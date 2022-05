Lễ Memorial Day: nhiều thành phố Mỹ tổ chức diễn hành trong ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong.

.

- Zelensky thăm binh sĩ ở tuyến đầu Kharkiv. Khoảng 400 xe chở người di tản từ nam Ukraine bị giữ tại chốt Nga đóng ở Vasylivka trong 3 ngày qua, không cho rời khu Nga chiếm. Ukraine xin Anh gửi phi đạn tầm xa. Thị trưởng Kyiv: vinh danh lễ kỷ niệm thành lập thủ đô, hứa sẽ chiến thắng Nga. Zelensky: Phi đạn Nga phá hủy ít nhất 2.229 ngôi nhà ở khu vực Kharkiv.

- Nga: đã phá hủy một kho vũ khí lớn của quân Ukraine tại Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, bắn hạ một máy bay chiến đấu SU-25 của Ukraine ở Dnipro. Nga pháo kích liên tục Severodonetsk, giao tranh gay gắt ở ngoại ô thành phố này. Đại sứ Nga tại Anh chối: tội ác chiến tranh ở Bucha "bịa đặt".

- Anh: Nga xin giảm trừng phạt vì trừng phạt hiệu qủa. Nga chuẩn bị mở hành lang nhân đạo cho các tàu vận chuyển ngũ cốc từ Odessa ra xuất cảng để đổi lấy việc nới lỏng trừng phạt. Podolyak (cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky): Nga tin là Nga có sứ mệnh bắn vào dân thường không vũ khí.

- Nga: câu giờ để phương Tây mệt mỏi, sẽ bỏ rơi Ukraine, để Nga chiến thắng Ukraine cuối năm nay. Nga đã sử dụng vũ khí pháo tự hành tối tân "Malka" tại Ukraine. Nga: sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine. Putin: sẵn sàng gỡ rào để chuyển ngũ cốc, nhưng phải gỡ cấm vận Nga trước. Thêm một nhánh từ Ukraine tách rời Giáo hội Chính thống Nga.

- Ukraine: đã bắt đầu nhận phi đạn chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và các dàn pháo tự hành từ Mỹ. Ukraine lên án Nga ăn trộm: đưa tàu tới Mariupol, chở 3.000 tấn sản phẩm kim loại tới Nga. Còn 50 ngôi nhà ở làng Demydiv của Ukraine ngập lụt, 2 tháng sau khi quân Ukraine phá đập để chận đường quân Nga tấn công Kyiv. Mỹ sẽ chuyển giao các hệ thống phi đạn tầm xa cho Ukraine, có thể bắn xa hàng trăm km.

- Trump quyên tiền ngày càng giảm, lo sợ Cộng Hòa bỏ rơi, tính mùa hè này tuyên bố ứng cử Tổng Thống 2024

- DB Chris Jacobs (Cộng Hòa-N.Y.) lạnh cẳng, trở cờ: sẽ ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công, tăng tuổi mua súng

- Nigeria: Nhà thờ tặng quả, dân chen nhau xin, 31 người chết, hầu hết là trẻ em.

- Tưng bừng lái xe mùa lễ: 40 triệu dân Mỹ.

- Gần 4.000 chuyến bay hủy bỏ tại Hoa Kỳ.

- Kiều hối: thuần Việt, ổn định, tăng đầu tư,

- Thép Việt nhập nguyên liệu từ TQ, Hàn Quốc bị Mỹ điều tra nghi trốn thuế.

- HỎI 1: Kellyanne Conway (Trưởng ban Vận động Tranh cử của Trump 2016): một lý do Trump thua năm 2020 vì chụp mũ Biden là tay sai TQ? ĐÁP 1: Conway viết như thế.

- HỎI 2: Khi người thân từ trần, hãy tự cảnh giác cơ nguy chết vì vỡ tim? ĐÁP 2: Khi thương tâm quá, chết vì máu ngưng chảy về tim.

.

QUẬN CAM (VB-29/5/2022) ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm Chủ nhật xác nhận ít nhất 2.229 ngôi nhà ở khu vực Kharkiv đã bị phá hủy trong các cuộc pháo kích của Nga kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine: "Chúng tôi sẽ khôi phục mọi thứ, xây dựng lại nó, lấp đầy nó bằng sức sống. Ở Kharkiv và ở tất cả các thành phố và làng mạc khác, nơi cái ác đã đến." Thành phố Kharkiv và khu vực gần đó trong nhiều tháng đã là điểm nóng của xung đột vũ trang, nơi các cuộc đụng độ giữa quân đội Nga và Ukraine leo thang nhiều nhất.

.

---- Nhà đàm phán hòa bình Ukraine và cố vấn của Tổng thống Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, trong một bài viết kiểu khôi hài đen đăng trên Telegram đã chỉ trích Nga, cáo buộc Nga chỉ có thể nổ súng vào dân thường không có vũ khí: "Họ hoàn toàn tin tưởng rằng họ có quyền phá hủy tất cả (tôi nhấn mạnh - tất cả) các loại vũ khí hạng nặng của dân thường trong một quốc gia hoàn toàn có chủ quyền."

.

---- Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko trong một bài đăng trên Telegram đã vinh danh lễ kỷ niệm ngày thành lập thủ đô, hứa hẹn thành phố sẽ vẫn "độc nhất vô nhị" và "chiến thắng. Chúng tôi đang bảo vệ thủ đô của mình, làm cho nó tốt hơn và đẹp hơn." Trong ba tháng qua, thành phố này đã trở thành mục tiêu tấn công của Nga, nhưng quân Ukraine đã giành được quyền kiểm soát hoàn toàn các khu vực rộng lớn của thủ đô vào tháng 4 sau khi Moscow bắt đầu chuyển quân về phía đông.

.

---- Dân Biểu Ukraine Kira Rudyk nói với Sky News hôm Chủ nhật rằng Ukraine đã yêu cầu ủy ban quốc phòng của Anh lựa chọn phi đạn tầm xa để giúp Ukraine chống Ngà. Rudyk cũng lưu ý rằng việc xuất cảng ngũ cốc, ngô, cà chua và dầu hướng dương đang bị kìm hãm ở Ukraine do việc Nga phong tỏa cảng vận chuyển Odessa. "Thế giới chỉ có 10 tuần đủ xài cho ngũ cốc, 10 tuần để tất cả các chính trị gia và các nhà lãnh đạo trên thế giới tìm cách đưa nó ra khỏi Ukraine."

.

---- Anh nói rằng việc Nga đòi phương Tây giảm trừng phạt đối với Nga đã làm nổi bật sự căng thẳng mà các biện pháp trừng phạt đã gây ra đối với chế độ Putin. Anh cũng chỉ trích Điện Kremlin vì đã chuẩn bị để dẫn đến một "cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu vì mục tiêu chính trị của riêng mình." Tin đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy cho biết Nga chuẩn bị cung cấp hành lang nhân đạo cho các tàu vận chuyển ngũ cốc từ Odessa ra xuất cảng để đổi lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

.

---- Văn Phòng Tổng thống Ukraine cho biết Volodymyr Zelensky đã đến thăm các binh sĩ trên chiến tuyến ở khu vực đông bắc Kharkiv. Chuyến thăm đánh dấu lần xuất hiện chính thức đầu tiên của ông bên ngoài thủ đô Kyiv kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào ngày 24/2/2022. “Các bạn liều mạng vì tất cả chúng ta và vì đất nước của chúng ta”, trang web của văn phòng Tổng thống trích dẫn lời ông nói với những người lính, đồng thời cho biết thêm rằng ông đã trao những lời khen ngợi và quà tặng.

.

---- Đại sứ Nga tại Anh nói rằng những cáo buộc về tội ác chiến tranh được thực hiện ở thị trấn Bucha của Ukraine là "bịa đặt". Andrei Kelin nói với BBC rằng quân Nga không bắn phá các khu vực dân sự. Nga từ chối chịu trách nhiệm về những tội ác chiến tranh, cho rằng các báo cáo về các vụ giết người bừa bãi, chôn tập thể và cưỡng bức mất tích là sai sự thật. (Nga muốn đổ tội lính Ukraine bắn vào khu nhà dân Ukraine, giết và chôn tập thể dân Ukraine?)

.

---- Bộ Quốc phòng Nga cho biết họ đã phá hủy một kho vũ khí lớn của quân đội Ukraine tại thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, theo Reuters đưa tin. Bộ cũng cho biết, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay chiến đấu SU-25 của Ukraine ở khu vực Dnipro, theo hãng thông tấn nhà nước Nga Tass.

.

---- Các cuộc pháo kích liên tục của Nga đang tấn công Severodonetsk và giao tranh đang gay gắt ở ngoại ô thành phố, theo các báo cáo của quân lực Ukraine. Oleksandr Striuk, người chỉ huy chính quyền quân sự và dân sự khu vực [của Ukraine], cho biết trên truyền hình quốc gia rằng các chiến binh Ukraine đang ở trong một "vị trí phòng thủ khó khăn" trong thành phố và một số cuộc giao tranh dữ dội nhất đang tập trung cận chiến ở các đường phố xung quanh Khách sạn Mir. "Một trận chiến thực sự có thể được nghe thấy trong khu vực bến xe chính," ông nói.

.

---- Từ biệt chiến hữu. Trong video là nghi lễ chôn cất Oleksander Matyukhin, 32 tuổi, chiến binh Ukraine tử trận ở ngoại ô Kharkiv. Trong video, Aleksii Kolesnikov (cấp chỉ huy của Matyukhin) nói với phóng viên AP (do AP dịch từ tiếng Nga): "Tôi nghĩ một giá lớn phải trả, sinh mạng người là vô giá, không ai có quyền gì buộc thanh niên phải chết. Ngoại giao phải giải quyết những xung đột này. Kinh hoàng, những bà me mất đi những người con trai. Tử sĩ Oleksander để lại vợ và một con gái. Tôi không biết họ chịu đựng ra sao, đây là mất mát lớn đặc biệt cho một bé gái."

Video dài 1:43 phút:



https://youtu.be/GGHRONZYCK8

.

---- Đài truyền hình Ukraine Suspilne đưa tin hôm Chủ nhật khoảng 400 xe chở người di tản từ miền nam Ukraine đã bị giữ tại một trạm kiểm soát của Nga ở Vasylivka trong hai hoặc ba ngày qua. Theo đài này, nhiều xe chở gia đình có trẻ em và em bé nhỏ. Các xe chủ yếu đến từ các thành phố Kherson, Mariupol và Berdiansk. Vasylivka là trạm kiểm soát lớn nhất do Nga kiểm soát mà những người di tản phải đi về phía lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Nó nằm ở vùng Zaporizhzhia, miền nam Ukraine. Oleksandr Staruh, người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Zaporizhzhia của Ukraine, cho biết Nga "định kỳ đóng cửa" chốt rời khu chiếm đóng, khiến các gia đình bị mắc kẹt ở đó, "phải chờ đợi trong điều kiện khủng khiếp."

.

.

---- Các quan chức nói với nhiều hãng tin rằng Mỹ sẽ chuyển giao các hệ thống phi đạn tầm xa cho Ukraine để hỗ trợ cuộc chiến chống Nga. Ukraine đã yêu cầu Mỹ gửi giúp Hệ thống phi đạn phóng hàng loạt (MLRS) hoặc Hệ thống phi đạn cơ động cao (HIMARS), theo tin CNN. Loại vũ khí này sẽ là một cải tiến đáng kể so với loại pháo hiện tại của Ukraine - một dàn MLRS có thể bắn xa hàng trăm km và HIMARS có thể bắn cùng loại đạn với MLRS.

.

Các quan chức quốc phòng không nói rõ với The New York Times về việc chuyển giao loại vũ khí nào sẽ được công bố. Tuy nhiên, việc chuyển giao vũ khí có thể sẽ được thực hiện vào tuần tới.

.

---- Các quan chức Nga hy vọng phương Tây sẽ mệt mỏi trong việc hỗ trợ Ukraine, để cho phép Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến vào cuối năm nay. Một nguồn tin thân cận với Điện Kremlin nói với hãng thông tấn độc lập Meduza của Nga: “Cuối cùng thì chúng tôi cũng sẽ hạ gục chúng. "Toàn bộ sự việc có thể sẽ kết thúc vào mùa thu."

.

Một nguồn tin thứ hai cho biết: "Không sớm thì muộn, châu Âu sẽ mệt mỏi với việc giúp đỡ. Đây là cả tiền và vũ khí mà họ cần cho chính họ." Nguồn tin cũng dự đoán rằng các quốc gia châu Âu sẽ "phải đàm phán" với Nga khi mùa đông đến gần vì họ phụ thuộc vào năng lượng của Nga để giữ ấm cho người dân.

.

Meduza báo cáo rằng các quan chức Nga vẫn còn mơ hồ về thế nào là chiến thắng. Theo một nguồn tin, mức tối thiểu chiến thắng sẽ là chiếm được khu vực phía đông Donbas, nơi Ukraine đã liên tục chiến đấu kể từ năm 2014, khi 2 tỉnh ở Donbas ly khai khỏi Ukraine.

.

Mức tối đa chiến thắng Putin định ra là chiếm Kyiv, thủ đô Ukraine: Các nguồn tin cho biết mục tiêu tối đa vẫn là chiếm Kyiv. Sau 6 tuần giao tranh, vào tháng 3, quân Nga không chiếm được Kyiv nên đã chuyển vị trí để tập trung đánh chiếm Donbas.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm Chủ nhật đưa tin quân đội Nga đã sử dụng vũ khí pháo tự hành tối tân "Malka" trong một cuộc tấn công gần đây nhằm vào các vị trí kiên cố của Ukraine.

.

"Các binh sĩ đã biết vị trí của đối phương và tấn công. Đại pháo 'Malka' tự hành 203 mm đã tiến hành bắn đạn thật từ các vị trí bắn kín bằng đạn nổ phân mảnh cao ở khoảng cách lên tới tầm xa 40 km," theo báo cáo.

.

Tối hôm Thứ Bảy, Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nói với BBC News rằng Moscow không xem xét sử dụng vũ khí hạt nhân trong các hoạt động quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

.

----- Đại sứ Nga tại Anh Andrey Kelin nói với BBC News vào tối thứ Bảy rằng Moscow sẽ không sử dụng vũ khí hạt nhân trong các hoạt động quân sự ở Ukraine. Kelin nói: "Vũ khí hạt nhân chiến thuật, phù hợp với học thuyết quân sự của Nga, hoàn toàn không được sử dụng trong các cuộc xung đột như vậy (...) Nó không liên quan gì đến hoạt động quân sự."

.

---- Hàng chục ngôi nhà ở làng Demydiv của Ukraine vẫn bị nước nhấn chìm một phần sau khi một con đập bị phá hủy để làm ngập lụt nhằm ngăn quân Nga tiến vào Kyiv. Thống đốc khu vực Oleksiy Kuleba viết trong một bài đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram: “Tại thời điểm này, khoảng 50 ngôi nhà ở làng Demydiv vẫn bị ngập lụt.”

.

Quân đội Ukraine đã cho nổ con đập trên sông Irpin vào tháng 2/2022, gây ngập lụt khắp nhà cửa và các cánh đồng ở Demydiv, nơi có lịch sử hàng nghìn năm cư dân.

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết Ukraine đã bắt đầu nhận phi đạn chống hạm Harpoon từ Đan Mạch và các dàn pháo tự hành từ Mỹ. Reznikov cho biết Ukraine đã nhận được nhiều loại pháo hạng nặng, bao gồm cả pháo tự hành M109 do Mỹ sản xuất đã được sửa đổi để cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu từ khoảng cách xa hơn.

.

Trong khi đó, phi đạn đất đối hạm Harpoon sẽ được vận hành cùng với phi đạn Neptune của Ukraine để bảo vệ bờ biển Ukraine, bao gồm cả cảng phía nam Odesa, theo lời Bộ trưởng viết trên trang Facebook của ông.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói với các nhà lãnh đạo của Pháp và Đức rằng Nga sẵn sàng tìm cách vận chuyển ngũ cốc bị mắc kẹt tại các cảng của Ukraine nhưng yêu cầu phương Tây dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Putin nói rằng những khó khăn trong việc cung cấp ngũ cốc cho các thị trường thế giới là kết quả của “các chính sách kinh tế và tài chính sai lầm của các nước phương Tây”.

.

Điện Kremlin cho biết: “Nga sẵn sàng giúp tìm ra các phương án để xuất cảng ngũ cốc không bị cản trở, bao gồm cả việc xuất cảng ngũ cốc của Ukraine từ các cảng Hắc Hải. Việc gia tăng nguồn cung phân bón và các sản phẩm nông nghiệp của Nga cũng sẽ giúp giảm căng thẳng trên thị trường lương thực toàn cầu, tất nhiên, sẽ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt liên quan.”

.

---- Ukraine hôm thứ Bảy đã lên án Nga vì đã cử một con tàu đến thành phố Mariupol (nơi quân Nga đang chiếm của Ukraine) để tải một lô kim loại sẽ chở tới Nga. Ủy viên nhân quyền của Quốc hội Ukraine Liudmyla Denisova viết trong bản văn rằng người Nga đã "chở 3.000 tấn sản phẩm kim loại bằng con tàu đầu tiên từ Mariupol đến Rostov-on-Don (ở Nga). Ngoài ra, để thuận tiện hơn cho việc di chuyển cướp bóc, quân chiếm đóng đã bắt đầu khôi phục các kết nối đường sắt ở Mariupol và Volnovakha. "

Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS hôm thứ Bảy đưa tin một tàu Nga đã vào cảng biển Mariupol, và dẫn lời một đại diện Ban giám đốc cảng cho biết con tàu sẽ tải 2.700 tấn kim loại và sẽ khởi hành đến Rostov-on-Don (trên đất Nga) vào thứ Hai. Denisova tuyên bố rằng cảng Mariupol là nơi chứa khoảng 200.000 tấn kim loại và gang trị giá 170 triệu USD trước khi Nga xâm lược Ukraine.---- Thêm một nhánh từ Ukraine tách rời Giáo hội Chính thống Nga. Một nhánh của Giáo hội Chính thống Ukraine, trước giờ là chi nhánh Giáo hội Chính thống Nga, đã cắt đứt quan hệ với Thượng phụ Kirill của Nga vì nhà lãnh đạo tinh thần Nga đã ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine, làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa nhà thờ Moscow và các tín đồ Chính thống giáo khác.Các nhà lãnh đạo của Nhà thờ Chính thống Ukraine (Ukrainian Orthodox Church - UOC), vốn chính thức trực thuộc Nhà thờ Chính thống Nga (Russian Orthodox Church), đã tổ chức một hội nghị hôm thứ Sáu để phản ứng trước việc Nga xâm lược Ukraine. Trong một tuyên bố, hội nghịg cho biết họ "lên án cuộc chiến là vi phạm lệnh truyền của Chúa 'Ngươi không được giết người!'" Và kêu gọi chính phủ Ukraine và Nga theo đuổi con đường thương lượng.Nhưng hội đồng cũng đã có những lời chỉ trích đối với Thượng phụ Kirill - người đã ủng hộ ông cho cuộc xâm lược Ukraine và đã đặt nhà thờ của mình vững chắc sau Tổng thống Nga Vladimir Putin - và nói rằng họ đã lựa chọn "sự độc lập và tự chủ hoàn toàn" của giáo hội Ukraine.---- Theo báo New York Times, Trump ngày càng lo lắng rằng Đảng Cộng hòa đang tuột ra khỏi bàn tay của Trump, nên Trump thúc giục các phụ tá rằng Trump muốn khởi động cuộc tranh cử tổng thống lần thứ ba cho năm 2024 từ mùa hè năm nay (2022). Báo NY Times viết, mỗi khi một ứng cử viên Cộng Hòa mà ủng hộ bị thua phiếu, đó là một minh chứng thời gian thực cho thấy ảnh hưởng của Trump đang suy yếu với các cử tri bảo thủ - và những kẻ thù của Trump trong Đảng Cộng hòa cũng đang thấy như thế.Dấu mốc là hôm Thứ Ba tuần qua, khi 1/4 các tiểu bang Hoa Kỳ đã bầu sơ bộ, kết quả đếm phiếu cho thấy: nhiều ứng cử viên mà Trump ủng hộ đã thua phiếu [đối với các ứng cử viên Cộng Hòa mà Trump không ủng hộ]. Viễn ảnh này cho thấy khi Trump ra ứng cử Tổng Thống 2024, sẽ có nhiều đối thủ Cộng Hòa xuất hiện.Điều đáng lo ngại đối với Trump là một cựu cố vấn cho chiến dịch tranh cử đầu tiên của ông, cựu Đại diện Jack Kingston (Cộng Hòa-GA) thừa nhận với NY Times, “Tôi nghĩ một người không phải Trump với một chiến dịch có tổ chức sẽ có cơ hội [thắng sơ bộ Cộng Hòa 2024]”.Ngoài ra, tờ NY Times cũng cho biết, việc gây quỹ của Trump đã chậm lại với một phân tích cho thấy các khoản đóng góp trực tuyến trung bình hàng ngày của ông đã giảm trong bảy tháng liên tiếp. Khi Trump ngày càng yếu đi, những người bảo thủ đang tìm đặt cược với Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis đang ở hàng đầu, và cựu phó Tông Thống Mike Pence đang xông xáo tích cực hơn.Do vậy Trump muốn chôm trở lại ánh đèn sân khấu, muốn tuyên bố ứng cử Tổng Thống hoặc có thể thành lập một ủy ban thăm dò vào mùa hè này. "---- Dân biểu Chris Jacobs (Cộng Hòa-N.Y.) tuyên bố ủng hộ lệnh cấm vũ khí tấn công sau hai vụ xả súng hàng loạt nổi tiếng ở quê nhà của ông ở Buffalo, N.Y. và ở Uvalde, Texas, cướp đi sinh mạng của tổng cộng hơn hai chục người.Jacobs nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Sáu rằng nếu dự luật cấm vũ khí kiểu AR-15 được đưa ra tại Hạ viện, ông sẽ bỏ phiếu ủng hộ. Ông nói thêm rằng ông cũng sẽ ủng hộ nâng độ tuổi mua một số súng nhất định lên 21 tuổi, áp đặt giới hạn liên bang về sức chứa băng đạn của súng và cấm bán áo giáp cho công chúng.Jacobs đã nhận được ủng hộ từ Hiệp hội Súng trường Quốc gia NRA trong cuộc tranh cử Dân biểu quốc hội năm 2020 của mình, vào thời điểm đó, ông nói rằng ông rất vinh dự khi nhận được sự tán thành và thề sẽ phục vụ như một "đồng minh và chiến binh" cho những người sở hữu súng ở phía tây New York.Ông cho biết trong một cuộc phỏng vấn với The Buffalo News hôm thứ Sáu rằng ông đã xem xét lại quan điểm của mình đối với súng sau hai vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo và Uvalde. Jacobs đại diện cho địa hạt Quốc hội thứ 27 của New York, bao gồm các vùng ngoại ô bên ngoài thành phố Buffalo.---- Nigeria: Nhà thờ tặng quả, dân chen nhau xin, 31 người chết, hầu hết là trẻ em. Ít nhất 31 người đã chết trong một vụ giẫm đạp vào thứ Bảy ở Port Harcourt, Nigeria, nơi một đám đông được cho là đã tụ tập tại một câu lạc bộ polo để tham gia vào một đợt tặng quà do một nhà thờ tổ chức.Người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Dân sự Nigeria nói với CNN: “Trong khi phân phát các món quà, đã xảy ra một vụ giẫm đạp do quá đông.” Một phát ngôn viên của cảnh sát tiểu bang nói rằng sự hỗn loạn bắt đầu khi những người tham dự cố gắng ép người đứng trước để "chen vào địa điểm, mặc dù thực tế là cổng đã đóng." Bảy người khác đã phải nhập viện.---- Tưng bừng lái xe mùa lễ. Dân Mỹ không phải là những người duy nhất cân nhắc lái xe đi chơi khi mùa du lịch hè bắt đầu. Trên 27 quốc gia của Liên Âu, xăng đã tăng 40% so với một năm trước, lên mức tương đương 8,40 đô la một gallon. AAA ước tính rằng 39,2 triệu người ở Hoa Kỳ sẽ đi xa nhà từ 50 dặm (80 km) trở lên trong kỳ nghỉ cuối tuần.Những dự báo đó —- bao gồm đi lại bằng xe hơi, máy bay và các phương thức vận chuyển khác như tàu hỏa hoặc tàu du lịch - tăng 8,3% so với năm 2021 và sẽ đưa lượng du lịch Ngày Tưởng niệm Chiến sĩ Trận Vong cuối tuần này gần bằng mức năm 2017. Các ước tính vẫn thấp hơn mức trước đại dịch năm 2019, một năm cao điểm cho du lịch.

Theo người phát ngôn của AAA, Andrew Gross, khoảng 88% trong số 39,2 triệu du khách - một con số kỷ lục - dự kiến sẽ đi xe hơi vào cuối tuần lễ này, ngay cả khi giá xăng vẫn ở mức cao.

.

---- Gần 4.000 chuyến bay hủy bỏ. Khi ngày lễ Tưởng niệm Chiến sĩ Trận vong cuối tuần này bắt đầu, hàng nghìn người Mỹ sẽ tưởng niệm ngày lễ tại một sân bay. Dựa trên dữ liệu từ FlightAware được CNN Business trích dẫn, 2.300 chuyến bay đã bị hủy vào thứ Sáu và 1.300 chuyến khác đã bị hủy vào chiều thứ Bảy. Delta đã hủy toàn bộ 9% lịch trình vào thứ Bảy, hoặc 240 chuyến bay, do các vấn đề về kiểm soát không lưu và thời tiết khắc nghiệt.

.

Các hãng hàng không nhìn chung đã phải vật lộn để lấp đầy tình trạng thiếu lao động, điều này trong những tháng gần đây cũng góp phần gây ra các vấn đề trong hoạt động. Trong một tuyên bố vào tuần này giải thích về việc cắt giảm chuyến bay vào mùa hè, giám đốc dịch vụ tương tác với khách hàng của công ty Delta đã nêu lý do "kiểm soát thời tiết và không lưu, nhân viên của nhà cung cấp, [và] tỷ lệ trường hợp COVID tăng lên góp phần làm cho một số nhóm công việc vắng mặt đột xuất cao hơn kế hoạch" đã làm gián đoạn hoạt động của hãng "nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào trong lịch sử của chúng tôi."

.

---- Lễ Memorial Day: nhiều thành phố diễn hành trong ngày lễ tưởng niệm chiến sĩ trận vong.

Video dài 1:29 phút về diễn hành ở Chicago:



https://youtu.be/g77sUwY9qks

.

.

---- Kiều hối thuần Việt, ổn định, giúp tăng đầu tư. Thời báo Ngân hàng phỏng vấn TS. Vũ Đình Ánh. Tóm lược vài ý như sau. Nhiều năm trở lại đây lượng kiều hối về Việt Nam đều rất ổn định, tăng tích cực với quy mô lớn, trên dưới 10 tỷ USD. Với hàng triệu kiều bào đang sinh sống, làm việc ở 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, tiềm lực tài chính của Việt kiều ngày một tăng, lượng kiều hối về Việt Nam đang cho thấy những dấu hiệu tích cực, không chỉ ở số lượng mà cả về chất lượng. Đặc biệt là tăng được dự trữ ngoại hối, giúp củng cố tiềm lực tài chính nói chung và tiềm lực tài chính đối ngoại nói riêng của Việt Nam. Điểm đáng chú ý, lượng kiều hối đưa về không đổ vào tiêu dùng như 15 – 20 năm trước mà đang hướng vào hoạt động đầu tư, kể cả đầu tư ở cấp quy mô doanh nghiệp và đầu tư cá nhân, hộ gia đình. Kiều hối có những ưu điểm vượt trội là rất “thuần Việt” và ổn định.

.

---- Thép Việt nhập nguyên liệu từ TQ, Hàn Quốc bị Mỹ điều tra nghi trốn thuế. Báo Đầu Tư ghi nhận. Mỹ đã nhận đơn đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số sản phẩm ống thép thuộc mã HS 7306.61 và 7306.30 nhập khẩu từ Việt Nam. Doanh nghiệp Mỹ cáo buộc Việt Nam nhập thép nguyên liệu từ Trung Quốc, Hàn Quốc sau đó gia công và xuất khẩu sang Mỹ. Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công thương VN) cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa nhận đơn kiện đề nghị điều tra chống lẩn tránh thuế phòng vệ thương mại với một số sản phẩm ống thép dạng vuông/chữ nhật và ống thép carbon dạng tròn có đường hàn.

.

---- Quốc tế kinh ngac về xe cộ Hà Nội:

Video dài 3:24 phút:



https://youtu.be/UzKw4O9qOZo

.

---- HỎI 1: Kellyanne Conway (Trưởng ban Vận động Tranh cử của Trump 2016): một lý do Trump thua năm 2020 vì chụp mũ Biden là tay sai TQ?

.

ĐÁP 1: Conway viết như thế. Vào năm 2020, Tổng thống Donald Trump và các đồng minh Cộng Hòa của Trump đã cố gắng kết nối ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ lúc bấy giờ là Joe Biden với Trung Quốc, cho rằng cựu phó tổng thống sẽ trở thành người có ơn nghĩa nợ nần với TQ về kinh tế.

.

Trong khi vận động để tái đắc cử ở Ohio vài tuần trước cuộc tổng tuyển cử tháng 11/2020, Trump cảnh báo rằng việc Biden vào Bạch Ốc sẽ cản trở lợi nhuận Hoa Kỳ trong lĩnh vực sản xuất. "Nói một cách đơn giản, nếu Biden thắng, Trung Quốc sẽ thắng", Trump nói vào thời điểm đó, theo hãng tin AP.

.

Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa năm 2020, con trai cả của Trump, Donald Jr., đã gọi Đảng Dân chủ là "Biden [của] Bắc Kinh" ("Beijing Biden") trong khi cáo buộc rằng đối thủ chính trị của cha ông có sự ủng hộ của chính phủ Trung Quốc.

.

Tuy nhiên, Kellyanne Conway, người điều hành ban vận động tranh cử tổng thống năm 2016 dẫn tới chiến thắng của Trump, không phải là người ưa thích chiến lược của Đảng Cộng hòa liên hệ đến Trung Quốc, theo cuốn hồi ký mới phát hành của bà.

Trong cuốn sách "Here's the Deal" ("Đây là thỏa thuận"), cựu cố vấn cấp cao của Trump đã viết rằng việc chụp nón cối cho Biden dính với Đảng Cộng sản Trung Quốc không dính gì với cử tri, hầu hết trong số họ đang đối mặt với một loạt thách thức do đại dịch COVID-19 tạo ra hồi năm 2020.

.

Conway viết rằng "'Beijing Biden' là một kiểu tấn công ngu ngốc, không có cú đấm trực tiếp kiểu Trump và không có sự cộng hưởng kiểu khẩu hiệu 'Crooked Hillary' (Hillary tham nhũng). Nó cũng cho thấy sự thiếu nghiêm túc trong thời kỳ Mỹ rơi vào đại dịch, và Trump bỏ lỡ cơ hội phải nghiêmt úc chống dịch.

.

Conway nói thêm: "[Trump ở vị trí như] Tổng thống thời chiến, nắm quyền kiểm soát, chỉ huy các công ty tư nhân, cơ quan chính phủ và các nhà đổi mới dược phẩm, tăng cường nguồn cung cấp, cung cấp tài nguyên và thông tin hàng ngày cho một quốc gia đang lo lắng: Bây giờ, điều đó sẽ tạo ra một quảng cáo dễ hiểu và hấp dẫn!" Vậy mà thua.

Chi tiết:

https://www.businessinsider.com/kellyanne-conway-china-beijing-biden-attacks-foolish-trump-taiwan-2022-5

.

---- HỎI 2: Khi người thân từ trần, hãy tự cảnh giác cơ nguy chết vì vỡ tim?

.

ĐÁP 2: Khi thương tâm quá, chết vì máu ngưng chảy về tim. Hai ngày sau khi cô giáo lớp 4 Irma Garcia bị bắn chết \trong vụ xả súng ở trường học Uvalde, Texas, chồng cô, Joe Garcia, cũng đột ngột qua đời. Người trong gia đình và khu phố nói rằng cái chết của anh Garcia là do trái tim tan vỡ. Đúng thế.

.

Cháu trai của cô giáo Irma Garcia là John Martinez, cho biết Joe đã ngã quỵ tại nhà vào thứ Năm ngay sau khi đi giao hoa cho đài tưởng niệm Irma. Các bác sĩ cho biết cái chết đột ngột sau một thảm kịch có thể là bằng chứng của hội chứng trái tim tan vỡ (broken heart syndrome), một tình trạng hiếm gặp giống như một cơn đau tim.

.

Bác sĩ Deepak Bhatt, chuyên ngành tim mạch tại Bệnh viện Brigham and Women cho biết: “Nhìn chung, khi hội chứng trái tim tan vỡ xảy ra, đó là sau một tác nhân gây căng thẳng tột độ. Rất có thể sự căng thẳng về cái chết của vợ anh ấy là nguyên nhân dẫn đến điều này."

.

Nhưng Bác sĩ Harmony Reynolds, ngành tim mạch tại NYU Langone, lưu ý rằng các sự kiện chấn thương cũng có thể gây ra các cơn đau tim gây tử vong: "Nhiều khả năng anh ta vừa bị đau tim do cảm xúc đau khổ tột độ."

.

Nguyên nhân nào gây ra hội chứng trái tim tan vỡ? Các cơn đau tim là do các động mạch bị tắc nghẽn vì cắt đứt nguồn cung cấp máu cho tim. Trong khi đó, những người bị hội chứng trái tim tan vỡ, là khi các đợt kích thích tố căng thẳng như adrenaline tuôn ra, làm ngăn trái tim của họ co bóp đúng cách. Tình trạng này chính thức được gọi là bệnh cơ tim takotsubo (takotsubo cardiomyopathy).

.

Theo Cleveland Clinic, các bác sĩ đã xác định được hội chứng trái tim tan vỡ ở khoảng 2% bệnh nhân bị nghi ngờ bệnh đau tim. Nó thường xảy ra ngay sau một sự kiện căng thẳng chẳng hạn như tai nạn xe hơi, mất mát tài chính hoặc cái chết bất ngờ của một người thân yêu.

.

Nhưng vui mừng quá cũng có thể vỡ tim mà chết. Mọi người cũng có thể phát triển hội chứng trái tim tan vỡ sau một sự kiện tích cực, tích cực về mặt cảm xúc như một bữa tiệc bất ngờ hoặc trúng số, hoặc sau một sự kiện thể chất như tập thể dục quá độ.

Chi tiết:

https://news.yahoo.com/broken-heart-syndrome-symptoms-causes-203229414.html

.

.