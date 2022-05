Cả vợ cũ (trái) và cô bồ (phải) của Putin đều bị Anh trừng phạt, theo bản thông báo từ chính phủ Anh hôm Thứ Sáu.

- Biden hứa với Chính sẽ thăm VN. Thứ Trưởng Mỹ nhắc Thứ Trưởng VN về nhân quyền. VN tặng quà cho Mỹ: thả 2 tù nhân lương tâm hoạt động cho Việt Tân. Biden gặp các lãnh đạo ASEAN, tặng 150 triệu đôla.

- - Cả vợ cũ và cô bồ của Putin đều bị Anh trừng phạt. Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển: vào NATO có thể bị Nga tấn công quân sự, vẫn không sợ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Thụy Điển và Phần Lan vào NATO là rắc rối vì 2 nước đang chứa nhiều "tổ chức khủng bố".

- Nga: phương Tây chiêu dụ thế giới tẩy chay Nga, và đang làm tương tự với TQ. Nga trục xuất 10 nhà ngoại giao Romania. Liên Âu: cấp bổ sung 500 triệu euro quân viện cho Ukraine. Nga: không có kế hoạch ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan.

- Ukraine vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Đại tá Alexander Zhuravlyov (hung thần Nga ở cuộc chiến Syria) cho lệnh bắn bom chùm vào khu dân cư thành phố Kharkiv. Zelensky: muốn gặp trực tiếp Putin.

- Miền bắc Ukraine: quân Ukraine tái chiếm một số ngôi làng phía đông Kharkiv. Khi quân Nga bị đẩy lui đã phá sập 3 chiếc cầu quan trọng. Ở phía đông, quân Ukraine đã rút lui khỏi thành phố Rubizhne sau nhiều tuần bị quân Nga tấn công. Còn giao tranh dữ dội ở ngoại ô công nghiệp Luhansk.

- Đệ nhất phu nhân Ukraine tố cáo: Nga tiến hành cuộc chiến chống lại trẻ em của Ukraine, tới 1.635 cơ sở giáo dục Ukraine bị bom và pháo kích, trong đó 126 cơ sở bị phá hủy hoàn toàn.

- Ukraine: Thêm một tàu hải quân của Nga, chiếc "Vsevolod Bobrov" đang bốc cháy. Nga đòi họp LHQ về các phòng thí nghiệm sinh học quân sự Mỹ đặt ở Ukraine. Mỹ tố Nga lập nhiều trại thanh lọc để đưa dân Ukraine vào Nga lưu đày.

- FED: đưa lạm phát trở lại mức 2% mong muốn có thể bao gồm một số đau đớn, Mỹ cơ nguy "hạ cánh nặng nề". Mỹ: NATO mạnh mẽ sẽ tốt cho an ninh thế giới, Mỹ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển tự do quyết định vào NATO hay không.

- Điều tra vụ Trump đưa hồ sơ mật về nhà.

- Dân Biểu Katie Porter mở hồ sơ hối lộ trong chính phủ Trump, đòi điều tra.

- Ủy ban Hạ viện 6/11/2021 gửi trát đòi điều trần tới 5 Dân biểu Cộ

- Bạch Ốc báo động: cơ nguy dịch COVID-19 trở lại mùa thu này với 100 triệu người sẽ nhiễmng hòa, đòi khai về bạo loạn 6//1/2022

- Một đô đốc Hải quân Mỹ: TQ dàn trận sẵn, chận lối Mỹ tiếp cận Tây Thái Bình Dương

- California: ông gốc Việt và anh rể gạt người cao niên nhiều triệu đô la, bị bắt

- New York: gia đình gốc Việt tự nhiên thấy xe tông vào nhà, sập cửa, xuyên vách, may thoát chết.

- Helen Trần ứng cử chức Thị trưởng San Bernardino (Nam California)

- Thắng Myanmar sát nút 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết SEA Games 31.

- Bắt hiệu trưởng, phó phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á vì cấp bằng cho người không học.

- HỎI 1: Tập Cận Bình học gì từ cuộc chiến Ukraine để tấn chiếm Đài Loan? ĐÁP 1: Bốn điểm: Thần tốc, bất ngờ, ngừa cấm vận, bóp méo thông tin.

- HỎI 2: Đa số dân Mỹ muốn giữ "Roe v. Wade" cho quyền phá thai? ĐÁP 2: Đúng thế.

QUẬN CAM (VB-13/5/2022) ---- Bộ trưởng Ngoại giao Thụy Điển Ann Linde hôm thứ Sáu tuyên bố rằng "Tư cách thành viên NATO của Thụy Điển không chỉ tăng cường an ninh của Thụy Điển mà còn thúc đẩy an ninh của các nước láng giềng cùng chí hướng với chúng ta."

Linde nhấn mạnh rằng mặc dù động thái này có thể sẽ dẫn đến sự trả đũa của Nga, nhưng rất có khả năng Thụy Điển sẽ phải hứng chịu một "cuộc tấn công quân sự truyền thống" từ Nga.

Khi được hỏi liệu Thụy Điển có ý định nộp đơn xin NATO cùng với Phần Lan hay không, Linde nói: "Chúng tôi có các quy trình riêng của mình ở Phần Lan và Thụy Điển, nhưng chính phủ sẽ sớm đưa ra quyết định. Chúng tôi sẽ có mối quan hệ cực kỳ chặt chẽ với Phần Lan khi chúng tôi thực hiện quyết định."

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm thứ Sáu tuyên bố rằng Thổ Nhĩ Kỳ không thể nhận định tích cực về việc Thụy Điển và Phần Lan là thành viên NATOdo có nhiều "tổ chức khủng bố" cư trú tại các quốc gia này.

Trước đó, Thư ký báo chí Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Hội đồng An ninh chính phủ Nga đã gặp và thảo luận về khả năng Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO.

Ghi nhận rằng xích mích giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Thụy Điển nổi bật là trướng hợp họa sĩ Thụy Điển Lars Vilks vẽ tranh hí họa chọc quê Giáo chủ Hồi giáo Muhammad; khi bị thế giới Hồi giáo phản đối, chính phủ Thụy Điển cho 2 cảnh sát theo làm cận vệ cho họa sĩ Vilks.

Tổ chức Al-Qaida đã đặt một khoản tiền thưởng lên đầu Vilks. Năm 2010, hai người đàn ông đã cố gắng thiêu rụi ngôi nhà của Vilks ở miền nam Thụy Điển. Năm 2020, một phụ nữ từ Pennsylvania đã thú tội trong một âm mưu cố gắng giết Vilks. Tháng 10/2021, một chiếc xe tải khổng lồ đi ngược chiều đã tông thẳng vào xe của họa sĩ Vilks, làm họa sĩ và 2 cảnh sát được giao nhiệm vụ bảo vệ Vilks cùng chết trong tai nạn này, theo nhật báo Thụy Điển Dagens Nyheter đưa tin.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky một lần nữa bày tỏ sự sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Zelensky nói trong một cuộc phỏng vấn với RAI1: "Với tư cách là tổng thống, tôi sẵn sàng nói chuyện với Putin, nhưng chỉ với ông ấy. Không có bất kỳ trung gian nào của ông ấy. Và trong khuôn khổ đối thoại, không phải tối hậu thư."

Zelensky nói thêm Ukraine sẽ kiên quyết yêu cầu Nga rút khỏi Ukraine như một điểm khởi đầu cho bất kỳ cuộc đàm phán nào.

Trước đó, đầu ngày hôm Thứ Sáu, Putin nói trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz rằng Ukraine đang "ngăn chặn" việc tiếp tục các cuộc đàm phán hòa bình giữa hai nước.

---- Trận lụt ở Nam Trung Hoa.

Video dài 1:34 phút:



https://youtu.be/hpan_vbPkYs

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Sáu thông báo 10 nhà ngoại giao Romania đã bị trục xuất khỏi nước Nga. Bộ giải thích rằng quyết định này được đưa ra sau khi Romania cáo buộc Nga về "tội ác chiến tranh" ở Ukraine, cùng với "quyết định vô cớ" của Romania khi trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga khỏi đại sứ quán hồi tháng 4/2022.

Ngoài ra, Đại sứ Bulgaria tại Nga Atanas Krastin đã được triệu tập đến Bộ Ngoại Giao Nga và "được trao một văn thư tuyên bố rằng một viên chức của Đại sứ quán Bulgaria tại Moscow là người không được hoan nghênh [để có mặt ở Nga]."

---- Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm thứ Sáu cho biết việc phương Tây yêu cầu các nước khác tham gia các lệnh trừng phạt đối với Nga là "trơ tráo và thiếu thiện chí."

"Các biện pháp trừng phạt được thiết kế để đóng vai trò phá hủy các mối quan hệ này, và phương Tây không che giấu điều này", Bộ trưởng nói và cho biết thêm rằng các nước phương Tây cũng đang làm điều tương tự với Trung Quốc, với niềm tin rằng Trung Quốc sẽ không dám vi phạm các biện pháp của phương Tây trên Ngaa.

Lavrov cũng chỉ ra rằng Liên Âu đã biến từ một nền tảng kinh tế mang tính xây dựng thành một nhân tố hiếu chiến, và do đó, sự "vô hại" của việc Kyiv muốn gia nhập EU là điều đáng nghi ngờ.

--- Cao Ủy Liên Âu về Chính sách đối ngoại và An ninh Josep Borrell tiết lộ kế hoạch của Liên Âu cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung trị giá 500 triệu euro cho Ukraine để hỗ trợ quân đội Ukraine, theo lời Borrell nói với các phóng viên trước cuộc họp của Nhóm G7 tại Đức vào thứ Sáu.

Borrell nhấn mạnh rằng Liên Âu đã phân bổ tổng cộng khoảng 2 tỷ euro cho Ukraine kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự. Ông nói rõ rằng số tiền này sẽ được sử dụng để mua vũ khí hạng nặng, nhấn mạnh rằng số tiền này sẽ không tài trợ cho việc mua máy bay. Cao Ủy khẳng định lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga, lưu ý rằng thỏa thuận có thể đạt được "trong những ngày tới."

---- Vũ khí cấm (bom, đạn chùm) bắn vào Kharkiv cũng từ lữ đoàn của Đại tá Alexander Zhuravlyov, từng là Tư lệnh quân Nga ở Syria năm 2016. Thông qua phân tích hình ảnh vệ tinh phối hợp với Trung tâm Phục hồi Thông tin (Centre for Information Resilience - CIR) và các cuộc điều tra trên thực địa, CNN đã xác định được một lữ đoàn pháo phi đạn đã tiến hành cuộc tấn công bằng bom, đạn chùm ở các quận dân cư của thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine.

.

Lữ đoàn đó báo cáo trực tiếp cho cùng một nhà lãnh đạo quân sự - Đại tá Alexander Zhuravlyov - người đã chỉ huy một trong những chiến thuật tàn khốc nhất của cuộc chiến Syria.

.

CNN đã truy tìm 11 phi đạn Smerch đã bắn vào Kharkiv vào ngày 27/2/2022 và ngày 28/2/2022 và dò tới Lữ đoàn Pháo binh Phi đạn số 79 của Nga (the 79th Rocket Artillery Brigade), có bản doanh tại vùng Belgorod của Nga.

.

Theo Trung tâm Tài liệu Vi phạm (Violations Documentation Center,), nơi ghi lại các vụ vi phạm nhân quyền ở Syria, bom và đạn chùm đã được sử dụng 137 lần ở Aleppo từ ngày 10 tháng 9 đến ngày 10 tháng 10/2016, tăng 791% so với số vụ tấn công bằng bom, đạn chùm trung bình trong 8 tháng trước đó. Zhuravlyov trong năm 2016 là Tư lệnh quân lực Nga tại Syria.

.

---- Điện Kremlin cho biết Nga không có kế hoạch ngừng cung cấp khí đốt cho Phần Lan bắt đầu từ thứ Sáu, đồng thời gọi các bản tin truyền thông Phần Lan cáo buộc việc này sẽ xảy ra là một "trò lừa bịp".

.

“Gazprom cung cấp khí đốt cho nhiều người tiêu dùng khác nhau ở châu Âu, bao gồm cả các nước thành viên NATO”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm thứ Sáu trong một cuộc họp với các nhà báo. Và nói: “Rất có thể, những bản tin này chỉ là một trò lừa bịp của các báo."

.

---- Ở miền bắc Ukraine, một đợt phản công của quân Ukraine đã giúp chiếm lại một số ngôi làng ở khu vực phía đông Kharkiv. Nhưng khi quân Nga bị đẩy lui ra khỏi khu vực, có 3 cây cầu quan trọng để tiếp tục tiến công của quân Ukraine đã bị cho nổ sập, theo các hình ảnh vệ tinh từ BlackSky và Cơ quan Vũ trụ châu Âu cho thấy.



Ở phía đông, quân Ukraine đã rút lui khỏi thành phố Rubizhne trong vùng Luhansk sau nhiều tuần kháng cự, theo nhiều báo cáo từ khu vực này. Video từ thành phố cho thấy giao tranh dữ dội ở vùng ngoại ô công nghiệp Luhansk vào thứ Năm.

.

Ở phía nam, quân đội Ukraine cho biết Nga đang sử dụng "hàng không chiến lược" ("strategic aviation") và các đơn vị tăng cường. Tại thành phố Enerhodar, bị quân Nga chiếm đóng từ đầu tháng Ba, chính quyền khu vực hôm thứ Sáu báo cáo rằng "thành phố gần như hết thuốc men và viện trợ nhân đạo không phải lúc nào cũng có sẵn."

.

---- Ukraine vào cuộc trường kỳ kháng chiến. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov cho biết Ukraine đã buộc Nga phải giảm mục tiêu xuống mức hoạt động và chiến thuật, và đang bước vào một giai đoạn chiến tranh "kéo dài".

.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukriane nói: “Muốn giành được thắng lợi bây giờ, chúng ta phải hoạch định nguồn lực cẩn thận, tránh sai lầm, phóng sức mạnh của mình để cuối cùng kẻ thù không thể chống lại chúng ta”.

.

---- Cả vợ cũ và cô bồ của Putin đều bắt đầu bị Anh trừng phạt. Cô Alina Kabaeva, một phụ nữ có quan hệ tình cảm với Vladimir Putin, và bà Lyudmila Ocheretnaya (vợ cũ của Putin) đã bị đưa vào danh sách trừng phạt mới nhất của chính phủ Anh đối với Nga.

.

Trong một thông cáo báo chí được công bố vào thứ Sáu, Anh cho biết các biện pháp trừng phạt là nhằm vào "mạng lưới tài chính của Putin, thắt chặt mối quan hệ giữa Tổng thống và vòng trong của ông." Anh hiện đã trừng phạt hơn 1.000 cá nhân và 100 thực thể từ Nga sau cuộc xâm lược Ukraine, theo thông cáo.

.

Cô Kabaeva, một cựu vận động viên thể dục dụng cụ Thế vận, người có liên hệ với Putin từ hơn một thập niên trước, cũng nằm trong gói đề xuất thứ 6 về các biện pháp trừng phạt của Liên Âu, theo hai nguồn tin ngoại giao châu Âu. Putin đã phủ nhận rằng ông có hoặc có mối quan hệ cá nhân với cô này.

.

Bộ Ngoại giao Anh cho biết cô Kabaeva "đã trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Tập đoàn Truyền thông Quốc gia (National Media Group), được cho là công ty truyền thông tư nhân lớn nhất của Nga" và "trước đây đã từng là Dân biểu Quốc hội cho Đảng Nước Nga Thống nhất của Putin."

.

Theo thông cáo báo chí của Anh, bà Ocheretnaya, người đã ly hôn với Putin vào năm 2014, đã bị đưa vào các lệnh trừng phạt mới nhất của Vương quốc Anh vì bà đã "được hưởng lợi từ các mối quan hệ kinh doanh ưu đãi với các đơn vị thuộc sở hữu nhà nước" kể từ khi ly hôn.

.

---- Đệ nhất phu nhân Ukraine tố cáo: Nga tiến hành cuộc chiến chống lại trẻ em của Ukraine. Bà nói, có ít nhất 3 người đã chết và 12 người bị thương sau khi một trường học và một trường nội trú bị quân Nga nã pháo vào ban đêm ở thành phố Novhorod-Siversky, miền bắc Ukraine.

.

Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska nói thêm, theo Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine, 1.635 cơ sở giáo dục ở nước này đã bị ảnh hưởng bởi các vụ ném bom và pháo kích, trong đó 126 cơ sở bị phá hủy hoàn toàn.

---- Mỹ: Nhiều ngàn người Ukraine bị gửi đến cái gọi là trung tâm thanh lọc, và hàng chục ngàn người bị đưa vào Nga. Michael Carpenter, Đại sứ Hoa Kỳ tại Tổ chức An ninh và Hợp tác ở châu Âu (OSCE), cho biết thêm, có ít nhất hàng chục ngàn người nữa đã phải di tản đến Nga hoặc vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát vào hôm thứ Năm. Carpenter cho biết cái gọi là trung tâm thanh lọc - tương đương với tội ác chiến tranh, theo lời Carpenter nói theo bản nhận xét của ông trước Hội đồng thường trực OSCE.

Carpenter nói: “Nhiều nhân chứng chỉ ra rằng việc thanh lọc đòi hỏi phải đánh đập và tra tấn các cá nhân để xác định xem họ có giữ lòng trung thành dù chỉ là nhỏ nhất đối với nhà nước Ukraine hay không.”

---- Ukraine cho biếtL Thêm một tàu hải quân khác của Nga đang bốc cháy ở Hắc Hải. Serhii Bratchuk, người phát ngôn của Cục quản lý quân sự khu vực Odesa, cho biết một tàu tiếp vận hạm (support ship) của Nga, "Vsevolod Bobrov", đang được kéo đến hải cảng Sevastopol từ khu vực Đảo Rắn sau khi nó bốc cháy.

---- Nga đã yêu cầu một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (UNSC) với cáo buộc Ukraine có hành vi sai trái liên quan đến các phòng thí nghiệm sinh học quân sự là chủ đề chính, theo lời Dmitry Polyanskiy, Phó đại diện thường trực thứ nhất của Nga tại LHQ, viết hôm thứ Năm.

Cuộc gặp được lên kế hoạch vào ngày 13 tháng 5, nhà ngoại giao viết trong một bài đăng trên tài khoản Telegram của mình. Một ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã thu thập thêm bằng chứng về sự tham gia của Hoa Kỳ vào các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

---- Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn sau khi Thượng viện xác nhận chức vụ của ông rằng, do các yếu tố nằm ngoài tầm kiểm soát của Fed, các kế hoạch giảm lạm phát hiện tại có thể dẫn tới một "cú hạ cánh nặng nề" cho nền kinh tế Hoa Kỳ.

Powell thừa nhận rằng, với điều kiện hiện tại, việc đưa lạm phát trở lại mức 2% mong muốn có thể "bao gồm một số đau đớn."

Ông Powell cũng lưu ý rằng tại thời điểm hiện tại, hầu hết các nền kinh tế toàn cầu đang cảm thấy tác động của "cú sốc lạm phát" do cuộc khủng hoảng Ukraine và hậu quả của đại dịch COVID-19.

---- Trưởng ban Báo chí của chính phủ Hoa Kỳ Jen Psaki cho biết hôm thứ Năm, trong một cuộc họp báo, rằng một "liên minh NATO mạnh mẽ sẽ tốt cho an ninh của chúng ta trên toàn thế giới."

Bà tuyên bố rằng việc có quan hệ đối tác mạnh mẽ "với nhiều quốc gia sẽ khiến người dân Mỹ yên tâm" khi xét đến lợi ích an ninh của chính Mỹ.

Hơn nữa, Psaki nói rằng Mỹ hoàn toàn ủng hộ bất kỳ quyết định nào mà Phần Lan và Thụy Điển đưa ra về việc gia nhập NATO và lưu ý rằng "ngay cả khi họ không là thành viên của NATO, quân đội của chúng tôi đã làm việc cùng nhau trong nhiều năm."

---- Phi cơ của hãng hàng không Tibet Airlines của Trung Quốc với 122 người (gồm 113 hành khách và 9 nhân viên phi hành đoàn) đang bắt đầu cất cánh thì bốc cháy, chạy lệch ra trên phi đạo, tại sân bay Chongqing hôm Thứ Năm. Hơn 40 người bị thương.

Video dài 1:38 phút:



https://youtu.be/7YZWDSeGn1o

---- Đang điều tra chuyện Trump đưa hồ sơ mật về nhà. Các công tố viên liên bang đang xem chuyện cựu Tổng thống Donald Trump mang tài liệu mật về nhà ở Mar-a-Lago sau khi rời Bạch Ốc. Các nguồn tin được The New York Times trích dẫn hôm thứ Năm cho biết một cuộc điều tra của đại bồi thẩm đoàn đã bắt đầu và trát đòi hầu tòa đã được ban hành cho Cục Quản lý Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (National Archives and Records Administration), xác nhận vào tháng 2/2022 rằng họ đã tìm thấy "các mục được đánh dấu là thông tin mật về an ninh quốc gia" trong số tài liệu trong 15 thùng hồ sơ đưa đến nhà của Trump ở Florida.

Trát đòi hầu tòa chỉ là một trong số các yêu cầu mà Bộ Tư pháp đưa ra đối với Cơ quan Lưu trữ Quốc gia nhằm tìm kiếm hồ sơ từ chính quyền Trump. Các yêu cầu phỏng vấn cũng đã được đưa ra đối với một số người đang làm việc tại Bạch Ốc trong những ngày cuối cùng của Trump tại vị.

---- Dân Biểu Katie Porter (Dân Chủ-Calif.) đang lên tiếng về 1 chuyện trong thời cựu Tổng thống Donald Trump: một vụ hối lộ mới được phanh phui. Vào thứ Tư, ngày 11/5/2022, Porter xuất hiện trên MSNBC News, nơi bà cung cấp thông tin chi tiết về những diễn biến mới nhất liên quan đến cựu Bộ trưởng Nội vụ của Trump, Ryan Zinke, cựu Thứ trưởng Bộ Nội vụ, David Bernhardt, và nhà phát triển bất động sản Mike Ingram.

.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Ingram và hàng chục người quen kinh doanh của mình đã quyên góp gần 250.000 đô la cho Trump Victory Fund và cho Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC).

Ngay sau khi quyên góp được thực hiện, một quan chức cấp cao nhất của Sở Ngư nghiệp và Tài nguyên Hoang dã (Fish and Wildlife) nhận được một cuộc gọi mà ông được thông báo rằng một "chính khách cấp cao" muốn ông "đảo ngược quyết định của mình rằng sự phát triển này sẽ gây hại cho môi trường."

Porter cũng đã tweet thông tin chi tiết về kế hoạch này. "Tin Mới từ [Dân biểu Raul Grijalva] và tôi: Sau khi một nhà phát triển bất động sản và bạn bè của ông này đã quyên tặng được 241.600 đô la trong chiến dịch tranh cử, Chính quyền Trump đã chỉ định các chuyên gia môi trường địa phương thông báo cho xây cất gần một con sông đang bị nguy cơ tuyệt chủng. Chúng tôi đã báo cáo hình sự về tội phạm hối lộ này."

---- Các nhà điều tra trong Ủy ban Hạ viện Điều tar Bạo loạn 6/11/2021 cho biết hôm thứ Năm họ đã gửi trát đòi điều trần trước Ủy ban tới Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Kevin McCarthy và bốn nhà lập pháp Cộng Hòa khác trong khuôn khổ cuộc điều tra của họ về cuộc bạo động ở Điện Capitol, một bước bất thường chưa từng có tiền lệ và chắc chắn sẽ làm gia tăng căng thẳng đảng phái.

Năm trát đòi ra trả lời các câu hỏi của Ủy ban là:

. Dân Biểu Cộng Hòa Kevin McCarthy của California.

. Dân Biểu Cộng Hòa Jim Jordan của Ohio.

. Dân Biểu Cộng Hòa Scott Perry của Pennsylvania.

. Dân Biểu Cộng Hòa Andy Biggs của Arizona.

. Dân Biểu Cộng Hòa Mo Brooks của Alabama.

---- Bác sĩ Ashish Jha, điều phối viên ứng phó COVID-19 của Bạch Ốc, đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng hôm thứ Năm rằng Hoa Kỳ sẽ ngày càng dễ bị tổn thương bởi coronavirus vào mùa thu và mùa đông này nếu Quốc hội không nhanh chóng thông qua nguồn tài trợ mới cho nhiều vaccine và phương pháp điều trị hơn.

Bác sĩ Ashish Jha nói với AP rằng khả năng bảo vệ miễn dịch của người Mỹ khỏi vi khuẩn đang suy yếu, vi khuẩn đang thích nghi để dễ lây lan hơn và liều lượng tăng cường (mũi booster) cho hầu hết mọi người sẽ là cần thiết - với khả năng tăng cường bảo vệ khỏi thế hệ tiêm chủng mới. Bạch Ốc cho biết có thể có tới 100 triệu ca nhiễm virus bắt đầu từ mùa thu.

---- Một đô đốc Hải quân Mỹ hôm thứ Tư đã cáo buộc Bắc Kinh “thách thức” “quyền tiếp cận quân sự” của Mỹ đối với Tây Thái Bình Dương bằng cách tạo ra một “chiếc dù chống tiếp cận” và thông qua việc sử dụng các hoạt động “vùng xám”. Đưa ra một tuyên bố về “thế trận của Hải quân Hoa Kỳ” trước Ủy ban Quân vụ Hạ viện, Đô đốc Michael M. Gilday, Tư lệnh hành quân hải quân, bày tỏ lo ngại rằng quy mô của Hải quân Trung Quốc đã “tăng gấp ba lần” kể từ 2000.

Gilday nói: “Trong hai thập niên qua, TQ đã xây dựng một hàng rào chống tiếp cận trên biển, gài hệ thống chống tới gần trên biển với các cảm biến tinh vi (sophisticated sensors) và các vũ khí chính xác tầm xa. TQ cũng đang đóng các tàu ngầm phi đạn chiến lược thế hệ mới, lắp đặt hàng trăm hầm chứa phi đạn mới, đồng thời phát triển khả năng không gian và mạng của TQ”.

.

---- Hội Tzu Chi USA (Từ Tế Hoa Kỳ) mừng Ngày Phật Đản, Ngày Lễ Mẹ, Ngày Từ Tế tại thành phố San Dimas, Caligotnia hôm cuối tuần qua, lần đầu tiên sử dụng tiếng Anh toàn bộ buổi lễ. Hội từ thiện có chi nhánh toàn cầu, nhưng bản doanh ở Đài Loan.

Video dài 2:52 phút:



https://youtu.be/Y8cpdFAjjvc

---- Một ông gốc Việt ở California và ông anh rể đã bị truy tố ở Pittsburgh (Pennsylvania) với tội danh lừa gạt người cao tuổi ở phía Tây Pennsylvania và trên khắp Hoa Kỳ, trong đó có một nạn nhân ở khu vực Pittsburgh đã mất 1,2 triệu đô la tiền tiết kiệm hưu trí. Hai nghi can là Thien Phuc Tran, 32 tuổi và Ton Huynh Bui, 29 tuổi, cư dân Santa Ana.

Đại bồi thẩm đoàn đã đưa ra bản cáo trạng vào ngày 26/4/2022. FBI đã bắt cả hai người đàn ông ở California. Họ sẽ ra tòa ở Pittsburgh vào thứ Năm cho các phiên điều trần đầu tiên.

Hai người bị buộc tội âm mưu gian lận điện tử và âm mưu rửa tiền liên quan đến một kế hoạch trực tuyến trị giá hàng triệu đô la diễn ra trong một năm, từ tháng 12/2020 đến tháng 12/2021.

Hai người đã liên lạc trực tuyến với những người lớn tuổi thông qua các tin nhắn bật lên nhằm mục đích quảng cáo các dịch vụ của các công ty công nghệ có uy tín. Trong các tin nhắn, họ nói rằng tài khoản của nạn nhân đã bị xâm nhập và tiền của họ phải được chuyển đi. Sau đó, Trần và Bùi giành quyền kiểm soát máy tính của nạn nhân và chôm tiền của họ.

Họ cũng sử dụng thông tin cá nhân bị đánh cắp từ các nạn nhân khác để mở tài khoản tài chính và tạo địa chỉ email để nhận và chuyển số tiền mà họ trộm được, theo các đặc vụ liên bang. Riêng một người tâi Pittsburgh, trong nhóm nạn nhân, đã bị 2 nghi can chôm $1,288,073 từ tài khoản hưu trí cá nhân.

Bộ Tư Pháp cảnh báo đừng bao giờ cung cấp thông tin cá nhân hoặc tài chính qua điện thoại hoặc qua email hoặc tin nhắn để đáp lại bất kỳ lời mời chào nào. Nạn nhân có thể liên hệ với đường dây nóng về gian lận cao tuổi của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ theo số 833-372-8311

---- New York: gia đình gốc Việt tự nhiên thấy xe tông vào nhà, may thoát chết. Cảnh sát cho biết một tài xế xe bán tải đã bị bắt sau khi lái xe qua sân và đâm vào một ngôi nhà ở Westbury, New York. Chuyện xảy ra trên Cypress Lane vào khoảng 1 giờ sáng hôm thứ Năm.

Bà thu Pham kể: "Tôi thấy nguyên cánh cửa biến mất rồi, ngó ra là thấy đường lộ. Tôi muốn xem chuyện gì xảy ra nên vào phòng con trai thì thấy vách tường có một cái lỗ, lúc đó tôi chưa biết là xe tông xuyên qua."

Cảnh sát cho biết chiếc xe bán tải lúc đó chạy từ Wantagh Parkway và trượt đường dốc, tông thẳng xuyên qua phòng khách, rồi phòng ngủ của cậu con trai 13 tuổi của Pham, đè bẹp hàng rào và lao vào sân trước rồi ngừng nơi nhà hàng xóm của bà Thu Pham.

Chủ nhà cho biết người lái xe đã ra ngoài và nói chuyện với gia đình. Pham kể: anh tài xế xin lỗi, nói là say quá cỡ. Đài TV News 12 cho biết Blas Flores-Velasquez, 42 tuổi, đã lái xe trong tình trạng say xỉn khi tông vào nhà người. Cảnh sát kể Flores-Velasquez sau đó đã bỏ trốn, nhưng rồi đã bị bắt khi núp trong bụi cây dọc theo Wantagh Parkway.

---- Các cử tri ở San Bernardino (Nam California) sẽ bỏ phiếu bầu của họ trong cuộc bầu cử sơ bộ ngày 7 tháng 6/2022 cho một trong bảy ứng cử viên đang tranh cử chức thị trưởng. Thị trưởng John Valdivia, Henry Nickel, Treasure Ortiz, Jim Penman và Helen Tran đều đã phục vụ hoặc làm việc cho thành phố trong một số nhiệm vụ trong những năm gần đây.

.

Valdivia, người đương nhiệm với kinh nghiệm hàng chục năm trong Hội đồng thành phố. Nickel, cựu nghị viên lâu năm của Phường 5. Ortiz, một kỹ thuật viên nhân sự trong quá khứ. Penman, cựu luật sư thành phố, người đã thắng cử bảy lần. Và Helen Trần, giám đốc nhân sự hàng đầu.

.

Helen Tran, người đã rời khỏi vai trò giám đốc nhân sự ở San Bernardino vào năm 2019 cho cùng một hợp đồng ở West Covina, dự định dựa vào các kỹ năng cộng tác mà bà đã rèn luyện tại Tòa thị chính để loại bỏ các sai sót mà bà cho rằng đã xảy ra giữa các phòng ban trong thời gian ở đó.

.

Tran tự coi bà là một “người xây dựng sự đồng thuận”, người sẽ làm việc với các thành viên trong hội đồng, các quan chức thành phố và nhân viên như một khối đồng minh. Bà nói rằng cùng nhau, thành phố sẽ giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả. Nhiệm k2y Thị trưởng là 4 năm.

---- Bắt hiệu trưởng, phó phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á vì cấp bằng cho người không học. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Hiệu trưởng và phó trưởng phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á (TP Quảng Ngãi) đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "giả mạo trong công tác". Hai bị can đã cấp bằng trung cấp cho nhiều người dù thực tế họ không học. Ngày 13-5, Cơ quan an ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với hiệu trưởng và phó trưởng phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á (TP Quảng Ngãi). Theo đó, Phạm Minh Trí (42 tuổi) - hiệu trưởng Trường trung cấp Đông Á - và Nguyễn Văn Minh (29 tuổi) - phó trưởng phòng đào tạo Trường trung cấp Đông Á - bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi "giả mạo trong công tác" quy định tại khoản 2 điều 359 Bộ luật hình sự.

---- Biden gặp các lãnh đạo ASEAN, tặng 150 triệu đôla. Biden hứa với Chính sẽ thăm VN. Thứ Trưởng Mỹ nhắc Thứ Trưởng VN về nhân quyền. VN tặng quà cho Mỹ: thả 2 tù nhân lương tâm hoạt động cho Việt Tân. Tổng thống Joe Biden đang tìm cách khuyến khích các nhà lãnh đạo Đông Nam Á thẳng thắn hơn về cuộc xâm lược của Nga đối với Ukraine.Bản tin AP ghi rằng vấn đề này tiếp tục trở thành vấn đề tế nhị đối với nhiều thành viên của khối ASEAN, liên minh 10 quốc gia Đông Nam Á, trong khu vực có quan hệ sâu sắc với Nga.

Biden đã chào đón các nhà lãnh đạo từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đến Bạch Ốc dự bữa tối thân mật hôm thứ Năm để khởi động hội nghị thượng đỉnh kéo dài hai ngày, đó cũng là cuộc họp đầu tiên của nhóm ASEAN được tổ chức tại Washington trong lịch sử 45 năm của khối.

AP ghi rằng trong khi Biden chào mừng các nhà lãnh đạo ASEAN, chính quyền của Biden tiết lộ Hoa Kỳ sẽ cam kết tài trợ hơn 150 triệu đô la cho các dự án mới nhằm tăng cường cơ sở hạ tầng về khí hậu, hàng hải và y tế công cộng của Đông Nam Á.

Khoản đầu tư mới của Hoa Kỳ vào các quốc gia ASEAN được công bố khi bắt đầu hội nghị thượng đỉnh hôm thứ Năm bao gồm 40 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng năng lượng sạch, 60 triệu đô la cho một sáng kiến hàng hải khu vực mới và 6 triệu đô la để tăng tốc phát triển kỹ thuật số trong khu vực.

Trong khi đó, bản tin VOA tiếng Anh ghi rằng Chính quyền Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN đã đồng ý nhường một chiếc ghế trống để đại diện cho chính phủ dân sự bị lật đổ của Myanmar trong Hội nghị thượng đỉnh đặc biệt Hoa Kỳ-ASEAN.

Bản tin RFA tiếng Việt ghi rằng trong bài phát biểu dài khoảng 40 phút tại Trung tâm Chiến lược và Nghiên cứu Quốc tế (CSIS) vào chiều ngày 11/5, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc đi nhắc nhiều lần lại rằng “lòng tin, chân thành và trách nhiệm” là chìa khoá để xây dựng mối quan hệ Việt - Mỹ và để giải quyết các vấn đề toàn cầu bao gồm đại dịch COVID-19 tranh chấp ở Biển Đông và cuộc chiến đang diễn ra ở Nga-Ukraine.

Báo Chính Phủ VN ghi rằng: "Tổng thống Joe Biden chia sẻ cá nhân ông luôn dành nhiều tình cảm cho đất nước và người dân Việt Nam. Khi còn là Thượng nghị sĩ, ông đã cùng người bạn, người đồng nghiệp John McCain vận động chính giới Hoa Kỳ ủng hộ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam... Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, Tổng thống Joe Biden nhất trí với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị giữa các quốc gia, không sử dụng vũ lực, giải quyết hòa bình các tranh chấp, xung đột, trên cơ sở luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc; bảo đảm tự do hàng hải và hàng không phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS 1982). Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ trân trọng chuyển lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc mời Tổng thống Joe Biden sớm thăm Việt Nam. Tổng thống Biden trân trọng cảm ơn và cho biết sẽ thu xếp thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp với cả hai bên."

Bản tin VOA tiếng Việt nêu ván đề nhạy cảm: "Bà Wendy Sherman, Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 12/5 nêu vấn đề nhân quyền với Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Hà Kim Ngọc, hối thúc Hà Nội tuân thủ các cam kết quốc tế về quyền con người. Nhân quyền, từ lâu đã là vấn đề nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam, và hai bên thường có các phát biểu bất đồng do tồn tại các khác biệt, dù đã qua hơn 25 lượt đối thoại thường niên về nhân quyền. Thứ trưởng Ngoại giao Sherman đã nêu lên vấn đề nhân quyền và “tầm quan trọng của việc Việt Nam thực hiện các nghĩa vụ và cam kết quốc tế về quyền con người”, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Ned Price cho biết vào tối ngày 12/5, giờ miền đông Hoa Kỳ."

Bản tin RFA có bản tin VN tặng quà cho Mỹ: thả 2 tù nhân lương tâm hoạt động cho Việt Tân: "Tù nhân lương tâm (TNLT) Hồ Đức Hòa hôm 11/5 đang trên chuyến bay đến Mỹ sau khi được trả tự do từ trại giam Nam Hà, trong lúc Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đang trên đường dự hội nghị ASEAN-Hoa Kỳ. Tòa án tỉnh Nghệ An hồi năm 2013 tuyên phạt ông Hồ Đức Hòa mức án 13 năm tù giam với cáo buộc "Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và đang thụ án đến năm thứ 11. Báo chí nhà nước Việt Nam không đề cập gì đến việc trả tự do cho ông Hồ Đức Hòa mặc dù đưa tin rầm rộ lúc xử án. Một người khác là bà Trần Thị Thúy, từng phải thụ án tám năm tù và mãn án hồi năm 2018 với cùng một tội danh nêu trên, cũng đang trên đường đến Mỹ. Ông Lý Thái Hùng, Tổng Bí thư Đảng Việt Tân xác nhận thông tin này..."

---- Thắng Myanmar sát nút 1-0, đội tuyển U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết SEA Games 31. Báo Tuổi Trẻ ghi nhận. Tối 13-5, tuyển U23 Việt Nam đã thắng sát nút Myanmar 1-0 ở lượt trận thứ tư bảng A môn bóng đá nam SEA Games 31. Chiến thắng này giúp U23 Việt Nam đặt một chân vào bán kết.

---- HỎI 1: Tập Cận Bình học gì từ cuộc chiến Ukraine để tấn chiếm Đài Loan?

ĐÁP 1: Bốn điểm: Thần tốc, bất ngờ, ngừa cấm vận, bóp méo thông tin.

Báo Taiwan News ghi nhận rằng một nhà báo Mỹ đã chỉ ra một số bài học chính mà Trung Quốc học được từ cuộc chiến của Nga ở Ukraine và đề xuất phương Tây nên điều chỉnh kế hoạch bảo vệ Đài Loan như thế nào. Viết trên tờ The Washington Post, Josh Rogin trích dẫn đánh giá của Đại Tướng Lục quân Hoa Kỳ Richard Clarke, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Hành quân Đặc biệt Hoa Kỳ (U.S. Special Operations Command), tin rằng Ukraine đã khiến nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thay đổi cách tiếp cận với Đài Loan theo bốn cách chính.

Thứ nhất, ông Tập có khả năng đã kết luận một cuộc tấn công vào Đài Loan phải nhanh chóng và sử dụng lực lượng áp đảo để chiếm thủ đô Đài Bắc càng sớm càng tốt. Tập sẽ cố gắng tránh những sai lầm chiến thuật của Putin trong những ngày đầu của cuộc xung đột dẫn đến một chiến dịch kéo dài mà không có người chiến thắng rõ ràng.

Thứ hai, Tập có khả năng sẽ tận dụng yếu tố bất ngờ. Chứng kiến cách Putin tăng cường lực lượng ở biên giới cho phép Hoa Kỳ và các đồng minh có thời gian tổ chức trước cuộc xâm lược, Tập sẽ lựa chọn một cuộc tấn công nhanh hơn.

Thứ ba, Tập có khả năng đang cố gắng mặc áo giáp những lĩnh vực nào của nền kinh tế Trung Quốc dễ bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt. Chứng kiến sự cô lập về kinh tế mà các lệnh trừng phạt của phương Tây áp đặt lên Nga, Trung Quốc sẽ cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể trước khi ra tay.

Cuối cùng, ông Tập sẽ dành nhiều nguồn lực hơn để chống lại cuộc chiến thông tin. Sau khi chứng kiến cách Putin ngày càng thất bại trong việc điều khiển câu chuyện, Trung Quốc sẽ cố gắng kiểm soát nhiều hơn việc đưa tin về cuộc xung đột ở Đài Loan.

Như thế đòi hỏi Washington và Đài Bắc phải điều chỉnh sự chuẩn bị của họ cho việc phòng thủ của Đài Loan. Rogin cho biết Thượng nghị sĩ Lindsey Graham rằng Hoa Kỳ phải giúp Đài Loan xây dựng một lực lượng phòng vệ dân sự mạnh hơn để người Đài Loan có thể bảo vệ nhà của họ. Ông cũng cho biết Mỹ phải thuyết phục Trung Quốc rằng họ sẽ đến để bảo vệ Đài Loan, ngoài việc duy trì "nguồn trợ giúp vô tận" cho nước này.

Điều này có nghĩa là Hoa Kỳ và các đồng minh của họ nên sẵn sàng mạng lưới tiếp vận quân sự ở Tây Thái Bình Dương càng sớm càng tốt, thay vì đợi cho đến khi quá muộn. Hoa Kỳ cũng phải sửa đổi chính sách “mơ hồ chiến lược” để làm rõ rằng Mỹ chắc chắn sẽ bảo vệ Đài Loan.

Rogin khẳng định sai lầm lớn nhất của phương Tây ở Ukraine là tin vào lời tuyên truyền của Nga về Ukraine, điều này đã dẫn đến sự chậm trễ trong việc huy động sự ủng hộ cho Kyiv cho đến sau khi Putin tấn công. Tương tự, tuyên truyền của Trung Quốc đang cố gắng coi hỗ trợ quân sự và hỗ trợ ngoại giao của Hoa Kỳ là “mối đe dọa thực sự đối với hòa bình trên eo biển Đài Loan”.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4528322

--- HỎI 2: Đa số dân Mỹ muốn giữ "Roe v. Wade" cho quyền phá thai?

ĐÁP 2: Đúng thế. Một cuộc thăm dò mới của UMass Amherst hỏi ý dân Mỹ về chuyện Tòa án Tối Cao lộ ý sẽ lật ngược phán quyết "Roe v. Wade" trong đó phán quyết cho dân Mỹ quyền phá thai với một số điều kiện. Cuộc khảo sát được tiến hành ngay sau khi dự thảo của Tòa án Tối cao bị rò rỉ, trong đó dựt hảo nói rằng không có quyền hiến định đối với các dịch vụ phá thai và sẽ cho phép các tiểubang quy định chặt chẽ hơn hoặc cấm hoàn toàn thủ tục này.

Cuộc thăm dò của UMass Amherst dựa trên mẫu 1000 người trên toàn quốc. Những người được hỏi sẽ trả lời liệu họ có nghĩ rằng Tòa án tối cao nên lật lại vụ "Roe v Wade":

. 34% - Nên lật ngược (nghĩa là: phải cấm phá thai).

. 50% - Đừng.

. 16% - Không có ý kiến.

.

Khi nói đến cách Quốc hội nên trả lời như thế nào, nhiều ý kiến trái chiều:

. 45% nói muốn thấy một đạo luật được thông qua giúp phá thai hợp pháp ở tất cả 50 tiểu bang.

. 39% muốn xem quyết định đó tùy thuộc vào từng tiểu bang.

. 15% cho rằng Quốc hội nên thông qua luật cấm phá thai trên toàn quốc.

Chi tiết:

https://www.wcvb.com/article/roe-vs-wade-abortion-supreme-court-ruling-umass-amherst-poll/39972516#

.