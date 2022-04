Nga: thiếu khí đốt Nga một tuần lễ, Châu Âu sẽ sụp đổ. Nga: đã phá hủy một phòng tuyến Ukraine ở thành phố Kherson. Anh đưa 20 biệt kích chuyên về phá hoại vào nặt trận giúp Ukraine. - Ba Lan tố Thủ tướng Anh lộ bí mật quân sự NATO vì nói 20 biệt kích Anh đang huấn luyện binh sĩ Ukraine về du kích và phá hoại. Nga: có thể hàng ngàn lính NATO, Mỹ, Canada đã tới huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Tiến sĩ Giang Thu Nguyen (phải) kiện GS Joshua Ross (trái) vì bị hiếp dâm. Tiến sĩ Giang Thu Nguyen khai trước Tòa Dân Sự Nam Úc Châu (South Australian Civil and Administrative Tribunal) rằng cô đã uống rượu tới say mèm, không biết gì nữa, khi tỉnh dậy mới thấy cô nằm lõa thể...

- Nga: thiếu khí đốt Nga một tuần lễ, Châu Âu sẽ sụp đổ. Nga: đã phá hủy một phòng tuyến Ukraine ở thành phố Kherson. Anh đưa 20 biệt kích chuyên về phá hoại vào mặt trận giúp Ukraine.

- Ba Lan tố Thủ tướng Anh lộ bí mật quân sự NATO vì nói 20 biệt kích Anh đang huấn luyện binh sĩ Ukraine về du kích và phá hoại. Nga: có thể hàng ngàn lính NATO, Mỹ, Canada đã tới huấn luyện binh sĩ Ukraine.

- Nga thử xong vũ khí mới thử: hỏa tiễn Sarmat có khả năng hạt nhân triển khai trễ nhất là vào mùa thu. Đức: phải làm mọi thứ để giúp Ukraine chiến thắng, nhưng chớ để đe dọa đến an ninh Đức và khả năng quốc phòng của NATO.

- Anh: Nga chiếm thêm vài chục thị trấn nhỏ ở Donbas, nhưng không có bước tiến lớn nào, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở Donetsk và Luhansk, Mariupol còn giao chiến. Nga: Mỹ lên kế hoạch cho 3 kịch bản để tố Nga xài "các vũ khí hạt nhân cỡ nhỏ, hóa học, sinh học." Ukraine: Nga đã khởi động lại cuộc tấn công khu nhà máy thép Azovstal trong thành phô Mariupol.

- Ukraine: quân Nga vừa tác chiến đường phố ở thị trấn Popasna, vừa pháo kích vào các tòa nhà cao tầng và nhà riêng. Di tản Mariupol có thể bắt đầu vào trưa Thứ Bảy, cảnh báo Nga có thể mở "hành lang di tản song song" để đưa dân đến các vùng Nga kiểm soát.

- Ukraine: quân Nga dùng hiếp dâm làm vũ khí chiến tranh. Hội Psy.For.Peace phỏng vấn khoảng 50 phụ nữ bị quân Nga tấn công tình dục. Ukraine: tìm ra thêm 200 mộ tập thể ngoài thành phố Mariupol. Trong khi hơn 20.000 người tại Mariupol đã chết, mất tích.

- Nga thú nhận về soái hạm "Moskva": 1 chết, 27 mất tích. Mỹ: bắt đầu cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phi đạn nhiều nòng MLRS. Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu tập đại sứ Nga tại Moldova, vì Tướng Nga nói cần đưa quân tiếp cận Moldova.

- Nga: đã chiếm một khu vực ở Kharkiv nơi lực lượng Ukraine cất giữ vũ khí. Giao tranh dữ dội ở phía đông Ukraine. Nga: thành phố Mariupol đã "trở lại bình thường" và "cư dân của thành phố đã có thể tự do di chuyển dọc theo các đường phố..."

- Thương thuyết: Tổng thư ký LHQ tuần sau sẽ gặp Zelensky và Putin. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ điện thoại, mời Zelensky, Putin tới Istanbul.

- Giữa thủ đô, chĩa súng từ tầng 5, bắn tỉa, đăng trực tuyến, làm 4 bị thương, bị cảnh sát vây, tay súng tự sát.

- Giải thưởng Can đảm JFK trao cho: Tổng thống Ukraine Zelenskyy và Dân biểu Cộng Hòa Liz Cheney

- Cựu chánh văn phòng của Trump, Mark Meadows, ghi danh bầu cử ở 3 tiểu bang: Virginia, South Carolina và North Carolina.

- cựu phụ tá của Meadows kể tên nhiều DB Cộng Hòa họp với Trump bày mưu ngăn cản Joe Biden vào Bạch Ốc.

- Trump thú nhận với DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa) rằng Trump có trách nhiệm về vụ bạo loạn 6/1/2021. Trump: không thích cú phone đòi Trump từ chức, nhưng McCarthy sau đó tới Florida thăm, xin hòa giải.

- Con số gây lo ngại: 40% giới trẻ đồng tính Mỹ gốc Á đã suy tính tự sát hồi năm ngoái.

- Cùng dạy ở University of Adelaide: TS Giang Thu Nguyen nhậu say, tỉnh dậy, mới biết bị GS Joshua Ross hiếp

- Thứ trưởng Vatican cảm ơn Chính phủ VN luôn quan tâm và tạo thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo

- HỎI 1: Học sinh tiểu bang nào điểm toán cao nhất? ĐÁP 1: Giỏi toán nhất: Minnesota. Học sinh California hạng 30.

- HỎI 2: Korean Air gần 100 triệu USD vì thiếu con dấu 14 tháng trước? ĐÁP 2: Đúng thế.

.

QUẬN CAM (VB-23/4/2022) ---- Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner hôm thứ Bảy cho biết Đức phải làm mọi thứ có thể để giúp Ukraine, nhưng chớ để đe dọa đến an ninh của Đức và khả năng quốc phòng của NATO.

.

Lindner tuyên bố trong một buổi họp: "Chúng tôi phải làm mọi thứ trong khả năng của mình để giúp Ukraine chiến thắng, nhưng giới hạn của trách nhiệm đạo đức đang gây nguy hiểm cho an ninh của chính nước Đức và gây nguy hiểm cho khả năng phòng thủ của lãnh thổ NATO."

Bộ trưởng hiện đang bị cách ly tại Hoa Kỳ, nơi ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với coronavirus.

.

---- Cố vấn tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych hôm thứ Bảy cho biết quân đội Nga đã khởi động lại cuộc tấn công chống lại lực lượng Ukraine ở khu nhà máy thép Azovstal trong thành phô Mariupol. Arestovych nói: "Quân thù đang cố gắng bóp nghẹt sự kháng cự cuối cùng của những người bảo vệ Mariupol trong khu vực Azovstal."

.

Diễn biến này diễn ra sau sự thay đổi chiến thuật quân sự của lực lượng Nga hôm thứ Năm khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định hủy bỏ cuộc tấn công vào khu công nghiệp. Thay vào đó, Putin đã ra lệnh phong tỏa khu vực "để một con ruồi không thể lọt qua."

.

---- Quân Chechen của Nga tuyên bố chiếm xong Mariupol, nhưng Ukraine nói còn tác chiến ở Mariupol.

.

---- Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Marija Zakharova hôm thứ Bảy tuyên bố rằng không có gì bí mật về việc NATO đào tạo binh sĩ Ukraine. Zakharova cho biết trên mạng Twitter: "Người Ba Lan, Anh, Mỹ, Canada và các 'giảng viên' khác từ lâu đã dìu dắt các chiến binh tân phát xít. Và họ không phải là 'giảng viên'. Họ là những chuyên gia Lực lượng đặc biệt của các nước NATO", đồng thời nói thêm rằng "họ tham dự không phải hàng chục, mà là hàng trăm, hàng nghìn [trong Ukraine]."

.

Tuyên bố của Zakharova được đưa ra sau khi Ba Lan cáo buộc Thủ tướng Anh Boris Johnson tiết lộ bí mật quân sự của NATO liên quan đến thông tin 20 giảng viên người Anh đang huấn luyện binh sĩ Ukraine về du kích và phá hoại.

.

---- Người chỉ huy cơ quan không gian Roscosmos của Nga, Dmitry Rogozin, hôm thứ Bảy cho biết hỏa tiễn Sarmat có khả năng hạt nhân của Nga sẽ được triển khai trễ nhất là vào mùa thu.

.

Rogozin tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với Russia-24 rằng lữ đoàn đầu tiên sẽ hoạt động tại Krasnoyarsk Territory ở Uzhur. Ông nhấn mạnh rằng các thiết bị "không cần thiết phải được thiết kế lại", chỉ duy "mạch điện tử đang được điều chỉnh lại".

.

Vụ phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa Sarmat đầu tiên đã được thực hiện thành công vào hôm thứ Tư. Cùng lúc đó, Trưởng ban Báo chí Bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ John Kirby nói rằng Moscow đã thông báo cho Mỹ về vụ thử, mô tả vụ Nga phóng vũ khí mới chỉ là "thông lệ".

.

---- Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy cảnh báo rằng Hoa Kỳ đang lên kế hoạch cho ba kịch bản có thể xảy ra để cáo buộc Nga sử dụng "các vũ khí hạt nhân chiến thuật, hóa học, sinh học" ở Ukraine.

.

Theo Nga, kịch bản đầu tiên là một "sự kiện được dàn dựng giả tạo rồi vu cáo [Nga]" có khả năng xảy ra cao nhất. Kịch bản thứ hai liên quan đến việc "sử dụng bí mật Vũ khí hủy diệt tập thể (WMD) với khối lượng nhỏ." Và thứ ba là "việc sử dụng công khai WMD trong một khu vực chiến đấu." Cũng nên nhắc rằng, Mỹ tuần trước đã cảnh báo Nga đang dàn dựng kịch bản xài vũ khí cấm rồi sẽ vu khống Mỹ.

.

---- Phó Thủ tướng Ukraine, Iryna Vereshchuk, tuyên bố hôm thứ Bảy rằng việc di tản Mariupol có thể bắt đầu vào trưa hôm Thứ Bảy. "Hôm nay, một lần nữa chúng tôi sẽ cố gắng di tản phụ nữ, trẻ em và người già", Vereshchuk viết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

.

Vereshchuk cũng cảnh báo quân đội Nga có thể mở "hành lang song song" để đưa người dân đến các vùng lãnh thổ mà quân Nga kiểm soát.

.

---- Quân Nga đã không có bước tiến lớn nào trong 24 giờ qua mặc dù nỗ lực tấn công không ngừng tăng, vì lực lượng Ukraine tiếp tục kiên trì chống cự, theo tình báo quân sự Anh cho biết hôm thứ Bảy.

.

Tình báo Anh nói rằng Nga đã chiếm thêm được vài chục thị trấn nhỏ trong cuộc tấn công vào khu vực Donbas. Tuy nhiên phía Ukraine mô tả các cuộc giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn khắp hai khu vực Donetsk và Luhansk.

.

Bộ Quốc phòng Anh cũng ghi trong một bài đăng trên Twitter rằng bất chấp việc Nga tuyên bố đã chiếm xong Mariupol, giao tranh ác liệt vài nơi trong thành phố vẫn hạn chế bước tiến của Nga trong khu vực Donbas.

.

---- Người chỉ huy quân sự khu Luhansk (của quân lực Ukraine) Serhiy Hayday cho biết hai người đã chết trong các cuộc pháo kích ở thị trấn Popasna, miền đông Ukraine. Hayday cũng tố cáo lực lượng Nga đã pháo kích vào các nhà riêng.

.

"Popasna bị thiệt hại nặng nề nhất", Hayday nói về thị trấn, thuộc vùng Luhansk, miền đông Ukraine. Hayday nói: “Bên cạnh các cuộc giao tranh trên đường phố, quân Nga còn liên tục pháo kích vào các tòa nhà cao tầng và nhà riêng ở Popasna."

.

---- Zelensky: Nga muốn chiếm phía Nam Ukraine để thôn tính nước khác nữa (ám chỉ Moldova).

.

---- Ukraine cho biết họ đã xác định được các ngôi mộ tập thể bên ngoài thành phố Mariupol, điều mà họ nói là thêm bằng chứng về tội ác chiến tranh của Nga đối với dân thường Ukraine.

.

Tuyên bố này được hỗ trợ bởi các bức ảnh do công ty hình ảnh vệ tinh Maxar Technologies của Mỹ thu thập và phân tích, cho thấy hơn 200 ngôi mộ mới tại một địa điểm ở rìa tây bắc của Manhush, một thị trấn cách Mariupol khoảng 19 km về phía tây. Các quan chức Ukraine tuyên bố rằng hơn 20.000 người trong thành phố đã thiệt mạng trong cuộc tấn công.

.

---- Ukraine cho biết các lực lượng Nga đã lạm dụng tình dục phụ nữ, trẻ em và đàn ông kể từ khi cuộc xâm lược bắt đầu, sử dụng hãm hiếp và các hành vi tấn công tình dục khác để làm vũ khí chiến tranh. Các nhóm nhân quyền và các nhà tâm lý học Ukraine mà CNN đã nói chuyện cho biết họ đã làm việc suốt ngày đêm để điều tra ngày càng nhiều các vụ lạm dụng tình dục được cho là liên quan đến binh sĩ Nga.

.

Một báo cáo của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (Organization for Security and Cooperation in Europe - OSCE), công bố ngày 13/4, cho thấy quân Nga ở Ukraine vi phạm luật nhân đạo quốc tế, lưu ý rằng "các báo cáo chỉ ra các trường hợp bạo lực tính phái liên quan đến chiến tranh, chẳng hạn như hiếp dâm, bạo lực tình dục hoặc quấy rối tình dục. "

.

Levchenko cho biết mạng lưới của bà, có tên Psy.For.Peace, đã nói chuyện với khoảng 50 phụ nữ từ vùng Kyiv, những người nói rằng họ đã bị lính Nga tấn công tình dục. Bà nói với CNN rằng nhóm đang giải quyết các trường hợp trong đó có một bé gái 15 tuổi và mẹ của em bị lạm dụng tình dục bởi những người lính Chechnya [thân Nga], và vụ hãm hiếp tập thể một phụ nữ khác bởi bảy binh sĩ - trong khi những người Ukraine bị giam giữ phải chứng kiến. CNN đã không thể xác minh.

.

.

---- Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm thứ Bảy bình luận về ước tính gần đây của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) rằng châu Âu sẽ không thể tự duy trì nếu không có khí đốt của Nga trong vòng lâu hơn sáu tháng, nói: "Nhưng nghiêm túc mà nói, họ thậm chí sẽ không sống được tới một tuần lễ [nếu không có khí đốt Nga]. "

.

Medvedev đăng trên tài Telegram của ông: "Ủy ban châu Âu cho phép thanh toán khí đốt bằng đồng rúp và tin rằng sắc lệnh của Tổng thống Nga vẫn có thể được các doanh nghiệp châu Âu áp dụng. Chúng tôi đánh giá cao sự nhất quán và chính trực của các đối tác châu Âu."

.

---- Nga phá hủy một phòng tuyến Ukraine ở thành phố Kherson. Anh đưa 20 biệt kích chuyên về phá hoại vào nặt trận giúp Ukraine. Quân Nga đã tìm ra và hủy diệt một trường học được dựng thành tuyến phòng thủ kiên cố ở một trong các khu định cư của vùng Kherson, theo lời Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Bảy.

.

Bộ này cho biết: "Hiện tại, tòa nhà đã được kiểm tra xem còn vật nổ hay không. Tất cả đạn dược và vũ khí thu được đã được quân Nga đưa ra ngoài để sẽ chuyển giao cho các đơn vị dân quân [thân Nga] của Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk."

.

Đầu ngày hôm Thứ Bảy, các quan chức an ninh Nga nói với đài RIA News rằng chính phủ Anh quốc đã cử khoảng 20 chuyên gia chiến tranh du kích và phá hoại từ Lực lượng Đặc biệt đến Lviv [phía tây Ukraine] để tham gia và phối hợp tác chiến với lực lượng vũ trang Ukraine.

.

---- Bộ Quốc phòng Nga loan tin vào tối thứ Sáu: Một quân nhân của tàu tuần dương soái hạm "Moskva" của Nga đã chết trong khi cố gắng dập lửa, trong khi 27 thành viên thủy thủ đoàn mất tích.

.

Bản văn Bộ này viết: "396 thành viên thủy thủ đoàn còn lại đã được di tản ra khỏi tàu tuần dương đến các tàu của Hạm đội Hắc Hải trong khu vực và đưa đến hải cảng Sevastopol."

.

Vào ngày 14/4/2022, Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng soái hạm "Moskva" của hạm đội Hắc Hải đã bị chìm, mất ổn định trong quá trình lai dắt, sau khi tàu bị hỏa hoạn gây ra thiệt hại đáng kể. Tuy nhiên, quân Ukraine nói rằng quân Ukraine đã bắn 2 phi đạn hành trình trúng và làm chìm soái hạm "Moskva" của Nga.

.

---- Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với các phóng viên hôm thứ Sáu rằng tình hình ở thành phố Mariupol đã "trở lại bình thường" và nói thêm rằng "cư dân của thành phố đã có thể tự do di chuyển dọc theo các đường phố mà không phải trốn tránh các cuộc pháo kích."

.

---- Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland nói với hãng truyền thông Ukraine European Pravda trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Sáu rằng Mỹ đã bắt đầu cung cấp cho Ukraine nhiều hệ thống phi đạn nhiều nòng để bắn hàng loạt (multiple launch rocket systems - MLRS).

Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận rằng chính quyền của ông đã chấp nhận hỗ trợ quân sự bổ sung cho Ukraine trị giá 800 triệu USD, bao gồm pháo hạng nặng, các dàb đại pháo, máy bay không người lái, và đạn dược.

.

---- Hôm thứ Sáu, Bộ Quốc phòng Nga nói với các phóng viên rằng quân đội nước này đã chiếm một khu vực ở Kharkiv nơi lực lượng Ukraine đang cất giữ vũ khí.

.

Nga tuyên bố: "Các chuyên gia của lực lượng công binh thuộc Lực lượng vũ trang Liên bang Nga, trong một chiến dịch quân sự đặc biệt, đã kiểm soát một kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine".

.

Họ nói thêm rằng khu vực này bao gồm diện tích rộng "vài trăm mẫu hectares" chứa "các nhà kho với hàng nghìn tấn đạn dược." Trước đó, Thị trưởng Kharkiv Ihor Terekhov tuyên bố rằng thành phố đã bị "bắn phá dữ dội."

.

---- Bộ Ngoại giao Moldova đã triệu tập đại sứ Nga tại Moldova, sau khi Nga tuyên bố hôm thứ Sáu rằng quân đội Nga đang nhắm mục tiêu kiểm soát miền nam Ukraine và lối tiếp cận Moldova.

.

Trong một tuyên bố, Bộ Moldova cho biết họ “đã ghi nhận những tuyên bố của đại diện Bộ Quốc phòng Nga” và “bày tỏ quan ngại sâu sắc về những tuyên bố của quan chức Nga”.

.

Trước đó, hôm thứ Sáu, hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời quyền chỉ huy Quân khu Trung tâm của Nga, Thiếu tướng Rustam Minnekaev, cho biết mục đích là tạo ra một hành lang trên bộ giữa khu vực Donbas phía đông Ukraine và Crimea. Ông nói thêm rằng quyền kiểm soát đối với miền nam của Ukraine sẽ cho phép các lực lượng Nga tiếp cận Transnistria, một khu vực ly khai ở Moldova, nơi một đội quân Nga đã đóng quân từ đầu những năm 1990s.

.

---- Tổng thư ký Liên hiệp quốc tuần sau sẽ gặp Zelensky và Putin. Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow vào thứ Ba, sau cuộc gặp với ngoại trưởng Nga. Sau đó, vào thứ Năm, Guterres dự kiến sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ngoại trưởng Ukraine.

---- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tổ chức các cuộc điện đàm với những người đồng cấp Nga và Ukraine vào cuối tuần này với hy vọng sẽ gặp cả hai ở Istanbul để chấm dứt chiến tranh. Thổ Nhĩ Kỳ có vị trí duy nhất có đường biên giới trên biển với cả hai nước, đồng thời là thành viên NATO và là một trong những đối tác thương mại lớn của Nga.---- Giao tranh dữ dội ở phía đông Ukraine. Các quan chức Ukraine mô tả giao tranh ác liệt trên khắp các khu vực phía đông của Donetsk và Luhansk, với các cuộc pháo kích "tăng cường dồn dập" ở khu vực phía nam Mykolaiv. Quân đội Ukraine mô tả các lực lượng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới bằng cách chuyển quân đến củng cố các vị trí đã chiếm đóng.Trong khi đó, cảnh quay bằng máy bay không người lái mới được thực hiện hôm thứ Sáu cho thấy một số ngôi nhà bị phá hủy ở Moschun, một ngôi làng nhỏ phía bắc Kyiv nơi đã đóng một vai trò phòng thủ quan trọng trong việc đẩy lùi bước tiến của Nga về thủ đô.----- Giữa thủ đô, chĩa súng từ tầng 5, bắn tỉa, đăng trực tuyến, làm 4 bị thương, bị cảnh sát vây, tay súng tự sát. Có ít nhất 4 người, bao gồm cả một bé gái 12 tuổi, đã bị bắn khi một tay súng từ trên cao chĩa súng bắn xuống phố ở thủ đô Hoa Kỳ hôm thứ Sáu, làm khóa cửa nhiều trường học.AP đưa tin, nghi phạm là tay súng đã chết trong một căn hộ ở tần 5, khi cảnh sát tiến hành khám xét từng tòa nhà trong khu vực. Vài giờ trước đó, cảnh sát tin rằng hung thủ đã dựng lên một "dàn súng kiểu bắn tỉa" với giá ba chân và súng trường trong căn hộ của y và bắt đầu nổ súng bừa bãi vào những người đi bộ bên dưới. Vụ nổ súng đã được ghi lại và đăng trực tuyến trên mạng 4chan, một mạng tin trực tuyến. Khi cảnh sát tới gần căn hộ tầng thứ 5, nơi tay súng đang ẩn náu, thì thấy hung thủ đã chết, và họ tin rằng y đã tự kết liễu mạng sống.

Bốn nạn nhân - một người đàn ông 54 tuổi là cảnh sát đã nghỉ hưu, một phụ nữ khoảng 30 tuổi, một phụ nữ ngoài 60 tuổi bị trúng đạn và một bé gái 12 tuổi bị bắn trúng cánh tay — tất cả đều không nguy hiểm tới tính mạng.

.

---- Theo một bản tin từ Politico, một hồ sơ nộp lên tòa án vào đêm thứ Sáu cho thấy một cựu phụ tá của cựu Chánh văn phòng Bạch Ốc Mark Meadows đã kể tên nhiều dân cử Cộng Hòa đã họp với nội các của Trump về những cách để ngăn không cho Joe Biden nhậm chức tổng thống, bất kể Biden thắng phiếu trong bầu cử 2020.

.

Ủy ban Hạ viện điều tra bạo loạn ngày 6/1/2021 đã đưa lên tòa một hồ sơ bao gồm lời khai hữu thệ của Cassidy Hutchinson, kể tên các Dân biểu "thường xuyên có mặt trong các buổi họp" để tìm cách lật ngược kết quả bầu cử cũng như tham dự các cuộc thảo luận về cách "thay thế cấp lãnh đạo của Bộ Tư pháp bằng những nhân vật sẽ gieo rắc nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc bầu cử. "

.

Politico đưa tin, “Các nhà lập pháp đã tham dự các cuộc họp, gặp trực tiếp hoặc qua điện thoại, bao gồm các Dân biểu Scott Perry (Cộng Hòa-Pa.), Louie Gohmert (CH-Texas), Jim Jordan (CH-Ohio), Matt Gaetz (CH-Fla. ) và nhiều thành viên của House Freedom Caucus."

.

Theo Hutchinson, "Họ cảm thấy rằng Phó Tổng thống khi đó là Mike Pence có quyền -- thứ lỗi cho tôi nếu cách diễn đạt của tôi không chính xác từng chữ về điều này, nhưng -- gửi phiếu bầu trở lại các tiểu bang, hay gửi các đại cử tri trở lại các tiểu bang."

.

---- Tiến sĩ Giang Thu Nguyen khai trước Tòa Dân Sự Nam Úc Châu (South Australian Civil and Administrative Tribunal) rằng cô đã uống rượu tới say mèm, không biết gì nữa, khi tỉnh dậy mới thấy cô nằm trần truồng trong căn phòng của Giáo sư Joshua Ross tại khách sạn Stamford Grand Hotel, lúc đó GS Ross đang nằm ngủ trên giường và khi cô nhận thức rằng cô vừa bị tấn công tình dục thì cô ói mửa ra ngay ghế sofa, rồi cô chạy ngay vào phòng vệ sinh.

.

GS Ross, cũng là người cùng dạy với Tiến sĩ Giang Thu Nguyen tại Đại học University of Adelaide, yêu cầu cô Nguyen dùng thẻ tín dụng của cô để gọi nhân viên khách sạn làm sạch chỗ cô vừa ói mửa. Ross và Nguyen lúc đó đang cùng đi dự hội thảo khoa học "Australian Research Council Centre of Excellence for Mathematical and Statistical Frontiers" cho đại học của họ.

.

Sau đó, cô Nguyen viết bản báo cáo lên cảnh sát rằng cô quá say, không hề biết gì, tình dậy mới thấy bị làm nhục. Cô xuống tinh thần tới mức không làm việc được nữa, và bây giờ đang uống thuốc trầm cảm. Cô nói trước tòa rằng trong thời gian cô làm việc trong trường, từng bị GS Ross quấy nhiễu tình dục, nhưng đại học University of Adelaide đã không điều tra bản báo cáo của cô thích nghi.

.

Tiến sĩ Giang Thu Nguyen (phải) kiện GS Joshua Ross (trái) vì bị hiếp dâm.

.

Tiến sĩ Nguyen nói rằng cô bị tấn công tình dục vào ngày 1/11/2019, và sau đó cô kiện, đòi bồi thường $970,948 vì các thiệt hại, tiền lương bị mất và các chi phí khác. Báo The Mail ghi rằng GS Joshua Ross đã có gia đình, và Ross nói rằng ông không hề tấn công tình dục cô Nguyen, mà đêm đó là "đồng thuận" giữa 2 người. Tòa vẫn đang nghe tranh biện tuần này.

.

Tiểu sử trên Wikipedia ghi về cô như sau:

Nguyễn Thu Giang (sinh ngày 2 tháng 10 năm 1985) là một kỳ thủ cờ vua và nhà toán học người Úc gốc Việt. Cô là giảng viên lâu năm môn Toán ứng dụng tại Đại học Adelaide và là một Nữ Kiện tướng FIDE (WFM). Cô đã đại diện cho Úc ở sáu Olympiad Cờ vua...

.

Nguyễn Thu Giang hoàn thành bằng Tiến sĩ Toán học tại Đại học Nam Úc (UniSA) vào năm 2009 khi chưa đầy 24 tuổi. Luận án của cô, Hamiltonian Cycle Problem, Markov Decision Processes and Graph Spectra (tạm dịch: Vấn đề chu trình Hamilton, quy trình quyết định Markov và phổ đồ thị), được Jerzy Filar và Vlad Ejov giám sát. Cô là tiến sĩ trẻ nhất của UniSA và tốt nghiệp tiến sĩ trẻ thứ hai ở Nam Úc. Năm 2001, 2011 và 2012, Giang là giảng viên khách mời tại Đại học Tự do Bruxelles; từ năm 2005 đến năm 2009, cô đóng vai trò trợ giảng và và giảng viên khách mời tại UniSa; năm 2012, cô là giảng viên khách mời và từ năm 2014 đến nay, là giảng viên lâu năm môn Toán ứng dụng tại Đại học Adelaide. Giang nhận South Australian Tall Poppy Science Award 2019.

.

---- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và Dân biểu Liz Cheney (Cộng Hòa-Wyo.) hôm thứ Năm đã được công bố là người nhận Giải thưởng Can đảm JFK "the 2022 John F. Kennedy Profile in Courage Award" năm 2022. Giải thưởng này trao tặng cho “lòng dũng cảm của họ trong việc bênh vực và bảo vệ nền dân chủ”.

.

Trên trang web của mình, Hội Thư viện John F. Kennedy (John F. Kennedy Library Foundation) đã ca ngợi Zelenskyy vì đã “dũng cảm bảo vệ các lý tưởng dân chủ và độc lập chính trị”, và cũng ghi thêm, “Sự lãnh đạo đúng nguyên tắc của ông [Zelenskyy] đã củng cố quyết tâm của người Ukraine và người dân trên toàn cầu để bảo vệ và bênh vực quyền làm người mỏng manh của quyền tự quyết.”

.

Về phần DB Cheney, bà “vẫn là một tiếng nói kiên định và can đảm bảo vệ nền dân chủ” và “đã giữ vững lập trường của mình với danh dự và niềm tin” khi đối diện với những nỗ lực của cựu Tổng thống Donald Trump tính lật ngược kết quả của cuộc bầu cử năm 2020, theo bản văn của Hội Thư Viện JFK.

Tổ chức cũng trao giải cho ba người được vinh danh khác. Đó là Bộ Trưởng Hành Chánh Michigan Jocelyn Benson (Dân Chủ), Chủ tịch Hạ viện tiểu bang Arizona Russell “Rusty” Bowers (Cộng Hòa) và Wandrea “Shaye” Moss, một nhân viên ban bầu cử ở quận Fulton County (Georgia). Tương tự như Cheney, cả 3 vị này được vinh danh vì đã chống áp lực từ Trump khi Trump bịa đặt chuyện gian lận bầu cử.

.

---- Cựu chánh văn phòng của Trump, Mark Meadows, lại gây chú ý sau khi có thông tin tiết lộ rằng ông đã đăng bộ bỏ phiếu ở hai tiểu bang khác nhau, Virginia và North Carolina. Glenn Kessler của blog Kiểm tra sự thật của Washington Post đã xem xét tất cả điều này và kết luận câu chuyện không hoàn toàn chính xác: Hóa ra, Meadows đã đồng thời ghi danh bỏ phiếu ở ba tiểu bang, với South Carolina là tiểu bang bổ sung gần đây nhất.

.

Kessler viết: "Sự chồng chéo kéo dài khoảng ba tuần và nó có thể tiếp tục nếu những tiết lộ về hồ sơ bỏ phiếu của Meadows không thu hút được sự giám sát kỹ lưỡng ở North Carolina".

.

Vì ghi danh bầu cử ở nhiều tiểu bang, Meadows đã bị xóa tên cử tri ở North Carolina và đang bị điều tra về hành vi gian lận cử tri ở đó, nghĩa là bây giờ vẫn đăng ghi danh bầu cử ở Virginia và South Carolina.

.

---- Trump thú nhận với DB Kevin McCarthy (Cộng Hòa) rằng Trump có trách nhiệm về vụ bạo loạn 6/1/2021. Lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Dân biểu Kevin McCarthy (Cộng Hòa-CA) dường như thực sự đã thấy nản với Donald Trump sau cuộc tấn công ngày 6/1/2022, bởi vì McCarthy nói với các nhà lãnh đạo Cộng Hòa Hạ viện về cách ông [McCarthy] nói với Trump rằng Trump phải chịu trách nhiệm về cuộc nổi dậy — và chính Trump đã tự đối mặt với điều đó.

.

“Tôi [McCarthy] đã nói rất rõ ràng với tổng thống [Trump]. Trump phải chịu trách nhiệm về hành động và lời nói của Trump. Không có "nếu, và, hay nhưng" gì cả. McCarthy nói trong một đoạn băng mới do của New York Times phổ biến.

.

McCarthy nói rằng McCarthy đã hỏi Trump có biết điều đó không, và Trump đã đồng ý. "Trump nói rằng Trump có một số trách nhiệm về những gì đã xảy ra [hôm bạo loạn]." Theo một đoạn băng khác, McCarthy nói, “Tôi đã quá chán nản với Trump. Những gì Trump đã làm là không thể chấp nhận được. Không ai có thể bảo vệ điều đó, và không ai nên bảo vệ điều đó ”.

.

---- Trump nói với báo Wall Street Journal về cú điện thoại McCarthy yều cầu Trump từ chức Tổng Thống: “McCarthy đã gọi điện. Tôi đã nghe thấy cú điện thoại. Tôi không thích cuộc gọi đó chút nào.”

.

Nhưng Trump nói thêm với WSJ rằng sau đó McCarthy đã đến Florida thăm Trump ở Mar-a-Lago và đã thay đổi quan điểm "khi McCarthy biết đủ sự kiện." McCarthy và những người khác “nhận ra họ đã sai và đã ủng hộ tôi”.

.

---- Cộng đồng gốc Việt cần được nhắc nhở: hãy rất mực dịu dàng với những người có giới tính thứ ba (LGBTQ+). Một con số gây lo ngại: 40% giới trẻ đồng tính Mỹ gốc Á và gốc Thái Bình Dương (AAPI) đã suy tính tự sát hồi năm ngoái, theo bản phúc trình mới của Trevor Project. Trong nhóm này, khoảng 16% đã thực sự tìm cách tự sát, trong khi giới trẻ nói chung có con số này là 8.9%.

.

Bản Báo cáo đã khảo sát 34.808 người bao gồm sáu nhóm AAPI chính: Người Đảo Thái Bình Dương / Người Hawaii bản địa, Trung Quốc, Philippines, Ấn Độ, Nam Hàn và Việt Nam, theo Dự án Trevor. Những người tham gia từ 13–24 tuổi và tất cả đều đang sống ở Hoa Kỳ.

.

Các cuộc khảo sát đã chỉ ra rằng việc có một người lớn trong vị trí phụ huynh ủng hộ sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn trong việc ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên LGBTQ tự sát. Trong số những người thuộc AAPI được khảo sát, 41% không công khai về giới tính của họ với ít nhất một người là cha hoặc mẹ, so với 29% của những người giới tính thứ ba nói chung. Đối với người Mỹ gốc Việt, con số đó thậm chí còn cao hơn: 60% không dám nói thực về giới tính của mính cho một bậc cha hay mẹ biết.

.

---- Thứ trưởng Vatican cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo. Báo Lao Động hôm 23/4/2022 ghi nhận: "Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican Miroslaw Wachowski cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm và tạo thuận lợi cho việc thực hành tôn giáo, tổ chức các sự kiện tôn giáo của cộng đồng Giáo hội Công giáo Việt Nam. Mong muốn quan hệ giữa Việt Nam và Tòa thánh Vatican ngày càng phát triển. Ngày 22.4.2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã tiếp Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Đức ông Miroslaw Wachowski nhân dịp sang Việt Nam tham dự và đồng chủ trì cuộc họp vòng IX Nhóm Công tác hỗn hợp Việt Nam - Tòa thánh Vatican. Phó Thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam và Vatican. Phó Thủ tướng thường trực nhấn mạnh, các chuyến thăm, tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao, cuộc họp của Nhóm công tác hỗn hợp Việt Nam - Vatican sẽ góp phần tăng cường và đáp ứng lợi ích chung của hai bên cũng như lợi ích của Cộng đồng Công giáo Việt Nam."

.

---- HỎI 1: Học sinh tiểu bang nào điểm toán cao nhất?

.

ĐÁP 1: Giỏi toán nhất: Minnesota. Học sinh California hạng 30.

.

Theo kết quả từ College Board, tổ chức điều hành chương trình khảo thí quốc gia, các học sinh của California đã thi SAT chỉ đạt điểm chuẩn vào năm 2021. Với toán học là cốt lõi của hầu hết các chương trình Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học (STEM), nghiên cứu cho thấy học sinh của California xếp hạng "giữa đường" trên danh sách điểm toàn quốc khi kiểm tra toán.

.

Học sinh California đạt điểm chính xác là 530, theo kết quả năm 2021 của College Board, xếp hạng 30 trên toàn quốc về khả năng hiểu và kiểm tra điểm toán cao nhất trong kỳ thi SAT, theo kết quả tổng hợp trên Learner.com.

.

Các tiểu bang có học sinh điểm toán cao nhất là:

1. Minnesota

2. North Dakota

3. Kansas

4. Iowa

5. Nebraska

6. Utah

7. Wisconsin

8. South Dakota

9. Montana

10. Wyoming

.

Các tiểu bang (tính cả thủ đô DC) có học sinh điểm toán thấp nhất là:

.

1. Florida

2. Idaho

3. Delaware

4. West Virginia

5. District of Columbia

6. New Mexico

7. Rhode Island

8. Texas

9. Illinois

10. South Carolina

11. Oklahoma

Chi tiết

https://patch.com/california/temecula/californias-math-scores-how-our-students-rank-nationally

.

---- HỎI 2: Korean Air gần 100 triệu USD vì thiếu con dấu 14 tháng trước?

.

ĐÁP 2: Đúng thế. Bản tin KBS từ Seoul. Có phải Nga gây sự vì Nam Hàn giúp Ukraine?

.

Hải quan Nga phạt Korean Air gần 100 triệu USD

KBS, 22/4/2022

.

Hãng hàng không Hàn Quốc Korean Air cho biết Hải quan Nga ngày 22/4 đã phạt 8 tỷ rúp (98,9 triệu USD) với máy bay chở hàng số hiệu KE529 của hãng quá cảnh tại Matxcơva để tới thành phố Frankfurt (Đức) vào ngày 22/2 năm ngoái.

Theo Korean Air, chiếc máy bay này đã được bộ phận kiểm soát bay của Sân bay quốc tế Sheremetyevo (Matxcơva) cho phép cất cánh rồi mới rời đi. Vậy nhưng phía Hải quan sân bay lại nói rằng máy bay này chưa hoàn thành một phần quy trình cất cánh, đó là nhận "dấu hải quan" trước khi rời sân bay. Và phải sau một năm, phía Hải quan Nga mới áp tiền phạt.

Korean Air khẳng định hãng đã trình mọi hồ sơ theo đúng quy định của Nga và đã được phê duyệt điện tử từ Hải quan sân bay vào ngày hôm đó. Ngoại trừ dấu hải quan, hãng đã tuân thủ mọi quy định và quy trình, cũng như không hề có ý đồ vi phạm pháp luật.

Hãng đã tích cực giải trình với Hải quan sân bay Matxcơva, phối hợp với các ban ngành hữu quan trong nước như Cơ quan Hải quan, Bộ Địa chính và giao thông, Bộ Ngoại giao, nhưng phía Nga vẫn áp dụng luật một cách vô lý và xử phạt quá khắt khe.

Korean Air đã kháng nghị lên Cơ quan Hải quan Liên bang Nga, và Viện Kiểm sát giao thông hàng không và hàng hải Matxcơva đang tiến hành xem xét lại quyết định xử phạt của phía Hải quan sân bay. Korean Air cũng có kế hoạch khởi kiện hành chính về quyết định phạt này.

Chi tiết:

https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=v&Seq_Code=54141

.

.