Mỹ: 954 Tổ Chức Hiềm Khích, Tăng 4% So Với 1 Năm Trước

WASHINGTON - The Southern Poverty Law Center (SPLC) vừa phổ biến 1 phúc trình cho thấy số tổ chức hiềm khích hoạt động tại Hoa Kỳ tăng trong năm đầu nhiệm kỳ của TT Trump – phe cực hữu Neo-Nazi chứng kiến sức tăng 22%.Tài liệu của SPLC ghi: số tổ chức hiềm khích đã tăng lên tới con số 954, là tăng 4% so với năm trước.Bầu khí chính trị duới triều Trump cũng làm tăng số tổ chức da đen, như “Nation of Islam”.SPLC nhận xét: trong năm qua, TT Trump đã phản ảnh điều mà các nhóm thượng tôn da trắng muốn thấy là kỳ thị đuợc chấp nhận ở cấp bậc cao trong chính quyền – di dân bị tẩy chay và người Hồi Giáo bị cấm cửa.SPLC cho biết tổng số nhóm thuợng tôn da trắng tại Hoa Kỳ là trên 600, gồm 121 tổ chức Neo-Nazi (là tăng 22% so với năm trước). Khuynh hướng chung của Neo-Nazi là thù ghét người Jew, ngưỡng mộ Hitler, ưa chuộng Đức Quốc Xã - họ cũng kỳ thị cộng đồng đồng tính (LGBT).Số tổ chức chống Hồi Giáo tại Hoa Kỳ tăng 3 năm liên tiếp, tăng với tốc độ 20% tính từ năm 2014.TT Trump thắng cử với hưá hẹn không tiếp nhận di dân theo đạo Hồi.Phóng viên nhận xét: thế hệ kỳ thị mới bác bỏ KKK là loại phong trào lỏng lẻo với hình ảnh y phục trắng với mũ liền áo.