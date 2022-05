Mưa lớn 2 giờ đồng hồ chiều Chủ Nhật 29/5/2022: Hà Nội ngập thành sông. Bộ Trưởng: Thì Mỹ, châu Âu cũng lụt vậy. Xe máy, ôtô rủ nhau đi sửa. Hình trên: từ clip của ANTV, VTC, THD0T, ANTV.

.

- Hai Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-TQ sẽ họp ở Singapore. Bộ trưởng Ngoại giao TQ họp với lãnh đạo của 10 quốc đảo Thái Bình Dương tại Fiji.

- Biden: Mỹ sẽ không gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine loại có thể bắn tới lãnh thổ Nga. Anh: quân đội Nga chết nhiều sĩ quan cấp trung và thấp, có nổi loạn nhỏ trong quân lực Nga ở Ukraine. Quân đội Ukraine phản công ở miền nam, tiến về Kherson, đẩy lùi quân Nga 9 km. Xe bom nổ ở Melitopol tấn công quân Nga.

- Nga vu khống Ba Lan, Mỹ, Anh, NATO muốn kéo dài cuộc chiến Ukraine. Ngoại trưởng Nga: Putin không bệnh gì hết. Chủ tịch Ủy ban châu Âu: chưa cấm vận dầu mỏ Nga nổi. Thủ tướng Bulgaria: hy vọng Liên Âu cấm dầu Nga. Không quân NATO tập trận 2 tuần trên bầu trời Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia.

- Ukraine tố: Đức, Hungary do dự, trì trệ giao vũ khí cho Ukraine. Thủ tướng Tây Ban Nha: sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine là "không thể bị phá vỡ". Ủy viên châu Âu về Kinh tế: tịch thu tài sản Nga để tái thiết Ukraine bị trở ngại pháp lý.

- Ngoại trưởng Nga: Ưu tiên tuyệt đối của Nga là giải phóng Donetsk và Luhansk, 2 quốc gia ly khai khỏi Ukraine. DPR (thân Nga): quân Ukraine pháo kích vào làng Yasynuvata ở DPR. Tass: Nga bắt đầu dùng hệ thống phi đạn đa năng phun lửa TOS-2 Tosochka.

- Zelensky: sẽ làm mọi cách để giữ thành phố Sieverodonetsk ở phía Đông. Ukraine: đã phản công thành công ở phía nam Kryvyi Rih: bắn cháy nhiều xe tăng T-72, một máy bay SU-35 của Nga. Zelensky tới tuyến đầu Kharkiv: Nga đã thua ở Kharkiv, chỉ còn chiếm 1/3 Kharkiv. Zelensky chỉ trích những người rời bỏ nhiệm vụ ở Kharkiv. Chưa có tin gì về các quân nhân Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal.

- Dân số TQ hơn 1/6 thế giới, năm nay sẽ giảm dân số

- Đức Giáo hoàng Francis sẽ tấn phong 21 hồng y mới

- Oklahoma: lễ hội, bỗng xả súng, 1 chết, 7 bị thương

- Đấu súng ở quận Los Angeles: 2 người nhập viện

- Ba tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo ra luật siết súng: California hạn chế bán súng cho trẻ vị thành niên, hạn chế "súng ma", cho kiện hãng súng. New York nâng tuổi tối thiểu để mua súng trường kiểu AR-15 lên 21. New Jersey yêu cầu giữ súng an toàn, học xử lý an toàn đối với khẩu súng đó, cấm bán vũ khí có thể hạ được trực thăng...

- Có tin Tòa Tối Cao sẽ tăng quyền sở hữu súng, dẹp bỏ các hạn chế súng ở New York.

- Florida: 1 học sinh lớp 5 bị bắt vì dọa xả súng

- New York: báo động súng nổ, đám đông chen nhau chạy, giẫm đạp 16 người bị thương

- Tennessee: cãi nhau, bắn nhau, 6 thanh niên bị bắn trúng, trong đó 2 bị thương nguy kịch.

- Tổng thống Joe Biden dự thánh lễ ở Uvalde, Texas, an ủi các gia đình vụ xả súng, suy tính san bằng trường Robb và xây trường mới.

- Chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi say rượu lái xe

- Tháng 6, ít nhất 71 tiệm bách hóa Sears sẽ dẹp tiệm

- Tàu chiến và tàu dân quân TQ quấy rối, tông vào các tàu Philippines ở bãi cạn Ayungin (giáp Biển Đông VN).

- VN: Giá xăng tăng, làm tăng giá mọi thứ hàng chợ, thực phẩm, đồ thiết yếu.

- 15 tàu đánh cá của ngư dân đang bị ngân hàng kiện chủ tầu ra tòa.

- Mưa lớn: Hà Nội ngập thành sông. Bộ Trưởng: Thì Mỹ, châu Âu cũng lụt vậy. Xe máy, ôtô rủ nhau đi sửa.

- HỎI 1: TQ tấn công Đài Loan là bùng nổ Thế Chiến 3? ĐÁP 1: Ngoại Trưởng Đài Loan nói thế.

- HỒ SƠ: Đảng quên mất “khúc ruột ngàn dặm” Lê Thị Trang Đài (Jackhammer Nguyễn)

.

QUẬN CAM (VB-30/5/2022) ---- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Hai đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo của 10 quốc đảo Thái Bình Dương tại Fiji tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ hai. Trong một dự thảo tuyên bố, TQ đã trình bày kế hoạch hành động 5 năm nhằm phát triển thêm các hiệp định thương mại và an ninh khu vực, vốn gây ra lo ngại giữa các nước đồng minh của Hoa Kỳ.

.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu bằng văn bản, nêu rõ Trung Quốc sẽ luôn là bạn tốt của các quốc đảo Thái Bình Dương bất chấp tình hình quốc tế có nhiều thay đổi. Ông Tập bày tỏ hy vọng xây dựng "một cộng đồng có tương lai chung." Đầu tháng này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao TQ Zhao Lijian nói rằng phương Tây bị coi là phải chịu trách nhiệm về việc quân sự hóa Nam Thái Bình Dương.

.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng Washington sẽ không gửi vũ khí tầm xa tới Ukraine loại có thể bắn tới lãnh thổ Nga. Một số quan chức Ukraine gần đây đã xin chuyển giao nhiều hệ thống phi đạn tối tân cho đất nước của họ. Tuần trước, phát ngôn viên Ngũ Giác Đài lúc đó là John Kirby nói rằng chính quyền Biden vẫn chưa quyết định có đáp ứng yêu cầu của Kiev hay không.

.

---- Nga vu khống Ba Lan, Mỹ, Anh, NATO muốn kéo dài cuộc chiến Ukraine. Sergey Andreev, đại sứ Nga tại Warsaw, hôm thứ Hai nói rằng chính quyền Ba Lan phải chịu trách nhiệm về cuộc xung đột kéo dài ở Ukraine, cùng với các nhà lãnh đạo của các nước phương Tây khác. Trả lời phỏng vấn đài Rossiya-24 TV, Andreev nói: "Ba Lan, cùng với Mỹ, cùng với các nước Baltic, và Anh chỉ đơn giản là thuộc nhóm các quốc gia NATO và EU có ý định kéo dài xung đột, làm suy yếu tài nguyên nước Nga. Chính phủ Ba Lan đang lợi dụng tiền của người khác vì họ sẽ nhận được một phần lớn viện trợ tài chính mà phương Tây sẽ phân bổ cho Ukraine." Tháng trước, Ba Lan nói đã chuyển giao thiết bị quân sự trị giá 7 tỷ zloty Ba Lan (1,6 tỷ USD) cho Ukraine.

.

---- Theo báo cáo tình báo mới nhất do Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh công bố hôm thứ Hai, quân đội Nga đã phải chịu "tổn thất nghiêm trọng giữa các sĩ quan cấp trung và cấp dưới của nước này trong cuộc xung đột." Anh nhận định việc thiếu các lãnh đạo đơn vị đã ảnh hưởng đến quân đội Nga vì đã có nhiều báo cáo về "những cuộc nổi loạn nhỏ trong quân lực Nga ở Ukraine".

.

Ngoài ra, Bộ Quốc Phòng Anh nói rằng sự vắng mặt của các tiểu đoàn trưởng "có thể dẫn đến việc giảm tinh thần và tiếp tục kỷ luật kém trongq uân lực Nga. =Việc mất đi một tỷ lệ lớn thế hệ sĩ quan chuyên nghiệp trẻ có thể sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề đang diễn ra trong việc hiện đại hóa cách tiếp cận chỉ huy và kiểm soát của [Nga]."

.

---- Tình báo Ukraine: cuộc chiến sẽ kết thúc trước tháng 1/2023. Nga không đủ sức kéo dài hơn. Lúc đó quân Ukraine sẽ chiếm lại 2 tỉnh ly khai và cả Crimea.

Video dài 1:04 phút:



https://youtu.be/PoKrHQhSMM8

.



---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nói hôm thứ Hai rằng gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga "vẫn chưa có." Bà cũng nói với các phóng viên rằng bà không mong đợi một thỏa thuận cấm vận dầu mỏ sẽ đạt được trong 48 giờ tới giữa tất cả các quốc gia thành viên Liên Âu. Tuy nhiên, vấn đề nên được giải quyết sau đó, bà von der Leyen nói thêm.

.

---- Xe bom nổ ở Melitopol. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin một xe hơi chứa bom đã nổ tại thành phố Melitopol bị chiếm đóng hôm thứ Hai. Vụ nổ xảy ra gần Nhà Văn hóa, nơi các quan chức Nga đang hoạt động. Ba người bị thương trong vụ nổ.

.

---- Quân đội Ukraine cho biết họ đã bắt đầu một cuộc phản công ở miền nam và đã có những bước tiến đáng kể theo hướng Kherson. Serhii Hlan, một ủy viên của hội đồng khu vực Kherson, cho biết quân Ukraine "tiếp tục tấn công và đẩy lùi quân Nga 9 km (5 dặm) trong quận Beryslav." Hlan cũng kể rằng các đơn vị Ukraine "đã chia nhóm địch thành hai mảng và thực sự bao vây nhóm địch ở Davidiv Brid."

.

---- Hôm thứ Hai, Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov khẳng định rằng Liên Âu sẽ có thể đồng ý vào ngày hôm nay [Thứ Hai] về việc đưa ra lệnh cấm vận đối với việc nhập dầu của Nga. Petkov nói với các phóng viên trước cuộc họp của Liên Âu: “Tôi nghĩ rằng nó sẽ thông qua với một số ngoại lệ [miễn trừ] ... Nhìn chung, nó sẽ được thông qua, tùy thuộc vào một số đặc điểm và tiêu chí cá nhân mà các quốc gia thành viên có thể có”.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe dự kiến ​​sẽ có cuộc gặp tại hội nghị Singapore, theo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Hai. Đây sẽ là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa hai người. Tin này được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước về vấn đề Đài Loan đang ở mức cao.

.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói Mỹ sẽ can thiệp "quân sự" nếu TQ tấn công Đài Loan, trong khi Ngoại trưởng Antony Blinken nói Mỹ không ủng hộ Đài Loan độc lập, chỉ muốn ổn định và hòa bình khu vực. Các quan chức TQ đã trả lời rằng nếu Mỹ đi một "con đường sai lầm" đối với Đài Loan, điều này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với quan hệ song phương.

.

---- Ủy viên châu Âu về Kinh tế Paolo Gentiloni hôm thứ Hai nói rằng việc tịch thu tài sản của Nga ở châu Âu không phải là một quyết định chính trị đơn giản, vì như thế chưa chắc hợp pháp. Gentiloni nói rằng quyết định sử dụng số tiền Nga đang bị niêm phong hay bị tịch thu để tái thiết Ukraine đang được xem xét, nhưng sẽ rất khó hợp pháp (cho dù Nga tấn công Ukraine bất hợp pháp?). Ông nói rằng ở Ý chỉ có khoảng 1,8 tỷ euro đến 1,9 tỷ euro giá trị tài sản của Nga đã bị niêm phong, nhưng điều kiện pháp lý khiến chúng không bị tịch thu.

.

Đầu tháng này, Cao Ủy Liên minh Châu Âu về Đối ngoại Josep Borrell nói rằng Liên minh Châu Âu nên sử dụng các tài sản bị đóng băng của Nga như một phần của các biện pháp trừng phạt để giúp Ukraine và người dân nước này.

.

---- Không quân NATO hôm thứ Hai đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự Ramstein Legacy 2022 trên lãnh thổ và không phận của Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia, sẽ diễn ra cho đến ngày 12/6/2022. Tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 4.000 quân đến từ 16 quốc gia thành viên NATO. Mục đích của cuộc tập trận Ramstein Legacy 2022 là nhằm tăng cường sự hợp tác, khả năng tương tác kỹ thuật và tích hợp các lực lượng phòng không NATO vào một cơ cấu chỉ huy phòng không của NATO.

.

---- Đức, Hungary do dự, trì trệ giao vũ khí cho Ukraine. Lugansk, Cục trưởng Cục Quân sự Khu vực, Serhiy Haidai hôm thứ Hai đã cáo buộc Đức và Hungary trì hoãn việc chuyển giao vũ khí cho Ukraine trong khi nói chuyện với đài truyền hình Ukraine 1 + 1. Bình luận đưa ra sau khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói rằng việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine đặt ra những câu hỏi khó về chính trị và đạo đức.

.

Quan chức Ukraine tuyên bố rằng tình hình ở khu vực Lugansk là "khó khăn" vì "Nga đã sử dụng tất cả các loại vũ khí có thể, [và đang sử dụng] máy bay." Haidai nói thêm rằng giao tranh ác liệt trong khu vực vẫn tiếp diễn. Hơn nữa, ông tuyên bố rằng quân đội Nga đã tiến vào vùng ngoại ô Sieverodonetsk.

.

---- Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói hôm thứ Hai rằng sự ủng hộ của NATO dành cho Ukraine là "không thể phá vỡ". Sanchez đã phát biểu trong một buổi lễ ở Madrid đánh dấu kỷ niệm 40 năm kể từ khi Tây Ban Nha gia nhập liên minh. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng có mặt.

.

Sanchez nói: "Những hành động tàn bạo trong cuộc chiến ở Ukraine, và cái chết của những nạn nhân vô tội dẫn đến việc lên án (đối với Vladimir Putin) mà không có dè dặt. Putin sẽ không đạt được mục tiêu của mình vì sự ủng hộ của các đồng minh NATO đối với Ukraine là không thể phá vỡ."

.

---- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói trên đài truyền hình Pháp TF1, bác bỏ những tin đồn liên quan đến sức khỏe của Tổng thống Vladimir Putin: "Bạn biết đấy, Tổng thống Putin xuất hiện trước công chúng hàng ngày. Bạn có thể nhìn thấy Putin trên màn hình TV, đọc các bài phát biểu của Putin, nghe các bài phát biểu của Putin. Tôi không nghĩ rằng ai có thể nhìn thấy ở Putin dấu hiệu của một loại bệnh nào đó. Lương tâm của những người tung tin đồn [về bệnh Putin] ở đâu vậy."

.

.

---- Đẩy quân lực Ukraine ra khỏi khu vực Donbas là một ưu tiên của Nga, theo lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Pháp TFI: "Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là giải phóng các khu vực Donetsk và Luhansk, hiện đã được Liên bang Nga công nhận là các quốc gia độc lập.”

.

Khi được hỏi liệu Nga có sáp nhập các vùng lãnh thổ ở Donbas hay không, Ngoại trưởng Lavrov trả lời: "Đó không phải là việc sáp nhập. Đây là hoạt động quân sự do các quốc gia có chủ quyền là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk yêu cầu, theo Hiến chương LHQ, Điều 51, quy định Quyền tự vệ của cá nhân và tập thể. Chúng tôi bảo vệ các nhóm dân cư và chúng tôi giúp họ khôi phục sự toàn vẹn lãnh thổ của họ." Ngoại trưởng Lavrov cũng nói với TFI rằng các khu vực khác sẽ có thể quyết định số phận của họ.

.

---- Theo Oleksandr Vilkul, người đứng đầu chính quyền quân sự Kryvyi Rih ở miền nam Ukraine các lực lượng Ukraine đã tiến hành một "cuộc phản công thành công" ở phía nam Kryvyi Rih: "Có tới 63 kẻ xâm lược và 19 thiết bị quân sự của Nga đã bị phá hủy, bao gồm xe tăng T-72 hiện đại, hệ thống phi đạn phóng nhiều nòng Grad, pháo binh, trực thăng và một máy bay SU-35."

.

Nhưng ông không cung cấp thêm thông tin chi tiết và CNN không thể được xác minh. Nhưng quân đội Ukraine trước đó đã tuyên bố có bước tiến quân về phía nam trong khu vực giao nhau giữa các vùng Kherson và Mykolaiv.

.

---- Hai người vợ và một người bạn gái của các quân nhân Ukraine bị Nga bắt giữ tại tuyến đầu ở nhà máy Azovstal nói với CNN rằng họ có rất ít hoặc không có thông tin về nơi ở của những người thân yêu của họ. Anna Ivleva, vợ của Anton, một lính TQLC bị thương nặng ở Azovstal cho biết: “Tôi không liên lạc được với chồng mình. Lần cuối chúng tôi nói chuyện là ngày 13/4/2022. Và sau đó các chiến hữu của anh gửi cho tôi tin nhắn rằng anh ấy vẫn còn sống."

.

Ivleva cho biết phía Ukraine đã liên lạc nhưng nói "không có thông tin" về việc các chiến binh Azovstal đang được giam giữ ở đâu và trong những điều kiện nào. Cô hy vọng chồng mình còn sống, cho dù có bị giam cầm: "Tất cả chúng tôi - gia đình, vợ và mẹ của những người lính TQLC, luôn gắn bó với nhau, chúng tôi luôn liên lạc với nhau 24 giờ/7 ngày. Chúng tôi luôn trao đổi bất kỳ tin tức nào có sẵn, chúng tôi giống như một gia đình."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về chuyến thăm hôm Chủ nhật tới thành phố Kharkiv, chuyến công du đầu tiên của ông bên ngoài thủ đô kể từ khi Nga xâm lược: "Kharkiv đã phải hứng chịu tàn phá khủng khiếp từ những kẻ chiếm đóng. Các tòa nhà chung cư đổ nát, một nửa màu đen quay mặt về phía đông và bắc - nơi pháo binh Nga bắn vào, nơi máy bay chiến đấu của Nga hướng đến."

.

Ông nói, Nga đã thua không chỉ trong trận chiến với Kharkiv, không chỉ trận chiến ở Kyiv và miền bắc của Ukraine. Zelensky ca ngợi chính quyền ở Kharkiv nhưng nói: "Thật không may, tôi không thể nói như vậy về lãnh đạo địa phương của SBU [Giám đốc Cảnh sát Kharkiv]."

.

Ông nói rằng ông đã cách chức người đứng đầu SBU khu vực, người "không làm việc để bảo vệ thành phố khỏi những ngày đầu tiên của một cuộc xâm lược toàn diện và chỉ nghĩ đến bản thân mình. Hiện thời một phần ba khu vực Kharkiv vẫn đang bị chiếm đóng. Chúng ta chắc chắn sẽ giải phóng toàn bộ lãnh thổ."

.

---- Quân đội Ukraine đã pháo kích vào làng Yasynuvata ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR), bắn 4 quả đạn pháo cỡ nòng 122 mm, theo lời DPR trên Telegram hôm thứ Hai: "Hỏa lực được ghi nhận từ Lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng: 00.35 - khu định cư Avdiivka - khu định cư Yasynuvata: bốn quả đạn pháo có cỡ nòng 122 mm đã được bắn ra".

.

---- Vào tối hôm Chủ Nhật, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tuyên bố trong bài phát biểu video của mình rằng Kiev sẽ làm mọi cách để đẩy lùi nỗ lực của Nga nhằm chiếm thành phố Sieverodonetsk ở phía Đông, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả quân nhân hiện đang tham gia bảo vệ Donbas.

.

"Đánh chiếm Sieverodonetsk là một nhiệm vụ cơ bản đối với quân chiếm đóng (Nga). Và họ không quan tâm đến việc họ sẽ phải trả bao nhiêu mạng cho việc này (...) Chúng tôi đang làm mọi cách để đẩy lùi cuộc tấn công này. Không có một ngày nào rằng chúng tôi đã không cố gắng tìm thêm vũ khí, vũ khí hiện đại hơn để bảo vệ đất đai, bảo vệ nhân dân của mình. Và tôi biết ơn tất cả những người đã bảo vệ Severodonetsk và chứng minh cho những người chiếm đóng rằng hòa bình vẫn sẽ là của chúng tôi. Ở tất cả các tỉnh của chúng tôi, trong tất cả Donbas và tất nhiên - ở Sieverodonetsk,” Zelensky nhấn mạnh.

.

Ông cũng nói rằng quân đội Nga đã phá hủy tất cả các cơ sở hạ tầng quan trọng ở Sievierodonetsk, với việc thành phố đang bị bắn phá dữ dội trong các cuộc đụng độ gần đây nhất.

.

---- Hãng tin Tass của Nga dẫn lời một quan chức an ninh cho biết Nga đang sử dụng hệ thống phi đạn đa năng mới nhất của Nga ở Ukraine. Vũ khí đang được đề cập là bệ phóng phi đạn phun lửa nhiệt áp có tên TOS-2 Tosochka. Theo báo cáo, nó tạo ra các vụ nổ bằng cách đốt cháy các đám mây khí. Nhưng nhà nước Nga chưa chính thức xác nhận tin của Tass.

.

.

---- Dân số Trung Quốc chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Tuy nhiên, sau 4 thập niên tăng đều dân số, từ 660 triệu dân lên 1,4 tỷ dân, dân số TQ đang có xu hướng giảm trong năm nay, lần đầu tiên kể từ nạn đói 1959-1961.

.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, dân số TQ đã tăng từ 1,41212 tỷ người lên chỉ 1,41260 tỷ người vào năm 2021 - mức tăng thấp kỷ lục chỉ 480.000 người, chỉ bằng một phần nhỏ so với mức tăng trưởng hàng năm là tám triệu người hoặc tương tự cách đây một thập niên.

.

Nhóm nghiên cứu của Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải (Shanghai Academy of Social Sciences) dự đoán mức giảm trung bình hàng năm là 1,1% sau năm 2021, đẩy dân số Trung Quốc xuống 587 triệu người vào năm 2100, chưa bằng một nửa so với hiện nay. Nghĩa là, năm nay (2022) dân số bắt đầu giảm.

.

---- Zhai Yanmin, nhà hoạt động dân chủ ở Bắc Kinh, gửi tin lên Twitter hôm 27/5/2022 rằng công an đã bắt Chen Jianxiong, nhà bất đồng chính kiến ở tỉnh Hubei. Hình giấy tờ tìm được cho thấy Chen bị công an quận Tongcheng bắt vào ngày 18/5/2022. Mục đích bắt giam vô cớ có lẽ là ngăn chận các hoạt động thường niên để kỷ niệm những cuộc biểu tình vì dân chủ và trận thảm sát Thiên An Môn (ngày 4 tháng 6/1989 khi quân đội TQ vào giải tán biểu tình, bắn chết khoảng 3.000 sinh viên).

Video dài 2:16 phút:



https://youtu.be/7HHkXRG_-Sk

.

---- Hôm Chủ nhật, Đức Giáo hoàng Francis đã tuyên bố sẽ tấn phong 21 vị hồng y mới vào tháng 8/2022, chọn lọc từ nhiều quốc gia (không có Việt Nam). Ngài cho biết sẽ tổ chức một nghị viện về việc thành lập các hồng y mới vào ngày 27 tháng 8/2022, để những vị này sẽ chịu trách nhiệm cho việc bầu chọn giáo hoàng tương lai.

.

Tám trong số các vị hồng y mới được xướng tên đến từ châu Âu, cùng sáu vị từ châu Á, bốn vị từ Trung và Mỹ Latinh, hai vị từ châu Phi và một vị từ Bắc Mỹ. Trong số 21 vị hồng y được Giáo hoàng Francis lựa chọn, 16 vị trẻ hơn 80 tuổi, khiến họ đủ điều kiện bỏ phiếu bầu giáo hoàng mới khi Đức Giáo Hoàng Francis qua đời hoặc về hưu, trong khi 5 vị còn lại quá già để bỏ phiếu.

.

---- Theo Cục Điều tra Tiểu Bang Oklahoma, một vụ xả súng tại lễ hội Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong ở thị trấn Taft, Oklahoma, làm 1 người chết và 7 người bị thương. Khoảng 1.500 người đã tập trung tại Quảng trường Phố Cổ khi, theo các nhân chứng, một cuộc tranh cãi nổ ra ngay sau nửa đêm và sau đó là tiếng súng nổ.

.

Một phụ nữ 39 tuổi đã chết và 7 người bị thương trong độ tuổi từ 9 đến 56. Những người bị thương đều có “vết thương không nguy hiểm đến tính mạng”, theo cảnh sát. Vào tối Chủ nhật, một nghi phạm hiện đang bị giam giữ — Skyler Buckner, 26 tuổi, đã tự đến trình diện Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Muskogee.

.

VN:

Giá xăng tăng, làm tăng giá mọi thứ hàng chợ, thực phẩm, đồ thiết yếu

15 tàu đánh cá của ngư dân đang bị ngân hàng kiện chủ tầu ra tòa.

---- Đấu súng ở quận Los Angeles. Hai người đã phải nhập viện với những vết thương trúng đạn sau khi một người đàn ông nổ súng bên trong một quán bar ở Culver City, quận Los Angeles, vào tối thứ Bảy.Theo Sở Cảnh sát Los Angeles, một người đàn ông khoảng 30 tuổi bước vào một quán bar trên dãy phố 13400 của Đại lộ Washington vào khoảng 10:50 tối, và rút súng bắn vào các nhân viên bảo vệ của quán bar. Các nhân viên an ninh đã bắn trả, bắn trúng tay súng và một người ngoài cuộc.Kẻ xả súng và người ngoại cuộc đã được chở đến bệnh viện để điều trị vết thương do đạn bắn. Cả hai đều trong tình trạng ổn định vào tối thứ Bảy. Cảnh sát đang điều tra.---- Tennessee: cãi nhau, bắn nhau, 6 thanh niên bị bắn trúng, trong đó 2 bị thương nguy kịch. Cảnh sát nói 6 thanh thiếu niên đã bị bắn ở trung tâm thành phố Chattanooga vào thứ Bảy sau một cuộc xung đột. Bốn trong số các nạn nhân đang trải qua những vết thương không đe dọa đến tính mạng, và hai người đang trong tình trạng “rất, rất nguy kịch”, Cảnh sát trưởng Chattanooga Celeste Murphy tiết lộ tại một cuộc họp báo hôm Chủ nhật.---- Ba tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo - California, New York và New Jersey - đã thúc đẩy luật cải cách súng đạn sau vụ xả súng chết người ở Uvalde, Texas khiến 19 trẻ em và hai người lớn thiệt mạng. Tuy nhiên vẫn còn nghi ngờ về sự hợp tác có thể của đảng Cộng hòa.Tại CALIFORNIA, Thống đốc Gavin Newsom (Dân Chủ) hôm thứ Tư tuyên bố, chỉ một ngày sau vụ xả súng ở Texas, cam kết ký một gói dự luật, bao gồm các hạn chế về (1) việc bán súng cho trẻ vị thành niên, và (2) hạn chế "súng ma", tức là các phụ tùng, linh kiện rời mua trên mạng để người mua tự ráp súng không giấy phép. Gói dự luật California cũng sẽ tạo điều kiện cho các nạn nhân bạo lực súng và chính quyền kiện các nhà sản xuất và bán súng.Tại NEW YORK, Thống đốc Kathy Hochul (Dân Chủ) đã yêu cầu các nhà lập pháp tiểu bang nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường kiểu AR-15 lên 21, từ giới hạn hiện tại là 18. Động thái này diễn ra chưa đầy hai tuần sau một vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo, N.Y. khiến 10 người chết tại một cửa hàng tạp hóa.Tại NEW JERSEY, Thống đốc Phil Murphy (Dân Chủ) đã thúc giục những thay đổi tương tự trong tiểu bang của ông. Murphy nói, dự luật mới sẽ yêu cầu cất giữ súng an toàn, sẽ đảm bảo rằng những người tìm mua một khẩu súng thực sự được đào tạo về cách xử lý an toàn đối với khẩu súng đó, sẽ cung cấp cho cảnh sát các công cụ để theo dõi tốt hơn đường đi của súng được sử dụng để phạm tội, sẽ cấm bán vũ khí có thể hạ được trực thăng, sẽ nâng độ tuổi tối thiểu để mua súng trường lên 21, cấm súng cầm tay cỡ nòng .50 và khép lại việc nhập súng ngoài tiểu bang.---- Tại FLORIA, một học sinh lớp 5 đã bị bắt hôm thứ Bảy vì đe dọa thực hiện một vụ xả súng hàng loạt qua tin nhắn, theo lời cảnh sát. Cậu bé 10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Patriot ở Cape Coral, đã bị còng tay dẫn đi vào tối thứ Bảy vì đã viết thư đe dọa thực hiện một vụ xả súng hàng loạt.“Hành vi của học sinh này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt là sau thảm kịch gần đây ở Uvalde, Texas,” Cảnh sát trưởng Quận Lee Carmine Marceno cho biết trong một tuyên bố. “Giữ an toàn cho con cái của chúng ta là điều tối quan trọng.”---- Nhiều phần là Tòa Tối Cao sẽ mở rộng quyền sở hữu súng, dẹp bỏ các hạn chế súng ở New York. Tòa án Tối cao sẽ sớm ban hành ý kiến ​​lớn về Tu chính án thứ 2 (quyền có súng, quyèn dùng súng) đầu tiên trong hơn một thập niên, trong khi cả nước đang tranh luận căng thẳng về quyền sử dụng súng và an toàn công cộng.Tòa Tối cao đa số bảo thủ dự kiến ​​sẽ ra phán quyết trong vài ngày hoặc vài tuần tới trong một cuộc tranh chấp đang chờ phán quyết về giới hạn chặt chẽ của tiểu bang New York đối với việc mang theo súng ngắn. Báo The Hill ghi rằng các thẩm phán Tối cao dự kiến ​​sẽ đưa ra ý kiến ​​ngay trong tuần tới nhưng không trễ hơn cuối tháng 6/2022 hoặc đầu tháng 7/2022.Adam Winkler, giáo sư tại Đại học Luật UCLA, cho biết: “Có vẻ tương đối rõ ràng rằng tòa án [Tối cao] sẽ hủy bỏ luật của New York, và gây trở ngại cho các tiểu bang khó hạn chế việc mang súng được cất giấu. Vẫn còn phải xem chính xác mức độ rộng rãi của Tòa án Tối cao [đưa ra], nhưng có một điều rõ ràng: khi các vụ xả súng hàng loạt trở thành một vấn đề chính trị nhiều hơn, tòa án sẽ loại bỏ các lựa chọn từ các nhà lập pháp [với cớ là dựa] trên cơ sở Tu chính án thứ hai."---- Nghe báo động súng nổ, chen nhau chạy, giẫm đạp 16 người bị thương ở Trung tâm Barclays Thành phố New York vào sáng Chủ nhật. Cảnh sát thành phố New York (NYPD) kể, một vụ giẫm đạp đã xảy ra vào khoảng 1:05 sáng khi trận đấu quyền anh Gervonta Davis-Rolando Romero đang kết thúc.Cảnh sát nói đã có những tiếng la hét về một phát súng được bắn, với đám đông "cố gắng chạy trốn khắp nơi." NYPD cho biết sau vụ điên cuồng, 7 người đã được đưa đến bệnh viện địa phương và 9 người còn lại bị thương đã được các nhân viên y tế điều trị tại chỗ. Toàn bộ sự kiện diễn ra chỉ trong vài phút, kéo dài cho đến khi cảnh sát minh xác không có kẻ bắn súng nào đang hoạt động. Không rõ vì sao có báo động nhầm.---- Tổng thống Joe Biden hôm Chủ nhật tới thăm thị trấn Uvalde, Texas, an ủi các gia đình sau một vụ xả súng hàng loạt tại một trường tiểu học làm chết 19 học sinh và 2 cô giáo. Khi bước tới dự thánh lễ nhà thờ Sacred Heart, nghe người dân hô hào "hãy làm gì đó" Tổng Thống Biden nói với đám đông, "Chúng tôi sẽ làm."Trong Thánh lễ tại Nhà thờ Công giáo Sacred Heart, nơi Đức Tổng Giám mục Gustavo García-Siller mời trẻ em từ cộng đồng bị tàn phá ngồi phía trước, Biden nói: "Phản ứng của chúng ta phải là hy vọng và sự hàn gắn... cộng đồng cần quyết tâm hỗ trợ lẫn nhau, tôn trọng sự khác biệt của chúng ta."Chuyến thăm của Bidens diễn ra trong bối cảnh Bộ Tư pháp họ đang tiến hành xem xét phản ứng của cảnh sát khi tới đáp ứng vụ nổ súng ở Uvalde, mà các quan chức Texas đã mô tả là có những quyết định sai lầm, vì cảnh sát do dự, đứng ngoài hành lang hiện trường hơn nửa giờ trong khi biết tay súng đang ở trong phòng với một số học sinh đã bị bắn chết và một số học sinh còn sống, trong đó có bé gái gọi ra 911. Các chuyên gia an ninh nói, nếu cảnh sát xông vào sớm, có thể sẽ cứu thêm được một số học trò.---- Theo Thượng nghị sĩ Roland Gutierrez nói với đài với KSAT 12 rằng Tổng thống Joe Biden đã nói “chúng tôi sẽ xem xét để san bằng ngôi trường đó và xây dựng một ngôi trường mới” sau khi 19 trẻ em và hai giáo viên bị bắn chết trong trường vào tuần trước. TNS Gutierrez đã chào mừng tổng thống và đệ nhất phu nhân Jill Biden đến Uvalde, Texas, vào Chủ nhật, nơi họ đến thăm đài tưởng niệm các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt và đã chia buồn, bày tỏ lòng kính trọng đối với các gia đình nạn nhân.---- Chồng của Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị bắt ngay trước nửa đêm thứ Bảy tại thị trấn Napa, California và bị buộc tội say rượu lái xe, theo báo TMZ đưa tin. Paul Pelosi, 82 tuổi, cũng bị buộc tội lái xe với nồng độ cồn trong máu trên 0,08. TMZ đưa tin thêm rằng ông Paul Pelosi đã bị đưa vào nhà tù ở Quận Napa và bị tính tiền tại ngoại là 5.000 đô la.Báo này không xác nhận bà Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi lúc đó có ngồi trên xe cùng chồng vào thời điểm ông bị bắt hay không, mặc dù theo lịch trình văn phòng bà phổ biến trước đó, bà sẽ đọc diễn văn khai giảng cho các sinh viên tốt nghiệp Đại học Brown ở Rhode Island, bờ phía đông Hoa Kỳ.---- Theo bản tin từ Axios, ít nhất 71 cửa tiệm bách hóa Sears Hometown sẽ dẹp tiệm trong những tuần tới. Danh sách các địa điểm đóng cửa đã được đăng trên bảng tin TheLayoff.com và nhiều cửa hàng đã lên Facebook để thông báo cho khách hàng về việc họ sắp đóng cửa.Sears Holding, cũng là công ty sở hữu siêu thị Kmart, đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào năm 2018 nhưng tránh bị thanh lý khi Transformco mua lại cả hai chuỗi bán lẻ này. Một số cửa tiệm Sears được Nexstar liên hệ cho biết ngày kinh doanh cuối cùng của họ sẽ là vào ngày 23/6/2022 hoặc gần cuối tháng 6.---- Lực lượng Tuần duyên và tàu dân quân của Trung Quốc đã quấy rối các tàu Philippines trong các vụ va chạm ở bãi cạn Ayungin (Second Thomas) ở Biển Tây Philippines (tức là giáp Biển Đông của VN) vào tháng 4/2022, theo một nhóm nghiên cứu của Mỹ.Hai trường hợp ở đảo san hô do Philippines chiếm đóng, diễn ra cách nhau vài giờ, được theo dõi bởi Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á (Asia Maritime Transparency Initiative - AMTI) có trụ sở tại Washington thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic and International Studies), một tổ chức nghiên cứu theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Biển Đông (của VN, có tên quốc tế là South China Sea) qua ảnh vệ tinh và hệ thống thu phát sóng.“Trung Quốc đang cố tình tạo ra rủi ro va chạm đụng tàu để cưỡng ép Philippines,” theo lời Giám đốc Amti và chuyên gia Đông Nam Á Gregory Poling nói với báo Inquirer vào cuối tuần qua.----. Theo Thời Báo Tài Chính VN hôm 30/5/2022. Hàng tiêu dùng tăng “ăn theo” giá xăng. Sau 4 lần điều chỉnh tăng liên tiếp, giá xăng dầu trong nước đã vượt ngưỡng 30.500 đồng/lít kể từ ngày 23/5, khiến cho giá nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng đã tăng “ăn theo” giá xăng, tác động lớn đến đời sống xã hội. Người tiêu dùng cũng đang phải tìm mọi cách tiết giảm chi tiêu, “thắt lưng buộc bụng”. Hình thành mặt bằng giá mới. Giá xăng dầu liên tục tăng đã kéo theo giá của các mặt hàng như đồ ăn, thực phẩm, đồ thiết yếu... cũng tăng theo, tác động mạnh mẽ đến đời sống người dân cũng như tiểu thương kinh doanh. Khảo sát tại một số chợ dân sinh, chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như chợ Hôm - Đức Viên, chợ Trại Găng, chợ Hàng Bè…, nhiều loại rau củ, thực phẩm tăng giá từ 10-30% so với thời điểm đầu tháng.----Báo Dân Việt. Theo Sở NN&PTNT tỉnh Bình Định, về tình hình đóng mới tàu cá theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP, toàn tỉnh có 61 chủ tàu ký hợp đồng tín dụng đóng mới và 1 hợp đồng nâng cấp tàu cá vỏ gỗ với các ngân hàng thương mại với tổng số tiền cam kết cho vay là 921 tỷ đồng. Trong quá trình hoạt động, có 4 tàu đã bị chìm, còn lại 57 tàu đang hoạt động. Đối với 57 chiếc tàu đang hoạt động, có 4 tàu phía ngân hàng đã bán, thu hồi nợ; 15 tàu khác, ngân hàng đang kiện chủ tầu ra tòa và chờ bán đấu giá tàu để thu hồi nợ. Còn 18 tàu hoạt động sản xuất 1-5 chuyến biển từ đầu năm đến nay, trong đó 12 tàu hoạt động có lãi, 6 tàu hoạt động hòa vốn hoặc thua lỗ. Còn lại 20 tàu nằm bờ do không có thuyền viên hoặc chi phí cao nên chưa tham gia hoạt động sản xuất. Có nhiều ngư dân từ vị thế là chủ đội tàu vài chiếc, có tiền tỷ, giờ lâm cảnh nợ nần, phải kiếm việc sống qua ngày.

---- Mưa lớn: Hà Nội ngập thành sông. Bộ Trưởng: Thì Mỹ, châu Âu cũng lụt vậy. Xe máy, ôtô rủ nhau đi sửa. Trận mưa lớn trong 2 giờ đồng hồ chiều Chủ Nhật 29/5/2022 đã làm nhiều đường phố lớn ở Thủ đô Hà Nội ngập lụt bi thảm. Báo Dân TRí ghi nhận: Trao đổi với PV Dân trí bên hành lang Quốc hội sáng 30/5, ông Trần Hồng Hà - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) - đã đưa ra những lý giải về vấn đề quy hoạch đô thị và tình trạng mưa là ngập ở Hà Nội, điển hình là trận mưa chiều 29/5: "Thời tiết hiện nay có biến đổi bất thường, nhiệt độ nóng lên. Không chỉ Việt Nam, ở các nước có hạ tầng phát triển như Mỹ, châu Âu mà mưa lớn bất thường như vậy, lại tập trung vào một thời điểm thì không hạ tầng nào có thể chống chịu được."

.

Hình trên: từ clip của ANTV, VTC, THĐT, ANTV.

.

Trong khi đó, báo Lao Động ghi nhận: Gần một ngày sau trận mưa lớn, hàng loạt xe máy, ôtô vẫn "xếp hàng" ở các cửa hàng sửa xe chờ đến lượt sửa chữa. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, hiện nay, các cửa hàng sửa chữa xe máy, ôtô tất bật với lượng công việc "khổng lồ". Anh Vũ Văn Dương - chủ quán sửa xe ôtô đường Phạm Văn Bạch (quận Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Từ đêm qua đến chiều nay, cửa hàng nhận lượng khách gấp 5-6 lần so với mọi ngày, tương đương khoảng 100 chiếc xe bị hư hỏng do ngập nước. Đa số những chiếc xe đều gặp vấn đề như: nước tràn vào sàn xe, buzi hỏng, lọc gió ngấm nước... Thợ sửa làm không kịp ăn trưa vẫn chưa thể trả xe cho khách".

.

.

---- Dưới mắt quốc tế: Mưa lớn, ngập nhiều đường phố Hà Nội chiều Chủ Nhật.

Video dài 1:37 phút:



https://youtu.be/e9dBzc_02Bw

.

---- HỎI 1: TQ tấn công Đài Loan là bùng nổ Thế Chiến 3?

.

ĐÁP 1: Ngoại Trưởng Đài Loan nói thế. Bộ trưởng Ngoại giao Đài Loan Joseph Wu (吳 釗 燮 - Ngô Chiêu Tiếp) vào ngày Chủ nhật 29/5/2022 cho rằng một cuộc chiến tranh thế giới có thể nổ ra, do sự vi phạm nhân quyền của Trung Quốc ở Tân Cương và sự cưỡng bức chính trị ở Hồng Kông và Đài Loan. Trong một dòng tweet, Wu đã phổ biến bản báo cáo của cảnh sát Tân Cương được công bố gần đây, nói rằng: "Đầu tiên, họ chiếm Tây Tạng vì 'hòa bình'." Sau đó, họ biến Tân Cương thành một trại cải ạto để bài trừ chủ nghĩa cực đoan. Bây giờ họ thu tóm Hồng Kông và truy lùng Đài Loan vì chính sách 'một Trung Quốc' và vì cớ xa hơn là 'tổ tiên của tôi đã từng ghé qua.' Đây không phải là những dấu hiệu của một cuộc chiến tranh thế giới sắp xảy ra sao? "

.

Bản Báo cáo do Adrian Zenz, một chuyên gia về các hành động tàn bạo của Trung Quốc ở Tân Cương, công bố bao gồm hàng nghìn bức ảnh bị rò rỉ về những người Duy Ngô Nhĩ bị công an Tân Cương giam giữ và các tài liệu chính thức từ khu tự trị của Trung Quốc. Báo cáo cũng bao gồm ba bài phát biểu của các quan chức hàng đầu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đề cập đến “kiến thức sâu sát và sự tham gia trực tiếp của Bắc Kinh vào quá trình đào tạo thực tập sinh hàng loạt”.

Chi tiết

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4554280

.

---- HỒ SƠ: Đảng quên mất “khúc ruột ngàn dặm” Lê Thị Trang Đài (Jackhammer Nguyễn)

.

Đảng quên mất “khúc ruột ngàn dặm” Lê Thị Trang Đài

Jackhammer Nguyễn, 29-5-2022

.

Tân dân biểu Lê Thị Trang Đài. Nguồn: Website nhân vật

.

Tháng 5 này, tin vui đến với cộng đồng người Việt Nam tại hải ngoại và có thể ở trong nước nữa, là bà Lê Thị Trang Đài, một người Úc gốc Việt đắc cử, trở thành dân biểu liên bang Úc. Bà là người Việt đầu tiên ở Úc đắc cử vào vị trí này.

Chiến thắng của bà Đài (tên trên giấy tờ ở Úc của bà là Dai Le) lại còn có ý nghĩa hơn nữa, khi bà là một ứng cử viên độc lập, không dựa vào bộ máy và thế lực của hai đảng chính trị lớn ở Úc là đảng Lao Động (Labor) và đảng Tự Do (Liberal). Bà Dai Le thắng cử ở khu vực có đông người châu Á, trong đó có nhiều người gốc Việt cư ngụ.

Sau khi đọc tin tức cùng nhiều bình luận trên báo chí Úc về bà Dai Le, tôi tìm đọc tin tức từ báo chí Việt Nam trong nước, do Đảng Cộng sản Việt Nam quản lý, xem họ viết gì. Thường thì các tờ báo lớn đều có một mục đại loại như là Người Việt năm châu, Kiều bào khắp nơi… Thế nhưng, không có một dòng nào nói về bà Dai Le cả!

Còn nhớ, hồi ông Cao Quang Ánh trở thành người Việt đầu tiên trở thành dân biểu liên bang Mỹ, báo Việt Nam trong nước cũng có đôi bài về ông. Thường là khi có người Việt thành công ở đâu đó, trong lãnh vực nào đó, thì báo Việt Nam trong nước có bài. Mà không chỉ những nhân vật khoa học gia, doanh nhân… kể cả các chính trị gia (hoàn toàn khác với giới chính trị của Đảng Cộng sản) cũng được nhắc tới.

Thế sao họ lại không nhắc tới bà Dai Le nhỉ?

Xem kỹ tin tức, tôi đoán là có thể có hai nguyên nhân. Thứ nhất, bà Dai Le là người từng vận động cho lá cờ vàng ba sọc đỏ của nước Việt Nam Cộng hòa, tức là miền Nam Việt Nam trước năm 1975, được công nhận là lá cờ đại diện cho cộng đồng người Việt tại Úc, mà nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay ghét cay ghét đắng lá cờ này.

Lý do thứ hai có thể là bà Dai Le thắng cử, sau vụ tháu cáy của ngài đương kim thủ tướng Việt Nam, Phạm Minh Chính. Ông Chính nói với một số người gọi là “kiều bào” tại bờ đông nước Mỹ rằng “thành công của đồng bào Việt Nam tại Mỹ cũng là thành công của đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước Việt Nam” (sic).

Cú tháu cáy của ông Chính dữ dội quá, gây ra phản ứng cũng dữ dội. Một quan sát của BBC Việt ngữ cho thấy, nhóm người Mỹ gốc Việt trung lưu giận dữ, nói ông Chính thấy sang bắt quàng làm họ, rằng chính do đảng Cộng sản Việt Nam giam cầm đày đọa những người Việt Nam Cộng hòa sau năm 1975, để họ phải bỏ nước ra đi, vất vả mưu sinh nơi xứ người. Nay họ thành công thì lại nhào vô nhận vơ.

Cũng theo BBC, những người Mỹ gốc Việt trung lưu này không phải là những người chống cộng cực đoan, họ hiếm khi tham gia các cuộc biểu tình chống các quan chức Việt Nam, cũng ít tham gia vào các hội đoàn chống cộng hải ngoại.

Cú tháu cáy của ông Chính làm cho họ bực mình, đánh thức tinh thần chống cộng truyền thừa từ cha mẹ thuyền nhân, hay tù cải tạo. Lợi bất cập hại quá!

Có lẽ vì thế, sau cú tháu cáy ấy, cơ quan tuyên giáo, vốn chỉ huy toàn bộ báo chí trong nước, ra lệnh phải im lặng chuyện bà Dai Le trúng cử dân biểu Úc chăng? Chứ chẳng lẽ một người vận động cho lá cờ vàng lại là một thành công của Đảng sao!

Cũng có thể ông Chính không tháu cáy mà là ông Chính tưởng thật, rằng người Việt ở Mỹ chỉ toàn là những người ngày xưa phản chiến cả, và bây giờ thì toàn là du học sinh từ trong nước qua. Một sự hiểu sai như vậy vẫn thường xuyên xảy ra ở những chế độ có các cá nhân có quyền sinh quyền sát trong tay. Họ được thủ hạ nói về những điều họ muốn nghe, và thế là họ tưởng thật. Nếu điều này đúng trong trường hợp ông Phạm Minh Chính thì chắc ông giận lắm.

Nhưng tôi nghiêng về khả năng ông Chính tháu cáy hơn.

Chúng ta thấy rằng du học sinh từ Việt Nam sang Mỹ ngày càng đông, đa số họ không muốn trở về nước. Rồi người Việt trong nước đi định cư theo diện sum họp gia đình, kể cả những người có gốc gác từ thời mồ ma “miền Bắc xã hội chủ nghĩa”. Những người này ảnh hưởng rất mạnh từ “nền giáo dục” hồng hồng chuyên chuyên của đảng cộng sản. Bên cạnh đó, tầng lớp thuyền nhân, cựu tù cải tạo ở Mỹ ngày càng ít đi. Thế cho nên đảng cộng sản Việt Nam, thừa thắng xông lên, tung ra cú tháu cáy của thủ tướng Chính, cho nó oai, tạo nên một dư luận (narrative) mới, rằng thì là hơn hai triệu người Việt là con dân của … Đảng cả.

Thế nhưng, thế hệ con cháu các thuyền nhân và cựu tù cải tạo, hiện là nòng cốt của cộng đồng người Mỹ gốc Việt, chứ không phải nhóm … “Việt kiều yêu nước” ngày xưa, mà cũng không phải là nhóm du học sinh từ Việt Nam. Mà con cháu của những người phản chiến ngày xưa, hay là những du học sinh ở lại Mỹ ngày nay, chắc gì thân tình với Đảng! Những người lớn lên trong lòng xã hội cộng sản có khi chống cộng còn dữ dội hơn những người con cháu thuyền nhân và tù cải tạo, vì họ hiểu rõ chế độ ấy xã hội ấy.

Bởi thế, tôi nghĩ rằng cú tháu cáy của ngài thủ tướng Việt Nam đã thất bại.

Nhưng sao lại phải tháu cáy nhỉ? Nếu ngài thủ tướng thật lòng mong muốn người gốc Việt ở Mỹ hướng về quê cũ, chỉ cần ngài đàng hoàng là được. Đàng hoàng là gì? Là đừng bắt bỏ tù dân chúng trong nước vô cớ, đừng giả dạng bầu cử để cầm quyền… và dĩ nhiên là đừng tháu cáy.

Một việc mà tôi nghĩ cũng là việc đàng hoàng mà ngài thủ tướng nên làm là, viết lại lịch sử Việt Nam như nó đã từng như thế. Tức là sau năm 1975, Đảng bắt nhốt hàng trăm ngàn người và đày họ vào các trại tù khổ sai không án với cái tên mỹ miều là “cải tạo”, và rằng có cả trăm ngàn người Việt bỏ mình trên biển trong cuộc tháo chạy khỏi đất nước.

Ngài thủ tướng cứ viết trung thực đi, “sợ mẹ gì”!

Bình Luận từ Facebook

Nguồn: https://baotiengdan.com/2022/05/29/dang-quen-mat-khuc-ruot-ngan-dam-le-thi-trang-dai/

.

.