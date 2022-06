Trong buổi thăm Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66, Tổng Thống Thái Anh Văn họp báo về tình hình Đài Loan sẵn sàng tác chiến chống TQ. (Hình CNA)

- Cộng Hòa kinh hoàng: Biden nói đã tạo ra 8,7 triệu việc làm mới, kỷ lục mọi thời đại, hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống thấp kỷ lục lịch sử, kinh tế Mỹ có thể đang tăng nhanh hơn TQ, giảm thâm hụt ngân sách trong cả 2 năm cầm quyền không giống kẻ tiền nhiệm.

- Hạm đội Thái Bình Dương của Nga tập trận với hơn 40 tàu và 20 máy bay. TQ đòi mở cuộc họp giữa 2 Bộ trưởng Quốc phòng TQ & Mỹ.

- Nga: sẽ không ngưng bắn cho tới khi chiếm trọn DPR và LPR. Liên Âu lên án Putin áp đặt chương trình giảng dạy và giáo dục của Nga cho học sinh Ukraine, đơn giản hóa quy trình cấp quốc tịch Nga cho công dân Ukraine ở các vùng Nga chiếm.

- Ukraine xin NATO trao tư cách "thành viên trên thực tế" chứ không phải tư cách giấy tờ pháp lý. Belarus: sẵn sàng giúp Ukraine xuất cảng ngũ cốc xuyên qua lãnh thổ Belarus. Liên Âu gạch tên Đức giáo phụ Chính thống giáo Nga ra khỏi danh sách những người bị trừng phạt.

- Tròn 100 ngày Putin đưa quân tấn công Ukraine, chờ thế giới bỏ rơi Ukraine. Tình báo Mỹ: sức khỏe Putin suy yếu, đang điều trị ung thư. Mỹ đã tấn công mạng để hỗ trợ Ukraine. Cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel: Nga xâm lược man rợ ở Ukraine. Biden và Harris gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại thủ đô Mỹ, bàn về Ukraine.

- Công tố Kharkiv truy tố một người tuyên truyền cho Nga. Melitopol (nơi quân Nga chiếm): du kích Ukraine ám sát hơn 100 người Nga. Zelensky: khoảng 50 đại sứ quán đã làm việc lại ở thủ đô Kyiv, cho thấy Ukraine sẽ thắng Nga. Ukraine: còn giữ được Lysychansk, nhưng 60% cơ sở hạ tầng đã bị pháo kích Nga bắn sập. Zelensky: xin phương Tây cung cấp thêm vũ khí để Ukraine giành ưu thế.

- Tưởng niệm 33 năm đàn áp Thiên An Môn.

- Tổng thống Đài Loan: sẵn sàng chống TQ.

- Nữ Đô đốc Linda Fagan được phong chức Tư lệnh Phòng vệ Duyên Hải, phụ nữ đầu tiên giữ chức này

- Iowa: bắn chết 2 phụ nữ ở nhà thờ, rồi tự sát

- Tổng thống Biden lên TV: nếu không cấm vũ khí tấn côngt hì hãy nâng tuổi mua súng, xét lý lịch người mua

- DB Cộng Hòa Billy Long ứng cử TNS, hứa: đưa Trump thay PTT Harris, rồi ép Biden ra đi để Trump lên Tổng Thống

- Ủy ban Hạ viện về Giám sát nghi có hối lộ đền ơn vụ Jared Kushner được A Rập Saudi đầu tư 2 tỷ USD

- Hạ viện Louisiana OK dự luật chống giúp phá thai: phạt 100.000 đô và tù 10 năm, bất kể bị hiếp hay loạn luân

- Bắc California: cô Daixin Neill Quan vào tiệm Starbucks, mắng quản lý nói tiếng Anh dỏm: về đất nước của mày đi.

- California siết súng, giảm chết: số 1 an toàn súng ở Mỹ, chết vì súng thấp 37% so với trung bình toàn quốc

- California: Ethan Nguyen, 21 tuổi, bị bắt vì cướp tiệm pizza; cảnh sát khám xét, tịch thu 4 khẩu súng.

- Đức vừa bắt giam một nghi can gián điệp người Việt trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.

- IMF: 3 năm nữa kinh tế VN sẽ đứng thứ ba Đông Nam Á, 5 năm nữa sẽ bắt kịp Thái Lan.

- HỎI 1: Phất cao lá cờ Nam quân thời Nội chiến Hoa Kỳ vì ủng hộ chế độ nô lệ? ĐÁP 1: Phần đông vì thượng tôn da trắng.

- HỒ SƠ: Hậu quả là phồn vinh giả tạo… (Thức Phạm Awake)

QUẬN CAM (VB-3/6/2022) ---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết thâm hụt ngân sách đã giảm trong cả hai năm cầm quyền của ông cho đến nay, không giống như người tiền nhiệm Donald Trump. "Trên thực tế, Bộ Ngân khố đang có kế hoạch thanh toán khoản nợ quốc gia trong quý này, điều chưa từng xảy ra dưới thời ông tiền nhiệm của tôi", ông nói.

Biden cũng chúc Elon Musk "gặp nhiều may mắn trong chuyến đi tới Mặt trăng" sau khi có thông tin cho rằng Musk đang lo lắng về tình hình kinh tế Mỹ.

Biden đưa ra nhận xét hôm thứ Sáu sau khi công bố số liệu về việc làm, nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ có thể tăng trưởng nhanh hơn Trung Quốc trong năm nay, cho thấy nền kinh tế Mỹ là "mạnh nhất thế giới."

Tổng thống Mỹ nhận xét rằng ông lạc quan rằng Mỹ có thể "giải quyết vấn đề lạm phát thực sự" từ vị thế mạnh mẽ, lưu ý rằng cuộc khủng hoảng Ukraine đã dẫn đến sự bất ổn lớn trong nền kinh tế toàn cầu. Ngoài ra, Biden nhận xét rằng ngành sản xuất ở Mỹ đang "bùng nổ" sau khi công bố các dữ liệu đáng khích lệ, đồng thời cho biết Bạch Ốc đang tập trung vào "tăng trưởng ổn định" trong tất cả các lĩnh vực, trong đó tập trung vào việc tăng lương cho các gia đình Mỹ và giảm nợ của họ.

Kể từ khi lên nắm quyền, chính quyền Biden đã tạo ra khoảng 8,7 triệu việc làm mới, một "kỷ lục mọi thời đại", hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống "mức thấp lịch sử" trong cả nước.

---- Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu mở cuộc họp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Wei Fenghe và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin, theo tin hôm thứ Sáu. TQ yêu cầu cuộc gặp tổ chức tại Đối thoại Shangri-La, diễn ra ở Singapore vào ngày 10-12/6/2022, theo lời một quan chức quốc phòng Mỹ. Theo nguồn tin, hai bên sẽ giải quyết vấn đề "quản lý sự cạnh tranh" ("managing competition" ) giữa họ. Ngũ Giác Đài đang xem xét yêu cầu.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Sáu cho biết Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự với hơn 40 tàu và 20 máy bay. Bộ nói rằng các cuộc tập trận sẽ bao gồm tìm kiếm "tàu ngầm của kẻ thù giả lập" và "tìm kiếm các ổ phòng không trên các nhóm tàu chiến thuật để thực tập tác chiến đối với mục tiêu trên biển và trên không." Cuộc tập trận sẽ diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 10/6/2022.

---- Hôm thứ Sáu, Cao Ủy về Ngoại giao của Liên Âu Josep Borrell đã lên án các sắc lệnh của Tổng thống Nga đơn giản hóa quy trình cấp quốc tịch Nga cho công dân Ukraine ở các vùng Kherson và Zaporizhzhia. Ông cho biết Liên Âu sẽ không công nhận các hộ chiếu đó.

"Liên Âu lên án mạnh mẽ bất kỳ nỗ lực nào của Nga nhằm thay thế các cơ quan chính quyền hợp pháp và được bầu cử một cách dân chủ của Ukraine. Liên Âu cũng lên án những nỗ lực giới thiệu đồng rúp Nga như một loại tiền tệ song song với đồng hryvnia của Ukraine cũng như những nỗ lực áp đặt chương trình giảng dạy và giáo dục của Nga, thay đổi ngôn ngữ học trình trong các trường học ở những vùng Kherson và Zaporizhzhia hiện đang nằm dưới sự kiểm soát bất hợp pháp của quân lược Nga."

Borrell nói thêm, "Làm như thế, Nga đã vi phạm luật quốc tế, vi phạm Hiến chương LHQ, và vi phạm Hiến pháp Ukraine."

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu đã nhắc lại rằng Nga sẽ không dừng hoạt động quân sự đặc biệt ở Ukraine cho đến khi đạt được các mục tiêu chính.

Peskov nhấn mạnh rằng một trong những mục đích chính của chiến dịch là "bảo vệ người dân của DPR và LPR." (DPR và LPR là 2 tỉnh ly khai khỏi Ukraine) Ông nói thêm rằng Nga đang thực hiện các biện pháp "để đảm bảo sự bảo vệ của họ. Một số kết quả đã đạt được."

Trước đó, tình báo Anh nói rằng Nga đã chiếm 90% khu vực Luhansk (LPR) và nhiều khả năng sẽ kiểm soát hoàn toàn khu vực này trong hai tuần tới.

---- Phân tích 100 ngày cuộc chiến.

Video dài 3:08 phút:



---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm thứ Sáu nói rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên xem xét trao tư cách "thành viên trên thực tế" (de facto membership) cho Ukraine trong kế hoạch 10 năm, sẽ được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh của liên minh ở Madrid vào ngày 28, 29, 30 tháng 6/2022.

Ông nói tại Diễn đàn GLOBSEC 2022 Bratislava Forum: “Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta đang nói về tư cách thành viên của Ukraine với NATO trên thực tế (de facto) chứ không phải theo giấy tờ pháp lý (de jure), thì đó có thể là một ý tưởng hay trong chiến lược này. Ukraine cũng sẽ là một phần của chiến lược vì chúng tôi cũng là một phần của sườn phía đông của châu Âu, sườn phía đông của các nước NATO, sườn phía đông của Liên Âu. Tôi nghĩ đó sẽ là một tình huống cùng có lợi cho tất cả các nước."

Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng đất nước của ông sẽ làm cho NATO mạnh hơn nhưng không bác bỏ ý kiến về việc Ukaine vẫn trung lập về mặt quân sự.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Sáu nói rằng Belarus sẵn sàng giúp Ukraine xuất cảng ngũ cốc để góp phần ngăn chặn cuộc khủng hoảng lương thực đang gia tăng.

.

.

Trước đó, Nga nói rằng Nga không cản trở việc xuất cảng ngũ cốc từ Ukraine và những cáo buộc đó là thông tin sai lệch. Các quan chức LHQ trước đó đã tuyên bố rằng để giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu, cả Nga và Ukraine đều phải quay trở lại thị trường.

---- Các đại sứ Liên Âu hôm thứ Năm đã gạch tên Đức giáo phụ của Giáo hội Chính thống giáo của Nga ra khỏi danh sách đen những người bị trừng phạt vì ủng hộ cuộc chiến của Putin. Lý do, chính phủ Hungary yêu cầu, đã từ chối đợt cấm vận mới nếu trong nhóm người bị trừng phạt có tên Đức giáo phụ Kirill, 75 tuổi, người ủng hộ cuộc chiến xâm lăng Ukraine, vì cho rằng phải tôn trọng tự do tôn giáo.

---- Hôm nay, Thứ Sáu 3/6/2022 là tròn 100 ngày Putin đưa quân vào tấn công Ukraine. Putin lúc đó hy vọng tình hình y hệt như mới xảy ra vài tháng trước ở Afghanistan: Từ Trump cho tới Biden đều quyết định rút quân, bỏ rơi Afghanistan, và chuyện Mỹ bỏ rơi Ukraine là dự đoán của Putin khi nói trên TV Nga vài ngày trước khi xâm lấn là muốn thay đổi chế độ ở Kyiv. Với tin tưởng là thời gian sẽ hàn gắn các giận dữ của Mỹ và Tây phương.

Hôm nay là 100 ngày sau, bất kỳ kế hoạch nào mà Putin có thể có cho một cuộc duyệt binh chiến thắng ở Kyiv đều bị hoãn vô thời hạn. Tinh thần người Ukraine không hề suy sụp. Quân đội Ukraine, được trang bị vũ khí chống tăng hiện đại do Mỹ và đồng minh chuyển giao, đã bắn cháy cả ngàn xe tăng của Nga; Phi đạn Ukraine đã bắn chìm soái hạm Moskva, niềm tự hào của Hạm đội Hắc Hải của Nga; và máy bay Ukraine vẫn ở trên không.

Không tấn công thủ đô Kyiv nổi, vào cuối tháng 3/2022, quân Nga bắt đầu rút khỏi vùng quanh thủ đô Ukraine, tuyên bố rằng họ đã chuyển trọng tâm sang đánh chiếm khu vực Donbas phía đông Ukraine. Ba tháng sau cuộc xâm lược, Nga dường như không còn nghĩ đến một cuộc chiến ngắn ngủi, thắng lợi ở Ukraine - cũng như không có khả năng đạt được một cuộc chiến. Nhưng Putin nghĩ là cần câu giờ, kéo dài để Mỹ và phương Tây và Ukraine mệt mỏi để xin hòa bình với nhượng bộ.

.

---- Văn phòng công tố Kharkiv đã truy tố một người đàn ông 47 tuổi vì đã sản xuất và phân phối tài liệu biện minh cho cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Hồ sơ truy tố ghi rằng vào tháng 3/2022, một cư dân Kharkiv đã làm một tấm bích chương có biểu tượng Z của quân Nga, rồi quay một video có bích chương này và phổ biến trên mạng Telegram, ủng hộ Nga chống lại Ukraine. Người đàn ông này phải đối mặt với 5 năm tù nếu bị xử có tội.

.

---- Tổng Thống Zelensky cho biết khoảng 50 đại sứ quán đã tiếp tục làm việc tại thủ đô Kyiv. “Ngày càng nhiều đại sứ quán nối lại các hoạt động chính thức của họ ở Kyiv. Tính đến ngày hôm nay, đã có 50 người trong số họ,” ông nói và nói thêm rằng điều này không chỉ quan trọng về mặt ngoại giao mà còn ở cấp độ mang tính biểu tượng. “Mỗi đại sứ quán mới trở lại thủ đô của chúng tôi là một minh chứng cho niềm tin vào chiến thắng của chúng tôi."

---- Oleksandr Zaika, chỉ huy Quân sự-Dân sự thành phố Lysychansk, nói khoảng 60% cơ sở hạ tầng và các tòa nhà dân cư ở Lysychansk, một trong hai thành phố ở phía đông vẫn nằm dưới sự kiểm soát của Ukraine, đã bị phi đạn Nga phá hủy. Ông nói các cuộc pháo kích không ngừng đã đánh sập dịch vụ điện, khí đốt tự nhiên, điện thoại và internet. Zaika cho biết 20.000 người còn lại trong thành phố, giảm so với dân số trước chiến tranh là 97.000 người.

.

---- Tổng Thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại Washington, trong một cuộc họp tập trung vào việc chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Madrid vào cuối tháng 6/2022. Bạch Ốc nói: "Các nhà lãnh đạo đã thảo luận về tác động của cuộc chiến của Nga với Ukraine đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương và tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng răn đe và phòng thủ của NATO, bên cạnh việc đảm bảo NATO có nguồn lực phù hợp để giải quyết một loạt các thách thức, từ không gian mạng đến biến đổi khí hậu."

---- Tổng Thống Zelensky của Ukraine đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí để giúp Ukraine giành ưu thế trong cuộc chiến. Zelenskyy nói với quốc hội Luxembourg qua liên kết video rằng các lực lượng Nga hiện đã chiếm khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine, khi cuộc xâm lược bước sang ngày thứ 100 vào hôm thứ Sáu 3/6/2022. Trong một bài phát biểu riêng tại một diễn đàn ở Slovakia, Zelenskyy cho biết việc cung cấp thêm vũ khí sẽ “đảm bảo chuyển hướng được cuộc đối đầu này” để có lợi cho Ukraine.

---- Báo New York Post loan tin: Cộng đồng tình báo Mỹ tin rằng sức khỏe của Tổng thống Nga Vladimir Putin đang suy yếu và đang được điều trị ung thư. Newsweek ghi là theo 3 cơ quan tình báo riêng biệt như thế.

"Putin chắc chắn bệnh nặng", một quan chức từ văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ (Director of National Intelligence) nói, nhưng "liệu Putin có chết sớm hay không chỉ là suy đoán".

Hai quan chức khác - một từ Sở Tình báo Quốc phòng (Defense Intelligence Agency) và một sĩ quan Không quân đã nghỉ hưu - cũng nói họ đã đọc hồ sơ tình báo Mỹ về sức khỏe của Putin và cho biết triển vọng của Putin là ảm đạm.

.

Báo cáo cho biết, nhiều phần là đúng đối với giả thuyết rằng Putin vắng mặt trên sân khấu thế giới trong phần lớn tháng 4 vì điều trị bệnh ung thư giai đoạn cuối,

“Putin bệnh à? Hoàn toàn có thể, ”một sĩ quan Không quân đã nghỉ hưu nói. “Nhưng chúng ta phải thấy một khoảng trống quyền lực sau Putin có thể là rất nguy hiểm cho thế giới”.

.

---- Mỹ xác nhận đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng để hỗ trợ Ukraine. Bộ Tư lệnh Không gian mạng (Cyber Command), đơn vị tấn công mạng của quân đội Mỹ, đã tiến hành các hoạt động tấn công mạng nhằm hỗ trợ Ukraine chống Nga. Đó là sự thừa nhận công khai hiếm hoi từ các quan chức quân đội Hoa Kỳ về các hoạt động tin tặc thường bị che đậy trong bí ẩn.

---- Bà Angela Merkel lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi rời nhiệm sở. Phát biểu trước 200 người, cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Nga đang tiến hành một "cuộc chiến tranh xâm lược man rợ" ở Ukraine. Bà nói thêm, cuộc xâm lược này là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và là sự phá vỡ sâu sắc' trong lịch sử châu Âu sau khi Thế chiến II kết thúc.

.

---- Thị trưởng Ivan Fedorov cho biết thêm rằng một số binh sĩ Nga đã bị ám sát tại Melitopol, nơi quân Nga chiếm đóng, bởi các du kích Ukraine. Fedorov không còn ở trong thành phố nhưng cho biết theo dữ liệu tình báo, hơn 100 người Nga đã bị "loại bỏ bởi phong trào du kích Melitopol và sự hợp tác của các dịch vụ đặc biệt. Nhưng tôi chắc chắn rằng con số này còn cao hơn".

CNN nói không thể xác minh con số này về việc người Nga bị ám sát ở Melitopol. Fedorov tuyên bố trên truyền hình Ukraine rằng, theo thông tin mà ông nhận được, người Nga đã "bắt cóc người dân và giam cầm, và rất ít người biết mọi người đang bị đối xử thế nào khi bị giam." Kể từ khi bắt đầu chiếm đóng, khoảng 500 người [tại Melitopol] đã bị quân Nga giam giữ - một số trong nhiều tuần - Fedorov cho biết.

.

---- Cuối tuần này là tưởng niệm 33 năm cuộc đàn áp Thiên An Môn. Ngày 4 tháng 6/1989, quân đội và xe tăng TQ vào quảng trường Thiên An Môn giải tán, bắn chết, bắt gam nhiều ngàn sinh viên đang biểu tình đòi dân chủ. Một ngày sau khi thảm sát, đoàn xe tăng rời quảng trường Thiên An Môn: hôm 5 tháng 6/1989, một thanh niên đơn độc ra đứng chận đoàn xe tăng, hình ảnh hiếm hoi này được phóng viên quốc tế quay lại.

Đoạn phim lịch sử này cho thấy: "Tank Man" là một người đàn ông đã chặn đường tiến của đoàn xe tăng Trung Quốc trên Đại lộ Trường An, Bắc Kinh vào ngày 5 tháng 6/1989 (một ngày sau Sự kiện thảm sát Thiên An Môn ngày 4 tháng 6/1989). Tên thật anh này không rõ. Người đàn ông cố gắng chặn một đoàn xe gồm khoảng 18 xe tăng Kiểu T-59. Cuối cùng, anh bị công an bắt.Hiện tượng người đàn ông này một mình cản bước tiến của đội xe tăng đã được các nhiếp ảnh gia như Jeff Widener và các phương tiện truyền thông nước ngoài ghi lại. Ngay sau đó, những bức ảnh và hình ảnh liên quan đã được lan truyền và thảo luận rộng rãi trên các trang nhất của các tờ báo và hãng thông tấn quốc tế lớn. Ngày nay, hình ảnh này được sử dụng như một biểu tượng vĩ đại của một cuộc đấu tranh vì dân chủ. Tháng 4 năm 1998, tạp chí Time xếp người biểu tình vô danh này vào danh sách 100 nhân vật quan trọng nhất của thế kỷ 20.Video dài 2:11 phút:



---- Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn đã đến thăm các binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66 hôm thứ Năm 2/6/2022 nơi bà được giới thiệu về phi đạn Kestrel loại chống xe tăng do Đài Loan sản xuất. Trong buổi sáng, bà cũng mở cuộc họp báo về tình hình Đài Loan sẵn sàng chiến đấu, về các loại vũ khí và trang bị của TQLC, theo tin CNA.

Trong số các vũ khí được giới thiệu với Tổng Thống Thái Anh Văn có nhiều loại, như Kestrel, phi đạn đất đối không Javelin, phi đạn Stinger do 2 người mang vai, súng trường bắn tỉa hạng nhẹ T108 và nhiều mẫu kính nhìn xuyên bóng đêm.

Trong buổi thăm Lữ đoàn Thủy quân lục chiến 66, họp báo về sẵn sàng tác chiến. (Hình CNA)

Sau khi nghe giới thiệu sơ lược về hệ thống Kestrel, bà Thái bất chợt cầm lên một bệ phóng Kestrel, đặt lên vai và hỏi cách sử dụng nó. Các binh sĩ sau đó giải thích cách vận hành vũ khí.

---- Lần đầu tiên, một binh chủng Hoa Kỳ được chỉ huy bởi một phụ nữ: Đô đốc Linda Fagan đã được phong chức Tư lệnh Lực lượng Duyên Phòng vào hôm thứ Tư. Fagan là nữ đô đốc đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ từ năm ngoái, trước đó từng giữ chức Phó Tư lệnh Lực lượng Duyên Phòng.

.

Tổng thống Biden phát biểu tại buổi lễ: "Đã đến lúc rồi." Fagan tốt nghiệp Học viện Duyên Phòng năm 1985. Trong những người dự lễ tấn phong hôm thứ Tư có con gái của Fagan là bà Aileen, một Đại úy Lực lượng Duyên Phòng

---- Một người đàn ông đã bắn chết hai phụ nữ và sau đó dường như tự sát vào đêm thứ Năm bên ngoài một nhà thờ ở Ames, Iowa. Đại úy Cảnh sát trưởng Quận Story là Nicholas Lennie nói với báo Des Moines Register rằng người đàn ông đã giết hai phụ nữ trong bãi đậu xe của Nhà thờ Cornerstone, một siêu đô thị ở ngoại ô Ames. Lennie nói, cảnh sát chưa biết tuổi của những người bị giết. Lennie nói rằng kẻ xả súng dường như đã tự bắn mình, nhưng vẫn đang điều tra về cái chết của tay súng này.

---- Khi hỏi dân Mỹ rằng họ sẵn sàng chấp nhận "thêm bao nhiêu trận tàn sát lớn nữa," Tổng thống Biden trên truyền hình quốc gia đêmt hứ Năm đã thúc giục Quốc hội hãy siết lại súng. Biden nói ông muốn cấm các loại vũ khí tấn công và băng đạn dung lượng lớn: "Và nếu chúng ta không thể cấm vũ khí tấn công, thì chúng ta nên nâng độ tuổi mua súng từ 18 lên 21, và tăng cường kiểm tra lý lịch người mua."

Biden nói, trong khi 56 ngọn nến thắp sáng sau lưng đại diện cho các nạn nhân của bạo lực súng đạn ở tất cả các tiểu bang và vùng lãnh thổ. Biden nói, vũ khí tấn công đã bị cấm trong một thập niên, và các vụ xả súng hàng loạt đã giảm trong thời kỳ đó.

Biden nói, "Sau khi đảng Cộng hòa để luật hết hiệu lực vào năm 2004, vũ khí tấn công được phép bán trở lại. Các vụ xả súng hàng loạt tăng gấp ba lần."

.

Cộng hòa đã ngăn chặn mọi nỗ lực hạn chế việc bán súng trong nhiều năm. Một ủy ban của Hạ viện đã thông qua một gói dự luật hạn chế vũ khí vào đêm thứ Năm, tỷ lệ phiếu là 25-19. Tất cả Dân biểu Cộng hòa trong ủy ban đều bỏ phiếu "không cấm súng."

---- Hôm thứ Năm, Dân Biểu Billy Long (Cộng Hòa-MO), ứng cử viên chức Thượng nghị sĩ cho Missouri và là một người ủng hộ nhiệt tình các thuyết âm mưu, đã đưa ra một kế hoạch mới rất mực kỳ lạ trên Twitter về cách ông sẽ đưa cựu Tổng thống Donald Trump trở lại ghế Tổng Thống.

.

Cụ thể, ông nói rằng ông sẽ yêu cầu Phó Tổng thống Kamala Harris từ chức, để Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm Trump làm phó tổng thống thay vào, và sau đó, ông yêu cầu Biden từ chức, để đưa Trump vào ghế Tổng thống.

Ông không nói rõ làm sao thuyết phục hay yêu cầu từng bước như thế. Nếu làm được thì các Thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã thuyết phục hay yêu cầu như thế rồi.

---- Ủy ban Hạ viện về Giám sát và Cải cách (House Committee on Oversight and Reform) đang điều tra xem liệu Jared Kushner có sử dụng vị trí cố vấn cấp cao trong chính quyền Trump để kiếm được số tiền đầu tư 2 tỷ USD từ một quỹ đầu tư Ả Rập Saudi.

.

.

.

Trong bức thư, Maloney nêu rõ rằng ủy ban đang điều tra xem liệu lợi ích tài chính của Kushner có ảnh hưởng đến các quyết định chính sách đối ngoại của Kushner khi làm việc ở Bạch Ốc hay không và viết rằng có vẻ như chính sách đối ngoại của Kushner [khi ở Bạch Ốc] là kiểu "ông đưa chân giò, bà thò chai rượu." Tức là, nghi có hối lộ.

---- Hạ viện Louisiana đã thông qua một dự luật sẽ hình sự hóa việc phá thai mà không có ngoại lệ dù là bị hiếp dâm hay loạn luân, nếu Tòa án tối cao lật đổ án lệ Roe, như thế đưa tới một bước gần hơn để trở thành luật. Nếu thành luật, bác sĩ phá thai và người hỗ trợ sẽ có mức phạt tối đa là 100.000 đô la và án tù 10 năm.

.

Hạ viện đã bác bỏ một sửa đổi do đảng Dân chủ đưa ra để xin miễn trừ nếu có thai vì bị hiếp dâm và loạn luân. Dự luật chỉ cho ngoại lệ nếu để cứu sống người mẹ hoặc trong các trường hợp bất thường của thai nhi. Dự luật này đặc miễn truy tố với thai phụ, bây giờ sẽ lên Thượng viện tiểu bang trước khi thông qua lần cuối.

---- Năm 2021, California được Trung tâm Luật Giffords (Giffords Law Center) xếp hạng là tiểu bang số 1 về an toàn súng và là tiểu bang có tỷ lệ chết vì súng thấp hơn 37% so với tỷ lệ trung bình trên toàn quốc Hoa Kỳ.

.

Theo CDC, tỷ lệ chết vì súng của California là thấp nhất thứ 44 trên toàn quốc, với 8,5 ca chết vì súng trên 100.000 người - so với 13,7 ca chết trên 100.000 người trên toàn quốc, 28,6 ở Mississippi, 20,7 ở Oklahoma và 14,2 ở Texas.

Tỷ lệ chết vì súng ở trẻ em của California cũng thấp hơn các tiểu bang khác và thấp hơn 58% so với tỷ lệ trung bình trên toàn quốc.

Ttheo thống kê Brady California: “Từ năm 1993 đến năm 2017, tỷ lệ chết vì súng đạn của California đã giảm 55% - mức giảm gần bốn lần so với phần còn lại của quốc gia. Nhiều luật súng quan trọng nhất của California có hiệu lực vào đầu những năm 1990s. Khi California tiếp tục ban hành luật hạn chế súng, tỷ lệ chết vì súng tại California tiếp tục giảm.”

---- Theo Đài NBC Bay Area, một phụ nữ gốc Á (có thể là gốc Hoa) đã bị bắt và bị truy tố vì thù hận sắc tộc sau khi cô gây sự kiểu kỳ thị chủng tộc tại một tiệm Starbucks ở Mountain View, Bắc California. Thị xã Mountain View trong quận Santa Clara County, nơi đông người gốc Việt, Mỹ Latin...

.

Ty cảnh sát Mountain View cho biết, ngày 28/5/2022 cô Daixin Neill Quan, 33 tuổi, bước vào tiệm cà phê tiệm Starbucks và ném những lời chế nhạo chủng tộc vào người quản lý tiệm, bảo anh ta "hãy trở về đất nước của mày." ("go back to your country.") Bản tin không nói anh quản lý là người gốc từ đâu. Cô Quan cũng quay sang chửi mắng một khách hàng khác vì nói tiếng Anh có giọng nước ngoài, và rồi ra vẻ như "tấn công một cô gái trẻ" trước khi cha của cô gái trẻ can thiệp.

.

.

---- Ethan Nguyen, 21 tuổi, đã bị bắt hôm thứ Ba sau khi cảnh sát nói Nguyen đã cướp một nhà hàng pizza ở Fresno, California. Cảnh sát được báo cáo về một vụ cướp có vũ trang tại tiệm Curry Pizza Company ở góc đường Shaw và Marks. Các thám tử cho biết nghi can vụ cướp là một nhân viên cũ tên Ethan Nguyen.

.

.

---- IMF: 3 năm nữa kinh tế VN sẽ đứng thứ ba Đông Nam Á, 5 năm nữa sẽ bắt kịp Thái Lan. Theo Bản tin của CafeF. Đến năm 2027, theo dự báo của IMF, GDP của Thái Lan và Việt Nam sẽ ngang ngửa nhau ở mức khoảng hơn 690 USD (Thái Lan 692,6 tỷ USD và Việt Nam 690,11 tỷ USD). Theo dự báo của IMF, Singapore có thể sẽ lùi xuống xếp thứ 6 Đông Nam Á về quy mô kinh tế từ năm 2024. Khi đó, Việt Nam vẫn xếp thứ 4, sau Malaysia.

. Đến năm 2025, Việt Nam sẽ vươn lên đứng thứ 3 Đông Nam Á về quy mô kinh tế với GDP 571,12 tỷ USD. Xếp sau Indonesia (1630 tỷ USD) và Thái Lan (632,45 tỷ USD) và vượt qua Malaysia (556 tỷ USD), Philippines (523,53 tỷ USD), Singapore (496,81 tỷ USD)

. Đến năm 2027, GDP của Thái Lan và Việt Nam sẽ ngang ngửa nhau ở mức khoảng hơn 690 USD (Thái Lan 692,6 tỷ USD và Việt Nam 690,11 tỷ USD). Trong khi đó, GDP của Malaysia được dự báo sẽ đạt 633,63 tỷ USD năm 2027, xếp thứ 4 sau Việt Nam và Philippines đứng thứ 5 với 614,63 tỷ USD. Singapore đứng vị trí thứ 6 với 543,84 tỷ USD vào thời điểm đó.

. Năm 2020 là lần đầu tiên Việt Nam vượt Singapore để trở thành nền kinh tế lớn thứ 4 Đông Nam Á về GDP.

---- Theo bản tin của Hiếu Bá Linh đăng trên Báo Tiếng Dân, Đức vừa bắt giam một nghi can gián điệp người Việt trong vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Lê Tú Anh là công dân Việt Nam, đã bị bắt ở thủ đô Praha của Cộng hòa Séc ngày 15-4-2022 theo lệnh truy nã châu Âu ra ngày 11-6-2019 cũng như lệnh truy nã của Cộng hòa Liên bang Đức ra ngày 2-11-2017, hiện đã bị dẫn độ sang Đức hôm 1-6-2022. Lê Tú Anh bị cáo buộc tội hoạt động gián điệp, theo dõi và được sử dụng làm tài xế cho các hoạt động bắt cóc Trịnh Xuân Thanh. Đây là các hoạt động ở cấp thấp trong hệ thống mật vụ Việt Nam. Sau 11 tháng đến Đức xin tỵ nạn, Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt cóc tại Berlin ngày 23-7-2017 cùng với người tình Đỗ Thị Minh Phương đến từ Việt Nam. Việc tổ chức vụ bắt cóc được cho là nằm trong tay của Phó Cục trưởng Cục Tình báo Việt Nam Đường Minh Hưng, là người từ Việt Nam đến Berlin vào thời điểm đó. Cánh tay phải của Đường Minh Hưng là các sĩ quan tình báo của Đại sứ quán Việt Nam tại Đức. Đọc thêm ở đây.

---- Hình ảnh về một Sài Gòn năng động: Cuộc triển lãm Inner Bliss (Hạnh Phúc Nội Tâm) tại Craig Thomas Gallery, Sài Gòn, triển lãm vừa khai mạc tuần trước, từ 27/5/2022. Họa sĩ Lim Khim Katy (sinh năm 1978 tại Sài Gòn) với cha là người Campuchia gốc Hoa và mẹ là người Việt Nam, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TPHCM năm 2001. Phòng tranh giới thiệu về họa sĩ: "Katy sống và làm việc tại Sài Gòn từ khi bắt đầu sự nghiệp hoạ sĩ cho đến nay. Cô đã dùng tranh vẽ để ghi chép lại cuộc sống đương đại của đô thị năng động nhất miền Nam – Sài Gòn."

Video dài 1:32 phút:



---- HỎI 1: Phất cao lá cờ Nam quân thời Nội chiến Hoa Kỳ vì ủng hộ chế độ nô lệ?

ĐÁP 1: Phần đông vì thượng tôn da trắng. Một cuộc phỏng vấn cho vui bỗng nhiên gây ra quan ngại. The Good Liars - một cặp danh hài thường giễu những người bảo thủ đã tới dự hội nghị thường niên của Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA ở Houston vào cuối tuần trước. Nơi đó, Jason Selvig (một thành viên của The Good Liars) phỏng vấn những người có mặt, tiếp cận một người đàn ông mặc áo T-shirt có in cờ của Liên quân miền Nam (thời Nội chiến Hoa Kỳ) có dòng chữ "Keep It Flying" (Phất mãi lá cờ [Nam quân]). Lá cờ này tượng trưng cho sự chiến đấu của Nam quân để đề cao tư tưởng thượng tôn da trắng và bảo vệ chế độ mua bán duy trì nô lệ da đen.

"Tại sao bạn muốn giữ lá cờ bay mãi?" Selvig hỏi người đàn ông.

"Tại sao có ai muốn xóa di sản của chúng tôi?" người đàn ông đáp lại.

Selvig chỉ ra rằng nhiều người sẽ nói rằng lá cờ tượng trưng cho sự phân biệt chủng tộc và chế độ nô lệ.

Người đàn ông trả lời bằng cách nói rằng việc liên kết lá cờ của Liên minh miền Nam với chế độ nô lệ chỉ là một ý kiến, “Thì người ta có quyền có ý kiến."

.

Trong một nỗ lực được cho là để khiến người đàn ông hiểu được lý do của anh ta, Selvig sau đó hỏi anh ta liệu anh ta có phải là "ủng hộ chế độ nô lệ".

"Không bình luận," người đàn ông nói. "Nhưng cảm ơn ông vì đã phỏng vấn."

Khi người đàn ông bắt đầu bước đi, Selvig tới gần anh ta lần nữa và nói: "Tôi sẽ cho anh một cơ hội nữa - ủng hộ hay chống chế độ nô lệ?"

"Không bình luận," người đàn ông nói một lần nữa rồi bước đi. Selvig lộ vẻ kinh ngạc.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/comedian-stunned-asking-man-confederate-225023747.html

---- HỒ SƠ: Hậu quả là phồn vinh giả tạo… (Thức Phạm Awake)

Hậu quả là phồn vinh giả tạo…

Thức Phạm Awake - 2-6-2022

Đài DW của Đức đưa tin hôm nay là hãng Siemens của nước này ký hợp đồng với Ai Cập xây hệ thống đường sắt tốc độ cao dài 2.000km có tổng trị giá 8 tỉ euro, tức 8,6 tỉ đô la Mỹ. Hệ thống này bao gồm đường ray, 41 đoàn tàu tốc độ cao 230km/h, 94 đoàn tàu cấp vùng, 41 đoàn tàu hàng, 8 ga đề pô và ga hàng. Siemens chịu trách nhiệm bảo trì trong 15 năm.

Mình thấy choáng vì giá trị dự án đó quá thấp, chỉ bằng gần 1/7 (một phần bảy) dự định của VN.

Đây: Bản tin của VnExpress hồi tháng 1 năm nay viết “Bộ Giao thông Vận tải đề xuất dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam dài 1.559 km, tốc độ thiết kế đoàn tàu 350 km/giờ, tốc độ khai thác 320 km/giờ; được xây dựng để khai thác riêng tàu chở khách; còn đường sắt Bắc Nam quốc gia hiện nay được cải tạo để chở hàng. Tổng mức đầu tư dự án dự kiến trên 58 tỷ USD (tương đương 1,3 triệu tỷ đồng)”.

Nếu làm đường sắt tốc độ 200 km/h thì dự kiến hết 26 tỉ đôla, vẫn cao gấp ba lần Ai Cập, nhưng VN chê ko làm. Trong khi theo logic thông thường, một nc mà thu nhập của dân còn thấp, nếu xây đường sắt loại cao cấp, giá vé sẽ rất cao, ít khách, lỗ, cuối cùng nhà nước phải bù lỗ, thì cũng vẫn phải bòn rút dân bù vào qua các loại thuế phí thôi.

Trên đây chỉ là dự toán chứ theo “truyền thống” đớp hít của nước ta, tổng vốn sẽ bị đội lên nhiều lần nữa.

Ngoài nguyên nhân tiêu cực, lãng phí, tham nhũng mà dân gian vẫn đinh ninh và đã được chứng minh qua nhiều vụ án, có một lý do nữa mà các bộ ban ngành hay vin vào để đổ cho chuyện đội vốn, đó là chi phí giải phóng mặt bằng.

Nhưng đền bù đất đai tốn kém cũng là do quản lý kém (hoặc giả vờ quản lý kém) mà ra. Ai bảo cứ để cho các nhóm lợi ích bơm thổi, tạo sóng bất động sản mãi. Hậu quả là phồn vinh giả tạo, người dân không nghề ngỗng tưởng là ngồi trên đống tài sản, nhưng thực ra nếu bán đi mà tiêu là hết, còn nghèo hơn lúc ban đầu, vì chả có nguồn sống bền vững nào khác.

.