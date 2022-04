Thiết kế xe tăng của Nga có lỗi: dễ bị bắn bay phần pháo tháp nơi chỏm xe tăng. Bản tin CNN ghi lời các chuyên gia cho thấy xe tăng Nga bị thổi bay phần đầu chỉ là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ không theo kế hoạch.

- Hơn 60 nước ký Tuyên ngôn Tương lai Internet: vì nhân quyền và tự do thông tin.

Ukraine: vừa phá sập cây cầu nối Crimea với Melitopol, cắt đường tiếp vận lính Nga. Thiết kế xe tăng của Nga có lỗi: dễ bị bắn bay phần pháo tháp nơi chỏm xe tăng, 580 xe tăng đã bị bắn mất nóc. Ukraine: sẽ tự vệ bằng mọi cách, kể cả tấn công vào lãnh thổ Nga.

- Thổ Nhĩ Kỳ kinh hoàng vì lạm phát: 42,8%. Liên Âu sẽ họp khẩn cấp về năng lượng. Liên Âu, Tây Ban Nha lên án Nga "vũ khí hóa" khí đốt. Đức cũng la làng vì lạm phát: giá năng lượng tăng 35,3%. Bulgaria kêu gọi châu Âu "mạnh mẽ hơn" và tìm các nguồn khí đốt thay thế. Gazprom: Ba Lan đang mua chui khí đốt tự nhiên của Nga thông qua Đức.

- Nga: Nga sẽ mất kiên nhẫn nếu khuyến khích Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga. Belarus: sẽ cung cấp Nga tất cả thiết bị cần thiết, sẽ xây dựng một kiểu Liên Xô mới. Đức: quân đội của Đức phải "mạnh" để Nga không "tính chuyện tấn công" Đức.

- Biden xin Quốc hội tài trợ bổ sung 33 tỷ USD giúp Ukraine chống Nga. Anh: Nga phải rút khỏi Ukraine, trả lại cả bán đảo Crimea cho Ukraine. NATO: Phần Lan và Thụy Điển sẽ được "chào đón với vòng tay rộng mở" nhanh chóng. Biden siết chặt thêm luật tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga.

- Ukraine tự phá đập nước, làm lụt ngập ngôi làng Demydiv để cản xe tăng và quân xa Nga tiến về Kyiv: 2 tháng sau, nước còn ngập.

- Bị Nga cắt năng lượng, Ba Lan và Bulgaria đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng Liên Âu. Hungary: mua dầu, khí đốt Nga bằng tiền Rúp của Nga.

- Mỹ cho tin tình báo để Ukraine bắn rớt phi cơ Nga, đẩy lùi nhiều đợt quân Nga tấn công. Ukraine: bắt 1 viên chức quốc phòng ở vùng Zhytomyr về tội gián điệp, phản quốc. Tin tặc Nga đã mở hàng trăm cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine.

- Mỹ đã giải quyết hồ sơ tỵ nạn cho hơn 20.000 người Ukraine tại biên giới Mỹ-Mexico.

- 19 đại công ty có lợi tức lớn trong nhóm Fortune 100 đã trả thuế 2021 rất thấp, bằng zero hay được hoàn thuế

- LHQ xây thành phố nổi tại Nam Hàn: 10,000 người dùng điện mặt trời, không xe hơi, chống cả bão và nước biển dâng.

- Tin tặc Bắc Hàn đặt trụ sở tại các khách sạn ở TQ, ưu tiên là trộm tiền điện tử quốc tế.

- Gần 2/3 cử tri nói phải giảm chi phí gia đình vì giá tăng vọt trên giá xăng và hàng chợ hàng ngày.

- Nam California cạn nước: chỉ cho tưới nước ngoài vườn 1 ngày mỗi tuần.

- Nghiêm Nghi Nguyên bị 10 năm tù: Lái xe, đụng chết người, bỏ chạy từ Virginia tới New York, vẫn bị bắt.

- Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa vụ thuốc ung thư giả.

- HỎI 1: Thở khói bụi ô nhiễm, vùng Los Angeles-Long Beach tệ hại nhất nước? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Chính phủ Nhật Bản yểm trợ nhà nước quân phiệt Miến Điện? ĐÁP 2: Các hội nhân quyền tố cáo như thế.

QUẬN CAM (28/4/2022) ---- Hơn 60 nước ký Tuyên ngôn Tương lai Internet: vì nhân quyền và tự do thông tin. Bạch Ốc hôm thứ Năm đã công bố nội dung của Tuyên ngôn về Tương lai của Internet (Declaration for the Future of the Internet) mà Hoa Kỳ đã ký cùng với 60 quốc gia khác, bao gồm Pháp, Đức, Ý, Anh và Ukraine, cũng như Ủy ban Châu Âu.

Tuyên ngôn mô tả bản văn là "một cam kết chính trị" để "thúc đẩy một tầm nhìn tích cực cho Internet và các công nghệ kỹ thuật số." Theo tài liệu, các bên ký kết hứa hẹn, cùng với những điều khác, "bảo vệ quyền con người và các quyền tự do cơ bản của tất cả mọi người" trên mạng, "thúc đẩy mạng Internet toàn cầu thúc đẩy luồng thông tin tự do" và tăng cường "niềm tin vào hệ sinh thái kỹ thuật số toàn cầu."

Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen ca ngợi phần giới thiệu của tài liệu, viết rằng "tương lai của Internet cũng là tương lai của nền dân chủ" và cam kết rằng các quốc gia liên quan sẽ nỗ lực để "biến internet trở thành một nơi an toàn cho mọi người."

---- Công ty khí đốt nhà nước Nga Gazprom hôm thứ Năm 28/4/2022 cho biết Ba Lan đang mua khí đốt tự nhiên của Nga thông qua Đức. Hôm thứ Tư, Gazprom đã tạm dừng giao hàng đến Ba Lan sau khi Ba Lan từ chối thanh toán tiền mua khí đốt bằng đồng rúp.

Người phát ngôn của công ty cho biết khoảng 30 triệu mét khối khí đốt mỗi ngày được chuyển hướng từ Đức qua đường ống dẫn khí Yamal-Europe đến Ba Lan, "gần như tương ứng chính xác" với khối lượng Gazprom xuất cảng sang Ba Lan trước khi hợp đồng bị đình chỉ.

---- Thủ tướng Bulgaria Kiril Petkov kêu gọi châu Âu "mạnh mẽ hơn" và tìm các nguồn khí đốt thay thế sau khi Nga ngừng cung cấp cho Bulgaria.

"Chúng ta phải mạnh mẽ hơn. Chúng ta phải cứng rắn", Petkov nói trong chuyến thăm Ukraine và nói thêm rằng Bulgaria có "những lựa chọn thay thế" khi nói đến khí đốt. Ông Petkov khẳng định: “Nếu chúng tôi có thể làm được thì tất cả mọi người ở châu Âu đều có thể làm được."

Đầu tuần này, Nga đã đình chỉ cung cấp khí đốt cho Bulgaria và Ba Lan do 2 nước này từ chối thanh toán bằng đồng rúp.

---- Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đưa ra một đề luật với Quốc hội hôm thứ Năm nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc tịch thu tài sản của các nhà tài phiệt Nga và hạn chế việc trốn tránh các lệnh trừng phạt chống lại Nga. Biden cũng đưa ra một tội danh để sẽ cấm cố ý sở hữu các tài sản "trực tiếp vơ vét được từ các giao dịch tham nhũng với chính phủ Nga."

Chính quyền Biden dự định chuyển các khoản tiền tịch thu được liên quan đến tham nhũng, trừng phạt và vi phạm kiểm soát xuất cảng sang các chương trình viện trợ Ukraine. Mỹ cũng muốn gia hạn thời hiệu truy tố rửa tiền, cũng như cải thiện nỗ lực với các đối tác quốc tế để thu hồi tài sản liên quan đến tham nhũng ở nước ngoài.

---- Đức cũng la làng vì lạm phát: giá năng lượng tăng 35,3%. Theo báo cáo sơ bộ của Cơ quan Thống kê Liên bang (Destatis) công bố hôm thứ Năm, lạm phát của Đức đã tăng 7,4% trong tháng 4 hàng năm. Con số này đánh dấu sự gia tăng so với tỷ lệ lạm phát hàng năm của tháng 3 là 7,3%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 4 tăng 0,8% so với tháng trước. Chỉ số hài hòa về giá tiêu dùng của Đức tăng 7,8% so với tháng 4 năm ngoái và tăng 0,7% so với tháng 3 năm 2022. Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở mức 12,0%, do giá năng lượng tăng 35,3% và giá thực phẩm tăng 8,5%.

---- Thổ Nhĩ Kỳ kinh hoàng vì lạm phát: 42,8%. Ngân hàng Trung ương Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ (TCMB) hôm thứ Năm đã thông báo trong một cuộc họp báo rằng họ đã điều chỉnh lại ước tính về lạm phát, thay đổi mức dự báo trước đó là 23,2% thành 42,8% cho cuối năm.

“Lạm phát, vốn gia tăng do hạn chế về nguồn cung trong quá trình đại dịch, lần này tăng thông qua giá hàng hóa, sau sự gia tăng rủi ro địa chính trị”, TCMB ghi nhận, đồng thời cho biết thêm rằng “lạm phát toàn cầu đang vượt quá mức cao nhất trong lịch sử gần đây và tăng trưởng toàn cầu kỳ vọng đang xấu đi nhanh chóng. "

Ngân hàng cho biết việc bình thường hóa giá năng lượng sẽ là một yếu tố quan trọng trong việc giảm lạm phát của đất nước. Trước đó, Viện Thống kê Thổ Nhĩ Kỳ tiết lộ rằng lạm phát của nước này trong tháng 3 đã đạt mức cao nhất trong 20 năm.

---- Phát ngôn viên chính phủ Pháp Gabriel Attal cho biết hôm thứ Năm, tại một cuộc họp báo, rằng các bộ trưởng Liên Âu sẽ có một cuộc họp khẩn cấp về năng lượng vào thứ Hai tới.

Trước đó, giá khí đốt tự nhiên đã tăng gần 10% khi Gazprom xác nhận rằng họ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria do hai nước không thanh toán cho khí đốt của Nga bằng đồng rúp. Phía Mỹ nói rằng việc "vũ khí hóa" nguồn cung cấp năng lượng như vậy là điều dự đoán trước từ phía Nga.

Trong khi đó, Tây Ban Nha lên án ý định sử dụng khí đốt của Nga như một "vũ khí chính trị" và gọi đó là "không thể chấp nhận được." Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gọi hành động của Nga là "tống tiền".

---- Cố vấn của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Mykhailo Podolyak hôm thứ Năm cho biết "Ukraine sẽ tự vệ bằng mọi cách, kể cả khi phải mở ra các cuộc tấn công vào các kho hàng và căn cứ" trên lãnh thổ Nga.

Podolyak dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng Ukraine nên quyết định xem có tấn công các cơ sở quân sự của Nga hay không, đồng thời nói thêm rằng "thế giới công nhận quyền này". Đầu ngày hôm thứ Năm, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho biết các cuộc tấn công như vậy sẽ không vi phạm luật pháp quốc tế.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm thứ Năm cho biết việc khuyến khích Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga "sẽ dẫn đến một phản ứng gay gắt, chúng tôi không khuyên quý vị thử nghiệm mức độ kiên nhẫn của chúng tôi." Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cho rằng điều đó "sẽ là hợp pháp theo luật pháp quốc tế" nếu Ukraine tấn công cơ sở hạ tầng quân nhu của quân đội Nga trên đất Nga.

Zakharova cũng tuyên bố Nga đang "báo động trước sự leo thang căng thẳng" ở Transnistria (tỉnh ly khai thân Nga vốn thuộc Moldova). Bà nói: “Chúng tôi coi những hành động này là hành động khủng bố nhằm gây bất ổn tình hình trong khu vực và mong đợi một cuộc điều tra toàn diện và khách quan về mọi tình huống của vụ việc."

---- Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã tuyên bố hôm thứ Năm, trong cuộc gặp với Thống đốc Nga Voronezh Oblast Aleksandr Gusev, rằng các công ty Belarus sẽ cung cấp cho Nga bất kỳ thiết bị nào cần thiết để tăng cường hợp tác giữa hai bên.

Belta News dẫn lời ông Lukashenko cho biết Belarus muốn hỗ trợ Nga sau khi một số công ty phương Tây đình chỉ hoạt động trên lãnh thổ của nước này do xung đột với Ukraine đang diễn ra. Tổng Thống Belarus nhấn mạnh “hợp tác kỹ nghệ nên trở thành một khía cạnh then chốt trong quan hệ kinh tế và thương mại của chúng ta”.

Phất cao lá cờ Liên Bang Xô Viết? Ngoài ra, ông khẳng định rằng Belarus và Nga "đang xây dựng một Nhà nước Liên minh duy nhất (a single Union State) trên các nguyên tắc mới để đảm bảo lợi ích của mọi người được tôn trọng" và "liên minh này sẽ thu hút các nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ."

---- Ukraine dùng phi cơ không người lái để chỉ vị trí cho pháo binh bắn xe tăng Nga.

Video dài 1:11 phút:



https://youtu.be/Jox3gal7e9A

---- Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm thứ Năm cho biết Đức cần quân đội của Đức phải "mạnh" để Nga không "tính đến chuyện tấn công" nước này.

Scholz cũng tuyên bố rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đang tiếp tục theo đuổi ý tưởng "hòa bình cưỡng bức" ở Ukraine nhưng khẳng định những chiến thuật như vậy sẽ không hiệu quả.

Đầu tuần này, Đức đã gửi xe tăng đến Ukraine và nói thêm rằng họ có thể cung cấp cho nước này nhiều vũ khí hạng nặng hơn để giúp nước này chiến đấu với Nga. Trong khi đó, Putin đã đe dọa sẽ có phản ứng "nhanh như tia chớp" đối với bất kỳ quốc gia nào can thiệp vào tình hình Ukraine.

---- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm thứ Năm cho biết Phần Lan và Thụy Điển sẽ được "chào đón với vòng tay rộng mở" nếu họ quyết định tham gia NATO, đồng thời gọi hai nước là "các đối tác thân thiết nhất của chúng tôi".

Ông Stoltenberg nhấn mạnh: “Tất nhiên, Phần Lan và Thụy Điển sẽ quyết định xem họ có muốn xin gia nhập NATO hay không. Họ là những nền dân chủ mạnh mẽ và trưởng thành... Quân đội của họ đáp ứng các tiêu chuẩn của NATO và có thể tương tác với các lực lượng NATO." Ông cho biết thêm rằng ông hy vọng tiến trình trờ thành thành viên sẽ nhanh chóng.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nói với Sky News hôm thứ Năm rằng Nga nên bị buộc phải chấm dứt can thiệp quân sự vào Ukraine bằng cách rút khỏi toàn bộ lãnh thổ của quốc gia đó, bao gồm cả Crimea.

Wallace nói các tuyên bố chủ quyền của Nga đối với các vùng Crimea và Donbass là "bất hợp pháp", nhấn mạnh rằng "điều đó không thay đổi" và rằng "chúng tôi đang ủng hộ sự toàn vẹn chủ quyền của Ukraine."

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng "còn một chặng đường dài trước khi Ukraine tiến vào Crimea." Wallace cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế "giúp Ukraine giải quyết và thực sự ghi nhớ Thỏa thuận Minsk, về cơ bản Nga đã xé bỏ".

Nhận xét về Tổng thống Nga Vladimir Putin, Wallace nói Putin "luôn có những tham vọng" để khởi động chiến dịch chiếm toàn bộ Ukraine và mô tả Putin là một "người theo chủ nghĩa dân tộc".

---- Thiết kế xe tăng của Nga có lỗi: dễ bị bắn bay phần pháo tháp nơi chỏm xe tăng. Bản tin CNN ghi lời các chuyên gia cho thấy xe tăng Nga bị thổi bay phần đầu chỉ là dấu hiệu mới nhất cho thấy cuộc xâm lược Ukraine của Nga sẽ không theo kế hoạch.

Hàng trăm xe tăng của Nga đã bị bắn cháy kể từ khi Moscow tiến hành cuộc tấn công, và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm thứ Hai ước tính nó đã mất tới 580 chiếc.

Nhưng vấn đề của Nga còn vượt ra ngoài số lượng xe tăng mà nước này đã mất. Các chuyên gia cho rằng các hình ảnh chiến trường cho thấy xe tăng Nga đang mắc phải một khiếm khuyết mà quân đội phương Tây đã biết trong nhiều thập kỷ và gọi là "hiệu ứng 'jack-in-the-box effect'." Họ nói Nga lẽ ra phải nhìn thấy vấn đề thiết kế xe tăng yếu kém từ lâu.

Vấn đề liên quan đến cách lưu trữ đạn của xe tăng. Không giống như xe tăng hiện đại của phương Tây, xe tăng của Nga mang nhiều đạn pháo bên trong tháp pháo. Điều này khiến chúng rất dễ bị tổn thương vì ngay cả một cú bắn trúng gián tiếp cũng có thể bắt đầu phản ứng dây chuyền làm nổ tung toàn bộ kho đạn lên tới 40 quả đạn nơi tháp pháo xe tăng.

---- Chính quyền Biden đang gửi yêu cầu tài trợ bổ sung 33 tỷ USD tới Quốc hội nhằm hỗ trợ Ukraine vượt qua giai đoạn mới trong vài tháng tới, trong khi Nga tiếp tục cuộc chiến tàn khốc và không ngừng. Nó bao gồm tài trợ cho viện trợ an ninh, kinh tế và nhân đạo.

Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden dự kiến sẽ đưa ra giải thích về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ đối với Ukraine vào lúc 10:45 sáng theo giờ thủ đô Hoa Kỳ. Trong yêu cầu 33 tỷ đô la sẽ bao gồm 20,4 tỷ đô la được yêu cầu hỗ trợ quân sự và an ninh Ukraine.

---- Một viên chức ở miền nam Ukraine cho biết một cây cầu quan trọng ở một phần miền nam Ukraine do người Nga chiếm đóng đã bị phá hủy. Vào khoảng 8 giờ sáng theo giờ địa phương hôm thứ Năm, một cây cầu đường sắt gần làng Yakmivka đã "tự kết thúc nhiệm vụ của một chiếc cầu", theo lời Serhiy Bratchuk, phát ngôn viên của chính quyền quân sự Odesa của Ukraine, cho biết.

Một bức không ảnh chụp cây cầu cho thấy ít nhất một phần của nó đã bị phá hủy bởi chất nổ. Cây cầu này nối Crimea do Nga chiếm đóng với thành phố Melitopol do người Nga trấn giữ từ đầu tháng 3/2022.

Bratchuk tuyên bố: "Quân chiếm đóng đã chở vũ khí và nhiên liệu từ Crimea qua cây cầu này."

Đầu tháng 4/2022, một cây cầu đường bộ quan trọng ở đông bắc Ukraine đang được Nga sử dụng làm tuyến đường tiếp tế cũng đã bị các binh sĩ Ukraine phá hủy.

---- Các quan chức Mỹ cho biết họ có thông tin đáng tin cậy rằng quân đội Nga đã hành quyết những người Ukraine đang cố gắng ra đầu hàng. Theo báo USA Today, đại sứ phụ trách công lý toàn cầu Beth Van Schaack nói rằng Mỹ nhận được các bản tin và hình ảnh khả tín cho thấy nhiều người dân Ukraine bị giết kiểu xử tử trong khi tay bị trói.

Van Schaack cho biết hôm thứ Tư tại một cuộc họp của Liên Hiệp Quốc: “Những hình ảnh và báo cáo này cho thấy rằng những hành động tàn bạo không phải là kết quả của các đơn vị hoặc cá nhân bất hảo; thay vào đó, chúng tiết lộ một mô hình lạm dụng có hệ thống đáng lo ngại trên tất cả các khu vực mà quân Nga đang hành quân."

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã nộp các báo cáo chi tiết cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về các trường hợp quân Nga giết người, hãm hiếp và tra tấn sau khi ông thăm Bucha, nơi ông nói rằng quân Nga đã "giết toàn bộ nhiều gia đình", nghiền nát dân thường bằng xe tăng, làm đứt tay chân dân thường và đâm cổ họng dân.

---- Nga đã tăng gần gấp đôi thu nhập từ việc bán nhiên liệu hóa thạch kể từ khi Putin ra lệnh xâm lược Ukraine vào ngày 24/2/2022. Nga đã nhận được khoảng 65 tỷ USD từ việc bán dầu, than và khí đốt trong hai tháng qua, theo một nghiên cứu, theo một bản tin từ báo The Guardian.

Thưuơng vụ bán nhiên liệu này sang Liên Âu lên tới 45 tỷ USD, so với 148 tỷ USD của cả năm ngoái. Phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí Sạch (Center for Research on Energy and Clean Air) cho biết khối lượng bán hàng đã bị cắt giảm bởi các lệnh trừng phạt quốc tế, nhưng điều đó đã được bù đắp nhiều hơn bởi giá tăng, đặc biệt là đối với khí đốt - trong đó Nga là nhà cung cấp chính của châu Âu.

---- Nông dân Ukraine mặc áo giáp đi cày ruộng.

Video dài 3 phút:



https://youtu.be/Y-nOuy5C60Q

---- Các công tố viên Ukraine điều tra tội ác chiến tranh ở ngoại ô Kyiv của Bucha đã đưa ra truy tố hình sự đầu tiên đối với 10 binh sĩ Nga được kể rõ, theo báo The Wall Street Journal đưa tin hôm thứ Năm 28/4/2022.

Các nam chiến binh này bị truy tố về tội bắt dân thường làm con tin hoặc bạo hành dân thường, đều là cấp tân binh hay cấp NCO (hạ sĩ quan) trong Lữ đoàn 64 Súng trường Cơ giới - đơn vị này sau đó đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Sau khi người Nga rút lui khỏi Bucha, người ta thấy hơn 400 thi thể, nhiều người trong số họ bị bắn vào đầu và bị trói tay sau lưng. Các nhóm điều tra viên quốc tế và Ukraine đã làm việc để lập danh mục tội phạm và xác định thủ phạm. Báo WSJ ghi rằng các công tố viên Kyiv tiếp tục xây dựng các vụ án chống lại các sĩ quan Nga và những người khác bị cáo buộc tội nghiêm trọng hơn ở Bucha và các thị trấn lân cận.

---- Bộ Nội An Hoa Kỳ đã giải quyết hồ sơ tỵ nạn cho hơn 20.000 người Ukraine tại biên giới Mỹ-Mexico và cấp cho họ quy chế tạm trú nhân đạo kể từ ngày 11/3/2022, khi các quan chức bắt đầu miễn trừ cho họ việc xét từng hồ sơ từ khi Nga xâm lược Ukraine, theo một bản văn của tòa án mới được đệ trình.---- Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Ba Lan và Bulgaria đang nhận khí đốt từ các nước láng giềng Liên Âu. Điều này xảy ra sau khi công ty năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria vào thứ Tư, sau khi cả hai quốc gia từ chối thanh toán cho công ty năng lượng khổng lồ của Nga bằng đồng rúp, theo công ty cho biết trong một tuyên bố. Trong một tuyên bố, von der Leyen gọi đây là “một hành động khiêu khích khác từ Điện Kremlin” và cáo buộc Nga sử dụng khí đốt để “tống tiền” khối Liên Âu.---- Bộ trưởng Ngoại giao Hungary xác nhận với CNN rằng đất nước của ông sẽ sử dụng kế hoạch thanh toán [bằng tiền Nga] do Moscow yêuc ầu để thanh toán cho dầu và khí đốt của họ.Bảo vệ quyết định này, Bộ trưởng Ngoại giao Péter Szijjártó cho biết: “85% nguồn cung cấp khí đốt của chúng tôi đến từ Nga, và 65% nguồn cung cấp dầu của chúng tôi đến từ Nga. Tại sao? Vì điều này được quyết định bởi cơ sở hạ tầng. Điều này không vui gì, thực sự chúng tôi đã không lựa chọn tình huống.”Szijjártó cho biết không có nguồn hoặc lộ trình thay thế nào khiến họ có thể ngừng nhập cảng năng lượng của Nga trong vài năm tới.---- Tin tặc Nga đã tiến hành hàng trăm cuộc tấn công mạng nhằm vào Ukraine kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào ngày 24/2/2022, theo một báo cáo được Microsoft công bố hôm thứ Tư.Công ty khổng lồ về công nghệ Hoa Kỳ cho biết 6 tác nhân (actor: có thể là 6 nhóm hay 6 tổ) được Nga hậu thuẫn đã thực hiện ít nhất 237 cuộc hành quân mạng chống lại Ukraine, với 40 trận trong số đó là "các cuộc tấn công phá hoại" nhằm phá hủy các hồ sơ trong các hệ thống mạng của Ukraine. Báo cáo cho biết thêm, khoảng 40% các cuộc tấn công nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Kiev.Chuyên gia Tom Burt của Microsoft lưu ý trong báo cáo: "Chúng tôi tin rằng các cuộc tấn công mạng sẽ tiếp tục leo thang khi các trận xung đột bùng phát."---- Mỹ cho tin tình báo để Ukraine bắn rớt phi cơ Nga, đẩy lùi nhiều đợt quân Nga tấn công. Khi Nga tiến hành cuộc xâm lược, Mỹ đã cung cấp cho Ukraine thông tin tình báo chi tiết về chính xác thời điểm và địa điểm mà các phi đạn và bom của Nga dự định tấn công, khiến Ukraine phải di chuyển hệ thống phòng không và máy bay ra khỏi vùng nguy hiểm, theo lời các quan chức Mỹ hiện tại và trước đây nói với NBC News.Các quan chức cho biết, việc chia sẻ thông tin tình báo gần thời gian thực cũng mở đường cho việc Ukraine bắn hạ một phi cơ vận tải của Nga chở hàng trăm binh sĩ trong những ngày đầu của cuộc chiến, giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Nga vào một sân bay quan trọng gần Kyiv.Đó là một phần trong cái mà các quan chức Mỹ gọi là hoạt động chia sẻ thông tin tình báo quy mô lớn và chưa từng có với một đối tác không thuộc NATO mà họ cho rằng đã đóng một vai trò quan trọng trong thành công của Ukraine cho đến nay trước quân đội Nga lớn hơn và được trang bị tốt hơn.Các chi tiết về hệ thống phòng không và máy bay vận tải, vốn chưa được báo cáo trước đây, nhấn mạnh lý do tại sao, hai tháng sau cuộc chiến, các quan chức đánh giá rằng thông tin tình báo từ các cơ quan gián điệp Mỹ và Ngũ Giác Đài là một yếu tố quan trọng giúp Ukraine ngăn cản nỗ lực của Nga chiếm gần hết đất nước.---- Phản gián quân sự của Ukraine (SBU) đã khám phá ra có một viên chức quốc phòng ở vùng Zhytomyr thu thập thông tin mật về máy bay chiến đấu và về các cơ sở hạ tầng không quân của Ukraine.Gián điệp này đã thu thập thông tin và - thông qua các tin nhắn tức thời - chuyển tin sang các công dân Nga, những người bị nghi ngờ có liên quan và kiểm soát bởi Mật Vụ của Liên bang Nga. Các công dân liên quan là anh trai của thủ phạm chính, người này đã đào tẩu sang phía Nga vào năm 2014 và hiện đang phục vụ trong Văn phòng Công tố Liên bang Nga, và một người bạn học cũ.

Các điều tra viên SBU ở vùng Zhytomyr đã truy tố nghi phạm với tội danh phản quốc. Tòa án đã giam giữ nghi phạm cho đến khi xét xử như một biện pháp phòng ngừa. Nghi can đối mặt từ 15 năm tù đến chung thân, cùng với án tịch thu tài sản.

---- Ukraine tự phá đập nước, làm lụt ngập ngôi làng Demydiv để cản xe tăng và quân xa Nga tiến về Kyiv: 2 tháng sau, nước còn ngập. Người Ukraine nói rằng họ không hối tiếc sau khi cố tình cho lụt tràn ngập làng Demydiv để ngăn xe tăng Nga tiếp cận Kyiv, theo báo New York Times đưa tin hôm thứ Tư 27/4/2022.

Chỉ một ngày sau khi cuộc chiến bắt đầu, quân Ukraine hôm 25/2/2022 đã mở một con đập gần đó để lũ vào ngập Demydiv, phía bắc Kyiv và vùng nông thôn xung quanh, theo tin NYT.

Hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 cho thấy lũ lụt ở lưu vực sông Irpin, phía tây bắc Kyiv. Lúc đó chưa rõ ai hoặc điều gì đã gây ra lũ lụt, cho đến bây giờ sau khi Ukraine tiết lộ họ đã phá đập nước để gây lụt, cản lối xe tăng của Nga.

Ý tưởng này là để ngăn chặn một cuộc tấn công bằng xe tăng vào Kyiv và cho quân đội Ukraine ở thủ đô nhiều thời gian hơn để chuẩn bị bảo vệ thành phố của họ. Lũ lụt đã tạo ra một hồ nước phía trước các đoàn xe của Nga đang tiếp cận và được báo cáo là đã ngăn cản quân Nga tiến lên.

Báo cáo cho biết lũ lụt cũng ngăn Demydiv trở thành tuyến đầu trong cuộc chiến, và ngôi làng đã tránh được những cảnh giết người hàng loạt khủng khiếp như ở ngoại ô Kyiv, Bucha.

Cư dân địa phương Antonina Kostuchenko nói với tờ NY Times: "Mọi người đều hiểu và không ai hối tiếc về điều đó. Chúng tôi đã cứu Kyiv!"

Hơn hai tháng sau, nước và lũ lụt vẫn còn ngập ở Demydiv - nhưng Kyiv vẫn nằm trong tay quân lực Ukraine.

----- Thuế lơi tức cá nhân cho liên bang trong năm 2021 là 7 nhóm tùy lương thấp hay cao: 10%, 12%, 22%, 24%, 32%, 35% và 37%.

Thuế doanh nghiệp (Corporate Tax Rate) Hoa Kỳ trong năm 2021 là 21%, nhưng thực tế nhiều đại công ty trả thuế zero đôla hay là trả thuế rất thấp.

Theo một phân tích của Trung tâm Tiến bộ Hoa Kỳ (Center for American Progress - CAP) được công bố hôm thứ Ba cho thấy 19 công ty trong danh sách các đại công ty Fortune 100 đã trả thuế suất chưa tới 10 đôla trong năm 2021, nếu họ có trả bất kỳ khoản nào. Cựu Bộ trưởng Lao động Robert Reich ghi nhận về báo cáo của CAP: "Các đại côing ty đang cướp phá nước Mỹ."

Công ty có thu nhập cao nhất trong danh sách Fortune 100 là JPMorgan Chase, đã báo cáo thu nhập trước thuế là 48,2 tỷ đô la vào năm 2021, nhưng trả thuế liên bang chưa đến 6% mặc dù thuế suất doanh nghiệp chính thức là 21%.

Công ty Amazon.com, có lợi tức 35,1 tỷ đô la ở Hoa Kỳ vào năm 2021, chỉ phải trả 6,1% thuế liên bang.

Như Reich đã lưu ý, phân tích của CAP cho thấy 4 công ty trong danh sách Fortune 100 — AT&T, Charter Communications, American International Group (AIG) và Dow — sẽ nhận được phúc lợi thuế thu nhập, còn gọi là hoàn thuế (refund) thay vì phải trả thuế cho năm 2021.

Sau khi kiếm được 29,6 tỷ đô la vào năm 2021, AT&T đã báo cáo khoản hoàn thuế là 1,2 tỷ đô la. Charter Communications báo cáo nhận được khoản hoàn thuế 12 triệu đô la sau khi kiếm được 6 tỷ đô la, AIG sẽ nhận được 216 triệu đô la từ chính phủ liên bang mặc dù thu nhập 9,8 tỷ đô la và Dow sẽ nhận được 46 triệu đô la sau khi kiếm được 1,5 tỷ đô la.

Theo báo cáo, các công ty lớn ngoài Fortune 100 cũng tránh nộp thuế mặc dù đã kiếm được hàng tỷ USD vào năm 2021. Công ty nhu liệu Salesforce kiếm được 2,7 tỷ đô la nhưng trả thuế là 0 đô la thuế thu nhập liên bang. Tương tự, Duke Energy không trả thuế xu nào đối với 3,7 tỷ đô la thu nhập tại Hoa Kỳ, trong khi Netflix trả mức thuế chỉ 1,1% trên 5,3 tỷ đồng lợi tức.

---- LHQ xây thành phố nổi đầu tiên cho thế giới tại Nam Hàn: 10,000 người sống với điện mặt trời, không xe hơi, không rác, chống được bão và nước biển dâng. Thành phố lớn thứ hai của Nam Hàn sẽ đăng cai với Liên Hiệp Quốc để xây "thành phố nổi" đầu tiên trên thế giới: Thành phố cảng Busan đã hợp tác với Chương trình Định cư Con người của LHQ (United Nations' Human Settlements Program) và công ty thiết kế bền vững Oceanix để xây một thành phố nổi rộng 15,5 mẫu Anh (15.5-acre) bao gồm ba nền tảng kết nối: một nền tảng cho nhà ở, một cho không gian công cộng, và một để làm kh vực chuyên nghiên cứu và phát triển.

Thành phố "không rác thải" sẽ hoàn toàn bền vững, được xây dựng bằng vật liệu nhẹ như gỗ và tre, được cung cấp năng lượng từ các tấm pin mặt trời dựng trên mái nhà và nổi trên mặt biển. Theo CNBC, tất cả nước được sử dụng sẽ được xử lý và tái chế, và sẽ không có xe hơi truyền thống nào được phép sử dụng.

Thành phố nổi sẽ phải dư sức đối mặt với những rủi ro liên quan đến khí hậu — từ mực nước biển dâng cao cho đến bão. Thành phố nổi sẽ ở phía Bắc của Busan ban đầu dự kiến có 12.000 cư dân, nhưng có thể sẽ được mở rộng để cuối cùng có 100.000 người.

Nền tảng sẽ có các lồng [mặt biển] để thu hoạch hải sản, cũng như không gian cho nông nghiệp đô thị. Chúng sẽ được phủ một lớp vật liệu nổi và được cắm neo vào đáy đại dương bằng các cọc neo có thể tháo rời.

LHQ lưu ý rằng các thành phố nổi như tại Busan có thể được kéo đến các khu vực cần thiết trong các cuộc khủng hoảng nhân đạo. Oceanix — từ năm tới sẽ bắt đầu xây và mất hai năm để hoàn tất thành phố nổi — dự kiến chi phí dự án là 10.000 đô la mỗi mét vuông, tương đương khoảng 627 triệu đô la, với chi phí cho các mô hình trong tương lai sẽ giảm theo thời gian.

---- Chính phủ Hoa Kỳ đã đưa ra về các cuộc tấn công mạng từ tin tặc Bắc Hàn. Báo Washington Post đã chỉ ra những mâu thuẫn rằng trong khi đại đa số cư dân Bắc Hàn không có quyền truy cập Internet, quốc gia toàn trị này đã có thể xây dựng một đội quân tin tặc có khả năng kình chống gần như bất kỳ đối thủ tin tặc nào khác trên toàn cầu.

Báo này viết rằng đạo binh tin tặc Bắc Hàn đặt trụ sở tại các khách sạn ở Trung Quốc vì mạng lưới kết nối internet cực kỳ yếu ở Bắc Hàn và vì lưu vong cho phép họ tránh bị phát hiện.

Chuyên gia mạng Eric Chien tại công ty an ninh mạng Hoa Kỳ Symantec mô tả Bắc Hàn giống như mafia hoặc một băng nhóm tội phạm.

Báo WP cho biết: “Tin tặc Bắc Hàn nhiều phần muốn đánh cắp tiền điện tử hơn là đánh cắp thông tin bí mật từ các chính phủ thù nghịch như các đồng nghiệp của họ ở các quốc gia khác... Phần lớn số tiền bị đánh cắp được dùng để tài trợ cho chương trình hạt nhân của Bắc Hàn và các hoạt động khác của chính phủ toàn trị này."

---- Gần 2/3 cử tri ghi danh nói rằng họ phải giảm chi phí gia đình để giải quyết vấn đề giá tăng cao của các nhu yếu phẩm như xăng và hàng chợ hàng ngày, theo một cuộc thăm dò mới công bố hôm thứ Tư.

Cuộc khảo sát do Trung tâm Chính sách lưỡng đảng (Bipartisan Policy Center) và Morning Consult thực hiện cho thấy 65% cử tri nói rằng họ đã phải cắt giảm chi tiêu vì giá xăng tăng.

Một tỷ lệ tương tự - 63% - nói rằng họ phải giảm chi tiêu trong gia đình do giá hàng chợ tăng, trong khi hơn 1/3 - khoảng 37% - nói rằng chi phí tiện ích (điện, nước, rác, khí đốt, Internet...) khiến họ quay cuồng trong chi tiêu cá nhân, theo vào cuộc thăm dò ý kiến.

---- Nam California cạn nước: chỉ cho tưới nước ngoài vườn 1 ngày mỗi tuần. Sở Thủy Cục MWD, nơi cung cấp nước khổng lồ của Nam California, đã thực hiện bước chưa từng có hôm thứ Ba khi yêu cầu khoảng 6 triệu người vùng Nam California cắt giảm lượng nước tưới ngoài trời của họ xuống còn một ngày một tuần (nghĩa là, tuần 7 ngày chỉ cho tưới vườn 1 ngày thôi) vì hạn hán tiếp tục hoành hành ở tiểu bang này.

Hội đồng quản trị của Metropolitan Water District ở Nam California đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp về thiếu nước và yêu cầu các thành phố và cơ quan cấp nước nơi này cung cấp thực hiện việc cắt giảm từ ngày 1 tháng 6/2022 và thực thi giảm nước, nếu không sẽ bị phạt rất nặng.

Người phát ngôn Rebecca Kimitch của Metropolitan Water District cho biết: “Hiện chúng tôi không có đủ nguồn cung cấp nước để đáp ứng nhu cầu bình thường. Đây là trường hợp chưa từng có. Chúng tôi chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì như thế này trước giờ. "

---- Lái xe, đụng chết người, bỏ chạy từ Virginia tới New York, vẫn bị bắt: Nghiêm Nghi Nguyên bị 10 năm tù. Một người đàn ông từ New York đã bị kết án 10 năm tù vì đụng xe khiến một người đi xe máy thiệt mạng vào năm 2021. Nghiêm Nghi Nguyên, 48 tuổi, đã nhận tội trước các nhà điều tra vào tháng 12/2021.

Nguyen thừa nhận đã gây ra một vụ tai nạn tại giao lộ của Indian River Road và Ferrell Parkway ở Virginia Beach vào ngày 28/5/2021. Nguyen, lái một chiếc xe truck, đã không nhường đường cho một người đi xe máy vào ngày hôm đó. Vụ va chạm khiến người lái xe, Philip Pereira, ngã xuống đường, và sau đó đã chết. Cảnh sát nói, Nguyen đã không dừng lại để giúp đỡ, hoặc gọi 911.

Nhờ máy quay video trong khu vực, lời khai của nhân chứng và một lời mật báo ẩn danh, các cảnh sát đã dò ra chiếc xe tải tới một tiệm sửa xe ở Binghamton, New York.

Sau khi phỏng vấn các công nhân tiệm sửa xe và công ty bảo hiểm xe hơi của Nguyen, cảnh sát phát hiện ra rằng Nguyen đã nhiều lần thừa nhận dính vào một vụ đụng xe làm chết một người.

---- Cựu thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường hầu tòa vụ thuốc ung thư giả. Báo Người Lao Động ghi nhận. Thiếu giám sát, kiểm tra, đồng ý xét duyệt 6/7 loại thuốc giả nhãn mác Health 2000 nhập khẩu và tiêu thụ tại Việt Nam, ông Trương Quốc Cường, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế, cùng nhiều bị can khác chuẩn bị hầu toà. Ngày 28-4, tin từ TAND TP Hà Nội cho biết từ ngày 12 đến ngày 17-5 tới, Toà sẽ mở phiên toà xét xử ông Trương Quốc Cường, nguyên thứ trưởng Bộ Y tế; và Nguyễn Việt Hùng, nguyên cán bộ Hải quan TP HCM; Lê Đình Thanh, nguyên cán bộ Cục Quản lý Dược, về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Cùng hầu toà với ông Hùng còn có các bị cáo Nguyễn Thị Thu Thủy, nguyên phó phòng thuộc Cục quản lý Dược; Phạm Hồng Châu, nguyên trưởng Phòng đăng ký thuốc, hầu tòa về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Các bị cáo Nguyễn Minh Hùng, nguyên chủ tịch VN Pharma; Võ Mạnh Cường, nguyên giám đốc Công ty H&C, và 7 bị cáo khác hầu tòa về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh". Trong giai đoạn 1 của vụ án, bị cáo Nguyễn Minh Hùng bị tuyên 17 năm tù; Võ Mạnh Cường nhận 20 năm tù về tội buôn bán thuốc giả.

---- Du lịch VN mang tiếng. Đảo Khỉ tại Việt Nam bị tố cáo trở thành Đảo Tra Tấn.

Video dài 2:10 phút:



https://youtu.be/Qyv1xzd14Hg

---- HỎI 1: Thở khói bụi ô nhiễm, vùng Los Angeles-Long Beach tệ hại nhất nước?

ĐÁP 1: Đúng thế. Theo một báo cáo mới của Hiệp hội Phổi Hoa Kỳ (American Lung Association - ALA), khu vực đô thị Los Angeles-Long Beach có ô nhiễm khói bụi (smog) tệ hại nhất trên toàn quốc - và nằm trong số những nơi ô nhiễm tệ hại nhất, tính chung các lĩnh vực.

Hiệp hội ALA đã sử dụng dữ liệu của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (U.S. Environmental Protection Agency) từ năm 2018 đến năm 2020 để lập “phiếu báo cáo” chất lượng không khí trên toàn quốc.

Các khu vực đô thị của California chiếm 11 trong số 25 vị trí hàng đầu trong danh sách những nơi có khói bụi tệ hại nhất. Báo cáo cho biết tiểu bang “vẫn giữ được vị trí nổi bật trong lịch sử là có nhiều thành phố nhất trong danh sách ô nhiễm khói bụi."

Và Los Angeles-Long Beach có mức độ ô nhiễm khói bụi tệ hại nhất nói chung, với khoảng 180 ngày ô nhiễm bầu khí ozone cao kể từ năm 2018.

https://www.presstelegram.com/2022/04/23/la-long-beach-has-worst-smog-pollution-in-nation-report-finds/

---- HỎI 2: Chính phủ Nhật Bản yểm trợ nhà nước quân phiệt Miến Điện?

ĐÁP 2: Các hội nhân quyền tố cáo như thế. Báo Asahi Shimbun ghi rằng chính phủ Nhật Bản đã đón nhận 4 thành viên của quân đội Miến Điện tham gia chương trình giáo dục và đào tạo trong năm tài chính này, bất chấp những lời chỉ trích về hoạt động này từ một nhóm nhân quyền quốc tế.

.

Các viên chức của Tổ chức Quan sát Nhân quyền (Human Rights Watch) đã chỉ trích Bộ Quốc phòng Nhật Bản khi tiếp tục cho phép quân nhân Miến Điện tham gia chương trình huấn luyện của Nhật Bản sau cuộc đảo chính ở Miến Điện vào tháng 2/2021.

Kishi cho biết Bộ của ông “đã có nhiều cuộc thảo luận khác nhau” về vấn đề này. Ông nhấn mạnh rằng chương trình huấn luyện chỉ nhằm "để phát triển nhân sự hiểu biết về dân chủ và kiểm soát dân sự."

Kishi nói trong một cuộc họp báo vào ngày 26/4/2022: “Bằng cách dạy kỹ lưỡng cho các sinh viên này về cách thức hoạt động của một tổ chức ở một quốc gia dân chủ, tôi hy vọng (chương trình đào tạo) sẽ giúp xây dựng lại tương lai của Miến Điện.”

Teppei Kasai, 31 tuổi, một viên chức của Tổ chức Quan sát Nhân quyền, cho biết Nhật Bản đón nhận các quân nhân Miến Điện tham gia chương trình huấn luyện là “vô cùng đáng tiếc”.

Kasai nói: “Nó để ngỏ khả năng chính phủ Nhật Bản có thể trở thành đồng lõa trong các vụ đàn áp bạo lực của quân đội Miến Điện đối với công dân của họ."

Nhưng, cũng có thể là, Nhật Bản huấn luyện sĩ quan Miến Điện còn hơn là để Trung Quốc huấn luyện?

https://www.asahi.com/ajw/articles/14608799

.