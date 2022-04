Thông cáo báo chí của văn phòng Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal

Thông cáo báo chí





HOA THỊNH ĐỐN (ngày 29 tháng 4, 2022) – Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) ngày hôm nay đã cùng Dân Biểu Liên Bang Lou Correa (CA-46) và 18 vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ lên tiếng kêu gọi lãnh đạo Ủy Ban Chuẩn Chi Ngân Sách Hạ Viện Hoa Kỳ (House Appropriations Committee - HAC) bổ sung điều khoản vào các dự luật ngân sách liên bang cho năm 2023, qua đó cấm sử dụng ngân quỹ chính phủ vào mục đích trục xuất người gốc tỵ nạn từ Việt Nam, Campuchia, và Lào đang sinh sống tại Hoa Kỳ.

Trong một lá thư được các Dân Biểu thuộc lưỡng đảng Quốc hội ký gửi Tiểu Ban Nội An thuộc Ủy Ban Chuẩn Chi Hạ Viện do Dân Biểu Lucille Roybal-Allard làm chủ tịch và Dân Biểu Chuck Fleischmann làm phó chủ tịch, cùng với Tiểu Ban Các Chương Trình Ngoại Giao thuộc Ủy Ban Chuẩn Chi do hai Dân Biểu Barbara Lee và Hal Rogers lãnh đạo, các vị Dân Biểu Hoa Kỳ đã viết như sau: “Lợi ích tốt nhất của Hoa Kỳ là không sử dụng ngân quỹ dành cho Bộ Nội An và Bộ Ngoại Giao vào mục đích trục xuất một số người gốc tỵ nạn từ Việt Nam, Campuchia, và Lào. Câu chuyện của những người gốc tỵ nạn này phản ánh kinh nghiệm của nhiều người tị nạn đến Mỹ từ các trại tị nạn hoặc các quốc gia bị chiến tranh tàn phá.”

Lá thư kêu gọi đặt điều khoản vào các dự chi trong ngân sách liên bang cho năm 2023 để ngăn cấm sử dụng ngân quỹ vào việc trục xuất hoặc đàm phán thỏa thuận với các quốc gia nhằm trục xuất người gốc tỵ nạn Việt Nam, Campuchia, và Lào đang sống ở Mỹ.

Ngoài ra, lá thư cũng nêu rõ thành phần những người gốc tỵ nạn được quan tâm đến như sau: bất cứ ai hiện tại hay trong quá khứ là công dân Việt Nam vào Hoa Kỳ định cư trước ngày 12 tháng 7, năm 1995; bất cứ ai hiện tại hay trong quá khứ là công dân Campuchia đến Mỹ định cư trước ngày 2 tháng 3, năm 2002, khi Mỹ ký kết thỏa ước hồi hương với chính quyền Campuchia; hoặc bất cứ ai hiện tại hay trong quá khứ là công dân nước Lào, đến Mỹ trước ngày điều khoản này được ban hành thành luật.

Các vị Dân Biểu nêu rõ trong lá thư rằng, có nhiều người gốc tỵ nạn khi còn trẻ họ đã phạm phải một số sai lầm và nhiều người trong số này đã sửa đổi cuộc đời của họ và trở thành những người hữu ích đóng góp vào trong cộng đồng và xã hội. Rất nhiều người Việt đã đến Mỹ tỵ nạn giữa và sau cuộc chiến Việt Nam. Nhiều người dân tộc Hmong đã rời khoải nước Lào để đến tỵ nạn tại Hoa Kỳ vì họ đã làm việc cho cơ quan tình báo CIA trong thời chiến và họ có nguy cơ bị đàn áp.

Điều khoản được đề nghị rất quan trọng đối với ngân sách dự chi theo các Dân Biểu Hoa Kỳ vì chính quyền tiền nhiệm của Tổng Thống Trump đã ký kết thỏa ước trục xuất hồi hương mới với phía Việt Nam vào cuối năm 2020, xóa đi sự bảo vệ trước đây đối với những người gốc tỵ nạn. Đồng thời, Hoa Kỳ cũng có thỏa ước hồi hương với Campuchia trong hai mươi năm qua và tuy nhiên, Mỹ chưa có thỏa ước nào với nước Lào về chính sách hồi hương.

Các vị Dân Biểu kết luận lá thư cho rằng, “Đây là một vấn đề nhân quyền cần có một giải pháp nhân đạo và nhân ái. Chúng ta không thể đơn giản loại bỏ các thành viên trong cộng đồng của mình và trục xuất họ đến một nơi mà họ không có ký ức gì. Những vụ trục xuất này làm tan vỡ các gia đình và trục xuất các thành viên trong cộng đồng của chúng ta, những người đã ở Hoa Kỳ trong nhiều thập niên và có những đóng góp có ý nghĩa cho cộng đồng và nền kinh tế của chúng ta.”

Để đọc nguyên văn lá thư, xin bấm vào đây.

Ngoài hai Dân Biểu Alan Lowenthal và Lou Correa, lá thư còn được ký bởi các Dân Biểu Hoa Kỳ Judy Chu (CA-27), Gerry Connolly (VA-11), Anna Eshoo (CA-18), Pramila Jayapal (WA-07), Ro Khanna (CA-17), Zoe Lofgren (CA-19), Jim McGovern (MA-02), Gwen Moore (WI-04), Eleanor Holmes Norton (D-DC), Ilhan Omar (MN-05), Ayanna Pressley (MA-07), Linda Sánchez (CA-38), Jan Schakowsky (IL-09), Albio Sires (NJ-08), Michelle Steel (CA-48), Rashida Tlaib (MI-13), Nydia Velázquez (NY-07), và Nkema Williams (GA-05).

Lá thư của các vị Dân Biểu cũng được sự ủng hộ của nhiều tổ chức tại Hoa Kỳ như: Advancing Justice - Asian Law Caucus; Asian Americans Advancing Justice | AAJC; Asian Pacific American Labor Alliance, AFL-CIO; Asian Pacific Institute on Gender-Based Violence; Black Alliance for Just Immigration (BAJI); Center for Empowering Refugees and Immigrants; Detention Watch Network; Empowering Pacific Islander Communities (EPIC); Families for Freedom; Florence Immigrant & Refugee Rights Project; ImmSchools; Japanese American Citizen's League; Long Beach Immigrant Rights Coalition; Made New Foundation; Minnesota Interfaith Coalition on Immigration; National Asian Pacific American Bar Association (NAPABA); National Council of Asian Pacific Americans; National Immigration Project of the National Lawyers Guild; Providence Youth Student Movement; RAICES; Service Employees International Union (SEIU); Sikh American Legal Defense and Education Fund (SALDEF); Southeast Asia Resource Action Center (SEARAC); The Advocates for Human Rights; Transformations CDC; United We Dream; Vietnamese American Organization; và Wind of the Spirit Immigrant Resource Center.

Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal đại diện Địa hạt 47-CA trong Quốc Hội Hoa Kỳ, bao gồm các thành phố và khu vực như Westminster, Midway City, Garden Grove, Stanton, Cypress, Buena Park, Anaheim, Los Alamitos, Rossmoor, Lakewood, Signal Hill, Long Beach, và Avalon.