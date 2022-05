Thu Thảo Nguyễn, sinh viên bậc Tiến sĩ của Arizona State University (ASU) đã phát triển một chất xúc tác dùng cho lớp sơn phủ bán dẫn, thắng Giải thưởng Sáng tạo (Innovation Award) từ Trường Khoa học Phân tử (School of Molecular Sciences).

.

- Mỹ: đã giúp tin tình báo để Ukraine giết các tướng Nga. Nga: Mỹ, NATO và Anh cho Ukraine tin tình báo. TQ giả bộ quân tử Tàu: sẽ tiếp tục đóng vai trò xây dựng dàn hòa ở Ukraine.

- Nga: đã giết 600 "người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine trong đêm qua. Ukraine: lần đầu bắn cháy xe tăng kiểu mới T-90M của Nga. Ukraine: vẫn tử thủ dưới hầm nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

- Cựu Tổng thống Brazil: cả Zelensky và Putin cùng chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine. Quân Nga cướp máy móc nông nghiệp, chôm 400.000 tấn ngũ cốc Ukraine. Tổng thống Belarus: không chấp nhận bất kỳ cuộc chiến tranh nào (dù đã cho quân Nga mượn đường đưa quân vào Ukraine).

- HĐ Châu Âu: nên tịch thu và bán tất cả các tài sản Nga bị tịch thu rồi sử dụng tiền đó để tái thiết Ukraine. Liên Âu cam kết viện trợ nhân đạo Ukraine thêm 200 triệu euro. Nam Hàn gia nhập Trung tâm Hợp tác phòng thủ mạng trong NATO. Nhật-Mỹ đồng thuận ứng phó với Bắc Hàn phóng hỏa tiễn..

- Tổng thống Đức và Tổng thống Ukraine dàn hòa. LHQ: hơn 5,7 triệu tỵ nạn rời Ukraine, hơn 3,1 triệu người tới Ba Lan, khoảng 703.000 người đã tới Nga. Nhật Bản: chưa thể ngưng mua dầu của Nga.

- Zelensky kêu gọi hòa bình trong bài phát biểu mừng Đan Mạch kỷ niệm 77 năm thoát khỏi Đức.

Mỹ: khoảng 2.000 quân Nga vẫn trấn giữ Mariupol, 10 tiểu đoàn Nga chuyển về phía bắc và đã tạm dừng.

- Mỹ: 90% trong số 90 xe đại pháo Mỹ hứa đã trao vào tay Ukraine. Ukraine đã chiếm lại một ngôi làng khác ở khu vực phía bắc Kharkiv. Giáo trưởng Do Thái Giáo Nga: phải chi ngoại trưởng Nga xin lỗi.

- Bộ Ngoại giao Phần Lan: phi cơ Nga đã vi phạm không phận Phần Lan. Ngoại trưởng Thụy Điển: Mỹ hứa bảo đảm an ninh trong khi Thụy Điển nộp đơn vào NATO. Nga hù dọa: Phần Lan và Thụy Điển xin vào NATO là sẽ bị đánh.

- Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell: kinh tế chậm, nhưng không rơi vào suy thoái. Chỉ có thể tăng lạm phát.

- Cậu Donald Trump Jr đã trả lời cuộc điều trần trực tuyến với Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021

- Lộ băng ghi âm ngày 8/1/2021: lãnh đạo Cộng Hòa Hạ Viện DB McCarthy nói đuổi Trump bằng Tu chính án 25 sẽ mất thì giờ

- Hình ảnh mới: Đức Giáo Hoàng đang chữa trị nhiều bệnh, đi không nổi, phải ngồi xe lăn

- Minnesota: mẹ ngộ sát vì say, đè con chết

- Mỹ tăng lãi suất, hy vọng dìm lạm phát

- Mỹ qua dấu mốc 1 triệu dân chết vì COVID-19

- Đền thờ Satanic Temple đòi treo cờ trước Tòa thị chính Boston “Tuần lễ tri ân Satanic” từ ngày 23-29/7/2022.

- Arizona: Du học sinh bậc Tiến sĩ Thu Thảo Nguyễn ở ASU, chế ra chất xúc tác, thắng Giải Sáng tạo ASU

- Gần 1,8 tỷ đô kiều hối về Sài Gòn trong 3 tháng.

- HỎI 1: Tòa đại sứ Mỹ ở Cuba mở lại, cấp visa nhập cảnh cho dân Cuba vào Mỹ? ĐÁP 1: Đúng vậy.

- HỎI 2: Mạng lưới quân vận của Mỹ chưa sẵn sàng nếu chiến tranh bùng nổ ở Châu Á? ĐÁP 2: Bộ Quốc Phòng Mỹ nói thế.

.

QUẬN CAM (VB - 5/5/2022) ---- Tại Ukraine, nhiều sĩ quan cấp tướng của Nga đang bị giết với tỷ lệ mà quân đội nước này chưa từng thấy kể từ cuộc giao tranh khốc liệt nhất trong Thế chiến thứ hai, và các quan chức cho biết tình báo Mỹ đã giúp nhắm vào một số người trong số họ.

.

Các quan chức Ukraine cho biết đã giết khoảng một tá tướng lĩnh Nga kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24/2/2022. Các quan chức cấp cao của Mỹ, nói với New York Times với điều kiện giấu tên, cho biết Ukraine đã được cung cấp thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực, bao gồm cả việc chuyển quân, và các địa điểm thường xuyên thay đổi của các cơ quan chỉ huy di động của quân đội Nga.

.

Các tướng Nga ra gần tuyến đầu một cách bất thường trong cuộc chiến Ukraine, điều mà các nhà phân tích cho rằng đó là kết quả của tinh thần binh lính thấp và cơ cấu chỉ huy cứng nhắc của Nga. Báo The Economist lưu ý rằng chỉ có một tướng Mỹ thiệt mạng trong 20 năm chiến tranh ở Iraq và Afghanistan. Có 9 tướng Mỹ chết trong chiến tranh Việt Nam, hầu hết trong số họ chết khi phi cơ trực thăng của họ ngừng hoạt động.

.

Một viên chức nói rằng một số tay súng bắn tỉa Ukraine được Mỹ đào tạo, và "quá trình đào tạo thực sự đã thành công." Các nhà phân tích cho rằng Ukraine cũng có thể nhắm vào các tướng lĩnh Nga bằng cách nghe lén đường liên lạc và biết vị trí một số tướng Nga.

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, đã tuyên bố hôm thứ Năm, trong một cuộc họp báo, rằng Hoa Kỳ, NATO và Anh không chỉ cung cấp cho Ukraine vũ khí mà còn cả thông tin tình báo.

.

Peskov khẳng định rằng mặc dù những hành động [cấp tin tình báo] này đã "nổi tiếng" và đang làm gián đoạn hoạt động quân sự đặc biệt của Nga, nhưng ông chắc chắn rằng điều này sẽ không "cản trở việc Nga sẽ đạt được các mục tiêu đã đề ra."

.

---- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian hôm thứ Năm bày tỏ hy vọng về sự kết thúc nhanh chóng xung đột Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nói thêm rằng "Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề Ukraine" và một lần nữa nhắc lại rằng quan điểm của nước này về vấn đề này không thay đổi.

Zhao kết thúc tuyên bố của mình bằng cách "kêu gọi tất cả các bên liên quan khuyến khích các bên xung đột liên quan giải quyết vấn đề bằng phương pháp ngoại giao".

.

---- Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Kỹ nghệ Nhật Bản Koichi Hagiuda tuyên bố rằng Nhật Bản sẽ rất khó cùng với các nước khác từ chối nhập cảng dầu của Nga.

.

Tuyên bố này được đưa ra hôm thứ Năm, trong chuyến thăm Hoa Kỳ của Hagiuda, như một phản ứng trước gói trừng phạt mới nhằm vào Nga do Liên Âu đề xuất.

.

Ông Hagiuda kết luận: Do nguồn tài nguyên hạn chế và sự phụ thuộc vào dầu mỏ của Nga, Nhật Bản không có ý định "ngay lập tức" cắt nguồn nhập dầu của Nga.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Năm cho biết họ đã giết 600 "người theo chủ nghĩa dân tộc" Ukraine trong các cuộc không kích qua đêm.

.

Người phát ngôn Bộ này Igor Konashenkov nói: "Các hoạt động tác chiến kết hợp phi cơ và bộ binh của Lực lượng Không gian Vũ trụ Nga (Russian Aerospace Forces) đã tấn công 93 mục tiêu tập trung nhân lực và thiết bị quân sự của Ukraine trong đêm qua. Kết quả sáng nay nhận biết là, lực lượng phi đạn Nga đã bắn trúng hai Bộ chỉ huy của quân Ukraine, tiêu diệt một khẩu đội pháo đang ở vị trí khai hỏa, cũng như hủy hai bệ phóng và một phương tiện vận tải của hệ thống phi đạn chiến thuật Tochka-U."

.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố họ đã tiến hành một cuộc tập trận mô phỏng phi đạn tấn công với hệ thống hỏa tiễn đạn đạo di động Iskander có khả năng mang hạt nhân ở khu vực Kaliningrad giáp biên giới Litva và Ba Lan.

.

---- Nga đã phải chịu một sự thiệt hại quân sự mới sau khi có tin quân Ukraine được cho là đã phá hủy chiếc xe tăng đời mới nhất của họ, xe tăng kiểu T-90M - chỉ vài ngày sau khi chiếc đầu tiên loại này đưa vào chiến trường Ukraine.

.

Illia Ponomarenko, phóng viên quốc phòng của Kyiv Independent, đã đăng một hình ảnh hôm thứ Tư về xác tàu cháy âm ỉ sau khi xe tăng bị bắn trúng. Bản tin viết: “Ý tôi là, ai có thể đoán được rằng chiếc T-90M đầu tiên của Nga sẽ bị săn lùng trong vòng vài ngày sau khi họ triển khai tới Kharkiv Oblast của Ukraine”.

.

Một tuyên bố trên trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng chiếc xe tăng đã bị tấn công, theo Newsweek. Theo The Drive, chiếc xe chiến đấu chủ lực được đánh giá cao thuộc dòng T-90 - phiên bản kế nhiệm mới nhất của hệ thống xe tăng T-72 nổi tiếng. Theo ước tính, chỉ mới khoảng 100 xe tăng này ở Nga.

.

---- Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có một "buổi nói chuyện tốt đẹp, mang tính xây dựng và quan trọng" vào hôm thứ Năm, Zelensky tuyên bố. Theo chính phủ Đức, hai nhà lãnh đạo đã nói chuyện trong khoảng 45 phút và Zelensky đã mời Steinmeier và nội các chính phủ liên bang Đức, bao gồm cả Thủ tướng Olaf Scholz, đến thăm Ukraine.

.

Hồi tháng 4/2022, Zelensky đã từ chối tiếp đón Steinmeier ở Kyiv do Tổng thống Đức "có quan hệ chặt chẽ với Nga", điều này khiến Thủ tướng Scholz cũng từ chối thăm Ukraine. Tuy nhiên, Đức hiện tuyên bố rằng tất cả các vấn đề trong quá khứ đã được làm sáng tỏ và Zelensky và Steinmeier đồng ý giữ liên lạc chặt chẽ.

.

---- Charles Michel, chủ tịch Hội đồng châu Âu, hôm thứ Năm cho biết Liên Âu nên tịch thu và bán tất cả các tài sản Nga bị tịch thu rồi sử dụng tiền đó để tái thiết Ukraine.

.

Trong một cuộc phỏng vấn với Interfax-Ukraine, Michel tuyên bố rằng "việc tịch thu tài sản và giao số tiền đó cho chính quyền Ukraine là một vấn đề về công lý".

.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu là quan chức Liên Âu đầu tiên khuyến khích việc tịch thu tài sản trị giá 30 tỷ euro có liên quan đến người Nga và người Belarus trong danh sách đen, vốn đã bị Liên Âu phong tỏa kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine.

.

---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm thứ Năm cam kết viện trợ nhân đạo 200 triệu euro nữa thay mặt cho Liên Âu. Phát biểu tại Hội nghị cấp cao các nhà tài trợ quốc tế cho Ukraine, bà cho biết quỹ sẽ được hỗ trợ để giúp đỡ những thường dân phải di tản trong nước.

.

Von der Leyen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tái thiết Ukraine sau cuộc xung đột. Bà nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Nếu chúng tôi quản lý để có được khoản đầu tư, hàng trăm tỷ euro và những cải cách, điều này sẽ không chỉ xây dựng đất nước của bạn và bạn, mà còn mở đường cho bạn vào Liên Âu."

.

---- Trực thăng Nga rớt, được vớt lên.

Video dài 1:04 phút:



https://youtu.be/BYhVc0Vug20

.

---- Một chỉ huy Ukraine bên dưới hầm đống đổ nát của khu phức hợp nhà máy thép Azovstal ở Mariupol đã ghi lại một đoạn video thông báo rằng giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn.

.

Sviatoslav Palamar, phó chỉ huy trung đoàn Azov cho biết trên Telegram: "Hôm nay là ngày thứ ba kẻ thù đột nhập vào lãnh thổ của Azovstal. Cuộc giao tranh đẫm máu khốc liệt đang diễn ra. Những người bảo vệ thành phố đã chiến đấu một mình trong 71 ngày với lực lượng áp đảo của kẻ thù và thể hiện sự bền bỉ và anh dũng đến mức đất nước phải biết trung thành với tổ quốc là như thế nào."

.

Ông cho biết người Nga đã phá vỡ cam kết cho phép dân thường rời đi qua các hành lang di tản hôm thứ Năm.

.

---- Cựu Tổng thống Brazil Lula Inacio da Silva, người có 2 nhiệm kỳ giữ chức Tổng Thống, đã nói với tạp chí TIME rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin cùng chịu trách nhiệm cho cuộc chiến ở Ukraine.

.

Da Silva nói: “Và bây giờ, đôi khi tôi ngồi và xem Tổng thống Ukraine phát biểu trên truyền hình, được hoan nghênh, được tất cả các nghị sĩ [Châu Âu] hoan nghênh nhiệt liệt. "Người này cũng chịu trách nhiệm như Putin về cuộc chiến. Bởi vì trong chiến tranh, không chỉ một người có tội."

.

---- Quân Nga đang cướp thiết bị nông nghiệp và hàng nghìn tấn ngũ cốc của nông dân Ukraine tại các khu vực mà họ đã chiếm đóng, cũng như bắn vào các kho lưu trữ lương thực bằng pháo, theo nhiều nguồn tin nói với CNN.

.

Các nguồn tin cho biết, hiện tượng này đã gia tăng trong những tuần gần đây khi các đơn vị Nga siết chặt hơn nữa các khu vực nông nghiệp phong phú của Kherson và Zaporizhzhia ở miền nam Ukraine. Hoạt động gieo hạt ở nhiều khu vực kể từ đó đã bị gián đoạn hoặc bị bỏ hẳn. Các hành động của lực lượng Nga có thể đe dọa mùa gặt năm nay ở một trong những quốc gia sản xuất ngũ cốc quan trọng nhất thế giới. Khối lượng liên quan được cho là rất lớn.

.

Oleg Nivievskyi, một chuyên gia nông nghiệp tại Trường Kinh tế Kyiv, nói với CNN rằng vào đêm trước cuộc xâm lược, 6 triệu tấn lúa mì và 15 triệu tấn bắp đã sẵn sàng để xuất cảng từ Ukraine, phần lớn được giữ ở phía nam của Quốc gia. Bộ Quốc phòng Ukraine hôm thứ Năm cho biết ước tính có khoảng 400.000 tấn ngũ cốc đã bị đánh cắp cho đến nay.

.

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết đất nước của ông không "chấp nhận bất kỳ cuộc chiến tranh nào" và khẳng định rằng họ đã làm mọi thứ để tránh chiến tranh xảy ra ở Ukraine. Nhà lãnh đạo độc tài nói với hãng tin AP rằng sự can thiệp của cá nhân ông là rất quan trọng, nhưng ông “không đắm chìm vào vấn đề này đến mức để nói liệu nó có diễn ra theo đúng kế hoạch hay không”.

.

Ông tiếp tục nhấn mạnh rằng ông là một nhà kiến tạo hòa bình chủ chốt. Ông nói: “Thực sự cảm ơn các bạn, với tôi, các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga đã bắt đầu." Ông cũng cho biết Belarus, quốc gia cho phép quân lực Nga vào Ukraine từ lãnh thổ của mình, tượng trưng cho hòa bình và thay vào đó Ukraine đang "khiêu khích" Nga.

.

---- Sở Tình báo quốc gia Nam Hàn (NIS) ngày 5/5 cho biết Nam Hàn đã trở thành thành viên chính thức của Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt (CCDCOE) thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bản tin KBS ghi rằng Nam Hàn là nước châu Á đầu tiên trở thành thành viên chính thức của Trung tâm này. Trung tâm hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt của NATO được ra mắt vào tháng 5/2008, sau vụ nhóm tin tặc Nga làm tê liệt hệ thống quốc gia của Estonia vào năm 2007.

.

NIS nộp ý định thư gia nhập Trung tâm từ năm 2019, có nhiều nỗ lực để gia nhập như hai năm liền tham gia vào cuộc tập trận an ninh mạng "Locked Shields" quy mô lớn nhất thế giới do Trung tâm tổ chức. Tổng số thành viên chính thức của CCDCOE tăng lên thành 32 nước, gồm 27 nước tài trợ là thành viên của NATO, và 5 nước đóng góp không phải là thành viên của NATO, trong đó có Nam Hàn.

.

NIS cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tăng số lượng nhân viên phái cử tới Trung tâm Hợp tác phòng thủ không gian mạng ưu việt, mở rộng phạm vi diễn tập chung, đẩy mạnh năng lực phòng thủ an ninh mạng của Hàn Quốc lên tầm cỡ hàng đầu thế giới.

.

---- Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đồng thuận hợp tác chặt chẽ nhằm ứng phó với việc Bắc Hàn liên tiếp tiến hành các vụ phóng hỏa tiễn, cũng như Trung Quốc ngày càng gia tăng các hoạt động trên biển. Bản tin NHK ghi rằng hôm thứ Tư, Bộ trưởng Phòng vệ Nhật Bản Kishi Nobuo và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã hội đàm tại Ngũ Giác Đài.

.

Các bộ trưởng tái khẳng định 2 nước cùng Nam Hàn sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề Bắc Hàn, do các vụ phóng hỏa tiễn liên tiếp của Bình Nhưỡng là mối đe dọa nghiêm trọng và không thể chấp nhận. Trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine, ông Kishi cho biết các nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi nguyên trạng bằng vũ lực cũng là một mối lo ngại ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Ông nói việc ngăn chặn các hành động như vậy là tối quan trọng.

.

Ông Kishi và ông Austin đồng thuận tăng cường hợp tác liên quan đến vấn đề Trung Quốc, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình và ổn định tại eo biển Đài Loan. Ông Austin tái khẳng định "cam kết kiên định của Mỹ đối với việc bảo vệ Nhật Bản, thông qua cam kết răn đe mở rộng, bao gồm cả năng lực hạt nhân của Mỹ".

.

---- Văn phòng Cao ủy Liên hiệp quốc về Người tị nạn UNHCR cho biết tính tới hôm thứ Tư đã có hơn 5,7 triệu tỵ nạn rời Ukraine (chính xác lúc rạng sáng Thứ Tư: 5,707,967 triệu người di tản khỏi Ukraine) sau khi Nga xâm lược nước này hồi tháng 2/2022.

Văn phòng cho biết hơn 3,1 triệu người đã di tản tới Ba Lan, tiếp theo là hơn 846.000 người tới Romania, khoảng 539.000 người tới Hungary, và khoảng 449.000 người tới Moldova. Cũng theo cơ quan này thì khoảng 703.000 người đã tới Nga.

.

---- Đức Giáo Hoàng Francis đón Thủ Tướng Nhật.

Video dài 52 giây:



https://youtu.be/-MAldOZPNOA

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra lời kêu gọi hòa bình trong một bài phát biểu được ghi băng tại Đan Mạch nhân kỷ niệm 77 năm ngày Đan Mạch được giải phóng khỏi Đức trong Thế chiến thứ hai.

.

Zelensky nói: "Nhà nước Nga chưa sẵn sàng ngừng chiến. Họ đang mơ chiếm được Ukraine và các nước châu Âu khác. Họ vẫn đang mơ rằng tự do của châu Âu sẽ biến mất. Nhưng giấc mơ của họ sẽ không thành hiện thực. Giấc mơ hòa bình sẽ trở thành hiện thực. Giống như nó đã xảy ra cách đây 77 năm."

.

Những lời phát biểu của Zelensky đã được truyền đi tới những đám đông đã tụ tập tại các quảng trường công cộng để kỷ niệm ngày giải phóng Đan Mạch.

.

---- Theo lời một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, khoảng 2.000 quân Nga - tương đương với 2 tiểu đoàn tác chiến (BTG) của Nga - vẫn trấn giữ riêng cho Mariupol. Tuy nhiên, 10 tiểu đoàn BTG của Nga từng tiến chiếm thành phố này hiện đang cố gắng di chuyển về phía bắc và đã tạm dừng, "hoặc để tạo ra các vị trí phòng thủ tốt hơn hoặc để tái trang bị và củng cố lại chính mình", ở ngay phía nam thị trấn Velyka Novosilka.

.

Quan chức này nói rằng các lực lượng còn lại trong và xung quanh Mariupol có thể bao gồm một số máy bay chiến đấu không phải của Nga, bao gồm cả lính sắc tộc Chechnya đang giúp Nga. Theo quan chức này, tiến trình quân sự của Nga ở Ukraine “vẫn chậm và không đồng đều” ở miền bắc Ukraine.

.

---- Các lực lượng Ukraine đã chiếm lại một ngôi làng khác ở khu vực phía bắc Kharkiv trong khi phản công chống lại lực lượng Nga. Trong một video lan truyền trên Telegram, quân Ukraine cắm cờ trên một tòa nhà ở làng Molodova, chỉ cách biên giới Ukraine-Nga 13 dặm (gần 21 km) về phía đông nam.

.

CNN đã xác định vị trí địa lý và xác minh tính xác thực của video. "Đây là cách chúng tôi giải phóng", một người lính nói trong video. "Từng bước, từng làng, từng làng. Đất của chúng tôi." Cuộc phản công nhằm chiếm lại lãnh thổ ở Kharkiv đã giành lại được một số ngôi làng - khoảng nửa tá làng trong khu vực - trong hai tuần qua.

---- Theo một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, gần như tất cả các loại đại pháo mà Mỹ cam kết với Ukraine hiện “nằm trong tay Ukraine”.“Tôi có thể nói với bạn rằng hơn 90% trong số 90 xe đại pháo được cam kết với Ukraine trong hai cuộc bầu cử tổng thống vừa qua đã thực sự nằm trong tay Ukraine,” quan chức này nói.Theo quan chức này, gần 90.000 trong số 144.000 quả đạn được cam kết để bắn với đại pháo hiện cũng đang ở Ukraine.---- Giáo trưởng Giáo sĩ Do Thái Giáo tại Nga Berel Lazar đã chỉ trích những nhận xét của Bộ trưởng ngoại giao Nga Sergei Lavrov, người cho rằng những kẻ chống Do Thái dữ dội nhất lại là người Do Thái và Adolf Hitler có tổ tiên là người Do Thái.Những lời chỉ trích thẳng thắn của Giáo trưởng Lazar đối với phát biểu của Ngoại trưởng Sergei Lavrov hôm Chủ nhật - rằng ngài gọi đó là "cú sốc" và nói rằng ngài mong ông Lavrov sẽ xin lỗi - vì lời quy chụp của Ngoại Trưởng Lavrov là điều bất thường ở Nga, nơi đa số các lãnh đạo tôn giáo công khai ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine.Được nhiều người coi là có quan hệ mật thiết với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Giáo trưởng Lazar và giáo hội mà ngài lãnh đạo đã từng bày tỏ sự không hài lòng với cuộc chiến nhưng không chỉ trích trực tiếp, mà chỉ nói rằng ngài ước muốn hòa bình.---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã chỉ trích Phần Lan và Thụy Điển hôm thứ Tư liên quan đến quyết định có nên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hay không.

Zakharova nói: "Phần Lan và Thụy Điển sẽ trở thành khu vực xung đột giữa liên minh NATO và Nga nếu họ gia nhập NATO."

.

Trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ được "chào đón với vòng tay rộng mở" nếu họ quyết định tham gia NATO, đồng thời gọi hai nước là "đối tác thân thiết nhất của chúng tôi."

.

---- Bộ Ngoại giao Finish hôm thứ Tư tuyên bố rằng Nga đã vi phạm không phận của quốc gia Bắc Âu. "Loại máy bay là trực thăng Mi-17 và độ sâu nghi ngờ vi phạm là khoảng 4-5 km", người phát ngôn của Bộ cho biết. Theo Bộ, chuyện này diễn ra sớm hơn vào ngày hôm nay, vào buổi sáng Thứ Tư 4/5/2022.

.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh các cuộc thảo luận đang diễn ra về việc liệu Phần Lan có nên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong bối cảnh lo ngại Nga có thể khởi động một chiến dịch quân sự ở các quốc gia khác ngoài Ukraine.

.

---- Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde cho biết tại Washington hôm thứ Tư, Thụy Điển đã nhận được sự đảm bảo an ninh từ Hoa Kỳ rằng Thụy Điển sẽ nhận được Mỹ hỗ trợ trong thời gian nộp đơn xin gia nhập NATO và đơn sẽ được duyệt bởi 30 quốc gia trong liên minh.

.

Thụy Điển và nước láng giềng Phần Lan đã đứng ngoài NATO trong thời Chiến tranh Lạnh, nhưng việc Nga chiếm và sáp nhập Crimea [của Ukraine] vào năm 2014 và cuộc xâm lược Ukraine đã khiến các nước này phải suy nghĩ lại về chính sách an ninh của mình, với viễn ảnh nhiều phần sẽ xin trở thành thành viên NATO.

.

Cả hai nước đều lo ngại rằng họ sẽ dễ bị tổn thương trong thời gian nộp đơn, có thể mất tới một năm để được tất cả các thành viên NATO chấp thuận.

.

"Đương nhiên, tôi sẽ không đi vào bất kỳ chi tiết nào, nhưng tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng bây giờ chúng ta [Thụy Điển] có sự đảm bảo của Mỹ", Linde nói với đài truyền hình Thụy Điển từ Washington sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

.

---- Tình hình hiện tại ở Trung Quốc và hoạt động quân sự ở Ukraine có thể sẽ làm tăng lạm phát, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Jerome Powell tuyên bố hôm thứ Tư.

.

Ông nói: “Chúng có khả năng làm tăng thêm lạm phát và mọi người sẽ phải chịu đựng điều đó,” ông nói trong khi nhấn mạnh rằng các vấn đề với chuỗi cung ứng toàn cầu cũng gây thêm căng thẳng. "Vì vậy, theo một nghĩa nào đó, đây là hai cú sốc tiêu cực đã thực sự xảy ra trong 60 đến 90 ngày qua."

.

Vài phút trước đó, Powell khẳng định rằng hiện tại, lạm phát ở Hoa Kỳ đang ở mức "quá cao" và giá dầu thô cũng như các mặt hàng khác tăng cao do Nga xâm lược Ukraine đang tạo thêm áp lực tăng giá.

.

---- Dù vậy, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell cho biết hôm thứ Tư rằng ông không nghĩ rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ bước vào một cuộc suy thoái.

.

Powell nói với báo chí trong cuộc họp sau cuộc họp chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương: “Đó là một nền kinh tế mạnh mẽ và không có gì cho thấy nó đang ở gần hoặc dễ bị ảnh hưởng bởi một cuộc suy thoái." Nhưng ông thừa nhận rằng hoạt động kinh tế có thể tạm thời chậm lại.

.

---- Đức Giáo Hoàng Francis được chụp ảnh ngồi trên xe lăn đang vào một khán đài với một nhóm các nữ tu hôm thứ Năm 5/5/2022, đánh dấu lần đầu tiên vị giáo hoàng ngày càng ốm yếu được nhìn thấy trước công chúng và không thể tự đi lại theo ý mình.

.

Hồi đầu tuần, ĐGH Francis nói với một tờ báo Ý rằng ngài bị rách dây chằng đầu gối và đã phải hủy bỏ nhiều sự kiện vì đau. Nhà lãnh đạo 85 tuổi của Giáo hội Công giáo người Argentina đã phải chịu một số vấn đề về sức khỏe trong những năm gần đây, bao gồm phẫu thuật ruột kết và chứng đau lưng gây khó chịu khiến không thể tham dự đàn chiên của mình trong một số trường hợp. Ngài hiện có các chuyến đi đến Lebanon, Nam Sudan, Cộng hòa Dân chủ Congo và Canada được lên lịch vào những tháng mùa hè năm nay.

.

---- Theo số liệu do NBC News tổng hợp, Mỹ hôm thứ Tư đã vượt qua 1 triệu ca tử vong do Covid-19 gây ra - một quy mô thiệt hại không thể tưởng tượng nổi ngay cả đối với quốc gia có số người chết do virus này cao nhất thế giới.

.

Con số - tương đương với dân số của San Jose, California, thành phố lớn thứ 10 ở Hoa Kỳ - đã đạt tốc độ chóng mặt: 27 tháng sau khi quốc gia này xác nhận trường hợp đầu tiên nhiễm dịch Covid-19.

.

Cũng nên nhắc rằng, vào ngày 28/2/2020, Trump nói về đảng Dân chủ đã "bịa đặt về đại dịch" trước đám đông cổ vũ tại một cuộc biểu tình ở Bắc Charleston, Nam Carolina: "Đây là trò lừa bịp mới của họ. Cho đến nay, chúng ta chưa có ai chết vì coronavirus."

.

Một ngày sau, các quan chức y tế ở tiểu bang Washington đưa ra thông báo không thể tránh khỏi: một bệnh nhân do coronavirus ở tiểu bang của họ đã chết.

.

---- Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Dân biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-Calif.) nhậnx ét sau cuộc tấn công ngày 6/1/2021, ở Capitol rằng thủ tục đuổi cựu Tổng thống Trump ra khỏi Bạch Ốc thông qua Tu chính án thứ 25 sẽ “mất quá nhiều thời gian”, theo bản ghi âm mới nhất bị lộ ra về cuộc gọi với các đồng nghiệp hàng đầu của Cộng Hòa Hạ Viện.

.

DB McCarthy, người đang dòm ngó ghế Chủ tịch Hạ Viện nếu đảng Cộng hòa giành được đa số tại Hạ viện vào tháng 11/2022, cũng nói rằng những gì Trump đã làm là "tàn bạo và hoàn toàn sai lầm" nhưng bày tỏ phản đối thủ tục luận tội do Dân Chủ kêu gọi.

.

Đoạn ghi âm cuộc gọi là một phần của loạt bài được các phóng viên Jonathan Martin và Alexander Burns của New York Times tiết lộ trong những tuần gần đây và được tường thuật trong cuốn sách mới của họ, “This Will Not Pass”.

.

Trong bản ghi âm ngày 8/1/2021 (tức 2 ngày sau bạo loạn) lộ ra hôm thứ Tư được mô tả là “cuộc hội thoại mở rộng của đảng Cộng hòa tại Hạ viện”, theo một nhân viên Cộng Hòa của Hạ viện nói rằng các đảng viên Dân chủ bị chia rẽ chiến lược về những việc phải làm, trong đó một lựa chọn là đuổi Trump ra klhỏi Bạch Ốc thông qua Tu chính án thứ 25.

.

“Điều đó cũng mất quá nhiều thời gian. Cuộc khiếu nại có thể quay trở lại Hạ Viện, phải không?” theo lời McCarthy nói.

.

Tu chính án thứ 25 cung cấp một cơ chế để phó tổng thống và đa số trong Nội các của tổng thống loại bỏ Tổng thống nếu Tổng thống “không thể hoàn thành các quyền hạn và nhiệm vụ của văn phòng của mình”. Nhưng thủ tục rất lâu, và còn cho phép khiếu nại, đưa về tranh cãi dài dòng ở Thượng và Hạ Viện để tìm 2/3 phiếu ở cả lưỡng viện.

.

--- Cậu Donald Trump Jr đã trả lời cuộc điều trần trực tuyến với Ủy Ban Hạ Viện Điều Tra Bạo Loạn 6/1/2021 vào hôm thứ Ba 3/5/2022, theo tin Politico. Cuộc phỏng vấn với con trai của cựu tổng thống được cho là kéo dài "vài giờ", theo nguồn tin giấu tên được Politico trích dẫn.

.

"Trump Jr gia nhập danh sách ngày càng tăng gồm các cộng sự thân thiết và các thành viên gia đình của cựu Tổng thống để hợp tác với ủy ban. Em gái Ivanka, chồng cô và cố vấn hàng đầu của Trump, Jared Kushner, và vợ chưa cưới của Trump Jr. là Kimberly Guilfoyle đều đã ngồi reả lời phỏng vấn với ủy ban.

.

Bản tin nói thêm rằng "Trump Jr đã trả lời tất cả các câu hỏi và không viện cớ Tu chính án thứ 5 để xin im lặng trong cuộc phỏng vấn."

.

Tin nhắn từ cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows do CNN thu được cho thấy mối quan ngại của Trump Jr. vào ngày bạo loạn 6/1/2021, khi cuộc tấn công vào Điện Capitol của Hoa Kỳ đang diễn ra.

.

Trump Jr cũng đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì các tin nhắn (text messages) của y trước ngày 6 tháng 1, trong đó y kêu gọi Meadows đảm bảo cho cựu Tổng Thống Trump bám thêm nhiệm kỳ thứ hai mặc dù thua phiếu trong cuộc bầu cử năm 2020 trước đối thủ của đảng Dân chủ Joe Biden.

.

---- Một bà mẹ ở Minnesota đã bị buộc tội ngộ sát sau khi bị truy tố vì ngủ gục nên đè bẹp lên đầu đứa con gái 5 tháng tuổi trong lúc say rượu và phê thuốc gây nghiện, làm em bé ngộp thở chết. Theo hồ sơ tòa án, Sarah Declusion, 28 tuổi, phải đối mặt với 15 năm tù giam vì tội ngộ sát cấp độ hai và tội gây nguy hiểm cho trẻ em.

.

Theo hồ sơ hình sự, cha của đứa trẻ về đến nhà và thấy đứa bé bị mắc kẹt giữa bà Declusin và chiếc ghế dài. Ông bố la hét, "Bà đang đè chết con tôi rồi." Em bé đã chết ngay sau đó tại bệnh viện, với kết quả khám nghiệm tử thi cho rằng nguyên nhân tử vong do ngạt thở.

.

---- Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã tăng lãi suất thêm nửa điểm phần trăm và cho biết họ sẽ thu hẹp bảng cân đối kế toán 9 nghìn tỷ USD từ tháng tới trong một hành động nhằm giảm mức lạm phát. Ngân hàng trung ương Hoa Kỳ đặt lãi suất quỹ liên bang mục tiêu của mình trong phạm vi từ 0,75% đến 1% trong một quyết định đồng thuận.

.

Đây là lần đầu tiên sau 22 năm cơ quan Fed tăng lãi suất nhiều như vậy. Đây là một nỗ lực để kiềm chế giá đang leo lên tốc độ nhanh nhất trong 40 năm. Nó theo sau các hành động của Fed vào tháng 3/2022 để tăng lãi suất vay tiêu chuẩn (benchmark borrowing rate) lên một phần tư điểm lần đầu tiên kể từ cuối năm 2018. Các trở ngại về chuỗi sản xuất ở Trung Quốc và cuộc chiến Nga-Ukraine đã gây thêm áp lực lên giá thực phẩm và năng lượng Hoa Kỳ.

.

---- Đền thờ Satanic Temple đang yêu cầu để được treo cờ trước Tòa thị chính Boston sau khi Tòa án tối cao Hoa Kỳ đãra phán quyết trong tuần này rằng thành phố vi phạm quyền tự do ngôn luận của một nhà hoạt động bảo thủ đòi treo lá cờ Thiên Chúa Giáo bên ngoài tòa nhà hành chánh của thành phố Boston. Cần ghi nhận rằng Satanic Temple là một tổ chức vô thần (viết tắt: TST) và là một hội nhân quyền mượn hình ảnh Satan để đòi cách ly nhà thờ và nhà nước, trong khi mục tiêu là công bằng xã hội.

.

Tổ chức Satanic Temple có trụ sở tại Salem đã tweet một yêu cầu được đệ trình hôm thứ Ba tới sở quản lý bất động sản thành phố để treo cờ đánh dấu “Tuần lễ tri ân Satanic” từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 7/2022.

.

Văn phòng của Thị trưởng Michelle Wu từ chối bình luận về yêu cầu treo cờ của nhóm Satanic Temple, chỉ cho biết họ đang xem xét quyết định của tòa án cấp cao đồng thời đánh giá chương trình treo cờ của hội nhân quyền này.

.

Lucien Greaves, người đồng sáng lập của tổ chức, cho biết trong một email hôm thứ Tư rằng nhóm muốn thể hiện rằng tự do tôn giáo phải có nghĩa là tôn trọng “tất cả các hình thức” thực hành tôn giáo và quan điểm tôn giáo.

.

---- Bản tin của báo Đại học Arizona State University ngày 4/5/2022 cho biết, sinh viên Thu Thảo Nguyễn, một nghiên cứu sinh bậc Tiến sĩ của Arizona State University (ASU) đang làm việc với Phó Giáo sư Ryan Trovitch của Trường Khoa học Phân tử (School of Molecular Sciences), đã phát triển một chất xúc tác cung cấp một phương pháp bền vững và hiệu quả để sản xuất lớp sơn phủ bán dẫn (semiconductor coatings).

.



.

Bởi vì chất bán dẫn được sử dụng trong nhiều loại thiết bị điện tử, chất xúc tác dựa trên mangan của cô không chỉ mang lại cho cô Giải thưởng Sáng tạo (Innovation Award) từ Trường Khoa học Phân tử, mà còn thu hút được sự quan tâm từ các cơ quan chính phủ và các công ty sản xuất.

.

Nguyen, hiện trong năm thứ tư của chương trình Tiến sĩ, bày tỏ lòng biết ơn vì đã nhận được Giải thưởng Sáng tạo, cũng như những cơ hội mà cô có được tại ASU. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Việt Nam, Nguyen kể rằng mẹ cô đã nuôi dưỡng tính tò mò và tính kiên trì của cô trong khi thân phụ cô từ trần khi cô mới 1 tuổi.

.

Nguyên nói, “Vì hoàn cảnh quả phụ, mẹ tôi phải làm việc rất vất vả để kiếm sống. Chúng tôi rất nghèo, nhưng mẹ không bao giờ từ chối bất cứ khi nào tôi nói rằng tôi muốn học điều gì đó. Mẹ luôn động viên tôi cố gắng hết sức và làm những gì mình muốn. Nhìn thấy mẹ làm việc chăm chỉ như thế nào và tất cả những khó khăn mà mẹ đã trải qua là động lực để tôi vượt qua mọi thử thách và không bỏ cuộc."

Nguyên tốt nghiệp cử nhân hóa học tại Đại học Sư phạm Hà Nội, sau đó làm giáo viên trung học trước khi bắt đầu vào học cao hơn tại ASU từ năm 2018. Nguyen và Trovitch hiện đang làm việc với ASU Skysong Innovations về việc thương mại hóa chất xúc tác của cô, chất xúc tác đã được cấp bằng sáng chế gần đây, và chương trình nghiên cứu sâu hơn được tài trợ bởi Quỹ Khoa học Quốc gia (National Science Foundation).

.

---- Gần 1,8 tỷ USD kiều hối đổ về TP Sài Gòn sau 3 tháng đầu năm. Bản tin VTV/CafeF ghi rằng theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP Hồ Chí Minh, lượng tiền do bà con làm ăn, sinh sống ở nước ngoài chuyển về nước trong 3 tháng đầu năm đạt gần 1,8 tỷ USD. Lượng kiều hối này bằng gần 25% lượng kiều hối chuyển về trong cả năm ngoái, được ghi nhận là cao kỷ lục 7,1 tỷ USD, vượt mọi dự đoán trước đó. Quý I hàng năm, do dịp Tết nên lượng tiền gửi về thường dồi dào nhưng mức tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước được đánh giá là khá cao, đặc biệt trong bối cảnh có những diễn biến phức tạp có ảnh hưởng lớn tới các thị trường cũng như hoạt động kinh tế thương mại trên thế giới.

.

---- Một mảng văn hóa độc đáo ở Sài Gòn: Kinh kịch của người Hoa Chợ Lớn. Nói tiếng Việt.

Video dài 1:52 phút:



https://youtu.be/oyM0c-nkI98

.

.

HỎI 1: Tòa đại sứ Mỹ ở Cuba mở lại, cấp visa nhập cảnh cho dân Cuba vào Mỹ?

.

ĐÁP 1: Đúng vậy. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Cuba lần đầu tiên bắt đầu cấp thị thực từ thứ Ba 3/5/2022 kể từ khi có nghi vấn tấn công âm thanh nhằm vào các nhân viên ngoại giao Hoa Kỳ hơn 4 năm về trước.

Hoa Kỳ đã đóng cửa các dịch vụ lãnh sự của mình ở thủ đô Cuba vào năm 2017 sau khi các nhân viên Hoa Kỳ và gia đình của họ mắc chứng bệnh bí ẩn sau đó được gọi là "Hội chứng Havana". Việc đóng cửa Đại sứ quán Hoa Kỳ là một đòn giáng mạnh vào nhiều người Cuba hy vọng được di cư đến Hoa Kỳ và thoát khỏi những thảm họa kinh tế của quốc đảo của họ.

.

Sau khi đại sứ quán Mỹ đóng cửa, những người Cuba muốn di cư đến Hoa Kỳ buộc phải vượt qua nhiều trở ngại, trong số đó có người buộc phải đến Colombia hoặc Guyana để gửi đơn yêu cầu. Thay vào đó, nhiều người đã chọn thực hiện cuộc hành trình nguy hiểm qua Trung Mỹ và Mexico và vào Hoa Kỳ với tư cách là những người di cư không có giấy tờ (undocumented migrants).

.

Sở hải quan Hoa Kỳ cho biết hơn 78.000 người Cuba đã nhập cảnh vào Mỹ từ Mexico trong khoảng thời gian từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2022. Theo các thỏa thuận nhập cư hiện có, Hoa Kỳ sẽ cấp phép 20.000 visa nhập cảnh mỗi năm cho người Cuba, một điều mà bây giờ chưa thực hiện được.

Chi tiết:

https://english.chosun.com/site/data/html_dir/2022/05/04/2022050400632.html

.

---- HỎI 2: Mạng lưới quân vận của Mỹ chưa sẵn sàng nếu chiến tranh bùng nổ ở Châu Á?

.

ĐÁP 2: Bộ Quốc Phòng Mỹ nói thế. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tin rằng quân đội thiếu năng lực quân vận đầy đủ ở châu Á nếu xung đột quân sự nổ ra trong khu vực. Đánh giá này xuất hiện trong tài liệu lập kế hoạch chương trình cho Sáng kiến Răn đe Thái Bình Dương của Hoa Kỳ (U.S. Pacific Deterrence Initiative - PDI) được trình lên Quốc hội Mỹ vào giữa tháng 4/2022, theo Nikkei đưa tin.

.

PDI được thành lập vào năm ngoái nhằm tăng cường khả năng và sự sẵn sàng của quân đội Mỹ ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Nó phân bổ kinh phí để đáp lại việc Trung Quốc tiếp tục tăng cường quân sự ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, theo bản báo cáo.

.

Ngũ Giác Đài ước tính rằng PDI sẽ cần 27,1 tỉ đô la Mỹ (800 tỉ Đài tệ) tiền trong vòng 5 năm kể từ tháng 10/2023. Ngũ Giác Đài đề nghị đầu tư 1,02 tỉ đô la Mỹ vào mạng lưới quân vận trong thời gian 5 năm đó.

Trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự ở châu Á, khả năng Mỹ dự trữ đủ đạn dược, nhiên liệu, vật tư y tế và thực phẩm tại các tuyến đầu trước khi bùng phát là rất quan trọng, theo bản tin Nikkei. Quân đội Trung Quốc có thể sẽ cố gắng đánh phá đường quân vận của các đơn vị Mỹ ngoài chuỗi đảo thứ nhì, chuỗi này chạy từ quần đảo Ogasawara của Nhật Bản đến lãnh thổ Guam của Mỹ và đến Papua New Guinea.

.

Theo báo cáo, các máy bay vận tải và tàu chở dầu được cử đến để tiếp nhiên liệu cho các lực lượng Mỹ phần chắc là sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Trung Quốc.

.

Đánh giá của Ngũ Giác Đài nói rằng một cuộc xung đột quân sự có thể nổ ra ở eo biển Đài Loan hoặc Biển Hoa Đông (East China Sea), báo cáo cho biết. (Ghi chú: Biển Hoa Đông không phải là Biển Đông của VN. Biển Hoa Đông nằm giữa Trung Quốc, Đại Hàn, Nhật Bản, Đài Loan.)

Chi tiết:

https://www.taiwannews.com.tw/en/news/4527464

.

.