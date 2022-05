Hải Phòng xác nhận: Nhiều trường ép học sinh không thi lớp 10 vì thành tích. Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết: Thời gian qua tại địa bàn xuất hiện nhiều trường vì thành tích đơn vị đã “ép”, vận động học sinh hết lớp 9, không tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT.

.

- Zelensky: cuộc chiến có thể kết thúc trong vài tuần lễ nếu thế giới thống nhất. Zelensky: dân Ukraine "không nồng nhiệt" muốn ông gặp Putin, nhưng ông cần hòa đàm. Zelensky: 1/2 nguồn cung xuất cảng ngũ cốc của Ukraine đang kẹt ở kho vì Nga phong tỏa biển.

- Putin: cần hội nhập chặt chẽ về kinh tế EAEU. Bộ Tài chính Nga: cần nguồn lực tài chính khổng lồ để hỗ trợ nền kinh tế. Thổ Nhĩ Kỳ bị tố tuyển công dân Afghanistan để đưa sang giúp Ukraine chống Nga.

- Thủ tướng Anh: quân Nga chậm, nhưng vẫn tiến được, Ukraine cần Phi Đạn Nhiều Nòng, khó hòa đàm vì Putin y hệt cá sấu gặm chân Ukraine rồi. Giới quyền lực Nga bí mật bàn về người kế nhiệm Putin, tốt nhất cho Nga là Putin bệnh thê thảm. Hơn 30 học giả về tội ác diệt chủng: Nga đangd iệt chủng dân Ukraine.

- Severodonetsk là phần duy nhất của vùng Luhansk ở Donbas còn dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine. Mỹ: đang xem xét cấp cho Kyiv đại pháo nhiều nòng có tầm bắn hàng trăm km, nhưng sợ Ukraine bắn vào đất Nga, gây leo thang. Mỹ: ước tính Nga đã mất gần 1.000 xe tăng, hơn 350 khẩu pháo, 30 oanh tạc cơ, 50 trực thăng.

- Mỹ: hiện không đàm phán với Nga về dỡ bỏ trừng phạt và xuất cảng ngũ cốc từ Ukraine. Hoa Kỳ: sẽ không xét việc sử dụng quân đội để hỗ trợ vận chuyển ngũ cốc bên ngoài Ukraine. Ukraine: đã có đủ ngũ cốc dự trữ cho nhu cầu trong nước và toàn cầu tới hết 2022-23.

- Thủ tướng Ý: điện đàm xong với Putin, thấy "không có hy vọng hòa bình". Ukraine: đàm phán với Nga hiện nay không có. Lính Mỹ không vào Thụy Điển và Phần Lan trong khi 2 nước gia nhập NATO.

- Zelensky: Nga diệt chủng Ukraine, xóa sổ nhiều thị trấn phía đông. Hai lính Nga ra tòa Ukraine, thú tội gây ra tội ác chiến tranh. Hàng trăm nghìn người Ukraine vào "trại thanh lọc" rồi đưa đi vùng sâu, vùng xa trên đất Nga, để diệt chủng văn hóa Ukraine. Quân Nga khủng bố, tàn bạo là chiến lược của Putin.

- Đài Loan: bố ráp 10 hãng TQ dụ dỗ kỹ sư Đài Loan

- Ngoại trưởng Mỹ: không ủng hộ độc lập Đài Loan

- vài tuần sau bầu cử 2020, Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đốt tài liệu sau khi gặp DB Scott Perry

- 2 DB Cộng Hòa bác bỏ trát đòi điều trần

- 4 thẩm phán: Trump phải ra tòa để trả lời các câu hỏi của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp New York

- Uvalde: 2 ngày sau khi vợ là cô giáo bị bắn chết trong trường, chồng vỡ tim chết theo.

- Texas: 1 khu học chánh đóng cửa các trường trong học khu đến thứ Ba vì bị hăm dọa bạo lực

- Học sinh trên khắp Hoa Kỳ đã tổ chức đi bộ đòi hạn chế súng

- Không cấm nổi súng, dự luật chống khủng bố thất bại. Tất cả TNS Cộng hòa đã bỏ phiếu chống

- Quận Cam: tiền thuê nhà tăng 18%, quận L.A. tăng 16%. Chung cư hiếm kỷ lục 20 năm.

- Georgia: Cựu DB/TB Dee Dawkins-Haigler sẽ tranh sơ bộ Dân Chủ vòng 2 với DB/TB Bee Nguyễn ngày 21/6

- Intel sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam.

- Hải Phòng xác nhận: Nhiều trường ép học sinh không thi lớp 10 vì thành tích.

- HỎI 1: Nhật thắc mắc, vì sao đa số dân ASEAN ưa chọn TQ làm đối tác hơn là chọn Nhật? ĐÁP 1: Đó là bản thăm dò của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản.

- HỎI 2: Có phải bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn? ĐÁP 2: Đúng, trẻ em bú mẹ thông minh hơn cho tới năm 14 tuổi.

.

QUẬN CAM (VB-27/5/2022) ---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu bày tỏ hy vọng rằng xung đột với Nga có thể kết thúc trong tương lai gần. "Nếu thế giới thực sự thống nhất và trung thực về hành động xâm lược của Nga đối với quốc gia có chủ quyền của chúng tôi, tốc độ kết thúc cuộc chiến này sẽ được tính bằng tuần. Vài tuần, thậm chí không phải vài tháng", ông nói.

Zelensky tuyên bố: "Rằng vùng đất của chúng tôi càng sớm được giải phóng khỏi những kẻ chiếm đóng, thì những người dân đáng tin cậy ở khắp mọi nơi trên thế giới sẽ được bảo vệ." Phát biểu trước các quan chức Indonesia vào đầu ngày thứ Sáu, ông cho biết vẫn sẵn sàng nói chuyện với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

.

---- Hôm thứ Sáu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố tại Cộng đồng Chính sách Đối ngoại Indonesia (FPCI) rằng người dân Ukraine "không nồng nhiệt" muốn ông gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, Zelensky nhấn mạnh rằng "chúng ta phải đối mặt với thực tế," rằng lý do duy nhất mà ông vẫn muốn nói chuyện với Putin là "để đất nước chúng tôi trở lại cuộc sống hòa bình và tránh cuộc khủng hoảng lương thực quốc tế đang diễn ra ngay bây giờ."

.

---- Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov nói hôm thứ Sáu rằng Nga cần nguồn lực tài chính khổng lồ trong hoàn cảnh hiện tại "để hỗ trợ nền kinh tế." Theo Bộ trưởng, Nga đã phân bổ 8 nghìn tỷ rúp (123 tỷ USD) để hỗ trợ nền kinh tế. Ông cũng nói rằng lệnh cấm xuất cảng vốn của Nga cho các nhà đầu tư từ các nước thù địch sẽ được duy trì cho đến khi các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ, và [cho tới khi] dự trữ vàng và ngoại hối được gỡ đóng băng.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu cho biết sự hội nhập chặt chẽ hơn của Liên minh Kinh tế Á-Âu (Eurasian Economic Union - EAEU) "sẽ cho phép nền kinh tế của các quốc gia này trở nên mạnh mẽ hơn và độc lập hơn." (ghi chú: EAEU gồm: Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan, và Kyrgyzstan.)

.

Phát biểu trước Hội đồng Kinh tế Á-Âu tối cao, Putin nói rằng rõ ràng "có sự quan tâm ngày càng tăng đến các hoạt động của Liên minh Kinh tế Á-Âu từ nhiều đối tác nước ngoài" bất chấp "tình hình quốc tế khó khăn" và "cuộc đối đầu do cái gọi là phương Tây gây ra đang cố gắng cản trở quá trình hội nhập." Putin nói, ông tin rằng hành động này sẽ "giảm đáng kể sự phụ thuộc của [EAEU] vào [các ảnh hưởng] bên ngoài, bao gồm cả tình hình chính trị."

.

--- Thổ Nhĩ Kỳ bị tố cáo tuyển công dân Afghanistan để đưa sang giúp Ukraine chống Nga. Một cơ quan ngoại giao của Thổ Nhĩ Kỳ tại Iran đang tuyển dụng công dân Afghanistan theo chỉ thị của Thổ Nhĩ Kỳ để tác chiến giúp quân đội Ukraine, theo một nguồn tin ngoại giao nói với hãng tin Nga RIA Novosti hôm thứ Sáu.

.

Theo báo cáo, họ được giúp đỡ để đến Thổ Nhĩ Kỳ và sau đó đến Ukraine, và tất cả các giấy tờ [hộ chiếu] cần thiết đã được chuẩn bị cho họ. Cũng nên nhắc, trong quá khứ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị hỗ trợ trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết gần 1/2 nguồn cung xuất cảng ngũ cốc của Ukraine hiện đang được kẹt lại, trong khi Nga tiếp tục chặn các tuyến đường xuất cảng chính của nước này qua Hắc Hải và Biển Azov, gọi tình hình là một "thảm họa" tiềm tàng đối với an ninh lương thực toàn cầu. Nói trước một nhóm nghiên cứu về chính sách đối ngoại của Indonesia trong một diễn đàn trực tuyến hôm thứ Sáu, Zelensky cho biết, “22 triệu tấn ngũ cốc bị giữ trong các hầm chứa ngày nay. Chúng tôi không thể gửi chúng ra thị trường quốc tế, nơi chúng cần thiết vào thời điểm này." Ông cũng nói LHQ ước tính rằng nạn đói có thể ảnh hưởng đến thêm 50 triệu người trong năm nay là một ước tính "thận trọng", ngụ ý rằng số người bị ảnh hưởng sẽ nhiều hơn.

.

---- Các hành động của Nga ở Ukraine cung cấp đủ bằng chứng để kết luận rằng Nga đang khởi động diệt chủng và thực hiện các hành động tàn bạo nhằm tiêu diệt người dân Ukraine, theo một báo cáo pháp lý độc lập, được ký bởi hơn 30 học giả pháp lý hàng đầu và chuyên gia về tội ác diệt chủng.

.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Sáu cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang đạt được tiến bộ "chậm chạp" nhưng "khả quan" ở Donbas và kêu gọi hỗ trợ quân sự nhiều hơn cho Ukraine, như việc cung cấp các dàn Phi Đạn Nhiều Nòng.

.

Johnson cũng cảnh báo khi nói với nói với Bloomberg TV về sự nguy hiểm khi đàm phán với Putin, và so sánh Putin với một con cá sấu: "Làm thế nào bạn có thể đối phó với một con cá sấu khi nó đang nhai gặm cẳng chân trái của bạn? Putin sẽ cố gắng đóng băng xung đột, sẽ cố gắng kêu gọi ngừng bắn trong khi vẫn nắm quyền sở hữu các phần quan trọng của Ukraine."

.

---- Giới quyền lực Nga đang thảo luận bí mật về danh sách những người có thể kế nhiệm Tổng thống Nga Vladimir Putin trong trường hợp Putin bị buộc phải ra đi vì cuộc xâm lược Ukraine hoặc bị bệnh nặng, theo tờ Meduza của Nga đưa tin. Tác động của các lệnh trừng phạt của phương Tây và chi phí gây ra cuộc chiến kéo dài nhiều tháng ở Ukraine đã làm tê liệt nền kinh tế Nga, trong đó sự bất bình ngày càng gia tăng trong giới quyền lực.

.

Meduza đưa tin, dẫn các nguồn tin quyền lực Nga, rằng họ đang nói về "tương lai sau Putin" nhiều hơn trước. Một nguồn tin nói với Meduza: "Không phải là họ muốn lật đổ Putin ngay bây giờ, hoặc họ đang âm mưu, nhưng có một sự hiểu biết (hoặc mong muốn) rằng Putin sẽ không ngồi mãi được." The Outlet cũng trích dẫn một nguồn tin khác cho biết: "Tổng thống đã sai lầm, nhưng có thể vẫn sửa chữa mọi thứ sau đó, đi đến một số thỏa thuận [với Ukraine]."

.

Meduza đưa tin, các quan chức Nga đang thảo luận bí mật về danh sách những người kế nhiệm tiềm năng của Putin, như: Thị trưởng Sergey Sobyanin của Moscow, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia và cựu Tổng thống Dmitry Medvedev, và Phó Chánh văn phòng Sergey Kiriyenko là những ứng cử viên có thể. Tuy nhiên, họ hiểu rằng cách thực tế duy nhất để Putin ra đi là chờ một cú bệnh nặng.

.

.

---- Việc xin gia nhập NATO của Thụy Điển và Phần Lan sẽ không đòi hỏi quân bộ chiến Mỹ phải bước vào một trong hai quốc gia, theo lời tướng Mỹ được đề cử đảm nhận Bộ Tư lệnh châu Âu nói với các thượng nghị sĩ. Tuy nhiên, Tướng Lục quân Christopher Cavoli cho biết các cuộc tập trận quân sự và luân chuyển quân thường xuyên của Mỹ có thể sẽ tăng lên.

.

Cavoli, người hiện đang giữ chức vụ chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu và châu Phi, cho biết sự tập trung quân sự gia tăng có thể sẽ tiếp tục tập trung vào Đông Âu - nơi các quốc gia đang lo lắng hơn về viễn ảnh xâm lược từ Nga và bất kỳ sự lây lan nào từ cuộc chiến Ukraine. Cavoli nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện trong phiên điều trần đề cử của ông hôm thứ Năm: "Trọng tâm của các lực lượng NATO đã chuyển về phía đông."

.

---- Thị trưởng thành phố Severodonetsk, trung tâm cuộc giao tranh ác liệt ở phía đông Ukraine, cho biết ít nhất 1.500 người đã chết và chỉ 12 người di tản được hôm thứ Năm. Oleksandr Stryuk cho biết khoảng 12.000 đến 13.000 người vẫn ở lại thành phố, nơi 60% các tòa nhà dân cư đã bị phá hủy.

.

Severodonetsk là phần duy nhất của vùng Luhansk ở Donbas còn dưới sự kiểm soát của chính phủ Ukraine, và các lực lượng Nga đang cố gắng cắt nó khỏi phần còn lại của lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Một nhà lãnh đạo thân Nga ở Luhansk tuyên bố rằng Nga hiện đang kiểm soát 95% khu vực này.

.

---- Chiến binh Ukraine vừa đào chiến hào phòng thủ, vừa hát cho đỡ mệt.

Video dài 43 giây:



https://youtu.be/MZleF3p-zZA

.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Karine Jean-Pierre hôm thứ Năm cho biết chính phủ Mỹ hiện không đàm phán với Nga về việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt và liên quan đến xuất cảng ngũ cốc từ Ukraine. Jean-Pierre nói: “Các biện pháp trừng phạt từ Hoa Kỳ và các đồng minh cũng như các đối tác của họ không ngăn cản việc xuất cảng nông nghiệp của Ukraine hoặc Nga, bao gồm cả thực phẩm và phân bón. Nga nên cho phép xuất cảng nông sản Ukraine ngay lập tức."

.

---- Các quan chức Mỹ nói với Reuters rằng chính quyền Biden đang xem xét cung cấp cho Kyiv các khẩu pháo nhiều nòng phi đạn M142 (HIMARS), tùy theo loại đạn có thể có tầm bắn hàng trăm km. Tuy nhiên, Mỹ đã thảo luận với Ukraine về nguy cơ leo thang nếu bắn pgi đạn sâu vào bên trong nước Nga. Các cuộc thảo luận hậu trường, vốn rất nhạy cảm và chưa được báo cáo trước đây, không đưa ra các hạn chế địa lý rõ ràng đối với việc sử dụng vũ khí cung cấp cho các lực lượng Ukraine.

.

---- Phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby hôm thứ Năm nói rằng Hoa Kỳ sẽ không xem xét việc sử dụng quân đội để hỗ trợ việc vận chuyển ngũ cốc bên ngoài Ukraine. Kirby nói trong cuộc họp báo hàng ngày của mình, đồng thời nói thêm rằng Moscow đang vũ khí hóa lương thực và hỗ trợ kinh tế: "Không có kế hoạch sử dụng quân đội, tài nguyên quân sự hoặc tài sản của Hoa Kỳ để giúp chuyển ngũ cốc ra khỏi Ukraine."

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba nói trong một phiên Hỏi & Đáp trên Twitter hôm thứ Năm rằng các cuộc đàm phán với Nga "không thực sự diễn ra." Kuleba khẳng định thêm rằng khi họ yêu cầu ngừng bắn, Ukraine sẽ suy nghĩ "hai lần, ba lần trước khi đồng ý với nó. Nga sẽ không yêu cầu ngừng bắn [hoặc] đưa ra đề xuất ngừng chiến ngay khi họ cảm thấy rằng họ đang tấn công và họ đang tiến lên quân được."

.

Ngoại trưởng chỉ ra rằng Ukraine coi "tất cả những quốc gia đang cố gắng giúp Nga tránh né các lệnh trừng phạt... chúng tôi sẽ làm mọi thứ để gây khó khăn cho quý vị vì qu1y vị đang tiếp tay cho bọn tội phạm." Ông nhắc lại rằng phương Tây nên gửi giúp Ukraine "nhiều hệ thống phi đạn" vì nếu không có chúng, Ukraine sẽ không thể đẩy lùi Nga.

.

---- Thủ tướng Ý Mario Draghi hôm thứ Năm tuyên bố sau cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng ông thấy "không có hy vọng hòa bình" cho Ukraine. Draghi nói thêm rằng ông sẽ sớm nói chuyện với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về khả năng xuất cảng ngũ cốc bị chặn ở các cảng Hắc Hải. Draghi cho biết: “Sáng kiến đầu tiên mà người ta có thể bắt đầu khám phá là xem liệu có thể xây dựng một sự hợp tác giữa Nga và Ukraine để ngừng phong tỏa các cảng ở Hắc Hải hay không”.

.

---- Một cố vấn kinh tế của Zelenskyy cho biết Ukraine đã có đủ lượng ngũ cốc dự trữ để đáp ứng nhu cầu trong nước và toàn cầu cho đến ít nhất là cuối năm 2022, có thể cả vào năm 2023. Oleg Ustenko nói với Newsweek rằng Nga đã phong tỏa các cảng của Ukraine ngay từ đầu cuộc xâm lược nhằm tạo ra một cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu và gây áp lực lên phương Tây càng nhiều càng tốt.

.

Ustenko nói: “Họ đang chơi các quân bài khác nhau cùng một lúc trên cùng một bàn: năng lượng, thực phẩm, ngoài ra họ còn hoạt động quân sự trên đất của chúng tôi và họ đang phá hủy cơ sở hạ tầng, hủy tất cả kho lương thực của chúng tôi, và Nga bắn vào bất kỳ tàu nào xuất hiện ở Hắc Hải."

.

---- Zelensky đã cáo buộc Nga thực hiện “một chính sách diệt chủng rõ ràng” ở vùng Donbas phía đông Ukraine. Nga có thể sẽ hoàn tất việc xóa sổ một số thị trấn phía đông khỏi mặt đất và khiến khu vực này "không ai có thể ở được. Tất cả những điều này, bao gồm cả việc trục xuất người dân của chúng tôi và giết hại hàng loạt dân thường, là một chính sách diệt chủng rõ ràng mà Nga theo đuổi,” ông nói trong bài phát biểu trên truyền hình hàng ngày của mình.

.

---- Hai lính Nga bị cáo buộc tội ác chiến tranh ở Ukraine đã xuất hiện tại phiên tòa xét xử thứ nhì ở thị trấn Kotelva, miền đông bắc Ukraine. Hai lính Nga, Alexander Alexeevich Ivanov và Alexander Vladimirovich Bobykin, điều khiển 1 dàn phóng phi đạn nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự. Cả hai binh sĩ đều nhận tội trong phiên điều trần tại Tòa án quận Kotelevsky. Nếu bị kết tội, 2 lính Nga có thể bị án tù 12 năm. Luật sư biện hộ của họ đã xin án 8 năm tù, nói rằng cả hai chỉ làm theo lệnh cấp trên.

.

---- Quân đội Mỹ ước tính rằng Nga đã mất gần 1.000 xe tăng và nhiều chiến binh trong cuộc chiến kéo dài 3 tháng nhằm vào Ukraine, theo lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết hôm thứ Năm. Quân Nga cũng đã mất “hơn 350 khẩu pháo”, gần 30 phi cơ oanh tạc và hơn 50 máy bay trực thăng.

.

Trưởng ban báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby nói rằng quân lực Nga “tiếp tục bị thương vong mỗi ngày trong cuộc chiến này,” kể từ ngày 24/2/2022. Đánh giá của Mỹ đưa ra khi Bộ quốc phòng Ukraine trước đó hôm thứ Năm tuyên bố gần 30.000 lính Nga đã tử trận.

.

Ngũ Giác Đài đã từ chối công khai ước tính con số thương vong lính Nga, thay vào đó chỉ lưu ý rằng Nga vẫn có 110 tiểu đoàn tác chiến ở Ukraine - chiếm hơn 80% số đơn vị chiến đấu của họ.

.

---- Hàng trăm nghìn người Ukraine đã bị xét hồ sơ qua một loạt "trại thanh lọc" của Nga ở miền đông Ukraine và bị đưa vào đất Nga như một phần của chương trình cưỡng bách, theo 4 nguồn tin quen thuộc với tình báo phương Tây mới nhất. Các nguồn tin cho CNN biết, sau khi bị thanh lọc và giam trong các trại do tình báo Nga điều hành, nhiều người Ukraine bị buộc phải chuyển đến các khu vực kinh tế khó khăn ở Nga, trong một số trường hợp, cách nhà của họ hàng nghìn km và thường không có phương tiện quay trở lại.

.

Các nguồn tin cho biết đây là một phần nỗ lực của Nga nhằm củng cố quyền kiểm soát chính trị đối với các khu vực bị chiếm đóng - một phần bằng cách loại bỏ những người Ukraine bị cho là có thiện cảm với Kyiv và một phần bằng cách làm giảm bản sắc dân tộc Ukraine thông qua việc giảm dân số và điều mà một số nhà hoạt động nhân quyền gọi là "tội ác diệt chủng văn hóa". Đó là một hệ thống đàn áp mà Nga đã sử dụng trước đây, đặc biệt là trong cả hai cuộc chiến tranh ở Chechnya.

---- Quân Nga khủng bố, tàn bạo là chiến lược của Putin. Khi quân Nga rút khỏi khu vực Kyiv của Ukraine, thế giới kinh hoàng vì những vụ giết người và hãm hiếp mà lính Nga đã gây ra. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã áp dụng khủng bố hàng loạt như một chiến lược có ý thức nhằm cố gắng đe dọa - và thống trị - dân số Ukraine.Trong số các mục tiêu đầu tiên bị xóa sổ ở Mariupol là các bệnh viện địa phương, cùng với một nhà hát nơi trú ẩn của ít nhất 1.300 dân thường. Chiến lược này được phản ánh trong việc đối xử với tù nhân và những người bị di dời. Tất cả thường dân tìm cách rời khỏi các trung tâm đô thị bị chiếm đóng, như Mariupol, đều bị buộc phải qua một trại thanh lọc. Ở đó, họ bị đánh đập, bị đe dọa và thường bị đối xử bằng mọi cách hạ nhục. Rốt cuộc, một người lính Nga có thể bắn nhầm một thường dân.Cố vấn tổng thống Ukraine Alexei Arestovich, cho biết: “Trong và gần Kherson có ít nhất bốn nhà tù nơi chúng tra tấn và giết người. Và chúng tôi biết về hai vụ y hệt Buchas mới đã xảy ra ở Kherson và vùng Zaporozhia."Vadim Boychenko, thị trưởng Mariupol, nói với phóng viên báo Novaya Gazeta (báo đã bị Putin đóng cửa): "Toàn bộ thành phố Mariupol đã biến thành một trại tập trung khổng lồ." Thành phố vẫn còn khoảng 100.000 cư dân - và bất kỳ ai bước đi trên đường phố đều có thể bị chận xét hoặc đánh đập, hoặc tệ hơn nhiều.Đó là một nỗ lực để người dân Ukraine rơi vào cảm giác hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả sự ngẫu nhiên của những vụ giết người và hãm hiếp cũng góp phần vào chiến dịch khủng bố này. Putin không ngây thơ đến mức tin rằng cả Ukraine sẽ yêu mến Putin. Ngay từ đầu, Putin biết rằng Putin sẽ buộc người dân Ukraine phải phục tùng - và khủng bố hàng loạt là phương tiện duy nhất của Putin để làm điều đó và là loại hình chiến tranh duy nhất mà quân Nga có thể thực hiện.---- Sau Thượng Hải phong tỏa chống dịch, rồi tới Bắc Kinh phong tòa chống dịch. Bây giờ tới Thiên Tân (Tianjin) phong tòa theo 3 khu vực nặng nhẹ, dân số Thiên Tân là khoảng 15 triệu dân phải phong tỏa chỉ vì 17 người mới bị dương tính COVID-19 (trong đó 6 ca xác định, 11 ca không triệu chứng):Video dài 2:05 phút:



https://youtu.be/SpJLsaQnxs8

.

---- Hôm thứ Năm, Cục Điều tra của chính quyền Đài Loan đã đột kích mười công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chiêu dụ trái phép các kỹ sư chip và các tài năng công nghệ khác, theo lời Cục Điều tra hôm thứ Năm, về cuộc bố ráp mới nhất đối với các công ty Trung Quốc nhằm bảo vệ quyền ưu thắng về chip của Đài Loan trên thế giới.

.

Là quê hương của hãng sản xuất chip khổng lồ TSMC và chiếm phần lớn năng lực sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới, Đài Loan đã đẩy mạnh chiến dịch chống lại các công ty Trung Quốc tới chiêu dụ kỹ sư Đài Loan.

.

Văn phòng cho biết hồi đầu tuần đã đột kích 10 công ty Trung Quốc hoặc các trung tâm R&D (nghiên cứu & phát triển) của họ hoạt động bất hợp pháp tại Đài Loan. Văn phòng cho biết gần 70 người đã bị triệu tập để thẩm vấn trong một cuộc bố ráp chung ở một số thành phố bao gồm thủ đô Đài Bắc và trung tâm bán dẫn của hòn đảo là Tân Trúc (Hsinchu).

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ không ủng hộ nền độc lập của Đài Loan; trái lại, ông nói thêm, Hoa Kỳ mong đợi "những khác biệt xuyên eo biển sẽ được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình."

.

Trình bày chính sách của chính quyền Biden đối với Trung Quốc, Blinken tuyên bố rằng Hoa Kỳ tiếp tục có lợi ích lâu dài đối với "hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan" và sẽ tiếp tục thực hiện các cam kết được nêu trong Đạo luật Quan hệ Đài Loan (Taiwan Relations Act) để hỗ trợ Đài Loan có sức mạnh tự vệ đầy đủ.. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cũng nhấn mạnh rằng lập trường của Mỹ phù hợp với chính sách một Trung Quốc.

.

---- Trong khi giữ chức vụ Chánh văn phòng của Donald Trump, Mark Meadows đã đốt tài liệu trong văn phòng Bạch Ốc của mình ngay sau cuộc gặp với Dân Biểu Scott Perry (Cộng Hòa-PA), người lúc đó cố gắng lật ngược kết quả bầu cử năm 2020, theo ghi nhận của Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1/2021.

.

Một cựu phụ tá của Meadows là cô Cassidy Hutchinson, được cho là đã tiết lộ chuyện đốt hồ sơ trong suốt 90 phút điều trần. Không rõ loại giấy tờ mà Meadows bị cáo buộc đã đốt sau cuộc họp, diễn ra "trong vài tuần" sau cuộc bầu cử năm 2020, theo Politico đưa tin. Luật sư của Meadows từ chối bình luận.

.

DB Perry được cho là "người đầu tiên" kết nối Trump với Jeffrey Clark, một quan chức Bộ Tư pháp Trump đã cân nhắc bổ nhiệm làm quyền Bộ Trưởng Tư Pháp trong nhiệm vụ lật ngược cuộc bầu cử. Trump đã đổ ý khi các quan chức Bộ Tư Pháp tuyên bố sẽ từ chức tập thể.

.

---- Hai dân biểu Cộng Hòa từ 2 tiểu bang chiến trường Pennsylvania và Arizona đã chính thức phản đối trát đòi điều trần mà họ nhận được từ ủy ban Hạ viện 6/1/2021. Ủy ban muốn tìm lời khai từ các Dân biểu Scott Perry, CH-Pa., và DB Andy Biggs, CH-Ariz., Nhưng hai người đã gửi thư hôm thứ Năm chính thức phản đối trát đòi hầu tòa, theo tin CNN.

.

---- Trump phải ra tòa để trả lời các câu hỏi trong buổi điều trần hữu thệ trong cuộc điều tra dân sự của tiểu bang New York về các hoạt động kinh doanh, theo phán quyết hôm thứ Năm của một tòa phúc thẩm tiểu bang. Một hội đồng 4 thẩm phán đã ủng hộ phán quyết ngày 17/2/2022 của Thẩm phán Manhattan Arthur Engoron về việc thực thi trát đòi hầu tòa đối với Trump và hai con của ông để đưa ra lời khai trong cuộc điều tra của Bộ Trưởng Bộ Tư Pháp Letitia James, theo AP.

.

---- Uvalde: 2 ngày sau khi vợ là cô giáo bị bắn chết trong trường, chồng vỡ tim chết theo. Joe Garcia sẽ không được tính trong số các nạn nhân chính thức của vụ thảm sát hôm thứ Ba ở Uvalde, Texas, nhưng anh ta cũng có thể như vậy. Garcia --- chồng của một trong hai giáo viên chết trong vụ bắn xối xả làm chết 19 học sinh và 2 cô giáo --- bị một cơn đau tim gây tử vong hôm thứ Năm, theo báo Dallas Morning News.

.

Garcia đã kết hôn với Irma Garcia, một giáo viên lớp 4 tại trường tiểu học Robb, được 24 năm. John Martinez, cháu trai của Irma Garcia đã tweet: “Tôi thực sự nghẹn lời." Bản tin không ghi tuổi của Joe Garcia, nhưng vợ của anh đã 49 tuổi, và họ được mô tả là những người yêu nhau thời trung học. Theo KDFW, cặp vợ chồng này đã có 4 người con. Debra Austin, một người anh em họ của Irma, viết trên trang GoFundMe dành cho gia đình: “Tôi thực sự tin rằng Joe chết vì trái tim tan vỡ và vì không chịu đựng nổi khi mất đi mối tình quá lớn."

.

---- Một khu học chánh ở Nam Texas đã thông báo rằng họ sẽ đóng cửa các trường học trong học khu cho đến thứ Ba 31/5/2022 sau khi nhận được lời đe dọa bạo lực khả tín. Trong một lá thư gửi cho cộng đồng vào ngày thứ Tư, khu học chánh Donna Independent School, ở gần biên giới Texas-Mexico, cho biết rằng do hết sức thận trọng trước cuộc tấn công vào Trường Tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde vào thứ Ba, nhân viên sẽ làm việc tại nhà, trong khi học sinh sẽ được nghỉ học.

.

---- Học sinh trên khắp Hoa Kỳ đã tổ chức các cuộc đi bộ vào thứ Năm, chỉ hai ngày sau khi một vụ bắn ào ạt tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas, dẫn đến cái chết của 19 trẻ em và hai cô giáo. Từ khắp Hoa Kỳ, học sinh đã tổ chức các cuộc đi bộ tại trường, yêu cầu ra luật cải cách súng nghiêm ngặt hơn ở Mỹ. Tại trường trung học Oxford ở Michigan - nơi xảy ra vụ bắn hàng loạt chết người từ tháng 11/2021, nơi 4 học sinh chết - hơn 100 học sinh đã bước ra khỏi lớp, theo báo Detroit Free Press.

.

---- Không cấm nổi súng, dự luật chống khủng bố thất bại. Nỗ lực đầu tiên của đảng Dân chủ trong việc phản ứng lại vụ nổ súng hàng loạt ở Buffalo và Uvalde, Texas, đã thất bại tại Thượng viện hôm thứ Năm khi đảng Cộng hòa chặn một dự luật chống khủng bố trong nước, vốn sẽ mở ra cuộc tranh luận về các câu hỏi xung quanh tội ác thù hận và an toàn súng, theo AP.

.

Lãnh đạo Đa số Thượng viện Chuck Schumer đã thúc giục các đảng viên Cộng hòa thông qua dự luật chống khủng bố trong nước đã nhanh chóng thông qua Hạ viện vào tuần trước, nói rằng nó có thể trở thành cơ sở để đàm phán. Nhưng cuộc bỏ phiếu đã thất bại theo lằn ranh đảng, làm dấy lên những nghi ngờ mới về khả năng tranh luận gay gắt, chưa nói đến sự thỏa hiệp cuối cùng, về các biện pháp an toàn súng. Số phiếu cuối cùng là 47-47, không đủ 60 người cần thiết để thông qua dự luật. Tất cả các đảng viên Cộng hòa đã bỏ phiếu chống lại nó.

.

---- Một người xhết, một người bị thương trong vụ nổ súng tại siêu thị Walmart Supercenter ở Fairfield Township, Ohio vào khoảng 8 giờ tối thứ Tư. Báo Cincinnati Enquirer viết: "Cảnh sát nói nghi phạm đang cố gắng lấy trộm đồ từ cửa hàng. Một số nhân viên và những người xung quanh đã ngăn cản và chặn lối ra của nghi phạm".

.

Báo này viết: "Một trong những nạn nhân đã được đưa đến UC Health West Chester để điều trị, trong tình trạng nguy kịch. Người còn lại đã chết tại hiện trường, cảnh sát cho biết. Các nhân chứng cho biết người đã chết là người giữ nhiệm vụ đứng đón khách tại cửa Walmart."

.

---- Canada: Cảnh sát Toronto đã bắn chết một người đàn ông mang súng trường đi tới gần trường tiểu học hôm thứ Năm. Cảnh sát nói 4 trường trong khu vực tạm đóng cửa khi chuyện xảy ra, làm hàng trăm trẻ em được khóa trong trường. Cảnh sát kể, được gọi báo cáo về một người mang theo súng trường vào khoảng 1 giờ chiều, và nhân viên y tế được gọi 20 phút sau đó để báo cáo về một vụ nổ súng.

.

Một nhân chứng nói với đài CP24 rằng họ đã nghe thấy 3 phát súng nổ trước khi thấy cảnh sát cố gắng hồi sinh một người đàn ông bị thương trên đường phố. Các viên chức tỉnh bang Ontarioa nói, có 4 viên chức điều tra và 3 viên chức pháp y đang làm việc về vụ án. Cảnh sát trưởng thành phố Toronto gọi chuyện này là "đau thương" trong buổi họp báo. Chuyện này xảy ra vài ngày sau khi có vụ bắn giết ào ạt tại một trường học ở Hoa Kỳ.

.

---- Quận Cam: tiền thuê nhà tăng 18%, quận L.A. tăng 16%. Chung cư hiếm kỷ lục 20 năm. Người thuê nhà ở Nam California đang phải đối mặt với một thị trường nhà ở hiếm và đắt đỏ trong năm 2022 do lạm phát vẫn ở mức cao trên tất cả các lĩnh vực.

.

Theo báo Los Angeles Times, giá thuê nhà ở Quận Los Angeles đã tăng 16% vào năm 2022 so với năm 2021. Ttrong khi đó, giá thuê nhà trung bình ở Quận Cam cao hơn năm ngoái 18%.

.

Giá thuê trung bình của Inland Empire (vùng giáp biên Quận Cam và Los Angeles phía núi và sa mạc) đã tăng 17,4% vào năm 2022 so với đầu năm 2021, theo báo Orange County Register.

.

Theo Los Angeles Times, số lượng căn chung cư trống để có thể thuê ở Quận Los Angeles thấp hơn 20 năm, trong khi Quận Cam và Inland Empire gần như đạt kỷ lục trước đại dịch.

.

---- Georgia: Cựu Dân biểu tiểu bang Dee Dawkins-Haigler sẽ cùng Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn tranh cử sơ bộ Dân Chủ vòng 2 vào ngày 21/6/2022 để tranh sự đề cử của đảng Dân chủ chống lại Cộng Hòa cho cuộc ứng cử vòng Tổng tuyển cử cho chức vụ Bộ trưởng Hành chánh tiểu bang Georgia tháng 11/2022.

.

Nguyen đã giành được khoảng 44% số phiếu bầu sơ bộ vòng 1 Dân Chủ hôm Thứ Ba 24/5/2022, không đủ đa số (hơn 50%) mà cô cần để miễn vào sơ bộ Dân Chủ vòng 2. Dawkins-Haigler đã thắng gần 19%, đủ để tiến đến cuộc sơ bộ Dân Chủ vòng 2 ngày 21/6/2022. Người chiến thắng trong vòng 2 sơ bộ Dân Chủ sẽ phải đối mặt với Bộ trưởng Hành chánh đương nhiệm của Đảng Cộng hòa Brad Raffensperger, và Ted Metz (Libertarian) trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11/2022.

.



Ban vận động tranh cử của Bee Nguyen hôm thứ Năm thông báo rằng ứng cử viên đảng Dân chủ Stacey Abrams (đang ứng cử chức Thống Đốc Georgia) đã chính thức ủng hộ ứng cử viên Bee Nguyễn.

.

---- Intel sẽ mở rộng đầu tư tại Việt Nam. Theo Báo Chính Phủ. Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính chiều 27/5, Giám đốc điều hành Tập đoàn Intel đánh giá Chính phủ đã làm rất tốt trong đại dịch và Việt Nam có cơ hội lớn trong thập kỷ tới, Tập đoàn sẽ tiếp tục mở rộng hơn nữa hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam với số vốn gấp nhiều lần trong giai đoạn mới. Intel đã đầu tư tại Việt Nam trong hơn 15 năm qua, đưa công ty lắp ráp và kiểm định của Intel (Intel Products Việt Nam - IPV) tại Khu Công nghệ cao TPHCM đi vào hoạt động từ năm 2010.

.

---- Hải Phòng xác nhận: Nhiều trường ép học sinh không thi lớp 10 vì thành tích. Theo Báo VietnamNet. Sở GD&ĐT TP Hải Phòng khẳng định tình trạng nhiều nhà trường ép học sinh không thi vào lớp 10, để đảm bảo thành tích cho đơn vị. Ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hải Phòng cho biết: Thời gian qua tại địa bàn xuất hiện nhiều trường vì thành tích đơn vị đã “ép”, vận động học sinh hết lớp 9, không tham gia kỳ thi vào lớp 10 THPT. "Cá nhân tôi cũng nhận được rất nhiều tin nhắn, thư, thậm chí đơn nặc danh phản ánh về tình trạng trên. Tôi nhận thấy đây là vấn đề cần chấn chỉnh ngay", ông Kiệm khẳng định. Theo ông Kiệm, để khắc phục thực trạng này, Sở GD&ĐT TP Hải Phòng đã ban hành văn bản “nắn” người đứng đầu nhà trường, quy trách nhiệm cụ thể cho họ nếu tại đơn vị để xảy ra hiện tượng trên. "Chúng tôi sẽ thay đổi hình thức đánh giá công tác thi đua. Sở có thể không đánh giá hoặc chỉ coi việc đánh giá tỷ lệ học sinh thi đỗ THPT công lập là một tiêu chí đánh giá phụ. Thay vào đó, sẽ đánh giá chất lượng điểm đỗ vào THPT công lập", ông Bùi Văn Kiệm thông tin thêm.

.

---- Phái đoàn Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thăm các nhóm gỡ mìn ở Quảng Bình và Quảng Trị.

Video dài 1:18 phút:



https://youtu.be/1-Y6t8-Clw4

.

.

---- HỎI 1: Nhật thắc mắc, vì sao đa số dân ASEAN ưa chọn TQ làm đối tác hơn là chọn Nhật?

.

ĐÁP 1: Đó là bản thăm dò của Bộ Ngoại Giao Nhật Bản. Có phải vì học tiếng Nhật khó hơn tiếng TQ? Có phải vì cán bộ địa phương cầm hối lộ từ TQ dễ hơn là từ Nhật Bản. Theo một cuộc khảo sát của Bộ Ngoại giao, Trung Quốc đã vượt qua Nhật Bản để trở thành quốc gia được hầu hết các quốc gia ASEAN coi là “đối tác quan trọng trong tương lai”. Một quan chức Bộ Ngoại giao Nhật nói: “Chúng ta không nên phản ứng một cách lo lắng về kết quả của cuộc khảo sát. "Chính phủ sẽ phân tích nguyên nhân của sự sụt giảm của Nhật Bản và phản ánh những phát hiện trong hoạch định chính sách."

.

Lần đầu tiên Trung Quốc trở lại vị trí dẫn đầu kể từ một cuộc khảo sát tương tự cho năm tài chính 2007. Trong cuộc thăm dò dư luận về Nhật Bản cho năm tài chính 2021, được công bố vào ngày 25/5/2022, có tới 48% người được hỏi ở các nước ASEAN chọn Trung Quốc, trong khi 43% chọn Nhật Bản.

.

Người trả lời được phép có nhiều câu trả lời cho câu hỏi: “Quốc gia / tổ chức nào bạn coi là đối tác quan trọng của đất nước mình trong tương lai?”

.

Trong cuộc thăm dò trước đó cho năm tài chính 2019, có 48% trích dẫn Trung Quốc, giống như trong cuộc thăm dò mới nhất, trong khi 51% đề cập đến Nhật Bản.

.

Cuộc khảo sát mới nhất có sự tham gia của 2.700 người trả lời từ chín trong số 10 thành viên ASEAN: Brunei, Campuchia, Indonesia, Lào, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Myanmar không được đưa vào cuộc thăm dò do bất ổn chính trị ở Myanmar.

Chi tiết:

https://www.asahi.com/ajw/articles/14630517

.

---- HỎI 2: Có phải bú sữa mẹ sẽ thông minh hơn?

.

ĐÁP 2: Đúng, trẻ em bú mẹ thông minh hơn cho tới năm 14 tuổi. Nuôi con bằng sữa mẹ từ lâu đã được cho là giúp tăng chỉ số thông minh của trẻ, nhưng các yếu tố khác như trình độ học vấn của người mẹ và/hoặc vị thế xã hội cũng có thể có trách nhiệm cho một số lợi ích này.

.

Giờ đây, một nghiên cứu mới cho thấy những đứa trẻ được bú sữa mẹ từ sáu tháng trở lên đạt điểm cao hơn trong các bài kiểm tra đo lường các kỹ năng quan hệ bằng lời nói và không gian (spatial relations: thí dụ, ước tính vị trí quả banh trên ghế, hay dưới đất...) cho đến năm 14 tuổi khi so sánh với những đứa trẻ không được bú sữa mẹ khi còn nhỏ. Kết quả được tổ chức sau khi các nhà nghiên cứu kiểm soát trình độ học vấn và tình trạng kinh tế xã hội của các bà mẹ.

.

Học viện Nhi khoa Hoa Kỳ (American Academy of Pediatrics) đề nghị nên cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong khoảng 6 tháng, sau đó tiếp tục cho trẻ bú mẹ khi các loại thực phẩm được giới thiệu trong một năm hoặc lâu hơn. Cho con bú kéo dài có liên quan đến một danh sách dài các lợi ích sức khỏe tiềm ẩn, bao gồm giảm nguy cơ nhiễm trùng và một số bệnh.

.

Đối với nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã theo dõi hơn 7.800 trẻ sinh ra ở Anh quốc từ năm 2000 đến năm 2002 cho đến khi chúng bước sang tuổi 14. Hai mươi ba phần trăm trẻ được bú mẹ trong sáu tháng hoặc lâu hơn, và khoảng 34% hoàn toàn không được bú mẹ.

.

Những đứa trẻ làm bài kiểm tra đo lường các kỹ năng quan hệ bằng lời nói và không gian khi chúng 5, 7, 11 và 14. Điểm của các bài kiểm tra cao hơn ở những đứa trẻ được bú mẹ lâu hơn, ngay cả khi các nhà nghiên cứu điều chỉnh các yếu tố khác.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/05/26/breastfeeding-child-brain/1191653580480/

.

.