ngày 25/3, khi họ nói rằng 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24/2.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các sở chỉ huy và vị trí của quân đội ở quận Bakhmut của vùng Donetsk và Lysychansk ở vùng Luhansk, theo lời phủ tổng thống.rõ.

Văn phòng cho biết "Zelensky đã nghe thông tin về tình hình hoạt động tại các khu vực này của mặt trận, cũng như báo cáo về công tác hậu cần của lực lượng phòng thủ Ukraine". Tổng thống đã rời Kyiv lần đầu tiên vào cuối tháng 5 để thăm quân đội Ukraine ở Kharkiv.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong một bài đăng trên Telegram đã tưởng nhớ nhà làm phim và nhân chủng học người Litva, Mantas Kvedaravicius, người đã bị giết vào tháng 4 trong cuộc bao vây Mariupol. Zelensky viết: “Điều quan trọng là phải nói sự thật. Điều quan trọng là phải ủng hộ nghệ thuật dành cho cuộc sống, không phải dành cho những người muốn phá hủy cuộc sống đó."

Bộ phim tài liệu của cố đạo diễn đã được hoàn thành bởi vị hôn phê của ông, cô Hanna Bilbrova, và phim đã được công chiếu tại Liên hoan phim Cannes vào tháng 5.

---- Nga bán Châu Phi lúa mì chôm của Ukraine. Vào giữa tháng 5, Mỹ đã gửi một cảnh báo tới 14 quốc gia, chủ yếu ở châu Phi, rằng các tàu chở hàng của Nga đang rời các cảng gần Ukraine với chất đầy "ngũ cốc Ukraine bị đánh cắp", theo báo New York Times. Bản tin NYT cũng cho biết, Nga đã tìm kiếm người mua trong số các quốc gia châu Phi đối với lượng ngũ cốc bị đánh cắp ở Ukraine.

Ukraine cho biết Nga đã đánh cắp tới 500.000 tấn lúa mì, trị giá 100 triệu USD, kể từ khi Nga xâm lược vào tháng 2/2022. Phần lớn lượng ngũ cốc đã được đưa đến các cảng ở Crimea do Nga kiểm soát, sau đó được chuyển đến các tàu hàng, bao gồm cả một số bị phương Tây trừng phạt, theo lời các quan chức Ukraine cho biết.

Hôm thứ Sáu, Vladimir Putin đã gặp Chủ tịch Liên minh châu Phi, Tổng thống Macky Sall của Senegal, người đang nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề ngũ cốc và kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Các nước châu Phi bị ảnh hưởng sâu sắc bởi cuộc khủng hoảng thiếu ngũ cốc, phần lớn là do Nga phong tỏa các cảng của Ukraine, khiến giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt.

---- Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov buộc phải hủy chuyến thăm tới Serbia sau khi ba nước láng giềng - Bulgaria, North Macedonia và Montenegro - đóng cửa không phận đối với máy bay của ông, theo một nguồn tin cấp cao của Bộ Ngoại giao, xác nhận các báo cáo từ các hãng truyền thông Serbia.

Lavrov, nhà ngoại giao hàng đầu của Nga, dự kiến sẽ bay vào thứ Hai và Bộ Ngoại giao Nga chưa bình luận công khai về việc hủy bỏ chuyến bay. Không giống như nhiều quốc gia khác, Serbia, quốc gia có quan hệ văn hóa chặt chẽ với Nga, đã chống lại việc gây ra cuộc chiến ở Ukraine.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm Chủ nhật cho biết một số quốc gia phương Tây đã bắt đầu đồng ý với đề xuất của nước ông về việc cải tổ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Ông Erdogan cho biết: “Đề xuất cải tổ Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, mà chúng tôi đã đưa ra trong nhiều năm, có vẻ thành công,” ông Erdogan nói, đồng thời tuyên bố hơn 5 thành viên hội đồng đã xem xét vấn đề này. Ông tuyên bố: “Họ nói rằng Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cần phải được cải tổ."

Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu trước đó nói rằng xung đột Nga-Ukraine đã làm nổi bật sự cần thiết của hệ thống quốc tế phải chịu những thay đổi nghiêm trọng.

---- Lần đầu có thuốc chữa được ung thư trực tràng (rectal cancer). Nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học New England (New England Journal of Medicine) vào Chủ nhật cho thấy tất cả bệnh nhân ung thư trực tràng được sử dụng một loại thuốc mới đều xóa sổ được ung thư. Tờ New York Times đã báo cáo kết quả nghiên cứu, tuy chỉ mới thử nghiệm với 18 bệnh nhân nhưng kết quả thật khó tin.

Tiến sĩ Luis A. Diaz Jr. của Trung tâm ung thư Memorial Sloan Kettering Cancer Center cho biết: “Tôi tin rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử ung thư."

Dự án được trả tiền bởi GlaxoSmithKline, công ty đã chế tạo ra loại thuốc mới và vẫn chưa rõ khi nào thử nghiệm tiếp theo sẽ diễn ra với một nhóm bệnh nhân đông hơn. Tuy nhiên, đối với 18 bệnh nhân được thử nghiệm đợt đầu, tất cả đều thuyên giảm. Đây là lần đầu tiên bác sĩ Diaz nhìn thấy nó trong toàn bộ sự nghiệp chuyên môn của mình.

Bản báo cáo giải thích: "Trung bình, 1/5 bệnh nhân có một số loại phản ứng bất lợi với thuốc như thuốc mà bệnh nhân đã dùng, dostarlimab, được gọi là chất ức chế trạm kiểm soát (checkpoint inhibitors). Thuốc được dùng ba tuần một lần trong sáu tháng và có giá khoảng 11.000 đô la mỗi liều. Thuốc này gỡ bỏ tế bào ung thư, cho hệ miễn nhiễm nhìn ra mục tiêu để tấn công, xóa sổ ung thư."

---- South Dakota từ lâu đã thiếu giáo viên một phần do lương thấp và sĩ số lớp học đông, nhưng một yếu tố mới dường như đang làm vấn đề tệ hại hơn: chính trị hóa giáo dục, theo báo South Dakota News Watch. Các ước tính gần đây đưa ra số lượng vị trí giảng dạy đang mở trong tiểu bang là hơn 500, cao hơn nhiều so với những năm trước.

Theo Jason Connelly, một giáo viên sinh quán ở South Dakota, nói rằng anh quyết định không theo đuổi sự nghiệp ở tiểu bang vì nạn chính trị hóa. Anh nói rằng sự lo lắng gây ra bởi những luận điệu chính trị làm xói mòn sự phán xét, thậm chí cả đạo đức, của các giáo viên.

Các quan chức tiểu bang đang thực hiện một cách tiếp cận giáo dục thực tế hơn — gần đây, các nhà lập pháp đã cố gắng điều chỉnh việc đối xử với học sinh chuyển giới, Bộ Giáo Dục tiểu bang đã loại bỏ các tham chiếu đến văn hóa người Mỹ bản địa trong các hướng dẫn nghiên cứu xã hội và thống đốc đã cấm lý thuyết Critical Race Theory (Lý Thuyết Phê Phán Sắc Tộc, nói rằng guồng máy chính trị, kinh tế, xã hội Hoa Kỳ có tính ưu đã dân da trắng, kỳ thị dân da màu), bất kể thuyết CRT không hề được dạy trong các trường công lập.

---- Tennessee: nhiều tay súng khai hỏa, 3 chết, 14 bị thương, 3 người bị xe đụng khi bỏ chạy. Cảnh sát cho biết một vụ nổ súng lúc 2:42 am giờ sáng trên phố McCallie Avenue, gần 1 hộp đêm đã dẫn đến 3 người chết và 14 người bị thương do trúng đạn và các vết thương khác.

Cảnh sát trưởng Celeste Murphy của Chattanooga cho biết 14 người đã bị trúng đạn và 3 người bị xe đụng khi cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường. Hai người chết vì vết thương do súng bắn, và một người chết sau khi bị xe đâm. Mười sáu trong số các nạn nhân là người lớn, và một trong số đó là vị thành niên. Một số vẫn trong tình trạng nguy kịch, cô nói.

Khai trừ Đảng 2 ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ) và Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Bộ Y tế ).

Tàu cá VN bị tàu lạ đụng chìm: 2 ngư dân tử vong, 1 người mất tích.

Quốc tế kinh hoàng các giao lộ Hà Nội.

Thị trưởng Chattanooga Tim Kelly, người tự mô tả mình là một thợ săn nồng nhiệt và là chủ sở hữu súng, đã nói tại một cuộc họp báo, kêu gọi Quốc hội ban hành "các quy định hợp lý" để giải quyết bạo lực súng đạn. Kelly là một người độc lập với đảng phái. "Điều đó không có nghĩa là tước súng khỏi những chủ sở hữu súng có trách nhiệm, mà nó có nghĩa là kiểm tra lý lịch bắt buộc và cấm các băng đạn có dung lượng lớn cho phép những kẻ bắn giết hàng chục người bị thương mà không cần phải nạp băng đạn mới."---- Thượng nghị sĩ Chris Murphy (Dân chủ, Connecticut), người đang giúp thảo luận trên Thượng viện về kiểm soát súng, cho biết các nhà lập pháp không có kế hoạch đưa ra bất kỳ dự luật nào cấm vũ khí tấn công, cũng sẽ không cho kiểm tra lý lịch toàn diện người mua, nhưng đang soạn luật với các biện pháp khác. TNS Murphy nói như thế hôm Chủ nhật trên CNN: “Vì hiện tại, người dân muốn giảm nạn xả súng. Họ chỉ không muốn hiện trạng tiếp tục trong 30 năm nữa”.Thượng nghị sĩ Pat Toomey (Cộng hòa, Pennsylvania), một trong chín Thượng nghị sĩ thảo luận về dự luật hạn chế xả súng giết người hàng loạt, nói ông lạc quan rằng đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có thể cùng nhau thực hiện một số biện pháp khác nhằm hạn chế bạo lực súng đạn, có thể bao gồm mở rộng kiểm tra lý lịch, ra luật cờ đỏ (red flag laws -- luật này cho phép thành viên gia đình, cảnh sát hoặc cơ quan có thẩm quyền khác yêu cầu tòa án tịch thu súng từ người có thể gây nguy hiểm), và các điều khoản về an toàn khuôn viên trường học, và các điều khoản sức khỏe tâm thần.---- Liên quân Hàn-Mỹ phóng 8 hỏa tiễn, đáp trả động thái khiêu khích của Bắc Hàn. Bản tin sau đây của đài KBS Việt ngữ của chính phủ Nam Hàn, toàn văn như sau. Một ngày sau khi Bắc Triều Tiên phóng liền lúc 8 tên lửa đạn đạo vào ngày 5/6, liên quân Hàn-Mỹ đã đáp trả bằng tên lửa đất đối đất.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc ngày 6/6 cho biết trong vòng hơn 10 phút từ lúc 4 giờ 45 phút sáng cùng ngày, quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã phóng 8 tên lửa đất đối đất ATACMS để đối phó với động thái khiêu khích tên lửa của Bắc Triều Tiên. Được biết, trong số 8 tên lửa được phóng, có 7 tên lửa của Hàn Quốc và 1 tên lửa của Mỹ, được giả định nhằm vào các mục tiêu đa dạng.Hội đồng tham mưu trưởng liên quân cho biết vụ phóng lần này đã thể hiện được năng lực và trạng thái của liên quân hai nước, vừa duy trì trạng thái giám sát trong trường hợp Bắc Triều Tiên khiêu khích tên lửa từ nhiều địa điểm khác nhau, vừa có thể tấn công chính xác và ngay lập tức vào địa điểm khiêu khích, thế lực chỉ huy và hỗ trợ.Khi Bắc Triều tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SRBM) vào ngày 25/5 vừa qua, quân đội Hàn Quốc đã phóng tên lửa Hyunmoo-2, quân đội Mỹ phóng tên lửa ATACMS để đáp trả. Hội đồng tham mưu trưởng liên quân lên án mạnh mẽ một loạt động thái khiêu khích liên tiếp của miền Bắc, hối thúc nước này dừng ngay hành vi đẩy cao căng thẳng quân sự, gây bất ổn an ninh trên bán đảo Hàn Quốc.Trước đó, từ lúc 9 giờ 8 phút tới 9 giờ 43 phút sáng ngày 5/6, Bắc Triều Tiên đã phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Sunan, thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông. Đây là vụ khiêu khích tên lửa thứ ba của miền Bắc kể từ sau khi Chính phủ tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol ra mắt và là động thái thị uy tên lửa lần thứ 18 của nước này kể từ đầu năm.---- Cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến ​​tổ chức một cuộc tụ tập lớn để vận động tranh cử ở Memphis, nhưng cảnh sát thành phố không muốn dính tới, vì Trump có thói quen xù tiền hóa đơn nợ các thành phố và các công ty hợp đồng. Theo Action News 5, các sự kiện trong quá khứ của Trump đòi hỏi an ninh địa phương đã dẫn đến các hóa đơn kếch xù cho chiến dịch tranh cử của Trump.Trump bây giờ vẫn nợ El Paso 570.000 đô la cho một cuộc biểu tình năm 2019. Tính đến tháng 7 năm 2020, Trump có hơn 2 triệu đô la trong các hóa đơn an ninh chưa thanh toán được chất đống từ Pennsylvania đến New Mexico. Báo Albuquerque Journal đã tiết lộ vào tháng 10/2020, rằng thành phố Albuquerque của họ đã gửi cho Trump một hóa đơn trị giá 211.175,94 đô la để làm rào cản và làm thêm giờ cho các cảnh sát có mặt cho sự kiện.Trump cũng từ chối trả tiền cho thành phố Minneapolis sau khi tích lũy hơn 530.000 đô la chi phí an ninh cho một cuộc biểu tình năm 2019. Thị trưởng Minneapolis đã rất tức giận và phản đối vào thời điểm đó bằng cách ngăn chặn mọi hoạt động sử dụng thêm các tài sản thuộc sở hữu của thành phố cho đến khi hóa đơn được thanh toán. Trump liền đe dọa sẽ kiện thị trưởng. Sau khi Trump và thành phố hăm dọa qua lại, Target Center (công ty chủ địa điểm tổ chức) bị kẹt vì đứng giữa, đã phải quyên tặng 100.000 đô la cho các chi phí của cuộc tụ tập của Trump ở Minneapolis năm 2019. Tuy nhiên, điều đó gây ra một vấn đề vì 100.000 đô la trong quỹ công ty [Target Center] là vi phạm luật tài chính chiến dịch. Không rõ liệu có ai đã từng nộp đơn khiếu nại đó hay không vì nó có khả năng không được đưa vào sổ các tài liệu tài chính chiến dịch của Trump.Ở Memphis, sở cảnh sát nói rằng họ chưa được liên lạc về việc cung cấp an ninh. Nghị viên thành phố Memphis Martavius Jones không muốn Cảnh sát Memphis giảm bớt thời gian, nhân lực và chi phí. Jones nói: "Trump nổi tiếng là xù tiền. Khi bạn nói về những cuộc tụ họp đông này, có những khoản chi phí khổng lồ mà các khu vực pháp lý khác nhau phải trả và những khoản chi này không được ban vận động của Trump hoặc tổ chức của Trump hoàn trả."Nghị viên Jones và Nghị viên JB Smiley Jr sẽ giới thiệu một nghị quyết cho hội đồng thành phố vào tuần tới, yêu cầu Cảnh sát Memphis đứng ngoài cuộc biểu tình. “Trump không còn là tổng thống nữa. Trump có một đội đặc nhiệm của Sở Mật vụ theo bảo vệ suốt đời, tôi nghĩ vậy là đủ,” Smiley nói.---- Lãnh 2,45 triệu USD để viết sách về lịch sử quận Santa Clara: 1/5 bản thảo chôm từ Wikipedia, bị lộ. Vợ của một cựu thượng nghị sĩ tiểu bang California đã bị buộc tội đạo văn quá nhiều sau khi hãng tin The Mercury News khám phá ra khoảng 1/5 bản thảo mà bà được trả hàng triệu USD để viết đã chôm gần như nguyên văn từ các nguồn khác.Dự án sách là về lịch sử Quận Santa Clara, Bắc California, đã bị các quan quận “tạm hoãn” sau khi lộ ra chuyện đạo văn về tác phẩm của tác giả Jean McCorquodale. Bà McCorquodale đã được trả ít nhất 2,45 triệu đô la từ năm 2009 đến năm 2019 để viết đơn xin tài trợ và để viết sách.Bản thảo dài 580 trang của bà, được cho là đã chậm hơn hai năm so với kế hoạch, trước khi nộp vào tháng 1/2022, trong đó chứa nhiều đoạn văn đã chôm nguyên con từ “Wikipedia, the History Channel, the Mercury News, the Washington Post, các trang web của quận và các nguồn khác."----Theo Báo Pháp Luật. Ban Chấp hành (BCH) Trung ương quyết định khai trừ Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long, do hai cá nhân này có các vi phạm rất nghiêm trọng. Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Ngọc Anh và Thanh Long chịu trách nhiệm về những sai phạm xảy ra tại Bộ Y tế và Bộ KH&CN, liên quan đến vụ kit test Việt Á. “Lại quả” tới 800 tỉ đồng (hơn 34.5 triệu USD). Sau khi được Bộ Y tế cấp phép đăng ký lưu hành, Phan Quốc Việt (tổng giám đốc Công ty Việt Á) thông đồng với lãnh đạo các đơn vị y tế để hợp thức hồ sơ chỉ định thầu, nâng khống giá bán lên mức 470.000 đồng/kit xét nghiệm. Công ty này đã cung ứng kit xét nghiệm cho CDC và các cơ sở y tế khác của 62 tỉnh, TP trên cả nước, với doanh thu khoảng gần 4.000 tỉ đồng (173 triệu USD). Trong đó, giá kit xét nghiệm được nâng khống khoảng 45%, giúp Công ty Việt Á thu về số tiền hơn 500 tỉ đồng (21.6 triệu USD). Đặc biệt, Công ty Việt Á chi “hoa hồng” cho các “đối tác” với số tiền lên tới gần 800 tỉ đồng (hơn 34.5 triệu USD).----Theo Báo Phụ Nữ. Khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Quảng Nam, tàu cá số hiệu của tỉnh Quảng Ngãi đã va chạm với 1 tàu không rõ số hiệu khiến cho 2 ngư dân tử vong, 1 người mất tích. Sáng 6/6, đại tá Hoàng Văn Mẫn - Chính ủy Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam - cho biết, trên vùng biển của tỉnh này vừa xảy ra vụ va chạm giữa 2 tàu khiến nhiều người thương vong, mất tích. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3g30 cùng ngày đã xảy ra vụ va chạm trên biển giữa tàu cá QNg 91426 do ông Trần Văn Công (47 tuổi, trú TP. Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng với một tàu không rõ số hiệu tại vị trí 15,47 độ vĩ bắc - 108,32 độ kinh đông, cách bờ biển xã Bình Dương, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) khoảng 7 hải lý về hướng Đông. Hậu quả tàu của ông Công bị chìm trên biển, 8 ngư dân trên tàu rơi xuống biển. Lực lượng biên phòng đã phối hợp cùng tàu cá của ngư dân đang hoạt động ở khu vực này đã vớt được 7 ngư dân, trong đó có 2 người tử vong, 5 người khác đưa vào bờ an toàn, 1 người vẫn đang mất tích.----Video dài 3:28 phút:



----- HỎI 1: Dự tính đi du lịch mùa hè này?

ĐÁP 1: Tới 90% dân Mỹ suy tính về giá xăng khi tính đi du lịch.

Theo một cuộc khảo sát, 69% người Mỹ có kế hoạch đi du lịch vào mùa hè này, nhưng giá xăng tăng và lạm phát hiện đứng đầu danh sách các mối quan tâm của họ, vượt qua mối lo về Covid.

Sau hơn hai năm phần lớn phải ở nhà do đại dịch, hầu hết người Mỹ đã sẵn sàng lên đường du lịch. Tuy nhiên, lạm phát và giá xăng tăng kỷ lục đang đè nặng lên những người sắp đi nghỉ, thậm chí còn nhiều hơn những lo ngại của Covid, theo một báo cáo của Morning Consult.

Khoảng 60% người Mỹ cho biết họ sẽ thực hiện nhiều chuyến đi hơn trong năm nay so với năm ngoái, mặc dù giá cao hơn hiện đang khiến du khách phải thu hẹp kế hoạch và đi quãng đường ngắn hơn, cuộc khảo sát do Hiệp hội Khách sạn & Nhà nghỉ Hoa Kỳ (American Hotel & Lodging Association) thực hiện cho thấy. Nhưng 1/3 có khả năng sẽ hủy bỏ hoàn toàn các kế hoạch du lịch.

Hiện nay, 90% người Mỹ xem xét tới giá xăng trong các quyết định của họ về việc có nên đi du lịch trong ba tháng tới hay không, cuộc khảo sát của AHLA cho thấy. Cùng một chia sẻ cũng nói rằng lạm phát là một yếu tố trong kế hoạch sắp tới của họ. Trong khi đó, 78% hiện nay nói rằng tỷ lệ nhiễm Covid là một yếu tố cần cân nhắc khi quyết định đi du lịch mùa hè.

Chi tiết:

https://www.cnbc.com/2022/05/31/gas-prices-and-inflation-overtake-covid-as-top-travel-worry-.html

---- HỒ SƠ: Choáng váng với giá thành đường sắt cao tốc Ai Cập do Siemens xây dựng (Nguyễn Ngọc Chu)

Choáng váng với giá thành đường sắt cao tốc Ai Cập do Siemens xây dựng

Nguyễn Ngọc Chu - 4-6-2022

1. GIÁ CỦA SIEMENS CHO AI CẬP



Ngày 28/5/2022, Tập đoàn công nghiệp Siemens của Đức cho biết họ đã đồng ý về một thỏa thuận xây dựng 2.000km đường sắt cao tốc xuyên Ai Cập với giá thành 8,1 tỷ euro (8,7 tỷ USD). Giá trung bình 4,35 triệu USD/km.

Giám đốc điều hành Siemens Roland Busch gọi hợp đồng này là đơn hàng lớn nhất trong lịch sử 175 năm của công ty Siemens đóng đô tại Munich.

Hợp đồng còn bao gồm 41 tuyến tàu cao tốc, 94 tàu khu vực, 41 tàu hàng, 8 kho và ga vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng cũng quy định rằng Siemens sẽ chịu trách nhiệm bảo trì trong 15 năm.

Trong lễ ký kết hợp đồng, CEO Siemens Roland Busch cho biết: “Với công nghệ mới nhất của chúng tôi về đầu máy toa xe, tín hiệu và bảo trì, Ai Cập sẽ có mạng lưới đường sắt cao tốc hiện đại và lớn thứ sáu trên thế giới”. Theo Siemens, đây là Dự án lớn nhằm kết nối 60 thành phố bằng tàu hỏa, với tốc độ lên đến 230 km một giờ, cung cấp khả năng tiếp cận đường sắt cho khoảng 90% dân số, Ai cập. Dự án sẽ được thực hiện dưới sự hợp tác của chi nhánh Siemens di động của tập đoàn với hai công ty đối tác.

Chi phí của thỏa thuận bao gồm 2,7 tỷ euro đã được thỏa thuận vào năm ngoái cho đoạn đường đầu tiên, có tên là “Kênh đào Suez trên đường ray”, sẽ chạy dài 660 km từ thành phố cảng Ain Sochhna của Biển Đỏ đến Marsa Matruh và Alexandria trên bờ biển Địa Trung Hải.

Đoạn đường thứ hai, dài tổng cộng 1.100 km, sẽ nối thủ đô Cairo với thành phố phía nam Abu Simbel, gần biên giới với Sudan, và đi qua các khu định cư dọc sông Nile.

Tuyến thứ ba sẽ chạy từ thành phố trung tâm Luxor đến thành phố ven biển Hurghada, dài khoảng 225 km, hỗ trợ việc vận chuyển hàng hóa từ Địa Trung Hải đến cảng trọng điểm Safaga.

Siemens cho biết dự án sẽ tạo ra khoảng 40.000 việc làm ở Ai Cập, cũng như thêm 6.700 việc làm trong các ngành công nghiệp kết nối.

Siemens tuyên bố rằng mạng lưới điện khí hóa hoàn toàn sẽ giảm sản lượng CO2 khoảng 70% so với các hành trình được thực hiện bằng xe buýt hoặc ô tô.

Trong lễ ký kết hợp đồng, Tổng thống Ai Cập Abdel Fatah el-Sisi gọi mạng lưới được quy hoạch là “sự khởi đầu của kỷ nguyên mới cho hệ thống đường sắt ở Ai Cập, Châu Phi và Trung Đông”.

2. GIÁ CỦA TRUNG QUỐC XÂY ĐỰNG CHO LÀO

Tuyến đường sắt điện khí hoá của Lào từ Vientiane đi Boten (giáp Vân Nam) dài 414km, chở khách tốc độ 150-200km/giờ, chở hàng 120km/giờ, do Trung Quốc xây dựng trong 5 năm (2016-2021), giá thành 6 tỷ USD. Như vậy giá trung bình là 14.492.753 USD/km.

3. GIÁ CỦA BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI VIỆT NAM

Theo phương án của Bộ GTVT Việt Nam, thì tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM dài 1.545 km có dự toán kinh phí 58,7 tỷ USD. Bình quân 37,99 triệu USD/km.

Đường sắt cao tốc Hà Nội – TP.HCM theo dự án này của Bộ GTVT không chở được hàng, chỉ chở được khách với tốc độ trung bình ban đầu là 200km/h và sẽ tăng lên 320km/h. Thời gian dự kiến hoàn thành tuyến đường vào năm 2050.

Theo tính toán của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, với phương án chở khách tốc độ 200km/h và chở hàng 120km/h, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – TP.HCM có giá thành 26 tỷ USD. Bình quân 16,82 triệu USD/km. Cũng theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì các chuyên gia Đức và Hà Lan cho biết là giá thành còn giảm nữa nếu có sự tính toán hợp lý về tổng thể các yếu tố.

4. BẠN CHỌN GIÁ NÀO?

Tóm tắt lại:

a) 2.000 km đường sắt tốc độ 230km của Ai cập, chở khách và chở hàng, do Siemens của Đức xây dựng và bảo trì 15 năm. Giá thành trung bình: 4,35 triệu USD/km.

b) 414 km đường sắt tốc độ 150-200 km/h của Lào do Trung Quốc xây dựng vừa chở hàng, vừa chở khách, 6 tỷ USD. Giá thành trung bình: 14,492 triệu USD/km.

c) 1.545 km đường sắt HN – TP.HCM, tốc độ 200-320km/h, chỉ chở khách, phương án của Bộ GTVT, 58,7 tỷ USD. Giá thành trung bình: 37,99 triệu USD/km.

d) 1.545km đường sắt HN – TP.HCM, tốc độ 200 km/h, chở khách và chở hàng, phương án của Bộ KH-ĐT, 26 tỷ USD. Giá thành trung bình: 16,82 triệu USD/km.

Trong 4 giá trên, bạn chọn giá nào?

5. KHÔNG THỂ CỨ MÃI PHỤ THUỘC VÀO CẤP DƯỚI

Bộ trưởng Bộ GTVT, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách ngành Giao thông Vận tải, và Thủ tướng Chính Phủ nghĩ gì khi biết tin về Dự án của Siemens vừa ký với Ai Cập? Có ai giật mình không? Có ai trăn trở không?

Nếu quả thật dự án 8,1 tỷ Euro của Siemens cho 2.000km đường sắt của Ai Cập là chính xác như truyền thông đã đưa tin, thì 1.545km đường sắt Hà Nội – TP.HCM tốc độ 230km/h vừa chở khách vừa chở hàng chỉ có giá thành khoảng 6 tỷ 720 triệu USD!

Nếu địa hình Việt Nam khác biệt thì sự thay đổi cũng có thể tính được, dầu sao thì cũng có giá thành của Trung Quốc xây dựng cho Lào để mà tham chiếu.

Có lúc nào đích thân lãnh đạo tự mình đặt bút để tính toán? Có lúc nào đích thân lãnh đạo trực tiếp tìm đối tác để đàm phán? Vì câu chuyên liên quan đến hàng tỷ USD chứ không phải một hai triệu đồng.

Tiết kiệm ở xây đựng đường bộ và đường sắt cao tốc là những khoảng tiết kiệm ở mức hàng chục tỷ USD. Nó xứng đáng giá để đích thân Bộ trường, Phó Thủ tướng và Thủ tướng cầm bút tính toán, đích thân tìm kiếm đối tác, đích thân đàm phán, chứ không phải phó mặc cho cấp dưới rồi chờ nghe cấp dưới báo cáo

Những ai đã từng đi tàu ở châu Âu không khỏi băn khoăn tại sao Việt Nam chưa có được một hệ thống đường sắt thông thường như các nước. Đường sắt Việt Nam hiện nay có được là nhờ người Pháp từ hơn 100 năm trước. Nhưng sau 100 năm, đường sắt Việt Nam không có thay đổi gì đáng kể, ngoại trừ phá đi tuyến đường sắt độc đáo leo núi bằng răng cưa từ Phan Rang đi Đà Lạt!

Với số tiền đã bỏ ra, nếu đầu tư đúng giá thành, thì Việt Nam đã có một hệ thống đường bộ và đường sắt hiện đại dài gấp nhiều lần chiều dài hiện có.

Ở mặt khác, tiết kiệm được hàng tỷ USD trong xây dựng đường sá thì tránh được phải đi vay, nhất là những khoản vay khó chịu như đường sắt Cát Linh – Hà Đông.

Về mặt kinh tế, thu lại tiền tham nhũng là tốt, nhưng đầu tư đúng giá còn quan trọng hơn. Bởi vì, khoản tiền truy thu từ tham nhũng chỉ là epxilon so với số tiền khổng lồ đã mất, đang mất và sẽ mất vì mua phải giá đắt.

Bởi vậy, từ ngàn xưa, bậc cái thế không tốn thời gian cho kiện cáo để thu lại khoản tiền nhỏ, mà dành tâm trí sinh lực để tìm kiếm mang về cái lợi lớn.

Nguồn:

https://baotiengdan.com/2022/06/04/choang-vang-voi-gia-thanh-duong-sat-cao-toc-ai-cap-do-siemens-xay-dung/

