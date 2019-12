½ Người Mỹ Lớn Tuổi Sẽ Béo Phì Vào Năm 2030

Không có cách nào để bọc đường tin này: Một nửa người Mỹ lớn tuổi sẽ béo phì rất nghiêm trọng trong vòng hơn 12 năm nữa, theo một phúc trình mới tiên đoán.

Nó điều chỉnh cho đúng đối với điểm yếu trong các phỏng đoán trước đây mà có thể đã làm cho vấn đề có vẻ không lớn như thực tế. Những phỏng đoán đó thường dựa vào các thăm dò sức khỏe toàn quốc và ngưởi dân có khuynh hướng nói thấp hơn trọng lượng của họ trong các thăm dò đó.

Thăm dò mới này sử dụng nghiên cứu của liên bang kèo dài nhiều thập niên về trọng lượng được đo để có một bức tranh chính xác hơn về các chiều hướng và để dự phóng tương lai.

“Nó cảnh báo,” theo một chuyên gia về dinh dưỡng không đóng vai trò nào trong cuộc nghiên cứu là Bác Sĩ Lawrence Appel của Đại Học Johns Hopkins cho biết. “Chúng ta sẽ có một số vấn đề rất xấu” về y tế và tài chánh bởi vì quá nhiều người quá mập, theo ông cho biết thêm.

Báo The New England Journal of Medicine đã đăng bài nghiên cứu này hôm Thứ Tư, 18 tháng 12 năm 2019. Nghiên cứu được lãnh đạo bởi các nhà khoa học tại các Đại Học Harvard và George Washingotn.

Béo phì làm tăng nguy cơ bệnh tim, tai biến mạch máu não, tiểu đường, ung thư và những bệnh khác. Nó được đo bởi chỉ số khối cơ thể, hay BMI, cách đo lường trọng lượng so với chiều cao. Thiếu cân hoặc bình thường là BMI dưới 25; quá cân lượng là từ 25 tới 30, mập trung bình là từ 30 tới 35 và béo phì là từ 35 trở lên.

Các Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC) phỏng đoán rằng 40% người Mỹ lớn tuổi đang béo phì.

Nghiên cứu mới tiên đoán rằng vào năm 2030, khoảng 49% người Mỹ lớn tuổi sẽ béo phì. Tại 29 tiểu bang, hơn phân nửa người Mỹ lớn tuổi sẽ bị béo phì.

Khoảng 24% người Mỹ lớn tuổi sẽ bị béo phì nghiêm trọng, mà “đã trở thành phổ biến như béo phì nói chung là vào thập niên 1990s,” theo các tác giả nghiên cứu cho biết.

Béo phì nghiêm trọng sẽ trở thành loại cân nặng thông thường nhất trong số các phụ nữ (28%), người da đen (32%) và người lớn tuổi có thu nhập thấp (32%).

Có vẻ như mâu thuẫn, nhưng thường những người có thể ít có khả năng tài chánh để mua được thực phẩm nhất thì lại cân nặng nhất. Béo phị nặng sẽ là loại cân nặng phổ biến nhất tại 44 tiểu bang nơi mức thu nhập gia đình hàng năm trung bình là dưới $20,000, nhưng chỉ 1 tiểu bang là nơi có thu nhập cao hơn $50,000.

Nghiên cứu này được tài trợ bởi JPB Foundation, là tổ chức tập trung vào các vấn đề nghẻo đói và xã hội.

Dù đây là tin xấu cũng có vài dấu hiệu hy vọng khác. Trong tháng 5, CDC báo cáo rằng ngay dù tỉ lệ béo phì đã và đang gia tăng, các trường hợp bệnh tiểu đường mới đang giảm, cho thấy tiến bộ trong việc nhận thức và điều trị sớm căn bệnh.

Trong tháng 6, CDC báo cáo tỉ lệ béo phì sút giảm trong số trẻ em mẫu giáo trong tài trợ thực phẩm của chính phủ. Béo phì trong số những trẻ em này đã giảm từ 16% trong năm 2010 xuống còn 14% trong năm 2016.