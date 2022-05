Quận Cam cháy lớn: 20 ngôi nhà ở Laguna Niguel ra tro, khoảng 100 nhà gần đó di tản.

.

- Quận Cam cháy lớn: 20 ngôi nhà ở Laguna Niguel ra tro, khoảng 100 nhà gần đó di tản.

- Nga hù dọa Phần Lan: xin vào NATO sẽ bị Nga trả đũa, cả tấn công quân sự. Phần Lan: đang lên kế hoạch xin vào NATO "không chậm trễ". Thượng viện Mỹ nói sẽ ủng hộ Phần Lan và Thụy Điển vào NATO. Nga hù dọa: xung đột Nga & NATO có thể trở thành cuộc chiến tranh hạt nhân chính thức.

- Có 3 tàu Nga chở đầy ngũ cốc cướp ở Ukraine đi bán, trong đó tàu khổng lồ Matros Pozynich đã vào cảng Latakia của Syria. Đức tố Nga sử dụng năng lượng "như một vũ khí" bắt chẹt. Ủy ban châu Âu: Nga là "mối đe dọa trực tiếp nhất" đối với trật tự quốc tế.

- Ukraine: Nga không kích Chernihiv, làm 3 người chết, hơn một chục người bị thương. Nga: đã phá hủy một số trực thăng Ukraine.

- Quân Ukraine chận quân Nga vượt sông Siverskyi Donets, bắn sập 2 cầu phao. Ukraine: đã chiếm lại một số ngôi làng giữa Kharkiv và biên giới Nga ở phía bắc. Nhật Bản và Liên Âu đồng ý tăng cường hợp tác đối với Nga. Ukraine: đã thấy tài liệu Putin muốn chiếm trọn Ukraine, rồi sẽ đánh luôn Moldova.

- Trừng phạt kinh tế Nga đang xóa sổ 1 thập niên tăng trưởng kinh tế, làm kinh tế Nga teo lại 12%. Mỹ: đang xem Nga có thể quyết định "sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc siêu thanh" trong tương lai. Thêm một người (Dmitry Kovalev) được nghi có thể sẽ nối ngôi Putin.

- 2 nhà báo Nga phóng hàng chục bài chống Putin lên báo Nga, đang lưu vong nơi bí mật.

Một dân thường tại Nga chết trong trận pháo kích do quân Ukraine bắn qua biên giới Nga.

Đại sứ Mỹ chuyển thông điệp mật tới Thứ trưởng Ngoại giao Nga.

- Tòa phạt Trump 100.000 đôla nhưng gỡ tội coi thường pháp lý.

- Trump bán Trump International Hotel, lời 100 triệu đô

- Dính COVID-19 xong, nhiều người trong vòng 2 năm vẫn còn bị triệu chứng vật thê thảm.

- Bé gái 3 tuổi chết vì mẹ ẵm vô nhà thờ trừ tà.

- Chỉa súng bắn gà tây, lại bắn nhầm con mình.

- Phúc thẩm: cấm bán súng dưới 21 tuổi là vi hiến.

- Năm 2021 chết vì dùng thuốc quá liều nhiều hơn bất kỳ năm nào khác, vượt qua con số 100.000.

- Mỹ điều tra sản phẩm gỗ VN: nghi từ TQ chuyển sang VN rồi xuất qua Mỹ để né thuế phạt.

- Hà Nội: Chính thức khai mạc SEA Games 31.

- Đồng Nai: Nông dân 'treo' chuồng trại vì thua lỗ, càng nuôi càng lỗ.

- Mỹ: những gì xảy ra ở Ukraine không được phép xảy ra tại Châu Á. Mỹ mời VN vào khối kinh tế IPEF để bao vây TQ, nhưng VN nói để nghiên cứu thêm.

- HỎI 1: Lái xe điện VinFast coi chừng: không phải vì bộ sạc của xe hỏng, nhưng có thể vì trụ sạc bình California chỉ để làm kiểng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: CIA nói tăng nguy cơ TQ xâm lăng Đài Loan trước 2030? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-12/5/2022) ---- Quận Cam cháy lớn: 20 ngôi nhà ở Laguna Niguel ra tro, khoảng 100 nhà gần đó di tản. Các quan chức cứu hỏa Quận Cam cho biết ít nhất 20 ngôi nhà tại thành phố ven biển Laguna Niguel đã bị thiêu rụi, và khoảng 100 ngôi nhà khác đang bị đe dọa sau khi một đám cháy nhỏ bùng phát đêm hôm thứ Tư đã thổi bùng lên diện tích 200 mẫu Anh vào đầu ngày thứ Năm.

.

.

Thành phố Laguna Niguel ở phía nam Quận Cam, California, cũng là nơi có nhiều người gốc Việt. Nếu lái xe qua đường CA-73, khoảng cách chỉ 31 phút đồng hồ để đi từ Little Saigon (thị trấn Westminster) tới trung tâm Laguna Niguel, xa 26.2 dặm (42 kilômét).

.

Cảnh sát trưởng Quận Cam, Đại úy Virgil Asuncion, cho biết còn khoảng 100 ngôi nhà vẫn đang bị đe dọa từ ngọn lửa lan nhanh, theo bản tin trên báo Orange County Register.

.

Không có ai bị thương tích trong các báo cáo. Cảnh sát trưởng Quận Cam cho biết đã ra lệnh di tản khoảng 100 ngôi nhà.

.

Video dài 51 giây:



https://youtu.be/4aHdMVIJRgY

.

.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Năm cảnh báo Phần Lan rằng việc nước này gia nhập NATO "sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng" cho mối quan hệ của nước này với Nga, cũng như an ninh của Bắc Âu.

.

Bản văn Bộ Ngoại giao Nga không hề có chút gì ngoại giao: "Nga sẽ buộc phải thực hiện các bước trả đũa, cả về hành động có tính quân sự-kỹ thuật và các hành động khác, để ngăn chặn các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia nảy sinh trong vấn đề này."

.

Bộ tuyên bố rằng mục tiêu của liên minh NATO là "tiếp tục mở rộng về phía biên giới của Nga, tạo ra một bên sườn khác cho mối đe dọa quân sự đối với đất nước của chúng tôi." Nga cũng cáo buộc Phần Lan về sự "thay đổi căn bản" trong chính sách đối ngoại và "vi phạm trực tiếp các nghĩa vụ luật pháp quốc tế" được quy định trong các hiệp ước buộc nước này kiềm chế không đe dọa Nga.

.

---- Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto và Thủ tướng Sanna Marin hôm thứ Năm thông báo Phần Lan đang lên kế hoạch tìm kiếm tư cách thành viên NATO "không chậm trễ".

.

"Chúng tôi hy vọng rằng các bước cần thiết để đưa ra quyết định này sẽ được thực hiện nhanh chóng trong vòng vài ngày tới", Niinisto và Marin cho biết trong một tuyên bố chung. Chính phủ Phần Lan và quốc hội dự kiến sẽ thông qua quyết định [xin vào NATO] trong những ngày tới.

.

---- Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ Hoa Kỳ Bob Menendez, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, hôm thứ Năm cho biết ủy ban của ông “đang làm việc để bảo đảm xem xét nhanh chóng” về tư cách thành viên của Phần Lan và Thụy Điển trong NATO nếu 2 nước này xin vào NATO.

.

Ít nhất 2/3 Thượng viện Mỹ phải bỏ phiếu thông qua các quốc gia thành viên mới trong liên minh phòng thủ NATO. Trong một tweet, thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa trong ủy ban, Thượng nghị sĩ Jim Risch nói rằng “thông báo hôm nay của Phần Lan đánh dấu một bước tiến to lớn trong tương lai của n62n an ninh xuyên Đại Tây Dương”.

.

---- Putin nói y hệt Trung Quốc ở Biển Đông: xua quân trước, chụp mũ sau. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cáo buộc phương Tây hy sinh hòa bình và tạo ra khủng hoảng để đạt được vị thế thống trị thế giới.

.

Phát biểu trong một bài phát biểu trên truyền hình về các vấn đề kinh tế, Putin lưu ý rằng các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga vì hoạt động quân sự ở Ukraine sẽ gây ra những hậu quả toàn cầu, bao gồm cả khả năng xảy ra nạn đói. Putin lưu ý: "Các tác giả của họ, bị dẫn dắt bởi những tham vọng chính trị thiển cận, thổi phồng, tâm thức sợ và ghét Nga (Russophobia), đã gây tổn thương cho lợi ích quốc gia của họ ở mức độ lớn hơn, cho nền kinh tế của họ, cho hạnh phúc của công dân họ."

.

Putin nhấn mạnh rằng các thực thể như Liên Âu cũng sẽ cảm thấy tác động của "nỗi ám ảnh về các lệnh trừng phạt", đồng thời tuyên bố rằng Nga đang "đối phó thành công" với các biện pháp này.

.

---- Cơ quan Khẩn cấp Nhà nước Ukraine thông báo 3 người chết và hơn một chục người bị thương hôm thứ Năm trong cuộc tấn công do hậu quả của một cuộc không kích ở khu vực đông bắc Chernihiv.

Trước đó, Thống đốc Vùng Chernihiv Viacheslav Chaus cho biết, quân Nga đã tiến hành một số cuộc không kích vào khu vực này trong đêm từ thứ Tư đến thứ Năm. Bị bắn trúng là hai trường trung học và các tòa nhà hành chính, trong khi nhà dân ở các khu vực gần tâm của vụ không kích cũng bị ảnh hưởng.

.

Các nhà chức trách của khu vực đã báo cáo thêm một số cuộc tấn công của quân Nga kể từ đầu tuần. Trước đó, Nga nói rằng một cuộc tấn công phi đạn ở Odessa đã phá hủy các máy bay trực thăng của Ukraine đóng tại khu vực này.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Năm cảnh báo rằng một cuộc xung đột tiềm năng giữa Nga và NATO có thể phát triển thành một "cuộc chiến tranh hạt nhân chính thức". Ông cho rằng NATO đang "gia tăng khả năng xảy ra xung đột trực tiếp và công khai" bằng cách cung cấp cho Ukraine vũ khí, huấn luyện quân đội và tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở sườn phía đông của nước này.

.

Medvedev tuyên bố rằng các nước phương Tây đang "cố gắng hết sức để đưa ra luận điểm rằng Nga đang khiến thế giới sợ hãi về một cuộc xung đột hạt nhân", bao gồm cả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin không có ý định lôi kéo NATO vào cuộc xung đột ở Ukraine vì nó sẽ "rất nhanh chóng leo thang thành một kiểu đối địch khác mà không ai muốn nhìn thấy."

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Năm tuyên bố rằng Nga là "mối đe dọa trực tiếp nhất" đối với trật tự quốc tế.

.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhật Bản sau cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Fumio Kishida, Von der Leyen khẳng định Nga "ngày nay là mối đe dọa trực tiếp nhất đối với trật tự thế giới với cuộc chiến tranh man rợ chống lại Ukraine" và bày tỏ lo ngại về "hiệp ước đáng lo ngại của Nga với Trung Quốc. Trong khi đó, ông Kishida cho rằng sự can thiệp của Nga vào Ukraine "làm lung lay cốt lõi của trật tự quốc tế bao gồm cả châu Á" và "không thể được dung thứ."

.

Trung Quốc đã từ chối áp đặt các biện pháp trừng phạt hoặc cắt đứt quan hệ với Nga kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Ukraine nhưng lưu ý rằng TQ đang thúc giục toàn bộ cộng đồng toàn cầu, bao gồm cả Nga, "thực hiện chủ nghĩa đa phương thực sự và thúc đẩy hòa bình thế giới."

.

---- Phó Thủ Tướng Đức và là Bộ Trưởng Kinh Tế Đức Robert Habeck hôm thứ Năm cáo buộc Nga sử dụng năng lượng "như một vũ khí", sau tuyên bố của Chính phủ Nga hôm thứ Tư áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 31 công ty năng lượng nước ngoài để trả đũa các hình phạt của phương Tây đối với cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine.

.

Hôm thứ Năm, Habeck nói rằng Đức đang tập trung xây dựng nguồn dự trữ khí đốt để chuẩn bị cho mùa đông. "Các cơ sở lưu trữ khí đốt phải đầy vào mùa đông, nếu không chúng tôi sẽ rơi vào tình huống có thể dễ dàng gọi là bị Nga bắt chẹt", Habeck nói.

.

---- Theo các nguồn tin vận chuyển và các quan chức Ukraine, một tàu buôn của Nga chở đầy ngũ cốc bị cướp ở Ukraine đã bị ít nhất một cảng Địa Trung Hải từ chối, không chọ cập bến, và hiện đang ở cảng Latakia của Syria.

.

CNN đã xác định con tàu này là tàu chở hàng khổng lồ Matros Pozynich. Tàu Matros Pozynich là một trong ba con tàu liên quan đến việc buôn bán ngũ cốc bị cướp ở Ukraine, theo nghiên cứu từ nguồn mở và từ các quan chức Ukraine.

.

.

---- Quân Ukraine đã - hai lần trong 24 giờ qua - ngăn chặn nỗ lực của quân Nga vượt sông Siverskyi Donets ở khu vực Luhansk, làm nổ tung hai cây cầu phao gần Bilohorivka.

.

Hình ảnh vệ tinh do công ty tình báo không gian địa lý BlackSky thu thập cho thấy một cây cầu phao của Nga bắc qua sông vào ngày 10/5 ngay sau khi một trận địa pháo của Ukraine tấn công khu vực xung quanh.

.

Người ta nhìn thấy khói bốc lên từ bờ phía tây của sông Siverskyi Donets ở một đầu của cây cầu. Ở bờ phía đông, lửa và khói cũng được nhìn thấy ở bờ phía đông, bao gồm cả xung quanh các quân xa của Nga đã băng qua.

.

Video máy bay không người lái đang lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, được định vị địa lý và tính xác thực của nó được CNN xác minh, cho thấy hậu quả của các trận pháo kích. Các cuộc tấn công của quân Ukraine đã phá hủy cây cầu, được nhìn thấy là cây cầu bị chìm một nửa dưới sông.

.

Các bức ảnh bổ sung lan truyền trên phương tiện truyền thông xã hội, cũng được chụp bởi một máy bay không người lái, cho thấy quân Nga đã cố gắng dựng lên một cây cầu phao thứ hai bắc qua sông. Cây cầu đó cũng đã bị quân Ukraine bắn cháy cùng với một số quân xa Nga.

.

Hai cầu phao bị bắn đứt, sụp đổ, chìm sông.

.

---- Người Ukraine đã chiếm lại một số ngôi làng giữa Kharkiv và biên giới Nga ở phía bắc. Oleh Syniehubov, người Chỉ huy chính quyền quân sự Kharkiv, cho biết nhiều khu định cư ở phía bắc thành phố đã được quân đội Ukraine chiếm lại.

.

Quân Nga rút lui khỏi khu vực này vào đầu tháng, với một số phương tiện bị nhấn chìm một nửa dưới sông sau khi một cây cầu đường bộ bị sập. Tại một số khu vực ở phía bắc và phía đông của Kharkiv, các đơn vị Ukraine - bao gồm các lực lượng dự phòng cơ động cao của trung đoàn Azov, đang cách biên giới Nga vài km. Mặc dù nằm trong sự kiểm soát của Ukraine, phần lớn khu vực vẫn nằm trong tầm bắn của pháo binh Nga.

.

---- Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nói rằng Nhật Bản và Liên minh châu Âu đã đồng ý tăng cường hợp tác đối với Nga. Trong một cuộc họp báo chung được tổ chức tại Tokyo, Ursula von der Leyen, Charles Michel và Kishida cho biết họ sẽ lên án Nga và tiếp tục thảo luận về cách tối đa hóa các mối quan hệ đối tác hiện có, bao gồm cả trong lĩnh vực năng lượng.

.

---- Giữa đống đổ nát của thị trấn Trostyanets của Ukraine ở Sumy Oblast, các chiến binh Ukraine đã tìm thấy các tài liệu cho thấy chi tiết về lý do tại sao Nga lại tập trung nhiều vào các cuộc tấn công vào khu vực Donbas ở miền đông Ukraine. Putin đã nói rõ trong bài phát biểu của mình trước cuộc xâm lược rằng ông muốn tái lập Liên Xô cũ.

.

Oleksiy Sukhachev, Cục trưởng Cục Điều tra Nhà nước Ukraine (Ukraine’s State Bureau of Investigation), nói: “Các nhà điều tra… đã tìm thấy các tài liệu quan trọng của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga cho thấy rõ ràng rằng Nga đang chuẩn bị đánh chiếm toàn bộ lãnh thổ của Ukraine. Tất cả thông tin này sẽ được nghiên cứu."

.

Trên thực tế, Putin muốn có tất cả Ukraine. Cũng có nhiều thông tin cho rằng ông Putin đang muốn tới Moldova tiếp theo. Quốc gia Moldova trước đây bị Liên Xô chiếm đóng sau Thế chiến thứ hai. Binh lính của Putin đã rút lui khỏi ngoại ô Kyiv, nhưng nhiều tài liệu vẫn được tìm thấy ở Trostyanets, nơi quân Nga đặt trụ sở chính trong nhà ga xe lửa của thị trấn, theo France 24 đưa tin.

.

---- Trừng phạt kinh tế Nga đang xóa sổ 1 thập niên tăng trưởng kinh tế, làm kinh tế Nga teo lại 12%. Bản tin Bloomberg ghi rằng các dự báo kinh tế bị rò rỉ từ dự án của Bộ Tài chính Nga rằng nền kinh tế Nga sẽ suy giảm tới 12% trong năm nay khi các lệnh trừng phạt kinh tế xóa sạch mức tăng trưởng kinh tế trong suốt một thập niên qua.

.

Đây cũng sẽ là cuộc khủng hoảng kinh tế tệ hại nhất đối với Nga kể từ những năm 1990 khi Liên Xô sụp đổ khiến nền kinh tế nước này đi xuống theo đường xoáy ốc. Natalia Lavrova, nhà kinh tế trưởng của BCS Financial Group ở Moscow, nói với Bloomberg rằng không có cách nào dễ dàng để Nga tiến lên phía trước.

.

Bà thú nhận: “Những tiêu cực chính là lệnh cấm vận dầu mỏ, Liên Âu từ bỏ khí đốt của Nga, cùng với sự ra đi của các công ty nước ngoài nhiều hơn. Tất cả những điều đó có thể sẽ mở rộng dần dần, với rất nhiều tiêu cực kéo dài qua năm 2023."

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm thứ Tư cho biết Mỹ đang "để ý dòm ngó" và theo dõi sát sao các động thái trong tương lai của Nga, vì Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể quyết định "sử dụng vũ khí hạt nhân hoặc siêu thanh" trong tương lai.

.

Austin nói trước Hạ viện Hoa Kỳ: "Tôi sẽ không nói điều đó bởi vì Putin sử dụng vũ khí siêu thanh, điều đó sẽ khiến Putin sẵn sàng nâng cấp để sử dụng vũ khí hạt nhân."

.

Theo số liệu của Washington Post, một bản tin cách đây một ngày đã viết rằng Nga đã sử dụng vũ khí siêu thanh từ 10 đến 12 lần trong cuộc chiến 2 tháng qua ở Ukraine.

.

---- Thêm một người được nghi có thể sẽ nối ngôi Putin. Một ứng cử viên mới đã xuất hiện trong các tin đồn trên mạng cho người kế nhiệm Tổng thống Nga Vladimir Putin. Lần này, người đượcs uy đoán có thể kế nhiệm Putin được cho là Dmitry Kovalev, một thành viên 36 tuổi trong nội các chính phủ của Tổng thống Putin.

.

Cơ sở thực tế bên dưới tin đồn là rất mỏng: Một người được xác định là Kovalev theo băng tần Telegram BAZA, đã được nhìn thấy trên TV nói chuyện với Putin sau cuộc diễn binh Ngày Chiến thắng hôm thứ Hai. Đối với một nhà lãnh đạo được biết đến là luôn giữ khoảng cách với mọi người, một cuộc trò chuyện gần gũi đơn thuần dường như cũng đủ để làm dấy lên suy đoán về người kế nhiệm.

.

Với tình hình sức khỏe của Putin đang giảm sút, có thể Kovalev còn quá trẻ để kế nhiệm Putin, vì nhưd ường một ứng cử viên có nhiều khả năng hơn - Nikolai Patrushev, 70 tuổi, người đứng đầu hội đồng an ninh của Putin - đã được suy đoán qua một tin đồn từ các nhà quan sát Moscow tuần trước, rằng Patrushev sẽ được Putin trao quyền trong vài ngày trong thời gian Putin sẽ được các bác sĩ phẫu thuật. Nhưng Điện Kremlin đã phủ nhận hoàn toàn rằng Putin không mắc phải bất kỳ vấn đề sức khỏe mãn tính nào.

---- Hai nhà báo Yegor Polyakov và Aleksandra Miroshnikova, làm việc cho tờ báo điện tử Lenta.ru của Nga, nói với CNN rằng ý tưởng phóng lên trang web Lenta hàng chục bài báo chỉ trích Tổng thống Nga Vladimir Putin và cuộc chiến ở Ukraine xuất hiện vì họ không thể tiếp tục làm việc như bình thường với chiến tranh ở Ukraine đang tàn phá.Các bài báo chống Putin đã được đăng trên Lenta.ru, một tờ báo ủng hộ Điện Kremlin ở Nga, vào ngày 9 tháng 5. Nó trùng với Ngày Chiến thắng của Nga, một ngày lễ lớn của đất nước kỷ niệm sự đầu hàng của Đức Quốc xã ở Berlin trong Thế chiến thứ hai.Hai nhà báo đã đăng một số bài báo với các tiêu đề như "Putin đã mở ra một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất thế kỷ 21" và "Vladimir Putin nói dối về kế hoạch của Nga ở Ukraine."Họ cho biết họ đã làm việc cực nhọc trong tuần qua, chỉ ngủ từ hai đến năm tiếng mỗi ngày. Không rõ liệu hai nhà báo có bị sa thải khỏi Lenta.ru hay không, nhưng họ nói rằng họ không còn quyền truy cập vào các công cụ xuất bản của trang web."Các sếp của chúng tôi đã xóa tất cả thư từ với chúng tôi," họ nói. "Yegor đã có một cuộc trò chuyện khá khó chịu với họ, nhưng họ thậm chí không thèm nói một lời nào với [Aleksandra].Họ nhận ra rằng rủi ro và những hậu quả tiềm ẩn mà họ có thể phải đối mặt khi xuất bản các bài báo. Hiện tại, cả hai nói rằng họ không còn ở Nga nữa.“Tôi không biết điều gì tiếp theo,” Miroshnikova nói. "Tôi đang ở một đất nước khác, hoàn toàn đơn độc, tôi có một số tiền tiết kiệm nhỏ để sống trong vài tháng. Nhưng tôi không biết phải làm gì, đi đâu và sống như thế nào. Hy vọng tôi sẽ tìm ra được."---- Một dân thường tại Nga chết trong trận pháo kích du quân Ukraine bắn qua biên giới Nga. Lần đầu tiên, một dân thường ở Nga được cho là thiệt mạng do các cuộc pháo kích xuyên biên giới từ Ukraine, theo lời các nhà chức trách Nga. Thống đốc vùng Belgorod, Vyacheslav Gladkov, nói rằng "một người đã thiệt mạng trong cuộc pháo kích vào làng Solokhi." Solokhi là một ngôi làng Nga cách biên giới Ukraine mười kilômét.---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan đã đến thăm Bộ Ngoại giao Nga ở Moscow hôm thứ Tư để chuyển thông điệp tới Thứ trưởng Ngoại giao Sergei Ryabkov, theo lời một quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết.Quan chức này cho biết, cuộc họp nhằm thảo luận về các vấn đề song phương mà không nêu chi tiết những vấn đề cụ thể đã được thảo luận. Người Nga đã không triệu tập Sullivan, đây là một cuộc họp đã được lên kế hoạch trước đó, quan chức này cho biết.Quan chức này nói rằng các báo cáo về cuộc họp kéo dài khoảng 20 phút là gần chính xác, nhưng lưu ý rằng đó là khoảng thời gian bình thường cho các cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Nga.---- Tòa phạt Trump 100.000 đôla nhưng gỡ tội coi thường pháp lý. Một thẩm phán hôm thứ Tư đã giải thoát cho cựu Tổng thống Trump khỏi tội coi thường pháp lý với điều kiện Trump phải nộp phạt 110.000 đô la cho Bộ Trưởng Tư Pháp New York vì không tuân thủ trát đòi hầu tòa đối với hồ sơ đi6èu tra về kinh doanh của Trump và gia đình.Trong một phiên điều trần, Thẩm phán Tòa án Tối cao New York Arthur Engoron nói rằng việc dừng phán quyết khinh thường đối với Trump cũng sẽ phụ thuộc vào việc các luật sư của Trump nộp thêm thông tin cho tòa án về nỗ lực của họ để tuân thủ lệnh của ông hồi đầu năm nay rằng Trump phải tuân thủ trát đòi hầu tòa theo yêu cầu của Bộ Tư Pháp New York. Thẩm phán đã cho Trump đến ngày 20/5/2022 để tuân thủ các điều kiện.---- Doanh nghiệp Trump sẽ rời thủ đô Washington DC trong khi gia đình hoàn tất việc bán Khách sạn Trump International Hotel cho một nhóm nhà đầu tư ở Miami để sẽ mở cửa lại tòa nhà với tên gọi là Waldorf Astoria.Với giá 375 triệu đô la, tương đương 1 triệu đô la mỗi phòng, thương vụ đã có một mức giá rất lớn và gia đình Trump dự kiến sẽ kiếm được khoảng 100 triệu đô la từ việc bán sau khi các khoản vay được trả hết.Trong nhiệm kỳ tổng thống của Trump, khách sạn trên là nơi tụ tập thường xuyên của các quan chức và những người trung thành, nhưng kể từ đó nó đã trở nên phổ biến. Nhiều người đã đệ đơn kiện, cáo buộc Trump thu lợi bất chính từ các khoản thanh toán cho khách sạn trong nhiệm kỳ tổng thống của mình.---- Dính COVID-19 xong, nhiều người trong vòng 2 năm vẫn còn bị triệu chứng vật thê thảm. Một nghiên cứu được công bố hôm thứ Tư cho thấy một nửa số bệnh nhân nhập viện với COVID-19 vẫn có ít nhất một triệu chứng sau hai năm kể từ lần nhiễm bệnh đầu tiên.Trong số những người bị nhiễm virus gây ra COVID-19 ở Vũ Hán, Trung Quốc, nhiều người có sức khỏe kém và chất lượng cuộc sống thấp hơn sau khi khỏi bệnh, theo dữ liệu do Lancet Respiratory Medicine cho thấy.Các nhà nghiên cứu cho biết, mặc dù sức khỏe thể chất và tinh thần thường được cải thiện theo thời gian, nhưng đánh giá của gần 1.200 người nhập viện sau lần nhiễm bệnh ban đầu của họ thường gặp các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở và khó ngủ cho đến hai năm sau đó, các nhà nghiên cứu cho biết.Đồng tác giả nghiên cứu Bin Cao cho biết trong bản tin rằng: "Phát hiện của chúng tôi chỉ ra rằng đối với một tỷ lệ nhất định những người sống sót sau COVID-19 nhập viện, mặc dù họ có thể đã khỏi nhiễm trùng ban đầu, nhưng cần hơn hai năm để hồi phục hoàn toàn sau COVID-19."---- Bé gái 3 tuổi chết vì mẹ ẵm vào nhà thờ trừ tà. Theo hồ sơ tòa án, một bé gái 3 tuổi đã bị tra tấn và giết chết bởi gia đình khi họ thực hiện một nghi lễ giống như một lễ trừ tà để trục xuất ma quỷ trong người ra.Bé Arely đã chết bên trong một nhà thờ nhỏ ở số 1094 Đường số 2 ở San Jose sau khi cô bị mẹ, cậu và ông ngọai bóp cổ vào ngày 24/9/2021, theo lời các công tố viên của Quận Santa Clara, California.Gia đình bé gái “tin rằng đứa trẻ bị quỷ ám và lúc đó đang ở nhà thờ cầu nguyện cho cô bé”, theo Phó Biện lý quận Rebekah Wise viết trong tài liệu của tòa án. Wise viết: “Ông của nạn nhân được xác định là lãnh đạo của Nhà thờ và tuyên bố ông là một mục sư có giấy chứng nhận."Mẹ của bé Arely là bà Claudia Elisa Hernandez, 25 tuổi, ở Mountain View, đã bị truy tố vào ngày 2/2/2022 với tội danh tấn công một đứa trẻ với vũ lực có khả năng gây thương tích lớn trên cơ thể. Hernandez hiện đang trong tù mà không được tại ngoại.---- Chỉa súng bắn gà tây, lại bắn nhầm con mình. Theo cảnh sát tiểu bang Vermont, một người đàn ông ở Vermont đã bắn một cậu bé 14 tuổi chứ không phải con gà tây mà ông định bắn chết. Brent Lehouiller, 52 tuổi, đang đi săn với cậu thiếu niên vào Chủ nhật thì chuyện bi thảm xảy ra.Nạn nhân ẩn danh là con trai của Lehouiller, theo tin của đài WCAX/CBS, giải thích rằng hai cha con chia 2 ngõ trong rừng để tìm một con gà tây mà con trai đã bắn bị thương. Khi Lehouiller cố gắng kết liễu con gà tây, ông đã bắn con trai mình. Cậu bé được điều trị tại một bệnh viện, vì vết thương không nguy hiểm và đã được thả về nhà.---- Phúc thẩm: cấm bán súng dưới 21 tuổi là vi hiến. Một tòa án phúc thẩm của Hoa Kỳ đã phán quyết hôm thứ Tư rằng lệnh cấm bán vũ khí bán tự động của California cho người lớn dưới 21 tuổi là vi hiến. Trong phán quyết tỷ lệ 2-1, một hội đồng của Tòa phúc thẩm Hoa Kỳ số 9 có trụ sở tại San Francisco cho biết hôm thứ Tư, luật cấm bán đã vi phạm quyền của Tu chính án thứ 2 trong Hiến pháp về việc mang vũ khí.Tòa này cũng nói thẩm phán San Diego lẽ ra phải chặn cái gọi là “lệnh cấm gần như hoàn toàn đối với súng trường bán tự động” dành cho thanh niên. Thẩm phán Ryan Nelson viết: “Nước Mỹ sẽ không tồn tại nếu không có chủ nghĩa anh hùng của những thanh niên đã chiến đấu và hy sinh trong quân đội cách mạng của chúng ta. Hôm nay chúng tôi tái khẳng định rằng Hiến pháp của chúng ta vẫn bảo vệ quyền đã cho phép họ hy sinh: quyền của những người trẻ tuổi được giữ và mang vũ khí.”Liên minh Chính sách Vũ khí (The Firearms Policy Coalition), tổ chức đã đứng đơn kiện, cho biết phán quyết khiến họ lạc quan rằng các lệnh cấm súng dựa trên độ tuổi khác sẽ bị lật ngược.---- Năm 2021, Hoa Kỳ, theo dữ liệu do Trung tâm Thống kê Y tế Quốc gia công bố hôm thứ Tư, đã chứng kiến nhiều ca tử vong do dùng thuốc quá liều hơn bất kỳ năm nào khác, vượt qua con số 100.000.

Tiến sĩ Rahul Gupta, Giám đốc Văn phòng Bạch Ốc về Chính sách Kiểm soát Ma túy Quốc gia (White House Office of National Drug Control Policy) cho biết: “Không thể chấp nhận được rằng Hoa Kỳ đang chết đi 1 sinh mạng vì quá liều cứ mỗi năm phút."

.

Báo Axios loan tin rằng cột mốc quan trọng này đánh dấu sự gia tăng 15% số lượng quá liều so với năm 2020. Sự gia tăng mạnh mẽ đó đã được quan sát thấy trong đại dịch COVID-19.

.

---- Cam Bốt cũng tàn bạo với các nhà hoạt động nhân quyền. Nữ luật sư Theary Seng cơ nguy bị tòa kêu án 12 năm tù.

Video dài 3 phút:



https://youtu.be/2oFHRrOxqsM

.

---- Mỹ: những gì xảy ra ở Ukraine không được phép xảy ra tại Châu Á. Mỹ mời VN vào khối kinh tế IPEF để bao vây TQ, nhưng VN nói để nghiên cứu thêm. Kurt Campbell, Điều phối viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ về khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương, hôm thứ Tư nói chuyện tại một viện nghiên cứu ở Washington, cho biết nhiều nước Đông Nam Á dự kiến sẽ tham gia khuôn khổ kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (Indo-Pacific Economic Framework - IPEF), và nói IPEF dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tháng 5/2022.

.

Mục đích IPEF là thiết lập mạng lưới kinh tế toàn vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương để ngăn chận ảnh hưởng Trung Quốc. Bản tin Reuters ghi rằng Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính hôm thứ Tư nói VN quan tâm đến việc giúp Hoa Kỳ thực hiện các mục tiêu của khuôn khổ kinh tế được đề xuất cho Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhưng cần thời gian để nghiên cứu chi tiết.

.

Phạm Minh Chinh, đang có mặt tại Washington trong cuộc gặp thượng đỉnh kéo dài hai ngày giữa Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo ASEAN bắt đầu vào thứ Năm 12/5/2022, cho biết ông đã có các cuộc thảo luận về IPEF của Biden với các quan chức Hoa Kỳ trước đó vào thứ Tư. Chính nói qua một thiông ngôn trong buổi thảo luận hỏi/đáp tại Center for Strategic and International Studies (CSIS)) rằng IPEF rất quan trọng đối với Hoa Kỳ, đối với Việt Nam và các nước khác, nhưng cần làm sáng tỏ vài "yếu tố cụ thể".

.

Được biết Nhật Bản, Nam Hàn, Úc châu, Singapore đã lộ ý sẽ tham gia khuôn khổ kinh tế IPEF. Theo phân tích của CSIS ngày 11/4/2022, một số quốc gia Đông Nam Á, trong đó có VN, tuy sẽ hưởng lợi vì ưu đãi thuế quan từ IPEF, nhưng có thể sẽ do dự, không hẳn vì áp lực từ TQ, nhưng vì một điểm ghi minh bạch trong mạng lưới kinh tế IPEF là điều kiện về "chống tham nhũng."

.

---- Mỹ điều tra sản phẩm gỗ: nghi từ TQ chuyển sang VN rồi xuất qua Mỹ để né thuế phạt. Hoa Kỳ đang tiến hành điều tra chống trốn thuế đối với sản phẩm gỗ nhập từ Việt Nam. Theo bản tin từ trang EIN NewsDesk, Mỹ bắt đầu điều tra “nghi vấn trốn thuế phòng vệ thương mại đối với tủ gỗ nhập cảng từ Việt Nam và Malaysia."

.

Trang web của DOC không chỉ ra rõ ràng nếu đơn đăng ký đã được thực hiện. Vào năm 2020, Bộ Thương Mại Hoa Kỳ (DOC) cũng đã bắt đầu một cuộc điều tra về hàng hóa nhập cảng từ Việt Nam.

.

Sản phẩm bị đề nghị điều tra chống trốn thuế là tủ gỗ có các mã số HS 9403.40.9060, 9403.60.8081 và 8403.90.7080. Nguyên đơn là liên minh các công ty Hoa Kỳ có tên American Kitchen Cabinet Alliance (AKCA), đại diện cho nhiều hãng Mỹ. Lý do: nghi đồ gỗ từ Trung Quốc chuyển sang Việt Nam rồi xuất cảng sang Mỹ để trốn thuế Mỹ áp đặt đối với hàng TQ.

.

Theo AKCA, Mỹ đã ban hành lệnh áp thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với cùng một sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc vào tháng 2/2020. Kể từ đó, xuất cảng các sản phẩm này từ Trung Quốc sang Mỹ đã giảm 54% từ 2,5 tỷ USD xuống còn 1,6 tỷ USD.

.

Trong khi đó, xuất cảng các sản phẩm gỗ của VN sang Hoa Kỳ tăng hơn 130% từ 1,37 tỷ đô la lên 2,7 tỷ đô la. Đồng thời, nhập cảng các mặt hàng này từ Trung Quốc vào Việt Nam tăng từ 232 triệu USD lên 810 triệu USD.

.

---- Hà Nội: Chính thức khai mạc SEA Games 31. Báo Tin Tức ghi nhận. Với khẩu hiệu: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”, ngày 12/5/2022, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 – năm 2021 (SEA Games 31) chính thức khai mạc trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Đại hội diễn ra từ ngày 12 – 23/5/2022 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố lân cận với sự tham dự của khoảng gần 10.000 vận động viên, huấn luyện viên, cán bộ, trọng tài... thi đấu ở 40 môn, hơn 520 nội dung. Đây là lần thứ 2 Việt Nam đăng cai SEA Games kể từ năm 2003.

.

Dưới mắt phóng viên quốc tế. Hình ảnh bên lề SEA Games 31 tại Hà Nội.

Video dài 1:33 phút:



https://youtu.be/3oV8zb5uAeA

.

---- Đồng Nai: Nông dân 'treo' chuồng trại vì thua lỗ, càng nuôi càng lỗ. Báo Tiền Phong kể: Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thành bán ra chưa tương xứng khiến người nuôi gia cầm e ngại tái đàn heo, gà. Đó là thực trạng đang diễn ra tại Đồng Nai, thủ phủ chăn nuôi của miền Đông Nam bộ

Ông Nguyễn Trường Giang, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi - thú y Đồng Nai cho biết, đến nay đàn heo trong tỉnh đã đạt khoảng 3 triệu con, tương đương với số lượng của những năm trước, đảm bảo nhu cầu tiêu thụ hàng ngày và chế biến cho khu vực TPHCM và các tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ đàn heo đang tăng mạnh trong hệ thống chăn nuôi trang trại của các DN và công ty nước ngoài; trong khi đó, tỷ lệ đàn heo có xu hướng giảm dần trong các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ.

... Theo các chuyên gia nông nghiệp, thị trường tiêu thụ các sản phẩm chăn nuôi chậm hơn nhiều so với mọi năm nên giá bán ra thường ở mức thấp. Suốt nhiều tháng nay, người chăn nuôi đang “gồng mình” gánh lỗ, hàng loạt hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã bỏ nghề. Với dự báo, giá thức ăn chăn nuôi và nhiều chi phí khác chưa dừng leo thang trong thời gian tới, sẽ có thêm nhiều trại “treo chuồng” vì càng nuôi càng lỗ.

.

---- HỎI 1: Lái xe điện VinFast coi chừng: không phải vì bộ sạc của xe hỏng, nhưng có thể vì trụ sạc bình California chỉ để làm kiểng?

.

ĐÁP 1: Đúng thế, 27% trụ sạc xe điện ở Vùng Vịnh Bắc California không xài được. Theo một nghiên cứu được công bố vào đầu tuần này, hơn 27% tổng số trạm sạc xe điện ở khu vực San Francisco Bar không hoạt động được, dẫn đến một vấn đề lớn có thể đẩy lùi sự thích nghi rộng rãi hơn nữa đối với xe điện ở California trong những năm tới.

.

Tổng cộng, chỉ 72,5% EVSE (electric vehicle service equipment) được tìm thấy là hoạt động. 22,7% trình kết nối có màn hình không phản hồi hoặc không khả dụng, lỗi hệ thống thanh toán (payment system failures), lỗi kích hoạt sạc điện (charge initiation failures) hoặc đầu nối bị hỏng (broken connectors). Có tới 4,9% bộ sạc khác có dây cáp quá ngắn để nối đến cổng sạc ô tô, cũng khiến chúng không sử dụng được. Hơn nữa, 10% của tất cả các EVSE được đánh giá lại một cách ngẫu nhiên 8 ngày sau đó để xem liệu có bất kỳ thay đổi nào về chức năng được thực hiện hay không, nhưng không có thay đổi tổng thể nào được ghi lại, nghĩa là không có ai tới sửa các trụ sạc bình xe điện.

.

Theo ghi nhận của nghiên cứu này, các phát hiện cho thấy số lượng bộ sạc không hoạt động thấp hơn nhiều so với các nhà cung cấp dịch vụ EV tuyên bố về chức năng bộ sạc từ 95% đến 98%.

Chi tiết:

https://californiaglobe.com/articles/over-27-of-electric-vehicle-charging-stations-in-bay-area-are-non-operable-according-to-new-survey/

.

---- HỎI 2: CIA nói tăng nguy cơ TQ xâm lăng Đài Loan trước 2030?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Avril Haines cho biết, mối đe dọa về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan từ nay đến năm 2030 là "nghiêm trọng".

Haines cho biết tại cuộc điều trần của Ủy ban Quân Vụ Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Ba (10/5), Trung Quốc đang “làm việc ráo riết để tự đặt họ vào một vị trí mà quân đội của họ có khả năng chiếm Đài Loan bất kể sự can thiệp của Hoa Kỳ."

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4534199

.

----