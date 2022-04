Đạo diễn điện ảnh Mỹ Oliver Stone ca ngợi Putin. Siêu thị nổi tiếng của Ukraine ở Zaporizhzhia trở thành siêu thị Nga. Nga dựng lại tượng Lenin ở thị trấn mới chiếm Nova Kakhovka. - Ba Lan đã gửi Ukraine hơn 200 xe tăng T-72, hàng chục xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành 2S1 Carnation, máy bay không người lái, phòng không di động Piorun. Pháp hứa tăng viện trợ Ukraine về vũ khí và vật phẩm nhân đ

Hôm nay là ngày 30/4/2022, tròn 47 năm ngày VNCH sụp đổ. Giây phút hơn 300 chiến binh VNCH đầu hàng ở làng Long Thạnh Mỹ, qua thơ cùa Thiếu tá VNCH Nguyễn Phúc Sông Hương trong bài "Chén cơm làng Long Thạnh Mỹ ngày 30/4", trích:

.

Tiểu Đoàn hai hàng đều bước

Tay không súng đạn,

Vẫn ngước cao đầu,

Dân làng bên đường

Vỗ tay chào đón,

Người được thắng trận

Ngơ ngác nhìn nhau.

.

Ba trăm người sát vai ngồi xuống,

Cởi giày, vắt vớ, nói, cười.

Nghe trong đám đông

Tiếng ai sụt sịt

Các chú lính ơi! (Xin mời xem tiếp cuối bản tin này.)

.

- Đạo diễn điện ảnh Mỹ Oliver Stone ca ngợi Putin. Siêu thị nổi tiếng của Ukraine ở Zaporizhzhia trở thành siêu thị Nga. Nga dựng lại tượng Lenin ở thị trấn mới chiếm Nova Kakhovka.

- Ba Lan đã gửi Ukraine hơn 200 xe tăng T-72, hàng chục xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành 2S1 Carnation, máy bay không người lái, phòng không di động Piorun. Pháp hứa tăng viện trợ Ukraine về vũ khí và vật phẩm nhân đạo. NATO: chưa thấy đe dọa quân sự nào sắp xảy ra cho Moldova.

- Nga: phi cơ Ukraine bay vào tấn công Bryansk (trong lãnh thổ Nga) bị phòng không ngăn chận. Ukraine: Nga nổ súng vào các xe buýt di tản ở khu vực Luhansk. Quân Ukraine ngăn chặn nhiều mũi tiến quân của Nga. Nga: phi đạn Nga bắn trúng nhiều mục tiêu Ukraine, pháo binh Nga thực hiện 389 đợt bắn trong đêm.

- Lính Ukraine học sử dụng đại pháo và radar tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức. Mỹ: giao tranh ở miền Đông Ukraine sẽ kéo dài vì quân Nga và Ukraine đều quen với địa hình và đều sử dụng vũ khí tầm xa, quân Nga đang gặp kháng cự mạnh mẽ của quân Ukraine.

- Tổng thống Zelensky: nguy cơ đàm phán hòa bình với Nga sẽ bị đình trệ. Nga: không hề hù dọa "chiến tranh hạt nhân", tố hòa đàm trì trệ vì Zelensky nhận các chỉ thị từ phương Tây. Sở an ninh SBU của Ukraine mạnh tay thanh trừng người thân Nga.

- Nga: 38 mục tiêu quân sự Ukraine bị bắn trúng "phi đạn chính xác cao" của Nga. Mỹ: quân Nga tiến chậm trong cuộc chiến giành vùng Donbas.

- Tòa New York: bác đơn Trump, buộc Trump nộp phạt 10.000 đô la/ngày vì hành vi khinh thường dân sự

- 95 Dân biểu Cộng hòa, 2 DB Dân chủ thư gửi Bộ Trưởng Tư Pháp: cần điều tar độc lập con trai của TT Biden

- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr: Cộng Hòa chọn ứng viên Tổng Thống 2024 hãy gạt bỏ Trump

- Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland: đang điều tra hình sự Donald Trump và băng nhóm Trump.

- Virginia: Đại học Liberty University bị điều tra vì bảo các nữ sinh viên bị hiếp hãy im lặng, hay cầu nguyện.

- Elon Musk: sẽ giảm lương các giám đốc Twitter, giảm nhân viên, sẽ trả tiền cho các dòng tweet bình thường

- Biden có kế hoạch xóa ít nhất 10.000 đô la cho mỗi người vay nợ thời đi học.

- Sơ bộ Dân Chủ chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia: DB/TB Bee Nguyen 12% ủng hộ, 60% chưa có ý kiến

- Quận Cam: Hai học sinh Trung học Century High School bị bắn khi ngồi trong xe, 1 chết, 1 bị thương.

- HỒ SƠ 1: Thơ 30 Tháng Tư 1975 - (“Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” - Nguyễn Phúc Sông Hương)

- HỒ SƠ 2: Ngàn Năm Biển Hát (nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc)

.

QUẬN CAM (30/4/2022) ---- Một siêu thị nổi tiếng của Ukraine ở khu vực phía nam Zaporizhzhia đã thông báo mở cửa lại vào thứ Bảy dưới sự quản lý mới của người Nga. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy những nỗ lực của các lực lượng đang chiếm đóng của Nga nhằm xóa bỏ bản sắc của người Ukraine trong các vùng lãnh thổ do nước này kiểm soát.

.

Trước đây, cửa hàng ở Melitopol là một phần của chuỗi ATB, một doanh nghiệp có trụ sở tại Dnipro. Nhưng một tờ rơi quảng cáo được đăng trên mạng Telegram của đài truyền hình địa phương cho biết siêu thị hiện là một phần của chuỗi MERA, có trụ sở chính tại St.Petersburg, Nga.

.

Tờ rơi hứa hẹn rằng những người mua sắm chi tiêu ít nhất 500 hryvnia (khoảng 16 đô la) sẽ được tham gia vào một "siêu giải thưởng" - mặc dù chi tiết về những gì người chiến thắng có thể mang về nhà không được tiết lộ.

.

---- Và như để nhấn mạnh cảm giác đồng hồ quay ngược, một video đã xuất hiện từ khu vực lân cận Kherson - cũng đang bị Nga chiếm đóng - hình ảnh về bức tượng cựu lãnh đạo Liên Xô Vladimir Lenin sắp được dựng lại ở thị trấn Nova Kakhovka.

.

Một video ghi lại bức tượng của nhà cách mạng Nga và nhà lãnh đạo đầu tiên của Liên Xô được chở bằng phẳng trên một chiếc xe tải qua thành phố. Một bức ảnh sau đó cho thấy bức tượng được dựa vào một cái giá đỡ trước tòa nhà hội đồng thành phố.

.

---- Nga cho biết các cuộc tấn công bằng phi đạn nhằm vào các kho đạn dược và nhiên liệu ở miền đông Ukraine, khi Nga tiếp tục nỗ lực chiếm thêm lãnh thổ và có thể bao vây các lực lượng Ukraine trong khu vực xung quanh thị trấn Kramatorsk. Bốn mục tiêu như vậy đã bị Nga tấn công gần các thị trấn Barvenkovo, Pokrovskoe, Vozdvizhenka và Berezovoe, theo Bộ Quốc phòng Nga.

.

Nga cho biết trong các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay khác, lực lượng Nga đã đánh trúng 10 địa điểm có quân đội và thiết bị của Ukraine, khiến 120 binh sĩ thiệt mạng và phá hủy 4 xe tăng và 6 xe thiết giáp khác. Pháo binh Nga đã thực hiện 389 đợt bắn trong đêm, nhắm vào các địa điểm khác, bao gồm 35 sở chỉ huy, 33 vị trí pháo binh, và 15 kho vũ khí-pháo binh và đạn dược.

.

---- Quân Ukraine đã ngăn chặn nhiều mũi tiến quân của Nga trong khi Nga dồn dập tấn công. Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, quân đội Nga đang tăng cường sự hiện diện của họ ở miền đông Ukraine, bằng cách đưa các đơn vị trước giờ thường đóng ở miền Viễn Đông của Nga.

.

Trong đó nỗ lực mới nhất của binh sĩ Nga nhằm đột phá khu vực Izium đã bị kháng cự mãnh liệt, nhưng quân Nga vẫn tiếp tục tấn công vào thị trấn Lyman - một trung tâm đường sắt quan trọng, nơi đã bị pháo kích của Nga hôm thứ Sáu.

.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết thêm cũng có giao tranh ác liệt xung quanh Rubizhne và Popasna, hai thị trấn mà quân Nga đã tìm cách đánh chiếm trong vài tuần qua.

.

---- Cứ mỗi lần bắn pháo, quân Ukraine hô lớn: Đấng Ky Tô đã sống lại.

Video dài 1:02 phút:



https://youtu.be/CGZuaiQ0nxk

.

---- Ba Lan đã gửi hơn 200 xe tăng T-72 đến Ukraine trong vài tuần qua, theo đài Ba Lan Polskie Radio cho biết hôm thứ Sáu, trích dẫn hãng thông tấn IAR. Cho đến nay, Ba Lan đã cung cấp cho Ukraine thiết bị quân sự trị giá 1,6 tỷ USD, theo Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki đã cho biết.

.

Ngoài xe tăng, đài Polskie Radio còn cho biết, trang bị còn có hàng chục xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành 2S1 Carnation, máy bay không người lái, bệ phóng nhiều phi đạn Grad và hệ thống phòng không di động Piorun (Thunderbolt).

.

---- Thống đốc vùng Bryansk (trong lãnh thổ Nga) Alexander Bogomaz hôm thứ Bảy đã viết trên mạng xã hội của mình rằng trong khi hệ thống phòng không của Nga đang ngăn chặn một máy bay quân sự của Ukraine tiến vào lãnh thổ Nga, thì có hai phi đạn rơi xuống khu vực này.

.

Ông Bogomaz cho biết: “Sức chấn động của cú nổ đã làm hư hỏng phần mặt của các tòa nhà công nghệ của lối vào kho dầu. Cú nổ thứ nhì làm hư hại môi trường chung quanh."

.

---- Người chỉ huy quân khu Lugansk của Ukraine Serhiy Gaidai đã viết trong một điện văn hôm thứ Bảy rằng lực lượng Nga đã nổ súng vào các xe buýt di tản ở khu vực Luhansk.

.

Gaidai đã đăng một đoạn video về người đứng đầu quân khu Popasna Mykola Khanatov, trong đó người này nói rằng sau khi di tản 31 người khỏi khu vực ngày hôm qua "có nhiều người quan tâm hơn, vì vậy hai xe buýt nữa đã được gửi đến thành phố." Khanatov tiếp tục nói rằng sau khi đến khu định cư, các phương tiện đã bị "kẻ thù bắn vào xe".

.

---- Phó Tổng thư ký NATO Mircea Geoana nói với Digi24, một băng tần truyền hình tin tức Romania, rằng tổ chức này không nhận thấy bất kỳ mối đe dọa quân sự nào sắp xảy ra đối với quốc gia Moldova, đồng thời gọi các sự kiện gần đây diễn ra ở nước này là hành động khiêu khích.

.

Geoana tuyên bố rằng những vụ nổ gần đây ở Moldova được tiến hành như một nỗ lực nhằm tạo ra sự phức tạp cho quân đội Ukraine ở miền tây Ukraine.

.

---- Đạo diễn điện ảnh Hoa Kỳ Oliver Stone, trong chuyến thăm Đại hội Điện ảnh quốc tế Barcelona-Sant Jordi lần thứ 66 tại Tây Ban Nha, đã chia sẻ suy nghĩ của mình về tình hình hiện tại ở Ukraine và thảo luận về sự đối xử mà Nga đã nhận được trên các phương tiện truyền thông toàn cầu.

.

Stone nói: “Đó hoàn toàn là sự kiểm duyệt. Ukraine chắc chắn đã kiểm duyệt quan điểm của Nga”. Đạo diễn này bảo vệ Putin, khẳng định rằng người đàn ông mà ông biết "suy nghĩ hợp lý, điềm tĩnh, luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Nga" chứ không phải là "kẻ điên cuồng giết người mà giới truyền thông đang so sánh với Hitler và Stalin."

.

Stone cho biết Mỹ đã lên kế hoạch từ lâu để thành lập một chính phủ chống Nga ở Ukraine, bất chấp lịch sử trung lập của nước này. Stone nổi tiếng là thiên tả từ thời Cuộc Chiến VN.

.

---- Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã hứa với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Bảy, trong một cuộc điện đàm, rằng Pháp sẽ "tăng cường hỗ trợ Ukraine về vũ khí quốc phòng và viện trợ nhân đạo", theo The Elysee.

.

Các chi tiết khác của cuộc trò chuyện vẫn chưa được phổ biến. Trước đó, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron đã cam kết liên tục tham gia vào các cuộc thảo luận và giải quyết các thách thức của cuộc khủng hoảng Ukraine.

.

---- Các binh sĩ Ukraine bắt đầu được đào tạo về sử dụng hệ thống đại pháo (howitzer) và radar tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đức. Trưởng ban báo chí Ngũ Giác Đài John Kirby cho biết, hướng dẫn mới nhất sẽ dựa trên việc huấn luyện pháo binh bổ túc cho một số lượng hạn chế các lực lượng Ukraine nhận được ở nơi khác và sẽ bao gồm các hệ thống radar và xe thiết giáp mà Mỹ gần đây đã hứa sẽ gửi đến Ukraine.

.

Mỹ đang dạy thêm 100 chiến binh Ukraine về cách sử dụng các hệ thống đại pháo trong một khóa học kéo dài 5 ngày. Tổng cộng 90 xe đại pháo sẽ được gửi tới Ukraine như một phần của hai gói viện trợ trị giá 800 triệu USD, mỗi gói đã được công bố vào đầu tháng này.

.

---- Một quan chức cấp cao của Ngũ Giác Đài cho biết giao tranh ở miền Đông Ukraine có thể kéo dài thêm một thời gian nữa, do cả lực lượng của Nga và Ukraine đều quen với địa hình ở đây và đều sử dụng vũ khí tầm xa.

.

Hôm thứ Sáu, quan chức này cho biết Nga đang tìm cách dồn ép quân Ukraine từ phía Bắc, Nam và Đông, trong khi quân đội Nga được triển khai ở thành phố Mariupol phía Đông Nam đang di chuyển lên phía Bắc. NHK ghi lời quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ rằng quân đội Nga đang di chuyển từ Izyum ở vùng Kharkiv xuống phía Nam, nhưng gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân Ukraine.

.

.

---- Bác bỏ cáo buộc từ phương Tây rằng Nga đe dọa "chiến tranh hạt nhân", Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Sáu cho biết rằng không phải Nga đang "chơi với những chữ 'chiến tranh hạt nhân'," và rằng chính các nước như Ukraine và Ba Lan đã vô trách nhiệm khi tuyên bố sẵn sàng đón nhận triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của họ.

.

Nga nói Nga không tin rằng đang có chiến tranh với NATO, nhưng liên minh NATO "một cách không may mắn" nghĩ rằng họ đang có chiến tranh với Nga.

.

Lavrov cũng bác bỏ các cáo buộc rằng Nga đang sử dụng lính đánh thuê Trung Đông ở Ukraine và một lần nữa chỉ trích chính phủ Ukraine về sự "mâu thuẫn" trong các cuộc đàm phán song phương, theo Lavrov, có thể là hệ quả của Zelensky nhận các chỉ thị từ phương Tây.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu tuyên bố rằng có nguy cơ đáng kể là các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ bị đình trệ. Trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Ba Lan, được dịch bởi Interfax-Ukraine, Zelensky đã đổ lỗi cho tình hình của Nga và những hành động sai trái của quân Nga ở các vùng của Ukraine mà họ kiểm soát. "Nếu có cơ hội cho hòa bình, chúng ta phải nói chuyện," Zelensky kết luận.

.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov hôm thứ Sáu thông báo rằng 38 mục tiêu quân sự Ukraine, bao gồm cả một kho nhiên liệu, đã bị trúng "phi đạn chính xác cao" của Nga trong ngày.

.

Trong một cuộc họp báo, ông tiết lộ 6 máy bay không người lái của Ukraine và 3 hỏa tiễn Tochka-U đã bị hệ thống phòng không Nga bắn rớt, đồng thời cho biết thêm rằng lực lượng không quân Nga đã tấn công 22 mục tiêu khác thuộc quân đội Ukraine.

.

Konashenkov nói với truyền thông Nga, các cuộc tấn công bằng pháo và hỏa tiễn của Nga đã dẫn đến việc tiêu diệt 200 chiến binh chủ nghĩa dân tộc Ukraine và 32 xe thiết giáp.

.

---- Các quan chức quốc phòng cấp cao của Hoa Kỳ được Axios trích dẫn hôm thứ Sáu rằng các lực lượng Nga đã thiếu tiến bộ trong nỗ lực chiếm vùng Donbas. Các nguồn tin Ngũ Giác Đài tiết lộ cho đến nay Nga đã không thành công trong việc liên kết quân đội của họ đóng ở miền bắc Ukraine với quân đội ở miền nam.

.

Viên chức Mỹ giải thích: "Người Ukraine vẫn có thể kháng cự ... Vì vậy, đó là lý do tại sao chúng tôi cho rằng tiến trình này diễn ra chậm và không đồng đều trong 24 giờ qua."

.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Nga điều quân khỏi khu vực Kiev về phía Lugansk và Donetsk vào đầu tháng này như một phần trong kế hoạch giành quyền kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ giáp biên giới với Nga.

.

---- Một sĩ quan an ninh Ukraine (SBU) bước vào căn chung cư của Viktor, nói: “Lấy đồ đạc và mặc quần áo,” trước khi áp giải anh này ra. SBU không tiết lộ họ của Viktor với phóng viên AP, nói còn điều tra.

.

Viktor là một trong số gần 400 người chỉ riêng ở vùng Kharkiv đã bị giam theo luật chống hợp tác với quân thù do Quốc hội Ukraine ban hành và được Tổng thống Volodymyr Zelensky ký sau cuộc xâm lược ngày 24/2/2022 của Nga.

.

Những kẻ phạm tội phải đối mặt với 15 năm tù vì cộng tác với quân Nga, hoặc chỉ vì ủng hộ Nga. Một số người chết bí ẩn theo kiểu bị xử tử.

.

Mặc dù chính phủ Zelenskyy nhận được sự ủng hộ rộng rãi, thậm chí trong số nhiều người nói tiếng Nga, nhưng không phải tất cả người dân Ukraine đều phản đối cuộc xâm lược. Một số cư dân nói tiếng Nga ở Donbas, một khu vực công nghiệp ở phía đông, nhiều người ủng hộ Nga. Một cuộc chiến kéo dài 8 năm ở Donbas giữa phe ly khai được Nga hậu thuẫn và lực lượng chính phủ Ukraine đã khiến hơn 14.000 người chết ngay cả trước khi quân Nga xâm lăng năm nay.

.

Một số doanh nhân, quan chức dân sự và nhà nước và các thành viên quân đội nằm trong số những người đã sang phía Nga, và Cục Điều tra Nhà nước Ukraine cho biết hơn 200 vụ án hình sự đã được phối hợp mở ra. Zelensky thậm chí đã tước quân hàm của hai tướng SBU, buộc tội họ phản quốc.

.

Volodymyr Yavorskyy, điều hợp viên tại Center for Civil Liberties, một trong những hội nhân quyền Ukraine, cho biết có “hàng chục” vụ giam giữ các nhà hoạt động thân Nga ở Kyiv kể từ khi luật mới được thông qua. Ông nói, một người ở Ukraine có thể bị giam giữ tới 30 ngày mà không cần lệnh của tòa án, và luật chống khủng bố cho phép chính phủ không nói với luật sư bào chữa về những người bị bắt.Yavorskyy nói: “Trên thực tế, những người này biến mất và không có quyền tiếp cận với họ trong 30 ngày. Trên thực tế, (cơ quan an ninh) có quyền bắt bất cứ ai."---- Hai Dân biểu Dân chủ từ tiểu bang Utah đang tham gia cùng 95 Dân biểu Cộng hòa tại Hạ viện kêu gọi bổ nhiệm một công tố đặc biệt để điều tra về các lợi ích kinh doanh ở hải ngoại của con trai Tổng thống Biden.Trong một lá thư gửi cho Bộ Trưởng Tư Pháp Merrick Garland, 2 Dân biểu Dân chủ Blake Moore và Chris Stewart nói rằng Hunter Biden có thể đã vi phạm luật thuế của Hoa Kỳ và có thể đãhoạt động như một đại diện quyền lợi nước ngoài chưa đăng bộ. Cả Moore và Stewart đều cho rằng cần có Công tố độc lập để đảm bảo cuộc điều tra không bị ảnh hưởng chính trị.---- Một thẩm phán ở New York hôm thứ Sáu đã bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng từ cựu Tổng thống Donald Trump và yêu cầu Trump bắt đầu nộp phạt 10.000 đô la/ngày vì hành vi khinh thường dân sự đối với tòa án. Đầu tuần này, thẩm phán Arthur Engoron đã ra phán quyết Trump có lỗi kinh thường sau khi Trump từ chối tuân thủ trát đòi bằng chứng từ Bộ Trưởng Tư pháp tiểu bang New York Letitia James.Văn phòng của James đã điều tra công ty Trump Organization vì bị cáo buộc khai gian về việc định giá tài sản trên báo cáo tài chính của tổ chức này trong ít nhất một thập niên. Doanh nghiệp gia đình của Trump bị cáo buộc đã thổi phồng giá trị tài sản nắm giữ khi nộp đơn xin các khoản vay từ ngân hàng, và rồi định giá thấp khi tính thuế.--- Tổng thống Biden có kế hoạch tiến tới xóa nợ khoản vay cho sinh viên, với hai nguồn tin nói với The Hill rằng ông đang xem xét hành động để xóa ít nhất 10.000 đô la cho mỗi người vay.Việc xóa nợ sẽ thông qua hành động điều hành và sau khi tổng thống yêu cầu Bộ Giáo dục xem xét thẩm quyền của mình để hành động đơn phương đối với các khoản vay của sinh viên một năm trước, kết quả của việc này chưa được công bố công khai.---- Cựu Bộ trưởng Tư pháp William Barr cho biết hôm thứ Năm rằng Cộng Hòa cần bầu một người khác làm ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng Hòa vào năm 2024, và hãy gạt bỏ cựu Tổng thống Trump ra ngoài.Barr, người từng là công tố viên hàng đầu của quốc gia dưới thời Trump, đã được hỏi trên Newsmax liệu ông có bỏ phiếu cho cựu tổng thống vào năm 2024 hay không.

Barr trả lời: “Tôi không nghĩ Trump nên là ứng cử viên của chúng ta - ứng cử viên của Đảng Cộng hòa. Và tôi nghĩ đảng Cộng hòa có một cơ hội lớn - sẽ là một sai lầm lớn nếu chọn Trump lần nữa."

.

---- Dân biểu tiểu bang Bee Nguyen tranh chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia: dẫn đầu sơ bộ Dân Chủ, nhưng 60% bất định. Cuộc thăm dò ý kiến của 11Alive về bầu cử sơ bộ, phía Đảng Dân Chủ, cho chức Bộ Trưởng Hành Chánh tiểu bang Georgia: 60% cử tri Dân Chủ chưa quyết định sẽ bầu cho ai.

.

Cử tri Dân Chủ trả lời câu hỏi: Nếu bạn điền vào lá phiếu sơ bộ của đảng Dân Chủ cho chức vụ Ngoại trưởng ngày hôm nay, bạn sẽ bỏ phiếu cho ai? Kết quả:

.

. Dee Hawkins-Haigler- 7%

. John Eaves - 7%

. Floyd Griffin - 6%

. Bee Nguyen - 12%

. Michael Owens - 9%

. Chưa quyết định bầu ai - 60%

.

DB/TB Bee Nguyen

.

---- Hai lần trong năm nay, Bộ trưởng Tư pháp Merrick Garland đã công khai tuyên bố rằng cuộc điều tra của ông về vụ tấn công Điện Capitol sẽ đi đến tận cùng, sẽ không tha tội phạm nào hết. Garland không nêu tên, nhưng rõ ràng là ông nói đang điều tra Donald Trump và băng nhóm Trump.

Kể từ thời điểm đó, các hãng thông tấn lớn đã đưa tin rằng Bộ Tư Pháp đã bí mật có một nhóm công tố điều hành một đại bồi thẩm đoàn về bạo loạn 6/1/2021 chống lại Trump đang họp trong vài tháng qua. Gần đây, có tin cho rằng Ali Alexander (một người tổ chức chiến dịch Stop the Steal) đang hợp tác với cuộc điều tra của Bộ, và nhà lý thuyết âm mưu Alex Jones đã không thành công trong việc xin hợp tác để được tha tội với Bộ Tư Pháp.

.

Hôm thứ Năm, Dân biểu Dân chủ (và là ứng cử viên cho chức Thống đốc Florida) Charlie Crist đã hỏi Merrick Garland trong một phiên điều trần nếu có bất kỳ thông tin nào mà ông có thể chia sẻ về việc liệu Bộ có đang điều tra hình sự Trump hay không. Câu trả lời của Garland, theo CBS News: “Bộ Tư pháp có chính sách lâu đời là không bình luận về sự tồn tại hoặc tiến độ của các cuộc điều tra ngoài những gì chúng tôi nói trước tòa cũng như các hồ sơ và thủ tục khác nhau”.

.

Nghĩa là Garland xác nhận rằng vụ án hình sự chống lại Trump có tồn tại - điều này không gây ngạc nhiên nếu thấy rằng bồi thẩm đoàn đã họp mấy tháng rồi.

.

---- Các quan chức liên bang từ Bộ Tư pháp đã có mặt tại khuôn viên Virginia của Đại học Liberty University trong tuần này như một phần của cuộc điều tra về việc giải quyết các báo cáo tấn công tình dục của trường, theo ProPublica đưa tin.

.

Nhiều sinh viên trước đây đã cáo buộc nhà trường đã phạt họ khi họ báo cáo các vụ tấn công tình dục vì họ bị cho là đã vi phạm quy tắc ứng xử của đại học tôn giáo này, được gọi là The Liberty Way.

.

Một nữ sinh viên đã đệ đơn kiện hôm thứ Tư cho biết cô đã bị trừng phạt vì đã tham gia một bữa tiệc và uống rượu vào thời điểm sau đó cô đã bị hiếp dâm. Các nữ sinh viên khác cáo buộc họ được trường khuyến khích cầu nguyện thay vì báo cáo tội tấn công tình dục.

.

---- Tỷ phú Elon Musk dự định cắt giảm lương của các giám đốc trong Hội đồng quản trị của công ty Twitter, cắt giảm nhân viên và sẽ trả tiền cho các dòng tweet bình thường

.

Musk đã đưa ra lời hứa với các ngân hàng trước khi họ hỗ trợ ông mua lại nền tảng truyền thông xã hội trị giá 44 tỷ đô la vào ngày 21/4/2022. Các nguồn tin của Reuters nói rằng những lời hứa này không có vẻ chắc chắn, nhưng nó đủ để đảm bảo các khoản vay 13 tỷ đô la và 12,5 tỷ đô la.

.

Phần còn lại tiền mua Twitter sẽ do Musk bỏ ra. Trước đó, Musk đã tweet rằng việc cắt giảm lương hội đồng quản trị sẽ giúp công ty tiết kiệm khoảng 3 triệu đô la mỗi năm. Musk sẽ nắm quyền sở hữu Twitter vào cuối năm 2022 nếu thương vụ hoàn tất.

.

---- Quận Cam: Hai học sinh trường Trung học Century High School đã bị bắn khi đang ngồi trong một chiếc xe đang đậu ở Santa Ana. Chiếc xe ở trong một con hẻm ở 1400 S. Minnie Street vào khoảng 7:20 tối. Hung thủ bước đến gần và bắn nhiều phát đạn vào xe, theo lời trung sĩ cảnh sát Maria Lopez, phát ngôn viên của Sở Cảnh sát Santa Ana.

.

Hai nạn nhân được đưa đến bệnh viện, nơi một nạn nhân sau đó chết vì vết thương quá nặng. Nam sinh chết tên là Roberto Izelo, 18 tuổi, ở Tustin. Nạn nhân còn lại, nam sinh 19 tuổi và là anh họ của Izelo, đang hồi phục trong bệnh viện vào thứ Sáu. Cả hai nạn nhân đều là học sinh tại trườngCentury ở Santa Ana và chơi trong đội bóng chày của trường. Họ vừa chơi xong một trò chơi trước khi vụ nổ súng xảy ra, Lopez nói.

.

Người thứ ba - một cậu bé 16 tuổi - không bị thương, khi ngồi ở ghế sau của chiếc xe, theo lời Lopez nói. Không rõ cậu bé có phải là học sinh cùng trường Century HS hay không. Các bác sĩ tâm lý về khủng hoảng đã có mặt trong khuôn viên trường vào Thứ Sáu để giúp trấn an học sinh và nhân viên, theo lời Học khu Santa Ana.

.

Cảnh sát nói, ai có thông tin về sát thủ, xin mật báo về thám tử: 714-245-8390, hay Orange County Crime Stoppers ở số: 1-855-TIP-OCCS.

.

.

---- HỒ SƠ 1: Thơ 30 Tháng Tư 1975 - (“Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” - Nguyễn Phúc Sông Hương)

.

Hình trên: Bìa cứng thi tập “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc”, thơ Nguyễn Phúc Sông Hương.

.

Nguyễn Phúc Sông Hương sinh năm 1941. Năm 1966, với bút hiệu Thái Luân, từng xuất bản tập “Vùng Tủi Nhục”, thơ phản chiến, có bài “Bi Hài Kịch”, Phạm Duy phổ nhạc trong “Tâm Phẫn Ca”. Sau thảm cảnh người dân Huế bị CS chôn sống trong dip Tết Mậu Thân, nhiều tỉnh thành làng xóm miền Nam bị tàn phá vì chiến tranh do CS gây ra, bút hiệu Thái Luân đã đi vào bóng tối. Để rồi Nguyễn Phúc Sông Hương thực sự ra chiến trường. Trước giờ thứ 25 của Saigon, nhà thơ là Thiếu Tá Tiểu Đoàn Trưởng Sư Đoàn 18 BB, người trực tiếp cầm tiểu đoàn dự trận Xuân Lộc ngày 29 Tháng Tư. Thi tập “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc” là thứ thơ đích thực của người lính làm thơ. Sau 30-4-75, nhà thơ lính đi tù gần 10 năm. Sau đây là trích thơ Nguyễn Phúc Sông Hương, tự thơ họp lại thành chuyện thơ Xuân Lộc.

.

___()___

.

Mặc kệ ai

bỏ nhà bỏ nước

.

(Kính tặng Thiếu Tướng Lê Minh Đảo)

.

Chiều 29 tháng tư, Tư Lệnh hỏi:

Tiểu đoàn em còn lại bao nhiêu?

Về Long Bình có ai đào ngũ?

Đạn dược mang theo được ít nhiều?

.

Dạ, Tiểu đoàn còn ba trăm bảy,

Với đầy cấp số đạn trên lưng,

Không ai khai bệnh, không đào ngũ

Thừa sức chờ chơi trận cuối cùng.

.

Cùng Thiết Đoàn 5 trụ Tân Hiệp

Đợi chờ bắn cháy bọn xe tăng,

Mười hai giờ khuya, vang trong máy

Huấn lệnh gì đâu thật lạ lùng!*

.

Chiều nay đôi mắt Tư Lệnh đỏ

Mình tưởng giống mình mất ngủ thôi.

Bây giờ mới biết vì đau khổ

Thượng cấp bỏ đi, chạy hết rồi.

.

Dạ, Tiểu Đoàn còn ba trăm bảy

Toàn những thằng em rất chịu chơi.

Mặc kệ ai bỏ nhà, bỏ nước,

Còn lính gan lì Tư Lệnh ơi!

.

(*) Lời giã từ của Tướng Vĩnh Lộc, Tân Tổng Tham Mưu Trưởng.



.

___()___

.

Nửa hồn Xuân Lộc

.

(Kính tặng quý chiến hữu SĐ 18, anh chị LH,

ông Nhữ Văn Úy, Cựu dân biểu VNCH)

.

Nếu được như bố già thượng sĩ

Nghe tin lui quân, ngước nhìn trời,

Ném bi đông đế, cười khinh bạc

Chắc hẳn lòng ta cũng thảnh thơi.

.

Còn ta nhận lệnh rời Xuân Lộc,

Lại muốn tìm em nói ít lời,

Nhưng sợ áo mình đầy khói súng

Cay nồng đôi mắt gục trên vai,

.

Giây phút cầm tay em sẽ khóc,

Khóc theo, vợ lính biết bao người,

Ta biết dù tim mình sắt đá

Cũng vỡ theo ngàn giọt lệ rơi.

.

Mây xa quen kiếp đời phiêu bạt,

Bỏ núi ra đi cũng ngậm ngùi,

Huống chi bóng với hình tha thiết;

Hình nghiêng chao đổ, bóng chơi vơi!

.

Bí mật lui quân nên đành phụ

Mối tình Long Khánh, tội người ơi!

Cao nguyên bài học đầy xương máu;

Một bước chân đi một xác người!

.

Sáng mai thức dậy em buồn lắm

Sẽ khóc trách ta nỡ phụ rồi.

Lòng ta như trái sầu riêng rụng

Trong vườn em đó vỡ làm đôi.

.

Bao nhiêu gai nhọn sầu riêng đó,

Ta sẽ quỳ lên chịu suốt đời!

Nếu thật lui quân là bại trận

Thì ta nhất quyết chẳng xa người.

.

Đêm nay Xuân Lộc vầng trăng khuyết;

Một mảnh khăn tang khóc giống nòi!

Chân theo quân bước hồn ta ở

Sông nước La Ngà pha máu sôi.

.

Trách mình quên rót ly từ giã

Những hồn anh kiệt đã nằm nơi...

Ôi cuộc giao tranh buồn bã quá,

Hạ bao nhiêu địch vẫn không cười.

.

Nếu được tràn quân lên Định Quán,

Đánh vùi một trận để đời vui.

Núi Chứa Chan kia sừng sừng đứng

Sư đoàn 18 sao quân lui

.

Ngựa lồng bãi chiến mà không hí,

Phải chăng ngựa chiến đã tàn hơi

Tay vung kiếm bén mà không chém

Phải chăng kiếm chủ chẳng còn người

.

Không! không! ta hiểu lòng ta lắm

Sông núi bao ngày đã tả tơi!

Người lính miền Nam đi chiến trận

Luôn khắc trong tim nghĩa giống nòi.

.

Bước chân lững thững vào Quân sử,

Nghe trống trận xưa giục liên hồi!

Đây giáo Chi Lăng, gươm Vạn Kiếp,

Tiếng hò đuổi giặc dậy ngàn nơi.

.

Đạp chốt nghe đau lòng tỉnh lộ,

Nhìn lui, lửa đỏ nhuộm góc trời,

Cao su trùng điệp rừng che mộ,

Thị trấn hoang tàn, pháo địch rơi...

.

Em ơi Xuân Lộc, ơi Xuân Lộc,

Người lính hôm qua tạ lỗi Người.

Chao ơi tiếng tắc kè thê thiết

Gọi giữa đêm dài sợ lẻ loi.

.

Chân bước nửa hồn chinh chiến giục,

Nửa hồn Xuân Lộc gọi quay lui!

Dưới hầm, ta biết em đang khóc,

Thét, gầm...pháo địch dập không thôi!

.

Em ơi Xuân Lộc, em Xuân Lộc

Xích sắt nghiến qua những xác người!

.

___()___

.

Chén cơm làng

Long Thạnh Mỹ

ngày 30/4.

.

Tiểu Đoàn hai hàng đều bước

Tay không súng đạn,

Vẫn ngước cao đầu,

Dân làng bên đường

Vỗ tay chào đón,

Người được thắng trận

Ngơ ngác nhìn nhau.

.

Ba trăm người sát vai ngồi xuống,

Cởi giày, vắt vớ, nói, cười.

Nghe trong đám đông

Tiếng ai sụt sịt

Các chú lính ơi!

.

Mẹ già đem cơm, canh, cá,

Các con ăn nhiều cho no,

Nhìn bầy con ăn ngon quá,

Mẹ vui, cảm động khóc òa.

.

Sư già rộng mở cửa Phật,

Đêm nay thầy không thĩnh kinh

Các con vào chùa yên ngủ*

Quên ngày gian khổ chiến chinh.

.

Chuyện xưa nhiều khi nhớ lại,

Tưởng chừng như mới hôm qua,

Chén cơm làng Long Thạnh Mỹ

Chan canh với hạt lệ nhòa...

.

*Chùa xã Long Thạnh Mỹ, Thủ Đức

.

___()___

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài cứ để tóc dài thêm,

Giáp trận, chẳng ai cần nón sắt

Đầu trần, tóc dựng, mắt trừng lên.

.

Tháng tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài khói súng bám càng thơm,

Nòng súng tháng tư không hạ nhiệt

Lòng lính tháng tư ngọn lửa bừng.

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài gió lộng thổi tung bay,

Đánh giặc, bạn ta luôn bắn đứng

Oai phong sừng sững suốt đêm ngày.

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài gương mặt lạnh lùng hơn.

Gương mặt bao người vừa ngã xuống

Băng giá còn nguyên nét oán hờn.

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài, tay kẹp súng lia ngang,

Mấy mươi tăng địch phơi ngoài bãi,

Lính bộ, rừng su lấp mấy ngàn.

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài theo nhiệt huyết tuôn tràn,

Đại liên khạc đạn lòng chưa thỏa

Huống gì quyết tử lính miền Nam.

.

Tháng tư lính không cần hớt tóc,

Tóc dài bay dưới bóng cờ bay,

Dạ thưa Tư Lệnh xin đừng phạt

Có một không hai trận cuối này.

.

Tháng Tư, Lính không cần hớt tóc,

Tóc dài ngang dọc giữa trùng vây.

Trùng vây! Trùng vây nào khép được

Tóc xanh dài mọc chúng ta đây.

.

___()___

.

Lẽ ra phải chết

tại Sài Gòn

.

Từ khi bỏ tuyến thép Xuân Lộc

Tiểu đoàn còn lại hơn ba trăm

Lội ruộng, băng đồng về tiếp cứu,

Tiếc thay chưa đến được Sài Gòn!

.

Sài Gòn đã mất, tay còn súng

Anh em muốn kéo hết lên rừng.

Ta lắc đầu: đừng thêm máu đổ,

Họ với mình đều là Việt Nam.

.

Rồi tự đun đầu vào cửa ngục

May ra được làm kẻ... đàng hoàng!

Mười năm tù ngục ta thường hỏi

Họ với mình cùng là Việt Nam

.

Tại sao lại dừng chân, buông súng

Tại sao không chiếm lại Sài Gòn

Lẽ ra đừng bao giờ buông súng

Lẽ ra phải chết tại Sài Gòn.

.

Nguyễn Phúc Sông Hương

(Trích “Tháng Tư, Lính Không Cần Hớt Tóc”

.

---- HỒ SƠ 2: Ca khúc Việt Nam Ngàn Năm Biển Hát (nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc).

.

Nhạc sĩ Nguyễn Ngọc Phúc viết: "Khi bỏ nước ra đi, chúng ta đã để lại tất cả cuộc đời, hạnh phúc, tình yêu và kỷ niệm ở một nơi gọi là quê hương nhưng thật ra nó đã được cuộn gói lại trong một túi hành trang nhỏ, xếp ở một nơi không bao giờ phai nhạt và mất dấu, một nơi mà mỗi người có một chiếc chìa khóa riêng của mình để mở nhưng ai cũng có thể xem và tìm thấy phảng phất dấu vết kỷ niệm của mình ở một góc đâu đó trong hình. Nơi ấy chính là trái tim của chúng ta."

Xin mời nghe ca khúc lên YouTube hôm qua, ngày 29/4/2022, video dài 5:27 phút:



https://youtu.be/6dNT1OjWVIY

.

.