TQ lập hiệp ước an ninh các quốc đảo Thái Bình Dương. Úc châu lo ngại, Ngoại Trưởng Úc bay tới Fiji chận đầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Mỹ sẽ "đầu tư, liên kết, cạnh tranh" chống lại Trung Quốc. - Zelensky chỉ trích Kissinger: đừng khuyên Ukraine cắt đầu cho Nga để xin hòa. Ukraine: giao tranh với Nga đã đạt đến cường độ tối đa. Thủ tướng Đức: Putin sẽ không thắng nổi cuộc chiến ở Ukraine. Cựu Tướng Ko

Cộng đồng Mỹ gốc Việt Nam ở khu vực Bắc Virginia đã được vinh danh với một dấu ấn lịch sử bằng tấm bảng dựng lên kế bên Trung tâm Eden ở thị trấn Falls Church. Tấm bảng kể về câu chuyện của nhiều người di tản ra khỏi Việt Nam từ năm 1975.

- TQ lập hiệp ước an ninh các quốc đảo Thái Bình Dương. Úc châu lo ngại, Ngoại Trưởng Úc bay tới Fiji chận đầu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ: Mỹ sẽ "đầu tư, liên kết, cạnh tranh" chống lại Trung Quốc.

- Zelensky chỉ trích Kissinger: đừng khuyên Ukraine cắt đầu cho Nga để xin hòa. Ukraine: giao tranh với Nga đã đạt đến cường độ tối đa. Thủ tướng Đức: Putin sẽ không thắng nổi cuộc chiến ở Ukraine. Cựu Tướng Konstantinos Loukopoulos của NATO: sau 9 tháng là Nga sẽ thua. Luhansk: xác sẽ tạm chôn trong mộ tập thể, khi hết chiến tranh, thân nhân có thể tới xin xác về chôn.

- Putin: Nga "sẽ không tự cắt đứt" khỏi các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật toàn cầu. Nga pháo kích 40 thị trấn ở Donbas. TASS: khoảng 8.000 tù binh Ukraine đang bị giam tại Luhansk và Donetsk. Nga: Ukraine vĩnh viễn mất quyền tiếp cận Biển Azov. Thống đốc Nga ở Kaliningrad Oblast: cuộc chiến Ukraine làm trì trệ kinh tế Nga. Tướng về hưu của Nga Leonid Ivashov chỉ trích Putin: Nga thua ở Ukraine rồi.

- Belarus: sẵn sàng "chiến tranh nóng", đã lập bộ chỉ huy quân sự mới ở nam Belarus, giáp biên Ukraine.

- Quốc hội Nga thông qua luật tăng tuổi đi lính lên 18-40. Putin đã bổ nhiệm cận vệ cũ của ông vào chức Bộ trưởng khẩn cấp Nga. Nga: mở 2 hành lang nhân đạo trên biển ở Hắc Hải và Biển Azov để cho các tàu nước ngoài ra. Tass: 2 thành phố Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine sáp nhập Nga vĩnh viễn.

- Ukraine: cần vũ khí hạng nặng để cứu mạng lính và dân thường Ukraine. Kissinger bảo nên cắt đất cầu hòa, nhưng 82% dân Ukraine bảo đừng cắt đất cho Nga. Ukraine: thất vọng vì Hungary phủ quyết lệnh cấm dầu Nga.

- Thổ Nhĩ Kỳ: khoan cho Thụy Điển và Phần Lan vào NATO, chở xử xong vụ khủng bố. Đại sứ Nga tại LHQ: Ukraine có lệnh cho lính bắn vào dân thường và không bắt tù nhân Nga. Putin: tăng lương hưu và lương tối thiểu trên toàn quốc 10%.

- Meadows: Trump hài lòng nghe "treo cổ Pence"

- Biden ký sắc lệnh: tăng an toàn cho dân

- vụ thảm sát tại Trường Tiểu học Robb: các quan Texas đổ tội sức khỏe tâm thần, trường nhiều lối vào

- California: bắt 1 cậu 17 tuổi dọa bắn ào ạt ở 2 trường.

- Texas: bắt 1 cậu cất 2 súng trong khu vực trường.

- Cam Bốt bầu cử: đảng của Hun Sen bất bại

- Dựng bảng dấu ấn Việt ở Bắc Virginia.

- Đại sứ Mỹ: Mỹ hàng ngày giúp VN xây dựng Cảnh sát biển bảo vệ không gian hàng hải.

- Viện Kiểm sát yêu cầu giải mật tài liệu vụ án Y tế: một quan chức hô biến gần 4 triệu USD không báo cáo.

- Quận 5 Sài Gòn: độc đáo cộng đồng người Hoa.

- HỎI 1: Texas vừa nổ súng chết 19 trẻ em, California liền soạn dự luật chống hạn chế súng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Rút ra bài học sau ba tháng, Nga và Ukraina chuẩn bị một cuộc chiến tranh lâu dài (Thụy My, RFI).

QUẬN CAM (VB-26/5/2022) ---- Theo các tài liệu của CNN, Trung Quốc đã đề xuất một thỏa thuận an ninh khu vực sâu rộng với một số quốc đảo Thái Bình Dương, trong bối cảnh Hoa Kỳ và các đồng minh lo ngại về việc Bắc Kinh mở rộng phạm vi hoạt động trong khu vực. Dự thảo do TQ gửi tới các đối tác tiềm năng ở Nam Thái Bình Dương kêu gọi hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực an ninh, trị an và an ninh mạng cũng như phát triển kinh tế cùng các lĩnh vực khác.

Dự thảo đề xuất, dự kiến sẽ được thảo luận tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao các quốc đảo Thái Bình Dương lần thứ hai ở Fiji vào tuần tới - một phần của chuyến đi 10 ngày của Bộ trưởng Ngoại giao TQ Vương Nghị (Wang Yi). Chuyến công du đã bắt đầu vào thứ Năm tại quần đảo Solomon và sẽ tới Kiribati, Samoa, Fiji, Tonga, Vanuatu, Papua New Guinea và Đông Timor.

Dự thảo đề xuất, được nêu trong dự thảo "Tầm nhìn phát triển chung" ("Common Development Vision") và "Kế hoạch hành động 5 năm" ("Five-Year Action Plan"), lặp lại hiệp ước an ninh song phương được ký kết vào tháng trước giữa Trung Quốc và quần đảo Solomon và có thể đánh dấu một bước tiến đáng kể trong ảnh hưởng của Bắc Kinh trong khu vực - nhưng vẫn chưa rõ liệu nó có thể giành được sự chấp nhận của khu vực hay không.

Dự thảo đề xuất đã gây ra sự phản đối kịch liệt ở Australia, với việc tân Thủ tướng Anthony Albanese - người từng chỉ trích người tiền nhiệm thất bại trong việc ngăn cản thỏa thuận của Trung Quốc với Quần đảo Solomon - hôm thứ Năm nói rằng Úc không chấp nhận những mơ hồ về viễn ảnh an ninh.

Ông nói: “Đây là việc Trung Quốc đang tìm cách gia tăng ảnh hưởng của mình ở khu vực trên thế giới, nơi Australia đã là đối tác an ninh được lựa chọn kể từ Chiến tranh Thế giới thứ hai”, đồng thời cho biết thêm rằng Úc sẽ cần hỗ trợ nhiều hơn nữa.

Để đánh dấu mối quan tâm của chính phủ Úc châu về sự bành trướng của Trung Quốc trong khu vực, Bộ trưởng Ngoại giao Australia Penny Wong đã tức khắc đến Fiji vào thứ Năm, nơi - trong một bài phát biểu không đề cập trực tiếp đến Trung Quốc - bà nói Úc châu là "một đối tác điều đó không đi kèm với các ràng buộc, cũng như không đặt ra gánh nặng tài chính không bền vững." (Bà ám chỉ, Fiji chơi với TQ là bị ràng buộc điều kiện, còn với Úc thì vô điều kiện.)

---- Hãng thông tấn quốc gia BelTA dẫn lời Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko hôm thứ Năm nói rằng Belarus sẵn sàng cho một "cuộc chiến tranh nóng" nếu nó xảy ra. Lukashenko nhấn mạnh rằng mặc dù diện tích nhỏ của Belarus, quốc gia này có khả năng chống chọi với các quốc gia lớn nhất. "Cần phải chiến đấu không phải bằng con số, mà bằng kỹ năng," ông nói.

Lukashenko hôm thứ Năm cũng nói Belarus sẽ thành lập một bộ chỉ huy quân sự mới cho khu vực phía nam của Belarus, giáp biên giới với Ukraine. Theo Lukashenko, Belarus dự kiến sẽ triển khai binh lính trong Lực lượng đặc biệt ở ba trong số các khu vực của mình gần Ukraine, với khả năng triển khai các loại vũ khí phi đạn do Nga sản xuất để tăng khả năng phòng thủ phía nam của mình.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Tư đã chỉ trích cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger vì đã gợi ý hồi đầu tuần rằng Ukraine nên nhượng một số lãnh thổ cho Nga để xin hòa bình. Trong một bài phát biểu hôm thứ Tư, Zelensky nói Kissinger “xuất hiện từ quá khứ sâu thẳm và nói rằng một phần của Ukraine nên được trao cho Nga” và “lịch của Kissinger không phải là năm 2022, mà là năm 1938” - một tham chiếu đến Thỏa thuận Munich, cho phép Phát xít Đức thôn tính vùng đất phía Tây Tiệp Khắc.

“Đằng sau tất cả những suy đoán về địa chính trị này của những người khuyên Ukraine từ bỏ thứ gì đó cho Nga, các‘ nhà địa chính trị vĩ đại ’luôn không muốn nhìn thấy những người bình thường,” Zelensky nói. “Hàng triệu người thực sự sống trên lãnh thổ mà họ đề xuất để đổi lấy ảo tưởng hòa bình. Quý vị phải luôn luôn nhìn thấy con người”.

---- Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Anna Malyar cho biết rằng "giao tranh với Nga đã đạt đến cường độ tối đa." Bà cảnh báo tình hình "vẫn còn khó khăn và có dấu hiệu trầm trọng hơn."

Malyar tuyên bố Nga đã "sử dụng mọi lực lượng và phương tiện để chiếm lãnh thổ của chúng tôi và bao vây quân đội của chúng tôi", cảnh báo rằng Ukraine sẽ có thêm tổn thất về nhân lực. Bà giải thích rằngquân Nga đang sử dụng các hệ thống phi đạn chiến thuật, máy bay và pháo binh dọc theo toàn bộ tuyến liên lạc cũng như "trong chiều sâu phòng thủ của quân đội Ukraine" ở Donetsk (miền Đông Ukraine).

---- Trình bày chính sách Biden đối với Trung Quốc, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken dự kiến sẽ nói vào thứ Năm rằng chiến lược của Mỹ là "đầu tư, liên kết, cạnh tranh." Mỹ sẽ đầu tư vào "khả năng cạnh tranh, đổi mới và dân chủ", gắn kết các nỗ lực của mình với các đồng minh và đối tác và sẽ "cạnh tranh với Trung Quốc để bảo vệ lợi ích của chúng tôi và xây dựng tầm nhìn của chúng tôi cho tương lai", trích từ bài phát biểu sắp tới của ông tại George Đại học Washington tiết lộ.

Trong bài phát biểu, Blinken sẽ tuyên bố rằng Trung Quốc là "thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế" và Mỹ sẽ "định hình môi trường chiến lược xung quanh Bắc Kinh để thúc đẩy tầm nhìn của chúng tôi về một hệ thống quốc tế rộng mở và bao trùm." Tuy nhiên, ông cũng lưu ý rằng Washington "sẽ làm việc cùng với Bắc Kinh khi lợi ích của chúng tôi chồng chéo lên nhau."

---- Trong hơn 40,000 tiệm ăn người Hoa tại Hoa Kỳ, sẽ có hơn 50% sụp tiệm nếu kinh tế Mỹ không có tăng tốc để vượt qua sự trì trệ.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cho biết Nga "sẽ không tự cắt đứt" khỏi các lĩnh vực công nghệ kỹ thuật được sản xuất tại các nước phát triển mặc dù phương Tây "đang cố gắng loại bỏ Nga ra" nhưng Nga sẽ ưu tiên "phát triển quan hệ với các nước láng giềng gần gũi, tự nhiên."

Putin lưu ý rằng Nga đã thực hiện các bước cần thiết để giữ chủ quyền của mình. Ông nói thêm rằng nó đã thay thế hàng nhập cảng ở những khu vực quan trọng bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây và sẽ tiếp quản các khoảng trống do các công ty quốc tế đã rời bỏ Nga sau chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Năm cho biết ông "tin tưởng chắc chắn" Tổng thống Nga Vladimir Putin "sẽ không thắng nổi trong cuộc chiến" ở Ukraine và cho đến nay Putin đã "không đạt được bất kỳ mục tiêu chiến lược nào của mình." Nói tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Scholz cho biết phương Tây nhằm "nói rõ với Putin rằng sẽ không có hòa bình chủ-nô" vì Putin sẽ chỉ đồng ý đàm phán hòa bình "khi Putin nhận ra là không thể phá vỡ hàng phòng thủ của Ukraine."

Scholz nhấn mạnh rằng Đức sẽ đa dạng hóa nhập khẩu năng lượng để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nga và ủng hộ toàn cầu hóa và chủ nghĩa đa phương khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng chuỗi cung ứng và thực phẩm.

---- Ukraine cho biết, quân Nga đang tiến gần đến việc bao vây hai thị trấn quan trọng ở phía đông Donbas bằng pháo kích liên tục phá hủy nhà cửa và giết dân thường. Ukraine cho biết, Nga đã nã pháo vào hơn 40 thị trấn ở Donbas, đe dọa đóng cửa lối thoát chính cuối cùng của dân thường.

.

Thống đốc khu vực cho biết khoảng 150 người đã được chôn cất trong một ngôi mộ tập thể ở một trong những thị trấn quan trọng của nó, Lysychansk, và cảnh sát đang thu thập thêm thi thể.

---- Theo hãng tin TASS, khoảng 8.000 tù nhân chiến tranh Ukraine đang bị giam giữ tại 2 nước Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk [ly khai khỏi Ukraine] tự phong do quân Nga hậu thuẫn.

---- Ukraine đã vĩnh viễn mất quyền tiếp cận Biển Azov, theo lời một đại diện của Nga tại khu vực Zaporizhia bị chiếm đóng cho biết.

---- cựu Tướng NATO: sau 9 tháng là Nga sẽ thua. Quân lực Nga có thời hạn 9 tháng để giành chiến thắng trong cuộc chiến trước khi Ukraine “có đủ và huấn luyện đủ để sử dụng vũ khí từ phương Tây và đưa chúng vào hoạt động, thành lập các đơn vị phù hợp để tác chiến với vũ khí tối tân”, theo lời Tướng Konstantinos Loukopoulos, cựu Tư lệnh Hành quân Âu-Địa Trung Hải của NATO.

---- Ba người đã chết trong một cuộc tấn công bằng pháo vào Lysychansk và các khu vực xung quanh, trong đó một trung tâm nhân đạo ở Severodonetsk cũng trúng đạn, theo lời thống đốc Luhansk cho biết. Thống đốc cũng nói, cảnh sát đang chôn cất người dân trong các ngôi mộ tập thể tạm thời và thân nhân sẽ có thể lấy xác sau chiến tranh.

---- Thống đốc Kaliningrad Oblast là Anton Alikhanov đã tuyên bố công khai rằng cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã làm gián đoạn các tuyến đường vận tải và tiến độ xây dựng trong khu vực, một sự thừa nhận hiếm hoi về thiệt hại kinh tế của cuộc chiến từ một quan chức chính phủ Nga. Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine loan tin rằng các quân nhân Nga ngày càng phàn nàn về sự kém hiệu quả của các hoạt động tấn công nhằm vào quân đội Ukraine.

---- Một vị tướng về hưu của Nga đã chỉ trích gay gắt chính quyền Tổng thống Vladimir Putin, nói rằng chiến dịch quân sự ở Ukraine đã thất bại trong cả chiến tranh chiến lược cũng như thông tin, đồng thời gây ra sự cô lập lịch sử đối với nước này. Bản tin NHK ghi rằng khi trả lời phỏng vấn trực tuyến một nhà xuất bản hồi đầu tháng này, Thượng tướng về hưu Leonid Ivashov cho biết rằng đã có một tính toán sai lầm nghiêm trọng trong giai đoạn đầu của chiến dịch, và rõ ràng là chiến dịch này đang giậm chân tại chỗ. Ông Ivashov cũng nói Nga đã thua về mặt địa chính trị, và bị đánh bại trong chiến tranh thông tin và tâm lý.

Ông chỉ trích Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, nói rằng các trường lớp đào tạo quân sự luôn dạy rằng không được đánh giá thấp kẻ thù, thế mà trong 20 năm qua chưa có một bộ trưởng quốc phòng chuyên nghiệp nào... ám chỉ rằng tướng Shoigu kém chuyên nghiệp. Ông Ivashov nói Nga đang bị cô lập nhất từ trước đến nay. Ông cho rằng ông Putin nên lắng nghe những ý kiến sáng suốt. Ông kêu gọi ông Putin xin lỗi và bổ nhiệm những người phản đối chiến dịch này vào các vị trí chủ chốt của chính phủ. Hồi tháng 2, với tư cách là một cựu sĩ quan có ảnh hưởng, ông Ivashov nói rằng Nga nên tránh một cuộc chiến không cần thiết cho bất cứ ai.

---- Quốc hội Nga đã thông qua luật bỏ giới hạn độ tuổi mức trên, đối với những người ghi danh nhập ngũ, trong một dấu hiệu cho thấy Nga có thể đang tìm cách tuyển thêm quân cho chiến dịch quân sự của mình ở Ukraine. Theo luật hiện hành, người Nga từ 18 đến 40 tuổi và công dân nước ngoài từ 18 đến 30 tuổi có quyền ký hợp đồng đăng lính đầu tiên. Hạ viện và thượng viện Nga đã ủng hộ dự luật qua mọi thủ tục, và nó sẽ được chuyển đến bàn của Tổng thống Nga Vladimir Putin để được ký thành luật.

---- Vladimir Putin đã bổ nhiệm cận vệ cũ của ông vào chức "Bộ trưởng khẩn cấp" (“Emergencies Minister”) mới của Nga sau khi người tiền nhiệm chức vụ này chết bí ẩn vì rơi xuống một thác nước 90 feet (27.5 mét). Thiếu tướng Alexander Kurenkov đã được Putin chấp thuận để đảm nhận vị trí mới trong Điện Kremlin sau cái chết của Yevgeny Zinichev vào tháng 9/2020.

Zinichev, người có thể là người kế vị Putin, đã chết khi cố gắng “cứu một người” tại thác nước Kitabo-Oron ở Siberia — mặc dù tin đồn lan truyền rằng sự kiện được dàn dựng đế ám sát Zinichev. Với việc Putin coi trọng lòng trung thành cá nhân, Kurenkov sẽ là cận vệ thứ 6 của Tổng thống Nga được đưa vào văn phòng cấp cao ở Điện Kremlin.

Người ta biết rất ít về Kurenkov - người có bí danh “Người đàn ông không có khuôn mặt” - mặc dù người ta cho rằng ông này từng phục vụ trong Sở tình báo Nga giống như bản thân Putin. Người phát ngôn Dmitry Peskov nói: “Putin biết rõ về ông Kurenkov."

---- Nga hôm thứ Tư thông báo rằng họ sẽ mở hai hành lang nhân đạo trên biển ở Hắc Hải và Biển Azov để cho phép các tàu nước ngoài ra khỏi khu vực này. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Quốc phòng Nga Mikhail Mizintsev khẳng định trong một cuộc họp báo rằng Nga sẽ đảm bảo các tàu rời đi an toàn. Các lối đi sẽ mở cửa hàng ngày từ 8 giờ đến 19 giờ theo giờ Moscow.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã bày tỏ quan ngại về việc đề xuất các hành lang nói trên, gọi đây là "vấn đề về lòng tin" đối với Ukraine và cho rằng Nga có thể vi phạm thỏa thuận và lẻn vào bến cảng để tấn công Odessa.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Tư cho biết Ukraine cần vũ khí hạng nặng từ phương Tây để không làm chết thêm cho lính và dân thường. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Kuleba cho biết ông hiểu Đức sẽ không phải là quốc gia dẫn đầu việc cung cấp vũ khí hạng nặng cho đất nước mình nhưng khẳng định xe tăng Leopard của nước này là "giấc mơ" đối với Kyiv.

"Nếu chúng tôi không có vũ khí hạng nặng, chúng tôi sẽ bị giết", Bộ trưởng tuyên bố. Ông lưu ý Ukraine nhận thức được những lời chỉ trích rằng họ đang "đi quá xa" với các yêu cầu về vũ khí nhưng khẳng định Đức sẽ đẩy mạnh hơn nữa nếu nước này đang bị tấn công và người dân của họ đang chết. Kuleba kết luận, rằng ông không mong muốn bất cứ điều gì tương tự cho nước Đức.

---- Kissinger bảo nên cắt đất cầu hòa, đa số dân Ukraine nổi giận. Henry Kissinger cho rằng Ukraine nên nhượng đất cho Nga để chấm dứt chiến tranh, nhưng một quan chức Ukraine cho rằng nhà cựu ngoại giao 98 tuổi đang sống trong thế kỷ lầm lỡ. "Tôi nghĩ ông Kissinger vẫn còn sống ở thế kỷ 20 và chúng tôi đang ở thế kỷ 21, và chúng tôi sẽ không từ bỏ bất kỳ tấc đất nào trên lãnh thổ của mình", theo lời thành viên quốc hội Ukraine Oleksiy Goncharenko nói với CNBC.

Goncharenko nói thêm rằng "chúng ta nên ngăn chặn Putin ngay bây giờ và không để Putin đi xa hơn", và ông tin rằng cách nhanh nhất để đạt được hòa bình là đưa Ukraine gia nhập Liên Âu. Theo Washington Post, các cuộc thăm dò gần đây tại các vùng lãnh thổ không có người ở cho thấy 82% người Ukraine "không sẵn sàng từ bỏ bất kỳ phần đất nào của Ukraine, ngay cả khi chiến tranh sẽ kéo dài". Tuy nhiên, bình luận của Kissinger phù hợp với việc ban biên tập New York Times đưa ra ý kiến tuần trước rằng Ukraine có thể phải đưa ra "quyết định đau đớn về lãnh thổ" để kết thúc chiến tranh.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba cho biết tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos hôm thứ Tư rằng đất nước của ông "thất vọng" rằng Liên Âu vẫn chưa áp đặt gói trừng phạt thứ sáu chống lại Nga vì Hungary "trên thực tế" phủ quyết và để cho các lệnh trừng phạt tiếp tục "treo trong không khí."

Ông Kuleba cũng nhấn mạnh Kyiv cần thêm vũ khí từ các đối tác, đồng thời nhấn mạnh rằng trọng tâm nên tập trung vào việc mua các hệ thống phi đạn phóng nhiều lần vì đó là nơi gây ra "sự mất cân bằng" lớn nhất giữa lực lượng Ukraine và Nga. Ông lưu ý Ukraine đang làm việc với các quốc gia khác nhau về việc tiếp nhận những vũ khí đó. Quan chức Ukraine cũng chỉ trích Nga vì đổ lỗi cho tình trạng thiếu lương thực toàn cầu do các lệnh trừng phạt nhằm vào Moscow.

---- Người phát ngôn của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Recep Erdogan, Ibrahim Kalin, tuyên bố hôm thứ Tư, sau cuộc gặp với các phái đoàn Thụy Điển và Phần Lan tại Ankara, rằng quá trình gia nhập NATO của 2 nước đó sẽ bị đình trệ cho đến khi các quan ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ được đáp ứng "bằng các bước cụ thể."

"Vấn đề quan trọng nhất của liên minh này là đáp ứng an ninh của các đồng minh một cách bình đẳng và công bằng", ông Kalin nói thêm rằng những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ "liên quan đến sự hiện diện của các tổ chức khủng bố, đặc biệt là ở các nước châu Âu."

---- Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya hôm thứ Tư tuyên bố trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc rằng nước này đã nhận được lời khai từ nhiều binh sĩ Ukraine, những người bị Nga bắt, rằng họ đã được lệnh bắn vào dân thường và không bắt tù nhân Nga.

Nebenzya khẳng định: “Chiến dịch đặc biệt đã nêu rõ hành động của các đại diện chính quyền Kiev, các lực lượng vũ trang và đặc biệt là các tổ chức dân tộc chủ nghĩa của họ có thể gây hoài nghi và tội ác như thế nào." Ông nhấn mạnh rằng các lực lượng Ukraine và những người theo chủ nghĩa dân tộc đã liên tục "tra tấn và ngược đãi các tù nhân chiến tranh Nga."

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Tư đã tuyên bố tăng lương hưu và lương tối thiểu trên toàn quốc lên 10%, cho rằng không phải tất cả các vấn đề kinh tế ở Nga đều có thể liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

Bình luận về những thách thức kinh tế, Putin ước tính trước Hội đồng Nhà nước rằng lạm phát Nga sẽ không vượt qua 15% vào năm 2022. Trong khi đó, cuộc thăm dò mới nhất từ tuần trước cho thấy điểm thăm dò dân Nga cho thấy gần 80% dân Nga ủng hộ, chấp thuận việc làm của Putin trong tháng này.

---- Các thành phố Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine ở phía đông nam đất nước, hiện do quân Nga kiểm soát, có thể vẫn là một phần của Nga sau khi chiến tranh kết thúc, theo một báo cáo được hãng thông tấn Nga Tass đăng tải. Cơ quan này dẫn lời quan chức cấp cao của vùng Kherson, Kirill Stremousov, nói rằng hai thành phố này sẽ là một phần lãnh thổ của Nga.

Stremousov lập luận: "Đây là một sự kiện đáng vui mừng đối với chúng tôi, một lần nữa nhấn mạnh ý định của Tổng thống Putin và người dân Nga nói chung, mà đại diện là tổng thống, cho phép chúng tôi nhận quốc tịch Nga. Điều này một lần nữa nhấn mạnh thực tế rằng chúng tôi là nước Nga mãi mãi."

Theo báo cáo, từ 5% đến 7% người dân sống trong khu vực hiện có quốc tịch Nga, với số lượng người xin quốc tịch dự kiến lên tới 90%.

---- Donald Trump đã lộ ra vẻ ủng hộ những kẻ bạo loạn hôm 6/1/2021, những người đã hô hào đòi treo cổ Phó Tổng thống Mike Pence, theo lời một nhân chứng nói với Ủy ban Hạ viện Điều tra Bạo loạn 6/1/2021.

Theo báo The New York Times, tiết lộ về chuyện Trump khoái trá với khẩu hiệu treo cổ Pence là đưa ra từ lời của Mark Meadows (cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc của Trump) nói với một nhóm viên chức Bạch Ốc trong ngày bạo loạn 6/1/2021 và được kể lại với ủy ban Hạ viện trong lời điều trần.

Meadows đã nói với các đồng sự rằng Trump trước đó đã nói điều gì đó gây ảnh hưởng, có thể ông Pence nên bị treo cổ, theo tờ New York Times viết.

Một nhân chứng ban đầu mô tả cuộc gặp gỡ cho biết Meadows nói rằng Trump đã tức giận khi nghĩ đến việc Pence được Mật vụ đưa đến nơi an toàn hôm 6/1/2021, theo báo NY Times.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã phát biểu hôm thứ Tư tại Bạch Ốc, nơi ông đã ký một sắc lệnh hành pháp nhằm nâng cao trách nhiệm của cảnh sát. Biden tuyên bố rằng cải cách súng có thể không ngăn chặn mọi thảm kịch nhưng chúng cũng sẽ không có bất kỳ tác động tiêu cực nào đến Tu Chính Án số 2. Biden nói rằng sắc lệnh hành pháp là một dấu ấn tiến bộ hiếm có trong nhiều năm tới, đồng thời hứa sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để cải cách cảnh sát được lâu dài.

Biden thông báo rằng sắc lệnh hành pháp sẽ thúc đẩy trách nhiệm, cấm các chiến thuật như siết cổ và xông vào nhà khám xét mà không gõ cửa, đồng thời hiện đại hóa lực lượng cảnh sát và đào tạo. "Chúng ta phải làm việc cùng nhau để tạo ra một nước Mỹ nơi mọi người đều cảm thấy an toàn", Biden kết luận.

---- Trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư về vụ thảm sát tại Trường Tiểu học Robb ở thị trấn Uvalde phía Nam Texas, các quan chức Texas đã đổ lỗi cho mọi thứ, ngoại trừ nói lên sự thật rằng mua súng quá dễ. Họ nói rằng thảm sát bằng súng có nhiều nguyên do, từ sức khỏe tâm thần của tay súng cho đến thực tế là trường học có quá nhiều cửa để vào.

.

Cam Bốt dàn dựng để đảng cầm quyền luôn luôn thắng hơn 90%.

Thống đốc Greg Abbott nhiều lần nói rằng vấn đề chính trong các vụ bắn loạn xạ ở trường học là sức khỏe tâm thần - nhưng đồng thời thừa nhận rằng tay súng 18 tuổi Salvador Ramos “không được biết rõ” về sức khỏe tâm thần hay tiền sử phạm tội. Abbott lập luận rằng thanh niên 18 tuổi đã có thể mua súng dài ở Texas trong hơn 60 năm, vì vậy điều đó không giải thích được tại sao các vụ bắn loạn xạ ở trường học chỉ trở nên phổ biến trong những năm gần đây.Ông nói: “Một điều đã thay đổi đáng kể là tình trạng sức khỏe tâm thần trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta cần phải tìm cách để đối trị thách thức sức khỏe tâm thần đó." Sau đó, Phó Thống đốc Dan Patrick đề nghị các trường học nhỏ hơn cần giảm bớt lối vào, vì nhiều lối vào trường sẽ dễ cho sát thủ vào nổ súng.---- California: bắt 1 cậu 17 tuổi dọa bắn ào ạt ở 2 trường. Cảnh sát California đã bắt một thiếu niên 17 tuổi vì cậu này đưa ra những lời đe dọa trên mạng rằng cậu sẽ thực hiện các vụ bắn ào ạt tại 2 trường học riêng biệt, theo đài Fox News. Nam sinh được ẩn danh bị cáo buộc đe dọa một quan chức trường học ở thành phố Fremont và cũng sử dụng "biểu tượng kỳ thị chủng tộc."Khám xét nhà thiếu niên này, cảnh sát tịch thu một khẩu súng và các mảnh bằng chứng khác. Vụ bắt giữ diễn ra chỉ ba ngày sau khi Salvador Ramos, 18 tuổi, giết chết 19 trẻ em và 2 giáo viên tại trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas.---- Texas: bắt 1 cậu cất 2 súng trong khu vực trường. Cảnh sát thị trấn Richardson đã bắt một học sinh mang vũ khí nặng chỉ một ngày sau vụ bắn chết người hàng loạt ở 1 ngôi trường tại thị trấn Ulvalde, Texas. Richardson là thị trấn nằm giữa Dallas và Plano, hai nơi đều đông người Việt. Sở cảnh sát Richardson nói rằng một doanh nghiệp địa phương báo cáo rằng đã nhìn thấy một nam sinh nghi mang súng đi bộ về phía trường trung học Berkner High School sáng thứ Tư.Cảnh sát đến trường trung học Berkner để tìm kiếm và điều tra, xác định nghi phạm là học sinh vị thành niên của trường trung học Berkner, nhưng không tìm thấy vũ khí. Cuộc điều tra sâu hơn đã dẫn đến một chiếc xe được nghi phạm sử dụng trong bãi đậu xe ở địa chỉ 1551 East Spring Valley. Bên trong xe, là một khẩu súng lục kiểu AK-47 và một súng trường Orbeez kiểu AR-15 sao chép. Nghi phạm đã bị bắt và bị buộc tội "Mang vũ khí trái phép trong khu vực trường học cấm có vũ khí". Chuyện này xảy ra một ngày sau khi một học sinh 18 tuổi bắn chết 21 người tại trường tiểu học Robb.---- Bầu cử cấp xã:Video dài 2:02 phút:



---- Cộng đồng Mỹ gốc Việt Nam ở khu vực Bắc Virginia đã được vinh danh vào chiều thứ Ba với một dấu ấn lịch sử bằng tấm bảng dựng lên kế bên Trung tâm Eden ở thị trấn Falls Church. Tấm bảng kể về câu chuyện của nhiều người di tản ra khỏi Việt Nam từ năm 1975. Nhiều năm sau, rất nhiều cơ sở kinh doanh đã mở ở khu Clarendon của thị trấn Arlington, nhưng với giá thuê tăng cao, họ đã chuyển đến Eden Center ở thị trấn Falls Church trong những năm 1980s.

Khu vực Eden sẽ Center sau đó trở thành nơi tập trung nhiều cửa hàng và nhà hàng do người Mỹ gốc Việt làm chủ, và đây sẽ là nơi có nhiều hoạt động văn hóa Đông Nam Á cho tất cả những ai ghé thăm trung tâm thương mại. Thị trưởng David Tarter của Falls Church nói: “Đó là một nơi thực sự là một điểm tiếp xúc văn hóa. Không chỉ cho cộng đồng Việt Nam, mà cho toàn bộ Bắc Virginia.”

Dấu mốc lịch sử (với tấm bảng) chỉ trở thành hiện thực nhờ các học sinh tại trường trung học cơ sở Mary Ellen Henderson Middle School ở Falls Church. Vào năm 2021, các học sinh đã đề cử địa điểm này trong cuộc thi Đánh dấu Lịch sử Tháng Di sản dành cho Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander Heritage Month Historical Marker) và đã giành chiến thắng.

Những học sinh đó, Oliver Hardi, học sinh lớp tám và học sinh lớp bảy Griffin Hardi, đã giúp buổi lễ công bố dấu hiệu mới vào chiều thứ Ba. Ông Nguyễn Mậu Trịnh, Hội Trưởng Hội Người Cao Niên Việt Nam, cho biết ông rất tự hào khi thấy tấm biển được dựng lên.

Ông Trịnh nói: “Người Mỹ gốc Việt mang theo bề dày lịch sử và văn hóa từ Đông Nam Á, đặc biệt là chấp nhận sự đa dạng, đồng cảm với những người kém may mắn."

Hình ảnh trích từ video trên YouTube của nhà báo Võ Thành Nhân (VATV).

---- Đại sứ Mỹ: Mỹ hàng ngày giúp VN xây dựng Cảnh sát biển bảo vệ không gian hàng hải. Trong bài phỏng vấn nhan đề "Đại sứ Knapper: Quan hệ Việt - Mỹ sẽ phát triển vượt bậc" trên báo VnExpress, Đại sứ Hoa Kỳ trả lời nhiều câu hỏi về chuyến đi Hoa Kỳ của Thủ Tướng Phạm Minh Chính, trong đó có lời Đại sứ nói rằng "hàng ngày, bằng các hoạt động dù lớn hay nhỏ, chúng tôi đều làm việc nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng lực lượng Cảnh sát biển có năng lực nhất có thể để bảo vệ vùng biển..." Bài phỏng vấn, nơi đây xin trích lời Đại sứ Knapper về an ninh quốc phòng (và ám chỉ ngăn chận TQ) như sau: "...Trong tương lai, chúng ta sẽ thấy rằng chuỗi cung ứng an toàn, ổn định sẽ ngày càng quan trọng hơn đối với Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và chắc chắn là Việt Nam. Chúng ta có thể hình dung ra tương lai Việt Nam liên kết chặt chẽ hơn nữa về kinh tế với Mỹ, khi hai bên nỗ lực đảm bảo khả năng tiếp cận ổn định không chỉ với các sản phẩm và linh kiện, mà còn cả thị trường ổn định, nơi chúng ta có thể bán thành phẩm của mình...

Mỹ đã công bố khoản 60 triệu USD để hỗ trợ lực lượng hành pháp trên biển, không chỉ là hoạt động của Tuần duyên Mỹ ở khu vực này, mà còn cả các nỗ lực nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát biển trong khu vực, trong đó có Cảnh sát biển Việt Nam.

Tuần duyên Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam đã có mối quan hệ rất bền chặt và tôi tin tưởng rằng mối quan hệ này sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai, vì lực lượng hành pháp trên biển trong khu vực đang ở tuyến đầu của một số vấn đề quan trọng nhất, như bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, nghề cá, chống đánh bắt bất hợp pháp, đảm bảo các quốc gia có thể bảo vệ không gian hàng hải của họ, ngăn chặn các tuyên bố chủ quyền hàng hải bất hợp pháp. Họ cũng đóng vai trò lớn về cứu trợ thiên tai và hỗ trợ nhân đạo với những người gặp nạn trên biển.

Chúng ta có thể sẽ chứng kiến nhiều hợp tác hơn nữa giữa Tuần duyên Mỹ và Cảnh sát biển Việt Nam trong tương lai. Chúng tôi đã chuyển giao cho Cảnh sát biển Việt Nam hai tàu tuần tra lớp Hamilton và sẵn sàng cung cấp chiếc thứ ba... tàu tuần tra là vấn đề lớn và dễ thấy. Nhưng hàng ngày, bằng các hoạt động dù lớn hay nhỏ, chúng tôi đều làm việc nhằm hỗ trợ Việt Nam xây dựng lực lượng Cảnh sát biển có năng lực nhất có thể để bảo vệ vùng biển, tài nguyên quốc gia, tài nguyên thiên nhiên..."

---- Yêu cầu giải mật tài liệu trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Hồ sơ mật: một quan chức hô biến gần 4 triệu USD không báo cáo. Báo Tiền Phong ghi hôm 26/5/2022, trích như sau: "Viện KSND Tối cao trả hồ sơ vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang, đồng thời đề nghị cơ quan điều tra đôn đốc giải mật tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ án. Ngày 26/5, theo nguồn tin của Tiền Phong, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long và các đơn vị liên quan. Theo đó, Viện KSND Tối cao trả hồ sơ để Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng, nguyên Phó cục trưởng Cục quản lý Dược trong việc kiểm tra Công ty Cổ phần dược phẩm Cửu Long giữ lại số tiền 3.848.000 USD mà không báo cáo Bộ Y tế. Đồng thời, yêu cầu tiếp tục đôn đốc giải mật tài liệu để làm căn cứ giải quyết vụ án..."

---- Quận 5 Sài Gòn độc đáo với cộng đồng người Hoa.

---- HỎI 1: Texas vừa nổ súng chết 19 trẻ em, California liền soạn dự luật chống hạn chế súng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Một ngày sau khi xảy ra một vụ nổ súng giết chết 19 trẻ em tại một trường tiểu học ở Texas, các nhà lập pháp California đã hành động nhanh chóng để thông qua dự luật cho phép công dân tư nhân nộp đơn kiện các nhà sản xuất vũ khí tấn công bất hợp pháp hoặc "súng ma" (ghost guns) không theo dõi được.

Dự luật SB-1327 mô phỏng chiến thuật từ tiểu bang Texas dùng để kiện hầu hết các trường hợp phá thai, nơi đó người dân được phép kiện các phòng khám phá thai ngừng các thủ tục. Thượng viện California đã thông qua dự luật hôm thứ Ba, cho phép người dân California nộp đơn kiện các nhà sản xuất súng với số tiền ít nhất là 10.000 đô la, y hệt dự luật cho kiện những người liên hệ phá thai ở Texas.

"Nếu đó là tiền lệ thì chúng tôi sẽ để người dân California kiện những người đặt súng ma và vũ khí tấn công trên đường phố của chúng tôi", Newsom đã tweet sau khi Tòa án tối cao cho phép Texas thực thi luật phá thai, cấm các thủ tục sau khi phát hiện hoạt động của tim xảy ra khi mang thai được sáu tuần.

.

Dự luật California, do Thượng nghị sĩ Robert Hertzberg (Dân Chủ-Van Nuys) và Thượng nghị sĩ Anthony Portantino (Dân Chủ-La Cañada) đồng tác giả, được giới thiệu lần đầu tiên bởi Thống đốc Gavin Newsom vào tháng 12. Thượng viện đưa ra dự luật cho Quốc hội sau cuộc bỏ phiếu ngày 24-10.

Chi tiết:

https://patch.com/california/across-ca/amid-texas-shooting-ca-senate-passes-bill-targeting-assault-weapons

---- HỒ SƠ: Rút ra bài học sau ba tháng, Nga và Ukraina chuẩn bị một cuộc chiến tranh lâu dài (Thụy My, RFI).

Rút ra bài học sau ba tháng, Nga và Ukraina chuẩn bị một cuộc chiến tranh lâu dài

Thụy My, RFI - 24/05/2022

Ba tháng đã trôi qua từ khi Putin xua quân sang xâm lăng Ukraina. Các bộ tham mưu phương Tây rút ra được một loạt bài học quân sự quan trọng : vai trò của vũ khí cơ động, thông tin, huấn luyện, cách tổ chức…Cả Nga lẫn Ukraina đều đang chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Một thỏa thuận bất công không mang lại hòa bình thực sự, nhưng chinh chiến dai dẳng sẽ gây nhiều đau thương cho cả hai phía.

Ba tháng chiến tranh Ukraina mang lại những bài học quý giá

Le Monde dành ba trang báo khổ lớn để phân tích « Những bài học quân sự sau ba tháng chiến tranh ở Ukraina ». Cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu từ hôm 24/02 đã giúp các bộ tham mưu phương Tây rút ra được một loạt kết luận.

Trước hết, lực lượng Ukraina thực ra không quá yếu so với Nga về nhân lực. Theo một số ước tính, Matxcơva đưa sang 160.000 quân, tương đương 80 % quân số Pháp, nhưng riêng bộ binh Nga đã có đến 280.000 binh sĩ, chưa kể 50.000 lính nhảy dù và 15.000 thuộc hải quân. Phía Ukraina có 145.000 quân nhân, và số quân dự bị là 240.000 (gọi là lực lượng phòng vệ lãnh thổ), có thể huy động rất nhanh. Kiev còn có thể trông cậy vào hàng ngàn tình nguyện quân quốc tế. Về phương tiện thì rất bất cân xứng, Ukraina không có không quân lẫn hải quân, xe tăng, hỏa tiễn hành trình như Nga.

Kế tiếp, tập huấn ở cường độ cao là một yếu tố quyết định. Quân đội Nga tuy đã có chiến đấu ở Syria nhưng chủ yếu chỉ không quân và các đơn vị đặc nhiệm. Còn các chiến sĩ Ukraina đã được phương Tây âm thầm huấn luyện trong những năm gần đây, nên nhanh chóng thích ứng được với các loại vũ khí NATO trong khi kho vũ khí Kiev hầu hết từ thời Liên Xô cũ. Cách chỉ huy tập trung cứng nhắc của quân đội Nga cũng ngược hẳn với sự linh hoạt của Kiev, nhất là quân đội Ukraina có lực lượng hạ sĩ quan trẻ tuổi, nắm vững thực địa trong khi Nga rất thiếu.

Về vũ khí, nếu những năm gần đây các cường quốc quân sự chạy đua trang bị những khí tài ngày càng tối tân, thì chiến trường Ukraina cho thấy với những trận đánh trên bộ, chỉ cần những loại căn bản. Chẳng hạn các loại hỏa tiễn vác vai chống tăng (Javelin của Mỹ, NLAW của Anh) và hỏa tiễn phòng không đã gây kinh hoàng cho quân Nga.

Đánh nhanh thắng nhanh chỉ là ảo tưởng, vệ tinh làm thay đổi cục diện

Việc tỉ phú Mỹ Elon Musk gởi tặng Ukraina hàng ngàn thiết bị Starlink vào giữa tháng Ba được một số chuyên gia coi là « game changer » thực sự, đã làm thay đổi hẳn tình thế chiến trường. Lực lượng Ukraina không còn bị lệ thuộc vào mạng điện thoại, internet cổ điển hay mạng lưới vệ tinh quân sự nhà nước vốn hạn chế. Sự đột phá của nhà sáng lập Space X đã giúp Ukraina nhanh nhạy hơn và liên lạc được bảo mật, từ đầu tháng Năm có 150.000 người sử dụng mỗi ngày.

S-400 của Nga được cho là một trong những hệ thống phòng không hiện đại nhất thế giới, khiến nhiều nước như Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ tìm cách trang bị cho bằng được. Nhưng nay hiệu quả của nó đang là nghi vấn, chỉ riêng S-400 không đủ để bảo vệ không phận của một nước cỡ như Ukraina. Hơn nữa, hệ thống này chỉ ngăn được các cuộc tấn công ở tầm trung vào cao, thế nên phi cơ Ukraina thường bay rất thấp, đôi khi chỉ cách mặt đất 20 mét. Phi công Ukraina được huấn luyện chu đáo và chiến đấu để sống còn, tỏ ra rất táo bạo. Ngược lại, phía Nga thận trọng hơn, khi Kiev đã được viện trợ 1.400 hỏa tiễn Stinger kể từ đầu cuộc chiến. Trên không, Nga vẫn chiếm ưu thế áp đảo với 200 đến 300 cuộc xuất kích một ngày, so với Ukraina chỉ khoảng 30.

Trên biển, hạm đội Ukraina hầu như đã bị tiêu diệt năm 2014 khi Matxcơva chiếm Crimée. Nhưng từ bờ biển, Ukraina dùng hỏa tiễn và drone đánh chìm được soái hạm Moskva hôm 14/04, và đầu tháng Năm phá hủy được hai tàu tuần duyên và xà lan đổ bộ, một tàu hộ vệ type Elbruz. Tuy vậy hiện nay Matxcơva rõ ràng có ưu thế vượt trội về hải chiến, kiểm soát được biển Azov và Hắc Hải cũng như địa điểm quan trọng là đảo Rắn.

Putin cần một chiến thắng vẻ vang hơn những tàn tích Mariupol

Le Figaro phân tích, Nga và Ukraina chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh lâu dài. Dù các nước Tây Âu muốn áp đặt ngưng bắn và đàm phán, nhưng hai bên tham chiến không hề tỏ dấu hiệu hòa dịu. Ngày càng có nhiều tiếng nói kêu gọi chấm dứt chiến tranh, từ Roma, Berlin đến Paris. Mới nhất là một kế hoạch hòa bình do Ý đưa ra nhưng một nhà ngoại giao Ukraina đánh giá chỉ là « bản sao mờ nhạt của thỏa thuận Minsk ».

Ba tháng sau khi khởi động cuộc chiến, thủ đô Kiev vẫn trong tay chính quyền Ukraina, là quân Nga bị truy đuổi, còn tại Donbass những trận đánh vẫn diễn ra. Tuy đã chiếm được Mariupol, quân Nga tiếp tục củng cố công sự xung quanh các thành phố chiếm đóng Zaporijjia và Kherson để chuẩn bị chuyển sang thế thủ khi cần. Mục tiêu của Kremlin, theo bộ trưởng quốc phòng Ukraina Oleksy Reznikov, luôn là « lập ra một hành lang trên bộ nối Nga với Crimée, » và « chiếm toàn bộ miền nam Ukraina ». Avril Haines, lãnh đạo ngành tình báo Mỹ cũng đánh giá Vladimir Putin sẽ không dừng lại ở một chiến thắng ở miền đông và Donbass.

Putin có nhiều lý do để không kết thúc chiến tranh. Ngoài Mariupol, ông ta không đạt được bất kỳ mục tiêu nào khác. Sự kiện soái hạm Moskva bị Ukraina đánh chìm xuống đáy Hắc Hải, thiệt hại vô số kể về nhân mạng và khí tài, phải rút quân khỏi Kiev và những khó khăn ở Donbass đã bôi đen hình ảnh của quân đội Nga. Với cái giá phải trả quá đắt cho cuộc xâm lăng và hậu quả chiến lược là Thụy Điển, Phần Lan xin gia nhập NATO, Vladimir Putin cần có được một chiến thắng huy hoàng. Dù gì đi nữa, cũng phải rực rỡ hơn những tàn tích đang còn bốc khói ở Mariupol.

Nhìn từ Matxcơva, một cuộc chiến tranh tiêu hao thậm chí còn có lợi. Kremlin sẽ có thời gian để thay máu cho quân đội, huấn luyện tân binh. Dân Nga đã quen chịu đựng từ thời cộng sản, và Putin cũng có thể trông cậy vào Trung Quốc vốn từ đầu cuộc chiến vẫn luôn bênh vực. Nếu chiến tranh kéo dài, sự ủng hộ của phương Tây dành cho Ukraina có thể giảm sút. Một nhà ngoại giao Pháp cảnh báo : « Vladimir Putin thích những cuộc xung đột đóng băng, và ông ta luôn biết kéo dài cuộc chiến ».

Ukraina không thể chấp nhận một nền hòa bình bất công

Phía Ukraina cũng có lý do để tiếp tục chiến đấu, từ chối một cuộc ngưng bắn theo điều kiện của Nga. Quân đội Ukraina đã đẩy lùi quân Nga ra khỏi Kiev, kháng cự một cách anh hùng ở Mariupol, và trên tất cả các mặt trận khác đã chứng tỏ sự dũng cảm và tính chuyên nghiệp. Phải lao vào một cuộc chiến tranh vệ quốc để bảo vệ chủ quyền đất nước và các giá trị dân chủ, người Ukraina tin rằng họ sẽ chiến thắng chủ nghĩa đế quốc của Nga. Nhất là từ khi phương Tây gia tăng nhịp độ và chất lượng vũ khí viện trợ. Phấn chấn trước sự ủng hộ của phương Tây và sự đảo lộn tương quan lực lượng trên chiến trường, Ukraina bác bỏ những yêu sách của Matxcơva.

Putin đòi ít nhất phải nhượng lại tất cả những lãnh thổ Nga chiếm đóng từ ngày 24/02 và phải giải giáp, tóm lại, là đầu hàng. Nếu vội vã chấp nhận một hòa bình bất công như vậy, Zelensky có nguy cơ đánh mất độc lập của đất nước, bị dân chúng và phe dân tộc chủ nghĩa chống đối. Những tội ác chiến tranh của quân Nga ở Bucha và các thành phố khác cũng làm nguội lạnh nhiệt tình của các nhà đàm phán. Kiev cần có thêm chiến thắng trên chiến trường để buộc Matxcơva phải chấp nhận một thỏa thuận trong đó toàn vẹn lãnh thổ và an ninh của Ukraina được tôn trọng.

Le Figaro kết luận, tất cả các cuộc chiến một ngày nào đó đều phải chấm dứt. Nhưng kết thúc quá sớm, không chờ đợi một chiến thắng quân sự hay trong điều kiện quá bất công cho một bên, hiếm khi dẫn đến hòa bình. Thỏa thuận Minsk năm 2014 quá ưu đãi cho Nga, chưa bao giờ giúp Donbass trở nên yên bình. Hiệp ước Dayton giữ nguyên những đường biên chưa trọn trong cuộc chiến Bosnia năm 1995 không làm vùng này ổn định. Nhưng một cuộc chiến tranh kéo dài, không bảo đảm thắng lợi của bên này hay bên kia, mang lại nhiều đau thương. Một nhà ngoại giao cho rằng cả Nga lẫn Ukraina đều thua thiệt. Châu Âu cũng sẽ bị mất an ninh, phải đối phó với khủng hoảng di dân và nguy cơ thiếu lương thực trên thế giới, chưa kể những hậu quả kinh tế khác và xăng dầu tăng giá.

Nga-Ukraina : Cuộc đối đầu thế hệ

Le Monde nhìn thấy giữa Nga và Ukraina còn là khoảng cách thế hệ. Tổng thống Volodymyr Zelensky 44 tuổi, thủ tướng Denys Chmyhal 46, ngoại trưởng và bộ trưởng nội vụ cùng 41 tuổi. Giám đốc tình báo, cố vấn tổng thống, tổng chưởng lý đều sinh trong thập niên 70. Danh sách còn kéo dài, và không chỉ ở Kiev. Theo với đà tiến (hoặc lùi) của quân Nga, người ta khám phá một loạt thị trưởng, thống đốc gan dạ ở Mykolaiv, Dnipro, ngoại ô Kiev...đa số ở lứa tuổi ba mươi, bốn mươi.

Tương phản thấy rõ với đội ngũ cầm quyền ở Matxcơva. Ông Vladimir Putin đã 69 tuổi, và tuổi trung bình của hội đồng an ninh - cơ quan đóng vai trò trung tâm trong hồ sơ Ukraina là 62 tuổi, bộ máy Phủ tổng thống 59. Hoàn toàn ý thức điều này, Putin đã cho kéo dài hoặc hủy bỏ giới hạn tuổi tác đối với viên chức cao cấp. Cuộc chiến ở Ukraina không chỉ là sự đối đầu giữa hai nước mà còn giữa hai thế hệ, với cung cách hoạt động và tầm nhìn khác biệt một cách sâu sắc.

Cuối 2021, hai nhà nghiên cứu Maria Snegovaya và Kirill Petrov quan sát con đường thăng tiến của top 100 trong giới tinh hoa Nga, rút ra kết luận 30 năm sau khi Liên Xô sụp đổ, 60 % lực lượng này vẫn là lớp người ăn trên ngồi trước xô-viết (chỉ chiếm 1 đến 3 % dân số). Riêng giới siloviki thừa kế của KGB và các cơ quan an ninh Liên Xô chiếm đến 1/3 trong top 100. Đôi khi cũng có một ít nhà kỹ trị tài năng được cất nhắc, nhưng chủ yếu cánh cửa chỉ mở cho con cái của giới cai trị, con vua thì lại làm vua.

Lên cầm quyền từ 1999, Vladimir Putin xây dựng hình ảnh một nhà lãnh đạo mạnh mẽ về tinh thần và thể chất. Theo với thời gian, những người làm truyền thông của Kremlin tô vẽ hình ảnh một người ông thông thái, bản lĩnh. Nhưng giờ đây tất cả đã tiêu tan. Ông Putin rõ ràng đã yếu ớt hẳn đi, và đối với nhiều người Nga, hình ảnh Putin gắn kết với boong-ke mà ông vẫn trú ẩn trong đại dịch Covid. Còn với nhiều nhà quan sát, tuổi tác còn là một trong những nguyên nhân của cuộc xâm lăng Ukraina. Trước khi chuyển giao quyền lực, Vladimir Putin muốn để lại một thành tựu mãi mãi cho hậu thế. Không hề quan tâm đến một Zelensky sinh sau đến một phần tư thế kỷ.

Mỹ không còn nhập nhằng : Sẽ can thiệp nếu Trung Quốc xâm lược Đài Loan

Nhìn sang châu Á, tất cả các báo đều chú ý đến tuyên bố của tổng thống Joe Biden là Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu bị Trung Quốc tấn công. Trả lời câu hỏi trong cuộc họp báo chung với thủ tướng Nhật tại Tokyo, tiếng « yes » của Biden đã chấm dứt sự nhập nhằng chiến lược từ gần nửa thế kỷ qua.

Cả một sự thay đổi lớn lao ! Hồi tháng 12/2021, Biden tuyên bố Hoa Kỳ sẽ không tham chiến nếu Nga xâm lăng Ukraina, theo Le Figaro, có lẽ để làm hài lòng giới trung lưu Mỹ. Nhưng khi Ukraina chứng tỏ quyết tâm và khả năng kháng chiến, Biden nhanh chóng thích ứng và viện trợ quân sự ồ ạt, giúp Kiev biến quân Nga thành trò cười. Tuy không phải là thành viên NATO, nhưng lãnh thổ Ukraina chưa bao giờ được quân sự hóa theo kiểu NATO như thế.

Tại châu Á, mọi sự cũng đã thay đổi. Bận rộn với Trung Đông, các tổng thống Bush và Obama không biết cách tỏ ra cứng rắn trước cộng sản Trung Quốc. Không chỉ đối với nạn ăn cắp công nghệ Mỹ, và cả trước sự bành trướng trên Biển Đông. Lợi dụng sự thờ ơ của Mỹ, quân Trung Quốc đã chiếm các đảo dù rất xa Hoa lục, nằm sát Việt Nam và Philippines, rồi đào đắp, xây dựng lên phi đạo, bố trí hỏa tiễn, làm nơi hạ cánh những oanh tạc cơ chiến lược mang ngôi sao đỏ.

Donald Trump là tổng thống Mỹ đầu tiên thẳng thừng ra tay cảnh cáo việc Bắc Kinh không tôn trọng sở hữu trí tuệ, ngăn cấm Hoa Vi (Huawei) chiếm thị trường 5G ở Hoa Kỳ và các đồng minh châu Âu. Nhưng lịch sử sẽ nhìn nhận Joe Biden như tổng thống đầu tiên đưa ra chính sách rõ ràng để ngăn sự bành trướng chiến lược của Trung Quốc. Việc Bắc Kinh nhập nhằng ủng hộ Matxcơva xâm lăng Ukraina đã khiến Mỹ thêm cứng rắn. Washington tập hợp được các đồng minh Bộ Tứ (những cường quốc dân chủ ở châu Á-Thái Bình Dương). Nhật Bản, Úc, Ấn Độ đã có những nỗ lực tái vũ trang chưa từng thấy, và Hàn Quốc cũng sẽ tham gia. Gọng kềm chiến lược của thế kỷ 21 đã bắt đầu.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20220524-r%C3%BAt-ra-b%C3%A0i-h%E1%BB%8Dc-sau-ba-th%C3%A1ng-nga-v%C3%A0-ukraina-chu%E1%BA%A9n-b%E1%BB%8B-m%E1%BB%99t-cu%E1%BB%99c-chi%E1%BA%BFn-tranh-l%C3%A2u-d%C3%A0i

