- - Mỹ-ASEAN sẽ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hứa giữ hòa bình Biển Đông, kêu gọi ngưng bắn ở Myanmar, Ukraine.

- Phái đoàn lưỡng đảng Quốc hội Hoa Kỳ đến Kyiv, bày tỏ ủng hộ Ukraine. Tổng thống Phần Lan nói với Putin: Phần Lan sẽ xin vào NATO. Putin trả lời: đó sẽ là sai lầm.

- G7 không công nhận thay đổi đường biên giới Ukraine. G7 kêu gọi TQ đừng giúp Nga né lệnh trừng phạt, và đừng bóp méo thông tin biện hộ cho Nga. Đức: lệnh trừng phạt Nga chỉ có thể được dỡ bỏ sau khi có hòa ước Ukraine-Nga. Đức: bên cạnh mặt trận quân sự chống Ukraine, Nga cũng mở mặt trận ngũ cốc làm nạn đói bùng nổ nhiều nơi toàn cầu.

- Ukraine phản công giành lại một số ngôi làng ở phía đông Kharkiv. Pháo kích bắn từ đất Nga tới khu đông bắc Sumy của Ukraine.

- Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ sát hại nhà báo Shireen Abu Akleh của Al Jazeera ở West Bank.

- Cộng Hòa Nam Ossetia sẽ trưng cầu dân ý về khả năng thống nhất với Nga vào ngày 17/7/2022.

- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ- nói với Nga: hãy ra lệnh ngừng bắn lập tức ở Ukraine. Ukraine: Nga đã phá hủy 27 kho nhiên liệu Ukraine từ khi bắt đầu cuộc chiến. Ukraine nói với LHQ: Nga vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất với dân nước tôi.

- Nga: chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nga đã tăng 17,83%, giá lương thực tăng 22,07%.

- Thủ tướng New Zealand dính COVID-19.

- Mỹ: "vô cùng phiền toái" vì Israel tấn công tang lễ nhà báo người Mỹ gốc Palestine Shireen Abu Akleh.

- Biden: đã nói chuyện với 2 lãnh đạo Thụy Điển và Phần Lan về khả năng 2 nước gia nhập NATO.

- Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Canada tháng 7/2022.

- Tân Cương: lộ hồ sơ giam nhiều ngàn người Hồi giáo

- Biden kêu gọi các thị trưởng thuê thêm cảnh sát, tăng cường an toàn cư dân trước những tháng mùa hè.

- Dĩa bay? Dĩa bay của người hành tinh? Hạ Viện Mỹ sẽ nghe điều trần về dĩa bay tuần tới.

- Indiana: 1 nữ thẩm phán Cộng hòa đấm vào mặt chồng cũ trước 2 con, bị cảnh sát bắt, tòa cho tạm nghỉ

- Sơ bộ 2022: Báo Philadelphia Inquirer không ủng hộ ứng viên Cộng hòa nào vì Cộng hòa đã bóp méo thực tế.

- Úc châu: ứng cử viên Thượng nghị sĩ tiểu bang ACT Kim Huỳnh đi xe đạp 100 km/ngày để vận động kiếm phiếu.

- Xử vụ buôn thuốc giả: cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị từ 7-8 năm tù. Công an đề nghị phong toả tài sản cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long.

- HỎI 1: Một kịch bản có thể là: TQ tấn công Đài Loan năm 2027? ĐÁP 1: Nhiều quan chức Mỹ và TQ giả định như thế.

- HỎI 2: Có phải 34% y tá muốn bỏ nghề? ĐÁP 2: Đúng vậy.

QUẬN CAM (14/5/2022) ---- Phái đoàn của Quốc hội Hoa Kỳ đã đến Kiev hôm thứ Bảy để bày tỏ sự ủng hộ của lưỡng đảng đối với Ukraine và người dân nước này trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở nước này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp phái đoàn do Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mitch McConnell dẫn đầu và cảm ơn chính phủ Hoa Kỳ đã tiếp tục hỗ trợ họ vượt qua cuộc khủng hoảng. Theo Zelensky, việc gia tăng áp lực đối với lĩnh vực ngân hàng của Nga là điều tối quan trọng, cũng như "cấm nhập cảng dầu của Nga và đình chỉ quan hệ thương mại với Nga và Belarus."

Tổng thống Ukraine cũng bày tỏ hy vọng Thượng viện Mỹ sẽ thông qua gói hỗ trợ bổ sung trị giá 40 triệu USD cho Kiev, vì trước đó đã bị các thượng nghị sĩ yêu cầu thay đổi luật từ chối.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói với Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto hôm thứ Bảy rằng việc từ bỏ tính trung lập quân sự để gia nhập NATO là một sai lầm, theo tin từ Phòng báo chí của Điện Kremlin.

Tổng thống Nga giải thích trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Phần Lan rằng sự thay đổi như vậy trong khu vực sẽ là sai lầm, ảnh hưởng tiêu cực đến quan hệ song phương giữa hai nước vì không có mối đe dọa nào đối với an ninh của Phần Lan.

Trước đó, Nga hù dọa rằng việc Phần Lan gia nhập liên minh NATO thể hiện một "mối đe dọa" đối với Nga. Tương tự, Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể phản ứng tích cực trước việc Phần Lan và Thụy Điển có thể gia nhập NATO, do có nhiều "tổ chức khủng bố" cư trú tại các quốc gia này. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc mở rộng NATO trong khu vực.

---- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto đã nói chuyện với Tổng Thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc điện đàm hôm thứ Bảy, thông báo về kế hoạch của Phần Lan để xin gia nhập NATO trong những ngày tới.

Tổng thống Niinisto nói: "Cuộc trò chuyện diễn ra trực tiếp và thẳng thắn và nó được tiến hành mà không làm trầm trọng thêm. Việc tránh căng thẳng được coi là quan trọng." Tổng thống Phần Lan giải thích rằng các yêu cầu của Nga trong năm 2021, tập trung vào việc ngăn các nước gia nhập NATO, và rồi cuộc khủng hoảng Ukraine gần đây, "đã làm thay đổi môi trường an ninh của Phần Lan."

---- Nhóm 7 nước thành viên G7 (G7) đã đưa ra tuyên bố chung hôm thứ Bảy, kêu gọi Trung Quốc tránh giúp Nga và đừng luồn lách các lệnh trừng phạt Nga mà phương Tây đã áp đặt kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự ở Ukraine.

"Chúng tôi kêu gọi Trung Quốc không giúp Nga trong cuộc chiến gây hấn chống lại Ukraine", các nước thành viên G7 viết, đồng thời yêu cầu Bắc Kinh "kiềm chế sử dụng thông tin bị bóp méo sai lệch và các phương tiện khác để biện minh cho cuộc chiến gây hấn của Nga chống Ukraine."

Nhóm G7 cũng tuyên bố họ sẽ từ chối công nhận bất kỳ thay đổi nào ở biên giới Ukraine trong hội nghị thượng đỉnh, đồng thời thông báo sẽ cung cấp thêm vũ khí cho nước này "khi thấy cần thiết."

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz giải thích trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Bảy rằng các lệnh trừng phạt chống lại Nga chỉ có thể được dỡ bỏ sau khi Ukraine và Nga đạt được một thỏa thuận, nhưng nhấn mạnh đây không thể là một "hòa bình bị chỉ định".

Thủ tướng nhận xét rằng các biện pháp trừng phạt đã gây ra "tác động đáng kể" đối với nền kinh tế Nga với lưu ý rằng "các cơ hội phát triển của nước này đang bị suy giảm nghiêm trọng." Trong cuộc phỏng vấn, Scholz nhắc lại yêu cầu của ông về việc Nga phải rút quân khỏi Ukraine, nhấn mạnh rằng không ai có thể "đàm phán thay mặt họ, bằng cách này hay cách khác."

Người đứng đầu Chính phủ Đức tuyên bố rằng Nga vẫn không thay đổi quan điểm liên quan đến cuộc xung đột Ukraine, nhấn mạnh rằng Nga "đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào được đề cập khi bắt đầu chiến dịch quân sự."

---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết trong cuộc họp báo kết thúc Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao G7 tại Đức rằng Nga đã cố tình quyết định kéo dài cuộc chiến quân sự chống Ukraine thành một cuộc chiến tranh "ngũ cốc." Baerbock nói: “Hành động của Nga đang khiến nguồn cung không đạt, giá cả tăng vọt - không chỉ ở Đức mà trên toàn thế giới - và nguy cơ xảy ra nạn đói tàn khốc”.

Baerbock nói: "Chúng ta không được ngây thơ - đây không phải là thiệt hại văng miểng. Đây là một cuộc chiến hỗn hợp đang được tiến hành ngay bây giờ. Nga đang chuẩn bị cơ sở cho những cuộc khủng hoảng mới nhằm cố tình làm suy yếu sự gắn kết quốc tế chống lại cuộc chiến của Nga."

Ghi nhận: Nga và Ukraine sản xuất gần 30% lượng lúa mì xuất cảng toàn cầu. Quân đội Nga cũng đã cướp các trang thiết bị nông trại và hàng nghìn tấn ngũ cốc của nông dân Ukraine, cũng như bắn phi đạn vào các kho tích trữ lương thực Ukraine. Tuần trước, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết ước tính có khoảng 400.000 tấn ngũ cốc đã bị quân đội Nga cướp, chở vào Nga.

---- Ukraine nói sẽ trả xác lính Nga về Nga, vì theo luật quốc tế tử sĩ phải được hồi hương.

Video dài 59 giây:



https://youtu.be/aDvwEEWR4DM

---- Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một bản tin cập nhật ngắn vào cuối ngày thứ Sáu rằng quân Nga đang tập trung vào việc rút quân khỏi khu vực phía bắc Kharkiv. Các đội quân đó đã phải chịu sức ép ngày càng lớn từ các cuộc phản công của Ukraine dọc theo một mặt trận rộng ở phía tây đường tiếp tế của họ.

Cuộc phản công ác liệt của quân Ukraine đã giành lại một số ngôi làng ở khu vực phía đông Kharkiv. Những bước tiến của Ukraine đe dọa cắt các đường tiếp tế của Nga vào Ukraine và vào các lực lượng của họ xa hơn về phía nam trong khu vực Donbas. Khi quân Nga lùi bước cũng lộ ra các hành động tàn bạo rõ ràng của lính Nga, theo nhóm phóng viên CNN.

Ukraine hôm thứ Sáu cũng báo cáo thêm nhiều cuộc pháo kích bắn từ đất Nga xuyên biên giới xa khu vực xảy ra xung đột hiện nay ở khu vực đông bắc Sumy - cũng như một cuộc không kích nhằm vào một ngôi làng trong khu vực.

.

---- Các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Hoa Kỳ đã tuyên bố sau hội nghị thượng đỉnh tại Washington rằng họ "tiếp tục tái khẳng định sự tôn trọng của chúng tôi đối với chủ quyền, độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ" của Ukraine.

Họ cũng kêu gọi tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, cũng như "chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch và tạo môi trường thuận lợi để giải quyết hòa bình."

Các nước trong bản tuyên bố cũng công nhận "lợi ích của việc có Biển Đông là một vùng biển của hòa bình, ổn định và thịnh vượng."

---- Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ sát hại nhà báo Shireen Abu Akleh của Al Jazeera ở West Bank, theo AFP đưa tin. Theo các nhà ngoại giao giấu tên, hội đồng đã đạt được sự đồng thuận trong tuyên bố của mình sau những cuộc thảo luận "đặc biệt gian khổ" về các nội dung của nó.

Hội đồng cũng kêu gọi "một cuộc điều tra ngay lập tức, kỹ lưỡng, minh bạch và vô tư về việc giết nữ phóng viên kia." Tuy nhiên, báo cáo cho biết Trung Quốc đã cố gắng đàm phán để loại bỏ đề cập đến quyền tự do báo chí (vì TQ cũng đang siết quyền tự do báo chí) trong tuyên bố, điều này cũng không đề cập đến cuộc tấn công vào đám tang của Abu Akleh của cảnh sát Israel.

---- Cộng Hòa Nam Ossetia (nơi trước kia nằm trong quốc gia Georgia, đã bị quân Nga chiếm năm 2008) đã lên lịch một cuộc trưng cầu dân ý về khả năng thống nhất với Nga vào ngày 17 tháng 7/2022, theo trang web của tổng thống đương nhiệm Anatoly Bibilov hôm thứ Sáu.

Người đứng đầu Nam Ossetia hôm thứ Sáu 13/5/2022 đã ký sắc lệnh tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, "được hướng dẫn bởi mong muốn lịch sử của người dân Cộng hòa Nam Ossetia để thống nhất với Nga", với sắc lệnh có hiệu lực "kể từ ngày ký."

Vào ngày 30 tháng 3/2022, Bibilov tuyên bố rằng Nam Ossetia trong giai đoạn tới sẽ thực hiện các bước pháp lý để chính thức gia nhập Nga.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emine Dzhaparova hôm thứ Sáu tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã phá hủy 27 kho nhiên liệu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự của họ ở Ukraine.

Hôm thứ Năm, Dzhaparova thông qua địa chỉ video nói với Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc rằng Nga đang thực hiện "những vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất trên lục địa châu Âu trong nhiều thập niên. Đây là 10 tuần kinh hoàng đối với người dân nước tôi."

---- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Nga đã tăng 17,83% so với cùng kỳ vào tháng 4/2022 theo một báo cáo của văn phòng thống kê Rosstat của Nga. Con số này đưa lạm phát hàng năm lên mức cao nhất trong 20 năm và đánh dấu mức tăng từ 16,69% được ghi nhận vào tháng 3/2022. Giá lương thực tăng 22,07% so với cùng tháng năm trước đó.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Shoygu, trong đó ông thúc giục Nga đưa ra lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Ukraine, theo lời phát ngôn viên Ngũ Giác Đài John Kirby tuyên bố hôm thứ Sáu.

Kirby cũng lưu ý rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ các đường dây liên lạc vững chắc giữa hai quốc gia, với cuộc gọi là lần đầu tiên Austin nói chuyện với Shoigu kể từ ngày 18 tháng 2/2022.

Đầu ngày hôm thứ Sáu, Austin trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Oleksii Reznikov nhấn mạnh cam kết của Mỹ trong việc "củng cố năng lực của Ukraine trong việc chống lại sự xâm lược của Nga."

---- Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern tiết lộ hôm thứ Bảy 14/5/2022 rằng bà đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Bà đã tự cô lập mình kể từ Chủ nhật 7/5/2022 sau khi chồng bà có kết quả dương tính.

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Hoa Kỳ "vô cùng phiền toái" trước hành động của cảnh sát Israel tại đám tang của nhà báo người Mỹ gốc Palestine Shireen Abu Akleh, người bị giết ở Bờ Tây hồi đầu tuần. Cảnh sát Israel đã tấn công đám rước quan tài, đánh đập những người đưa tang và sử dụng lựu đạn phát sáng và hơi cay.

Đức Giáo Hoàng sẽ thăm Canada vào tháng 7/2022

Blinken nói: “Chúng tôi vô cùng lo lắng khi thấy hình ảnh cảnh sát Israel đột nhập vào tấn công đám tang của cô ấy ngày hôm nay."Trước đó, Liên Âu đã lên án vụ tấn công, nói rằng họ "kinh hoàng trước tình trạng bạo lực trong khuôn viên Bệnh viện St Joseph và mức độ vũ lực không cần thiết của cảnh sát Israel trong suốt lễ tang."---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu cho biết ông đã nói chuyện với Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto trước đó trong ngày và thảo luận về khả năng các nước của họ gia nhập NATO.Biden nói trong một tweet: "Tôi đã nói chuyện hôm nay với Thủ tướng Andersson của Thụy Điển và Tổng thống Niinistö của Phần Lan để thảo luận về hợp tác quốc phòng chặt chẽ của chúng ta và tăng cường an ninh xuyên Đại Tây Dương. Tôi bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với chính sách Mở cửa của NATO và quyền lựa chọn các thỏa thuận an ninh của mỗi nước".---- Văn phòng Tòa Thánh cho biếtVideo dài 1:28 phút ghi lộ trình Canada:



https://youtu.be/M3-45SpRYKw

---- Pennsylvania sẽ tổ chức bầu cử sơ bộ cho thống đốc và thượng nghị sĩ vào thứ Ba 17/5/2022, nhưng ban biên tập báo The Philadelphia Inquirer sẽ không ủng hộ bất kỳ đảng viên Cộng hòa nào trong năm nay vì bài xã luận báo này nói rằng không có ứng cử viên Cộng hòa nào “hoạt động trong cùng một thực tế”. Trong bài xã luận vào thứ Sáu 13/5/2022, báo này cho biết mặc dù trước đây họ nghiêng về đảng Dân chủ, nhưng họ cũng ủng hộ các ứng viên Cộng hòa “ngay cả khi quan điểm của ứng viên không phù hợp chính xác” với quan điểm của báo này.

Tuy nhiên, khi gửi bản khảo sát đến các ứng cử viên Cộng hòa của Pennsylvania trong cuộc bầu cử sơ bộ tại Thượng viện, chỉ có một người thừa nhận rằng Joe Biden đã thắng cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Báo này viết rằng thực tế có thể đếm được lại bị Cộng hòa bác bỏ, thì sao có thể tin được Cộng hòa đang hứa chuyện tương lai.

---- Chuỵện xảy ra tại tiểu bang Indiana. Nữ thẩm phán Sabrina Bell (Cộng Hòa) đã bị bắt hôm thứ Năm với tội danh hình sự cấp độ 6 về tội hành hung trong nhà (domestic battery) trong khi có ít nhất một đứa trẻ chứng kiến, theo tin của Fox59.

Thẩm phán Sabrina Bell của Tòa án Quận Crawford bị cáo buộc đã tấn công chồng cũ trong khi các con của cô, 12 tuổi và 8 tuổi, chứng kiến. Vụ này xảy ra vào ngày 12 tháng 4/2022, và chồng cũ của Bell nói với cảnh sát rằng ông đã đến đón các con của họ cho chuyến thăm đã án định thì cô Bell bắt đầu một cuộc tranh cãi, và kết thúc bằng việc cô đấm vào mặt anh chồng cũ.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định có đủ bằng chứng để tiến hành bắt giữ. Bell đã bị Tòa án Tối cao Indiana tạm đình chỉ có lương.

---- Dĩa bay và người hành tinh... luôn luôn là nguồn cảm hứng bất tận cho làng phim Hollywood. Nhưng phim là khoa học viễn tưởng. Vào tuần tới, bạn mở TV ra xem sẽ nghe chuyện thảo luận khoa học nghiêm túc: một tiểu ban tại Hạ viện dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần quốc hội công khai đầu tiên về các hiện tượng không xác định được trong hơn nửa thế kỷ qua.

Các hiện tượng trên không không xác định (Unidentified aerial phenomena - UAP) đã thay thế cho nhóm chữ vật thể bay không xác định (unidentified flying object - UFO) - và cùng với nó, các hiện tượng quan sát được sẽ là các dữ liệu khảo sát và thảo luận.

---- Tân Cương: lộ danh sách nhiều ngàn người Hồi giáo bị Trung Quốc giam.

Video dài 3:34 phút:



https://youtu.be/NamIhUWu8VI

---- Tổng thống Biden hôm thứ Sáu đã thúc đẩy các thành phố hãy sử dụng tiền kích thích đại dịch liên bang để thuê thêm cảnh sát - trong khi ca ngợi hành động sử dụng ít nhất 10 tỷ đô la trong ngân quỹ đó cho an toàn công cộng.

Biden nói từ Bạch Ốc: “Đối với mọi thống đốc, mọi thị trưởng, mọi quan chức quận, sự cần thiết phải rõ ràng. Thông điệp của tôi rất rõ ràng: Hãy tiêu số tiền này ngay bây giờ khi bạn có. Hãy sử dụng những quỹ này mà chúng tôi đã cung cấp cho bạn để ưu tiên an toàn công cộng."

Biden thêm: “Hãy nhanh chóng làm điều đó trước mùa hè khi tỷ lệ tội phạm thường tăng cao. Hành động hôm nay sẽ cứu được mạng sống vào ngày mai. Vì vậy, hãy sử dụng tiền. Hãy thuê thêm nhân viên cảnh sát. Hãy xây dựng hệ thống ứng phó khẩn cấp của bạn."

---- Hai vị giáo sư Kim Rubenstein và Kim Huỳnh là ứng cử viên của đảng Kim4Canberra cho ghế Thượng nghị sĩ tiểu bang ACT (Australian Capital Territory) tại Úc châu. Giáo sư Kim Huỳnh kể rằng ông vẫn nhớ hoài người cha tị nạn Việt Nam của mình đạp xe đến Trung tâm Jamison trên chiếc xe đạp cũ nặng được tặng vào những buổi sáng giữa mùa đông lạnh giá. Huỳnh cũng nhớ trong nhiều năm đã đeo chiếc mũ len 20 xu mà bố mẹ anh tặng, và nhiều giờ đứng mỏi chân khi làm việc ở tiệm bánh nơi ngoại ô của gia đình.

Kim Huỳnh là giảng viên môn chính trị tại Đại học ANU của Úc châu, và là người dẫn chương trình buổi trưa Chủ nhật của đài ABC, đã lớn lên ở thị trấn Belconnen. Niềm tự hào đó đã thúc đẩy Kim Huỳnh cùng liên minh với giáo sư Kim Rubenstein để ra ứng cử vào Thượng viện ACT.

Độc chiêu của ứng cử viên Kim Huỳnh? Chiến thuật của Huỳnh rất đơn giản và đã được rèn luyện trong các cuộc bầu cử trước: Huynh đặt mục tiêu đạp xe 100 km/ngày với lá cờ vận động tranh cử cắm phía sau, thỉnh thoảng dừng lại để nói chuyện với mọi người trên đường đi.

Tiến sĩ Kim Huỳnh nói: “Mỗi ngày tôi đạp xe, tôi mang đến cho mọi người điều gì đó để mỉm cười. Bạn biết đấy, bạn đang mắc kẹt trong ô tô của mình. Bạn đang đau khổ về mọi mặt vì COVID, vì chi phí sinh hoạt, bất cứ điều gì trong cuộc sống của bạn. Bạn nhìn thấy một gã khùng khùng như tôi đi ngang qua với một lá cờ lớn, và điều đó mang lại cho bạn niềm vui."

Tiến sĩ Kim Huỳnh vận động tranh cử bằng cách đi xe đạp 100 km/ngày để thyết phục cử tri.

---- Mỹ-ASEAN đồng thuận nâng mối quan hệ lên mức “Đối tác Chiến lược Toàn diện” (Comprehensive Strategic Partnership). Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo ASEAN đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài 2 ngày ở Washington hôm thứ Sáu 13/5/2022.

Bản tin Al Jazeera ghi rằng khi phát biểu vào ngày thứ nhì hội nghị, Biden nói với các nhà lãnh đạo ASEAN rằng “lịch sử của thế giới chúng ta trong 50 năm tới rất nhiều phần sẽ được viết ở các nước ASEAN. Và mối quan hệ của chúng tôi với quý vị là tương lai, là các năm đang tới, và là nhiều thập niên tới.”

Biden cho biết Mỹ và ASEAN đang bước vào giai đoạn mới trong quan hệ 2 bên, và cả 2 bên sẽ tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác và tăng cường hợp tác. Bản Tuyên bố chung đưa ra sau hội nghị thượng đỉnh viết rằng Mỹ và ASEAN cam kết thiết lập Đối tác Chiến lược Toàn diện tại một hội nghị thượng đỉnh dự kiến tổ chức vào tháng 11/2022. Xin nhớ rằng Khối ASEAN đã thiết lập “Đối tác Chiến lược Toàn diện” với Trung Quốc.

Trong các nước thành viên ASEAN có quan điểm rằng sự tham gia của Mỹ ở khu vực này là chưa đủ. Chính quyền Biden lộ ra ý muốn tăng quan hệ với ASEAN nhằm đối trọng với tầm ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc ở Đông Nam Á. Về tình hình ở Ukraine, tuyên bố không đề cập tới Nga nhưng viết rằng các bên tiếp tục tái khẳng định sự tôn trọng đối với chủ quyền, độc lập chính trị, và toàn vẹn lãnh thổ.

Báo Chính Phủ (của VN) đăng toàn văn tiếng Việt Bản Tuyên bố chung, trong đó có 28 cam kết giữa ASEAN-Mỹ, vài điểm lược như sau: tăng hợp tác y tế, thương mại, đầu tư, kết nối giao thông, tăng xe điện (để cứu địa cầu), an ninh mạng, hợp tác an ninh biển, cứu hộ trên biển, "xây dựng Biển Đông thành vùng biển hoà bình, ổn định và thịnh vượng", hỗ trợ đào tạo ngôn ngữ tiếng Anh, giúp khoa học kỹ thuật, phát triển tiểu vùng sông Mekong, chống biến đổi khí hậu, giúp tự cường năng lượng bằng năng lượng sạch và tái tạo, cứu rừng và hệ sinh thái, giữa Đông Nam Á là một Khu vực phi vũ khí hạt nhân, tìm giải pháp hòa bình vì lợi ích của người dân Myanmar, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức bạo lực ở Myanmar và thả tất cả các tù nhân chính trị (không thấy nói về tù nhân chính trị ở VN), kêu gọi ngưng bắn tức khắc ở Ukraine...

---- Xử vụ buôn thuốc giả: cựu Thứ trưởng Y tế Trương Quốc Cường bị đề nghị từ 7-8 năm tù. Theo Báo Tin Tức TTXVN. Chiều 14/5, tại phiên tòa xét xử nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường và đồng phạm buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, đại diện Viện Kiểm sát đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo. Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt các mức án đối với các bị cáo: Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường từ 7-8 năm tù, Nguyễn Việt Hùng (sinh năm 1956, nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược Bộ Y tế) từ 3-4 năm tù...

---- Bộ Công an đề nghị phong toả tài sản cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang. Bản tin VTC News. Bộ Công an đề nghị ngân hàng, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, TP.HCM tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản, nhà đất của ông Cao Minh Quang. Liên quan đến vụ án gây thiệt hại hơn 3,84 triệu USD xảy ra tại Bộ Y tế, Công ty cổ phần Dược Cửu Long và một số đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C03) Bộ Công an vừa có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Đăng ký đất đai Hà Nội, TP.HCM đề nghị rà soát và tạm ngừng các giao dịch liên quan đến các tài khoản, sổ tiết kiệm, nhà đất của bị can Cao Minh Quang, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế...

---- Quảng Ninh: Khởi tố, bắt tạm giam cựu Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long. Bản tin TTXVN. Tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cho hay ngày 14/5, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Hồng Hà, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ." Chiều 14/5, cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện khám xét nhà riêng của ông Phạm Hồng Hà nằm trên đường Trần Quốc Nghiễn, thành phố Hạ Long...

---- Hội Four Paws USA từ tháng 2/2022 tới bây giờ đã cứu được 9 con gấu từ 3 nơi nuôi gấu ở Bình Dương để hút mật đem bán, và đã đưa 9 gấu này về BEAR SANCTUARY Ninh Binh chăm sóc sức khỏe.

Video dài 1:17 phút:



https://youtu.be/C8ytu9xzt7U

---- HỎI 1: Một kịch bản có thể là: TQ tấn công Đài Loan năm 2027?

ĐÁP 1: Nhiều quan chức Mỹ và TQ giả định như thế. Lúc đó là năm 2027. Trung Quốc xâm lược Đài Loan và cuộc chiến toàn lực bắt đầu quay. Một trong những chiến lược gia quân sự của Bắc Kinh nói: “Chúng ta sẽ không để họ sống sót sau cuộc tấn công ban đầu của các hoạt động quân sự. Sẽ không để Tổng thống Đài Loan sống sót sau ngày đầu tiên."

Để đạt được cú chặt đầu nhanh chóng đó của chính phủ Đài Loan, Trung Quốc tạo ra một mạng lưới hủy diệt rộng lớn - thậm chí tấn công trước nhắm vào các căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản và Guam. Hoa Kỳ đáp trả bằng cách ném bom các cảng của Trung Quốc và Úc huy động lực lượng chống lại Bắc Kinh là những lo ngại tệ hại nhất của Hoa Kỳ và các đồng minh của họ về các diễn biến xảy ra ở châu Á-Thái Bình Dương. Nghe có vẻ giống như một bài tập thuần túy học thuật nhưng trên thực tế, nó rất nghiêm trọng.

Các hoạt động quân sự giả định này đã được lên kế hoạch bởi các nhà lập pháp Hoa Kỳ, các cựu quan chức Lầu Năm Góc và các chuyên gia Trung Quốc như một phần của cuộc tập trận chiến tranh diễn ra tại văn phòng Washington của NBC News vào tháng 4/2022. Các đội chia phe đã dành khoảng năm giờ cho cuộc tập trận giả định đó, nhưng đối với Ngũ Giác Đài khi cuộc chiến thực xảy ra sẽ kéo dài tới năm ngày.

Chi tiết:

https://www.nbcnews.com/meet-the-press/news/us-prepare-drawn-conflict-china-invades-taiwan-war-game-suggests-rcna28580

--- HỎI 2: Có phải 34% y tá muốn bỏ nghề?

ĐÁP 2: Đúng thế. Trong các y tá chuyên nghiệp có đăng bộ cấp quốc gia (registered nurses), gần 34% y tá này nói rằng họ có thể sẽ rời bỏ công việc chăm sóc bệnh nhân. Theo khảo sát của Incredible Health, 34% y tá được khảo sát cho biết rất có thể họ sẽ nghỉ việc vào cuối năm 2022. Khoảng 44% cho rằng kiệt sức và môi trường căng thẳng cao là lý do khiến họ muốn ra đi. Theo Incredible Health, phúc lợi và lương là nguyên nhân đứng thứ hai với tỷ lệ 27%. Các quan chức cho biết nếu không có ai thay thế các y tá dự định rời đi, Hoa Kỳ có thể thiếu 450.000 y tá vào năm 2025.

Chi tiết:

https://bronx.news12.com/34-of-nurses-looking-to-leave-patient-care-business-new-survey-shows

.