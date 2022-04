Hình nhảy lầu tự sát trong video ca nhạc mới bị phụ huynh VN chỉ trích. MV gây tranh cãi của Sơn Tùng biến mất khỏi YouTube ở VN, nhưng hình như còn xem được từ ngoài VN. Thanh tra Truyền thông mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến làm việc.

.

- Indonesia: Biden, Putin, Zelensky sẽ dự hội nghị G20 ở Bali. Một công dân Mỹ trong binh đoàn quốc tế thiện nguyện đã tử trận. Nữ phóng viên Đài Radio Liberty chết vì phi đạn Nga bắn vào Kyiv.

- Biệt kích Nga nhảy toán vào thủ đô ngày đầu cuộc chiến, Zelensky thoát chết, vẫn từ chối lời Mỹ và Anh mời di tản. Hải quân Nga đã đưa 2 đơn vị cá heo tác chiến tới cảng Sevastopol, chưa rõ âm mưu gì. Nga: phi đạn Nga đã phá sập các tòa nhà sản xuất của cơ xưởng hỏa tiễn Artem ở Kyiv.

- Ukraine đã tái chiếm một thị trấn gần Kharkiv từ tay quân Nga. Kyiv kêu gọi dân không sử dụng xe hơi để tiết kiệm xăng cho quân đội. Đức cân nhắc gửi xe đại pháo tự hành Panzerhaubitze PzH 2000 tới Ukraine.

- Ukraine, Anh: cần áp đặt một lệnh cấm vận thực sự đối với dầu của Nga. Nga chỉ trích Mỹ vụ tịch thu tài sản các nhà tài phiệt Nga để viện trợ Ukraine: tiền lệ nguy hiểm và bất hợp pháp. Hệ thống tiệm ăn McDonald's mất 127 triệu USD trong quý 1 tại Nga và Ukraine. Ukraine: Nga cướp lúa mì của Ukraine.

- Ukraine: Ukraine từ bỏ vũ khí hạt nhân vì hòa bình thế giới, xin vào NATO nhưng cửa không chịu mở. Ukraine: thế giới mang nợ an ninh đối với Ukraine. Nga gạ gẫm hợp tác với Mỹ trong vấn đề Afghanistan.

- Mỹ và NATO: quân Nga tấn công liên tục miền đông Ukraine, chỉ tiến "vài km hoặc lâu hơn" mỗi ngày. Mỹ: hiện có 92 tiểu đoàn BTG của Nga trong lãnh thổ Ukraine, 20 tiểu đoàn khác đang ở bên kia biên giới Nga. Canada: lính Canada đang huấn luyện lính Ukraine cách sử dụng đại pháo tầm xa Howitzers.

- Đại sứ Mỹ tại Nga: hù dọa Mỹ về hạt nhân là vô ích. Cựu sếp CIA John Brennan: Putin sẽ nghĩ kế trả thù. Nga bắn phi đạn vào thủ đô Ukraine, trong khi TTK/LHQ Antonio Guterres đang thăm Kyiv. Cựu Phó Chủ tịch ngân hàng Nga Gazprombank rời Nga để về Ukraine chiến đấu cho Kyiv.

- Putin: lính Ukraine trong nhà máy thép Azovstal tại Mariupol phải ra đầu hàng mới được tha. Ukraine: đã sẵn sàng họp khẩn cấp với Nga để di tản dân khỏi nhà máy thép Azovstal. Nga đang cố gắng xóa bỏ bản sắc Ukraine ở Kherson, đồng hóa vào căn cước Nga. 45 người Ukraine đã được trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân chiến tranh mới nhất với Nga.

- Florida: đánh chết 1 tù nhân. 3 cai tù bị bắt

- Biden: đang xét xóa nợ đi học 50.000 đô

- Reuters: có ít nhất 8 quan chức Cộng hòa đã bất hợp pháp thò tay vọc máy bầu phiếu sau bầu cử năm 2020

- Ký nhiều luật bảo thủ về màu da, tôn giáo, đồng tính...ở Georgia, nơi DB Bee Nguyễn ứng cử để thay đổi.

- New Orleans: Tommy Nguyễn, 37 tuổi, bị truy tố tội ngộ sát vì bắn chết tên trộm không vũ khí đang bỏ chạy

- Chính phủ Hàn Quốc: Bắt 1 sĩ quan quân đội Hàn Quốc hoạt động gián điệp cho Bắc Triều Tiên.

- MV gây tranh cãi của Sơn Tùng biến mất khỏi YouTube ở VN. Thanh tra Truyền thông mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến làm việc.

- HỎI 1: California lại thặng dư ngân sách 68 tỷ đôla, lại tính tặng tiền cho dân, và cho các kinh doanh nhỏ? ĐÁP 1: Đúng.

- HỎI 2: Bạn hiến máu cho Hồng Thập Tự, nơi này bán máu đó cho bệnh viện giá $150, rồi bệnh viện khi tiếp máu cho bạn sẽ đòi bạn trả nhiều ngàn đôla? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-29/4/2022) ---- Ukraine cho biết đã tái chiếm một thị trấn gần Kharkiv từ tay quân Nga. Kostiantyn Nemichev, một quan chức Quân Khu Kharkiv và là thành viên của trung đoàn Azov, cho biết các lực lượng Ukraine đã tái chiếm khu định cư Ruska Lozova, nằm ngay phía bắc Kharkiv. Trong những tuần gần đây, người Ukraine nói rằng họ đã giải phóng một số thị trấn và làng mạc trong khu vực. Nemichev cho biết: “Đây là khu định cư quan trọng về mặt chiến lược nằm trên đường cao tốc Kharkiv-Belgorod."

.

---- Các quan chức thủ đô Kyiv của Ukraine đã kêu gọi người dân không sử dụng xe hơi để tiết kiệm xăng cho quân đội. Mykola Povoroznyk, Phó cục trưởng Cục Quản lý Nhà nước Thành phố Kyiv, cho biết: "Cư dân Kyiv, nếu bạn đã trở lại thủ đô, hãy sử dụng phương tiện giao thông công cộng nếu có thể. Với những người ở những nơi an toàn [bên ngoài Kyiv], vui lòng đợi trước khi quay lại."

.

Mykola Povoroznyk cho biết thêm rằng chính quyền đang lưu ý đến các nhu cầu của quân đội và quân phòng thủ Ukraine. Povoroznyk cho biết không có vấn đề gì với mạng lưới giao thông công cộng trong thành phố, vốn không ngừng được mở rộng để cung cấp phương tiện đi lại cho người dân quay trở lại thủ đô.

.

---- Các quan chức Ukraine đã cáo buộc các lực lượng Nga "cướp" lúa mì từ các khu vực của đất nước mà họ đã chiếm đóng, một hành động làm tăng mối đe dọa đối với nguồn cung cấp lương thực quốc tế.

.

Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết trong một tuyên bố của Reuters: "Việc cướp bóc ngũ cốc từ khu vực Kherson, cũng như việc chặn các chuyến hàng từ các cảng của Ukraine và việc khai thác các tuyến đường vận chuyển, đe dọa an ninh lương thực của thế giới... là bất hợp pháp."

.

---- Chính phủ Đức đang cân nhắc gửi xe đại pháo tự hành Panzerhaubitze PzH 2000, một loại đại pháo đặc biệt của Đức, tới Ukraine để tăng cường khả năng phòng thủ chống Nga, theo một bản tin trên Welt Am Sonntag.

.

Bộ Quốc phòng Đức xác nhận với tờ báo này: "Chúng tôi đang đàm phán với nhiều đối tác khác nhau với kế hoạch cung cấp hỗ trợ hiệu quả cho Ukraine, bao gồm cả lĩnh vực pháo binh. Hiện có nhiều phương án khác nhau đang được xem xét."

.

Bản tin cho biết thêm, quân đội Đức hiện đang vận hành khoảng 40 trong số 119 xe pháo loại này, ám chỉ rằng Kiev có thể nhận được không thể nhiều hơn 10 xe đại pháo này, nếu có thể nhận.

.

.

PzH 2000 có hỗ trợ tự động lên đến 5 vòng Tác động đồng thời nhiều vòng (MRSI). Việc bổ sung đạn được tự động hóa. Hai người vận hành có thể nạp 60 quả đạn và bắn xong lô đạn đó trong vòng chưa đầy 12 phút. PzH 2000 cũng đang được sử dụng bởi quân đội của Ý, Hà Lan, Hy Lạp, Litva, Hungary, Qatar và Croatia.

.

---- Hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố rằng Nga sẵn sàng hợp tác với Mỹ trong vấn đề Afghanistan.

.

Ông Lavrov nói: “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Hoa Kỳ," đồng thời cho biết thêm rằng chính phủ Nga không "đóng cơ hội cho những công việc tiếp theo.”

.

Ngoại trưởng Nga Lavrov cũng lưu ý rằng Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm tài chính của mình trong việc giải quyết các vấn đề của Afghanistan, bao gồm cả việc phải gỡ bỏ niêm phong tài sản của Ngân hàng Trung ương Afghanistan.

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Sáu cho biết sau khi nói chuyện với người đồng cấp Anh Liz Truss, họ đã đồng ý về sự cần thiết "áp đặt một lệnh cấm vận thực sự đối với dầu của Nga," nghĩa là "0% và không pha trộn". (Giải thích: một số nước giảm mua dầu Nga bằng cách pha trộn với các chất như ethanol hay biodiesel. Nhưng vẫn còn mua.)

.

Ông Kuleba nói: “Trong cuộc gọi mới của chúng tôi hôm nay, Bộ trưởng Truss và tôi đã thảo luận về việc cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng đã thảo luận về vấn đề đảm bảo an ninh cho Ukraine”.

,

Trước đó, Bộ trưởng khẳng định rằng một "khoảng trống an ninh" trong khu vực đã dẫn đến xung đột với Nga. Ông nói thêm: “Chúng tôi sau đó đã gõ cửa NATO, nhưng nó không bao giờ mở ra." (Ám chỉ Ukraine từng xin vào NATO nhưng bị từ chối.)

.

---- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm thứ Sáu đã chỉ trích đề xuất do Bạch Ốc công bố nhằm tịch thu gtài sản của các nhà tài phiệt Nga và sử dụng chúng để viện trợ Ukraine.

.

Peskov tuyên bố đề xuất này là "một tiền lệ rất nguy hiểm, là sự xuyên tạc trắng trợn các quy phạm pháp luật ... Đây không gì khác hơn là một sự chiếm đoạt tài sản tư nhân đơn giản và một nỗ lực để hợp pháp hóa việc chiếm đoạt này."

.

Hôm thứ Năm, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tuyên bố chính quyền của ông muốn hình sự hóa việc cố ý chiếm hữu tài sản "trực tiếp thu được từ các giao dịch tham nhũng với chính phủ Nga." (vì nhiều nhà tài phiệt Nga đang gửi tặng tài sản cho thân nhân hay giả vờ bán cho người khác giữ giùm.)

.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết Mỹ đang thăm dò khả năng tịch thu tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga.

.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm thứ Sáu nói với các phóng viên rằng các phi đạn Nga đã "phá hủy các tòa nhà sản xuất của doanh nghiệp công nghiệp vũ trụ và hỏa tiễn Artem ở Kyiv" bằng "phi đạn không-đối-địa bắn từ tầm xa có độ chính xác cao".

.

Trước đó, Ukraine tuyên bố rằng các lực lượng Nga đã bắn hai hỏa tiễn vào thủ đô Ukraine, trong chuyến thăm của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres.

.

Khi các trận chiến tiếp tục diễn ra trên các mặt trận khác nhau, tình báo quân sự Anh chia sẻ rằng "do sự kháng cự mạnh mẽ của Ukraine, việc giành được lãnh thổ của Nga đã bị hạn chế và phải trả giá đáng kể cho các lực lượng Nga." Họ nói thêm rằng "Trận Donbas vẫn là trọng tâm chiến lược chính của Nga."

.

---- Trong khi TTK/LHQ thăm thủ đô Kyiv, quân Nga bắn phi đạn vào thủ đô.

Video dài 2:32 phút:



https://youtu.be/21F4t94EV0U

.

---- Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Sáu tuyên bố rằng một "khoảng trống an ninh" trong khu vực đã dẫn đến xung đột với Nga. Ông lập luận: "Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân vì hòa bình thế giới. Sau đó, chúng tôi đã gõ cửa [xin vào] NATO, nhưng cửa không bao giờ mở ra".

.

Kuleba tuyên bố rằng "thế giới mang nợ an ninh đối với Ukraine và chúng tôi yêu cầu các quốc gia quyết định những đảm bảo an ninh nào mà họ sẵn sàng cung cấp [cho Ukraine]." Tại cuộc gặp với Nga được tổ chức ở Istanbul vào tháng 3/2022, Ukraine đã đề xuất một thỏa thuận an ninh sẽ được đảm bảo bởi các đối tác quốc tế, nhưng hai bên vẫn chưa đạt được đồng thuận về thỏa thuận này.

.

---- Volodymyr Zelensky đã mô tả cách ông suýt bị bắt cóc hoặc bị giết trong những giờ đầu khi Nga xâm lược Ukraine. Khu dinh thự của tổng thống không phải lúc nào cũng là không gian an toàn cho nhà lãnh đạo Ukraine, theo cuộc phỏng vấn với tạp chí Time tiết lộ cách cung điện bị biến thành pháo đài sau khi cuộc xâm lược bắt đầu.

.

Tổng thống Zelensky cho biết những ký ức của ông về những giờ đầu tiên của cuộc chiến - trước bình minh ngày 24/2/2022 - là "rời rạc" nhưng một số tình tiết nổi bật. Ông nhớ lại khi ông và vợ Olena lúc sáng sớm hôm đó nói với các con rằng các cuộc đánh bom đã bắt đầu. Con gái của họ 17 tuổi và con trai của họ chín tuổi. Có những vụ nổ nghe rõ ở thủ đô.

.

Tổng thống Zelensky được cho biết các đội nhảy toán của Nga đã nhảy dù xuống Kyiv để giết hoặc bắt sống ông và gia đình. Ruslan Stefanchuk, Chủ tịch quốc hội Ukraine, đã vội vã đến dinh tổng thống vào buổi sáng đầu tiên của cuộc chiến, lái xe qua một số góc đường dưới làn mưa đạn. Vai trò của Stefanchuk là Stefanchuk sẽ nắm quyền chỉ huy đất nước nếu tổng thống Zelensky bị giết. Stefanchuk là một trong những người đầu tiên nhìn thấy ông Zelensky ở văn phòng vào ngày đầu tiên. Stefanchuknói với Time: “Tôi không thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt của Zelensky.”

.

Oleksiy Arestovych, một cựu chiến binh của Sở tình báo quân đội Ukraine, nói với Time rằng vào đêm hôm đó, quân đội Nga đã hai lần cố gắng xông vào khu dinh Tổng thống. Các cuộc đấu súng đã nổ ra gần cung điện và rồi các lính canh đã cung cấp cho ông Zelensky và các phụ tá của ông áo giáp ngăn đạn và súng trường tấn công - mặc dù chỉ một số ít trong số họ biết cách dùng vũ khí.

.

Đến đêm hôm sau, ông Zelensky đã nói rõ ý định ở lại, từ chối đề nghị di tản từ Anh và Mỹ. Các cận vệ của Zelensky cũng cảm thấy ông nên rời khỏi khu dinh thự nhưng Zelensky nhất quyết ở lại và đêm đó đã quay phim đoạn video đầu tiên của tin nhắn nổi tiếng của Zelensky trong sân của cung điện.

.

Đó là thời điểm Tổng thống Zelensky nhận ra vai trò của mình trong cuộc chiến. Zelensky nói với Time: “Bạn hiểu rằng mọi người đang xem. Bạn là một biểu tượng. Bạn cần phải hành động theo cách mà nguyên thủ quốc gia phải hành động.”

.

---- Hệ thống tiệm ăn McDonald's đang mất nhiều tiền do hậu quả cuộc chiến ở Ukraine - chính xác là 127 triệu USD trong quý vừa qua. Công ty thức ăn nhanh này đã quyết định đóng cửa các nhà hàng ở Nga vào tháng trước trong khi vẫn tiếp tục trả lương cho 62.000 nhân viên của mình tại đó.

.

Trong một cuộc hội thoại qua điện thoại hôm thứ Năm với các nhà phân tích, Giám đốc điều hành Chris Kempczinski cho biết công ty đang gánh chịu tương tự ở Ukraine, nơi các nhà hàng cũng đã bị đóng cửa, theo CNN. Vào cuối năm ngoái, có 847 nhà hàng McDonald ở Nga và 108 nhà hàng ở Ukraine, chiếm 9% tổng doanh thu năm 2021 của công ty.

.

Các khoản thanh toán bao gồm lương nhân viên, tiền thuê địa điểm nhà hàng và vật liệu ở Nga và Ukraine đã tiêu tốn của công ty 27 triệu đô la trong quý vừa qua. Ảnh hưởng lớn đến từ "100 triệu đô la chi phí cho hàng tồn kho trong chuỗi cung ứng của công ty có khả năng sẽ bị đổ rác", bao gồm cả thực phẩm, theo một giải thích. Theo Al Jazeera, McDonald's hiện lỗ khoảng 55 triệu USD mỗi tháng do không bán hàng tại Nga.

.

---- Tổng Thống Nga Vladimir Putin sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Nhóm G20 ở Bali (Indonesia) vào tháng 11/2022, theo một số bản tin truyền thông trích dẫn lời Tổng thống Indonesia Joko Widodo xác nhận sự tham dự của Tổng thống Nga.

.

Tin được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng cho biết ông sẽ tham dự hội nghị của các nhà lãnh đạo thế giới, mặc dù vẫn chưa chắc chắn đó là Zelensky trực tiếp tới hay bằng liên kết video của ông từ hầm trú an toàn của ông ở Kyiv.

.

Hội nghị G20 sẽ đưa Putin, Zelensky và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden lần đầu tiên gặp nhau với các nhà lãnh đạo thế giới khác. Widodo đã mở rộng lời mời sau khi ra hiệu rằng Nga sẽ không bị trục xuất khỏi nhóm G20 dưới thời Indonesia với tư cách là chủ tịch G20.

.

---- Hải quân Nga đã triển khai đơn vị cá heo quân sự được huấn luyện ở Hắc Hải trong khuôn khổ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, theo hình ảnh vệ tinh do Viện Hải quân Hoa Kỳ (U.S. Naval Institute) công bố hôm thứ Năm cho thấy. USNI đã kiểm tra hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies có trụ sở tại Colorado cung cấp, cho thấy hai chuồng riêng biệt được xây dựng gần lối vào căn cứ hải quân của Nga trên Hắc Hải.

.

Hai chuồng này được đặt ngay bên trong một bức tường chắn sóng ở cảng Sevastopol, gần căn cứ hải quân chính mà Hạm đội Hắc Hải của Nga sử dụng. Nga đã nắm quyền kiểm soát căn cứ này sau khi sáp nhập Bán đảo Crimea năm 2014. Người ta không biết có bao nhiêu con cá heo trong đơn vị đưa tới, cũng không biết những nhiệm vụ mà chúng sẽ được giao.

.

Nga có truyền thống lâu dài trong việc huấn luyện các loài động vật để thực hiện các nhiệm vụ quân sự. Trong thời Chiến tranh Lạnh, Liên Xô đã huấn luyện cá heo tại viện nghiên cứu đại dương ở Vịnh Cossack để dò mìn và mang theo chất nổ có thể phát nổ khi tiếp xúc với tàu địch. Các huấn luyện viên Liên Xô cho biết động vật của họ có thể phân biệt giữa tiếng ồn động cơ tàu ngầm của Liên Xô khác với tàu ngầm đối thủ.

.

---- Một công dân Mỹ trong binh đoàn quốc tế thiện nguyện đã tử trận khi chiến đấu chống lại lực lượng Nga ở Ukraine, theo lời gia đình tử sĩ này nói với CNN. Hôm thứ Năm, CNN đưa tin Willy Joseph Cancel, một cựu lính Thủy quân Lục chiến 22 tuổi, đã tử trận sau một tháng rưỡi tham chiến, và bỏ lại đứa con 7 tháng tuổi và vợ ở Tennessee.

.

Mẹ của anh là bà Rebecca Cabrera, nói với CNN rằng những chiến hữu của Cancel vẫn chưa thể tìm thấy xác của anh. “Con tôi muốn đi vì tin vào những lý tưởng Ukraine đang chiến đấu... và vì con tôi luôn muốn phụng sự..."

.

---- Một phóng viên kiêm nhà sản xuất đài phát thanh Ukraine là phóng viên mới nhất thiệt mạng do Nga ném bom ở Ukraine. Vera Girich qua đời ở Kyiv sau khi căn hộ của cô bị đánh bom ngay sau khi Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres rời đi hôm thứ Năm. Cô sống ở tầng dưới của tòa tháp dân cư 25 tầng nơi đã bị phi đạn phá hủy một phần.

.

Nữ phóng viên này đã làm việc trong văn phòng Kyiv của Đài Radio Liberty từ năm 2018 và trước đó đã có một sự nghiệp thành công trong lĩnh vực truyền hình phát sóng. Đài phát thanh Radio Liberty gửi lời tri ân đến cô, nói rằng họ sẽ "nhớ đến cô như một người thông minh và tử tế, một nhà phát thanh chuyên nghiệp thực sự."

.

---- Nga hôm 28/4/2022 tập dợt diễn binh để sẽ mừng Ngày Chiến Thắng 9/5/2022 tại Moscow.

Video dài 4:28 phút:



https://youtu.be/DFRPf3BEtCA

.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Canada Anita Anand xác nhận rằng các quân nhân Canada đang huấn luyện người Ukraine cách sử dụng Howitzers, một loại vũ khí đại pháo tầm xa, trong một cuộc họp báo tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Năm sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin.

.

Anand cho biết tại cuộc họp báo: “Chúng tôi đã tăng cường hỗ trợ bằng cách chuyển giao đại pháo M777 Howitzer cho các lực lượng Ukraine và tôi có thể xác nhận rằng các binh sĩ Canada hiện đang huấn luyện các đồng nghiệp Ukraine của họ cách sử dụng các loại vũ khí này”.

.

---- Theo Mỹ và NATO, các lực lượng Nga đã đạt được một số tiến bộ trong cuộc tấn công mới của Moscow vào miền đông Ukraine khi quân Nga cố gắng gỡ được nhiều vấn đề đã xảy ra trong những tuần đầu của cuộc xâm lược.

.

Mỹ nói đã chứng kiến "một số bằng chứng" về sự cải thiện khả năng kết hợp các hoạt động quân sự trên không và trên bộ cũng như năng lực tiếp tế các lực lượng trên thực địa của Nga.

.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ cho biết, tiến độ này là "chậm và không đồng đều", đồng thời cho phép các lực lượng Nga chỉ tiến "vài km hoặc lâu hơn" mỗi ngày.

.

Trước khi cuộc xâm lược bắt đầu vào ngày 24/2/2022, Nga đã tập trung từ 125 đến 130 tiểu đoàn chiến thuật, được gọi là BTG, xung quanh Ukraine và đặc biệt là gần Kyiv, nhưng khi cuộc giao tranh bắt đầu, các nhà lãnh đạo quân sự của Nga cho thấy rất ít khả năng để họ chiến đấu hợp nhất.

.

Theo quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, hiện có 92 tiểu đoàn BTG của Nga trong lãnh thổ Ukraine, 20 tiểu đoàn khác đang ở bên kia biên giới Nga.

.

---- Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết hôm thứ Năm rằng 45 người Ukraine đã được trả tự do trong đợt trao đổi tù nhân chiến tranh mới nhất với Nga.

.

“Hôm nay 45 người của chúng tôi đã được thả ra khỏi sự giam cầm của Nga: 13 sĩ quan và 20 binh sĩ, trong đó có 5 người bị thương,” Vereshchuk cho biết trong một bài đăng trên Telegram. “Chúng tôi cũng đang đưa 12 thường dân trở về nhà,” bà nói thêm.

.

---- Nga đang cố gắng xóa bỏ bản sắc Ukraine ở Kherson, đồng hóa vào căn cước Nga. Các lực lượng Nga đang chiếm giữ phần lớn khu vực Kherson miền nam Ukraine đang cố gắng mở rộng phạm vi kiểm soát của họ đối với khu vực này và xóa bỏ bản sắc Ukraine ở Kherson. Nga đã đạt được những bước tiến khiêm tốn trên chiến trường, với việc người Ukraine thừa nhận đã mất lãnh thổ theo hướng Mykolaiv về phía tây bắc.

.

Trong những ngày gần đây, Nga đã bổ nhiệm các quan chức của chính họ để điều hành Kherson, thay thế các quan chức Ukraine được bầu chọn. Hôm thứ Năm, một trong những quan chức mới được cài đặt nói rằng Kherson sẽ bắt đầu sử dụng đồng rúp từ tuần tới và đồng tiền của Ukraine, hryvnia, sẽ bị thay thế trong vòng 4 tháng.

Ngoài ra, các bằng tần truyền hình của Nga đã thay thế các mạng của Ukraine. Hiện một trong những đại diện của Ukraine trong hội đồng khu vực của Kherson đã cáo buộc lực lượng Nga đe dọa các nhà giáo dục.---- Cựu Phó Chủ tịch ngân hàng Nga Gazprombank rời Nga để về Ukraine chiến đấu cho Kyiv. Ông Igor Volobuev, Phó Chủ tịch ngân hàng Nga Gazprombank, đã rời Nga để gia nhập lực lượng bảo vệ lãnh thổ Ukraine. Volobuev, đã rời Nga vào ngày 3/3/2022 - chỉ một tuần sau khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược Ukraine - nói rằng ông không thể ở lại Nga và ông "không thể chỉ đứng nhìn những gì Nga đang làm với quê hương [của ông], "nói thêm rằng ông" muốn rửa sạch quá khứ Nga [của mình].“Người Nga đã giết cha tôi, những người quen và bạn thân của tôi. Cha tôi đã sống trong một tầng hầm lạnh lẽo trong một tháng. Những người tôi quen từ khi còn nhỏ nói với tôi rằng họ xấu hổ về tôi”. Volobuev, người đã làm việc tại Gazprom 16 năm trước khi giữ vị trí hàng đầu của Gazprombank trong sáu năm, kể như thế.Cựu giám đốc ngân hàng nói rằng hành động của Tổng thống Nga là một tội ác. Các lệnh trừng phạt quốc tế đã được áp đặt đối với ngân hàng Gazprombank - một trong số các ngân hàng Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt chưa từng có - một ngày sau khi Nga bắt đầu tấn công Ukraine.Và nhiều cái chết bí ẩn, chẳng ai hiểu vì sao. Cựu Phó chủ tịch Ngân hàng Gazprombank Vladislav Avayev và cựu giám đốc điều hành công ty khí đốt tự nhiên Novatek Sergey Protosenya lần lượt được phát hiện đã chết vào giữa tháng 4/2022 - cùng với vợ và con của họ - tại Moscow và tại Tây Ban Nha.Leonid Shulman, người chỉ huy dịch vụ vận chuyển của Gazprom, được tìm thấy đã chết ở St.Petersburg trong một vụ có vẻ như tự sát, trong khi cựu phó Tổng giám đốc Alexander Tyulyakov của Gazprom được tìm thấy bị treo cổ trong nhà để xe gần St.Petersburg vào ngày 25 tháng 2 - chỉ một ngày sau cuộc xâm lược Ukraine.

Viện nghiên cứu Warsaw của Ba Lan ghi nhận rằng các vụ tự tử dường như "hơi đáng ngờ", một quan điểm được chia sẻ bởi Volobuev.

.

---- Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Sullivan hôm thứ Năm coi những cảnh báo của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về khả năng xảy ra chiến tranh hạt nhân là "hành động bắt chẹt hạt nhân".

.

Sullivan nhấn mạnh: "Chúng tôi không chơi vũ khí hạt nhân... Chúng tôi đã nghe thấy giọng điệu hù dọa của Nga, chúng tôi sẵn sàng ngăn chặn hành động gây hấn bằng hạt nhân đối với Hoa Kỳ, giống như chúng tôi đã làm trong nhiều thập niên kể từ thời Liên Xô. Chúng tôi sẽ không cho để bắt chẹt hù dọa hạt nhân."

.

Trước đó, vào hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Nga Lavrov tuyên bố rằng trước những hành động khiêu khích liên tục của Ukraine, mối đe dọa về một cuộc chiến tranh hạt nhân hiện có vẻ là có thật. Tuy nhiên, Lavrov cũng bày tỏ hy vọng rằng các nước phương Tây sẽ không cho phép triển khai quân đội của họ vào Ukraine, từ đó ngăn chặn tình hình leo thang lên cấp độ hạt nhân.

.

---- Các quan chức Ukraine cho biết quân Nga hôm thứ Năm đã bắn hai phi đạn vào thủ đô Kyiv của Ukraine, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres đang có chuyến thăm.

.

Có thông tin cho rằng một trong số các phi đạn đã bắn trúng tòa nhà 25 tầng và làm ít nhất 10 người bị thương.

.

Khi được yêu cầu bình luận về vụ tấn công bởi các phương tiện truyền thông Bồ Đào Nha, Guterres nói: "Có một cuộc tấn công vào Kyiv (...) Nó khiến tôi bị sốc, không phải vì tôi ở đây mà bởi vì Kyiv là một thành phố thiêng liêng đối với người Ukraine cũng như người Nga."

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tại một cuộc họp hôm thứ Năm rằng Ukraine đã sẵn sàng đàm phán khẩn cấp với Nga về việc di tản người dân khỏi nhà máy thép Azovstal ở Mariupol.

.

Tổng thống cho biết Ukraine đã sẵn sàng cho việc thực hiện thỏa thuận đã đạt được, đồng thời cho biết thêm rằng ông hy vọng vai trò của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres trong nhiệm sẽ "hiệu quả". Tổng thư ký LHQ đã gặp Zelensky tại Kyiv để thảo luận về cuộc khủng hoảng hiện tại và việc di tản khỏi Mariupol.

.

Zelensky lưu ý rằng nhà máy "đang phải hứng chịu những đợt bắn phá dã man" bất chấp lệnh của Tổng thống Nga Vladimir Putin về việc hủy bỏ hoạt động quân sự trong khunhà máy thép Azovstal.

.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin phản đối việc rút quân đội Ukraine khỏi vị trí của họ tại nhà máy thép Mariupol Azovstal, đồng thời cho phép họ hạ vũ khí và đầu hàng để được lực lượng Nga tha mạng, với tất cả sự trợ giúp y tế cần thiết, theo lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố hôm thứ Năm.

.

Tuy nhiên, thống đốc khu vực Pavlo Kyrylenko lưu ý rằng các lực lượng của Nga không cho phép các binh sĩ Ukraine bị thương rời khỏi nhà máy, cũng như không cho phép thiết lập các hành lang nhân đạo dân sự xung quanh khu vực Donetsk..

Trước đó, Tổng thống nước này Volodymyr Zelensky cho biết tại cuộc họp báo rằng Kiev đã sẵn sàng cho các cuộc đàm phán khẩn cấp với Moscow về việc sơ tán người dân khỏi nhà máy Azovstal, đồng thời cho biết thêm rằng ông mong đợi sự tham gia của Tổng thư ký Liên hiệp quốc Antonio Guterres trong sứ mệnh "hiệu quả". "

.

---- Nhạc sĩ nổi tiếng Max Barskih của Ukraine vừa có sáng tác mới (có phụ đề tiếng Anh, click cc:).

Video dài 2:17 phút:



https://youtu.be/q5PiEjd3R6U

.

---- Cựu giám đốc CIA John Brennan cho biết trên “Deadline” của NBC, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ cố gắng tìm ra những cách thức mới để trả thù phương Tây sau những thất bại trong cuộc xâm lược Ukraine. Trước tiên đã thấy, đó là việc Nga cắt đứt dòng khí đốt bán sang Ba Lan và Bulgaria.

.

Brennan nói: “Tôi có thể thấy Putin tiếp tục làm những điều này bởi vì Putin nhận ra rằng kế hoạch trò chơi ban đầu của Putin vừa hoàn toàn sụp đổ và do đó, OPutin phải thích nghi và phản ứng.”

.

Khi bắt đầu cuộc xâm lược, nhiều người nghĩ rằng Ukraine sẽ không tồn tại được dù chỉ 3 ngày trước khi giao cho các lực lượng Nga. Tuy nhiên, sau hai tháng, các lực lượng Ukraine vẫn đứng vững và đã giữ thủ đô Kyiv khỏi tay Putin.

.

Nga đã bố trí lại quân đội Nga tới miền đông và miền nam Ukraine, nơi Nga đã thành công hơn trong chiến đấu. Brennan cho biết các hành động tiếp tục của Putin chống lại phương Tây bất chấp những sai lầm trong cuộc xâm lược nhằm tập hợp sự ủng hộ đối với những người đồng tình với Nga ở các nước khác và để ngăn NATO tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

.

---- Ba cai ngục tại một nhà tù ở Nam Florida đã bị bắt vì liên quan đến vụ đánh chết một tù nhân hồi tháng 2/2022. Nhóm 3 người này đã bị buộc tội vào thứ Năm với tội danh giết người cấp độ hai, âm mưu, có tính gia trọng vì đánh một người lớn tuổi và đối xử tàn nhẫn với một người bị giam giữ.

.

Nạn nhân là Ronald Gene Ingram, một tù nhân 60 tuổi đang thụ án chung thân tại Trại Cải Huấn Dade vì tội giết người. Tờ Miami Herald đưa tin, chuyện xảy ra vào ngày 14/2/2022 khi Ingram ném một cốc nước tiểu vào các sĩ quan, và vụ đánh đập không được camera giám sát của nhà tù ghi lại. Các cai tù bị bắt hôm thứ Năm được xác định là Ronald Connor, 24 tuổi, Christopher Rolon, 29 tuổi và Kirk Walton, 34. Ít nhất 10 cai tù đã được cho nghỉ tạm ngay sau cái chết của Ingram.

.

---- Tổng thống Joe Biden hôm thứ Năm cho biết ông đang xem xét hành động để xóa một số khoản nợ cho sinh viên vay và có kế hoạch đưa ra quyết định trong vài tuần tới.

.

Ông nói với các phóng viên tại Bạch Ốc: “Tôi đang xem xét đối với một số khoản giảm nợ. "Tôi không xem xét việc giảm nợ 50.000 đô la [cho mỗi người vay], nhưng tôi đang trong quá trình xem xét kỹ lưỡng xem liệu có thêm việc xóa nợ hay không."

.

"Tôi sẽ có câu trả lời về vấn đề đó trong vài tuần tới," Biden nói. Phát biểu của Biden được đưa ra để trả lời câu hỏi sau khi ông yêu cầu Quốc hội về gói viện trợ mới trị giá 33 tỷ USD cho Ukraine.

.

---- Theo cuộc điều tra của Reuters, có ít nhất 8 thành viên Đảng Cộng hòa đã thò tay can thiệp vào các máy bầu phiếu kể từ cuộc bầu cử năm 2020. Reuters gọi như thế là đã tấn công vô tiền khoáng hậu - và đạo đức giả - nhằm vào sự liêm chính của cuộc bầu cử.

.

Trong một trường hợp chưa được báo cáo trước đó, quan chức bầu cử hàng đầu của Quận Elbert ở Colorado, Dallas Schroeder, đã bị quay phim bắt quả tang khi sao chép thông tin mật từ một máy bỏ phiếu sang ổ đĩa máy tính. Reuters báo cáo rằng sau đó y đã làm chứng rằng y đã chụp “hình ảnh giảo nghiệm của mọi thứ trên máy chủ bầu cử” và đưa nó cho hai luật sư, một người trong đó được tuyển dụng bởi một nhà hoạt động và là chủ tiệm gối MyPillow.

.

Schroeder, người đang bị Bộ trưởng Hành chánh Colorado điều tra, bị cáo buộc muốn chứng minh rằng Joe Biden đã thắng cử một cách gian lận nhưng lại không thấy chứng cớ nào. Có 8 trường hợp được Reuters ghi lại đều liên quan đến các quan chức hoặc những người ủng hộ đảng Cộng hòa ở 5 tiểu bang nơi mà kết quả ngày sát núi. Tất cả tám người Cộng Hòa đều tin rằng Trump đã bị lừa gạt khỏi nhiệm kỳ tổng thống nhưng xem trong máy lại không thấy gì lạ.

.

---- Georgia: ký thành luật nhiều dự luật bảo thủ về màu, da, tôn giáo, đồng tính... Nhiều dự luật bao gồm việc trao quyền cho hiệp hội thể thao trường học của tiểu bang Georgia để loại trừ các vận động viên chuyển giới, cấm sách, kiểm duyệt về chủng tộc, đều đã được Brian Kemp ký thành luật.

.

HB 1084, một trong những dự luật gây tranh cãi nhất mà Kemp ký hôm thứ Năm, hạn chế cách giáo viên cấp trường có thể thảo luận về màu da sắc tộc trong lớp học. Kemp và các đảng viên Đảng Cộng hòa khác tuyên bố dự luật đó cấm giảng dạy các khái niệm "gây chia rẽ". Dự luật đó cũng cho phép Hiệp hội Trung học Georgia (Georgia High School Association) cấm trẻ em chuyển giới tham gia các môn thể thao. Một quyết định mà Kemp nói là nhằm "bảo vệ sự công bằng."

.

Cũng được ký vào hôm thứ Năm là SB 226, một đạo luật khác gây tranh cãi. Dự luật buộc các trường công lập phải phản ứng với những thách thức về tài liệu mà phụ huynh cho là "tục tĩu".



Nhiều người phản đối SB 226 vì cho rằng dự luật nhắm hạn chế những cuốn sách "do người da màu sáng tác hoặc đề cập đến các chủ đề liên quan đến chủng tộc, giới tính, bản sắc dân tộc, tôn giáo hoặc thảm họa Holocaust", theo lời Dân biểu tiểu bang Bee Nguyễn, một đảng viên Đảng Dân chủ Atlanta đang tranh cử chức Bộ Trưởng Hành Chánh Georgia, cho biết.

.

---- Theo hồ sơ tòa án, một người đàn ông gốc Việt đã bắn chết một tên trộm đang cố gắng ăn cắp một bộ chuyển đổi chất xúc tác khói xe (catalytic converter) trên đường Downman. Người bị bắn chết không vũ trang khi cố gắng chạy trốn khỏi hiện trường.

.

Tommy Nguyễn, 37 tuổi, đã bị truy tố tội ngộ sát hôm thứ Bảy trong vụ giết Tory Kinler, 49 tuổi. Trong tài liệu của tòa án, cảnh sát New Orleans cho biết họ thấy Kinler bị bắn chết vào tối thứ Sáu trên chiếc Ford Ranger màu đỏ bên ngoài một nhà hàng hải sản ở khu 4400 của Downman. Kinler không có vũ khí và lái xe bỏ chạy khi Nguyen nổ súng, theo báo cáo cảnh sát viết.

.

Một nhân chứng của vụ nổ súng, người được các nhà điều tra phỏng vấn trong các tài liệu của tòa án, nói với cảnh sát rằng anh ta và Nguyen đã chạm trán với một người đàn ông đang cố gắng ăn cắp một bộ chuyển đổi chất xúc tác khói xe từ một chiếc xe trong bãi đậu xe của nhà hàng. Bộ chuyển đổi này là thiết bị kiểm soát khí thải có chứa các kim loại quý như bạch kim, rhodi và paladi, tất cả đều đã tăng giá trị đáng kể trong vài năm qua.

.

Các vụ trộm cắp bộ chuyển đổi chất xúc tác khói xe đã tăng vọt trên toàn quốc kể từ khi bắt đầu đại dịch COVID-19. Sở National Insurance Crime Bureau cho biết giá thiết bị khói xe đó đã tăng từ 3.389 USD vào năm 2019 lên 14.433 USD vào năm 2020. Bộ phận này có thể tốn hàng nghìn đô la để thay thế. Nếu bị kết tội ngộ sát, Nguyen sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 40 năm tù.

.

---- Bắt giữ sĩ quan quân đội Hàn Quốc hoạt động gián điệp cho Bắc Triều Tiên. Bản tin từ thông tấn KBS từ chính phủ Hàn Quốc hôm 29/4/2022 . Cảnh sát, quân đội và Viện Kiểm sát Hàn Quốc đã bắt giữ một giám đốc công ty đầu tư tài sản điện tử và một Đại úy đương nhiệm với cáo buộc hoạt động gián điệp, giao cho cơ quan có thẩm quyền xét xử.

.

Theo kết quả điều tra của Cảnh sát, giám đốc công ty đầu tư tài sản điện tử đã nhận được khoản tiền ảo tương đương 700 triệu won (552.660 USD) từ một nhân vật được phỏng đoán là đặc vụ Bắc Triều Tiên vào năm ngoái để tham gia vào hoạt động gián điệp. Người này nhận được lệnh mua chuộc sĩ quan đang làm việc tại quân đội Hàn Quốc để lấy bí mật quân sự. Đại úy bị mua chuộc đã nhận đồng hồ có gắn camera quay lén từ tên Giám đốc kia và mang vào đơn vị quân đội.

.

Sĩ quan này bị nghi ngờ đã chụp màn hình trang chủ Lục quân mạng lưới quốc phòng và quy định an ninh Lục quân bằng camera quay lén, gửi cho gián điệp Bắc Triều Tiên. Cảnh sát cho biết đối tượng đã nhận được tiền ảo Bitcoin trị giá tương đương 48 triệu won (37.896 USD) để làm việc này. Đối tượng đã đổi tiền ảo sang tiền mặt để mua điện thoại di động và máy tính xách tay phục vụ cho việc chuyển tài liệu.

.

Các đối tượng cũng bị nghi ngờ đã cố gắng tấn công mạng “hệ thống kiểm soát chỉ huy liên quân Hàn Quốc" bằng thiết bị tấn công mạng theo chỉ thị của đặc vụ Bắc Triều Tiên. Các đối tượng này chủ yếu trao đổi qua ứng dụng Telegram, sử dụng điện thoại dùng một lần (burner phone), dùng tên giả và xóa cuộc trò chuyện hàng ngày nhằm tránh sự truy vết của Cảnh sát. Đây là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội đương nhiệm bị bắt giữ và khởi tố vì nghi ngờ trực tiếp tham gia hoạt động gián điệp.

.

---- Zing: MV gây tranh cãi của Sơn Tùng biến mất khỏi YouTube ở Việt Nam. Bản tin Zing ghi nhận hôm 29/4/2022. Sau các ý kiến trái chiều về nội dung MV có nhiều cảnh bạo lực, cổ súy tự sát, There's No One At All của Sơn Tùng M-TP đã biến mất khỏi các nền tảng. Tối 29/4, MV mới nhất của ca sĩ Sơn Tùng M-TP biến mất khỏi nền tảng YouTube ở Việt Nam sau chưa đầy một ngày phát hành. Trước đó, video này đạt khoảng 8 triệu lượt xem cùng 600.000 lượt thích sau khoảng một ngày đăng tải. Phiên bản audio của bài hát này vẫn nằm trên trang chủ Spotify Việt Nam kèm theo banner lớn. Thông qua trang Facebook chính thức, Sơn Tùng M-TP cho biết sẽ ngưng phát hành MV của bài hát với tinh thần cầu thị, lắng nghe. (Hình như, Youtube ngoài Việt Nam vẫn cho truy cập MV này.)

.

---- VTC News: Thanh tra Truyền thông mời ca sĩ Sơn Tùng M-TP đến làm việc. Bản tin VTC cho biết vào chiều 29/4, liên quan đến MV ca nhạc “There’s no one at all”, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) TP.HCM đã có thư mời ông Nguyễn Thanh Tùng (nghệ danh Sơn Tùng M-TP, ngụ quận 7, TP.HCM) đến làm việc, cung cấp thông tin.

.

Hình ảnh nhảy lầu tự tử trong MV Sơn Tùng

.

Cục Nghệ thuật biểu diễn nhận thấy nội dung biểu diễn của bản ghi âm, ghi hình “There's no one at all” mang thông điệp tiêu cực, không có tính giáo dục với nhiều cảnh đuổi bắt, đập phá, bạo lực và kết thúc là hình ảnh nhân vật tự tử đã tác động mạnh đến tâm lý người xem, dễ gây ảnh hưởng, định hướng hành vi tiêu cực của xã hội, đặc biệt là trẻ em.

.

.

---- HỎI 1: California lại thặng dư ngân sách 68 tỷ đôla, lại tính tặng tiền cho dân, và cho các kinh doanh nhỏ?

.

ĐÁP 1: Đúng. Khoản tặng tiền kinh doanh nhỏ thì không phức tạp. Nhưng Thống đốc và Quốc hội California còn đang cãi nhau xem nên tặng 200 USD/người nộp thuế hay tặng 800 USD/người có xe. Tiểu bang California nổi tiếng là hang ổ của Đảng Dân Chủ, cho nên hễ dư tiền là nghĩ kế tặng dân tiền xài.

Các Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ tiểu bang California cho biết hôm thứ Năm cho biết thặng dư ngân sách của California đã tăng lên mức kỷ lục 68 tỷ đô la, nên đã thúc đẩy một loạt các đề xuất chi tiêu mới, trong đó bao gồm việc trả lại 8 tỷ đô la cho người nộp thuế dưới hình thức 200 đô la/người nộp thuế và người phụ thuộc trong hồ sơ khai thuế.

.

Trước đó, vào hôm thứ Tư, đảng Dân chủ kiểm soát đa số ghế trong Thượng viện tiểu bang đã tiết lộ cách họ sẽ chi tiêu số tiền đó. Gói này bao gồm "Khoản giảm giá tốt hơn cho gia đình" (“Better for Families Rebate”), sẽ gửi chi phiếu 200 đô la cho mỗi người đóng thuế có lương ít hơn 125.000 đô la/năm hoặc 250.000 đô la/năm cho các cặp vợ chồng khai thuế chung. Tiểu bang cũng sẽ gửi chi phiếu 200 đô la cho mỗi người phụ thuộc, nghĩa là một gia đình 5 người sẽ nhận được 1.000 đô la.

.

Đề nghị đó khiến các đảng viên Dân chủ đối đầu với Thống đốc Newsom, người đã đề nghị gửi chi phiếu trị giá 800 đô la cho những người sở hữu xe hơi ở California để giúp bù đắp giá xăng cao kỷ lục. Newsom cho biết kế hoạch của ông sẽ tiêu tốn khoảng 9 tỷ USD.

.

Cả Newsom và các nhà lập pháp Dân chủ kiểm soát Cơ quan lập pháp đều cho biết họ muốn gửi những tấm chi phiếu tặng người nộp thuế càng sớm càng tốt. Nhưng cho đến nay, họ vẫn chưa thể thống nhất về cách thực hiện. Nói chung, các nhà lập pháp của đảng Dân chủ không thích kế hoạch của Newsom vì nó chỉ có lợi cho chủ xe hơi. Kế hoạch của Newsom cũng bao gồm 750 triệu đô la để cung cấp cho mọi người dân các chuyến đi miễn phí trên phương tiện công cộng trong ba tháng.

.

Kế hoạch chi tiêu của Thượng viện cũng đề xuất viện trợ hàng tỷ đô la cho các doanh nghiệp nhỏ. Nó bao gồm 10 tỷ đô la giảm giá trong 10 năm cho các doanh nghiệp có từ 250 nhân viên trở xuống. Về cơ bản, điều này sẽ hoạt động như một khoản cắt giảm thuế đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ, những người đang phải trả một khoản nợ trong quỹ tín thác thất nghiệp của tiểu bang.

.

Kế hoạch cũng sẽ cung cấp khoảng 500 triệu đô la tài trợ cho các doanh nghiệp có tới 150 nhân viên để bù đắp chi phí của luật mới yêu cầu họ cho người lao động nghỉ bệnh có lương đến hai tuần vì đại dịch coronavirus.

.

Thế mới lạ: Dân Chủ ưa quăng tiền ra cửa sổ cho dân xài? Đảng Cộng hòa chỉ kiểm soát 9 trong số 40 ghế của Thượng viện California, có nghĩa là Cộng Hòa có ý kiến trái nghịch cũng vô ích.

.

Chi tiết:

https://www.ocregister.com/2022/04/28/california-senate-leaders-say-budget-surplus-soars-to-68b/

.

---- HỎI 2: Bạn hiến máu cho Hồng Thập Tự, nơi này bán máu đó cho bệnh viện giá $150, rồi bệnh viện khi tiếp máu cho bạn sẽ đòi bạn trả nhiều ngàn đôla?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Emily Osment, người phát ngôn của Hội Hồng Thập Tự, cho biết Hội bán máu người dân hiến tặng cho các bệnh viện, nhưng tiền mà Hội thu từ các bệnh viện được sử dụng để bù đắp các chi phí liên quan đến việc thu thập máu. Giá bệnh viện trả cho máu thay đổi tùy thuộc vào địa phương và các yếu tố khác, nhưng các báo cáo chỉ ra rằng giá đã dao động từ khoảng $180 đến $300 kể từ năm 2000.

Chi phí bệnh viện phải trả cho việc truyền máu khác nhau, cũng như tiền bệnh nhân phải trả sau khi được truyền máu. Một số báo cáo chỉ ra rằng các bệnh viện tính phí bệnh nhân nhiều ngàn đô la cho một lần truyền máu.

Kết luận: hầu hết là đúng.

Chi tiết:

https://www.politifact.com/factchecks/2022/apr/28/facebook-posts/fact-checking-claim-about-red-cross-and-blood-sold/

.

.