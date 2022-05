Thắng giải Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tại cuộc thi World Food Championships’ Final Table là anh Preston Nguyen (đứng bên trái), 19 tuổi, cư dân Texas, và hai phụ bếp trong cuộc thi cũng là ba mẹ.

- Tổng thống Mỹ họp với Thủ tướng Canada: cam kết giúp Ukraine. 2 Dân biểu Mỹ từ 2 đảng viết bài: Ukraine đang chiến đấu vì tự do của Ukraine và Hoa Kỳ. Hai Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ và Romania thăm 1 trường học Romania, thăm các nhà giáo và trẻ em Ukraine và Romania.

- Putin sẽ gửi lời cảnh báo về "ngày tận thế" tới phương Tây trong lễ diễn binh hôm thứ Hai 9/5/2022. Anh: Nga thiệt hại nặng ở Ukraine, sẽ mất nhiều thời gian và chi phí lớn để tái thiết quân lực và vũ khí. Hội đồng Châu Âu về Nhân quyền lên án Nga về tội ác chiến tranh.

- Nga: đã phá hủy một "số lượng lớn thiết bị quân sự của Mỹ-Âu" gần ga đường sắt Kharkiv. Nga: bắn trúng kho đạn Ukraine ở Bakhmut. Ukraine: Nga không kích vào Bakhmut làm hư 1 nhà máy và giết chết 2 người.

- Ukraine: đã di tản 50 thường dân ra khỏi nhà máy thép Azovstal, nơi đang có "trận chiến đẫm máu". Ukraine: đã bắt 11 tay súng bắn tỉa của Nga thuộc Trung đoàn 115 chuyên về phá hoại.

- Thủ tướng Anh, Tổng thống Pháp lần nữa lên án Putin về cuộc chiến ở Ukraine. Mỹ: họp G7 hôm Chủ nhật 8/5/2022 sẽ có gọi điện video với Tổng thống Ukraine. Nga hù dọa Anh: cấm vận TV, Radio Nga là đứt luôn quan hệ song phương. Nhiều hãng TQ lặng lẽ ngừng xuất cảng sản phẩm sang Nga, như Lenovo Group Ltd. và Xiaomi Corp. Ý bắt giữ du thuyền 700 triệu USD nghi là của Putin.

- Thị trưởng Kyiv kêu gọi dân hãy ở nhà từ Chủ nhật đến thứ Hai trong khi Nga mừng Ngày Chiến thắng. Ukraine: Nga muốn chiếm Severodonetsk để tuyên truyềnnhư chiến thắng lớn. Mỹ: hơn 200 lính Ukraine đã học xong khóa huấn luyện về đại pháo M777, 15 lính Ukraine đã học xong về hệ thống radar phòng không di động Q-64, 60 lính Ukraine đã học xong về xe thiết vận xa M-113.

- Biden công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 150 triệu đô (đợt hỗ trợ thứ 9 cho Ukraine chống Nga). Mỹ chuyển 1,45 tỷ đô cho Lục quân và TQLC để tái trang bị vào kho các phi đạn chống xe tăng Javelin và phòng không Stinger.

- Thẩm phán bác đơn kiện của Trump vụ Twitter bịt miệng Trump trên mạng xã hội này.

- Indiana: đang ở trong tù vì tội giết vợ, vẫn thắng sơ bộ cuộc tranh cử nghị viên thành phố thị xã Clinton.

- Nam California: Một học sinh 7 tuổi vào trường với 13 vết thương ở lưng, 2 người lớn trong nhà bị bắt giam.

- Thắng giải Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới 2022 là anh Preston Nguyen, 19 tuổi, cư dân Texas.

- Thái Lan bắt 2 tàu VN và 14 ngư dân đánh cá lậu ở Biển Thái (vì TQ đang cấm đánh cá Biển Đông).

- Có tin đồn Nguyễn Phú Trọng có thể sớm rời chức Tổng Bí Thư CSVN, theo David Hutt trên báo Asia Times.

- HỎI 1: Tin tặc cấm Trung Quốc quậy phá Đài Loan? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỒ SƠ: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức qua đời tại Texas, thọ 87 tuổi - VOA

QUẬN CAM ---- Hai Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) và Jake Auchincloss (Dân chủ-Mass.) đã viết một bài báo trên tờ The Washington Post hôm thứ Sáu kêu gọi Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraine, cho rằng đất nước thuộc Liên Xô cũ đang chiến đấu vì tự do của cả nước này cũng như của Hoa Kỳ.

Hai Dân biểu từ hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ cho rằng quân đội Ukraine cần được đảm bảo hỗ trợ tình báo, vũ khí và đào tạo trong bối cảnh Nga đang tiếp tục xâm lược.

Hai người viết thêm rằng Hoa Kỳ cũng cần hỗ trợ các đồng minh châu Âu của mình trong việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với nhập khẩu dầu của Nga và “tập hợp các đồng minh NATO của mình để làm rõ rằng chủ quyền của Ukraine là không thể thương lượng và Putin không được hưởng lợi từ hành động gây hấn của mình.”

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ gửi lời cảnh báo về "ngày tận thế" tới phương Tây khi ông chỉ huy các lễ kỷ niệm vào thứ Hai 9/5/2022 đánh dấu 77 năm Liên Xô chiến thắng Đức Quốc xã, tôn vinh hỏa lực của Nga trong khi quân lực của họ chiến đấu ở Ukraine.

Bày tỏ lòng kiên quyết đối mặt với sự cô lập tứ phía của phương Tây kể từ khi Putin ra lệnh xâm lược nước láng giềng của Nga, Putin sẽ phát biểu trên Quảng trường Đỏ ở Moscow trước cuộc duyệt binh của quân đội, xe tăng, phi đạn và phi đạn đạn đạo xuyên lục địa.

Biểu diễn trong lễ lớn này để hù dọa phương Tây sẽ có máy bay chiến đấu siêu thanh, máy bay ném bom chiến lược Tu-160, và lần đầu tiên kể từ năm 2010, máy bay cho Bộ chỉ huy tối cao của Nga chỉ dùng trong "ngày tận thế" là chiếc Il-80 (phi cơ này sẽ chở Tổng Thống Nga và nội các Nga để chỉ huy trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân), theo lời Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

---- Sở an ninh Ukraine cho biết rằng tại khu vực Kharkiv, 11 tay súng bắn tỉa của Nga đã bị bắt làm tù binh trong một chiến dịch đặc biệt do Cơ quan An ninh Ukraine điều hành. Những người bị bắt thuộc đơn vị có tên là Trung đoàn 115 của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (115th Regiment of the DPR), có nhiệm vụ chuyên bắn tỉa và phá hoại nhắm vào các vị trí của Ukraine.

Theo người phát ngôn, kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh toàn diện, Cơ quan An ninh Ukraine đã phá vỡ hơn 140 nhóm phá hoại và trinh sát của quân Nga và quân ly khai theo Nga, và đã bắt giữ khoảng 4.000 cộng tác viên cho quân Nga.

---- Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Bảy nói rằng "cuộc xung đột ở Ukraine đang gây thiệt hại nặng nề cho một số đơn vị có năng lực nhất và các năng lực tiên tiến nhất của Nga." Theo ước tính, Nga sẽ mất "thời gian và chi phí đáng kể để tái thiết các lực lượng vũ trang" và đặc biệt là trang thiết bị tiên tiến do các lệnh trừng phạt hạn chế việc Nga tiếp cận các thành phần vi điện tử.

Anh tuyên bố rằng ít nhất một trong những xe tăng tiên tiến nhất của Nga, T-90M, đã bị phá hủy trong cuộc xung đột cho đến nay. Theo dữ liệu của Anh, Nga có khoảng 100 xe tăng loại này hiện đang được biên chế trong số "các đơn vị được trang bị tốt nhất, bao gồm cả những chiếc đang chiến đấu ở Ukraine."

---- Ủy viên Hội đồng Châu Âu về Nhân quyền Dunja Mijatovic hôm thứ Bảy đã lên án Nga "những vi phạm đáng kinh ngạc về quyền và luật nhân đạo quốc tế" trong cuộc xung đột ở Ukraine. Bà đã đưa ra một tuyên bố sau chuyến thăm Ukraine kéo dài 4 ngày, nói thêm rằng nhiệm vụ mang lại công lý cho các nạn nhân là "vô cùng khó khăn" đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của nó.

Mijatovic chỉ ra các thị trấn Bucha, Borodyanka, Irpin và Andriivka là những nơi mà lực lượng Nga đã gây ra tội ác. "Thật không may, cư dân của các nơi đó không đơn độc trong đau khổ dưới bạo lực. Còn rất nhiều người khác trên khắp Ukraine phải chịu đựng những hành động tàn bạo không thể kể xiết. Mỗi người trong số họ đều xứng đáng nhận được công lý và không thể bị lãng quên."

---- Bạch Ốc hôm thứ Sáu tiết lộ rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã thảo luận với Thủ tướng Canada Justin Trudeau về "những nỗ lực liên tục để cung cấp hỗ trợ an ninh" cho Kiev sau chiến dịch quân sự của Nga trên khắp Ukraine.

Biden và Trudeau "nhấn mạnh cam kết tiếp tục buộc Nga phải chịu trách nhiệm về những hành động tàn bạo của mình ở Ukraine", đồng thời cung cấp viện trợ kinh tế và nhân đạo cho hàng triệu người Ukraine bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột.

---- Đệ nhất phu nhân Hoa Kỳ Jill Biden, cùng với đệ nhất phu nhân Romania Carmen Iohannis, đã đến thăm một trường học vào sáng sớm hôm nay (ghi chú: bản tin CNN ghi là "hôm nay", nhưng cụ thể có lẽ là Thứ Sáu), nơi họ trò chuyện với các nhà giáo dục Ukraine và Romania, nói chuyện với các bà mẹ Ukraine và gặp gỡ trẻ em.

Sau chuyến thăm Trường học Uruguay School, bà Biden đã nói chuyện với các phóng viên trước khi lên máy bay, thảo luận về tác động cảm xúc của chuyến thăm trường và lòng dũng cảm của những người mẹ mà bà đã gặp.

"Thật là xúc động, đúng không? Tôi nghĩ rằng người Ukraine thực sự biết rằng chúng tôi đang sát cánh cùng họ", Biden nói với các phóng viên.

"Bạn có thể thấy điều đó; những đứa trẻ đó thực sự đã phải chịu đựng", bà nói thêm. "Theo nhiều cách, các giáo viên là chất kết dính giúp các trẻ em này đối mặt với chấn thương, đối phó với cảm xúc và giúp các em có được cảm giác bình thường", theo lời bà Biden nói.

Bên trong một lớp học, trẻ em nói với bà Biden rằng chúng đang tập vẽ các lá cờ Ukraine và cờ Romania. Một bé gái đến gần đệ nhất phu nhân đang cầm trên tay tấm hình lá cờ Ukraine. Bà Biden yêu cầu bé gái nói lên những gì bé đang suy nghĩ, và một phiên dịch viên bên cạnh bé gái nói rằng bé gái nói, "Em muốn trở về bên cha của em."

---- Ít nhất 50 thường dân đã được di tản ra khỏi nhà máy thép Azovstal bị bao vây ở Mariupol hôm thứ Sáu, theo Phó Thủ tướng Ukraine. Nhiều nỗ lực hơn được lên kế hoạch vào thứ Bảy, nhưng không có dấu hiệu di tản nào diễn ra sớm hơn trong ngày. Hôm thứ Tư, các chiến binh Ukraine còn trong nhà máy cho biết đã có "trận chiến đẫm máu" với lực lượng Nga bên trong khu phức hợp sau khi quân Nga đột nhập.

---- Nga tuyên bố đã phá hủy một "số lượng lớn thiết bị quân sự của Mỹ và các nước châu Âu" gần một nhà ga đường sắt ở khu vực Kharkiv. Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiết bị này đã bị bắn trúng "gần ga đường sắt Bogodukhov," phía tây bắc thành phố Kharkiv.

CNN không thể xác minh độc lập tthông tin của Nga. Phía Ukraine chưa thông báo về tin đó. Thị trấn Bogodukhov đã nhiều lần bị quân Nga bắn phá.

Quân Nga cũng tuyên bố rằng một kho đạn đã bị bắn trúng ở Bakhmut, một hậu cứ cho các hoạt động quân sự của Ukraine ở phía đông. Phía Ukraine cho biết đã xảy ra một cuộc không kích vào Bakhmut ở vùng Donetsk vào sáng sớm thứ Bảy, làm hư hại một nhà máy và giết chết hai người.

---- Tiển lãm thời chiến giữa đường phố Kyiv.

Video dài 1:27 phút:



https://youtu.be/ESpPFNl7gBM

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden hôm thứ Sáu đã công bố gói viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 150 triệu đô la. Tổng thống cũng nói: "Hôm nay, Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ những người dân Ukraine dũng cảm khi họ bảo vệ đất nước của mình trước sự xâm lược đang diễn ra của Nga. Tôi công bố một gói hỗ trợ an ninh khác sẽ cung cấp thêm đạn pháo, radar và các thiết bị khác cho Ukraine."

.

Mỹ đã phân bổ khoảng 3,4 tỷ USD hỗ trợ quân sự và an ninh cho Ukraine, đây là đợt hỗ trợ thứ 9 kể từ khởi đầu cuộc xung đột vào tháng 2/2022.

.

---- Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Sáu cho biết ông đã nói chuyện với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo một lần nữa lên án các hành động của Tổng thống Nga Putin đối với Ukraine.

.

Johnson viết trong một tweet sau lời kêu gọi: "Chúng tôi thống nhất lên án hành động điên rồ chết người của Putin. Các nước [NATO] của chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ về an ninh lâu dài, hỗ trợ kinh tế cho Ukraine và các biện pháp cô lập Nga."

.

---- Trưởng ban Báo chí Bạch Ốc Jen Psaki nói với các phóng viên rằng G7 vào hôm Chủ nhật 8/5/2022 sẽ có cuộc gọi điện video với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky để thảo luận về tình hình hiện tại ở Ukraine.

.

Psaki cho biết thêm, nhóm G7 cũng sẽ thảo luận về việc áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga về hoạt động quân sự của nước này ở Ukraine. Cuộc họp sẽ do Thủ tướng Đức Olaf Scholz chủ trì và chủ trì.

.

---- Nhiều công ty Trung Quốc đã ngừng xuất cảng sản phẩm sang Nga mà không công bố quyết định, theo báo Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Sáu. Theo những người quen thuộc với vấn đề này, nhóm công ty ngừng xuất cảng sang Nga có cả Lenovo Group Ltd. và Xiaomi Corp.

.

Các nguồn tin khác cho biết các nhà sản xuất chất bán dẫn ở Hoa Kỳ đã cung cấp chip cho các công ty Trung Quốc đang thúc đẩy họ "tuân thủ các quy tắc và đảm bảo chất bán dẫn của họ không bị xếp vào hàng [trung chuyển] của bên thứ ba được vận chuyển đến Nga."

.

---- Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko kêu gọi người dân hãy ở trong nhà từ Chủ nhật đến thứ Hai xung quanh Ngày Chiến thắng (ngày 9 tháng 5) hàng năm của Nga khi các quan chức phương Tây cảnh báo Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể chính thức tuyên chiến với Ukraine vào ngày 9 tháng 5, một ngày biểu tượng cho Nga, mở đường cho Putin đẩy mạnh chiến dịch của mình.

.

Mặc dù thị trưởng không chính thức áp đặt lệnh giới nghiêm, nhưng các sự kiện sẽ không được tổ chức trong thời gian đó, theo các bài đăng trên phương tiện truyền thông xã hội của ông. Ông cho biết sẽ có tăng cường tuần tra trong thành phố.

.

---- Quân Nga muốn chiếm thành phố Severodonetsk để "có thể tuyên truyền cho người dân Nga như một chiến thắng lớn", theo lời một quan chức cấp cao của Ukraine ở miền đông Ukraine nói.

.

"Tất nhiên, họ muốn chiếm Severodonetsk, vì đây là thành phố - trung tâm khu vực. Tất nhiên, việc này có thể tuyên truyền cho người dân Nga như một chiến thắng lớn", theo lời Serhiy Hayday, Tư lệnh quân khu Luhansk cho biết trên Telegram.

.

Severodonetsk, một trung tâm kỹ nghệ quan trọng ở miền đông Ukraine, đã bị quân Nga nã pháo trong nhiều tuần và phần lớn bị phá hủy. Nhưng quân lực Ukraine vẫn trấn giữ ở trong và xung quanh thành phố.

.

---- Đại sứ Anh tại thủ đô Nga là Deborah Bronnert đã bị triệu tập tới Bộ Ngoại giao Nga vào thứ Sáu về các lệnh trừng phạt mới nhất chống lại Nga, bao gồm các lệnh trừng phạt đối với Công ty Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Toàn Nga (All-Russia State Television and Radio Broadcasting Company), theo tuyên bố từ Bộ Ngoại giao Nga.

Đập nước Jinghong Dam của Trung Quốc nơi biên giới TQ-Lào, bất ngờ xả nước

---- Người phát ngôn Ngũ Giác Đài John Kirby hôm thứ Sáu cho biết hơn 200 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện về đại pháo M777 do Mỹ cung cấp cho Ukraine.Ông nói thêm, "có thêm 150 binh sĩ Ukraine" hiện đang học khóa huấn luyện về sử dụng đại pháo. Kirby cho biết huấn luyện viên Mỹ đang huấn luyện các nhóm binh sĩ Ukraine tại các khu vực bên ngoài Ukraine. Trong đó, 15 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện về hệ thống radar phòng không di động Q-64 (the Q-64 mobile air-defense radar system).Và 60 binh sĩ Ukraine đã hoàn thành khóa huấn luyện dùng xe thiết vân xa M-113 và "khoảng 50 người khác hiện đang được huấn luyện về xe M-113."---- Ngũ Giác Đài hôm Thứ Sáu đã chuyển 1,45 tỷ đô la cho Lục quân và Thủy quân lục chiến để tái trang bị vào kho các phi đạn chống xe tăng Javelin và phòng không Stinger mà Hoa Kỳ đã gửi cho Ukraine, nơi mua vũ khí hàng đầu của Bộ Quốc phòng Mỹ.Các khoản tiền này đến từ khoản tài trợ bổ sung trị giá 13,6 tỷ USD do Quốc hội cấp vào tháng 3 để hỗ trợ liên quan đến Ukraine - với 3,5 tỷ USD trong số đó nhằm tái bổ sung các kho vũ khí của Mỹ.Mỹ đã cung cấp cho Ukraine hơn 1.400 súng kề vai Stinger và 5.500 súng kề vai Javelins cùng với hàng tỷ đô la vũ khí khác kể từ khi Nga bắt đầu cuộc tấn công vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Các phi đạn loại này, có thể được người lính mang theo và tự phóng đi, đã được sử dụng để chống lại quân Nga.Nhưng với việc Hoa Kỳ đã cung cấp 1/3 kho dự trữ súng Javelins và 1/4 số lượng súng Stingers của họ chỉ trong vòng chưa đầy ba tháng chiến tranh, chính quyền Biden đang cố gắng bổ sung các nguồn cung cấp đã cạn kiệt đó.---- Chính phủ Ý đã ra lệnh đóng băng chiếc du thuyền khổng lồ trị giá 700 triệu USD được cho là của Tổng Thống Nga Vladimir Putin, khi có thông tin cho rằng con tàu này có thể đang chuẩn bị rời khỏi một xưởng đóng tàu ở Tuscany. Trong một thông cáo báo chí vào cuối ngày thứ Sáu, Bộ Kinh tế và Tài chính cho biết họ đã thông qua “sắc lệnh đóng băng” đối với du thuyền Scheherazade sau khi biện pháp này được Ủy ban An ninh Tài chính đề xuất.Du thuyền lộng lẫy này — được trang bị hồ bơi, phòng spa và 2 sân bay trực thăng — đã bị điều tra từ tháng 3/2022 vì có liên hệ với Putin. Lệnh tịch thu của Ý được đưa ra một ngày sau khi báo The New York Times đưa tin du thuyền đã xuống nước và có dấu hiệu nó đang chuẩn bị rời xưởng đóng tàu.---- Thẩm phán Hoa Kỳ James Donato hôm thjứ Sáu đã bác đơn kiện của cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chống lại Twitter Inc. trong đó Trump yêu cầu tòa án dỡ bỏ lệnh Twitter khóa tài khoản của Trump trên mạng xã hội này.Quyết định được đưa ra sau khi Trump lưu ý rằng Trump sẽ không quay lại Twitter ngay cả khi tài khoản của ông có được khôi phục lại. Nền tảng truyền thông xã hội Twitter đã đình chỉ tài khoản của Trump vào tháng 1/2021, sau khi bạo loạn bùng nổ tại Điện Capitol, khi những người ủng hộ Trump xông vào tòa nhà Quốc Hội đòi lật ngược kết quả bầu cử.---- Indiana: đang ở trong tù, vẫn thắng sơ bộ cuộc tranh cử nghị viên thành phố thị xã Clinton. Andrew Wilhoite đã thắng cử sơ bộ tuần này cho một trong ba ghế mở trong Hội đồng thành phố Clinton ở Indiana. Nhưng, theo tờ Indianapolis Star đưa tin, Wilhoite đang bị giam trong tù vì tội giết vợ vào tháng 3/2022.Các công tố viên nói rằng Andrew Wilhoite, 40 tuổi, thú nhận đã giết vợ là cô Nikki Wilhoite, 41 tuổi, bằng cách ném một chậu hoa lớn vào đầu cô trong một cuộc tranh cãi. Nikki Wilhoite, người vừa hoàn thành đợt điều trị hóa trị cuối cùng cho bệnh ung thư vú, đã đệ đơn ly hôn vào tuần trước đó. Cảnh sát cũng nói rằng cô đã biết được chồng mình đang ngoại tình, lừa dối cô. Andrew Wilhoite khai rằng sau khi vợ ngã xuống đất bất tỉnh, y đặt cô vào xe tải của yy và ném cô ấy qua cầu xuống một con lạch gần đó.Trong cuộc sơ bộ hôm thứ Ba, Andrew Wilhoite đã nhận được 60 phiếu trong lá phiếu của Cộng Hòa, xếp sau 2 ứng cử viên khác. Chỉ có 3 người ứng cử, nghĩa là tất cả họ đều thắng. Không có ứng cử viên nào tranh cử cho đảng Dân chủ. Phiên tòa xét xử vụ giết người của Wilhoite sẽ bắt đầu vào tháng 8/2022, và y sẽ bị loại khỏi cuộc bỏ phiếu vào tháng 11/2022 nếu bị xử có tội trước thời điểm đó. Nếu bị xử có tội sau cuộc bầu cử tháng 11/2022, y sẽ bị tước chức nghị viên. Tuy nhiên, hoàn toàn hợp pháp để y tranh cử ở vòng sơ bộ bởi vì bây giờ chỉ mới bị truy tố, chưa bị xử có tội, và nguyên tắc là dù đang ngồi trong tù, vẫn là vô tội.---- Hai người đã bị bắt vì tình nghi lạm dụng trẻ em sau khi một cậu bé ở Victorville xuất hiện ở trường với vết thương, nhà chức trách cho biết hôm thứ Sáu. Sở cảnh sát quận San Bernardino (một quận giáp biên Quận Cam) bắt đầu điều tra vào ngày 29/4/2022, sau khi một trường học thông báo với cảnh sát rằng một cậu bé 7 tuổi bị 13 vết thương ở lưng.Cảnh sát tiến hành cuộc điều tra, bắt giữ Roniel Parrales, 31 tuổi, và Erika Gonzalez, 30 tuổi, vì tình nghi cố ý tàn ác với một đứa trẻ. Cảnh sát cho biết 2 nghi phạm là họ hàng của cậu bé, nhưng không nêu chi tiết rằng họ là ngườit hân thế nào với cậu bé. Cả hai đã bị bắt, và treo tiền tại ngoại là 100.000 đô la.----, không thông báo trước. Làm nước sông Mekong ngập lụt một số thị trấn Lào và Thái Lan.Video RFA dài 1:39 phút:



https://youtu.be/EToGXq1KDrg

---- Thắng giải Đầu bếp xuất sắc nhất thế giới tại cuộc thi World Food Championships’ Final Table là anh Preston Nguyen, 19 tuổi, cư dân Texas. Tại vòng Chung kết của Giải vô địch ẩm thực thế giới (World Food Championships’ Final Table) vào cuối tuần trước, sinh viên Preston Nguyen của Đại học Dallas (Dallas College) đã xuất sắc thắng giải cao nhất.

.

Preston Nguyen, sinh viên năm nhất 19 tuổi tại cơ sở thị trấn El Centro của Dallas College. Vòng Chung kết của Giải Vô địch Ẩm thực Thế giới — một giải thi của các đầu bếp chuyên nghiệp và đầu bếp tại gia đã kết thúc tại Columbia, South Carolina, vào cuối tuần trước với giải thưởng lớn 100.000 đô la về tay Preston Nguyen.

.

Giải thi này là một cuộc cạnh tranh khốc liệt mà hơn 1.500 đầu bếp phải đối đầu với nhau trong mười lĩnh vực thi. Để thắng 1,500 đấu bếp nổi tiếng quốc tế và Hoa Kỳ hiển nhiên là một kỳ công.Bản tin này dịch từ báo Texas Monthly.

Preston Nguyen đứng với ba mẹ và là phụ bếp, Peter và Emma Nguyen. (Photo: Courtesy of Peter Nguyen)

---- Báo Bangkok Post hôm 6/5/2022 loan tin: Hai tàu đánh cá của Việt Nam và 14 ngư dân VN đã bị một tàu tuần tra của hải quân Thái Lan bắt giam hôm thứ Năm vì đánh bắt trái phép ở vùng biển Thái Lan ngoài khơi tỉnh Songkhla. Nhóm 14 thuyền viên trên tàu cá đã bị bắt và đưa đến căn cứ hải quân Songkla để thẩm vấn. Than ôi, chỉ vì TQ đang mùa khóa biển mấy tháng, cấm đánh cá Biển Đông.

Họ khai rằng tàu đánh cá này rời Cà Mau của Việt Nam vào ngày 1/5/2022 và hoạt động trong vùng biển Thái Lan được 4 ngày thì bị bắt. Thủy thủ đoàn bị buộc tội đánh bắt bất hợp pháp và các tội liên quan. Thuyền đã bị tịch thu.

---- Có tin đồn Nguyễn Phú Trọng sẽ có thể sớm rời chức Tổng Bí Thư CSVN, theo một bài viết của David Hutt trên báo Asia Times hôm 6/5/2022. Có thể Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư Đảng CSVN, sẽ giữ được chức vụ cao nhất VN cho đến năm 2026, khi hội nghị đảng họp trở lại để chọn lãnh đạo mới. Khi đó Trọng sẽ 81 tuổi, sẽ là người già kỷ lục trong danh sách những người giữ chức vụ này ở VN. ọng sẽ làm đến năm 2026? Bây giờ thì có tin đồn Trọng có thể sẽ ra đi sớm.

Carl Thayer (một giáo sư danh dự từ Đại học New South Wales ở Úc) nói: “Trong tuần qua, nhiều tin đồn đã lan truyền trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vốn không ưa chính quyền ở Hà Nội rằng… Trọng sẽ từ chức trước khi hết nhiệm kỳ và những thay đổi lãnh đạo khác sẽ diễn ra trong một cuộc họp quan trọng của đảng sắp tới.” Tin đồn này chỉ lan truyền ở hải ngoại, nhưng trong nước VN không ai dám đồn chuyện tối kỵ đó. Thôi thì chờ xem.

---- Đài truyền hình CNA từ Singapore loan tin về ngày đầu tiên giải SEA Games tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Dân chúng tưng bừng, hy vọng du khách vào Việt Nam sẽ giúp tăng kinh tế trở lại sau 2 năm dịch bệnh làm tê liệt ngành du lịch và các ngành liên hệ.

Video dài 2:37 phút:



https://youtu.be/C1uApdZ7xc4

---- HỎI 1: Tin tặc cấm Trung Quốc quậy phá Đài Loan?

ĐÁP 1: Đúng thế. Nhóm tin tặc Anonymous đã đánh méo mặt một trang web của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cảnh báo Bắc Kinh "đừng thử bất cứ thứ gì ngu ngốc chống lại Đài Loan nhé" --- sau cuộc xâm lược Ukraine của Nga.

Bài đăng hôm thứ Hai (2/5) cho thấy nhóm tin tặc này đã tấn công trang web của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chinese People's Political Consultative Conference) nơi ủy ban quận ủy "Chengdu Pidu District Committee". Trong một trang html mới được tạo trên trang web, nhóm tin tặc quốc tế Anonymous đã chèn vào logo của họ, rồi kế tiếp sau đó là một bức ảnh của một người mặc áo có mũ trùm hoodie màu đen và mang mặt nạ Guy Fawkes.

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4530064

---- HỒ SƠ: Bác sĩ Nguyễn Ý Đức qua đời tại Texas, thọ 87 tuổi - VOA

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức qua đời tại Texas, thọ 87 tuổi

Hà Vũ, VOA (public domain) -- 07/05/2022

.



(Lời chia buồn của Việt Báo: Được tin Bác sĩ Nguyễn Ý Đức từ trần, Ban biên tập Việt Báo thành kính gửi lời chia buồn với phu nhân của bác sĩ là bà quả phụ Ngô Thúy Loan và toàn thể tang quyến. Xin góp lời cầu nguyện Bác sĩ Nguyễn Ý Đức sớm về hưởng Nhan Thánh Chúa. Sau đây là bản tin từ Đài VOA.)

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức, một trong những người nổi tiếng hoạt động trong lãnh vực y khoa tại hải ngoại cũng như trong nước, qua đời vào lúc 3 giờ 12 phút sáng ngày 5 tháng 5 năm 2022 tại tư gia thuộc thành phố Arlington, tây nam Dallas, tiểu bang Texas, hưởng thọ 87 tuổi. Theo thông tin từ gia đình.

Ông sanh tại Hải Dương vào năm 1935, cựu học sinh Chu Văn An, Hà Nội, di cư vào nam sau Hiệp định Geneve 1954.

Sau khi tốt nghiệp bác sĩ vào năm 1963, ông được Y khoa Đại học đường thuộc Viện Đại học Sài Gòn cấp Văn bằng Tiến sĩ Y khoa Quốc Gia vào năm 1971.

Ông là y sĩ hiện dịch trong Quân đội Việt Nam Cộng Hòa, từng phục vụ tại Sư đoàn 25 ở Qui Nhơn và sư đoàn 7 Bộ Binh, Bệnh viện 3 dã chiến Mỹ Tho, Tổng Y viện Công hòa và Bệnh viện Trưng vương Sài Gòn.

Ông giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Đô thành Sài Gòn từ năm 1970 đến 1974.

Đến Mỹ năm 1975, ông định cư và hành nghề bác sĩ tại thành phố Baton Rouge, tiểu bang Louisana.

Ông là chủ tịch Hội Y sĩ Việt Nam tại Louisiana, có lúc ông là Chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Việt Nam tại Baton Rouge.

Sau khi về hưu vào tháng 10 năm 2001, Bác sĩ Nguyễn Ý Đức chuyên tâm vào việc viết bài về y học cho các báo trong và ngoài nước cũng như trả lời các câu hỏi của thính giả trong nước và hải ngoại về các vấn đề sức khỏe trên các chương trình của các đài phát thanh VOA, RFA, RFI, Việt Nam Hải Ngoại, VietRadio, Dallas Radio… Đây là công việc ông đã hoạch định từ lâu trước khi về hưu, theo lời bà Ngô Thúy Loan, phu nhân bác sĩ Nguyễn Ý Đức.

Ngoài các bài viết về sức khỏe, đời sống, bác sĩ Nguyễn Đức cũng xuất bản hơn 8 tác phẩm về y học và dinh dưỡng như ‘Câu chuyện thầy lang’ gồm 5 quyển bàn về nhiều đề tài liên quan đến sức khỏe vật chất và tâm thần, hoặc như cuốn Cẩm nang sức khỏe cao niên, ngoài những câu chuyện liên hệ đến người lớn tuổi còn có phần tâm tình của bác sĩ Nguyễn Ý Đức đối với tình hình trong nước hiện nay và đối với người Việt ở hải ngoại.

Đặc biệt, phần lớn những bài viết, nói chuyện của bác sĩ Nguyễn Ý Đức trên các báo và đài phát thanh đều miễn phí.

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức còn mở một trang web để độc giả tham khảo. Chương trình truyền hình “Sống Khỏe Sống Vui,” của ông cũng được nhiều người ưa thích.

Theo phu nhân của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, bà Ngô Thúy Loan, thì ông là một người điềm đạm, sống giản dị nhưng kỷ luật.

Nhà báo Đinh Yên Thảo, một người quen biết của bác sĩ Nguyễn Ý Đức, cũng nói ông là người không nghiêm nghị nhưng quảng giao, đặc biệt ông quý những người cầm bút. Tư gia của ông là nơi đón tiếp nhiều văn nghệ sĩ.

Theo Tiến sĩ Khương Hữu Lộc, cư ngụ tại Dallas, hiện cộng tác với Đài VOA về chuyên mục kinh tế, người đã quen Bác sĩ Nguyễn Ý Đức trong 20 năm thì Bác sĩ Nguyễn Ý Đức là “người dám nói, dám làm.” Bằng chứng là ông và phu nhân đã thành lập Trung Tâm Tuổi Vàng tại Arlington, Texas để giúp người cao niên có nơi sinh hoạt, trau dồi sức khỏe cũng như hoạt động trong các lãnh vực truyền thống của dân tộc.

Ông cũng không ngại làm việc thiện nguyện ở Việt Nam.

BS Nguyễn Ý Đức (tóc trắng, thứ nhì từ phải) trong đoàn bác sĩ từ thiện về Cần Thơ năm 2007.(hình hồ sơ của Việt Báo)

Bác sĩ Nguyễn Ý Đức thường tâm sự là cuộc đời ông có hai điều ông hài lòng, đó là hành nghề y khoa và cầm bút.

Nguồn (public domain):

https://www.voatiengviet.com/a/bac-si-nguyen-y-duc-qua-doi-tai-texas-tho-87-tuoi/6561165.html

