- Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói từ Kyiv: Mỹ giúp Ukraine đánh cho Nga suy yếu tới mức không thể làm nổi như khi xâm lược Ukraine; sẽ không có lính Mỹ vào tham chiến; Ukraine hiện đang cần "hỏa lực bắn tầm xa."

- Ngoại trưởng Mỹ nói từ Kyiv: Nga đang thua, và Ukraine đang thắng. Zelensky: Ukraine và Mỹ đồng thuận tăng sức mạnh quân đội Ukraine, đề nghị Mỹ tăng trừng phạt chống Nga. Ukraine xin Mỹ giúp 2 tỷ đô/tháng viện trợ kinh tế khẩn cấp, cho tới hết tháng 6/2022.

- Đã có bằng chứng nhiều phụ nữ Ukraine bị quân Nga cưỡng hiếp trước khi giết. Nga tấn công 5 nhà ga xa lửa ở miền trung và miền tây Ukraine.

- Nga: có thể sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia "không thân thiện". Nga cho biết sẽ trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức. Nga nói ở LHQ: Ukraine có thể dùng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên chiến trường, lệnh ngừng bắn ở Ukraine lúc này là vô ích vì Ukraine sẽ "dàn dựng khiêu khích".

- Putin: phương Tây thất bại trong việc chia rẽ xã hội Nga bằng "trừng phạt gây hấn", Nga đã ngăn một "nhóm khủng bố" nhắm vào các nhà báo Nga nổi tiếng. Nga đã gửi công văn: yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

- Cháy lớn kho chứa dầu ở vùng Bryansk trong lãnh thổ của Nga. Ukraine: hòa bình sẽ có khi tất cả quân Nga rút khỏi Ukraine. Putin không muốn hòa đàm nữa, sau vụ Ukraine bắn chìm tàu chiến Moskva của Nga, tin hòa đàm đã vào "ngõ cụt".

- Ngoại trưởng Mỹ và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đến thăm Kyiv, gặp Zelensky. Ngoại giao Mỹ hứa sẽ trở lại Ukraine.

- Nội bộ Mỹ tranh luận: có nên hay không để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cô bồ của Vladimir Putin.

- Tiền đầu tư chạy khỏi TQ ào ạt nhiều kỷ lục: 17,5 tỷ USD chạy ra khỏi TQ trong tháng 3/2022 (Hai lý do: TQ ủng hộ Nga chiếm Ukraine, phong tỏa chống COVID).

- Tòa đang xét: Trump đã coi thường lệnh tòa án?

- Tổng Thống Pháp Macron tái đắc cử.

- Cơ nguy khai phá sản năm 2024 tại Westminster, nơi 4/5 nghị viên gốc Việt và 40% cư dân là gốc Việt.

- Bộ Trưởng Quốc Phòng Úc: phải chuẩn bị chiến tranh chống TQ. Thủ tướng Australia Scott Morrison: nếu TQ xây căn cứ quân sự ở đảo quốc Solomon Islands, đó sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với Úc-Mỹ.

- Vụ ngoáy mũi dân để kiếm tiền: Giám đốc CDC Nam Định và 4 thuộc cấp bị bắt do liên quan vụ kit test Việt Á.

- Trẻ em 13-17 tuổi ở VN: 13% tự thấy cô đơn, 7% lo lắng thường xuyên. So sánh năm 2013 với 2019: Quan hệ sex trước 14 tuổi tăng gấp đôi.

- HỎI 1: Trong số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, chỉ 29% hồi phục hoàn toàn sau 1 năm? ĐÁP 1: Đúng thế.

- HỎI 2: Một ông nổi giận vì định nghĩa chữ "phụ nữ" và "cô gái", đe dọa nổ bom hãng tự điển Merriam-Webster, bị truy tố, cơ nguy tù 5 năm? ĐÁP 2: Đương sự là 1 cư dân Quận Cam.

QUẬN CAM (VB-25/4/2022) ---- Khi bạn đọc bản tin này vào sáng thứ Hai, một thẩm phán đang xem xét liệu có nên quy lỗi cựu Tổng thống Trump đã coi thường lệnh tòa án, mà theo lệnh đó Trump phải tuân theo trát đòi về một cuộc điều tra dân sự về hoạt động kinh doanh của Trump.

Bản tin báo The Hill ghi rằng Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang New York Letitia James (Dân Chủ) đang yêu cầu thẩm phán tiểu bang phạt Trump 10.000 đô la/ngày vì Trump đã không nộp các tài liệu liên quan đến trát đòi của Bộ ư Pháp New York.

Hồi đầu tháng 4/2022, văn phòng của Bộ Trưởng James đã cáo buộc Trump chống lệnh tòa khi tuyên bố rằng ông không có bất kỳ tài liệu nào theo trát đòi hầu tòa và thậm chí còn phản đối yêu cầu đòi nộp hồ sơ sau khi Trump được lệnh tòa phải tuân thủ.

---- Các nhà đầu tư đang chạy khỏi Trung Quốc ào ạt, trên quy mô chưa từng có, để tránh liều thuốc độc pha trộn giữa rủi ro chính trị và kinh doanh, và cũng vì lãi suất tăng ở các bước khác, khiến nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trở thành nơi kém hấp dẫn hơn để giữ tiền đầu tư của họ.

Theo dữ liệu gần đây nhất của Viện Tài chính Quốc tế (Institute of International Finance, IIF), Trung Quốc đã chứng kiến ​​lượng vốn đầu tư trị giá 17,5 tỷ USD chạy ra khỏi TQ vào tháng trước, tức là ở mức cao nhất lịch sử. Viện này có trụ sở tại Hoa Kỳ đã gọi đợt tháo vốn này của các nhà đầu tư nước ngoài là "chưa từng có", đặc biệt là không có dòng vốn nào tương tự chạy ra khỏi các nền kinh tế mới nổi khác trong giai đoạn này. Dòng tiền chạy ra khỏi TQ bao gồm 11,2 tỷ USD trái phiếu (bonds), trong khi phần còn lại là cổ phiếu (equities).

George Magnus, một nhà nghiên cứu tại China Centre tại Đại học Oxford và là cựu chuyên gia kinh tế của UBS, cho biết: “Sự ủng hộ của Trung Quốc đối với cuộc xâm lược Ukraine của Nga rõ ràng là chất xúc tác khiến dòng vốn chạy ra khỏi Trung Quốc."

Hơn nữa, chính sách zero-Covid của TQ khi phong tỏa nhiều thành phố để chống dịch đã gây ra một thiệt hại lớn về kinh tế và làm gia tăng những bất ổn về tăng trưởng trong tương lai.

---- Ukraine đang xin 2 tỷ đô la mỗi tháng từ chính quyền Biden cho các nỗ lực viện trợ kinh tế khẩn cấp, theo lời Bộ trưởng tài chính Ukraine.

Bộ trưởng Tài chính Ukraine Sergii Marchenko, hiện đang họp với các nhà lập pháp ở thủ đô Hoa Kỳ, đang yêu cầu viện trợ kinh tế quốc tế tổng cộng 5 tỷ USD mỗi tháng cho đến hết tháng 6/2022 - trong đó với 2 tỷ USD sẽ đến từ túi của người Mỹ, theo báo Washington Post.

Marchenko nói với báo Washington Post rằng Ukraine cần “bù đắp lỗ hổng này ngay bây giờ để thu hút nguồn tài chính cần thiết và để giành chiến thắng trong cuộc chiến này”.

---- Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin III nói rằng mục tiêu chính của Hoa Kỳ trong việc hỗ trợ Ukraine là “thấy Nga bị suy yếu ở mức độ mà nước này không thể làm được như những gì đã làm khi xâm lược Ukraine”.

Bộ trưởng Austin, nói thẳng hôm thứ Hai sau chuyến thăm Kyiv hôm Chủ nhật, cho biết Nga “đã mất rất nhiều khả năng quân sự và mất rất nhiều binh lính của họ; để nói thẳng như thế, và chúng tôi muốn thấy Nga không có khả năng tái tạo rất nhanh khả năng quân sự đó...”

Tuy nhiên, Austin xác nhận rằng sẽ không có lính Mỹ vào tham chiến ở Ukraine, và Ukraine có thể thắng Nga nhờ có "thiết bị thích hợp và hỗ trợ thích hợp."

Austin đi cùng với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong chuyến đi bí mật của hai người tới thủ đô Kyiv của Ukraine, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky đã tiết lộ bí mật về chuyến đi trong một buổi họp báo chiều thứ Bảy.

---- Ngoại Trưởng Mỹ và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ thăm Kyiv.

Video dài 2:57 phút, phụ đề tiếng Anh:



https://youtu.be/csig40yc8zA

---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói hôm thứ Hai rằng "khi nói đến mục tiêu chiến tranh của Nga, rõ ràng Nga đang thất bại, và Ukraine đang thành công." Blinken đã đến Kyiv cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Blinken nói: "Chúng tôi đã có cơ hội để nói về các sự việc bắt nguồn từ đây. Với thành công mà Ukraine đã có, Nga tiếp tục cố gắng tàn bạo nơi các vùng của Ukraine. Những cái chết và sự tàn phá mà chúng ta tiếp tục chứng kiến là kinh khủng.”

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Austin lưu ý rằng bản chất của cuộc xung đột đã thay đổi gần đây, đồng thời nói thêm rằng Ukraine hiện đang cần "hỏa lực bắn tầm xa."

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm thứ Hai đã trình bày với Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin một kế hoạch về cách tăng cường các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, theo lời Zelensky trong bài phát biểu của ông.

Tổng thống Zelensky lưu ý: “Hỗ trợ Ukraine là vấn đề số một trong các cuộc đàm phán với các đại diện của Hoa Kỳ, những người đã đến Kyiv hôm qua”, đồng thời cho biết thêm rằng Ukraine và Hoa Kỳ đã đồng thuận tăng cường sức mạnh quân đội Ukraine.

---- Các lực lượng Nga đã tấn công 5 nhà ga đường sắt ở miền trung và miền tây Ukraine vào sáng thứ Hai trong khuôn khổ chiến dịch "phá hủy cơ sở hạ tầng đường sắt một cách có hệ thống", theo lời Chủ tịch Ukrzaliznytsia, công ty đường sắt quốc gia Ukraine.

Hệ thống đường sắt đã trở thành một mắc xích quan trọng trong nỗ lực chiến tranh của chính phủ Ukraine, vận chuyển các nguồn cung cấp thiết yếu vào Ukraine, và đưa những người dân tuyệt vọng rời Ukraine mà không bị nguy hiểm.

---- Đã có bằng chứng nhiều phụ nữ Ukraine bị cưỡng hiếp trước khi bị quân Nga giết. Bác sĩ pháp y Vladyslav Pirovskyi, trong nhóm khám nghiệm khoảng 15 thi thể mỗi ngày, cho biết xác nhiều phụ nữ bị cắt xẻo và biến dạng nghiêm trọng, nói với The Guardian rằng các cuộc khám nghiệm tử thi đối với những cư dân từ Bucha, Irpin và Borodianka đã cho thấy “trong một vài trường hợp, các phụ nữ này đã đã bị cưỡng hiếp trước khi bị bắn chết”.

Một nhân viên điều tra người nước ngoài nói với Guardian: “Chúng tôi đang thu thập bằng chứng về một số trường hợp phụ nữ mà chúng tôi tin rằng đã bị cưỡng hiếp trước khi bị sát hại”.

Đã có nhiều cáo buộc lính Nga cưỡng hiếp: trong một trong các trường hợp đáng lo ngại nhất, ở Bucha, cho thấy 25 phụ nữ đã bị giam giữ trong một tầng hầm và bị cưỡng hiếp một cách có hệ thống bởi lính Nga. Tuần trước, Tổng thống Ukraine cho biết hàng trăm phụ nữ đã bị lính Nga cưỡng hiếp.

---- Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov hôm thứ Hai xác nhận rằng Nga đã gửi công văn tới Washington yêu cầu Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nói chuyện với đài truyền hình Rossiya-24, đại sứ Nga tiết lộ "không thể chấp nhận được" của hành động [viện trợ vũ khí] này, lưu ý rằng kế hoạch của Mỹ gửi vũ khí trị giá 800 triệu USD không góp phần giải quyết hòa bình cuộc xung đột, đồng thời nói thêm rằng quyết định [viện trợ] này chỉ "làm trầm trọng thêm" tình huống.

---- Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Nga cho biết sẽ trục xuất 40 nhà ngoại giao Đức. Bộ cho biết thêm Bộ đã triệu tập đại sứ Đức tại Nga để thông báo cho ông về quyết định này.

Hồi đầu tháng 4, Đức tuyên bố trục xuất 40 nhà ngoại giao Nga để đáp trả chiến dịch quân sự của Nga "tàn bạo" đối với dân thường ở thị trấn Bucha của Ukraine.

---- Bộ Ngoại giao Nga hôm thứ Hai cũng tuyên bố rằng chính phủ Nga có thể sẽ tịch thu tài sản của các quốc gia "không thân thiện" trên lãnh thổ Nga, vì đó là đáp trả tương ứng.

Quyết định đưa ra sau thông báo rằng Nga đã tuyên bố 40 nhà ngoại giao Đức là những người không có tư cách cư trú "được hoan nghênh" tại Nga. Ngoài ra, Bộ này cũng cho rằng việc khôi phục quan hệ ngoại giao với phương Tây như trước đây sẽ lâu dài và khó khăn.

---- Đệ nhất Phó đại diện thường trực của Nga tại Liên hiệp quốc Dmitry Polyanskiy hôm thứ Hai tuyên bố rằng Ukraine có thể "sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt trên chiến trường."

Polyanskiy nói thêm rằng Nga coi lệnh ngừng bắn ở Ukraine "vào lúc này" là vô ích vì Ukraine không có ý định sử dụng các hành lang nhân đạo. Ông cũng cảnh báo Ukraine có thể sử dụng lệnh ngừng bắn để dàn dựng các hành động khiêu khích với mục tiêu cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công.

---- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Hai cho biết phương Tây đã thất bại trong việc chia rẽ xã hội Nga bất chấp "các biện pháp trừng phạt gây hấn" được áp đặt đối với Nga và các công dân của nước này.

Theo Putin, người dân Nga đã thể hiện sự "đoàn kết" như "chưa từng có trước đây", nhấn mạnh rằng những nỗ lực tiêu diệt xã hội từ bên trong đã thất bại. Ngoài ra, Putin cũng lưu ý rằng tất cả các cơ chế được sử dụng để hỗ trợ công dân của mình đối mặt với các lệnh trừng phạt phải hoạt động "trơn tru" ở tất cả các cấp.

Trong cuộc họp của hội đồng quản trị tại Văn phòng Tổng công tố của Bộ Tư Pháp, Putin tuyên bố rằng An ninh Nga đã ngăn chặn một "nhóm khủng bố" lên kế hoạch tấn công nhắm vào các nhà báo Nga nổi tiếng.

---- Hãng thông tấn nhà nước Nga TASS đưa tin hôm thứ Hai dẫn các nguồn tin chính phủ Nga cho biết một đám cháy đã bùng phát tại một kho chứa dầu ở vùng Bryansk trong lãnh thổ của Nga.

Theo TASS, Bộ Tình trạng Khẩn cấp của Nga ở Bryansk đã nhận được báo cáo về vụ hỏa hoạn lúc 2 giờ sáng theo giờ Moscow, sau đó bộ này đã cử các đội cứu hộ đến hiện trường, những người sau đó xác nhận đám cháy là tại một kho dầu. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.

---- Hai cú nổ lớn, gây cháy dữ dội tại thị trấn Bryansk của Nga, nghi do Ukraine gây ra.

Video dài 1 phút:



https://youtu.be/_y-3AjtBMGo

---- Hôm Chủ nhật, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết chiến tranh ở đất nước ông không thể kết thúc trừ khi tất cả quân Nga rút khỏi Ukraine.

"Chúng tôi có thể bảo vệ nền dân chủ ở châu Âu, trên lục địa của chúng tôi, trên thế giới nhưng tôi nghĩ rằng cuộc chiến này nên kết thúc khi chúng tôi dọn sạch lãnh thổ của mình khỏi những người Nga chiếm đóng", Shmyhal nói với CBS 'Face the Nation. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng thực tế là "không thể thắng" một quốc gia hạt nhân như Nga và khẳng định Nga nên bồi thường tất cả các thiệt hại cho ukraine sau khi xung đột kết thúc.Nga khẳng định sẽ không rời Ukraine cho đến khi đạt được mục tiêu hoặc chấm dứt xung đột thông qua các cuộc đàm phán với phía Ukraine. Tuy nhiên, vào đầu ngày hôm nay, các báo cáo đã xuất hiện rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không bận tâm đến các cuộc đàm phán với Ukraine nữa, do kết quả của những diễn biến gần đây.Các nguồn tin nói rằng Putin đã xem xét nghiêm túc việc đạt được một thỏa thuận hòa bình với Ukraine nhưng đã từ bỏ sau vụ đánh chìm tàu chiến Moskva của Nga và hiện tin rằng các cuộc đàm phán đang đi vào "ngõ cụt".---- Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đến thăm Kyiv, gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky, theo lời một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ.Các thông tấn như Washington Post và Associated Press cho biết các nhà báo theo dõi sự kiện không được phép tháp tùng hai quan chức đến Ukraine mà vẫn phải ở Ba Lan và không được tiết lộ bất kỳ chi tiết nào về chuyến thăm cho đến khi kết thúc vì lý do an ninh.Trong chuyến thăm, Blinken và Austin được cho là đã hứa với Zelensky rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm 713 triệu USD cho Ukraine và các nước láng giềng để tài trợ cho các hoạt động phòng thủ quân sự của họ trong bối cảnh Nga đang tiến hành hoạt động quân sự, trong đó Ukraine nhận được 322 triệu USD.---- Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ sẽ trở lại Ukraine, theo lời Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong cuộc gặp của họ ở Kyiv Chủ nhật.Các nhà ngoại giao sẽ “bắt đầu với các chuyến đi trong ngày tới Lviv” và “từ từ đến các vùng có khác của đất nước Ukraine và cuối cùng, tiếp tục sự hiện diện của họ ở Kyiv.”Blinken cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ đề cử Bridget Brink làm Đại sứ Mỹ tại Ukraine. Chức Đại sứ Mỹ tại Ukraine vẫn trống chỗ kể từ khi Marie Yovanovitch bị TRump triệu hồi vào tháng 5/2019. Brink là đại sứ hiện tại của Hoa Kỳ tại Slovakia.---- Các quan chức Hoa Kỳ đang tranh luận về việc xem có nên hay không để áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với cô bạn gái vận động viên thể dục của Vladimir Putin, người mà họ tin rằng đã đóng một vai trò trong việc giấu tiền của Putin, theo báo The Wall Street Journal loan tin.Bộ Tài chính Mỹ đã áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với cựu vận động viên Olympic Alina Kabaeva, nhưng Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ đã bảo thôi vì lo ngại nó có thể làm gia tăng căng thẳng với Tổng thống Nga.Điện Kremlin đã phủ nhận bất kỳ mối quan hệ lãng mạn nào giữa Putin, 69 tuổi, và Kabaeva, 38 tuổi, nhưng cô được cho là mẹ của ít nhất 3 người con của Putin, theo tờ WSJ. Hoa Kỳ đã trừng phạt các con gái trưởng thành của vợ cũ của Putin, bà Lyudmila Shkrebneva.---- Tổng Thống Pháp Macron tái đắc cử. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã giành được 18.779.809 phiếu, tức là 58,6% phiếu bầu trong cuộc bầu cử nguyên thủ quốc gia năm 2022, theo Bộ Nội vụ Pháp cho biết sau khi đếm 100% số phiếu bầu.Đối thủ của Macron là Marine Le Pen đã giành được 41,4%, có nghĩa là 13.297.728 người đã bỏ phiếu cho bà. Các tỷ lệ phần trăm này chỉ đề cập đến các giấy biểu quyết có một trong hai tên được đề xuất được bao quanh và không liên quan đến phiếu trắng, ô trống, v.v.Trong bài phát biểu của mình ngay sau khi kết quả ban đầu được công bố, Macron nói với những người ủng hộ Le Pen, hứa rằng "không ai ở Pháp sẽ bị bỏ lại bên lề đường."---Báo Los Angeles Times hôm 24/4/2022 ghi nhận tình hình có vẻ như bế tắc, vì Thị Trưởng Trí Tạ và 3 nghị viên gốc Việt (Kimberly Hồ, Charlie Nguyen, Tai Đỗ) không muốn gia hạn thuế thương vụ, vì không muốn đi ngược lập trường giảm thuế của Cộng Hòa, hoặc muốn có giải pháp dài hạn, như lời nghị viên Tai Do nói.Người duy nhất muốn Westminster thoát nạn phá sản bằng sắc thuế thương vụ là Phó Thị Trưởng Carlos Manzo, cũng là đảng viên Dân Chủ duy nhất và là người không-gốc-Việt duy nhất trong Hội Đồng Thành Phố.Thành phố Westminster, nơi có hơn 90,000 cư dân và là trung tâm khu vực Little Saigon, có gần 40% cư dân là người gốc Việt, nơi thường được gọi là thủ đô người Việt tỵ nạn, có vẻ như chưa hình dung chuyện gì sẽ xảy ra khi Westminster phá sản. Đóng cửa công viên? Không tiền sửa các ổ gà trên đường lộ? Cắt bỏ các chương trình cho thiếu nhi và cao niên? Cắt 33% quân số cảnh sát? Đó là những câu hỏi nêu trên báo Los Angeles Times hôm 24/4/2022.----. Bộ trưởng Quốc phòng Úc châu Peter Dutton đã đánh dấu Ngày lễ Anzac (Ngày Quân Lực Australia và New Zealand, năm nay là ngày Thứ Hai 25/4/2022) bằng cách chỉ ra bóng ma của Đức Quốc xã và tuyên bố rằng Australia chỉ có thể gìn giữ hòa bình bằng cách chuẩn bị cho chiến tranh.Dutton cũng trực tiếp so sánh Tổng thống Nga Vladimir Putin với Adolf Hitler và một lần nữa gợi ý rằng Trung Quốc đang đi trên con đường tương tự như Đức trong những năm 1930 trước Thế chiến II.Dutton đưa ra bình luận trên đài Channel Nine khi ông được hỏi về lời cảnh báo của Thủ tướng trong chuyến công tác Ngày Anzac ở Darwin về một "vòng cung của chế độ chuyên quyền" đang nổi lên - một ám chỉ rõ ràng về Trung Quốc và Nga mà Scott Morrison đã nhiều lần sử dụng trong các bài phát biểu gần đây.Dutton nói với Channel 9: "Cách duy nhất bạn có thể giữ gìn hòa bình là chuẩn bị cho chiến tranh và phải trở nên mạnh mẽ như một quốc gia".---- Thủ tướng Australia Scott Morrison nói trong bài phát biểu nhân Ngày Anzac hôm thứ Hai rằng "sự ép buộc" đang gây rắc rối cho "khu vực của chúng ta một lần nữa", sau một hiệp ước an ninh giữa đảo quốc Solomon Islands và Trung Quốc.Trước đó Thủ Tướng Morrison cũng cho biết hôm Chủ nhật rằng việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự ở quốc gia Thái Bình Dương (đảo quốc Solomon Islands) sẽ là "lằn ranh đỏ" đối với Australia và Hoa Kỳ, mặc dù Thủ tướng Manasseh Sogavare của đảo quốc Solomon Islands nói rằng chính phủ của ông không có ý định cho phép thành lập một căn cứ quân sự.Morrison nói khi những người Australia tôn vinh những người đã ngã xuống của họ, những người đã chiến đấu cho tự do và tự do, "chúng tôi sát cánh với người dân Ukraine, những người đang làm điều tương tự vào chính thời điểm này".Ông nói và ám chỉ Trung Quốc: "Thế giới của chúng ta đang thay đổi. Chiến tranh lại tấn công châu Âu. Sự ép buộc làm phiền khu vực của chúng ta một lần nữa và một vòng cung của chế độ chuyên quyền đang thách thức trật tự dựa trên luật lệ mà ông bà chúng ta đã đảm bảo".----do liên quan vụ kit test Việt Á. Báo Người Lao Động ghi nhận. Ông Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định, và 4 thuộc cấp vừa bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan đến vụ kit test của Công ty Việt Á. Chiều 25-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh Nam Định đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam và thực hiện khám xét nơi làm việc của Đỗ Đức Lưu, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Nam Định, và 4 cán bộ của trung tâm để điều tra do liên quan đến vụ kit test của Công ty CP công nghệ Việt Á (Công ty Việt Á).----Báo Sức Khỏe & Đời Sống ghi nhận. Sáng 25/4, Bộ Y tế và Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam đã tổ chức hội thảo trực tuyến công bố "Báo cáo Khảo sát hành vi sức khỏe học sinh toàn cầu tại Việt Nam năm 2019"... Tại hội thảo, TS Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cho hay, cuộc khảo sát triển khai tại 21 tỉnh với hơn 7.700 học sinh tham gia, cung cấp số liệu về yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh không lây nhiễm cũng như các bệnh khác.. Khảo sát gần 7.800 học sinh lớp 8-12 (tương ứng trẻ 13-17 tuổi) của 81 trường học cho thấy có có 13% trẻ cảm thấy cô đơn hầu hết thời gian hoặc luôn luôn cô đơn. Gần 7% thường xuyên cảm thấy lo lắng. Thế nhưng chỉ 30% cha mẹ, người giám hộ hiểu các vấn đề lo lắng của con.. So sánh điều tra tại Việt Nam năm 2013 với 2019 cho thấy có nhiều tiến bộ có ý nghĩa quan trọng trong một số lĩnh vực, một số chỉ số cải thiện rõ như tỷ lệ nhẹ cân giảm một nửa, tỷ lệ học sinh sử dụng rượu bia, chất kích thích, thuốc lá giảm… Học sinh đã tăng cường hoạt động thể chất: Trong đó, tỷ lệ vận động 60 phút/ngày, 5 ngày trong tuần đã tăng từ 20,5% lên 21,7%. Tuy nhiên, tỷ lệ học sinh bị thừa cân, béo phì có xu hướng tăng lên, tỷ lệ thừa cân tăng gấp đôi. Một số hành vi nguy cơ như uống nước ngọt có ga, ăn thức ăn nhanh đều tăng lên. Trong đó, tỷ lệ ăn thức ăn nhanh ít nhất 1 lần trong tuần tăng từ 30,2% lên 54,1%.. Đáng lưu ý, thông tin từ nhóm nghiên cứu cho thấy tỷ lệ quan hệ tình dục trong học sinh giảm nhẹ, nhưng tỷ lệ quan hệ tình dục trước 14 tuổi tăng gấp 2 lần, từ 1,45% (năm 2013), tăng lên 3,51% (năm 2019)....---- HỎI 1: Trong số bệnh nhân nhập viện vì COVID-19, chỉ 29% hồi phục hoàn toàn sau 1 năm?ĐÁP 1: Đúng thế. Hội chứng kéo dài nguy hiểm như thế. Theo một nghiên cứu mới, chỉ 29% những người nhập viện ở Anh vì COVID-19 đã được báo cáo là đã bình phục hoàn toàn sau một năm.

Thông tấn Channel News Asia (CNA) đưa tin hôm Chủ nhật rằng, các nghiên cứu đưa ra cảnh báo COVID lâu dài sẽ là một tình trạng phổ biến. Nghiên cứu cũng cho thấy COVID kéo dài phổ biến ở phụ nữ hơn nam giới, những người béo phì chỉ có phân nửa có khả năng hồi phục hoàn toàn và những người cần thở máy có khả năng hồi phục hoàn toàn trong một năm thấp hơn 58%.

Nghiên cứu đã phân tích 2.300 bệnh nhân COVID-19 xuất viện từ 39 bệnh viện Anh từ tháng 3/2020 đến tháng 4/2021, quan sát và xem xét 807 người trong số họ sau 15 tháng sau khi nhập viện, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Lancet Respiratory Medicine.

Theo nghiên cứu này, chỉ 26% trong cuộc nghiên cứu hồi phục hoàn toàn trong 5 tháng và chỉ 28,9% hoàn toàn khỏe mạnh sau một năm.

Chi tiết:

https://www.newsmax.com/newsfront/study-covid-19-hospitalizations-pandemic/2022/04/24/id/1067023/

---- HỎI 2: Một ông nổi giận vì định nghĩa chữ "phụ nữ" và "cô gái", đe dọa nổ bom hãng tự điển Merriam-Webster, bị truy tố, cơ nguy tù 5 năm?

ĐÁP 2: Đương sự là 1 cư dân Quận Cam. Một nam cư dân Quận Cam đã bị bắt vào tuần trước vì bị cáo buộc đe dọa bạo lực đối với công ty từ điển Merriam-Webster vì các định nghĩa trực tuyến liên hệ tới "bản sắc giới tính" (gender identity): Jeremy David Hanson, 34 tuổi, ở Rossmoor, đã bị bắt hôm thứ Ba và bị truy tố tại một tòa án liên bang ở Springfield, Massachusetts, nơi đặt trụ sở chính của công ty từ điển. Theo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Hanson đã gửi nhiều lời đe dọa trực tuyến đến công ty.

Vào tháng 10/2021, Hanson bị cáo buộc đã bình luận đầy tính đe dọa trên trang web của Merriam-Webster đối với các mục có liên quan đến bản sắc giới tính, bao gồm các chữ "woman" (phụ nữ) và "girl" (cô gái). Hanson cho rằng “Thật kinh tởm khi Merriam-Webster bây giờ nói dối trắng trợn và quảng bá tuyên truyền phản khoa học. Không hề có cái gì gọi là "bản sắc giới tính" đâu nhé."

.

Thế rồi Hanson hăm dọa bản doanh hãng tự điển cần bị "nổ bom và bắn xối xả... vì tụi Mác-xít tụi bay cần bị giết sạch." --- thế là Merriam-Webster đóng các văn phòng ở Springfield và New York City trong 5 ngày, theo bản truy tố của Bộ Tư Pháp. Khôngc hỉ gây sự với ah4ng tự điển, Hanson còn hăm dọa nhiều hội đoàn và cơ quan khác.

Hanson đã bị truy tố về một tội danh là hăm dọa bạo lực xuyên bang, có thể dẫn đến bản án 5 năm tù giam, 3 năm giám sát và khoản tiền phạt 250.000 USD.

https://ktla.com/news/local-news/orange-county-man-arrested-for-allegedly-making-threats-toward-merriam-webster-over-gender-definitions/

.