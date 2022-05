Nhóm Tứ Cường - Mỹ, Úc, Nhật, Ấn -- sẽ công bố biện pháp ngăn chận TQ lưới cá bất hợp pháp ở Biển Đông. Biden: tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese. - Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với Quốc hội Ukraine: người thân của quý bạn - vợ, cha mẹ, con cái - những người buộc phải rời sang Ba Lan, họ là khách của chúng tôi, kh

Hình trên: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huy chương vàng, ôm HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang-seo cảm ơn. Thắng đội tuyển U23 Thái Lan tỷ số 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam giữ ngôi vô địch bóng đá SEA Games. Bên cạnh Phúc có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng bước xuống sân cỏ để vinh danh Đội tuyển U23 Việt Nam.

.

- Nhóm Tứ Cường - Mỹ, Úc, Nhật, Ấn -- sẽ công bố biện pháp ngăn chận TQ lưới cá bất hợp pháp ở Biển Đông. Biden: tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Đài Loan. Ngoại trưởng Hoa Kỳ chúc mừng tân Thủ tướng Úc Anthony Albanese.

- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với Quốc hội Ukraine: người thân của quý bạn - vợ, cha mẹ, con cái - những người buộc phải rời sang Ba Lan, họ là khách của chúng tôi, không phải là người tị nạn ở Ba Lan. Gần 3,5 triệu người Ukraine đã vào Ba Lan tỵ nạn. Lithuania cắt hoàn toàn nhập cảng năng lượng Nga cả dầu, điện và khí đốt.

- Nga tấn công Severodonetsk từ nhiều hướng, bị Ukraine đẩy lùi. Nga: không kích ào ạt quân đội Ukraine ở phía đông, bắn 583 nơi quân Ukraine đang tập trung, 76 ổ pháo. Kharkiv: hơn 1.000 nhà và 11 trường đã bị phi đạn Nga bắn sập. Zelensky: Nga chặn xuất cảng 22 triệu tấn thực phẩm, thế giới sẽ khủng hoảng lương thực.

- Ukraine: 60-70% chiến binh Sư đoàn súng trường cơ giới số 150 từ chối cầm súng. Hội Các Bà Mẹ Lính Nga: rất nhiều lính Nga viết đơn từ chối tham chiến ở Ukraine. Anh: Severodonetsk là ưu tiên gần của Nga. Nga phá hủy cầu Pavlograd giữa Severodonetsk và Lysychansk.

- Có 78 nữ binh bị Nga bắt từ nhà máy thép Azovstal. Nga sẽ cân nhắc đổi tù nhân từ tiểu đoàn Azov của Ukraine cho doanh nhân thân Nga Viktor Medvedchuk. Nga cấm gần 1.000 người Mỹ vào Nga vĩnh viễn, nhưng không cấm Trump, Pence, Obama.

- Nhiều học giả TQ nói rằng Nga đã thua Ukraine. Zelensky: chiến thắng của Nga rất tạm thời. Đạo diễn Ukraine chỉ trích Đại hội phim Cannes vì có đạo diễn người Nga tham dự.

- Bầu cử 2022: Úc có Tân Thủ tướng

- Canada bão lớn: 4 người chết, 900.000 nhà mất điện.

- Tướng Mark Milley diễn văn ở West Point: chiến binh Mỹ sẽ tác chiến nhiều hơn với robot và chống robot

- Hội Tiếp viên Hàng không: lý do lập hội từ 76 năm trước vì có những kẻ như Elon Musk gạ sex nữ tiếp viên

- Thẩm phán phạt tiền Mike Lindell

- Trump: ủng hộ DB Barry Loudermilk (Cộng Hòa-Ga.) 2 ngày sau khi DB này bị ủy ban Hạ viện đòi ra điều trần

- New York: một vận động viên 30 tuổi chạy trường lực, vừa tới đích là đứng tim, tắt thở

- Quận Cam: Yasmine Kambour và Chris Huynh bị bắt vì trộm xe, trộm danh tính.

- VN thê thảm: Dầu ăn, bột ngọt, muối... thi nhau tăng giá. Tình cảnh bi đát, loạt doanh nghiệp vận tải bán xe, nguy cơ phá sản. (Không phải vì ông Bảy Đờn?)

- Thắng đội tuyển U23 Thái Lan tỷ số 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam giữ ngôi vô địch bóng đá SEA Games.

- HỎI 1: Các cụ luôn luôn cần đi bộ, thể dục và chế độ ăn hợp lý? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Bớt rượu, bỏ hút, giảm cân, ngủ nhiều sẽ tăng tuổi thọ? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (22/5/2022) ---- Nhóm Tứ Cường (Quad) gồm Mỹ, Australia, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ công bố sáng kiến hàng hải mới vào tuần tới với mục tiêu hạn chế hoạt động lưới cá bất hợp pháp của Trung Quốc ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo báo Financial Times.

.

Nhóm 4 quốc gia đang có kế hoạch tạo ra một hệ thống theo dõi bằng cách kết nối các trung tâm giám sát ở Singapore, Ấn Độ và Thái Bình Dương bằng vệ tinh. Kế hoạch dự kiến sẽ được công bố tại hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo vào thứ Ba 24/5/2022 bởi Tổng thống Mỹ Joe Biden và thủ tướng của ba quốc gia khác. Quan chức Mỹ cho tin này đã cáo buộc rằng TQ đứng sau 95% hoạt động đánh bắt bất hợp pháp trong khu vực. Trước thềm hội nghị thượng đỉnh Quad, TQ đã hạ bệ liên minh, gọi nó là "lỗi thời" và cáo buộc các nước có "tâm lý hiếu chiến thời Chiến tranh Lạnh".

.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Bạch Ốc Jake Sullivan cho biết chính quyền Biden đang tìm cách tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Đài Loan, đặc biệt là trên mặt trận kỹ thuật công nghệ. Nói với các phóng viên trên phi cơ Air Force One, Sullivan cho biết Mỹ không muốn chứng kiến bất kỳ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng và "chắc chắn" phải không có hành động xâm lược quân sự nào. "Và chúng tôi muốn thông điệp đó không chỉ đến từ chúng tôi, mà từ một loạt các đồng minh và đối tác, cả trong khu vực và hơn thế nữa."

.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken bình luận về kết quả cuộc tổng tuyển cử Úc, chúc mừng Thủ tướng đắc cử Anthony Albanese. Blinken nói: “Thay mặt Hoa Kỳ, tôi chúc mừng Thủ tướng đắc cử Anthony Albanese về chiến thắng của ông trong cuộc bầu cử liên bang Úc ngày 21 tháng 5. Trong hơn bảy thập niên, liên minh của chúng ta là một lực lượng tốt đẹp trên thế giới, và chúng ta mong đợi như thế trong cả 70 năm tới.” Ông cũng gọi Úc là “đồng minh, đối tác và bạn hữu”.

.

---- Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov, cho biết, Nga hôm Chủ nhật đã tiến hành các cuộc không kích vào quân đội Ukraine ở khu vực Donbass và Mykolaiv. Konashenkov cho biết: “Phi đạn và pháo đã bắn trúng 583 khu vực mà quân đội và thiết bị quân sự Ukraine đang tập trung, 41 điểm kiểm soát, 76 đơn vị pháo và súng cối ở các vị trí khai hỏa.”

.

---- Bộ Quốc phòng Anh cho biết thành phố Severodonetsk ở Donbas của Cộng hòa Nhân dân Lugansk ly khai của Ukraine vẫn là ưu tiên chiến thuật "trước mắt" của Nga. Anh cáo buộc rằng công ty chuyên về các xe hỗ trợ xe tăng BMP-T Terminator (company of BMP-T Terminator tank support vehicles) duy nhất của Nga có khả năng đã được dọn tới Severodonetsk: "Sự hiện diện của họ cho thấy Nhóm Lực lượng Trung tâm (Central Grouping of Forces - CGF) có liên quan đến cuộc tấn công này, là cơ quanh duy nhất điều hành các xe này. Severodonetsk vẫn là một trong những ưu tiên chiến thuật trước mắt của Nga."

.

---- Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Severodonetsk, thành phố quan trọng chiến lược ở miền đông Ukraine, đã bị tấn công từ nhiều hướng trong đêm, nhưng quân Nga đã bị đẩy lùi: "Severodonetsk bị tấn công từ bốn phía cùng một lúc, nhưng kẻ thù đã bị đẩy lùi và rút lui về các vị trí trước đó." Có 7 ngôi nhà ở Severodonetsk và ít nhất 27 ngôi nhà ở các thị trấn và làng mạc xung quanh đã bị hư hại, theo buổi họp báo.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga chặn xuất cảng 22 triệu tấn thực phẩm và cảnh báo rằng nếu các hải cảng của họ không gỡ phong tỏa, nhiều nước sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lương thực. Zelensky nói trong cuộc gặp với truyền thông sau cuộc hội đàm với Thủ tướng Bồ Đào Nha António Costa ở Kyiv tại Kyiv hôm thứ Bảy.

.

---- Người đứng đầu cơ quan quân sự khu vực Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã phá hủy cây cầu Pavlograd giữa Severodonetsk và Lysychansk ở vùng Luhansk.

.

---- Lithuania sẽ cắt hoàn toàn nhập cảng các nguồn cung cấp năng lượng của Nga bao gồm dầu, điện và khí đốt tự nhiên kể từ Chủ nhật. Điều này diễn ra một ngày sau khi Nga ngừng xuất cảng khí đốt tự nhiên sang Phần Lan.

.

---- Theo Thị trưởng Serhiy Zelensky, hơn 1.000 căn hộ và 11 cơ sở giáo dục đã bị hư hại trong cuộc tấn công bằng phi đạn của Nga vào Lozova ở vùng Kharkiv.

.

---- Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói với các nhà lập pháp Ukraine hôm Chủ nhật rằng “thế giới tự do hôm nay có khuôn mặt của Ukraine.” Nhà lập pháp Roman Hryshchuk đã tweet một bức ảnh Duda phát biểu trước phòng họp với các dân cử giơ cao lá cờ Ukraine màu xanh và vàng.

Hryshchuk đã tweet bằng tiếng Anh, trích lời Duda: “Những người Ukraine thân mến, những người thân của bạn - vợ, cha mẹ, con cái - những người bị buộc phải rời sang Ba Lan, không phải là người tị nạn ở đất nước chúng tôi. Họ là khách của chúng tôi.”

.

Gần 3,5 triệu người tị nạn Ukraine đã vào Ba Lan kể từ cuộc xâm lược của Nga vào tháng 2/2022, khiến nước này trở thành quốc gia tiếp nhận người tị nạn lớn nhất cho đến nay, theo Cao ủy Tỵ nạn LHQ.

.

---- Sở Tình báo Ukraine báo cáo rằng trong một số đơn vị của Nga, đặc biệt là Sư đoàn súng trường cơ giới số 150 (the 150th Motorized Rifle Division) thuộc Quân đoàn 8 của Quân khu phía Nam, có tới 60% đến 70% binh sĩ từ chối phục vụ. CNN không thể xác minh con số đó.

.

Valentina Melnikova, thư ký điều hành của Liên minh Ủy ban các bà mẹ của binh lính Nga (Union of Soldiers' Mothers Committees of Russia), cho biết đã có nhiều lời phàn nàn khi các đơn vị đầu tiên được luân chuyển ra khỏi Ukraine để nghỉ ngơi. Bà nói với CNN: "Các binh sĩ và sĩ quan đã viết báo cáo từ chức, rằng họ không thể trở về thành công. Những lý do chính, thứ nhất là trạng thái tinh thần và tâm lý. Và lý do thứ hai là vì đạo đức. Khi đó họ đã viết báo cáo và bây giờ đang viết báo cáo."

.

Melnikova, người có tổ chức được thành lập vào năm 1989, cho biết tất cả quân nhân đều có quyền báo cáo từ chối nhiệm vụ, trong khi một số chỉ huy có thể từ chối họ hoặc sẽ đe dọa binh lính. Tổ chức của bà thường tư vấn cho những người lính về cách viết những báo cáo đó và cung cấp cố vấn pháp lý.

.

.

---- Đạo diễn Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ukraine) đã chỉ trích Đại hội phim Cannes vì có đạo diễn người Nga tham dự. Đại hội đã cấm phái đoàn chính thức của Nga tham dự, nhưng nhà bất đồng chính kiến người Nga Kirill Serebrennikov, người đã lên tiếng chống lại cuộc xâm lược Ukraine, đã công chiếu bộ phim đang tranh giải của mình “Tchaikovsky’s Wife” tại đại hội phim vào hôm thứ Tư.

.

Sukholytkyy-Sobchuk nói với Reuters: “Khi đạo diễn người Nga ở đây, anh ta là một phần của tuyên truyền Nga và họ có thể sử dụng anh ta.” Đầu tuần này, đạo diễn người Nga Serebrennikov đã nói rằng không nên tẩy chay văn hóa Nga, nói rằng văn hóa của ông “luôn đề cao các giá trị con người”.

.

Sukholytkyy-Sobchuk, đạo diễn người Ukraine, đã mô tả cảm giác khi đến Cannes trong khi đất nước Ukraine của ông chiến đấu chống lại sự xâm lược của Nga là “kiểu người ngoài hành tinh”.

.

---- Có 78 phụ nữ trong những người bị Nga bắt giữ từ các nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol, theo lời một thủ lĩnh phe ly khai thân Nga cho biết. Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin thủ lĩnh phe ly khai ở Donetsk Denis Pushilin cho biết có cả người nước ngoài trong số những người bị bắt làm tù binh từ nhà máy thép Azovstal.

.

Ông không nói rõ có bao nhiêu người nước ngoài bị bắt làm tù binh. Pushilin nói với TASS: “Họ có đủ thức ăn và nước uống, họ cũng có đủ vũ khí. Vấn đề là thiếu thuốc men.”

.

---- Nga sẽ cân nhắc trao đổi tù nhân từ tiểu đoàn Azov của Ukraine cho Viktor Medvedchuk, một doanh nhân Ukraine giàu có thân cận với Tổng thống Vladimir Putin. Hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin: “Chúng tôi sẽ nghiên cứu khả năng xảy ra,” ghi lời Leonid Slutsky, thành viên cấp cao trong nhóm đàm phán của Nga về Ukraine.

.

Medvedchuk, 67 tuổi, là một chính trị gia và là một trong những người giàu nhất Ukraine và được biết đến với mối quan hệ thân thiết với Putin. Ông cũng là một chính trị gia. Ông đã trốn thoát khỏi sự quản thúc tại gia sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022 nhưng bị quân Ukraine bắt lại vào giữa tháng 4/2022.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy nói rằng những chiến thắng của Nga trong cuộc xung đột với Ukraine là "rất tạm thời. Đối với họ, tất cả những chiến thắng này, việc chiếm đóng Crimea hay Donbass, chỉ là tạm thời. Và tất cả những điều này sẽ trở lại vì đây là lãnh thổ của chúng tôi."

.

Các bình luận trên được đưa ra sau khi Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn nhà máy luyện gang và thép Azovstal ở Mariupol và phá hủy một lô hàng vũ khí mà phương Tây gửi tới Ukraine.

.

---- Nhiều học giả Trung Quốc nói rằng Nga đã thua Ukraine. Gong Fangbin, một giáo sư đã nghỉ hưu của Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân (People's Liberation Army National Defence University), đã viết trong một bài báo trực tuyến rằng lý do để tấn công Ukraine vì cái gọi là lo ngại về an ninh là thiếu sót. Và tình thế tiến thoái lưỡng nan mà Nga phải đối mặt khi phải chịu tổn thất nặng nề trên thực địa là kết quả của việc chọn con đường đã "bị văn minh nhân loại bỏ rơi từ lâu", theo ông viết trong bài báo đăng trên WeChat hôm thứ Ba tuần trước. Tuy nhiên, bài báo đã biến mất khỏi nền tảng truyền thông xã hội.

.

Gong viết: "Trong thời đại tự do hóa thương mại toàn cầu, các quốc gia không cần phải đạt được quyền lực thông qua... chiếm đất. Điều này có thể được thực hiện thông qua khoa học kỹ thuật và vốn. Nhưng Nga vẫn bị ám ảnh bởi việc chiếm giữ đất đai."

.

Tại một cuộc hội thảo ở Bắc Kinh vào tháng 4, Đại sứ Trung Quốc tại Ukraine từ năm 2005 đến năm 2007, Gao Yusheng, nói rằng Nga đã có dấu hiệu chiến bại và vị thế toàn cầu của Nga đang suy giảm. Bản tóm tắt nhận xét của ông, được xuất bản lần đầu bởi trang tin tức ifeng.com vào giữa tháng 5, đã nhanh chóng bị kiểm duyệt.

.

Nhưng có những người khác làm cho ý kiến của họ được biết đến. Yan Xuetong, hiệu trưởng Viện Quan hệ Quốc tế tại Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University), hồi đầu tháng cho biết Trung Quốc không được hưởng lợi từ cuộc chiến và Nga đã phải trả "một cái giá rất lớn".

.

---- Nga hôm thứ Bảy đã công bố danh sách gần 1.000 người Mỹ bị cấm vào Nga vĩnh viễn, một hành động đáp trả các lệnh trừng phạt áp đặt lên Nga sau cuộc xâm lược Ukraine hồi tháng 2/2022. Danh sách cấm vào có Tổng thống Joe Biden, Phó Tổng Thống Kamala Harris, Mark Zuckerberg của Facebook, Hillary Clinton và George Soros. Và tên 211 dân cử Cộng hòa và 224 dân cử Dân chủ từ cả Hạ viện và Thượng viện.

.

Danh sách cấm vào Nga thiếu một số người đáng chú ý. Cựu Tổng thống Donald Trump và Mike Pence, người từng là phó tổng thống của Trump, cựu Tổng thống Barack Obama cũng không có tên trong danh sách.

.

.

---- Canada bão lớn: 4 người chết, 900.000 nhà mất điện. Cảnh sát Ontario hôm thứ Bảy cho biết có 4 người chết và gần 900.000 ngôi nhà không có điện sau khi bão tràn vào các tỉnh Ontario và Quebec ở miền đông Canada. Trong số nạn nhân, có 2 người chết vì cây đè. Người thứ ba chết chưa được tiết lộ lý do.

.

Nạn nhân thứ 4 là một phụ nữ trên năm mươi tuổi, chết đuối khi thuyền của cô bị bão lật ở sông Ottawa, nơi chia cắt Ottawa và Quebec. Theo số liệu trực tuyến từ các công ty cung cấp địa phương Hydro One và Hydro-Quebec, gần 900.000 ngôi nhà ở hai tỉnh đã không có điện vào đêm thứ Bảy 21/5/2022.

Video dài 1:15 phút:



https://youtu.be/Uf6XHzpHaA4

.

.

---- Thủ tướng Úc Scott Morrison hôm thứ Bảy đã tuyên bố thua phiếu trước Anthony Albanese của Đảng Lao động đối lập trong cuộc bầu cử liên bang. Morrisin nói: "Tối nay tôi đã nói chuyện với lãnh đạo phe đối lập và thủ tướng sắp tới, Anthony Albanese, và tôi đã chúc mừng ông ấy về chiến thắng trong cuộc bầu cử tối nay."Albanese, con trai của một bà mẹ đơn thân lớn lên trong căn nhà được chính phủ trợ cấp tiền thuê nhà, và là thành viên Quốc hội trong 26 năm, sẽ trở thành người thứ 31 giữ công việc hàng đầu của quốc gia, thay thế Morrison.---- Người chỉ huy hàng đầu của quân đội Hoa Kỳ hôm Thứ Bảy đã thách thức thế hệ binh sĩ tiếp theo của quân đội hãy chuẩn bị chiến đấu với các cuộc chiến tương lai mà có thể ít giống như các cuộc chiến tranh ngày nay. Đại Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, đã vẽ nên bức tranh ảm đạm về một thế giới đang trở nên bất ổn hơn, với các cường quốc có ý định thay đổi trật tự toàn cầu. Ông nói với các sinh viên sĩ quan tốt nghiệp tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ ở West Point rằng họ sẽ giữ nhiệm vụ để nước Mỹ luôn luôn sẵn sàng tác chiến.Milley cho biết, quân đội Hoa Kỳ không thể bám vào những khái niệm và vũ khí cũ kỹ, mà phải khẩn cấp hiện đại hóa và phát triển lực lượng và thiết bị có thể răn đe hoặc nếu cần, giành chiến thắng trong một cuộc xung đột toàn cầu. Ông nói, các sĩ quan sắp tốt nghiệp sẽ phải thay đổi cách suy nghĩ, huấn luyện và chiến đấu của lực lượng Hoa Kỳ. Milley nói, các sĩ quan mới ra trường hôm nay sẽ chiến đấu với xe tăng, tàu chiến và máy bay robot, đồng thời dựa vào trí tuệ nhân tạo, nhiên liệu tổng hợp, sản xuất 3-D và kỹ thuật của con người.Ông nói: “Chính thế hệ của các bạn sẽ gánh vác và gánh vác trách nhiệm duy trì hòa bình, kiềm chế và ngăn chặn sự bùng nổ của cuộc chiến tranh giữa các cường quốc. Hãy suy nghĩ một chút rằng 26.000 - 26.000 - binh lính và thủy quân lục chiến đã tử trận chỉ trong sáu tuần từ tháng 10 đến tháng 11/1918 trong Trận chiến Meuse-Argonne trong Thế chiến thứ nhất. Hãy nhớ thêm rằng 26.000 lính Mỹ đã tử trận trong 8 tuần vào mùa hè năm 1944 từ các bãi biển của Normandy đến ngày giải phóng Paris. Và 58.000 lính Mỹ đã tử trận chỉ trong mùa hè năm 1944 khi Chiến tranh thế giới thứ 2 bùng nổ. Đó là cái giá phải trả của con người trong cuộc chiến tranh giữa các cường quốc."---- Chủ tịch Hiệp hội Tiếp viên Hàng không (Association of Flight Attendants Union) Sara Nelson đã chỉ trích Elon Musk vào thứ Sáu về những cáo buộc rằng Musk đã gạ gẫm sex một nữ tiếp viên hàng không SpaceX. Musk bị cáo buộc đã để lộ "của quý" chi 1 nữ nhân viên SpaceX của Musk xem và yêu cầu cô phục vụ tình dục. Nhưng Musk hôm Thứ Năm đã phủ nhận những cáo buộc mà ông gọi là “hoang dã” và “hoàn toàn không đúng sự thật”.Tuy nhiên, Sara Nelson nói rằng những cáo buộc chống lại tỷ phú Musk là một "lời nhắc nhở rõ ràng" về lý do tại sao tiếp viên hàng không cần phải lập Hiệp hội: “Hành vi của Musk trong cabin là một lời nhắc nhở rõ ràng về lý do tại sao phải thành lập Hiệp hội Tiếp viên Hàng không AFAU từ 76 năm trước: để chống lại sự kỳ thị phân biệt và chống nạn quấy rối tình dục."SpaceX và cô tiếp viên hàng không giấu tên đã đạt được thỏa thuận ngoài tòa là 250.000 USD bồi thường cho cô, theo báo Business Insider. Dàn xếp bao gồm 1 thỏa thuận giữ im lặng, không tiết lộ.---- Thẩm phán liên bang Carl Nichols đã yêu cầu Tởng quản trị công ty MyPillow là Mike Lindell trả một số chi phí và lệ phí tòa án của công ty máy bỏ phiếu Smartmatic, vì những lờiq uy chụpc ủa Lindell đối với công ty Smartmatic là nhảm nhí.Thẩm phán quận Hoa Kỳ Carl Nichols viết trong phán quyết của mình: “Tòa án đồng ý với Smartmatic rằng Lindell đã khẳng định ít nhất một số tuyên bố vô căn cứ."Lindell, cũng phải đối mặt với vụ kiện từ Dominion, đã kiện cả hai công ty Smartmatic và Dominion về tội phỉ báng. Nhưng các đơn kiện này của Lindell đều đã bị bác bỏ.---- Cựu Tổng thống Trump hôm thứ Bảy tuyên bố ông ủng hộ Dân biểu Barry Loudermilk (Cộng Hòa-Ga.) 2 ngày sau khi ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn 6/1/2021 yêu cầu ông tự nguyện ra trả lời các câu hỏi của Ủy ban. Trump nói trong bản tuyên bố Save America PAC: “Dân biểu Barry Loudermilk là một Đại diện tuyệt vời để giữ ghế Dân biểu Quốc hội địa hạt 11 của Georgia.”Hôm thứ Năm, ủy ban ngày 6 tháng Giêng đã viết thư cho Loudermilk yêu cầu ông tự nguyện hợp tác với cuộc điều tra của họ. Ủy ban đã chỉ vào một chuyến tham quan mà Loudermilk dẫn nhiều người lạ vào do thám địa hình trong tòa nhà Quốc hội. Và ủy ban muốn biết họ là ai, vào làm gì. Bầu sơ bộ Georgia sẽ diễn ra vào thứ Ba tới.---- Cảnh sát New York cho biết một vận động viên 30 tuổi đã chết vào sáng thứ Bảy sau khi vượt qua vạch đích tại cuộc thi Brooklyn Half Marathon. Ty cảnh sát NYPD báo cáo rằng người đàn ông có thể đã ngừng tim vào khoảng 9 giờ sáng, vừa khi kết thúc cuộc đua.Tờ New York Post báo cáo rằng 22.000 vận động viên tham gia cuộc chạy, với tuyến chạy xuyên suốt khu vực qua Bảo tàng Brooklyn Museum và Công viên Prospect Park. Theo cảnh sát, người chạy đứng tim được đưa đến bệnh viện Coney Island, nơi anh được xác nhận là đã chết.---- Yasmine Kambour, 37 tuổi và Chris Huynh, 44 tuổi, đều ở Garden Grove, bị bắt vì tình nghi trộm xe, trộm danh tính, sở hữu tài sản ăn trộm và sở hữu dụng cụ ăn trộm, theo đài KTLA-TV. Trung sĩ cảnh sát Karie Davies tại Irvine nói: “Trong 19 năm làm việc, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này.” Điều kỳ lạ đó là bảng số xe được điều khiển để xoay qua bảng số xe khác.Cảnh sát Irvine, Quận Cam, đã lục soát chiếc xe của Chris Huynh thất có chứa các công cụ trộm cắp, giấy tờ căn cước bị mất trộm và tài sản bị đánh cắp. Kể cả công cụ hút xăng từ xe khác vào bình xăng xe của Huynh. Cảnh sát cũng tìm thấy một máy bấm điều khiển từ xa đã cho phép các nghi phạm xâm nhập vào một số khu vực tòa nhà dân cư.Video 32 giây cho thấy máy lật ngược bảng số xe:



https://youtu.be/OAKg-RAceas

.

Cảnh sát nói cặp Kambour và Huynh có liên quan đến sáu trường hợp trộm cắp ở Irvine và một ở Newport Beach. Cảnh sát tin rằng các nghi phạm đã vào hầm đậu xe và đột nhập vào xe, lấy trộm ít nhất một chiếc Chevrolet Camaro trong một vụ, KNBC đưa tin.

.

---- Sài Gòn: Dầu ăn, bột ngọt, muối... thi nhau tăng giá. Báo Pháp Luật ghi nhận. Chi phí vận chuyển, nhập khẩu nguyên liệu ngày một tăng kéo theo giá bán của các mặt hàng thực phẩm, gia vị... cũng ngày càng tăng cao. Giá xăng dầu trong nước liên tục tăng cùng với chi phí vật tư, nguyên liệu chăn nuôi tăng cao…đã khiến nhiều doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng rơi vào tình cảnh chật vật trong cơn bão giá. Giá trứng tại một số tiệm tạp hóa ở mức 35.000 đồng/chục đối với loại lớn, trứng cỡ nhỏ hơn cũng quanh mức 30.000 đồng/chục, trứng vịt ở mức 35.000 - 40.000 đồng/chục tùy kích cỡ. Mức giá này so với thời điểm cách đây 6 tháng đã tăng đến hơn 50%... Trong khi đó, giá một số sản phẩm gia vị cũng tăng chóng mặt, đặc biệt là dầu ăn. Cô Kim Thanh, chủ tiệm tạp hóa tại phường 9, Gò Vấp cho biết, giá dầu ăn đã tăng hơn 50% so với đầu năm... Tương tự, đại diện một chuỗi trà và thức uống tại TP.HCM cũng thừa nhận giá nguyên vật liệu đầu vào đã tăng từ 10-15% mỗi loại, kể cả ống hút và bao bì đựng sản phẩm. Đáng chú ý, theo đơn vị này giá bột mì cùng các nguyên liệu làm bánh khác cũng tăng đến 50% so với trước đây.

.

---- Tình cảnh bi đát, loạt doanh nghiệp vận tải bán xe, nguy cơ phá sản. Báo VietnamNet ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp vận tải chấp nhận bán xe, chuyển công việc khác vì không chịu nổi. Bởi, một chuyến xe khách Bắc - Nam tốn chi phí khoảng 50 triệu đồng, riêng tiền xăng dầu là 30 triệu. Hàng loạt đơn vị vận tải sắp bán xe... “Chạy lỗ thì bán xe chứ giữ làm gì, nghỉ cho khỏe. Bây giờ các doanh nghiệp vận tải hành khách thực sự đang chạy theo kiểu cầu may. 10 xe thì 3 xe còn lộc lá có khách, 7 xe thì phá sản, như tôi chẳng hạn”, chủ nhà xe Tư Viễn nói... Câu chuyện bi đát của nhà xe Tư Viễn không phải là hiếm. Tư tưởng bán xe, nghỉ chạy đang lan rộng trong giới DN vận tải hành khách tại TP.HCM. Một chủ xe khác tại Bến xe Miền Đông vừa mới thanh lý 2 xe 45 chỗ để giảm đầu xe chạy, do càng chạy càng lỗ. Tương tự, ông Đào Ngọc Tuấn - chủ nhà xe Tuấn Duyên (tuyến TP.HCM - Hà Nội) cho hay, trước khi có biến động bởi ảnh hưởng từ chiến sự Ukraine - Nga, chi phí dầu cho một chuyến xe Bắc Nam chỉ khoảng 15 triệu, giờ tăng lên 30 triệu đồng/chuyến.

.

---- Thắng đội tuyển U23 Thái Lan tỷ số 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam giữ ngôi vô địch bóng đá SEA Games. Theo báo Tiền Phong, Với chiến thắng 1-0 trước người Thái ở trận chung kết, U23 Việt Nam đi vào lịch sử với tư cách đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công tấm HCV SEA Games. Báo VnExpress ghi nhận: Đây là danh hiệu thứ ba của HLV Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam, sau AFF Cup 2018 và SEA Games 2019. Sau giải này, ông sẽ không còn dẫn dắt U23, mà toàn tâm toàn ý cho đội tuyển quốc gia.

.

Hình trên: Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huy chương vàng, ôm HLV trưởng U23 Việt Nam Park Hang-seo tri ân.

.

Báo Tin Tức ghi nhận rằng vào đêm 22/5/2022, trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) diễn ra trận chung kết môn Bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan. Kết thúc trận đấu, U23 Việt Nam thắng với tỷ số 1-0, giành huy chương Vàng. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bước xuống sân cỏ để vinh danh và chung vui với Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vừa giành HCV môn Bóng đá nam SEA Games 31.

.

Đường phố VN tưng bừng, giới trẻ ra phố mừng chiến thắng SEA Games.

Video dài 50 giây:



https://youtu.be/jLSy_PMiD8A

.

----- HỎI 1: Các cụ luôn luôn cần đi bộ, thể dục và chế độ ăn hợp lý?

.

ĐÁP 1: Đúng thế. Không bao giờ là quá muộn để bắt đầu tập thể dục - và các hoạt động phù hợp có thể giúp bạn độc lập trong ngôi nhà của mình. Nghiên cứu mới cho thấy trong khi xây dựng thói quen lành mạnh ở độ tuổi sớm hơn có thể mang lại một số lợi ích lâu dài, thì việc bổ sung hoạt động thể chất có thể giúp ích cho mọi lứa tuổi.

.

Một nghiên cứu mới cho thấy những người già yếu về thể chất với khối lượng cơ thấp (giảm cơ) có thể giảm 22% mức độ "khuyết tật vận động" trong vòng 3 năm, bằng cách sử dụng một chương trình bao gồm những thay đổi cụ thể đối với thói quen tập thể dục và chế độ ăn của họ.

.

Công thức để thành công bao gồm việc bổ sung thêm đi bộ, cùng với các bài tập tăng cường sức mạnh, tính linh hoạt và thăng bằng, vào thói quen hàng ngày của họ. Nó cũng bao gồm việc tăng lượng protein của họ, theo bài báo được công bố gần đây trên tạp chí British Medical Association (BMJ).

Tiến sĩ Thomas Gill, tác giả của một bài xã luận đi kèm với nghiên cứu cho biết, phát hiện xác nhận giá trị của hoạt động thể chất có cấu trúc ở người lớn tuổi sống riêng.

.

Gill, một giáo sư về lão khoa tại Đại học Y khoa Yale (Yale School of Medicine), cho biết: "Chúng tôi nghe đi nghe lại rằng mục tiêu quan trọng nhất mà người cao tuổi sẽ báo cáo là họ muốn duy trì sự độc lập của mình khi lớn lên, có nghĩa là họ không muốn phải dựa vào người khác để hoàn thành công việc hàng ngày của mình. Nhiều hoạt động mà mọi người muốn duy trì khi lớn lên, từ quản lý khoảng cách giữa chỗ đậu xe và cửa hàng tạp hóa, sau đó đi bộ trong khi mua sắm trong cửa hàng, đòi hỏi một mức độ di chuyển nhất định."

.

Ông giải thích: “Khi ai đó mất khả năng vận động độc lập, đó thường là một yếu tố nguy cơ rất mạnh dẫn đến những kết quả tồi tệ sau đó, nghĩa là bạn có thể mất khả năng quản lý một số hoạt động cơ bản hơn, chẳng hạn như tắm và mặc quần áo một cách độc lập.

Đồng tác giả nghiên cứu, Tiến sĩ Emanuele Marzetti cho biết với tư cách là một bác sĩ lão khoa, ông ấy đôi khi lo ngại về việc chẩn đoán quá mức và điều trị quá mức, nhưng không phải như vậy khi đơn thuốc là tập thể dục.

Marzetti, từ Trung tâm Y học Lão khoa tại Phòng khám Đa khoa Đại học Agostino Gemelli ở Rome, Ý cho biết: “Tôi nghĩ chúng tôi có đủ bằng chứng để kê đơn hoạt động thể chất và dinh dưỡng tối ưu mà không cần thử nghiệm bổ sung."

.

Những người tham gia nghiên cứu bao gồm hơn 1.500 nam giới và phụ nữ với độ tuổi trung bình là 79 từ 16 cơ sở khám bệnh ở 11 quốc gia châu Âu. Khoảng một nửa nhận được sự can thiệp của bài tập. Những người khác - nhóm đối chứng - được giáo dục hàng tháng về quá trình lão hóa khỏe mạnh. Những người tham gia đeo một thiết bị đo hoạt động trên đùi để đo hoạt động. Tất cả đều được theo dõi trong 36 tháng.

.

Khi bắt đầu thử nghiệm, gần một nửa (47%) số người trong nhóm can thiệp bị khuyết tật vận động, 53% trong nhóm can thiệp cũng vậy. Tuy nhiên, tất cả đều có thể tự mình đi bộ khoảng hai phần mười dặm. Các nhà nghiên cứu cho biết, điểm số hoạt động thể chất được cải thiện nhiều hơn ở nhóm tập thể dục so với nhóm đối chứng sau cả 24 tháng và 36 tháng. Ngoài ra, những phụ nữ trong nhóm được can thiệp mất ít sức mạnh cơ bắp hơn và khối lượng cơ bắp ít hơn ở tháng thứ 24 và khối lượng cơ ít hơn ở tháng thứ 36. Không có sự khác biệt về khối lượng cơ hoặc sức mạnh được tìm thấy ở nam giới.

Chi tiết:

https://www.upi.com/Health_News/2022/05/20/exercise-elderly-independent/5251652977011/

.

----- HỎI 2: Bớt rượu, bỏ hút, giảm cân, ngủ nhiều sẽ tăng tuổi thọ?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Một nghiên cứu mới cho thấy bằng cách áp dụng một số thói quen sống nhất định, bạn có thể tăng tuổi thọ ngay cả khi ở độ tuổi 80. Các nhà nghiên cứu từ Đại học Osaka, Nhật Bản cho biết giảm uống rượu, không hút thuốc, giảm cân và ngủ nhiều hơn sẽ mang lại lợi ích lớn khi kéo dài tuổi thọ, ngay cả đối với những người có vấn đề sức khỏe mãn tính.

.

Theo Study Finds, những thói quen này giúp tăng tuổi thọ thêm sáu năm ở những người 40 tuổi khỏe mạnh, với những lợi ích thậm chí còn nổi bật hơn ở những người gấp đôi tuổi đó. Đáng ngạc nhiên là những ưu điểm của những thói quen tốt này thậm chí còn được áp dụng cho những người mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng bao gồm ung thư, tim mạch, huyết áp cao, tiểu đường và bệnh thận. Những căn bệnh này được biết đến là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ, nhưng kết quả nghiên cứu cho thấy lối sống lành mạnh có thể bù đắp ảnh hưởng đó.

.

Các nhà nghiên cứu đã thu thập dữ liệu từ gần 50.000 người sống ở Nhật Bản, những người đã được theo dõi trong 20 năm.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/health-news/longevity-illness-chronic-lifestyle/2022/05/20/id/1070735/

.

.