- Thổ Nhĩ Kỳ không cho Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Ngân hàng Thế giới bơm 30 tỷ đô, chống đói toàn cầu.

- Lính Nga Vadim Shishimarin ra tòa Ukraine, thú tội giết 1 người dân không vũ trang. Nga: chỉ là “dàn dựng”. Đặc nhiệm Ukraine bố ráp, thanh trừng người hợp tác với Nga. Zelensky: yêu cầu gia hạn thiết quân luật, mở rộng luật tổng động viên để chống Nga.

- Ukraine: Nga tăng cường tấn công tuyến phòng thủ ở Luhansk, thêm 15 trực thăng vào cuộc. Nga: sau khi 959 lính Ukraine (trong đó 80 lính bị thương) từ nhà máy thép Azovstal ra đầu hàng, vẫn còn các cấp chỉ huy chưa ra.

- Nga trục xuất các nhà ngoại giao: 27 của Tây Ban Nha, 24 của Ý, 34 của Pháp. Google: vẫn cung cấp dịch vụ ở Nga mặc dù chi nhánh ở Nga đã khai phá sản. Phần Lan: nhập cảng khí đốt từ Nga có thể bị cắt giảm từ cuối tuần này.

- Zelensky kêu gọi châu Âu áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga trong gói trừng phạt thứ sáu. Canada: cấm cửa những người Nga bị trừng phạt. Zelensky phát biểu lễ khai mạc Đại hội phim Cannes: phải chứng tỏ rằng "điện ảnh luôn đứng về phía tự do."

- Mỹ lập Đài quan sát xung đột "thu thập, phân tích và cung cấp rộng rãi bằng chứng về tội ác chiến tranh do Nga gây ra". Liên Âu: sẽ không cho phép Ukraine cạn vũ khí và thiết bị quân sự. Nga: nhờ vũ khí nguyên tử nên cản được Thế Chiến 3.

- Đức Giáo Hoàng nói giỡn: uống chút rượu tequila sẽ làm ngài bớt đau đầu gối.

- Bộ Tư pháp Mỹ kiện tài phiệt Steve Wynn (trùm sòng bạc, bạn thân của Trump) để buộc ghi danh là đặc vụ của CSTQ

- Kinh tế TQ thê thảm vì dịch: Thượng Hải không bán được xe nào trong tháng 4/2022.

- Phi cơ chở 132 người rớt ở TQ tháng 3/2022 là do cố ý lao xuống tự hủy.

- điều trần ở Hạ viện: khoảng 400 trường hợp nghi dĩa bay và người hành tinh nhưng không bằng cớ

- Từ Mexico đào hầm sâu 18.6 mét, dài 632 mét để đưa ma túy vào California.

- Wisconsin: đơn kiện nhóm ủng hộ Trump mạo nhận đại cử tri để lật ngược bầu cử 2020.

- Biden nói ở nơi bắn súng giết người: thượng tôn da trắng là “chất độc” và không có chỗ đứng ở Mỹ.

- Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, một gallon xăng có giá cao hơn 4 đô la ở tất cả 50 tiểu bang.

- Chống dịch: đợt 3 tặng 8 bộ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí.

- Tổng Giáo phận Santa Fe đề nghị chi 121,5 triệu đô trả cho 375 nạn nhân bị 74 linh mục lạm dụng sex

- Vụ Việt Á ngoáy mũi toàn dân: Đề nghị kỷ luật Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ), cảnh cáo 2 Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Nguyễn Trường Sơn.

- HỎI 1: Chết vì tai nạn xe tăng vọt năm 2021? ĐÁP 1: Tăng kỷ lục 15 năm.

- HỒ SƠ: Video Thủ tướng Chính “chửi thề” không còn trên YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ - RFA.

QUẬN CAM (VB-18/5/2022) ---- Ngân hàng Thế giới WB thông báo hôm thứ Tư rằng họ đang lên kế hoạch cho các dự án trị giá tổng cộng 30 tỷ đô la trong 15 tháng tới để chống lại tình trạng mất an ninh lương thực. Điều này bao gồm 2 khoản tiền chưa giải ngân là 18,7 tỷ đô la và 12 tỷ đô la của các dự án mới.

Các chương trình sẽ hỗ trợ cho các nhà sản xuất và các hộ gia đình dễ bị tổn thương, dỡ bỏ các rào cản thương mại đầu vào, giải quyết các hạn chế xuất nhập khẩu và đầu tư vào an ninh lương thực và dinh dưỡng bền vững. David Malpass, Chủ tịch Nhóm Ngân hàng Thế giới (World Bank Group: gồm 5 định chế tài chánh quốc tế) nói: “Việc tăng giá lương thực đang có tác động tàn phá đối với những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất. Các quốc gia cần nỗ lực phối hợp để tăng cung cấp năng lượng và phân bón, giúp nông dân tăng diện tích trồng trọt và sản lượng cây trồng, đồng thời xóa bỏ các chính sách ngăn cản xuất khẩu và nhập khẩu, chuyển hướng thực phẩm sang nhiên liệu sinh học hoặc khuyến khích tích trữ không cần thiết."

---- Một nguồn tin giấu tên nói với báo Financial Times rằng, các đặc phái viên Thổ Nhĩ Kỳ tại NATO đã ngăn cản sự khởi đầu các cuộc đàm phán gia nhập giữa NATO với Phần Lan và Thụy Điển hôm thứ Tư. Hành động của Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là NATO sẽ không thể đón nhận Phần Lan và Thụy Điển theo thủ tục hỏa tốc, và như thế nghĩa là phải đàm phán với tất cả các thành viên NATO trước khi đón nhận thêmt hành viên. Thổ Nhĩ Kỳ muốn rằng Phần Lan và Thụy Điển phải bắt, dẫn độ, giao cho Thổ Nhĩ Kỳ các thành viên của các tổ chức mà họ coi là "khủng bố" trước khi Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận cho 2 nước này gia nhập NATO.

---- Quân nhân Nga Vadim Shishimarin hôm thứ Tư đã nhận tội giết một thường dân không vũ trang trong phiên tòa đầu tiên diễn ra ở Ukraine, khởi đầu các vụ truy tố lính Nga phạm tội ác chiến tranh trong cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine. Shishimarin, 21 tuổi, bị buộc tội tuân lệnh một người lính khác, đã giết 1 thường dân Ukraine không vũ trang ở làng Chupakhivka vào ngày 28/2/2022. Nếu bị xử có tội, y có thể bị án tù chung thân. Phiên tòa diễn ra tại Tòa án Quận Solomyansky ở Kyiv. Hoa Kỳ và Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) cũng nằm trong các tổ chức đang điều tra các tội ác chiến tranh mà Nga có thể đã thực hiện ở Ukraine.

---- Theo phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov, Nga vẫn chưa có thông tin chi tiết về trường hợp của Shishimarin ở Ukraine và Nga coi các cáo buộc là “không thể chấp nhận được”, “thái quá” và “dàn dựng”. Peskov nói trong cuộc họp báo hàng ngày hôm thứ Tư: “Chúng tôi vẫn chưa có thông tin gì về trường hợp này. Và khả năng cung cấp hỗ trợ cũng rất hạn chế do không có phái đoàn ngoại giao của chúng tôi [tại Ukraine]." Khi được hỏi về quan điểm của Điện Kremlin đối với cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội Nga ở Ukraine, Peskov nói rằng những cáo buộc này là "không thể chấp nhận được" và tuyên bố rằng hầu hết là "sự kiện dàn dựng."

---- Denis Pushilin, lãnh đạo của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự phong [thân Nga], nói rằng các chỉ huy cao cấp Ukraine bên trong nhà máy Azovstal ở Mariupol không nằm trong số những người đã đầu hàng. Đã có 959 lính Ukraine (trong đó 80 lính bị thương) trong nhà máy thép Azovstal ra đầu hàng. Một số người đã được đưa đến bệnh viện nhưng hầu hết được đưa lên xe buýt đến một trung tâm giam giữ ở Olenivka bên trong DPR, theo video hôm thứ Ba. Pushilin cũng nói những người ra đầu hàng sẽ phải ra tòa. CNN không thể xác minh bình luận của Pushilin, và không biết có bao nhiêu chiến binh Ukraine còn lại bên trong nhà máy.

---- Các quan chức quân sự Ukraine cho biết Nga đã tăng cường nỗ lực phá hủy các tuyến phòng thủ của Ukraine trong khu vực Luhansk, với 15 trực thăng vào cuộc tấn công. Tuyến phòng thủ của Ukraine xung quanh các thành phố Severodonetsk và Lysychansk vẫn chịu sức ép dữ dội từ các cuộc pháo kích bằng pháo và không kích, vốn cũng gia tăng ở các làng xa hơn về phía nam, chẳng hạn như Vrubivka.

---- Hôm thứ Tư, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đang trục xuất 27 viên chức Đại sứ quán Tây Ban Nha ở Moscow và Tổng Lãnh sự quán Tây Ban Nha ở St. Petersburg. Hành động nhằm trả đũa "thông báo khiêu khích" trước đó của chính phủ Tây Ban Nha rằng Tây Ban Nha sẽ trục xuất 27 nhà ngoại giao của Nga.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Tư nói rằng Nga trục xuất 24 nhà ngoại giao Ý để phản ứng đối với lệnh trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga trước đó vào tháng 4/2022. Thủ tướng Ý Mario Draghi nói rằng không nên đi xa tới mức hai nước chấm dứt quan hệ ngoại giao.

---- Hôm thứ Tư, Nga tuyên bố trục xuất 34 nhà ngoại giao Pháp, cho họ hai tuần để rời Nga. Quyết định được đưa ra nhằm đáp trả việc trục xuất nhân viên của các cơ quan ngoại giao Nga tại Pháp.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Verkhovna Rada (quốc hội Ukraine) gia hạn tình trạng thiết quân luật đã áp đặt từ tháng 2 sau khi bị quân Nga xâm lăng. Zelensky cũng đã yêu cầu quốc hội Rada chấp thuận mở rộng luật tổng động viên. Cả hai dự luật đã được gửi đến quốc hội để đưa ra quyết định cuối cùng. Trước đó, thiết quân luật đã được gia hạn vào tháng Ba và sau đó vào tháng Tư.

---- Cảnh sát đặc nhiệm Ukraine bố ráp, thanh trừng người hợp tác với Nga.

Video dài 3:33 phút:



https://youtu.be/rb2DC7xmvOA

---- Google LLC cho biết hôm thứ Tư rằng họ có ý định tiếp tục cung cấp dịch vụ ở Nga mặc dù văn phòng của họ ở nước này đã nộp đơn xin phá sản. Công ty nói với Tass rằng "việc thu giữ tài khoản ngân hàng Google Nga đã khiến văn phòng tại Nga của chúng tôi không thể hoạt động, bao gồm cả việc duy trì nhân viên và trả lương nhân viên ở Nga, trả tiền cho nhà cung cấp và nhà thầu cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ tài chính khác".

Tuy nhiên, Google nói rằng "mọi người ở Nga tin tưởng vào dịch vụ của chúng tôi để truy cập thông tin chất lượng và chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp các dịch vụ miễn phí như Search, YouTube, Gmail, Maps, Android và Play cho người dùng của mình."

---- Công ty năng lượng Phần Lan Gasum hôm thứ Tư thông báo nhập cảng khí đốt từ Nga có thể bị PJSC Gazprom cắt giảm vào cuối tuần này. Gazprom đã không gửi bất kỳ thông tin nào cho công ty về vấn đề này. Thông báo viết: "Gasum sẽ tiếp tục chuẩn bị cho tình huống cùng với khách hàng và các cơ quan chức năng quốc gia chịu trách nhiệm cung cấp khẩn cấp. Công ty sẽ hướng tới việc đảm bảo lượng khí đốt sẵn có cho mùa hè từ các nguồn khác thông qua đường ống dẫn khí Balticconnector. Tuy nhiên, điều này có thể khó khăn do "hạn chế về khả năng truyền tải."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong bài phát biểu hàng đêm đã hối thúc các đồng minh của Kiev ở châu Âu áp đặt lệnh cấm vận dầu mỏ đối với Nga trong gói trừng phạt thứ sáu của họ nhằm vào Moscow nhằm tăng cường sức ép kinh tế đối với Điện Kremlin. Zelensky nói: “Lệnh cấm vận dầu mỏ phải là một phần của nó, và nó không chỉ vì lợi ích cho Ukraine mà còn cho toàn thể châu Âu”.

.

---- Chính phủ Canada hôm thứ Ba đã quyết định cấm những người Nga bị trừng phạt vì hành động xâm lược Ukraine của Nga nhập cảnh Canada. Bộ trưởng An toàn Công cộng Marco Mendicino công bố các thay đổi này, sẽ "cho phép Biên phòng Canada từ chối nhập cảnh và loại bỏ những cá nhân bị trừng phạt và sẽ cho Sở di trú từ chối cấp thị thực." Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Ukraine cuối tháng 2/2022, Canada và các đồng minh phương Tây đã cùng nhau trừng phạt hơn 1.000 người từ Nga, Ukraine và Belarus.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phát biểu trên video qua vệ tinh tại lễ khai mạc Đại hội phim Cannes lần thứ 75 hôm thứ Ba. Zelensky nói, điện ảnh không được im lặng và các đạo diễn phải chứng tỏ rằng "điện ảnh luôn đứng về phía tự do." Zelensky đã nhắc tới một số him chiến tranh và trích dẫn bài phát biểu cuối cùng của Charlie Chaplin trong The Great Dictator: "Sự thù hận của nhân loại sẽ qua đi, những kẻ độc tài sẽ chết, và quyền lực họ cướp từ người dân sẽ trở lại với người dân."

---- Hôm thứ Ba, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo sẽ thành lập một Đài quan sát xung đột (Conflict Observatory) mới nhằm "thu thập, phân tích và cung cấp rộng rãi bằng chứng về tội ác chiến tranh do Nga gây ra và các hành động tàn bạo khác ở Ukraine. Chương trình bao gồm tài liệu, xác minh và phổ biến bằng chứng nguồn mở liên quan đến các hành động của quân Nga trong cuộc chiến tàn bạo của Putin." Chương trình sẽ có kinh phí ban đầu là 6 triệu đô la. Trước đó, Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) đã bỏ phiếu ủng hộ việc điều tra các hành vi vi phạm nhân quyền của quân đội Nga ở Ukraine.

---- Cao Ủy Đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell hôm thứ Ba tuyên bố rằng Liên Âu sẽ không cho phép Ukraine cạn vũ khí và thiết bị quân sự vào thời điểm quan trọng của các cuộc chiếnột ở khu vực Donbass. Trong một cuộc họp báo, Borrell nói rằng sự hỗ trợ cho quân đội Ukraine đang tạo ra sự khác biệt trên chiến trường, nhấn mạnh rằng khối cần cung cấp nhiều hơn nữa khoản viện trợ này vì cuộc chiến đang ở một bước ngoặt.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Ba cho biết "lá chắn hạt nhân" của Nga đã giúp "xoa dịu những ai đang thúc đẩy một cuộc Chiến tranh thế giới lần thứ 3." Thủ tướng Medvedev cũng tuyên bố vũ khí hạt nhân của Nga đã "đảm bảo nền độc lập của chúng tôi trong nhiều năm." Trước đó, ông cảnh báo rằng bất kỳ cuộc xung đột nào giữa Nga và NATO đều có thể trở thành một "cuộc chiến tranh hạt nhân chính thức".

----- Đức Giáo Hoàng nói giỡn: uống chút rượu tequila sẽ làm ngài bớt đau đầu gối.

Video dài 46 giây:



https://youtu.be/hLywjdzC7bc

---- Bộ Tư pháp Mỹ đang kiện nhà tài phiệt Steve Wynn (trùm sòng bạc và là bạn thân của Trump) để buộc Wynn ghi danh với tư cách đặc vụ của chính phủ Trung Quốc. Bộ đã đệ trình một hồ sơ tòa hôm thứ Ba, nói rằng Wynn đích thân vận động Trump vì quyền lợi Trung Quốc, để xin Mỹ dẫn độ tỷ phú đào tẩu Guo Wengui, người đã trốn sang Mỹ vào năm 2014 và sau đó bị buộc tội tham nhũng phải về TQ.

Bộ giải thích: “Wynn đã tham gia vào những nỗ lực này theo yêu cầu của [Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc] Sun Lijun… Wynn đã chuyển yêu cầu trực tiếp tới Tổng thống Trump qua bữa tối và qua điện thoại, và Wynn đã thảo luận nhiều lần với Trump khi đó và các quan chức cấp cao tại Bạch Ốc và Hội đồng An ninh Quốc gia về việc tổ chức một cuộc họp với Sun và các quan chức TQ. Wynn đã hành động… vì muốn bảo vệ lợi ích kinh doanh của Wynn ở Ma Cao.”

---- Kinh tế TQ thê thảm vì dịch: Thượng Hải không bán được xe nào trong tháng 4/2022. Thượng Hải cuối cùng cũng lên lại sau một đợt đóng cửa lâu dài, khắc nghiệt mà ban đầu được cho là chỉ kéo dài vài ngày - nhưng thiệt hại kinh tế sẽ cần thời gian để phục hồi. Bloomberg cho biết về tình hình phong tỏa nghiêm ngặt: không có một chiếc xe hơi nào bán ra tại Thượng Hải vào tháng 4/2022, một tháng mà thường là bán được hàng chục ngàn xe ở thành phố lớn nhất Trung Quốc này.

Hiệp hội các nhà sản xuất xe hơi Trung Quốc (China Association of Automobile Manufacturers) cho biết doanh số bán xe trên toàn quốc đã giảm 46% trong tháng 4 so với tháng trước, trong đó quốc gia này đang phải đối mặt với đợt bùng phát COVID lớn nhất kể từ những tuần đầu của đại dịch. Doanh số bán lẻ nói chung đã giảm mạnh trên toàn Trung Quốc vào tháng trước, cùng với sản lượng công nghiệp.

---- Phi cơ chở 132 người rớt ở TQ tháng 3/2022 là do cố ý lao xuống tự hủy. Khi một chiếc Boeing 737-800 của China Eastern lao xuống trái đất vào tháng 3/2022, cú va chạm đã gây ra một hố sâu 65 feet (20 mét) và khiến máy bay vỡ tan thành hàng chục nghìn mảnh, một số bị chôn vùi dưới lòng đất. Báo Wall Street Journal hiện đưa tin về đánh giá sơ bộ về nguyên nhân gây ra tác động thảm khốc khiến 132 người trên tàu thiệt mạng: cố ý lao phi cơ xuống đất.

Đánh giá đó được đưa vào cơ sở phân tích những gì được lấy từ máy ghi dữ liệu chuyến bay bị hỏng và dữ liệu mà nó nắm giữ đề xuất "đầu vào cho các lệnh điều khiển" đã làm phi cơ lao xuống đất, như WSJ đưa tin. "Máy bay đã làm những gì nó được yêu cầu bởi một người nào đó trong phòng lái", một trong những nguồn tin cho biết.

Điều không rõ ràng là liệu hành động như vậy có phải do phi công thực hiện hay do hành khách hoặc thành viên phi hành đoàn xông vào buồng lái. Trà lời các phóng viên, hãng China Eastern cho biết không hề có báo động khẩn cấp trên phi cơ.

---- Theo các quan chức tình báo Hải quân tại một cuộc điều trần tại Hạ viện, kho dữ liệu về các bản báo cáo nhìn thấy "dĩa bay" (unidentified flying object - UFO) chứa khoảng 400 trường hợp. Phó Giám đốc Sở Tình báo Hải quân Scott W. Bray nói rằng các sĩ quan hải quân chưa phát hiện ra bất cứ thứ gì “có nguồn gốc từ ngoài trái đất” mặc dù có một số sự kiện không thể giải thích được. Báo cáo năm 2021 của quân đội không tìm thấy bằng chứng nào về người ngoài hành tinh và tất cả các vật thể được ghi lại dường như không có người lái.

---- Từ Mexico đào hầm sâu 18.6 mét, dài 632 mét để đưa ma túy vào California. Cảnh sát Mỹ đã dò ra đường hầm mới nhất sâu dưới lòng đất 61 feet (18.6 mét), chạy dài 1.744 feet (632 mét) từ một khu nhà ở Tijuana đến một nhà kho ở San Diego. Đường hầm có hệ thống thông gió, điện và đường ray. Cảnh sát cho biết sáu người đã bị bắt và 1.762 pound cocaine, 165 pound methamphetamine, và 3,5 pound heroin đã bị thu giữ.

Các nhà điều tra cho biết họ đã tìm thấy lối vào đường hầm trong một nhà kho Nam California cách hàng rào biên giới 300 feet (91.5 mét) về phía bắc sau khi theo dấu các nghi phạm từ một nơi cư trú trước đây được sử dụng làm nhà cất giữ cocaine.

Cảnh sát cho biết 27 đường hầm khác "được coi là tinh vi" đã được tìm thấy trong khu vực kể từ năm 1993, bao gồm một đường hầm dài 2.000 feet (610 mét) được tìm thấy vào tháng 3/2020.

---- Một vụ kiện do một nhóm cư dân Wisconsin đệ trình hôm thứ Ba nhằm vào những người ủng hộ Trump, những người đã tuyên bố đại diện cho nhóm đại cử tri tổng thống năm 2020 hợp lệ của tiểu bang, bất chấp Biden đã thắng phiếu ở đó. Đây là vụ kiện đầu tiên thuộc loại này nhằm quy trách nhiệm cho hàng chục bị cáo có tên mà đơn kiện cáo buộc phe Trump đã thực hiện một âm mưu lừa đảo nhằm phá hoại nền dân chủ bằng cách lật ngược ý muốn của cử tri Wisconsin - và đơn kiện cũng để ngăn chặn những nỗ lực tương tự trong tương lai.

Mary McCord, giám đốc điều hành của Viện Vận động và Bảo vệ Hiến pháp ( Institute for Constitutional Advocacy and Protection) tại Đại học Georgetown, một trong những nhóm ủng hộ đơn kiện cho biết: “Đó không phải là cách chúng ta tiến hành bầu cử ở Hoa Kỳ. Khi ứng cử viên [Trump] của họ thua [phiếu], họ vẫn cứ làm như thể ứng cử viên [Trump] của họ đã thắng”.

Đơn khiếu nại dài 55 trang, do một nhóm công dân Wisconsin đệ trình lên tòa án tiểu bang, bao gồm hai đại cử tri được lựa chọn một cách dân chủ cho Biden. Đơn kiện xin tòa phán quyết tuyên bố rằng các bị đơn [người của Trump] đã chiếm đoạt bất hợp pháp vai trò của 10 đại cử tri của Wisconsin cho Biden và đã làm suy yếu thẩm quyền hợp pháp của cử tri trong việc bầu chọn ứng cử viên mà họ lựa chọn.

Các bị cáo trong vụ án bao gồm 10 đại cử tri bị cáo buộc là ủng hộ Trump gian lận và hai luật sư đã giúp phối hợp các nỗ lực lừa đảo [để Trump bám ghế].

---- Tổng thống Biden hôm thứ Ba đã gọi thượng tôn da trắng là “chất độc” ở Hoa Kỳ và kêu gọi người Mỹ bác bỏ tư tưởng da trắng kỳ thị chủng tộc được cho là đã truyền cảm hứng cho tay súng đã bắn xối xả tại Buffalo, N.Y.

Với giọng xúc động nói ở Buffalo vào chiều thứ Ba, Biden nói: "Tôi kêu gọi tất cả người Mỹ từ chối lời nói dối. Tôi lên án những kẻ truyền bá sự dối trá vì quyền lực, vì lợi ích chính trị và lợi nhuận. Chúng ta cần phải nói rõ ràng và mạnh mẽ nhất có thể rằng tư tưởng da trắng ưu việt không có chỗ đứng ở Mỹ.” Biden nói như thế sau khi ông và đệ nhất phu nhân Jill Biden gặp gỡ gia đình các nạn nhân của vụ xả súng hàng loạt hôm thứ Bảy, mà cảnh sát đang điều tra là một tội ác thù hận có động cơ chủng tộc.

---- Lần đầu tiên tại Hoa Kỳ, một gallon xăng có giá cao hơn 4 đô la ở tất cả 50 tiểu bang. Các nơi cuối cùng qua mức này là Kansas, Oklahoma và Georgia, nhưng giá xăng đã tăng trong đêm Thứ Hai rạng Thứ Ba 17/5/2022, theo thống kê của AAA. Với giá trung bình $6,02 cho mỗi gallon, California đứng đầu về giá xăng đắt nhất, và 5 tiểu bang khác đang có giá trung bình hơn $5/gallon.

---- Tổng Giáo phận Công giáo La Mã Santa Fe tại New Mexico đề nghị chi ra 121,5 triệu đô la để cố gắng trả cho 375 nạn nhân bị các linh mục lạm dụng tình dục. Đề nghị thương lượng đó sẽ còn chờ các nạn nhân đồng ý. Tổng giáo phận đã đệ đơn phá sản theo Chương 11 vào năm 2018. Có ít nhất 74 linh mục đã bị nêu tên trong vụ lạm dụng và khoảng 52 triệu đô la đã được trả cho các dàn xếp ngoài tòa án.

---- Chính quyền Biden hôm thứ Ba cho biết thêm đợt thứ ba tặng dân Mỹ các bộ xét nghiệm COVID tại nhà miễn phí. Lần này, các hộ gia đình ở Mỹ có thể nhận được tám (8) bộ dụng cụ xét nghiệm, thay vì 4 bộ ở các đợt trước, theo CNN.

Các bộ xét nghiệm có thể được dân Mỹ vào trang: covid.gov/tests

https://www.covid.gov/tests

để xin gửi về tận nhà. Bạch Ốc cho biết chính phủ đã giao khoảng 350 triệu bộ xét nghiệm kể từ tháng 1/2022. Hai vòng đầu tiên nằm trong gói kích cầu năm 2021; tuy nhiên, những khoản tiền đó hiện đã hết và Bạch Ốc đang gây sức ép buộc Quốc hội phải thông qua 22,5 tỷ đô la tài trợ mới cho các bộ xét nghiệm, vaccine và phương pháp điều trị.

---- Vụ Việt Á ngoáy mũi toàn dân: Đề nghị kỷ luật Nguyễn Thanh Long (Bộ trưởng Y tế) và ông Chu Ngọc Anh (Chủ tịch TP Hà Nội, cựu Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ), cảnh cáo 2 Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Nguyễn Trường Sơn. Báo Pháp Luật TP.HCM ghi nhận. UBKT Trung ương đã đề nghị Bộ Chính trị xem xét kỷ luật hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh, do có vi phạm liên quan đến kit test Việt Á.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định, trích một phần như sau:

- Khai trừ ra khỏi Đảng ông Trịnh Thanh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ các ngành kinh tế - kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Cảnh cáo Phạm Công Tạc, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ...

- Cảnh cáo các ông: Nguyễn Trường Sơn, Ủy viên Ban cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Y tế; Đặng Đức Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương.

- Khiển trách các ông: Đỗ Xuân Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Y tế; Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy Bộ, Bí thư Đảng ủy, Chánh Thanh tra Bộ Y tế.

---- Bóng đá nữ SEA Games 31: Thắng Myanmar 1-0, tuyển nữ Việt Nam sẽ đối đầu Thái Lan ở chung kết. Theo tin các báo VN. Tiền đạo Huỳnh Như ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển nữ Việt Nam đánh bại Myanmar ở bán kết SEA Games 31. Hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng từ 3h00 sáng tại sân Cẩm Phả để nhận vé mời xem tuyển nữ Việt Nam thi đấu bán kết SEA Games 31.

---- Tiếng nói giới trẻ Việt tỵ nạn.

Video dài 44 giây:



https://youtu.be/Zmg1wAAyT-k

HỎI 1: Chết vì tai nạn xe tăng vọt năm 2021?

ĐÁP 1: Tăng kỷ lục 15 năm. Tính ra là gần 43.000 người đã thiệt mạng trên các con đường trên toàn quốc vào năm 2021, số liệu liên bang cho thấy hôm thứ Ba - đây là mức cao nhất trong hơn 15 năm. Cục An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia (National Highway Traffic Safety Administration) đã ban hành ước tính sớm về báo cáo hàng năm về thống kê giao thông, cho biết có gần 43.000 người chết trên đường bộ và đường cao tốc vào năm ngoái - tăng hơn 10% so với 38.800 người chết vào năm 2020.

Số người chết trên đường là con số cao nhất kể từ năm 2005, NHTSA cho biết. Mức tăng 10,5% hàng năm là mức tăng lớn nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi dữ liệu vào năm 1975. Theo báo cáo, các tài xế đã đi tổng cộng 325 tỷ dặm vào năm 2021 so với năm 2020, tăng 11,2%. Nó cũng cho biết rằng tử vong do va chạm nhiều phương tiện và trên đường đô thị đều tăng 16%. Tử vong ở người lái xe trên 65 tuổi tăng 14%, người đi bộ tử vong tăng 13%.

Chhi tiết:

https://www.upi.com/Top_News/US/2022/05/17/nhtsa-road-traffic-deaths-2021/9511652803146/

---- HỒ SƠ: Video Thủ tướng Chính “chửi thề” không còn trên YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ - RFA.

Video Thủ tướng Chính “chửi thề” không còn trên YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ

RFA - 14/5/2022

Video ghi lại cuộc nói chuyện ngắn giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và các quan chức Việt Nam tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 13/5 hiện đã không còn được tìm thấy trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ mà không rõ nguyên nhân vì sao.

Cuộc nói chuyện giữa Thủ tướng Chính với các quan chức khác bao gồm Bộ trưởng Công an Tô Lâm, Thứ trưởng Quốc phòng Phạm Hoài Nam và một số người khác diễn ra vào trước cuộc gặp giữa đoàn Việt Nam với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và được nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ thu lại toàn bộ, và phát trực tiếp trên kênh YouTube của Bộ này.

Điểm đáng chú trong đoạn nói chuyện khoảng năm phút này là cách nói bỗ bã của quan chức Việt Nam. Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đề cập đến cựu Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump là ông Matthew Pottinger đã gọi ông này là “thằng”.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã bỗ bã khi nói “Rõ ràng, sòng phẳng. Mẹ nó! Có sợ gì đâu…”

Đoạn video ngay lập tức đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và nhận được nhiều nhận xét của cộng đồng mạng.

Một người xem video này trên Facebook của RFA có tên Kien Nguyen viết nhận xét: “Làm khách tới nhà người ta mà ăn nói sau lưng chủ nhà một cách vô học, bố đời, bố láo bố toét.”

Một người khác có tên Lê Minh Hoàng viết: “Những câu nói này.... Tưởng đang trên Bàn Nhậu nào đó....chứ không phải ở Cấp Ngoại Giao Cấp Cao. Chính Khách đại diện cho nước Việt Nam như thế này ah.”

Người khác tên Hoa Nguyen viết: “Ngôn từ!!! Từ miệng thủ tướng mà nghe cứ như ở bến xe.”

Đến chiều tối ngày 14/5 giờ miền đông nước Mỹ, khi người xem bấm vào video này trên kênh YouTube của Bộ Ngoại giao Mỹ thì được báo “Video unvailable” (tức không thể xem được).

Trên Twitter, cựu nhà báo BBC Bill Hayton viết: “Thật quá là xấu hổ cho đoàn Việt Nam đến mức Bộ Ngoại giao Mỹ dường như phải gỡ đoạn video xuống”.

Đây không phải là lần đầu tiên giới chức lãnh đạo của Chính phủ Việt Nam gặp phải những chuyện “gây chú ý” về mặt ngoại giao khi đi công cán nước ngoài.

Hồi tháng 10 năm ngoái, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính sang dự Hội nghị Thượng đỉnh khí hậu tại Anh đã đến ăn thịt bò dát vàng tại quán ăn nổi tiếng của đầu bếp người Thổ Nhĩ Kỳ Salt Bae. Bữa ăn được nói có giá trung bình khoảng 1.975 đô la. Điều đáng chú ý là ông Tô Lâm đi ăn bữa ăn đắt đỏ trong khi ở Việt Nam đang có đại dịch COVID-19 và nhiều người dân bị phong toả hàng tháng trời, không có việc làm, thu nhập. Bữa ăn này của Bộ trưởng Tô Lâm đã khiến báo chí quốc tế chú ý và gọi món bò mà ông Tô Lâm ăn là “Bò cộng sản”.

Video Bộ trưởng Tô Lâm ăn bò dát vàng cũng được đầu bếp Salt Bae tung lên TikTok và lan rộng trên mạng xã hội nhưng ngay sau đó nó đã không còn được tìm thấy trên tài khoản TikTok của đầu bếp nổi tiếng này nữa.

Video có bóc chữ dài 3:51 phút:



https://youtu.be/wn-mqp2bE0w

Nguồn:

https://www.rfa.org/vietnamese/news/vietnamnews/video-showing-vn-delegation-diplomatic-faux-pas-no-longer-available-05142022235230.html

.