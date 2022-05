Tranh chân dung Marilyn Monroe bán với giá 195 triệu đô, kỷ lục đối với tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 20.

- Biden sợ Putin lún sình ở Ukraine. Biden: Putin đã tính sai, vì Putin nghĩ có thể đánh cho tan vỡ cả NATO và Liên Âu. Mỹ: vì Mỹ siết xuất cảng, làm 2 nhà máy sản xuất xe tăng của Nga đóng cửa vì thiếu phụ tùng quan trọng.

- Nga sẽ hỗ trợ Belarus sản xuất phi đạn. Liên Âu: Nga tấn công mạng vệ tinh KA-SAT trong ngày đầu xâm lược Ukraine. Ukraine: Nga có thể phá hoại các xưởng hóa chất Ukraine. Còn ít nhất 100 thường dân ở nhà máy thép Azovstal ở Mariupol. Ukraine: Nga đã bắn 3 phi đạn siêu thanh vào Odesa. Gần 2/3 cư dân của thành phố Kyiv đã trở về.

- Ủy ban châu Âu: không cho Nga thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Hai phóng viên Nga viết vài chục bài chỉ trích Putin trên mạng thân Putin ở Nga. Nga: sẽ không dự cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền LHQ hôm thứ Năm 12/5/2022 vì sợ kể tội nhân quyền.

- Ukraine: ngũ cốc Nga cướp ở Ukraine đã được gửi ra bán ở nước ngoài. Quốc hội Litva ra nghị quyết: Nga xâm lược Ukraine là "tội ác diệt chủng" và Nga là thủ phạm khủng bố. Mạng video của Nga RuTube vẫn đứt mạng vì tin tặc. Đức ủng hộ Ukraine hội nhập vào Liên Âu.

- Cử chỉ Putin tại lễ kỷ niệm Ngày Chiến Thắng gây suy đoán Putin có bệnh phù. Phó đại sứ Nga tại LHQ vu vạ: có tài liệu Ukraine đã lên kế hoạch tấn công vào lãnh thổ Nga. Biden đã ký Đạo luật cho thuê thiết bị quốc phòng vì dân chủ giúp Ukraine. Báo Ukraine: phi đạn Nga bắn, gây đám cháy bùng phát tại 1 thương xá Odessa.

- Chưa có kế hoạch để TT Biden tới thăm Ukraine. Mỹ: thấy có dấu hiệu Nga cưỡng bách người Ukraine sang Nga. Mỹ sẽ tạm dỡ bỏ thuế quan từ thời Trump đối với thép Ukraine trong một năm. Mỹ: Putin nói Nga xâm lăng Ukraine là "đánh phủ đầu xâm lược của phương Tây" là "vô lý".

- Biden nhắc đừng lộ tin tình báo cho báo chí.

- Tân Tổng Thống Philippines: Ferdinand Marcos Jr

- Mỹ năm 2020: khoảng 77.000 súng bị trộm

- Lo ngại vì người bênh vực phá thai biểu tình bên ngoài nhà của 3 thẩm phán Tòa án tối cao bảo thủ. Thượng Viện OK Luật bảo vệ gia đình các Thẩm phán Tối cao.

- Trả lời trát đòi nộp tài liệu của Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Trump khai đã mất 4 điện thoại di động.

- Dân Mỹ rủ nhau dọn nhà tới Houston.

- Tới 60% đòi tăng tốc khoan dầu ỡ Mỹ.

- Từ tiểu bang nghiêng ngửa, tiểu bang Florida nhờ tăng dân số đã trờ thành đa số Cộng hòa.

- Thống đốc Florida ký luật: học sinh phải học về những đau khổ do chủ nghĩa cộng sản gây ra.

- Louisiana: Bnh T. Nguyen bắn vào tay bạn gái.

- Ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài (tàu lạ?) uy hiếp, cướp tài sản trên vùng biển Trường Sa.

- HỎI 1: Năm 2022, có 40% dân Mỹ lo không có đủ tiền để trả các hóa đơn hàng tháng? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Mỹ cân nhắc xem có nên trừng phạt VN theo luật CAATSA? ĐÁP 2: Theo RFI.

QUẬN CAM (VB-10/5/2022) ---- Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock bày tỏ sự ủng hộ của Đức đối với việc Ukraine hội nhập vào Liên Âu trong chuyến thăm Ukraine hôm thứ Ba. Tuy nhiên, ngoại trưởng nói rằng không được có "đường tắt" để trở thành thành viên.

Baerbock tuyên bố rằng Đức sẽ giảm sự phụ thuộc vào năng lượng của Nga "xuống mức số không" làm nổi bật "rằng sẽ duy trì như vậy mãi mãi." Hơn nữa, ngoại trưởng Đức tuyên bố mở lại đại sứ quán ở Kyiv, lưu ý đến việc bố trí nhân viên và công việc tối thiểu ban đầu.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko thông báo rằng Nga sẽ hỗ trợ Belarus sản xuất phi đạn trong một hội thoại vào hôm thứ Ba. Lukashenko lưu ý rằng một thỏa thuận như vậy đã được thực hiện trước đó giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng giám đốc Cơ quan vũ trụ Nga Dmitry Rogozin và ông, đồng thời lưu ý rằng phi đạn mới sẽ tương tự phi đạn loại Iskander.

---- Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko hôm thứ Ba thông báo rằng gần 2/3 cư dân của thành phố Kyiv đã trở về thủ đô của Ukraine. Klitschko công bố thông tin này sau khi thống kê số lượng điện thoại cá nhân trong thành phố, kết quả là khoảng hai triệu rưỡi. Trước cuộc khủng hoảng, Kyiv có khoảng ba triệu rưỡi cư dân. Thị trưởng nói thêm rằng rất tiếc, an ninh của những người Kyiv trở về không thể được đảm bảo vì vẫn có nguy cơ lớn về các cuộc tấn công phi đạn tiếp theo của Nga.

---- Cao ủy Đối ngoại về Chính sách An ninh và Đối ngoại của Liên Âu Josep Borrell cáo buộc Nga thực hiện cuộc tấn công vào mạng vệ tinh KA-SAT do Viasat vận hành vào ngày Nga tiến hành can thiệp quân sự vào Ukraine.

"Cuộc tấn công trên mạng đã xảy ra một giờ trước cuộc xâm lược vô cớ và phi lý của Nga vào Ukraine vào ngày 24/2/2022, do đó tạo điều kiện cho hành động xâm lược quân sự", Borrell nói và tuyên bố nó đã gây ra "sự đứt gãy mạng và gián đoạn liên lạc của một số cơ quan công quyền, doanh nghiệp và người dùng ở Ukraine" và ảnh hưởng đến một số nước Liên Âu. Ông nói các hành động bị cáo buộc của Nga là "không thể chấp nhận được" và "vô trách nhiệm".

---- Nền tảng video của Nga RuTube vẫn ngừng hoạt động trong ngày thứ nhì liên tiếp vào thứ Ba sau khi nó bị nhắm mục tiêu bởi một cuộc tấn công mạng "rất lớn" một ngày trước đó.

Nền tảng này cho biết trong một bài đăng trên Telegram hôm thứ Ba: "Trên thực tế, chúng tôi đã phải hứng chịu cuộc tấn công mạng lớn nhất trong lịch sử của Rutube. Việc khôi phục mạng (truy cập) sẽ mất nhiều thời gian hơn những gì các kỹ sư nghĩ ban đầu."

Trang web này đã đứt mạng vào sáng thứ Hai trước cuộc diễn binh Ngày Chiến thắng ở Moscow, mà cuộc diễn binh đã được sắp xếp để phát trực tuyến trên RuTube.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết Nga sẽ không tham gia cuộc họp của Hội đồng Nhân quyền Liên hiệp quốc vào thứ Năm 12/5/2022. Bà một lần nữa cáo buộc các nước phương Tây dàn dựng giả tạo các chuyện Nga vi phạm nhân quyền ở Ukraine và bác bỏ cáo buộc tội ác của Ukraine.

Zakharova nói: "Thật không may, những lập luận và giải thích của chúng tôi liên quan đến mục tiêu thực sự của hoạt động quân sự đặc biệt và tình hình thực tế trên mặt đất hoàn toàn bị bỏ qua chẳng ai nghe. Rõ ràng là chúng cũng sẽ không được lắng nghe lần này. Đó là lý do tại sao phái đoàn Nga sẽ không hợp pháp hóa một màn trình diễn chính trị thiên vị khác trong hình thức một phiên họp đặc biệt đã được dàn dựng."

---- Hình ảnh lính Nga bỏ xe tăng chạy.

Video dài 1:15 phút:



https://youtu.be/LgGN7xlYrQo

---- Ít nhất 100 thường dân vẫn đang ở nhà máy thép Azovstal ở Mariupol, theo một tuyên bố hôm thứ Ba của Petro Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol. Tuần trước, chính phủ Ukraine thông báo tất cả phụ nữ, trẻ em và người già đã được di tản khỏi nhà máy, nơi đóng quân cuối cùng của quân đội Ukraine trong thành phố.

Andryushchenko nói: "Ngoài chiến binh, còn ít nhất 100 dân thường vẫn ở trong các hầm trú ẩn. Tuy nhiên, điều này không làm giảm tần suất các cuộc tấn công của quân chiếm đóng. Pháo hạng nặng và máy bay tiếp tục nã đạn vào nhà máy cả ngày. Các nỗ lực của quân Nga tấn công trên mặt đất [để càn quét nhà máy thép] vẫn tiếp tục thất bại."

---- Quân đội Ukraine hôm thứ Ba cảnh báo rằng Nga có thể nhắm mục tiêu vào các ngành công nghiệp hóa chất của nước này.

Bản văn quốc phòng Ukraine viết: "Không loại trừ khả năng xảy ra phá hoại tại ngành công nghiệp hóa chất của Ukraine với các cáo buộc thêm vào các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang Ukraine."

---- Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu Maros Sefcovic cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kurier được công bố hôm thứ Ba rằng châu Âu phải bảo đảm rằng Nga không thể thắng trong cuộc chiến ở Ukraine.

Sefcovic tuyên bố: “Chúng ta không thể để Nga giành chiến thắng trong cuộc chiến này vì nó cũng sẽ đe dọa cuộc sống của chúng ta, sự thịnh vượng của chúng ta, các giá trị của chúng ta và tương lai của chúng ta."

Quan chức Liên Âu nhấn mạnh rằng cần có lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga nhưng nhấn mạnh rằng châu Âu cần thực hiện các bước để các biện pháp trừng phạt chống lại Nga không ảnh hưởng nặng nề tới khối Liên Âu. Tuy nhiên, ông khẳng định cần có lệnh cấm vận đối với dầu mỏ của Nga.

---- Cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, ngũ cốc do quân đội Nga cướp ở các khu vực bị chiếm đóng đã được gửi ra nước ngoài. Cơ quan tình báo tuyên bố rằng "một phần lớn ngũ cốc bị cướp từ Ukraine nằm trên các tàu chở hàng khô dưới cờ Nga ở Địa Trung Hải."

Bản văn nói: "Điểm đến nhiều khả năng là Syria. Ngũ cốc có thể bị buôn lậu từ đó sang các nước khác ở Trung Đông". Ban giám đốc cũng cho biết người Nga "tiếp tục xuất cảng thực phẩm bị đánh cắp ở Ukraine sang lãnh thổ của Liên bang Nga và vùng Crimea bị chiếm đóng."

---- Các quan chức Ukraine cho biết, một máy bay ném bom của Nga đã bắn 3 phi đạn siêu thanh vào thành phố cảng Odesa, miền nam Ukraine vào đêm thứ Hai, như một phần của cuộc tấn công san bằng một số mục tiêu dân sự, bao gồm khách sạn và trung tâm mua sắm.

Đây không phải là lần đầu tiên Moscow bắn phi đạn siêu thanh Kinzhal trong cuộc xâm lược của mình, nhưng nó dường như là một sự kiện tương đối hiếm. Nga cho biết họ đã sử dụng phi đạn Kinzhal của Ukraine vào giữa tháng 3 - một tuyên bố sau đó được các quan chức Mỹ xác nhận với CNN - trong lần sử dụng vũ khí đầu tiên được biết đến trong cuộc chiến.

---- Quốc hội Litva hôm thứ Ba đã thông qua một nghị quyết tuyên bố cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine là một "tội ác diệt chủng" và Nga là thủ phạm khủng bố.

Trong nghị quyết, Seimas, Quốc hội Lithuania, công nhận rằng "cuộc xâm lược vũ trang toàn diện - chiến tranh - chống lại Ukraine của các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga và giới lãnh đạo chính trị và quân sự của nó [...] là tội ác diệt chủng đối với người dân Ukraine. . "

Được đồng thuận thông qua, nghị quyết cáo buộc các lực lượng quân sự Nga "nhắm vào các mục tiêu dân sự một cách có chủ ý và có hệ thống", tuyên bố Nga là "một quốc gia ủng hộ và gây ra khủng bố".

---- Hai phóng viên Nga viết vài chục bài chỉ trích Putin. Hai phóng viên Nga dường như đã đăng ít nhất 30 bài báo chỉ trích Putin và hành động Putin đàn áp truyền thông. Các bài báo này xuất hiện trong thời gian ngắn trên một trang tin tức ủng hộ Điện Kremlin, lenta.ru.

.

Họ viết trên lenta.ru: “Putin và cộng sự của ông ta sẽ phải đối mặt với một tòa án sau khi chiến tranh kết thúc. "Putin và các cộng sự của ông ấy sẽ không thể biện minh cho bản thân hoặc bỏ chạy sau khi thua cuộc chiến này."

---- Tại buổi gây quỹ cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ ở Potomac, Maryland, hôm thứ Hai, Tổng thống Joe Biden nói với những người ủng hộ ông rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tin rằng Putin có thể đánh cho tan vỡ cả NATO và Liên Âu.

.

Biden nói, theo một bản tin tổng hợp từ sự kiện này: "Tôi tin tưởng rằng Putin tin rằng Putin có thể đánh cho tan vỡ NATO, rằng Putin tin rằng Putin cũng có thể đánh cho vỡ Liên minh châu Âu."

Biden cũng gọi tổng thống Nga là "rất tính toán đa mưu" và bày tỏ lo ngại rằng Putin không thể tìm ra lối thoát cho cuộc chiến Ukraine, theo lời phóng viên.

---- Các biện pháp kiểm soát xuất cảng cấm các công ty gửi các sản phẩm quan trọng như chất bán dẫn đến Nga với mục tiêu làm nền kinh tế của nước này dần dần chết đói. Nhưng một quan chức hàng đầu của chính quyền Biden đã nói với Yahoo Finance vào hôm thứ Hai rằng một số biện pháp kiểm soát xuất cảng nhất định có thể gây tổn hại cho quân đội của Vladimir Putin trong tương lai gần.

“Do các biện pháp kiểm soát xuất cảng mà chúng tôi đã áp dụng, hai nhà sản xuất xe tăng hàng đầu của Nga không còn hoạt động kinh doanh nữa”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Wally Adeyemo cho biết hôm thứ Hai. "Nga ngày nay có ít xe tăng hơn nhiều so với những gì họ đã tham gia vào cuộc xâm lược này và họ không thể kiếm được nhiều hơn do hành động mà chúng tôi đang thực hiện với các lệnh trừng phạt."

Bạch Ốc cho biết việc kiểm soát đã khiến hai nhà máy xe tăng lớn của Nga - Tập đoàn Uralvagonzavod và Nhà máy Máy kéo Chelyabinsk - ngừng hoạt động do thiếu các bộ phận nước ngoài. Và các nhà quan sát nhận thấy ít xe tăng hơn bình thường tại cuộc duyệt binh hàng năm trên Quảng trường Đỏ của Moscow vào hôm thứ Hai.

---- Báo Kyiv Independent loan tin rằng một đám cháy đã bùng phát tại một trung tâm mua sắm ở Odessa hôm thứ Hai do phi đạn của Nga tấn công thành phố.

Thành phố cảng Odessa là trung tâm thương mại của Ukraine và huyết mạch của nó với phần còn lại của thế giới, đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công quân sự của Nga kể từ khi Nga tiến hành cuộc tấn công vào Ukraine.

---- Hôm thứ Hai, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã ký Đạo luật cho thuê thiết bị quốc phòng vì dân chủ (the Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022) năm 2022, đạo luật này sẽ giúp Biden tăng quyền cho vay hoặc cho thuê hỗ trợ quốc phòng cho Ukraine trong bối cảnh Nga can thiệp quân sự vào quốc gia đó.

Dự luật cũng sẽ cho phép Mỹ phê duyệt các cơ chế quốc phòng cho Ukraine vay và cho thuê nhanh hơn, đơn giản hóa các quy trình. Đạo luật này cũng sẽ cho phép Ukraine yêu cầu Mỹ chuyển vũ khí dễ dàng hơn và các hỗ trợ khác tới lãnh thổ của Ukraine đang bị khủng hoảng.

---- Cử chỉ của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại lễ kỷ niệm ngày lễ hàng năm của đất nước một lần nữa làm dấy lên lo ngại về sức khỏe và tinh thần của ông: Putin được cho là trùm một chiếc chăn dày trên chân, mặc dù xung quanh là những cựu chiến binh lớn tuổi, những người dường như không có thêm các tấm phủ.

Putin, 69 tuổi, tỏ ra tinh thần khỏe mạnh trong bài phát biểu và không cần thêm trợ giúp dìu đi từ chân bục của diễn giả. Tuy nhiên, Putin đi khập khiễng khi đứng dậy để phát biểu.

Một trang web tiếng nước ngoài mô tả sự xuất hiện của Putin tại buổi lễ hôm thứ Hai, theo Twitter: ''Bài phát biểu ngắn một cách bất thường, tình trạng Putin dường như thêm [xấu đi]. Mặt và cổ có vẻ sưng lên vì chất steroid, Putin dường như bị đau và có vấn đề với sự tập trung.''

---- Phó đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc Dmitry Polyansky cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Hai rằng các tài liệu đã được phát hiện trong chiến dịch quân sự ở Ukraine cho thấy Ukraine đã lên kế hoạch tấn công Nga từ trên lãnh thổ của mình, và cũng đề cập đến các kế hoạch tương được soạn thảo liên quan đến Donbas.

Ông nói: “Tôi có thể nói rằng rõ ràng bây giờ chúng ta đang có một cuộc chiến tranh ủy nhiệm. NATO đang tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm với Nga chứ không phải ngược lại. Đây là thực tế mà chúng tôi đang phải đối mặt.”

Polyansky, do đó, lưu ý rằng quyết định của Nga tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Ukraine chỉ thể hiện một đòn tấn công phủ đầu nhằm đáp lại các kế hoạch của phương Tây trong khu vực. (Ghi chú: Ukraine chưa từng tấn công vào lãnh thổ Nga, trong khi Nga đã chiếm và sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine vào Nga năm 2014, và giúp 2 tỉnh ly khai ra khỏi Ukraine để lập 2 Cộng hòa Nhân dân.)

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki tuyên bố trong một cuộc họp báo hôm thứ Hai rằng quy chụp của Nga rằng cuộc xung đột ở Ukraine "do sự xâm lược của phương Tây" là "vô lý", và nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin và Điện Kremlin chỉ như một "nhà máy thông tin sai lệch".

Psaki cũng mô tả bài phát biểu Ngày Chiến Thắng của Putin là "một người theo chủ nghĩa xét lại", nhắc nhở rằng lễ Ngày Chiến thắng về cơ bản là một ngày kỷ niệm chiến thắng của lực lượng Đồng minh trước chủ nghĩa Phát xít và tái lập hòa bình trong cộng đồng quốc tế.

Trước đó, ông Putin cáo buộc Mỹ "bóp méo" sự thật lịch sử liên quan đến chủ nghĩa Quốc xã, đồng thời cho rằng hoạt động quân sự của Nga là do phương Tây biến Ukraine thành "mối đe dọa không thể chấp nhận được" đối với an ninh quốc gia của Nga.

---- Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói với các phóng viên hôm thứ Hai rằng vẫn chưa có kế hoạch cho Tổng thống Joe Biden công du Ukraine, ngay cả sau chuyến công du của đệ nhất phu nhân Jill Biden tới Ukraine hồi cuối tuần.

Psaki nói với các phóng viên: “Chuyến đi của họ có một chút khác biệt, tôi nghĩ rằng tất cả các bạn đều biết khi đi cùng chuyến với Tổng thống, nhưng hiện tại vẫn chưa có kế hoạch cho chuyến đi... và dĩ nhiên Tổng Thống Biden sẽ rất thích đến Ukraine, tôi chỉ nói là không có kế hoạch gì về chuyện đi thăm Ukraine tại thời điểm này.”

Psaki cũng nói với MJ Lee của CNN về chuyến đi của Đệ nhất phu nhân tới Ukraine hôm cuối tuần, rằng "Bà Jill Biden sẽ không đi nếu chúng tôi không cảm thấy thoải mái với các xem xét an ninh để bảo đảm an toàn cho bà, và bà muốn đi vào Ngày của Mẹ, vì bà đã nghĩ điều quan trọng là Hoa Kỳ muốn người dân Ukraine thấy rằng chiến tranh phải dừng lại, cuộc chiến đã tàn khốc và người dân Hoa Kỳ đứng về phía người dân Ukraine.”

---- Người phát ngôn Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, Bộ Quốc phòng Mỹ đã "nhìn thấy những dấu hiệu" cho thấy người Nga đang chuyển người Ukraine sang Nga "trái với ý muốn của họ".

Khi được hỏi về tuyên bố của chính phủ Ukraine rằng 1,2 triệu người Ukraine hiện đã bị trục xuất về Nga và đang bị giam giữ trong các khu tạm cư, Kirby trả lời "chúng tôi chắc chắn đã thấy dấu hiệu cho thấy người Ukraine đang bị di chuyển từ Ukraine sang Nga."

Kirby không thể nói về tổng số người Ukraine đã di chuyển, có bao nhiêu trại hay họ trông như thế nào, nhưng nói, "chúng tôi có dấu hiệu cho thấy người Ukraine đang bị đưa vào Nga trái với ý muốn của họ."

---- Mỹ sẽ tạm thời dỡ bỏ thuế quan từ thời Trump đối với thép Ukraine trong thời hạn một năm trong một quyết định nhằm giúp đỡ nền kinh tế Ukraine và gửi thông điệp ủng hộ khi nước này tiếp tục chống lại cuộc xâm lược đang diễn ra của Nga.

"Để các nhà máy thép tiếp tục hoạt động như một huyết mạch kinh tế cho người dân Ukraine, họ phải có khả năng xuất khẩu thép của mình. Thông báo hôm nay là một tín hiệu cho người dân Ukraine rằng chúng tôi cam kết giúp họ phát triển trước sự hung hăng của Putin, và rằng công việc của họ sẽ tạo ra một Ukraine mạnh mẽ hơn, cả hiện nay và trong tương lai", Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản.

---- Biden nhắc đừng lộ tin tình báo cho báo chí. Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây đã nói với các quan chức an ninh quốc gia hàng đầu của ông rằng những rò rỉ lộ tin về việc chia sẻ thông tin tình báo của Mỹ với người Ukraine là không hữu ích và cần phải dừng lại, theo lời một quan chức "lộ tin tình báo" lần nữa với báo chí.

Tuần trước, sau khi Bạch Ốc phủ nhận việc cung cấp thông tin tình báo trực tiếp cho người Ukraine “với ý định giết các tướng Nga”, Biden đã nói chuyện riêng với Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin, Giám đốc CIA William Burns và Giám đốc Tình báo Quốc gia Avril Haines.

Biden nói với họ rằng việc công khai thông tin về những gì Mỹ đang chia sẻ với lực lượng Ukraine đang chống lại sự xâm lược của Nga là không hữu ích, theo lời một quan chức nói và nhấn mạnh rằng những rò rỉ lộ tin liên quan đến thông tin đó phải dừng lại.

---- Ferdinand Marcos Jr, con trai và là người mang trùng tên của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống ở Philippines. Chiến thắng vang dội đưa vương triều Marcos trở lại dinh tổng thống ở Manila sau khi cha của Marcos Jr. bị phế truất trong một cuộc nổi dậy cách đây hơn ba thập niên, chấm dứt 20 năm cai trị chuyên quyền của Marcos.

.

Sau khi bị lật đổ, cựu tổng thống Marcos đã trốn sang Hawaii cùng gia đình. Kể từ khi trở lại Philipines vào năm 1991, Marcos Jr đã từng giữ chức Dân Biểu và rồi chức Thượng Nghị Sĩ.

.

---- Theo một nghiên cứu mới của hội vận động kiểm soát súng "Everytown for Gun Safety", số lượng súng bị đánh cắp từ xe hơi đã tăng vọt trong thập niên qua và hiện chiếm phần lớn các vụ trộm súng ở Mỹ.

.

Trong một phân tích mới được công bố hôm thứ Hai, Everytown phát hiện ra rằng vào năm 2020, ước tính có khoảng 77.000 khẩu súng đã bị đánh cắp ở các thành phố trên khắp đất nước. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu tội phạm của FBI kéo dài từ năm 2011 đến năm 2020 để đạt được con số và phân tích dữ liệu từ 271 thành phố quy mô nhỏ đến lớn trên 38 tiểu bang.

.

Memphis dẫn đầu Hoa Kỳ về tỷ lệ trộm súng từ xe hơi cao nhất, với 193,6 khâu súng bị trộm trên mỗi 100.000 người, theo bản nghiên cứu. Theo sau Memphis là một số thành phố phía nam khác: Chattanooga, Tenn., Columbia S.C., và Warner Robins, Ga..

.

---- Các nhà hoạt động vì quyền phá thai trong những ngày gần đây đã tụ tập bên ngoài nhà của ba thẩm phán Tòa án tối cao bảo thủ để phản đối viễn ảnh lật ngược phán quyết "Roe vs Wade", một tiền lệ ghi trong Hiến pháp cho phép phá thai có điều kiện.

.

Việc biểu tình bên ngoài nhà riêng - của 3 thẩm phán Tối cao Samuel Alito, Brett Kavanaugh và John Roberts - đã buộc Bạch Ốc phải nhức đầu, cân nhắc giữa quyền tự do biểu tình ôn hòa và giới hạn xâm phạm tới sự tư riêng và cơ nguy bạo động nhắm vào các thẩm phán.

.

Phóng viên quốc tế tường thuật về phong tục thờ Cá Voi (gọi là Cá Ông) ở các vùng biển VN.

Chính quyền Biden đã cố gắng thực hiện hành động cân bằng này vào thứ Hai, với Trưởng ban báo chí Bạch Ốc Jen Psaki tố cáo viễn cảnh có các mối đe dọa hoặc bạo lực, nhưng không lên án các cuộc biểu tình bên ngoài nhà của các thẩm phán.Psaki nói: “Chúng ta là một quốc gia đề cao dân chủ, và chúng ta chắc chắn cho phép biểu tình ôn hòa ở nhiều nơi trong nước."---- Các nhà lập pháp tại Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua 1 dự luật lưỡng đảng để mở rộng bảo vệ an ninh cho các gia đình của các thẩm phán Tòa án Tối cao sau khi các cuộc biểu tình bùng nổ bên ngoài một số ngôi nhà của họ để phản ứng với dự thảo quyết định lật ngược phán quyết "Roe vs. Wade" bị lộ ra.Đạo luật Supreme Court Police Parity Act - được đưa ra bởi các Thượng nghị sĩ quan John Cornyn, Cộng Hòa-Texas, và Chris Coons, Dân Chủ-Del. - đã thông qua Thượng viện vào thứ Hai với sự đồng thuận và hiện đang chuyển đến Hạ viện để xem xét.---- Trả lời trát đòi nộp tài liệu của Bộ Trưởng Tư Pháp New York, Trump khai đã mất 4 điện thoại di động. Donald Trump, đang bị văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp New York điều tra, đã đệ đơn tuyên thệ khẳng định rằng ông không còn sở hữu 4 trong số các điện thoại di động mà Bộ Trưởng Tư Pháp New York đã gửi trát đòi nộp cho tòa. Một thẩm phán đã phạt cựu tổng thống 10.000 đô/ngày trong khi Trump không cung cấp thông tin được yêu cầu, bao gồm cả các điện thoại di động. Trump hiện đang nợ tòa 140.000 đô la.CNN đưa tin, cuộc điều tra nhằm vào công ty của Trump là Trump Organization. Trump đã giao điện thoại di động cá nhân của Trump. CNN cho biết thêm rằng Trump đã ủy quyền cho các luật sư của Trump khám xét nhà của Trump ở Bedminster, New Jersey, khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida và tư dinh của ở Trump Tower để tìm bất kỳ tài liệu nào mà Bộ Trưởng Tư Pháp New York Letitia James đã gửi trát đòi.Nhiều chuyên gia pháp lý đã nhanh chóng giễu Trump về chuyện Trump khai là đã mất 4 điện thoại di động, trong khi Trump đã cẩn thận sắp xếp các con số thu nhập trong các tờ khai để gần 20 năm trốn thuế.---- Tranh chân dung Marilyn Monroe bán với giá 195 triệu đô, kỷ lục đối với tác phẩm nghệ thuật của thế kỷ 20. Bức tranh chân dung nổi tiếng vẽ diễn viên Marilyn Monroe của họa sĩ nghệ thuật đại chúng Mỹ Andy Warhol đã bán được 195 triệu đôla tại một phiên đấu giá. Đây là mức giá kỷ lục đối với một tác phẩm nghệ thuật ra đời vào thế kỷ 20. Bản tin NHK ghi rằng bức họa ''Shot Sage Blue Marilyn'' được đấu giá tại Trung tâm Christie's ở thành phố New York hôm thứ Hai. Bức chân dung trên lụa vẽ năm 1964 là một trong loạt tác phẩm của họa sĩ Andy Warhol vẽ ngôi sao Hollywood này.Danh tính người mua bức chân dung Monroe không được tiết lộ. Trung tâm đấu giá Christie's cho biết giá bán của bức tranh đã vượt kỷ lục do kiệt tác ''Women of Algiers'' của danh họa người Tây Ban Nha Pablo Picasso thiết lập. Bức tranh này được bán với giá khoảng 179 triệu đôla Mỹ trong một phiên đấu giá năm 2015.Số tiền bán bức chân dung Monroe sẽ được chuyển vào Quỹ Thomas và Doris Ammann ở Zurich, Thụy Sĩ. Đây là tổ chức đã gửi đấu giá bức tranh. Trung tâm Christie's cho biết quỹ này sẽ sử dụng số tiền bán tranh vào các hoạt động nhằm cải thiện chăm sóc y tế và giáo dục cho trẻ em.---- Dân Mỹ rủ nhau dọn nhà tới Houston. So với năm 2020, số người dọn nhà sang tiểu bang khác trong năm 2021 đông hơn 20% so với năm 2020. Cũng vì các cơ hội làm việc từ xa nhiều hơn, đã cho phép ước tính khoảng 14-23 triệu người Mỹ di chuyển chỗ ở, theo Sở thống kê dân số Hoa Kỳ (U.S. Census Bureau).Vậy, câu hỏi là khách hàng của hãng cho thuê xe tải Penske Truck Rental đã dọn nhà sang tiểu bang nào trong năm qua? Sau đây là 10 nơi đến cho những cuộc dọn nhà của hãng cho thuê xe tải Penske cho năm 2021 (con số trong ngoặc là: xếp hạng năm trước):1.Houston, TX (6)2.Las Vegas, NV (1)3.Phoenix, AZ (2)4.Charlotte, NC (Chưa được xếp hạng kể từ danh sách năm 2018.)5.Denver, CO (3)6.San Antonio, TX (9)7.Dallas, TX (8)8.Orlando, FL (7)9.Austin, TX (4)10. Chicago, IL (Không được xếp hạng kể từ danh sách năm 2015.)---- Tới 60% đòi tăng tốc khoan dầu ỡ Mỹ. Đa số những cử tri tiềm năng (60%) ủng hộ một đạo luật thúc giục tăng tốc khoan dầu khí ở Hoa Kỳ, trong đó 47% nói “ủng hộ mạnh mẽ” một đạo luật như vậy.. Khoảng một phần ba (30%) nói sẽ phản đối luật tăng tốc khoan dầu.. Trong khi 11% nói chưa rõ ý kiến.Đó là một số kết quả của cuộc khảo sát trực tuyến và qua điện thoại thực hiện bởi Rasmussen Reports và Heartland Institute cho thấy 82% cử tri Hoa Kỳ lo ngại về giá xăng và năng lượng tăng, trong đó có 60% “rất lo ngại”. Chỉ 14% không lo ngại về giá năng lượng ngày càng tăng.---- Florida: từ tiểu bang chiến trường, nhờ tăng dân số đã trờ thành đa số Cộng hòa. Vào năm 2018, Thống đốc Đảng Cộng hòa Ron DeSantis và Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ thuộc Đảng Cộng hòa Rick Scott đã được bầu ở Florida với tỷ lệ thấp đến mức cả hai cuộc bỏ phiếu đều phải kiểm phiếu lại. Nhưng thời kỳ Florida là một tiểu bang chiến trường có thể sắp qua rồi, theo báo The Hill.Dân số Florida đang tăng lên nhanh chóng, và nhiều người mới đến, bao gồm cả những người Cộng Hòa đến từ các tiểu bang Dân Chủ truyền thống. Nelson Diaz, cựu chủ tịch của Đảng Cộng Hòa Quận Miami-Dade County (Florida), nói rằng sự phản đối của DeSantis đối với các hạn chế COVID và nhờ biến đổi dân số trong đại dịch "đã làm cho các tiểu bang màu đỏ trở nên đỏ hơn và các tiểu bang màu xanh thành xanh hơn."Năm ngoái ở Florida, số đảng viên Cộng hòa ghi danh đã vượt qua số đảng viên Dân chủ ghi danh, xóa sổ lợi thế 700.000 cử tri của đảng Dân chủ trong vòng chưa đầy một thập niên.---- Thống đốc tiểu bang Florida Ron DeSantis hôm thứ Hai đã ký luật yêu cầu học sinh phải học về những đau khổ do chủ nghĩa cộng sản gây ra. DeSantis đã có mặt tại Tháp Tự do (Freedom Tower) ở Miami cho một sự kiện trong đó ông ký một dự luật chỉ định ngày 7 tháng 11 là "Ngày Nạn nhân của Chủ nghĩa Cộng sản."Luật pháp yêu cầu tất cả học sinh Florida trong các lớp học môn công quyền trong trung học phải được hướng dẫn ít nhất 45 phút về "hệ tư tưởng đã mất uy tín" mà DeSantis cho biết đã tái sinh với nhiều người ưa chuộng, theo báo Florida Politics loan tin.Ngày 7 tháng 11 là ngày kỷ niệm một ngày vào năm 1917 khi Vladimir Lenin và những người nổi dậy có vũ trang của Nga xông vào thủ đô Saint Petersburg lật đổ chính phủ, bắt đầu cuộc Cách mạng Bolshevik (Bolshevik Revolution) để khai sinh ra nhà nước Nga Sô Viết, và vài năm sau khai sinh ra Liên Bang Sô Viết.----Vidoe dài 2:34 phút:



https://youtu.be/HIE5nZvhpUc

---- Louisiana: Bnh T. Nguyen bắn vào tay bạn gái. Cảnh sát nói rằng Binh The Nguyen, 47 tuổi, đến Văn phòng Cảnh sát trưởng thi trấn Vernon Parish, Louisiana, vào khoảng 4 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm 2022 và nói rằng anh ta trình diện vì anh ta vừa bắn vào tay bạn gái của mình.

Nguyen nói rằng anh ta sống ở khu vực đường East Lake và bạn gái của anh đã được con trai của cô chở đi nhập viện. Cảnh sát đã xác nhận rằng người phụ nữ đang trong phòng cấp cứu để điều trị vì vết thương do súng bắn trúng tay. Cô nói với họ rằng cô đang ngủ khi Nguyên bắn cô.

Nạn nhân sau đó đã được chuyển đến y viện ở Shreveport để điều trị thêm và bây giờ trong tình trạng ổn định. Nguyen đã bị đưa vào tù vì tội mưu sát cấp độ hai với khoản tiền tại ngoại là 300.000 đô la.

---- Ngư dân Quảng Ngãi bị tàu nước ngoài (tàu lạ?) uy hiếp, cướp tài sản trên vùng biển Trường Sa. Không gọi là tàu lạ nữa, bây giờ gọi là tàu nước ngoài. Báo Tiền Phong kể. Trong lúc hành nghề câu mực trên vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, tàu cá QNg-90918 TS do ngư dân Ngô Thanh Vinh (50 tuổi, trú ở xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng cùng 43 lao động, bị một tàu nước ngoài sử dụng vũ khí khống chế, cướp tài sản... Theo lời của ngư dân Ngô Thanh Vinh, sự việc xảy ra khoảng 10h ngày 16/4. Thời điểm trên, tàu QNg-90918 TS khai thác hải sản tại vùng biển Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam thì xuất hiện một tàu sắt nước ngoài mang số hiệu 3915 chở theo một số người có trang bị vũ khí. Tàu sắt này tấn công tàu cá của ông Vinh. Trong số người đi trên tàu sắt có 7 đối tượng sử dụng ca nô rượt đuổi, khống chế tàu QNg-90918 TS cướp đi 5 điện thoại di động và hơn 1 tấn mực. "Chúng yêu cầu tôi qua tàu sắt ký giấy tờ, nhưng tôi phản đối. Khi tôi không rời phương tiện của mình thì bị chúng đánh đập", ông Vinh nói. (Ghi nhận: tàu câu mực VN có 44 ngư dân, là rất lớn. Tàu nước ngoài đòi sang thuyền trưởng ký giấy tờ, nhưng bản tin không ghi rõ bọn cướp nói ngôn ngữ nào, và giấy tờ tiếng Ta hay tiếng lạ nào.)

---- HỎI 1: Năm 2022, có 40% dân Mỹ lo không có đủ tiền để trả các hóa đơn hàng tháng?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo Gallup. Theo một cuộc thăm dò mới từ Gallup công bố hôm thứ Hai, người Mỹ ngày càng lo lắng về tài chính của họ. Cuộc khảo sát cho thấy tỷ lệ người Mỹ lo lắng về các khía cạnh tài chính khác nhau của họ đã tăng lên từ năm 2021, thời điểm chứng kiến sự suy giảm trên diện rộng về lo lắng về tài chính so với năm 2020.

. 40% người Mỹ vào năm 2022 "rất hoặc vừa phải lo lắng" về việc không có đủ tiền để trả các hóa đơn hàng tháng điển hình của họ.

. 32% cho biết điều tương tự vào năm 2021.

. 43% cho biết điều tương tự vào năm 2020.

. 52% vào năm 2022 lo lắng về việc duy trì mức sống của họ.

. 45% cho biết điều tương tự vào năm 2021.

. 48% cho biết điều tương tự vào năm 2020.

. 63% vào năm 2022 lo lắng về việc không có đủ tiền để nghỉ hưu.

. 58% cho biết điều tương tự vào năm 2021.

. 59% cho biết điều tương tự vào năm 2020.

. 56% vào năm 2022 lo lắng về việc không thể trả chi phí y tế cho một bệnh nghiêm trọng hoặc tai nạn.

. 54% cho biết điều tương tự vào năm 2021 và năm 2020.

. Gallup lưu ý rằng đây là cuộc khảo sát đầu tiên kể từ năm 2016 cho thấy phần lớn người Mỹ đang lo lắng về việc duy trì mức sống của họ. Theo Gallup, lo lắng về những vấn đề tài chính này "tương quan chặt chẽ với thu nhập", vì "lo lắng của những người Mỹ có thu nhập trung bình và cao hơn không thay đổi có ý nghĩa đối với hầu hết các mặt hàng, trong khi tỷ lệ này đã tăng vọt ở những người trong các hộ gia đình có thu nhập dưới 40.000 USD/năm."

Cuộc thăm dò đã khảo sát 1.018 người trưởng thành trên khắp đất nước từ ngày 1 đến ngày 19 tháng 4 năm 2022 với sai số +/- 4 điểm phần trăm.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/newsfront/gallup-poll-finances-worry-economy/2022/05/09/id/1069045/

---- HỎI 2: Mỹ cân nhắc xem có nên trừng phạt VN theo luật CAATSA?

ĐÁP 2: Theo RFI.

Ukraina: Việt Nam trong thế kẹt giữa Nga và Mỹ

Thanh Phương, RFI -- 09/05/2022 -

Cho tới nay, Hà Nội vẫn giữ thái độ trung lập về cuộc chiến tranh Ukraina, không ủng hộ nhưng cũng không lên án cuộc xâm lược của Nga. Vốn là đồng minh thân cận nhất của Nga ở vùng Đông Nam Á, Việt Nam đã từng bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết một nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc lên án Matxcơva. Vào tháng trước, Việt Nam cũng đã là một trong 24 quốc gia bỏ phiếu chống nghị quyết của Đại Hội Đồng loại Nga ra khỏi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Nhưng quan hệ giữa Hà Nội với Matxcơva, nhất là về mặt quân sự, càng đẩy Việt Nam vào thế kẹt giữa Nga và Mỹ, sau khi hãng tin RIA Novosti của Nga ngày 19/04 loan tin là hai nước đã họp trực tuyến để bàn kế hoạch tiến hành một cuộc tập trận chung, mang tên Liên Minh Lục Địa 2022. Cuộc trận chung này được mô tả là “nhằm rèn luyện kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức hoạt động huấn luyện chiến đấu”. Báo chí chính thức của Việt Nam đã không hề nói đến cuộc họp đó và cho tới nay Hà Nội vẫn không xác nhận cũng như phủ nhận thông tin này. Hôm 21/04/2022, khi được hỏi về thông tin của báo chí Nga, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng không trả lời thẳng, mà chỉ tuyên bố:

“Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng với các nước, bao gồm giao lưu, luyện tập chung, phục vụ hội thao, hội thi nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới”.

Sau đó vài ngày, hôm 24/04, tờ Quân đội Nhân dân loan tin đoàn bộ Quốc Phòng Việt Nam có dự một hội nghị trực tuyến do bộ Quốc Phòng Nga tổ chức để chuẩn bị cho Hội thao quân sự quốc tế năm 2022 (Army Games 2022). Nhưng tờ báo này cũng cho biết là trước đó, ngày 15/04, tại buổi họp tham vấn trực tuyến với Nga, Thiếu tướng Đỗ Đình Thanh, Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Trưởng đoàn Bộ Quốc phòng Việt Nam đã đề nghị phía Nga tạo điều kiện cho Đội tuyển xe tăng của Việt Nam được sang Nga trước khi diễn ra hội thao “để luyện tập chung, làm quen địa hình, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao kết quả nội dung thi “xe tăng hành tiến” nếu Army Games 2022 được tổ chức trong thời gian tới”. Theo RIA Novosti, tướng Đỗ Đình Thanh cũng chính là trưởng phái đoàn Việt Nam tại cuộc họp bàn về kế hoạch tập trận chung Việt-Nga. Như vậy, thế thì phải chăng tờ Quân đội Nhân dân nhìn nhận đã có cuộc họp đó, nhưng hai bên đã không hề bàn đến chuyện tập trận chung?

Theo nhận định của chuyên gia David Hutt trên trang mạng Asia Times ngày 21/04, nếu đúng như tin của RIA Novosti, cuộc tập trận chung Việt- Nga có thể ảnh hưởng đến việc cải thiện mối quan hệ chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ, vốn đã tăng tốc đáng kể trong những năm gần đây trước đà bành trướng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Trước mắt, theo vị chuyên gia này, việc tiếp tục duy trì quan hệ quân sự với Nga có thể khiến Việt Nam bị các biện pháp trừng phạt của Mỹ trong bối cảnh các nước phương Tây gia tăng áp lực lên Matxcơva về vụ xâm lược Ukraina.

Trừng phạt của Mỹ?

Ông David Hutt nhắc lại là vào năm 2017, Quốc Hội Mỹ đã thông qua luật "Chống các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt" - Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), dự trù các trừng phạt đối với những nước mua vũ khí của Nga. Cho tới nay, Hoa Kỳ chỉ mới áp dụng luật CAATSA đối với Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ khi hai nước này mua hệ thống tên lửa địa đối không S-400 của Nga.

Trong một bài viết đăng vào tháng 3, hai nhà phân tích an ninh Ian Storey và William Choong dự đoán là Washington sẵn sàng ban hành các trừng phạt chiếu theo luật CAATSA đối với những nước Đông Nam Á nào có kế hoạch mua các thiết bị quân sự mới của Nga, mà Matxcơva thì hiện vẫn là nguồn cung cấp vũ khí chủ yếu cho Việt Nam.

Nga hiện là nhà cung cấp vũ khí đứng hàng thứ hai thế giới và là nguồn cung cấp vũ khí quan trọng cho Trung Quốc, Ấn Độ và Việt Nam, theo Cơ quan tình báo kinh tế EIU thuộc Tập đoàn Economist. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến 2019, Nga đã bán tổng cộng 10,7 tỷ euro thiết bị quốc phòng cho các nước Đông Nam Á. Đa số các vũ khí đó là xuất sang Việt Nam: Kể từ năm 2000, gần 80% thiết bị quân sự của Việt Nam là do Nga cung cấp. Nói cách khác, Việt Nam là nước nhập khẩu vũ khí Nga đứng hàng thứ năm thế giới và đứng đầu Đông Nam Á.

Hoa Kỳ cũng khó xử

Trong bài viết trên Asia Times ngày 21/04, David Hutt có trích dẫn chuyên gia về Việt Nam, giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales, Úc, nhận định là quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Nga khiến chính quyền Biden lâm vào thế khó xử, bởi vì họ theo đuổi hai mục tiêu trái ngược nhau: “ Luật CAATSA là nhằm trừng phạt các công ty quốc phòng của Nga do vụ Nga sát nhập vùng Crimée năm 2014 và làm gián đoạn các thương vụ vũ khí của họ bằng cách đe dọa các quốc gia mua vũ khí Nga. Nhưng cùng lúc đó, Hoa Kỳ lại muốn Việt Nam trở thành một đối tác chiến lược ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương".

Theo lời giáo sư Thayer, vào năm 2018, các quan chức quốc phòng của chính quyền Trump đã từng thúc ép Việt Nam chấm dứt sự lệ thuộc vào vũ khí và công nghệ quân sự của Nga, trước nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Washington kêu gọi Hà Nội nên mua vũ khí của Mỹ thay cho vũ khí Nga. Hoa Kỳ đã bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam từ tháng 05/2016, khi tổng thống Barack Obama đến thăm nước Việt Nam.

Về phần Vũ Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Khoa Chính trị học tại Trường Đại học Boston (Boston College), anh nhắc lại: “ Trước khi Nga xâm lăng Ukraina, khả năng Việt Nam bị trừng phạt chiếu theo luật CAATSA là rất thấp”. Nhưng nay, việc Nga xâm lược Ukraina đã làm thay đổi tình hình, nhất là kể từ khi có tin là Matxcơva và Hà Nội thảo luận kế hoạch tập trận chung. Giáo sư Carl Thayer cho rằng cuộc tập trận chung này “có thể ảnh hưởng đến kỳ vọng của Mỹ đưa Việt Nam trở thành một đối tác chiến lược ở vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương”. Thời điểm mà thông tin nói trên được đưa ra lại đúng vào lúc mà Washington theo dự kiến sẽ đón tiếp một cuộc họp thượng đỉnh lớn giữa Hoa Kỳ với ASEAN trong 2 ngày 12-13/5.

Nhà phân tích Nguyễn Khắc Giang, Đại học Victoria ở Wellington, New-Zealand, cho rằng nếu chính quyền Biden có trừng phạt Việt Nam chiếu theo luật CAATSA, thì rất có thể là họ sẽ đợi đến sau thượng đỉnh Mỹ-ASEAN.

Nhưng theo Vũ Khang, khả năng Hoa Kỳ trừng phạt Việt Nam về việc mua vũ khí Nga vẫn còn thấp, bởi vì anh ghi nhận là các lợi ích của Washington đã không hề thay đổi kể từ cuộc chiến tranh Ukraina. Chiến tranh Ukraina càng kéo dài thì càng làm gia tăng mối lo ngại là Trung Quốc có thể nhân cơ hội này tấn công đánh chiếm Đài Loan. Cho nên, Mỹ lại cần giữ quan hệ tốt với Việt Nam hơn bao giờ hết:“ Việt Nam là một đối tác quan trọng của Mỹ và Washington sẵn sàng để cho các đối tác của họ sử dụng vũ khí của Nga nếu họ dùng để chống các kẻ thù của Mỹ”. Trong trường hợp của Việt Nam thì kẻ thù chung đó chính là Trung Quốc, vì hai nước vẫn tranh chấp rất gắt gao về chủ quyền Biển Đông.

Theo các nhà phân tích, cho tới nay Hoa Kỳ vẫn nhắm mắt làm ngơ cho Việt Nam mua vũ khí của Nga, vì nhiều lý do. Thứ nhất, Washington xem việc củng cố tiềm lực quân sự của Việt Nam là một yếu tố chủ chốt trong việc ngăn chận sự bành trướng của Trung Quốc ở vùng Ấn Độ -Thái Bình Dương. Mặt khác, nếu Việt Nam mua vũ khí của Nga thì như vậy Việt Nam sẽ không mua vũ khí của Trung Quốc.

Lý do cũng có thể là vì Mỹ thấy rằng, với khả năng kinh tế hiện nay, Việt Nam không thể mua các vũ khí đắt tiền hơn của các hãng phương Tây, mà chỉ có thể mua vũ khí từ Nga rẻ tiền hơn. Washington cũng có thể hiểu rằng Hà Nội từ lâu vẫn có chính sách không nghiêng hẳn về một cường quốc nào để không gây phản ứng từ Trung Quốc. Nếu Việt Nam mua vũ khí từ Mỹ hay thậm chí từ một đồng minh của Mỹ như Pháp, Bắc Kinh có thể xem hành động đó giống như là Việt Nam đã nghiêng hẳn về phương Tây và như vậy sẽ gia tăng áp lực lên Hà Nội.

Mặt khác, trong quan hệ giữa Hoa Kỳ với các nước khác, ngoại giao có vẻ hiệu quả hơn trừng phạt. Như ghi nhận của tạp chí The Economist vào tháng trước, kể từ năm 2017, Ấn Độ đã cắt giảm lượng vũ khí mua của Nga. Trong khi đó, trao đổi mậu dịch trong lĩnh vực quốc phòng giữa Ấn Độ và Mỹ đã tăng từ 200 triệu đôla năm 2000 lên 6,2 tỷ đôla năm 2019.

Hai nhà phân tích an ninh Ian Storey và William Choong vào tháng 3 đã dự đoán có thể Hoa Kỳ sẽ miễn áp dụng trừng phạt theo luật CAATSA đối với Việt Nam, do quan hệ chiến lược ngày càng chặt chẽ giữa hai nước. Nhưng theo giáo sư Thayer, việc để ngỏ khả năng trừng phạt Việt Nam cũng là một cách để giữ Hà Nội về phía Washington: “ Khi nào vẫn còn hạn chế việc mua vũ khí từ Nga, Việt Nam sẽ không bị trừng phạt theo luật CAATSA”.

Tìm nguồn vũ khí khác?

Tuy vậy, nếu vẫn cố mua vũ khí từ Nga ngay trong lúc đang có chiến tranh Ukraina, Việt Nam có thể gặp nguy cơ do các trừng phạt tài chính của phương Tây đối với Nga. Cho nên, cuộc chiến tranh Ukraina buộc Việt Nam phải cấp tốc đa dạng hóa các nguồn cung cấp vũ khí. Nhưng điều này không đơn giản chút nào, theo nhận định của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp trên nhật báo Singapore The Straits Times ngày 06/04/2022.

Thứ nhất, tiến trình hiện đại hóa quân đội của Việt Nam đã chậm lại kể từ năm 2016, ngân sách dành cho việc mua các vũ khí khác có vẻ khá eo hẹp, khiến cho Việt Nam càng khó mà mua được các vũ khí đắt tiền của phương Tây. Chi tiêu của Việt Nam cho việc mua vũ khí từ 333 triệu đôla năm 2018 đã sụt xuống còn 72 triệu đôla năm 2021 ngay giữa lúc đang có đại dịch Covid-19.

Thách thức thứ hai đối với Việt Nam đó là sự tương hợp giữa các hệ thống vũ khí Nga/Liên Xô với các hệ thống vũ khí không phải của Nga. Do nhiều quan chức quân sự cao cấp của Việt Nam đã được đào tạo ở Liên Xô trước đây và ở Nga và vẫn quen làm ăn với các đối tác Nga, cho nên có thể họ sẽ gặp khó khăn khi làm ăn với các nhà cung cấp mới, có văn hóa kinh doanh khác biệt, nhất là nguyên tắc minh bạch kinh doanh mà các quan chức Việt Nam không quen.

Nguồn:

https://www.rfi.fr/vi/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD/t%E1%BA%A1p-ch%C3%AD-vi%E1%BB%87t-nam/20220509-ukraina-vi%E1%BB%87t-nam-trong-th%E1%BA%BF-k%E1%BA%B9t-gi%E1%BB%AFa-nga-v%C3%A0-m%E1%BB%B9

.