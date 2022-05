Bán kết bóng đá SEA Games 31: đội tuyển U23 Việt Nam thắng U23 Malaysia 1-0, sẽ chung kết VN-Thái Lan. - Anh: Putin sa thải nhiều tướng vì chiến bại. TT Bush lỡ lời, lên án cuộc chiến ở Iraq. McDonald's bán tất cả 850 tiệm ăn tại Nga. Ý: phong tỏa tài sản hơn 154 triệu đôla của Công ty Sukhoi của Nga. Anh: thêm trừng phạt các hãng hàng không Nga.

Hình trên: banh vào lưới, thủ môn đội tuyển U23 Malaysia bó tay. Bán kết bóng đá SEA Games 31: đội tuyển U23 Việt Nam thắng tuyển U23 Malaysia 1-0, sẽ chung kết VN-Thái Lan. (Photo sreengrab)

- Anh: Putin sa thải nhiều tướng vì chiến bại. TT Bush lỡ lời, lên án cuộc chiến ở Iraq. McDonald's bán tất cả 850 tiệm ăn tại Nga. Ý: phong tỏa tài sản hơn 154 triệu đôla của Công ty Sukhoi của Nga. Anh: thêm trừng phạt các hãng hàng không Nga.

- Các đặc vụ trực tuyến thân Nga tung tin vịt Tổng thống Zelensky đã tự sát. Tòa Ukraine cho truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Bakhmut: trung tâm quan trọng của quân Ukraine bị Nga tấn công dồn dập, nhưng quân Nga đột phá tuyến phòng thủ vào Sloviansk đã phải rút lui. Nga: hơn 1.700 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal.

- Ủy ban châu Âu: thêm 4 tỷ euro để hội nhập tị nạn Ukraine. Nga: lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu. Nga: khoảng 20 công ty nhập khí đốt Nga đã mở tài khoản thanh toán bằng đồng rúp Nga. Nhật cho Ukraine vay thêm 300 triệu đôla để hỗ trợ chống lại quân Nga.

- Mỹ: sẽ làm Thổ Nhĩ Kỳ hài lòng để Thụy Điển và Phần Lan vào NATO. TT Thổ Nhĩ Kỳ lặp lại hôm thứ Năm: không cho 2 nước đó vào NATO. Ba Lan: nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan bị tấn công trong khi làm thủ tục vào NATO, Ba Lan sẽ giúp. Ba Lan: Cuộc chiến Ukraine quyết định tương lai 100 năm tới [của Châu Âu].

- Mỹ tiên đoán Bắc Hàn sẽ thử hạt nhân trong khi Biden thăm Nhật hay Nam Hàn.

- Mỹ truy tố 1 ông Mỹ gốc Hoa và 4 gián điệp TQ về hoạt động gián điệp ở Mỹ.

- Zelensky: Ukraine đang đánh bại quân Nga, sẽ giải phóng Ukraine sớm. Ukraine: quân Nga đã giết 10 dân thường ở vùng Donetsk. Du kích Ukraine ám sát một số sĩ quan cấp cao của Nga ở thành phố Melitopol. Cộng hòa Tiệp: sẽ nhận 15 xe tăng Leopard 2A4 từ Đức, sẽ mau thêm 50 xe tăng Leopard 2A7+ đời mới.

- Đại tá Nga về hưu được TV Nga phỏng vấn, thú nhận Nga lún sình ở Ukraine. Khoảng 10 phòng tuyển quân ở Nga đã bị đập phá, đốt cháy từ ngày xâm lăng Ukraine. Nga: sẽ dùng vũ khí laser tại Ukraine, có thể bắn cháy 1 máy bay không người lái cách xa 3,1 dặm trong 5 giây.

- Nhiều hãng xưởng quốc tế rời TQ để vô VN.

- Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia xin Biden hãy giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với hàng TQ nhằm hạ giá hàng

- Các hộ gia đình ở Mỹ hiện đang xài 5.000 đô/năm đổ xăng, gần như tăng gấp đôi so với năm trước.

- Mỹ cảnh báo về bạo lực nhằm vào các thẩm phán Tòa án Tối cao nếu tòa lật lại vụ "Roe vs. Wade"

- Đối phó nạn xả súng bắn ào ạt, Hạ viện OK luật Chống Khủng bố Nội địa để ngăn ngừa, truy tố khủng bố trong nước

- Wisconsin: một ông gốc Việt thú tội, sẽ bị kêu án ngày 22/7/2022 vì đốt một cơ sở kinh doanh

- Boston: bà mẹ gốc Việt kiện học khu vì con bị bạn học cầm máy vi tính đánh tới mang sẹo vĩnh viễn.

- Tuổi trẻ Cam Bốt biểu tình, đòi bảo vệ rừng.

- Vụ thuốc giả: Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù.

Florida: đi Việt Nam lấy cớ dạy tiếng Anh, chi tiền vui sex với nhiều trẻ em Việt, ông Mỹ bị án chung thân.

- HỎI 1: Một đại học Đài Loan giúp nông dân Hualian dựng rào vô hình ngừa trộm chạy điện mặt trời? ĐÁP 1: Đó là trường National Dong Hwa University.

- HỒ SƠ: Nghe chuyện Quảng Ninh (Mạc Văn Trang, Báo Tiếng Dân)

QUẬN CAM (19/5/2022) ---- Sở quân báo Anh cho biết quân lực Nga ở Ukraine đã bị cản trở bởi “nền văn hóa che đậy và đổ tội người khác làm vật tế thần”. Sở này viết trong bản tin rằng chuyện Vladimir Putin sa thải chỉ huy quân đội và an ninh khi đối mặt với tin chiến bại có nghĩa là các quan ở tất cả các cấp đang “ngày càng bị lúng túng chạy tội."

Sở này cho biết Putin đã lột chức nhiều chỉ huy cấp cao "hoạt động kém" trong những tuần đầu của cuộc xâm lược Ukraine, bao gồm Trung tướng Sergei Kisel, chỉ huy xe tăng bị đổ lỗi cho việc không hạ Kharkhiv, và Phó Đô đốc Igor Osipov, Chỉ huy Hạm đội Hắc Hải bị ngưng chức sau vụ soái hạm Moskva bị bắn chìm. Sở viết thêm: “Tổng tham mưu trưởng Nga Valeriy Gerasimov có thể vẫn tại vị, nhưng không rõ có giữ được lòng tin của Putin hay không.”

---- TT Bush lên án cuộc chiến xâm lược Iraq tàn bạo phi lý, rồi nói lại đã lỡ lời, ý là nói Nga xâm lược Ukraine. Lỡ lời như thế vào tối thứ Hai trong một sự kiện tại thư viện tổng thống của ông ở Dallas, cựu Tổng thống George W. Bush đã gây kinh ngạc khi nói rằng cuộc chiến thảm khốc và chết chóc ở Iraq mà ông đã chỉ huy là tàn bạo phi lý.

Lên án Tổng thống Nga Vladimir Putin, Bush than thở "sự thiếu vắng các kiểm tra và cân bằng ở Nga, và quyết định của một người tiến hành một cuộc xâm lược hoàn toàn phi lý và tàn bạo vào Iraq", rồi ông nhanh chóng lắc đầu và tự sửa: "Ý tôi là, của Ukraine. ” Sau đó, Bush lộ vẻ lầu bầu, “mà Iraq cũng vậy - dù sao đi nữa” một cách vui vẻ, gây ra tiếng cười từ khán giả. “Tôi 75 tuổi rồi,” Bush cười.

Video dài 1:19 phút:



https://youtu.be/lrnaqpkBmOA

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết hơn 1.700 binh sĩ Ukraine đã đầu hàng tại nhà máy thép Azovstal ở Mariupol kể từ ngày 16/5, với hơn 770 người rời đi trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, vẫn còn vài trăm chiến binh Ukraine khác được cho là còn phòng thủ bên trong. Hồng Thập Tự cho biết hội đã ghi danh hàng trăm tù binh Ukraine đã rời bỏ nhà máy.

---- Theo các quan chức Ukraine, thị trấn Bakhmut ở vùng Donetsk, một trung tâm quan trọng của quân đội Ukraine, đang bị Nga tấn công dồn dập. Trong khi đó, quân Ukraine báo cáo rằng quân Nga đang đột phá tuyến phòng thủ sang Sloviansk ở Donetsk đã tổn thất lớn, phải rút lui.

---- Công ty an ninh mạng Mandiant của Mỹ hôm thứ Năm cho biết, các đặc vụ trực tuyến thân Nga đã tung tin vịt rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tự sát từ mấy tuần qua. Tin giả về tự sát của Zelensky chỉ là một trong nhiều tin giả được Mandiant theo dõi từ các dư luận viên bị nghi ngờ là người Nga và Belarus nhằm gây hỗn loạn thông tin.

---- Tòa án quận Pechersk của Ukraine đã cho lệnh truy nã cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych, người bị tình nghi tổ chức đưa người trái phép qua biên giới Ukraine. Không rõ Yanukovych hiện đang cư trú ở đâu. Công tố hôm thứ Năm cho biết Yanukovych đã trốn đến thành phố Anapa của Nga. Vào tháng 3, thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform dẫn thông tin từ các phương tiện truyền thông cho biết Yanukovych đang ở Minsk, Belarus.

---- McDonald's Corp. cho biết hôm thứ Năm rằng hãng đã ký thỏa thuận với người được cấp phép mở chi nhánh hiện tại Alexander Govor để người này mua doanh nghiệp McDonald's ở Nga để hãng sẽ rút khỏi thị trường Nga hoàn toàn, lý do vì hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine không “phù hợp với các giá trị của McDonald’s”. Govor, người điều hành 25 tiệm ăn ở Siberia từ năm 2015, dự kiến sẽ mua tất cả 850 tiệm ăn McDonald's tại Nga, dự kiến sẽ hoàn tất thủ tục trong các tuần tới. McDonald's cho biết nhân viên sẽ được giữ lại ít nhất 2 năm với các điều khoản tương đương.

---- Cảnh sát Ý hôm thứ Năm thông báo đã phong tỏa số tài sản trị giá 146 triệu euro (hơn 154 triệu đôla) thuộc sở hữu của liên doanh giữa Công ty Sukhoi của Nga và Leonardo SpA, Superjet International. Quyết định do các lệnh trừng phạt mà Liên Âu áp đặt đối với Nga vì cuộc xung đột Ukraine. Việc đóng băng nhằm vào 90% cổ phần Sukhoi trong liên doanh, gồm cả 5 máy bay do liên doanh Superjet International SpA có trụ sở tại Venice đã sản xuất, trong khi giữ nguyên 10% cổ phần thuộc sở hữu Leonardo.

Đầu ngày thứ Năm, chính phủ Anh đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Nga bằng cách ngăn chặn các hãng hàng không Nga bán các vị trí hạ cánh không sử dụng của họ. Biện pháp này sẽ ngăn chặn Aeroflot, Ural Airlines và Rossiya Airlines bán chỗ hạ cánh không sử dụng của họ tại các sân bay ở Anh với giá trị ước tính khoảng 50 triệu bảng Anh (62,5 triệu đôla).

---- Ủy ban châu Âu thông báo hôm thứ Năm rằng ban giám đốc của Ngân hàng Đầu tư châu Âu (European Investment Bank - EIB) đã thông qua hạn mức tín dụng 4 tỷ euro để hỗ trợ các quốc gia Liên Âu trong việc hội nhập của người tị nạn Ukraine. Gói tiền này sẽ chi theo khuôn khổ Nền tảng tư vấn EMBRACE (EMBRACE Advisory Platform), để phát triển cơ sở hạ tầng và dịch vụ quan trọng. Theo Cao ủy Tị nạn LHQ, khoảng 8,3 triệu người sẽ rời khỏi Ukraine trong năm nay.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko hôm thứ Năm nói lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga đã gây ra khủng hoảng lương thực toàn cầu, vì "đã can thiệp vào thương mại tự do bình thường." Ông nói Nga có thể xem xét mở các cảng ở Hắc Hải của Ukraine dưới sự kiểm soát của mình nhưng điều kiện là phương Tây phải gỡ bỏ các hạn chế trừng phạt đã áp dụng đối với hàng xuất cảng của Nga. Rudenko nói như thế với Interfax.

---- Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak hôm thứ Năm nói có khoảng 20 công ty nhập cảng khí đốt của Nga đã mở tài khoản ngân hàng để thanh toán bằng đồng rúp Nga. Theo Novak, một nửa trong số khoảng 54 công ty, đã có hợp đồng với Gazprom Export, đã mở tài khoản chuyên dụng bằng ngoại tệ và đồng rúp. Các công ty nhập khí đốt muốn bảo đảm rằng thu nhập của họ được chuyển đổi thành rúp, sau đó sẽ được sử dụng để thanh toán cho lượng khí đốt họ mua của Nga.

Đầu ngày hôm thứ Năm, cựu Bộ trưởng Năng lượng Nga cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng năng lượng của châu Âu có thể tệ hại hơn vào năm 2023, đồng thời cho biết thêm rằng việc khai thác và xuất cảng nhiên liệu của Nga hiện đã ổn định.

---- Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói hôm thứ Năm rằng "nếu Thụy Điển hoặc Phần Lan bị tấn công trong quá trình gia nhập NATO của họ, Ba Lan sẽ hỗ trợ họ" và nói thêm rằng việc gia nhập của cả hai nước là một cột mốc quan trọng. Trong Hội nghị Strategic Ark Conference thường niên lần thứ nhất ở Warsaw, Morawiecki nhấn mạnh Ba Lan sẵn sàng cho xây lâu dài các căn cứ quân sự ở Ba Lan để triển khai quân sự NATO. Thủ tướng cũng nói, Mỹ nên chấm dứt ngay Đạo luật NATO-Russia Founding Act: "Cuộc chiến Ukraine có thể quyết định tương lai trong 100 năm tới [của Châu Âu]".

---- Nhật Bản quyết định cho Ukraine vay thêm 300 triệu đôla để hỗ trợ chống lại quân Nga đang xâm lăng. Trước đó trong tuần, Nhật đã ký cho Ukraine vay 300 triệu đôla. Như vậy, Nhật Bản sẽ cho Ukraine vay tổng cộng 600 triệu đôla. NHK ghi rằng Thủ tướng Kishida Fumio sẽ trình bày ngắn gọn về quyết định của Nhật Bản tại cuộc họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào thứ Hai tới, khẳng định rằng các nước G7 đoàn kết và hỗ trợ Ukraine, đồng thời tăng trừng phạt Nga. Nhật Bản vẫn đang viện trợ nhân đạo và tài chính cho Ukraine và các nước xung quanh Ukraine.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan nói hôm thứ Tư rằng những lo ngại của Thổ Nhĩ Kỳ về việc thêm Thụy Điển và Phần Lan vào NATO "có thể được giải quyết" và Mỹ "tự tin" rằng 2 nước sẽ có "một quá trình gia nhập hiệu quả và hiệu quả." Ông nói, Mỹ, Thụy Điển, Phần Lan đang đàm phán với Thổ Nhĩ Kỳ để "tạo điều kiện thuận lợi" cho 2 nước vào NATO. Ông thêm, Mỹ và NATO sẽ "không dung thứ với bất kỳ hành động gây chiến nào" đối với Thụy Điển và Phần Lan trong khi thủ tục vào NATO đang diễn ra.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm thứ Năm nhắc lại rằng sẽ ngăn cản Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO vì khủng bố có trụ sở ở 2 nước đó. Nói trước các sinh viên tại Thư viện Quốc gia Phủ Tổng thống, Erdogan nói rằng, với tư cách là một liên minh an ninh, NATO “không thể chấp nhận sự hiện diện của các tổ chức khủng bố trong đó”. Ông tố cáo Phần Lan và Thụy Điển đang "cho cư trú các tổ chức khủng bố" và nói thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể để điều đó xảy ra một lần nữa như đã xảy ra với việc Hy Lạp gia nhập khối.

Đồng thời, ông Erdogan bình luận về hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine, tái khẳng định thái độ của ông: Thổ Nhĩ Kỳ nên tiếp tục theo đuổi "chính sách cân bằng" giữa Nga và Ukraine. Ông nói thêm rằng ông không có ý định ngừng quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin hoặc người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

---- Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã truy tố 1 công dân Mỹ và bốn nhân viên tình báo Trung Quốc về một "âm mưu gián điệp và trấn áp xuyên quốc gia" vào hôm thứ Tư. Bộ Tư pháp nói rằng 4 cán bộ của Bộ An ninh TQ (MSS) đã tham gia gián điệp và báo cáo về các nhà hoạt động dân chủ nổi tiếng. FBI đã bắt công dân Mỹ Wang Shujun ngày 16/3/2022, Wang trước giờ vẫn giả vờ ủng hộ độc lập cho Đài Loan, ủng hộ các nhà hoạt động người Duy Ngô Nhĩ và Tây Tạng, trong khi thu thập thông tin cho tình báo TQ.

Khám xét nhà của Wang ạti New York đã tìm ra 163 "đề mục trong nhật ký" mà Wang viết cho 4 gián điệp chỉ huy Wang là: Feng He (còn gọi là “Sếp He”), Jie Ji, Ming Li (còn gọi là Lão Tang và Tiểu Li), và Keqing Lu (còn gọi là “Sếp Lu”). Cả 4 đều chưa bị bắt. Có ít nhất 1 nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông (trong hồ sơ Mỹ ẩn danh là “Hong Kong Dissident #1”) bị Wang báo cáo cho công an TQ bắt.

Hồ sơ tòa ghi: Wang Shujun, 73 tuổi, ngụ ở Queens, New York; Feng He, 49 tuổi, ngụ ở Guangdong, TQ; Jie Ji, 50 tuổi, ngụ ở Qingdao, TQ; Ming Li, 40 tuổi, ở Guangdong, TQ; Keqing Lu, 61 tuổi, ở Qingdao, TQ.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói vào lúc nửa đêm hôm thứ Năm rằng, dựa trên tình hình trên chiến trường, quân Ukraine đang trên đà đánh bại quân Nga chiếm đóng và sẽ giải phóng Ukraine "ở mức sớm có thể." Ông cũng mô tả lời tuyên bố của Nga về việc sử dụng vũ khí laser mới là theo phong cách Đức Quốc xã, nhằm che giấu sự thật rằng Nga đang "đẩy lính trẻ vào trận chiến như bia hứng đạn" trong khi chiến bại đang nghiêng về phía Nga.

Zelensky cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với cựu ngôi sao bóng đá Ukraine Andrey Shevchenko vì đã trở thành đại sứ đầu tiên của nền tảng United 24 mới, qua đó Ukraine sẽ có thể quyên góp quỹ để hỗ trợ cho các kế hoạch và nỗ lực trong tương lai của đất nước.

---- Theo thống đốc khu vực Pavlo Kirilenko, quân Nga đã giết 10 dân thường ở vùng Donetsk: "Nga đang giết hại dân thường! Vào ngày 18/5/2022, quân Nga đã giết 10 thường dân ở vùng Donetsk: 7 người ở Lyman và 3 người ở Bakhmut. Hai trẻ em bị giết: một ở Lyman và một ở Bakhmut." Kirilenko, người đứng đầu cuộc Cơ quan quản lý quân sự vùng Donetsk ghi thêm: có 7 thường dân bị thương vào thứ Tư.

---- Cố vấn An ninh Quốc gia Hoa Kỳ Jake Sullivan hôm Thứ Tư cho biết có "khả năng" rằng Bắc Hàn sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân trong chuyến công du châu Á của Tổng Thống Biden. Ông nói các cuộc thử nghiệm có thể bao gồm phi đạn tầm xa, một vụ thử hạt nhân hoặc cả hai trong những ngày gần chuyến công du Biden tới khu vực. Ông nói Mỹ đang chuẩn bị cho tất cả các trường hợp bất thường, bao gồm khả năng một hành động khiêu khích như vậy sẽ xảy ra khi Biden đang ở Nam Hàn hoặc Nhật Bản.

Cố vấn cũng nói thêm rằng Mỹ và các đồng minh trong khu vực sẽ đáp trả bất kỳ hành động khiêu khích nào như vậy. Cuối cùng, ông xác nhận rằng Tổng thống Joe Biden sẽ không đến thăm Khu phi quân sự (DMZ) giữa 2 Nam-Bắc Hàn.

---- Bộ Quốc phòng Cộng hòa Tiệp (Czech) hôm Thứ Tư cho biết sẽ nhận được 15 xe tăng Leopard 2A4 do Đức tặng vì Tiệp đã cung cấp các xe tăng từ thời Liên Xô của mình cho Ukraine để chống Nga trong cuộc chiến từ tháng 2/2022. Tiệp cũng sẽ bắt đầu đàm phán với Đức về việc mua thêm 50 xe tăng Leopard 2A7+ loại hiện đại hơn nữa trong những năm tới. Các chiếc xe tăng được tặng có thể đến trong năm nay.

---- Lính du kích Ukraine được cho là đã ám sát một số sĩ quan cấp cao của Nga ở thành phố Melitopol, miền nam Ukraine, theo chính quyền khu vực viết trên Telegram. Quân Nga đã chiếm đóng thành phố từ đầu cuộc chiến. Tin này nói, Nga đang che giấu tình hình nhưng các chốt chặn của lính Nga đã xét kỹ hơn các xe hơi cá nhân trong Melitopol hôm thứ Ba, rất có thể đang tìm kiếm quân du kích. Không có chi tiết về các vụ ám sát và chưa thể được xác nhận ngay lập tức.

---- Báo The Moscow Times loan tin, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã tấn công các văn phòng tuyển quân của Nga trong một loạt vụ tấn công đốt phá. Báo này đưa tin rằng vào đầu ngày thứ Sáu 13/5/2022, một ông mặc đồ đen đã ném một bom xăng cocktail Molotov vào một phòng tuyển quân ở Gukovo, vùng Rostov, miền nam nước Nga, gần với biên giới Ukraine.

Báo này đưa tin, một cuộc tấn công tương tự đã xảy ra hôm thứ Bảy 14/5/2022 tại Ryazan, phía đông nam Moscow, với 1 cửa sổ bị đập vỡ và lối vào bị hư hại, phựt cháy tại một phòng tuyển quân ở Pronsk. Ở Volgograd, miền nam nước Nga, một vụ hỏa hoạn đã báo cáo tại tầng hầm của một phòng tuyển quân và một chai thủy tinh bị đập vỡ được tìm thấy tại hiện trường, cho thấy kỹ thuật tấn công đốt phá là dùng một loại bom xăng tự chế cocktail Molotov.

Các vụ trên xảy ra sau một loạt vụ nổ và hỏa hoạn tại các trung tâm chiến lược trên khắp nước Nga, bao gồm các kho nhiên liệu và các địa điểm quân sự. Các nhà phân tích nói có thể đó là một phần của chiến dịch do quân Ukraine phá hoại, mặc dù họ không có bằng chứng.

RFERL đưa tin rằng khoảng 10 trung tâm tuyển quân ở Nga đã bị tấn công kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào ngày 24/2/2022, một dấu hiệu có thể là sự phản đối nội bộ ngày càng tăng đối với cuộc chiến ở Nga.

---- Một nhà phân tích quân sự trên một trong những mạng phổ biến nhất của đài truyền hình nhà nước Nga đã khiến các thành viên tham gia hội thảo im lặng đến sửng sốt hôm thứ Hai 16/5/2022 khi ông nói rằng cuộc chiến ở Ukraine đang bất lợi cho Nga, đưa ra kiểu đánh giá trung thực trước giờ hầu như không được phát sóng chính thức.

.

Nhiều hãng xưởng quốc tế rời Thẩm Quyến, TRung Quốc, để dọn sang VN

“Tình hình với phía chúng ta rõ ràng sẽ trở nên tệ hại hơn,” theo lời Mikhail M. Khodaryonok, một đại tá đã nghỉ hưu và là người bảo thủ chuyên mục về các vấn đề quân sự, cho biết trong chương trình trò chuyện “60 Minutes” trên mạng Rossiya. Đó là giây phút thẳng thắn hiếm hoi ở một đất nước mà hành vi phản chiến có thể dẫn đến án tù và các đài truyền hình nói chung đã nói y hệt Điện Kremlin.Các vấn đề mà Khodaryonok đề cập đến, rằng tinh thần lính Nga xuống thấp, một loạt các nước phương Tây liên kết chống lại Nga và số lượng phi cơ chiến đấu và vũ khí mà Ukraine đang nhận được nhiều hơn. Khodaryonok nói: “Chúng ta hoàn toàn bị cô lập về địa chính trị và cả thế giới đang chống lại chúng ta, nhưng chúng ta không muốn thú nhận điều đó. Và nguồn lực, quân sự-chính trị và kỹ thuật quân sự của Nga, là có hạn”.Ông kêu gọi dân Nga chớ dùng "thuốc an thần thông tin". Đoạn clip lần đầu tiên được dò ra bởi Francis Scarr của BBC Monitoring, nơi chuyên theo dõi các TV của Nga. Các chương trình hội thoại ở Nga thường là một trận đấu hò hét, với nửa tá bình luận viên tranh nhau át lời những người khác. Tuy nhiên, trong video này, các tham luận viên khác đã im lặng đến nghệt thở. Chỉ có Olga Skabeyeva, người dẫn chương trình, đã lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện TV.---- Theo Reuters đưa tin, Nga cho biết họ bắt đầu dùng một đợt vũ khí laser mới vào chiến trường Ukraine. Phó thủ tướng Nga Yury Borisov nói Nga đang sử dụng các mẫu vũ khí laser tên là Zadira, có thể bắn cháy máy bay không người lái: Một thử nghiệm đã bắn cháy 1 máy bay không người lái cách xa 3,1 dặm trong vòng 5 giây.Một hệ thống vũ khí ổn định hơn, có tên là Peresvet, được cho là có thể bắn làm mù các vệ tinh ở độ cao tới 932 dặm so với Trái đất. Borisov tuyên bố rằng vũ khí này đã được "triển khai rộng rãi". Ông cũng rằng các súng laser mới sử dụng dải điện từ rộng cuối cùng sẽ có thể thay thế các loại vũ khí truyền thống.CNN nói vũ khí tối tân nhất Nga đưa vào chiến trường Ukraine là phi đạn siêu thanh Kinzhal đã bắn vào các mục tiêu của Ukraine.---- Vài ngày sau khi một tay súng giết 10 người trong vụ xả súng hàng loạt ở Buffalo đang bị điều tra là tội ác thù hận, các nhà lập pháp Dân chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua luật chống khủng bố trong nước. Dự luật H.R. 350, hay Đạo luật Phòng chống Khủng bố Trong nước, đã thông qua tỷ phiếu 221-203 hầu hết theo đường lối của đảng vào hôm thứ Tư với chỉ một Dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu chung với Dân chủ. Luật này sẽ lập các văn phòng trong Bộ Nội An và Tư pháp cũng như bên trong FBI để theo dõi, phân tích, điều tra và truy tố khủng bố trong nước.----Video dài 2:43 phút:



Video dài 2:43 phút:

---- Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia (NRF) hôm thứ Tư đã thúc giục Tổng thống Biden hãy giảm hoặc xóa bỏ thuế quan đối với hàng Trung Quốc nhằm hạ giá hàng để chống lạm phát. NRF nói gỡ thuế quan do Trump lần đầu áp đạt sẽ làm giảm giá tiêu dùng tới 1,3%.

NRF, đại diện cho hàng ngàn công ty bán lẻ, bao gồm cả Walmart và Target, nói rằng các hãng nhập cảng Mỹ đã trả 136,5 tỷ USD thuế quan do Trump gây chiến thương mại Mỹ-TQ và phần lớn người tiêu dùng Mỹ gánh chịu. Theo số liệu của Bộ Lao động, giá tiêu dùng đã tăng 8,3% trong 12 tháng qua, tính vào cuối tháng 4/2022, với giá khí đốt, thực phẩm, xe hơi và các sản phẩm khác tăng chóng mặt.

---- Các hộ gia đình ở Hoa Kỳ hiện đang xài khoảng 5.000 đô/năm đổ xăng, con số gần như tăng gấp đôi so với năm trước, khi mức chi tiêu trung bình của hộ gia đình là 2.800 đô/năm, theo tin của Yardeni Research. Yardeni ghi rằng chi tiêu xăng dầu tính hồi tháng 3 là 3.800 đô/năm. Nhưng tuần này, Yardeni chỉ ra, giá bán lẻ xăng trung bình trên toàn quốc đã đạt mức kỷ lục 4,59 USD/gallon. Do vậy, khi tính trong tháng 5/2022, dân Mỹ xài cho xăng tính theo năm là $4,800/năm.”

---- Bộ Nội An Hoa Kỳ tuần này đã gửi bản ghi nhớ nội bộ, cảnh báo về những lời đe dọa bạo lực nhằm vào các thẩm phán của Tòa án Tối cao nếu tòa lật lại vụ "Roe vs. Wade". NBC ghi rằng bàn văn Bộ Nội An nói những người ủng hộ phá thai đưa ra một số lời đe dọa chống lại các thẩm phán Tòa án tối cao và các quan chức công quyền khác, kể cả hăm dọa thiêu rụi hoặc xông vào Tòa án Tối cao Hoa Kỳ và sát hại các Thẩm phán và các thư ký của họ, cũng như nhắm vào các dân cử Quốc hội...

---- Một cư dân gốc Việt ở thị trấn Eau Claire, Wisconsin, sẽ bị kêu án vào ngày 22/7/2022 vì đã phóng hỏa một cơ sở kinh doanh ở phía nam Eau Claire. Cuong V. Nguyen, 49 tuổi, đã thú tội tại Tòa án Quận Eau Claire, với tội danh đốt phá một tòa nhà. Cảnh sát đã tới theo điện thoại báo động ngày 21/8/2021 tại khu thương mại 3021 Mall Drive vì một vụ trộm và đốt phá. Tòa building có các tiệm Happy Nails, Noodle Wrap và một cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc cỏ.

Chủ building đã chỉ cho cảnh sát thấy 1 cửa sổ bị đập vỡ ở phía đông tòa nhà. Có vẻ như lửa cháy từ cửa sổ này. Cảnh sát được kể là chủ nhân tiệm Happy Nails đã nhận giấy bị đuổi khỏi tòa nhà và dự kiến sẽ phải ra ngoài vào ngày 20/8/2021. Đoạn video giám sát từ chủ building cho thấy một người đàn ông với chiếc áo sơ mi kéo lên trên đầu, dùng đá đập vỡ cửa sổ. Sau đó y đổ chất dẫn cháy vào cửa sổ. Y vói tay qua cửa sổ để nhóm lửa. Bằng chứng DNA từ vết máu để lại trên cửa sổ vỡ chỉ ra liên quan đến Cuong Nguyen.

---- Boston: bà mẹ gốc Việt kiện học khu vì con bị bạn học cầm máy vi tính đánh tới mang sẹo vĩnh viễn. Ít nhất ba vụ học sinh hành hung các học sinh khác bằng Chromebook đang được điều tra ở Boston. Theo báo cáo của cảnh sát Boston, gần đây 3 học sinh tại 3 trường công lập Boston khác nhau đã bị tấn công bởi những học sinh khác đã sử dụng máy tính xách tay do học khu cấp của họ làm vũ khí.

Một vụ hành hung là tại Trường Murphy K-8 School ở Dorchester, nơi một học sinh bị đánh vào đầu bởi một học sinh khác cầm máy Chromebook nện vào đầu tới mức nhập viện, bị khâu 5 mũi. Tương tự ở trường Kilmer K-8 ở West Roxbury và ở Boston Latin Academy.

Nạn nhân trong vụ hành hung ở trường Murphy phải khâu 5 mũi sau khi bị một nam học sinh cầm máy nện vào đầu. Bà Karen Pham, mẹ của cô bé học trò, nói: “Con tôi đã không làm bất cứ điều gì để bị hành hung."

Bà Pham cho biết trước đó bà đã cảnh báo các viên chức trường rằng con gái của bà đang bị bắt nạt. Bà cho biết ngay cả sau vụ tấn công, nhà trường cũng không hề gọi cảnh sát dù cậu bé hành hung con bà nhiều lần. Bà Pham cho biết cô con gái có thể sẽ có một vết sẹo vĩnh viễn. Bà đã đệ đơn kiện khu học chánh đòi $100,000.

---- Vụ thuốc giả: Cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị tuyên phạt 4 năm tù. Báo Lao Động kể. Ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Y tế bị xác định thiếu trách nhiệm để 7 lô thuốc giả nhãn mác Health 2000 tuồn vào Việt Nam. Sau 8 ngày xét xử, nghị án kéo dài, chiều 19.5, TAND TP.Hà Nội đã công bố bản án với 14 bị cáo trong vụ án "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Theo đó, toà tuyên phạt ông Trương Quốc Cường - cựu Thứ trưởng Y tế mức án 4 năm về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Cùng tội danh này, toà tuyên phạt Nguyễn Việt Hùng - cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) 3 năm tù, Lê Đình Thanh - nguyên Công chức Cục Hải quan TPHCM 2 năm tù.

. Ở tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bà Phạm Hồng Châu - cựu Trưởng phòng Đăng ký thuốc, Cục Quản lý Dược bị tuyên 4 năm tù; Nguyễn Thị Thu Thủy - cựu Phó Trưởng phòng Quản lý giá thuốc, Cục Quản lý Dược mức án 4 năm tù.

. Với tội danh "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh", Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt Nguyễn Minh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT, cựu Tổng Giám đốc Công ty VN Pharma 18 năm tù; Võ Mạnh Cường - cựu Giám đốc Công ty TNHH thương mại Hàng hải Quốc tế H&C mức án 20 năm tù.

. 7 bị cáo đồng phạm bị đề nghị mức án từ 6 năm - 16 năm tù.

---- Florida: đi Việt Nam lấy cớ dạy tiếng Anh, chi tiền vui sex với nhiều trẻ em Việt, ông Mỹ bị án chung thân. Bản tin Bộ Tư Pháp Mỹ hôm 16/5/2022 ghi rằng một người đàn ông Florida đã bị kết án tù chung thân hôm 16/5/2022 vì đi từ Florida đến Việt Nam để thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nhiều trẻ vị thành niên Việt Nam mà y đã gặp và giao tiếp qua internet.

Christopher Edwin Day, 52 tuổi, ngụ ở Saint Petersburg, đã thú nhận 2 tội danh đi du lịch với ý định thực hiện hành vi tình dục bất hợp pháp và 2 tội cố gắng cưỡng bức và dụ dỗ trẻ vị thành niên vui sex vào tháng 2/2020. Hồ sơ tòa ghi rằng 2 lần riêng biệt vào năm 2015 và 2016, Day từ Florida đến Việt Nam để vui sex với trẻ vị thành niên Việt Nam qua vỏ bọc giáo viên tiếng Anh. Một số nam sinh đã bị Day dụ dỗ với những lời hứa về tiền bạc và quà tặng trong khi những người khác được giới thiệu cho Day là giáo viên tiếng Anh của họ.

---- Bán kết bóng đá SEA Games 31: đội tuyển U23 Việt Nam thắng tuyển U23 Malaysia 1-0, sẽ chung kết VN-Thái Lan. Trận đấu giữa U23 Việt Nam và Malaysia diễn ra lúc 19h ngày 19/5 trên sân Việt Trì, dưới sự cổ vũ của 20.000 CĐV. Nguyễn Tiến Linh đã tạo ra bàn thắng duy nhất để giúp U23 Việt Nam vào chung kết, sẽ đối đầu U23 Thái Lan để tranh huy chương Vàng SEA Games 31.

---- Tuổi trẻ Cam Bốt biểu tình, đòi bảo vệ rừng.

Video dài 1:20 phút:



https://youtu.be/zzQ_Shqvjx8

---- HỎI 1: Một đại học Đài Loan giúp nông dân Hualian dựng rào vô hình ngừa trộm chạy điện mặt trời?

ĐÁP 1: Đó là trường National Dong Hwa University. Mặt thường không nhìn thấy hàng rào, nhung hễ ai bước qua hàng rào vô hình là còi hú inh ỏi. Một nhóm nghiên cứu từ Đại học Quốc gia Dong Hwa (NDHU) đã dựng một hệ thống hàng rào "vô hình" hồng ngoại chạy bằng năng lượng mặt trời giúp nông dân ở quận Hualian ngăn chặn việc trộm cắp cây trồng của họ.

Được khởi xướng như một dự án của Trung tâm Công nghệ Năng lượng (Energy Technology Center) của NDHU, hệ thống hồng ngoại thiết lập một hàng rào mắt thường không nhìn thấy, và các nông dân rất mực hài lòng. Hang rào vô hình sẽ hú còi báo động khi có kẻ bước qua rào, và một ứng dụng báo qua điện thoại di động sẽ cảnh báo nông dân về kẻ vượt rào và thông báo cho cảnh sát địa phương về hành vi trộm cắp có thể xảy ra.

Hàng rào vô hình thiết kế để sử dụng năng lượng tái tạo, giúp người nông dân tiết kiệm chi phí hiệu quả vì tất cả những gì họ cần là năng lượng mặt trời.

Pai Yi-hao, một phó giáo sư tại NDHU và là giám đốc trung tâm công nghệ, cho biết nhóm đã bắt đầu thực hiện dự án từ đầu năm nay. Nhóm nghiên cứu, bao gồm các giáo sư và sinh viên NDHU tập hợp lại, đã thiết kế các cảm biến hồng ngoại (infrared sensors) và bộ truyền điện tử (electronic transmitters) của hệ thống, cũng như lớp vỏ chống thấm nước để chứa tất cả các thiết bị điện tử phức tạp. Nhóm cũng đảm bảo rằng thiết kế điện mặt trời ổn định và đảm bảo rằng nông dân có thể sử dụng ứng dụng di động phổ biến Line để nhận các cảnh báo và thông báo.

Chi tiết:

https://focustaiwan.tw/sci-tech/202205090028

---- HỒ SƠ: Nghe chuyện Quảng Ninh (Mạc Văn Trang, Báo Tiếng Dân)

Nghe chuyện Quảng Ninh

Mạc Văn Trang - 18/05/2022

Ra chơi TP Hạ Long, đi qua Bãi Cháy, Hồng Gai, Uông Bí, Vân Đồn… thấy Quảng Ninh phát triển ghê quá: Những con đường rộng thênh thang, những cây cầu, sân bay hiện đại, những bãi biển mới, những khu phố mới với nhiều ngôi nhà kiểu cách cổ lẫn kim, tầng lớp khá giả ăn chơi sành điệu…

Ngồi tâm tình với một quan chức hưu trí ở đây, ông hay đọc Facbook của mình, nên thân tình mới biết nhiều chuyện. Mình nói thật lòng:

– Mỗi lần ra Hạ Long tôi lại thấy mới lạ hơn, rất vui mừng. Công nhận Quảng Ninh phát triển nhanh thật đấy.

– Bác bảo điều kiện thuận lợi như thế này không phát triển được thì còn làm gì?

Thứ nhất, cứ đào than nên mà bán thôi; đào càng nhanh, bán càng nhiều, càng lắm tiền, vào nhà nước một phần, vào túi các quan phần khá lớn. Nhiệm kỳ trước ra sức đào, nhiệm kỳ sau càng đào quyết liệt hơn. Họ ủi hàng núi đất đá để khai thác than lộ thiên cho nhanh, cho nhiều, kệ cha hậu quả, kệ bố thằng sau. Bác có nhìn thấy những giếng than sâu thăm thẳm và những đất đá ủi chất cao như núi đó không? Sợ quá!

Thứ hai là, vận dụng lời Cụ Hồ: “Đào núi và lấp biển, tiền lắm ắt càng hăng”! Bác thấy đấy, mấy hòn đảo trước kia ở ngoài biển, nay thành núi non bộ trên cạn rồi. Đào núi san nền là có đất, có tiền; lấp biển là thêm mặt bằng, thêm tiền. Ở đây không cần cướp đất của cá nhân, nên ít dân oan kiện cáo; mà cướp đất núi, cướp mặt biển “thuộc sở hữu toàn dân” do chính quyền quản lý thì còn sợ gì! Tất nhiên cũng có “phê duyệt quy hoạch”, nhưng xin lấp lấn ra biển 500m mà nó ra 2.000m rồi phù phép cũng xong tất.

– Đúng vậy, hồi 1980 mình nghỉ ở Nhà nghỉ Công đoàn, Bãi Cháy, chỉ đi mấy chục mét, qua con đường là ra bãi biển, nay chắc phải đi 2km mới đến biển!

– Chỗ nào lấn được là nó cũng lấn. Cái quán ta đang ngồi đây, trước là biển đấy. Cả vùng quanh đây trước là biển hết. Hồi mới lấp biển, đất nền ở đây chỉ hơn 10 triệu 1m2, nay hơn 200 triệu 1m2 rồi. “Cạp đất mà ăn” mới giàu nhanh được chứ!

Ba là, Quảng Ninh có hàng chục cửa khẩu thông quan với Trung quốc, Chính ngạch, Tiểu ngạch, buôn lậu đủ các kiểu, cửa ngõ thông thương như vậy sao không giàu. Anh em Hải quan có truyền nhau phương châm “Ba lợi ích”, ăn chia từ dưới lên trên…

– “Ba lợi ích” là thế nào?

– Ví dụ đơn giản, chẳng hạn bắt được mẻ hàng lậu, đáng phạt nó 300 triệu thì phạt 200, nộp nhà nước 100, anh em chia nhau 100. Thế là chia đều “ba lợi ích”. Dân bảo, thế là “triệt để” nhưng mà nhân văn, “triệt” nhưng vẫn “để” thì dân mới sống được; dân sống thì mới nuôi cán bộ được. Chứ mà “triệt” hết như thời bao cấp thì đói nhăn răng cả lũ!

Bốn là, thu nhập từ du lịch. Vịnh Hạ Long là Kỳ quan của thế giới, khách nào đến Việt Nam cũng ao ước đến du thuyền, ngắm nghìn đảo giữa biển khơi như cảnh Thần tiên. Du lịch, chính quyền nó chưa quan tâm, làm chưa tốt lắm nên nhiều khách đến một lần rồi không muốn đến nữa. Vướng covid-19 đấy, chứ lượng khách bên kia biên giới đông lắm mà dễ tính. Chỉ bực mình là nó tuyên truyền, giáo dục cho dân nó: Đây là đất thuộc về Trung Quốc, nên nhiều đứa sang nghênh ngang, rất láo, dân ta khó chịu lắm.

– Cũng tại mình không dám “phản tuyên truyền” đó. Có lần mình vào xem Bảo tàng Quảng Ninh – một Bảo tàng xây dựng khá hiện đại- trong đó trưng bày đủ hết tội ác khai thác than, đàn áp biểu tình, chiến tranh của thực dân Pháp; tội ác của Phát xít Nhật gây ra nạn đói 1945; tội ác đế quốc Mỹ gây chiến tranh phá hoại, ném bom miền Bắc. Nhưng không hề thấy một tội ác nào của Trung cộng xâm lược 1979 tàn phá đất nước ta, giết hại dân ta dọc các tỉnh biên giới, mà Quảng Ninh cũng là tỉnh bị đánh phá tàn khốc. Tôi hỏi mấy cô nhân viên Bảo tàng, tại sao không có trưng bày tội ác của Trung cộng gây ra chiến tranh biên giới năm 1979? Mấy cô ấp úng, cô thì bảo, nó nhạy cảm vì rất đông khách Trung quốc vào xem. Tôi hỏi, thế người Pháp, người Nhật, người Mỹ cũng xem Bảo tàng, không sợ “nhạy cảm” à? Cô khác đành bảo, trên chỉ đạo, chúng cháu chỉ chấp hành thôi ạ. Ừ, nhưng các cô nói với “trên” là người dân thắc mắc thế đó.

– Bác bảo, làm du lịch phải công phu, bền bỉ, học hỏi các mô hình tiến bộ rồi rèn cho dân ta có ý thức, biết làm du lịch một cách có văn hoá, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân thì mới phát triển bền vững được. Những việc đó mất công lắm mà quan chức ít thu lợi nhanh, nên họ tập trung vào cái gì chộp giựt ngay, nhanh, nhiều trong nhiệm kỳ của mình là chủ yếu.

– Nhưng tôi thấy Quảng Ninh xây dựng cầu, đường khá nhanh và hiện đại. Đi từ Hà Nội ra Quảng Ninh cầu, đường rất đẹp, chạy xe ô tô có chừng 4 tiếng.

– Đó là thực tế, ai cũng thấy và vui mừng. Nhưng bác phải biết, càng xây cầu to, đường lớn thì quan chức càng kiếm được nhiều tiền, nên họ hăng hái, tích cực làm quên mình luôn. Nếu không tham nhũng thì ít ra xây dựng được gấp đôi như hiện nay. Nhưng khi thắt chặt kiểm tra và bỏ tù kẻ tham nhũng thì họ chả muốn làm gì. Bác thấy đấy, bây giờ Chính phủ rồi Quốc hội thúc giục các tỉnh giải ngân mà họ có muốn làm đâu, anh nào cũng sợ thành “củi” cho “lò” bác Trọng!

Cảm ơn anh bạn, quen biết trên “phây” mà như thân thuộc, tin cậy nhau từ lâu. Nghe chuyện mới “sáng ra” nhiều điều. Đúng là hỏi người “trong chăn” mới biết “các loại rận” cỡ nào.

Đang viết đến đây thì nghe tin ông Phạm Hồng Hà – nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long (Quảng Ninh) vừa bị bắt, điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bài trên báo nhà nước VTC News “Nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long vừa bị bắt giàu cỡ nào?” cho biết:

Ngoài 4 chiếc xe sang bị niêm phong, “Bên cạnh đó, theo nguồn tin từ một chủ doanh nghiệp từng nhiều lần tới nhà nguyên Chủ tịch UBND TP Hạ Long, khu đất ông Hà ở có vị trí đẹp, nằm trên đường bao biển Trần Quốc Nghiễn, giá đất thời điểm hiện tại dao động 300 – 350 triệu đồng/m2; diện tích dao động từ 315 – 400m2.

“Chỉ tính riêng đất, thời điểm này có thể lên tới 100 tỷ đồng. Giờ ở đó không có đất mà mua vì không ai muốn bán. Ngôi nhà đó không dưới 70 tỷ khi hoàn thiện, được xây dựng kiểu biệt thự, sử dụng nhiều hệ thống tự động”, chủ doanh nghiệp này nói. Ngoài ra, căn nhà ông Hà ở gồm 4 tầng, nội thất được bày biện bằng những đồ sang trọng, đắt giá. Loạt cây cảnh cũng thuộc dạng hiếm.”

Từ ông Hà suy ra tầng lớp quan chức giàu cỡ nào; họ không chỉ cướp để giàu mà còn tàn phá các nguồn lực của đất nước, đặc biệt là huỷ hoại đời sống đạo đức, văn hoá tinh thần xã hội, kỷ cương phép nước.

Tiềm năng đất nước lớn như vậy, mà ăn tàn phá hại, mới ti toe được một chút đã dương dương tự đắc! Thảo nào chuyên gia Kinh tế Phạm Chi Lan gọi Việt Nam là đất nước “không chịu phát triển”!

Bình Luận từ Facebook

https://baotiengdan.com/2022/05/18/nghe-chuyen-quang-ninh/

