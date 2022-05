Bụi đời trong mắt tôi

Hơn 60 nước ký Tuyên ngôn Tương lai Internet: vì nhân quyền và tự do thông tin. Bạch Ốc hôm thứ Năm đã công bố nội dung của Tuyên ngôn về Tương lai của Internet (Declaration for the Future of the Internet) mà Hoa Kỳ đã ký cùng với 60 quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Ý, Anh và Ukraine, cũng như Ủy ban Châu Âu.